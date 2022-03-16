Báo Tiền Phong số 272/2025

Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về ứng phó bão số 10 Huế liên tiếp phát lệnh điều tiết nước hồ chứa thủy điện Tập trung cứu hộ, cứu nạn hoàn lưu bão THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH DỰ LỄ KHÁNH THÀNH CẦU PHONG CHÂU MỚI TRANG 3 THỨ HAI 29/9/2025 SÕ 272 0977.456.112 TRANG 11 CỰU NHÂN VIÊN EVN SAO CHÉP DỮ LIỆU KHÁCH HÀNG BÁN KIẾM LỜI Bão Bualoi đổ bộ đêm 28/9, rạng sáng 29/9 TRANG 4 + 5 LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VÌ ĐẢNG, VÌ DÂN TRANG 2 + 3 Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự. ẢNH: TTXVN TRANG 12 Iran mắc kẹt giữa hai bờ vực thẳm TRANG 6 Đổi mới kì thi tÕt nghiệp THPT từ năm 2026 TRANG 7 Điểm tựa cho thế hệ trẻ tiếp tục phấn đấu Các lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác cứu nạn ĐỀ PHÒNG CHUYỆN HÔM NAY Không chủ quan XEM TIẾP TRANG 11 n NGUYỄN TUẤN Bão Bualoi (số 10) được dự báo có cường độ mạnh, hoàn lưu rộng và gây mưa to đến rất to ở nhiều địa phương. Điều đáng lo ngại không chỉ là sức gió giật dữ dội, mà còn là hệ lụy đi kèm: nước biển dâng, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng. Nếu chủ quan, thiệt hại sẽ vô cùng nặng nề.

2 n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 THỜI SỰ CÔNG AN NHÂN DÂN LÀ “NGỌN CỜ ĐẦU” TRONG ĐỔI MỚI, VƯỢT KHÓ Nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII (2020-2025) là một nhiệm kỳ thành công, ghi nhiều dấu ấn trong lịch sử 80 năm ra đời, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của Lực lượng Công an Nhân dân. Trải dài suốt 5 năm là tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến nhanh, rộng, phức tạp, có vấn đề vượt dự báo, chưa từng có tiền lệ. Trong nước, nhiều khó khăn, thách thức từ thiên tai, dịch bệnh đến đứt gãy chuỗi cung ứng, cạnh tranh thương mại quốc tế, chính sách thuế... đã ảnh hưởng không ít tới sự phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng với ý chí mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta tập trung tăng tốc, bứt phá, tiếp tục tiến hành quyết liệt, dứt khoát công cuộc đổi mới mà điển hình là cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế-xã hội. Kết quả, chúng ta đã hóa giải cơ bản những khó khăn, cản trở để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu mà Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, trong đó có sự đóng góp quan trọng, đáng ghi nhận của Lực lượng Công an Nhân dân. Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an Nhân dân đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương được đánh giá là “ngọn cờ đầu” trong việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được nâng lên một bước. An ninh, chủ quyền lãnh thổ, vị thế chính trị của đất nước được bảo vệ vững chắc, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, tạo bước ngoặt trong quản trị, quản lý an ninh, tạo được môi trường và không gian hòa bình, an ninh, an toàn, ổn định cho người dân trên mọi miền tổ quốc. Đảng bộ Công an đã lãnh đạo hoàn thành cơ bản mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân “thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” mà Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị đề ra. Công tác chuyển đổi số, khắc phục hậu quả thiên tai, xoá nhà tạm, nhà dột nát cũng là những điểm sáng mà lực lượng Công an Nhân dân đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Những kết quả có được nêu trên không chỉ là minh chứng sinh động cho lòng trung thành tuyệt đối của Công an Nhân dân với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân, mà còn cung cấp thực tiễn, tạo nền móng, động lực, truyền cảm hứng thực hiện cho cả hệ thống chính trị. Bám sát và triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, lực lượng Công an Nhân dân đã phát huy vai trò chủ công, nòng cốt giữ cho “trong ấm ngoài êm,” khẳng định vị thế Việt Nam trong nhóm nước hòa bình, an toàn nhất trên thế giới, thu hút bạn bè, đối tác quốc tế đến làm bạn, làm ăn với Việt Nam. Đồng thời, lực lượng Công an luôn nắm bắt kịp thời những xu hướng, vấn đề mới nổi lên trong quan hệ quốc tế, kinh nghiệm, công nghệ, tri thức tiên tiến của nhân loại giúp cho Đảng hoạch định những chính sách phù hợp trong mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước. “THANH BẢO KIẾM, LÁ CHẮN THÉP” BẢO VỆ ĐẢNG, VÌ DÂN PHỤC VỤ Dưới sự lãnh đạo của Đảng, lực lượng Công an vừa hoàn thành tốt vai trò lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời lập nên kỳ tích xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mở ra chương mới trong quản trị an ninh, trật tự theo hướng hiện đại, cải cách tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cao nhất cho người dân, doanh nghiệp. Tội phạm liên tục được kiềm chế, kéo giảm qua từng năm; các xã không ma tuý, phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự trên đất nước ta ngày càng nhiều; an toàn giao thông, bảo đảm an toàn phòng cháy có nhiều đổi mới, vừa kiến tạo phát triển, vừa củng cố xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn, an ninh con người được tăng cường, bảo đảm. Hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự cùng với hợp tác quốc tế về quốc phòng trở thành trụ cột trong quan hệ giữa Việt Nam với nhiều nước; việc tích cực tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế; sự tin cậy chính trị từ kết quả hợp tác an ninh, trật tự tạo điều kiện mở rộng và phát triển hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác, góp phần “thêm bạn, bớt thù”, củng cố quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, toàn diện, hiệu quả. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; ở mọi lúc, mọi nơi với tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó có công an” khẳng định hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt Công an với nhân dân, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng toàn dân trên cơ sở “thế trận lòng dân” vững chắc, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Sau một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, nhiều kết quả có tính kỳ tích, bước ngoặt, tư duy đổi mới đột phá, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo toàn lực lượng Công an nhân dân “vượt qua chính mình” vì Đảng, vì dân, với bước lớn mạnh, trưởng thành vượt bậc, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự. ẢNH: THỐNG NHẤT/TTXVN Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm có bài viết “Công an Nhân dân vì Đảng, vì dân”, đánh giá nhiệm kỳ thành công của Đại hội Đảng Bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Báo Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. Lực lượng Công an Nhân dân vì Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an Nhân dân đã gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, Đảng ủy Công an Trung ương được đánh giá là “ngọn cờ đầu” trong việc thực hiện Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM

3 n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 THỜI SỰ vững vàng khẳng định vai trò “thanh bảo kiếm,” “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, sáng ngời phẩm chất người Công an cách mạng. Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công an nhân dân lần thứ VIII giai đoạn 20252030 là thời điểm cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực; các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống với hàng loạt vấn đề mang tính thời đại tác động trực tiếp, nhiều mặt đến xây dựng và phát triển đất nước, trong đó mặt khó khăn, thách thức tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch, phản động đang tìm mọi cách lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai các nghị quyết của Đảng trong thời gian gần đây để chống phá, xuyên tạc, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, thậm chí chúng đang tìm mọi cách phá hoại sự thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đảng ta gánh vác trên vai trọng trách lịch sử, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước, đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Mục tiêu cao nhất, mang tính nhất quán hiện nay là “hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững và nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân,” để Nhân dân thực sự sống trong Độc lập-Tự do-Hạnh phúc. Công an Nhân dân phải là một trong những lực lượng nòng cốt thực hiện các mục tiêu này. Yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới đặt ra trách nhiệm rất vinh quang đối với lực lượng Công an Nhân dân. Bất luận trong hoàn cảnh nào, Công an Nhân dân cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; gắn bó máu thịt với nhân dân, quán triệt quan điểm “dân là gốc”, Nhân dân là trung tâm, chủ thể trong mọi chủ trương, chính sách, công tác an ninh, trật tự, luôn thấm nhuần và thực hiện phương châm “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tiếp tục đi đầu trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng trường học, khám chữa bệnh hỗ trợ nhân dân, nhất là đối với người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa. BẢO VỆ AN NINH TẠO NỀN TẢNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, CHẤT LƯỢNG CAO Xác định mục tiêu cao nhất của công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian tới để đổi mới mạnh mẽ tư duy, nâng tầm các mặt công tác quyết tâm đạt được, đó là không chỉ duy trì môi trường hoà bình, ổn định, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn lành mạnh, mà qua công tác bảo đảm an ninh, trật tự còn phải góp phần quan trọng tạo ra, thúc đẩy, nắm bắt thời cơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Đảng; bảo vệ an ninh, trật tự phải tạo nền tảng cho thành công của phát triển bền vững, chất lượng cao. Chủ động nắm, đánh giá chính xác tình hình, kết hợp nhuần nhuyễn, chặt chẽ giữa truyền thống và hiện đại, tăng cường bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ; tập trung nhận diện, bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới (chủ quyền số quốc gia, an ninh kinh tế cận biên, an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu quá trình chuyển đổi số). Phối hợp chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, ngành ngoại giao và các ban, ngành, địa phương duy trì môi trường hoà bình, ổn định trong mọi tình huống. Tiếp tục kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng các Xã/Phường không tội phạm, không ma tuý, tạo nền tảng xây dựng các mô hình đơn vị hành chính Xã hội chủ nghĩa. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, củng cố tinh thần “thượng tôn pháp luật”, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, tăng cường bảo đảm an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Mở rộng hợp tác quốc tế về an ninh, trật tự, chủ động tạo lập vành đai an ninh, giải quyết có hiệu quả các thách thức đe dọa an ninh, lợi ích quốc gia từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới lãnh thổ, thiết lập thế trận an ninh liên hoàn trong và ngoài nước. Gia tăng đóng góp của lực lượng Công an Nhân dân trong gìn giữ hoà bình, an ninh quốc tế; bảo đảm lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc, quyền lợi hợp pháp của người dân đi đến đâu thì an ninh, trật tự phải được bảo vệ đến đó. Tập trung xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương trong sạch, vững mạnh, toàn diện, tiêu biểu, gương mẫu đi đầu; xây dựng các tổ chức Đảng trong Công an Nhân dân, nhất là tổ chức cơ sở Đảng có sức chiến đấu cao. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tạo bước đột phá trong phát triển công nghiệp an ninh tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, tạo nền tảng tăng cường tiềm lực an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đồng thời tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Hơn hết, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an Nhân dân phải tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV và các nghị quyết chiến lược của Đảng bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đặt niềm tin tưởng tuyệt đối ở lực lượng Công an nhân dân. Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, với những dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 20202025, thời gian tới, Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng Công an Nhân dân chắc chắn sẽ lập thêm nhiều chiến công, thành tích mới, tiếp tục tạo ra những kỳ tích, bước tiến mới trên các mặt công tác, thực hiện hiệu quả chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII “Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy - Nâng cao tri thức - Chính quy hiện đại - Vì Đảng vì dân”. vì dân Ngày 28/9, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ khánh thành, thông xe dự án đầu tư xây dựng cầu Phong Châu mới trên quốc lộ 32C. Dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong. Bắt đầu buổi lễ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những đồng bào đã thiệt mạng do sự cố sập cầu Phong Châu cũ cách đây đúng 1 năm. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhắc lại sự cố sập cầu Phong Châu cũ do ảnh hưởng của cơn bão Yagi lịch sử đã để lại thiệt hại nặng nề về người và của. Ngay sau sự cố, ngày 12/9/2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thay mặt Đảng, Nhà nước đến thăm, chia sẻ với nhân dân tỉnh Phú Thọ và chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục hậu quả, xây dựng lại cầu. Thực hiện chỉ đạo đó, Thường trực Chính phủ đã quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Xây dựng và các đơn vị liên quan xây dựng lại cầu Phong Châu trong vòng một năm. “Cầu Phong Châu đã hoàn thành, về đích đúng mục tiêu mà Tổng Bí thư, Chính phủ và Bộ Quốc phòng đã giao, đặc biệt là đúng vào dịp chào mừng Đại hội Đảng bộ Quân đội”, Thủ tướng nhấn mạnh. Theo Thủ tướng, đây là cây cầu đặc biệt nhất, bởi nó chứng kiến cả những giọt nước mắt xót xa của gia đình các nạn nhân, lẫn giọt nước mắt của niềm tin, hy vọng và tự hào khi công trình được xây dựng lại. “Hình ảnh đó thể hiện đây là nhịp cầu gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước và Quân đội; nhịp cầu hàn gắn vết thương, mang đến niềm tin và hạnh phúc”, Thủ tướng nói. Thủ tướng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc khẩn trương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng); sự phối hợp hiệu quả, đồng hành sát sao của Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy - UBND tỉnh Phú Thọ, các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai dự án. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công Binh 249, Binh chủng Công Binh đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ triển khai cầu phao, bảo đảm lưu thông cho nhân dân trong suốt một năm qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt biểu dương và khen ngợi cán bộ, chiến sỹ Binh đoàn 12, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn đã phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong thi công công trình. VIẾT HÀ Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất. Lễ đón đội tìm kiếm cứu nạn và cứu hộ Bộ Công an hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, tại sân bay Quốc tế Nội Bài (19/2/2023) ẢNH: TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành cầu Phong Châu mới

4 n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 THỜI SỰ Tập trung cứu hộ, cứu nạn Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai và phóng viên tại các địa phương, tính đến 16 giờ ngày 28/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong tại Huế (chị Dương Thị H, sinh năm 1990, quê Thanh Hóa), 1 người bị thương (ông Đặng Văn L, sinh năm 1965, thôn An Xuân Đông, xã Quảng Điền, thành phố Huế); 3 người mất tích (2 người trên tàu BV6470, 1 người tại xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng). Có 76 nhà hư hỏng, tốc mái do dông lốc trước bão tối 27/9 và sáng 28/9 (Huế); 3 cầu tạm bị cuốn trôi (Nghệ An); một số vị trí ngầm tràn, đường giao thông tại các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Huế bị ngập. Để chủ động ứng phó với bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khai ứng phó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025; Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 với tinh thần quyết liệt, không lơ là, chủ quan, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Các tỉnh, thành phố tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn; sơ tán người trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn, không để người dân quay lại khi bão đổ bộ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. HỘ ĐÊ, BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA Các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ” nhất là tại các vị trí: đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị). Các tỉnh, thành phố triển khai phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa xung yếu, đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước do mưa lớn trong khu vực trong thời gian vừa qua; chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là trên các lưu vực sông Mã, sông Cả; tổ chức thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống. Các tỉnh, thành phố triển khai ngay phương án đảm bảo thông tin liên lạc hoạt động thông suốt trước, trong và sau bão, lũ để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt đối với khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt; dự trữ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm để ứng phó với bão, mưa lũ sau bão có thể kéo dài. Đồng thời, lực lượng chức năng thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ, giảm thiểu thiệt hại; chằng chống, gia cố nhà ở; gia cố kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện; có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực. Các địa phương vùng trọng tâm ảnh hưởng của bão, mưa lũ quyết định cho học sinh nghỉ học, người lao động nghỉ làm tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp,…; tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn. Các địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Chính quyền và người dân huy động lực lượng thu hoạch thủy sản, sản xuất nông nghiệp với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”; vận hành tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; đồng thời tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó. TRƯỜNG PHONG - TTXVN Điểm giao thông thuộc thôn A Liêng, xã Tà Rụt, tỉnh Quảng Trị bị đất, đá sạt lở xuống đường. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng dọn dẹp, thông tuyến ẢNH: TTXVN Tính đến 16 giờ ngày 28/9, bão số 10 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong, 1 người bị thương tại Huế; 3 người mất tích (2 người trên tàu BV6470, 1 người tại xã Khâm Đức, thành phố Đà Nẵng). Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về ứng phó bão số 10 Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng bão số 10 khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra... Ngày 28/9, Văn phòng Trung ương Đảng ban hành Công văn số 17940CV/VPTW về việc ứng phó với bão số 10 (Bualoi). Công văn nêu, bão số 10 rất mạnh, di chuyển nhanh với tốc độ bất thường, diễn biến rất phức tạp, phạm vi và cường độ ảnh hưởng trên biển và đất liền rất rộng và nguy hiểm. Trước tình hình trên, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu vực bị ảnh hưởng khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, chủ động ứng phó với bão số 10 và mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá, ngập lụt, đe dọa hệ thống đê trực diện biển và các hồ chứa nước; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, tài sản Nhà nước, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra; hằng ngày cập nhật tình hình, gửi báo cáo về Văn phòng Trung ương Đảng (trước 16 giờ hằng ngày). Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình, hằng ngày báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tình hình liên quan. Theo Cục CSGT, trong thời gian bão số 10 đổ bộ đất liền, các phương tiện không lưu thông trên cao tốc khu vực từ Nghệ An đến bắc Quảng Trị, đồng thời ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn, khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình. Hôm nay học sinh Nghệ An nghỉ học Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường chỉ đạo các đơn vị trường học đóng trên địa bàn cần thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2782/SGD&ĐT-VP&TT ngày 23/9/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo và các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc việc tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, mưa lũ để chủ động xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với bão số 10. Đồng thời, thực hiện rà soát kỹ các khu vực xung yếu, kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu, các khu vực hạ lưu thủy điện để chủ động xây dựng các phương án xử lý kịp thời. Ngay sau khi có công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn cũng đã có thông báo nghỉ học ngày thứ Hai (29/9) đến phụ huynh, học sinh, rà soát và gia cố cơ sở vật chất, kiểm tra hệ thống thoát nước, và chuẩn bị các phương án ứng phó thiên tai; các trường học bán trú chủ động hướng dẫn học sinh những nơi trú ẩn an toàn, dự trữ đồ dùng cần thiết và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Trước diễn biến phức tạp, cường độ mạnh và tốc độ di chuyển nhanh của bão số 10 (Bualoi), chính quyền các phường Thành Vinh, Trường Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú... (Nghệ An) đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng để sơ tán người dân tại các điểm có nguy cơ ngập lụt, khu tập thể cũ đến nơi an toàn như trường học, khách sạn, nhà kiên cố. Chính quyền xã Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) phối hợp với lực lượng công an, dân quân tự vệ đã khẩn trương hỗ trợ bà con thu dọn tài sản, neo đậu thuyền bè và di dời toàn bộ 8 hộ dân với 40 nhân khẩu ở xóm chài Xuân Lam 2, vốn sinh sống dưới thuyền và các lán tạm sát bờ sông Lam, lên bờ an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ. Qua kiểm tra thực tế tại một số địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn. TTXVN Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An hôm qua quyết định, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh sẽ nghỉ học sáng 29/9. Mưa bão khiến nhiều tuyến đường ở Nghệ An bị ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại ẢNH: BÁO NGHỆ AN

5 n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 THỜI SỰ Vào 10h sáng 28/9, tâm bão trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế khoảng 140km về phía đông đông bắc, cách Quảng Bình cũ khoảng 260km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/ giờ), giật cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Hội An (Đà Nẵng) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo tối 28/9, bão có xu hướng di chuyển chậm lại, khoảng 20-25km/h, đi dọc ven biển miền Trung, tiếp tục mạnh thêm, gây mưa lớn, gió giật mạnh cho suốt khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng. Khoảng 22 giờ tối 28/9, tâm bão trên vùng biển Nghệ An-Quảng Trị với cường độ cấp 12-13, giật cấp 16. Rạng sáng 29/9, bão đổ bộ khu vực đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần. Đến 10h, bão trên khu vực phía tây các tỉnh từ Thanh Hóa-Hà Tĩnh với cường độ còn cấp 8, giật cấp 10. Trong ngày và tối 29/9, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sang khu vực Thượng Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là một vùng áp thấp. TÁC ĐỘNG CỦA BÃO ĐẾN TỪNG TỈNH, THÀNH PHỐ Do hoàn lưu rất rộng, hướng di chuyển dọc ven biển miền Trung nên bão Bualoi có vùng ảnh hưởng rất rộng lớn. Tại Quảng Trị, từ trưa đến tối 28/9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, riêng khu vực Quảng Bình cũ có gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão (phần giáp ranh với đèo Ngang) gió mạnh cấp 9-11, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 17 giờ chiều đến 23 giờ đêm 28/9. Quảng Trị cũng là khu vực hứng chịu lượng mưa rất lớn. Từ hôm 27/9, khu vực này đã xảy ra mưa lớn, dự báo còn tiếp tục kéo dài đến đêm 29/9, trong đó khu vực Bắc Quảng Trị có mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm, Nam Quảng Trị mưa từ 100200mm, có nơi trên 300mm. Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là trọng tâm đổ bộ của bão Bualoi, từ chiều 28/9 có gió mạnh cấp 6-7, từ tối và đêm có gió mạnh cấp 8-9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 1012, giật cấp 14. Thời gian gió mạnh nhất kéo dài từ 19-23h đêm 28/9. Nghệ An, Hà Tĩnh cũng là trọng tâm vùng mưa của bão Bualoi với lượng mưa từ 200400mm, có nơi trên 600mm. Mưa ở Hà Tĩnh kéo dài đến đêm 29/9, riêng Bắc Nghệ An mưa còn tiếp tục trong ngày 30/9. Thanh Hóa nằm ở vùng tâm phía bắc cơn bão khi đổ bộ. Từ chiều 28/9, tỉnh này có gió mạnh cấp 6-7, vùng phía nam của tỉnh Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-10, giật cấp 13. Thời gian gió mạnh từ 19-23 giờ đêm 28/9. Thanh Hoá cũng nằm trong vùng mưa lớn, thời gian mưa từ sáng 28/9 đến đêm 30/9 với lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Ngoài ra, khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi trong ngày 28 và 29/9 có mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100200mm, có nơi trên 300mm. Khu vực này trong chiều qua cũng có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Khu vực Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh từ chiều 28/9, vùng ven biển có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10. Mưa lớn dự báo bao trùm đồng bằng Bắc bộ từ chiều tối qua đến đêm 30/9 với tổng lượng mưa từ 200-400mm, có nơi trên 600mm. Các khu vực còn lại của miền Bắc mưa từ đêm 28/9 đến đêm 30/9 với lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Về lũ, từ ngày 28/9 đến 1/10, trên các sông ở Bắc bộ, Thanh Hóa đến Huế xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 5-9m, hạ lưu các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức BĐ2BĐ3 và trên BĐ3. Đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), tại hạ lưu sông Chu, tại hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Nguy cơ ngập lụt diện rộng ở vùng đồng bằng, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh/thành phố trên. NGUYỄN HOÀI Sáng 28/9, khi đi vào vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, bão Bualoi có tốc độ chậm lại, khoảng 25km/h, dự báo tiếp tục mạnh thêm trước khi đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Bình trong đêm. Vùng gió mạnh nhất từ Thanh Hóa đến Quảng Bình cũ. Khu vực hứng chịu mưa lớn nhất là Thanh Hóa, Quảng Trị và đồng bằng Bắc bộ. Bão Bualoi có tốc độ di chuyển chậm lại, đổ bộ đêm 28/9, rạng sáng 29/9 Đề phòng hoàn lưu bão Cồn Cỏ sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú bão Ngày 28/9, đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị hoàn thành việc sơ tán quân và dân vào hầm tránh trú bão số 10. Để bảo đảm an toàn về người và tài sản, từ sáng 28/9, Tiểu đoàn hỗn hợp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) huy động lực lượng phối hợp với Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) khẩn trương sơ tán hơn 300 người trên đảo vào hầm tránh trú bão số 10. Cấp ủy, chính quyền đặc khu Cồn Cỏ và các đơn vị lực lượng vũ trang bảo đảm đầy đủ lương thực, thực phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho người dân và cán bộ, chiến sĩ. Đại úy Nguyễn Trung Anh, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn hỗn hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Vĩnh Linh (Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị), cho biết, tại đảo Cồn Cỏ hiện có mưa to, gió lớn (khoảng cấp 8), sóng biển cao gần 5m. HỮU THÀNH Tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích ở Cửa Việt Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá TPHCM gặp nạn trên vùng biển Cửa Việt. Chiều 28/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm 2 ngư dân đang gặp nạn trên biển. Khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng liên hệ và sử dụng ghe QT-10599-TS của ông Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1983, trú xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) cùng 1 ngư dân ra ứng cứu và đã cứu được 7 ngư dân trên tàu mắc cạn. Trước đó, 1 ngư dân đã tự bơi vào bờ an toàn. Đến 12h30, lực lượng cứu nạn đã cứu thêm được một ngư dân trong số 3 người mất tích, nâng tổng số ngư dân gặp nạn trên biển Cửa Việt được cứu lên 9 người. Lực lượng cứu nạn tiếp tục triển khai máy bay không người lái để tìm kiếm phương tiện và ngư dân mất tích. Song do sóng to gió lớn, máy bay chưa thể hoạt động hiệu quả. Các lực lượng cứu nạn tiếp tục bám sát hiện trường, tăng cường phối hợp để sớm tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích. HỮU THÀNH Ngày 28/9, Sở NN&MT thành phố Huế ban hành lệnh khẩn gửi Công ty CP Thủy điện Hương Điền về việc vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Bồ. Theo đề nghị của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, Giám đốc Sở NN&MT yêu cầu vận hành điều tiết hồ Hương Điền qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 200 – 500 m3/s. Việc điều chỉnh vận hành sẽ tùy thuộc vào lưu lượng thực tế về hồ. Thời gian bắt đầu tăng dần lưu lượng từ 16 giờ 30 phút cùng ngày. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu Công ty CP Thủy điện Hương Điền thông báo, cảnh báo bằng còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ, mực nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc (phường Hương Trà). Chính quyền các xã, phường hạ du thực hiện nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, kênh để đảm bảo an toàn. Công ty Khai thác thủy lợi TP Huế được giao tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống nhằm đảm bảo khả năng thoát lũ cho hạ du hồ Hương Điền. Hồ thủy điện Hương Điền nằm trên sông Bồ, công suất 81 MW với 3 tổ máy, dung tích hữu ích 820,66 triệu m3. Cùng ngày, Sở NN&MT TP Huế tiếp tục ban hành lệnh vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương. Hồ này được yêu cầu xả qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến, khoảng từ 50 – 300 m3/s; điều chỉnh tùy theo lưu lượng thực tế. Thời gian tăng dần lưu lượng nước về hạ du bắt đầu từ 17 giờ cùng ngày. NGỌC VĂN Huế liên tiếp phát lệnh điều tiết nước hồ chứa thủy điện Hồ chứa thủy điện Hương Điền trên thượng nguồn sông Bồ nhận lệnh điều tiết nước về hạ du đề phòng lũ, ứng phó mưa lớn Các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ hỗ trợ di dời người, tài sản vào hầm tránh trú bão số 10 ẢNH: XUÂN DIỆN Các lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác cứu nạn

6 n Thứ Hai n Ngày 29/9/2025 KHOA GIÁO Đổi mới kì thi tốt nghiệp THPT từ năm 2026 GS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng - Bộ GD&ĐT, cho biết, một số điểm mới trong công tác tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 bao gồm, điều chỉnh quy định, quy trình tổ chức thi để bảo đảm phù hợp bối cảnh sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh như: hồ sơ đăng kí dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy báo dự thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp; tích hợp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi và do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng kí dự thi cấp. Thời gian thi tốt nghiệp THPT 2026 dự kiến ngày 11-12/6, sớm hơn 2 tuần so với năm 2025. Điều chỉnh quy trình chấm phúc khảo để tăng cường hiệu quả, chất lượng. Theo đó, quy định tất cả các bài chấm thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại. Bộ GD&ĐT xây dựng Đề án tổ chức kì thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Theo đó, tháng 4 - 5/2026, Bộ tổ chức thử nghiệm câu hỏi thi trên máy tính với quy mô khoảng 100.000 thí sinh. Tháng 6/2027, tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính tại các điểm có đủ điều kiện và tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên giấy tại các điểm thi khác. CHUẨN BỊ GIẢI PHÁP XỬ LÍ RỦI RO Ông Vĩnh Bảo Ngọc, Phó trưởng ban Tổ chức - Thanh tra, ĐH Quốc gia Hà Nội, cho rằng, cần triển khai và sớm có kế hoạch phân công, tập huấn các đơn vị đầu mối được giao nhiệm vụ gắn với phương thức thi mới. Ông Ngọc lưu ý các nội dung thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị thi, chuẩn bị đề thi, dữ liệu điểm thi; công tác coi thi; sau đợt thi; thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức thi tại các điểm thi. Ngoài ra, cần rà soát và sớm ban hành sổ tay cho cán bộ thanh tra thực hiện nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra theo quy chế thi trên máy cũng như hướng dẫn chi tiết dành cho cán bộ thanh tra, kiểm tra tại điểm thi. Từ kinh nghiệm triển khai thanh tra, kiểm tra thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội qua các năm, ông Ngọc cho rằng, Bộ GD&ĐT cần rà soát điều kiện hạ tầng kĩ thuật tại các điểm thi đáp ứng điều kiện triển khai thi trên máy. Ông cũng nhấn mạnh công tác đảm bảo an ninh, bảo mật, phòng chống gian lận của kì thi cần được chú trọng và tăng cường. Một vấn đề mà thi trên giấy không có là khiếu nại của thí sinh khi thi trên máy tính. Do đó, cấp quản lí cần chuẩn bị cho quy trình này và công tác hậu kiểm của kì thi. Ngoài ra, những tình huống bất chợt có thể xảy ra với kì thi trên máy tính cũng cần được lường trước và có giải pháp xử lí. Ví dụ, năm đầu tiên tổ chức kì thi đánh giá năng lực đã xảy ra tình huống nổ biến áp gây mất điện và có thí sinh khiếu nại, những năm sau, ĐH Quốc gia Hà Nội đã có kinh nghiệm xử lí. Đại diện một số trường ĐH cho rằng, Bộ GD&ĐT cần sớm xây dựng lộ trình chi tiết, bao gồm: Đầu tư cơ sở vật chất (máy tính, internet ổn định); đào tạo nhân lực kĩ thuật và thiết lập các phương án dự phòng cho các sự cố như mất điện, lỗi phần mềm. Đặc biệt, cần có kế hoạch ưu tiên cho các tỉnh miền núi, nơi hạ tầng công nghệ còn hạn chế. Thầy Bùi Thái Học, Trường THPT Lê Hồng Phong (Ninh Bình), chia sẻ, khi triển khai thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trên diện rộng, việc đảm bảo điện lưới như thế nào cần được Bộ GD&ĐT, lãnh đạo địa phương xem xét kĩ lưỡng. Hiện nay, Bộ có yêu cầu mỗi điểm thi phải dự phòng nguồn điện dự trữ (máy phát điện) để đảm bảo camera giám sát trong phòng chứa đề thi, chứa bài thi hoạt động liên tục 24/7 trong suốt thời gian diễn ra kì thi. Nhưng nếu thi trên máy tính, nguồn điện dự trữ cần đảm bảo toàn bộ máy tính tổ chức thi chạy thông suốt. Làm thế nào để có thể cấp điện kịp thời mà không ảnh hưởng đến bài làm của thí sinh, đảm bảo quyền lợi cho các em cũng cần được tính toán, lên phương án thật cẩn thận. Bởi thi thử còn có thể làm lại, thi thật, không thể thi lại. RỦI RO BẢO MẬT VÀ GIAN LẬN Một giáo viên tại Hà Nội băn khoăn vấn đề tiềm ẩn không ít rủi ro về bảo mật và gian lận khi thi trên máy tính. Cùng với sự phát triển của công nghệ, các hình thức gian lận ngày càng tinh vi: Từ tai nghe siêu nhỏ, phần mềm giả lập màn hình, đến trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ làm bài theo thời gian thực, thậm chí cả các cuộc tấn công mạng có chủ đích. Như vậy, muốn thi trên máy thành công, phải chuẩn hóa kĩ năng số từ cấp THCS và đầu tư hạ tầng đồng đều. Một hiểu lầm thường gặp là chỉ cần đủ máy tính và phần mềm là có thể tổ chức kì thi trực tuyến. Trên thực tế, thiết bị chỉ là điều kiện ban đầu. Thành công của một kì thi số phụ thuộc vào khả năng vận hành hệ thống, xử lí sự cố nhanh chóng, đảm bảo đường truyền ổn định, kiểm soát dữ liệu và đặc biệt là chuẩn bị kĩ càng về nhân lực. Ghi nhận cho thấy, học sinh Việt Nam hiện không lạ lẫm với hình thức thi trên máy. Các kì thi riêng như thi đánh giá tư duy, thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, thi đánh giá chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM đều tổ chức thi trên máy tính. Hay các kì thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, chứng chỉ tin học…, thí sinh đều làm bài trên máy tính. Nhưng việc tổ chức một kì thi cùng lúc với số lượng lên đến cả triệu học sinh và diễn ra ở tất cả các vùng miền trên toàn quốc thì cần một chiến lược chuẩn bị và các phương án xử lí rủi ro triệt để. NGHIÊM HUÊ Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Từ năm 2026, kì thi tốt nghiệp THPT có nhiều đổi mới như thi trên máy tính, thời gian tổ chức sớm hơn những năm trước 2 tuần… Năm 2027, kì thi tốt nghiệp THPT vừa được tổ chức thi trên giấy, vừa được tổ chức thi trên máy tính. Bảo đảm ngân sách cung cấp miễn phí SGK trước năm 2030 Nội dung này được Bộ GD&ĐT đưa ra tại dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Theo Bộ GD&ĐT, đây cũng là nội dung chưa từng có ở các quy định hiện hành. Quy định này nhằm luật hóa quy định tại nhóm nhiệm vụ, giải pháp số 5 của Nghị quyết số 71 (về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo) của Bộ Chính trị. Chính sách góp phần giảm bớt gánh nặng tài chính cho xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục phổ thông, đảm bảo mọi học sinh có sách giáo khoa để học tập; thực hiện công bằng trong giáo dục, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đảm bảo mọi học sinh, không phân biệt hoàn cảnh, đều có đủ điều kiện học tập tối thiểu. Dự thảo đề xuất quy định Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về việc chủ trì tổ chức thực hiện và quyết định sử dụng một bộ sách giáo khoa (SGK) để áp dụng thống nhất toàn quốc theo lộ trình phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm. Trước đó, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị đã nêu nhiệm vụ rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc, phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh. Nghị quyết 281 về chương trình hành động triển khai nghị quyết 71, Chính phủ giao Bộ GD&ĐT rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật. Bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho tất cả học sinh. Thực tế, chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai tại nhà trường từ năm học 2020 - 2021 với một chương trình nhiều SGK (theo Nghị quyết 88 của Quốc hội). Năm đầu tiên triển khai thay sách lớp 1 với 5 bộ SGK. Năm thứ hai, triển khai lớp 2, lớp 6, cả nước chỉ còn 2 bộ SGK. Năm thứ ba, triển khai lớp 3, lớp 7, lớp 10. Đến năm học 2024 - 2025 vừa qua, chính thức kết thúc một chu trình thay SGK mới. Như vậy, để có được một bộ SGK dùng chung cả nước vào năm học tới như chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GD&ĐT phải tổ chức đánh giá, tổng kết thực hiện chương trình SGK 2018. Từ đó mới có được khung chuẩn để thực hiện một bộ SGK thống nhất. Hiện cũng có nhiều ý kiến đưa ra, trong đó có phương án Bộ GD&ĐT có thể lựa chọn như viết một bộ SGK mới, hoặc kế thừa một bộ SGK hiện hành, hoặc lựa chọn các đầu sách từ các bộ SGK hiện hành. HOA BAN Nhà nước bảo đảm ngân sách Trung ương để cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, phấn đấu hoàn thành mục tiêu này trước năm 2030 và cung cấp miễn phí giáo trình, miễn học phí đối với môn Giáo dục quốc phòng và an ninh tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp. Năm học 2025 - 2026, học sinh vẫn học một trong ba bộ SGK hiện hành ẢNH: NGHIÊM HUÊ

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==