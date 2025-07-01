Báo Tiền Phong số 271/2025

Thúâi sûå Chuã nhêåt 28/9/2025 2 Saná g 27/9, taiå Ha â Nöiå , Höiå Ngûúiâ cao tuöií Viïtå Nam chu ã trò, phöië húpå vúiá Bö å Y tï,ë Ngên hanâ g Quên àöiå (MB) töí chûcá Lï î phatá àönå g Thaná g hanâ h àönå g vò ngûúiâ cao tuöií nùm 2025 vaâ triïní khai Chûúng trònh nhên àaoå “Mùtæ saná g cho ngûúiâ cao tuöií ” giai àoanå 20252028. Öng Àöî Vùn Chiïnë , UyÃ viïn Bö å Chñnh trõ, Bñ thû Trung ûúng Àanã g, Chu ã tõch UyÃ ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë (MTTQ) Viïtå Nam dû å va â phatá biïuí taiå buöií lï.î Theo öng Nguyïnî Thanh Bònh, Chu ã tõch Höiå Ngûúiâ cao tuöií Viïtå Nam, nùm 2025 laâ nùm thû á 11 tö í chûcá Lï î phatá àönå g Thaná g hanâ h àönå g vò ngûúiâ cao tuöií Viïtå Nam, hoatå àönå g ngayâ canâ g thiïtë thûcå , hiïuå qua,ã taoå lan toaã sêu rönå g trong xaä höiå , àûúcå Liïn Húpå Quöcë ghi nhênå , àaná h gia á cao. Qua ào,á cho thêyë Àanã g, Nha â nûúcá va â toanâ xa ä höiå luön àïì cao, tön vinh, chung sûcá àönì g lonâ g chùm lo cho ngûúiâ cao tuöií sönë g vui, sönë g khoeã , sönë g hanå h phucá , tiïpë tucå phatá huy trñ tuï,å kinh nghiïmå va â uy tñn trong cönå g àönì g, xa ä höiå , cönë g hiïnë cho sûå phatá triïní hunâ g cûúnâ g, phönì vinh, hanå h phucá cuaã àêtë nûúcá . Trong thúâi gian qua, Chûúng trònh nhên àaåo “Mùæt saáng cho ngûúâi cao tuöíi” àaä trúã thaânh nhiïåm vuå thûúâng xuyïn cuãa caác cêëp höåi. Àaä coá hún 3,6 triïåu ngûúâi cao tuöíi àûúåc khaám, tû vêën caác bïånh vïì mùæt; 541.571 ngûúâi cao tuöíi àûúåc chûäa caác bïånh vïì mùæt, thay thuyã tinh thïí; 258.000 ngûúâi cao tuöíi àûúåc tùång kñnh nêng thõ lûåc. Àêy laâ möåt nghôa cûã cao àeåp, mang tñnh nhên vùn sêu sùæc, möåt viïåc laâm thiïët thûåc goáp phêìn nêng cao hiïåu quaã cöng taác chùm soác ngûúâi cao tuöíi. Chûúng trònh "Mùæt saáng cho ngûúâi cao tuöíi" àùåt muåc tiïu àïën nùm 2028 coá trïn 90% ngûúâi cao tuöíi àûúåc khaám, têìm soaát mùæt, 100% ca àuåc thuãy tinh thïí àûúåc àiïìu trõ. Thay mùåt laänh àaåo Àaãng, Nhaâ nûúác, MTTQ Viïåt Nam phaát biïíu taåi buöíi lïî, Chuã tõch UÃy ban Trung ûúng MTTQ Viïåt Nam Àöî Vùn Chiïën àaánh giaá cao Trung ûúng Höåi Ngûúâi cao tuöíi Viïåt Nam àaä phöëi húåp vúái Böå Y tïë, Ngên haâng Quên àöåi töí chûác Thaáng haânh àöång vò ngûúâi cao tuöíi nùm 2025 vaâ triïín khai Chûúng trònh nhên àaåo “Mùæt saáng cho ngûúâi cao tuöíi” giai àoaån 2025-2028. Theo öng Àöî Vùn Chiïnë , àiïuì nayâ quaná triïtå sêu sùcæ quan àiïmí , chuã trûúng cuaã Àanã g, y á kiïnë chó àaoå sêu sùcæ cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm: “Ngûúiâ cao tuöií la â vönë quy,á la â cêy cao boná g ca ã cuaã dên töcå ; chùm socá , phatá huy vai troâ ngûúiâ cao tuöií vaâ tracá h nhiïmå cuaã toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên. Chuná g ta khöng chó quan têm àïí cacá cu å sönë g vui, sönë g khoeã , sönë g hanå h phucá ma â conâ phaiã taoå àiïuì kiïnå àï í cacá cu å tiïpë tucå hiïnë kï,ë truyïnì lûaã cho thïë hï å tre,ã gopá phênì xêy dûnå g xa ä höiå giauâ àepå , nhên vùn, hiïnå àaiå ”. Öng Àö î Vùn Chiïnë àï ì nghõ, cêpë uyã , chñnh quyïnì cacá cêpë , cacá bö,å ban, nganâ h, cacá tö í chûcá xa ä höiå chu ã àönå g ra â soatá , àaná h gia á kïtë qua ã thûcå hiïnå chñnh sacá h, phapá luêtå vï ì ngûúiâ cao tuöií , thöng qua àoá kiïnë nghõ sûaã àöií , bö í sung Luêtå Ngûúiâ cao tuöií nùm 2009 va â àï ì xuêtë thïm cú chï,ë chñnh sacá h phu â húpå àï í chùm socá , baoã vï å ngûúiâ cao tuöií co á cuöcå sönë g vêtå chêtë , tinh thênì ngayâ canâ g tötë hún. Cuâng vúái àoá, quan têm taåo àiïìu kiïån àïí Höåi Ngûúâi cao tuöíi Viïåt Nam sùæp xïëp, cuãng cöë töí chûác theo mö hònh múái, gùæn boá mêåt thiïët vúái àõa baân dên cû; taåo moåi àiïìu kiïån thuêån lúåi hún àïí ngûúâi cao tuöíi hoaåt àöång; laâm töët hún cöng taác chùm soác, baão vïå ngûúâi cao tuöíi, taåo sûác lan toãa trong xaä höåi. Àêy cuäng laâ àiïìu kiïån àïí thïë hïå treã vaâ con chaáu àïìn àaáp, baáo hiïëu caác cuå, caác öng baâ. Trong thúiâ gian qua, Chûúng trònh nhên àaoå “Mùtæ saná g cho ngûúiâ cao tuöií ” àa ä trú ã thanâ h nhiïmå vu å thûúnâ g xuyïn cuaã cacá cêpë höiå . Àa ä co á hún 3,6 triïuå ngûúiâ cao tuöií àûúcå khamá , tû vênë cacá bïnå h vï ì mùtæ ; 541.571 ngûúiâ cao tuöií àûúcå chûaä cacá bïnå h vï ì mùtæ , thay thuy ã tinh thï;í 258.000 ngûúiâ cao tuöií àûúcå tùnå g kñnh nêng thõ lûcå . Co á le ä búiã hai chûä “cû tru”á trïn bòa sacá h, gúiå liïn tûúnã g cêu thú cuaã töi nhû mötå tuyïn ngön höiì ào á "töi ài/ khöng ngang qua sûå cû tru á naoâ nûaä ". Ma â khöng ngúâ têpå truyïnå ngùnæ monã g nho ã êyë àocå laiå cuönë hutá àïnë vêyå . Dû võ chûä àonå g laiå àïnë giú.â .. Sönë g trïn àúiâ möiî con ngûúiâ chuná g ta cú banã àïuì co á mötå núi àï í tru á thên, dêuî bïnì vûnä g hoùcå tamå bú.å Nhûnä g ngûúiâ chûa coá thò cö ë gùnæ g cêtå lûcå lao àönå g àï í àatå àûúcå giêcë mú, cunä g la â nhu cêuì bùtæ buöcå ào.á Trong truyïnå ngùnæ Cû tru,á àuná g la â "Ngöi nhaâ khöng thïí chó la â caiá vo ã cêm lùnå g chûaá ngûúiâ ". Cû dên sinh söi àöng àucá dênì , ngöi nhaâ 3 tênì g nhiïuì hö å ú ã chung nhûnä g nùm àêuì 1990 ú ã thu ã àö êyë cacá khoanã g trönë g lêyë saná g lêyë nùnæ g, ca ã önë g thöng gioá lênî giïnë g trúiâ bõ lêpë dênì àï í tùng diïnå tñch sinh hoatå . Àïnë nöiî giûaä ban ngayâ docå theo cêuì thang lïn xuönë g phaiã àùtå nhûnä g caiá àenâ dêuì múiá thêyë löië ài. Cû dên núi cû truá êyë nhû nhûnä g caiá boná g vúiá hanâ h vi quen thuöcå , võ trñ bêtë di bêtë dõch möiî ngayâ . Phanã aná h chñnh sûå àún àiïuå cuä ky ä monâ moiã cuaã caiá núi chönë àûúcå thiïtë kï ë cho con ngûúiâ nûúng nauá qua bao ngayâ àïm, mûa nùnæ g. Nhûng thaâ cu ä ky,ä chêtå chöiå töië tùm, thaâ khi hoaã hoanå rêtë kho á tòm ra löië thoatá thên, conâ hún la â khöng co á núi àï í tru á thên, duâ chó vaiâ metá vuöng. “Khöng ngang qua sûå cû tru á naoâ nûaä ”, thûcå ra vênî phaiã cû tru á trïn traiá àêtë nayâ . Sû å an tru á nghe noiá nhiïuì trong Phêtå phapá , ky â thûcå cunä g chó laâ liïuå phapá tinh thênì , chû á naoâ ai an truá trong hiïnå taiå àûúcå khi ma â trïn àêuì khöng coá mötå maiá nha â che mûa nùnæ g. Mötå núi àï í ú,ã goiå la â núi truá thên, giûaä thúiâ buöií nayâ ngayâ canâ g trú ã thanâ h mötå thû á ûúcá mú bêtë kha ã thi vúiá rêtë nhiïuì ngûúiâ , nhêtë la â ú ã nhûnä g àö thõ lúná nhû Ha â Nöiå . TPHCM. ÚÃ bêcå naoâ ào á cao lùmæ , co á le ä àa ä ú ã “trïn trúiâ ”, nhû Thuã tûúná g vûaâ kïu lïn vïì gia á chung cû lïn túiá ca ã trùm triïuå àönì g möiî metá vuöng. Quaã thûcå chó trong vonâ g chucå nùm qua, giaá chung cû ú ã Ha â Nöiå va â mötå sö ë thanâ h phö ë lúná àa ä tùng gêpë 3 lênì , thêmå chñ hún. Co á nhiïuì dêuë hiïuå cho thêyë àêy chñnh laâ hanâ h vi “thöií gia”á bêtë àönå g sanã àï í thao tuná g thõ trûúnâ g. Lonâ g tham cuaã lúpá ngûúiâ nayâ cûúpá ài giêcë mú, nöiî khao khatá cuaã bao lúpá ngûúiâ mang phênå sö ë khoá ngheoâ , thua thiïtå . Nganâ vanå nùm àa ä qua, hanâ h trònh tiïnë hoaá cuaã núi cû truá loaiâ ngûúiâ , tû â hang àa,á lïuì co,ã nha â àêtë , nha â gö,î röiì àïnë nhûnä g dinh cú gacå h àa,á nha â phö,ë chung cû, nhaâ thöng minh,... cunä g song hanâ h vúiá viïcå khöng thïí san bùnç g höë sêu ngùn cacá h vï ì “àùnè g cêpë ” giauâ ngheoâ giûaä con ngûúiâ vúiá nhau. Ngûúiâ ta tñnh toaná rùnç g, àïnë nùm 2045 cacá giao dõch nhaâ ú ã se ä àûúcå quanã ly á hoanâ toanâ búiã AI. Thay vò àún tû,â xïpë hanâ g, thò moiå thû á àûúcå kiïmí soatá bùnç g thuêtå toaná . Àïnë lucá êyë co á traná h àûúcå viïcå àêuì cú, thöií gia á khöng? Cû tru á cuaã con ngûúiâ àöi khi nhû mötå mï cung cuaã ûúcá mú khöng thïí naoâ thûcå hiïnå . Thúâi sûå 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 28/9/2025 XÊY DÛNÅ G HAIÃ PHONÂ G THANÂ H THANÂ H PHÖ Ë ÀANÁ G SÖNË G Trong ngayâ lamâ viïcå 27/9, öng Lï Ngocå Chêu – Chuã tõch UBND TP Haiã Phonâ g trònh bayâ baoá caoá chñnh trõ cuaã Àanã g bö å thanâ h phö ë nhiïmå ky â 2025-2030. Vúiá phûúng chêm “Àoanâ kïtë - Dên chuã - Ky ã cûúng - Saná g taoå - Phatá triïní ”, Àaiå höiå xacá àõnh chuã àï:ì Tiïpë tucå nêng cao nùng lûcå lanä h àaoå cuaã Àanã g bö;å phatá huy truyïnì thönë g “Thanâ h phö ë Anh hunâ g” va â sûcá manå h àaiå àoanâ kïtë toanâ dên; àêyí manå h àöií múiá saná g taoå ; àûa Haiã Phonâ g trú ã thanâ h thanâ h phö ë Canã g hiïnå àaiå , vùn minh, ài àêuì trong xêy dûnå g chu ã nghôa xaä höiå . Nhiïmå ky â 2020-2025, Àanã g bö,å chñnh quyïnì va â nhên dên Haiã Phonâ g va â tónh Haiã Dûúng àaä phatá huy tinh thênì àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , chu ã àönå g nùmæ bùtæ thúiâ cú, nö î lûcå vûútå qua khoá khùn, thacá h thûcá . Kïtë thucá nhiïmå ky,â TP Haiã Phonâ g co á 13/20 chó tiïu àatå vaâ vûútå Nghõ quyïtë àï ì ra, tónh Haiã Dûúng co á 16/19 chó tiïu àatå va â vûútå chó tiïu Nghõ quyïtë . Tû â ngayâ 1/7/2025, mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë (114 xa,ä phûúnâ g, àùcå khu) àaä chñnh thûcá ài vaoâ vênå hanâ h öní àõnh, thöng suötë , àêyí manå h phên cêpë , phên quyïnì theo hûúná g hiïnå àaiå , gênì dên, satá cú sú;ã lamâ tötë cöng tacá tû tûúnã g caná bö å súmá öní àõnh bö å mayá va â hoatå àönå g. Àiïmí nhênë nöií bêtå trong nhiïmå ky â la â àêyí manå h caiã cacá h hanâ h chñnh va â chuyïní àöií sö ë trong Àanã g va â hï å thönë g chñnh trõ. Viïcå tö í chûcá höiå hopå , giao ban, thaoã luênå àûúcå caiã tiïnë theo hûúná g khoa hocå , linh hoatå , kïtë húpå trûcå tiïpë vúiá trûcå tuyïnë . Àöií múiá ban hanâ h nghõ quyïtë theo phûúng chêm “ro ä viïcå , ro ä ngûúiâ , ro ä nguönì lûcå , roä tiïnë àö,å ro ä tracá h nhiïmå ”. Cöng tacá caiã cacá h hanâ h chñnh, nhêtë la â caiã cacá h thu ã tucå hanâ h chñnh, xêy dûnå g chñnh quyïnì sö,ë àatå nhiïuì kïtë qua ã nöií bêtå , luön trong nhomá dênî àêuì ca ã nûúcá . Xêy dûnå g chñnh quyïnì àiïnå tû ã nêng cao chêtë lûúnå g phucå vu å ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå . Thanâ h phö ë tiïpë tucå duy trò töcë àö å tùng trûúnã g 2 con söë trong 10 nùm liïn tiïpë , cú banã àatå cacá chó tiïu vï ì cöng nghiïpå hoaá , hiïnå àaiå hoaá , khùnè g àõnh vai troâ trung têm cöng nghiïpå , canã g biïní , logistics hanâ g àêuì phña Bùcæ … Nhiïmå ky â 2025-2030, Haiã Phonâ g xacá àõnh mucå tiïu xêy dûnå g Haiã Phonâ g trú ã thanâ h thanâ h phö ë canã g biïní cöng nghiïpå hiïnå àaiå , vùn minh, sinh thaiá va â àaná g sönë g têmì cú ä khu vûcå Àöng Nam A;Á tiïn phong trong cöng nghiïpå hoaá , hiïnå àaiå hoaá , chuyïní àöií sö,ë chuyïní àöií xanh va â àöií múiá saná g taoå ; la â trung têm kinh tï ë biïní , du lõch chêtë lûúnå g cao, dõch vu å - logistics vaâ nùng lûúnå g sacå h hanâ g àêuì ca ã nûúcá , trung têm quöcë tï ë vï ì àaoâ taoå , nghiïn cûuá , ûná g dunå g va â phatá triïní khoa hocå - cöng nghïå biïní … Àönì g thúiâ àï ì ra 7 chó tiïu vïì cöng tacá xêy dûnå g Àanã g, 22 chó tiïu phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå , quöcë phonâ g - an ninh. Thanâ h phö ë àï ì ra 5 khêu àötå pha á chiïnë lûúcå , xacá àõnh 4 nhomá nhiïmå vu å giaiã phapá chu ã yïuë . Vúiá phûúng chêm “Àoanâ kïtë - Dên chu ã - Ky ã cûúng - Saná g taoå - Phatá triïní ”, Àaiå höiå kïu goiå toanâ thï í caná bö,å àanã g viïn, quên vaâ nhên dên thanâ h phö ë tiïpë tucå phatá huy truyïnì thönë g “Thanâ h phö ë Anh hunâ g” va â sûcá manå h àaiå àoanâ kïtë toanâ dên, nöî lûcå phênë àêuë vûútå moiå kho á khùn, thacá h thûcá , quyïtë têm hoanâ thanâ h toanâ diïnå cacá chó tiïu, nhiïmå vu å nhiïmå ky â 2025 – 2030. BA NHIÏMÅ VU Å TRONÅ G TÊM Dû å va â phatá biïuí taiå àaiå höiå , Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh ghi nhênå , biïuí dûúng vaâ àaná h giaá cao baoá caoá chñnh trõ vaâ cacá vùn kiïnå Àaiå höiå àûúcå xêy dûnå g cöng phu, khoa hocå , baiâ banã , satá thûcå tiïnî , tñch húpå àêyì àu ã cacá yïu cêuì , quan àiïmí chó àaoå , chu ã trûúng, àõnh hûúná g lúná cuaã Àanã g, Nha â nûúcá , Chñnh phuã va â co á Chûúng trònh hanâ h àönå g àïí thûcå hiïnå ngay sau Àaiå höiå . Trong ào,á àaná h gia á ro ä thûcå tranå g tònh hònh nhiïmå ky â 2020-2025 vaâ àï ì ra phûúng hûúná g, mucå tiïu, nhiïmå vu,å giaiã phapá chu ã yïuë vï ì cöng tacá xêy dûnå g Àanã g va â hï å thönë g chñnh trõ, phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå … Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh yïu cêuì trong thúiâ gian túiá , Haiã Phonâ g phaiã nùmæ chùcæ tònh hònh, phanã ûná g kõp thúiâ , linh hoatå , hiïuå qua ã àï í chu ã àönå g chiïnë lûúcå trong moiå hoanâ canã h. Haiã Phonâ g phaiã àoná g gopá nhiïuì hún nûaä , xûná g àaná g hún nûaä àï í cunâ g ca ã nûúcá thûcå hiïnå thanâ h cöng 2 mucå tiïu chiïnë lûúcå 100 nùm, àûa àêtë nûúcá vûnä g bûúcá tiïnë vaoâ ky ã nguyïn vûún mònh phatá triïní giauâ manå h, vùn minh, phönì vinh, hanå h phucá , saná h vai vúiá cacá cûúnâ g quöcë nùm chêu. Àï í lamâ àûúcå àiïuì ào,á Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àïì nghõ Haiã Phonâ g phaiã tiïpë tucå àöií múiá manå h me ä tû duy, nêng têmì nhênå thûcá , “nhòn xa, tröng rönå g, nghô sêu, lamâ lúná ”. Coi tronå g thúiâ gian, trñ tuïå va â sû å quyïtë àoaná àuná g thúiâ àiïmí ; quyïtë têm cao hún, nöî lûcå lúná hún, hanâ h àönå g quyïtë liïtå hún; giû ä vûnä g vai troâ tiïn phong laâ àêuì tauâ , àönå g lûcå phatá triïní va â la â mötå trung têm kinh tïë lúná cuaã vunâ g va â ca ã nûúcá . Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h 3 tronå g têm trong phatá triïní kinh tï ë - xa ä höiå Haiã Phonâ g trong thúiâ gian túiá . Ào á la,â xêy dûnå g hoanâ thiïnå mö hònh chuã nghôa xaä höiå gùnæ vúiá con ngûúiâ xa ä höiå chu ã nghôa àïí thûcå hiïnå thanâ h cöng taiå TP Haiã Phonâ g trong ky ã nguyïn vûún mònh cunâ g àêtë nûúcá . Phatá triïní nhanh, xanh, bïnì vûnä g, lêyë con ngûúiâ lamâ trung têm, chuã thï,í lêyë khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå , chuyïní àöií sö ë lamâ nïnì tanã g. Àönì g thúiâ , chùm lo àúiâ sönë g tinh thênì , vêtå chêtë cuaã nhên dên nùm sau cao hún nùm trûúcá , nùm sau àötå pha á hún nùm trûúcá ; baoã àamã vûnä g chùcæ “an ninh, an toanâ , an dên”. Phatá huy sûcá manå h nöiå sinh cuaã vùn hoa á vúiá tinh thênì “Vùn hoaá soi àûúnâ g cho quöcë dên ài”; quaná triïtå , thûcå hiïnå hiïuå qua ã nguyïn tùcæ vùn hoaá mang tñnh khoa hocå , dên töcå va â àaiå chuná g; phatá triïní manå h cöng nghiïpå vùn hoa,á cöng nghiïpå giaiã trñ àï í nhên dên àûúcå thûcå sû å hûúnã g thu å thanâ h tûuå phatá triïní vùn hoaá cuaã dên töcå . n Dû å va â phatá biïuí taiå Àaiå höiå Àanã g bö å TP Haiã Phonâ g lênì thû á nhêtë , nhiïmå ky â 20252030, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h 3 tronå g têm phatá triïní kinh tïë - xaä höiå trong thúiâ gian túiá . Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí taiå Àaiå höiå Àanã g bö å TP Haiã Phonâ g Nhiïåm kyâ 2025-2030, Haãi Phoâng xaác àõnh muåc tiïu xêy dûång Haãi Phoâng trúã thaânh thaânh phöë caãng biïín cöng nghiïåp hiïån àaåi, vùn minh, sinh thaái vaâ àaáng söëng têìm cúä khu vûåc Àöng Nam AÁ; tiïn phong trong cöng nghiïåp hoáa, hiïån àaåi hoáa, chuyïín àöíi söë, chuyïín àöíi xanh vaâ àöíi múái saáng taåo… [ NGUYÏNÎ HOANÂ Á ] Saná g 27/9, taiå Àaiå höiå Àanã g bö å TP. Cênì Thú, Ban Töí chûcá Trung ûúng cöng böë quyïtë àõnh cuaã Bö å Chñnh trõ àiïuì àönå g, chó àõnh öng Lï Quang Tunâ g - UyÃ viïn Trung ûúng Àanã g, Töní g Thû ky,á Chu ã nhiïmå Vùn phonâ g Quöcë höiå giû ä chûcá Bñ thû Thanâ h uyã Cênì Thú nhiïmå ky â 2025 - 2030. Taiå Àaiå höiå , öng Nguyïnî Thanâ h Têm - Phoá Trûúnã g Ban Töí chûcá Trung ûúng cho biïtë , Bö å Chñnh trõ àaä ban hanâ h cacá quyïtë àõnh vïì töí chûcá , nhên sûå àöië vúiá Àanã g bö å TP. Cênì Thú nhiïmå ky â 2025 - 2030. Theo quyïtë àõnh, öng Àö î Thanh Bònh - UyÃ viïn Trung ûúng Àanã g, Bñ thû Thanâ h uyã Cênì Thú nhiïmå ky â 20202025 àûúcå àiïuì àönå g, phên cöng giûä chûcá Thû á trûúnã g thûúnâ g trûcå Bö å Nöiå vu;å tiïpë tucå àiïuì hanâ h àïnë khi Àaiå höiå Àanã g bö å TP.Cênì Thú lênì thû á I hoanâ têtë nöiå dung lamâ viïcå . Àönì g thúiâ , Bö å Chñnh trõ àiïuì àönå g, phên cöng va â chó àõnh öng Lï Quang Tunâ g - UyÃ viïn Trung ûúng Àanã g, UyÃ viïn Thûúnâ g vuå Àanã g uyã Quöcë höiå , Töní g Thû ky,á Chu ã nhiïmå Vùn phonâ g Quöcë höiå khoaá XV - thöi tham gia Ban Chêpë hanâ h, Ban Thûúnâ g vu å Àanã g uyã Quöcë höiå àï í giû ä chûcá Bñ thû Thanâ h uyã Cênì Thú nhiïmå ky â 2025 - 2030 vaâ tham gia Àanã g uyã Quên khu 9. Theo caác quyïët àõnh nïu trïn, Ban Chêëp haânh Àaãng böå TP. Cêìn Thú nhiïåm kyâ 2025 - 2030 coá 77 àöìng chñ, Ban Thûúâng vuå göìm 18 àöìng chñ. Bñ thû Thaânh uãy Cêìn Thú laâ öng Lï Quang Tuâng; Phoá Bñ thû Thûúâng trûåc laâ öng Àöìng Vùn Thanh; caác Phoá Bñ thû göìm: Öng Trûúng Caãnh Tuyïn, öng Trêìn Vùn Huyïën; öng Nguyïîn Tuêën Anh, baâ Höì Thõ Cêím Àaâo. Cuâng àoá, chó àõnh caác UÃy viïn Ban Thûúâng vuå àaãm nhiïåm caác võ trñ chuã chöët taåi caác ban, ngaânh, àoaân thïí vaâ lûåc lûúång vuä trang cuãa thaânh phöë. Öng Lï Quang Tunâ g sinh nùm 1971, quï quaná Can Löcå , tónh Haâ Tônh, coá trònh àöå Tiïnë sô Quanã ly á kinh tï,ë Ky ä sû Cú khñ giao thöng, Cû ã nhên tiïnë g Anh, trònh àöå ly á luênå chñnh trõ Cao cêpë . Qua á trònh cöng tacá , öng Lï Quang Tunâ g tûnâ g qua nhiïuì võ trñ cöng tacá taiå Bö å Lao àönå g - Thûúng binh vaâ Xa ä höiå , Bö å Kï ë hoacå h va â Àêuì tû. Nùm 2014, öng Lï Quang Tunâ g giû ä chûcá Pho á Chu ã tõch UBND tónh Quanã g Ninh. Àïnë thaná g 7/2018, öng giûä chûcá Thû á trûúnã g Bö å Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch. Tûâ thaná g 7/2020 - 11/2024, öng Lï Quang Tunâ g giû ä chûcá Bñ thû Tónh uyã Quanã g Trõ; Trûúnã g Àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå tónh Quanã g Trõ. Tûâ thaná g 11/2024 túiá nay, öng Lï Quang Tunâ g giû ä chûcá UyÃ viïn UyÃ ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå , Töní g Thû kyá Quöcë höiå , Chu ã nhiïmå Vùn phonâ g Quöcë höiå . NHÊÅT HUY - CANÃ H KYÂ Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî trao quyïtë àõnh cho öng Lï Quang Tunâ g - Bñ thû Thanâ h uyã Cênì Thú, nhiïmå kyâ 2025 – 2030 Öng Lï Quang Tuâng laâm Bñ thû Thaânh uyã Cênì Thú 3 tronå g têm phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå thanâ h phö ë Haiã Phonâ g

Chuã nhêåt 28/9/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Thúâi sûå CÊMË BIÏNÍ , CHO HOÅC SINH NGHÓ HOÅC Taå i Thanh Hoá a. Chuã tõch UBND tónh àaä ban haâ nh cöng àiïå n ûá ng phoá vúá i baä o söë 10. Laä nh àaå o UBND tónh Thanh Hoá a cuä ng yïu cêì u caá c xaä , phûúâ ng ven biïí n, caá c àõa phûúng coá hoaå t àöå ng nghï ì caá vaâ caá c àún võ liïn quan khêí n trûúng triïí n khai thûå c hiïå n töë t viïå c cêë m biïí n trïn àõa baâ n; giaá m saá t chùå t cheä , tuyïå t àöë i khöng cho caá c taâ u, thuyïì n ra khúi trong thúâ i gian cêë m biïí n. Chuã tõch UBND caá c xaä , phûúâ ng ven biïí n, caá c àõa phûúng coá hoaå t àöå ng nghïì ca á chõu traá ch nhiïå m trûúá c Chuã tõch UBND tónh, Ban Chó huy tónh nïë u chuã quan, lú laâ trong viïå c töí chûá c cêë m biïí n, dêî n túá i thiïå t haå i vïì ngûúâ i vaâ taâ i saã n. Ngayâ 27/9, Súã Giaoá ducå va â Àaoâ taoå (GD&ÀT) tónh Thanh Hoaá co á vùn banã gûiã Chu ã tõch UBND cacá xa,ä àï ì nghõ xêy dûnå g phûúng aná baoã àamã an toanâ cho hocå sinh, giaoá viïn va â caná bö å quanã ly á giaoá ducå , nhùmç hanå chï ë töië àa thiïtå haiå do baoä gêy ra. Àönì g thúiâ , cacá àõa phûúng cênì thöng baoá cho toanâ thï í hocå sinh mêmì non va â phö í thöng nghó hocå trong ngayâ 29/9 (thûá Hai) àï í àamã baoã an toanâ . Tû â ngayâ 30/9, cacá cú sú ã giaoá ducå chu ã àönå g theo doiä diïnî biïnë cuaã baoä va â hoanâ lûu sau baoä , baoá caoá UBND cacá xa,ä phûúnâ g va â Sú ã GD&ÀT àï í co á quyïtë àõnh cho hocå sinh nghó hocå (nïuë xetá thêyë cênì thiïtë ). Taiå Nghï å An. UBND tónh Nghïå An àa ä ban hanâ h Cöng àiïnå khêní söë 40/CÀ-UBND vïì viïcå cêmë têtë ca ã tauâ thuyïnì va â phûúng tiïnå vênå taiã ra khúi àï í chu ã àönå g ûná g pho á vúiá baoä sö ë 10 (Bualoi). Àïí àamã baoã an toanâ cho ngû dên vaâ cacá tauâ thuyïnì , Chu ã tõch UBND tónh, Trûúnã g Ban Chó huy Phonâ g thu ã dên sû å tónh Nghï å An Lï Hönì g Vinh yïu cêuì cacá àõa phûúng ven biïní , Bö å àöiå Biïn phonâ g, Chi cucå Thuyã sanã va â Kiïmí ngû cunâ g cacá àún võ liïn quan khêní trûúng triïní khai cacá biïnå phapá : Cêmë tauâ thuyïnì ra khúi tûâ 5 giúâ ngayâ 27/9. Àönì g thúiâ , yïu cêuì cacá phûúng tiïnå àang hoatå àönå g trïn biïní phaiã vaoâ bú â neo àêuå trûúcá 9 giú â cunâ g ngayâ . Cacá àõa phûúng, àún võ liïn quan sû ã dunå g moiå phûúng tiïnå , bùnç g moiå biïnå phapá thöng baoá cho tauâ thuyïnì trïn biïní biïtë diïnî biïnë cuaã baoä , hûúná g dênî , kïu goiå tauâ thuyïnì vï ì núi traná h tru á an toanâ hoùcå thoatá ra khoiã vunâ g nguy hiïmí . Têpå trung nhên lûcå hûúná g dênî neo àêuå tauâ thuyïnì taiå núi traná h tru,á tö í chûcá di dúiâ , neo àêuå lönì g be â nuöi trönì g thuyã sanã , nha â nöií àamã baoã an toanâ . Taiå Ha â Tônh. Ban Chó huy BÀBP Ha â Tônh àa ä gûiã cöng àiïnå chó àaoå cacá àún võ trïn hai tuyïnë thûúnâ g xuyïn theo doiä , nùmæ chùcæ diïnî biïnë cuaã baoä sö ë 10 trïn cacá phûúng tiïnå thöng tin àaiå chuná g; duy trò nghiïm cacá chï ë àö å trûcå , sùné sanâ g lûcå lûúnå g, phûúng tiïnå tham gia xû ã ly á khi co á tònh huönë g xayã ra. Xêy dûnå g kï ë hoacå h chó àaoå va â kiïmí tra cöng tacá triïní khai phonâ g chönë g, ûná g pho á vúiá cún baoä sö ë 10 va â kïë hoacå h sû ã dunå g lûcå lûúnå g, phûúng tiïnå phonâ g, chönë g baoä sö ë 10. Thanâ h lêpå 2 àoanâ kiïmí tra cuaã Ban Chó huy BÀBP tónh ài chó àaoå va â kiïmí tra cöng tacá triïní khai phonâ g, chönë g, ûná g pho á vúiá baoä taiå àõa banâ cacá àún võ tuyïnë biïní . Àöìng thúâi phöëi húåp vúái àõa phûúng thöng baáo cho caác gia àònh chuã taâu, thuyïìn trûúãng vïì diïîn biïën cuãa baäo söë 10 vaâ thúâi tiïët nguy hiïím trïn biïín àïí coá kïë hoaåch saãn xuêët baão àaãm an toaân; àöìng thúâi chó àaåo caác àaâi canh trûåc thöng baáo cho caác phûúng tiïån hoaåt àöång trïn biïín biïët vaâ yïu cêìu di chuyïín thoaát khoãi hûúáng ài cuãa baäo. Taiå cacá canã g ca,á khu neo àêuå traná h tru á baoä trïn àõa banâ tónh, cacá phûúng tiïnå àaná h bùtæ cuaã ngû dên àõa phûúng vaâ tónh lên cênå àa ä vaoâ traná h tru á baoä an toanâ . Àönì g thúiâ , tuên thuã cacá hûúná g dênî cuaã cacá àún võ quanã ly,á lûcå lûúnå g biïn phonâ g... àï í àamã baoã an toanâ vïì ngûúiâ va â taiâ sanã . Hiïnå taiå , 100% tauâ thuyïnì /lao àönå g àa ä neo àêuå an toanâ taiå cacá bïnë baiä (3.982 phûúng tiïnå /10.992 lao àönå g). DI DÚIÂ HÚN 10 NGHÒN HÖÅ DÊN Taiå TP Huï.ë Chiïuì 27/9, thöng tin tû â Chi cucå Thuyã lúiå va â Biïnë àöií khñ hêuå TP Huï ë cho biïtë , nhùmç ûná g pho á vúiá cún baoä sö ë 10, cacá àõa phûúng trïn toanâ thanâ h phö ë àa ä ra â soatá , lïn phûúng aná di dúiâ 10.132 höå dên, vúiá 32.697 nhên khêuí chu ã yïuë taiå khu vûcå ven biïní , àêmì pha,á nhûnä g núi co á nguy cú chõu anã h hûúnã g trûcå tiïpë cuaã mûa baoä va â nûúcá dêng. Vïì lûåc lûúång ûáng phoá, thaânh phöë huy àöång hún 2.917 caán böå, chiïën sô laâ böå àöåi thûúâng trûåc vaâ dên quên cú àöång, cuâng lûåc lûúång dên quên tûå vïå (7.774 ngûúâi) vaâ dûå bõ àöång viïn (15.364 ngûúâi) taåi caác phûúâng, xaä. Cöng an TP Huïë cuäng duy trò quên söë 2.000 caán böå, chiïën sô thûúâng trûåc phoâng chöëng mûa baäo; trang bõ 50 ca nö, 60 xuöìng, 24 xe chûäa chaáy vaâ haâng nghòn aáo phao, thiïët bõ cûáu höå. Caác àún võ chuyïn mön àöìng loaåt töí chûác trûåc chiïën, sùén saâng tham gia cûáu höå, cûáu naån. Taiå Àa â Nùné g. Ngayâ 27/9, Ban Chó huy Phonâ g thu ã dên sû å thanâ h phö ë Àa â Nùné g cho biïtë , hiïnå nay cacá àõa phûúng àang theo doiä satá diïnî biïnë cún baoä àï í chu ã àönå g sú taná dên khi cênì thiïtë . Trong tònh huönë g baoä manå h trïn àõa banâ thanâ h phö ë dûå kiïnë di dúiâ hún 200.000 ngûúiâ . Baäo söë 10 (Bualoi) coá sûác gioá cêëp 11-12, giêåt cêëp 15, di chuyïín rêët nhanh vúái töëc àöå khoaãng trïn 30 km/giúâ, àöí böå àêët liïìn nûúác ta trïn khu vûåc tûâ Nghïå An àïën Quaãng Bònh cuä. Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh kyá Cöng àiïån söë 173 yïu cêìu caác böå ngaânh, àõa phûúng têåp trung ûáng phoá. [ NHOMÁ P.V ] ÛnÁ g pho á baoä sö ë 10 BÀBP tónh Gia Lai thöng baoá , tuyïn truyïnì tauâ thuyïnì traná h baoä Àa â Nùné g lïn phûúng aná di dúiâ hún 200.000 ngûúiâ àïnë núi an toanâ Vaâo 15h ngaây 27/9, têm baäo caách àùåc khu Hoaâng Sa cuãa Viïåt Nam khoaãng 200km vïì phña àöng nam, caách Àaâ Nùéng khoaãng 560km vïì phña àöng àöng nam vúái cûúâng àöå cêëp 12, giêåt cêëp 15. Nhû vêåy baäo àang coá xu hûúáng maånh lïn so vúái saáng 27/9. Nhûäng dûå baáo cho thêëy, cûúâng àöå baäo coá thïí maånh lïn khi tiïën gêìn vuâng biïín Trung Trung Böå nûúác ta, àöìng thúâi töëc àöå di chuyïín cuãa baäo rêët nhanh, khoaãng 30-35km/h. Àïën 13h ngaây 28/9, khi hoaåt àöång trïn vuâng biïín Quaãng Trõ - Àaâ Nùéng, caách àêët liïìn Quaãng Trõ khoaãng 180km, baäo maånh lïn cêëp 12-13, giêåt cêëp 16. Dûå baáo trong àïm 28/9, baäo seä vaâo àöí böå àêët liïìn nûúác ta trïn khu vûåc tûâ Nghïå An àïën Quaãng Bònh cuä. Cûúâng àöå thúâi àiïím àöí böå coá thïí àaåt cêëp 11-12, giêåt cêëp 13-14. Àïën 1h ngaây 29/9, khi vaâo àêët liïìn Nghïå An àïën Quaãng Bònh cuä, baäo vêîn giûä cûúâng àöå cêëp 10-11, giêåt 14, coá thïí laâ cún baäo àöí böå nûúác ta maånh nhêët tûâ àêìu nùm, maånh hún cún baäo söë 5 àöí böå cuöëi thaáng 8 nùm nay. Do àùåc àiïím baán kñnh mêy röång, vuâng aãnh hûúãng cuãa baäo rêët lúán, bao göìm caã khu vûåc Bùæc vaâ Trung Trung Böå cuäng nhû miïìn Bùæc nûúác ta. Dûå baáo, tûâ àïm 28/9, àöìng bùçng Bùæc Böå, Nam Phuá Thoå coá mûa to, cuåc böå xuêët hiïån mûa rêët to, lûúång mûa phöí biïën 50–120mm, coá núi 250mm. Caác núi khaác úã Bùæc Böå mûa tûâ 30–60mm, coá núi trïn 150mm. Sang ngaây 29/9, Bùæc Böå, Thanh Hoáa mûa to àïën rêët to, phöí biïën 80–150mm, cuåc böå coá núi trïn 200mm, riïng àöìng bùçng Bùæc Böå, Nam Phuá Thoå tûâ 100–200mm, coá núi trïn 300mm. Nghïå An àïën Haâ Tônh mûa vûâa, mûa to, lûúång mûa phöí biïën tûâ 30–70mm, coá núi trïn 150mm. Quaãng Trõ àïën Huïë coân mûa àïën saáng 29/9 vúái lûúång mûa 15-30mm, coá núi trïn 60mm. Trung têm Dûå baáo Khñ tûúång Thuyã vùn Quöëc gia nhêån àõnh, mûa lúán úã Bùæc Böå vaâ Thanh Hoáa coá khaã nùng keáo daâi àïën ngaây 30/9. Trûúác nguy cú taác àöång rêët lúán tûâ baäo söë 10, Trung têm Dûå baáo Khñ tûúång Thuãy vùn Quöëc gia àaä ban haânh ruãi ro thiïn tai cêëp 4 (trong thang bêåc 5 cêëp) vúái khu vûåc àêët liïìn ven biïín tûâ Nghïå An àïën Quaãng Bònh cuä. Caác khu vûåc chõu ruãi ro thiïn tai cêëp 3 göìm vuâng biïín phña têy cuãa Bùæc Biïín Àöng (bao göìm àùåc khu Hoaâng Sa), vuâng biïín tûâ Thanh Hoaá àïën Quaãng Ngaäi (bao göìm àaão Hoân Ngû, àùåc khu Cöìn Coã vaâ Lyá Sún), khu vûåc Bùæc võnh Bùæc Böå (bao göìm àùåc khu Baåch Long Vyä, Vên Àöìn, Cö Tö, Caát Haãi vaâ àaão Hoân Dêëu) vaâ khu vûåc àêët liïìn tûâ Ninh Bònh àïën Thanh Hoaá, Nam Quaãng Trõ àïën Huïë. n Ban böë ruãi ro thiïn tai cêëp 4 [ NGUYÏNÎ HOAIÂ ] Nhûnä g nhênå àõnh múiá nhêtë chiïuì 27/9 cho thêyë , baoä sö ë 10 co á thï í manå h lïn khi gênì bú,â la â cún baoä àö í bö å vúiá cûúnâ g àöå manå h nhêtë tû â àêuì nùm nay. Cú quan khñ tûúnå g canã h baoá ruiã ro thiïn tai cêpë 4 tû â Nghïå An àïnë Quanã g Bònh cu.ä

Trûúãng Ban Chó huy Phoâng thuã dên sûå thaânh phöë Àaâ Nùéng yïu cêìu Cöng ty Cöí phêìn Thuãy àiïån Àak Mi, Cöng ty Thuãy àiïån Söng Bung, Cöng ty Cöí phêìn thuãy àiïån A Vûúng, Cöng ty Thuãy àiïån Söng Tranh tñnh toaán, töí chûác vêån haânh haå dêìn mûåc nûúác caác höì thuãy àiïån Àak Mi 4, Söng Bung 4, Söng Bung 2. Cuå thïí, Àak Mi 4: 251,5m; Söng Bung 4: 217m; Söng Bung 2: 598m trûúác 18h ngaây 28/9/2025. Thúâi gian bùæt àêìu vêån haânh tûâ 15h ngaây 27/9/2025. Chuyïín chïë àöå vêån haânh theo quy àõnh cuãa Quy trònh 1865. Àöìng thúâi vêån haânh àaãm baão mûåc nûúác höì thuãy àiïån Söng Tranh 2, A Vûúng khöng lúán hún mûåc nûúác àoán luä thêëp nhêët. Chuyïín chïë àöå vêån haânh theo quy àõnh cuãa Quy trònh 1865. BCH lûu yá viïcå tö í chûcá vênå hanâ h phaiã baoã àamã nguyïn tùcæ vênå hanâ h, traná h àötå biïnë theo quy àõnh. Töí chûcá thûcå hiïnå viïcå thöng tin, thöng baoá àïnë chñnh quyïnì , nhên dên vunâ g ha å du vï ì cöng tacá vênå hanâ h, àiïuì tiïtë hö.ì Thûúnâ g xuyïn cung cêpë banã tin dû å baoá lu ä vï ì hö ì va â sö ë liïuå mûa cacá tramå ào trïn lûu vûcå hö ì vï ì BCH va â cacá àún võ liïn quan. Taiå Quanã g Ngaiä . Saná g 27/9, taiå àùcå khu Lyá Sún, tónh Quanã g Ngaiä , nhiïuì tauâ thuyïnì nöië àuöi nhau lai dùtæ hanâ g trùm metá lönì g beâ nuöi haiã sanã vï ì canã g neo truá tauâ thuyïnì An Haiã àï í traná h tru á baoä . Du â möi trûúnâ g nûúcá taiå khu vûcå nayâ bõ ö nhiïmî , anã h hûúnã g àïnë nguönì ö xy, song lucá nayâ viïcå àamã baoã an toanâ cho con ngûúiâ vênî luön àûúcå cacá hö å nuöi trönì g àùtå lïn trïn hïtë . Öng Trêìn Minh Huâng, möåt ngû dên cho biïët, trûúác dûå baáo baäo maånh, sûác taân phaá lúán, nïn baâ con àaä chuã àöång di chuyïín löìng beâ vaâo núi an toaân àïí giûä taâi saãn, haån chïë thiïåt haåi. Trûúác diïîn biïën phûác taåp cuãa baäo söë 10, Àöìn Biïn phoâng Lyá Sún (BÀBP Quaãng Ngaäi) àaä hûúáng dêîn khu vûåc neo truá, nhùæc nhúã caác höå nuöi tröìng haãi saãn tuyïåt àöëi khöng úã laåi trïn caác choâi canh löìng beâ khi baäo àöí böå. Song song vúái àoá, triïín khai kïu goåi ngû dên trong vaâ ngoaâi àõa baân àûa taâu thuyïìn vaâo búâ. Taiå Canã g neo truá tauâ thuyïnì An Haiã , Àönì Biïn phonâ g Ly á Sún àa ä triïní khai lûcå lûúnå g, phûúng tiïnå thöng baoá baoä , cêmë tauâ thuyïnì ra khúi. Àönì g thúiâ phöië húpå cunâ g chñnh quyïnì àõa phûúng kiïmí àïmë , hö î trú å ngû dên vaoâ bïnë neo buöcå phûúng tiïnå trûúcá khi baoä sö ë 10 tiïnë gênì àïnë vunâ g biïní àaoã Ly á Sún. Thiïuë ta á Nguyïnî Vùn Khaná h - Pho á Àönì trûúnã g Àönì Biïn phonâ g Ly á Sún cho hay, ngay sau khi nhênå cöng àiïnå cuaã Ban Chó huy BÀBP tónh vïì cún baoä sö ë 10, àún võ àaä triïní khai lûcå lûúnå g trûcå , sùné sanâ g cú àönå g àï í ûná g pho á cacá tònh huönë g xayã ra. Àönì Biïn phonâ g Ly á Sún huy àönå g hún 50 caná bö,å chiïnë sô cunâ g 2 tauâ , ca nö, 16 xe quên sûå va â nhiïuì phûúng tiïnå thûúnâ g trûcå , sùné sanâ g cú àönå g phonâ g chönë g, khùcæ phucå hêuå qua ã thiïn tai. BÙNÆ PHAÁO HIÏÅU CANÃ H BAÁO BAOÄ Triïní khai thûcå hiïnå nghiïm cacá cöng àiïnå chó àaoå cuaã cêpë trïn, Ban Chó huy BÀBP tónh Gia Lai àaä ban hanâ h 3 cöng àiïnå chó àaoå cacá cú quan, àún võ theo doiä , cêpå nhêpå tònh hònh thúiâ tiïtë trïn biïn giúiá , vunâ g biïní , chu ã àönå g cöng tacá ûná g pho,á phonâ g chönë g baoä sö ë 10. Bïn caånh àoá, àaä thöng baáo, tuyïn truyïìn cho taâu thuyïìn àang hoaåt àöång trïn caác vuâng biïín biïët võ trñ, hûúáng di chuyïín vaâ diïîn biïën cuãa baäo àïí chuã àöång phoâng traánh, thoaát ra hoùåc khöng di chuyïín vaâo khu vûåc nguy hiïím. UBND tónh Gia Lai cunä g àa ä co á yïu cêuì cacá sú,ã ban, nganâ h la â thanâ h viïn Ban Chó huy Phonâ g thu ã dên sû å tónh, cacá xa,ä phûúnâ g chuã àönå g triïní khai cöng tacá ûná g pho á vúiá cún baoä sö ë 10. n Chuã nhêåt 28/9/2025 5 BAÁO TIÏÌN PHONG PHAÁT HAÂNH TÊËT CAÃ CAÁC NGAÂY TRONG TUÊÌN Thúâi sûå Ngû dên àaoã Ly á Sún neo àêuå tauâ thuyïnì Dû å baoá àûúnâ g ài cuaã baoä sö ë 10 Thuã tûúáng Chñnh phuã yïu cêìu böå trûúãng caác böå liïn quan, bñ thû, chuã tõch UBND caác tónh, thaânh phöë ven biïín tûâ Quaãng Ninh àïën Khaánh Hoâa laänh àaåo, chó àaåo, töí chûác theo doäi, cêåp nhêåt thûúâng xuyïn, chó àaåo triïín khai caác biïån phaáp ûáng phoá baäo söë 10; chuã àöång ûáng phoá úã mûác cao nhêët, khöng àïí bõ àöång, bêët ngúâ trûúác moåi tònh huöëng. Bñ thû, chuã tõch UBND caác tónh, thaânh phöë nïu trïn baão àaãm an toaân tñnh maång nhên dên, nhêët laâ ngûúâi giaâ, treã em, hoåc sinh, caác àöëi tûúång yïëu thïë khaác; kïu goåi taâu thuyïìn vïì núi traánh truá, baão àaãm an toaân àöëi vúái taâu thuyïìn hoaåt àöång trïn biïín, ven biïín. Àönì g thúiâ , cênì baoã vï å nha â cûaã , kho tanâ g, nha â xûúnã g, tru å sú ã cú quan, àún võ, cú súã giaoá ducå , y tï,ë hï å thönë g àï àiïuì , hö ì àêpå , cöng trònh cú sú ã ha å tênì g, hoatå àönå g sanã xuêtë kinh doanh, nhêtë la â sanã xuêtë nöng nghiïpå , nuöi trönì g thuyã sanã trïn biïní , ven biïní vúiá phûúng chêm laâ “xanh nhaâ hún gia â àönì g”; Cunâ g vúiá ào,á ra â soatá phûúng aná , sùné sanâ g töí chûcá sú taná , di dúiâ dên cû, mayá mocá , phûúng tiïnå , trang thiïtë bõ sanã xuêtë kinh doanh àïí baoã àamã an toanâ trûúcá khi baoä àö í bö,å triïní khai cöng tacá cûuá hö,å cûuá nanå khi co á tònh huönë g xêuë xayã ra... Bö å trûúnã g Bö å Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g chó àaoå dû å baoá , cung cêpë thöng tin àêyì àu,ã kõp thúiâ , chñnh xacá nhêtë vï ì diïnî biïnë , tacá àönå g cuaã baoä , mûa luä àï í cú quan chûcá nùng vaâ nhên dên biïtë , chu ã àönå g triïní khai cöng tacá ûná g pho á phu â húpå , hiïuå qua;ã Bö å trûúnã g cacá Bö å Quöcë phonâ g, Cöng an chó àaoå cöng tacá baoã àamã an toanâ àöië vúiá lûcå lûúnå g, phûúng tiïnå , trang thiïtë bõ cuaã quên àöiå , cöng an; chó àaoå cacá àún võ àoná g trïn àõa banâ co á nguy cú anã h hûúnã g cuaã baoä ra â soatá phûúng aná , chu ã àönå g bö ë trñ lûcå lûúnå g, phûúng tiïnå sùné sanâ g hö î trú å àõa phûúng. n Thuã tûúáng yïu cêìu chuã àöång ûáng phoá baoä úã mûcá cao nhêët [ LUÊN DUNÄ G ] Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh kyá Cöng àiïnå ngayâ 26/9, yïu cêuì cacá bö å nganâ h, àõa phûúng têpå trung ûná g pho á vúiá cún baoä sö ë 10. Nghï å An mûa trùnæ g trúiâ , nhiïuì tuyïnë àûúnâ g ngêpå sêu trûúcá baoä sö ë 10 Taiå cuöcå hopå , Ban Chó huy Phonâ g chönë g thiïn tai vaâ tòm kiïmë cûuá nanå VATM yïu cêuì cacá àún võ trûcå thuöcå triïní khai ngay cacá biïnå phapá ûná g pho.á Toanâ bö å Ban chó huy taiå cacá àún võ phaiã kñch hoatå phûúng aná phonâ g chönë g baoä /apá thêpë nhiïtå àúiá , phên cöng nhiïmå vu å cu å thï í va â ûná g trûcå 24/24h. Nguyïn tùcæ “bönë taiå chö”î (chó huy taiå chö,î lûcå lûúnå g taiå chö,î phûúng tiïnå vêtå tû taiå chö,î hêuå cênì taiå chö)î àûúcå nhênë manå h. Cacá cöng trònh, àaiâ tramå phaiã àûúcå chùnç g neoá , neo buöcå theo phûúng aná phï duyïtå ; hï å thönë g thöng tin liïn lacå , àiïuì hanâ h bay phaiã àûúcå kiïmí tra, sùné sanâ g xû ã ly á tònh huönë g xêuë , kï í ca ã phûúng aná dûnâ g hoùcå tùtæ thiïtë bõ khi cênì . Trung têm Quanã ly á luönì g khöng lûu àûúcå giao theo doiä hoatå àönå g trïn cacá àûúnâ g bay, lêpå kï ë hoacå h traná h tònh tranå g bay dönì , bay chú,â nhêtë la â vúiá chuyïnë bay quaá canã h co á thï í phaiã àöií hûúná g àï í traná h baoä . Cacá Cöng ty Quanã ly á bay miïnì Bùcæ , Trung, Nam phaiã chuêní bõ phûúng aná àöií àûúnâ g bay hoùcå chuyïní hûúná g sang sên bay dûå bõ trong àiïuì kiïnå thúiâ tiïtë bêtë lúiå . Ngoaiâ ra, Trung têm Phöië húpå tòm kiïmë cûuá nanå hanâ g khöng vaâ Trung têm Thöng baoá tin tûcá hanâ g khöng coá nhiïmå vu å töní g húpå baoá caoá , phöië húpå cunâ g Cucå Hanâ g khöng Viïtå Nam phatá tin tûcá kõp thúiâ . Têtë ca ã cacá àún võ phaiã hoanâ têtë cöng tacá chuêní bõ trong ngayâ 26/9, àönì g thúiâ gûiã baoá caoá anã h hûúnã g cuaã baoä vï ì VATM trûúcá 6h va â 15h hanâ g ngayâ àï í töní g húpå baoá caoá Cucå Hanâ g khöng Viïtå Nam va â Bö å Xêy dûnå g. VATM khùnè g àõnh quyïtë têm àamã baoã dõch vu å baoã àamã hoatå àönå g bay an toanâ tuyïtå àöië , àönì g thúiâ kïu goiå sû å phöië húpå chùtå che ä tû â cacá cú quan chûcá nùng àïí giamã thiïuí ruiã ro tû â cún baoä nayâ . LÖÅC LIÏN Töíng Cöng ty Quaãn lyá bay Viïtå Nam hopå khêín Trûúcá diïnî biïnë phûcá tapå cuaã baoä sö ë 10 (Bualoi), Töní g Cöng ty Quanã ly á bay Viïtå Nam (VATM) vûaâ hopå khêní , yïu cêuì theo doiä chùtå cheä hoatå àönå g trïn cacá àûúnâ g bay, lêpå kï ë hoacå h traná h tònh tranå g bay dönì , bay chú;â sùné sanâ g phûúng aná àöií hûúná g cacá chuyïnë bay.

Baâ noiá rùnç g, mön thï í thao nayâ la â mötå trong nhûnä g bñ quyïtë cho tuöií tho å va â sûcá khoeã tötë cuaã ba.â “Töi thñch chúi mön nayâ va â töi nghô àoá la â mötå baiâ têpå thïí chêtë . No á la â thû á giupá töi sönë g tötë nhû vêyå ”, sú Parman noiá . THUYÂ ANH (theo upi.com) nKHÚIÃ ÀÖNÅ G CUÖCÅ THI GÊUË BEOÁ Cöng viïn quöcë gia va â khu baoã tönì Katmai úã bang Alaska (My)ä àa ä cöng bö ë Tuênì lï î Gêuë beoá thûúnâ g niïn, mötå cuöcå thi trûcå tuyïnë cho phepá cöng chuná g bònh chonå cho chuá gêuë nêu beoá nhêtë cuaã cöng viïn. Cöng viïn “Tuênì lï î Gêuë beoá cho phepá moiå ngûúiâ tû â khùpæ núi trïn thïë giúiá tñch cûcå tham gia tòm hiïuí vï ì gêuë trong khi cö í vu ä cho chu á gêuë yïu thñch cuaã Hêåu trûúâng vùn nghïå LÚÂI COÁ CAÁNH GÙÅP “BAÄO” Àiïu khùcæ gia Àinh Cöng Àatå àaä yïu cêuì Vùn phonâ g Thûaâ Phatá Laiå Phucá Yïn (Phuá Tho)å lêpå vi bùnç g. Àiïu khùcæ gia 6x trònh bayâ trong vi bùnç g nhû sau: “Khi sûã dunå g manå g xa ä höiå facebook, töi phatá hiïnå fanpage coá tïn: Baoã tanâ g My ä thuêtå àûúng àaiå Têy Nguyïn coá àùng taiã mötå baiâ viïtë vï ì tacá phêmí co á tïn The Monk - hònh tûúnå g nha â sû ngöiì thiïnì . Tacá phêmí The Monk nayâ laâ mötå sanã phêmí àaoå nhaiá saná g tacá cuaã töi. Töi àaä saná g tacá tacá phêmí tûúng tûå nhû The Monk lênì àêuì tiïn tû â nùm 2002. Nùm 2004 tacá phêmí cuaã töi àa ä àûúcå trûng bayâ taiå triïní lamä taiå Viïtå Nam va â My.ä Sau ào,á tacá phêmí cuaã töi àa ä àûúcå töi lamâ laiå vúiá rêtë nhiïuì phiïn banã khacá nhau va â baná ra thõ trûúnâ g tû â nùm 2004. Tacá phêmí cuaã töi àûúcå banå be,â àönì g nghiïpå va â baoá chñ àa ä ghi nhênå . Viïcå fanpage coá tïn Baoã tanâ g My ä thuêtå àûúng àaiå Têy Nguyïn àùng taiã mötå tacá phêmí nghï å thuêtå àaoå nhaiá lamâ anã h hûúnã g nghiïm tronå g túiá uy tñn, taiâ chñnh vaâ sû å nghiïpå cuaã töi”. Cha àe ã The Monk la â hoaå sô Lï Minh Trñ, sinh nùm 1991. The Monk àûúcå thûcå hiïnå bùnç g chêtë liïuå acrylic trïn composite vúiá kñch thûúcá 36x32x70cm, tronå g lûúnå g 10kg. Fanpage Baoã tanâ g My ä thuêtå àûúng àaiå Têy Nguyïn “quanã g caoá ” The Monk bùnç g lúiâ hay, y á àepå : “Tacá phêmí The Monk cuaã nghï å sô Lï Minh Trñ laâ sû å hoa â quyïnå giûaä ve ã àepå têm linh truyïnì thönë g va â tinh thênì saná g taoå àûúng àaiå ”; “Vúiá The Monk, Lï Minh Trñ khöng chó mang laiå mötå tacá phêmí àiïu khùcæ , ma â conâ gûiã gùmæ thöng àiïpå vï ì sû å cên bùnç g giûaä truyïnì thönë g va â hiïnå àaiå , giûaä niïmì tin têm linh vaâ tinh thênì khai phoná g cuaã nghï å thuêtå ” v.v. Àaná g tiïcë , ú ã phênì bònh luênå dûúiá baiâ viïtë nhûnä g caiá tïn quen thuöcå trong vùn hocå nghï å thuêtå Viïtå Nam àa ä lïn tiïnë g. Nha â phï bònh vùn hocå , chuyïn gia truyïnì thöng Nguyïnî Thanh Sún bònh luênå : “Ú, caiá nayâ hònh nhû copy cuaã anh Àinh Cöng Àatå ”. Anh conâ gêy cûúiâ bùnç g bònh luênå khacá “nhaiå ” baiâ quanã g caoá trïn fanpage: “Tuy nhiïn, thay vò ài theo löië taoå hònh cöí àiïní , Lï Minh Trñ àaä thöií vaoâ tûúnå g mötå ngön ngûä nghïå thuêtå múiá : Chöm luön tacá phêmí cuaã ngûúiâ khacá ”. Nhacå sô Nguyïnî Quöcë Trung cunä g tha ã bònh luênå : “Giamá tuyïní naoâ vêyå ? Hònh khöië vaâ patten (khuön mêuî ) thò àuná g cuaã Àinh Cöng Àatå röiì , thûúng thï!ë ”. Rêtë nhiïuì nhûnä g y á kiïnë khacá : “Ngayâ xûa cö giaoá dayå la â khöng àûúcå copy baiâ banå ”; “Hònh nhû Àinh Cöng Àatå múiá àöií nghï å danh la â Lï Minh Trñ àï í tiïnå “khai phoná g”… ÀA Ä COÁ OMO SAO CONÂ COÁ OTO? Vênë nanå àaoå nhaiá trong myä thuêtå Viïtå Nam co á tû â bao giú?â Hoaå sô Vi Kiïnë Thanâ h, nguyïn Giamá àöcë Baoã tanâ g My ä thuêtå Viïtå Nam, nguyïn Cucå trûúnã g Cucå My ä thuêtå Nhiïpë anã h va â Triïní lamä cho rùnç g: Khi thõ trûúnâ g my ä thuêtå Viïtå Nam phatá triïní thò xuêtë hiïnå vênë nanå nayâ . Hoaå sô Àaoâ Haiã Phong nhòn nhênå : Àaoå nhaiá xuêtë hiïnå tû â thõ trûúnâ g mua baná my ä thuêtå thúiâ àöií múiá . Nhûng àõnh töåi àaåo nhaái cho taác phêím cuãa bêët kyâ nghïå sô naâo cuäng khöng àún giaãn. Riïng trûúâng húåp cuãa nghïå sô 9x Lï Minh Trñ, trûúác khi tûúång nhaâ sû ngöìi thiïìn àûúåc àùng trïn fanpage Baão taâng Myä thuêåt àûúng àaåi Têy Nguyïn vaâ taåo tranh luêån thò ngûúâi trong giúái àaä coá nhûäng lùn tùn. Hoåa sô Taâo Linh kïí: “Caách àêy vaâi nùm, G39 (nhoám hoåa sô Viïåt Nam àûúåc cöë hoåa sô Lï Thiïët Cûúng thaânh lêåp khi öng coân söëng) coá möåt cuöåc triïín laäm úã Haâng Baâi (Haâ Nöåi). Töi sinh hoaåt trong nhoám naây. Àoá cuäng laâ lêìn àêìu tiïn töi biïët Trñ. Baån êëy mang mêëy caái tûúång àïën, töi nhòn thêëy vaâ nghô ngay túái tûúång cuãa Àaåt. Noái laâ Trñ copy, àaåo nhaái thò khöng àuáng nhûng coá tinh thêìn êëy. Hònh cuãa Àaåt coá maãng maâu, coân cuãa Trñ coá thïm hoa vùn nhûng rêët dïî gêy liïn tûúãng”. Àaåo diïîn Viïåt Tuá, ngûúâi coá nhiïìu traãi nghiïåm taåi caác gallery vaâ baão taâng lúán trïn thïë giúái, àöìng thúâi cuäng laâ ngûúâi am hiïíu vïì taác phêím cuãa Àinh Cöng Àaåt chia seã: “Töi thêëy coá sûå tûúng àöìng úã yá tûúãng, caách triïín khai vaâ hònh daáng taác phêím. Khöng cêìn quaá uyïn baác cuäng coá thïí thêëy sûå truâng lùåp, khöng phaãi tûå nhiïn maâ rêët nhiïìu ngûúâi trong laâng vùn nghïå àaä lïn tiïëng vïì vuå viïåc naây”. Trong khi àoá, cha àeã The Monk lïn tiïëng: “Nhòn vaâo taác phêím seä thêëy khöng giöëng nhau. Taác phêím cuãa töi àöåc lêåp, khöng sao cheáp gò úã àêy caã, khöng liïn quan àïën taác phêím cuãa baác hoåa sô êëy”. Phoáng viïn hoãi hoåa sô 9x: “Anh coá chõu aãnh hûúãng tûâ phong caách Àinh Cöng Àaåt?”. Hoåa sô Lï Minh Trñ àaáp: “Khöng aãnh hûúãng gò cuãa anh Àaåt. Moåi hònh thûác àïìu coá trong dên gian, do caác cuå àïí laåi trong àïìn chuâa, maâu sùæc laâ do töi veä ra. Töi phaãi mêët vaâi nùm àïí tòm toâi caách veä”. Trûúác aáp lûåc dû luêån, traång thaái tinh thêìn cuãa hoåa sô 9x ra sao? Anh chia seã: “Töi vêîn bònh tônh, khöng xao àöång”. Phoáng viïn hoãi tiïëp: “Anh nhòn nhêån thïë naâo vïì naån àaåo nhaái trong myä thuêåt? Noá aãnh hûúãng thïë naâo àïën àaåo àûác nghïì nghiïåp cuãa nghïå sô?”. Cha àeã The Monk noái: “Laâm nghïå thuêåt, nhêët laâ myä thuêåt saáng taác, àaåo nhaái liïn quan àïën danh dûå cuãa mònh”. Múái àêy, hoåa sô, nhaâ àiïu khùæc Àinh Cöng Àaåt (aãnh) töë möåt taác phêím nghïå thuêåt àûúåc trûng baây úã Baão taâng Myä thuêåt àûúng àaåi Têy Nguyïn àaåo nhaái saáng taác cuãa anh caách àêy hún hai chuåc nùm. Möåt söë ngûúâi laâm nghïå thuêåt nöíi tiïëng cuäng àûáng vïì phña àiïu khùæc gia 6x. Trong khi àoá, “cha àeã” cuãa taác phêím dñnh luâm xuâm khùèng àõnh: Khöng àaåo nhaái cuãa “àaân anh”, taác phêím thûâa hûúãng tûâ nghïå thuêåt dên gian vaâ sûå nghiïìn ngêîm saáng taåo cuãa caá nhên nghïå sô suöët mêëy nùm trúâi. Cuöåc tranh luêån naây àang löi keáo sûå quan têm cuãa dû luêån. Con cua tênå hûúnã g khoang hanå g nhêtë Sú Rene á Parman chúi golf 128 Grazer, chuá gêuë nêu gianâ h giaiã vö àõch hai nùm liïn tiïpë [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] ÖnÌ aoâ quanh tûúnå g nha â sû Hoåa sô Àaâo Haãi Phong nhêån xeát: Taác phêím úã hoaå sô 9x “vuån hún” taác phêím cuãa hoaå sô 6x. Quanh naån àaåo nhaái trong myä thuêåt úã Viïåt Nam, öng nhòn nhêån: “Nhaâ sûu têåp cuäng cêìn xem laåi. Hònh nhû hoå khöng quan troång ngûúâi àêìu tiïn laâm ra möåt phong caách, thïí loaåi. Àoá cuäng laâ cú höåi cho nhaái vaâ giaã töìn taåi”. Nhûnä g tacá phêmí quen thuöcå cuaã àiïu khùcæ gia Àinh Cöng Àatå

