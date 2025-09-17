Báo Tiền Phong số 260/2025

TRANG 12 CHỦ TỊCH NƯỚC LƯƠNG CƯỜNG SẮP DỰ KỲ HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG LHQ TRANG 4 THỨ TƯ 17/9/2025 SÕ 260 0977.456.112 Từ năm sau, dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí Mô hình chống cô đơn cho người già TRANG 11 Từ sử thi hậu chiến đến mạch nguồn công nghiệp văn hóa CHUYỆN HÔM NAY Dân khỏe trí cao, nước giàu mạnh, văn minh XEM TIẾP TRANG 3 n THÁI AN Việc Bộ Chính trị ban hành cùng lúc bốn nghị quyết 59, 70, 71 và 72 cho thấy quyết tâm tạo ra các đột phá chiến lược trong hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, giáo dục-đào tạo và y tế. TRANG 2 + 3 + 4 TRANG 12 TRANG 6 Nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai Xuất khẩu văn hóa qua con đường thời trang Thời trang Việt đã nhiều lần chạm ngõ quÕc tế; mới đây nhất, sự hiện diện song song của hai nhà thiết kế trẻ trên hai sàn diễn hàng đầu thế giới đang gợi mở một hướng đi dài hơn: xây dựng công nghiệp văn hóa qua thời trang. Liệu đã đến lúc Việt Nam cần một chiến lược “V-fashion” giÕng như cách Hàn QuÕc xây dựng K-fashion để đưa văn hóa ra thế giới? TRANG 8 + 9 BẮT NHÓM TIKTOKER DÀN DỰNG CLIP LỆCH CHUẨN XÃ HỘI Mỹ tìm cách thế chân Trung QuÕc trong mạng lưới cảng biển toàn cầu Băn khoăn vấn đề kinh phí MỜI NGHỆ SĨ, CHUYÊN GIA THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Cộng đồng doanh nhân tham gia kiến tạo tương lai Việt Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị ẢNH: NHƯ Ý

2 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 THỜI SỰ Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Các nghị quyết được quán triệt, gồm: Nghị quyết số 59-NQ/ TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 72-NQ/ TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. LẤY HIỆU QUẢ THỰC TIỄN LÀM THƯỚC ĐO Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các nghị quyết này nối tiếp và bổ sung mạnh mẽ cho “bộ tứ nghị quyết chiến lược”, tạo nên một chỉnh thể thống nhất, mũi nhọn đột phá để hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, trường tồn và bền vững. Thời gian tới, Bộ Chính trị sẽ tiếp tục ban hành 2 nghị quyết quan trọng: về phát triển kinh tế nhà nước và về chấn hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, để đồng bộ trong sự phát triển chung. “Công việc rất nhiều nên chúng ta phải rất khẩn trương để triển khai các nghị quyết này sớm. Như Nghị quyết 72 mới ban hành đúng một tuần nhưng cũng phải triển khai ngay một cách rất đồng bộ. Bây giờ không có thời gian để nói nhiều, mà chúng ta hành động thôi”, Tổng Bí thư nói. Những nội dung của các nghị quyết này cần được Quốc hội thể chế hóa ngay bằng những nghị quyết, luật có liên quan. Chính phủ, Quốc hội phải tính toán nguồn lực, điều kiện để triển khai các nghị quyết. Như nghị quyết về giáo dục, y tế, nguồn ngân sách rất lớn, nếu Kỳ họp thứ 10 sắp tới không cụ thể hóa được thì sẽ bị ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính. Các Đảng bộ Trung ương, địa phương phải triển khai, cập nhật tinh thần các nghị quyết này vào văn kiện, nghị quyết của đại hội cấp mình. “Đặc biệt, cần hoàn thiện chương trình hành động để thực hiện ngay chứ không chờ đợi gì nữa”, Tổng Bí thư nói. Nhấn mạnh, các công việc cần triển khai ngay trong năm 2025 thì mới đảm bảo thực hiện được các mục tiêu chiến lược, hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư nói rằng, còn rất nhiều việc phải làm, phải hoàn thành, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIV và sau đó. “Tinh thần chung là hết sức khẩn trương”, Tổng Bí thư nêu. Theo Tổng Bí thư, tinh thần xuyên suốt của 4 nghị quyết nêu trên là chuyển nhanh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Vì thế, mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm biến các nội dung các nghị quyết này thành công việc hằng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình. 5 NHẤT QUÁN, 3 CÔNG KHAI Tổng Bí thư Tô Lâm nói: “Tôi đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai nghị quyết, trong đó là 5 nhất quán: nhất quán về chính trị, về pháp lý, về dữ liệu, về phân bổ nguồn lực và về truyền thông. Ba công khai về mục tiêu, tiến độ, kết quả; và ba sớm: sớm hoàn thiện thể chế, sớm khởi động dự án trọng điểm và sớm bố trí vốn. Đồng thời cũng thể hiện 5 rõ: rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và triển khai ngay các nội dung này trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp”. Theo Tổng Bí thư, các nghị quyết này liên quan chặt chẽ với nhau, vì thế, phải có sự phối hợp giữa các bộ, ngành, chứ không thể cho rằng, nghị quyết về giáo dục là của ngành giáo dục, nghị quyết về y tế là của ngành y tế. Tổng Bí thư nhấn mạnh, để đảm bảo chỉ đạo thống nhất, điều phối nhịp nhàng, đến được cơ sở, thì cần thành lập ban chỉ đạo trung ương đối với từng nghị quyết hoặc ban chỉ đạo trung ương về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị. Cùng với đó, cũng cần xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần, theo tháng để theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện từng nghị quyết và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị. “Nếu không, việc triển khai thực hiện sẽ tùy tiện, không có kế hoạch, không có sự phối hợp và không rõ tiến độ, rõ người, rõ thời gian để thực hiện”, Tổng Bí thư nói. Có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, các bộ phận giám định chính sách để tham gia thẩm định, đánh giá phản biện một cách khách quan về những vấn đề này. NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KẾT QUẢ Trong phần phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng dành thời Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Thành Long trình bày chuyên đề về Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết quan trọng này. Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, Nghị quyết số 72 đã đề ra 5 quan điểm chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là mục tiêu, là động lực, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân. “Người dân là chủ thể trung tâm, được ưu tiên cao nhất trong việc xây dựng và thực hiện chính sách tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, số năm sống khỏe để phát triển toàn diện, được tiếp cận đầy đủ, công bằng, bình đẳng các dịch vụ y tế”, Phó Thủ tướng nói. CHỦ ĐỘNG PHÒNG BỆNH Phó Thủ tướng Lê Thành Long nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng, cân đối, đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, có chính sách ưu đãi, đãi ngộ đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ y tế. Đáng chú ý, nghị quyết xác định, cần chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Xác định đúng vị thế, vai trò của y tế dự phòng, y tế cơ sở, y học cổ truyền; bảo đảm phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, phát triển y tế chuyên sâu và bảo đảm an ninh y tế. Phó Thủ tướng nêu, nghị quyết xác định mục tiêu nâng cao thể lực, trí lực, tầm vóc và Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị ẢNH: NHƯ Ý Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần ẢNH: BỆNH VIỆN 199 Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, cán bộ, đảng viên bắt tay ngay vào những việc cụ thể với tinh thần nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai. Nói đi đôi với làm, việc hôm nay QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Từ năm sau, dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí “Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình”, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nêu.

3 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 THỜI SỰ gian nhấn mạnh thêm một số định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng nghị quyết, làm rõ mối liên hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nghị quyết. Đối với Nghị quyết 59, Tổng Bí thư lưu ý, phải xác định rất rõ: Hội nhập quốc tế là động lực chiến lược trên cơ sở nội lực, có vai trò quyết định gia tăng nội lực đi đôi với tranh thủ ngoại lực, gắn kết chặt chẽ hội nhập với bảo vệ lợi ích quốc gia, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Phải đảm bảo các nguyên tắc về tâm thế, vị thế mới, tư duy và cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế, chuyển từ tư duy tiếp nhận sang tư duy đóng góp, từ hội nhập chung sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái của một quốc gia vươn lên tiên phong vào những lĩnh vực mới. Đối với Nghị quyết 70, mục tiêu cốt lõi là hệ thống năng lượng phải an toàn, ổn định, có dự phòng tin cậy, cung cấp đủ cho sản xuất và đời sống, chuyển dịch theo hướng xanh, phát thải thấp, vận hành thông minh trên nền tảng số và đảm bảo chi phí hợp lý, minh bạch. Đối với Nghị quyết 71, theo Tổng Bí thư, phải xác định rõ giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư bồi đắp, nâng cao nguyên khí quốc gia, chính là đầu tư cho tương lai của dân tộc. Đây là lĩnh vực then chốt của mọi then chốt, là động lực căn cơ của tăng năng suất, bứt phá năng lực cạnh tranh quốc gia, nuôi dưỡng khát vọng phát triển. Đối với Nghị quyết 72, Tổng Bí thư nêu, dự phòng là then chốt, cơ sở là nền tảng, nhân dân là trung tâm, mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả của người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân… Phấn đấu toàn dân khỏe để học, khỏe để làm việc, khỏe để hạnh phúc, khỏe để bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, động lực phát triển mới của một đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Hội nhập quốc tế là cánh cửa vươn ra thế giới. Năng lượng ổn định và xanh là điều kiện cần cho sản xuất, cho trường học, cho bệnh viện. Giáo dục-đào tạo chất lượng cao cung cấp đội ngũ kỹ sư, bác sĩ, nhà quản trị. Y tế hiện đại, dự phòng vững, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân, mạnh khỏe để học tập, làm việc, sáng tạo. “Những trụ đỡ này sẽ được củng cố đồng thời bằng các thể chế thông suốt, kỷ luật thực thi nghiêm, dữ liệu dẫn dắt, phân bổ nguồn lực thông minh. Khi từng bánh răng vận hành đúng nhịp, cỗ máy phát triển quốc gia sẽ tăng tốc một cách bền bỉ và khẩn trương”, Tổng Bí thư nhận định. Tổng Bí thư đề nghị, mỗi bộ, ngành, mỗi địa phương, mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên bắt tay ngay vào những việc cụ thể với tinh thần nói đi đôi với làm, việc hôm nay không để ngày mai. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về kết quả, không đùn đẩy, không né tránh. Từng quý, từng năm phải kiểm điểm nghiêm túc, công khai, minh bạch, khen thưởng xứng đáng với những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực. “Con đường phía trước còn nhiều việc phải làm, nhiều thách thức phải vượt qua, nhưng chúng ta có niềm tin vững chắc vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vào trí tuệ, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, đảng viên, vào khát vọng của thế hệ trẻ, vào sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và sức sáng tạo của nhân dân. Bốn nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo ra xung lực mạnh để chúng ta bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc”, Tổng Bí thư nói. TRƯỜNG PHONG tuổi thọ khỏe mạnh của nhân dân. Đến năm 2030, tăng chiều cao trung bình của trẻ em và thanh thiếu niên từ 1-18 tuổi thêm tối thiểu 1,5 cm; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm. Nghị quyết cũng đặt mục tiêu giảm gánh nặng bệnh tật và kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tỷ lệ tiêm chủng các vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng đạt trên 95%. Tỷ lệ người dân thường xuyên tham gia hoạt động thể chất tăng thêm 10%. Tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như rượu, bia, thuốc lá và từ môi trường đất, nước, không khí... “Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình”, Phó Thủ tướng nêu. Theo Phó Thủ tướng, nghị quyết xác định 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ. Đến năm 2027 có ít nhất từ 4 - 5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%. Đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe. TRƯỜNG PHONG Tuổi thọ trung bình sẽ đạt trên 80 Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Người dân có tuổi thọ trung bình đạt trên 80 tuổi, trong đó số năm sống khỏe mạnh tăng lên trên 71 tuổi. Tầm vóc, thể lực, chiều cao trung bình của thanh niên tương đương các quốc gia có cùng mức phát triển. Hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả, bền vững, lấy phòng bệnh làm ưu tiên hàng đầu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng của nhân dân. không để ngày mai CHUYỆN HÔM NAY Đây không chỉ là bước đi mang tính định hướng mà còn đặt ra những mục tiêu định lượng, lộ trình cụ thể, cơ chế đặc thù, đột phá. Ý nghĩa lớn nhất của bốn nghị quyết là bổ trợ cho nhau: hội nhập mang lại công nghệ và nguồn lực; năng lượng bảo đảm nền tảng công nghiệp hóa; giáo dục-đào tạo cung cấp nhân lực chất lượng cao; y tế chăm sóc sức khỏe toàn dân, từ đó tạo nên nền tảng phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa, cần những giải pháp khả thi, hoặc hoàn toàn mới dạng “khai sơn phá thạch”, tiên phong mở lối hoặc vận dụng đi tắt đón đầu dạng “đứng trên vai người khổng lồ”. Có thể là thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, phân tuyến khám định kỳ tại trạm y tế xã, tăng quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) từ thuế tiêu dùng sản phẩm sử dụng nhiều có hại cho sức khỏe. Có thể là triển khai nền tảng học trực tuyến “AI cho mọi người”, đưa kỹ năng số và AI vào chương trình phổ thông, gắn dạy đại học-dạy nghề với nhu cầu doanh nghiệp… Singapore có mô hình “Một bệnh nhân-một y bạ” - hồ sơ sức khỏe toàn dân dưới dạng điện tử được chia sẻ giữa các phòng khám đa khoa, bệnh viện và dịch vụ công lập, giúp phối hợp chăm sóc, giảm tái khám và tối ưu phân tuyến. Trong chiến lược “Healthier SG” (Singapore khỏe mạnh hơn), quốc đảo sư tử kết hợp phòng khám đa khoa công và đơn vị tư, hướng tới chăm sóc gia đình, phòng bệnh toàn dân; cơ chế thanh toán và hồ sơ điện tử liên thông giúp liên kết. Tham khảo cơ chế AWV - khám sức khỏe định kỳ hằng năm (giúp tăng tỉ lệ sàng lọc và chăm sóc phòng bệnh ở Mỹ), Việt Nam có thể thiết kế phiên bản phù hợp, như lấy trạm y tế xã làm cửa ngõ, bệnh viện tuyến trên hỗ trợ chuyên môn. Để tăng nguồn lực BHYT cho mục tiêu miễn viện phí cơ bản, Việt Nam có thể cân nhắc chuyển một phần “thuế tiêu dùng có hại” (thuế thuốc lá, thuế đồ uống có đường) vào Quỹ BHYT như một số nước Latinh áp dụng. Kinh nghiệm Mexico cho thấy thuế đồ uống có đường làm giảm mua sắm loại sản phẩm này và có thể tạo nguồn bổ sung cho chương trình sức khỏe khi được cam kết sử dụng đúng mục tiêu. Về trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đang đưa AI vào khung chương trình, yêu cầu giờ học AI hằng năm, trong khi các nền tảng dạy học AI tư nhân (như Squirrel AI) đã chứng tỏ khả năng cá nhân hóa học tập, bổ trợ trường lớp truyền thống. Singapore có chương trình SkillsFuture (Kỹ năng tương lai) và tín dụng đào tạo cho phép người lớn dễ dàng cập nhật kỹ năng số/AI. Bản chất là một cơ chế tài trợ kết hợp trợ cấp công và học phí để phổ cập kỹ năng cho lực lượng lao động. Mô hình nghề-đại học-công nghiệp của Đức (hệ thống đào tạo nghề song song, kết hợp lý thuyết với thực hành) và chính sách đãi ngộ, lộ trình nghề nghiệp rõ rệt của Singapore (hệ thang lương và chế độ hỗ trợ đào tạo sư phạm) cho thấy cải cách giáo dục hiệu quả khi đồng thời nâng cao quyền lợi nhà giáo và liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp. Về năng lượng, cơ chế hợp đồng mua bán điện trực tiếp đã trở thành động lực chính kéo nguồn vốn tư nhân vào năng lượng tái tạo ở Mỹ và châu Âu; các tập đoàn lớn như Google, Amazon… ký hợp đồng quy mô lớn để bảo đảm nguồn điện sạch cho trung tâm dữ liệu, tạo thị trường ổn định cho nhà đầu tư. Hiện nay, nhiều nước châu Á, đặc biệt Trung Quốc, liên tục nâng công suất điện hạt nhân với chiến lược nhà nước dẫn dắt, đồng thời ký các hợp đồng LNG dài hạn để đảm bảo an ninh cung ứng, đi kèm khung an toàn, quản trị tài chính và minh bạch chi phí. Sau khi ban hành khung pháp lý rõ ràng, phân bổ nguồn lực minh bạch, thử nghiệm quy mô nhỏ rồi nhân rộng, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được kết quả cộng hưởng bốn chính sách hội nhập, năng lượng, giáo dục, y tế. Đó chính là dân khỏe trí cao, nước giàu mạnh, văn minh. T.A Dân khỏe trí cao, nước giàu mạnh, văn minh TIẾP THEO TRANG 1 4 NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “Mỗi người một việc cụ thể, mỗi ngày một kết quả cụ thể, kiên trì, bền bỉ, có phương pháp, có kỷ luật, có sáng tạo. Hãy làm cho tinh thần các nghị quyết được triển khai hôm nay thấm vào mọi cấp, mọi ngành, vào mọi thành phần xã hội, tới từng phường xã, làng bản, thôn xóm, tới từng lớp học, từng phân xưởng, từng cánh đồng, từng ngôi nhà, từng người dân; biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới”. Tổng Bí thư TÔ LÂM

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 Phiên đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt” diễn ra chiều nay 16/9. Tham dự chương trình, có Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam. KHAI PHÓNG NGUỒN LỰC NỘI SINH Phát biểu khai mạc phiên đối thoại, ông Đặng Hồng Anh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2025 khẳng định, tinh thần lớn nhất của Diễn đàn năm nay được tóm lược bằng 5 chữ: Tin cậy, minh bạch, hiệu quả, cạnh tranh và bao trùm. Tin cậy, vì thiết chế đối thoại chỉ có giá trị khi hai phía - Nhà nước và doanh nghiệp - cùng tin vào thiện chí và năng lực của nhau. Minh bạch, vì một môi trường pháp lý rõ ràng là “đường ray” để doanh nghiệp vận hành ổn định, lành mạnh. Hiệu quả, vì mọi chính sách chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đo lường bằng kết quả trên thị trường, bằng chi phí vốn giảm xuống, thủ tục rút ngắn, năng suất tăng lên. Cạnh tranh, vì trong kỷ nguyên chuỗi giá trị toàn cầu tái định hình, lợi thế không đến từ bảo hộ mà từ năng lực nội tại và thể chế hỗ trợ hợp lý. Và bao trùm, vì phát triển phải tới được mọi doanh nghiệp - đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở miền núi, biên giới, nông thôn - nơi một thay đổi nhỏ trong chính sách có thể mang lại chuyển động lớn cho sinh kế. Theo ông Hồng Anh, để hiện thực hóa năm từ khóa trên, cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng nâng chuẩn quản trị, đầu tư cho con người, tuân thủ pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp chính trực, và chủ động đổi mới từ quy trình đến sản phẩm. “Quan hệ giữa Nhà nước và doanh nghiệp, vì thế, cần được kiến tạo như một “quan hệ đồng kiến tạo”: Nhà nước tạo sân chơi và luật chơi minh bạch; doanh nghiệp chủ động cạnh tranh, đổi mới; cùng nhau bảo vệ thị trường công bằng. Với tinh thần “từ đối thoại đến hành động”, Ban Tổ chức cam kết các kiến nghị hôm nay sẽ không dừng ở biên bản. Chúng tôi sẽ tổng hợp, phân tích và cùng các cơ quan hữu quan rà soát khả năng thể chế hóa và các báo cáo chuyên đề theo chủ đề lớn của Diễn đàn; đồng thời theo dõi kết quả thực thi để bảo đảm mọi đề xuất có vòng đời chính sách đầy đủ - từ hình thành, ban hành tới tác động thực tế”, ông Hồng Anh nói. Theo ông Hồng Anh, với mạng lưới trải rộng khắp 34/34 tỉnh, thành, khoảng 20.000 hội viên tạo doanh thu hằng năm trên 40 tỷ USD, đóng góp hơn 10% GDP và tạo việc làm cho hơn 5 triệu lao động, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hiểu sâu những băn khoăn của doanh nghiệp và sẵn sàng chuyển những băn khoăn đó thành chương trình hành động cụ thể. Về phía Nhà nước, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đề nghị Thủ tướng chỉ đạo vai trò “kiến tạo bệ phóng”, thông qua các chính sách khuyến khích đủ mạnh, cơ chế tiếp cận vốn thông thoáng và thủ tục tinh gọn để các hộ kinh doanh có đủ tự tin và nguồn lực ban đầu để bước qua ngưỡng cửa doanh nghiệp. Cụ thể, mỗi hội viên doanh nhân trẻ sẽ đảm nhận vai trò người hướng dẫn (mentor) cho ít nhất hai doanh nhân vừa chuyển đổi mô hình hoặc mới khởi sự. Chương trình sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm quản trị thực chiến, hỗ trợ định hướng chiến lược và đặc biệt là giúp họ phòng ngừa các sai lầm trong vận hành mà doanh nghiệp non trẻ thường gặp phải. Sự kết hợp giữa chính sách tạo đà của Chính phủ và cơ chế dìu dắt thực chất từ cộng đồng sẽ là lời giải hiệu quả nhất để 5 triệu hộ kinh doanh cá thể không chỉ “lớn” về số lượng đăng ký, mà còn “mạnh” về năng lực nội tại. Đây chính là cách chúng ta cùng nhau kiến tạo nên một lớp doanh nhân kế cận bản lĩnh, tri thức, góp phần vào sự phát triển bền vững và bao trùm của đất nước. THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ DOANH NHÂN Phát biểu tại phiên đối thoại cấp cao, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam sẽ là người bạn đồng hành cùng Hội doanh nhân trẻ, làm cầu nối gắn kết doanh nhân trẻ với Đảng, Chính phủ, các chính quyền địa phương. Đoàn, Hội không chỉ lắng nghe và tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng, ý tưởng của doanh nghiệp trẻ, mà còn chủ động phản ánh, kiến nghị và đề xuất các giải pháp thiết thực tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách. Tham gia tích cực cùng với Hội Doanh nhân trẻ xây dựng đội ngũ doanh nhân trẻ có bản lĩnh, trình độ, năng lực quản trị hiện đại, tinh thần đổi mới sáng tạo, có văn hóa kinh doanh và tư duy hội nhập quốc tế; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên; khuyến khích việc tiếp cận, ứng dụng thành tựu của chuyển đổi số và công nghệ mới. Theo anh Huy, Trung ương Đoàn cam kết sẽ triển khai hiệu quả Kế hoạch của Đoàn thực hiện Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt chú trọng phát huy vai trò tiên phong của lực lượng doanh nhân trẻ trong khởi nghiệp, trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH - TRỌNG QUÂN Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy kêu gọi mỗi doanh nghiệp trong cộng đồng Doanh nhân trẻ Việt Nam, mỗi tổ chức thanh niên, mỗi đoàn viên, hội viên Hội Doanh nhân trẻ hãy biến tinh thần “Khai phóng tiềm năng - Kiến tạo tương lai Việt” thành hành động thiết thực và tạo ra giá trị tích cực cho xã hội. Đoàn Thanh niên cùng lực lượng doanh nhân trẻ đã và đang khẳng định vai trò xung kích, vừa đại diện cho khát vọng, trí tuệ của tuổi trẻ Việt Nam, vừa phấn đấu để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội. Cộng đồng doanh nhân tham gia kiến tạo tương lai Việt Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại cao cấp Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2025 ẢNH: TTXVN Mô hình chống cô đơn cho người già Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, rất mong muốn có những mô hình trung tâm chăm sóc sức khỏe, chống cô đơn cho người già ở độ tuổi 70-80 khi con cháu đều đi học, đi làm. Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Trong phần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư dành thời gian nhấn mạnh thêm một số định hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của từng nghị quyết, làm rõ mối liên hệ biện chứng, hỗ trợ lẫn nhau giữa các nghị quyết. Về Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, theo Tổng Bí thư, dự phòng là then chốt - Cơ sở là nền tảng - Nhân dân là trung tâm. Mục tiêu là tăng tuổi thọ khỏe mạnh, giảm chi trả cho người bệnh, số hóa hệ thống, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người bệnh, người dân. Tổng Bí thư đề cập đến các giải pháp trọng tâm để thực hiện nghị quyết này, trong đó, đầu tiên, cần tăng cường y tế dự phòng và sức khỏe cộng đồng: tiêm chủng, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây; giám sát dịch tễ thời gian thực. Tổng Bí thư nhắc việc tham quan triển lãm thành tựu y tế và giáo dục trong buổi sáng 16/9, nhấn mạnh rằng, ngành y tế đã chú trọng phát triển về vắc xin; đây là giải pháp rất hiệu quả, rất rẻ. “Phải phòng bệnh trước khi phát bệnh, bởi khi đó điều trị rất vất vả, rất khó. Ngành y tế cũng sẽ nhàn, bác sĩ cũng sẽ nhàn hơn”, Tổng Bí thư nêu, đồng thời cho biết, rất phấn khởi khi qua báo cáo cho thấy, 50% số vắc xin đã tự sản xuất được. Tổng Bí thư cũng nêu, cần phát triển y tế cơ sở và bác sĩ gia đình, nâng cấp trạm y tế, triển khai gói dịch vụ cơ bản, liên thông các tuyến bệnh viện, hướng mạnh về cơ sở. “Mô hình bác sĩ gia đình người ta làm rất tốt, không chỉ khám chữa bệnh mà còn tư vấn, chăm sóc sức khỏe, vận động thể dục thể thao, phòng bệnh. Những việc đó rất dễ làm mà chúng ta lại không tập trung vào”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư gợi mở: “Trung tâm dưỡng lão chăm sóc người già như học sinh, sáng đón đi, chiều đưa về. Đến đây họ được gặp bạn bè, đồng nghiệp cũ tâm sự, thể thao, học âm nhạc, văn hóa, văn nghệ rất hay”. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi bàn để làm. Một nhiệm vụ cũng được Tổng Bí thư lưu ý là bảo hiểm y tế toàn dân đi đôi chi trả theo giá trị: mở rộng quyền lợi, giảm chi phí cho người bệnh. Đồng thời, phát huy tự chủ bệnh viện có kiểm soát giá dịch vụ theo chi phí thực, công khai chất lượng mua sắm và tập trung minh bạch, chống lợi ích nhóm. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nêu giải pháp về y tế học đường toàn diện dinh dưỡng, thể chất, sức khỏe sinh sản vị thành niên; liên thông dữ liệu với hồ sơ học tập. TRƯỜNG PHONG

KỲ VỌNG LÀ THÀNH PHỐ DỮ LIỆU Là địa phương tiên phong xây dựng thành phố thông minh, thời gian qua, Đà Nẵng đầu tư mạnh mẽ để phát triển đồng bộ hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng số. Đến nay, trên địa bàn có 3 khu CNTT tập trung gồm: Khu CNTT tập trung Công viên phần mềm Đà Nẵng (gồm Khu Công viên phần mềm số 1 và Khu Công viên phần mềm 2); Khu CNTT tập trung Đà Nẵng giai đoạn 1 và Khu phức hợp văn phòng FPT. Bên cạnh đó, còn có tòa nhà Viettel Đà Nẵng đang xây dựng, 2 khu CNTT đang thực hiện chủ trương đầu tư là Dự án Không gian sáng tạo phường Hòa Xuân và Dự án Khu CNTT Đà Nẵng Bay. Đà Nẵng hiện có 6 trung tâm dữ liệu đang hoạt động với quy mô gần 500 rack; đầu năm 2025, thành phố khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu với quy mô giai đoạn 1 là 100 rack. Mới đây, dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cũng được khởi động với tổng vốn 200 triệu USD. Dự án kỳ vọng thúc đẩy hạ tầng CNTT, hỗ trợ các hệ thống điện toán đám mây, AI, IoT… hoạt động ổn định, tạo nền tảng cho đơn vị, doanh nghiệp triển khai các giải pháp số. Đà Nẵng cũng chuẩn bị khởi công Trạm cáp quang biển cập bờ, Trung tâm dữ liệu Hòa Khánh trong năm 2025 để hình thành Trung tâm dữ liệu cấp vùng và Trung tâm dữ liệu quy mô khu vực. Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thành phố cũng đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng mạng đô thị, Trung tâm dữ liệu, Hệ thống họp trực tuyến dùng chung; hoàn thành và đưa vào sử dụng Trung tâm Giám sát điều hành thành phố thông minh (Trung tâm IOC). “Địa phương cũng hình thành 16 nhóm dịch vụ đô thị thông minh với 159 loại số liệu, biểu đồ và 52 loại cảnh báo trên Trung tâm IOC, bước đầu khai thác để thực hiện giám sát, phân tích, đưa ra cảnh báo các vấn đề theo thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, sở, ngành, UBND phường, xã dựa trên dữ liệu số, công nghệ số và cung cấp thông tin, tiện ích, dịch vụ cho người dân”, ông Bửu nói. DỮ LIỆU LÀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT CỦA ĐÔ THỊ SỐ Làm việc với Bộ KH&CN, lãnh đạo TP Đà Nẵng đề xuất thay đổi cách tiếp cận, coi dữ liệu số không chỉ là tài nguyên mà còn là tài sản để xác lập quan hệ sở hữu và khai thác hiệu quả trong công nghiệp số. Đà Nẵng sẵn sàng trở thành một trung tâm dữ liệu lớn của cả nước và quốc tế. Địa phương cũng đề xuất Bộ KH&CN xây dựng Trung tâm dữ liệu quy mô cấp vùng tại Đà Nẵng với diện tích từ 10.000-15.000 m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 200 triệu USD, quy mô hỗ trợ 2.000-3.000 tủ rack. Theo ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn công nghệ CMC, Đà Nẵng cần xác định lợi thế riêng, xem dữ liệu là tài sản, là tư liệu sản xuất của đô thị số. Đại diện Tập đoàn CMC cho biết doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư một trạm cập bờ và trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Đà Nẵng, có thể trở thành trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam nếu được chấp thuận. Mới đây, tại buổi làm việc với Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Đà Nẵng (Sở KH&CN TP Đà Nẵng), Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia đề xuất xây dựng mô hình quốc gia dữ liệu, thành phố dữ liệu theo những trụ cột dữ liệu quan trọng như: du lịch, logistics, y tế, tài chính, hành chính công, giáo dục… và mong muốn Đà Nẵng là địa phương thí điểm mô hình này, hướng đến xây dựng thành phố dữ liệu đầu tiên trên cả nước. Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn giai đoạn 2025-2030. Theo đó, quan điểm phát triển hạ tầng số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh. GIANG THANH Xác định dữ liệu là tài sản trong tương lai, Đà Nẵng đang triển khai đầu tư nguồn lực, thu hút các doanh nghiệp để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, định hướng trở thành trung tâm dữ liệu của cả nước và quốc tế. 5 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 KINH TẾ Xác định dữ liệu là tài sản Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút đầu tư 3 trung tâm dữ liệu mới đạt tiêu chuẩn xanh (chuẩn quốc tế); tạo môi trường phát triển thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển hạ tầng số; thu hút các “đại bàng” đóng vai trò dẫn dắt, trụ cột trong phát triển hạ tầng số. Xem dữ liệu là tài sản, Đà Nẵng đang tập trung phát triển hạ tầng số, ứng dụng dữ liệu hiệu quả trong quản lý, điều hành ẢNH: GIANG THANH Những năm qua, báo Tiền Phong nhiều lần tiếp nhận đơn kêu cứu của người dân bị lừa đảo đầu tư dự án tiền số. Sau khi các nhà đầu tư đổ tiền vào tiền số, chủ sàn “biến mất” cùng số tiền. Anh Nguyễn Đạt (Hà Nội), từng nếm “trái đắng” khi đầu tư tiền kỹ thuật số, chia sẻ, được chào mời, kêu gọi tham gia góp vốn dự án đầu tư tiền kỹ thuật số FTXF. Sau khi đổ tiền đầu tư, năm 2022, trang điện tử thông tin liên quan đơn vị phát hành đồng FTXF không truy cập được. Anh Đạt cùng nhiều nhà đầu tư khác mang đơn cầu cứu khắp nơi nhưng vô vọng. “Sau khi mất tiền, tôi tìm hiểu mới biết, trước năm 2025, Việt Nam chưa có quy định về thị trường tài sản mã hoá. Lúc đó, việc tạo ra đồng tiền kỹ thuật số rất đơn giản, dùng phần mềm thiết kế, đưa lên sàn phi tập trung và đi gọi vốn từ nhà đàu tư. Sau khi có Nghị định 05, tôi kỳ vọng có khung pháp luật để bảo vệ nhà đầu tư tài sản số”, anh Đạt nói. Nghị quyết 05/2025/NQ-CP thí điểm thị trường tài sản mã hóa được xem như khung pháp lý đầu tiên cho thị trường này tại Việt Nam. Theo đó, nhà đầu tư trong nước đang có tài sản mã hóa, nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản tại tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép để lưu ký, mua, bán tài sản mã hóa tại Việt Nam. Với quy định này, một số sàn tiền số “chui” đã dừng hoạt động. Trên Fanpage, Coin98 Wallet, ví tiền mã hóa không lưu ký, thông báo tạm ngừng cung cấp dịch vụ cho công dân và người cư trú tại Việt Nam. Nhiều dự án tiền số khác như Kyber, Aliniex… cũng ngừng cung cấp dịch vụ cho người Việt. Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII (Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam) đánh giá, việc ban hành Nghị quyết 05 kéo theo một làn sóng truyền thông bùng nổ, với sự tham gia của KOL (người dẫn dắt dư luận), KOC (người tiêu dùng có ảnh hưởng) và nhiều tổ chức, cá nhân. Viện Công nghệ Blockchain và Trí tuệ Nhân tạo ABAII cảnh báo nguy cơ thông tin sai lệch, quảng cáo quá đà, thậm chí mô hình đầu tư trá hình. Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nói: “Khẳng định kiểu “không rủi ro, chắc chắn có lãi” cần phải được loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, chúng ta phải thông tin khách quan, minh bạch và tuân thủ đạo đức của người làm truyền thông về thị trường mã hóa”. KHÔNG ĐẦU TƯ THEO ĐÁM ĐÔNG Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Bảo Nguyên, Phó Tổng giám đốc Cty CP Công nghệ số SSI (SSI Digital), nhận định: “Thị trường còn có không ít dự án thiếu minh bạch, thiếu tài sản cơ sở vững chắc hoặc năng lực công nghệ hạn chế, dẫn đến rủi ro khi tham gia. Một yếu tố nữa là tâm lý đám đông - nhiều quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên tin đồn hay hiệu ứng mạng xã hội, thay vì phân tích giá trị thật sự”. Vì vậy, nhà đầu tư cần nhìn nhận lĩnh vực này một cách bình tĩnh, chỉ nên tham gia khi đã có sự chuẩn bị về kiến thức, kỷ luật tài chính và lựa chọn đúng nền tảng giao dịch uy tín, được cấp phép. Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng vừa phát thông báo đến người dân cảnh báo lợi dụng Nghị quyết 05/2025/NQCP để mời gọi đầu tư tài sản mã hóa trái phép. Đơn vị này khẳng định, đến nay, chưa có sàn giao dịch tài sản mã hóa nào được cấp phép hoạt động chính thức tại Việt Nam. “Việc coi các đồng crypto như Bitcoin, Ethereum là tài sản vẫn còn nhiều vướng mắc pháp lý, do Bộ luật Dân sự 2015 hiện hành chưa công nhận tiền mã hóa là một loại tài sản hợp pháp theo Điều 105. Người dân cần hết sức cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia đầu tư “hợp pháp hóa”, “đã có sàn được cấp phép”, “đầu tư không rủi ro”… Đây là chiêu thức thường gặp của các đối tượng lừa đảo, nhằm chiếm đoạt tài sản thông qua các giao dịch không được pháp luật công nhận”, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo. NGỌC LINH Cảnh giác mô hình đầu tư tiền số trá hình Không giống kênh đầu tư truyền thống (vàng, chứng khoán, bất động sản), thị trường tài sản mã hoá nhiều rủi ro, có thể khiến nhà đầu tư “tay mơ” mất trắng. Một dự án tiền số thông báo dừng hoạt động tại Việt Nam Theo số liệu của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số, Việt Nam có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản số, dòng vốn blockchain giai đoạn 2023-2024 vượt 105 tỷ USD.

6 n Thứ Tư n Ngày 17/9/2025 KHOA GIÁO CHUYÊN GIA, NGHỆ SĨ ĐƯỢC MỜI THỈNH GIẢNG Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các sở GD&ĐT, các ĐH, trường ĐH, viện nghiên cứu có trường phổ thông hướng dẫn thực hiện mời chuyên gia, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên (sau đây viết chung là chuyên gia, nghệ sĩ)… tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục quy định tổ chức dạy học vào buổi 1 (học chính khóa), nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ sĩ tham gia dạy học theo các tiết học hoặc chuyên đề bảo đảm kế hoạch giáo dục và đáp ứng được yêu cầu cần đạt theo quy định. Đối với các hoạt động tăng cường, trải nghiệm, câu lạc bộ nghệ thuật, thể thao, kĩ năng sống, giao lưu văn hóa…. được tổ chức vào buổi 2, nhà trường có thể mời chuyên gia, nghệ sĩ, tham gia các hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt. Về tiêu chí mời chuyên gia, nghệ sĩ, Bộ GD&DT nêu rõ là những người có phẩm chất tốt, thành tích, uy tín; có khả năng truyền đạt, kinh nghiệm và kĩ năng sư phạm phù hợp với lứa tuổi học sinh. Uy tín của chuyên gia, nghệ sĩ… được đảm bảo bằng việc họ đã đạt các danh hiệu do Nhà nước phong tặng hoặc đạt các giải thưởng cấp bộ, cấp tỉnh trở lên hoặc các hiệp hội nghề nghiệp; có những đóng góp được giới chuyên môn và công chúng ghi nhận; có văn bằng, chứng chỉ huấn luyện viên do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có thành tích huấn luyện vận động viên đạt giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao; có kinh nghiệm thực tế trong công tác huấn luyện, đào tạo; đạt đẳng cấp vận động viên cấp 1 trở lên hoặc đoạt huy chương, giải thưởng trong các giải đấu thể thao thành tích cao. Về tài chính, sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán đã được phê duyệt, đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp. NHÀ TRƯỜNG LO KINH PHÍ Bà Đoàn Thu Hà, Hiệu trưởng Trường liên cấp Sentia (Hà Nội) chia sẻ, nhà trường triển khai dạy học cá nhân hóa. Ở bậc THPT, những học sinh lựa chọn môn Mĩ thuật, âm nhạc thường có định hướng đi sâu vào các chuyên ngành nghệ thuật này một cách chuyên nghiệp hóa như họa sĩ, nhạc sĩ. Vì vậy, ví dụ với môn Mĩ thuật, nhà trường đã mời họa sĩ làm giáo viên thỉnh giảng cho học sinh các lớp nâng cao. Với môn âm nhạc, tháng 11 hằng năm, nhà trường có đêm hội gió đầu mùa. Học sinh biểu diễn văn nghệ, phụ huynh tham dự. Đây là đêm nhạc có mời nghệ sĩ đến biên đạo, dàn dựng thanh nhạc, hợp xướng. Bà Hà khẳng định, lớp học có mời họa sĩ giảng dạy hay đêm hội gió đầu mùa không làm phát sinh chi phí đối với phụ huynh vì học phí đã được công bố từ đầu khóa học. Số lượng học sinh tham gia lớp học mĩ thuật nâng cao không lớn, số lượng tiết dạy không nhiều nên nằm trong phạm vi chi trả của nhà trường. Đêm hội gió đầu mùa lấy một phần kinh phí của nhà trường, phần lớn do phụ huynh ủng hộ. Sự ủng hộ ở đây là tận dụng các mối quan hệ của phụ huynh hoặc thậm chí chính phụ huynh làm trong lĩnh vực nghệ thuật đó sẽ tham gia hỗ trợ. Phụ huynh có thể mời biên đạo về dàn dựng tiết mục cho lớp con. Ở góc độ trường công lập, một lãnh đạo trường THCS tại Hà Nội băn khoăn về vấn đề kinh phí. Bởi tiêu chí mời chuyên gia nghệ sĩ đã được Bộ GD&ĐT quy định rõ. Trong công văn, Bộ GD&ĐT chỉ yêu cầu sử dụng ngân sách nhà nước theo dự toán đã được phê duyệt, đồng thời huy động, sử dụng các nguồn xã hội hóa hợp pháp. Sở GD&ĐT chủ động tham mưu với UBND các tỉnh, thành phố chính sách đãi ngộ cho chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ… được mời phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và các quy định của pháp luật. Như vậy, trường muốn thực hiện phải chờ hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tuy vậy, điều quan trọng hơn hết là sự đồng thuận của phụ huynh. Đối với trường công lập, nhu cầu của phụ huynh rất khác nhau. Có phụ huynh muốn con chuyên tâm học văn hóa để đỗ đạt, thi cử; có phụ huynh mong con phát triển toàn diện. Khi triển khai việc đưa chuyên gia, nghệ sĩ vào các trường công lập tham gia các hoạt động buổi 2 (buổi học triển khai các hoạt động giáo dục ngoài chương trình học chính khóa), lãnh đạo nhà trường phải có sự tính toán kĩ lưỡng, khảo sát nhu cầu thực tế cũng như kế hoạch triển khai xã hội hóa giáo dục. Nếu không thực hiện được, chẳng những không nhận được sự ủng hộ mà thậm chí sẽ kéo theo nhiều hệ lụy. Hơn nữa, việc triển khai này chỉ phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Ví dụ đối với học sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12) chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp, tuyển sinh đại học, nên ưu tiên bồi dưỡng các môn văn hóa thay vì các hoạt động trải nghiệm. NGHIÊM HUÊ Băn khoăn vấn đề kinh phí Ca sĩ Hà Myo tham gia trải nghiệm cùng học sinh trong Diễn đàn "Điều em muốn nói" năm 2025 tại Nghệ An do báo Tiền Phong tổ chức ẢNH: TRỌNG TÀI Mời chuyên gia, nghệ nhân, nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia các hoạt động giáo dục trong trường phổ thông là để đảm bảo yêu cầu giáo dục hài hòa giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu; phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, các giá trị truyền thống của dân tộc. Việc triển khai đang cần hướng dẫn cụ thể đối với các trường công lập, nhất là vấn đề kinh phí. Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Sở GD&ĐT kí liên tịch với Sở VH&TT TPHCM để sử dụng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất của ngành văn hóa, thể thao phục vụ cho việc dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, hướng tới giáo dục toàn diện học sinh và mục tiêu mỗi học sinh thành phố biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và 1 môn nghệ thuật/nhạc cụ, triển khai từ năm học này. Để phù hợp với Hiến pháp và Nghị quyết của Quốc hội, Bộ GD&ĐT yêu cầu chương trình giáo dục của 4 môn học Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học và THCS; Địa lí lớp 12; Lịch sử lớp 10 và Giáo dục công dân lớp 10 (Giáo dục kinh tế và pháp luật) cần phải chỉnh sửa. Nội dung chỉnh sửa tập trung vào các nội dung sau: Đối với môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học và THCS, môn Địa lí lớp 12: sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến vùng kinh tế - xã hội như tổ chức lãnh thổ sản xuất của một số ngành kinh tế, ranh giới vùng kinh tế - xã hội; tên và số lượng các tỉnh, thành phố trong vùng, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển, phân bố các ngành kinh tế trên các vùng và một số nội dung khác để bảo đảm tính logic trong thực hiện. Đối với chương trình môn Giáo dục công dân: sửa đổi, bổ sung chương trình lớp 10 ở chủ đề “Hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và chủ đề “Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đối với môn Lịch sử: sửa đổi, bổ sung Chuyên đề học tập lựa chọn ở lớp 10 (chuyên đề “Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong lịch sử”). Đối với việc thực hiện chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, các cơ sở giáo dục tiếp tục sử dụng sách giáo khoa đã lựa chọn; đồng thời rà soát, chỉ đạo tổ chuyên môn và giáo viên điều chỉnh ngữ liệu trong các bài học, chủ đề để phù hợp với việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và nội dung sửa đổi, bổ sung của Hiến pháp. Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức tập huấn hướng dẫn cho cán bộ quản lý và giáo viên triển khai thực hiện; trong đó hướng dẫn giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung bài giảng, bảo đảm tính chính xác, cập nhật và phù hợp thực tiễn, đặc biệt đối với ngữ liệu, số liệu, bản đồ, ranh giới vùng kinh tế - xã hội và đơn vị hành chính; tổ chức dạy học theo chương trình sửa đổi, triển khai đầy đủ các nội dung bổ sung trong các môn Lịch sử và Địa lí cấp Tiểu học, THCS; Địa lí lớp 12; Lịch sử và Giáo dục công dân lớp 10. NGHIÊM HUÊ Sửa chương trình giáo dục của 4 môn học Học sinh Hà Nội trong một tiết học ẢNH: NHƯ Ý Bộ GD&ĐT vừa ban hành thông tư, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Việc sửa đổi này liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp. MỜI NGHỆ SĨ, CHUYÊN GIA THAM GIA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==