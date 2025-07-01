Báo Tiền Phong số 275/2025

THỨ NĂM 2/10/2025 SÕ 275 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 2 ĐỀ XUẤT CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRANG 2 Quy hoạch chắp vá CHUYỆN HÔM NAY Cơn bão Bualoi vừa đi qua đã để lại một Hà Nội tê liệt trong biển nước. Chỉ sau một đêm mưa lớn, nhiều tuyến phố trung tâm biến thành sông, hàng triệu người dân rơi vào cảnh khốn khổ: mất điện, tắc đường, nước tràn vào nhà. XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN CUỐI TUẦN, BÃO SỐ 11 VÀO BIỂN ĐÔNG Dự báo ban đầu về đường đi của bão sÕ 11 TRANG 4 + 5 “NỘI SOI” NHỮNG MẢNG TỐI BỆNH VIỆN ĐA KHOA VÙNG TÂY NGUYÊN: TRANG 8 + 9 Tái hiện Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ TRANG 15 Hứa hẹn mùa giải bùng nổ tại Legend Valley TRANG 7 Cảm hứng sÕng đẹp từ gia đình hạnh phúc TRANG 6 Thiếu công cụ giám sát đào tạo ngành y TRANG 12 Đài Loan quyết giữ nguyên “lá chắn silicon” TIỀN PHONG GOLF CHAMPIONSHIP 2025: Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện ẢNH: VGP mở những con đường mới ĐỘT PHÁ Sinh viên thực hành sử dụng cánh tay robot NGUỒN: TẠP CHÍ CỘNG SẢN

2 nThứ Năm n Ngày 2/10/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Ngày 1/10, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025. MỆNH LỆNH CỦA THỜI ĐẠI Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh, đây không chỉ là một sự kiện quan trọng, lần đầu tiên được tổ chức, mà còn là lời hiệu triệu khơi nguồn trí thức, tiềm năng Việt Nam để đất nước bứt phá, phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số. Tổng Bí thư gửi lời chúc tới đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư, chuyên gia, doanh nhân, nhà quản lý, các bạn trẻ khởi nghiệp và bạn bè quốc tế: “Chúc ngọn lửa đổi mới sáng tạo trong mỗi chúng ta luôn bừng sáng, không ngừng khai mở tri thức mới, biến ý tưởng thành giá trị, góp phần kiến tạo tương lai Việt Nam giàu mạnh, thịnh vượng”. Theo Tổng Bí thư, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng sạch, vật liệu mới. Những quốc gia đi trước một bước về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ nắm lợi thế cạnh tranh chiến lược và ngày càng tiến nhanh, tiến xa; ai chậm đổi mới sẽ bị bỏ lại phía sau. Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: Đến 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. “Đây không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Không một đất nước nào có thể “cất cánh” với nền khoa học - công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. 6 NHÓM NHIỆM VỤ Tổng Bí thư đề nghị tập trung 6 nhóm nhiệm vụ. Thứ nhất, cần thống nhất trong nhận thức và hành động theo quan điểm đổi mới sáng tạo là sự nghiệp của toàn dân, xây dựng văn hóa, đổi mới sáng tạo toàn dân. Tinh thần đổi mới sáng tạo phải được thấm nhuần trong mọi lĩnh vực, từ quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cho đến các phong trào, các giải pháp thiết thực trong đời sống hằng ngày của mỗi người dân. Thứ hai, đổi mới sáng tạo phải đi liền với phát triển vững chắc nền tảng khoa học công nghệ, nâng cao mức độ tự chủ chiến lược về công nghệ quốc gia, trước hết là công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương triển khai Chương trình hành động phát triển 11 công nghệ chiến lược theo tinh thần của Nghị quyết 57, xác định rõ lộ trình làm chủ, nhất là các công nghệ như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an toàn, an ninh mạng, công nghệ sinh học, y sinh học, vật liệu mới, năng lượng mới, điện tử, cảm biến robot. Đồng thời phát triển hạ tầng số nền tảng như điện toán đám mây, điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu, mạng 5G, 6G, nâng tỉ lệ nội địa trong các hệ thống công nghệ trọng yếu, bảo đảm tự tin hội nhập mà không phụ thuộc, mở rộng hợp tác mà vẫn giữ được năng lực cốt lõi của quốc gia. Thứ ba, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách vượt trội cho phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phải khẩn trương thể chế hóa các chủ trương của Đảng bằng những đạo luật, nghị định, thông tư rõ ràng, có khả năng thực hành cao, tập trung vào ưu đãi thuế, tín dụng, đất đai cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, cho sản phẩm, dịch vụ mới... Thứ tư, triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối khu vực và toàn cầu. Mỗi bộ, ngành, địa phương hình thành ít nhất một trung tâm đổi mới sáng tạo; hoàn thiện đủ “mắt xích” từ ý tưởng, nghiên cứu, phòng thí nghiệm, ươm tạo, tăng tốc, sàn giao dịch công nghệ, tư vấn pháp lý, tài chính, sở hữu trí tuệ, quỹ mạo hiểm, đầu ra thị trường... Thứ năm, vận hành hiệu quả 3 trụ cột: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp là trung tâm, viện, trường là nguồn tri thức. Nhà nước kiến tạo thể chế, chuẩn hạ tầng số, dữ liệu mở, dịch vụ công số thuận tiện; viện, trường cung cấp tri thức, đào tạo gắn nhu cầu thị trường, khuyến khích công bố quốc tế đi đôi thương mại hóa; doanh nghiệp là trung tâm đổi mới sáng tạo, đặt R&D (nghiên cứu và phát triển) ở vị trí chiến lược, dám đầu tư cho tương lai. Khi ba trụ cột phối hợp nhịp nhàng, tri thức sẽ chảy vào cỗ máy sản xuất giá trị, tạo năng suất và sức cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Thứ sáu, gắn đổi mới sáng tạo với phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Mọi sáng tạo phải giải bài toán xã hội, tăng năng suất nhưng giảm phát thải, bảo đảm an toàn dữ liệu... Tổng Bí thư kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người cao tuổi, học sinh - sinh viên và toàn thể người dân trong nước và ở nước ngoài hãy nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng đổi mới sáng tạo trong công việc hằng ngày. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại sự kiện ẢNH: VGP Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đổi mới sáng tạo không phải là đích đến của một quốc gia mà phải là một quá trình cải tiến, không có điểm dừng. Khởi nguồn của quá trình ấy là tinh thần dám nghĩ về những điều phi thường, dám làm những việc khó khăn nhất, dám gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử, dám đột phá để mở ra những con đường chưa có dấu chân người. PHÂN BỔ MINH BẠCH NGUỒN THU Sáng 1/10, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận về dự án Luật Viên chức (sửa đổi). Góp ý vào dự thảo, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) nhìn nhận, dự thảo luật đã mở rộng phạm vi nguồn lương không chỉ từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập mà còn bao gồm nguồn thu hợp pháp khác. Theo ông, đây là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện cho viên chức được hưởng thu nhập đa dạng hơn. Tuy nhiên, theo đại biểu, dự thảo luật chưa nêu rõ cơ chế phân bổ minh bạch nguồn thu cũng như cách bảo đảm quyền lợi giữa viên chức làm việc ở các đơn vị có điều kiện khác nhau. Nếu không quy định cụ thể có thể nảy sinh tình trạng chênh lệch thu nhập quá lớn, gây mất công bằng. Từ phân tích trên, ông đề nghị luật bổ sung nguyên tắc phân phối công bằng gắn với thu nhập tăng thêm với hiệu quả công việc; đồng thời, cần quy định nghĩa vụ công khai, minh bạch tài chính để đảm bảo công bằng Cũng theo đại biểu đoàn Vĩnh Long, dự thảo luật chưa làm rõ cơ chế tiền thưởng, chưa phân biệt rõ giữa lương cơ bản và thu nhập tăng thêm. Theo ông, nếu chỉ quy định chung chung, các đơn vị sẽ khó khăn xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, dễ dẫn đến khiếu nại, tranh chấp. Ông Bình đề nghị bổ sung cơ chế khoán quỹ tiền thưởng theo hiệu quả công việc, trao quyền tự chủ cho đơn vị trong phân bổ, nhưng phải công khai, minh bạch gắn với kết quả đánh giá viên chức hàng năm. Về tuyển dụng viên chức, dự thảo luật thay đổi căn cứ tuyển dụng theo vị trí việc làm, quỹ lương và nguồn thu hợp pháp, thay vì chỉ dựa vào chức danh nghề nghiệp như luật hiện hành. Nhận định đây là thay đổi quan trọng, giúp tuyển chọn viên chức sát với nhu cầu thực tế, nhưng theo ông Bình, quy trình tuyển dụng vẫn còn nặng về thủ tục hành chính, chưa đủ linh hoạt để thu hút nhân tài. Từ đó, ông đề nghị mở rộng cơ chế tiếp nhận trực tiếp các chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài. Đồng thời, mạnh dạn phân cấp hơn nữa để đơn vị sự nghiệp công lập có thực quyền tự chủ trong tuyển dụng, gắn với trách nhiệm giải trình. QUY ĐỊNH RÕ THẨM QUYỀN BỔ NHIỆM Tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh (đoàn Phú Thọ) băn khoăn khi dự thảo luật quy định viên chức bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý bằng quyết định của cấp có thẩm quyền, nhưng chưa quy định rõ cấp thẩm quyền là cấp nào. Cho biết đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị giáo dục cấp xã hiện vẫn chưa rõ ai bổ nhiệm chức danh này, đại biểu đề nghị nghiên cứu, quy định cụ thể việc phân cấp bổ nhiệm đối với lãnh đạo quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập. Lần sửa đổi này, dự thảo luật cũng cho phép viên chức được ký hợp đồng lao động, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp ngoài công lập nếu không trái pháp luật. Theo ông Thạch Phước Bình, nếu không kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến xung đột lợi ích khi viên chức có thể lợi dụng vị trí công tác để phục vụ lợi ích cá nhân. Từ đó, ông Bình đề nghị quy định rõ danh mục lĩnh vực, ngành nghề viên chức được phép tham gia, đồng thời yêu cầu báo cáo minh bạch và chịu sự giám sát của đơn vị quản lý. LUÂN DŨNG Đề xuất chế độ tiền lương, thưởng đối với viên chức Đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung cơ chế khoán quỹ tiền thưởng theo hiệu quả công việc, trao quyền tự chủ cho đơn vị trong phân bổ trên cơ sở công khai, minh bạch gắn với kết quả đánh giá viên chức hàng năm. Đột phá, mở những con đường mới “Hãy cùng nhau biến thách thức thành cơ hội, biến ý tưởng thành giá trị, biến khát vọng thành hiện thực, đưa đất nước phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới. Chúc ngọn lửa sáng tạo cháy mãi trong mỗi con người Việt Nam”. Tổng Bí thư TÔ LÂM

3 n Thứ Năm n Ngày 2/10/2025 THỜI SỰ Hà Tĩnh phấn đấu thành cực tăng trưởng mới của Bắc Trung Bộ Sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư gửi lời chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và người dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra vừa qua. Thường trực Ban Bí thư mong muốn Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra. Thường trực Ban Bí thư cho biết, bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hà Tĩnh đứng trước nhiều thời cơ thuận lợi khi đất nước đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. Nhiều chủ trương, quyết sách, định hướng chiến lược quan trọng đang mở ra những động lực phát triển mới. Thành quả sau gần 35 năm tái lập tỉnh đã tạo nền tảng vững chắc, tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã rõ; hạ tầng kinh tế xã hội ngày càng được hoàn thiện, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, nhiều dự án lớn được thu hút đang tạo ra những động lực mới. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với một bộ máy tinh gọn là một bước ngoặt mang tính chiến lược, tạo cơ sở quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển toàn diện và bền vững trong giai đoạn tới. Nhiệm kỳ mới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Hà Tĩnh cần tiếp tục xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng và kiên trì xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm, làm nhiều hơn nói, ít hội họp”, chống phô trương hình thức, chống bệnh thành tích. Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng bộ cần đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo, phục vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, năng lực, làm việc khoa học, sát dân, tận tâm phục vụ Nhân dân. Cùng với đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả trung tâm hành chính công, số hóa hồ sơ dữ liệu, xây dựng chính quyền số minh bạch, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát cần được tăng cường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm vi phạm. Ngoài ra cần nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã, đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân. “Cần xác định rõ vị trí của Hà Tĩnh trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng. Hà Tĩnh giữ vị trí chiến lược trên trục Bắc Trung Bộ, hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối với Lào, Thái Lan, với Biển Đông qua cảng Vũng Áng - Sơn Dương. Phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ, vừa là trung tâm công nghiệp năng lượng quy mô lớn, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế; phát triển dịch vụ logictics thành ngành kinh tế quan trọng; xây dựng từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi của vùng và cả nước”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gợi ý. HOÀI NAM “Hà Tĩnh cần xác định rõ vị trí trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng; phát huy tiềm năng, lợi thế để phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung Bộ”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025–2030. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, nhiệm kỳ qua, kinh tế Hà Tĩnh duy trì đà tăng trưởng ổn định với tốc độ bình quân 6,4%/năm. Quy mô nền kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng gấp 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 94 triệu đồng. Thu ngân sách giai đoạn 2021–2025 ước đạt 88.500 tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn trước... Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, Hà Tĩnh xác định phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp thông minh; lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo đó, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê ở Vĩnh Long; có trình độ Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Gấu từng kinh qua các chức vụ Phó Chính ủy, Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8; Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; Chính ủy Quân khu 9 vào tháng 11/2020. Đầu năm 2022, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Năm 2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). LUÂN DŨNG Ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Sáng 1/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, gồm: Bà Đinh Thị Lụa, ông Lê Quốc Chỉnh, ông Phạm Quang Ngọc và ông Mai Văn Tuất. Ông Đặng Xuân Phong (SN 1972, quê Phú Thọ), có trình độ Tiến sĩ Kinh tế. Năm 2020, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sau đó, ông được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ ngày 1/7/2025, khi tỉnh Phú Thọ hợp nhất với Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Bộ Chính trị đã chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. MINH ĐỨC Sáng 1/10, Đại hội đại biểu tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Tham dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng, kết quả đạt được nhiệm kỳ qua là nền tảng quan trọng, động lực to lớn để tỉnh Đồng Tháp vững bước trong giai đoạn phát triển mới; thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, tỉnh thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với những yêu cầu mới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt, là kim chỉ nam để tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và trong xã hội. Bên cạnh đó, tỉnh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Nhân dân, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa gợi mở, Đồng Tháp cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới để tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, hạ tầng logistics xuyên biên giới, đa phương thức. Ngoài ra, Đồng Tháp cần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, hiện đại, bền vững, đa giá trị, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung. Phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại, bền vững, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao. Ngoài ra, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. HÒA HỘI Đồng Tháp phát triển kinh tế xanh, kinh tế số Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, tỉnh cần khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế từ không gian phát triển mới, tập trung mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030 Ông Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, phân công, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Các Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm mới, gồm: Bà Nguyễn Hải Trâm (Phó Bí thư Thường trực), ông Trần Trí Quang, bà Châu Thị Mỹ Phương và ông Phan Văn Thắng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Đại hội

4 n Thứ Năm n Ngày 2/10/2025 THỜI SỰ Đường sắt tê liệt, sân bay bị hư hại do bão số 10 Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày 28/9 đến sáng 1/10, nhiều chuyến tàu khách phải ngừng khai thác do mưa lớn gây ngập đường sắt và sạt lở taluy, đặc biệt tại khu vực Thanh Hóa và tuyến phía Tây (Hà Nội - Lào Cai). Riêng các ngày cao điểm, nhiều đôi tàu bị hủy, trong đó có các chuyến NA1, NA2, SE1, SE9, SE10, SP3, SP4, SP7, SP8 cùng các tàu liên vận quốc tế MR1/MR2 hành trình Gia Lâm - Nam Ninh (Trung Quốc). Để đảm bảo an toàn, ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải gần 1.500 hành khách bằng ô tô giữa ga Thanh Hóa và ga Trường Lâm. Đến nay, hơn 1.100 khách buộc phải chuyển sang đường bộ để tiếp tục hành trình. Đồng thời, doanh nghiệp đã phục vụ miễn phí trên 3.400 suất ăn nhẹ và hơn 4.400 bữa chính cho hành khách trong thời gian tàu dừng, chậm. Ngoài tàu khách, vận tải hàng hóa cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tính đến ngày 1/10, có 24 đoàn tàu hàng phải nằm chờ tại các ga dọc tuyến, trong đó 4 đoàn tuyến Bắc - Nam buộc phải ngừng chạy, một số container phải chuyển tải bằng đường bộ để kịp thời đưa hàng về Yên Viên. Ngành đường sắt khẳng định hành khách có vé đi tàu trong thời gian bão được trả lại vé mà không thu phí, thời gian hoàn vé tối đa 30 ngày kể từ ngày ghi trên vé. Thông báo ngừng tàu được gửi trực tiếp qua SMS, Zalo, website và các kênh truyền thông chính thức để hành khách kịp thời nắm bắt. NHIỀU SÂN BAY BỊ HƯ HẠI Bão Bualoi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng hàng không, làm tốc mái nhà ga, làm hư hỏng nhiều công trình tại các sân bay miền Trung, khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn. Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), từ ngày 26-29/9, bão Bualoi tác động trực tiếp đến hoạt động bay trong hai vùng thông báo bay Hà Nội và TPHCM (FIR Hà Nội, FIR HCM). Báo cáo nhanh cho thấy tại sân bay Vinh - Nghệ An, nhiều hạng mục bị tàn phá như mái nhà ga, nhà làm việc, kho hàng, hệ thống hàng rào; cây xanh gãy đổ, phương tiện hư hỏng. Tại sân bay Đồng Hới và Thọ Xuân, ghi nhận tình trạng tốc mái, ngập úng, sự cố hệ thống chiếu sáng, nhiều tấm ốp mái nhà ga bong bật, hàng rào tạm của công trình bị đổ sập. Dù đã khôi phục hoạt động, các sân bay Đà Nẵng, Phú Bài, Đồng Hới và Thọ Xuân vẫn còn chuyến bay buộc phải đổi hướng hạ cánh. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra, khẩn trương khắc phục để sớm khôi phục giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên sáng 30/9, sân bay Nội Bài ghi nhận mưa lớn kéo dài, tầm nhìn thấp khiến hoạt động khai thác bay gặp nhiều khó khăn. Hai chuyến bay của Bamboo Airways là QH102 hành trình Đà Nẵng - Hà Nội và QH204 chặng TPHCM - Hà Nội đã phải chuyển hướng hạ cánh xuống Hải Phòng. Hãng này cho biết nhiều chuyến khác có nguy cơ bị ảnh hưởng dây chuyền nếu tình hình mưa bão chưa cải thiện. Để hạn chế rủi ro, Cục HKVN đã yêu cầu các đơn vị trực 24/24h, thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, kiểm tra hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc và khơi thông dòng chảy nhằm phòng ngập úng. Các sân bay như Vân Đồn và những đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng được chỉ đạo tăng cường biện pháp phòng chống, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định hoạt động phục vụ hành khách. LỘC LIÊN Nhiều chuyến tàu khách phải ngừng khai thác do mưa lớn gây ngập đường sắt và sạt lở taluy ẢNH: VNR Do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), hàng chục chuyến tàu khách và tàu hàng buộc phải dừng chạy. Bão cũng làm tốc mái nhà ga, gây hư hỏng nhiều công trình tại các sân bay miền Trung, khiến hoạt động khai thác bị gián đoạn. Hiện tuyến đường sắt phía Nam (Hà Nội - TPHCM) đã thông tuyến, tàu khách hoạt động trở lại nhưng vẫn có một số đoạn phải chạy chậm với tốc độ hạn chế 5km/h để đảm bảo an toàn. Các đơn vị đường sắt tiếp tục túc trực, xử lý điểm ngập, sạt lở và phối hợp cơ quan chức năng cập nhật thông tin kịp thời đến hành khách. Ghi nhận tại các xã ven sông Lam như Lam Thành, Hưng Nguyên Nam… (tỉnh Nghệ An), nhiều khu dân cư ngoài đê bị nước lũ nhấn chìm. Nhiều nơi nước dâng cao 2 - 3m, có chỗ sát bờ sông Lam ngập sâu tới 5m. Người dân hối hả sơ tán đồ đạc, đưa gia súc, gia cầm lên đê tránh lũ, dựng lán tạm để trú ngụ. Ông Cao Anh Đức, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên Nam, cho biết, trên địa bàn có 4 xóm bị cô lập hoàn toàn, với hơn 1.000 hộ dân, 4.000 nhân khẩu phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Chính quyền đã bố trí nhà cộng đồng làm nơi tránh lũ và hỗ trợ bà con ổn định tạm thời. “Khi nước sông Lam dâng cao gây ngập các cầu, xã đã triển khai lập chốt để thông báo cho người dân việc cấm cầu, đảm bảo an toàn. Triển khai thành lập 4 tổ ứng cứu để sơ tán người dân. Lên phương án xây dựng hậu cần để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân vùng cô lập”, ông Đức cho hay. Chính quyền địa phương cũng đã bố trí lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, y tế cơ sở phối hợp sơ tán người dân vùng ngập lụt, hỗ trợ di dời tài sản đến nơi an toàn. Tại xã Lam Thành, các xóm nằm ngoài đê Tả Lam như Phú Xuân, Châu Nhân 7, 8, 9, Hưng Lợi 1, Hưng Lợi 2, Hưng Lợi 5 ngập trong biển nước mênh mông. Để hỗ trợ vận chuyển người dân và đồ đạc, Công an xã Lam Thành đã bố trí lực lượng túc trực, nghiêm cấm việc qua lại khu vực nguy hiểm. Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, cho biết, bão số 10 đổ bộ đã gây thiệt hại nặng nề; nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa bị tốc mái; nhiều nhà dân bị tốc mái, đổ sập; các xóm ngoài đê tả Lam bị ngập sâu. “Chính quyền đã yêu cầu kích hoạt đồng bộ các biện pháp ứng phó với mưa lũ, phân công các lực lượng túc trực 24/24 sẵn sàng công tác hỗ trợ, cứu nạn, di dời nhân dân, đặc biệt ưu tiên người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai đến nơi an toàn. Đồng thời tổ chức tuần tra kiểm soát 24/24 trên các tuyến đường để đảm bảo an toàn tài sản cho nhân dân”, ông Hà thông tin. THU HIỀN Vạn con vịt chết trong lũ, lão nông trắng tay Trận lũ cuối tháng 9 khiến gia đình ông Nguyễn Văn Kiều (SN 1971, ở Thanh Hóa) rơi vào cảnh trắng tay khi hơn 13.000 con vịt bị chết, thiệt hại gần 2 tỷ đồng. Sáng 1/10, khi dòng lũ đục ngầu đang dần rút, ông Kiều cùng các con và một số người dân thôn Phú Nhi (xã Vạn Lộc) lại ngâm mình trong làn nước lạnh, lội vào khu trang trại rộng 3.000m2 để vớt từng xác vịt ra bờ đê tiêu hủy, tránh ô nhiễm môi trường. Trận lũ dữ dội đã khiến trang trại nuôi hơn 20.000 con vịt của ông bên nhánh sông Mã gần như bị “xóa sổ”. “Chưa bao giờ tôi thấy nước lên nhanh như thế. Nhìn đàn vịt chăm bẵm bấy lâu chết dần trong chuồng mà bất lực. Bao nhiêu vốn liếng vay mượn nay coi như mất trắng”, ông Kiều nghẹn giọng, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía chuồng trại mênh mông nước. Ông kể, khi nghe tin bão kèm mưa lớn, ông đã gọi các con về cùng chằng chống nhà cửa, chuồng trại và thuê người gia cố bờ đê sau vườn. Nhưng khoảng 10 giờ ngày 30/9, sau một đêm mưa dài, nước sông bất ngờ dâng cao, tràn qua bờ, nhanh chóng nhấn chìm toàn bộ trang trại. Gia đình ông và bà con chỉ kịp cứu khoảng 7.000 con vịt, số còn lại chết ngạt trong dòng nước dữ. Đàn vịt chết đã bốc mùi đang được gia đình ông Kiều thu dọn. Số vịt còn sót được đưa lên bờ đê. Đến nay, nước vẫn còn ngập hơn một mét. Xác vịt chết nổi trắng, bốc mùi nồng nặc, khiến ai đi ngang cũng xót xa. Theo tính toán, đàn vịt đã nuôi hơn một tháng cùng lượng thức ăn, máy móc và thiết bị chăn nuôi bị hư hỏng, tổng thiệt hại của gia đình ông lên tới gần 2 tỷ đồng. Nỗi lo lớn nhất của lão nông giờ đây không chỉ là mất kế sinh nhai, mà còn là khoản nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng treo lơ lửng trên vai. “Nuôi vịt hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi lâm vào cảnh nợ nần. 20 năm mới có trận lũ lớn như thế này, ai ngờ nó lại rơi đúng lúc mình đầu tư nhiều nhất,” ông Kiều nói. Không chỉ gia đình ông Kiều, nhiều hộ nông dân chăn nuôi và trồng trọt ven sông Mã cũng chịu chung cảnh ngộ. Lúa, ngô, gia cầm bị nước cuốn trôi, hàng trăm hộ rơi vào cảnh trắng tay. Lãnh đạo UBND xã Vạn Lộc cho biết, địa phương đang thống kê mức thiệt hại của người dân địa phương do mưa lũ gây ra để có phương án hỗ trợ khẩn cấp. PHẠM TRƯỜNG Nước sông dâng cao 5m, hàng nghìn hộ dân sơ tán Sau bão số 10, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Lam dâng cao, vùng hạ lưu Nghệ An chìm trong biển nước, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Người dân xã Lam Thành chạy lụt Ông Nguyễn Văn Kiều chua xót khi đàn vịt hàng vạn con bị chết trong lũ

5 n Thứ Năm n Ngày 2/10/2025 THỜI SỰ Hiện nay dự báo về đường đi và cường độ của cơn bão này còn có sự phân tán giữa các đài quốc tế. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Việt Nam, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão trong khoảng đêm 1/10 và sáng 2/10. Dự báo đến 10h sáng 2/10, tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông đảo Luzon với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Bão sau đó tăng tốc, di chuyển khoảng 20-25km/h theo hướng tây tây bắc và tiếp tục mạnh thêm. Đến 10h ngày 3/10, tâm bão trên khu vực vùng biển phía đông của Philippines, áp sát đảo Luzon với cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong khoảng đêm 3/10, sáng 4/10, bão sẽ vượt qua đảo Luzon của Philippines để vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 11. Hiện nay có hai kịch bản có xác suất cao nhất xảy ra. Một là, bão sẽ di chuyển ổn định theo hướng tây tây bắc, hướng về vịnh Bắc Bộ và khu vực Đông Bắc Bộ của nước ta. Hai là, bão đi lên khu vực phía nam của Trung Quốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, diễn biến của bão sẽ còn nhiều thay đổi, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất. Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 3/10, vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Khoảng ngày 4-6/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Biển Đông đang trải qua một mùa bão nhiều hiếm thấy. Từ đầu năm đến nay, Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới và sắp có thêm bão số 11, số lượng này cao hơn hẳn trung bình nhiều năm qua. Trong 5 năm gần đây, số bão tính đến hết tháng 9 thường là 4-6, nhiều nhất cũng chỉ 6. Tuy nhiên, năm nay tính đến hết tháng 9, Biển Đông ghi nhận 10 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới, chỉ riêng tháng 9 có 4 cơn bão gồm Ragasa, Mitag, Tapah, Bualoi, cao hơn trung bình nhiều năm 4-5 cơn. Các cơn bão mạnh cũng liên tục đổ bộ nước ta thời gian qua. Ngày 25/8, Kaijiki đổ bộ đất liền Thanh Hoá - Hà Tĩnh với cường độ cấp 10, giật cấp 12-13. Ngày 28/9, Bualoi cũng đổ bộ đất liền khu vực từ Quảng Bình cũ đến Thanh Hoá với cường độ cấp 10-11, giật cấp 1314, gây ra tổ hợp thiên tai đặc biệt nguy hiểm như gió mạnh, mưa lớn, lốc xoáy, lũ lụt, sạt lở đất. Vùng ảnh hưởng rộng khắp từ Huế đến miền Bắc. NGUYỄN HOÀI Sáng 1/10, vùng áp thấp ở vùng biển phía đông đảo Luzon của Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông vào cuối tuần này, hướng đi có thể tiến về gần vịnh Bắc Bộ. Dự báo ban đầu về đường đi của bão số 11 Thiệt hại do bão Bualoi rất lớn Tính đến sáng 1/10, Bualoi và thiên tai sau bão đã khiến 29 người chết, 22 người mất tích, 139 người bị thương và 8 người đang mất liên lạc nhiều ngày. Ninh Bình là địa phương chịu thiệt hại nặng nhất về người với 9 người chết, 49 người bị thương, chủ yếu do lốc xoáy. Cuối tuần, bão số 11 vào Biển Đông Ngày 30/9, Hà Nội có 82 điểm ngập nặng, tại nhiều điểm đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm. Đến sáng 1/10, vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ như Dương Đình Nghệ, Hoa Bằng, Phan Văn Trường, khu Resco, hầm chui Đại lộ Thăng Long... Những hình ảnh ngập lụt khắp Hà Nội khiến nhiều người nhớ lại trận lụt lịch sử tại Thủ đô năm 2008. Đợt mưa cuối tháng 10/2008 có tổng lượng mưa phổ biến 350550mm. Thời điểm đó, Hà Nội xuất hiện 83 điểm úng ngập, trong đó 26 điểm ngập dài tại nội thành từ 100- 300m, có độ sâu từ 30-100cm, gây ùn tắc giao thông. Như vậy có thể thấy lượng mưa ngày 30/9/2025 chưa vượt qua lượng mưa của trận mưa gây lụt lịch sử năm 2008, nhưng số lượng các điểm ngập tại Hà Nội lại ngang ngửa với thời điểm đó. Năng lực của hệ thống thoát nước của Hà Nội sau nhiều năm vẫn “giậm chân tại chỗ”? Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 1/10, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lượng mưa hôm 30/9 quá lớn, liên tục, kéo dài và vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị. Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu... Trong khi đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm. Về các khu vực ngập mới của Hà Nội, đại diện Sở Xây dựng cho biết, có nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa cao. Cụ thể, khu vực đô thị phát triển dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ (trước đây là đường ngoại thị việc thoát nước mặt đường vào hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng) khi các công trình dọc tuyến đường được xây dựng có cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập. “Tốc độ đô thị hóa cao như vậy nhưng nhiều hồ điều hòa vẫn chưa thực hiện theo quy hoạch. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc úng ngập càng thêm nghiêm trọng”, đại diện Sở Xây dựng nêu. TRẦN HOÀNG Sạt lở nghiêm trọng nhiều nơi ở Vĩnh Long Từ đầu năm đến nay, tại tỉnh Vĩnh Long xảy ra hơn 120 điểm sạt lở với tổng chiều dài hơn 7km, ảnh hưởng hàng trăm hộ dân, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Tình trạng sạt lở cũng đang diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trọng điểm, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất, sinh hoạt của người dân. Những ngày qua, mưa nhiều, lũ và triều cường dâng cao gây sóng lớn khiến tuyến đê biển Giồng Bàn (xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long) bị sạt lở với tổng chiều dài 3km, ảnh hưởng đến 45 hộ dân, hơn 36ha đất sản xuất. Trong đó, 8 hộ bị ảnh hưởng nặng (chiều dài 400m) và 4 hộ bị sạt lở rất nghiêm trọng (dài 410m). Một trong những hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở nặng nhất ở xã Long Vĩnh, ông Tăng Văn Minh cho biết, sạt lở ảnh hưởng tới 1ha ao nuôi tôm, gây thiệt hại khoảng 1,8 tỷ đồng. Các hộ nuôi tôm khác trong khu vực cũng bị thiệt hại từ vài trăm triệu đồng tới dưới 1 tỷ đồng. Ông Sơn Huỳnh Luận, Chủ tịch UBND xã Long Vĩnh, cho biết, dự báo từ nay đến cuối năm tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, còn 2-3 đợt triều cường đỉnh điểm. Do đó, những khu vực ven biển nếu không được gia cố kịp thời có thể dẫn đến vỡ đê, ảnh hưởng sản xuất, nuôi trồng thủy sản của hơn 200 hộ dân, với tổng diện tích trên 250ha. Nếu điều đó xảy ra, nguy cơ bị thiệt hại trên 3.500 tỷ đồng. UBND xã Long Vĩnh đã có báo cáo kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở NN&MT, các sở, ngành liên quan hỗ trợ xã khắc phục sạt lở, gia cố đê bao. Tại xã Nhị Long, tình trạng sạt lở cũng diễn biến phức tạp ở nhiều khu vực trọng điểm. Trên tuyến bờ sông, kênh dẫn cống Cái Hóp, cả hai bên bờ đều bị sạt lở, với tổng chiều dài khoảng 1,1km, mỗi năm ăn sâu vào bờ từ 1-2m. Đây là điểm sạt lở nguy hiểm, có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đường giao thông nông thôn qua khu vực. Phó Chủ tịch UBND xã Nhị Long, ông Trần Vũ Phong, cho biết, nhiều tuyến đê bao ở ấp Mỹ Hiệp, Mỹ Hiệp A, Đức Mỹ A hiện bị sạt lở, với tổng chiều dài hơn 1,5km, ăn sâu vào bờ từ 2-4 m, đoạn đê bao ở ấp Đức Mỹ bị mất hoàn toàn bờ bao dài 65m. Tại khu vực Cồn Hô, tuyến bờ bao đang thi công bị sụt lún rất nghiêm trọng, còn bờ bao cũ xuống cấp, có đoạn đã bị nước tràn vào, ảnh hưởng đến tuyến bờ bao mới… Ngoài ra, tuyến đường nhựa cặp sông Đùng Đình (ấp Long An) với chiều dài khoảng 1km đã xuống cấp, sạt lở 3 đoạn dài khoảng 100m, ăn sâu vào đường nhựa từ 1-2m, ảnh hưởng đến đi lại và sinh hoạt của người dân. Chi cục Thủy lợi - Sở NN&MT Vĩnh Long cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 125 điểm sạt lở, với tổng chiều dài gần 7,3km, ảnh hưởng 531 hộ dân, ước tổng thiệt hại hơn 24 tỷ đồng. CẢNH KỲ Vì sao Hà Nội chìm trong biển nước? Thống kê cho thấy, lượng mưa tại Hà Nội trung bình từ 200 đến hơn 300mm trong ngày 30/9; Thủ đô xuất hiện 82 điểm ngập nặng. Năm 2008, tổng lượng mưa lên đến 550mm cũng chỉ có 83 điểm ngập tại khu vực nội thành. Hà Nội sáng 1/10 vẫn có nhiều khu vực bị ngập sâu Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Vĩnh Long xảy ra 125 điểm sạt lở, tổng chiều dài gần 7,3km

6 n Thứ Năm n Ngày 2/10/2025 KHOA GIÁO “VỢT” CHO ĐỦ CHỈ TIÊU Năm 2016, Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tuyển sinh ngành y khoa. Tuy nhiên việc xác định điểm sàn, điểm chuẩn lùng bùng khi điểm nhận hồ sơ là 20 nhưng điểm trúng tuyển là 18. Ngay sau đó, nhà trường đã phải rút thông báo với lí do Bộ GD&ĐT chưa đồng ý. Đến tháng 10/2016, Bộ GD&ĐT chính thức cho phép trường đào tạo ngành y. Sau trường hợp đầu tiên với những ồn ào, xôn xao, nhiều trường hợp tiếp theo đã lặng lẽ bước chân vào thị trường đào tạo nhân lực ngành y và bức tranh đào tạo của ngành đã có đầy đủ gam màu sáng tối. Tổ hợp truyền thống của các ngành bác sĩ (y khoa, răng-hàm-mặt, y học cổ truyền) là B00 (Toán, Hóa, Sinh), trong đó, môn quan trọng nhất là môn Sinh, môn Hóa. Nhưng mấy năm gần đây, tuyển sinh nhóm ngành này bắt đầu đưa môn Ngữ văn vào xét tuyển ở một số trường tư thục. Việc đưa môn Ngữ văn vào tổ hợp xét tuyển các ngành bác sĩ gây ra nhiều tranh cãi, nhưng các trường lí giải xét tuyển y khoa bằng môn văn, nhân danh yêu cầu “tính nhân văn” của ngành y. Thực tế, bản chất của vấn đề là bằng mọi cách để tuyển sinh cho bằng được mà không quan tâm tới chất lượng nguồn tuyển của một ngành vốn đòi hỏi chất lượng đào tạo rất khắt khe. Năm 2025, ban đầu, hàng loạt trường cũng đưa các tổ hợp không có môn Sinh liên quan đến đào tạo ngành y khoa vào xét tuyển. Với các ngành đào tạo bác sĩ, các chuyên gia khẳng định rất nguy hiểm nếu không sử dụng tổ hợp có Toán, Hoá, Sinh. Vì ngành học cần các kiến thức nền tảng của ba môn này. Nếu không, sinh viên sẽ gặp khó khăn trong quá trình học tập cũng như hành nghề sau này. Thời gian gần đây, năm nào Bộ GD&ĐT cũng phải có văn bản yêu cầu các trường rà soát tổ hợp xét tuyển khi xuất hiện những tổ hợp “tréo ngoe” với ngành học, trong đó có nhóm ngành đào tạo bác sĩ. PHẢI ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN Ghi nhận của phóng viên cho thấy, từ năm 2021 trở lại đây, số trường ĐH tư thục mở ngành đào tạo sức khỏe tăng lên đáng kể. Trường ĐH Hoa Sen mở 4 ngành mới liên quan đến lĩnh vực sức khỏe là: răng-hàm-mặt, kĩ thuật y sinh, quản lí bệnh viện, dược. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng mở 8 ngành mới liên quan đến lĩnh vực sức khỏe, gồm: y học cổ truyền, kĩ thuật hình ảnh y học, sức khỏe răng miệng, hộ sinh, dinh dưỡng, chăm sóc bệnh trẻ em, hoạt động trị liệu và quản lí bệnh viện… Một trong những điều kiện tiên quyết để mở ngành sức khỏe là có cơ sở thực hành lâm sàng. Bộ Y tế đã có những quy định khá ngặt nghèo về vấn đề này. Nhưng thực tế, có một bệnh viện từng phải đón sinh viên thực tập đến từ… 11 trường ĐH. Hoặc như chuyện hầu hết trường tư không có giảng viên cơ hữu tại bệnh viện thực hành, việc giảng dạy thực hành cho sinh viên nhà trường phó thác hết cho bác sĩ của bệnh viện… Số lượng trường tham gia vào thị trường đào tạo nhóm ngành sức khỏe tăng phi mã khi năm 2015 chỉ có 11 trường, năm 2020, cả nước có gần 40 trường và hiện là gần 70 trường. Trong khi đó, mãi mới xây được một bệnh viện, số lượng bệnh viện mới ra đời chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chia sẻ về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết, việc các trường ĐH mở các ngành và tổ chức đào tạo ngành sức khỏe nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực cấp thiết cho thị trường lao động. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, các cơ sở giáo dục ĐH được quyền bình đẳng trong mở ngành/ chương trình đào tạo mới để cung cấp nguồn nhân lực. Đối với nhóm ngành sức khỏe, cơ sở giáo dục muốn mở ngành phải đáp ứng yêu cầu của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế. Bộ GD&ĐT quy định tiêu chí cụ thể về giảng viên, cơ sở vật chất. Bộ GD&ĐT xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) có sự tham gia của Bộ Y tế. Bộ Y tế xác nhận về các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 111/2017/ NĐ-CP về chương trình, kế hoạch, hợp đồng đào tạo thực hành; yêu cầu trong tổ chức đào tạo thực hành theo quy định. Với tất cả các hồ sơ mở ngành đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe, bên cạnh việc thẩm định các điều kiện cho phép mở ngành đào tạo của Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế theo quy định, các cơ sở giáo dục ĐH phải công khai hồ sơ chứng minh đủ điều kiện theo quy định lên trang thông tin điện tử của trường để các bên liên quan và toàn xã hội cùng giám sát. Bộ GD&ĐT thường xuyên thanh kiểm tra đột xuất và định kì về đào tạo, tuyển sinh, đảm bảo chất lượng và điều kiện duy trì ngành đào tạo. Với những ngành không đảm bảo điều kiện đảm bảo chất lượng, duy trì ngành đã mở sẽ được thông báo để rà soát, bổ sung. Quá thời hạn, cơ sở đào tạo sẽ bị đình chỉ tuyển sinh. HOA BAN Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Thời gian qua, nhiều trường đại học (ĐH) tư thục đã mở các ngành học của nhóm ngành sức khỏe. Tuy nhiên, dường như chúng ta đang thiếu công cụ giám sát từ việc xác định chỉ tiêu đến các tiêu chí, thiết bị đảm bảo chất lượng. Số lượng trường ĐH mở ngành đào tạo nhóm ngành sức khỏe tăng phi mã nhưng số lượng bệnh viện xây mới lại đếm trên đầu ngón tay. Muốn hội nhập, phải đạt tiêu chuẩn quốc tế Thưa ông, vì sao các trường mở mới ngành y khoa vẫn bám vào cái cũ trong khi họ có điều kiện để bắt tay luôn vào chuẩn mới? Phần lớn trường này vẫn dựa vào việc tập hợp chương trình từ các bộ hồ sơ cũ để xin mở ngành, rất hiếm trường tìm tòi theo mô hình mới. Lấy chương trình cũ để mở ngành là cách làm nhanh, dễ nhất hiện nay. Trong khi muốn đào tạo chương trình mới, giảng viên phải được đào tạo lại để cập nhật phương pháp, kiến thức. Vấn đề này hiện nay đang khó khăn, trở ngại với các trường y dược vì mới có một số trường có chương trình phát triển giảng viên. Việc này giúp đào tạo lại giảng viên để họ giảng dạy theo phương pháp mới. Như vậy việc thực hiện theo chương trình mới vừa mất thời gian, vừa tốn kinh phí. Chất lượng đào tạo y khoa nhiều người lo ngại, phải chăng có sự mở ngành ồ ạt? Đúng là thời gian qua chúng ta cho phép mở ngành với tốc độ nhanh, số lượng nhiều trong khi sự chuẩn bị chưa phù hợp. Trường lớn chỉ tuyển 400 mà trường mới mở tuyển 800 chỉ tiêu. Vấn đề ở đây là do các quy định thiếu chặt chẽ trong việc mở ngành và xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Với thực trạng của đào tạo y khoa như hiện nay, làm thế nào để chúng ta hội nhập quốc tế, thưa ông? Hiện nay, các nhóm ngành đều có các trung tâm kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận hoạt động tại Việt Nam. Những tổ chức này sẽ mang chuẩn của mình đến các trường ĐH của Việt Nam để kiểm định nếu trường có nhu cầu. Riêng y khoa quy trình kiểm định theo chuẩn quốc tế lại không giống các ngành còn lại. Muốn được công nhận chuẩn quốc tế, Việt Nam phải xây dựng được một bộ chuẩn sau đó được Liên đoàn Y khoa thế giới công nhận. Các nước tiên tiến cũng phải làm thế. Hội Giáo dục y học Việt Nam cùng nhiều trường ĐH y dược đang hợp sức xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa. Đây là điều quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo y tế, đảm bảo chất lượng đầu ra khối ngành sức khỏe và nhất thiết ngành y khoa phải có riêng một bộ chuẩn đạt quy định quốc tế. Có như thế, chúng ta mới có thể hội nhập về đào tạo y khoa. Hiện nay, các nước trên thế giới đều dựa nhiều vào bộ tiêu chuẩn của Liên đoàn Y khoa thế giới, trong đó có Mỹ. Vì thế, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐH Quốc gia TPHCM kết hợp cùng với Hội Giáo dục y học Việt Nam xây dựng bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo bác sĩ y khoa cũng dựa trên tiêu chuẩn đó. Bộ này gồm 8 tiêu chuẩn với nhiều tiêu chí như: Sứ mạng và giá trị cốt lõi; chương trình đào tạo; lượng giá; sinh viên; đội ngũ học thuật; nguồn lực giáo dục; đảm bảo chất lượng; quản trị và hành chính. Khi có chuẩn, chúng ta sẽ đo được “sức khỏe” của các trường, tránh tình trạng vàng thau lẫn lộn hay áo gấm đi đêm. Cảm ơn ông! NGHIÊM HUÊ (thực hiện) Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y dược TPHCM cho rằng, ngành y khoa Việt Nam muốn hội nhập, phải đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thiếu công cụ giám sát đào tạo ngành y GS.TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y dược TPHCM

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==