Báo Tiền Phong số 241/2025

TRANG 7 Lan tỏa lòng yêu nước, khát vọng cống hiến THỨ SÁU 29/8/2025 Số 241 0977.456.112 KHÁT VỌNG KỶ NGUYÊN MỚI Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thăm các khu trưng bày tại triển lãm ẢNH: NHƯ Ý TRANG 8 + 9 Ứng xử văn minh nơi công cộng TRANG 13 Tĩnh lặng vùng đất thiêng TRANG 2 + 3 CHUYỆN HÔM NAY Đẹp trong đại lễ XEM TIẾP TRANG 4 n NGUYỄN TUẤN Hà Nội những ngày thu tháng Tám rộn ràng như khúc quân hành của lịch sử. Từ Ba Đình đến Hồ Gươm, từ Hùng Vương đến Hồ Tây, không khí lễ hội, tiếng nhạc diễu binh, diễu hành ngân lên như hồi ức của 80 năm trước vọng về.

Sáng 28/8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/194519/8/2025) và Quốc khánh 2/9 được tổ chức trọng thể. Đến dự Lễ khai mạc Triển lãm có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; đại diện các doanh nghiệp tham gia triển lãm... KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ VIỆT NAM Phát biểu khai mạc triển lãm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cách đây 1 năm, ngày 30/8/2024, Trung tâm Triển lãm quốc gia được khởi công. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội, Tập đoàn Vingroup đã vượt qua mọi khó khăn, tập trung thi công “thần tốc, táo bạo” với hơn 1.000 kỹ sư, công nhân làm việc trên công trường, góp phần rút ngắn thời gian thi công từ 2 năm theo kế hoạch ban đầu xuống còn 10 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Theo Thủ tướng, việc xây dựng Trung tâm Triển lãm quốc gia - một công trình hiện đại, khang trang là góp phần hiện thực hóa Kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, phát triển theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” với mô hình đô thị thông minh, thành phố sáng tạo, sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhấn mạnh một số thông tin về Trung tâm triển lãm quốc gia, Thủ tướng nêu, điểm đặc biệt và đáng chú ý của trung tâm là có hệ thống mái vòm thép vào loại lớn nhất thế giới, cao 56m, đường kính 360m, khối lượng lên tới 24 nghìn tấn do Việt Nam sản xuất, thiết kế, thi công theo mô phỏng mai rùa. NUÔI DƯỠNG KHÁT VỌNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC VỮNG BƯỚC TIẾN VÀO KỶ NGUYÊN MỚI Theo Thủ tướng, triển lãm được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia đầy đủ của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn với hơn 230 gian hàng trên toàn bộ diện tích của Trung tâm triển lãm. Triển lãm giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề trên các lĩnh vực với nhiều tư liệu, tài liệu, hiện vật, máy móc thiết bị, phim tài liệu, phóng sự, phản ánh sinh động, khá toàn diện những thành tựu nổi bật trong suốt “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời thể hiện truyền thống văn hóa, tinh thần lao động hăng say, sản xuất kinh doanh hiệu quả của Nhân dân, doanh nghiệp trên mọi miền đất nước; khắc họa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam với lịch sử hào hùng hàng nghìn năm của dân tộc; nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và thống nhất trong đa dạng của 54 dân tộc anh em; sự trù phú của sản vật trên cả 3 miền đất nước; sự phát triển, đi lên của tất cả các bộ, ban, ngành, 34 tỉnh, thành phố trong suốt 80 năm qua. Theo Thủ tướng, nhìn lại quá trình xây dựng Trung tâm Triển lãm và công tác chuẩn bị, tổ chức triển lãm, có thể khái quát bằng 36 chữ: “Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt - Thi công thần tốc, táo bạo - Hợp tác công tư hiệu quả - Kiến trúc, cảnh quan độc đáo - Công nghệ, quản lý hiện đại - Quy mô lớn, chất lượng cao”. Tất cả những yếu tố đó tạo nên một không gian toàn diện, đặc sắc, một bức tranh toàn cảnh về cả quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, chiến đấu, lao động, học tập và sáng tạo của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” phản ánh sâu sắc và là sự kết tinh đóng góp, cống hiến của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong suốt lịch sử 80 năm vẻ vang, hào hùng của Cách mạng Việt Nam, với sự tham gia rất tích cực, chủ động, sáng tạo của các cơ quan Đảng ở Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, các cấp, các ngành, các địa phương, đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong quá Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là điểm nhấn đặc biệt, không chỉ tôn vinh chặng đường lịch sử vẻ vang, mà còn lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn mình, khẳng định tiềm lực và vị thế Việt Nam trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. TRIỂN LÃM 80 NĂM HÀNH TRÌNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ẢNH: NHƯ Ý “Công trình đã biến bãi đất hoang sơ ven sông Hồng trở thành một điểm đến hấp dẫn, sẵn sàng cho những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và nghệ thuật lớn của quốc gia, khu vực và thế giới; một điểm hẹn của những lễ hội tinh thần yêu nước và tự hào dân tộc”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH đánh giá 2 nThứ Sáu n Ngày 29/8/2025 THỜI SỰ Gian trưng bày của Bộ Công an tại triển lãm thành tựu Đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" giới thiệu thiết bị UAV phục vụ trong công tác phòng chống tội phạm và cứu hộ phục vụ đời sống nhân dân ẢNH: HỒNG VĨNH Khát vọng kỷ nguyên mới

3 n Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 THỜI SỰ trình tổ chức thực hiện. “Triển lãm còn là “trường học sống động”, với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, đưa lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, để những thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về nguồn cội, về những hy sinh to lớn và thành tựu của các thế hệ cha anh đi trước; từ đó tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, nuôi dưỡng khát vọng đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, sánh vai với các cường quốc năm châu”, Thủ tướng nêu. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, triển lãm lần này không chỉ về những thành tựu đã đạt được, mà còn là một minh chứng sống động cho tiềm năng to lớn của ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và sức sáng tạo tuyệt vời của người Việt Nam về sự kết hợp hài hoà, hiệu quả giữa nội dung chính trị - kinh tế - truyền thống văn hóa - lịch sử với cách thể hiện hiện đại, hấp dẫn, khẳng định giá trị văn hóa Việt, tiềm năng thương mại hóa sản phẩm sáng tạo Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững. Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt tất cả các hoạt động triển lãm, chương trình nghệ thuật, hội nghị, giao lưu, gặp gỡ, tổ chức diễn đàn… để người dân trong nước, bạn bè quốc tế được trải nghiệm, cảm nhận, tự hào những thành tựu của đất nước và hưởng thụ thành quả của Trung tâm Triển lãm Quốc gia như một biểu tượng mới của Thủ đô và cả nước. Triển lãm gồm nhiều khu vực chuyên đề đặc sắc, thể hiện theo các lát cắt ngang của lịch sử cách mạng và lát cắt dọc là những giá trị cốt lõi, những thành tựu to lớn trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam. Trong đó nổi bật là: (1) Khu vực trung tâm của Triển lãm với chủ đề “95 năm cờ Đảng soi đường”, tái hiện khái quát những sự kiện quan trọng, những mốc son chói lọi, những thành công dưới sự lãnh đạo của Đảng; (2) Không gian triển lãm “Việt Nam - Đất nước - Con người” về thành tựu phát triển văn hóa, nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, đất nước và con người Việt Nam; (3) Không gian triển lãm “Đầu tàu kinh tế” về thành tựu của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; (4) Không gian triển lãm “Khởi nghiệp kiến quốc” về thành tựu của các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu; (5) Không gian triển lãm “Khát vọng bầu trời” về lĩnh vực hàng không vũ trụ; (6) Không gian triển lãm “Thanh gươm và lá chắn” về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến. Đặc biệt, tại Trung tâm Triển lãm đã dành toàn bộ toà nhà mang tên “Văn hoá soi đường cho quốc dân đi” để thể hiện không gian văn hoá đặc sắc, nghệ thuật độc đáo của dân tộc ta qua các vùng, miền của cả nước. TRƯỜNG PHONG - NHƯ Ý Tại triển lãm Thành tựu đất nước, khu vực triển lãm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” thuộc khu vực triển lãm “Kiến tạo phát triển” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham quan triển lãm, có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tiên phong” không chỉ là đi đầu trong các phong trào, hoạt động của Đoàn, mà còn là tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, khởi nghiệp sáng tạo, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, và hội nhập quốc tế. Triển lãm là cơ hội để giới thiệu những thành tựu, đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam trong các lĩnh vực khác nhau, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến của thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được bố trí thành 4 khu vực. Khu trải nghiệm một số sản phẩm số nổi bật của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như Bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam, Bảo tàng “Bác Hồ với thanh niên” và công cụ AI của Đoàn. Đây là những công cụ mới được phát triển để đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục và hỗ trợ hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Khu vực triển lãm khái quát những thông tin cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các danh hiệu cao quý mà Đoàn đã được đón nhận trong gần 95 năm xây dựng và trưởng thành, các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc. Đặc biệt, khu vực trung tâm của triển lãm giới thiệu các hoạt động tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ năm 2022 đến nay. CHÂU LINH Khu vực trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” tại triển lãm Thành tựu đất nước khẳng định vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư tham quan khu vực triển lãm của Đoàn Thanh niên ẢNH: CHÂU LINH Khu vực trưng bày ngoài trời của Bộ Quốc phòng tại triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" ẢNH: HỒNG VĨNH Không gian trưng bày "95 năm cờ Đảng soi đường" ẢNH: TTXVN Trong chặng đường 80 năm đầy hào hùng của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng đã định hướng, tập hợp lớp lớp thanh niên xung kích thực hiện các nhiệm vụ Cách mạng. Những thành tích vẻ vang đó đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều huân, huy chương và các hình thức khen thưởng cao quý. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã 2 lần nhận Huân chương Sao vàng, 3 lần nhận Huân chương Hồ Chí Minh, nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất và Hạng Nhì, cùng nhiều Huân chương Lao động, Huân chương kháng chiến và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ngay sau khi thực hiện nghi thức khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu đã tham quan các không gian trưng bày thành tựu đất nước. Tuổi trẻ xung kích thực hiện nhiệm vụ Cách mạng

4 XÃ HỘI n Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 ĐƯỢC LỰA CHỌN NHÂN SỰ CHO BỘ PHẬN GIÚP VIỆC Chính phủ đã ban hành Nghị định số 231 quy định về tuyển chọn, sử dụng Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, với Tổng công trình sư hệ thống, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường. Tổng công trình sư hệ thống nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xem xét mức tiền thưởng tối đa 5 hoặc 3 tháng lương. Đồng thời, chức danh này cũng được hỗ trợ ban đầu 1 tháng lương theo hợp đồng để ổn định chỗ ở, di chuyển, mua sắm thiết yếu; Bên cạnh đó, Tổng công trình sư hệ thống cũng được bố trí nhà ở công vụ (trường hợp chưa bố trí được nhà ở công vụ thì được hỗ trợ tiền thuê nhà), phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 3; được hỗ trợ tìm trường học và hỗ trợ học phí cho con dưới 18 tuổi; được miễn hoặc cấp thị thực nhiều lần… Tổng công trình sư hệ thống là người nước ngoài, nếu có nguyện vọng thì được ưu tiên để nhập quốc tịch Việt Nam. Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang mà được cấp có thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian làm Tổng công trình sư hệ thống, sẽ được xem xét bố trí vào vị trí việc làm cao hơn. Tổng công trình sư dự án ngoài chính sách về tiền lương được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc Tổng công trình sư dự án không quá 10 người và đề xuất tiền lương, chế độ, chính sách để người đứng đầu cơ quan chủ trì thực hiện dự án quyết định ký hợp đồng lao động với từng nhân sự. Tổng công trình sư dự án được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc theo tiêu chuẩn của chức danh chuyên gia cao cấp bậc 2. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VỀ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH Đối với Kiến trúc sư trưởng cấp bộ, người đứng đầu cơ quan cấp bộ sẽ xem xét mức lương và thu nhập đã hưởng của người được chọn làm Kiến trúc sư trưởng cấp bộ để thỏa thuận mức lương và thu nhập trong hợp đồng lao động, bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao và phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành, nghề, lĩnh vực công việc tương ứng trên thị trường. Người giữ chức danh này cũng được bố trí nhà ở công vụ, được hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chuyên gia cao cấp bậc 1. Trường hợp là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc người nước ngoài, Kiến trúc sư trưởng cấp bộ được hưởng chính sách ưu đãi về xuất cảnh, nhập cảnh; được cấp thị thực nhiều lần hoặc thẻ tạm trú tương ứng với thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đối với Kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh, chế độ tiền lương sẽ do người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh xem xét để thỏa thuận. Chức danh này cũng được lựa chọn nhân sự cho bộ phận giúp việc (không quá 3 người); được bố trí nhà ở công vụ, hỗ trợ tiền thuê nhà, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh… Với Kiến trúc sư trưởng dự án, ngoài chính sách tiền lương cũng được bố trí nhà ở công vụ, phương tiện đi lại và điều kiện làm việc tương đương với vụ trưởng thuộc bộ hoặc giám đốc sở ở tỉnh. LUÂN DŨNG Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ có mức lương và thu nhập tương xứng, phù hợp với mặt bằng tiền lương theo ngành nghề, được bố trí nhà ở công vụ, cùng nhiều điều kiện đi kèm khác. Tổng công trình sư, Kiến trúc sư trưởng sẽ có mức lương phù hợp, được cấp nhà ở công vụ cùng nhiều chính sách hấp dẫn khác Tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng được ở nhà công vụ Tổng công trình sư hệ thống phải có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc liên tục trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; có khả năng thiết kế, tổ chức và điều phối tổng thể chương trình, dự án với quy mô lớn, nhiều hợp phần, đa ngành, đa cấp. Điều tra vụ cá chết, san hô bị tàn phá ở vịnh Nha Phu (Khánh Hòa) Liên quan đến vụ cá chết, san hô bị tàn phá ở vịnh Nha Phu, ngày 28/8, ông Nguyễn Trọng Chánh - Phó Giám đốc Sở NN & MT Khánh Hòa cho biết, đã giao Chi cục Thủy sản, Biển và Hải đảo phối hợp với lực lượng Biên phòng và UBND phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), xác minh có hay không tình trạng sử dụng mìn để đánh bắt hải sản. "Các đơn vị liên quan đã tổ chức các đoàn công tác xuống tận địa phương, gặp gỡ và làm việc với người dân, ngư dân để thu thập thông tin. Mục tiêu là xác định rõ vị trí xảy ra, mức độ thiệt hại và đối tượng nghi vấn", ông Chánh cho biết. Theo ông Chánh, Sở đã đề nghị Biên phòng tỉnh Khánh Hòa và Công an tỉnh phối hợp điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc. "Chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể gửi về UBND tỉnh Khánh Hòa trong thời gian sớm nhất", ông Chánh khẳng định. Như Tiền Phong đưa tin, ngày 15/8, một nhóm du khách người Đức lặn biển đã ghi nhận hình ảnh cá chết trắng, san hô gãy rạp ở khu vực biển Hòn Bạc thuộc vịnh Nha Phu. Qua các hình ảnh ban đầu có thể nhận định dấu hiệu của việc đánh cá bằng chất nổ. THANH THANH CHUYỆN HÔM NAY Giữa những dãy phố rợp cờ hoa, giữa biển người hân hoan, có biết bao hình ảnh làm sáng bừng niềm tin và tự hào. Đêm sơ duyệt, một chị gái khẽ đứng dậy nhường chỗ ngồi cho cụ già, một anh thanh niên nhường ghế cho hai mẹ con vào muộn. Một chiến sĩ cảnh sát nắm tay dìu cựu binh chống nạng qua ngã tư Trần Phú - Chu Văn An lúc đường chật cứng. Đoàn viên thanh niên kiên trì giữ hàng lối, lặng lẽ nhặt từng mẩu rác còn vương trên thảm cỏ. Có nữ cảnh sát không ngần ngại đưa cụ già từ khán đài ra tận nơi đón xe... Những khoảnh khắc ấy không ồn ào, nhưng lấp lánh nhân văn. Đó chính là Hà Nội thanh lịch - hào hoa trong dáng dấp của một Thủ đô nghìn năm, là vẻ đẹp của đạo lý Việt Nam “thương người như thể thương thân”, được tiếp nối qua từng thế hệ. Thế nhưng, những ngày qua, bên cạnh những ánh sáng ấy lại có bóng tối làm nhói lòng. Vẫn còn người vô tư cãi cọ, xô xát chỉ vì một chỗ ngồi đẹp. Vẫn có kẻ ngang nhiên căng ô, dựng ghế chiếm chỗ từ nửa đêm, coi vỉa hè công cộng như đất riêng. Có những bàn tay lạnh lùng vứt chai nước, hộp đồ ăn xuống thảm cỏ, lòng đường; những bàn chân dẫm nát hoa, trèo lên cả cây xanh, nóc ô tô để nhìn cho rõ. Có kẻ len lỏi trong dòng người không phải để ngắm diễu binh, mà để móc điện thoại, trộm cắp. Đáng phẫn nộ hơn, có thanh niên bất chấp luật pháp, phóng xe không mũ bảo hiểm vào đường cấm, đâm thẳng vào người thi hành công vụ, để lại thương tích cho chiến sĩ cảnh sát. Đó không chỉ là những hành vi “chưa đẹp” - mà thực chất là phản văn hóa, là sự ích kỷ, là vết gợn trên bức tranh chung. Nó phơi bày một khoảng trống trong ý thức cộng đồng: khi người ta mải miết giành giật cái lợi nhỏ bé cho mình mà quên đi cái đẹp lớn lao đang hiện hữu quanh mình. Trong ngày hội lớn của dân tộc, cái đẹp không nằm ở chỗ được ngồi hàng đầu nhìn rõ đội hình duyệt binh, quần áo hàng hiệu, trang điểm rực rỡ, mà nằm ở cách ứng xử với đồng bào bên cạnh. Cái đẹp là khi một người biết cúi xuống nhặt mẩu rác, biết nhường một chỗ ngồi, biết kiềm chế lời cãi vã. Cái đẹp giản dị ấy mới chính là nền móng để một Thủ đô trở nên đáng tự hào trong mắt bạn bè quốc tế. Đẹp và chưa đẹp - hai thái cực ấy cùng hiện diện, để ta thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Tôn vinh cái đẹp để nhân rộng, để lan tỏa. Phê phán cái xấu để cảnh tỉnh, để sửa mình. Mỗi người dân Thủ đô, mỗi công dân Việt Nam, hãy coi ứng xử văn minh là lời tri ân sâu sắc với lịch sử, là cách dâng lên Tổ quốc một bó hoa vô hình mà ý nghĩa trong ngày lễ trọng đại. Để rồi, khi tiếng nhạc hùng tráng vang lên trên Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, ai cũng có thể lặng người nhìn thấy: Giữa những hàng quân chỉnh tề, giữa rừng cờ đỏ sao vàng tung bay, cái đẹp lớn lao nhất chính là một dân tộc biết tự hào, biết sống tử tế, biết nâng niu nhau. Và khi ấy, Hà Nội không chỉ đẹp trong ngày lễ hội, mà sẽ đẹp bền lâu, đẹp trong từng nhịp thở của cuộc sống đời thường. N.T Đẹp trong đại lễ TIẾP THEO TRANG 1

Chi cục thuế doanh nghiệp lớn (Cục Thuế) vừa ban hành quyết định xử phạt Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re). Doanh nghiệp đã khai sai căn cứ tính thuế, dẫn tới thiếu số tiền thuế phải nộp, bị phạt và truy thu thuế hơn 1,3 tỷ đồng. Cụ thể, Hanoi Re bị phạt hành chính hơn 200 triệu đồng, trong đó, phạt hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng hơn 20 triệu đồng; phạt hành vi khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp gần 180 triệu đồng. Công ty buộc phải nộp đủ số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước hơn 954 triệu đồng và gần 152 triệu đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền thuế bị truy thu, xử phạt và chậm nộp là hơn 1,3 tỷ đồng. Nếu quá 10 ngày kể từ khi nhận quyết định phạt mà Hanoi Re không chấp hành, doanh nghiệp sẽ bị cưỡng chế theo quy định. Cơ quan thuế tỉnh Đồng Nai có quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty Cổ phần Cơ khí luyện kim, tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt và tiền chậm nộp hơn 524 triệu đồng. Trong đó, hơn 354 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bị truy thu. Theo đó, công ty đã kê khai sai trên tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp từ năm 2021 - 2024; kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp trên tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 7, 8/2023, tháng 12/2023, tháng 10/2024. Thuế TPHCM xử phạt Công ty Cổ phần Thép Nam Kim 190 triệu đồng, buộc nộp đủ số thuế thiếu vào ngân sách là 313,9 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế 178,5 triệu đồng. Tổng số tiền Thép Nam Kim bị truy thu, phạt và tiền chậm nộp là hơn 682,5 triệu đồng cho kỳ kiểm tra năm 2022, 2023 và năm 2024. Theo quyết định của Thuế TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE phải nộp bổ sung tổng cộng hơn 2,26 tỷ đồng, bao gồm tiền truy thu thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Số tiền bị truy thu lên tới hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 623 triệu đồng thuế giá trị gia tăng và hơn 1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng phải nộp thêm 247 triệu đồng tiền chậm nộp. Về các khoản xử phạt hành chính, Công ty Cổ phần Công nghệ ONE bị phạt gần 334 triệu đồng do khai sai, dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Ngoài ra, công ty còn bị phạt thêm gần 11 triệu đồng vì liên quan việc khai sai trên tờ khai thuế tháng 12/2023, tháng 10/2024 và tháng 11/2024. Đối với thuế giá trị gia tăng, vi phạm của công ty bao gồm việc kê khai hóa đơn đầu vào từ các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, đồng thời chưa thực hiện phân bổ thuế đầu vào được khấu trừ theo doanh thu không chịu thuế. Với thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ quan thuế xác định công ty đã hạch toán sai chi phí được trừ, thanh toán hóa đơn trên 20 triệu đồng bằng tiền mặt, trích lập dự phòng hàng tồn kho trái quy định. Ngoài ra, một số khoản chi phí quản lý không có đủ chứng từ hợp lệ, và công ty chưa hạch toán khoản công nợ quá hạn vào thu nhập khác, dù không còn nghĩa vụ thanh toán. Nửa đầu năm 2025, ngành thuế đã tiến hành 26.290 cuộc thanh, kiểm tra. Số tiền kiến nghị xử lý là 28.430 tỷ đồng (tăng 32%), bao gồm: 8.314 tỷ đồng tăng thu; 1.190 tỷ đồng giảm khấu trừ; 18.925 tỷ đồng giảm lỗ. VIỆT LINH Trong thời gian ngắn vừa qua, cơ quan thuế ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhiều doanh nghiệp do khai sai căn cứ tính thuế, hạch toán sai chi phí, kê khai hóa đơn đầu vào từ đơn vị “ma”... Số tiền bị truy thu, xử phạt lên tới hàng tỷ đồng. Số tiền bị truy thu, xử phạt lên tới hàng tỷ đồng ẢNH: NHƯ Ý Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 126 - 128 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng qua. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán ra vàng miếng SJC lên mốc 128 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay của vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn cũng lập kỷ lục mới nhưng vẫn thấp hơn giá vàng miếng SJC 5 - 6 triệu đồng/ lượng tuỳ từng thương hiệu. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 120 - 123 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng qua. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 119,5- 122,5 triệu đồng/lượng... Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết ở mức 3.398 USD/ounce, tăng 5 USD so với sáng qua. Như vậy, với việc ban hành nghị định mới xoá bỏ độc quyền vàng miếng SJC vẫn chưa “kìm cương” được giá vàng tăng mạnh theo giá thế giới và liên tục lập kỷ lục mới. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng miếng SJC tăng gần 5 triệu đồng/lượng và nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng/lượng. Dự báo cho thấy, giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, cán mốc 130 triệu đồng/ lượng trong thời gian tới, rồi quay đầu giảm. Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm: 25.273 đồng/ USD, không thay đổi so với phiên hôm qua. Trong khi đó, giá USD tại các ngân hàng đã bật tăng trở lại. Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.166 - 26.536 đồng/USD, tăng 26 đồng với giá mua và 6 đồng với giá bán so với hôm qua. VietinBank và BIDV cùng niêm yết giá bán USD ở mức 26.536 VNĐ/USD. Các ngân hàng lớn khác như Techcombank, ACB, MB, Eximbank, Sacombank cũng đồng loạt tăng giá bán USD lên 26.536 đồng/USD. Như vậy, hiện tại, giá bán USD đều được các ngân hàng niêm yết sát trần quy định (26.537 đồng/USD). Kể từ đầu năm, giá USD tại các ngân hàng đã tăng gần 4% - bất chấp đồng USD giảm 9% trên thị trường quốc tế. Trong bối cảnh không thể tăng thêm giá bán, nhiều ngân hàng đã tăng mạnh giá mua cho thấy áp lực tỷ giá vẫn còn lớn. Tại thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 26.630 - 26.730 đồng/USD. NGỌC MAI Giá vàng miếng SJC lập kỷ lục mới Giá vàng liên tiếp lập kỷ lục mới Sáng 28/8, giá vàng trong nước đồng loạt tăng lên mức kỷ lục mới. Theo đó, giá vàng miếng SJC lên mốc 128 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn cao nhất 123 triệu đồng/lượng. Hệ thống cưỡng chế nợ thuế điện tử triển khai toàn quốc đang hoạt động hiệu quả. Trong 6 tháng đầu năm, ngành thuế thu hồi được 43.109 tỷ đồng nợ thuế, trong đó 40.292 tỷ đồng thu qua biện pháp quản lý nợ và 1.989 tỷ đồng qua cưỡng chế. Cục Thuế phối hợp với Bộ Công an và ngân hàng để truy xuất tài khoản, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình chây ỳ, bỏ trốn. 5 KINH TẾ Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 Giá xăng dầu đồng loạt tăng Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, từ 15h ngày 28/8, giá xăng tăng từ 271-307 đồng/lít, trong khi đó giá dầu tăng 144-452 đồng/lít/kg. Đây là lần thứ 2 liên tiếp tăng giá xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95-III tăng 271 đồng/lít, lên mức 20.363 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 tăng 307 đồng/lít, lên mức 19.771 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 452 đồng/lít, lên mức 18.357 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, lên 18.225 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 144 đồng/kg, lên mức 15.260 đồng/kg. Kỳ điều hành giá này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã qua 19 lần tăng giá, 15 lần giảm giá. Giá dầu diesel có 16 lần tăng, 17 lần giảm và một lần giữ nguyên. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tăng thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ; dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh hơn so với thông tin dự báo; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn, 2 bên gia tăng tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Liên quan đến thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương mới đây đề xuất từ 1/1/2026, toàn bộ xăng được pha chế, phối trộn, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới dùng động cơ xăng trên toàn quốc phải là xăng E10. XUÂN PHONG Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ chiều 28/8 Nhiều doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt tiền tỷ

6 KHOA GIÁO n Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 TRƯỜNG PHẢI ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHO THÍ SINH Phản ánh với Tiền Phong, anh N.X.B (Hà Nội) cho biết, con trai thừa điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Kinh tế (ĐH Quốc gia Hà Nội), nhưng trên hệ thống xác nhận nhập học của Bộ GD&ĐT lại trúng tuyển nguyện vọng 4. Anh N.X.B đã phản ánh tới nhà trường và được phản hồi, thí sinh làm thủ tục nhập học bình thường, nhà trường sẽ có văn bản gửi Bộ GD&ĐT. Tuy thế, anh B vẫn lo lắng, không xác nhận nhập học được ở cổng tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, sau này, ngành học có bị thay đổi hay không? Năm nay, số thí sinh mắc kẹt giữa trúng tuyển và trượt không hiếm, đẩy phụ huynh, thí sinh vào tính huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, những sai sót, vướng mắc đang được các cơ sở giáo dục ĐH tìm cách khắc phục, tháo gỡ. Trường ĐH Sư phạm TPHCM có văn bản gửi Bộ GD&ĐT và các trường có liên quan tạo điều kiện để thí sinh được tiếp tục xét tuyển khi phát hiện những trường hợp không đạt điểm chuẩn nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển và ngược lại. Nhà trường đã làm việc với đại diện lãnh đạo, bộ phận tuyển sinh của từng cơ sở giáo dục đại học và bước đầu đã nhận được sự hợp tác rất tích cực. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã đồng ý việc tiếp nhận thí sinh và cho phép nhập học. Sau khi các cơ sở đào tạo công bố thí sinh trúng tuyển, một số sai sót về kết quả xét tuyển đã được phát hiện. Theo kết quả rà soát của các trường, sai sót chủ yếu là do dữ liệu đầu vào, việc xác lập điều kiện đầu vào trong xét tuyển không chính xác, trong khi hệ thống, thuật toán hoạt động bình thường. Năm 2025, tổng số thí sinh đăng kí dự tuyển và số lượng nguyện vọng xét tuyển cao hơn, do vậy thời gian để các trường rà soát kĩ lưỡng dữ liệu và tổ chức xét tuyển dài hơn. Theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường. Tuy nhiên theo ghi nhận, hằng ngày Bộ GD&ĐT nhận được khoảng 2030 phản ánh, kiến nghị của thí sinh, gia đình qua điện thoại đường dây nóng, trong đó chủ yếu kiến nghị về ưu tiên khu vực, đối tượng hoặc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng… KHẮC PHỤC SAI SÓT TỪ CON NGƯỜI Nhận định nguyên nhân ban đầu của sự sai lệch dữ liệu nêu trên đến từ sai sót do con người trong quá trình nhập liệu và rà soát, kiểm tra dữ liệu, không phải do các hệ thống, phần mềm của Bộ GD&ĐT hay của trường. Những năm trước, các sai sót đã được khắc phục phần nào khi trường ĐH tổ chức xét tuyển sớm. Năm nay, tất cả các phương thức xét tuyển chung 1 đợt nên dẫn đến nguồn dữ liệu khổng lồ. Theo Bộ GD&ĐT, năm 2025, tổng số thí sinh đăng kí dự thi lên tới 852.000 với 7,6 triệu nguyện vọng vào hơn 4.000 lượt ngành, chương trình đào tạo của hơn 400 trường ĐH, cao đẳng. Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng và không cần chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển, hệ thống phần mềm xét tuyển sẽ tự lựa chọn phương thức, tổ hợp xét tuyển có lợi nhất cho thí sinh. Do vậy, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống lên tới trên 50 triệu, tăng khoảng 2 lần so với năm 2024. Bộ GD&ĐT khẳng định, những trường hợp chưa truy cập được thông tin trong những ngày qua là do các trường chưa hoàn thành rà soát, hoàn thiện dữ liệu; những trường hợp có sai sót đều được giải quyết kịp thời, đúng quy định; tất cả thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển chắc chắn sẽ được thông báo trúng tuyển kịp thời để nhập học đúng thời hạn. Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phản ánh để có phương hướng điều chỉnh quy chế tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh và chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng thực hiện tốt hơn cho các năm tới. Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, vấn đề sai sót cơ bản năm nay là do điều kiện đủ tiêu chuẩn xét tuyển vào một ngành của mỗi trường. Các trường tự đề ra nhiều phương thức, nhiều tổ hợp xét tuyển nên số lượng điều kiện tăng vọt và không chặt chẽ. Dữ liệu đầu vào không chuẩn sẽ dẫn đến sai sót. Ông Điền mong muốn năm sau, cần giảm số lượng tổ hợp, phương thức xét tuyển và cũng cần thiết khống chế số lượng nguyện vọng/thí sinh. Chỉ cần một dữ liệu tuyển sinh nào đó không chuẩn xác, kết quả sẽ bị xô lệch không chỉ một trường ĐH mà cả hệ thống. Ví dụ, năm nay, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) xác định tuyển sinh tổ hợp D66 nhưng quên không bổ sung môn thành phần. Những năm trước, tổ hợp D66 gồm Ngữ văn, Giáo dục Công dân và tiếng Anh. Nhưng theo chương trình giáo dục 2018, tổ hợp này gồm: Ngữ văn, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, tiếng Anh. Nhà trường không bổ sung môn Giáo dục kinh tế và Pháp luật vào tổ hợp D66, nên khi lọc ảo, hệ thống chỉ xét các thí sinh đăng kí nguyện vọng vào trường thi theo chương trình giáo dục 2006 (có môn Giáo dục công dân), những thí sinh thi theo chương trình 2018 bị loại. Sau khi công bố điểm chuẩn, hàng chục thí sinh có ý kiến, nhà trường phải có văn bản xin ý kiến Bộ GD&ĐT và xét tuyển cho những thí sinh này. NGHIÊM HUÊ Tuyển sinh đại học (ĐH) đợt 1 năm nay chứng kiến nhiều tình huống trớ trêu. Có nguyên nhân chủ quan từ thí sinh nhưng cũng có nguyên nhân xuất phát từ sự chuẩn bị của các cơ sở giáo dục ĐH. Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2025 ẢNH: NAM TRẦN TUYỂN SINH ĐH NĂM 2025: Sai sót từ đâu? Ngày 28/8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, bệnh nhi N.S (12 tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao liên tục. Xét nghiệm cho thấy bạch cầu và tiểu cầu giảm, huyết thanh chẩn đoán sốt xuất huyết dương tính. Trên hình ảnh siêu âm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhi bị tràn dịch ổ bụng. Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhi đang ở ngày thứ 4-5 của sốt xuất huyết Dengue. Đây là giai đoạn nguy hiểm nhất của bệnh. Tình huống càng nghiêm trọng khi tiền sử bệnh ghi nhận, bé từng mắc sốt xuất huyết trước đó, làm tăng nguy cơ diễn tiến nặng. Chỉ vài giờ sau khi nhập viện, bé gái đột ngột rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết. Cơ thể em mất nhiều dịch, mạch đập nhanh, huyết áp tụt, tay chân lạnh dần. Các bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm khác cho thấy cơ thể trẻ bị thoát dịch nghiêm trọng, máu cô đặc. Đây là giai đoạn có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Các bác sĩ khoa Nhi khẩn trương hồi sức tích cực, giúp bệnh nhi vượt qua cơn sốc đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, trẻ lại tái sốc, nguy cơ tử vong cao. Ê kíp bác sĩ điều trị tiếp tục nỗ lực can thiệp, kiểm soát tình trạng sốc và thành công giữ được tính mạng cho bé. Sau hơn 1 tuần điều trị và theo dõi sát, sức khỏe bệnh nhi đã hồi phục tốt các chỉ số sinh tồn ổn định, đủ điều kiện xuất viện. ThS. BS Nguyễn Thị Quỳnh Trâm- Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, cảnh báo, sốt xuất huyết đang tăng cao ở cả Việt Nam và Campuchia. Nhiều gia đình thường nghĩ sốt chỉ là siêu vi thông thường nhưng thực tế, sốt xuất huyết có thể diễn tiến nhanh và gây sốc, suy tạng, thậm chí tử vong nếu không xử trí kịp thời. Đặc biệt, giai đoạn ngày 4-6 là nguy hiểm nhất vì sốc có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là ở bệnh nhân có yếu tố nguy cơ. Bác sĩ lưu ý, các dấu hiệu cảnh báo quan trọng khi bị sốt xuất huyết gồm: sốt cao liên tục, đau bụng, buồn nôn, nôn ói nhiều; chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc nổi mẩn xuất huyết trên da; mệt mỏi, tay chân lạnh, tiểu ít. Khi có những triệu chứng này, bệnh nhân cần đến bệnh viện ngay. VÂN SƠN Các bác sĩ đã nỗ lực điều trị giúp bệnh nhi qua nguy kịch sau 2 lần liên tiếp bị sốc sốt xuất huyết Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM, tuần qua trên địa bàn ghi nhận hơn 2.500 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng 38% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca sốt xuất huyết tích lũy từ đầu năm 2025 đến nay là gần 26.000 ca. Năm nay, tổng số nguyện vọng thực tế phải xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT lên tới trên 50 triệu (mỗi nguyện vọng ngành xét theo từng phương thức, tổ hợp xét tuyển được coi như một nguyện vọng trên hệ thống), tăng khoảng 2 lần so với năm 2024. Bác sĩ 2 lần giúp bé gái Campuchia thoát “cửa tử” Bé gái 12 tuổi người Campuchia đã hai lần rơi vào tình trạng sốc sốt xuất huyết nguy kịch. Nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ Việt Nam, bệnh nhi đã được cứu sống kịp thời. Các bác sĩ cảnh báo cộng đồng không được chủ quan trước dịch sốt xuất huyết đang bùng phát.

GẦN 5 TRIỆU LƯỢT THÍ SINH THI TRỰC TUYẾN Được phát động từ tháng 3/2025, do T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư tổ chức, cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam được xem là một trong những điểm nhấn ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9. Với cách triển khai sâu rộng và sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, cuộc thi đã nhanh chóng vượt ra khỏi khuôn khổ một sân chơi thông thường để trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, thu hút gần 5 triệu lượt thí sinh. Sức hút lớn này đến từ hình thức thi trực tuyến hiện đại trên nền tảng Ứng dụng Thanh niên Việt Nam và website http://baocaovien.vn, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc và củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng. Nhiều gương mặt thí sinh xuất sắc đã để lại dấu ấn đẹp. Vượt qua hàng vạn thí sinh, anh Nguyễn Quang Tuyến, Bí thư Chi đoàn cơ sở An ninh nhân dân, Công an tỉnh Đồng Tháp, trở thành thí sinh có tổng số điểm cao nhất sau 8 tuần thi trực tuyến, với 800/800 điểm. Quang Tuyến bày tỏ: “Tôi rất tự hào và xúc động khi đạt kết quả cao nhất. Cuộc thi giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về các sự kiện lịch sử, những chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, phần thưởng được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương thăm quần đảo Trường Sa năm 2026 là niềm vinh dự, tiếp thêm động lực để tôi không ngừng rèn luyện và cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc”. Để duy trì phong độ trong suốt 8 tuần thi, Quang Tuyến đã tranh thủ thời gian buổi tối, khi công việc đã hoàn tất để ôn luyện kiến thức và làm bài. Khó khăn lớn nhất chính là khối lượng câu hỏi đa dạng, phong phú, đòi hỏi phải cập nhật tài liệu liên tục. Nhưng chính sự kiên nhẫn, tinh thần kỷ luật và niềm yêu thích lịch sử đã giúp anh vượt qua thử thách, để rồi vỡ òa hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy kết quả xứng đáng với nỗ lực. Anh khẳng định: “Tự hào Việt Nam không chỉ mang lại tri thức mà còn khơi dậy trong thế hệ trẻ tình yêu nước, lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến”. Với nhiều đơn vị, Tự hào Việt Nam trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa để đoàn viên, thanh niên tìm hiểu sâu sắc lịch sử, văn hóa dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước. Tỉnh Đoàn Vĩnh Long ghi dấu ấn đặc biệt với việc giành cú đúp giải thưởng: Đơn vị có số thí sinh tham gia nhiều nhất và đơn vị có tỷ lệ đoàn viên, thanh niên tham gia cao nhất. Tỉnh Đoàn Vĩnh Long cũng là 1 trong 5 đội tuyển xuất sắc nhất lọt vào Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi Tự hào Việt Nam. Chị Diễm Kiều, Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ: “Được có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong thời khắc đặc biệt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là niềm vinh dự, tự hào to lớn với chúng tôi. Để đi đến vòng chung kết, đội thi Vĩnh Long đã nỗ lực ôn luyện kỹ lưỡng. Tôi may mắn đạt điểm tuyệt đối cả 8 tuần trực tuyến, đó vừa là thành quả, vừa là động lực để cố gắng nhiều hơn”. Niềm đam mê lịch sử chính là hành trang giúp Diễm Kiều và đồng đội tự tin bước lên sân khấu đối kháng trực tiếp. Không chỉ trau dồi kiến thức, chị còn dành thời gian rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tập luyện trước gương, trước người thân, tạo nên sự bản lĩnh khi tranh biện. “Tự hào Việt Nam không chỉ là cuộc thi, mà còn là dịp để tôi thỏa niềm đam mê, đồng thời lan tỏa tình yêu lịch sử đến bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh”, chị Diễm Kiều chia sẻ. LỊCH SỬ LÀ NGUỒN CỘI HUN ĐÚC KHÁT VỌNG Phát biểu tại Vòng chung kết toàn quốc Tự hào Việt Nam, diễn ra ngày 28/8, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho biết, cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam có ý nghĩa giáo dục to lớn trong tuổi trẻ và các tầng lớp nhân dân cả nước. Cuộc thi diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt, khi lòng tự hào dân tộc đang trào dâng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trong những ngày này, trên khắp mọi miền Tổ quốc, tuổi trẻ cả nước đã và đang sôi nổi tổ chức hàng nghìn hoạt động ý nghĩa, thiết thực để thể hiện niềm tự hào Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt, chiến dịch truyền thông lan tỏa thông tin tích cực với chủ đề “Tự hào Việt Nam” do T.Ư Đoàn tổ chức đã tạo được dấu ấn đậm nét và thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên. Đến thời điểm này, đã có hàng trăm nghìn bạn trẻ thay hình nền hưởng ứng chiến dịch trên các nền tảng số, hơn 1 triệu bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội; các cấp bộ Đoàn đồng loạt phủ đỏ nơi ở, nơi làm việc, sinh hoạt, học tập bằng sắc cờ Tổ quốc. Từ khóa “Tự hào Việt Nam” đã đạt hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã triển khai rất tích cực đề án “Câu chuyện thời hoa lửa”, tới thăm hỏi, lắng nghe, ghi chép và tuyên truyền những ký ức đầy hào hùng của các nhân chứng lịch sử… Tất cả hành động đó khẳng định một cách mạnh mẽ lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của thế hệ trẻ, nhất là trong dịp kỷ niệm trọng đại này. Theo chị Trang, kiến thức lịch sử không phải là những con số, những dòng chữ khô khan nằm trên trang giấy. Lịch sử là cội nguồn, là gốc rễ, là nền tảng tinh thần để chúng ta hiểu được giá trị của độc lập, tự do và hun đúc ý chí, khát vọng vươn lên. Chị Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc cho thanh thiếu nhi với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ để lịch sử trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn. “Tôi mong muốn rằng, từ cuộc thi này, mỗi bạn đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một “sứ giả lịch sử”, lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế. Hãy biến tri thức lịch sử thành sức mạnh nội sinh, thành động lực để ra sức học tập, lao động, sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, xung kích, tình nguyện trên mọi lĩnh vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra”, chị Trang nói. LƯU TRINH Với gần 5 triệu lượt thí sinh tham gia, cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục ý nghĩa trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. CUỘC THI TRỰC TUYẾN TỰ HÀO VIỆT NAM: Lan tỏa lòng yêu nước, khát vọng cống hiến Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam (bên phải) và anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn trao giải Nhất cho Ban Thanh niên Quân đội ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI Đội thi của Đoàn Thanh niên MTTQ và các đoàn thể T.Ư tranh tài tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam ẢNH: LÂM ĐĂNG HẢI Ngày 28/8, T.Ư Đoàn chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận T.Ư tổ chức Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến Tự hào Việt Nam theo hình thức trực tiếp. Dự chương trình có ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Cùng dự có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra với sự tham gia tranh tài của 5 đội thi xuất sắc nhất, gồm: Thành Đoàn TPHCM, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Chính phủ và Tỉnh Đoàn Vĩnh Long. Các đội tranh tài trực tiếp trên sân khấu qua 5 phần thi: Hào khí non sông, Giải mã lịch sử, Tự hào Việt Nam, Vững tin tiếp bước, Kỷ nguyên vươn mình. Kết quả chung cuộc, Ban Thanh niên Quân đội xuất sắc đoạt giải Nhất với phần thưởng tiền mặt trị giá 30 triệu đồng; giải Nhì thuộc về Thành Đoàn TPHCM; Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương đoạt giải Ba. Hai đội còn lại giành giải Khuyến khích. 7 GIỚI TRẺ Thứ Sáu n Ngày 29/8/2025 “Hơn ai hết, thế hệ trẻ phải là người hiểu sâu sắc nhất về lịch sử dân tộc, để từ niềm tự hào quá khứ biến thành hành động cụ thể trong hiện tại và tương lai”. Chị NGUYỄN PHẠM DUY TRANG, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Ban Thanh niên Quân đội về nhất

