Báo Tiền Phong số 234/2025

SỨC MẠNH CỦA LÒNG YÊU NƯỚC Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất. Bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra-đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa, tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu, lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa ẢNH: PV Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa Nụ cười của nữ chiến sĩ trước giờ hợp luyện Tình nguyện viên Đại học Phenikaa sẵn sàng phục vụ sự kiện A80 ẢNH: PV Tình nguyện viên phục vụ sự kiện A80: Sẵn sàng làm việc 20 giờ liên tục Hà Nội - điểm hẹn của hàng triệu du khách Nô nức "trẩy hội non sông" TỔNG HỢP LUYỆN DIỄU BINH, DIỄU HÀNH 2/9: TRANG 8+9 TRANG 12 TRANG 13 TRANG 4+5+6 THỨ SÁU 22/8/2025 Số 234 Mùa du lịch đặc biệt 2/9 Cuộc di cư của một nửa gia đình CÁN BỘ 26, TỪ MỜ SƯƠNG ĐẾN ÁNH ĐÈN CÔNG SỞ: "Đầu tàu kinh tế" thu ngân sách lớn nhất nước

Cũng trên tuyến đường này, đoạn qua thôn Tân Yên, mưa lớn gây ngập úng sâu khoảng 80 cm. Do đó, các phương tiện không thể lưu thông qua những điểm này. Bên cạnh đó, tại thôn Làng Bên, mưa lớn còn gây sạt lở đất ở khu vực gần nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. UBND xã Hữu Liên đã huy động các lực lượng chức năng hỗ trợ 4 hộ gia đình di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tại xã Tuấn Sơn (huyện Hữu Lũng cũ), nhiều tuyến đường, hộ dân trên địa bàn xã bị ngập lụt. Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng, khẩn trương tiếp cận hỗ trợ, giúp đỡ đưa bà con nhân dân đến các địa điểm an toàn, di dời tài sản bị ngập lụt, căng dây cảnh báo các khu vực nguy hiểm để người dân cảnh giác… Theo thông tin nhanh từ lãnh đạo xã Xuân Dương (huyện Lộc Bình cũ), tỉnh Lạng Sơn), trưa 21/8 nước đã dâng cao gây ngập lụt tại nhiều khu vực trong xã khiến khoảng 20 hộ dân ở trong khu vực ngập lụt cần di dời. Cùng đó, chính quyền xã Xuân Dương đã huy động máy xúc thực hiện san gạt những điểm sạt lở đất trên các tuyến đường để đảm bảo giao thông thông suốt. Trước tình hình bão lũ có diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp cùng Công an các xã và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai lực lượng, rà soát các hộ dân ở vị trí nguy hiểm, hỗ trợ gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện các đơn vị duy trì 100% quân số trực chiến 24/24, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, phương án ứng cứu trong mọi tình huống, kiên quyết không để xảy ra thiệt hại về người. Qua đây, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin từ chính quyền và lực lượng chức năng, chủ động sơ tán khi có yêu cầu để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. NGUYỄN DUY CHIẾN Theo Phó Thủ tướng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác sắp xếp bộ máy, tinh gọn tổ chức tại nhiều cơ quan lớn, phạm vi hoạt động rộng như thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội, dự trữ, thống kê… Đồng thời, Bộ đã chủ động tham mưu ban hành nhiều chính sách quan trọng, đi đầu trong triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển thị trường chứng khoán, hoàn thiện quản lý thuế, hải quan, kế toán, kiểm toán, đấu thầu, và kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. “Nói đến bản sắc của ngành tài chính, tôi có thể khái quát bằng 10 chữ: Đoàn kết, tiên phong, đổi mới, trí tuệ, bản lĩnh”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời biểu dương những nỗ lực, kết quả nổi bật của Đảng bộ Bộ Tài chính. Tuy vậy, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra hạn chế như một số chỉ tiêu kinh tế chưa đạt kỳ vọng; phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công, ODA còn chậm; tình trạng chuyển giá, gian lận thuế, nợ thuế vẫn diễn biến phức tạp; quản lý, phát triển doanh nghiệp nhà nước còn nhiều thách thức. Ông yêu cầu Bộ Tài chính với vai trò “tay hòm chìa khóa” của Chính phủ cần đổi mới mạnh mẽ hơn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, dù đối diện nhiều khó khăn, ngành đã đạt kết quả quan trọng về tinh gọn tổ chức, xây dựng thể chế, điều hành ngân sách, phục hồi kinh tế sau dịch, song vẫn còn hạn chế trong cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Đại hội lần này là kỳ họp đầu tiên sau khi Bộ Tài chính hợp nhất, sắp xếp lại tổ chức Đảng. Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã chỉ định 40 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 13 đồng chí vào Ban Thường vụ; ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025-2030. VIỆT LINH Biển Đông sắp đón bão Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía đông Philippines đang có một vùng áp thấp hoạt động. Dự báo trong đêm 22/8 đến ngày 23/8, vùng áp thấp di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Nhận định xa hơn, sau khi hình thành, áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục mạnh lên thành bão với xác suất 60-70%. Cơn bão này dự báo sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày sau đó. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau là áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trong những ngày tới khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) và vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần, thời tiết chuyển xấu. NGUYỄN HOÀI Mưa to, kéo dài từ đêm qua đến ngày hôm nay (21/8), tại các sông, suối ở Lạng Sơn nước dâng cao bất ngờ làm ngập lụt nhiều địa bàn dân cư khiến đời sống người dân bị đảo lộn, gian khó. Sáng 21/8, tại Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng khẳng định mọi thành quả kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua đều in đậm dấu ấn của ngành tài chính. Nhiều xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nước dâng cao, gây ngập úng nghiêm trọng. Trong ảnh: Công an xã Tuấn Sơn di dời người dân, trẻ nhỏ ra khỏi nơi nguy hiểm Nhiều nơi ở Lạng Sơn chìm trong biển nước PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN CHÍ DŨNG: Nhiều thành quả in đậm dấu ấn ngành Tài chính THỜI SỰ TPHCM nêu phương án xử lý trụ sở dôi dư Chiều 21/8, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội, đại diện Sở Tài chính TPHCM đã trả lời câu hỏi về phương án xử lý tài sản dôi dư sau khi chính quyền 2 cấp hoạt động. Theo đó, trước ngày 1/7/2025, UBND cấp huyện đã xây dựng phương án bố trí trụ sở làm việc cho UBND cấp xã. Tuy nhiên, theo định hướng tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lộ trình sử dụng cán bộ không chuyên trách tại cấp xã được kéo dài và số lượng công chức cấp huyện chuyển về cấp xã sẽ lớn hơn so với khả năng bố trí diện tích làm việc của các trụ sở cấp xã trước đây. Sau ngày 1/7/2025, các cơ quan, đơn vị hành chính mới đi vào hoạt động sẽ căn cứ số lượng nhân sự hiện hữu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc để xây dựng phương án bố trí, trong đó có sử dụng thêm các trụ sở dôi dư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế. Theo Sở Tài chính, hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả để tiếp tục sắp xếp, bố trí trụ sở theo nguyên tắc điều hòa nội bộ hoặc chuyển đổi công năng, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan và không làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp. Song song đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất dôi dư, cơ sở bố trí vượt tiêu chuẩn, định mức theo chỉ đạo của UBND TPHCM để xây dựng phương án xử lý theo thứ tự ưu tiên: điều hòa nội bộ cho các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để sử dụng làm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; điều chuyển cho cơ quan trung ương trên địa bàn (nếu có nhu cầu); bố trí, chuyển đổi công năng phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa cộng đồng và thu hồi giao cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, khai thác theo quy định pháp luật. VÂN SƠN - ANH NHÀN

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đánh giá thế nào về vai trò và những dấu mốc nổi bật, những đóng góp quan trọng của ngành Ngoại giao đối với công cuộc đấu tranh, giành độc lập tự do và xây dựng, phát triển đất nước? Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ra đời vào Tháng Tám mùa thu lịch sử năm 1945, ngành ngoại giao hết sức vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, nhà ngoại giao kiệt xuất trực tiếp sáng lập và đặt nền móng. Trong suốt chặng đường 80 năm sau đó, ngoại giao đã có những đóng góp quan trọng, in đậm dấu ấn trong từng chặng đường lịch sử, từ giai đoạn giành và giữ vững độc lập, đến công cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc và cho đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, đối mặt với “thù trong giặc ngoài” trong những ngày đầu lập nước, ngoại giao đã tiên phong đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng, bảo toàn chính quyền nhân dân, kéo dài thời gian chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến trường kỳ. Những nước cờ ngoại giao mẫu mực của Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946 cũng như những nỗ lực không ngừng tại các Hội nghị Đà Lạt và tại Fontainebleau, đưa đất nước vào thế tối ưu nhất có thể trong hoàn cảnh ngặt nghèo của đất nước khi đó. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, ngoại giao vừa phục vụ kháng chiến, vừa tích cực đấu tranh phá vỡ thế bao vây, cô lập, vừa mở rộng quan hệ với bên ngoài và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Cùng các mặt trận quân sự và chính trị, ngoại giao Việt Nam đã phát huy những thắng lợi trên chiến trường để buộc các nước phải ngồi vào bàn đàm phán. Hiệp định Geneva và Hiệp định Paris không chỉ là những mốc son ngoại giao chói lọi mà còn tạo thời cơ cho thắng lợi vĩ đại giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Bước vào giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh, ngoại giao là lực lượng tiên phong trong việc từng bước phá thế bao vây, cấm vận, đưa đất nước bước ra khỏi khó khăn về kinh tế - xã hội; đồng thời bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc, khôi phục quan hệ với các nước Đông Nam Á, thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ và mở rộng quan hệ với các quốc gia khác. Bên cạnh đó, cùng với quốc phòng - an ninh, ngoại giao đã góp phần xây dựng vành đai biên giới hòa bình, hữu nghị, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ và tạo dựng các cơ chế hợp tác để giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình. Ngoại giao đa phương góp phần đưa Việt Nam từ nước bị bao vây, cô lập trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế ngày càng trở thành động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, huy động các nguồn lực, điều kiện bên ngoài cho phát triển. Các lĩnh vực công tác người Việt Nam ở nước ngoài, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, bảo hộ công dân tiếp tục được triển khai hiệu quả, toàn diện. Trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngoại giao Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp vào những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. NHỮNG QUYẾT SÁCH CHIẾN LƯỢC Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 4 Nghị quyết “trụ cột” từ thể chế, khoa học công nghệ đến kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế. Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết, ngành Ngoại giao có những sự chuẩn bị gì để tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết 59? Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Nhìn lại lịch sử cách mạng của đất nước, chúng ta đều nhận thấy sự phát triển của đất nước luôn gắn liền với những xu thế, biến chuyển của thời đại. Chúng ta đang sống trong giai đoạn thế giới có những thay đổi mang tính thời đại. Đây cũng là cũng là thời kỳ chiến lược quan trọng của cách mạng Việt Nam để bước vào kỷ nguyên phát triển hùng mạnh của dân tộc, đạt mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc đạt mục tiêu 100 năm thành lập nước. Trong bối cảnh đó, “Bộ tứ trụ cột” Nghị quyết là động lực để đưa Việt Nam “cất cánh” trong giai đoạn phát triển mới. Các Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật, Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 59 về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới là những quyết sách chiến lược góp phần kiến tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho mục tiêu phát triển mạnh mẽ, bứt phá của đất nước. Trong đó, Nghị quyết số 59 đánh dấu bước ngoặt về đổi mới tư duy, cách tiếp cận trong quá trình hội nhập của đất nước, theo đó hội nhập quốc tế vừa được xác định là “trọng yếu, thường xuyên” vừa là “động lực quan trọng” đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Hội nhập quốc tế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc định vị Việt Nam là quốc gia “đến sau”, “tham gia”, “gia nhập” mà xác định vị thế của quốc gia “xây dựng”, tham gia “định hình” và “dẫn dắt” các khuôn khổ hợp tác phù hợp với điều kiện và năng lực mới của đất nước. Xin Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cho biết ngành Ngoại giao sẽ triển khai nhiệm vụ ngoại giao kinh tế như thế nào để góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong thời gian tới? Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn: Ngoại giao kinh tế không chỉ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà còn trở thành động lực quan trọng trong công cuộc phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của Việt Nam. Thời gian qua, ngoại giao kinh tế được triển khai đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với đối ngoại chính trị, quốc phòng, văn hóa, tạo nên một mặt trận thống nhất, phục vụ hiệu quả cho công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Một kết quả nổi bật là đến nay chúng ta đã thiết lập quan hệ kinh tế - thương mại với hơn 230 quốc gia, vùng lãnh thổ; ký kết và triển khai 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới và đang thúc đẩy đàm phán với các đối tác khác. Cùng với đó, việc tích cực triển khai Chỉ thị 15 của Ban Bí thư về ngoại giao kinh tế đã góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong thị trường khu vực và thế giới; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng và cải thiện vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh thách thức và cơ hội đan xen, bám sát mục tiêu phát triển của đất nước, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số và 2 mục tiêu 100 năm, trong thời gian tới, ngoại giao kinh tế sẽ tập trung vào nhiệm vụ ưu tiên sau: Khai thác tối đa lợi ích của các hiệp định thương mại, đầu tư hiện có, nhất là những thị trường, lĩnh vực còn chưa được khai thác; khai mở các nguồn đầu tư, tài chính mới, nhất là những nguồn lực từ các doanh nghiệp, các quỹ đầu tư lớn; cụ thể hóa các khuôn khổ quan hệ vừa được nâng cấp thành các chương trình, dự án hợp tác kinh tế thiết thực, hiệu quả. Tích cực góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chú trọng làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng), đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức). Kịp thời nhận diện và tranh thủ cơ hội từ những xu hướng mới đang định hình như các xu hướng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; thiết lập hợp tác sâu rộng với các trung tâm đổi mới sáng tạo của thế giới, bao gồm các quốc gia và doanh nghiệp, trong các lĩnh vực mang tính đột phá như công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử. Ngoại giao kinh tế sẽ tiếp tục đồng hành với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến tạo đòn bẩy, kết nối, thu hút các dự án và chương trình hợp tác mới. Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng. BÌNH GIANG (ghi) Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945 - 28/8/2025), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (ảnh) có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí, để nói về sứ mệnh của ngành trong 8 thập kỷ đồng hành cùng dân tộc. Với chủ trương “đa dạng hóa, đa phương hóa”, quan hệ ngoại giao ngày càng được mở rộng. Từ một nước bị bao vây, cô lập, Việt Nam nay đã có quan hệ ngoại giao với 194 nước, thiết lập được mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 nước, trong đó có tất cả các nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, các nước G7 hầu hết các nước G20, là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức quốc tế. 3 n Thứ Sáu n Ngày 22/8/2025 THỜI SỰ Lễ thượng cờ ASEAN tại trụ sở Bộ Ngoại giao ngày 8/8/2025 ẢNH: NHẬT MINH Phá thế cô lập, khẳng định vị thế quốc gia Trong thành tựu đáng tự hào của việc Việt Nam vươn lên vào nhóm 32 quốc gia hàng đầu thế giới về quy mô GDP, tốp 20 quốc gia có quy mô thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất, có đóng góp tích cực của công tác ngoại giao kinh tế. 80 NĂM NGÀNH NGOẠI GIAO VIỆT NAM:

4 TỔNG HỢP LUYỆN DIỄU BINH, DIỄU HÀNH n Thứ Sáu n Ngày 22/8/2025 Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành (Lễ kỷ niệm) vào 6h30 ngày 2/9. Theo Ban Tổ chức, Tổng hợp luyện lần 1 diễn ra lúc 20h ngày 21/8 (thứ Năm); Tổng hợp luyện lần 2 lúc 20h ngày 24/8 (Chủ Nhật); Sơ duyệt lúc 20h ngày 27/8 (thứ Tư); Tổng duyệt lúc 6h30 ngày 30/8 (thứ Bảy). Để bảo đảm an ninh, an toàn, Công an TP Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8 (sớm hơn 5h30 so với thông báo trước). Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ. TUYẾN ĐƯỜNG CÁC KHỐI DIỄU BINH, DIỄU HÀNH ĐI QUA Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội. Đường tập kết vào lễ đài: Các đơn vị Quân đội tập kết tại các phố Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng). Các đơn vị Công an tập kết tại phố Phan Đình Phùng. Các khối quần chúng nhân dân tập kết tại phố Quán Thánh. Khối xe pháo tập kết tại khu vực nút giao đường Hùng Vương - phố Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm. Khối nhân dân tập kết tại đường Bắc Sơn, ngã tư phố Tôn Thất Đàm - đường Độc Lập. Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài: Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Khối đi bộ của Quân đội, Quân đội nước ngoài, Dân quân tự vệ, Công an đi theo 4 tuyến đường: - Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Lê Hồng Phong - Ngọc Hà đến công viên Bách Thảo. 20 giờ tối 21/8, bắt đầu chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đầu giờ chiều, hàng nghìn người dân đã có mặt giữ chỗ trên các tuyến phố trung tâm - nơi các khối diễu hành đi qua, cùng hát vang giai điệu “Như có Bác trong ngày đại thắng”. Sức mạnh của lòng yêu nước Đông đảo người dân hân hoan chào đón Khối tăng thiết giáp trước giờ hợp luyện nNHÓM PV Các chương trình tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt Nụ cười của nữ chiến sĩ Các bạn trẻ đến từ sớm đón xem Một đơn vị trên đường tiến về Hà Nội Người dân Hà Nội chào đón các khối diễu hành đang tiến về Thủ đô Một bác cựu chiến binh đi xem tổng hợp luyện

5 n Thứ Sáu n Ngày 22/8/2025 TỔNG HỢP LUYỆN DIỄU BINH, DIỄU HÀNH Người dân Hà Nội xem máy bay bay qua Quảng trường Ba Đình Nữ chiến sĩ cảnh sát cơ động trên xe đặc chủng bọc thép chống đạn Khối xe tăng thiết giáp Người dân nô nức đón xem Hà Nội lắp nhiều màn hình LED phục vụ người dân Nhằm phục vụ người dân theo dõi lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, hàng loạt màn hình LED cỡ lớn đang được lắp đặt tại các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội. Ngoài hệ thống màn LED, hệ thống loa truyền thanh cũng được lắp đặt trên nhiều tuyến đường khu vực nội thành Hà Nội. Hệ thống loa truyền thanh phục vụ phát các nội dung theo kịch bản điều hành của ban tổ chức (hiệu lệnh, nhạc hành khúc, nhạc nghi lễ) đồng bộ trên toàn tuyến diễu binh, diễu hành với tổng chiều dài dự kiến khoảng 10km. CÔNG HƯỚNG Ưu tiên vị trí hàng đầu cho cựu chiến binh theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành Ngày 20/8, UBND TP Hà Nội ban hành công văn về việc đảm bảo các điều kiện phục vụ nhân dân, du khách theo dõi các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025). Chủ tịch UBND Thành phố phân công: Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn, Trưởng Tiểu ban An ninh, giao thông chỉ đạo xây dựng các phương án phân luồng, điều tiết giao thông, lưu lượng quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh, trật tự tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các tuyến đường, tuyến phố có lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Ông Dương Đức Tuấn cũng có nhiệm vụ bố trí lực lượng Công an, thanh niên tình nguyện đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đông người, điểm tập kết, khán đài, đường phố, điểm đặt màn hình LED phục vụ nhân dân xem Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, ưu tiên các vị trí hàng đầu để cựu chiến binh, người già, phụ nữ, trẻ em theo dõi phù hợp tình hình thực tế. TRẦN HOÀNG Cụ bà 82 tuổi lần đầu xem diễu binh Háo hứng, mong chờ, cụ bà Trần Thị Niên (82 tuổi), quê gốc Thái Bình, hiện sinh sống tại Cát Linh, Hà Nội, xúc động chia sẻ niềm vui khi được trực tiếp tham dự một hoạt động có ý nghĩa lớn lao như vậy. “Lần đầu tiên tôi được đi xem tổng hợp luyện. Tôi cũng đã đợi từ rất lâu rồi để được chứng kiến khoảnh khắc này”, bà Niên nói, giọng đầy xúc động. Dù chưa từng tham gia bộ đội hay thanh niên xung phong, bà cho biết mình từng là công nhân trong thời chiến. Bà cũng nhiều lần vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do tuổi cao, sức yếu, con cháu không dám đưa bà đi vì lo sợ bà mệt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của người giúp việc, bà vẫn có mặt từ sớm để hoà vào không khí tự hào dân tộc. CHÂU LINH - Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Tràng Thi -Tràng Tiền đến Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. - Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ phải vào phố Nguyễn Thái Học - Kim Mã Liễu Giai - Văn Cao đến sân vận động Quần Ngựa. - Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương thì rẽ trái vào phố Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn đến công viên Thống Nhất. Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo. Khối Hồng kỳ: Sau khi đi qua lễ đài thì rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, đến sân vận động Quần Ngựa. Các khối quần chúng, khối Văn hóa - Thể thao: Sau khi đi qua lễ đài thì đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình biểu tượng các khối rẽ phải đi theo đường Nguyễn Thái Học về vị trí tập kết tại đường Trịnh Hoài Đức). Tuyến xe tăng, bánh xích: Sau khi đi qua lễ đài thì đi về Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng. Tuyến xe bánh lốp: - Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1. - Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến phố Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng Hạ - Trần Duy Hưng - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

CƯỜNG ĐỘ, ÁP LỰC RẤT CAO Thành Đoàn Hà Nội tuyển chọn 8.800 tình nguyện viên (TNV) đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các cơ sở Đoàn phục vụ Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong số đó, hơn 800 TNV được chọn trực tiếp tham gia phục vụ khu vực vòng trong tại khán đài Quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Theo thông tin từ Thành Đoàn Hà Nội, 800 TNV phục vụ khu vực vòng trong này được chọn từ sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải và Đại học Phenikaa. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp, góp phần bảo đảm sự trang nghiêm và thành công của sự kiện trọng đại của đất nước. Các TNV trải qua nhiều vòng tuyển chọn, tập huấn kỹ lưỡng từ cấp trường cho đến cấp thành phố, trang bị những kỹ năng cần thiết, từ văn hóa giao tiếp, tác phong ứng xử, kỹ năng ngoại ngữ cho đến nền tảng kiến thức lịch sử - văn hóa. Ngoài chương trình tập huấn chung với 8.800 TNV, các TNV phục vụ tại khu vực khán đài Quảng trường Ba Đình còn tham gia các buổi tập huấn riêng, với những lưu ý đặc biệt. Trong buổi tập huấn sáng 21/8, tại ĐH Phenikaa, bà Trần Minh Châu, Phó Trưởng phòng quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội nhấn mạnh, các TNV tại khu vực khán đài sẽ làm việc với cường độ, áp lực rất cao. Trong ngày đại lễ, các TNV xác định sẽ làm việc gần 20 giờ liên tục, ăn ngủ tại nơi diễn ra sự kiện. Vì vậy, các TNV đặc biệt là TNV nữ cần chuẩn bị tinh thần và sức khỏe tốt nhất để tham gia phục vụ trọn vẹn trong ngày đại lễ quốc gia. Không chỉ trong ngày lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 2/9, các ngày sơ duyệt (27/8), tổng duyệt lễ kỷ niệm (30/8) các TNV khu vực khán đài đều có mặt thực hiện nhiệm vụ một cách chuyên nghiệp để có kinh nghiệm tốt nhất cho ngày lễ chính. “Các TNV cần xác định mình là người đến trước, về sau. Có mặt trước giờ đại biểu đến 30 phút, sau khi chương trình kỷ niệm kết thúc ở lại dọn dẹp vệ sinh khán đài sạch đẹp, giữ gìn sự tôn nghiêm trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bà Trần Minh Châu nhấn mạnh. QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ Đại học Phenikaa có gần 500 TNV được chọn tham gia phục vụ tại khu vực khán đài. Đến thời điểm này, các TNV hào hứng đón nhận nhiệm vụ với tinh thần sẵn sàng cống hiến cao nhất. Phan Thế Bảo, sinh viên khóa 15 ngành Quản trị nhân lực, Chủ nhiệm CLB Sinh viên tình nguyện, đồng thời là đội trưởng đội hình tình nguyện viên của Phenikaa tại sự kiện A80 không giấu nổi niềm vinh dự, tự hào. Bảo cho biết, các TNV đã có sự chuẩn bị chu đáo mọi mặt cả về tinh thần, sức khỏe, lẫn kỹ năng. Tình nguyện viên phục vụ vòng trong là những gương mặt tiêu biểu, đã tích lũy kinh nghiệm qua nhiều hoạt động tình nguyện lớn, nhỏ trước đây. Với vai trò đội trưởng, Bảo tổ chức lực lượng thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm do một người phụ trách, nhằm quản lý và kết nối thông tin hiệu quả. Với kinh nghiệm từng làm trưởng nhóm nhiều chương trình tình nguyện của ĐH Phenikaa thực hiện nhiều chương trình tình nguyện lớn tại nhiều tỉnh, thành từ Sơn La, Lạng Sơn đến Nghệ An, Hà Tĩnh,… Bảo tự tin sẽ điều hành đội hình tình nguyện ĐH Phenikaa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. “Sự háo hức và quyết tâm, niềm tự hào dân tộc của các bạn tình nguyện viên sẽ là sức mạnh giúp chúng tôi vượt qua áp lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Bảo nói. Trần Thị Thảo Nguyên, sinh viên năm 3 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Phenikaa chia sẻ, ngay từ khi đặt đơn đăng ký cô đã xác định tinh thần “không ngại khó, không ngại khổ”, sẵn sàng giữ kỷ luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Thảo Nguyên cho biết, các TNV phải trải qua kiểm tra sức khỏe, kiến thức lịch sử, văn hóa từ vòng phỏng vấn ban đầu và liên tục được rèn luyện kỹ năng trong suốt quá trình chuẩn bị. Nguyên cũng như các TNV khác xác định sẽ thức xuyên đêm để phục vụ trong ngày đại lễ 2/9. Khi nghe tin có thể phải phục vụ liên tục trong suốt 18- 20 tiếng đồng hồ, Nguyên đã lập sẵn một danh sách những vật dụng cá nhân tối giản mang theo để thuận tiện cho công việc. Đặc biệt, câu chuyện gia đình gắn bó với các sự kiện trọng đại của đất nước càng tiếp thêm động lực cho Nguyên. Ông ngoại Nguyên từng tham gia đội hình diễu hành cựu chiến binh tại Đại lễ A50 ở TPHCM. Em trai Nguyên cũng tham gia tình nguyện viên phục vụ tại sự kiện A50. Chính niềm tự hào đó khiến Nguyên quyết tâm cống hiến hết mình cho A80 và giữ bí mật với gia đình để sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới gửi tặng họ những hình ảnh kỷ niệm đặc biệt. Nguyễn Thị Phương Anh, thành viên CLB Lý luận trẻ ĐH Phenikaa chia sẻ niềm háo hức. Với nhiều trải nghiệm tình nguyện trước đây, Phương Anh cho rằng, thời gian chuẩn bị cho sự kiện lần này hoàn toàn xứng đáng, bởi được góp sức cho ngày trọng đại của đất nước là niềm vinh dự không phải ai cũng có được. Cô luôn chú trọng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là với các đại biểu lớn tuổi và khách quốc tế, để có thể ứng xử tinh tế và phù hợp trong mọi tình huống. PGS.TS Nguyễn Tô Trung, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa chia sẻ, việc chào đón hơn 700 TNV tham gia sự kiện đặc biệt A80, trong đó gần 500 TNV phục vụ khu vực khán đài là niềm vinh dự của nhà trường, đồng thời là cơ hội để sinh viên thể hiện khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự Tổ quốc. Ông chia sẻ, trước lễ ra quân, Ban giám hiệu đã căn dặn sinh viên cần trang bị đầy đủ hành trang từ tri thức, văn hóa đến kỹ năng giao tiếp, ứng xử và ngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông bày tỏ niềm tin, với tinh thần khát vọng và trách nhiệm, sinh viên Phenikaa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ Việt Nam trong Đại lễ 2/9. LƯU TRINH 8.800 tình nguyện viên, đặc biệt là hơn 800 bạn trẻ được tuyển chọn làm lực lượng “vòng trong” tại khán đài Quảng trường Ba Đình ngày đêm miệt mài tập huấn, rèn luyện sẵn sàng cho nhiệm vụ vinh dự nhưng đầy thử thách trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Sẵn sàng làm việc gần 20 giờ liên tục 6 n Thứ Sáu n Ngày 22/8/2025 GIỚI TRẺ Đội trưởng Phan Thế Bảo cùng các TNV Đại học Phenikaa Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam vừa phối hợp tổ chức Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2025. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho biết, mỗi bạn trẻ, dù xuất phát điểm khác nhau, đều mang trong mình khát vọng sống có ích và được cống hiến. Nhưng với thanh niên khuyết tật, hành trình ấy gập ghềnh hơn, cần nhiều nghị lực hơn, và càng cần sự sẻ chia, khích lệ từ cộng đồng. “25 gương mặt được vinh danh đã chứng minh một chân lý: Giới hạn không nằm ở khiếm khuyết thể chất, mà nằm ở niềm tin và ý chí. Các bạn đã vượt qua bao khó khăn để học tập, lập nghiệp, khởi nghiệp, tham gia các hoạt động xã hội, để rồi mỗi bước đi của các bạn đều tỏa sáng nghị lực, lan tỏa niềm tin và tiếp thêm sức mạnh cho hàng triệu thanh niên khác”, anh Lâm nói. Anh Nguyễn Tường Lâm mong muốn mỗi bạn trẻ được tuyên dương trong chương trình, tiếp tục gìn giữ ngọn lửa nghị lực trong tim và bước đi kiêu hãnh trên hành trình của mình. Hãy tỏa sáng bằng chính sự kiên cường, lạc quan và nỗ lực không ngừng. Và hãy tin rằng: xã hội luôn cần đến các bạn, luôn dang rộng vòng tay chào đón và đồng hành cùng các bạn. Tại chương trình, 25 gương thanh niên đã được vinh danh và nhận Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng tới mỗi gương được tuyên dương trong chương trình. TƯỜNG KHA Tuyên dương 25 gương thanh niên khuyết tật Ban Tổ chức đặc biệt lưu ý các TNV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cần đặc biệt tôn trọng Quốc kỳ, Đảng kỳ và ảnh Bác Hồ. Nếu thấy cờ Đảng, cờ Tổ quốc bị rơi, hãy nhặt lên, giữ gìn cẩn thận, trao lại cho người đánh rơi hoặc trao lại cho Ban Tổ chức. Nghiêm cấm hành vi để/đặt ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống đất hay những nơi thiếu tôn nghiêm. TÌNH NGUYỆN VIÊN PHỤC VỤ SỰ KIỆN A80: Á hậu Vân Nhi và các TNV ĐH Phenikaa tại buổi tập huấn 8.800 TNV do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức

KHI ĐH “KHÁT” THÍ SINH Năm 2024, cả nước có 733.600 thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH. Số trúng tuyển đợt một gần 673.600. Tính đến hết thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, có 81,87% thí sinh chính thức trúng tuyển. Như vậy, chỉ có khoảng 60.000 thí sinh trượt ĐH năm 2024. Nguyên nhân do thí sinh đăng kí nguyện vọng vượt năng lực, trong khi điểm của các em vẫn có cơ hội trúng tuyển vào nguyện vọng khác. Do vậy, nhiều trường ĐH vẫn “khát” thí sinh, tuyển bổ sung ngay khi công bố điểm chuẩn đợt 1. Năm nay, không được xét tuyển sớm nên nhiều trường ĐH “sốt ruột”, lo lắng khi chưa “vợt” được thí sinh. Một số trường đã dùng “chiêu trò” để đón thí sinh ngay sau kết thúc đăng kí nguyện vọng. Trường ĐH Gia Định gửi thư mời nhập học hệ ĐH chính quy năm 2025 từ đầu tháng 8, mời thí sinh đến làm thủ tục nhập học khóa học kĩ năng hành trang tân sinh viên với chủ đề thế hệ GenAI hội nhập quốc tế miễn phí và được cấp bằng chứng nhận. Trường ĐH Văn Hiến thông báo hỗ trợ thí sinh từ 5060% học phí học kì 1 và 10-30% học phí học kì 2 nếu thí sinh đăng kí trong khoảng thời gian quy định, đợt 2 kéo dài từ 1-5/8. Trường ĐH Hùng Vương TPHCM giữa tháng 7 gửi thư mời nhập học hệ ĐH chính quy năm 2025, căn cứ theo nguyện vọng đăng kí xét học bạ. Thí sinh trúng tuyển buộc phải tới các cơ sở của trường để làm thủ tục nhập học theo thời gian quy định. Ngày 20/8, chưa hết thời gian lọc ảo theo quy định, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM đã công bố điểm chuẩn phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Mức điểm chuẩn dao động từ 15-20/30 điểm. Đây là cơ sở giáo dục ĐH thông báo ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất năm nay (12/30 điểm). Trong khi theo quy định của Bộ GD&ĐT, phải kết thúc thời gian lọc ảo mới được công bố điểm chuẩn trúng tuyển (thông tin gần đây nhất là 22/8). Đề án tuyển sinh một số trường ĐH cũng để lại nhiều băn khoăn. Ví dụ trong đề án tuyển sinh năm 2025, Trường ĐH Gia Định đưa ra thông tin tuyển sinh 2 năm gần nhất. Trong đó, năm 2024, khi trường ĐH còn được xét tuyển sớm, 27/27 ngành của trường không có thí sinh xác nhận nhập học ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT dù có chỉ tiêu và điểm chuẩn là 15/30. Thí sinh cũng từ chối tham gia phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM của trường. Riêng phương thức xét học bạ có một số thí sinh xác nhận nhập học. Đặc biệt ngành Mạng máy tính và Truyền thông còn 3 không (không có thí sinh xác nhận nhập học ở cả 3 phương thức xét tuyển) dù có 40 chỉ tiêu. Năm 2023, tình trạng tương tự cũng xảy ra đối với cả 3 phương thức xét tuyển của trường. HỆ LỤY LÂU DÀI Những năm qua, số lượng thí sinh trúng tuyển ĐH nhưng từ chối nhập học không ít. Nguyên nhân xuất phát từ việc trúng tuyển nguyện vọng không ưng ý; chỉ lấy thành tích cho trường THPT còn thí sinh đã có lựa chọn khác; thí sinh trúng tuyển nhưng lựa chọn du học… Năm 2024, có khoảng 122.107 thí sinh không xác nhận nhập học, chiếm 18,13% tổng số thí sinh trúng tuyển đợt 1. Năm 2023 gần 118.000 thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 nhưng bỏ xác nhận nhập học. Năm 2022 con số này là hơn 103.000 thí sinh... Lãnh đạo một trường ĐH tư thục thừa nhận, số thí sinh trượt hoàn toàn khỏi các trường ĐH ở Việt Nam rất ít. Đây là kết quả của nhiều yếu tố: chỉ tiêu tuyển sinh được mở rộng; phương thức xét tuyển ngày càng đa dạng (thi tốt nghiệp THPT, xét học bạ, chứng chỉ quốc tế, kì thi riêng…); và sự phân tầng rõ rệt giữa các trường từ tốp đầu đến các trường địa phương, tư thục. Nhờ vậy, hầu hết thí sinh đều có thể tìm được ít nhất một cánh cửa vào ĐH. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng để lại không ít hệ quả. Thứ nhất, bằng ĐH có nguy cơ mất dần giá trị phân loại, bởi hầu như ai cũng có thể đỗ ĐH khiến tấm bằng không còn là thước đo năng lực rõ rệt. Thứ hai, đào tạo ĐH có nguy cơ vượt quá nhu cầu thị trường, đặc biệt ở các ngành thí sinh ưa chuộng nhưng xã hội đã dư thừa nhân lực, dẫn tới tình trạng cử nhân thất nghiệp hoặc làm trái ngành. Thứ ba, việc tiếp nhận đầu vào không đồng đều tạo áp lực lớn cho các trường, ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo. Điều này cũng gây lãng phí nguồn lực xã hội. Nhiều gia đình đầu tư 3-4 năm học ĐH cho con, nhưng sau đó sinh viên không tìm được việc đúng ngành, hoặc phải quay lại học nghề. Cuối cùng, tâm lí “phổ cập đại học” khiến giáo dục nghề nghiệp và cao đẳng ít được quan tâm, trong khi thị trường lao động lại thiếu trầm trọng nhân lực kĩ thuật và công nhân lành nghề. Nhìn tổng thể, việc rất ít thí sinh trượt ĐH không hẳn là tín hiệu hoàn toàn tích cực. Vấn đề đặt ra là cần tái cân bằng hệ thống giáo dục, giữa ĐH và đào tạo nghề, đồng thời nâng cao chất lượng, thay vì chỉ mở rộng số lượng. Có như vậy, tấm bằng ĐH mới thực sự gắn với năng lực và giáo dục mới đáp ứng đúng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. NGHIÊM HUÊ Số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tương đương với chỉ tiêu tuyển sinh nên gần như không có ai trượt đại học (ĐH), chỉ là trúng tuyển trường nào. Khó như trượt đại học Thí sinh tìm hiểu thông tin lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH năm 2025 ẢNH: NAM TRẦN Theo GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội, nguồn nhân lực do các cơ sở giáo dục ĐH đào tạo là lực lượng lao động đầu vào của doanh nghiệp. Do vậy, chất lượng đào tạo của nhà trường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của khối doanh nghiệp. Nếu hội đồng cấp quốc gia có thể đóng vai trò cầu nối, giúp doanh nghiệp cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về nhu cầu lao động và phản hồi trực tiếp đến các cơ sở đào tạo, chương trình giảng dạy sẽ được điều chỉnh sát với thực tiễn, từ đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường lao động. Ông Trình cho rằng, hội đồng này có thể giải quyết được một số vướng mắc hiện nay. Thực tế chưa có hệ thống dự báo đầy đủ, tin cậy về nhu cầu nhân lực ngắn hạn, trung hạn và dài hạn từ phía doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo ĐH kéo dài từ 4-5 năm, việc dự báo chính xác nhu cầu trung và dài hạn thực sự quan trọng, giúp định hướng ngành học và nghề nghiệp cho học sinh ngay từ bậc phổ thông. Công tác dự báo và cung cấp thông tin về thị trường lao động còn thiếu và yếu, khiến hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông chưa gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nhân lực quốc gia. Nếu hội đồng có cơ chế đủ mạnh để giải quyết bài toán này thì đây sẽ là bước tiến nhằm cải thiện sự liên thông giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Hội đồng cũng cần có khả năng dự báo chất lượng nguồn nhân lực. Việc này nhằm xây dựng các bộ tiêu chuẩn chung về kĩ năng và năng lực, đồng thời gắn kết chặt chẽ với chuẩn đầu ra của các cơ sở đào tạo từ nghề đến ĐH. “Chỉ khi chất lượng đầu ra của người học đáp ứng được yêu cầu lâu dài của doanh nghiệp, mối liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động mới thực sự bền vững. Đây là một trong những vấn đề cốt lõi mà hội đồng cần tập trung giải quyết”, ông Trình nói. HOA BAN GS.TS Chử Đức Trình Đề xuất thành lập Hội đồng cấp quốc gia về đại học - doanh nghiệp Thành lập Hội đồng cấp quốc gia về ĐH - doanh nghiệp là cần thiết để kiểm soát chất lượng đào tạo giáo dục ĐH trong bối cảnh hiện nay. Trước câu hỏi của thí sinh, có phải bằng ĐH đang thực sự “lạm phát” hay không? Đại diện Vụ Giáo dục ĐH khẳng định, bằng ĐH là chứng nhận kiến thức, kĩ năng về một lĩnh vực nào đó khi sinh viên bước vào thị trường lao động. Nếu không học tập, không cố gắng, cơ hội sẽ đến với người khác hoặc bị AI thay thế. Chỉ tiêu vào ĐH nhiều hơn là cơ hội nhiều hơn cho mỗi người có thể học tập. Theo vị lãnh đạo trường ĐH tư thục, việc tuyển sinh dễ dãi khiến nhiều trường ĐH phải tiếp nhận thí sinh học lực yếu, gây áp lực cho giảng dạy và ảnh hưởng chất lượng đào tạo. 7 KHOA GIÁO Thứ Sáu n Ngày 22/8/2025

