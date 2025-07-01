Báo Tiền Phong số 254/2025

THỨ NĂM 11/9/2025 SÕ 254 0977.456.112 CÂN NHẮC LỘ TRÌNH VÀ CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TRANG 14 TRANG 7 TRANG 12 Đào tạo tinh hoa CHUYỆN HÔM NAY Bác sĩ nội trú được coi là kì thi khốc liệt nhất trong ngành Y. Sự khốc liệt này chỉ những người “ở trong chăn” mới biết như thế nào. XEM TIẾP TRANG 3 n NGHIÊM HUÊ TRANG 2 TRANG 4 TRANG 6 Hỗ trợ hơn 1,3 triệu đảng viên cấp đổi thẻ Kiểm soát lạm phát, ổn định đời sÕng HÀ NỘI ĐỀ XUẤT TĂNG PHÍ THU GOM RÁC THẢI: Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ: Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mới về tính giá xăng dầu THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC TOÀN DIỆN VIỆT-ÚC Match day -kỳ thi khắc nghiệt, độc đáo “Chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, sản xuất kinh doanh và đời sÕng nhân dân, không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra”, Nghị quyết của Chính phủ nhấn mạnh. Người tiêu dùng TPHCM ưu tiên mua sắm thực phẩm thiết yếu ẢNH: TTXVN TRANG 3

Nội dung văn kiện đã quán triệt những quan điểm, định hướng lớn trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ; phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ tiếp thu ý kiến của các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. TẬP TRUNG THỰC HIỆN TỐT 6 NỘI DUNG Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Chính phủ cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung. Thứ nhất, xác định quan điểm chỉ đạo trong Báo cáo chính trị phù hợp với vị trí, vai trò quan trọng nhất của Đảng ủy Chính phủ trong hệ thống tổ chức cấp uỷ trực thuộc Trung ương, hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp đối với Chính phủ và các đảng ủy bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp lớn. Bám sát, cập nhật, cụ thể hóa các nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng liên quan đến trách nhiệm của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, với nhiệm vụ bao trùm là thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường hoạt động đối ngoại, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân để đưa ra mục tiêu tầm nhìn, chỉ tiêu phù hợp cho từng giai đoạn, thời kỳ; rà soát các cơ chế, chính sách phải khơi thông xử lý, tháo gỡ để hoàn thành các mục tiêu đề ra, nhất là việc thể chế các chủ trương, định hướng mới của Trung ương Đảng. Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế phát triển gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân; quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật, đặc biệt về lĩnh vực đầu tư, đất đai, quy hoạch, mở rộng không gian phát triển của quốc gia, các vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển; có chính sách huy động nguồn lực khu vực tư nhân tham gia các dự án hạ tầng trọng yếu như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, hạ tầng năng lượng, công nghiệp quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và các mô hình kinh tế mới… Thứ ba, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế tri thức, có giá trị gia tăng cao, khả năng cạnh tranh toàn cầu, nhất là các ngành công nghiệp, công nghệ mới; phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm ổn định vĩ mô, các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; tăng cường thu hút có chọn lọc các nguồn đầu tư từ bên ngoài (cả trực tiếp và gián tiếp). Thứ tư, tiếp tục tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế; khai thác hiệu quả, mở rộng không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng; hạ tầng kết nối các đô thị lớn, trung tâm phát triển công nghiệp; phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn mới, bảo đảm an ninh năng lượng. Đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn. Phát triển hạ tầng, giao thông đô thị đồng bộ, hiện đại; tập trung nguồn lực đầu tư, hiện đại hoá hạ tầng số. Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ đáp ứng yêu cầu hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, nhất là thương mại điện tử. Phát triển đồng bộ, hiện đại hạ tầng văn hoá, xã hội; đầu tư xây dựng một số công trình văn hoá, thể thao, giáo dục, y tế trọng điểm quốc gia mang tầm khu vực, quốc tế. Thứ năm, tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ của Nhân dân; cụ thể hoá các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ trương kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, phát triển con người toàn diện, chăm lo đời sống nhân dân; tập trung chỉ đạo triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; hoàn thiện, hiện đại hoá mô hình tổ chức, phương thức quản lý phát triển xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng những thành quả phát triển. Thứ sáu, tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, môi trường hoà bình, ổn định cho phát triển đất nước; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế, phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam phục vụ phát triển đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng. TRƯỜNG PHONG Các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị đều cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện trình Đại hội của Đảng uỷ Chính phủ, cho ý kiến góp ý rất tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc để bổ sung, hoàn thiện Văn kiện Đại hội. Sáng 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CHÍNH PHỦ: Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự THỜI SỰ Quy định mới về căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025 và Nghị định số 158/2025/NĐ-CP đã có quy định về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động. Thế nhưng, trên thực tế tại các doanh nghiệp, ngoài lương cơ bản, phụ cấp lương, người lao động còn có các khoản hỗ trợ khác từ người sử dụng lao động như: tiền xăng xe, điện thoại, ăn giữa ca, nhà ở, nuôi con nhỏ, sinh nhật, hiếu hỉ… Một số khoản hỗ trợ trên được xác định mức tiền cụ thể, được trả cố định, thường xuyên hằng tháng cùng kỳ trả lương, song không được nêu rõ tên trong các quy định, dẫn đến doanh nghiệp lúng túng trong việc xác định các khoản thu nhập phải đóng BHXH bắt buộc cho người lao động theo quy định mới. Về vấn đề này, Cục Tiền lương và BHXH có hướng dẫn về tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc theo quy định Nghị định 158. Theo Cục Tiền lương và BHXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật BHXH 2024 và quy định chi tiết tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 158. Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương tháng, bao gồm: -Mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; -Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động; -Các khoản bổ sung khác xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương, được thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương. Các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng BHXH bắt buộc. PHAN THIÊN Theo Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội - Bộ Nội vụ, các chế độ, phúc lợi ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

CHUYỆN HÔM NAY Bộ Y tế giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Y Hà Nội triển khai đào tạo bác sĩ nội trú từ năm 1974 với định hướng đào tạo các bác sĩ giỏi có kĩ năng thực hành chuyên cho bệnh viện và giảng viên chất lượng cao cho các trường đại học. Có thể nói, bác sĩ nội trú là bậc đào tạo tinh hoa trong ngành Y. Kì thi này đặc biệt ở chỗ, mỗi bác sĩ chỉ được dự thi duy nhất 1 lần trong đời ngay trong năm tốt nghiệp đại học và chỉ tiêu rất ít. Cùng với đó là chương trình đào tạo gắn liền với bệnh viện, giường bệnh, được đội ngũ y bác sĩ cầm tay chỉ việc tận nơi, tận chốn. Chính 3 điều kiện này đã khiến bác sĩ nội trú “đắt giá” nhất trong các hệ đào tạo của ngành Y (hiện nay, ngành y có các hệ đào tạo: bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, thạc sĩ, tiến sĩ). Trước đây, chỉ tiêu đào tạo bác sĩ nội trú rất ít, chỉ 1-2 chỉ tiêu/ ngành và không phải ngành nào cũng có chỉ tiêu đào tạo hằng năm. Mỗi năm, cả Trường Đại học Y Hà Nội chỉ tuyển sinh khoảng 15 chỉ tiêu bác sĩ nội trú. GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội khẳng định, đây là kì thi khắc nghiệt nhất của những người học y và những người thuộc tốp 15 này đến nay là những y bác sĩ, giáo sư, phó giáo sư đầu ngành tại Việt Nam. Chỉ tiêu tuyển sinh đã được nới rộng và nhiều trường đại học Y khác cũng được tổ chức đào tạo bác sĩ nội trú, nhưng sức nóng của nó chưa bao giờ hạ nhiệt. Đặc biệt, bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội vẫn được coi là danh giá nhất trong số các trường đào tạo tại Việt Nam. Trước kì thi, sinh viên y khoa ăn ngủ với sách, giáo trình từ giảng đường đến phòng trọ. Trong cái nóng nực của mùa hè tháng 7, tháng 8, một số giảng đường của Trường Đại học Y kín chỗ nhưng im phăng phắc, chỉ có tiếng sột soạt lật giáo trình của các thí sinh ôn luyện thi bác sĩ nội trú. Nghề y vốn nhọc nhằn và gian lao từ khi học cho đến khi đi làm. Trong khi các bạn cùng trang lứa học ngành khác đã tốt nghiệp ra trường đi làm, thậm chí có vị trí trong công ty, thì những bác sĩ vẫn miệt mài học. Sáu năm y khoa, 3 năm nội trú (nếu trúng tuyển) hoặc 2 năm học chuyên khoa I (II) rồi mới được hành nghề. Trường Y như đấu trường chiếm gần hết tuổi thanh xuân với hàng trăm kì thi từ lâm sàng đến lí thuyết. Đó còn chưa kể tài chính bỏ ra phải gấp nhiều lần các ngành học khác, lại không có cơ hội làm thêm. Không phải ngẫu nhiên mà cả xã hội tôn vinh danh xưng người thầy thuốc. Họ có sứ mệnh cao cả cứu người, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhưng để có được danh xưng đó, nếu không đam mê, không yêu nghề, khó ai có thể gắn bó được từ những ngày đầu chập chững bước vào giảng đường đại học, những buổi đầu tiên trực đêm tại bệnh viện không ngủ vì tiếng còi hú cấp cứu liên tiếp dội về. Bác sĩ nội trú vẫn là tượng đài của những người học y. Họ khao khát không chỉ vì năng lực chuyên môn sau này mà còn vì vẻ đẹp của một kì thi đặc biệt, khốc liệt. N.H Đào tạo tinh hoa TIẾP THEO TRANG 1 3 n Thứ Năm n Ngày 11/9/2025 THỜI SỰ Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 273/NQCP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2025. Theo Nghị quyết, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới tiếp tục biến động khó lường; xu hướng tập hợp lực lượng, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gia tăng; kinh tế tăng trưởng chậm lại. Ở trong nước, khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ và thuận lợi; thiên tai, thời tiết cực đoan, bất thường, đặt ra nhiều thách thức và áp lực lớn đối với công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội. CÁC NỘI DUNG TRỌNG TÂM Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, lãnh đạo chủ chốt, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, chủ động tham mưu, đề xuất và xử lý công việc theo thẩm quyền; rà soát kỹ các nhiệm vụ trong tháng 9 và quý 4/2025 để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả; tận dụng tối đa thời cơ, thuận lợi, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nỗ lực vượt qua thách thức để thực hiện tốt nhất, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của năm, tạo đà, tạo lực, tạo thế cho tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026 và giai đoạn 2026-2030; trong đó, chú trọng thực hiện hiệu quả các nội dung trọng tâm sau: - Tiếp tục ưu tiên tối đa cho thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; hoàn thành các chỉ tiêu ngân sách nhà nước quý 3 và cả năm 2025. Phối hợp chặt chẽ, hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các cân đối lớn của nền kinh tế. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách nhà nước; triệt để cắt giảm các khoản chi thường xuyên, các nhiệm vụ chi không thực sự cấp bách; hoàn thành và vượt chỉ tiêu ngân sách nhà nước quý 3 và cả năm 2025. Chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý trên cơ sở đánh giá tổng thể, kỹ lưỡng tác động của việc điều chỉnh giá đến lạm phát, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, không tăng giá đột ngột và tăng giá cùng một thời điểm, hạn chế tác động lên lạm phát, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra. - Quyết liệt tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, dự án liên tỉnh, liên vùng, kết nối quốc gia, khu vực, quốc tế. - Tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và thực thi pháp luật; tập trung nguồn lực xây dựng, hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. - Chủ động, tích cực, kịp thời thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững. - Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân; làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh. - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường, hàng hóa xuất khẩu và chuỗi cung ứng; khai thác tối đa thị trường trong nước; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia; tiếp tục phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. - Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. - Tiếp tục tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. - Tăng cường công tác thông tin, truyền thông định hướng dư luận, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống Người tiêu dùng TPHCM ưu tiên mua sắm thực phẩm thiết yếu ẢNH: TTXVN Xây dựng đường bộ, đường sắt, sân bay Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo hoàn thành các dự án đường bộ cao tốc có kế hoạch hoàn thành năm 2025, tiếp tục triển khai các dự án giao thông trọng điểm khác để đạt mục tiêu hoàn thành ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc và trên 1.700km đường bộ ven biển trong năm nay, 5.000km đường bộ cao tốc vào năm 2030; rà soát quy định pháp luật để phân cấp, phân quyền tối đa cho các địa phương trong quản lý, đầu tư các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư một số dự án đường sắt quan trọng, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, các tuyến đường sắt kết nối Việt Nam-Trung Quốc. Tăng tốc triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 để khánh thành vào ngày 19/12/2025 và nghiên cứu, đề xuất triển khai ngay theo thẩm quyền việc đầu tư xây dựng khu logistics, khu thương mại tự do tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

4 nThứ Năm n Ngày 11/9/2025 XÃ HỘI KIỂM SOÁT VỐN NGOẠI, SIẾT ĐIỀU KIỆN ĐẦU MỐI Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo 7 Nghị định về kinh doanh xăng dầu, tiếp nối từ bản dự thảo 6 hồi tháng 4 năm nay. So với lần trước, dự thảo mới đã bổ sung và chỉnh sửa nhiều nội dung từ khái niệm, điều kiện kinh doanh đến cơ chế giá... Theo đó, khái niệm “giá bán lẻ xăng dầu” được mở rộng, bao gồm cả giá bán tại “điểm bán xăng dầu với thiết bị quy mô nhỏ”, thay vì chỉ dừng lại ở cửa hàng bán lẻ như trước. Điều này giúp quản lý chặt tất cả đầu mối lưu thông xăng dầu, kể cả quy mô nhỏ lẻ. Một thay đổi đáng chú ý khác là việc rút gọn khái niệm “sở hữu cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh xăng dầu”. Nếu dự thảo 6 cho phép tính cả cơ sở vật chất thuộc công ty con mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn, dự thảo 7 chỉ công nhận phần sở hữu trực tiếp của chính thương nhân. Dự thảo mới bổ sung quy định về quyền sử dụng cơ sở vật chất trong nhóm công ty. Công ty mẹ có thể dùng hạ tầng của công ty con để đáp ứng điều kiện kinh doanh, nhưng một khi đã được sử dụng thì công ty con không được tiếp tục khai thác hay cho thuê. Quy định này nhằm ngăn chặn doanh nghiệp lớn sử dụng “một tài sản dùng nhiều lần” để lách điều kiện cấp phép. Với hoạt động chuyển nhượng vốn, dự thảo 7 đã bổ sung một “cửa ải” quan trọng: Ngoài việc tuân thủ pháp luật và cam kết quốc tế, mọi thương vụ bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài đều phải được Bộ trưởng Bộ Công Thương cho phép. Đây là cơ chế kiểm soát nhằm ngăn chặn nguy cơ thâu tóm thị trường qua con đường góp vốn gián tiếp. Đối với thương nhân đầu mối, hàng loạt điều kiện mới được đưa ra. Nếu ở dự thảo 6, yêu cầu tổng sức chứa chỉ dừng ở 15.000 m3, thì nay bắt buộc phải có ít nhất một kho gắn với cảng chuyên dụng, để chứng minh khả năng tiếp nhận trực tiếp nguồn hàng. Hệ thống phân phối cũng được quy định rõ ràng hơn: phải có ít nhất 40 thương nhân bán lẻ chỉ thuộc hệ thống của doanh nghiệp, thay vì chỉ ghi chung chung như trước. ĐIỂM NHẤN Ở CƠ CHẾ GIÁ Điểm nhấn lớn nhất trong dự thảo lần này chính là ở cơ chế giá. Nếu ở dự thảo 6, công thức tính giá chỉ gồm 4 yếu tố (chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh + lợi nhuận + thuế GTGT), thì sang dự thảo 7, công thức được mở rộng và chi tiết hóa gồm: Giá = Giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế (gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, GTGT và các loại khác nếu có). Đặc biệt, thay vì dựa trên chi phí thực tế của từng doanh nghiệp, Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm khởi điểm, điều chỉnh hằng năm theo CPI và rà soát 3 năm/lần. Trường hợp biến động bất thường, Bộ Công Thương có thể kiến nghị Thủ tướng cho phép rà soát sớm. Thay vì cơ chế định kỳ như trước, dự thảo 7 yêu cầu thương nhân đầu mối và phân phối phải công bố giá ngay sau khi điều chỉnh, đồng thời niêm yết công khai tại cửa hàng, điểm bán, trên website và cả phương tiện truyền thông. Thương nhân bán lẻ ngoài hệ thống cũng phải thực hiện công bố ngay. Quyền quyết định giá cũng được mở rộng hơn. Thương nhân trong hệ thống không được bán cao hơn giá do doanh nghiệp đầu mối cung ứng, trong khi thương nhân ngoài hệ thống được tự quyết theo cơ chế thị trường và pháp luật về giá. Đối với vùng sâu, vùng xa, thương nhân đầu mối được phép công bố giá cao hơn công thức tối đa 2% để bù chi phí hợp lệ đã kiểm toán. Đặc biệt, thay vì phải kê khai giá với Bộ Tài chính như trước, giờ đây doanh nghiệp chỉ cần thông báo cho Bộ Công Thương, UBND tỉnh và Sở Công Thương. Trong trường hợp biến động bất thường, Bộ Công Thương chủ trì đánh giá, phối hợp Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định biện pháp bình ổn, gắn chặt với Luật Giá 2023 và dự liệu cả kịch bản thiên tai, dịch bệnh. DƯƠNG HƯNG Với công thức tính giá xăng dầu, thay vì dựa trên chi phí thực tế của từng doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề xuất Nhà nước sẽ công bố chi phí kinh doanh định mức làm khởi điểm, điều chỉnh hằng năm theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và rà soát 3 năm/lần. Bộ Công Thương đề xuất cơ chế mới về tính giá xăng dầu Điểm nhấn lớn nhất trong dự thảo lần này chính là ở cơ chế giá. Nếu ở dự thảo 6, công thức tính giá chỉ gồm 4 yếu tố (chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh + lợi nhuận + thuế GTGT), thì sang dự thảo 7, công thức được mở rộng và chi tiết hóa gồm: Giá = Giá mua + chi phí tạo nguồn + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + thuế (gồm nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, bảo vệ môi trường, GTGT và các loại khác nếu có). Bộ Công Thương đề xuất nhiều quy định mới về kinh doanh xăng dầu Ông Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng - vừa chủ trì đoàn kiểm tra bến phà Đồng Bài - Cái Viềng (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) sau phản ánh của báo Tiền Phong về việc hàng trăm tài xế và khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà, xảy ra chiều 7/9. Cùng dự buổi kiểm tra, còn có lãnh đạo Sở Xây dựng, Văn phòng UBND thành phố, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy, UBND Đặc khu Cát Hải. Sau khi kiểm tra, ông Lê Anh Quân phê bình Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng để xảy ra tình trạng khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà chiều 7/9 (chủ nhật), làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra tình trạng trên, báo cáo kết quả thực hiện trước 13/9. UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông đường thủy. Việc tạm dừng hoạt động bến phà phải tuân thủ nghiêm các quy định về cấm biển, thời tiết xấu, thông tin kịp thời, công khai cho người dân và du khách. Không để tình trạng ùn ứ kéo dài, chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện khi nhu cầu tăng đột biến trong ngày nghỉ lễ, ngày cao điểm du lịch. Minh bạch hóa thông tin vận hành, lịch phà, năng lực chuyên chở trong giờ cao điểm, tiêu chí tạm dừng. Đặc khu Cát Hải chỉ đạo các cơ sở lưu trú trên địa bàn phối hợp với Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy kịp thời thông tin cho người dân và du khách biết lịch chạy phà để chủ động bố trí thời gian và phương thức di chuyển phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo các nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thành, đưa công trình xây dựng cải tạo, mở rộng bến phà Đồng Bài - Cái Viềng và công trình phụ trở vào sử dụng trong tháng 9. Phản ánh tới báo Tiền Phong, anh P.T.A (ở Hà Nội), ngày 7/9 gia đình anh gồm 6 người ra đảo Cát Bà vui chơi, tham quan. Chiều cùng ngày, anh lái xe rời Cát Bà đến bến phà Cái Viềng lúc 15h47, vẫn sớm trong thời gian hoạt động bến phà theo quy định. Tuy nhiên, anh bất ngờ nhận được thông báo từ chối bán vé, chở ô tô mà chỉ nhận chở xe máy, người đi bộ. Không chỉ anh P.T.A mà còn có gần 100 tài xế với hàng trăm du khách cũng bị từ chối lên phà với lý do hết định mức chạy phà trong ngày. Dù có gọi điện thoại lên đường dây nóng Ban quản lý bến phà, Sở Xây dựng phản ánh về việc đến bến phà đúng giờ hoạt động theo quy định nhưng anh P.T.A vẫn bị từ chối lên phà. Nam du khách cùng nhiều tài xế, khách du lịch khác buộc phải quay đầu xe, tìm khách sạn ở thêm 1 đêm trên đảo Cát Bà và trở về đất liền vào sáng 8/9. “Tôi ý thức đến bến phà đúng giờ quy định nhưng thật kỳ lạ lại bị từ chối rời đảo Cát Bà với lý do hết định mức chuyến. Chúng tôi đã lên kế hoạch đi và trở về phù hợp, để trẻ em đến trường đi học, người lớn đi làm ngày đầu tuần. Bị lỡ phà, mọi sinh hoạt bị đảo lộn. Dịp nghỉ lễ sau, chúng tôi sẽ cân nhắc có nên trở lại Cát Bà hay di chuyển đến điểm khác”, anh P.T.A nói. NGUYỄN HOÀN Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân phê bình Sở Xây dựng, Công ty CP Đảm bảo giao thông đường thủy và yêu cầu 2 đơn vị này kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan vụ việc hàng trăm tài xế và du khách bị từ chối lên phà rời Cát Bà trong giờ hoạt động theo quy định. VỤ NHÀ PHÀ TỪ CHỐI CHỞ KHÁCH RỜI ĐẢO CÁT BÀ: Hàng trăm tài xế và khách du lịch bị từ chối lên phà rời đảo Cát Bà sau chuyến nghỉ dưỡng chiều 7/9

5 nThứ Năm n Ngày 11/9/2025 KINH TẾ ĐIÊU ĐỨNG Năm 2003, thương hiệu thể thao Động Lực trở thành niềm tự hào khi gắn với áo thi đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia. Hình ảnh vận động viên Việt Nam thi đấu quốc tế trong trang phục “made in Vietnam” là minh chứng cho uy tín của DN. Thế nhưng, theo ông Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Thể thao Động Lực, niềm tự hào ấy nhanh chóng bị phủ bóng bởi nạn làm giả. “Ước tính 20% bóng đá trên thị trường là hàng nhái, không chỉ xuất hiện tại biên giới mà còn tràn lan trên các chợ mạng. Ngay cả áo thi đấu của đội tuyển quốc gia cũng bị làm giả và bày bán công khai. Hàng giả không chỉ khiến DN mất doanh thu mà còn làm tổn hại niềm tin của người tiêu dùng và uy tín quốc gia. Đây là nỗi đau chung của thương hiệu Việt” - Ông Thành chia sẻ. Hơn nửa thế kỷ gây dựng thương hiệu, Công ty CP Nhựa Bình Minh lao đao vì hàng giả, hàng nhái. Người tiêu dùng nhiều lần nhầm lẫn, khiếu nại về chất lượng sản phẩm nhưng thực tế là mua nhầm hàng kém chất lượng gắn nhãn mác Bình Minh. “Chỉ cần thêm một ký tự hay cụm từ sau tên thương hiệu, hàng giả đã dễ dàng trà trộn ra thị trường. Dù công ty nhiều lần kiến nghị, thậm chí khởi kiện song việc xử lý vẫn chậm khiến uy tín của DN bị bào mòn”, ông Bông Hoa Việt, Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh cho hay. Trong lĩnh vực thực phẩm, ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa cảnh báo, hàng kém chất lượng hiện có xu hướng len lỏi về nông thôn, vùng sâu vùng xa, nơi người tiêu dùng thiếu kiến thức nhận diện, lực lượng chức năng khó kiểm soát. Để bảo vệ khách hàng, công ty phải lập riêng bộ phận sở hữu trí tuệ. “Mỗi năm chúng tôi phải thay đổi công nghệ in ấn, thiết kế bao bì, dán tem chống giả, chi phí tốn kém và đôi khi làm mất đi hình ảnh quen thuộc với khách hàng” - Ông Hải nói. CHUYỂN CƠ QUAN ĐIỀU TRA 13 VỤ VIỆC Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) thông tin, hải quan mỗi ngày xử lý khoảng 50.000 tờ khai, trong đó có khoảng 700.000 vận đơn thương mại điện tử. Không ít hồ sơ khai sai, chứng từ giả, tráo hàng hoặc lợi dụng cơ chế tự công bố để hợp thức hóa hàng nhập lậu. Đặc biệt, nhiều đối tượng sản xuất, phân phối hàng giả công khai trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử. “Trong 8 tháng năm 2025, cơ quan Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý gần 12.000 vụ vi phạm pháp luật hải quan; trị giá hàng hoá vi phạm ước tính hơn 16.000 tỷ đồng. Cơ quan Hải quan đã khởi tố hình sự 14 vụ và chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 76 vụ” - Ông Đức cho hay. Từ đầu năm 2025 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM đã xử lý 659 vụ vi phạm, phạt hơn 14,3 tỷ đồng, thu giữ trên 600.000 sản phẩm giả trị giá 15 tỷ đồng. Trong đó có 13 vụ việc chuyển cơ quan điều tra vì có dấu hiệu hình sự. Các mặt hàng vi phạm ngày càng tinh vi, tập trung vào nhóm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng. Không chỉ ở chợ truyền thống, hàng giả còn len lỏi khắp các sàn thương mại điện tử, được quảng cáo rầm rộ và đặc biệt là giá rẻ bất thường. Trước tình hình trên, Sở Công Thương TPHCM triển khai kế hoạch cao điểm giám sát, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các khu công nghiệp, địa bàn tiềm ẩn nguy cơ cao được giám sát chặt. Công tác kiểm tra trực tuyến được tăng cường nhằm ngăn chặn việc buôn bán hàng gian trên mạng. Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng QLTT TPHCM cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra các mặt hàng thiết yếu như sữa, yến sào…; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng cảnh giác, tố giác vi phạm. Các cơ sở kinh doanh phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, trường hợp tái phạm sẽ xử lý nghiêm. Sở phối hợp báo chí để thông tin kịp thời, nâng cao nhận thức và cảnh báo người dân. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ ĐỂ NHẬN DIỆN SẢN PHẨM Theo ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam Cục Sở hữu trí tuệ, một thương hiệu gây dựng hàng chục năm có thể sụp đổ chỉ vì sản phẩm giả mạo. “Bảo vệ thương hiệu không chỉ là bảo vệ lợi ích DN mà còn là bảo vệ sự lựa chọn an toàn, công bằng của người tiêu dùng” - ông Khuê nói. Ông Nguyễn Viết Hồng, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng TPHCM lưu ý, thói quen dễ dãi khi mua hàng online khiến hàng giả có “đất sống”. “Thực tế, không ít DN ngại công khai thông tin hàng giả vì lo sợ bị tẩy chay. Hội đang kiện toàn bộ máy, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân cảnh giác, cùng DN đấu tranh với nạn hàng giả” - Ông Hồng cho biết. Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), Nhà nước đang hoàn thiện nhiều chính sách mới, trong đó có các thông tư quy định truy xuất nguồn gốc bắt buộc cho 8 nhóm sản phẩm như thực phẩm, hàng tiêu dùng... Mục tiêu là hình thành mô hình hợp tác ba bên: Nhà nước - DN - người tiêu dùng nhằm tăng sự minh bạch và bảo vệ thương hiệu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, nhấn mạnh: “Giải pháp căn cơ là ứng dụng công nghệ số để nhận diện sản phẩm thật - giả và minh bạch thông tin từ gốc. Chúng ta đã nói nhiều về khẩu hiệu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đã đến lúc nâng lên thành cam kết “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, thể hiện niềm tin và trách nhiệm với thương hiệu quốc gia”. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyến nghị, bên cạnh nỗ lực của Nhà nước, các DN cũng phải chủ động bảo vệ thương hiệu của chính mình, không thể chỉ trông chờ cơ quan chức năng. UYÊN PHƯƠNG CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI: Không thể “đánh trống bỏ dùi” Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh, hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại kinh tế và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Ông kêu gọi DN đầu tư định vị thương hiệu với bản sắc riêng, có chiến lược đủ mạnh để vươn xa. Đồng thời, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là chìa khóa tạo môi trường kinh doanh minh bạch nhằm ngăn chặn từ gốc vấn nạn hàng giả. Dù chỉ số VN-Index hồi phục nhẹ, thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng. Sự phân hóa diễn ra trên diện rộng, số cổ phiếu giảm giá chiếm áp đảo với 171 mã trên HoSE. Các trụ cột nhóm ngân hàng giữ sắc xanh, nhưng chưa tạo đột biến. CTG, VCB, TCB, MBB, VPB đồng loạt tăng trên dưới 1%, là những cổ phiếu giữ nhịp cho VN-Index. Tuy nhiên, biên độ tăng không lớn và dòng tiền tập trung hẹp. Nhóm chứng khoán giao dịch sôi động hơn, với SSI, VND, HCM đều nhích trên 1%. Thanh khoản tại SSI vượt 43 triệu đơn vị, cao nhất sàn, với giá trị tương ứng hơn 1.800 tỷ đồng. Trong bối cảnh thanh khoản sụt giảm, số lượng cổ phiếu giao dịch nghìn tỷ chỉ còn 4 mã: SSI, HPG, VIX, TCB… Cổ phiếu bất động sản và xây dựng phân hóa mạnh. Bộ 3 cổ phiếu Vingroup VIC, VHM, VRE tăng nhẹ, trong khi nhiều mã vốn hóa vừa (midcap) giảm điểm. DIG, NVL, DXG, PDR, CEO, KBC, TCH… điều chỉnh. Trong khi đó, cổ phiếu dầu khí có phần tích cực hơn thị trường chung, BSR, PVC, PVD, PVS… cùng tăng giá. Kết thúc phiên giao dịch VNIndex tăng 5,94 điểm (0,36%) lên 1.643,26 điểm. HNX-Index giảm 0,22 điểm (0,08%) xuống 274,6 điểm, UPCoM-Index tăng 0,48 điểm (0,44%) lên 110,37 điểm. SGI Capital nhận định, tính từ đáy tháng 4, VN-Index đã tăng liên tục 5 tháng với mức tăng gần 60% mà không có nhịp điều chỉnh lớn nào (trên 10%). Đây là một trong những nhịp tăng nhanh và mạnh nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, với lực đẩy chủ yếu đến từ dòng tiền trong nước. Mức tăng rất nóng này đã phản ánh nhiều kỳ vọng và các thông tin hỗ trợ, do đó tiềm ẩn một nhịp điều chỉnh 10-15% của VN-Index. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên cơ cấu lại danh mục và quản trị rủi ro trong giai đoạn này, để có dư địa sẵn sàng cho các cơ hội lớn khác phía trước. VIỆT LINH Tiền vào chứng khoán "hụt hơi" VN-Index tiếp tục có phiên giao dịch giằng co, chỉ số chính đảo về cuối phiên ngày 10/9. Thanh khoản suy giảm, giá trị giao dịch HoSE giảm về dưới 30.000 tỷ đồng. Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục suy giảm cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng Nhiều sản phẩm giả, nhái bày bán công khai tại “thiên đường mua sắm” ở TPHCM ẢNH: U.P Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp (DN) làm ăn chân chính mà còn bào mòn niềm tin xã hội, đe dọa sức khỏe cộng đồng và uy tín quốc gia. Để chặn đứng “căn bệnh kinh niên” này, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ Nhà nước, doanh nghiệp và từng người dân.

6 n Thứ Năm n Ngày 11/9/2025 KHOA GIÁO KHẮT KHE ĐẦU VÀO Bác sĩ nội trú được coi là kì thi sau ĐH khắc nghiệt nhất hiện nay, thể hiện ở chỗ, mỗi bác sĩ chỉ được dự thi một lần duy nhất trong đời ngay trong năm tốt nghiệp ĐH để lựa chọn chuyên ngành đào tạo chuyên sâu. Nếu không vượt qua kì thi này, muốn trở thành bác sĩ một chuyên ngành nào đó, họ phải thi chuyên khoa I, chuyên khoa II, học thạc sĩ, tiến sĩ. Bác sĩ nội trú không chỉ là một danh xưng mà nó thực sự danh giá bởi yêu cầu khắt khe từ khâu thi tuyển chọn đầu vào đến chương trình đào tạo. Để tham gia bậc đào tạo bác sĩ nội trú, sinh viên tốt nghiệp ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt tại các trường đào tạo khối ngành sức khỏe được tham dự kì thi tuyển chọn ngay sau khi tốt nghiệp. Thời gian gần đây, Trường ĐH Y Hà Nội đã mở rộng kì thi này cho sinh viên tốt nghiệp từ các trường y dược khác trên cả nước. Kì thi thường tổ chức vào tháng 8 hàng năm, chỉ dành cho sinh viên tốt nghiệp năm đó. Nếu trúng tuyển, các bác sĩ tốt nghiệp ĐH sẽ trở thành học viên bác sĩ nội trú với thời gian đào tạo toàn thời gian 3 năm tại trường và các cơ sở thực hành. Trước năm 2016, các thí sinh tham dự kì thi bác sĩ nội trú đăng kí nguyện vọng chuyên ngành học trước khi thi. Từ năm 2016, Trường ĐH Y Hà Nội đổi mới chương trình đào tạo và mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh, các thí sinh lựa chọn chuyên ngành dựa trên kết quả kì thi này (có điểm trước, chọn chuyên ngành sau). Năm 2025, Trường ĐH Y Hà Nội tuyển sinh 426 chỉ tiêu bác sĩ nội trú cho 38 chuyên ngành đào tạo. Có 952/1009 thí sinh đến từ 14 cơ sở đào tạo nhóm ngành sức khỏe trong nước đăng kí tham gia kì thi. Kết quả, có 690 tân bác sĩ đủ điều kiện đi tiếp vào vòng lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú. Tại Match day, với 1 nguyện vọng/thí sinh, theo thứ tự bắt đầu từ thí sinh điểm cao nhất cho đến hết chỉ tiêu. Số chỉ tiêu của mỗi chuyên ngành đều có giới hạn, chuyên ngành ít khoảng 2 - 3 chỉ tiêu, chuyên ngành nhiều khoảng 30 - 40 chỉ tiêu. Vì vậy, thí sinh điểm càng cao càng dễ có cơ hội trúng tuyển nguyện vọng mong muốn nhất. Không chỉ là ngày đăng kí chuyên ngành, Match day còn được xem như là một lễ trưởng thành, nơi các tân bác sĩ nội trú đặt những bước chân đầu tiên vào con đường tạo dựng sự nghiệp khám, chữa bệnh. GƯƠNG MẶT CỦA NGÀNH “HOT” Giai đoạn gay cấn nhất là ứng viên xác định theo học ngành nào. Thông thường, mỗi bác sĩ sẽ dự định sẵn một vài nguyện vọng để bước vào Match day. Tại đây, mỗi tân bác sĩ nội trú có 30 giây để đưa ra quyết định trực tiếp lựa chọn ngành học dựa trên những ngành còn chỉ tiêu. Hết thời gian, ứng viên không đưa ra lựa chọn, coi như từ bỏ quyền học bác sĩ nội trú và khi đã lựa chọn, không có quyền thay đổi. Match day năm nay, qua lựa chọn của những bác sĩ đạt điểm cao nhất trong kì thi cho thấy, sản phụ khoa, phẫu thuật tạo hình, gây mê hồi sức, ung thư… là những ngành “hot” nhất. Điều thú vị, 2 chuyên ngành sản phụ khoa, phẫu thuật tạo hình có sự cạnh tranh mạnh mẽ trong vị trí thí sinh đạt điểm cao tốp đầu bảng về mức độ hấp dẫn. Do mỗi chuyên ngành đều có chỉ tiêu nhất định nên nếu ứng viên có điểm thi thứ hạng cao đã chọn hết chuyên ngành yêu thích, những ứng viên có điểm thấp hơn đành chọn chuyên ngành còn chỉ tiêu. Vì vậy, những người có điểm thi thấp phải chuẩn bị sẵn 4-5 nguyện vọng. Người có đặc quyền đặt nguyện vọng đầu tiên của năm nay, tân bác sĩ Vũ Ngọc Duy (thủ khoa kì thi tuyển sinh nội trú của trường) đã chọn chuyên ngành sản phụ khoa. Người tiếp theo, tân bác sĩ Hoàng Mai Phương (á khoa) chọn chuyên ngành phẫu thuật tạo hình. Người thứ 3, người có điểm cao thứ 3 của kì thi, tân bác sĩ Nguyễn Thu Thủy, chọn chuyên ngành sản phụ khoa. Người thứ 4, tân bác sĩ Đinh Duy Khương, chọn chuyên ngành phẫu thuật tạo hình. Hai chuyên ngành sản phụ khoa và phẫu thuật tạo hình nhanh chóng hết chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên đặt nguyện vọng. Với 6 chỉ tiêu, đến thí sinh có điểm cao thứ 26, chuyên ngành phẫu thuật tạo hình đã tuyển đủ người. Còn chuyên ngành sản phụ khoa có 13 chỉ tiêu, đến lượt thí sinh thứ 33 đặt xong nguyện vọng cũng hết chỉ tiêu. Ngoài 2 chuyên ngành trên, một số chuyên ngành khác cũng được xếp vào nhóm chuyên ngành "nóng" khi tuyển đủ chỉ tiêu trong nhóm 100 thí sinh điểm cao nhất: gây mê hồi sức; ung thư. Ngoài 4 ngành trên, có 3 chuyên ngành khác được nhiều thí sinh trong nhóm 50 thí sinh điểm cao lựa chọn: chẩn đoán hình ảnh, nội tim mạch, nhi. Cục diện lựa chọn ngành bác sĩ nội trú của các tân bác sĩ năm nay đã có những thay đổi đáng kể. Cách đây 5-7 năm, chuyên ngành da liễu là hiện tượng khi được lựa chọn bởi nhiều thí sinh đạt điểm cao. Một số chuyên ngành được xem là ít hấp dẫn hơn nhưng vẫn được những thí sinh điểm cao (tốp 150) chọn: hồi sức cấp cứu, thần kinh, tâm thần, y học hạt nhân, giải phẫu bệnh... Những lựa chọn không theo xu hướng này thường xuất phát từ tình yêu sâu sắc của người học dành cho nghề. Có thể thấy, hoạt động “ghép đôi” người - nghề qua hình thức trực tiếp - sẽ có những tân bác sĩ do điểm thi không cao nên không có cơ hội lựa chọn ngành yêu thích nhất vì hết chỉ tiêu. ĐÁNH GIÁ SÁT NĂNG LỰC THÍ SINH GS. TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cbo biết, số lượng thí sinh dự thi bác sĩ nội trú lớn nhất từ trước tới nay và số lượng thí sinh ngoài trường tham gia không nhỏ (14 đơn vị). Những tân bác sĩ vừa tốt nghiệp tham gia thi bác sĩ nội trú là lứa đầu tiên được học theo chương trình đổi mới “xuất trường” với 4 năm chuẩn bị và 6 năm đào tạo. Mười năm để có một đổi mới thay toàn bộ chương trình đào tạo bác sĩ y khoa và là xương sống đào tạo của trường. GS Nguyễn Hữu Tú khẳng định, kì thi bác sĩ nội trú là kì thi đổi mới đầu tiên khi ngân hàng đề thi có tới 2.000 câu hỏi từ lí thuyết cơ sở đến lâm sàng. Có thể nói, kì thi bác sĩ nội trú năm nay đánh giá được sát năng lực của thí sinh. Chia sẻ với các tân bác sĩ nội trú, GS Nguyễn Hữu Tú cho rằng, trong cuộc sống, người chọn nghề nhưng có khi là nghề chọn người. “Chúng tôi khi thi bác sĩ nội trú, chỉ tiêu rất ít (thường khoảng 15 - 20 chỉ tiêu tất cả các ngành - PV), chỉ người đứng đầu được quyền lựa chọn chuyên ngành. Từ người thứ 2, học chuyên ngành theo sự phân công của nhà trường. Và những giáo sư, bác sĩ đầu ngành hiện nay, hầu hết đều không đứng thứ nhất, nhưng tôi đảm bảo rằng họ rất thành công, rất yêu nghề và bảo vệ nghề đến cùng”, GS. Tú nói. Ông Tú lưu ý, bác sĩ nội trú là một danh xưng cao quý nhưng giá trị của bản thân mỗi người không phải là được chọn trước (người cao điểm hơn) mà là ở hành nghề sau này. Ông Tú thông tin, học bác sĩ nội trú không nhàn, nếu nhàn sẽ không thành chuyên gia giỏi. Với các tân bác sĩ nội trú năm nay, ông khuyên cần chuẩn bị sức khỏe, tinh thần thật tốt để “chiến đấu” trong 3 năm tới. Theo ông, đây là giai đoạn khắc nghiệt nhất của một bác sĩ chuyên khoa trong tương lai. Vì các bác sĩ nội trú phải đáp ứng nhiều yêu cầu của các thầy tại bệnh viện, của nhà trường. NGHIÊM HUÊ Lễ trao bằng bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm 2024 ẢNH: HỮU LINH Mười năm qua, ngày 9/9 đã trở thành ngày đặc biệt đối với sinh viên y khoa, Trường Đại học (ĐH) Y Hà Nội, khi họ trải qua hoạt động “ghép đôi” người - nghề với hình thức trực tiếp. Với tên gọi Match day (ngày lựa chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú), đây được xem là kì thi sau ĐH độc đáo nhất hiện nay tại Việt Nam. Một bác sĩ từng học bác sĩ nội trú phẫu thuật tạo hình chia sẻ, năm anh dự thi, ngành phẫu thuật tạo hình chỉ có 2 chỉ tiêu và may mắn là một trong hai người đỗ. Sau khi thi xong kì thi bác sĩ nội trú, anh đã để quên cả balo ở phòng thi do phải tập trung nhớ nhiều kiến thức. “Ba năm học bác sĩ nội trú, thi thoảng buổi tối đi xe lên lăng Bác mà tưởng như được đi du lịch. Nói như vậy để thấy rằng ba năm học bác sĩ nội trú rất căng”, vị bác sĩ nội trú nói. Thông điệp xuyên suốt nhiều năm nay của Ban giám hiệu Trường ĐH Y Hà Nội là chuyên ngành nào cũng xứng đáng để học tập và nghiên cứu, mọi cống hiến trong nghề nghiệp đều cao quý cho sức khỏe của nhân dân. Quan trọng là khi đã lựa chọn thì cần thực sự quyết tâm học tập và xây dựng cho mình năng lực cần có để trở thành những chuyên gia giỏi trong ngành. Match day - kỳ thi khắc nghiệt, độc đáo Thủ khoa Vũ Ngọc Duy chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú sản phụ khoa ẢNH: HỮU LINH

