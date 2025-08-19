Báo Tiền Phong số 237/2025

Lò luyện kim cương 16 THỂ THAO n Thứ Hai n Ngày 25/8/2025 BÁO TIỀN PHONG CÓ MẶT HẰNG NGÀY TRÊN CÁC CHUYẾN BAY CỦA VIETNAM AIRLINES Huyền thoại golf Jack Nicklaus nói, thành công phụ thuộc hoàn toàn vào việc kiểm soát hai đối thủ lớn, một là sân đấu và hai là bản thân. Tuyên bố này đã được chứng minh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025. Trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn được thiết kế bởi chính Nicklaus Design, trong 4 ngày thi đấu, 125 golfer thực sự trải qua hành trình cam go để theo đuổi thành công, chiến đấu với các thách thức mà 18 hố đấu mang lại, đồng thời liên tục thách thức bản thân vượt qua giới hạn. Mỗi cú đánh, mỗi hố đấu và mỗi điểm số là sự xác tín cho tài năng, ý chí và tinh thần bền bỉ của họ. Nhìn lại hành trình lên đỉnh vinh quang của Nguyễn Tuấn Anh hay Lê Chúc An dễ dàng thấy điều đó. Ngày đầu tiên, Tuấn Anh dính tới 4 bogey, 1 double bogey và 1 triple bogey, sau đó chỉ đứng thứ 6. Nhưng kết quả này không khiến golfer 16 tuổi nản lòng. Tuấn Anh rút tỉa kinh nghiệm từ các sai lầm và không bao giờ lặp lại ở các hố đấu từng khiến anh gặp rắc rối. Khi đã gia nhập đoàn đua, Tuấn Anh không một lần ngoái lại phía sau. Bất chấp có những thời điểm Trương Chí Quân vượt lên, phong cách tấn công mãnh liệt và không ngừng nghỉ của golfer sinh năm 2009 liên tục gây ra áp lực nghẹt thở. Cuối cùng đến hố 17 par5, bước ngoặt đã tới khi Tuấn Anh ghi điểm birdie còn Chí Quân dính bogey sau pha đưa bóng xuống bunker. Thành công đưa được Chí Quân vào trận play-off, tâm lý tự tin đã giúp Tuấn Anh giành chiến thắng, khép lại cuộc đua kịch tính và giàu cảm xúc. Có thể nói chung kết Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 giữa Chí Quân - Tuấn Anh là cuộc đối đầu giữa chuyên nghiệp và nghiệp dư, kinh nghiệm và sức trẻ, sự thâm trầm của thế hệ trước và sôi nổi của thế hệ sau. Khi khép lại, cả hai đều chiến thắng. Với Tuấn Anh là chức vô địch Quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời hoàn tất bộ sưu tập huy chương của giải với ba màu Đồng (2023), Bạc (2024) và Vàng (2025). Còn với Chí Quân, anh hài lòng bởi đã tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa, bên cạnh kết quả ngoài mong đợi vì đang chuyển hướng sang kinh doanh. Nhìn sang bảng nữ, nhà vô địch Lê Chúc An cũng thành công trong việc vượt qua giới hạn và chiến thắng bản thân. Thành tích -2 gậy là kết quả tốt nhất của golfer sinh năm 2007 so với hai lần đăng quang trước. Đáng nể hơn, nó được tạo ra trên sân FLC Golf Links Quy Nhơn vốn nổi tiếng nhiều thách thức. Những golfer khác, từ Nguyễn Thảo My, Anna Lê hay Nguyễn Viết Gia Hân, đến Đỗ Dương Gia Minh, Nguyễn Trọng Hoàng cùng những người khác, đều có quyền tự hào với những gì đã đạt được. Trên sân đấu siêu khó với fairway hẹp, green lượn sóng, bẫy cát khó chịu, và trải qua đủ điều kiện thời tiết, nắng gắt, gió mạnh rồi mưa lớn, tất cả lần lượt vượt qua bằng trí thông minh, ý chí mạnh mẽ và nghị lực phi thường. Người ta nói áp lực tạo nên kim cương. Khi giải đấu khép lại, Ban tổ chức có thể tự hào rằng, thế hệ kim cương mới - những golfer xuất sắc nhất - đã được hình thành sau 4 ngày tại FLC Golf Links Quy Nhơn. NHÓM PV Người ta nói áp lực tạo nên kim cương. Khi Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 khép lại, Ban tổ chức có thể tự hào rằng, thế hệ kim cương mới - những golfer xuất sắc nhất - đã được hình thành sau 4 ngày đầy thử thách tại FLC Golf Links Quy Nhơn. GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA - GIA LAI 2025: Vinh danh các golfer đoạt giải Trước khi giải đấu diễn ra, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức giải đã nói, Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025 được đưa đến một sân đấu mới nhằm tạo ra những trải nghiệm mới, và các thử thách là cách tuyệt vời nhất để tôn vinh tài năng của các golfer, thúc đẩy tất cả thể hiện trí tuệ, kỹ năng và bản lĩnh. Sau bốn ngày tranh tài hấp dẫn và đầy kịch tính (từ 19 đến 22/8/2025) tại FLC Golf Links Quy Nhơn, Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã kết thúc tốt đẹp, với chiến thắng đầy thuyết phục của vận động viên Nguyễn Tuấn Anh ở bảng nam và vận động viên Lê Chúc An ở bảng nữ. Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); đồng thời là hoạt động chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Gia Lai mới - được hợp nhất từ tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định. 125 vận động viên dự Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 đã vượt qua rất nhiều thử thách tại FLC Golf Links Quy Nhơn để ghi những dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của mình. Đó là các bẫy cát được bố trí phức tạp; fairway hẹp, nhiều khúc gấp; là những green nhiều tầng kết hợp với bunker cao. Đặc biệt, các vận động viên còn đối mặt với những luồng gió biển rất mạnh và thất thường, có thể bẻ cong quỹ đạo bóng. Diễn biến trong bốn ngày thi đấu cho thấy, Giải Vô địch Golf Quốc gia lần thứ 20 không chỉ là nơi xác định những nhà vô địch xứng đáng đại diện cho đỉnh cao golf Việt Nam, mà còn là sân chơi để lan tỏa những giá trị cốt lõi: Bản lĩnh, nghị lực và khát vọng chinh phục. Thành công của Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025 góp phần củng cố niềm tin và sự kỳ vọng của người hâm mộ cả nước vào hành trình của Đội tuyển Golf Việt Nam tại SEA Games 33 sẽ diễn ra ở Thái Lan vào cuối năm nay. Lần đầu tiên được tổ chức tại Gia Lai - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và thiên nhiên đặc trưng - Giải Vô địch Golf Quốc gia còn trở thành chiếc cầu nối ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người và tiềm năng du lịch đặc sắc của khu vực miền Trung - Tây Nguyên đến với cộng đồng golf và du khách trong và ngoài nước. Để làm nên thành công Giải Vô địch Golf Quốc gia - Gia Lai 2025, Ban Tổ chức xin trân trọng gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến: - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, cùng các sở, ban, ngành, người dân tỉnh Gia Lai đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để giải đấu diễn ra an toàn, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc. - Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Thể dục - Thể thao; Hiệp hội Golf Việt Nam đã định hướng, chỉ đạo, hỗ trợ sát sao về công tác chuyên môn và tổ chức. - Các cơ quan thông tấn, truyền hình đã lan tỏa những hình ảnh, bài viết sinh động, hấp dẫn đến với công chúng yêu bộ môn golf trong suốt những ngày qua. - Những đơn vị tài trợ và đối tác đồng hành đã đóng góp quan trọng về nguồn lực và tinh thần để giải đấu được tổ chức thành công. - Cộng đồng golf Việt Nam, các câu lạc bộ, các vận động viên, huấn luyện viên và người hâm mộ trên cả nước, những người đã tiếp thêm năng lượng và cảm hứng, góp phần tạo nên bầu không khí thể thao sôi động, giàu tính nhân văn và gắn kết. 