Báo Tiền Phong số 277/2025

Trở về sau một ngày ngâm mình trong bùn lũ, bộ quần áo thanh niên tình nguyện của chị Trần Thị Thúy, Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa), lấm lem bùn đất. Nhưng trên gương mặt thủ lĩnh Đoàn xã vẫn nở nụ cười tươi của tuổi trẻ xung kích. CHUYỆN HÔM NAY Ứng phó Matmo XEM TIẾP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN Bão số 10 để lại những vết thương chưa kịp lành. Hơn 67 người chết và mất tích. Hàng vạn ngôi nhà, ruộng vườn, công trình hạ tầng chìm trong biển nước. Hà Nội và nhiều địa phương biến thành “ốc đảo”, hệ thống giao thông tê liệt, đời sống người dân đảo lộn. THỨ HAI 6/10/2025 SÕ 279 0977.456.112 Sống đẹp, lan tỏa yêu thương Đâu cần, thanh niên có TRANG 11 TRANG 2 LẤY ĐOÀN KẾT, THỐNG NHẤT LÀM SỨC MẠNH Ứng viên thủ tướng Nhật Bản mê nhạc rock, bà Thatcher TRANG 12 Người đi tiếp con đường của “PhÕ Phái” TRANG 8 + 9 Bão 11 mạnh lên, cảnh báo mưa lớn, lũ quét Hà Nội xây dựng 4 phương án chống ngập TRANG 4 + 5 KHI GÓC KHUẤT BÁN HÀNG ONLINE BỊ PHƠI BÀY TRANG 6 + 7 ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ HẰNG THÁNG, HẰNG QUÝ, HẰNG NĂM Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị, sáng 5/10 ẢNH: VGP TRANG 3 Áo xanh Thanh niên xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tặng suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ Thanh niên Tuyên Quang hỗ trợ dân khắc phục hậu quả bão lũ trong bão lũ

Đó là chỉ đạo của ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 5/10. PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG SẠCH Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới của tỉnh Quảng Trị sau khi hợp nhất. Theo ông Đỗ Văn Chiến, Quảng Trị vẫn đối mặt với không ít khó khăn: quy mô kinh tế còn nhỏ, thu hút đầu tư chưa mạnh, sản phẩm chủ lực chưa nhiều; chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế; đời sống một bộ phận Nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Trên tinh thần nhìn thẳng vào thực tế, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Đại hội thảo luận sâu, chỉ rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp cụ thể, khả thi để khắc phục. Theo ông Đỗ Văn Chiến, việc hợp nhất hai tỉnh mang lại không gian phát triển rộng lớn hơn, nhiều tiềm năng hơn, nhưng cũng đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi tầm nhìn chiến lược và quyết tâm hành động mạnh mẽ hơn. “Tỉnh cần huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để phát triển nhanh và bền vững”- ông Chiến yêu cầu. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gợi mở Quảng Trị phấn đấu trở thành trung tâm năng lượng sạch của miền Trung, tận dụng lợi thế đường truyền tải điện 500kV Bắc - Nam để hình thành hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ năng lượng; phát triển trung tâm logistics liên vùng, gắn chuỗi giá trị “cửa khẩu - cảng biển - sân bay”. Đồng thời, đẩy mạnh du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nên sản phẩm độc đáo kết hợp giữa di sản thiên nhiên thế giới với “ký ức chiến tranh - khát vọng hòa bình”, du lịch sinh thái, biển đảo, tâm linh, hoài niệm. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đặt vấn đề phát triển con người làm trung tâm: “Làm sao để mọi người, mọi nhà đều có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng; người giàu thì giàu thêm, người trung bình trở nên khá giả, người nghèo thì thoát nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”. ĐỂ NHIỀU NỤ CƯỜI HƠN TRONG NHÂN DÂN Về định hướng phát triển, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị tỉnh Quảng Trị tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, từ giao thông, năng lượng, số hóa, đến giáo dục và y tế - để tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Đặc biệt, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực phục vụ các ngành kinh tế mới; phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, bảo đảm không để học sinh thiếu trường lớp. Cùng với đó là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng như cây hữu cơ, dược liệu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Một nội dung quan trọng được ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể. Ông Đỗ Văn Chiến dẫn lại lời Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương: cán bộ, đảng viên phải “3 gần, 5 phải, 4 không”, hành động nhiều hơn, nói ít hơn, họp ít hơn nhưng hiệu quả hơn, để “nhiều nụ cười hơn trong Nhân dân”. Ông Đỗ Văn Chiến yêu cầu tỉnh chú trọng công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc; đồng thời, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đặc biệt, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới khẩn trương ban hành chương trình hành động với tinh thần “6 rõ”: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ nguồn lực, rõ kết quả - để nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống. HOÀNG NAM Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, ngày 5/10 “Tỉnh cần huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế; lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực; lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh; lấy nguồn lực trong tỉnh là chủ yếu, nguồn lực ngoài tỉnh là quan trọng để phát triển nhanh và bền vững”. Đây là dự án trọng điểm trong cụm công trình chào mừng kỷ niệm 71 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2025). Có quy mô 40 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ Tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội. Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Với diện tích sàn khoảng 40.980 m2 (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát có hai khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert… với sức chứa 1.430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, đây là một quần thể không gian công trình văn hóa - nghệ thuật tầm vóc quốc tế, thể hiện khát vọng xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, và là một trong những nhiệm vụ để góp phần phát triển đẩy mạnh công nghiệp văn hóa, tạo dựng các thiết chế văn hóa mới. Ông Tuấn cho biết, trên thế giới, mỗi thành phố đều có một công trình văn hóa biểu tượng gắn liền với hình ảnh quốc gia: Sydney có Nhà hát Opera, Singapore có Nhà hát Esplanade, Paris, Milan, London, New York, Berlin, Los Angeles đều sở hữu những nhà hát nổi tiếng. “Chúng ta tin tưởng rằng, khi hoàn thành, Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa - nghệ thuật chuyên đề tại bán đảo Quảng An sẽ góp phần thay đổi diện mạo nâng cao giá trị của Hà Nội - một điểm đến văn hóa - du lịch tầm cỡ quốc tế”, lãnh đạo TP nói. TRẦN HOÀNG Hà Nội khởi công Nhà hát Opera rộng 40 ha Sáng 5/10, UBND TP Hà Nội và Tập đoàn Sun Group chính thức khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hoá nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, bán đảo Quảng An, phường Tây Hồ. Lấy đoàn kết, thống nhất làm sức mạnh Ông Lê Ngọc Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Ngày 5/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 62 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí. Ông Lê Ngọc Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy, gồm: ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Vũ Khiêm, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đáng chú ý, có 11 Tỉnh ủy viên giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu, xã, phường; 3 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Các đại biểu ấn nút khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội sáng 5/10 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của Đại hội và tin rằng: với truyền thống “trung dũng, kiên cường”, giàu nghĩa tình và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người, mọi nhà.

3 n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 THỜI SỰ Sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tính chung 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, GDP quý III/2025 ước tăng khoảng trên 8%, tính chung 9 tháng tăng trên 7,8%. Thu ngân sách 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng, bằng 97,9% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ... TĂNG TỐC, BỨT PHÁ TRONG QUÝ IV Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng nhìn nhận, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao. Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, quý IV/2025 phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần “tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao”, bám sát phương châm “chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả”. Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%. Đồng thời, cần đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. XỬ LÝ HIỆU QUẢ NGÂN HÀNG SCB, GỠ VƯỚNG CHO 3.000 DỰ ÁN Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Chính sách tài khoá cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Cùng với đó, cần theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất. Thủ tướng cũng lưu ý triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10/10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng cán bộ. Về nội dung này, Bộ Nội vụ được giao tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng. Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém. Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị, sáng 5/10 ẢNH: VGP Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội ngay trong năm 2025; tập trung ứng phó bão số 11 và khắc phục hậu quả cơn bão số 9, số 10 và mưa lũ sau bão, khôi phục hoạt động sản xuất và ổn định đời sống nhân dân. Thi đua bảo đảm “3 không” Sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng lưu ý, mỗi hành động, mỗi phong trào thi đua phải bảo đảm "3 không": Không hình thức, qua loa; không "nói mà không làm"; không làm mà thiếu hiệu quả. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những “hạt nhân” tiêu biểu, thi đua “đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, cùng nhau sáng tạo, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ”. Tại chương trình, bà Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - cho biết sẽ tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trước mắt, MTTQ và các tổ chức thành viên phát huy vai trò nòng cốt, vận động toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ để người dân ở các địa phương vừa hứng chịu thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra, sớm ổn định cuộc sống. VĂN KIÊN Đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng năm Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng. Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, ngày 5/10, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Chính trị và Chính phủ đánh giá bước đầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ nét trên các mặt. Bên cạnh kết quả tích cực, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai mô hình mới. Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, vừa qua, nhiều địa phương đã rất nỗ lực tăng cường đội ngũ cấp tỉnh về cho cấp xã nhưng ở nhiều địa phương, đây vẫn là khâu yếu. Cũng theo bà Trà, hạ tầng công nghệ thông tin giải quyết thủ tục hành chính ở nhiều nơi chưa đồng bộ, chưa liên thông, chưa kết nối, còn có “điểm nghẽn”, nhất là ở các địa bàn đông dân cư. Đáng lưu ý, việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc theo Nghị định 178 và Nghị định 67 ở một số nơi còn chậm. Hiện mới có 8/34 tỉnh, thành phố hoàn thành, trong khi 26 tỉnh vẫn chưa hoàn thành. Ở cấp trung ương, có 18/27 bộ, ngành đã hoàn tất việc này. TĂNG CƯỜNG CÁN BỘ CẤP TỈNH VỀ HỖ TRỢ CẤP XÃ Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần tập trung triển khai từ nay đến ngày 15/10 và trong suốt quý IV/2025. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phân cấp, phân quyền, gắn với cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Bộ trưởng Nội vụ yêu cầu, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các địa phương cần chủ động kiến nghị với các bộ, ngành trung ương để được tháo gỡ kịp thời, thực hiện đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”. Một trong những giải pháp cấp thiết được Bộ trưởng nêu là tăng cường cán bộ, công chức cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã. “Một số địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM đã làm rất tốt việc này. Đây là một việc rất lớn, cần chú trọng và tập trung cao cho điều tiết đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ”, Bộ trưởng nói. Đặc biệt, người đứng đầu ngành Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương thành lập đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, đa ngành, đa lĩnh vực ở cấp xã. Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước, bà Trà thông tin: “Trong thời gian gần nhất, chúng tôi sẽ trình Ban Chỉ đạo Chính phủ để báo cáo cấp có thẩm quyền. Từ đó tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và dứt điểm trong quý IV năm 2025, để hoàn thành việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp cũng như là các doanh nghiệp của Nhà nước”. L.DŨNG Hoàn thành sắp xếp đơn vị sự nghiệp trong quý IV Bộ Nội vụ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án tổng thể sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp Nhà nước, theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và của Chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, ngày 5/10 ẢNH: VGP

4 n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 THỜI SỰ Dự báo vào 22h tối 5/10, khi đang trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, bão vẫn duy trì cường độ cấp 11-12, giật cấp 15. Dự báo rạng sáng 6/10, tâm bão bắt đầu đổ bộ vào khu vực biên giới Việt - Trung với cường độ khoảng cấp 9-10, giật cấp 12-13. Sáng 6/10, bão đi sâu vào đất liền nước ta và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h sáng 6/10, tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9. Chiều 6/10, áp thấp nhiệt đới di chuyển vào sâu trong vùng núi Bắc bộ nước ta và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 22h tối 6/10, tâm vùng áp thấp trên khu vực Tuyên Quang - Lào Cai với cường độ dưới cấp 6. GIÓ MẠNH, MƯA LỚN Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Matmo, dự báo từ đêm 5/10 đến trưa ngày 6/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong đó, các xã/phường khu vực phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13, khu vực các xã/ phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Khu vực các xã/phường ven biển tỉnh Hưng Yên và các xã vùng biên giới phía bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, khu vực phía đông bắc tỉnh Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) có khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ chiều 5/10, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão 3-5m, biển động dữ dội. Ngoài ra, vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng NinhHải Phòng từ chiều và tối qua có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông. Cơ quan khí tượng giữ nguyên cảnh báo về mưa lớn. Cụ thể từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, khu vực vùng núi, trung du Bắc bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi mưa rất to trên 400mm. Khu vực Đồng bằng Bắc bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70150mm, cục bộ xuất hiện mưa rất to trên 200mm. Hà Nội từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70120mm, có nơi trên 150mm. Trong mưa dông, cần đề phòng dông lốc, gió giật mạnh. Do mưa lớn, từ tối 5-9/10, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3, đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức BĐ1- BĐ2, có nơi trên BĐ2. NGUYỄN HOÀI Trưa 5/10, khi áp sát bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc, bão mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16. Cơ quan khí tượng nâng mức dự báo gió mạnh nhất trên đất liền lên cấp 10, giật cấp 13 ở một số xã/phường của Quảng Ninh. Do mưa lớn, lũ dâng xảy ra ở khu vực vừa hứng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Bualoi nên cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất sau bão ở vùng núi Bắc bộ. Lũ dâng cao trên các dòng sông ở miền Bắc, Thanh Hóa cũng có thể gây ngập lụt diện rộng. Ảnh vệ tinh chụp bão Matmo lúc 12h trưa 5/10 Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại diện lãnh đạo UBND Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng cho biết, địa phương đã kích hoạt các tổ công tác đặc biệt ứng trực 24/24 tại đảo Cát Bà và đảo Cát Hải đến khi hết bão số 11. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, vừa chủ trì hội nghị triển khai công tác phòng chống bão số 11 với các sở, ngành, xã/phường, đặc khu trên địa bàn. Đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải và phường Đồ Sơn (Hải Phòng) đồng loạt khẩn trương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trên địa bàn trước giờ cơn bão số 11 đổ bộ đất liền. Các đơn vị, địa phương đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho 1.603 phương tiện với 4.481 lao động, 271 lồng bè với 233 lao động đang hoạt động, neo đậu biết diễn biến của bão, chủ động di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố kiểm đếm, yêu cầu tất cả các tàu cá, phương tiện thủy nội địa vào nơi tránh trú an toàn trước giờ bão đổ bộ, hoàn thành trước 12h ngày 5/10. Đặc khu Bạch Long Vĩ tính đến sáng 5/10 có 124 tàu thuyền hoạt động, neo đậu tại địa bàn. Trong đó, 50 tàu đã được cẩu lên đảo, 28 tàu đã neo đậu tại âu cảng và 46 phương tiện đang hoạt động trên biển. Địa phương đã giao lực lượng bộ đội biên phòng thông tin, kêu gọi tàu thuyền trên biển về nơi tránh bão. Quản lý chặt phương tiện đang neo đậu trong âu cảng, phối hợp với Trạm rada 490 tiếp tục liên lạc, thông báo, kêu gọi chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển di chuyển về nơi tránh bão. Đồng thời, sẵn sàng phương tiện, nhân lực, vật lực sơ tán người dân khu vực xung yếu, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết. NGUYỄN HOÀN Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn. Các tàu thuyền đang hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh được xem xét cho chạy về nơi tránh trú, neo đậu an toàn và hoàn tất trước 12h ngày 5/10. Những hoạt động tham quan, lưu trú trên vịnh tạm ngừng từ 8h ngày 5/10 đến khi cơ quan chức năng phát hành Bản tin cuối cùng về bão số 11. Quảng Ninh hiện có hơn 6.200 tàu cá cùng khoảng 500 tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long. Toàn tỉnh có 11 khu neo đậu, 5 khu đã công bố đủ điều kiện tiếp nhận tàu tránh trú bão. Tính đến 6h sáng 5/10, các lực lượng chức năng hướng dẫn tàu thuyền di chuyển an toàn, cập nhật thông tin liên lạc và chấp hành lệnh cấm biển đến khi có thông báo. NINH BÌNH CẤM BIỂN TỪ 6H Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chính quyền các cấp theo dõi sát tình hình thời tiết, thường xuyên cập nhật, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó bão với tinh thần quyết liệt, chủ động ở mức cao nhất, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Các địa phương phải rà soát, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm như cửa sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở hoặc nhà yếu trước khi bão đổ bộ. Các xã ven biển được giao phối hợp với Bộ đội Biên phòng, lực lượng kiểm ngư thực hiện nghiêm lệnh cấm biển từ 6h ngày 5/10; thông báo cho các tàu, thuyền đang hoạt động ngoài khơi khẩn trương tìm nơi neo đậu an toàn; hoàn thành việc sắp xếp tàu thuyền tránh trú trước 17h cùng ngày. Đồng thời, tạm dừng toàn bộ hoạt động đò ngang, đò dọc từ 17h ngày 5/10 đến khi bão tan. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình được giao phối hợp với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin chính xác về diễn biến bão, mưa lũ và cảnh báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh. Các đơn vị trực thuộc phải trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo, đề xuất kịp thời những vấn đề vượt thẩm quyền. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh được yêu cầu chuẩn bị sẵn lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương. Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và cơ sở vật chất; tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh để kịp thời ứng phó hiệu quả với bão số 11. HOÀNG DƯƠNG - MINH ĐỨC Ứng trực 24/24 tại Cát Bà và Cát Hải Quảng Ninh, Ninh Bình cấm biển Để ứng phó bão số 11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh thông báo tạm ngừng cấp phép phương tiện thủy ra khơi, tạm dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển từ 8h ngày 5/10. Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh thông báo, kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển về nơi tránh trú bão an toàn Bão 11 mạnh lên, cảnh báo mưa lớn, lũ quét

5 n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 THỜI SỰ Hà Nội xây dựng 4 phương án chống ngập Sở Xây dựng đã xây dựng 4 phương án ứng phó tương ứng với các mức độ ngập từ 10cm đến trên 30cm, quy định cụ thể về cách thức cảnh báo, điều tiết giao thông, huy động lực lượng và phương tiện ứng trực. Đối với các vị trí ngập từ 10cm trở xuống (Phương án 1), thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông (nếu có) để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết. Đối với các vị trí ngập trên 10cm đến 20cm (Phương án 2), thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết; đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập. Đối với các vị trí ngập trên 20cm đến 30cm (Phương án 3), thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết; đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập; nhà thầu quản lý đường bộ bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông. Đối với các vị trí ngập lớn hơn 30cm (Phương án 4), thông tin lên kênh VOV giao thông về chiều sâu ngập và tình hình ùn tắc giao thông để cảnh báo cho người tham gia giao thông biết; báo cáo kịp thời Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết); đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm, biển chỉ hướng tại 2 đầu vị trí ngập (2 barie, 6 bộ biển báo và các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, điều tiết giao thông). Ngoài ra, Sở Xây dựng còn chú trọng khâu khắc phục và phục hồi sau thiên tai. Các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương sửa chữa, bảo đảm giao thông thông suốt, nhanh chóng ổn định đời sống dân sinh. Trong các kịch bản cao nhất khi lượng mưa trên 300mm/ngày, Sở đã chuẩn bị nhân lực và thiết bị cho 177 điểm có nguy cơ ngập, huy động hàng trăm người cùng hàng trăm bộ biển báo và phương tiện để xử lý kịp thời... 17 XÃ, PHƯỜNG NGUY CƠ NGẬP LỤT Do ảnh hưởng bão số 11, từ sáng 6/10 đến tối 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 80-200 mm. Dự báo, mưa lớn sẽ làm 17 xã, phường ven sông Bùi, sông Tích... có nguy cơ tái ngập lụt hoặc ngập lụt sâu hơn. Sáng 5/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ dự báo do ảnh hưởng bão số 11 nên từ sáng 6/10, trên địa bàn thành phố có gió mạnh cấp 3-4. Từ sáng sớm 6 đến tối 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, có nơi cao hơn 200 mm. Mưa lớn có thể gây quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng tại khu dân cư, khu đô thị và vùng trũng thấp, trong cơn dông kèm lốc, sét, gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và hạ tầng. Theo Sở NN&MT Hà Nội, đến sáng 5/10, mực nước sông Bùi tại trạm Yên Duyệt 7,07 m (trên báo động lũ cấp III là 0,07 m), sông Tích tại trạm Vĩnh Phúc 8 m (mức báo động III). Dự báo tối 5/10, mực nước tiếp tục xuống nhưng còn ở mức cao, còn gây ngập lụt tại vùng trũng thấp, ven sông, nguy cơ sạt lở đất bờ bãi ven sông, mất an toàn các tuyến đê, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt người dân. Các xã có nguy cơ tái ngập lụt hoặc sâu hơn, gồm Xuân Mai, Quảng Bị, Phú Nghĩa, Phú Cát, Trần Phú, Hòa Phú, Phúc Sơn (ven sông Bùi); Ba Vì, Thạch Thất, Phúc Thọ, Đoài Phương, Hạ Bằng, Quốc Oai, Chương Mỹ, Suối Hai, Yên Bài, Kiều Phú (ven sông Tích). Sở NN&MT Hà Nội cho biết, thời gian qua, do ảnh hưởng thường xuyên của mưa lớn, hệ thống các sông trên địa bàn thành phố liên tiếp xuất hiện lũ trên mức báo động I, báo động II, có sông trên mức báo động III. Thậm chí, một số tuyến đê đã xảy ra sự cố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đê. TRẦN HOÀNG - THANH HIẾU Sở Xây dựng Hà Nội xây dựng 4 phương án ứng phó với các kịch bản mưa bão gây ngập trên địa bàn thành phố, trong đó có việc điều tiết giao thông trong trường hợp đường phố ngập sâu hơn 30cm. Mưa ngập tại Hà Nội do bão số 10 Dự báo, năm 2025, tình hình thời tiết và biến đổi khí hậu tiếp tục có nhiều diễn biến cực đoan, mưa lớn, ngập úng có thể xảy ra trên diện rộng. Để chủ động ứng phó, Sở Xây dựng đã rà soát hiện trạng hạ tầng giao thông, thống kê hơn 23.400 km đường bộ, hàng trăm kilomet tuyến sông, hồ, đầm, suối có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mưa bão xảy ra. Nước sông Bùi vẫn tràn qua một số vị trí tại tuyến đê Bùi 2 thuộc các xã Xuân Mai, Trần Phú Sở NN&MT đề nghị các xã, phường tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong ứng phó thiên tai thời gian qua, rà soát, cập nhật các phương án ứng phó với tình huống thiên tai, sự cố công trình đê điều có thể xảy ra trong thời gian tới, đồng thời, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó, khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Quốc lộ 2 hiện là tuyến độc đạo kết nối trung tâm tỉnh Tuyên Quang với phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các xã vùng cao phía Bắc. Trao đổi với phóng viên, ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, cho biết, tại khu vực đầu phường Hà Giang 1, đoạn nền đường Quốc lộ 2 từ Km295+995 đến Km296+200 bị khoét sâu vào sát bờ sông Lô, nhiều vị trí sụt xuống hàng mét, tạo hàm ếch lớn. Chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo người dân qua lại ở khu vực này. Nếu đoạn sạt lở này bị phá hỏng, phương tiện sẽ buộc phải đi vòng theo đường nhỏ ven bờ Đông sông Lô, qua các xã Vị Xuyên - Linh Hồ - Phú Linh để sang phường Hà Giang 2. Tuy nhiên, tuyến tránh này hẹp, dễ ùn ứ và tiềm ẩn thêm rủi ro tai nạn. Theo Ban Quản lý vốn dự án nước ngoài tỉnh Tuyên Quang, đơn vị chủ đầu tư tuyến đường, ngoài phần ta luy âm bị nước xoáy sạt mạnh, ta luy dương cũng đang xuất hiện vết nứt và đất đá có dấu hiệu trượt xuống mặt đường. Những ngày tới, nếu mưa lớn tiếp diễn, đặc biệt khi bão số 11 đang tiến sát, khả năng mất an toàn giao thông là rất cao. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, đây là tình huống thiên tai nghiêm trọng, cần xử lý khẩn cấp. ĐỨC ANH Nước sông Lô dâng cao, tuyến huyết mạch sạt lở Ảnh hưởng sau bão số 10 khiến Quốc lộ 2, trục giao thông chính nối trung tâm tỉnh Tuyên Quang với phường Hà Giang, xuất hiện điểm sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Đoạn nền đường Quốc lộ 2 từ Km295+995 đến Km296+200 bị khoét sâu vào sát bờ sông Lô Bão ảnh hưởng 5 sân bay Trước diễn biến phức tạp của bão Matmo (bão số 11), Cục Hàng không Việt Nam vừa phát văn bản khẩn, yêu cầu các sân bay Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Vinh và Thọ Xuân chủ động kiểm tra hạ tầng, triển khai trực 24/24h. Dự báo, hai sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ nằm trong vùng chịu tác động mạnh của bão. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân, Vinh, Điện Biên được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động cập nhật thông tin và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong trường hợp bão chuyển hướng hoặc tăng cường độ. Cục Hàng không Việt Nam cũng lưu ý, sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền, nguy cơ mưa lớn kéo dài có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng hàng không. Liên quan đến bão Matmo, ngành đường sắt vừa thông báo sẽ tạm ngừng chạy đôi tàu MR1/2 trong hai ngày 5/10 và 6/10 để đảm bảo an toàn. LỘC LIÊN

6 n Thứ Hai n Ngày 6/10/2025 GIỚI TRẺ Đó là những công việc của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên vùng cao trong những ngày qua… NGÀY DỌN BÙN ĐẤT, ĐÊM TRAO QUÀ TỪ THIỆN Ảnh hưởng của bão số 10, phường Hà Giang 1, phường Hà Giang 2 bị chìm sâu trong nước lũ. Đây là hai phường bị thiệt hại nhiều trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nước rút, Đoàn Thanh niên đã nhanh chóng xắn tay xuống các điểm thiệt hại nặng để dọn bùn, thu gom rác, san phẳng lối đi và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ. Chị Nguyễn Mai Hương, Bí thư Đoàn phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), cho biết, ngay sau khi nước vừa rút, lực lượng đoàn viên, thanh niên được huy động. Hơn 50 người chia thành 5 đội hình, mỗi đội 10-15 người, tỏa xuống những nơi bị thiệt hại nặng nhất như Trường Mầm non Hoa Lan, Trường Tiểu học Minh Khai, các tổ dân phố 1, 2, 3… Việc đầu tiên là dọn bùn, khiêng đồ, thu gom rác thải, lội đến đâu san ủi đến đó. Chị Hương bảo, điều đáng quý là không ai đợi phân công. Đoàn viên mang sẵn cuốc, xẻng từ nhà đi, bùn ngập quá đầu gối cũng lao vào. Có bạn bé người mà kéo nguyên tấm phản hay sọt rác như lực điền. Ở mặt đường chính, các bạn trẻ đã dọn khoảng 3km bùn đất đặc quánh bám từ sân nhà dân đến từng ngõ cụt. “Khó nhất là thiếu phương tiện. Chủ yếu cuốc, xẻng, xe rùa tự mang theo, làm thủ công nên chậm lắm. Nhiều bạn là học sinh, sinh viên, cán bộ trẻ phải tranh thủ giờ trống mới xuống hỗ trợ được”, chị Hương chia sẻ. Vì thế, lực lượng thanh niên ban ngày dọn dẹp cùng bộ đội Trung đoàn 877 và Công an phường, tối họ lại quay về cơ quan Mặt trận Tổ quốc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh chia hàng cứu trợ, sắp xếp từ bao gạo đến thùng mì. Những ngày qua, Đoàn phường Hà Giang 1 đã huy động luân phiên hơn 120 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Lực lượng được điều động qua các nhóm Zalo nội bộ, thông báo trực tiếp tới chi đoàn khu dân cư, trường học và phối hợp với các tổ dân phố để chia ca. Công việc chia thành hai tổ: một tổ dọn dẹp, xúc bùn, vệ sinh đường phố; tổ còn lại tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ và chở nước tới các điểm ngập. Chỉ trong vài ngày, lực lượng trẻ đã dọn khoảng 80-100 m3 bùn đất tại nhà dân, trụ sở tổ dân phố và các tuyến đường, với tổng chiều dài 7 km, chủ yếu là ngõ nhỏ và các đoạn bị sạt lở. Khó khăn lớn nhất là bùn dày, nhiều nơi đặc quánh, không có đường cho xe cơ giới nên phải dùng xe rùa, khiêng tay; mưa lại khiến công việc bị gián đoạn, bùn vừa dọn xong lại tràn xuống. Đoàn viên phải tranh thủ sau giờ học, giờ làm nên quân số thay đổi liên tục. Chị Đặng Thị Hải Lý, Bí thư Đoàn xã Nà Hang, cho biết, ngay sau khi nước vừa rút, Đoàn Thanh niên xã đã huy động ba đợt ra quân với hơn 60 lượt đoàn viên tham gia. “Chúng tôi chia thành ba nhóm, bám theo từng khu: một nhóm ở Tân Lập, một nhóm xuống thôn 7, nhóm còn lại hỗ trợ các thôn 2, 3, 4. Việc gì dân cần là mình có mặt”, chị Lý nói. Từ sáng sớm, đoàn viên đã vào từng nhà hỗ trợ dọn bùn đất, thu gom rác thải, dọn sạch lối đi, rồi cùng các lực lượng khác quét dọn đường xã. Các thôn từng bị ngập sâu sau bão Yagi (tháng 9/2024) nay đã có kinh nghiệm nước rút đến đâu, bà con vệ sinh luôn đến đó nên khối lượng bùn đất giảm đáng kể, đoàn thanh niên chỉ làm nốt phần còn lại. “Đoàn thanh niên còn huy động được hiệp hội doanh nghiệp hỗ trợ máy hót bùn, xe chở rác. Vì thế, tiến độ dọn dẹp rất nhanh”, chị Lý nói. GÁC LẠI VIỆC NHÀ Tại xã Púng Luông (tỉnh Lào Cai), ngay sau khi nước rút, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã nhanh chóng được huy động tham gia khắc phục hậu quả. Anh Hảng A Lử, Bí thư Đoàn xã, cho biết, đoàn viên các chi đoàn đã cùng nhau dọn dẹp bùn đất, khơi thông đường giao thông, trường học và nhà dân, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trong đợt lũ vừa qua, anh Thào A Sa, Bí thư Chi đoàn thôn Nả Háng Tâu, bị thiệt hại nặng khi ao nuôi cá tầm bị cuốn trôi hơn 2,5 tấn cá. “Công sức mấy năm trời coi như mất trắng”, anh Sa chia sẻ. Trước khó khăn đó, Đoàn xã Púng Luông đã kêu gọi đoàn viên, thanh niên, các thầy cô giáo và một số đơn vị tại địa phương cùng hỗ trợ, vớt và mua giúp hơn 2 tạ cá, trị giá trên 20 triệu đồng, nhằm chia sẻ phần nào thiệt hại với gia đình anh Sa. Anh Hà Đức Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai, cho biết, nhiều đoàn viên, bí thư đoàn cơ sở đã tạm gác việc nhà, sẵn sàng giúp dân dọn dẹp, khắc phục sau mưa lũ, đúng tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Toàn tỉnh đã thành lập 87 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ với hơn 1.500 đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân, thực hiện các chương trình hỗ trợ thuyền, áo phao, suất cơm, vật dụng lao động, nước sạch… ĐỨC ANH - THÀNH ĐẠT Đoàn viên thanh niên Lào Cai hỗ trợ người dân sau lũ quét, sạt lở Thanh niên Tuyên Quang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ Trong mưa lũ thì cùng các lực lượng ứng cứu người dân nguy nan. Sau khi lũ rút, ngày thì dọn bùn đất dày đặc trên đường, công sở, trường học; đêm về chia quà từ thiện các nơi gửi về cho các hộ dân. Trong mưa lũ, các anh, các chị cũng không quên tổ chức Trung thu cho thiếu nhi. Lồng đèn thắp ước mơ Trong khuôn khổ chương trình "Đêm hội trăng rằm - lồng đèn thắp sáng ước mơ" tại xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai, Tỉnh Đoàn Lào Cai đã tổ chức biểu diễn nghệ thuật đặc sắc và trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Ban tổ chức đã trao 10 chiếc xe đạp, 20 phần quà (1 triệu đồng/phần quà) và 65 phần quà (200.000 đồng/phần quà) cho học sinh. Dịp này, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh gửi tặng 635 suất quà cho học sinh Trường Mầm non và Trường TH&THCS Vân Hội. Đâu cần, thanh niên có Chị vừa cùng các đoàn viên trong xã hỗ trợ người dân địa phương dọn lớp bùn non và lau rửa nhà cửa khi lũ vừa ra. Tuổi trẻ địa phương còn vận động các nhà hảo tâm tổ chức nấu, phát hơn 2.150 suất cơm cho người dân vùng bị ngập lụt. “Những bữa cơm có đủ rau, thịt, cá được gửi trao đến bà con vùng lũ bị chia cắt dù không lớn nhưng ấm tình đồng bào, cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt”, chị Thúy tâm sự. Anh Lương Văn Ly, Bí thư Đoàn xã Yên Na, tỉnh Nghệ An, kể, từ hôm 29/9, khi bão vừa tan, nước lũ dồn về, Đoàn xã đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ dân di dời tài sản, sơ tán người. Khi nước lũ dâng, các đoàn viên tiếp tục bám sát hiện trường, kịp thời đưa người già, trẻ nhỏ đến nơi trú ẩn. Và khi lũ rút, Đoàn xã Yên Na huy động đoàn viên thanh niên, chia thành nhiều nhóm phối hợp lực lượng bộ đội, công an tỏa xuống từng thôn bản, gõ cửa từng nhà dân. Không ai bảo ai, tất cả cùng bắt tay vào công việc giúp dân dọn dẹp bùn đất, lợp lại những mái nhà bị gió bão cuốn. “Có nhà bị bùn đất ngập dày đến nửa mét. Hơn 10 đoàn viên chúng em phải làm liên tục từ sáng đến tận trưa mới xong. Ai cũng thấm mệt, quần áo ướt sũng, tay phồng rộp. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của chủ nhà, lời cảm ơn chân tình, tự nhiên thấy lòng mình ấm lại, có thêm động lực để tiếp tục hành trình cống hiến”, anh Ly kể. Không chỉ giúp dân dọn dẹp, tuổi trẻ Yên Na còn chủ động kêu gọi các nguồn lực để cùng bà con dựng lại ngôi nhà bị hư hại, mua thêm vật dụng, thực phẩm, gói quà động viên bà con qua mùa lũ. Anh Hồ Phúc Hải, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An, cho biết, trước tình hình mưa lũ phức tạp, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã theo dõi sát và chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả. Tỉnh Đoàn đã lập tức kích hoạt 160 đội hình Thanh niên tình nguyện xung kích với hơn 3.000 đoàn viên thanh niên tại 130 xã, phường. Bên cạnh việc hỗ trợ sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, lực lượng thanh niên còn triển khai cứu trợ người dân khu vực lũ lụt. Đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiếp nhận, phân phối hơn 30 tấn nhu yếu phẩm; vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ bằng tiền mặt và hiện vật với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. PHẠM TRƯỜNG - NGỌC TÚ Trở về sau một ngày ngâm mình trong bùn lũ, bộ quần áo thanh niên tình nguyện của chị Trần Thị Thúy, Bí thư Đoàn xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa), lấm lem bùn đất. Nhưng trên gương mặt thủ lĩnh Đoàn xã vẫn nở nụ cười tươi của tuổi trẻ xung kích. Áo xanh trong bão lũ Thanh niên xã Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tặng suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ

