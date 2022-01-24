Báo Tiền Phong số 261/2025

TRANG 5 Có ngăn đầu cơ, thu hẹp chênh lệch giá? ÁP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN GIAO DỊCH VÀNG: trách nhiệm tập thể, cá nhân TRANG 6 Một bộ sách giáo khoa cần tránh “lối mòn” THỨ NĂM 18/9/2025 Số 261 0977.456.112 TRANG 11 TRANG 7 Người đặt nền móng cho truyền thông thế hệ mới TRANG 12 Cuộc họp kỳ lạ nhất của Fed TRANG 3 ĐÀ NẴNG PHẤN ĐẤU NHẬP NHÓM THÀNH PHỐ CẠNH TRANH TOÀN CẦU 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương giải ngân thấp LÀM RÕ TRANG 4 SỚM BAN HÀNH TIÊU CHUẨN, PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH, ĐÔ THỊ Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN TRANG 2 TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: HÀNG NGHÌN NGƯỜI SẬP BẪY ĐẦU TƯ TIỀN ẢO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THẤP: “Nút thắt” trách nhiệm CHUYỆN HÔM NAY Chính phủ phải liên tục vào cuộc nhắc, thúc giục, thậm chí “giao nhiệm vụ, trách nhiệm” cho các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bơm vốn cho nền kinh tế. XEM TIP TRANG 5 n PHẠM TUYÊN Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội đã đắp xong cơ bản móng, nền đường song hành và thảm bê tông nhựa những km đầu tiên ẢNH MINH HỌA: ĐĂNG KHOA

2 nThứ Năm n Ngày 18/9/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Theo TTXVN, sáng 17/9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về tình hình 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi nghe các báo cáo, kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, Đảng ủy Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, trong đó có Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và nhiều cơ quan khác tiến hành khẩn trương đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; giao cho Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, trong đó Đảng ủy Chính phủ đánh giá về thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư yêu cầu, cần đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và kết quả thực hiện các nghị quyết quan trọng này; nghiên cứu kỹ lưỡng những vấn đề mới đặt ra sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, sáp nhập, hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; chỉ ra những vấn đề cần phải điều chỉnh và đối chiếu với yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới; nghiên cứu xu hướng mới về phát triển đô thị, nông thôn hiện đại trên thế giới để bổ sung, sửa đổi các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Tổng Bí thư lưu ý, phải nhận thức rõ phát triển đô thị và phát triển nông thôn là hai nhiệm vụ chiến lược bổ sung, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời. Vấn đề đô thị và vấn đề nông thôn không chỉ là vấn đề kinh tế - xã hội mà còn là vấn đề chính trị, văn hóa, an sinh của người dân. Đô thị hiện đại là văn minh, vừa là động lực của phát triển, đồng thời nông thôn giàu đẹp, văn hóa, bền vững là hậu phương vững chắc. Quan hệ đô thị, nông thôn phải được quy hoạch, bài bản, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, phát triển cân bằng, hài hòa, bổ sung hỗ trợ lẫn cho nhau. Liên quan đến việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, Tổng Bí thư đề nghị cần ban hành sớm, triển khai các công tác có liên quan đến địa phương, thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển, củng cố, xây dựng chính quyền mạnh. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần có đánh giá bước đầu về tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nêu rõ yêu cầu phát triển mới và đề xuất những quan điểm chỉ đạo mới; nghiên cứu kỹ, thấu đáo để ban hành Kết luận của Bộ Chính trị. Theo Tổng Bí thư, sau Đại hội XIV của Đảng, khi các Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 06 đã thực hiện được 5 năm thì tính toán có thể ban hành nghị quyết mới cho phù hợp với thực tiễn. Đây là những vấn đề chiến lược, rất lớn, rất khó, yêu cầu tập trung cao về trí tuệ, huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học và tham khảo các kinh nghiệm quốc tế để tham mưu định hướng phát triển đô thị, nông thôn nước ta tương xứng với yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. TRƯỜNG PHONG Chiều 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 20212026 để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thay cho ông Đỗ Minh Tuấn. Trước đó vào sáng cùng ngày, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Nguyễn Hoài Anh (SN 1977, quê tỉnh Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng) có trình độ thạc sĩ Quản lý Hành chính công; Kiến trúc sư; Cử nhân Ngữ văn Anh. Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Hoài Anh từng kinh qua nhiều vị trí như: Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận; Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận; Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận. Đến tháng 7/2025, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. PHẠM TRƯỜNG Liên quan đến việc ban hành tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị cần ban hành sớm, triển khai các công tác có liên quan đến địa phương, thực hiện quy hoạch, định hướng phát triển, củng cố, xây dựng chính quyền mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Sớm ban hành tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính, đô thị Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa THỜI SỰ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: HẢI PHÒNG: 300 cán bộ đi làm bằng tàu hỏa Từ ngày 22/9, khoảng 300 viên chức, cán bộ, công chức và người lao động tại Hải Phòng sẽ bắt đầu đi làm bằng tàu hỏa với giá vé mỗi lượt là 55.000 đồng. Theo Tổng Công ty Đường sắt (VNR), đôi tàu thử nghiệm mang số hiệu HP15/HP16, gồm từ 5 đến 8 toa ghế ngồi mềm (64 chỗ/toa), với thời gian hành trình khoảng 1 giờ 15 phút. Cụ thể, với chiều đi: Tàu HP15 xuất phát từ ga Hải Dương lúc 6h, dừng đón trả khách tại ga Thượng Lý lúc 6h55 và đến ga Hải Phòng lúc 7h10. Đối với chiều về: Tàu HP16 rời ga Hải Phòng lúc 17h15, dừng tại ga Thượng Lý lúc 17h25 và kết thúc tại ga Hải Dương lúc 18h20. Giá vé mỗi lượt là 55.000 đồng. Với vé khứ hồi trong ngày, hành khách được giảm 20% cho chiều về; vé nhóm áp dụng chính sách “mua 4 tính tiền 3”. Bên cạnh đó, Hải Phòng sẽ bố trí xe buýt đưa đón cán bộ, nhân viên từ ga đến tận nơi làm việc và ngược lại. Trong giai đoạn thử nghiệm, VNR sẽ tiến hành phân tích, đánh giá định kỳ 10 ngày/lần để điều chỉnh kế hoạch chạy tàu, chính sách giá vé, đồng thời xem xét việc tiếp tục thử nghiệm hoặc đưa vào khai thác chính thức phục vụ cán bộ và người dân. Hiện nay, tỉnh Hải Dương và Hải Phòng đã được sáp nhập thành một tỉnh với tên gọi Hải Phòng. Việc triển khai tuyến tàu hỏa này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại khu vực Hải Dương cũ di chuyển đến Hải Phòng làm việc. LỘC LIÊN Phân công bà Phạm Thị Xuân Trang điều hành HĐND tỉnh Khánh Hòa Sáng 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa họp và thống nhất phân công bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới. Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (chiều 16/9), HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. HĐND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026. PHÙNG QUANG HĐND tỉnh Thanh Hóa đã họp và bầu ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh thay ông Đỗ Minh Tuấn.

3 n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 THỜI SỰ Đà Nẵng phấn đấu nhập nhóm thành phố cạnh tranh toàn cầu Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Sáng 17/9, Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 20252030, khai mạc với sự tham dự của 399 đại biểu. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội có chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, tạo đột phá, xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân” với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển.” Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh tập trung hoàn thiện hạ tầng, nhất là giao thông; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư gắn với du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản phẩm đặc trưng, gắn sản xuất với chế biến, mở rộng hợp tác thương mại biên giới, phát huy lợi thế Công viên địa chất toàn cầu non nước Cao Bằng. Trong công tác xây dựng Đảng, Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị tỉnh nâng cao năng lực lãnh đạo, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, tạo môi trường ổn định. Cao Bằng quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Giai đoạn 2025-2030 là thời kỳ quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình của địa phương và cả nước. Đại hội cần bầu ra những đồng chí đủ đức, đủ tài lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Quản Minh Cường cho biết, trong 5 năm qua, cơ cấu kinh tế của Cao Bằng chuyển dịch tích cực, GRDP bình quân đầu người đạt 50,73 triệu đồng/năm, tăng 1,4 lần so với 2020. Du lịch khởi sắc, hạ tầng mở rộng; công tác dân tộc, tôn giáo triển khai đồng bộ. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; trật tự xã hội ổn định… P.V (theo TTXVN) Đó là yêu cầu của Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khi phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030. Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 ẢNH: QUỐC ĐẠT/TTXVN Ngày 17/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, với 450 đại biểu tham dự. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. THỰC HIỆN 5 NHIỆM VỤ Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, nhiệm kỳ qua, thành phố Đà Nẵng bị tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi, điển hình như đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, thành phố đã nỗ lực vượt qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Thường trực Ban Bí thư đánh giá, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố đã xác định những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 tương đối toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Điều đó thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn phát triển và khát vọng vươn lên với quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ. “Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thật hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, các kết luận, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Phấn đấu để Đà Nẵng gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu. Phải có khát vọng biến Đà Nẵng thành trung tâm khoa học công nghệ, giao thương quốc tế, trung tâm dịch vụ du lịch, tài chính công nghệ với hạ tầng giao thông, hạ tầng số phát triển để có thể cạnh tranh với các thành phố lớn, hiện đại của khu vực và thế giới, xứng đáng là hạt nhân của khu vực. Phát huy vai trò trụ cột cực tăng trưởng, có sức lan tỏa cao đến các địa phương trong vùng và cả nước”, ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh. Thường trực Ban Bí thư chia sẻ thêm, tại cuộc làm việc cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, đề án nhân sự, Tổ công tác của Bộ Chính trị cũng đã cơ bản thống nhất với các mục tiêu định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp của Đà Nẵng. Ông đề nghị Đảng bộ thành phố Đà Nẵng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 5 nhiệm vụ. Thứ nhất, Đảng bộ thành phố cần quán triệt và xác định công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong trong đổi mới là mục tiêu là nhiệm vụ then chốt. Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung. Thứ ba, chủ động nghiên cứu các mô hình và động lực tăng trưởng mới với định hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng, bám sát chủ trương định hướng của Trung ương theo tinh thần Nghị quyết số 57. Thứ tư, cần đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ gìn và phát triển văn hóa, phát huy các giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc của quê hương xứ Quảng. Thứ năm, tăng cường bảo đảm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. PHẤN ĐẤU GRDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐẠT 8.500 USD/NGƯỜI Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng có chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”. Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đồng thời xây dựng thành phố hiện đại, tiên phong về phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; triển khai thành công các mô hình kinh tế mới, như: Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, mô hình “5 cao”, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Theo ông Triết, để đạt được những mục tiêu đó, mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện. Bên cạnh đó phân tích rõ những thuận lợi và thách thức tác động đến sự phát triển của thành phố, từ đó tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp phù hợp. “Tôi tin tưởng rằng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm lịch sử. Đồng thời, đóng góp ý kiến thiết thực, chất lượng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, qua đó thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với vấn đề trọng đại của đất nước”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ. Trong báo cáo chính trị trình Đại hội, thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt bình quân từ 11%/năm trở lên. Quy mô GRDP theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt trên 660.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%/năm, đóng góp khoảng 60-62% GRDP... THANH HIỀN Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đà Nẵng phải phấn đấu để gia nhập nhóm các thành phố cạnh tranh toàn cầu, phải có khát vọng thành trung tâm khoa học công nghệ… Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Sáng 17/9, tại phiên chính thức, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 – 2030, công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025, được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Bí thư gồm các ông: Nguyễn Đình Vĩnh, Phạm Đức Ấn, Nguyễn Đức Dũng và Ngô Xuân Thắng. Ông Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, quê ở xã Duy An, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Nam Phước, TP Đà Nẵng). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư công nghệ Silicat. Ông hiện là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (hàng đầu, bên phải) đến dự Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bộ Tài chính gỡ “nút thắt” 4 XÃ HỘI n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 Sáng 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3). 29 BỘ, CƠ QUAN VÀ 12 ĐỊA PHƯƠNG GIẢI NGÂN THẤP Theo báo cáo, kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ cả về số tương đối (tỷ lệ) và số tuyệt đối. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước giải ngân vốn đầu tư công đạt 409.000 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 5,9% về tỷ lệ và tăng hơn 135.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được, đặc biệt là 9 bộ, cơ quan trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức trung bình của cả nước trở lên, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; vẫn còn chậm trễ trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; nguồn cung nguyên vật liệu chưa được giải quyết tốt, giá nguyên vật liệu tăng so với thời điểm mở thầu làm tăng chi phí. Công tác đấu thầu và thanh tra, kiểm tra còn nhiều hạn chế; xử lý các vi phạm, chậm trễ trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công chưa kịp thời, nghiêm minh. Một số địa phương còn chưa chủ động, chưa quyết liệt, còn lúng túng trong chỉ đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm chưa cao, thậm chí còn tâm lý né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chờ đợi trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy… Có 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn hơn 38.000 nghìn tỷ đồng. Đến hết tháng 8 năm 2025, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Thủ tướng phê bình và yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương này kiểm điểm rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp để đẩy mạnh giải ngân trong thời gian tới, trong đó xác định kết quả giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ, đánh giá kết quả công tác. XỬ LÝ KỊP THỜI CÁN BỘ YẾU KÉM, TIÊU CỰC Về nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, để bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án; phân loại dự án theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không có khả năng giải ngân…); từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra. Phân công cụ thể lãnh đạo của Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác. Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân bổ hơn 38.000 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm, hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương mình (nếu có), gửi Bộ Tài chính trước ngày 20/9/2025. Thủ tướng nhấn mạnh, cần xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; kiểm điểm, xử lý kịp thời các cán bộ yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. TRƯỜNG PHONG Theo báo cáo, còn 18 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao với tổng số vốn gần 38.400 tỷ đồng. Đến hết tháng 8/2025, có 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình cả nước. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, việc giải ngân vốn đầu tư công đang gặp vướng mắc liên quan vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Một số xã chưa kịp kiện toàn, thiếu vị trí liên quan đến đầu tư công như kế toán, quản lý dự án khiến thủ tục thanh quyết toán phải chờ. Nhiều công trình trước đây do cấp huyện quản lý nay phải chuyển giao sang đơn vị, đầu mối khác. Mặc dù Trung ương đã có những hướng dẫn cụ thể, nhưng trong quá trình triển khai vẫn phát sinh vướng mắc do ở mỗi địa phương, điều kiện và tình hình khác nhau. “Đến nay, vẫn còn một lượng vốn ngân sách Trung ương chưa được phân bổ, ước tính khoảng 38.500 tỷ đồng. Theo báo cáo, còn 18/42 bộ ngành, cơ quan Trung ương và 29/34 địa phương chưa phân bổ hết số vốn ngân sách Trung ương giao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do các dự án chưa được phê duyệt. Cũng một phần do việc sắp xếp lại bộ máy hành chính, trong đó có sự sáp nhập, điều chỉnh chức năng của một số cơ quan, dẫn đến mất thêm thời gian để ổn định và rà soát lại danh mục đầu tư. Bên cạnh đó, có những dự án sau khi đánh giá lại phải thay đổi chủ đầu tư, phải chuyển đổi công năng, hoặc tạm dừng triển khai. Việc này cũng làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ phê duyệt dự án”, đại diện Bộ Tài chính cho biết. Trao đổi với Tiền Phong, TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và Quản lý kinh tế Trung ương cho rằng, vướng mắc phát sinh khi mới vận hành chính quyền địa phương 2 cấp là điều bình thường. “Trong bối cảnh này, chúng ta cần vận dụng mạnh mẽ kinh tế số trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới. Các dự án đầu tư công cần được số hóa để cơ quan cấp trên có thể theo dõi sát sao, kịp thời gỡ vướng, hỗ trợ cấp xã trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công”, ông Doanh đề xuất. Ông Doanh cho rằng, địa phương cần có giải pháp tăng cường chuyên gia từ cấp tỉnh chuyển về hỗ trợ cấp xã trong quá trình mới vận hành bộ máy; thu hút nhân sự có kỹ năng, kinh nghiệm thực hiện dự án đầu tư công đã phân cấp cho cấp xã phê duyệt. Bộ Tài chính cũng đưa ra giải pháp nhằm gỡ vướng để thúc đẩy đầu tư công như: chuyển vốn sang dự án giải ngân tốt hơn, cho phép thủ trưởng đơn vị tạm phân công một nhân sự đủ điều kiện làm phụ trách kế toán và đăng ký chữ ký giao dịch với Kho bạc. NGỌC LINH Bộ Tài chính phối hợp với địa phương gỡ “nút thắt” nhân sự phụ trách tài chính nhằm góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Bộ Tài chính và địa phương gỡ vướng giải ngân đầu tư công khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (Ảnh minh họa) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp ẢNH: VGP “Mỗi chủ thể liên quan phải nhìn lại công việc trong 8 tháng qua để tiếp tục triển khai công việc trong những tháng cuối năm, chuẩn bị lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn vào 19/12/2025 vào dịp kết thúc kế hoạch 5 năm và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Những gì đã làm tốt thì tiếp tục phát huy, những gì chưa tốt thì phấn đấu làm tốt hơn, những gì sai phạm thì phải xử lý, những gì vướng mắc thì phải tháo gỡ”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THẤP: Làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân

PHÂN BIỆT ĐẦU CƠ - TÍCH LŨY Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 278 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9/2025. Theo đó, liên quan dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế và giao Bộ Tài chính phối hợp Ngân hàng Nhà nước thống nhất nội dung này trong dự thảo luật. Đề xuất này khiến nhiều người dân nắm giữ vàng lo lắng. Anh Nguyễn Đức, nhân viên công ty nước ngoài tại Hà Nội chia sẻ, hằng tháng sau khi nhận lương sẽ dành một phần tích lũy mua vàng để dưỡng già. “Tôi có thu nhập cao và đã đóng thuế TNCN. Số tiền lương còn lại, tôi tích lũy mua vàng để dưỡng già và để dành cho các con. Sau này, tôi bán vàng, nếu áp thuế TNCN liệu có xảy ra thuế chồng thuế? Tôi mong cơ quan chức năng có giải pháp hài hòa”, anh Đức kiến nghị. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quang Huy (khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, vàng từ lâu đã mang một vị trí đặc biệt trong đời sống. Vàng vừa là phương tiện tích lũy truyền thống gắn với tâm lý “của để dành”, vừa trở thành kênh đầu tư khi giá biến động. Trong vài năm gần đây, khi giá vàng tăng mạnh, chức năng “sinh lời” của vàng càng được chú ý, kéo theo nhiều giao dịch mang màu sắc đầu cơ. Chính trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu áp thuế thu nhập cá nhân với giao dịch vàng là một bước đi cần thiết để tăng cường sự minh bạch và định hướng thị trường theo hướng ổn định hơn. “Cách thức triển khai việc áp thuế TNCN với giao dịch vàng cần sự cân nhắc tinh tế. Chỉ nên tính thuế trên phần lợi nhuận phát sinh từ chênh lệch giá mua - bán, thay vì áp trên toàn bộ giá trị giao dịch. Nên có ngưỡng miễn thuế phù hợp, để người dân chỉ bán vài lượng nhằm lo những việc lớn trong gia đình không phải chịu gánh nặng ngoài mong muốn. Như vậy, chính sách vừa bảo đảm tính công bằng, vừa giúp tập trung điều tiết vào những giao dịch có tính chất đầu cơ hoặc kinh doanh”, ông Huy kiến nghị. Theo ông Huy, cơ quan chức năng cần lưu ý về thời gian nắm giữ. Việc miễn hoặc giảm thuế cho các giao dịch vàng được giữ dài hạn sẽ khuyến khích xu hướng tích trữ ổn định, giảm áp lực mua bán ngắn hạn. Các hoạt động giao dịch lặp lại, khối lượng lớn có thể được xếp vào diện kinh doanh và chịu mức thuế cao hơn, phù hợp với bản chất hoạt động. Chuyên gia thuế Nguyễn Văn Phụng nhận định, hiện điều kiện áp thuế TNCN với vàng đã dần hội đủ khi hầu hết các giao dịch mua bán vàng đều có hóa đơn và được thanh toán qua chuyển khoản. Với sự hỗ trợ của công nghệ và hệ thống ngân hàng, việc truy xuất dòng tiền và xác định lợi nhuận từ vàng hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, ông Phụng lưu ý, cần phân biệt rõ nguồn gốc vàng: tài sản được thừa kế, tặng cho, tích lũy lâu năm không thể bị đánh thuế như vàng đầu tư mua bán ngắn hạn. Cách phân biệt này là yếu tố mấu chốt để chính sách không gây ra sự bất công, nhầm lẫn và phản ứng tiêu cực từ người dân. TRẢ LẠI CÔNG BẰNG GIỮA CÁC LOẠI TÀI SẢN TS. Châu Đình Linh (Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) nhìn nhận, từ góc độ chính sách thuế, vàng từ lâu đã nằm ngoài "vùng đánh thuế", dù có thể mang lại lợi nhuận lớn tương tự chứng khoán hay bất động sản. Theo ông Linh, đầu tư vàng sinh lời cũng tương tự như các tài sản tài chính khác. Việc áp thuế sẽ trả lại sự công bằng trong hệ thống thuế. Đặc biệt, theo ông Linh, chênh lệch giá vàng mua vào - bán ra thời gian qua đã rất cao, tạo điều kiện cho giới đầu cơ trục lợi. Trong giai đoạn từ trước Tết Nguyên đán 2025 đến nay, thị trường ghi nhận nhiều đợt đầu cơ quy mô lớn, góp phần làm méo mó giá vàng trong nước so với thế giới. “Chính sách thuế cần có phân loại rõ ràng giữa tích lũy và đầu tư, giữa bán vàng phục vụ tiêu dùng cá nhân với hoạt động đầu cơ. Không thể đồng nhất tất cả giao dịch vàng đều là đầu cơ và áp thuế đại trà. Việc này không chỉ gây phản ứng mà còn làm sai lệch mục tiêu chính sách”, ông Linh nói. Dù ủng hộ việc đánh thuế TNCN với giao dịch vàng, các chuyên gia đều cho rằng, đây không phải “cây đũa thần” duy nhất. Việc ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá trong nước - thế giới còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tăng nguồn cung vàng hợp pháp trong nước. Theo ông Nguyễn Quang Huy, về dài hạn, thuế chỉ là một trong nhiều công cụ. Để hạn chế đầu cơ bền vững, điều quan trọng là tạo ra các lựa chọn đầu tư thay thế an toàn, minh bạch và hấp dẫn hơn, như chứng chỉ vàng, tài khoản vàng điện tử, quỹ ETF vàng, cũng như nâng cao sức hút của kênh tiết kiệm và trái phiếu. Minh bạch hóa thông tin giá cả, quản lý hiệu quả nguồn cung và hoạt động kinh doanh vàng cũng là những yếu tố không thể thiếu. “Thuế TNCN với giao dịch vàng nên được thiết kế trên tinh thần hài hòa và phân biệt rõ ràng: điều tiết đúng đối tượng đầu cơ, song vẫn giữ được sự an toàn cho người tích trữ nhỏ lẻ. Một chính sách cân bằng như vậy không chỉ giúp thị trường minh bạch, ổn định hơn, mà còn củng cố niềm tin xã hội và mở ra hướng phát triển bền vững cho hệ thống tài chính trong tương lai”, ông Huy cho biết thêm. QUỲNH NGA Sau khi liên tiếp tăng giá, chênh lệch khoảng 40 triệu đồng/ lượng từ đầu năm tới nay, vàng đã trở thành kênh đầu tư, sinh lời hấp dẫn. Các chuyên gia ủng hộ đề xuất áp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với giao dịch vàng. Tuy nhiên, việc áp thuế cần có lộ trình, phân biệt hoạt động đầu tư và tích lũy, tránh gây sốc cho người dân. 5 n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 KINH TẾ Có ngăn đầu cơ, thu hẹp chênh lệch giá? Các chuyên gia ủng hộ việc áp thuế TNCN với giao dịch vàng nhưng cần phân loại và có lộ trình ẢNH: NHƯ Ý ÁP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN GIAO DỊCH VÀNG: CHUYỆN HÔM NAY Đây không phải "chuyện mới" của đất nước, của nền kinh tế trong những năm qua. Tuy nhiên, chỉ trong 3 quý của năm 2025 mà Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ phải 3 lần tổ chức và trực tiếp tham dự hội nghị về thúc đẩy đầu tư công nhằm đôn đốc tiến độ thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương cũng là chuyện hiếm gặp trong lịch sử. Chỉ trước đó một ngày, chiều 16/9, tại TPHCM diễn ra cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với 168 phường, xã về báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm 2025, dự kiến giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng cuối năm và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cả nước ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/8/2025 là 409.174 tỷ đồng, đạt 46,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (đạt 40,4%); về số tuyệt đối cao hơn cùng kỳ năm 2024 khoảng 135 nghìn tỷ đồng. Giải ngân vốn ngân sách Trung ương đạt khoảng 131.773 tỷ đồng, đạt 32,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (41%); giải ngân vốn ngân sách địa phương khoảng 277.400 tỷ đồng, đạt 58,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm 2024 (40%). Có thể hiểu với người đứng đầu Chính phủ lúc này, điều hành để hướng đến mục tiêu đạt tăng trưởng 8% trong năm 2025 là mục tiêu lớn. Để làm được, không thể thiếu sự chung tay, chung ý chí quyết tâm của các bộ ngành, địa phương. Việc bám sát diễn biến của nền kinh tế, thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, gỡ các điểm nghẽn, nút thắt của nền kinh tế là việc cần liên tục thực hiện. Thúc đẩy giải ngân đầu tư công 100% trong năm 2025 là việc quan trọng và hết sức ý nghĩa. Thực tế cho thấy, tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, không giải ngân đúng tiến độ, trả lại vốn được giao… nhưng không bị xử lý đã diễn ra nhiều năm qua. Những nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này cũng đã được mổ xẻ nhiều. Để giải ngân đầu tư công đúng kế hoạch đề ra, cần có giải pháp linh hoạt, ứng biến kịp thời. Lãnh đạo các bộ ngành, địa phương được giao thực hiện nhiệm vụ giải ngân phải tâm huyết, dám chịu trách nhiệm đi cùng đổi mới tư duy; hành động phải quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành. Trong đó, yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, coi kết quả giải ngân sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ; không để xảy ra tình trạng trì trệ, đùn đẩy, né tránh trong thực hiện giải ngân đầu tư công; giao trách nhiệm đi kèm chế tài/chế độ khen thưởng… là giải pháp quan trọng và được giám sát, đánh giá thường xuyên. “Nút thắt” trách nhiệm người đứng đầu cũng sẽ được gỡ bỏ khi có những trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm, thực hiện không đạt kế hoạch đề ra bị xử lý. Chỉ khi đó, động lực sẽ được lan tỏa và giải ngân đầu tư công sẽ không còn là vấn đề nhức nhối. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có thời gian để tập trung cho các nhiệm vụ lớn khác của đất nước như ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và nâng cao đời sống nhân dân. P.T “Nút thắt” trách nhiệm TIẾP THEO TRANG 1 Tại phiên giao dịch ngày 17/9, giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết 130-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng nhẫn tròn trơn 126-130 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới ở mức 3.677 USD/ounce, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm 2025, giá vàng trong nước đã tăng hơn 40 triệu đồng/lượng và trở thành kênh đầu tư sinh lời hấp dẫn so với kênh đầu tư khác.

6 n Thứ Năm n Ngày 18/9/2025 KHOA GIÁO SỚM HÌNH THÀNH MỘT BỘ SGK Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Một trong những nội dung đáng chú ý là triển khai định hướng về sách giáo khoa: Rà soát hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học. Đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh. Trước năm 2020, Việt Nam dùng chung 1 bộ SGK. Cuối năm 2018, Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018, một chương trình, nhiều bộ SGK. Từ năm học 2020-2021, SGK mới được đưa vào sử dụng với lớp 1. Lúc này, cả nước có 5 bộ sách được phê duyệt và lưu hành trên thị trường gồm: Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức với cuộc sống, Cùng học để phát triển năng lực, Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Cánh Diều. Sau 1 năm triển khai, từ 5 bộ sách, cả nước còn 3 bộ là Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo. Năm học 2024-2025 kết thúc một chu trình thay SGK mới (5 năm), có nhiều tranh cãi xung quanh việc biên soạn nhiều bộ SGK hay chỉ cần một bộ SGK duy nhất như chương trình 2006. Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị ra đời, nêu rõ cần rà soát, đánh giá việc triển khai chương trình GDPT; bảo đảm cung cấp một bộ SGK thống nhất toàn quốc, chính thức chấm dứt việc tranh cãi bấy lâu. Phản ánh của một số giáo viên cho thấy, tuy nói nhiều SGK nhưng sự khác biệt giữa các bộ sách không nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất nội dung kiến thức được dạy trong thời gian nào của năm học. Một giáo viên dạy Địa lí THPT tại Ninh Bình lấy ví dụ, trong SGK Địa lí lớp 10, ở bộ sách Cánh Diều, chương II là Thạch Quyển, nhưng ở bộ SGK Chân trời sáng tạo, nội dung này nằm ở Chương III. Sự không khác biệt giữa các bộ SGK được giáo viên lí giải do có một chương trình khung xương sống chung, các bộ sách đều phải dựa trên khung này. CÂN NHẮC BA HƯỚNG TIẾP CẬN Việc có một bộ SGK chung thống nhất có thể giải quyết được vấn đề như tiết kiệm chi phí, không gây khó khăn cho phụ huynh khi mua SGK cho con em, thuận lợi khi học sinh chuyển trường… Theo PGS.TS. Bùi Mạnh Hùng, Điều phối viên chính, Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, từ “một chương trình, nhiều SGK” sang “một chương trình, một bộ SGK thống nhất” có thể có 3 phương án: phương án 1, tổ chức biên soạn một bộ SGK mới hoàn toàn; phương án 2, chọn một trong ba bộ SGK hiện có làm bộ SGK dùng chung; phương án 3, chọn một số SGK trong từng bộ sách để ghép lại thành bộ SGK chung. Đối với phương án 1, PGS Hùng cho rằng, để biên soạn một bộ SGK mới 12 lớp, cần khoảng 4-5 năm. Về tác giả, trong đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học hiện nay, có không ít người giỏi chưa tham gia biên soạn SGK. Tuy vậy, số người đáp ứng yêu cầu đối với một tác giả SGK không còn nhiều. Có thể giải quyết nguồn tác giả bằng cách huy động một số người từng tham gia soạn 3 bộ SGK hiện hành. Tuy nhiên, việc này có thể dẫn đến xung đột lợi ích vì khi đã là tác giả của SGK hiện hành mà lại tham gia viết bộ SGK mới, không nhiều thì ít, họ sẽ sử dụng công sức sáng tạo của tập thể tác giả cũ để đóng góp trong tập thể tác giả mới. Điều này có khả năng gây ra nhiều tranh cãi và hệ lụy về mặt sở hữu trí tuệ. “Phương án 1 có ưu điểm là có một bộ SGK mới hoàn toàn”, PGS Hùng nói. Nhưng ông cho rằng, nó đòi hỏi phải có thời gian triển khai và đội ngũ tác giả thực thi, toàn ngành giáo dục phải gắng sức chạy đua với thời gian. Do được biên soạn sau, bộ SGK soạn mới phải có chất lượng cao hơn các bộ SGK hiện hành. Nếu không, rất khó giải thích vì sao phải bỏ thêm hàng trăm tỷ đồng để biên soạn thêm một bộ sách nữa. Phương án 2, ông Hùng cho rằng, không chỉ đảm bảo tiến độ mà còn giúp giảm sự lãng phí nguồn lực, kế thừa được đáng kể tài liệu dạy học đã qua thử thách và không gây ra xáo trộn cho hoạt động dạy học ở các nhà trường. Tuy nhiên, đây là lựa chọn khó khăn. Cả ba bộ SGK đều được Bộ GD&ĐT thẩm định, phê duyệt và đã được sử dụng rộng rãi. Nếu phải chọn ra một bộ SGK, cần đưa ra các tiêu chí khoa học, khách quan, minh bạch, để kết quả lựa chọn có thể thuyết phục được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công chúng nói chung. Phương án 3, có thể coi là biến thể của phương án 2. Đây cũng là phương án có những ưu điểm nhất định. Nó vừa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, vừa bảo đảm công bằng tương đối giữa các bộ sách vì bộ SGK nào cũng có SGK một số môn học được chọn. Tuy nhiên, phương án này có điểm hạn chế là bộ SGK thống nhất có thể không đảm bảo tính hệ thống, sự nhất quán giữa các môn, giữa các cấp học. Hơn nữa, việc chọn sách của môn học nào thuộc bộ sách nào cũng cần có tiêu chí khoa học, khách quan như đối với phương án 2, không phải chia đều một cách cơ học. Và quy trình lựa chọn cũng khó khăn, thậm chí có thể phức tạp hơn phương án 2 vì phải xử lí rất nhiều môn, nhiều cấp. PGS. Bùi Mạnh Hùng khẳng định, dù theo phương án nào, các bộ SGK hiện có (trong trường hợp không được chọn, theo bộ trọn vẹn hoặc sách lẻ) vẫn nên tiếp tục được lưu hành (không phải SGK bắt buộc) nhằm đảm bảo sự đa dạng về tài liệu dạy học, một điều kiện quan trọng để phát triển “hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt”, “SGK, tài liệu hỗ trợ dạy và học phù hợp với từng đối tượng học” như Nghị quyết 29 (đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo) đã khẳng định. NGHIÊM HUÊ Một bộ sách giáo khoa cần tránh “lối mòn” Học sinh đang học SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 ẢNH: NHƯ Ý Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo và Nghị quyết 281 của Chính phủ vừa ban hành yêu cầu năm 2026, cả nước có 1 bộ SGK dùng chung. Yêu cầu này đặt ra nhiều thách thức cho Bộ GD&ĐT khi chương trình giáo dục 2018 vừa triển khai xong chu trình thay sách với 3 bộ SGK. Một số giáo viên nhận định, tuy nói nhiều SGK nhưng sự khác biệt giữa các bộ sách không nhiều. Điểm khác biệt lớn nhất nội dung kiến thức được dạy trong thời gian nào của năm học. Việt Nam đã có ít nhất 3 bộ sách đã được biên soạn, đang được giảng dạy rộng rãi trên toàn quốc. Nếu biết khai thác, chúng ta có thể rút ngắn thời gian biên soạn, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, việc biên soạn có kế thừa những bộ sách hiện hành không đơn thuần chỉ là “lắp ghép” “bê nguyên” những phần nội dung của các cuốn sách hiện hành vào bộ sách mới, mà phải có sự chọn lọc, đánh giá, điều chỉnh sao cho tối ưu nhất. Phương án tối ưu nhất hiện nay là Bộ GD&ĐT thành lập Hội đồng quốc gia về SGK thống nhất, với sự tham gia của các tác giả từ ba bộ sách hiện hành, các chuyên gia giáo dục, các nhà quản lí, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi từ đội ngũ giáo viên cả nước. Bằng cách này, chúng ta sẽ có một bộ SGK thống nhất được hình thành trên cơ sở kế thừa, chắt lọc, bổ sung, thay vì viết lại từ đầu, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Bà Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra thách thức lớn nhất đối với Bộ GD&ĐT là chỉ còn một năm học để tiến hành toàn bộ nội dung công việc; sự đa dạng của thực tiễn giáo dục (vùng núi, hải đảo, đô thị, nông thôn...) rất dễ nảy sinh mâu thuẫn giữa “chuẩn chung” và “đặc thù riêng của địa phương”; tâm lí xã hội khi giáo viên đã làm quen với nhiều bộ sách qua 5 năm triển khai. Việc chuyển đổi sang một bộ sách mới sẽ lại phải làm quen, tập huấn, nghiên cứu cho kịp thời. Tóm lại, triển khai một bộ SGK thống nhất từ năm học 2026-2027 là nhiệm vụ cấp bách, nên trong công tác triển khai chắc chắn sẽ phát sinh những khó khăn. HOA BAN SGK mới nên có tính kế thừa Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga ẢNH: QH Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, phương án khả thi nhất hiện nay trong việc biên soạn SGK là không bắt đầu từ con số 0, mà dựa trên việc tổng hợp, chọn lọc, điều chỉnh từ các bộ hiện hành. Để có một bộ SGK dùng chung, đại biểu Việt Nga lưu ý, phải bảo đảm tính khoa học và hiện đại của nội dung. SGK phải bớt tính hàn lâm và tăng lượng kiến thức phổ thông. Hiện nay, theo phản ánh của nhiều giáo viên và các nhà nghiên cứu, kiến thức trong SGK phổ thông còn nặng tính hàn lâm.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==