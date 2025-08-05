Báo Tiền Phong số 248/2025

Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục Lễ khai giảng đặc biệt Bứt phá giáo dục đại học TRANG 5 KỲ VỌNG TRANG 6 + 7 năm học mới THỨ SÁU 5/9/2025 SÕ 248 TRANG 12 CHUYỆN HÔM NAY Cánh cửa mở tương lai XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Ngày khai giảng 5/9, tiếng trống trường lại ngân vang, mở ra hành trình tri thức mới cho hàng triệu học sinh. TRANG 4 Biến niềm tự hào thành sức mạnh hành động TRANG 8 + 9 TRANG 8 + 9 Chủ tịch nước Lương Cường gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin TRANG 3 Có tiền không mua nổi vàng, chuyện gì đang xảy ra? Mưa đỏ tiến sát mÕc 500 tỷ đồng, viết lại kỷ lục phòng vé? Đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quÕc gia TRUY TÌM ĐÀN SÓI HOANG Ở ĐIỆN BIÊN LÀM SÂU SẮC HƠN NỮA QUAN HỆ VIỆT-TRUNG Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Khơi dậy phong trào đổi mới, sáng tạo trong Nhân dân TRANG 2 Các em học sinh trường liên cấp Phenikaa chuẩn bị khai giảng năm học mới ẢNH: NHƯ Ý

Theo đánh giá, nhìn chung, dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, khoa học, đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương; nội dung văn kiện đã quán triệt những tư tưởng, quan điểm lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu trong nhiệm kỳ tới cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung: Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các đoàn thể theo hướng thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, hiểu dân, phục vụ dân; tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò nòng cốt, trung tâm đoàn kết, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy, tập hợp, phát huy mọi nguồn lực, động lực, sức sáng tạo và tinh thần yêu nước của Nhân dân, lan tỏa sức mạnh của Nhân dân, những giá trị tốt đẹp trong xã hội để phát triển đất nước. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các cơ chế bảo đảm vận hành hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo mô hình mới đồng bộ, thông suốt, hiệu quả từ Trung ương tới cơ sở bảo đảm yêu cầu “mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ”. Xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Chủ động tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đồng thời xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng trong các tổ chức, đoàn thể vững mạnh; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân; thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, kết nối, tương tác rộng rãi, hiệu quả với đoàn viên, hội viên và Nhân dân; kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với cộng đồng, thúc đẩy dân chủ ở cơ sở. Đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong xã hội, chủ động phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của xã hội; khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong Nhân dân, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân… Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chủ động đề xuất, kiến nghị các chủ trương, chính sách, pháp luật sát thực tiễn, gắn kết “Ý Đảng” với “Lòng Dân”. Tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, đối ngoại nhân dân, chủ động kết nối, hợp tác với các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động nguồn lực, phát huy vai trò, vị thế của đất nước trên trường quốc tế, lan toả hình ảnh, giá trị tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, góp phần thúc đẩy hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. TRƯỜNG PHONG Theo quy định, mục tiêu hướng tới là kiến tạo không gian số quốc gia thống nhất để tái cấu trúc căn bản, toàn diện phương thức vận hành của hệ thống chính trị, chuyển từ phương thức quản trị truyền thống sang quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Thay đổi tư duy và phương thức quản trị, làm cơ sở xây dựng Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hướng tới hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. “Quy định mô hình liên thông số quốc gia đồng bộ, trên cơ sở hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số và ứng dụng dùng chung, nhằm loại bỏ tình trạng cát cứ thông tin, phân mảnh đầu tư, hình thành tài nguyên số quốc gia chung, sử dụng dữ liệu, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo làm động lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc triển khai mô hình hướng tới các kết quả cụ thể, có thể đo lường bằng các chỉ số (KPIs) về tăng tính minh bạch, chính xác, rút ngắn thời gian, chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và hoạch định chính sách”, quy định nêu. Quy định nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai mô hình phải được xem là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đòi hỏi sự thay đổi mang tính cách mạng về tư duy và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các cấp, các ngành. Mô hình này cũng sẽ phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Mô hình sẽ được áp dụng thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị, bao gồm các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương. Nhấn mạnh việc chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”, Quy định 05 nêu rõ, việc xây dựng, triển khai, vận hành và đánh giá mô hình phải tuân thủ nghiêm ngặt 7 nguyên tắc cốt lõi: Quản trị dựa trên kết quả; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo thời gian thực; vận hành thông minh và tự động hóa trên cơ sở ưu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo; phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trên nền tảng số; lấy người dùng làm trung tâm với hệ sinh thái dịch vụ hợp nhất; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng là yêu cầu tiên quyết, xuyên suốt; thúc đẩy phát triển dữ liệu mở, nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và đổi mới sáng tạo. Theo quy định, mô hình được xây dựng theo kiến trúc tổng thể đa lớp, bảo đảm tính nhất quán, khả năng mở rộng, an toàn, an ninh mạng. Kiến trúc bao gồm 4 lớp chính, với dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đóng vai trò hạt nhân trung tâm, kết nối và vận hành xuyên suốt toàn bộ hệ thống. Cụ thể lớp 1 là Lớp Hạ tầng số và an ninh mạng dùng chung; lớp 2 là Lớp dữ liệu và nền tảng lõi; lớp 3 là Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung; lớp 4 là Lớp kênh tương tác và đo lường hiệu quả. Trong đó, Lớp Ứng dụng và nghiệp vụ dùng chung bao gồm các hệ thống ứng dụng, nền tảng số phục vụ các nghiệp vụ chung, xuyên suốt trong toàn hệ thống chính trị, được xây dựng trên nguyên tắc dùng chung để tránh trùng lặp, lãng phí, gồm: Cổng Dịch vụ công Quốc gia; Trục Liên thông văn bản quốc gia; Hệ thống thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; Hệ thống thư điện tử (email) công vụ thống nhất... TRG. PHONG Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đã nghe đại diện Ban Thường vụ Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể Trung ương báo cáo việc xây dựng dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương. Làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu cần tập trung khơi dậy mạnh mẽ phong trào đổi mới, sáng tạo trong Nhân dân; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tư nhân… Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: TTXVN Khơi dậy phong trào đổi mới, sáng tạo trong Nhân dân THỜI SỰ Quy định về xây dựng không gian số quốc gia thống nhất, dùng chung Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vừa ký Quy định 05 về Mô hình liên thông số thống nhất, hiệu quả và quản trị dựa trên dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, cho biết việc ký kết hợp đồng là dấu mốc quan trọng của dự án cao tốc (dự án thành phần 3) thuộc dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Đây là dự án đầu tiên sau khi Luật PPP mới có hiệu lực, Ban được giao nhiệm vụ là đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đứng ra đàm phán, làm việc và thống nhất các điều khoản để ký kết hợp đồng với liên danh nhà thầu vào ngày 3/9. Cũng theo ông Vân, việc ký kết hợp đồng là bước ngoặt rất quan trọng giúp dự án đủ điều kiện để thi công và thực hiện khởi công theo lịch Ban và liên danh đã thống nhất là vào ngày 6/9. Dự án đường cao tốc Vành đai 4 có chiều dài 113,52 km và đi qua địa bàn 3 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Dự án được Quốc hội giao cho UBND thành phố Hà Nội là cơ quan có thẩm quyền, Ban Giao thông Hà Nội được giao nhiệm vụ là cơ quan đại diện nhà nước ký kết hợp đồng với tổng mức đầu tư khoảng 56.300 tỷ đồng. Dự án được UBND thành phố Hà Nội triển khai theo Luật PPP. Trong tổng mức đầu tư trên, nguồn huy động vốn PPP chiếm khoảng 52,5%, vốn nhà nước chiếm khoảng 47,5%. Phần lớn tuyến đường được thiết kế đi trên cao (cầu cạn chiếm tỷ lệ khoảng 71%), vị trí dự án nằm giữa đường song hành dự án đường Vành đai 4 hiện nay. Trước đó dự án thành phần 2.1 - đường song hành đã khởi công trong tháng 6/2023. Dự án có điểm đầu tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc xã Kim Anh, thành phố Hà Nội, điểm cuối dự án tại nút giao với cao tốc Nội Bài - Hạ Long thuộc địa phận phường Phương Liễu và xã Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư (giai đoạn 1), dự án có chiều rộng mặt cắt ngang nền đường là 17 mét tương đương 2 làn xe mỗi chiều, vận tốc xe ô tô được thiết kế tối đa là 100 km/h. Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công dự kiến khoảng 30 tháng. Liên danh các nhà đầu tư trúng thầu bao gồm: Công ty TNHH Đầu tư địa ốc thành phố - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - Công ty TNHH MTV Công ty CP Đầu tư Horizon; loại hợp đồng BOT. Sau khi khởi công, dự án có thời gian thi công, hoàn thành trong giai đoạn từ 2025 đến 2027. ANH TRỌNG Thiết kế một nút giao trên cao tốc Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội khởi công cao tốc Vành đai 4 vào ngày 6/9 Chiều 4/9, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, sau khi ký kết được hợp đồng BOT thực hiện dự án đường cao tốc Vành đai 4 với liên danh các nhà đầu tư, các bên liên quan vừa thống nhất kế hoạch khởi công dự án vào ngày 6/9. Ngày 4/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2025 để xem xét, cho ý kiến về 15 dự án luật và 1 hồ sơ chính sách dự án luật. MỘT TRONG BA ĐỘT PHÁ CHIẾN LƯỢC Theo chương trình, các thành viên Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến về các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật Giám định tư pháp (thay thế); Luật Phòng bệnh; Luật Dân số (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Cùng với đó là các dự án: Luật An ninh mạng; Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân; Hồ sơ chính sách Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng, Nhà nước, Chính phủ rất quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện xây dựng và thực thi pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. CẮT GIẢM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RƯỜM RÀ, KHÔNG CẦN THIẾT Thủ tướng cho biết, vừa qua, tại phiên họp chuyên đề của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật (ngày 5/8/2025), Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo: Xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi hành pháp luật phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của các cấp, các ngành, các địa phương. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của người đứng đầu và cho biết ngay từ đầu nhiệm kỳ đã yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ kiểm tra nội dung này, Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. Thủ tướng cũng cho biết, tại kỳ họp thứ 10, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 112 báo cáo, hồ sơ, tài liệu, trong đó có 47 dự án luật, nghị quyết. Đây là những nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng, cần thiết, nhằm hoàn thiện khung khổ pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trong những lĩnh vực rất quan trọng. Thủ tướng nêu rõ, các hồ sơ, dự án luật cần làm rõ những nội dung lược bỏ, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, những nội dung cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo Chính phủ để cho ý kiến chỉ đạo. Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong quá trình trao đổi, thảo luận; các cơ quan soạn thảo tiếp tục lấy ý kiến nhân dân, tham khảo ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để hoàn thiện các hồ sơ, dự án luật, trình Quốc hội bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thể chế vẫn là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, do đó phải xoay chuyển tình thế, thay đổi trạng thái, đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp Chính phủ ẢNH: VGP Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đổi mới cách làm theo hướng cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết. 3 THỜI SỰ Thứ Sáu n Ngày 5/9/2025 Đưa thể chế trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia Cần Thơ đề nghị miễn phí cho cán bộ qua trạm BOT Ngày 4/9, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Văn Lâu cho biết, vừa ký văn bản gửi Công ty TNHH BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp và Công ty TNHH BOT Quốc lộ 1 Sóc Trăng đề nghị xem xét, hỗ trợ phí đường bộ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang đến làm việc tại trung tâm hành chính Cần Thơ mới. Theo đó, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ) về Cần Thơ làm việc khá lớn. Họ đi lại thường xuyên qua các trạm thu phí trên tuyến quốc lộ khiến chi phí tăng cao, trong khi mức lương cơ bản còn thấp, giá cả sinh hoạt ngày càng tăng. “Để tạo điều kiện thuận lợi và giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác lâu dài tại TP. Cần Thơ, UBND Thành phố kiến nghị doanh nghiệp BOT xem xét chính sách hỗ trợ phí đường bộ cho những người thuộc nhóm đối tượng này”, ông Lâu nói. Từ trung tâm tỉnh Sóc Trăng hay Hậu Giang (cũ) đến Cần Thơ khoảng 60km. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đi qua 2 trạm thu phí BOT đường bộ. Tính ra mỗi ngày, mỗi người mất hơn 120.000 đồng phí BOT (lượt đi và về), tương đương hơn 3 triệu đồng/tháng. Khoản phí này trở thành gánh nặng không nhỏ với cán bộ phải đi lại hằng ngày bằng phương tiện cá nhân. NHẬT HUY

GIÁ VÀNG MỖI NGÀY MỘT ĐỈNH MỚI Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tục tăng từ đầu tháng 8 đến nay và tăng mạnh từ 2 tuần trở lại đây. Giá vàng mỗi ngày một đỉnh mới. Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, chị Khánh Chi (phường Từ Liêm, Hà Nội) có nhu cầu mua 5 chỉ vàng nhẫn làm quà mừng thọ người thân. Tuy nhiên, ngày hôm nay dù ra cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, Hà Nội) chị cũng không mua được chỉ nào. “Nơi thì cửa hàng thông báo hết vàng, nơi thì muốn mua phải chờ từ 10-15 ngày sau mới nhận được vàng”, chị Chi nói. Tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, nhân viên thông báo hết vàng từ 10h30 sáng nay và chưa rõ khi nào mới có hàng trở lại. Tương tự, cửa hàng vàng Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và nhiều cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cũng thông báo không có vàng miếng SJC và vàng nhẫn. Cửa hàng Bảo Tín Mạnh Hải trên phố Trần Nhân Tông cũng trong tình trạng hết sạch vàng. Dù vậy, cửa hàng này chấp nhận cho khách đặt hàng trước với giá hiện tại và nhận vàng sau 10 ngày. Với hình thức này, khách sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền mua vàng theo giá hiện tại, cửa hàng sẽ cung cấp giấy hẹn và sau 10 ngày khách có thể quay lại nhận vàng. GIÁ VÀNG RẤT KHÓ ĐOÁN ĐỊNH Trao đổi với PV Tiền Phong, Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI, - Trọng tài viên VIAC - cho biết, giá vàng là một biến số, rất khó đoán định. Ngoài phụ thuộc vào quyết sách của Nhà nước, giá vàng còn có tính quốc tế hoá cao, chịu ảnh hưởng chính từ giá vàng thế giới liên quan đến các biến động chính trị - kinh tế toàn cầu. Vì vậy, dù có lực kéo giảm, nhưng mức độ chênh lệch giá vàng với thế giới giảm tới đâu, bao giờ giảm cần quan sát, chờ đợi thêm. Vị luật sư cũng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay nhà đầu tư vàng nên linh hoạt ra quyết định, tùy theo mục tiêu tích sản hay đầu tư sinh lợi của mình, thay vì tiếp tục theo đuổi các quan điểm đã được hình thành trong giai đoạn trước đây. Liên quan đến Nghị định 232 có hiệu lực vào ngày 10/10 tới đây về xoá bỏ độc quyền vàng miếng, Luật sư Đức cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc “mở bung” thị trường, mà vẫn chỉ là hé mở. Nguyên do là Ngân hàng Nhà nước vẫn kiểm soát rất chặt việc sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu. Cụ thể, doanh nghiệp muốn sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, không vi phạm hành chính chưa khắc phục, có quy trình nội bộ về sản xuất và kiểm soát chất lượng. Ngân hàng thương mại muốn sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 50.000 tỷ đồng, cùng các điều kiện tương tự. Quan trọng hơn, đó chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là phải được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Tương tự, với việc nhập khẩu vàng nguyên liệu, xuất nhập khẩu vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ cấp hạn mức hằng năm và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại. Như vậy, có thể thấy quy mô “mở cửa” là khá hạn chế. Đó là chưa kể việc cấp hạn mức từng năm, giấy phép từng lần mang ý nghĩa “cân đong đo đếm” tới từng lượng vàng. “Trước đây, Ngân hàng Nhà nước tự quyết định sản xuất cụ thể bao nhiêu miếng vàng thì giờ giao cho một số ít công ty tự quyết, nhưng vẫn là người quyết định tổng sản lượng vàng miếng thông qua việc cấp phép từ nguyên liệu nhập khẩu đầu vào cho đến việc đầu ra là đúc, rập cụ thể vàng miếng”, Luật sư Đức nói và cho rằng nhiều ngân hàng đủ điều kiện nhưng lại không có nhu cầu kinh doanh vàng. Rõ ràng, việc nới lỏng có kiểm soát đối với thị trường vàng của Nhà nước ở Nghị định 232/2025 là bước đi hợp lý, bởi tâm lý “chuộng” vàng ở Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ. Trong bối cảnh tiền rẻ, nếu cho sản xuất, xuất nhập khẩu, mua bán thoải mái thì hoàn toàn có thể đưa đến tình trạng người dân, tổ chức kinh doanh đổ xô mua bán vàng, khiến nền kinh tế đối mặt với nguy cơ bất ổn. “Nghị định 24 có ý nghĩa quan trọng đối với việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy Nghị định 232 dẫu sửa đổi một số điểm của nghị định cũ nhưng vẫn kế thừa tinh thần quản lý chặt chẽ thị trường vàng nói chung và vàng miếng nói riêng. Điều đó là cần thiết, không thể vì bối cảnh thay đổi nhiều là thả cửa ngay được. Trong tương lai, khi nền tảng vĩ mô đã chắc chắn, giá trị đồng nội tệ đã vững mạnh, dân không còn chuộng vàng thì chẳng lý gì không nới lỏng cho đến lúc tự do hoá thị trường”, Luật sư Đức nói. NGỌC MAI Sáng 4/9, vàng miếng SJC lên sát mốc 134 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn gần chạm mốc 130 triệu đồng/lượng. Nhu cầu mua vào của người dân tăng mạnh trong khi có đơn vị kinh doanh vàng “hết sạch” vàng bán, có nơi mua vàng phải chờ từ 10-15 ngày mới nhận được vàng. Cửa hàng vàng hết vàng khi giá bán liên tục lập đỉnh ẢNH MINH HỌA: NAM GIANG Trong phiên giao dịch ngày 4/9, giá vàng thế giới giao ngay giảm 0,3% xuống 3.546,73 USD/ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 3.578,50 USD/ ounce hôm thứ Tư. Vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 0,8% còn 3.605,60 USD. Ông Brian Lan - Giám đốc điều hành GoldSilver Central - nhận định: “Thị trường chứng kiến một chút hoạt động chốt lời, nhưng vàng vẫn trong xu hướng tăng giá”. Chuyên gia Brian Lan cũng cho rằng giá vàng có thể vượt mốc 3.800 USD/ounce trong ngắn hạn. Có tiền không mua nổi vàng, chuyện gì đang xảy ra? 4 nThứ Sáu n Ngày 5/9/2025 KINH TẾ CHUYỆN HÔM NAY Năm học 2025-2026 có ý nghĩa đặc biệt, khi ngành giáo dục tròn 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời bước vào thời kỳ đổi mới mạnh mẽ với những quyết sách lớn. Khai giảng không chỉ là một nghi lễ truyền thống mà còn là dịp để toàn xã hội cùng đặt kỳ vọng về một nền giáo dục thực chất, nhân văn, tạo dựng tương lai bền vững. Hy vọng năm học mới, các em học sinh đến trường trong tâm thế hồn nhiên, vui tươi, không còn gánh nặng quá tải bởi những giờ học thêm triền miên, những cuộc chạy đua điểm số căng thẳng. Giáo dục không thể là chiếc khuôn ép buộc, biến tuổi thơ thành cuộc thi marathon tri thức, mà phải là mảnh đất nuôi dưỡng tâm hồn, khơi mở tư duy sáng tạo. Khi bệnh thành tích được loại bỏ, áp lực sẽ nhẹ bớt cho cả thầy lẫn trò. Người thầy có thể toàn tâm dạy điều hay lẽ phải, thay vì chăm chăm luyện trò giành giải; học trò có thể lớn lên lành mạnh, không sợ hãi vì điểm số hay xếp hạng. Một năm học mới cũng cần mang đến sự nhẹ nhõm cho cha mẹ. Họ không còn phải oằn lưng với những khoản đóng góp ngoài luồng, những “quỹ trường, quỹ lớp”, những vận động mua điều hòa, mua sách tham khảo, tổ chức học thêm... Nguồn lực xã hội nên tập trung đầu tư vào cải thiện điều kiện dạy và học đồng bộ, công bằng, chứ không dồn gánh nặng vào từng gia đình. Khi bớt đi những nỗi lo cơm áo, phụ huynh sẽ thêm niềm tin và đồng hành cùng nhà trường, thay vì mệt mỏi trong vòng xoáy chi phí. Điều quan trọng hơn cả, học sinh phải được phát triển toàn diện. Nhà trường không chỉ dạy kiến thức hàn lâm, mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các em học kỹ năng sống, rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng tinh thần. Một giờ vui chơi, một buổi ngoại khóa, một tiết học kỹ năng phòng cháy chữa cháy hay kỹ năng ứng xử đôi khi còn quý hơn hàng chục giờ ở lớp học thêm. Giáo dục phải hướng đến hình thành những công dân vừa có tri thức, vừa có nhân cách, vừa có khả năng thích ứng với một xã hội đầy biến động. Khi bước sang năm học mới, đất nước cũng đang đặt những nền móng cải cách lớn, có chính sách tiến tới miễn học phí từ mầm non đến phổ thông, hiện đại hóa giáo dục, đổi mới chương trình, đánh giá thực chất thay cho hình thức; có địa phương như Hà Nội hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học…Đó là những bước đi quan trọng để biến trường học thành nơi an toàn, nhân văn và sáng tạo. Bước vào vào năm học mới, niềm vui không chỉ đến từ tiếng trống khai trường hay cờ hoa rực rỡ, mà đến từ một khát vọng chung: để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc. Để tiếng cười của học sinh vang lên trong lớp học, để phụ huynh an tâm gửi gắm con em, để thầy cô tìm thấy ý nghĩa đích thực trong nghề. Khi đó, giáo dục sẽ thực sự là cánh cửa mở ra tương lai, chứ không còn là nỗi lo thường trực của mỗi gia đình. N.T Cánh cửa mở tương lai TIẾP THEO TRANG 1

CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY, BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN, CHỦ TỊCH HỘI LHTN TỈNH NGHỆ AN: KIẾN TẠO MỘT VIỆT NAM VĂN MINH, HẠNH PHÚC Không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cùng với sức lan tỏa mạnh mẽ của chiến dịch truyền thông “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn phát động đã thực sự thắp lên ngọn lửa tình yêu Tổ quốc - nguồn sức mạnh tinh thần vô giá trong trái tim hàng triệu người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Vấn đề lớn đặt ra là làm sao để biến khát vọng thành hiện thực bằng những hành động cụ thể. Để ngọn lửa tự hào không chỉ bùng cháy trong khoảnh khắc, mà trở thành năng lượng bền bỉ, soi đường cho thanh niên tiếp bước non sông. Chúng tôi xác định ba định hướng trọng tâm. Thứ nhất, xây dựng cho thanh niên tâm thế vững vàng và ý thức trách nhiệm công dân sâu sắc. Lòng yêu nước cần được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé, không chỉ dừng lại ở cảm xúc trong lễ hội, mà phải trở thành động lực rèn luyện hằng ngày qua học tập, lao động, khát vọng cống hiến. Tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, tích hợp trên các nền tảng số và không gian sáng tạo, để mỗi đoàn viên, thanh niên thêm yêu, thêm tự hào, đồng thời xác định rõ vai trò, sứ mệnh của mình trong hành trình xây dựng đất nước hùng cường vào năm 2045. Thứ hai, khơi dậy và đồng hành cùng tinh thần hội nhập, sáng tạo, khởi nghiệp trong thanh niên. Yêu nước trong thời đại số chính là đóng góp trí tuệ, sức trẻ để phát triển kinh tế, làm giàu cho quê hương, đất nước. Mỗi công trình, sáng kiến, sản phẩm trí tuệ của tuổi trẻ chính là một viên gạch vững chắc góp phần xây đắp sự cường thịnh của quốc gia. Thứ ba, lan tỏa trách nhiệm xã hội và những giá trị tốt đẹp trên mọi mặt trận, từ không gian số đến đời thực. Trong kỷ nguyên số, mỗi thanh niên cần là một “đại sứ văn hóa số”, tận dụng sức mạnh mạng xã hội để truyền cảm hứng, chia sẻ những câu chuyện đẹp, lan tỏa giá trị tích cực. Tinh thần tình nguyện và trách nhiệm cộng đồng phải được thể hiện qua từng hành động cụ thể, góp phần kiến tạo một Việt Nam văn minh, hạnh phúc. PGS. TS TRƯƠNG THANH TÙNG, GƯƠNG MẶT TRẺ VIỆT NAM TIÊU BIỂU 2022, GIẢNG VIÊN ĐH PHENIKAA: TỪNG BƯỚC LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ Theo tôi, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc của người Việt Nam nói chung không phải là một trào lưu nhất thời, mà là giá trị đã được hun đúc, nuôi dưỡng và hiện diện sẵn trong mỗi con người Việt Nam. Như Bác Hồ từng khẳng định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”. Vấn đề đặt ra hôm nay là làm thế nào để chuyển hóa làn sóng yêu nước đang dâng trào ấy thành nguồn sức mạnh thực sự, góp phần vào sự phát triển đất nước. Thông qua các hoạt động của T.Ư Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi, chúng ta cần định hướng để mỗi bạn trẻ biết nuôi dưỡng lý tưởng sống, gắn khát vọng cá nhân với khát vọng chung của dân tộc. Việc đó có thể bắt đầu từ những hành động rất cụ thể, phù hợp với từng lứa tuổi và vị trí: học sinh nỗ lực trong học tập, rèn luyện thể chất; sinh viên, giảng viên, nhà khoa học trẻ say mê nghiên cứu, sáng tạo, làm chủ tri thức khoa học - công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thanh niên tích cực tham gia các phong trào tình nguyện, khởi nghiệp, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi đóng góp, dù nhỏ bé, nhưng khi cộng hưởng sẽ tạo thành làn sóng sức mạnh dân tộc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh vào năm 2045, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh. Với cá nhân tôi, ý thức rõ trách nhiệm của một trí thức trẻ và một giảng viên, tôi luôn nỗ lực trong giảng dạy để đào tạo nên những thế hệ nhà khoa học tương lai, đồng thời kiên trì theo đuổi nghiên cứu ở những lĩnh vực khó của khoa học sức khỏe. Khát vọng lớn nhất của tôi là có thể đóng góp một phần công sức vào mục tiêu xây dựng nền Dược học Việt Nam hiện đại, từng bước làm chủ công nghệ, đáp ứng được những yêu cầu cấp thiết của sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. PGS. TS TRẦN LÊ HƯNG, GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC GUSTAVE EIFFEL, PHÁP: HỘI NHẬP QUỐC TẾ NHANH VÀ SÂU RỘNG Tôi có niềm vinh dự, tự hào lớn lao là được chọn làm đại biểu khối Kiều bào Việt Nam, đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, tham gia lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9. Khi trở về quê hương, nhìn thấy những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rợp trời trên từng con phố, vỉa hè, ngõ nhỏ, tôi càng cảm nhận rõ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và sự đồng lòng của nhân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Khoảnh khắc diễu hành qua Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi bồi hồi nhớ về hình ảnh mùa thu năm 1945 khi Bác Hồ kính yêu đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Giây phút ấy khiến mỗi người đều tự đặt cho mình câu hỏi về trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận khi đất nước bước sang một chương mới của lịch sử - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Trong lần trở về này, tôi tổ chức trao tặng cuốn hồi ký Sắt son, vẹn tròn của cố lão thành cách mạng Trần Văn Mạc - người chiến sĩ tiền khởi nghĩa đã ghi lại những tháng ngày chiến đấu anh dũng cùng đồng đội trong hệ thống nhà tù thực dân, đặc biệt là tại khu di tích nhà tù Côn Đảo. Đây là việc làm mang ý nghĩa tri ân sâu sắc, tưởng nhớ những thế hệ cha anh đã xả thân anh dũng, hiến dâng tuổi xuân, xương máu và cả tính mạng để thế hệ chúng ta hôm nay được sinh ra, lớn lên trong hòa bình. Lịch sử Việt Nam được viết bằng xương và máu của những anh hùng giải phóng dân tộc. Đó là điều chúng ta không quên, không thể quên và càng không được phép quên. Chính vì vậy, với vai trò là thanh niên Việt Nam, tôi càng ý thức rõ rệt hơn trách nhiệm và sứ mệnh của thế hệ mình. Đó là phải phấn đấu trở thành lực lượng trụ cột đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới; là đội ngũ tiên phong trong các lĩnh vực mới; không ngừng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lý tưởng, khát vọng cống hiến. Cùng với đó, mỗi bạn trẻ góp sức để Việt Nam hội nhập nhanh, sâu rộng trên trường quốc tế - như trong bài viết “Tương lai cho thế hệ vươn mình” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã định hướng. Tôi dù đang làm việc ở nước ngoài nhưng luôn hướng về quê hương bằng những nghiên cứu, phần việc ý nghĩa cụ thể và nỗ lực khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt trên trường quốc tế. BẠN CÁT HUY NHẬT, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH, TPHCM: TRỞ THÀNH “SỨ GIẢ LỊCH SỬ” Dư âm của niềm tự hào dân tộc từ lễ kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 thực sự mang đến cho tôi nhiều xúc cảm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Tô Lâm về mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc, là một thanh niên thời đại mới, tôi luôn tự nhắc mình phải đem nhiệt huyết tuổi trẻ cộng hưởng với niềm tự hào dân tộc để hành động, góp phần hiện thực hóa khát vọng mà Đảng ta đã đề ra. Là đoàn viên, thanh niên sinh hoạt tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tôi đang nỗ lực trở thành một “sứ giả lịch sử” - một hạt giống khơi dậy tình yêu đất nước, khát vọng cống hiến trong các bạn đoàn viên, thanh niên tại cơ sở. Là một sinh viên y khoa, tôi sẽ ra sức học tập, rèn luyện, và thực hành lòng biết ơn mỗi ngày đối với các thế hệ đi trước đã không tiếc máu xương để giữ lấy nền độc lập, tự do, hòa bình cho dân tộc. Tôi xác định sứ mệnh của mình là dùng kiến thức chuyên môn để chăm lo sức khỏe cộng đồng, góp một phần nhỏ bé vào công cuộc dựng xây đất nước. LƯU TRINH (ghi) Niềm tự hào dân tộc không chỉ là cảm xúc trong những ngày lễ lớn, mà phải trở thành động lực thôi thúc mỗi bạn trẻ hành động vì tương lai đất nước. Từ khát vọng cá nhân đến lý tưởng chung của dân tộc, từ một việc làm nhỏ đến công trình lớn, thế hệ trẻ hôm nay được kỳ vọng sẽ biến ngọn lửa “Tự hào Việt Nam” thành sức mạnh bền bỉ, góp phần dựng xây đất nước. 5 n Thứ Sáu n Ngày 5/9/2025 GIỚI TRẺ Khối Trí thức trẻ tham gia diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 ẢNH: NHƯ Ý Biến niềm tự hào thành sức mạnh hành động “Lòng yêu nước cần được nuôi dưỡng từ những điều nhỏ bé, không chỉ dừng lại ở cảm xúc trong lễ hội, mà phải trở thành động lực rèn luyện hằng ngày qua học tập, lao động, khát vọng cống hiến”. Chị NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÚY, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Nghệ An

6 n Thứ Sáu n Ngày 5/9/2025 KHOA GIÁO LỄ KHAI GIẢNG ĐẶC BIỆT Sáng 5/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ GD&ĐT tổ chức chương trình khai giảng năm học 2025 - 2026 kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đây là lễ khai giảng đặc biệt vì lần đầu tiên 23 triệu học sinh, sinh viên cả nước tham dự lễ khai giảng chung - qua sóng truyền hình trực tiếp của VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Buổi lễ diễn ra từ 8h009h30 với các nội dung: chào cờ, hát Quốc ca, diễn văn khai giảng của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, xem phóng sự “80 năm giáo dục phát triển đất nước”, phát biểu của đại diện học sinh, sinh viên; Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT; phát biểu đáp từ của đại diện Bộ GD&ĐT và bế mạc. Trước và sau khoảng thời gian trên, các nhà trường sẽ tổ chức khai giảng theo kế hoạch riêng. Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi UBND 126 phường, xã cùng các đơn vị, nhà trường, trong đó có những lưu ý về việc tổ chức sự kiện đặc biệt này. Các cơ sở giáo dục bố trí, chuẩn bị đầy đủ đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình tại tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo. Căn cứ điều kiện thực tế, các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức “ngày hội đến trường của bé”; các trường phổ thông tổ chức hoạt động theo kế hoạch của nhà trường (nếu có) theo hướng gọn nhẹ, kết thúc trước 8h. Các trường lựa chọn địa điểm tổ chức lễ khai giảng phù hợp, đảm bảo an toàn, tạo không khí vui tươi; an toàn. Bà Tô Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ, Hà Nội cho biết, điểm đặc biệt của lễ khai giảng năm nay, trong lời phát biểu chào mừng năm học mới không liệt kê thành tích mà là lời nhắn nhủ tới học sinh, lời khích lệ các thầy cô giáo của hiệu trưởng; khai giảng có gửi thông điệp năm học của hiệu trưởng. Bà Cao Thanh Nga, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Huy Chú (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, trường là một điểm cầu của Hà Nội kết nối với Trung tâm Hội nghị quốc gia (nơi diễn ra chương trình chung trực tiếp) nên phải tập trung chuẩn bị thiết bị, đường truyền để tránh trục trặc. Mỗi trường ở Hà Nội tùy theo mỗi khối lớp, cấp học sẽ sắp xếp, bố trí học sinh dự khác nhau. Một số trường mầm non, tiểu học bố trí cho học sinh các lớp nhỏ dự khai giảng tại lớp, theo dõi qua màn hình ti vi. Những học sinh lớp lớn tập trung tại sân trường theo dõi qua màn hình LED. Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, sau lễ khai giảng các trường chưa cho học sinh học nội dung môn học ngay mà sẽ học các chuyên đề như phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích, giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch... Năm nay, một số trường của Hà Nội đang thực hiện xây dựng hoặc sửa chữa chưa xong nên học sinh đón lễ khai giảng ở nơi khá đặc biệt. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho hay, 2.600 học sinh nhà trường đón lễ khai giảng tại Cung Văn hóa Hữu nghị. Lễ khai giảng diễn ra trong không gian đặc biệt, trang trọng nhưng vẫn ấm cúng dù không phải trên “sân nhà”. Trường THPT Việt Nam - Ba Lan tổ chức lễ khai giảng tại sân vận động Linh Đàm (Hà Nội). Thầy cô vùng ngập nước xã Xuân Mai, Hà Nội chuẩn bị cho lễ khai giảng hôm nay ẢNH: KIM NHUỆ Hôm nay, 5/9, các trường học từ mầm non đến đại học tổ chức khai giảng năm học mới trên toàn quốc trong không khí đặc biệt ngành giáo dục kỉ niệm 80 năm thành lập. Đồng thời, Nghị quyết 71 về đột phá giáo dục và đào tạo được ví như trụ cột thứ năm để đất nước bước vào kỉ nguyên mới. Kỳ vọng năm học mới Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, năm học 2025-2026 ngành giáo dục sẽ triển khai thực hiện 4 đạo luật quan trọng: Luật Nhà giáo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học sửa đổi và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi. GS.TS Nguyễn Quý Thanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực khẳng định, Nghị quyết 71 đã giúp giáo dục ĐH “rõ đường đi”. Theo GS. Quý Thanh, Nghị quyết 71 mở ra cơ hội để luật hóa cách cấp ngân sách, biến tự chủ thành “tự chủ có bảo đảm”. Giai đoạn vừa qua, cách hiểu về tự chủ ĐH đã có vấn đề từ gốc, coi tự chủ là tự bơi bằng cách trường nào thu càng nhiều thì được trao quyền tự chủ càng cao, biến tự chủ thành “tự lo”, dẫn đến một lộ trình cắt ngân sách từng bước - mỗi năm giảm 10%, đến 2026 cắt toàn bộ. Điều này đẩy các trường vào vòng xoáy tăng học phí, mở thêm chương trình chất lượng cao để cân đối thu chi. Cơ chế “đặt hàng” đào tạo - vốn được kì vọng là lối thoát - cũng gặp nhiều vướng mắc. GS. Thanh nêu ví dụ, Nghị định 116 về đặt hàng đào tạo giáo viên, nhiều tỉnh, thành không kí đặt hàng vì lo rủi ro trách nhiệm khi “sản phẩm” chỉ xuất hiện sau bốn năm trong khi kinh phí cần đến hàng trăm tỷ đồng. Hệ quả, chỉ tiêu đào tạo thấp, thiếu giáo viên cục bộ, đẩy điểm chuẩn sư phạm lên cao. Do đó, khi tự chủ thành “tự chủ có bảo đảm” theo Nghị quyết 71, GS. Quý Thanh cho rằng, có hai tác động tích cực: chặn đà tăng học phí, giảm áp lực xã hội và bảo đảm cơ hội học tập công bằng; đồng thời giúp các trường ổn định chiến lược phát triển, tập trung nâng chất lượng thay vì phải chạy theo quy mô tuyển sinh để có thêm nguồn thu. Nút thắt thứ hai, tài chính là “huyết mạch” quyết định sức khỏe của toàn hệ thống nhưng ngân sách chi cho giáo dục ĐH những năm qua ngày một giảm. Nghị quyết 71 khẳng định, không tiếp tục cắt giảm mà phải tăng ngân sách. Trong đó, chi cho giáo dục ĐH phải đạt 3% tổng chi ngân sách. Nút thắt tiếp theo chính là những vướng mắc kéo dài quanh cơ chế hội đồng trường. Từ sau Luật Giáo dục ĐH 2018, hội đồng trường được xác định là cơ quan quyền lực cao nhất, được kì vọng sẽ mang lại quản trị hiện đại và giảm tập trung quyền lực vào hiệu trưởng. Nhưng trên thực tế, cơ chế này chưa hòa hợp với cấu trúc lãnh đạo trong trường công lập. Hậu quả là chu trình ra quyết định bị kéo dài: ban giám hiệu - Đảng ủy - hội đồng trường - rồi lại vòng về ban giám hiệu. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2025 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường có thư gửi ngành Giáo dục. Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viên luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong năm học mới, để ngành Giáo dục Việt Nam sẽ góp phần quan trọng đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong muốn của Bác Hồ kính yêu. Chủ tịch nước ôn lại, cách đây tròn 80 năm, vào mùa thu lịch sử, trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên khi nước ta vừa mới giành được độc lập, Bác Hồ đã gửi gắm tình thương yêu bao la và niềm tin mãnh liệt - thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước vươn tới đài vinh quang sánh vai với các cường quốc năm châu. Ước nguyện thiêng liêng đó của Người vẫn đang vang vọng, nhắc nhở các em không ngừng học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương những thành tựu rất đáng tự hào mà ngành Giáo dục đã đạt được trong năm học 2024-2025 đồng thời mong muốn năm học tới, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, tình yêu nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xây dựng môi trường học tập hạnh phúc cho học trò; mong các bậc phụ huynh, với tình yêu thương và trách nhiệm, tiếp tục đồng hành cùng nhà trường, cùng xã hội chăm lo cho thế hệ tương lai. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách thiết thực để các thầy cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập, rèn luyện trong môi trường tốt nhất. Thư của Chủ tịch nước Lương Cường gửi ngành Giáo dục Bứt phá giáo dục đại học Nghị quyết 71 ra đời ngay trước thềm năm học mới được ví như một cú hích, một “khoán 10” trong giáo dục. Đặc biệt, Nghị quyết đã gỡ một số nút thắt quan trọng để cởi trói cho giáo dục đại học (ĐH) phát triển. Sinh viên làm thủ tục nhập học năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ

