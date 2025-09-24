Báo Tiền Phong số 267/2025

2 n Thứ Tư n Ngày 24/9/2025 THỜI SỰ Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức phiên trọng thể. MẶT TRẬN LÀ NHÂN DÂN Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận là Nhân dân. Mặt trận là nơi quy tụ rộng rãi nhất của quần chúng - người lao động, nông dân, phụ nữ, phụ lão, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng, cựu chiến binh; đồng bào các dân tộc, các tôn giáo; trí thức, doanh nhân, văn nghệ sĩ; người Việt Nam ở nước ngoài. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước; đoàn kết để ổn định xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc. Tổng Bí thư nêu, chúng ta bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với yêu cầu mới: Đồng bộ tái cấu trúc tổ chức gắn với đổi mới phương thức hoạt động; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế xã hội bằng việc “sắp xếp lại giang sơn” qua việc phân chia địa lý cấp tỉnh, cấp xã với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chuyển từ “đúng hướng” sang “đúng và đủ kết quả”, đo đếm được, kiểm chứng được, thành quả có được không chỉ là cảm nhận mà phải đi vào đời sống vật chất và tinh thần, hoạt động xã hội của từng phố phường, thôn xóm, làng bản, vào từng gia đình, vào mỗi cá nhân. Theo Tổng Bí thư, phía trước, chúng ta mang trên vai hai mục tiêu 100 năm của dân tộc, trong đó tinh thần của Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ thứ nhất của MTTQ và Chương trình hành động mà đại hội thảo luận, quyết định sẽ là “nền tảng”, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt nhiệm kỳ. Theo Tổng Bí thư, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Ban thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, ghi nhận các cố gắng, nỗ lực, cũng như chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Vì thế, theo Tổng Bí thư, đại hội cần nghiên cứu, thảo luận, tranh luận thật sự dân chủ, khoa học, khách quan, dũng cảm để đi tới thống nhất. Phải thể hiện mạnh mẽ tinh thần đấu tranh phê và tự phê, phải thể hiện rõ quan điểm của đảng viên, của chi bộ trong các đóng góp ý kiến vào các văn kiện để làm cho các văn kiện của đại hội mang tính thực tiễn, tính khả thi, tính đặc thù, tính chiến đấu, tính nhân dân... MỌI NGHỊ QUYẾT, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHẢI TRẢ LỜI: LỢI ÍCH THIẾT THỰC GÌ CHO DÂN Tổng Bí thư đề nghị, phải nhất quán ba quan điểm chỉ đạo: 1- Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: lợi ích thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể. 2- Kết hợp dân chủ-kỷ cương- pháp quyền. Mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt. 3- Chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, CỦNG CỐ MỞ RỘNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Tổng Bí thư cũng đề nghị tập trung thực hiện 6 trọng tâm. Một là, Kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp: “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”. Hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng; chống chồng chéo; xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận; giữ đúng các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị đã được qui định trong các văn bản pháp quy, trong điều lệ Đảng và trong các qui định liên quan. Hai là, Củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc “không ai bị bỏ lại phía sau”. Thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào dân tộc, tôn giáo; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo; đoàn kết dân tộc; các dân tộc anh em đều là “con Rồng cháu Tiên”, anh em cùng một mẹ cha. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của nhân dân; Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, các vùng miền; thiết lập bản đồ tương tác vấn đề dân sinh. Phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước. Ba là, Chăm sóc đời sống Nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức: (1) Việc làm-tiền lương-an toàn lao động (giao cho Công đoàn); (2) Sinh kế nông thôn xanh-nông nghiệp số-chuỗi giá trị (giao cho Hội Nông dân); (3) An sinh gia đình-bình đẳng giới-phòng chống bạo lực (giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ); (4) Thanh niên khởi nghiệp-kỹ năng sốtình nguyện cộng đồng (giao cho Đoàn Thanh niên); (5) Đền ơn đáp nghĩa-trật tự, kỷ cương cộng đồng (Cựu Chiến binh, Cựu CAND). Thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội. (6) Các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động theo đúng tiêu chí, mục đích, thể hiện rõ tính đại diện, tính quần chúng, xã hội- nhân văn, tự nguyện- dân chủ; thể hiện rõ vì mục tiêu cao cả của dân tộc, đất nước và nhân dân. Bốn là, Đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể-chống “hình nón ngược” giữa trung ương và cơ sở. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phải mở rộng đáy kim tự tháp: mỗi khu công nghiệp có những tổ chức Đoàn, tổ chức Hội mạnh; mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể; chuyển trọng tâm sang vì người học, vì tri thức; đào tạo lao động trẻ ngoài khu vực nhà nước, thanh niên số. Công đoàn trở về đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. Hội Nông dân gắn với hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường; Hội Phụ nữ đi đầu chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần; Hội Cựu chiến binh, cựu CAND là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng. Năm là, Thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: Dân biết- dân bàn-dân làm-dân kiểm tra-dân giám sát- dân thụ hưởng; Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”: công khai mục tiêu-công khai nguồn lực- công khai tiến độ; giám sát bởi Nhân dân- Mặt trận-báo chí. Mọi chương trình an sinh có mốc thời hạn, chuẩn đầu ra, có chỉ số tác động; kết thúc mỗi quý phải đánh giá công khai, lấy ý kiến người thụ hưởng với sự tham gia của đại diện người lao động, doanh nghiệp, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể nhân dân. Sáu là, Kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực - kiểm tra đến cùng. Áp dụng công thức 3 Dễ - 3 Rõ - 3 Đo: Dễ hiểu - Dễ nhớ - Dễ làm; Rõ mục tiêu - Rõ trách nhiệm - Rõ thời hạn; Đo đầu vào- Đo đầu ra - Đo tác động. Mỗi tổ chức thành viên đăng ký “mỗi quý một kết quả lớn”, “mỗi năm hai đột phá”; công khai trên bảng theo dõi điện tử. Tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng - kỷ luật nghiêm minh; không bao biện làm thay, không né tránh va chạm, không chạy theo thành tích. TỔ CHỨC “THÁNG NGHE DÂN NÓI” ĐỒNG LOẠT Ở CÁC CẤP Tổng Bí thư nêu, để 6 trọng tâm trên đi vào cuộc sống, vai trò Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tham quan triển lãm "Khơi nguồn sức mạnh đại đoàn kết - xây dựng đất nước hùng cường" tại đại hội ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn. Ít họp, nhiều hành động, nhiều nụ cười ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG Lấy Nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. 3 n Thứ Tư n Ngày 24/9/2025 THỜI SỰ Ban Thường vụ, cấp ủy các cấp và từng đảng viên là quyết định: Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở; phấn đấu hoàn thành 6 trọng tâm trong 6 tháng đầu nhiệm kỳ. Cấp ủy các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa; ra rõ đề bài, phân bổ nguồn lực minh bạch, gỡ rào cản cho cơ sở; định kỳ đối thoại với Nhân dân. Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần”: gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng. “Tôi đề nghị đại hội thảo luận kỹ và thật kỹ. Chỉ thông qua những chỉ tiêu mà chúng ta tin chắc có thể làm được và làm tốt. Mục tiêu ít nhưng rõ, đo được, lan tỏa được. Nghị quyết của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương không phải bản sao của Dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV; phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dễ nhớ - dễ làm - dễ kiểm tra. Đừng để nghị quyết “đẹp trên giấy”; mọi người đều biết ngay phải làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới”, Tổng Bí thư nêu. Tổng Bí thư gợi mở một số mốc triển khai sớm để đại hội cân nhắc quyết nghị: Trong 3 tháng sau Đại hội: Hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành Kế hoạch thực hiện 3 Nhất quán, khai trương “Cổng Mặt trận số”, chọn mỗi tỉnh/thành phố chọn 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng. Trong 6 tháng sau Đại hội: Tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng “hình nón ngược” ở tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới. Trong 1 năm: Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố chỉ số an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí. LÒNG DÂN YÊN THÌ XÃ TẮC BỀN Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin Nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái- đó là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia. Mặt trận là nơi đan sợi dây kết nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; là nơi biến chủ trương đúng thành hành động đúng, kết quả đúng. “Chúng ta có đầy đủ điều kiện và niềm tin để thành công: Truyền thống đoàn kết, hệ giá trị văn hóa Việt Nam, sự đồng thuận xã hội, vị thế quốc gia ngày càng nâng cao, và nhất là tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ Mặt trận, từng cán bộ đoàn thể, từng đảng viên. Điều tôi mong muốn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cấp cơ sở: họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhưng kết quả nhiều hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”, Tổng Bí thư nhắn nhủ, đồng thời kêu gọi đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, Nhân dân đang mong đợi. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý của Nhân dân LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030 Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu bế mạc đại hội. Đồng chí Đỗ Văn Chiến nêu rõ, sau khi nghiên cứu vào các dự thảo văn kiện trình đại hội, đại hội đã có 62 ý kiến thảo luận (12 ý kiến thảo luận tại hội trường, 50 ý kiến thảo luận tại tổ), đóng góp vào các văn kiện trình đại hội và góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đó là những ý kiến rất tâm huyết, trách nhiệm, thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. “Đại hội trân trọng lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo rất quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Những ý kiến sâu sắc, tâm huyết vừa mang tính chiến lược vừa thể hiện tính cụ thể thiết thực của Tổng Bí thư đã truyền cảm hứng, lan tỏa ý chí, khát vọng và tạo xung lực mới cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ, phát huy ưu điểm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh. Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, trong không khí đoàn kết - dân chủ - sáng tạo - đổi mới - phát triển, đại hội đã thông qua nghị quyết, khẳng định những kết quả quan trọng Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã thông qua ý kiến góp ý đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định 21 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội cũng đã thống nhất rất cao với chủ trương của Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ, đại hội bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, mạnh, hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; mô hình Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Đại hội bày tỏ niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao vào các nghị quyết của Bộ Chính trị mới ban hành. Thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra; làm thật tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh trong sạch, vững mạnh; xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý “Từ đây đến khi Bộ Chính trị quyết định chỉ định nhân sự khóa mới, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa hiện tại vẫn chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công việc của Đảng bộ”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ĐỖ VĂN CHIẾN Sáng 23/9, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Các đại biểu tham dự Đại hội ẢNH: NHƯ Ý Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: NHƯ Ý Trong 1 năm: Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh; công bố chỉ số an sinh cộng đồng; nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí. Chủ động, quyết liệt tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội

4 nThứ Tư n Ngày 24/9/2025 THỜI SỰ Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa Đại hội, Tôi bày tỏ nhất trí cao với dự thảo Văn kiện và các ý kiến phát biểu tham luận tại Đại hội. Được sự cho phép của Đoàn Chủ tịch, tôi xin có một số ý kiến phát biểu tại Đại hội. Nhiều nghiên cứu, khảo sát đã chỉ ra rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo có thể tạo ra 40 - 50% giá trị gia tăng cho tăng trưởng GDP, là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là một quyết sách mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa chiến lược, định hình con đường phát triển nhanh và bền vững của đất nước, góp phần hiện thực hoá 2 mục tiêu 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước. Việc thực hiện thành công Nghị quyết là trách nhiệm chung của toàn hệ thống chính trị, trong đó, thanh niên được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt, tiên phong. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” nhân kỷ niệm 94 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: “Thanh niên phải được đào tạo để trở thành những người tiên phong trong việc làm chủ công nghệ mới, có đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng những thành tựu tiên tiến nhất vào thực tiễn”. Thanh niên Việt Nam hiện nay có khoảng 22 triệu người, chiếm khoảng 21% dân số cả nước. Thế hệ trẻ ngày nay đang kế thừa, phát huy rõ những phẩm chất yêu nước, cần mẫn, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Được sinh ra và lớn lên cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, thanh niên có những lợi thế về khả năng tiếp cận nhanh chóng và làm chủ các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, lượng tử, dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động; robot và tự động hoá, bán dẫn; y - sinh; hạt nhân và vật liệu tiên tiến; an ninh mạng; hàng không, vũ trụ. Không chỉ vậy, thanh niên còn là lực lượng tiên phong đưa công nghệ đến với cộng đồng, nhất là các khu vực khó khăn, xoá nhoà khoảng cách về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Chính vì vậy, để phát huy tối đa tiềm năng của thanh niên tiên phong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57, Đảng ủy Trung ương Đoàn xin đề xuất 5 giải pháp trụ cột sau: Một là, nâng cao nhận thức, khơi dậy đam mê và khả năng làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thanh niên.“Tuổi trẻ sáng tạo” là một phong trào được thanh niên hưởng ứng và tham gia rất tích cực. Các diễn đàn, không gian sáng tạo, cuộc thi sáng kiến cộng đồng, giải thưởng nghiên cứu khoa học, quỹ hỗ trợ nghiên cứu… đã thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Toàn Đoàn đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 150 nghìn ý tưởng, sáng kiến của thanh niên; xây dựng và phát triển chương trình “Phổ cập AI”, triển khai công cụ “AI của Đoàn”, giúp thanh niên nắm vững kiến thức và vận dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ học tập, công tác. Đã có 71,3% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 67,3% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 78% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử. Những nỗ lực, cố gắng đó đã góp phần tích cực hiện thực hoá mục tiêu của Đảng đến năm 2030, nước ta thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á, nhóm 50 nước đứng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh số và chỉ số phát triển Chính phủ điện tử. Hai là, phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đoàn đã triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ thanh niên tự học và học tập suốt đời, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn. Trong từng nhóm đối tượng thanh niên, Đoàn đều tổ chức các giải thưởng, hoạt động tôn vinh để tìm kiếm, biểu dương, kết nối và phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực. Các tổ chức Đoàn, Hội ở ngoài nước đã kết nối và hỗ trợ du học sinh, thanh niên trong và ngoài nước thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, tận dụng ưu thế của các nước phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số để ứng dụng vào thực tiễn. Ví dụ diễn đàn tri thức trẻ VN toàn cầu đã quy tụ hơn 3.000 trí thức trẻ trên khắp thế giới và từng bước hình thành các nhóm nghiên cứu ở các lĩnh vực mũi nhọn mà NQ 57 đã chỉ ra. Ba là, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển các doanh nghiệp công nghệ số của thanh niên, góp phần xây dựng kinh tế số. Để góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, đến năm 2030 tối thiểu có 5 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, Đoàn đã tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên khởi nghiệp được thành lập tại các trường đại học, doanh nghiệp và địa phương, tạo thành mạng lưới kết nối rộng khắp trên toàn quốc. Các cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”, “Thanh niên khởi nghiệp” các cấp đã trở thành bệ phóng quan trọng cho các dự án tiềm năng. Đã có hơn 1.400 cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên được tổ chức, thu hút hơn 2,3 triệu lượt thanh niên tham gia, với gần 37 nghìn dự án được hỗ trợ, trong đó chủ yếu là trong các lĩnh vực công nghệ cao. Bốn là, phát huy và đồng hành với thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Các cấp bộ đoàn đã tích cực hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, không chỉ giúp thanh niên nâng cao kỹ năng số mà còn giúp họ trở thành những “đại sứ số” trong cộng đồng. Chỉ tính riêng trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay, tất cả các xã, phường, đặc khu đều có các đội hình thanh niên tình nguyện “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ hơn 7,1 triệu lượt người được tập huấn kỹ năng số, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, từ khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đã có gần 40 nghìn đội hình với hơn nửa triệu tình nguyện viên, hỗ trợ hơn 4,2 triệu lượt người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến; phối hợp với cấp ủy Đảng cập nhật dữ liệu, cấp đổi thẻ Đảng cho trên 2,17 triệu đảng viên; giúp gần 400 nghìn người dân sử dụng nền tảng “Mặt trận số”. Năm là, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hệ thống tổ chức. Thời gian qua, công tác điều hành của tổ chức Đoàn được thực hiện chủ yếu trên môi trường số. Đoàn, Hội, Đội đã tập trung xây dựng và phát triển “hệ sinh thái số”, trung tâm là ứng dụng di động “Thanh niên Việt Nam” và phần mềm quản lý đoàn viên với hơn 10,5 triệu tài khoản; quản lý, vận hành hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên các nền tảng mạng xã hội. Việc học tập, quán triệt các chủ trương cuả Đảng, Mặt trận Tổ quốc VN, của Đoàn được thực hiện thông qua kiểm tra, đánh giá và các cuộc thi trực tuyến. Các cơ quan báo chí của Đoàn đang ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, trong quản trị và vận hành nội dung, phát triển các kênh truyền thông có uy tín, lượng tiếp cận lớn trên các nền tảng online. Nhờ đó các chiến dịch truyền thông của Đoàn tạo được sức lan toả và tác động xã hội lớn. Tiêu biểu như Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm” nhân kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đạt hơn 3,6 tỷ lượt xem trên các nền tảng số. Chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã có hơn 600.000 bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội và đạt hơn 10,7 tỷ lượt xem, đứng đầu trong các chiến dịch truyền thông lớn. Kính thưa Đại hội, Đảng uỷ Trung ương Đoàn tin tưởng sâu sắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, trực tiếp là Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, thanh niên sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoà khát vọng thanh xuân của mình với khát vọng chung của Đảng và cả dân tộc, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Sáng 23/9, tại phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, đồng chí Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích trong đột phá chiến lược khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia”. Toàn cảnh đại hội Tuổi trẻ tiên phong thực hiện các mục tiêu chiến lược của Nghị quyết 57 ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ MTTQ, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030 Đồng chí Nguyễn Minh Triết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trình bày tham luận tại đại hội

5 n Thứ Tư n Ngày 24/9/2025 THỜI SỰ Xử lý án tham nhũng không quá khó, khó nhất là án dân sự, hành chính Sáng 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và XV liên quan giám sát chuyên đề, chất vấn. Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án được nâng cao. Tỷ lệ án bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan giảm. Việc giải quyết, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, ông Bình nhìn nhận, tỷ lệ giải quyết án dân sự, tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan chưa đạt yêu cầu. Quá trình xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc về áp dụng pháp luật. Theo ông Bình, việc rà soát các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra được tăng cường. Tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án dư luận xã hội quan tâm được đẩy nhanh, sớm thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, lãng phí... KHÓ NHẤT LÀ ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, THƯƠNG MẠI Phản hồi về nội dung báo cáo nêu khó khăn, vướng mắc trong áp dụng pháp luật khi xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, Chánh án TAND Tối cao cho hay, trong thực tế, việc nhận thức và áp dụng pháp luật đối với án tham nhũng, tiêu cực không phải là vấn đề lớn, không quá khó. Theo ông, khó nhất hiện nay là các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại. “Đây mới là lĩnh vực phức tạp, đòi hỏi nhận thức pháp luật thống nhất ngay trong nội bộ ngành tòa án cũng như các cấp”, ông Trí nêu rõ. Chánh án TAND Tối cao khẳng định, đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực vừa qua, kết quả điều tra, truy tố và xét xử cơ bản chặt chẽ, không có vướng mắc lớn. “Tôi cũng từng nói rằng, nếu có oan sai hay bỏ lọt tội phạm thì trách nhiệm trải dài từ điều tra, truy tố cho đến xét xử. Nhưng đến thời điểm này, theo pháp luật và báo cáo chính thức, chưa có vụ án nào bị xác định oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm”, ông Trí nhấn mạnh. Tại phiên họp, Viện trưởng Viện KSNDTC Nguyễn Huy Tiến nói, các cơ quan điều tra, tòa án, viện kiểm sát thường xuyên ban hành, giao ban định kỳ hằng quý, sáu tháng, hằng năm để rà soát các trường hợp tạm đình chỉ. Phần lớn số vụ việc này tồn đọng từ nhiều năm trước, chứ không phải mới phát sinh, nên số liệu hiện tại khá lớn. Theo ông, đã có nhiều biện pháp, kể cả đề xuất sửa đổi, bổ sung thể chế để xử lý dứt điểm các tồn tại. “Có trường hợp bị can, bị cáo ra nước ngoài, phải áp dụng biện pháp xử lý “xử vắng mặt” theo quy định mới”, ông Tiến nêu ví dụ, và cho biết cơ quan kiểm soát sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh số liệu để báo cáo chính xác hơn. “Như đồng chí Chánh án đã nêu, khó khăn chủ yếu hiện nay không nằm ở các vụ án tham nhũng, tiêu cực mà ở các lĩnh vực dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại”, ông nói. LUÂN DŨNG Theo Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí và Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Huy Tiến, việc xử lý án tham nhũng hiện nay không quá khó, mà khó nhất là các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh - thương mại. Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/ QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Tại tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính dẫn ý kiến của Bộ Công Thương về tác động của việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với các dự án nhiệt điện BOT có bảo lãnh của Chính phủ. Theo rà soát, hiện có 7 dự án BOT điện thuộc diện này, trong đó có Mông Dương 2, Vĩnh Tân 1, Hải Dương, Duyên Hải 2, Nghi Sơn 2, Vân Phong 1 và Vũng Áng 2. Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung mà 6/7 dự án dự kiến phải nộp khoảng 425,8 triệu USD. Riêng dự án Nghi Sơn 2 chịu thiệt hại lớn nhất, gần 190 triệu USD đến năm 2047; tiếp đến là Vĩnh Tân 1 với khoảng 65 triệu USD và Hải Dương khoảng 94 triệu USD. Dự án Duyên Hải 2 hiện chưa có số liệu đánh giá. Các dự án này có quy mô vốn lớn, trong đó 75-80% vốn vay từ các tổ chức tín dụng quốc tế, 20-25% là vốn góp của nhà đầu tư. Việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu có thể khiến các dự án BOT điện tại Việt Nam phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung hàng trăm triệu đô la Mỹ, ảnh hưởng dòng tiền và khả năng trả nợ. Bộ Công Thương đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép miễn trừ áp dụng hoặc bổ sung cơ chế đặc thù để xử lý. Bộ Công Thương cho biết, các dự án BOT điện đều được Chính phủ cam kết ổn định chính sách thuế để bảo đảm dòng tiền và khả năng trả nợ. Nếu phát sinh nghĩa vụ thuế bổ sung theo Nghị quyết 107/2023/QH15, nhà đầu tư có thể viện dẫn điều khoản “Sự kiện Chính phủ” trong hợp đồng BOT và yêu cầu bồi thường. Một số phương án bù đắp đã được doanh nghiệp nêu, như tăng giá bán điện trong hợp đồng mua bán điện (PPA) hoặc gia hạn thời gian vận hành dự án. Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhận định các giải pháp này đều khó khả thi: tăng giá điện ảnh hưởng đến ổn định vĩ mô và an ninh năng lượng, còn gia hạn vận hành sẽ vướng các hợp đồng đất đai, tài chính, hạ tầng và đi ngược quy hoạch điện quốc gia. Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Quốc hội cho phép miễn trừ áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với dự án BOT điện, hoặc bổ sung cơ chế miễn trừ phù hợp trong nghị định hướng dẫn chi tiết. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương, báo cáo Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết 107/2023/QH15 không có quy định miễn trừ và cũng không giao Chính phủ hướng dẫn nội dung này. Vì vậy, để áp dụng cơ chế đặc thù, cần trình Quốc hội ban hành nghị quyết sửa đổi, bổ sung. Cơ quan này đề xuất bổ sung khoản 10 Điều 4 Nghị quyết 107. Cụ thể: “Số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn sẽ được xác định bằng 0 trong năm tài chính đối với các doanh nghiệp thực hiện dự án BOT điện với điều kiện hợp đồng xây dựng - vận hành - chuyển giao có cam kết về thuế và được ký kết trước ngày Nghị quyết 107 có hiệu lực thi hành (1/1/2024). Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án BOT điện là đơn vị hợp thành của tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn một đơn vị hợp thành tại Việt Nam thì số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn đối với doanh nghiệp này là số thuế được phân bổ theo tiêu chí thu nhập từ số thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn của tập đoàn đa quốc gia và số thuế phân bổ được xác định bằng 0. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án BOT điện là đơn vị hợp thành duy nhất hoặc là liên doanh duy nhất của tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam, doanh nghiệp nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết này và thực hiện kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn bằng 0”. VIỆT LINH Đề xuất cơ chế đặc thù gỡ khó cho 7 dự án BOT điện tỷ đô Bảy dự án BOT điện có tổng vốn hàng tỷ đô la Mỹ có nguy cơ phải nộp hơn 425 triệu USD thuế bổ sung khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu. Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đề xuất phương án gỡ khó. Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2 Phát biểu tại phiên họp, Chánh án TAND Tối cao Lê Minh Trí khẳng định, đến thời điểm này, tất cả các chỉ tiêu về án dân sự, hành chính, hình sự “đều đã có chuyển biến tích cực”. Cụ thể, án hình sự đạt 95,11%; án dân sự đạt 84,72%; án hành chính đạt 80,77%. “Trong hai tháng vừa qua, tôi trực tiếp chỉ đạo hằng tuần, đến nay đã tháo gỡ được nhiều khó khăn và đạt kết quả tích cực”, ông Trí nói. Đóng cửa sân bay Cà Mau từ ngày 30/10 Bộ Xây dựng vừa quyết định tạm thời đóng cửa Cảng hàng không Cà Mau trong giai đoạn 30/10/2025 - 31/10/2026, để nâng cấp các hạng mục, hướng tới mục tiêu đạt công suất 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030. Theo quyết định của Bộ Xây dựng, dự án mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau có tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án là đưa sân bay Cà Mau có khả năng khai thác các loại máy bay thân hẹp như Airbus 320, Airbus 321 và tương đương. Các hạng mục quan trọng sẽ được triển khai bao gồm xây dựng mới đường cất - hạ cánh; đường lăn nối đường cất hạ cánh với sân đỗ máy bay; xây dựng sân đỗ máy bay phía Nam; cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu… LỘC LIÊN

6 n Thứ Tư n Ngày 24/9/2025 KHOA GIÁO Khi hội đồng trường chỉ để “ngồi cho đủ mâm” CẦN SẴN SÀNG TRONG MỌI TÌNH HUỐNG Tại hội nghị giáo dục ĐH vừa được tổ chức, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã rất quyết liệt khi nói về việc bỏ hội đồng trường trong cơ sở giáo dục công lập. Theo Bộ trưởng, Nghị quyết 71 (đột phá GD&ĐT) của T.Ư yêu cầu không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường công lập có thỏa thuận quốc tế). Thực hiện bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định, bộ sẽ có quy định tiêu chí, tiêu chuẩn về người đứng đầu cơ sở giáo dục ĐH. Từ 1/1/2026, các cơ sở giáo dục ĐH công lập không còn hội đồng trường, Bộ GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn điều kiện người đứng đầu để các trường thực hiện. Các đơn vị theo hướng dẫn chọn ra người gánh vác tốt nhất cho vị trí này. Theo ông Sơn, đây là thời điểm tốt nhất để tái cấu trúc hệ thống giáo dục ĐH. “Thầy cô khối trường ĐH công lập sẵn sàng mọi khả năng, “vui” trong mọi tình huống, lấy công tâm làm đầu. Nếu lúc nào cũng nghĩ tôi sẽ ngồi đâu, thì thái độ này không phù hợp”, ông Sơn nói. Ông mong rằng với tinh thần của những đảng viên lãnh đạo cơ sở, vì việc công, từ nay đến tháng 11, tập thể cán bộ giảng viên trong mỗi cơ sở giáo dục ĐH phải phối hợp, đoàn kết. “Tôi mong rằng lãnh đạo mỗi trường xử lí thế nào cho phù hợp, có trách nhiệm vì việc chung, không phải tranh đấu vì quyền lợi”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói. Tại tờ trình Chính phủ báo cáo đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục ĐH giai đoạn 2019-2024, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, hiện có 167/171 cơ sở giáo dục ĐH công lập (không tính các trường thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) đã hoàn thành việc thành lập, kiện toàn hội đồng trường theo quy định của Luật Giáo dục ĐH và Nghị định 99 (Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục ĐH) nhưng hiệu quả hoạt động còn nhiều bất cập. Bộ nhận định qua thực tiễn hội đồng trường ở một số trường ĐH hoạt động còn yếu, mang tính hình thức, chưa thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của luật. Điều này dẫn tới vai trò của hội đồng trường bị coi nhẹ hoặc ở một số nơi xảy ra xung đột, mâu thuẫn giữa hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường với hiệu trưởng. BỎ LÀ ĐÚNG, NHƯNG… Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia giáo dục ĐH khẳng định, quyết định bỏ hội đồng trường là đúng. Vì thời gian qua, thiết chế này tồn tại trong các cơ sở giáo dục ĐH công lập không thực quyền. Trên lí thuyết, thành phần tham gia hội đồng trường rất đa dạng, nhiều bên liên quan: Đảng ủy, thầy cô giáo, sinh viên, doanh nghiệp… nhưng họ không có mục tiêu chung, nên chỉ “ngồi cho đủ mâm”. Ví dụ, bàn về vấn đề tuyển sinh của nhà trường, phần lớn thành viên trong hội đồng trường không liên quan, ban giám hiệu “múa thế nào” thì hội đồng trường “gật” thế. PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM chia sẻ, theo Nghị quyết 71 của T.Ư, việc bỏ hội đồng trường được đề xuất nhằm tinh gọn bộ máy và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, đặc biệt với mô hình bí thư cấp ủy kiêm hiệu trưởng. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn gây tranh cãi. Việc bỏ hội đồng trường sẽ mang lại sự thống nhất và hiệu quả hơn trong quản trị ĐH, giải quyết một số bất cập hiện tại. Tuy nhiên, PGS Đỗ Văn Dũng cũng đưa ra một số dự báo để nhà quản lí lưu ý khi triển khai bỏ hội đồng trường. Việc này có thể dẫn đến rủi ro lớn về dân chủ, giám sát và tự chủ, đặc biệt ảnh hưởng đến các trường thành viên, giảm tự chủ ĐH và quyền tự quyết. Vì hội đồng trường là nền tảng đảm bảo tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Đồng thời có thể mất cơ chế giám sát và phản biện. Khi không còn hội đồng trường làm đối trọng, có nguy cơ “độc quyền chuyên chế”, thiếu kiểm tra, dễ dẫn đến lạm quyền hoặc quyết định thiếu dân chủ. Điều này ảnh hưởng đến văn hóa học thuật, tự do học thuật và bình đẳng thể chế giữa trường độc lập (vẫn giữ hội đồng trường) và thành viên. Với các ĐH Quốc gia, việc bỏ hội đồng trường sẽ đẩy toàn bộ chức năng lên hội đồng ĐH quốc gia, tạo áp lực lớn, không phù hợp với đặc thù riêng của từng trường thành viên, dẫn đến kém linh hoạt và hiệu quả thấp. Ông Dũng cho rằng, việc bỏ hội đồng trường mang lại sự thống nhất và hiệu quả ngắn hạn nhưng tiềm ẩn rủi ro. Nhà quản lí phải lường trước được những nội dung này để có được quy định, quy chuẩn phù hợp. NGHIÊM HUÊ Sinh viên nhập học năm 2025-2026 tại Hà Nội ẢNH: NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học (ĐH), yêu cầu tạm dừng công tác quy hoạch, bổ nhiệm mới các vị trí lãnh đạo, bởi thời gian tới, hệ thống giáo dục ĐH công lập không còn hội đồng trường. PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho hay, việc bỏ hội đồng trường sẽ mang lại sự thống nhất và hiệu quả hơn trong quản trị ĐH, giải quyết một số bất cập hiện tại. Đầu năm học mới, Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) tổ chức buổi đối thoại đặc biệt giữa học sinh toàn trường và Ban giám hiệu để thấu hiểu và kéo gần khoảng cách "thầy - trò", dạy học hiệu quả hơn. Các em đã đặt ra những câu hỏi gai góc và đại diện trường học trả lời dưới sự chứng kiến của cả phụ huynh. Mở đầu buổi đối thoại, một học sinh đến từ lớp 10A5 đặt câu hỏi: “Nếu thay đổi một điều để trường học hạnh phúc hơn, thầy sẽ thay đổi điều gì?”. Với câu hỏi này, thầy Lê Xuân Trung, Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường nói rằng, nhà trường và thầy cô xác định, phải liên tục thay đổi chính mình, thay đổi phương pháp giáo dục để môi trường học tập hấp dẫn hơn. Phía học sinh, các em cũng cần thay đổi nhận thức, tư duy và phương pháp học tập, rèn luyện. Thầy cô cùng các em cùng xây dựng quan hệ thầy trò thân thiện, tôn trọng và văn minh, làm sao kích thích các em say mê trong học tập. “Trong quá trình trưởng thành, sẽ có lúc mắc sai lầm và thầy cô cần có cách chia sẻ, giúp đỡ các em vượt qua. Làm sao, mỗi ngày học sinh được đến trường “là một ngày vui”, chứ không phải đến trường chỉ có những áp lực học tập và kỷ luật khắt khe thì căng thẳng quá”, thầy Trung nói. Trong chương trình, có phần học sinh viết và treo ước mơ của mình lên các cành cây trong khuôn viên trường. Có em viết: ước mơ trở thành kỹ sư, đỗ Đại học Kinh tế quốc dân, đi du học, ước trở nên giàu có, trở thành cô giáo.... Ban giám hiệu trường khuyến khích học sinh hãy biết ước mơ, khát vọng và có kế hoạch biến ước mơ đó thành hiện thực. Có những em hôm nay đã đạt thành tích rất tốt trong học tập cũng đừng dừng lại, đừng tự mãn mà cần biết khiêm nhường, nỗ lực học hỏi để vươn lên. Với những em hôm nay còn chưa giỏi, còn lúng túng cũng đừng vội nản chí, “đi chậm một chút nhưng chắc chắn từng bước” cũng sẽ về đích mình mong muốn. THI CỬ NGÀY CÀNG ÁP LỰC Trong số nhiều câu hỏi “chất vấn” Ban giám hiệu, nhiều em quan tâm đến lựa chọn nghề nghiệp sao không lạc lối. Có em trăn trở, thi cử ngày càng khó khăn, làm sao để vơi bớt áp lực. Có học sinh chia sẻ bản thân cảm thấy mâu thuẫn giữa lựa chọn nghề nghiệp yêu thích và mức thu nhập, cơ hội phát triển trong bối cảnh xã hội có nhiều biến động. Chia sẻ với học sinh lớp 12, thầy Lê Xuân Trung khuyên, điều quan trọng đầu tiên là các em lựa chọn khối ngành, trường học phù hợp với năng lực, sở trường và đam mê của bản thân. Lắng nghe lời khuyên từ thầy cô, cha mẹ cũng như xu hướng cơ hội nghề nghiệp trong tương lai nhưng đừng a dua, chạy theo số đông. Để giảm áp lực, học sinh cần có mục tiêu và phương pháp học hiệu quả. Học đi đôi với nghỉ ngơi, rèn luyện thể thao, giải trí, nạp năng lượng để sau đó ngồi vào bàn học hiệu quả hơn. Với những câu hỏi về trăn trở của học sinh giữa lựa chọn nghề mong muốn và mức thu nhập, xu hướng nghề nghiệp “hot”, thầy Lê Trung Kiên, chuyên gia tâm lý cho rằng, bên cạnh chọn ngành phù hợp năng lực bản thân, các em cũng tính đến xu hướng của thời đại. Mỗi công việc sẽ có mức thu nhập khác nhau, tùy vị trí, năng lực. Có những việc, ban đầu thu nhập thấp nhưng theo thời gian có thể tăng vọt. Thầy Kiên khuyên học sinh, chọn ngành nghề đừng quá quan tâm đến thu nhập mà hãy dùi mài chuyên môn, kỹ năng để trở thành người giỏi. HÀ LINH Học sinh “chất vấn” thầy cô vấn đề nóng Thầy Lê Xuân Trung trả lời các câu hỏi khó của học sinh ẢNH: HÀ LINH Tại buổi đối thoại giữa nhà trường và học sinh hôm 22/9, Học sinh Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) đã thẳng thắn chất vấn Ban giám hiệu về những vấn đề “nóng” như: thi cử ngày càng khó, làm sao để trường học hạnh phúc, an toàn và được tôn trọng sự khác biệt.

