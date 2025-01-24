Báo Tiền Phong số 265/2025

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Chiều 21/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất và Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (3/9/19753/9/2025). Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. BẢO ĐẢM “5 AN” VÀ 5 “NHẤT” Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệpNăng lượng Quốc gia Việt Nam, cho biết thời kỳ phát triển thần tốc và đột phá của ngành dầu khí Việt Nam bắt đầu sau cột mốc lịch sử ngày 3/9/1975: Tổng Cục Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam chính thức ra đời. Suốt 50 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, là động lực dẫn dắt, lan tỏa, đóng góp quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Đã xây dựng được ngành Công nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại với hệ thống hạ tầng năng lượng xương sống, chiến lược; đưa vào hoạt động nhiều công trình, dự án trọng điểm Quốc gia trong và ngoài nước như: Bạch Hổ, Biển Đông, Cửu Long; Khí Điện Đạm Phú Mỹ, Cà Mau; Lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, Nhiệt điện Vũng Áng… ở nước ngoài như Nga, Algeria. Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện tốt sứ mệnh góp phần quan trọng bảo đảm “5 an” (an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng, an ninh lương thực và an sinh xã hội). Đến nay, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam có thể tự hào với những thành tựu to lớn, trong đó 5 chỉ số đạt cao nhất (quy mô lớn nhất; đóng góp ngân sách nhiều nhất; liên tục đạt lợi nhuận cao nhất; doanh nghiệp có số lượng giải thưởng Hồ Chí Minh và Nhà nước về Khoa học công nghệ nhiều nhất; thực hiện trách nhiệm xã hội, đóng góp cho An sinh xã hội cao nhất). Phát triển xa hơn trên nền tảng dầu khí truyền thống, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện bước chuyển chiến lược, trở thành Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tổ hợp Năm lĩnh vực hoạt động chính thành Ba trụ cột: Năng lượng là cốt lõi, Công nghiệp là nền tảng, Dịch vụ kỹ thuật là mũi nhọn. Mở rộng khai thác các tầng năng lượng, tài nguyên, khoáng sản đáy biển; phát triển vật liệu mới, nhiên liệu bền vững, cơ khí năng lượng. Bước vào kỷ nguyên mới, cùng với sự phát triển của đất nước, dù còn nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam kiên định thực hiện mục tiêu chiến lược đã xác định tại Nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 4, phấn đấu là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới vào năm 2030, phát triển mạnh, bền vững. Đổi mới, hiện đại hóa hệ thống quản trị đồng bộ với mô hình Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia; tập trung phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là 10 công nghệ chiến lược, 32 sản phẩm chủ lực, với mục tiêu doanh thu từ khoa học công nghệ chiếm 25%; quản trị nhân tài, chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho tương lai; phát triển các Trung tâm Công nghiệp năng lượng sinh thái quốc gia; tăng cường hợp tác, đầu tư, xuất khẩu và kinh doanh quốc tế, phấn đấu doanh thu quốc tế chiếm 30%; nâng tầm văn hóa doanh nghiệp phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn mới thông qua phát triển con người và tri thức Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử 50 năm qua, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, nhiều năm đạt từ 20-30% tổng thu Ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; thậm chí còn góp phần giữ vững mạch sống của xã hội, góp phần bảo vệ an ninh chế độ, ở những thời điểm cam go, trước những biến động chính trị thế giới. Tổng Bí thư đánh giá cao sáng kiến của Tập đoàn Công nghiệpNăng lượng Quốc gia Việt Nam về chương trình “Phòng giáo dục, thực hành STEM”. Thông qua các chương trình đồng hành giáo dục, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã triển khai phòng học STEM tại nhiều địa phương-một mô hình nuôi dưỡng nguồn nhân lực khoa học công nghệ cho tương lai, một mô hình khai thác tài nguyên con trong kỷ nguyên số. Tổng Bí thư đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai hiệu quả kết nối chương trình mang tính hệ thống; có tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng hơn nữa mô hình, chương trình rất ý nghĩa này. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, thế giới hôm nay đang chuyển dịch nhanh chóng sang kinh tế xanh, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo thông minh, với những đột phá chưa từng có về công nghệ và quản trị. Trong bối cảnh đó, Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng mới mang tính đột phá, chiến lược như Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, Hội nghị Trung ương 12, Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 của Bộ Chính trị để thực hiện 3 mục tiêu rất quan trọng: Giữ vững môi trường hòa bình và ổn định; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống cho Nhân dân. Các chủ trương này là những định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn tới mà mỗi cấp, ngành, tổ chức từ Trung ương đến địa phương cần cụ thể hóa, quán triệt và thực hiện. Đối với Tập đoàn Công nghiệpNăng lượng Quốc gia Việt Nam, còn có trách nhiệm triển khai Kết luận 76 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Đây chính là kim chỉ nam để Tập đoàn Công nghiệpNăng lượng Quốc gia Việt Nam chuyển từ “khai thác tài nguyên” sang “kiến tạo năng lượng-công nghiệp-tri thức”. TIÊN PHONG TRONG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO Trong chiến lược phát triển mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia; chủ động xây dựng năng lực dự trữ chiến lược, điều tiết, cung ứng và điều độ linh hoạt gắn với an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng và độc lập, tự chủ kinh tế; dẫn dắt công nghiệp hóa hiện đại hóa: Phát triển công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật thành trụ cột; tập trung hoàn thiện và mở rộng các tổ hợp lọc-hóa dầuhóa chất tích hợp; phát triển cơ khí chế tạo giàn khoan, thiết bị năng lượng, vật liệu mới, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng; xây dựng các Trung tâm công nghiệp-năng lượng sinh thái quốc gia, gắn với hạ tầng và công nghiệp hỗ trợ; đẩy mạnh dịch vụ kỹ thuật cao từng bước đưa Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam trở thành nhà thầu công nghiệp-kỹ thuật hàng đầu trong khu vực. Tổng Bí thư chỉ rõ tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đổi mới quản trị, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế để nâng cao hiệu quả, an toàn; tăng cường kỷ luật thực thi, phòng chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm nguyên tắc minh bạch, liêm chính, hiệu quả và bền vững; động hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh của các thành phần kinh tế để gắn kết phát triển chung. Nhân ngày Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư tặng Tập đoàn Công nghiệpNăng lượng Quốc gia Việt Nam 8 chữ: “Tiên phong-Vượt trội-Bền vững-Toàn cầu”. Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho thị trường năng lượng cạnh tranh và phát huy hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Chính phủ cụ thể hóa các chủ trương của Bộ Chính trị trong Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam; tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc phân cấp, phân quyền triệt để; xây dựng cơ chế đặc thù cho các dự án năng lượng chiến lược; có sự phân công, định hướng để các thành phần kinh tế phát triển. LƯU TRINH Kiến tạo năng lượng - công nghiệp - tri thức Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ của Tập đoàn Công nghiệp- Năng lượng quốc gia Việt Nam ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam cần chuyển từ “khai thác tài nguyên” sang “kiến tạo năng lượng-công nghiệp-tri thức”. Tại Lễ kỷ niệm, ghi nhận những đóng góp quan trọng đối với đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân Chương Lao động Hạng Nhất cho đồng chí Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên; trao Huân chương Lao động Hạng Nhì cho các đồng chí: Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc và Lê Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc; trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho các đồng chí: Lê Xuân Huyên, Phó Tổng Giám đốc, Trần Quang Dũng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc, Vũ Đào Minh, Trưởng Ban Thăm dò-Khai thác Dầu khí. Tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghi thức khởi động chương trình STEM Innovation Petrovietnam, xây dựng các phòng họp STEM ứng dụng công nghệ số, từng bước nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục, kết nối các trường, các địa phương và quốc tế. Trước đó, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã khai mạc Triển lãm Khoa học-Công nghệ trưng bày các thành tựu khoa học công nghệ nổi bật trong 50 năm.

3 nThứ Hai n Ngày 22/9/2025 THỜI SỰ Trong 2 ngày 22-23/9, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, diễn ra trong thời điểm quân, dân ta đang quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, 100 năm thành lập nước. Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được thành lập theo Quyết định số 245-QĐ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị, hiện có 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 4 đảng bộ cấp trên cơ sở, 13 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở với 5.146 đảng viên. Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học khẳng định Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh mới, tình hình mới của Đảng, của đất nước, thể hiện rõ vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong mái nhà chung Mặt trận. Đây là Đại hội của sự đoàn kết, nỗ lực, thể hiện tinh thần quyết tâm cao nhất phát huy trí tuệ của toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu đặt ra. CỦNG CỐ VỮNG CHẮC KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát công tác tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nhờ đó, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố vững chắc; mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân ngày càng bền chặt. Nhân dân ngày càng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận, tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, đóng góp công sức phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội. Các cấp ủy đã lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình hành động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Các cấp ủy đảng đã quan tâm chỉ đạo chặt chẽ việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Trung ương thành 6 chương trình hành động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, điển hình như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có 78% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với hơn 12.000 sản phẩm OCOP được công nhận, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” mỗi năm vận động hàng nghìn tỷ đồng. Cùng đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều phong trào, hoạt động trọng tâm, nổi bật như đã vận động xây dựng, sửa chữa hơn 180.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; vận động toàn dân ủng hộ được 1.845 tỷ đồng để cứu trợ khẩn cấp cho 26 tỉnh, thành phía Bắc trong cơn bão số 3; lần đầu tiên công khai sao kê Quỹ Cứu trợ Trung ương, kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại, thể hiện tinh thần trách nhiệm, công khai, minh bạch, nhận được đồng thuận cao của xã hội. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động ủng hộ nhân dân Cuba nhân dịp “Năm Hữu nghị Việt Nam Cuba 2025” và kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (19602025) với số tiền hơn 400 tỷ đồng (tính đến ngày 5/9/2025). Công tác lãnh đạo nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội ngày càng thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã triển khai 231.110 cuộc giám sát; nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, công tác cán bộ… Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức 16 hội nghị phản biện xã hội, các tổ chức chính trị-xã hội phản biện đối với 19 dự thảo văn bản, mặt trận các cấp tổ chức 85.886 cuộc phản biện xã hội. Trung bình mỗi kỳ họp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp trên 3.000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý, tháo gỡ các vấn đề bức xúc, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Công tác tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Mặt trận Tổ quốc thực hiện có hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì, phát động đã thu hút đông đảo người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia. TTXVN Đại hội thứ I Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, thể hiện vai trò kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung Mặt trận. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương ẢNH: TTXVN Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, sau khi thành lập Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã tiến hành chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các tổ chức đảng trực thuộc, đầu mối bên trong của các cơ quan, tổ chức. Kết quả đã sắp xếp, hợp nhất 284 đầu mối tổ chức còn 159 đầu mối, giảm 125 đầu mối (tương đương 55,98%); tổng biên chế giảm từ 2.720 người còn 2.185 người, tinh giản 535 biên chế (tương đương 19,67%), trong đó có 124 biên chế thuộc các cơ quan báo chí, hội quần chúng. Chủ tịch nước dự khóa họp 80 Đại hội đồng LHQ Sáng 21/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ. Sự tham gia của Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu Việt Nam không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với hợp tác đa phương, các chương trình nghị sự lớn của LHQ, mà còn khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam. Mặt khác, chuyến công tác của Chủ tịch nước cũng diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm triển khai Đối tác chiến lược toàn diện. Đây là dịp để cả hai nước cùng nhìn lại hành trình từ cựu thù thành bạn bè, đối tác, Đối tác toàn diện, tới Đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời xây dựng lộ trình để tiếp tục triển khai bền vững, hiệu quả và thực chất khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện… BÌNH GIANG Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến xem xét công tác nhân sự Theo dự kiến chương trình phiên họp đợt 3, ngày 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi). Các báo cáo của Chính phủ, TAND Tối cao, VKSND Tối cao về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; và các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ cũng được xem xét tại phiên họp này. Cuối giờ chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét về công tác nhân sự. Ngày 23/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật An ninh mạng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật. Phiên họp cũng cho ý kiến về các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Tại phiên họp thứ 49 này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn xem xét về dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); xem xét dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2026, báo cáo công tác năm 2025 và báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước; cho ý kiến về việc sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của Kiểm toán Nhà nước. Ngày 26/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét về công tác bầu cử đại biểu nhiệm kỳ mới. Trong đó sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tổ chức hội nghị cử tri; hiệp thương, giới thiệu người ứng cử…; thông qua Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND tỉnh, thành phố; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của HĐND cấp xã, phường, đặc khu. LUÂN DŨNG Kết nối tinh thần đại đoàn kết trong mái nhà chung

THÁO GỠ 4 DỰ ÁN Tổ công tác 5013 do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng, vừa làm việc với chủ đầu tư 4 dự án nhà ở thương mại để tháo gỡ vướng mắc, cấp sổ hồng cho cư dân. Cụ thể, dự án chung cư cao tầng ở số 102 Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận) do Công ty Thuận Kiều làm chủ đầu tư, có quy mô 8 block với 1.172 căn hộ. Năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM đã cấp sổ hồng cho chủ đầu tư với diện tích 14.770 m2 để xây dựng nhà ở xã hội. Công trình hoàn thành từ năm 2019. Tuy nhiên năm 2020, UBND TPHCM ban hành quyết định cưỡng chế đối với khối C do vi phạm kinh doanh bất động sản. Đại diện Công ty Thuận Kiều cho biết đến nay, chủ đầu tư đã bàn giao 70% phí bảo trì, phần còn lại dự kiến sẽ hoàn tất trong tháng 10/2025. Doanh nghiệp cũng đã khắc phục xong vi phạm xây dựng. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện thủ tục bảo vệ môi trường, bàn giao phí bảo trì còn thiếu và hoàn tất xác định diện tích dự án để cấp sổ hồng cho người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài. Một dự án khác là cao ốc Xi Grand Court (256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) do Công ty Phú Sơn Thuận làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng cộng 759 căn hộ, trong đó 489 căn đã có sổ còn 259 căn và 11 căn officetel chưa được cấp sổ. Tổ công tác đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất đánh giá tác động môi trường và phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm rõ nghĩa vụ tài chính bổ sung, đồng thời bàn giao đủ phí bảo trì cho cư dân. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp tục tiếp nhận hồ sơ để cấp sổ hồng cho các trường hợp còn lại. Ngoài hai dự án trên, Tổ công tác cũng làm việc với chủ đầu tư dự án khu nhà ở Song Kim (phường An Hội Tây) do Công ty TNHH Thương mại Song Kim triển khai và dự án Khu dân cư nhà vườn Phước Lộc (huyện Cần Giờ) do Công ty TNHH kinh doanh nhà Phước Lộc làm chủ đầu tư. Với hai dự án này, Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư giải quyết các khó khăn cụ thể, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người dân. MỞ RỘNG ĐỊA BÀN Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, trong quá trình gỡ vướng, Tổ Công tác 5013 đã đưa ra giải pháp để tháo gỡ nhưng chủ đầu tư vẫn chưa có sự hợp tác. Quá trình triển khai, dự án có thể bị chuyển nhượng qua chủ đầu tư khác. Tuy nhiên pháp luật quy định, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng phải kế thừa toàn bộ trách nhiệm nghĩa vụ liên quan của dự án. Thực tế cho thấy, một số chủ đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đã không lường hết những khó khăn phát sinh nên sau đó “chây ỳ” không thực hiện. Do đó trong quá trình xem xét cấp giấy chứng nhận, Tổ Công tác vẫn xem xét cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà nhưng vẫn phải “chế tài” chủ đầu tư bằng cách ràng buộc chưa cấp một số hạng mục trong dự án để buộc chủ đầu tư phải hoàn thành trách nhiệm. “Đây là những dự án bị vướng mắc theo luật cũ, còn những dự án triển khai theo Luật Đất đai mới 2024 sẽ rất chặt chẽ từ khi chấp thuận chủ trương, phê duyệt, cho đến cấp phép, cho phép bán nhà… Do đó sẽ rất khó có những tồn đọng giống như các trường hợp mà Tổ Công tác xử lý trong thời gian qua”, ông Thắng nói. Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND TPHCM kiện toàn bộ máy của Tổ Công tác 5013 để bổ sung thành viên, mở rộng quy mô giải quyết tất cả các dự án còn tồn đọng trên địa bàn TPHCM mới chứ không chỉ là giải quyết các dự án trên địa bàn TPHCM cũ. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Công tác vẫn phải duy trì để giải quyết triệt để cho xong những tồn tại của dự án cũ. Vừa qua chỉ mới tháo gỡ cho các dự án ở TPHCM trước sáp nhập, thời gian tới sẽ xem xét giải quyết các dự án tồn đọng ở khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. DUY QUANG Tổ công tác 5013 đã họp, xem xét tháo gỡ vướng mắc cho dự án chung cư 102 Phan Văn Hớn, cao ốc Xi Grand Court, khu nhà ở Song Kim, Khu dân cư nhà vườn Phước Lộc để cấp sổ hồng cho cư dân. Cao ốc Xi Grand Court (256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) được TPHCM tiếp nhận hồ sơ để cấp sổ hồng cho các trường hợp còn lại Không chỉ đất nền “sốt” sau khi sáp nhập, rất nhiều khu chung cư ở Đà Nẵng nhảy giá đến chóng mặt, nhất là khu vực ở phường Cẩm Lệ, Sơn Trà. Chị Thanh Hương, sống tại khu chung cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ), cho biết mấy tháng nay người tới khu chung cư của chị hỏi mua rất nhiều. Đặc biệt là người dân từ Quảng Nam (cũ) chuyển ra Đà Nẵng sinh sống, làm việc. “Cách đây tầm hai tháng, căn diện tích 52m2 có giá khoảng 1,5 tỷ đồng, bây giờ đã rao bán trên 1,7 tỷ đồng, còn căn 63m2 đã trên dưới 2 tỷ đồng. Dù giá tăng ào ào nhưng ra căn nào người ta mua liền căn đó. Bạn bè nhờ tôi để ý để tìm mua nhưng không có", chị nói. Theo tìm hiểu, khu chung cư này cách trung tâm hành chính thành phố khoảng 10km, đi lại thuận tiện do men theo đường bờ sông. Hơn nữa, nằm giữa các toà chung cư là công viên thoáng mát. Khu dân cư xung quanh yên bình, văn minh nên được nhiều người chuộng mua. Các tòa CT01, CT02, CT03 nhiều thời điểm “cháy” hàng. Chị N.X, một “cò” chung cư tại đây thường “quét” hàng từng ngày, thậm chí từng giờ, nói rất khan hiếm. Có căn chỉ đăng buổi sáng đến trưa là đã có người tới đặt cọc. “Trước đây để bán được một căn chung cư rất khó, họ đi xem, thương lượng có khi cả tháng trời chưa chốt được. Nhưng bây giờ thì họ quyết rất nhanh, vì giá nhảy từng ngày, chần chừ thì mất cơ hội. Có trường hợp nhận cọc rồi nhưng sẵn sàng bẻ cọc để bán giá cao hơn”, chị X kể. Các chung cư ở phường Sơn Trà cũng tăng giá vù vù. Chị Minh Trang (chung cư 12T2) kể mấy tháng nay thường xuyên thấy “cò” dẫn khách vào các căn hộ. Hiện mức giá ở đây đã trên dưới 2 tỷ đồng. Theo chị, khu chung cư ở đây vừa gần biển, vừa gần trung tâm thành phố nên mức giá này cũng hợp lý trong bối cảnh bất động sản “bỏng tay” như hiện nay. Chị kể thêm, mới đầu năm, chị chưa từng nghĩ chung cư của mình có ngày neo ở mức giá 2 tỷ, vậy mà giờ người ta tìm để mua không có. Trên các trang mạng xã hội, sàn giao dịch bất động sản, chung cư với mức giá trên dưới 2 tỷ đồng đang là từ khóa hot. Nguyễn Quang, một “cò” đất cho hay hiện nhu cầu chỗ ở lập tức của người dân đến Đà Nẵng làm việc rất lớn nên thời gian gần đây chung cư bán vèo vèo. Đa số khách hàng của Quang là người lao động, công chức, viên chức, tài chính không nhiều, chỉ mua được chung cư giá tầm trung, chung cư cũ. Vợ chồng anh Xuân Hoàng (huyện Nông Sơn) chuyển xuống Đà Nẵng làm việc, với số tiền gom góp được, anh quyết tìm mua chung cư để cả nhà an cư. Cách đây khoảng hai tháng, anh tìm được một căn ở phường Cẩm Lệ, giá 1,5 tỷ đồng. Thấy số tiền quá lớn nên vợ chồng anh chần chừ đi xem những nơi khác. Tuy nhiên với tiêu chuẩn khoảng cách đến trung tâm hành chính tầm 10km, thoáng mát, văn minh thì nơi nào cũng tương đương mức giá đó, thậm chí cao hơn. “Vì lưỡng lự nên giá đã nhảy lên hàng trăm triệu đồng. Vợ chồng tôi giờ quyết tâm mua vì sợ còn tăng nữa nhưng đến nay vẫn tìm chưa được. Có hôm tới giờ hẹn xem nhà thì chủ hủy ngang vì có mối chốt nhanh hơn, cao hơn”, anh Hoàng nói. THANH HIỀN "Chung cư mỗi ngày một giá, lại còn ít hàng nên tôi tìm suốt mấy tháng nay vẫn chưa mua được. Hiện trong tầm giá khoảng 2 tỷ thật sự khó kiếm", anh Xuân Hoàng, 35 tuổi, nói. Khu chung cư Phong Bắc (phường Cẩm Lệ) được nhiều người tìm mua sau khi Đà Nẵng sáp nhập ẢNH: THANH HIỀN Đà Nẵng đang triển khai nhiều dự án chung cư thương mại, tuy nhiên mức giá quá cao, trên dưới 70 triệu đồng/m2. Người lao động, công chức, viên chức khó có thể xoay xở trong mức giá này. Thu thuế trước bạ hơn 594 tỷ đồng Sau hơn 8 tháng hoạt động, Tổ Công tác 5013 đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại với 108.170 căn hộ, nhà ở và hơn 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Tổ Công tác cũng đã tháo gỡ vướng mắc để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà tại 126 dự án, với số lượng sản phẩm bất động sản đã tháo gỡ để cung cấp cho thị trường là 87.547 căn hộ, nhà ở và 1.247 sản phẩm bất động sản khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, đem lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách TPHCM đạt hơn 594 tỷ đồng. 4 nThứ Hai n Ngày 22/9/2025 XÃ HỘI TPHCM: Gỡ vướng cấp sổ hồng cho hàng ngàn căn hộ ĐÀ NẴNG: Giá chung cư "nhảy múa" chóng mặt

5 n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 XÃ HỘI Chứng khoán chờ cú hích Chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch kém sôi động nhất từ đầu tháng 7, VNIndex khép lại ở mức 1.658 điểm. Áp lực điều chỉnh lan rộng trong bối cảnh thanh khoản giảm mạnh và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Tuần giao dịch vừa qua bao trùm bởi sự yên ắng và ảm đạm, trái ngược với những biến động mạnh mẽ trong giai đoạn trước. VN-Index mở đầu tuần bằng phiên tăng 17,64 điểm, nhen nhóm kỳ vọng chinh phục lại mốc 1.700 điểm. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường rơi vào chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khép lại tuần với mức 1.658 điểm, giảm 0,5% so với tuần trước. Diễn biến thị trường nhìn chung phân hóa, nghiêng về điều chỉnh. Các nhóm chứng khoán, bất động sản, thép, khu công nghiệp, ngân hàng, xây dựng và bán lẻ chịu áp lực bán; trong khi thủy sản, công nghệ, cảng biển và dệt may duy trì được sắc xanh. Thanh khoản sụt giảm mạnh, khối lượng giao dịch trên HoSE bình quân 1,01 tỷ cổ phiếu/ phiên, thấp hơn 12-13% so với tuần trước và cũng kém xa mức trung bình tháng 8. Đây là tuần có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu tháng 7. Khối ngoại tiếp tục bán ròng tuần thứ 9 liên tiếp với giá trị 5.715 tỷ đồng trên HOSE, nâng tổng bán ròng từ đầu năm lên 89.167 tỷ đồng - gần bằng cả năm 2024. Tỷ lệ sở hữu của khối ngoại hiện còn khoảng 15,7%, mức thấp hiếm thấy kể từ năm 2012, cho thấy áp lực bán có thể dần suy yếu. Dự báo tuần này, theo Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), VN-Index đang trong nhịp điều chỉnh và tích lũy tự nhiên sau giai đoạn tăng mạnh vượt đỉnh cũ năm 2022. Ngắn hạn, chỉ số có thể dao động quanh kháng cự 1.665 điểm (tương ứng đường trung bình 20 phiên) và không loại trừ khả năng kiểm định lại vùng hỗ trợ tâm lý 1.600 điểm. VN30 cũng bước vào trạng thái tích lũy trên vùng 1.850 điểm sau khi thất bại tại đỉnh cũ tháng 8-9. SHS cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tạo nền giá mới với thanh khoản thấp, chờ đợi động lực tăng trưởng rõ ràng hơn từ kết quả kinh doanh quý III và các yếu tố vĩ mô. Chỉ khi những yếu tố cơ bản cải thiện, VN-Index mới có thể thoát khỏi trạng thái lình xình và hướng tới xu hướng tích cực hơn vào cuối năm. Tuần qua, sự kiện đáng chú ý với giới đầu tư là quyết định hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Fed giảm lãi suất cho vay 25 điểm cơ bản, xuống mức 4,0-4,25%, đồng thời dự kiến có thể thực hiện thêm 2 đợt cắt giảm nữa trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán phản ứng khá bình lặng do động thái này vốn đã nằm trong kỳ vọng trước đó. CÓ THỂ BIẾN ĐỘNG MẠNH Theo Chứng khoán VNDirect, sau khi Fed hoàn tất bước đi chính sách, tâm điểm chú ý sẽ nhanh chóng chuyển sang ngày 7/10. Đây là thời điểm FTSE công bố quyết định liệu thị trường chứng khoán Việt Nam có được nâng hạng từ cận biên lên nhóm “Thị trường mới nổi thứ cấp” hay không. Song song, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III cũng bắt đầu, mang lại bức tranh rõ nét hơn về triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết. Hai yếu tố này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò cú hích lớn, có thể quyết định xu hướng của VN-Index trong quý IV. Tuy vậy, nhà đầu tư cần thận trọng trong 1-2 quý sau nâng hạng, khi thị trường có thể biến động mạnh. VNDirect dự báo, trước những sự kiện mang tính bước ngoặt, VN-Index có thể đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Hoạt động chốt lời nhiều khả năng tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và chứng khoán - những trụ cột dẫn dắt thị trường trong thời gian qua. Ngoài ra, rủi ro còn đến từ biến động tỷ giá và xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại. Trong kịch bản thận trọng, chỉ số VNIndex có thể lùi về kiểm định vùng 1.600 điểm (+/-20 điểm) để hấp thụ lực cung giá thấp, trước khi có cơ hội quay lại thử thách ngưỡng kháng cự 1.700 điểm trong quý IV. Với bối cảnh này, VNDirect khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng ở các cổ phiếu cơ bản tốt, còn tiềm năng tăng trưởng. Đồng thời, việc quản trị rủi ro cần được đặt lên hàng đầu thông qua tái cân bằng danh mục và kiểm soát chặt chẽ đòn bẩy tài chính. Về dòng vốn, nếu Việt Nam được FTSE nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến sẽ đón nhận khoảng 1,0-1,5 tỷ USD từ các quỹ mở và ETF tham chiếu theo bộ chỉ số của FTSE. Nhóm cổ phiếu có khả năng hưởng lợi lớn từ lực cầu ngoại gồm VIC, VHM, HPG, VCB, MSN, VNM, VRE, SSI và VND. VIỆT LINH Giới phân tích dự báo, tuần này thị trường chứng khoán nhiều khả năng vẫn trong trạng thái tích lũy, chờ đợi cú hích từ kết quả kinh doanh quý III và đặc biệt là kỳ xét nâng hạng của FTSE. Chứng khoán vừa trải qua tuần giao dịch kém sôi động nhất từ đầu tháng 7 Những tháng còn lại của năm nay, lực lượng chức năng Cần Thơ sẽ tiếp tục ra quân và xử lý mạnh tay với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt dịp Tết. Trong đó, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) giữ vai trò nòng cốt. Thực hiện nhiệm vụ trên, UBND TP. Cần Thơ yêu cầu, các lực lượng liên quan đánh giá tình hình thực thi quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh của tổ chức, cá nhân. Qua đó để chấn chỉnh ngay các yếu kém, sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các lực lượng được giao tăng cường kiểm tra đột xuất, chuyên đề, nhưng không được gây khó khăn, đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp diễn ra bình thường. Việc thanh kiểm tra phải có kế hoạch cụ thể, nội dung trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; việc đánh giá, kết luận kiểm tra phản ánh thực tế khách quan, trung thực, công bằng. Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu lực lượng QLTT tập trung kiểm tra hoạt động kinh doanh các mặt hàng ‘nhạy cảm’, như rượu, bia, thuốc lá, đường, khí, hóa chất, dược phẩm, thực phẩm chức năng; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; hàng điện tử, thời trang, mỹ phẩm… Chi Cục QLTT Cần Thơ cho biết, triển khai nhiệm vụ trên, trong các tháng cuối năm nay, lực lượng sẽ kiểm tra gần 50 cơ sở, hoàn thành trước ngày 12/11. Mới đây, Cần Thơ cũng lập Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, do ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng ban. Ban có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các quy định và giải pháp quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban còn chủ trì xây dựng kế hoạch hàng năm, phối hợp thanh kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo sức khỏe cộng đồng. CẢNH KỲ Mạnh tay với hàng giả, hàng lậu Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu các lực lượng tiếp tục mạnh tay với hành vi buôn bán hàng giả, hàng lậu, mọi hành vi vi phạm đều phải được phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh. Lực lượng QLTT kiểm tra tại một cửa hàng Từ đầu năm, các lực lượng chức năng Cần Thơ đã phát hiện, xử lý 622 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giảm hơn 75% so với cùng kỳ. Qua thanh kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính trên 7,6 tỷ đồng. Nếu được MSCI nâng hạng lên thị trường mới nổi, Việt Nam có thể thu hút khoảng 3 tỷ USD. Và nếu đồng thời được cả FTSE lẫn MSCI nâng hạng, tổng dòng vốn ngoại có thể lên tới 4,5 tỷ USD, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán. Giá vàng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng trong 1 tuần Sáng 21/9, giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 133 triệu đồng/lượng, tuần qua, giá mặt hàng này tăng 3 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC 131 - 133 triệu đồng/lượng, đứng im so với sáng qua. Tuy nhiên, sau một tuần giao dịch, giá vàng miếng SJC đã tăng 3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 2 triệu đồng/ lượng bán ra. Dù giá vàng miếng SJC đã “hạ nhiệt” sau khi lên đỉnh gần 136 triệu đồng/lượng nhưng mức giá hiện tại vẫn ở ngưỡng cao. Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương tự sau một tuần. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 127 - 130 triệu đồng/lượng, cao nhất thị trường. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 126,8 - 129,8 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 3.684 USD/ ounce, tương đương hơn 117 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn vàng thế giới hơn 15 triệu đồng/lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.186 đồng/USD. Đây là phiên thứ 10 liên tiếp trong đà giảm. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927 - 26.445 đồng/USD. Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977-26.395 đồng/USD. Tại các ngân hàng, giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm dù vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 đồng/USD. Giá USD trên thị trường tự do trong khoảng 26.410 - 26.510 đồng/USD mua - bán. NGỌC MAI

6 n Thứ Hai n Ngày 22/9/2025 KHOA GIÁO Chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học đặt ra cho ngành giáo dục những nhiệm vụ không nhỏ. Tiếng Anh không chỉ nằm trong tiết học ngoại ngữ mà phải được “cài” vào tất cả các môn học. Ngôn ngữ tiếng Anh hiện diện khắp các hoạt động trong môi trường học đường. GẦN 90% GIÁO VIÊN ĐẠT CHUẨN Bộ GD&ĐT đang xây dựng Đề án quốc gia “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn 2045”. Năm nay, cũng là năm kết thúc đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025. Bà Nguyễn Thị Mai Hữu, Trưởng Ban Quản lí Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT, cho biết, sau thời gian triển khai đề án, việc sử dụng ngoại ngữ của đội ngũ giảng dạy, học sinh, sinh viên tăng lên trong học tập và nghiên cứu. Số lượng học sinh, sinh viên đủ năng lực ngoại ngữ du học và đạt học bổng các trường ĐH nước ngoài tăng lên. Tỉ lệ học sinh làm quen tiếng Anh lớp 1 - 2 tăng từ 43% năm 2020 lên 69% năm 2024. Tỉ lệ học sinh mầm non được làm quen Chương trình tiếng Anh tăng dần đến nay là 28,5%. Tỉ lệ học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế dự xét tốt nghiệp và tuyển sinh tăng đều các năm trong đó tiếng Anh tăng 11 - 14%. Tỉ lệ giáo viên ngoại ngữ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ tăng 22% (tăng từ 66% năm 2018 lên 88% năm 2025). Tỉ lệ học sinh được học tiếng Anh hệ 10 năm theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt trên 99% (trong đó học sinh tiểu học từ lớp 3 - 5 đạt 100%). Nhưng quá trình triển khai đề án cũng bộc lộ những hạn chế như: năng lực sử dụng ngoại ngữ thực tiễn của học sinh và giáo viên chưa đạt kì vọng; việc dạy học còn thiên về “học ngoại ngữ” hơn là “học ngôn ngữ”; chính sách dành cho giáo viên ngoại ngữ và xã hội hóa trong lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên chưa đạt được yêu cầu… Đề án đã hỗ trợ địa phương, nhưng ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn rất nhiều khó khăn với người dạy, người học. Đây cũng là những vùng trũng về dạy và học ngoại ngữ thời gian qua. NHIỀU BẤT CẬP TRONG THỰC TẾ PGS.TS Phạm Thị Hồng Nhung, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) chia sẻ, những thầy cô tham gia lớp học bồi dưỡng có người phải vật lộn 7 - 8 năm mới đạt chuẩn. Chặng đường đó là áp lực kinh khủng đối với họ. Bà Nhung cho biết, thời điểm triển khai kiểm tra, đánh giá trình độ giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên cũng như nhà quản lí đều hoang mang. Đến khi có kết quả, giáo viên không được nhận trực tiếp, gửi về trường. Các nhà trường công bố công khai danh tính những giáo viên chưa đạt chuẩn. Từ tình huống đó, giáo viên lên lớp hằng ngày giảng dạy học sinh với “nhãn mác” chưa đạt chuẩn. Thậm chí thông tin đó còn được nhắc đi nhắc lại tại các cuộc họp của nhà trường. Đến khi bồi dưỡng cũng cấp tập, giáo viên vừa học trong hè, vừa học trong những ngày cuối tuần. Thời gian nâng chuẩn vừa qua, những giáo viên này cảm thấy có nhiều áp lực. “Có giáo viên nói với tôi rằng, có đồng nghiệp đạt chuẩn C1 nhưng kết quả kiểm tra của học sinh thấp hơn lớp em dạy. Đó là động lực để em tiếp tục học tập, giảng dạy để nâng chuẩn”, bà Nhung nói. Có giáo viên vận dụng chính phương pháp đã dạy cho học sinh đó là chấp nhận mình yếu hơn để có can đảm vượt qua. “Giáo viên nói rằng họ “đau” lắm khi trải qua giai đoạn vừa qua”, bà Nhung cho hay. Bà Nhung cho rằng, giáo viên thực sự bị sang chấn tâm lí. Chia sẻ những điều này, không phải để biện minh cho giáo viên mà là để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo, khi thực hiện tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Khi đó, giáo viên tất cả các môn học đều phải được tập huấn, bồi dưỡng. Bà Nguyễn Thị Mai Hữu cho hay, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học nghĩa là trở thành ngôn ngữ giao tiếp, giảng dạy trong nhà trường. Không chỉ vậy, mục tiêu lớn hơn là tất cả giáo viên có thể dạy học bằng tiếng Anh. TS Mai Hữu thừa nhận, đây là một thách thức: “Việc học riêng tiếng Anh đã khó, chưa kể áp dụng tiếng Anh vào giảng dạy cho tất cả các môn học khác ở trong nhà trường. Nhiều trường, nhiều địa phương rất thiếu thốn, nhưng vẫn nỗ lực thực hiện chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, đây là điều rất đáng trân quý và vì mục tiêu chung của giáo dục”. Với vai trò là nhà quản lí, bà Hữu cho rằng, để triển khai được chủ trương lớn này, cần sự đầu tư hơn nữa vào cơ sở vật chất, hỗ trợ trang thiết bị từ các đơn vị, tổ chức. Bà mong các đơn vị cùng chung tay để các cơ sở giáo dục địa phương có thể vượt khó, đáp ứng được mục tiêu đề ra trong lồng ghép tiếng Anh vào nhiều môn học. NGHIÊM HUÊ TIẾNG ANH THÀNH NGÔN NGỮ THỨ 2 TRONG TRƯỜNG HỌC: Mục tiêu lớn, đầy thách thức Cô Lê Thị Trường, giáo viên Trường Tiểu học Vạn Thắng, chia sẻ mô hình tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong giáo dục tiểu học nông thôn ẢNH: NGHIÊM HUÊ Trưởng Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Bộ GD&ĐT nhận định, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ giao tiếp, giảng dạy trong nhà trường là một mục tiêu lớn đầy thách thức. Theo trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), trong số 1.000 tân sinh viên 2 ngành ngôn ngữ Anh và sư phạm tiếng Anh có 700 em đạt trình độ chuẩn đầu ra C1 (bậc 5), 250 em đạt B2 (bậc 4), chỉ có 50 em là B1 (bậc 3). Năng lực ngoại ngữ của học sinh Việt Nam đạt ở trình độ xét tuyển ĐH phần lớn là do đầu tư của phụ huynh cho con học thêm tại các trung tâm ngoại ngữ. Trước năm 2025, khi ngoại ngữ là môn bắt buộc, phổ điểm môn ngoại ngữ thể hiện rất rõ điều này khi có 2 đỉnh. Chiều 20/9, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK), ĐH Đà Nẵng tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học chính quy năm 2025. Tại lễ tốt nghiệp, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh đã vinh danh 5 thủ khoa xuất sắc toàn khóa. Trong đó, em Nguyễn Minh Hiếu (sinh viên khóa K20, Ngành Khoa học và Kỹ thuật máy tính) là thủ khoa toàn khóa với điểm trung bình 3,88/4, xếp loại học tập xuất sắc. Chọn chuyên ngành học mới mẻ đó là Khoa học Dữ liệu, Minh Hiếu luôn đạt thành tích học tập xuất sắc trong suốt 4 năm học, liên tục giành học bổng tài năng toàn phần; giành được học bổng trao đổi toàn phần Erasmus+ tại Đại học Bách khoa Valencia (Tây Ban Nha)… Em cũng là sinh viên xuất sắc tiêu biểu được tuyên dương tại Lễ vinh danh Thủ khoa và nâng bước sinh viên ĐH Đà Nẵng năm 2022. Bên cạnh đó, chàng “hotboy” này còn là thủ lĩnh phong trào năng nổ của ĐH Đà Nẵng. Em còn là thành viên sáng lập và là Trưởng ban Sự kiện CLB sinh viên nói trước đám đông Tucano của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh. Minh Hiếu từng đạt giải nhất Cuộc thi tranh biện Powers of Word - ĐH Đà Nẵng năm 2022, Giải thưởng Phát triển vì Các mục tiêu Bền vững (SDGs) trong Seminar về Công nghệ Bền vững Nhật Bản năm 2021… Vinh dự đại diện sinh viên tốt nghiệp phát biểu, Minh Hiếu trích dẫn lời phát biểu của Harriet Tubman - một nhà hoạt động nhân đạo huyền thoại của Mỹ: “Every great dream begins with a dreamer” - “Mọi giấc mơ vĩ đại đều bắt nguồn từ một người dám mơ”, Minh Hiếu gửi gắm đến tất cả các tân cử nhân, tân kỹ sư lời chúc “chân cứng đá mềm, dám ước mơ, dám thực hiện”. “Mỗi ngày mới đến đều sẽ mở ra những cơ hội mới và mong rằng mỗi người trong chúng ta hãy cứ mạnh dạn mỗi ngày. Cứ bước đi, cứ trải nghiệm, cứ hết mình, cứ thất bại để rồi lại nhanh chóng đứng lên trên hành trình tìm kiếm đích đến và thành công của riêng mình”, Minh Hiếu nói. Theo TS. Nguyễn Hiệp - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, bên cạnh thành tích học tập tốt, các tân cử nhân và kỹ sư đều được trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức; không chỉ học tập bằng tiếng Anh mà còn được trải nghiệm trong một môi trường đa văn hóa. Nhiều tân cử nhân, tân kỹ sư của Viện được tuyển dụng ngay cả khi chưa hoàn thành chương trình đào tạo, chất lượng nhân lực được các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng đánh giá cao. “Tốt nghiệp không phải là một điểm kết thúc. Đó là cánh cửa mở ra một thế giới mới rộng lớn hơn, thú vị hơn và cũng đòi hỏi nhiều hơn. Các em sẽ đối mặt với các thách thức mới. Thách thức chính là xúc tác của trưởng thành. Hãy cứ ước mơ. Hãy cứ dấn thân. Các em chính là thế hệ sẽ viết nên chương mới cho VNUK”, TS. Hiệp nói. GIANG THANH Tân thủ khoa truyền cảm hứng dám ước mơ, dám thực hiện Nguyễn Minh Hiếu phát biểu tại lễ tốt nghiệp Phát biểu trong lễ tốt nghiệp, Nguyễn Minh Hiếu, thủ khoa toàn khóa của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (ĐH Đà Nẵng), đã truyền cảm hứng “dám ước mơ, dám thực hiện” đến tất cả tân cử nhân, tân kỹ sư.

