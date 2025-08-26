Báo Tiền Phong số 253/2025

SAU SÁP NHẬP, SỐ THỨ TRƯỞNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG KHÔNG VƯỢT QUÁ 7 NGƯỜI Hành khách thích thú với trải nghiệm du lịch tàu hỏa cao cấp ẢNH: PV TRẢI NGHIỆM TRANG 8 + 9 Hà Nội 5 Cửa Ô THỨ TƯ 10/9/2025 SÕ 253 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY Cú hích đầu tư công XEM TIẾP TRANG 3 n NGUYỄN TUẤN Tám tháng đầu năm 2025, hơn 434 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân, đạt gần 40% kế hoạch. Con số này thoạt nghe có vẻ tích cực, nhưng nếu đặt vào tổng thể kế hoạch 1,09 triệu tỷ đồng thì rõ ràng guồng máy giải ngân vẫn đang ì ạch, chưa thực sự bứt tốc như kỳ vọng. TRANG 7 Câu chuyện đẹp của thầy thuÕc áo lính TRANG 11 KẼ HỞ GIÚP CỰU TỔNG GIÁM ĐỐC SJC SẢN XUẤT “CHUI” VÀNG MIẾNG Vì sao loạt trường tÕp đầu xét tuyển bổ sung? TRANG 6 QUỐC HỘI PHẢI ĐỔI MỚI CÁCH NGHĨ, CÁCH LÀM TRANG 2 Chủ tịch QuÕc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu ẢNH: PHẠM THẮNG TRANG 5 Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành vào cuộc SAU PHẢN ÁNH LÚA GẠO TRÊN TIỀN PHONG: TRANG 3

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, thời gian qua, Đảng ủy Quốc hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và HĐND (tổ chức tổng kết và trao giải ngày 27/6); khánh thành Đền thờ Chủ tịch Tôn Đức Thắng và hội tụ về Tân Trào để tổ chức các hoạt động tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm Quốc hội Việt Nam… SẼ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, hoạt động giám sát được tăng cường, đổi mới, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức “Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát” và tới đây tiếp tục tổ chức diễn đàn về xây dựng pháp luật. Trong đó, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội… Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, cả dân tộc đang quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Thực tiễn đất nước đang đặt ra những vấn đề cấp bách cần giải quyết, nhân dân đang mong chờ và kỳ vọng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, đòi hỏi Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Trong bối cảnh đó, việc trao đổi, thảo luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội qua 80 năm qua, xác định những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới là yêu cầu cấp thiết, khách quan. “Đó là định hướng quan trọng để Quốc hội tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, tiến bước vững chắc trong kỷ nguyên mới. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng phát biểu: Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ”, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ. LUÂN DŨNG Sáng 9/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì họp với các bộ, ngành về việc nghiên cứu, lựa chọn để đề xuất danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược cần ưu tiên triển khai ngay. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết, căn cứ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ KH&CN đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, Hội đồng Tư vấn quốc gia của Ban Chỉ đạo Trung ương xác định mục tiêu, nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn sản phẩm. Theo đó, sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay phải đảm bảo các nguyên tắc: Tính cấp thiết, khả năng thành công nhanh, tạo tác động lan tỏa; có sự sẵn sàng tham gia của doanh nghiệp; phục vụ ngay việc phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên sản phẩm có khả năng thương mại hóa trong năm 2025. Về tiêu chí lựa chọn, sản phẩm phải giải quyết được các bài toán lớn của Việt Nam: phục vụ mục tiêu quốc gia tăng trưởng 2 con số, chính quyền địa phương 2 cấp; tăng năng suất lao động; đảm bảo quốc phòng, an ninh; đảm bảo an sinh xã hội. Về năng lực cạnh tranh, sản phẩm được lựa chọn phải có khả năng thay thế nhập khẩu và có tiềm năng xuất khẩu, có quy mô thị trường đủ lớn, có khả năng thương mại hóa sớm. Đồng thời, phải làm chủ thiết kế, làm chủ tích hợp hệ thống thành sản phẩm. Làm chủ các công nghệ lõi và đảm bảo giá trị của Việt Nam trong sản phẩm ở mức cao. Theo ông Duy, căn cứ nghiên cứu, đánh giá và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ đã hoàn thiện đề xuất danh sách sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 và 3 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên triển khai ngay. Cụ thể, sản phẩm công nghệ chiến lược triển khai năm 2025 gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên; Nền tảng blockchain cho truy xuất nguồn gốc, tài sản số; Robot di động tự hành; Thiết bị bay không người lái. Trong đó, 3 sản phẩm ưu tiên triển khai ngay là: Mô hình ngôn ngữ lớn và trợ lý ảo tiếng Việt; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; AI Camera xử lý tại biên. LỰA CHỌN TRÚNG VÀ ĐÚNG SẢN PHẨM Sau khi nghe báo cáo và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cơ bản nhất trí với nguyên tắc, tiêu chí căn cứ để phân tích, đánh giá và lựa chọn sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên. “Những sản phẩm được lựa chọn phải trúng và đúng để có thể làm ngay, thực hiện trọng tâm, trọng điểm, tạo đột phá ngay”, ông lưu ý. Nhấn mạnh khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước, Phó Thủ tướng đề nghị việc lựa chọn sản phẩm công nghệ chiến lược phải tính đến sự sẵn sàng của doanh nghiệp, yếu tố phát triển lâu dài ra thị trường thế giới, để đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực. Cùng với đó là có thể tác động ngay vào sản xuất, năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, an sinh. Phó Thủ tướng giao Bộ KH&CN chủ trì với các bộ, ngành tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn và triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược trong việc giải quyết các bài toán của ngành. Trước mắt là ngành công thương và nông nghiệp, sau đó là giáo dục, y tế. Các bộ, ngành phải chủ động phân tích, đánh giá nhu cầu của ngành để đặt hàng phù hợp với bản sắc và hướng phát triển. LUÂN DŨNG Nhìn lại 80 năm, qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội luôn đồng hành với dân tộc, quyết định những vấn đề trọng đại, theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; ban hành 5 bản Hiến pháp; 567 luật, 236 pháp lệnh và hàng nghìn nghị quyết. “Quốc hội phải tiếp tục đổi mới toàn diện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, nâng cao năng lực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ. Có ba sản phµm được lựa chọn ưu tiên triÆn khai ngay là mÓ hÉnh ngÓn ngữ lớn và trợ lë ảo tiếng Việt; hệ thống và thiết bị m±ng di động 5G; AI Camera xá lë t±i biên (lo±i camera tích hợp AI ngay bên trong thiết bị). Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đ±i biÆu ẢNH: PHẠM THẮNG Hệ thống m±ng di động 5G mang đến tốc độ dữ liệu cực cao, độ trễ cực thấp và khả năng kết nối đồng thời với số lượng lớn thiết bị Quốc hội phải đổi mới cách nghĩ, cách làm THỜI SỰ 3 sản phẩm công nghệ chiến lược được ưu tiên triển khai ngay Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh ban hành thông báo kỳ họp thường kỳ tháng 8/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xét, thi hành kỷ luật đối với ông Thân Văn Mưu - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ). Qua xem xét, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh nhận thấy, ông Mưu đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, làm giảm uy tín của tổ chức đảng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, các tình tiết giảm nhẹ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh quyết định thi hành kỷ luật ông Mưu bằng hình thức cảnh cáo. NGUYỄN THẮNG “Phải dùng công nghệ để thúc đẩy giá trị. Công nghệ là công cụ để thực hiện mục tiêu, đem lại tác động ngay, rõ nét cho sự phát triển của các ngành”. Phó Thủ tướng NGUYỄN CHÍ DŨNG

CHUYỆN HÔM NAY Trong bối cảnh kinh tế đang cần dòng vốn công làm “mồi lửa” kích hoạt đầu tư tư nhân, thúc đẩy tăng trưởng, sự chậm trễ này là tín hiệu đáng lo. Điều dễ nhận thấy nhất là sự chênh lệch rất lớn giữa các bộ ngành, địa phương. Vẫn còn tới 29 bộ ngành và 12 địa phương giải ngân thấp hơn mức trung bình. Nhiều dự án gần như “đứng hình” – ở Quảng Trị, có tới 11 dự án chưa giải ngân đồng nào. Hải Phòng, dù thuộc nhóm khá, vẫn phải liên tục nhắc nhở, thậm chí “bêu tên” các chủ đầu tư chậm tiến độ. Câu chuyện không mới, nhưng lặp lại năm này qua năm khác cho thấy khâu chỉ đạo, giám sát và thực thi vẫn còn lỏng lẻo. Nguyên nhân chậm trễ thì nhiều, nhưng nổi bật là ba điểm nghẽn: Thủ tục rườm rà, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, và biến động giá vật liệu. Nhà thầu e ngại rủi ro, thi công cầm chừng; cơ quan quản lý thiếu quyết liệt; một số chủ đầu tư năng lực yếu. Những tồn tại ấy cộng dồn, khiến nhiều công trình “nằm trên giấy”, trong khi nhu cầu hạ tầng, y tế, giáo dục của người dân lại ngày một bức thiết. Một điểm sáng hiếm hoi là việc Bộ Tài chính cùng Ban Chỉ đạo 751 đã xây dựng hệ thống dữ liệu để rà soát gần 3.000 dự án vướng mắc trên cả nước. Việc phân loại thành nhóm vấn đề, phân cấp thẩm quyền xử lý, hay cử các tổ công tác đi trực tiếp kiểm tra là bước đi đúng, bởi chỉ khi nhìn thẳng vào điểm nghẽn cụ thể thì mới có thể tháo gỡ. Nhưng dữ liệu chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là quyết tâm chính trị và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành. Thực tế cho thấy, nơi nào lãnh đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, sát sao đến từng dự án, nơi đó giải ngân tốt hơn. Ở chiều ngược lại, tư duy “an toàn cho mình”, sợ trách nhiệm, ngại va chạm khiến nhiều cán bộ chọn cách trì hoãn. Đầu tư công trở thành phép thử không chỉ của năng lực quản lý mà còn của tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm. Năm 2025 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm, vốn đầu tư công không chỉ để xây dựng vài con đường, cây cầu, mà còn là động lực kéo nền kinh tế qua những khó khăn hậu dịch, trong bối cảnh thế giới biến động. Nếu để dòng vốn lớn ấy “nằm im”, cơ hội tăng trưởng sẽ trôi qua, gánh nặng nợ công và lãng phí nguồn lực lại chồng chất. Điều đất nước cần lúc này không phải những báo cáo dày dặn lý do, mà là hành động quyết liệt, thậm chí “xốc vác” để dự án được khởi công, được hoàn thành đúng hạn. Cần cơ chế thưởng – phạt rõ ràng: Ai làm tốt phải được ghi nhận, ai chây ì phải bị xử lý, không thể để tình trạng “cào bằng trách nhiệm”. Đầu tư công vốn là “cỗ máy kéo” nền kinh tế. Nhưng cỗ máy ấy chỉ chạy trơn tru khi mỗi bánh răng – từ bộ ngành đến địa phương, từ lãnh đạo đến chủ đầu tư – cùng vận hành với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Nếu không, chúng ta sẽ lại chứng kiến cảnh vốn có mà công trình vẫn ì ạch, còn người dân thì tiếp tục chờ đợi trong mỏi mòn. N.T Cú hích đầu tư công TIẾP THEO TRANG 1 3 n Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 THỜI SỰ Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư ký ban hành Kết luận số 187-KL/ TW về định hướng số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. KẾT LUẬN NÊU MỘT SỐ NGUYÊN TẮC ĐỊNH HƯỚNG SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC: Số lượng cấp phó tối đa không quá 50% tổng số biên chế được giao của cơ quan tổ chức (không áp dụng đối với cơ quan MTTQ cấp xã). Số lượng cấp phó trong 1 tổ chức trực thuộc tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của tổ chức cấp trên trực tiếp. Các cơ quan, tổ chức cùng cấp thì số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức không có tổ chức bên trong tối đa không vượt quá số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức có tổ chức bên trong. Cơ quan, tổ chức nào có nhiều đầu mối trực thuộc hơn thì số lượng cấp phó tối đa có thể nhiều hơn. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG KHÔNG THỰC HIỆN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP: Số lượng thứ trưởng và tương đương, phó chủ tịch HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp xã…; số lượng cấp phó đầu mối bên trong cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương cơ bản thực hiện theo các quy định hiện hành. Đối với cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa, thì ở trung ương, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 5 người; cấp phó các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương thực hiện theo quy định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Số lượng phó vụ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 3 người. Số lượng phó trưởng phòng và tương đương tối đa thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của phòng và tương đương thuộc bộ, ngành. Trường hợp đặc biệt sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định. Ở địa phương, sẽ thực hiện theo quy định về số lượng cấp phó của chức danh, chức vụ tương đương thuộc sở, ngành cấp tỉnh, phòng cấp xã. ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN HỢP NHẤT, SÁP NHẬP: Với các ban, bộ, ngành Trung ương thành lập mới trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập nhiều cơ quan, tổ chức cùng cấp, thì, với những nơi chưa có quy định số lượng cấp phó tối đa, kết luận nêu: ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 6 người. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 7 người. Ở những nơi đã có quy định số lượng cấp phó tối đa, thì đối với ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan, số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người. Đối với cấp vụ, cục, nếu được hợp nhất, sáp nhập từ 2 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 1 người so với quy định hiện hành. Hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng cấp phó tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm không vượt quá số lượng cấp phó của cấp trên trực tiếp. VỀ SỐ LƯỢNG PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, THÀNH PHỐ: Đối với thành phố trực thuộc Trung ương có thực hiện sáp nhập, nếu thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp. Trường hợp thành phố được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh thì số lượng phó chủ tịch HĐND thành phố tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND thành phố tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh, thành phố sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính, phân loại đô thị của thành phố sau sắp xếp. Đối với các tỉnh, nếu thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 2 tỉnh, thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp. Nếu tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập 3 tỉnh, thì số lượng phó chủ tịch HĐND tỉnh tối đa không vượt quá 1 người; số lượng phó chủ tịch UBND tỉnh tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của tỉnh sáp nhập có phân loại đơn vị hành chính cao nhất hoặc theo phân loại đơn vị hành chính của tỉnh sau sắp xếp. Đối với ban, sở, ngành của tỉnh, thành phố, nếu hợp nhất, sáp nhập từ 2 tỉnh, thành phố thì số lượng phó giám đốc sở, phó trưởng phòng và tương đương tối đa không vượt quá 1 người/1 cơ quan. Trường hợp ban, sở, ngành mới hợp nhất, sáp nhập thì số lượng tối đa không vượt quá 2 người/1 cơ quan so với quy định hiện hành. Những định hướng nêu trên được áp dụng đối với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy các cấp; cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam, cơ quan MTTQ cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã. Định hướng này cũng áp dụng với các cơ quan của Quốc hội; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Chủ tịch nước... TRƯỜNG PHONG Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, với ban, bộ, ngành được hợp nhất, sáp nhập từ 3 cơ quan thì số lượng thứ trưởng và tương đương tối đa không vượt quá 2 người so với quy định hiện hành và bảo đảm số lượng thứ trưởng và tương đương của ban, bộ, ngành không vượt quá 7 người. Sau sáp nhập, số thứ trưởng và tương đương không vượt quá 7 người Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN Với TPHCM, số lượng phó chủ tịch HĐND tối đa không vượt quá 2 người; số lượng phó chủ tịch UBND tối đa không vượt quá 3 người so với quy định hiện hành của thành phố. Đối với các xã, phường, đặc khu, kết luận nêu, có 2 phó bí thư (1 phó bí thư thường trực, 1 phó bí thư, chủ tịch UBND). Bình quân mỗi xã, phường, đặc khu có 1 phó chủ tịch HĐND; 2,5 phó chủ tịch UBND; 2 cấp phó/1 ban, phòng và tương đương.

4 n Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 XÃ HỘI Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng với gần 4.000 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Võ Thành Hưng dự và phát biểu khai mạc hội nghị. Theo ông Hưng, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Văn phòng Trung ương Đảng đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng uỷ và cơ quan Đảng, với yêu cầu đồng bộ, thống nhất toàn hệ thống từ Trung ương đến cấp xã, phường, bảo đảm “cùng một thông điệp - cùng một nhận thức - cùng một tiêu chuẩn” trong ứng dụng AI của đội ngũ cán bộ cấp ủy và cơ quan Đảng. Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn tăng tốc, AI không chỉ là công nghệ thúc đẩy năng suất, mà còn là năng lực cốt lõi để hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng; nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp; rút ngắn thời gian xử lý công việc, góp phần xây dựng các cấp ủy, cơ quan Đảng chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả. Ông Hưng nhấn mạnh, hội nghị tập huấn đặt ra ba mục tiêu trọng tâm: Nâng cao nhận thức về vai trò, tiềm năng và định hướng ứng dụng AI trong công tác của các cấp ủy và cơ quan tham mưu của Đảng - từ nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp đến tổ chức triển khai, giám sát thực thi; Trang bị kiến thức và kỹ năng căn bản để có thể sử dụng một số công cụ AI phổ biến trong việc hỗ trợ công tác tham mưu, tổng hợp thông tin, phân tích văn bản, chuẩn bị dự thảo, xây dựng kế hoạch và báo cáo; Hình thành thái độ và trách nhiệm đúng đắn trong sử dụng AI: an toàn, bảo mật, tuân thủ quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phù hợp định hướng chính trị, tư tưởng. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các giảng viên cao cấp và giảng viên chính của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội quán triệt các chuyên đề: Tổng quan và vai trò của AI trong công tác Đảng (khái niệm cơ bản, xu hướng phát triển, kịch bản ứng dụng AI vào nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp, phân tích tài liệu); Tìm hiểu các công cụ AI phổ biến hiện nay (ChatGPT, Gemini, Notion AI, Canva AI). Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tập huấn các kỹ năng ứng dụng một số công cụ AI hỗ trợ trong công tác tham mưu, tổng hợp và phân tích tài liệu, xây dựng báo cáo, lập kế hoạch, tổng hợp tài liệu… Các đại biểu dự tập huấn cũng được quán triệt về sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm bảo mật, đạo đức, tuân thủ quy định; được giải đáp, chia sẻ kinh nghiệm khi dùng AI trong công tác đảng. TRƯỜNG PHONG Quang cảnh điểm cầu chính tại Văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN Sáng 9/9, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho cán bộ các Đảng uỷ và cơ quan Đảng. Hội nghị diễn ra từ ngày 9-12/9. Sự kiện do Hiệp hội các Viện Văn hóa và các Đại sứ quán châu Âu tại Việt Nam (EUNIC) phối hợp Hãng Phim Tài liệu và Khoa học T.Ư tổ chức. Năm nay, Liên hoan giới thiệu 14 bộ phim tài liệu quốc tế đến từ Áo, Italia, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, Thụy Điển, Bỉ (WallonieBruxelles) và Israel, cùng với 4 tác phẩm độc lập của Việt Nam. Các bộ phim được lựa chọn kỹ lưỡng, khai thác nhiều chủ đề khác nhau từ bảo tồn văn hóa, giáo dục, trẻ em, môi trường đến đời sống đô thị, đồng thời có nhiều tác phẩm từng đạt giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế lớn. Một trong những điểm nhấn độc đáo của liên hoan là mô hình trình chiếu song song: mỗi buổi sẽ giới thiệu một bộ phim Việt Nam và một tác phẩm quốc tế, tạo nên sự đối thoại giữa những vấn đề trong nước và bối cảnh toàn cầu. Theo Ban tổ chức, đây là cách tiếp cận giúp khán giả nhìn nhận các vấn đề đương đại đa chiều hơn, đồng thời mở ra cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam học hỏi phong cách, kỹ thuật từ đồng nghiệp quốc tế và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các dự án đa quốc gia. Lễ khai mạc diễn ra lúc 18h ngày 12/9 tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học T.Ư (DFS, 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Mở màn sự kiện là bộ phim Hành trình yêu thương (2024) của đạo diễn Lê Anh Tuấn, kể câu chuyện cảm động về những tình nguyện viên cung cấp phương tiện di chuyển miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau đó, khán giả sẽ bước vào thế giới rực rỡ của Giấy bồi: Lễ hội hóa trang Fano (2024) của đạo diễn Andrea Lodovichetti (Italia), tái hiện một trong những lễ hội carnival lâu đời nhất châu Âu với những chiếc xe diễu hành được chế tác từ giấy bồi qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân. Ông Pierre du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn WallonieBruxelles (Bỉ) tại Việt Nam nhận định: “Các tác phẩm năm nay mang đến những câu chuyện đầy cảm hứng, về những con người bình dị đang đối mặt với thách thức trong cuộc sống. Qua những lát cắt chân thực, điện ảnh tài liệu giúp chúng ta hiểu hơn sự kiên cường của con người, đồng thời khơi gợi cảm xúc và niềm hy vọng”. Các buổi chiếu sẽ diễn ra tại hãng phim (Hà Nội) và rạp DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, TPHCM), miễn phí vé vào cửa. Phim đều được trình chiếu bản gốc, kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh để khán giả dễ dàng tiếp cận. Những năm gần đây, dòng phim tài liệu đang dần có sức hút lớn hơn tại Việt Nam, nhờ khả năng khai thác những vấn đề xã hội gần gũi, phản ánh nhịp sống đương đại và các chuyển biến văn hóa. Việc tổ chức Liên hoan phim tài liệu thường niên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh tài liệu khu vực, đồng thời xây dựng một cộng đồng khán giả yêu phim bền vững. ĐẠT NHI Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15 diễn ra tại Hà Nội và TPHCM từ 12-18/9, mang đến 18 tác phẩm đặc sắc đến từ 8 quốc gia. Đây là một trong những sự kiện điện ảnh thường niên quan trọng, tiếp nối hơn một thập kỷ gắn kết văn hóa và xã hội đương đại thông qua những câu chuyện đa chiều giàu cảm xúc. Theo kế hoạch, hội nghị tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 tổ chức trong hai ngày 9-10/9 và đợt 2 trong hai ngày 11-12/9. Các buổi chiếu sẽ diễn ra tại hãng phim (Hà Nội) và rạp DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, TPHCM), miễn phí vé vào cửa. Phim đều được trình chiếu bản gốc, kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh để khán giả dễ dàng tiếp cận. Mùa phim tài liệu 2025 mở rộng đối thoại toàn cầu Tập huấn sử dụng AI cho cán bộ cấp ủy và cơ quan Đảng Đề xuất mới nhất về mức giảm trừ gia cảnh Tại dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng. Đến hết năm nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã biến động trên 20% so với thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất (năm 2020) là 21,2%. Với tính toán trên, cơ quan soạn thảo cho biết đã đảm bảo cơ sở pháp lý để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh và qua tổng hợp, đa số ý kiến đều đồng tình theo phương án 2. Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ gia cảnh này áp dụng theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người. Từ năm 2020 đến nay, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người khoảng 40-42%. Phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh lần này được cho là phù hợp thực tế hơn. Với phương án này, theo Bộ Tài chính, người có thu nhập tiền lương, tiền công 15 triệu đồng mỗi tháng, không có người phụ thuộc, thì không phải nộp thuế thu nhập cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp. Nếu thu nhập 20 triệu đồng, khoản thuế phải nộp khoảng 120.000 đồng/tháng sau khi trừ chi phí bảo hiểm (chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng số thu nhập). Mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng được duy trì từ tháng 7/2020. VIỆT LINH Một cảnh trong phim "Hành trình yêu thương" của đạo diễn Lê Anh Tuấn sẽ chiếu khai mạc trong LHP

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO SAU BÀI PHẢN ÁNH CỦA TIỀN PHONG Ngày 8/9, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 8414/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về xử lý thông tin, báo chí phản ánh “Giá lúa giảm mạnh, nông dân đứng ngồi không yên”. Văn bản nêu rõ, ngày 4/9, báo điện tử Tiền Phong có bài: “Giá lúa giảm mạnh, nông dân đứng ngồi không yên”. Theo bài báo phản ánh, giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long đang giảm mạnh, khiến thương lái và doanh nghiệp thu mua chậm, còn nông dân lo thua lỗ. Tình hình xuất khẩu cũng có dấu hiệu chậm lại sau động thái ngưng nhập khẩu gạo tạm thời của Philippines. Về việc này, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nghiên cứu thông tin nêu trên, chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các doanh nghiệp có giải pháp phù hợp để duy trì sản xuất bền vững, chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thu mua lúa gạo tạm trữ, tìm kiếm mở rộng thị trường mới để ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân. Theo ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ NN&MT, để ứng phó với tình hình hiện tại, các doanh nghiệp cần tích cực mua tạm trữ lúa gạo để hỗ trợ nông dân, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo. Việc mở rộng sang các thị trường mới sẽ giúp phân tán rủi ro, nâng cao khả năng thích ứng và củng cố vị thế gạo Việt Nam trên bản đồ lúa gạo thế giới. RỐT RÁO TÌM BIỆN PHÁP ỔN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG Từ ngày 1/9, Philippines tạm dừng nhập khẩu các loại gạo trong vòng 60 ngày đã khiến xuất khẩu gạo của Việt Nam chững lại, ảnh hưởng đến giá gạo trong nước. Vì thế, nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã đưa ra những khuyến nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Theo đó, Sở Công Thương Vĩnh Long đề nghị doanh nghiệp xuất khẩu gạo thận trọng, tránh chủ quan trước biến động thương mại quốc tế. Ngoài việc giữ vững thị trường truyền thống, thương nhân cần chủ động mở rộng thị trường mới, đồng thời thu mua, tạm trữ lúa hỗ trợ nông dân và chấp hành nghiêm các quy định xuất khẩu gạo. Tại Cần Thơ, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất - kinh doanh lúa gạo ở xã Trung Hưng, nơi có 18 doanh nghiệp thu mua lúa phục vụ xuất khẩu. Trong khi đó, UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở NN&MT, Sở Công Thương phối hợp các ngành, địa phương nhanh chóng thông tin đến nông dân, hợp tác xã, thương nhân để điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tiêu thụ phù hợp. Đồng thời hỗ trợ kết nối thương lái, khuyến khích ký hợp đồng nội địa, tìm thị trường thay thế hoặc tạm trữ để tránh bán tháo; rà soát khó khăn của doanh nghiệp xuất khẩu sang Philippines, đề xuất giải pháp và tăng cường xúc tiến thương mại. Theo đánh giá của Bộ NN&MT, mặc dù hoạt động xuất khẩu gạo sang Philippines đang tạm thời gián đoạn, song giá lúa gạo trong nước trong tuần đầu của tháng 9 vẫn duy trì ổn định. Thị trường lúa gạo trong nước ngày 9/9, chỉ giảm nhẹ ở một số mặt hàng phổ thông, trong khi nhóm gạo đặc sản vẫn duy trì mức giá cao kỷ lục. THANH HUYỀN Trước thông tin giá lúa giảm sâu do Philippines ngừng nhập khẩu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp khẩn trương vào cuộc, tổ chức thu mua tạm trữ, tìm kiếm thị trường mới, ổn định giá lúa, hỗ trợ kịp thời cho nông dân. 5 nThứ Tư n Ngày 10/9/2025 KINH TẾ SAU PHẢN ÁNH LÚA GẠO TRÊN TIỀN PHONG: Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành vào cuộc Theo cập nhật từ Sở NN&MT tỉnh An Giang, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo sáng nay giảm so với cuối tuần trước. Gạo nguyên liệu OM 380 hạ 100 đồng/ kg, còn 7.400 - 7.500 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 18 cũng giảm 100 đồng/kg, dao động ở mức 8.400 - 8.600 đồng/kg. Tại các chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ đi ngang so với hôm qua: Gạo thường ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Hương Lài niêm yết 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất với giá 28.000 đồng/kg. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Tập đoàn Doji điều chỉnh giảm 800.000 đồng/lượng chiều mua vào và 300.000 đồng/ lượng chiều bán ra, giá vàng miếng SJC về mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng. Về giá vàng nhẫn, Công ty SJC hạ giá bán 500.000 đồng/lượng, xuống còn 130,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá mua vào ở mức 127,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, một số thương hiệu vàng khác khác vẫn giữ nguyên giá mua - bán vàng nhẫn: Bảo Tín Minh Châu 127,8 - 130,8 triệu đồng/lượng, Phú Quý 127,7 - 130,7 triệu đồng/ lượng, PNJ 127,7 - 130,7 triệu đồng/lượng, Doji 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng. Sáng nay, giá vàng thế giới niêm yết 3.631 USD/ounce, tăng 41 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương gần 118 triệu đồng/ lượng. Như vậy, giá vàng SJC cao hơn thế giới hơn 17 triệu đồng/lượng thay vì 20, 21 triệu đồng/lượng như mấy hôm trước. Chiều mùng 8/9, Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng. Đối với thị trường vàng miếng, Nghị định 232 yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng... Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ về mua, bán vàng miếng, trong đó quy định rõ quy trình mua, bán vàng miếng với khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hoá đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng, lưu trữ dữ liệu về thị trường vàng, kết nối cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.236 đồng/USD, giảm so với sáng 8/9. Giá USD tại ngân hàng quay đầu giảm về mức 26.217 - 26.497 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Giá USD trên thị trường tự do cũng giảm mạnh về mốc 26.850 - 26.950 đồng/USD. NGỌC MAI Giá vàng giảm sâu sau “tin nóng” thanh tra Sáng mùng 9/9, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giảm mạnh giá mua vào vàng miếng SJC. Giá vàng trong nước thu hẹp khoảng cách với thế giới còn hơn 17 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC quay đầu giảm và thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới Gạo của Việt Nam được xuất nhiều sang thị trường Philippines Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài Từ ngày 9/9 đến đêm 10/9, miền Bắc bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của tàn dư bão số 7, trọng tâm mưa là khu vực trung du, vùng núi Bắc bộ, khu vực đồng bằng có mưa rải rác theo đợt. Tây Nguyên và Nam bộ trong chiều và tối nay tiếp tục có mưa dông rải rác. Các khu vực khác ít mưa, ngày nắng. Sau khi đổ bộ đất liền tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, bão số 7 đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới và đêm qua tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp rồi tan dần. Từ đêm mùng 8 đến ngày 9/9, tàn dư cơn bão đã gây ra mưa lớn ở vùng núi Bắc bộ. Lượng mưa tính 19 giờ ngày 8/9 đến 3 giờ ngày 9/9 có nơi trên 80mm như trạm Thạch An (Cao Bằng) 97.4mm, trạm Hạ Long (Quảng Ninh) 87mm, trạm Tân Minh (Lạng Sơn) 83.5mm. Dự báo từ sáng 9/9 đến đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70150mm, có nơi trên 300mm. NGUYỄN HOÀI

6 n Thứ Tư n Ngày 10/9/2025 KHOA GIÁO ĐIỂM CHUẨN CAO CŨNG XÉT BỔ SUNG Kết thúc tuyển sinh đợt 1 (31/8), hàng loạt trường ĐH đào tạo nhóm ngành sư phạm thông báo xét tuyển bổ sung chỉ tiêu. Ghi nhận cho thấy, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung nhóm ngành này không nhiều và điểm nhận hồ sơ bằng với điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1. Năm 2025, nhóm ngành sư phạm có điểm chuẩn thuộc tốp cao nhất trong số các nhóm ngành tuyển sinh ĐH trên cả nước. Vì vậy, dù tuyển bổ sung, điểm sàn nhận hồ sơ cũng rất cao. Trường ĐH An Giang tuyển bổ sung 11 ngành sư phạm trong tổng số 24 ngành với điểm sàn dao động từ 23,0126,33/30 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có ngành chỉ tuyển bổ sung 1 chỉ tiêu như sư phạm tiếng Anh, sư phạm Lịch sử-Địa lí, sư phạm Vật lí, sư phạm Lịch sử. Ngành giáo dục Tiểu học tuyển bổ sung nhiều nhất 20 chỉ tiêu. Những ngành còn lại ngoài sư phạm, điểm sàn nhận hồ sơ là 16/30 điểm. Trường ĐH Hải Dương xét tuyển bổ sung 11 ngành sư phạm, điểm sàn dao động từ 19,5 - 26,83/30 điểm, chỉ tiêu từ 2-20. Trường ĐH Sư phạm (ĐH Huế) tuyển bổ sung 70 chỉ tiêu ngành sư phạm Công nghệ, điểm sàn 20/30 điểm. Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa), tuyển bổ sung 7 ngành sư phạm, điểm sàn từ 22,75-26,38/30 điểm, chỉ tiêu từ 1-3/ngành. Trong khi đó, trường tuyển bổ sung 26 ngành ngoài sư phạm, điểm sàn từ 16-18/30 điểm. Trường ĐH Quy Nhơn (Bình Định cũ), tuyển bổ sung 5 ngành sư phạm, điểm sàn từ 20,35-27,21/30 điểm và 4-14 chỉ tiêu/ngành. Các trường ĐH đào tạo Y dược cũng đồng loạt tuyển bổ sung dù điểm chuẩn năm nay giảm so với những năm trước. Trường ĐH Y Hà Nội sau hàng chục năm không cần tuyển bổ sung, năm nay thông báo xét tuyển thêm 80 chỉ tiêu ngành Công tác xã hội. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam tuyển bổ sung 33 chỉ tiêu ngành Y khoa, với mức điểm sàn từ 24,25/30 điểm. Trường ĐH Y Dược Thái Bình xét tuyển bổ sung phương thức xét điểm kì thi tốt nghiệp THPT 2025 với 130 chỉ tiêu cho ba ngành: Y học dự phòng, Điều dưỡng (86 chỉ tiêu), Kĩ thuật xét nghiệm y học (10 chỉ tiêu) với mức điểm nhận hồ sơ từ 17 - 19,5 điểm. Trường ĐH Y Dược Hải Phòng tuyển bổ sung 210 sinh viên các ngành Y khoa (80 chỉ tiêu), RăngHàm-Mặt (10), Dược học (40), Điều dưỡng (60), Kĩ thuật xét nghiệm y học (20). Điểm nhận hồ sơ từ 20 - 25,33/30 (xét điểm thi THPT); 23,70 - 27,44/30 (học bạ). Trường ĐH Y khoa Vinh tuyển bổ sung 113 chỉ tiêu cho ngành Dược học với mức sàn 19 điểm, phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. LO NGẠI THIẾU NGUỒN TUYỂN PGS. TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết, năm nay, ngành Công tác Xã hội mới mở, nên ít nhận được sự quan tâm của thí sinh. Tuy nhiên, ông Tùng đặt vấn đề thiếu nguồn tuyển từ thực tế số lượng thí sinh lựa chọn thi tốt nghiệp THPT tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), tổ hợp xét tuyển truyền thống của các trường y dược, giảm mạnh. PGS.TS Ngô Thanh Bình, Trưởng phòng Quản lí Đào tạo, Trường ĐH Y dược Thái Bình chia sẻ 2 nguyên nhân dẫn đến việc các trường khối Y dược phải tuyển sinh bổ sung gồm: số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT môn Sinh học giảm (bằng 1/5 năm 2024), trong khi tổng số thí sinh dự thi năm 2025 lại tăng dẫn đến các trường khối sức khỏe bị ảnh hưởng, đặc biệt những trường không xét tuyển học bạ; nhiều trường không tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, ra thông báo tuyển bổ sung một số ngành ngay trong thời gian thí sinh đang xác nhận nhập học với điểm sàn hấp dẫn. Vì vậy, số lượng lớn thí sinh không xác nhận nhập học đợt 1 để xét tuyển bổ sung. Điều này dẫn đến việc một số ngành của nhà trường dù số lượng thí sinh trúng tuyển cao hơn chỉ tiêu nhưng xác nhận nhập học lại không đạt, phải xét bổ sung. Theo Bộ GD&ĐT, năm nay cả nước có gần 70 nghìn thí sinh dự thi môn Sinh, nhưng chỉ có khoảng gần 47 nghìn em dự thi đủ 3 môn Toán, Hóa, Sinh (bằng 1/7 năm 2024), đủ điều kiện để tham gia xét tuyển tổ hợp B00; trong đó, có trên 33 nghìn em đạt từ 15/30 điểm trở lên. Năm nay, khối ngành sức khỏe tuyển khoảng 53 nghìn chỉ tiêu. Ngoài ra còn nhiều khối ngành khác sử dụng nguồn tuyển tổ hợp B00 như khối ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, khối ngành khoa học sự sống - khoa học tự nhiên. Khối ngành sức khỏe còn tuyển sinh nhiều tổ hợp khác, nhưng tổ hợp B00 vẫn chiếm ưu thế chính. Như vậy, ở mặt bằng chung, khối ngành sức khỏe không đủ nguồn thí sinh có tổ hợp B00 để tuyển sinh. Nhiều trường đã sử dụng các tổ hợp khác ngoài B00 nhưng những thí sinh xác định theo nhóm ngành sức khỏe thường quyết định lựa chọn thi tổ hợp này. Việc thiếu nguồn tuyển có nguyên nhân sâu xa từ sự lựa chọn ngành nghề của thí sinh và nhu cầu đào tạo của các trường. Rõ ràng, số lượng thí sinh có tổ hợp B00 bằng 1/7 năm trước nhưng chỉ tiêu của nhóm ngành sức khỏe vẫn tăng 20%. Cung tăng, cầu giảm, sự thiếu hụt nguồn tuyển tất yếu sẽ xảy ra. NGHIÊM HUÊ Sinh viên Trường ĐH Y Hà Nội trong lễ tốt nghiệp năm 2025 vừa qua ẢNH: NGHIÊM HUÊ Nhiều trường đại học (ĐH) y dược, sư phạm vừa thông báo tuyển bổ sung do thiếu chỉ tiêu. Đây là những trường, ngành thuộc tốp có điểm chuẩn cao trong mùa tuyển sinh năm nay. Vũ Ngọc Duy đến với nghề y từ sự ngưỡng mộ mẹ với blouse trắng, luôn nỗ lực để tìm lại ánh sáng cho bệnh nhân. Mẹ Duy là bác sĩ nhãn khoa tại Vĩnh Phúc. Có năng khiếu về Toán, Duy thi đỗ lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ). Ba năm học THPT, Duy đều giành giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán, năm lớp 11 giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia, năm lớp 12 giành giải Nhì học sinh giỏi Quốc gia, lọt vào vòng loại chọn đội tuyển đi thi Olympic Toán Quốc tế. Với thành tích đạt được ở môn Toán, nhiều thí sinh khác sẽ lựa chọn học nhóm ngành khoa học công nghệ thông tin ở các trường khác, nhưng Duy lại muốn gắn bó với ngành Y như các bạn học sinh giỏi môn Sinh, môn Hóa (hai môn học truyền thống của khối trường y dược). Duy là một trong những sinh viên được tuyển thẳng vào ngành bác sĩ Y khoa, Trường Đại học Y Hà Nội năm 2019. Duy kể, năm đầu tiên, chân ướt chân ráo vào trường, Duy bị “sốc nhiệt” khi học môn Sinh, môn Hóa đuối và điểm tổng kết chỉ 6-7 điểm. Kết quả năm thứ nhất “không như mơ” với chàng trai vừa trên đỉnh vinh quang học sinh giỏi quốc gia môn Toán. Nhưng rất nhanh, từ năm thứ 2, Duy đã lấy lại được phong độ. Kết quả, Duy tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi (năm nay ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội không có sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đạt trên 7%). Sáu năm học gắn bó với những buổi học lí thuyết trên giảng đường, lâm sàng tại bệnh viện, Duy luôn trân trọng và cảm thấy lựa chọn của mình không sai. “Nếu như trước đây, lựa chọn học công nghệ thông tin hay ngành khác, biết đâu, em không đạt được thành quả như hôm nay”, Duy nói. Cũng từ những buổi học, đặc biệt những đêm được sánh bước cùng với bác sĩ Trần Danh Cường, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã thôi thúc Duy tìm đến chuyên ngành bác sĩ phụ sản. “Có đến 90% người nghĩ rằng các sản phụ khi bước vào phòng sinh nở là an toàn. Nhưng sự thật không phải như vậy. Vượt cạn là một hành trình vừa thiêng liêng nhưng cũng đầy nhọc nhằn, đau đớn và nguy hiểm. Chỉ khi chứng kiến và tham gia trực tiếp vào các ca sinh mới biết được người mẹ gặp nguy hiểm như thế nào”, Duy nói. Thấm dần từ những khoảnh khắc như thế qua các năm học Y khoa, nên khi biết mình đạt thủ khoa kì thi bác sĩ nội trú, Duy quyết định lựa chọn học sản khoa, dù trước đó có phân vân thêm một lựa chọn là ngành ung thư (bác sĩ nội trú sản khoa luôn là ngành hót nhất trong các ngành về y khoa - PV). Duy cảm thấy tự hào khi sẽ được cùng mẹ và anh trai (điều dưỡng) cùng đồng hành trên con đường là một người thầy thuốc cứu người. NGHIÊM HUÊ Từng là học sinh giỏi quốc gia môn Toán hiếm hoi lựa chọn học Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, Vũ Ngọc Duy vừa hoàn thành xuất sắc kì thi bác sĩ nội trú với kết quả 25,09/30 điểm, trở thành thủ khoa toàn khóa năm 2025. Vũ Ngọc Duy (người thứ ba từ phải sang) nhận bằng tốt nghiệp từ ban giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội ẢNH: NVCC Năm nay, số lượng thí sinh dự thi tổ hợp B00 giảm chỉ còn bằng 1/7 năm 2024 nên nhóm ngành Y dược thiếu hụt nguồn tuyển đáng kể. Sự thiếu hụt này nếu diễn ra lâu dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn tuyển và các trường nhóm ngành Y dược phải tìm giải pháp trong thời gian tới. “Của hiếm” ở Trường ĐH Y Hà Nội Vì sao loạt trường tốp đầu xét tuyển bổ sung?

