Báo Tiền Phong số 236/2025

Àaiå lï î 30/4 ài qua vaâ dû êm buönì tû â cuöcå “sùn” veá concert quöcë gia miïnî phñ àï í laiå nhiïuì baiâ hocå vï ì cöng tacá tö í chûcá va â y á thûcá cuaã ngûúiâ dên trong muaâ lï î höiå . Trïn mötå sö ë höiå , nhomá chuyïn chuã àï ì diïuî binh, diïuî hanâ h 2/9, rêtë nhiïuì banå tre ã cö í vu ä tinh thênì “sönë g àepå ” khi “trêyí höiå non söng”, kiïn quyïtë loaiå bo ã nhûnä g hanâ h vi, ûná g xûã xêuë xñ àa ä tûnâ g diïnî ra trûúcá ào.á “Yïu nûúcá khöng úã àêu xa maâ úã ngay trong löië sönë g cuaã ta”, mötå banå tre ã viïtë . n 300 TY Ã DOANH THU CHO “MÛA ÀO”Ã ? [ Trang 4] n THAMÁ TÛ Ã TÛ NGHÏ Å THUÊTÅ ÀÖCÅ NHÊTË THÏ Ë GIÚIÁ [ Trang 11] CHU Ã NHÊTÅ 24/8/2025 SÖË 236 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 14] n “HANÂ G HIÏUÅ ” GIA Á BEOÂ TÛ Â CHÚ Å ÀÏNË MANÅ G: Truyïnå ngùnæ cuaã THÛCÁ TRÊNÌ Nguy cú thuöcå àõa hoaá dû ä liïuå [ Trang 15] CHUYÏNË XE CUAÃ ÀAÂO [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå Mûnâ g cho Sû phamå [Xem tiïpë trang 2] n MIÏNÌ TRUNG KHÊNÍ TRÛÚNG ÛNÁ G PHO Á BAOÄ SÖ Ë 5 [ Trang 2] [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 6 + 7 ] [ Trang 5 ] [ Trang 16 ] [ Trang 3] Àiïmí chuêní vaoâ hai nganâ h Sû phamå tiïnë g Anh vaâ tiïnë g Trung nùm nay cuaã Trûúnâ g ÀH Ngoaiå ngû ä (ÀH Quöcë gia Ha â Nöiå ) vaâ ÀH Huï ë àïuì tuyïtå àöië 30/30 àiïmí . Nganâ h Sû phamå Lõch sûã - Àõa lyá cuaã Trûúnâ g ÀH Giaoá ducå (ÀH Quöcë gia Ha â Nöiå ) àiïmí chuêní cunä g gênì kõch trênì , lïn àïnë 29,84 àiïmí . PHÑA SAU LÚIÂ QUANÃ G CAOÁ “TRÙNÆ G CÊPË TÖCË ” Giaiã Vö àõch Golf Quöcë gia - Gia Lai 2025 àa traiã nghiïmå , giauâ camã xucá chñnh thûcá khepá laiå vúiá Giaiã VIP (Pro - Am) töí chûcá ngayâ 23/8 taiå FLC Golf Links Quy Nhún, nhùmç khùnè g àõnh cacá gia á trõ cuaã giaiã àêuë , àönì g thúiâ múã rönå g giao lûu, cunã g cö ë tònh hûuä nghõ trïn manã h àêtë Gia Lai tûúi àepå vaâ hiïuë khacá h. KÏTË THUCÁ GIAIÃ VÖ ÀÕCH GOLF QUÖCË GIA - GIA LAI 2025: Gùnæ kïtë àï í cunâ g phatá triïní Töní g Bñ thû Tö Lêm phatá biïuí taiå lï î ky ã niïmå 80 nùm ngayâ truyïnì thönë g nganâ h vùn hoaá Vùn hoáa phaãi soi àûúâng, hònh thaânh nùng lûcå mïìm quöëc gia [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] khi xem diïuî binh, diïuî hanâ h “SÖNË G ÀEPÅ ” AÃ nh: TROÅ NG TAÂ I Mötå khöië diïuî binh, diïuî hanâ h töië 21/8 taiå Quanã g trûúnâ g Ba Àònh ài qua hanâ g nghòn ngûúiâ chaoâ àoná Nhiïuì banå tre ã haoá hûcá xem töní g húpå luyïnå diïuî binh, diïuî hanâ h Cuäng nhû nhûäng núi khaác, nhiïìu caán böå tónh Gia Lai cuä vûúåt haâng trùm cêy söë vïì Quy Nhún laâm viïåc, hoå àang kïí cêu chuyïån vïì sûå hy sinh thêìm lùång vaâ tinh thêìn traách nhiïåm. ÚÃ núi coân “laå nûúác laå caái”, hoå àang choån söëng troån tûâng ngaây, khöng chó àïí hoaân thaânh nhiïåm vuå, maâ àïí giûä gòn lyá tûúãng cöng böåc. CANÁ BÖ Å 26, TÛ Â MÚ Â SÛÚNG ÀÏNË ANÁ H ÀENÂ CÖNG SÚÃ GACÁ LAIÅ RIÏNG TÛ

Thúâi sûå Chuã nhêåt 24/8/2025 2 QUANÃ G TRÕ: HOÅP KHÊNÍ TRÛÅC TUYÏNË , CHUÊNÍ BÕ PHÛÚNG AÁN SÚ TAÁN DÊN Saná g 23/8, UBND tónh Quanã g Trõ tö í chûcá cuöcå hopå trûcå tuyïnë àïnë tênå xa,ä phûúnâ g, thön, banã àï í banâ giaiã phapá ûná g pho á baoä sö ë 5. Theo Trung têm Dû å baoá Khñ tûúnå g Thuyã vùn quöcë gia, baoä sö ë 5 di chuyïní nhanh theo hûúná g Têy Têy Bùcæ , co á kha ã nùng manå h thïm vaâ anã h hûúnã g trûcå tiïpë àïnë khu vûcå Bùcæ Trung Bö,å trong àoá co á Quanã g Trõ. Pho á Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå UBND tónh Hoanâ g Nam nhênë manå h tinh thênì ûná g pho á phaiã “chu ã àönå g - khêní trûúng - an toanâ - hiïuå qua”ã , yïu cêuì cacá sú,ã nganâ h, àõa phûúng nïu cao tracá h nhiïmå , triïní khai ngay cacá nhiïmå vu å tronå g têm. Trong ào,á viïcå cêpå nhêtå , cung cêpë kõp thúiâ banã tin dû å baoá , canã h baoá àïnë ngûúiâ dên àûúcå coi la â yïuë tö ë quyïtë àõnh, tuyïtå àöië khöng àïí xayã ra tònh tranå g chêmå trï,î thiïuë thöng tin. Ban Chó huy phonâ g thu ã dên sû å tónh àûúcå giao duy trò trûcå ban 24/24; cacá thanâ h viïn Ban Chó huy phaiã trûcå tiïpë bamá satá àõa banâ phu å tracá h, chó àaoå kõp thúiâ taiå chö.î Tónh àùcå biïtå lûu y á cöng tacá kïu goiå tauâ thuyïnì vaoâ núi neo àêuå an toanâ , kiïmí soatá chùtå che ä khöng cho tauâ ra khúi trong vunâ g nguy hiïmí , chuêní bõ sùné sanâ g phûúng aná sú taná dên taiå khu vûcå cûaã söng, ven biïní , vunâ g trunä g thêpë . Ngoaiâ ra, cacá nganâ h chûcá nùng chuêní bõ àêyì àu ã lûcå lûúnå g, phûúng tiïnå , cú sö ë thuöcë , nhu yïuë phêmí àï í sùné sanâ g cûuá hö,å cûuá nanå khi co á tònh huönë g xêuë ; chu ã àönå g dû å trû ä lûúng thûcå taiå cacá àõa banâ co á nguy cú chia cùtæ . Baoá caoá nhanh cuaã Sú ã Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g cho biïtë hêuì hïtë hö ì àêpå trïn àõa banâ àïuì nùmç dûúiá mûcå nûúcá chïtë , trû â hö ì Phu á Vinh àang xa ã vúiá lûu lûúnå g nho.ã ÀA Â NÙNÉ G: RA CÖNG ÀIÏÅN KHÊNÍ , SÙNÉ SANÂ G PHÛÚNG AÁN “BÖNË TAÅI CHÖ”Î Cunâ g ngayâ , UBND TP Àaâ Nùné g phatá ài cöng àiïnå khêní , yïu cêuì cacá sú,ã ban, nganâ h va â chñnh quyïnì cú súã theo doiä satá diïnî biïnë baoä sö ë 5; raâ soatá , hoanâ thiïnå kõch banã ûná g pho á apá thêpë nhiïtå àúiá , baoä , ngêpå uná g, satå lú,ã lu ä quetá phu â húpå vúiá tûnâ g àõa banâ . Àùcå biïtå , Àa â Nùné g yïu cêuì chuã àönå g sú taná dên taiå khu vûcå nguy hiïmí , baoã àamã an toanâ tñnh manå g, hanå chï ë thêpë nhêtë thiïtå haiå taiâ sanã . Cacá àõa phûúng, àún võ têpå trung chó àaoå baoã àamã an toanâ cho tauâ thuyïnì , phûúng tiïnå , cacá àiïmí du lõch ven biïní , nuöi trönì g, àaná h bùtæ thuyã sanã va â cöng trònh tronå g yïuë . Bö å àöiå Biïn phonâ g, Quên sû,å Sú ã Nöng nghiïpå àûúcå giao khêní trûúng thöng baoá võ trñ, hûúná g di chuyïní cuaã baoä cho ngû dên, kïu goiå tauâ thuyïnì thoatá ra khoiã vunâ g nguy hiïmí , tòm núi truá êní an toanâ . Viïcå cêmë biïní àöië vúiá tauâ ca,á tauâ vênå taiã , tauâ du lõch seä àûúcå quyïtë àõnh tuyâ theo diïnî biïnë baoä . Ngoaiâ ra, cacá àún võ quanã ly á hö ì thuyã lúiå , thuyã àiïnå àûúcå lïnå h trûcå ban 24/24, theo doiä chùtå che ä mûa lu,ä quan trùcæ àêpå va â thûcå hiïnå àuná g quy trònh vênå hanâ h, kõp thúiâ canã h baoá ha å du. UBND TP cunä g nhênë manå h cênì duy trò thöng tin liïn lacå thûúnâ g xuyïn àïí kõp thúiâ xû ã ly á cacá tònh huönë g bêtë ngú.â HUÏ:Ë KÏU GOIÅ TAUÂ THUYÏNÌ VAOÂ BÚ,Â HÖ Î TRÚ Å NÖNG DÊN “CHAYÅ BAOÄ ” UBND TP Huïë àa ä ban hanâ h vùn banã khêní , yïu cêuì cacá lûcå lûúnå g quên sû,å biïn phonâ g, canã g vu,å chi cucå thuyã sanã phöië húpå thöng baoá , hûúná g dênî tauâ thuyïnì khêní trûúng tòm núi truá êní trûúcá 19h ngayâ 23/8. Thanâ h phö ë canã h baoá nguy cú cao luä önë g, lu ä quetá , satå lú ã va â ngêpå lutå ú ã vunâ g thêpë trunä g tû â ngayâ 24 – 27/8, thúiâ àiïmí baoä sö ë 5 àûúcå dû å baoá anã h hûúnã g trûcå tiïpë . Song song vúiá cöng tacá kïu goiå tauâ thuyïnì , chñnh quyïnì chó àaoå hö î trúå nöng dên thu hoacå h khêní cêpë luaá He â Thu nhùmç hanå chï ë thiïtå haiå . Lûcå lûúnå g quên àöiå , cöng an, dên quên tû å vï å àûúcå huy àönå g xuönë g àönì g ruönå g giupá dên cùtæ luaá , vênå chuyïní vï ì núi an toanâ . Cacá Sú ã nganâ h cunä g àûúcå phên cöng nhiïmå vu å cu å thï.í Chu ã tõch UBND TP Huïë nhênë manå h, moiå phûúng aná ûná g pho á phaiã triïní khai ngay, khöng àïí bõ àönå g, bêtë ngú,â àùcå biïtå trong böië canã h àõa phûúng chuêní bõ nhiïuì hoatå àönå g cho dõp Quöcë khaná h 2/9. n Miïnì Trung khêní trûúng ûná g pho á baoä sö ë 5 [ NHOMÁ PV ] Trûúcá diïnî biïnë phûcá tapå cuaã baoä sö ë 5 (tïn quöcë tïë Kajiki) vúiá cûúnâ g àö å manå h, phamå vi anã h hûúnã g rönå g, nhiïuì àõa phûúng khu vûcå miïnì Trung àaä àönì g loatå töí chûcá cacá cuöcå hopå khêní , ban hanâ h cöng àiïnå , triïní khai phûúng aná ûná g pho á theo phûúng chêm “bönë taiå chö”î , sùné sanâ g baoã àamã an toanâ tñnh manå g, taiâ sanã cuaã nhên dên va â giamã thiïuí thiïtå haiå do thiïn tai. Baoä sö ë 5 liïn tucå tùng cêpë , hûúná g vaoâ Bùcæ Trung Böå Theo Trung têm Dûå baoá Khñ tûúnå g Thuyã vùn quöcë gia, baoä söë 5 hònh thanâ h tû â apá thêpë nhiïtå àúiá trïn Biïní Àöng vaâ àa ä manå h lïn rêtë nhanh. Saná g 23/8, têm baoä cacá h quênì àaoã Hoanâ g Sa khoanã g 480 km vïì phña Àöng Àöng Bùcæ , manå h cêpë 8, giêtå cêpë 10. Àïnë chiïuì cunâ g ngayâ , baoä tiïpë tucå tùng lïn cêpë 9, giêtå cêpë 11, vúiá võ trñ têm baoä cacá h Hoanâ g Sa khoanã g 300 km. Dû å baoá , àïm 24/8, baoä àatå cêpë 10-11, giêtå cêpë 14 khi ài vaoâ vunâ g biïní phña Têy Bùcæ Hoanâ g Sa. Àïnë ngayâ 25/8, baoä co á thï í àatå cûúnâ g àö å cêpë 11-12, giêtå cêpë 15, anã h hûúnã g trûcå tiïpë àïnë khu vûcå Thanh Hoaá – Quanã g Trõ. Sau khi àöí bö å àêtë liïnì , baoä suy yïuë dênì thanâ h apá thêpë nhiïtå àúiá khi ài sêu vaoâ àêtë liïnì Trung Laoâ . Cacá chuyïn gia canã h baoá , baoä sö ë 5 mang theo gioá manå h, mûa rêtë lúná keoá daiâ nhiïuì ngayâ , tiïmì êní nguy cú luä quetá , satå lú ã àêtë , ngêpå uná g diïnå rönå g. Àùcå biïtå , mûa lúná dönì dêpå trong thúiâ àiïmí nhiïuì àõa phûúng àang vaoâ muaâ thu hoacå h luaá He â Thu co á thï í gêy thiïtå haiå nùnå g nï ì cho sanã xuêtë nöng nghiïpå . Sû phamå Hoaá cuaã Trûúnâ g ÀH Sû phamå TPHCM 29,38 àiïmí . Sû phamå Lõch sû ã cuaã Trûúnâ g ÀH Sû phamå Ha â Nöiå chotá votá vúiá 29,06 àiïmí ; cacá nganâ h sû phamå khacá taiå trûúnâ g nayâ àïuì trïn 28 àiïmí . Àûná g àêuì Trûúnâ g ÀH Sû phamå (ÀH Àa â Nùné g) la â Sû phamå Ngû ä Vùn vúiá àiïmí chuêní 28,84 àiïmí , Sû phamå Lõch sûã 28,76 àiïmí , Sû phamå Àõa ly á 28,61 àiïmí ... Mûnâ g cho nganâ h àaoâ taoå giaoá viïn nûúcá nha â àa ä khöng conâ canã h “chayå cunâ g saoâ múiá vaoâ sû phamå ” vúiá mûcá àiïmí truná g tuyïní nhiïuì nùm thêpë àïnë töiå nghiïpå . Co á thï í thêyë mötå vaiâ nùm laiå àêy àiïmí chuêní cuaã hêuì hïtë cacá khöië nganâ h sû phamå àa ä tùng cao, vúiá ty ã lï å choiå kha á gay gùtæ . Mötå trong nhûnä g nguyïn nhên, àoá la â chñnh sacá h miïnî hocå phñ, vaâ khoanã tiïnì hö î trú å sinh hoatå hanâ g thaná g 3,63 triïuå àönì g cho möiî sinh viïn sû phamå theo Nghõ àõnh 116/2020. Luêtå Nha â giaoá 2025 coá hiïuå lûcå tûâ ngayâ 1/1/2026 cunä g co á rêtë nhiïuì hêpë dênî . Nhû chûcá danh nhaâ giaoá khöng conâ bõ chia theo cacá hanå g, ma â dûaå trïn trònh àö,å nùng lûcå chuyïn mön vaâ nghiïpå vu å cuaã giaoá viïn nhùmç thu hutá ngûúiâ gioiã . Cunâ g vúiá rêtë nhiïuì chñnh sacá h co á lúiå cho giaoá viïn, nhû lûúng giaoá ducå àûúcå xïpë cao nhêtë trong hïå thönë g bêcå thang lûúng hanâ h chñnh sûå nghiïpå ; cacá chñnh sacá h vï ì phu å cêpë , hö î trú å àaoâ taoå , böiì dûúnä g, chùm socá sûcá khoeã ,... Chûa kï í giûaä cún löcë biïnë àönå g cuaã thõ trûúnâ g viïcå lamâ nayâ , thò kiïmë mötå nghï ì "an toanâ " nhû nghï ì giaoá la â thûúnå g sacá h. Hocå hanâ h va â chûaä bïnå h la â nhu cêuì gênì nhû bùtæ buöcå cuaã con ngûúiâ . AI co á thïí cûúpá viïcå khùpæ núi, nhûng khaã nùng se ä rêtë lêu robot múiá co á thï í thay thïë thêyì cö giaoá àûná g trïn bucå gianã g. Búiã ñt ra con ngûúiâ vênî lamâ tötë hún mayá mocá trong viïcå dayå lamâ ngûúiâ . Thïm mötå thöng tin coá thï í khiïnë nganâ h sû phamå thïm hot, àoá la â caã nûúcá àang conâ thiïuë túiá 100 nganâ giaoá viïn. Taiå höiå nghõ triïní khai nhiïmå vu å nùm hocå 2025-2026 ngayâ 22/8 múiá àêy, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh àaä yïu cêuì cacá bö,å nganâ h liïn quan cunâ g cacá àõa phûúng coá biïnå phapá khùcæ phucå tònh tranå g thiïuë giaoá viïn hiïnå nay. Àiïmí àêuì vaoâ sû phamå cao chotá votá , vï ì ly á thuyïtë se ä cho ra àúiâ nhûnä g thêyì cö giaoá gioiã . Nhûng nïuë chó cênì dayå gioiã thò AI seä lamâ tötë hún nhiïuì . Muönë khöng bõ AI cûúpá viïcå , möiî giaoá viïn khöng chó gioiã , ma â conâ phaiã la â nhûnä g Con Ngûúiâ viïtë hoa àñch thûcå : Àêyì àu ã sû å thêuë camã , lonâ g bao dung, sûå hiïuí biïtë sêu sùcæ vï ì têm ly-á tñnh cacá h ca á nhên con ngûúiâ , luön laâ nguönì camã hûná g va â àönå g lûcå nuöi dûúnä g têm hönì , thùpæ lïn lonâ g nhên aiá , niïmì tin yïu vaâ ûúcá mú tötë àepå cho cacá thï ë hï å hocå tro.â .. Thúâi sûå 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 24/8/2025 Saná g 23/8, taiå Ha â Nöiå , Bö å Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch trang tronå g tö í chûcá Lï î ky ã niïmå 80 nùm Ngayâ truyïnì thönë g nganâ h Vùn hoaá (28/8/1945-28/8/2025) vaâ àoná nhênå Huên chûúng Lao àönå g hanå g Nhêtë . Töíng Bñ thû Tö Lêm; UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh dûå buöíi Lïî kyã niïåm. Cuâng dûå Lïî kyã niïåm coá caác àöìng chñ UÃy viïn Böå Chñnh trõ; Laänh àaåo, nguyïn laänh àaåo Àaãng, Nhaâ nûúác, Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam, laänh àaåo caác ban, böå, ngaânh, cú quan Trung ûúng, thaânh phöë Haâ Nöåi, laänh àaåo Böå Vùn hoáa, Thïí thao vaâ Du lõch qua caác thúâi kyâ, caác Àaåi sûá àaåi diïån möåt söë quöëc gia, àöng àaão caán böå laâm cöng taác vùn hoáa, thöng tin, thïí thao vaâ du lõch toaân quöëc. LÛÅC LÛÚÅNG XUNG KÑCH TRÏN MÙÅT TRÊÅN TÛ TÛÚÃNG, TINH THÊÌN Phatá biïuí taiå Lï î Ky ã niïmå , thay mùtå lanä h àaoå Àanã g va â Nha â nûúcá , Töní g Bñ thû Tö Lêm trên tronå g gûiã túiá cacá thï ë hï å caná bö å nganâ h Vùn hoaá , Thöng tin, Thïí thao, Du lõch; cacá vùn nghïå sy,ä nha â baoá , nha â giaoá , nha â nghiïn cûuá , nhûnä g hatå nhên vùn hoaá cú sú,ã cacá àöiå tuyïn truyïnì , àöiå thöng tin lûu àönå g, àoanâ vùn cöng, caná bö å thû viïnå , baoã tanâ g, di tñch; nhûnä g hûúná g dênî viïn, doanh nhên du lõch; cacá huênë luyïnå viïn, vênå àönå g viïn; cunâ g hanâ g triïuå ngûúiâ lamâ cöng tacá vùn hoaá khöng chuyïn nghiïpå núi thön xomá , banã lanâ g, tö í dên phö…ë lúiâ tri ên sêu sùcæ nhêtë . Töní g Bñ thû xucá àönå g bayâ to,ã chuná g ta maiä maiä khùcæ ghi nhûnä g bûúcá chên àêuì tiïn cuaã cacá chiïnë sy ä vùn hoaá trong cao traoâ cacá h manå g, khi möiî tú â tranh cöí àönå g, möiî cêu hatá , möiî trang baoá , möiî buöií diïnî giûaä sên àònh hay bïn búâ ruönå g àïuì biïnë thanâ h ngonå lûaã . Nhiïuì àönì g chñ àaä nga ä xuönë g, àaä hiïnë dêng tuöií tre ã va â taiâ nùng, àïí vùn hoaá trú ã thanâ h vu ä khñ sùcæ bená , àï í niïmì tin lan toaã , àï í y á chñ quêtå cûúnâ g àûúcå nhên lïn gêpë böiå . Trong hoaâ bònh, kiïnë thiïtë , phatá triïní va â àöií múiá , Vùn hoaá vênî la â lûcå lûúnå g xung kñch trïn mùtå trênå tû tûúnã g, tinh thênì . Cacá phong traoâ “Toanâ dên àoanâ kïtë xêy dûnå g àúiâ sönë g vùn hoaá ”, “Xêy dûnå g nöng thön múiá , àö thõ vùn minh”, xêy dûnå g trûúnâ g hocå , cú quan, doanh nghiïpå vùn hoaá … àa ä gopá phênì thay àöií diïnå maoå àúiâ sönë g. Chuná g ta nghiïng mònh trûúcá anh linh nhûnä g liïtå sy,ä thûúng binh, bïnå h binh cuaã nganâ h; gûiã lúiâ biïtë ún túiá gia àònh, ngûúiâ thên cuaã cacá thï ë hïå caná bö å vùn hoaá . Möiî àoná g gopá , möiî hy sinh àïuì lamâ nïn ky á ûcá chung, lamâ nïn bûcá phu â àiïu sönë g àönå g cuaã nïnì vùn hoaá Viïtå Nam hiïnå àaiå . Nhênë manå h mötå sö ë baiâ hocå àûúcå rutá ra trong thûcå tiïnî Cacá h manå g gênì mötå thï ë ky ã qua, Töní g Bñ thû chó ro,ä àêtë nûúcá ta àang bûúcá vaoâ giai àoanå phatá triïní múiá vúiá mucå tiïu trúã thanâ h nûúcá phatá triïní , thu nhêpå cao theo àõnh hûúná g xa ä höiå chuã nghôa, böië canã h thï ë giúiá biïnë àönå g nhanh, phûcá tapå . Trong böië canã h ào,á Vùn hoaá canâ g phaiã ài trûúcá mötå bûúcá , soi àûúnâ g, dênî dùtæ , böiì àùpæ banã lônh, cunã g cö ë niïmì tin, hònh thanâ h nùng lûcå mïmì quöcë gia. Töní g Bñ thû àïì nghõ toanâ nganâ h tiïpë tucå quaná triïtå sêu sùcæ va â triïní khai toanâ diïnå àûúnâ g löië , quan àiïmí cuaã Àanã g vï ì Vùn hoaá ; àùtå Vùn hoaá ngang têmì vúiá kinh tï,ë chñnh trõ, xaä höiå ; cu å thïí hoaá bùnç g chiïnë lûúcå , quy hoacå h, chûúng trònh, dûå aná co á tronå g têm, tronå g àiïmí ; baoã àamã nguönì lûcå tûúng xûná g, cú chïë àötå pha,á phên cêpë , phên quyïnì ro ä ranâ g; tùng cûúnâ g giamá satá , àaná h gia,á kiïmí tra. ÀÛA VÙN HOÁA VIÏÅT NAM PHAÁT TRIÏNÍ XÛÁNG TÊÌM Töíng Bñ thû nhêën maånh, böìi dûúäng, troång duång, tön vinh àöåi nguä trñ thûác, vùn nghïå syä, huêën luyïån viïn, vêån àöång viïn, doanh nhên du lõch, ngûúâi laâm cöng taác vùn hoáa úã moåi cêëp, nhêët laâ cú súã; xêy dûång cú chïë àùåt haâng, trao giaãi, höî trúå saáng taåo, baão vïå quyïìn taác giaã, caác quyïìn liïn quan; nêng cao àúâi söëng vêåt chêët vaâ tinh thêìn cho lûåc lûúång Vùn hoáa; khuyïën khñch taâi nùng treã ; phaát hiïån, ûúm mêìm haåt giöëng saáng taåo tûâ trûúâng hoåc, cêu laåc böå, thiïët chïë vùn hoáa cú súã. Phatá triïní cöng nghiïpå Vùn hoaá va â kinh tï ë saná g taoå trú ã thanâ h tru å cötå múiá cuaã tùng trûúnã g; hoanâ thiïnå thï í chï ë thõ trûúnâ g vùn hoaá , cú chï ë taiâ chñnh, chñnh sacá h thuï,ë tñn dunå g, àêtë àai, àêuì tû, dû ä liïuå ; khuyïnë khñch doanh nghiïpå vùn hoaá , khúiã nghiïpå saná g taoå ; phatá triïní ha å tênì g sö ë cho sanã xuêtë , phên phöië , tiïu dunâ g sanã phêmí vùn hoaá ; xêy dûnå g cumå , khu cöng nghiïpå saná g taoå , “thung lunä g vùn hoaá ” gùnæ vúiá cacá àö thõ lúná va â trung têm du lõch. Töní g Bñ thû lûu y,á taoå bûtá phaá cho thï í thao quênì chuná g va â thï í thao thanâ h tñch cao; chuá tronå g giaoá ducå thï í chêtë trong trûúnâ g hocå ; phatá triïní hï å thönë g cêu lacå bö,å khöng gian thïí thao cöng cönå g; nêng cao nùng lûcå khoa hocå -y hocå thï í thao; tuyïní chonå , huênë luyïnå vênå àönå g viïn treã theo chuêní mûcå hiïnå àaiå ; mú ã rönå g húpå tacá quöcë tï;ë àùtå ra mucå tiïu bïnì vûnä g, nhên vùn. Taái cêëu truác, nêng cao chêët lûúång vaâ sûác caånh tranh cuãa du lõch Viïåt Nam; phaát triïín saãn phêím mang baãn sùæc vùn hoáa, giaâu traãi nghiïåm; thuác àêíy du lõch thöng minh, xanh, saåch, giaãm phaát thaãi; kïët nöëi liïn vuâng, liïn ngaânh; nêng cao chêët lûúång nguöìn nhên lûåc; siïët chùåt kyã cûúng, chuêín hoáa dõch vuå; xêy dûång thûúng hiïåu àiïím àïën “Viïåt Nam-veã àeåp bêët têån, vùn hoáa toãa hûúng.” Töní g Bñ thû chó ro,ä tùng cûúnâ g ngoaiå giao vùn hoaá , quanã g ba á hònh anã h quöcë gia; chuã àönå g tham gia cacá manå g lûúiá saná g taoå quöcë tï;ë tö í chûcá cacá sû å kiïnå , liïn hoan, festival, tuênì vùn hoaá quy mö khu vûcå va â thï ë giúiá ; àûa tinh hoa Viïtå Nam ra thïë giúiá va â àûa tinh hoa thï ë giúiá vï ì vúiá Viïtå Nam trïn tinh thênì hoaâ bònh, hûuä nghõ, tön tronå g khacá biïtå , hocå hoiã lênî nhau, hoaâ nhêpå chû á khöng hoaâ tan. Toanâ nganâ h àêyí manå h chuyïní àöií sö ë toanâ diïnå ; xêy dûnå g cú súã dû ä liïuå lúná vï ì di sanã , nghï å thuêtå , thï í thao, du lõch, banã àö ì sö ë vùn hoaá ; phatá triïní nïnì tanã g phên phöië nöiå dung sö,ë cöng cuå baoã vï å banã quyïnì ; ûná g dunå g phên tñch dûä liïuå , cöng nghïå thûcå tï ë mú ã rönå g trong baoã tanâ g, biïuí diïnî , giaoá ducå ; tùng cûúnâ g an ninh, an toanâ thöng tin, àêuë tranh chönë g nöiå dung àöcå haiå , xuyïn tacå ; tiïpë tucå àêuë tranh lamâ thêtë baiå êm mûu “diïnî biïnë hoaâ bònh” trïn lônh vûcå tû tûúnã g, vùn hoaá ; kiïn quyïtë baoã vï å nïnì tanã g tû tûúnã g cuaã Àanã g; xêy dûnå g “la á chùnæ mïmì ” la â hï å gia á trõ, niïmì tin, chuêní mûcå xa ä höiå ; nêng cao nùng lûcå truyïnì thöng chñnh sacá h; chu ã àönå g truyïnì camã hûná g tötë àepå , nhên rönå g gûúng ngûúiâ tötë viïcå tötë . Töní g Bñ thû cùn dùnå , truyïnì thönë g 80 nùm laâ bauá vêtå tinh thênì , nhûng truyïnì thönë g chó thêtå sûå toaã saná g khi chuná g ta tiïpë tucå viïtë tiïpë nhûnä g trang sûã múiá . Trïn möiî cûúng võ, möiî ngûúiâ lamâ vùn hoaá hayä mang trong tim ngonå lûaã yïu nûúcá , lonâ g tû å tronå g nghï ì nghiïpå , yá thûcá ky ã luêtå va â sû å saná g taoå khöng mïtå moiã . Hayä àï í möiî tacá phêmí vùn hocå , nghï å thuêtå , möiî giaiã àêuë , möiî sanã phêmí du lõch, möiî khöng gian vùn hoaá la â mötå “àaiå sû”á cuaã chên - thiïnå - my ä Viïtå Nam. Hayä àï í möiî chï ë àõnh quanã ly á la â mötå cam kïtë vò cöng chuná g, vò donâ g chayã di sanã , vò tûúng lai con ngûúiâ Viïtå Nam. Töní g Bñ thû àïì nghõ cacá cêpë uyã , chñnh quyïnì , Mùtå trênå Tö í quöcë vaâ cacá àoanâ thï í chñnh trõ, xaä höiå tiïpë tucå quan têm lanä h àaoå , chó àaoå , taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå , huy àönå g nguönì lûcå xa ä höiå cho phatá triïní Vùn hoaá ; coi tronå g vùn hoaá trong quy hoacå h àö thõ vaâ nöng thön; xêy dûnå g thiïtë chï ë vùn hoaá cú sú ã àönì g bö,å hiïuå qua;ã khuyïnë khñch doanh nghiïpå , cönå g àönì g tham gia. Vùn hoaá khöng thïí àûná g bïn lïì chñnh sacá h phatá triïní , vùn hoaá phaiã thêmë vaoâ moiå quy hoacå h, àï ì aná , dû å aná vúiá têmì nhòn daiâ hanå va â tiïu chuêní cao. Töní g Bñ thû mong muönë , àöiå ngu ä trñ thûcá , vùn nghïå sy,ä nhûnä g “ky ä sû têm hönì ” cuaã nhên dên, tiïpë tucå bïnì bó, dunä g camã , say mï saná g taoå ; lêyë cuöcå sönë g lamâ macå h nguönì , lêyë nhên dên lamâ chö î dûaå , lêyë chên ly,á caiá àepå , le ä phaiã lamâ kim chó nam; kiïn quyïtë noiá khöng vúiá thûúng maiå hoaá têmì thûúnâ g, gia ã döië , lai cùng, cûcå àoan; múã àûúnâ g cho nhûnä g thï í nghiïmå múiá , tiïpë nhênå tinh hoa vùn hoaá nhên loaiå àï í lamâ giauâ cho kho tanâ g vùn hoaá dên töcå . Nganâ h thï í thao tiïpë tucå renâ y á chñ, ky ã luêtå , khatá vonå g chiïnë thùnæ g; xem chuêní mûcå àaoå àûcá la â nïnì tanã g, khoa hocå , cöng nghïå la â sûcá manå h; tön tronå g luêtå chúi; nuöi dûúnä g taiâ nùng tûâ trûúnâ g hocå , gia àònh, cönå g àönì g. Lúáp lúáp caán böå cú súã, nhûäng ngûúâi “gieo haåt vùn hoáa” hùçng ngaây, tiïëp tuåc têån tuåy, àöíi múái phûúng phaáp, gùæn kïët cöång àöìng; àïí möîi nhaâ vùn hoáa, thû viïån, sên chúi, khöng gian cöng cöång thûåc sûå àöng vui, hûäu ñch; àïí caác giaá trõ töët àeåp àûúåc vun böìi tûâ nhûäng viïåc nhoã. Töní g Bñ thû tin tûúnã g, dûúiá sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g, quanã ly á cuaã Nha â nûúcá , sû å vaoâ cuöcå cuaã ca ã hïå thönë g chñnh trõ, sûå àönì g lonâ g, unã g hö å cuaã nhên dên; vúiá banã lônh, taiâ nùng va â lonâ g yïu nghïì cuaã àöiå ngu ä nhûnä g ngûúiâ lamâ vùn hoaá , thöng tin, thïí thao, du lõch; chuná g ta seä àûa Vùn hoaá Viïtå Nam phatá triïní xûná g têmì , àï í àêtë nûúcá ta manå h giauâ , àï í dên töcå ta trûúnâ g tönì , àï í möiî ngûúiâ Viïtå Nam hanå h phucá , tûå tin hoaâ nhêpå va â toaã saná g. n Töíng Bñ thû Tö Lêm chó roä, Vùn hoáa phaãi ài trûúác möåt bûúác, soi àûúâng, dêîn dùæt, böìi àùæp baãn lônh, cuãng cöë niïìm tin, hònh thaânh nùng lûåc mïìm quöëc gia vaâ àùåt Vùn hoáa ngang têìm kinh tïë, chñnh trõ, xaä höåi. [ PV ] (theo TTXVN) Vùn hoáa phaãi soi àûúâng, hònh thaânh nùng lûcå mïìm quöëc gia Töní g Bñ thû Tö Lêm trao tùnå g Huên chûúng Lao àönå g hanå g Nhêtë cho nganâ h Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch AÃ nh: THÖË NG NHÊË T/TTXVN Taiå Lï î Ky ã niïmå , thay mùtå lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá , Töní g Bñ thû Tö Lêm àa ä trao tùnå g Bö å Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch Huên chûúng Lao àönå g hanå g Nhêtë ; Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh àaä trao tùnå g Böå trûúnã g Bö å Vùn hoaá , Thïí thao va â Du lõch Nguyïnî Vùn Hunâ g Huên chûúng Lao àönå g hanå g Nhêtë .

Nùm nay, theo dûå baoá lûúnå g khacá h nöiå àõa àûúcå ky â vonå g tùng cao, lûúnå g khacá h quöcë tï ë duy trò öní àõnh, nhêtë la â tû â cacá thõ trûúnâ g truyïnì thönë g nhû Hanâ Quöcë , Nga. Àiïuì nayâ cunä g àûúcå hö î trúå manå h me ä nhú â cao töcë thöng suötë va â ha å tênì g vênå chuyïní thuênå tiïnå àïnë Khaná h Hoaâ . Öng Nguyïnî Quang Thùnæ g - Pho á Chu ã tõch Hiïpå höiå Du lõch Nha Trang- Khaná h Hoaâ cho biïtë : Tû â thaná g 6 àïnë nay, lûúnå g khacá h àïnë Nha Trang vênî tùng àïuì . Àaná g chu á y,á thõ trûúnâ g khacá h Nga co á sû å tùng trûúnã g àötå biïnë , vúiá 70-80 chuyïnë bay àïnë Khaná h Hoaâ möiî ngayâ . Bïn canå h ào,á lûúnå g khacá h Hanâ Quöcë cunä g duy trò öní àõnh. “Moiå nùm thúiâ àiïmí nayâ khacá h Hanâ Quöcë thûúnâ g giamã , nhûng nùm nay laiå khöng giamã chutá naoâ ”, öng Thùnæ g noiá . Nhú â nguönì khacá h quöcë tï ë tùng manå h, kïtë húpå vúiá khacá h nöiå àõa àöng trong dõp he,â cöng suêtë phonâ g taiå Nha Trang vaâ Baiä Daiâ hêuì hïtë àïuì trïn 90%. Vaoâ cuöië tuênì , nhiïuì khacá h sanå àatå cöng suêtë gênì nhû 100%. Tûâ ào,á Hiïpå höiå Du lõch dû å baoá dõp Quöcë khaná h 2/9 túiá àêy, lûúnå g khacá h àïnë nghó dûúnä g taiå Khaná h Hoaâ se ä tiïpë tucå tùng cao. Theo öng Thùnæ g, khacá h nùm nay chu ã yïuë ài le ã bùnç g xe tû å laiá thay vò àùtå theo tua, búiã viïcå ài theo àoanâ gùpå kho á khùn trong khêu tòm phonâ g vò hiïnå nay, phênì lúná khacá h sanå àa ä àûúcå khacá h Nga vaâ Hanâ Quöcë àùtå kñn nhiïuì ngayâ . Du khacá h àïnë Nha Trang - Khaná h Hoaâ dõp lï î co á thï í traiã nghiïmå cacá show giaiã trñ taiå VinWonders vaâ Vinpearl Harbour trïn àaoã Honâ Tre, show muaá röië mú taiå Nha â hatá Ào,á ùn uönë g, vui chúi taiå bïnë du thuyïnì Ana Maria, tua àaoã võnh, tham quan Thapá Ba â Ponagar, Baoã tanâ g Haiã Dûúng hocå , tùmæ bunâ ... va â àùcå biïtå la â cacá tua biïní àaoã trïn võnh Nha Trang. Öng Cung Quynâ h Anh - Phoá Giamá àöcë Sú ã Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch Khaná h Hoaâ , cho biïtë : Àï í àamã baoã phucå vu å tötë nhêtë , Sú ã àa ä triïní khai nhiïuì biïnå phapá àönì g bö.å Cu å thï,í cacá cú sú ã lûu tru,á nha â hanâ g, khu vui chúi giaiã trñ àûúcå yïu cêuì niïm yïtë gia á cöng khai, àönì g thúiâ chuêní bõ cú sú ã vêtå chêtë , nhên lûcå , tö í chûcá cacá chûúng trònh dõch vuå múiá àï í phucå vu å du khacá h. Sú ã cunä g àa ä phöië húpå vúiá cacá nganâ h chûcá nùng kiïmí tra, nhùcæ nhú ã doanh nghiïpå tuên thuã quy àõnh vïì vï å sinh an toanâ thûcå phêmí , phonâ g chayá chûaä chayá , an ninh trêtå tû.å “Sú ã se ä tiïpë tucå giamá satá chùtå cheä hoatå àönå g cuaã cacá doanh nghiïpå trong suötë ky â nghó, vúiá mucå tiïu mang àïnë cho du khacá h mötå kyâ nghó an toanâ , thên thiïnå va â àï í laiå ênë tûúnå g tötë àepå vï ì Nha Trang - Khaná h Hoaâ ”, öng Cung Quynâ h Anh noiá . n CON SÖ Ë CHÛA TÛNÂ G COÁ Theo Box Office Viïtå Nam (àún võ àöcå lêpå chuyïn töní g húpå , phên tñch dû ä liïuå doanh thu phonâ g chiïuë trïn toanâ lanä h thö í Viïtå Nam), àïnë 23 giú â 45 phutá ngayâ 22/8, doanh thu cuaã “Mûa ào”ã , bao gömì suêtë chiïuë súmá (21/8) va â ngayâ àêuì chñnh thûcá cöng chiïuë (22/8)- àaä lïn túiá 43 ty ã àönì g. Va â àïnë 10 giú â saná g 23/8, con söë ào á àa ä tùng lïn 46 ty ã àönì g. Mötå sö ë nguönì khacá cung cêpë sö ë liïuå húi chïnh lïcå h: co á núi ghi nhênå khoanã g 44 - 46 ty,ã thêmå chñ co á thöng tin chia seã phim thu “hún 50 tyã àönì g sau ngayâ àêuì ”, nhûng con söë àaná g tin cêyå nhêtë vênî la â xêpë xó 46 tyã àönì g. Nhû vêyå , “Mûa ào”ã àa ä xacá lêpå ky ã lucå doanh thu múã manâ cao nhêtë danâ h cho phim chiïnë tranh, lõch sûã taiå Viïtå Nam. Giúiá chuyïn mön vaâ truyïnì thöng àönì g nhêtë nhênå àõnh phim coá thï í caná möcë 100 ty ã àönì g chó trong vonâ g àêuì 3 ngayâ cöng chiïuë . Mötå sö ë dû å àoaná lacå quan hún cho rùnç g phim seä àatå 150 ty ã àönì g trong tuênì àêuì tiïn, vaâ cuöië cunâ g co á thï í àatå àïnë 300 ty ã àönì g, thêmå chñ, co á ngûúiâ conâ ky â vonå g phim chamå mûcá 500 ty ã àönì g, mötå con sö ë vûútå ra khoiã moiå khuön khö.í Phaiã biïtë rùnç g, bö å phim cuaã Buiâ Thacå Chuyïn ra rapå höiì àêuì thaná g 4 àa ä co á doanh thu hún 30 tyã àönì g ngay ngayâ àêuì ra mùtæ , va â töní g doanh thu àatå 172 ty ã àönì g khi kïtë thucá vonâ g chiïuë , àa ä la â mötå con sö ë “trong mú” àöië vúiá donâ g phim hay bõ àoná g àinh laâ “cuná g cu”å . Nhûng “Mûa ào”ã àa ä vûútå xa doanh thu múã manâ cuaã “Àõa àaoå ” chó sau ngayâ àêuì . Àiïuì nayâ taoå ra mötå khúiã àêuì manå h me,ä cho thêyë tiïmì nùng phaá ky ã lucå cuaã no.á Va â nïuë nhû dû å àoaná la â àuná g, “Mûa ào”ã co á thï í xïpë ngang hanâ g vúiá “Mai” cuaã Trênë Thanâ h, bö å phim co á doanh thu cao nhêtë tû â trûúcá àïnë nay ú ã Viïtå Nam, thêmå chñ no á conâ co á kha ã nùng vûútå qua ca ã “Lêtå mùtå ” cuaã Ly á Haiã . Theo ghi nhênå cuaã ngûúiâ viïtë , böå phim àa ä lêyë nûúcá mùtæ cuaã khaná giaã ngay tû â nhûnä g khung hònh àêuì tiïn. Nhiïuì ngûúiâ khoe rùnç g ho å àa ä xem “Mûa ào”ã hai, thêmå chñ la â ba lênì . Hêuì hïtë cacá baiâ viïtë vï ì phim thiïn vïì khen: “Hònh anã h àùcå biïtå xuêtë sùcæ , mang tñnh àiïnå anã h rêtë cao, coá nhûnä g phên canã h co á thï í cùtæ ra lamâ hònh nïnì ”; “Böå phim vï ì chiïnë tranh gênì nhû khöng vïtë xûúcá ”… Mötå vaiâ y á kiïnë phanã biïnå vñ nhû: “phim danâ traiã vï ì sau, mötå söë àoanå mang húi hûúná g tuyïn truyïnì ; nhên vêtå Quang, ngûúiâ lñnh bïn kia chiïnë tuyïnë , àûúcå xêy dûnå g thu á võ nhûng chûa àûúcå khai thacá àu ã sêu, khiïnë cu á chamå tay cuöië vúiá Cûúnâ g thiïuë sû å thuyïtë phucå ; manã g ngoaiå giao ú ã Paris àûúcå lönì g trong phim nhûng chûa phatá triïní triïtå àï,í chûa khai thacá hïtë chiïuì sêu cuaã diïnî biïnë chñnh trõ lõch sû”ã … thò àïuì nhanh choná g bõ atá ài. CÚN MÛA ÀUÁNG LUÁC Co á ngûúiâ vñ sö ë phênå cuaã “Mûa ào”ã vúiá “cêpå thúiâ vu”ä (mûa àuná g lucá ) búiã thúiâ àiïmí phatá hanâ h qua á mûcá thuênå lúiå . PGS.TS Nguyïnî Thõ Minh Hùnç g, Viïnå Vùn hoaá Nghï å thuêtå Quöcë gia Viïtå Nam cho rùnç g: “Phim àûúcå phatá hanâ h àuná g thúiâ àiïmí àùcå biïtå . Sau loatå sû å kiïnå ky ã niïmå 50 nùm ngayâ thönë g nhêtë àêtë nûúcá , camã xucá cönå g àönì g vïì lõch sû ã va â lonâ g tû å haoâ dên töcå àang lïn rêtë cao. Khaná gia,ã àùcå biïtå la â giúiá tre,ã àang coá nhu cêuì tòm kiïmë nhûnä g sanã phêmí vùn hoaá giupá ho å hiïuí hún vï ì nhûnä g hy sinh cuaã cha öng, vaâ àiïnå anã h chñnh laâ cêuì nöië hiïuå qua ã nhêtë . Töi tin àêy laâ mötå trong nhûnä g yïuë tö ë quan tronå g khiïnë phim coá thï í bûtá phaá vï ì doanh thu”. Öng Trênì Minh Tuênë , chuyïn gia truyïnì thöng vaâ chiïnë lûúcå quanã g ba á phim cunä g nhênå xetá : “Töi cho laâ ï - kñp phatá hanâ h “Mûa ào”ã àa ä tñnh toaná rêtë ky.ä Thúiâ àiïmí ra mùtæ sau ky â ky ã niïmå lúná cuaã dên töcå taoå nïn mötå hiïuå ûná g cönå g hûúnã g: moiå phûúng tiïnå truyïnì thöng, tûâ baoá chñ truyïnì thönë g àïnë manå g xa ä höiå , àïuì àang noiá vï ì lõch sû,ã chiïnë tranh, hoaâ bònh vaâ lonâ g yïu nûúcá . Àêy laâ möi trûúnâ g ly á tûúnã g àïí mötå bö å phim chiïnë tranh cacá h manå g bunâ g nö.í Hiïuå ûná g truyïnì miïnå g trïn cacá nïnì tanã g sö ë canâ g khuïcë h àaiå sûcá noná g, giupá phim tiïpë cênå khaná gia ã treã nhanh hún vaâ sêu hún. Nïuë duy trò àaâ nayâ , töi cho rùnç g viïcå àatå 300 ty ã àönì g doanh thu hoanâ toanâ kha ã thi, thêmå chñ kõch banã 500 ty ã àönì g cunä g khöng phaiã qua á xa vúiâ ”. Chûa hïtë , nha â phï bònh phim Thaoã Àan conâ cho rùnç g: “Khöng thïí khöng kï í àïnë sû å gopá sûcá cuaã Hoaâ Minzy trong viïcå àêyí sûcá noná g cuaã “Mûa ào”ã lïn mötå tênì g cao hún khi cö chonå ra mùtæ MV “Nöiî àau giûaä hoaâ bònh” ngay trong thúiâ gian nayâ va â truyïnì thöng noá nhû la â mötå ngoaiå truyïnå cuaã “Mûa ào”ã . Sûcá hutá cuaã ca sô “Bùcæ Bling” khiïnë MV “Nöiî àau giûaä hoaâ bònh” taoå hiïuå ûná g cönå g hûúnã g manå h me:ä ca khucá àûúcå chia se ã rêmì rö å trïn TikTok, YouTube vaâ cacá nïnì tanã g nghe nhacå , keoá theo sûå to â mo â cuaã khaná gia ã vï ì cêu chuyïnå trong phim. Hiïuå ûná g cönå g hûúnã g se ä giupá mú ã rönå g tïpå khaná gia,ã àùcå biïtå la â giúiá tre,ã nhûnä g ngûúiâ thûúnâ g ñt quan têm àïnë thï í loaiå nayâ ”. n 300 tyã doanh thu cho “Mûa àoã”? Nhûnä g hònh anã h nhiïuì tûúng àönì g cuaã “Mûa ào”ã va â phö ë phûúnâ g Ha â Nöiå nhûnä g ngayâ nayâ [ HA Å ÀAN ] Khaná h Hoaâ ky â vonå g muaâ du lõch böiå thu dõp lïî Quöcë khaná h Ky â nghó lï î Quöcë khaná h 2/9 nùm nay keoá daiâ nhiïuì ngayâ , dû å baoá se ä taoå ra mötå “cún soná g” du khacá h àö í vïì Khaná h Hoaâ . Àùcå biïtå la â cacá tua biïní àaoã khamá pha á võnh Nha Trang. Du khacá h lùnå biïní trong võnh Nha Trang [ PHUNÂ G QUANG ] Sau mú ã manâ thanâ h cöng vúiá 43 ty ã doanh thu, giúiá chuyïn mön dû å àoaná “Mûa ào”ã coá thï í caná möcë 300 ty,ã con söë phaiã noiá la â vö tiïnì khoaná g hêuå ú ã Viïtå Nam. Coá nhiïuì ly á do àï í ngûúiâ ta àûa ra kïtë qua ã nayâ , trong ào,á yïuë töë quan tronå g nhêtë la â “tinh thênì yïu nûúcá ” cuaã giúiá treã àang àûúcå àêyí lïn rêtë cao trong thúiâ àiïmí hiïnå taiå . Thúâi sûå Chuã nhêåt 24/8/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Àa sö ë khaná gia ã chia se ã ho å “khocá suötë ” khi xem phim

Xaä höåi 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 24/8/2025 VÛÚÅT ÀÛÚÂNG XA Bònh Àõnh vaâ Gia Lai sapá nhêpå thanâ h tónh Gia Lai, truå sú ã hanâ h chñnh àùtå taiå Quy Nhún. Vïì tónh múiá lamâ viïcå trú ã thanâ h “hanâ h trònh quen” möiî tuênì vúiá nhiïuì caná bö å cöng chûcá thuöcå tónh Gia Lai cu.ä Trong ào,á nhiïuì ngûúiâ la â nû,ä àang nuöi con nho,ã nhûng têtë ca ã àïuì chung mötå quyïtë têm gacá laiå chuyïnå riïng àïí phucå vu å cho cöng viïcå chung. Chiïuì töië thû á Sauá , chõ K.H (32 tuöií , xa ä Ia Pnön lamâ viïcå taiå Vùn phonâ g UBND tónh Gia Lai) tranh thuã sùpæ xïpë àö ì àacå àï í vï ì nha,â núi co á hai àûaá con nho ã àang ngoná g tröng meå möiî cuöië tuênì . Trûúcá àêy, chõ H cöng tacá taiå TP Pleiku, tónh Gia Lai cu.ä Giú â chõ phaiã di chuyïní xuönë g trung têm hanâ h chñnh múiá taiå Quy Nhún àïí lamâ viïcå . Chõ nghô rùnç g lucá àêuì se ä gùpå nhiïuì kho á khùn, búiã möi trûúnâ g múiá , nhûng tûâ khi xuönë g cöng tacá , chõ àûúcå sû å taoå àiïuì kiïnå cuaã tónh, giupá àú ä cuaã àönì g nghiïpå nïn cöng viïcå dênì cunä g thanâ h quen. “Lucá àêuì nghô mònh khoá ma â truå àûúcå . Xa nha,â cöng viïcå dönì dêpå , möi trûúnâ g múiá ,… Nhûng röiì töi quen dênì . Nhòn quanh, thêyë rêtë nhiïuì anh chõ em cunä g àang cöë gùnæ g tûnâ g ngayâ nhû mònh. Mònh khöng cö àún, maâ la â àang gopá sûcá cho mötå giai àoanå hanâ h chñnh àêyì thû ã thacá h, àï í xêy dûnå g mötå bö å mayá chñnh quyïnì gênì dên hún, hiïuå quaã hún”, chõ H têm sû.å Cùn phonâ g nho ã trïn àûúnâ g Trênì Hûng Àaoå (phûúnâ g Quy Nhún) laâ núi chõ H bùtæ àêuì hanâ h trònh múiá . Vúiá chõ, phutá giêy thû gianä nhêtë hanâ g töië la â goiå àiïnå thoaiå vï ì cho gia àònh àï í àûúcå thêyë mùtå chönì g con, nghe cacá con rñu ran kïí chuyïnå trûúnâ g lúpá , bö ë me å àönå g viïn cunâ g cö ë gùnæ g. “Ngoaiâ tracá h nhiïmå vúiá cöng viïcå , mötå àiïuì àaná g quy á vúiá töi àoá la â nhênå sû å unã g hö å va â thêuë hiïuë rêtë lúná tû â gia àònh. Àêy laâ àönå g lûcå cho töi”, chõ H noiá . TINH THÊÌN TUÖIÍ TREÃ Du â gia àònh àang sinh sönë g taiå phûúnâ g Pleiku, anh M.K.N (39 tuöií , caná bö å Vùn phonâ g UyÃ ban MTTQ Viïtå Nam tónh Gia Lai) vênî tònh nguyïnå xin chuyïní cöng tacá xuönë g Quy Nhún àïí hö î trú å viïcå chuyïní àöií sö ë trong tònh hònh múiá , sau khi àún võ sapá nhêpå , mùcå du â anh àûúcå phên lamâ viïcå taiå cú sú ã 2 taiå phûúnâ g Pleiku. Hoanâ canã h gia àònh anh N khaá àùcå biïtå khi vú å lamâ viïcå taiå bïnå h viïnå , thûúnâ g xuyïn bênå rönå , hai con nhoã múiá 3 tuöií va â con lúná àang tuöií ài hocå . Du â vêyå , hai vúå chönì g vênî nö î lûcå sùpæ xïpë àï í öní àõnh cuöcå sönë g, taoå àiïuì kiïnå cho anh yïn têm cöng tacá xa nha.â “Gia àònh nöiå , ngoaiå àïuì ú ã xa. Khi quyïtë àõnh chuyïní cöng tacá xuönë g Quy Nhún, hai vúå chönì g phaiã banâ bacå rêtë nhiïuì àï í cên nhùcæ moiå khña canå h. Möiî tuênì , töi bùtæ xe lucá 3 giú â saná g thû á Hai xuönë g Quy Nhún lamâ viïcå , àïnë chiïuì thû á Sauá laiå bùtæ xe vïì vúiá vú å con. Ài laiå vêtë va ã nhûng vò tracá h nhiïmå vúiá cöng viïcå , töi luön cö ë gùnæ g hoanâ thanâ h tötë nhiïmå vu”å , anh N chia se.ã Khöng chó riïng anh N, rêtë nhiïuì caná bö å tre,ã la â àoanâ viïn thanh niïn, caná bö å Àoanâ cunä g àönì g lonâ g bûúcá vaoâ giai àoanå lõch sûã nayâ . Anh Àöî Àûcá Thanh, Phoá Bñ thû Tónh Àoanâ Gia Lai, cho biïtë : “Giai àoanå nayâ , co á thï í thêyë conâ nhiïuì kho á khùn, nhûng tinh thênì quyïtë têm cuaã anh chõ em vûútå qua thûã thacá h möiî ngayâ , giû ä cho bö å mayá hoatå àönå g thöng suötë , hiïuå qua.ã Trong gian kho,á chuná g töi canâ g thêyë ro ä y á chñ, chuã àönå g thñch nghi, àoanâ kïtë , chia seã va â cunâ g nhau tiïnë vï ì phña trûúcá cuaã nhûnä g ngûúiâ tre ã cunâ g àöiå ngu ä caná bö å tónh nha”â . Vûaâ qua ky â hopå thû á 2, HÀND tónh Gia Lai khoaá XII àa ä thöng qua Nghõ quyïtë vï ì chñnh sacá h hö î trú å àöië vúiá caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá vaâ ngûúiâ lao àönå g thuöcå phamå vi quanã ly á cuaã tónh Gia Lai bõ tacá àönå g, anã h hûúnã g do sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh cêpë tónh vaâ cêpë xa.ä Àöië tûúnå g àûúcå hö î trú å la â caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá va â ngûúiâ lao àönå g àang cöng tacá taiå cacá cú quan Àanã g, cú quan nha â nûúcá , MTTQ Viïtå Nam, töí chûcá chñnh trõ - xaä höiå , tö í chûcá khacá àûúcå thanâ h lêpå theo quy àõnh cuaã phapá luêtå vï ì höiå àûúcå Àanã g va â Nha â nûúcá giao nhiïmå vu å va â àún võ sûå nghiïpå cöng lêpå bõ tacá àönå g, anã h hûúnã g cuaã viïcå thûcå hiïnå sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh cêpë tónh vaâ cêpë xa.ä Möiî caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá , ngûúiâ lao àönå g thay àöií àõa àiïmí lamâ viïcå tû â trung têm hanâ h chñnh tónh cu ä túiá trung têm hanâ h chñnh tónh múiá hoùcå ngûúcå laiå àûúcå hö î trú å tiïnì ài laiå 2 triïuå àönì g/thaná g. Àùcå biïtå , möiî ngûúiâ àûúcå hö î trúå thuï nhaâ ú ã mûcá 4 triïuå àönì g/thaná g. Trûúnâ g húpå àa ä àûúcå bö ë trñ nha â úã cöng vu å theo quy àõnh thò àûúcå höî trú å toanâ bö å tiïnì thuï nhaâ ú ã cöng vu.å Trûúcá ào,á thúiâ àiïmí khi hai tónh Gia Lai vaâ Bònh Àõnh vûaâ sapá nhêpå , tónh àa ä chu ã àönå g chó àaoå Sú ã Xêy dûnå g bö ë trñ phûúng tiïnå àûa àoná nhùmç taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå cho caná bö å yïn têm cöng tacá . n Cunä g nhû nhûnä g núi khacá , nhiïuì caná bö å tónh Gia Lai cu ä vûútå hanâ g trùm cêy söë vï ì Quy Nhún lamâ viïcå , hoå àang kï í cêu chuyïnå vï ì sû å hy sinh thêmì lùnå g va â tinh thênì tracá h nhiïmå . Ú Ã núi conâ “laå nûúcá la å caiá ”, ho å àang chonå sönë g tronå tûnâ g ngayâ , khöng chó àï í hoanâ thanâ h nhiïmå vu,å ma â àï í giû ä gòn ly á tûúnã g cöng böcå . Chuyïnë xe tónh Gia Lai töí chûcá àûa àoná caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá va â ngûúiâ lao àönå g [TRÛÚNG ÀÕNH ] CANÁ BÖ Å 26, TÛ Â MÚ Â SÛÚNG ÀÏNË ANÁ H ÀENÂ CÖNG SÚÃ Baâi 5: Gacá laåi riïng tû AÃ nh: À.B Nha â khacá h Thanh Bònh àûúcå tónh Gia Lai sûaã chûaä àï í lamâ nha â cöng vu å cho caná böå AÃ nh: T.À Àùçng sau möîi chuyïën xe àïm vïì nhaâ nhû anh N, hay trong cùn phoâng nhoã úã Quy Nhún cuãa chõ H laâ nhûäng têëm gûúng vïì traách nhiïåm, baãn lônh vaâ lyá tûúãng cöng böåc, hoå vêîn àang tûâng ngaây, àoáng goáp quan troång taåo nïn böå maáy chñnh quyïìn múái, gùæn kïët vaâ hiïåu quaã. Caná bö,å cöng chûcá tûnâ g ngayâ cênì mênî taoå nïn bö å mayá chñnh quyïnì múiá AÃ nh: T.À

100 sinh viïn nganâ h êmí thûcå . Ho å sû ã dunå g mötå chiïcë chaoã raná khöní g lö ì àï í chï ë biïnë moná xaoâ goiå la â “la discada”, gömì xucá xñch, thõt bo,â thõt lúnå , thõt xöng khoiá , ca â chua, útá chuöng, hanâ h têy va â bia. Moná xaoâ àûúcå nêuë trong ba giúâ 40 phutá trïn lûaã cuiã , va â 2.400 kg thûcá ùn sau ào á àûúcå chï ë biïnë thanâ h nhûnä g chiïcë taco phucå vu å cho 10.000 ngûúiâ tham dû å lï î höiå . Trong lïî höiå , ho å àa ä àatå àûúcå ba danh Chuã nhêåt 24/8/2025 6 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n NGÛÚIÂ CAO TUÖIÍ NHÊTË THÏ Ë GIÚIÁ Ba â Ethel Caterham, ngûúiâ sönë g thoå nhêtë thï ë giúiá , vûaâ ùn mûnâ g sinh nhêtå lênì thû á 116 cuaã mònh taiå Anh. Ba â Caterham àaä àûúcå Ky ã lucå Guinness Thïë giúiá chûná g nhênå laâ ngûúiâ cao tuöií nhêtë thï ë giúiá vaoâ ngayâ 30 thaná g 4 nùm nay, sau khi cuå baâ Inah Canabarro Lucas tûâ Brazil qua àúiâ ú ã tuöií 116. Ba â co á ba ngûúiâ chauá gaiá va â nùm ngûúiâ chùtæ , va â ba â sönë g tho å hún ca ã hai ngûúiâ con gaiá cuaã mònh. Viïnå dûúnä g laoä núi ba â Caterham sönë g cho biïtë ba â se ä khöng traã lúiâ phonã g vênë vaoâ ngayâ sinh nhêtå cuaã mònh, thay vaoâ ào á ba â se ä danâ h ca ã ngayâ àï í ùn mûnâ g cunâ g gia àònh. Hoå noiá thïm rùnç g ba â Caterham seä taoå ngoaiå lï å nïuë Vua Charles àïnë thùm. Ba â Caterham tûnâ g tiïtë lö å bñ quyïtë sönë g lêu cuaã mònh vúiá tú â Salisbury Journal: “Hayä noiá “co”á vúiá moiå cú höiå vò banå khöng bao giúâ biïtë àiïuì gò se ä xayã ra. Giûä thaiá àö å tñch cûcå va â cên nhùcæ moiå thû á mötå cacá h àiïuì àö”å . THUYÂ ANH (theo upi.com) n CHU Á CHO Á VÏ Ì NHA Â SAU SAUÁ NÙM Mötå chu á cho,á nhú â viïcå àûúcå giaiã cûuá khoiã mötå kïnh àaoâ , cuöië cunâ g àa ä àoanâ tu å vúiá gia àònh sau sauá nùm mêtë tñch. Theo Sú ã Cûuá hoaã Fort Lauderdale úã bang Florida (My)ä , àöiå cûuá hoaã àa ä phanã höiì cuöcå goiå 911 vï ì chu á cho á tïn Bella bõ mùcæ ketå trong kïnh àaoâ . “May mùnæ thay, chuná g töi àaä keoá no á lïn dï î danâ g”, öng Frank Guzman, nhên viïn cuaã sú ã cûuá hoaã , cho biïtë . “Sau khi àöiå cûuá hoaã àûa Bella àïnë tramå cûuá hoaã , no á àûúcå cho ùn, uönë g nûúcá va â nghó ngúi”. Bella àaä àûúcå quetá vi macå h, va â hoå phatá hiïnå ra rùnç g chu á cho á àa ä àûúcå gia àònh Nicholson nhênå nuöi tûâ Trung têm Chùm socá va â Nhênå nuöi Àönå g vêtå Broward vaoâ nùm 2018. Ba â Lisa va â öng Jason Nicholson àaä laiá xe hún 320 km tûâ nha â cuaã ho å cunâ g hai con gaiá àï í gùpå laiå chu á cho á nuöi. “Àûúcå öm Bella mötå lênì nûaä khiïnë gia àònh chuná g töi camã thêyë nhû àûúcå àoanâ tu å vúiá mötå ngûúiâ banå cu”ä , ba â Lisa Nicholson chia se.ã THUYÂ ANH (theo upi.com) n LÏ Î HÖIÅ TACO PHAÁ BA KY Ã LUCÅ THÏ Ë GIÚIÁ Mötå lï î höiå taiå Mexico àaä phucå vu å 13.215 chiïcë baná h taco trong mötå giú,â thanâ h cöng phaá vú ä ba Ky ã lucå Guinness Thï ë giúiá . Lï î höiå La Discada 2025 taiå thanâ h phö ë Guadalup quy tuå mötå àöiå gömì Phoáng sûå VÙN HOAÁ XÏPË HANÂ G VA Â SÛ Å TÖN TRONÅ G NGÛÚIÂ XEM Hanå h, ngûúiâ lao àönå g tû å do, ú ã Cao Bùnç g, mang theo 2 con nho,ã ài xe àïm (xe khacá h giûúnâ g nùmç ) vûútå rûnâ g nuiá xuönë g thu ã àö xem töní g húpå luyïnå diïuî binh, diïuî hanâ h lênì 1 (diïnî ra vaoâ 8 giúâ töië thû á 5, ngayâ 21/8). Cö cunâ g nhomá banå va â àamá tre,ã töní g cönå g 8 ngûúiâ , chonå àõa àiïmí quan satá la â phö ë Nguyïnî Thaiá Hocå . 1 giú â chiïuì ho å co á mùtå taiå phöë Nguyïnî Thaiá Hocå thò nhûnä g võ trñ àepå nhêtë àa ä chêtå kñn. Chûa bao giúâ cö va â 2 con tröng thêyë canã h tûúnå g àöng àucá àïnë vêyå . Vò khöng thïí tòm àûúcå võ trñ tötë , laiå conâ nhiïuì tiïnë g nûaä múiá àïnë diïuî binh, diïuî hanâ h nïn nhomá banå cunâ g àamá tre ã àa ä ài thùm nhaâ tu â Hoa ã Lo â va â daoå phö ë Ha â Nöiå . 4 giú â chiïuì , ho å quay laiå phö ë Nguyïnî Thaiá Hocå , vóa heâ àöng àùcå ngûúiâ . Ho å lênì maiä múiá ra àûúcå àùnç g sau biïní ngûúiâ va â loay hoay tòm chö î ngöiì . Mötå ba â chu ã cûaã hanâ g tranh àa ä cho ho å ngöiì nhú â bêcå cûaã . Khöng nhûnä g thï ë ba â conâ nhiïtå tònh lau cûaã , cêtë hïtë tranh àïí danâ h chö î cho nhûnä g ngûúiâ tû â miïnì ngûúcå xuönë g thu ã àö xem diïuî binh, diïuî hanâ h. Têmë lonâ g cuaã ba â khiïnë Hanå h va â cacá banå camã kñch. Khi cacá àoanâ ài qua, biïní ngûúiâ ho â reo, nhiïuì ngûúiâ àûná g bêtå dêyå àï í xem cho ro,ä ba â chu ã cûaã hanâ g tranh liïnì nùmæ vai tro â chó huy, kïu goiå moiå ngûúiâ hayä ngöiì xuönë g àï í nhûnä g ngûúiâ ú ã phña sau cunä g àûúcå xem. Baâ chu ã hanâ g tranh conâ mú ã dõch vu å WC miïnî phñ nhûng dõch vuå mau choná g qua á taiã nïn sau àoá ba â chó ûu tiïn ngûúiâ gia â va â tre ã nho.ã Trong muaâ àaiå lï,î nhiïuì ngûúiâ dên thu ã àö àa ä tû å y á thûcá “sönë g àepå ” àï í gieo ênë tûúnå g àepå trong lonâ g du khacá h trong vaâ ngoaiâ nûúcá nhû cêu ca xûa àa ä àucá kïtë “Dêuî khöng thanh lõch cunä g ngûúiâ Tranâ g An”. Àûúcå biïtë , co á ca ã nhûnä g “chõ àepå ” ú ã Ha â Nöiå sùné sanâ g tùnå g núi ú ã miïnî phñ (trong mötå àïm) cho mötå sö ë khacá h phûúng xa vïì thu ã àö bõ cú nhúä chö î ú ã do khacá h sanå , nha â nghó chayá phonâ g. Hanå h àa ä mang cêu chuyïnå cuaã mònh chia seã trong mötå höiå nhomá nho ã gömì nhûnä g ngûúiâ thên, quen àang co á y á àõnh ài “trêyí höiå non söng”. Cö kïu goiå , möiî ngûúiâ dên ngoaiå tónh vï ì thu ã àö xem diïuî binh, diïuî hanâ h cênì “sönë g àepå ” nhû baâ chu ã cûaã hanâ g tranh ú ã thu ã àö búiã “sönë g àepå ” cunä g chñnh laâ yïu nûúcá . Ài xem töní g húpå luyïnå diïuî binh, diïuî hanâ h lênì nayâ Hanå h conâ ghi nhênå y á thûcá cuaã nhûnä g ngûúiâ tre.ã Cö kï í vúiá phoná g viïn: “Kïtë thucá diïuî binh, diïuî hanâ h, chuná g töi tòm cacá h thoatá khoiã àamá àöng àïí ra tauâ àiïnå Catá Linh Haâ Àöng, trúã vï ì núi ú.ã Mêtë gênì 1 tiïnë g àönì g hö ì chuná g töi múiá nhñch àûúcå vaiâ trùm metá búiã khöng ai nhûúnâ g ai, cûá “manå h ai nêyë sönë g”. Nhûng khunã g hoanã g thêtå sû å la â khi àïnë àiïmí baná ve á tauâ àiïnå . Vò moiå ngûúiâ ài khacá giú â song cunâ g vï ì mötå thúiâ àiïmí nïn canã h chen chucá , xö àêyí àï í àûúcå mua ve á trûúcá àa ä diïnî ra. Töi thêyë khöng khacá gò canã h chen lênë àïí gianâ h ve á xem concert miïnî phñ trong mötå sö ë video tung lïn manå g xa ä höiå . Töi cunä g lo sú å se ä diïnî ra thamã kõch giêmî àapå trong lïî höiå Halloween úã khu Itaewon, Seoul, Hanâ Quöcë mêyë nùm trûúcá . Chuná g töi ú ã giûaä àamá àöng, chùnè g cênì bamá vaoâ ai vênî khöng nga,ä möiî bûúcá ài àïuì thu å àönå g vò khöng thïí nhñch chên, chó coá thï í xï dõch khi bõ àamá àöng àêyí . Mötå traiã nghiïmå baoä tapá trong àúiâ töi, camã giacá nhû ngatå thú,ã muiâ mö ì höi cuaã chñnh töi, cuaã àoanâ ngûúiâ liïn tucå tênë cöng hö hêpë . Lucá êyë töi thêmë thña vò àa ä chonå sai, àaná g ra töi nïn xïpë hanâ g ú ã khu vûcå baná ve á tû å àönå g thay vò sang quêyì baná ve á truyïnì thönë g. Nhûnä g ngûúiâ tre ã tuöií xïpë hanâ g trêtå tû å ú ã khu vûcå baná ve á tû å àönå g, nhû mötå àoanâ tauâ daiâ . Ho å kiïn nhênî chú â àïnë lûútå , khöng nhû ú ã quêyì baná ve á truyïnì thönë g, núi têpå trung phênì nhiïuì nhûnä g ngûúiâ àaä qua tuöií thanh xuên”. Trïn cacá höiå nhomá chu ã àï ì diïuî binh, diïuî hanâ h, nhiïuì banå tre ã àa ä kïu goiå giû ä trêtå tû å khi “trêyí höiå non söng”, àï ì cao vùn hoaá xïpë hanâ g. Vùn hoaá nayâ àa ä àûúcå nhiïuì banå tre ã renâ luyïnå vaâ phatá huy khi tham gia nhûnä g concert lúná . Nhûnä g live concert cuaã Ha â Anh Tuênë thu hutá hanâ g chucå nganâ khaná gia ã song fan cuaã Ha â Anh Tuênë luön thï í hiïnå sû å vùn minh vaâ tñnh ky ã luêtå cao khi xïpë hanâ g trêtå tû,å giupá àïm diïnî cuaã thênì tûúnå g diïnî ra suön se,ã àï í laiå dêuë ênë àepå . CÛ XÛ Ã TÏ Ë NHÕ, NHÛÚNÂ G VÕ TRÑ ÀEPÅ CHO CÛUÅ CHIÏNË BINH Trong àaiå lï î 30/4, mötå sö ë chiïnë sô lamâ nhiïmå vu å A80 bönî g thanâ h “soaiá ca”, “nam thênì ” trong lonâ g khaná giaã tre.ã Thûúnå g uy á Lï Hoanâ g Hiïpå chñnh la â mötå trong söë ào.á Bönî g nhiïn thanâ h Idol co á khi cunä g chùnè g phaiã chuyïnå vui. Möiî khi xuêtë hiïnå nhûnä g “nam thênì quên àöiå ” àûúcå àamá àöng vêy quanh, àûúcå tùnå g hoa, àûúcå xin chûä ky á va â àûúcå tùnå g ca ã nhûnä g lúiâ khiïmë nha ä nhû: “Öi trai àepå , trai àepå kòa”; “Chönì g úi, chönì g úi, em àêy…”. Nhiïuì ngûúiâ tre ã àa ä lïn tiïnë g trïn cacá diïnî àanâ , kïu goiå cönå g àönì g xem diïuî binh, diïuî hanâ h lõch sû,å biïtë tön tronå g cacá chiïnë sô. Mötå taiâ khoanã êní danh viïtë : “Mong cacá banå nû ä ài xem duyïtå binh taiå Ha â Nöiå , rutá kinh nghiïmå tû â àaiå lï î 30/4, hayä tiïtë chï,ë cû xû ã tï ë nhõ hún khi tröng thêyë “soaiá ca”, “nam thênì ” quên àöiå ”. Mötå y á kiïnë khacá laiå àï ì nghõ moiå ngûúiâ cunâ g àûa ra nhûnä g cêu cö í vu ä vùn minh, lõch sûå àï í phöí biïnë trong höiå nhomá , traná h tònh tranå g noiá nhûnä g lúiâ phanã camã , anã h hûúnã g khöng khñ trang nghiïm cuaã àaiå lï.î Tham gia diïuî binh, diïuî hanâ h conâ co á nhiïuì “sao” cunâ g nhiïuì my ä nhên Viïtå trong khöië Vùn hoaá - Thï í thao nhû Àen Vêu, Hoanâ g Thuy â Linh, Tùng Duy Tên, Mono, Trung Ruöiì … Cacá nghï å sô gaoå cöiå cunä g gopá mùtå : NSND Lï Khanh, Àaiå lï î 30/4 ài qua vaâ dû êm buönì tû â cuöcå “sùn” veá concert quöcë gia miïnî phñ àï í laiå nhiïuì baiâ hocå vï ì cöng tacá tö í chûcá va â y á thûcá cuaã ngûúiâ dên trong muaâ lïî höiå . Trïn mötå sö ë höiå , nhomá chuyïn chuã àï ì diïuî binh, diïuî hanâ h 2/9, rêtë nhiïuì banå tre ã cö í vu ä tinh thênì “sönë g àepå ” khi “trêyí höiå non söng”, kiïn quyïtë loaiå bo ã nhûnä g hanâ h vi, ûná g xûã xêuë xñ àa ä tûnâ g diïnî ra trûúcá ào.á “Yïu nûúcá khöng úã àêu xa ma â ú ã ngay trong löië sönë g cuaã ta”, mötå banå tre ã viïtë . Ba â Ethel Caterham Chu á cho á Bella àûúcå giaiã cûuá khoiã kïnh àaoâ Nhên baná h taco àaä àûúcå nêuë trïn mötå chiïcë chaoã khöní g löì [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] “Sönë g àepå ” khi xem diïuî binh, AÃ nh: TROÅ NG TAÂ I AÃ nh: TROÅ NG TAÂ I Mötå khöië diïuî binh, diïuî hanâ h töië 21/8 taiå Quanã g trûúnâ g Ba Àònh ài qua hanâ g nghòn ngûúiâ chaoâ àoná Nhiïuì banå tre ã haoá hûcá xem töní g húpå luyïnå diïuî binh, diïuî hanâ h

