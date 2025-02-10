Báo Tiền Phong số 266/2025

THỨ BA 23/9/2025 SÕ 266 Chủ đề văn kiện Đại hội XIV thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân Mục tiêu tăng trưởng hai con số mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, ở mức cao nhất Đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030 Từ mái nhà đại đoàn kết đến quốc gia hùng cường Nhắc đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, người dân cả nước nhớ ngay đến những con người đang hằng ngày, hằng giờ "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng", bền bỉ với các cuộc gặp gỡ, tuyên truyền, Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với các đại biểu dự Đại hội

2 n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 THỜI SỰ QUÁN TRIỆT, TRẢ LỜI BA VẤN ĐỀ TỔNG BÍ THƯ ĐẶT RA Trong 2 ngày, 22 - 23/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, với bối cảnh mới, mô hình tổ chức mới, chức năng nhiệm vụ mới, yêu cầu đòi hỏi mới, Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương là đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao nhất để phát huy sức mạnh, phát huy trí tuệ của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ, có giải pháp thực hiện thắng lợi yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Ông Nguyễn Thái Học thông tin, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm có đề nghị Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương cần quan tâm thảo luận, trả lời cho ba vấn đề đặt ra. Vấn đề thứ nhất, là phải đổi mới cơ chế, cách thức hoạt động của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương theo mô hình mới. Thứ hai là làm sao hoạt động phải tăng cường tính thực chất, có chiều sâu và hiệu quả; khắc phục tính phong trào, tính hình thức. Thứ ba là làm sao huy động, khơi dậy, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân, khơi dậy sức dân, nguồn lực trong nhân dân. “Quán triệt ba vấn đề Tổng Bí thư đặt ra, trong chương trình hành động của đại hội đã nêu ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 10 giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá. Tất cả vấn đề này làm sáng tỏ quyết tâm của Đảng ủy để trả lời ba định hướng của Tổng Bí thư”, ông Học nói. SẮP XẾP, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY TINH GỌN, HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội nêu rõ một số phương hướng hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Một trong số đó, là tập trung đẩy mạnh đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, đóng góp cho các mục tiêu phát triển; tăng cường tính thiết thực, hiệu quả trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở gần dân, sát dân, có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, tinh thần đổi mới, năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. “Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện và tổ chức thực hiện hiệu quả mô hình tổ chức mới của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở; sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng gắn với hoàn thiện, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân phát huy vai trò liên minh chính trị - liên hiệp tự nguyện, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, dự thảo báo cáo chính trị nêu. Đảng bộ cũng xác định tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; đề cao trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kiên quyết đấu tranh phản bác các TẬP HỢP ĐOÀN KẾT VÀ PHÁT HUY TRÍ TUỆ CỦA ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tham luận tại đại hội, ông Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh thông điệp “tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ đóng góp xứng đáng cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Ông Linh nêu, triển khai thực hiện tinh gọn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, và sự chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngày 10/02/2025, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập mới trên cơ sở hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã bám sát các nội dung, yêu cầu của các nghị quyết và hướng dẫn của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã cố gắng thể chế hóa nghị quyết thành những chủ trương quan trọng. Trong triển khai thực hiện đã lựa chọn, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình, đặc thù của đảng bộ. Theo ông Linh, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên xây dựng đất nước phát triển thịnh vượng với yêu cầu nâng tầm trí tuệ và phát triển khoa học và công nghệ hiện đại tạo đột phá trong kinh tế - xã hội để đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trước yêu cầu và nhiệm vụ rất cao đó, ông Linh cho rằng, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam phải có nhiều đổi mới, đặt ra nhiệm vụ cho mỗi chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, đạo đức, trách nhiệm nêu gương, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. CƠ HỘI MỚI CHO CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP Tham luận tại đại hội, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng cần tập hợp, đoàn kết, thúc đẩy phát triển đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: NHƯ Ý Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhấn mạnh, sẽ triển khai thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và định kỳ hằng năm tổ chức Diễn đàn Nhân dân. Đoàn kết, khơi dậy khát vọng phát triển ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ TRUNG ƯƠNG Mục tiêu tăng trưởng hai con số mở ra cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà Đảng và Nhà nước đặt ra mở ra những cơ hội lớn cho phát triển kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. “Xây dựng Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam thực sự lớn mạnh, trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tăng cường tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”. Ông PHẠM NGỌC LINH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam “Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân lại có được vị thế, vai trò, sự quan tâm, ghi nhận và kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước như hiện nay”. Ông NGUYỄN QUANG VINH, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI)

3 n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 THỜI SỰ quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân và đồng thuận xã hội. TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN NHÂN DÂN TỪ TRUNG ƯƠNG TỚI CƠ SỞ Đáng chú ý, trong số các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Đảng bộ xác định triển khai thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 và định kỳ hằng năm tổ chức Diễn đàn Nhân dân. Theo đó, sẽ tập trung xây dựng cơ chế, quy chế tổ chức, hướng dẫn thống nhất về nội dung, hình thức, quy trình tổ chức Diễn đàn Nhân dân từ Trung ương tới cơ sở. Đồng thời, đổi mới phương thức tổ chức, theo hình thức đối thoại trực tiếp, kết hợp trực tuyến, mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến Nhân dân qua nền tảng số, mạng xã hội chính thống. Bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, nội dung tập trung vào những vấn đề lớn, bức thiết của Nhân dân; phát huy trách nhiệm giải trình của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. “Tăng cường sự tham gia của nhân dân, tạo điều kiện để mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, giới trẻ, phụ nữ… có tiếng nói và đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền. Kết quả diễn đàn là kênh quan trọng để đảng ủy, cấp ủy các cấp nắm bắt tình hình, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo”, dự thảo báo cáo nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG “Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới là tiền đề để dân tộc Việt Nam tin tưởng vào tương lai phía trước. Vì vậy, đây chính là lúc cần phải xây dựng và phát huy hơn nữa vai trò và sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp để góp phần đưa đất nước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”, ông Vinh nêu. Theo ông Vinh, Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết số 41NQ/TW đã khẳng định rõ vai trò trung tâm, nòng cốt của doanh nghiệp, doanh nhân trong việc xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh; trong đó kinh tế tư nhân được xác định là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao với tốc độ 2 con số mà Đảng và Nhà nước đặt ra cũng mở ra những cơ hội lớn cho phát triển kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện tiếp tục mở ra nhiều cơ hội cho xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ cho Việt Nam. “VCCI trực thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ giúp VCCI nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao hơn của MTTQ Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát huy tốt hơn nữa vai trò là mặt trận đoàn kết doanh nghiệp, doanh nhân thành mạng lưới thống nhất trong cả nước”, ông Vinh nói. Ông Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh, trong thời gian qua, VCCI đã khẳng định vai trò là tổ chức quốc gia, hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên của MTTQ Việt Nam. VCCI tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam, nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học - công nghệ giữa Việt Nam với các nước trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và theo quy định của pháp luật... TRƯỜNG PHONG đất nước LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030 “Tổ chức thực hiện Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các đoàn thể nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận xã hội, cổ vũ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước. Đổi mới nội dung, phương thức vận động quần chúng: Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, phục vụ lợi ích thiết thực của Nhân dân…”. (Trích dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội) Sáng 22/9, tại Học viện Thanh thiếu niên (Hà Nội), Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến hành phiên trù bị. Trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho biết, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã triển khai thực hiện với nhiều hình thức khác nhau như: thảo luận, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt chính trị. Qua tổng hợp, các ý kiến góp ý thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc và trí tuệ tập thể của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong toàn Đảng bộ. Theo ông Nguyễn Thái Học, hầu hết các ý kiến thống nhất đánh giá văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, bảo đảm tính khái quát và cụ thể, phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực, các mặt công tác. Bố cục văn kiện hợp lý, văn phong chính luận, ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh chính trị, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây là cơ sở để tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Đề cập nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị, ông Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá chủ đề văn kiện đã thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị diễn đạt ngắn gọn, súc tích, tăng sức hiệu triệu hơn; bổ sung cụm từ "toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta" để nhấn mạnh tính toàn diện; làm nổi bật tinh thần "tự lực, tự cường"; bổ sung thêm cụm từ "Trách nhiệm" vào phương châm Đại hội để khẳng định quyết tâm hành động. Về định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, nhiều ý kiến đề nghị cần nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển văn hóa, con người; xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm an sinh xã hội; quản lý, bảo vệ tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu; tăng cường quốc phòng - an ninh... Với dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới, các ý kiến đánh giá đây là văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, khẳng định 40 năm đổi mới là chặng đường lịch sử quan trọng, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, từ nước nghèo, kém phát triển trở thành quốc gia thu nhập trung bình, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế, uy tín quốc tế không ngừng nâng cao. Các ý kiến nhìn nhận, báo cáo phản ánh những thành tựu nổi bật về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu, mở rộng quan hệ đối ngoại; thành tựu về văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; thành tựu quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên nhiều ý kiến đề nghị cần xem xét đánh giá trong mối tương quan với các nước trong khu vực và các nước có điều kiện phát triển tương đồng để thấy rõ yêu cầu đòi hỏi của sự phát triển đối với nước ta và tăng tính thuyết phục của Báo cáo. Với dự thảo báo cáo 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá công tác quán triệt, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Hầu hết các ý kiến góp ý, nhất trí chưa sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; giao Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng vào thời điểm thích hợp. Chiều 22/9, Đại hội chia 5 tổ thảo luận để lắng nghe các ý kiến góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. TRƯỜNG PHONG - XUÂN TÙNG - NHƯ Ý Chủ đề văn kiện Đại hội XIV thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân Đề cập nội dung góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cho biết, các ý kiến thống nhất đánh giá chủ đề văn kiện đã thể hiện khát vọng, ý chí, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng, toàn dân. Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học ẢNH: NHƯ Ý Về quan điểm, mục tiêu phát triển, các ý kiến đồng tình với các mục tiêu đã nêu, đồng thời đề nghị nhấn mạnh dự báo tình hình thế giới, nhận diện thách thức mới như trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống, nguy cơ tụt hậu. Cần khẳng định mạnh mẽ hơn vai trò kinh tế tư nhân là động lực quan trọng; pháp luật là công cụ điều hành, kiểm soát và kiến tạo phát triển; đề cao vai trò trung tâm của giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới. Về định hướng giai đoạn tới, các ý kiến góp ý, cần phân tích làm sâu sắc hơn 5 trục đột phá chính: hoàn thiện thể chế; phát triển giáo dục - đào tạo; đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Chiều 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tổ chức phiên thảo luận tổ, góp ý vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. HƯỚNG MẠNH VỀ CƠ SỞ Chủ trì tổ thảo luận số 1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, nhấn mạnh, dự thảo báo cáo chính trị đã lồng ghép các kết quả, thành tựu đạt được của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong giai đoạn trước và sau khi thành lập Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Bà Hà đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu, để làm sao dự thảo báo cáo thực sự thể hiện khát vọng, tầm nhìn, trọng tâm công tác của Đảng bộ trong nhiệm kỳ mới, đồng thời, phân tích, đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, khó khăn đã chỉ ra. Theo bà Hà, trong các phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, có những chỉ tiêu hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư. Ví dụ như, hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân… Vì thế, bà Hà nhấn mạnh, các chương trình hành động, nhiệm vụ đề ra phải có tiến độ, lộ trình, có phân công nhiệm vụ cụ thể… Thảo luận tại tổ, ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam cho biết, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại hội nghị quán triệt 4 nghị quyết vừa qua đã nêu rõ, người cao tuổi cần được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ, toàn diện, trong đó có nghiên cứu hình thức dưỡng lão. “Đây là định hướng hết sức cần thiết, nhiều nước đã áp dụng”, ông Cừ nói. Vì thế, theo ông Cừ, làm sao văn kiện đại hội phải bao trùm và đầy đủ, để các cơ quan trong hệ thống sẽ tham mưu, thực hiện các chính sách an sinh, xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Ông Cừ phân tích, hiện, Việt Nam có khoảng 17 triệu người trên 60 tuổi, nhưng mới chỉ có khoảng gần 12 nghìn người trong số này được chăm sóc tại các cơ sở dưỡng lão, chiếm tỷ lệ 0,7%, ở mức rất thấp. Từ thực tế đó, cần đặt vấn đề mở rộng hệ thống chăm sóc, dưỡng lão cho người già, nâng tỷ lệ người già được sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc. Ông Cừ cũng nói về Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó nhấn mạnh, hiện nay có khoảng 400.000 người cao tuổi đang là chủ hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, cần có chính sách để phát triển thêm. Ông Cừ nêu hai khía cạnh, một là có thêm các hình thức kinh doanh phục vụ người cao tuổi, hai là tiếp tục phát huy thêm năng lực kinh doanh của hơn 400.000 người cao tuổi đang là chủ cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp để đóng góp vào phát triển kinh tế. Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng nêu, hiện nay, các hội đang phát huy rất tốt vai trò của mình trong triển khai các phong trào lớn, như phong trào hiến máu tình nguyện, đã lan rộng ra toàn quốc, đưa phong trào hiến máu tình nguyện gắn bó sâu rộng trong nhân dân. Ông Nguyễn Hải Anh đánh giá rất cao việc trong dự thảo báo cáo chính trị có nêu việc “đẩy mạnh hoạt động cứu trợ, nhân đạo, chăm lo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”. Theo ông Nguyễn Hải Anh, Hội Chữ thập đỏ là một trong những đơn vị nòng cốt tham gia việc chăm sóc sức khoẻ các đối tượng dễ bị tổn thương, tham gia cứu trợ khẩn cấp… thiên tai, bão lũ… Theo ông, trên toàn quốc hiện nay vẫn còn rất nhiều hộ gia đình khó khăn, là địa chỉ nhân đạo cần được trợ giúp thường xuyên. Trong thời gian tới, hội đặt mục tiêu đưa vào cơ sở dữ liệu để có thể chăm sóc hằng tháng, chăm lo, hỗ trợ thường xuyên cả về nhu cầu sinh hoạt, tinh thần... GIÁO DỤC VIỆT NAM ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TỪ BA “NGÔI NHÀ” Tại tổ thảo luận số 3, ông Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - cho biết, thời gian qua, Hội Nhà văn đã có sáng kiến phối hợp với Bộ GD&ĐT đề xuất và hoàn thiện hai bộ học liệu. Một bộ tập trung vào giảng dạy, hướng dẫn về Cách mạng Việt Nam và lý tưởng của Đảng; bộ còn lại dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, nhằm giáo dục về thân thế, sự nghiệp và tư tưởng của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ông Thiều cho hay, Hội Nhà văn Việt Nam đã gửi công văn trình Tổng Bí thư Tô Lâm và vừa qua, Văn phòng Trung ương Đảng đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, bày tỏ sự ủng hộ cao đối với sáng kiến này, đồng thời yêu cầu Bộ GD&ĐT triển khai nhanh chóng, bài bản hai bộ học liệu. Về vụ học sinh có hành động kéo tóc cô giáo gây xôn xao dư luận những ngày qua. để không lặp lại tình trạng này, theo ông Thiều, giáo dục không chỉ gói gọn trong phạm vi của Bộ GD&ĐT, của trường học, mà rộng hơn, như cách các nhà văn thường nói, giáo dục Việt Nam được nuôi dưỡng từ ba “ngôi nhà” quan trọng: Nhà trường, nhà chùa và nhà mình. “Như Bác Hồ đã nói “Văn hóa soi đường quốc dân đi”. Tôi cho rằng, chúng ta vẫn luôn luôn tuân theo khẩu hiệu đó”, ông Nguyễn Quang Thiều nói. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý - XUÂN TÙNG Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, trong các phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới, có những chỉ tiêu hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư. Ví dụ như, hằng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân…. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy điều hành tổ thảo luận 4 nThứ Ba n Ngày 23/9/2025 THỜI SỰ Hướng về cơ sở, nâng cao đời sống Nhân dân Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Ông Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi Việt Nam phát biểu tại tổ thảo luận Đại hội đề ra ba khâu đột phá tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ (1) Đổi mới phương thức lãnh đạo theo mô hình mới; tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới; (2) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư, gần dân, sát dân, chủ động phục vụ Nhân dân; (3) Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bố trí, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; chú trọng rèn luyện cán bộ qua hoạt động thực tiễn; gắn kết chặt chẽ “lý luận với thực tiễn”, “nói đi đôi với làm”. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC ĐOÀN THỂ

5 n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 XÃ HỘI Kết hợp kiểm tra, giám sát của Đảng và phản biện xã hội của Mặt trận LÀM RÕ HƠN VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG BÁO CHÍ, TIÊU CHÍ CÁN BỘ TRONG KỶ NGUYÊN SỐ Tại tổ thảo luận số 2, đại biểu Trần Thái Sơn (Đảng bộ Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam) đề nghị làm nổi bật hơn nữa vai trò chủ động, đổi mới của Đảng ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Trung ương, trước những thách thức mới, như dịch bệnh, biến đổi khí hậu, đặc biệt là vấn đề đấu tranh chống thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Đại biểu Sơn bày tỏ, trong bối cảnh thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận của Đảng thông qua hệ thống báo chí là vô cùng quan trọng. Đại biểu Sơn đề xuất, bổ sung thêm nhận định về vai trò định hướng của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với các cơ quan báo chí, trong việc truyền tải thông tin chính thống, góp phần tạo đồng thuận xã hội. Đi sâu vào công tác xây dựng Đảng, đại biểu Trần Thái Sơn cho rằng cần vượt qua những đánh giá chung chung để đi vào những tiêu chí cụ thể, đo lường được. Báo cáo cần làm rõ hơn về các tiêu chí, kết quả cụ thể trong việc xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh theo tiêu chí mới. Đồng thời, cần bổ sung các tiêu chí đánh giá cán bộ phù hợp với kỷ nguyên số và những yêu cầu mới của hoạt động đoàn thể. KẾT HỢP KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG VỚI GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN Đi sâu vào công tác xây dựng Đảng, đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh (Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đưa ra nhiều đề xuất cụ thể, thiết thực. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm túc các quy định sinh hoạt định kỳ và nâng cao nội dung sinh hoạt chuyên đề, cần có có thêm những đổi mới trong phương thức tổ chức sinh hoạt. Trong đó, cần nghiên cứu việc thay đổi, lựa chọn địa điểm ý nghĩa để sinh hoạt thay vì chỉ bó hẹp trong hội trường; phối hợp giữa các chi bộ trong tổ chức sinh hoạt chuyên đề để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và giúp nhau giải quyết vấn đề liên ngành; xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đại biểu Oanh cũng đề xuất, trong công tác kiểm tra, giám sát, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ. Sự phối hợp này không nên dừng lại ở văn bản mang tính nguyên tắc mà cần triển khai từ khâu xây dựng kế hoạch, nội dung kiểm tra giám sát, phản biện… đến chia sẻ thông tin, kết quả. Đại biểu Oanh bày tỏ: Đây là một mối quan hệ hai chiều. Có thể qua giám sát, phản biện của MTTQ, chúng ta phát hiện ra những vấn đề cần chuyển sang để kiểm tra, giám sát của Đảng hoặc ngược lại. Sự kết hợp này sẽ tạo ra một mạng lưới giám sát toàn diện, phát huy sức mạnh tổng hợp, giúp phòng ngừa sai phạm từ sớm, từ xa. XUÂN TÙNG Đại biểu Nguyễn Thị Kim Oanh (Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đề xuất, thay vì để các cơ chế giám sát hoạt động độc lập, cần kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), nhằm tăng cường hiệu quả, đưa công tác giám sát đi vào thực chất và gần dân hơn. CHUYỆN HÔM NAY vận động người dân chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, thi đua lao động sáng tạo vì sự phát triển của đất nước… Hình ảnh Mặt trận Tổ quốc càng được khắc sâu hơn qua những chương trình, những phong trào chạm tới trái tim của cộng đồng: Ủng hộ người nghèo; xóa nhà tạm, nhà dột nát; hay những cuộc vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, người dân chịu thiên tai, dịch bệnh…, không chỉ giúp các hộ gia đình vơi đi nỗi đau, mất mát mà còn thắp lên niềm tin, mang lại cơ hội đổi thay cho biết bao số phận. Hay mới đây, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1960 - 2025) với số tiền hơn 400 tỷ đồng (đến ngày 5/9/2025) cho thấy, tinh thần đoàn kết vượt ra khỏi phạm vi trong nước, đến với bạn bè, các nước trên thế giới. Qua gần 95 năm thành lập, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, là cầu nối giữa “ý Đảng – lòng dân”, khẳng định vai trò, sứ mệnh trong việc phát huy truyền thống đại đoàn kết, góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước. Điều quý giá hơn không nằm ở con số hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ đồng, mà qua các cuộc vận động, các phong trào, Mặt trận đã khơi dậy được tình cảm nhân ái “bầu ơi thương lấy bí cùng”, biến tinh thần đoàn kết thành sức mạnh của cả dân tộc... Sau khi Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương được thành lập, niềm tin, sức mạnh của Mặt trận lại càng lan tỏa. Đại hội thứ I Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không chỉ là dấu mốc đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, mà thể hiện vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết trong “mái nhà chung” Mặt trận để tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức cùng với Đảng, Nhà nước đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đầu tháng 9/2025, tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân; tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của nhân dân, lan tỏa sức mạnh của nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước. Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương xác định nhiệm vụ quan trọng là phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; làm sâu sắc mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp liêm chính, phục vụ nhân dân. Cùng với đó, phát huy trí tuệ, trách nhiệm, sức sáng tạo và nguồn lực của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; thực hiện hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – thành công, thành công, đại thành công”. Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương chính là dấu mốc để tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển đưa đất nước đến hùng cường, thịnh vượng. V.K Từ mái nhà đại đoàn kết đến quốc gia hùng cường TIẾP THEO TRANG 1 TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 – 2030 Chiều 22/9, tại phiên thảo luận tổ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, ông Vũ Văn Tiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay còn gặp nhiều khó khăn. Với thông tin xấu độc trên mạng xã hội, mặc dù biết là xấu độc, “bán tín bán nghi” nhưng lại có đông đảo đảng viên quan tâm, đông đảo người dân chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. “Có trang facebook thường xuyên chia sẻ nguồn cung cấp thông tin từ lề trái, hải ngoại. Tin tức chính thống của các cơ quan truyền thông đi chậm như cầu thang bộ, còn tin tức của thế lực thù địch ở trong và ngoài nước đi nhanh như thang máy, trong khi chưa xây dựng đội ngũ những người làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thực sự chuyên nghiệp, có bản lĩnh”, ông Tiến nói. Ông Tiến cũng nêu, đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước bằng thông tin xấu độc thường dùng tài khoản ẩn danh, tức là trong bóng tối, còn người tham gia trực tiếp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với tên tuổi rõ ràng, là đứng ở ngoài sáng. Vì thế, người tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng, có hình ảnh, có tiếng nói thì bị các thế lực thù địch săm soi đời tư cá nhân, nhà cửa gia đình con cái để đưa lên mạng. Có người viết đấu tranh với thế lực thù địch thì bị cắt ghép hình ảnh. Nếu ai không có bản lĩnh thì sẽ rút lui. Do đó, theo ông Tiến, trong chương trình hành động cần bổ sung yếu tố phải xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuyên nghiệp, có trình độ, có bản lĩnh vững vàng. Đảng viên cũng phải bày tỏ chính kiến, ý kiến về các vấn đề trong xã hội. “Mỗi đảng viên phải có quan điểm, bản lĩnh trong từng vấn đề hằng ngày diễn ra trong xã hội, cuộc sống để chấn chỉnh từ trong chi bộ, đảng bộ trở đi. Nếu im lặng, thoả hiệp với thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì thua ngay từ hiệp 1”, ông Tiến nhấn mạnh. QUỲNH NGUYỄN - HOÀNG PHONG Xây dựng đội ngũ cán bộ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Ông Vũ Văn Tiến - Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ẢNH: Q.N “Mỗi đảng viên phải có quan điểm, bản lĩnh trong từng vấn đề hằng ngày diễn ra trong xã hội, cuộc sống để chấn chỉnh từ trong chi bộ, đảng bộ trở đi. Nếu im lặng, thoả hiệp với thông tin xấu độc trên mạng xã hội thì thua ngay từ hiệp 1”, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Văn Tiến nói. Ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương phát biểu đề dẫn tại tổ thảo luận số 2 ẢNH: XUÂN TÙNG

6 n Thứ Ba n Ngày 23/9/2025 KHOA GIÁO NHIỀU TRƯỜNG ĐÃ NÓI KHÔNG GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) thẳng thắn nhìn nhận, nhiều năm nay, kết quả đánh giá theo học bạ luôn cao hơn kết quả thi tốt nghiệp THPT. Tình trạng cả nể, dễ dãi trong đánh giá theo học bạ vẫn còn, tỉ lệ giỏi và xuất sắc thường khá cao. Khi đối sánh với kết quả thi tốt nghiệp THPT có sự chênh lệch rất lớn. Có trường hợp đánh giá theo học bạ toàn 9,6; 9,7 nhưng điểm thi THPT lại rất thấp. Nguy hiểm ở chỗ, khi về 1 thang điểm, những trường hợp này lại có điểm quy đổi rất cao. Vì vậy việc kiểm soát để nâng cao chất lượng đầu vào, vai trò quản lí nhà nước của Bộ GD&ĐT là cần thiết và GS Đức ủng hộ bỏ phương thức xét tuyển học bạ từ năm 2026. GS TS. Văn Hữu Quang Nhật, Trưởng phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, Trường ĐH Thái Bình Dương đồng tình với phương án bỏ xét tuyển học bạ trong tuyển sinh ĐH từ năm sau. Theo ông, có nhiều phương án phù hợp để xét tuyển ĐH như kết quả kì thi đánh giá năng lực chung, các trường tự tổ chức thi xét tuyển. Do đó bớt đi một phương án cũng không phải là vấn đề khó khăn. TS Nhật phân tích, mặt trái của phương pháp xét tuyển bằng học bạ khiến cho ba mẹ và học sinh tăng bệnh thành tích trong suốt thời gian phổ thông. Đây cũng chính là lí do khiến việc học thêm, chạy điểm, chạy trường trở nên phổ biến, gây tốn kém cho xã hội. “Học bạ chỉ thể hiên tài lực của phụ huynh và mối quan hệ của phụ huynh với thầy cô giảng dạy các môn học ở trường phổ, học bạ không đánh giá đúng năng lực của học sinh”, ông Nhật nói. Năm 2025, nhiều trường ĐH bỏ hẳn xét học bạ THPT, hoặc giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức này. Trường ĐH Sư phạm Hà Nội bỏ hai phương thức là xét học bạ THPT và xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu với điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm đánh giá năng lực. Điểm học bạ chỉ còn là điều kiện dự tuyển riêng với các ngành sư phạm vào trường. Trước năm 2022, ĐH Bách khoa Hà Nội dùng điểm học bạ là điều kiện khi xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và đánh giá tư duy. Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, trường đã bỏ yêu cầu này. ĐH Bách khoa Hà Nội không xét tuyển kết quả học bạ. ĐH Kinh tế Quốc dân cũng bỏ phương thức xét tuyển bằng học bạ. Lý do nhà trường đưa ra là qua nhiều năm, trường nhận thấy hầu hết học sinh giỏi ở các trường chuyên đều có đủ điều kiện xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế hoặc điểm thi riêng. Vì vậy, bỏ xét học bạ sẽ làm giảm tỉ lệ ảo. Ngay từ khi bỏ kì thi 3 chung (năm 2015), Trường ĐH Y Hà Nội đã “nói không” với xét tuyển bằng học bạ bởi lo ngại thiếu công bằng cho các thí sinh (vì quy chuẩn kiểm tra và tính điểm ở mỗi trường THPT là khác nhau). Một số trường ĐH cũng bỏ việc xét học bạ THPT độc lập, thay vào đó, sử dụng kết hợp với các điều kiện, tiêu chí khác để tuyển sinh. PHƯƠNG THỨC GÂY TRANH CÃI Tại hội nghị giáo dục ĐH năm 2025 vừa được Bộ GD&ĐT tổ chức, Vụ Giáo dục ĐH đã gửi phiếu khảo sát về phương thức tuyển sinh ĐH, cao đẳng 2026. Việc lấy ý kiến được thực hiện ở hơn 500 trường ĐH, cao đẳng trên cả nước. Tại phiếu khảo sát, Bộ GD&ĐT xin ý kiến các trường về việc nên bỏ hay giữ phương thức xét tuyển bằng học bạ. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Giáo dục ĐH (Bộ GD&ĐT) cho hay, năm 2025 với 17 phương thức xét tuyển, trong đó, phương thức xét kết quả học bạ chiếm trên 42% thí sinh trúng tuyển (cao nhất), phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp là trên 39%, 15 phương thức còn lại chiếm 18,5%. Bộ GD&ĐT nhận thấy phương thức xét tuyển bằng học bạ không còn phù hợp. Qua tìm hiểu của phóng viên, năm nay là năm đầu tiên, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển bằng phương thức học bạ vượt phương thức kết quả thi tốt nghiệp THPT. Năm 2024, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm tỉ lệ trên 52%; xét học bạ chiếm gần 28%. Năm 2023, xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT chiếm trên 49%. Tiếp theo là phương thức xét học bạ trên 30%. Như vậy, 3 năm trở lại đây, tỉ lệ thí sinh trúng tuyển bằng phương thức học bạ tăng lên. Điều đáng nói, năm nay, khi thực hiện quy đổi về 1 thang điểm trong một cơ sở giáo dục ĐH, sự chênh lệch điểm giữa 2 phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp và học bạ rất rõ. Ví dụ, điểm chuẩn của Trường ĐH Mỏ địa chất đối với phương thức xét học bạ cao hơn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp từ 1-3 điểm tùy theo ngành. Trường ĐH Tây Bắc, với những ngành ngoài sư phạm, có 6 ngành chênh lệch tới 6 điểm, như ngành Chăn nuôi, ngành Thú y, Lâm nghiệp, Bảo vệ thực vật…, điểm chuẩn xét kết quả tốt nghiệp THPT là 15/30 điểm nhưng điểm chuẩn theo phương thức xét học bạ là 21/30 điểm. Như vậy, dù tỉ lệ dùng phương thức xét học bạ cao, song, đây lại là phương thức gây nhiều tranh cãi. NGHIÊM HUÊ XÉT TUYỂN HỌC BẠ: Bỏ hay giữ? Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Bộ GD&ĐT chính thức lấy ý kiến các trường đại học (ĐH) đối với phương thức xét tuyển học bạ. Thời gian qua, phương thức này có nhiều ý kiến trái chiều và các trường ĐH tốp đầu từ chối sử dụng. Mối tương quan giữa kết quả thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ của học sinh trong cả nước do Bộ GD&ĐT công bố cho thấy, điểm trung bình học bạ cao hơn từ 0,12-2,26 điểm so với điểm thi tốt nghiệp THPT 2025. Môn Văn có độ chênh thấp nhất, khoảng 0,12 điểm. Mức chênh lớn nhất ở Công nghệ Công nghiệp là 2,26 điểm. Tiếp đến là môn Toán với mức chênh là 2,25 điểm. Môn tiếng Anh, khi điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT thấp hơn 1,57 điểm so với học bạ. Trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM) thông tin, năm học 2025-2026 nhà trường sẽ không thu quỹ cha mẹ học sinh của trường. Việc này được công bố rộng rãi đến phụ huynh trong cuộc họp phụ huynh đầu năm. Nhà trường cũng đề nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp không tự ý triển khai các khoản thu dưới danh nghĩa thu cho lớp, cho trường. Theo ông Đỗ Đình Đảo, các khoản đóng góp phục vụ hoạt động học tập của học sinh trong lớp sẽ được thực hiện hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc và không phân biệt mức đóng góp giữa các học sinh. “Tất cả các khoản thu phải được thực hiện theo đúng quy định của Thông tư 55 của Bộ GD&ĐT. Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm và Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thực hiện việc này một cách minh bạch, công khai và đúng quy trình”, ông Đảo nói. Bên cạnh thông báo về việc không thu quỹ cha mẹ học sinh, nhà trường còn cam kết không thu các khoản phí liên quan đến các hoạt động khác, bao gồm bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu, ôn tập cho học sinh lớp 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, các hoạt động phong trào, câu lạc bộ. Ngoài ra, nhà trường cũng sẽ không thu học phí cho các lớp học chính khóa và học phí buổi 2 theo chỉ đạo của ngành giáo dục thành phố. Bên cạnh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, một trường khác tại TPHCM cũng áp dụng chính sách không thu quỹ phụ huynh từ nhiều năm qua, đó là Trường THCS Nguyễn Văn Luông (phường Bình Phú, TPHCM). Ông Đinh Phú Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Luông cho biết, từ năm 2018 đến nay, trường đã thông báo với phụ huynh rằng, nhà trường không thu kinh phí cha mẹ học sinh hay vận động tài trợ từ phụ huynh. Thay vào đó, nhà trường đảm bảo các khoản chi phí hoạt động giáo dục được cân đối từ nguồn ngân sách của nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác. Ông Cường giải thích rằng trường luôn có đủ nguồn lực tài chính để tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh mà không cần phải thu thêm từ phụ huynh. Sau khi chi trả lương cho giáo viên, từ nguồn ngân sách còn lại, nhà trường vẫn dư từ 10% đến 15% để chi cho các hoạt động giáo dục. “Chúng tôi sử dụng chính nguồn ngân sách này để tổ chức các hoạt động cho học sinh và cuối năm, nếu có kết dư, số tiền này sẽ được dùng làm nguồn thu nhập tăng thêm cho giáo viên, nhân viên”, ông Cường bày tỏ. ANH NHÀN Nhiều trường học tại TPHCM không thu quỹ cha mẹ học sinh Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường Xóm Chiếu, TPHCM) trong lễ tổng kết năm học ẢNH: FANPAGE NHÀ TRƯỜNG Nhiều trường tại TPHCM thực hiện chính sách không thu quỹ cha mẹ học sinh, nhằm giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh trong đầu năm học mới.

