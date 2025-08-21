Báo Tiền Phong số 233/2025

Doanh nghiệp tìm lối đi mới THỨ NĂM 21/8/2025 Số 233 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 8 + 9 + 11 TRANG 5 TRANG 9 TRANG 4 Trường ĐH khát thí sinh CHUYỆN HÔM NAY XEM TIP TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ Chưa bao giờ đỗ đại học lại dễ và thuận tiện như hiện nay. Khó như trượt đại học là có thật. Trường đại học Việt Nam hướng đến đào tạo tinh hoa hay phổ cập đại chúng? TRANG 2 + 3 Sẵn sàng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại lễ Những chuyến xe buýt đặc biệt Tổng Bí thư nêu rõ, truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: Bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân. Học sinh có nhiều bộ sách giáo khoa để lựa chọn ẢNH: HỒNG VĨNH Chính phủ liêm chính, vì dân Từ nền hành chính quản lý sang kiến tạo, phục vụ Cần tiếp thu để thực hiện tốt hơn Nghệ sĩ hợp luyện diễu hành Một bộ sách giáo khoa là tư duy cũ TRANG 6 VÒNG 2 GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA - GIA LAI 2025: Ấn tượng golfer mang hai quốc tịch Cận vệ của Bác Hồ trao tặng hai hiện vật quý Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ẢNH: VGP

2 nThứ Năm n Ngày 21/8/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM GÁNH TRÊN VAI “CỖ MÁY” QUỐC GIA Sáng 20/8, phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, 80 năm trước, trong những ngày lịch sử long trời lở đất, dưới ngọn cờ của Đảng, toàn dân tộc vùng lên làm chủ vận mệnh của mình. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời giữa muôn vàn khó khăn: Thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt hoành hành, ngân khố trống rỗng. Thế nhưng, chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân. Những người nông dân, công nhân, trí thức được giác ngộ đã “xắn tay áo” dựng xây Nhà nước mới trên nền tảng độc lập dân tộc và khát vọng tự do, hạnh phúc. Từ buổi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ấy, biết bao thế hệ cán bộ lãnh đạo Chính phủ, từ Trung ương tới cơ sở, đã bước vào giai đoạn thử thách, giai đoạn cam go, mọi cái đều bỡ ngỡ, gian nan. “Các đồng chí vừa là người điều hành quốc gia, vừa là người lính nơi tuyến đầu quản trị, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; vừa là kiến trúc sư thiết kế thể chế, vừa là người thợ cả dựng lên những thiết chế đầu tiên của một Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt”, Tổng Bí thư bày tỏ. Lịch sử đã chứng kiến hai cuộc trường kỳ kháng chiến vĩ đại, nơi ý chí của dân tộc kết tinh thành sức mạnh vô song. Trong những năm tháng ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã gánh trên vai cả một “cỗ máy” quốc gia vận hành trong chiến tranh. Từ “hạt gạo chia đôi”, từ “bát cơm sẻ nửa”, Chính phủ của chúng ta đã hiện thực hóa tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”: Kiên định mục tiêu độc lập tự do, nhưng linh hoạt, mềm dẻo, sáng tạo trong mọi sách lược. Tổng Bí thư cho rằng, đó là những năm tháng mà mỗi văn bản chỉ đạo, mỗi quyết định điều hành đều in đậm dấu ấn trách nhiệm với sinh mệnh quốc gia; nơi mà mỗi tấc đất giải phóng, mỗi nhà máy, công trường, làng xóm, thôn bản, những mái trường, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, được khôi phục sau các trận bom của kẻ thù đều có bóng dáng của những người “đầu tàu gánh vác” trong bộ máy Chính phủ. ĐẰNG SAU NHỮNG CON SỐ TĂNG TRƯỞNG LÀ MỒ HÔI, TRÍ TUỆ Ngày đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, các đồng chí lại đứng trước một sứ mệnh vô cùng nặng nề, trọng đại: Hàn gắn vết thương chiến tranh, khắc phục hậu quả đổ nát, đưa cả dân tộc bước vào thời kỳ kiến thiết, phát triển. Đó là giai đoạn mà từng đồng vốn, từng ký gạo, từng mét vải đều quý như vàng; mỗi quyết sách đều là sự cân nhắc đầy trăn trở giữa nhu cầu bức thiết và nguồn lực hạn hẹp. Giữa bộn bề thiếu thốn ấy, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ đã kiên trì tìm đường đổi mới quản trị, thí điểm những cơ chế mới, tháo gỡ rào cản, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi đổi mới được khởi xướng, chúng ta một lần nữa đi đầu trong đột phá tư duy: Chuyển từ cơ chế tập trung, bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới, nơi pháp luật, thị trường và kỷ cương quản trị trở thành bệ đỡ cho sáng tạo và khởi nghiệp… Tổng Bí thư nêu rõ, đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương. Đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích. Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc chính phủ qua các thời kỳ, Tổng Bí thư nêu rõ, tri ân là để khắc ghi, và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân. Theo Tổng Bí thư, bản lĩnh là để đứng vững giữa đổi thay; kỷ cương để hệ thống vận hành thông suốt; đoàn kết là sức mạnh; liêm chính để giữ lòng dân; hành động để biến nghị quyết thành hiện thực; sáng tạo để vượt qua thách thức; hiệu quả để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; và vì dân, để mọi chính sách đều tìm về mục tiêu tối thượng là hạnh phúc, ấm no của mỗi người dân Việt Nam. “Nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước. Mỗi chặng đường chúng ta đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân. Chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm”, Tổng Bí thư nêu rõ. LUÂN DŨNG Sáng 20/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức phiên trọng thể. 200 đại biểu chính thức tham dự đại hội, đại diện cho hơn 500 đảng viên của 15 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xác định, trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Đảng bộ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy mạnh mẽ truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Tại đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ; chỉ định bí thư, phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, hiện tại chỉ định 22 người (5 trường hợp sẽ bổ sung sau). Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 9 người, hiện tại chỉ định 7 người (2 trường hợp sẽ bổ sung sau). Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy. Bà Diệp Thị Thu Huyền được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. TRƯỜNG PHONG “Trước những mái đầu bạc phơ mà tinh anh, sáng suốt; trước những trái tim đã trải qua bao gian lao mà vẫn cháy bỏng yêu nước thương dân, chúng tôi luôn trân trọng và càng thấy trách nhiệm nặng nề. Mỗi đồng chí là một pho sử sống, là một tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau học hỏi, để vững bước tiến vào tương lai”. Tổng Bí thư TÔ LÂM Tổng Bí thư nêu rõ, truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: Bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ ẢNH: TTXVN Chính phủ liêm chính, vì dân Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam THỜI SỰ

Sáng 20/8, trong không khí chào mừng Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ (28/8/1945 - 28/8/2025) được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi nhớ lại, ngày 28/8/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới; công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia, gồm 15 thành viên, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Sự kiện này đánh dấu sự ra đời của Chính phủ Cách mạng đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, gồm 13 Bộ (Ngoại giao, Nội vụ, Thông tin Tuyên truyền, Quốc phòng, Thanh niên, Kinh tế quốc gia, Cứu tế xã hội, Tư pháp, Giao thông Công chính, Lao động, Y tế, Tài chính, Quốc gia Giáo dục). Nhìn lại lịch sử 80 năm, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ luôn đoàn kết, thống nhất, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội” và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, góp phần đạt được những thắng lợi to lớn, tạo nên những bước ngoặt có tính “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái”. Khái quát 8 thành tựu nổi bật, Thủ tướng nhấn mạnh đến việc tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, xoá bỏ hơn 1.000 năm chế độ phong kiến, đập tan ách thống trị gần 100 năm của thực dân, phát-xít, mở ra kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên độc lập, tự do cho Nhân dân, cho đất nước. Chính phủ cũng tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, cụ thể hóa chủ trương, quyết sách của Đảng thành những chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, trước hết là tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”; tinh gọn bộ máy ở Trung ương; sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, tinh gọn, Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ và 5 cơ quan thuộc Chính phủ; chính quyền địa phương 2 cấp với 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Đồng thời chuyển đổi trạng thái từ nền hành chính quản lý sang nền hành chính kiến tạo, phục vụ nhân dân bước đầu đã hoạt động ổn định, thông suốt. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh đến thành tựu phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc. Để đạt được 2 mục tiêu chiến lược 100 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, nỗ lực phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 8%, tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. HẾT LÒNG PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, nguồn lực và động lực quan trọng nhất cho sự phát triển; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Cùng với đó, sẽ tập trung triển khai, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quan điểm, chủ trương lớn của Đảng: Phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là “then chốt”, trong đó công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”; Đồng thời phát triển nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc - “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, thực hiện chính sách quốc phòng “4 không” và đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hóa… Chính phủ cũng sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt “bộ tứ trụ cột” theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân. Chính phủ cũng đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và phát triển văn hoá. Bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần “Chính phủ là công bộc của dân”, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Chính phủ qua các thời kỳ để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”; đối với công việc: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. LUÂN DŨNG Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm; đối với nhân dân, doanh nghiệp: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”... 3 n Thứ Năm n Ngày 21/8/2025 THỜI SỰ Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ẢNH: VGP Từ nền hành chính quản lý sang kiến tạo, phục vụ Tên phố Bạch Thành Phong được đặt cho đoạn từ ngã tư giao Đại lộ Thăng Long- đối diện đường Lê Quang Đạo, đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và đường Lê Giản. Tuyến phố dài 1.906m; rộng 40m. Ông Bạch Thành Phong (1916-2016) là lão thành cách mạng hoạt động từ thời kỳ tiền khởi nghĩa. Ông tên thật là Bạch Văn Điềm, bí danh Cương Chấn, quê xã Văn La, nay là địa bàn các phường Hà Đông và Dương Nội. Ông sớm giác ngộ và tham gia cách mạng từ thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Tháng 1/1939, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, được cử giữ nhiều trọng trách lớn, như: Bí thư Tỉnh ủy Hà Đông (1941-1942), Bí thư Thành ủy Hà Nội (cuối năm 1942). Tên phố Lê Giản được đặt cho đoạn từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong tại khu Biệt thự liền kề Luis City, đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện (hết địa phận phường Đại Mỗ, giáp địa phận phường Dương Nội). Tuyến phố dài 1.060m, rộng 40m. Ông Lê Giản (1911-2003), tên thật là Tô Gĩ, quê ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Ông là người đứng đầu ngành Công an Việt Nam từ năm 1946 cho đến năm 1952, tương đương với Bộ trưởng Bộ Công an ngày nay. TRƯỜNG PHONG Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu dự lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản ẢNH: VIẾT THÀNH Hà Nội gắn biển tên phố 2 nhà hoạt động cách mạng Sáng 20/8, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài dự lễ công bố quyết định và gắn biển tên phố Lê Giản và phố Bạch Thành Phong tại Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình; chung tay cùng Chính phủ xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Sau ngày sáp nhập đến nay, hàng loạt cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh Quảng Nam cũ phải chuyển ra trung tâm thành phố Đà Nẵng làm việc. Từ chỗ chạy cái vèo đến cơ quan, nay họ phải ngồi xe nhiều tiếng đồng hồ mỗi ngày với bao lo toan lẫn kỳ vọng ở một môi trường mới trong kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước. 2 GIỜ NGỒI XE BUÝT Trên chuyến xe buýt từ cầu Tam Kỳ ra trung tâm thành phố Đà Nẵng, anh N.M (làm việc tại một đơn vị trên đường Lê Hồng Phong) vẫn còn ngái ngủ, chốc chốc lại lấy đôi tay dụi mắt vì dậy sớm. Từ khi về nơi làm mới, hôm nào anh cũng đặt báo thức 4 rưỡi sáng, dậy sửa soạn rồi đến trạm xe buýt đón chiếc xe màu cam ra Đà Nẵng. “Hồi đầu tôi tự chạy xe, bữa đi ké, có hôm lại gọi xe dịch vụ. Từ hôm mở tuyến buýt từ Tam Kỳ vào thẳng trung tâm thành phố thì tôi đi đều xe này. Trên xe cũng có nhiều công chức, viên chức đi làm từ sáng sớm như mình nên nói chuyện đỡ buồn”, anh kể. Ngồi kế bên anh, chị H.L đồng nghiệp gục đầu vào cửa kính tranh thủ chợp mắt trong khoảng hai tiếng đồng hồ khi xe lăn bánh. Trên tay chị cầm theo hộp xôi mua vội gần nhà, lát nữa vào cơ quan chị mới tranh thủ ăn. Xe buýt sau nhiều trạm dừng đón cũng đi hết địa phận tỉnh Quảng Nam cũ, chạy vào đường Phạm Hùng, qua cầu Cẩm Lệ rồi đến đường Ông Ích Đường. Bắt đầu từ đây các công chức, viên chức lần lượt xuống xe vào công sở. Chị L ngồi miết tới trạm trên đường Bạch Đằng đoạn gần cầu Rồng mới xuống xe. Lúc này tầm 7h sáng, chị vội vàng đến nơi làm việc cho kịp giờ. Chiều tối, chị lại đón một trong những chiếc xe cuối quay đầu vào Tam Kỳ để về nhà. “Trước đây mỗi ngày chỉ mất vài phút đến cơ quan, bây giờ mất ba bốn tiếng cả đi lẫn về, hôm nào cũng đi xe buýt cả nên người nhừ ra. Nhiều bữa lật đật cho kịp giờ xe chạy người cứ rối tung lên. Nhưng đi miết, giờ đã thành thói quen nên bớt mệt, bớt cập rập”, chị cười. Cũng như chị, nhiều cán bộ, công chức khác không ngờ đến một ngày, quãng đường đi làm của mình dài dằng dặc, xa tít tắp, còn ngang qua cầu Rồng, cầu sông Hàn…mỗi sớm - nơi mà trước đây chỉ khi thong thả mới dẫn cả nhà ra tham quan du lịch. Từ giữa tháng 7, Đà Nẵng bắt đầu triển khai tuyến xe buýt 02 từ bến xe trung tâm thành phố đến Cửa Đại (phường Hội An Đông) và tuyến 21 đến cầu Tam Kỳ (phường Hương Trà). Tuyến 21 hoạt động từ 4h45 - 17h30 trên quãng đường 77km, thời gian chạy xe 150 phút. Riêng thời gian chạy xe từ trung tâm hành chính thành phố đến Cầu Tam Kỳ khoảng 120 phút. Ông Nguyễn Điều, nhân viên phục vụ tuyến xe buýt số 21 cho hay, trước đây xe buýt từ Quảng Nam ra không vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, quãng đường ngắn hơn mà khách cũng thưa. Còn bây giờ xe đến tận trung tâm hành chính, vòng lên bến xe, khách đủ đối tượng. “Thứ Hai khách đông hơn vì họ về quê cuối tuần, đầu tuần ra làm việc lại. Cán bộ công chức giờ đã coi xe buýt là phương tiện đi lại tiện lợi, hữu ích. Nhiều người mua nguyên vé tháng vì đi thường xuyên. Làm người phục vụ trên xe, thấy phương tiện được cán bộ công chức lựa chọn để đồng hành nên tôi rất vui”, ông Điều kể. HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Chỉ tính riêng trong phạm vi thành phố Đà Nẵng (cũ), có hơn 30 trạm xe buýt để cán bộ công chức đi tuyến số 21 có thể lựa chọn điểm xuống xe thuận tiện nhất đi đến cơ quan mình. Hai khu vực xuống xe nhiều là đường Ông Ích Đường vì có trụ sở một số đơn vị và gần Trung tâm hành chính thành phố, với các trạm trên đường Bạch Đằng, Lý Tự Trọng. Sáng sáng, không khó để bắt gặp cán bộ công chức quần Tây, áo sơ mi chỉnh tề, tay cầm cặp xách bước xuống từ xe buýt. Những chiếc xe màu cam cứ vài chục phút lại ghé trạm một lần. Đại diện Trung tâm điều hành giao thông thông minh Đà Nẵng cho hay, từ khi khai thác hai tuyến buýt 02 và 21 đến nay, số lượng cán bộ công chức đi lại rất đông. Đông nhất là tuyến 21 từ cầu Tam Kỳ ra Đà Nẵng, với hơn 100 người mua vé tháng, chưa kể những người mua vé lẻ. Để hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, giá vé lượt suốt tuyến chỉ còn 36.000 đồng/khách (giảm 25%), vé tháng đơn tuyến 600.000 đồng và vé tháng liên tuyến 700.000 đồng/khách. Số lượng xe cũng được tăng cường với 16 xe, thêm 5 xe dự phòng. Chuyến xe buýt này đúng là “cứu cánh” cho cán bộ viên chức vì giá quá mềm mà tần suất chạy lại nhiều. So với đi xe dịch vụ, mỗi người hơn 100.000 đồng, đi về hơn 200.000 đồng thì lựa chọn xe buýt là sáng suốt. Chị Xuân Huơng, công tác ở một đơn vị sự nghiệp kể hồi đầu, đi ké xe bạn đồng nghiệp, nhưng thời gian không khớp nhau nên ai lo phần nấy. Chị gọi xe dịch vụ, mỗi ngày đi về hết mấy trăm ngàn, thấy xót quá nên thôi. Liên hệ xe hợp đồng theo tháng, thấy báo mức giá hơn 2 triệu/người, hai vợ chồng vị chi gần 5 triệu, chị cũng… lơ luôn. “May sao có chuyến xe buýt này, chỉ có 600.000 đồng, muốn đi bao nhiêu, giờ nào cũng được nên tôi bớt lo hẳn. Lỡ có muộn mất chuyến đầu thì sẽ đi các chuyến tiếp theo cách nhau khoảng 10 phút”, chị hài lòng. THANH HIỀN “Chuông báo thức tôi đặt lúc 5 giờ kém. Hai vợ chồng gửi con cho ông bà trông rồi đi làm với nhau. Nhiều hôm ngoài đó có họp hành sớm, lại lục đục dậy lúc 4 giờ. May có những tuyến xe buýt chạy từ mờ sáng, giá lại rẻ nên bớt lo cho quãng đường đi làm tới 70 cây số”, chị Xuân Hương, công tác ở một đơn vị sự nghiệp kể. CÁN BỘ 26, TỪ MỜ SƯƠNG ĐẾN ÁNH ĐÈN CÔNG SỞ Bài 2: Những chuyến xe buýt đặc biệt “Thứ Hai khách đông hơn vì họ về quê cuối tuần, đầu tuần ra làm việc lại. Cán bộ công chức giờ đã coi xe buýt là phương tiện đi lại tiện lợi, hữu ích. Nhiều người mua nguyên vé tháng vì đi thường xuyên. Làm người phục vụ trên xe, thấy phương tiện được cán bộ công chức lựa chọn để đồng hành nên tôi rất vui”. Ông NGUYỄN ĐIỀU “Nhớ hồi trước xem phim nước ngoài hay có cảnh đi làm bằng xe buýt, không ngờ tới ngày mình cũng như vậy. Tôi không chỉ hài lòng vì giá tiền và sự an toàn, mà còn rất kỳ vọng sau này mọi người sẽ dần quen với việc đi xe buýt thay vì xe cá nhân hay xe dịch vụ khác, nhất là những người làm việc trong văn phòng, không di chuyển nhiều. Bởi vì thay đổi một thói quen có thể góp phần giảm bớt ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và còn tạo thói quen đúng giờ cho mỗi người”. Chị XUÂN HƯƠNG chia sẻ Do quãng đường xa và mất nhiều thời gian, xe buýt từ cầu Tam Kỳ ra Đà Nẵng bố trí tần suất phù hợp với nhu cầu của cán bộ, viên chức. Chiều từ cầu Tam Kỳ ra Đà Nẵng lúc 4h45 có chuyến đầu tiên, sau đó nối tiếp các chuyến lúc 5h, 5h5, 5h10, 5h15. Đây là khoảng thời gian đi làm nhiều nhất. Từ trung tâm Đà Nẵng về, từ 16h30 đến 17h30 có 7 chuyến. Cán bộ, công chức, viên chức ngồi xe buýt gần 2 tiếng đồng hồ để đến nơi làm việc ẢNH: THANH HIỀN Chuyến xe chở theo biết bao tâm tư và kỳ vọng ở một môi trường mới của cán bộ, công chức, viên chức ẢNH: THANH HIỀN Chuyến xe buýt từ cầu Tam Kỳ ra trung tâm thành phố Đà Nẵng bắt đầu lăn bánh từ 4h45 mỗi ngày ẢNH: THANH HIỀN 4 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 21/8/2025

Ngay khi Mỹ công bố thuế quan, nhiều doanh nghiệp Việt rơi vào tình trạng chững đơn hàng. Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group cho biết, mặt hàng hạt tiêu vốn chiếm thị phần lớn tại Mỹ lập tức bị tác động. “Khách hàng Mỹ từ McDonald’s, Burger King đến các chuỗi siêu thị đều dùng gia vị Việt, nhưng khi thuế áp lên 20%, họ cân nhắc kỹ về lượng hàng nhập. Trước đây Phúc Sinh có thể xuất 50-70 container/ngày, nay số lượng phải giảm đáng kể” - ông Thông nói. Cũng theo ông Thông, nếu so với Thái Lan, Philippines cùng mức thuế 19% và thị trường cạnh tranh lớn nhất Việt Nam là Brazil với thuế áp 50%, thì Việt Nam vẫn có cơ hội. Tuy nhiên, các hiệp hội, ngành hàng, đối tác vẫn tiếp tục đàm phán, kỳ vọng đưa mức thuế về 0% đối với mặt hàng mà Mỹ không sản xuất được như tiêu, quế, hồi. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nafoods Group nói rằng, xuất khẩu trái cây tươi và chế biến sang Mỹ vốn chiếm 22% tổng lượng hàng. Nhưng từ giữa tháng 7 đến nay, đối tác Mỹ đặt hàng thận trọng hơn, lượng mua ít hẳn. Nafoods phải đàm phán để chia sẻ khoản thuế, nghĩa là biên lợi nhuận giảm mạnh, thậm chí không còn lãi”. Ông Hùng lo ngại lâu dài, nông dân Việt sẽ chịu thiệt, khi trái cây Mỹ vào Việt Nam không bị đánh thuế, giá rẻ hơn; trong khi hàng Việt lại chịu áp lực chi phí cao. Ngành dệt may cũng bị khựng lại - ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Việt Thắng Jean cho biết. “Đơn hàng tháng 7 giảm mạnh, song nhờ đã xuất kịp trước thời điểm áp thuế nên DN chưa bị hụt nhiều. Để giảm phụ thuộc Mỹ, Việt Thắng Jean đang tăng xuất sang EU và Hàn Quốc. Trước đây Mỹ chiếm 30% đơn hàng, nay chúng tôi chuyển dịch để san sẻ rủi ro. Một số DN khác vẫn phụ thuộc 70-80% vào Mỹ, nhưng chúng tôi xác định không bỏ trứng vào một giỏ”, ông Việt khẳng định. Trong khi đó, ngành gỗ lại phản ứng nhanh nhạy với thị trường. Một số DN thậm chí đã tính đến việc xây dựng nhà máy ngay tại Mỹ để tránh hàng rào thuế quan, tận dụng lợi thế thị trường. Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM cho biết, ngay khi thuế được công bố, các DN gỗ đã tranh thủ giao hàng trước khi chính sách có hiệu lực, đồng thời thống nhất cơ chế “chia ba” - nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và bán lẻ cùng gánh thuế. Nhờ vậy, 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ vẫn tăng 7,6%, riêng thị trường Mỹ tăng 11,6%. “Sốc ban đầu đã qua, giờ là giai đoạn thích ứng. Về dài hạn, doanh nghiệp phải đa dạng hóa thị trường, làm mới sản phẩm để không quá lệ thuộc vào Mỹ”, ông Mẫn thừa nhận. LIÊN KẾT, VẬN ĐỘNG THAY VÌ NGỒI YÊN Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - TPHCM (VCCI-HCM) cho rằng, ngành gỗ, nội thất và mỹ nghệ Việt Nam phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường xuất khẩu chính như Mỹ. Theo ông Liêm, bên cạnh việc duy trì và phát triển thị trường Mỹ, cần đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng khác như Nhật Bản, Trung Quốc và EU là chiến lược cần thiết để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo sự phát triển bền vững. Điều này không chỉ giúp cân bằng thị trường mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành gỗ Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. “Chúng tôi chuẩn bị tổ chức hội chợ quốc tế sản phẩm nội ngoại thất và mỹ nghệ Việt Nam Asean- VIFA ASEAN 2025 diễn ra tại TPHCM khoảng cuối tháng 8 tới đây. Với sự tham gia của 200 DN trong và ngoài nước; 10.000 khách tham quan… là cơ hội để DN kết nối giao thương với các nhà mua hàng toàn cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu”, ông Liêm chia sẻ. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM nhìn nhận, trong giai đoạn khó khăn bởi chính sách thuế chưa rõ ràng, các DN dệt may đã đồng lòng liên kết, chia sẻ đơn hàng với nhau. Nhiều DN cũng chủ động khai thác ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để đa dạng hoá thị trường. Đó là cơ sở để ngành dệt may hướng tới hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm nay và duy trì tăng trưởng trong thời gian tới. Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM khuyến nghị: “DN cần tập trung nâng tỷ lệ nội địa hóa để tránh rủi ro trung chuyển và phòng vệ thương mại. Nếu không chủ động nguyên liệu trong nước, hàng Việt sẽ mất lợi thế khi Mỹ yêu cầu truy xuất chi tiết xuất xứ. DN cần sớm tham gia các chương trình chuyển đổi số, tìm kiếm nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho đổi mới công nghệ, đồng thời học cách quản trị chi phí để giảm giá thành...”. UYÊN PHƯƠNG Mức thuế đối ứng 20% của Mỹ đã có hiệu lực và tác động trực tiếp vào doanh nghiệp (DN) Việt Nam. Đây là cú hích lớn cho các ngành xuất khẩu vốn phụ thuộc nhiều vào thị trường Mỹ như nông sản, dệt may, da giày, gỗ... Trước biến động thuế, DN Việt đã thích ứng và tìm lối đi mới để duy trì đơn hàng, tìm những giải pháp căn cơ giúp ứng phó dài hạn. TS Cấn Văn Lực, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia nhấn mạnh, nếu chỉ dựa vào Mỹ, DN Việt sẽ mãi đối diện rủi ro. Mở rộng thị trường và nâng nội lực là con đường duy nhất để vững vàng. “Để không bị động trước những cú sốc thuế quan từ Mỹ, DN Việt cần chủ động đa dạng hóa để giảm rủi ro. Trước mắt, nên đàm phán lại hợp đồng để chia sẻ chi phí thuế với đối tác, tránh tình trạng gánh hết phần thuế dẫn tới mất lợi nhuận. Về dài hạn, DN cần tăng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước và tận dụng tối đa các FTA đã ký để mở thêm cửa vào các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Australia”, ông Lực tư vấn. 5 n Thứ Năm n Ngày 21/8/2025 KINH TẾ Doanh nghiệp Việt cần đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ ẢNH: U.P Doanh nghiệp tìm lối đi mới Đầu năm nay, giá lợn hơi trong nước khởi sắc, đỉnh điểm vào tháng 4, giá có lúc chạm ngưỡng 80.000 đồng/kg- mức cao nhất trong gần hai năm qua. Tuy nhiên, bước sang tháng 6, khi dịch tả lợn châu Phi lan rộng trên toàn quốc, giá thịt lợn hơi lập tức quay đầu giảm nhanh và chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo khảo sát ngày 19/8, giá lợn hơi liên tục giảm tại cả ba miền, hiện tại giá lợn hơi trên cả nước dao động từ 55.000 - 63.000 đồng/kg. Trong những tuần gần đây, sức mua thịt lợn tại Hà Nội có xu hướng giảm rõ rệt khi người tiêu dùng tỏ ra lo ngại về dịch tả lợn châu Phi. Chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất lo ngại khi nghe tin về dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát. Trước đây, ngày nào gia đình tôi cũng ăn thịt lợn. Tuy nhiên, hiện tại, tôi không dám ăn thịt lợn nữa, phải chuyển sang ăn thịt gà, bò, hải sản… Hiện tại, gia đình tôi chỉ ăn thịt lợn 2-3 bữa/tuần”. Anh Tuân, chủ một cửa hàng bún chả (Mai Động, Hà Nội) cho biết: “Lượng khách đến quán gần đây giảm mạnh, một số khách quen cũng không đến. Họ ngại dịch bệnh nên hạn chế ăn ở các hàng quán bên ngoài”. Tâm lý này không chỉ tác động đến thói quen tiêu dùng của người dân mà còn ảnh hưởng mạnh đến các tiểu thương và người chăn nuôi. Tại chợ Khâm Thiên - Hà Nội, chị Trần Thị Thu - tiểu thương có hơn 5 năm buôn bán thịt lợn - cho hay: “Lượng hàng tiêu thụ giảm mạnh so với tháng trước. Trước đây, bình thường tôi lấy hơn 2,5 tạ mỗi ngày, nay giảm xuống chỉ còn 1,8 tạ mà vẫn chưa bán hết. Nếu nhập hàng nhiều quá, không bán được thì phải hạ giá cho các quán cơm bình dân”. Ngược lại, tại hệ thống siêu thị lớn, sức mua thịt lợn lại tăng đáng kể. Đại diện một siêu thị cho biết, từ khi dịch bệnh bùng phát từ tháng 6, lượng thịt lợn bán ra tăng hơn 15% so với tháng trước. Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam nhận định, giá thịt lợn đang chạm đáy. Nếu dịch bệnh sớm được kiểm soát, nguồn cung ổn định trở lại, người nuôi ngừng bán tháo thì giá hoàn toàn có thể phục hồi trong thời gian ngắn. Dự báo đến cuối năm, giá thịt lợn vẫn có khả năng tăng nhưng mức tăng sẽ khó đạt được như những năm trước. Yếu tố then chốt để ngăn đà giảm giá và bảo vệ sinh kế của hàng triệu hộ nuôi là công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi. Nếu dịch bệnh được khống chế, không chỉ hộ nuôi nhỏ lẻ mà cả doanh nghiệp lớn cũng tránh được cảnh phải hạ giá thành. THANH HUYỀN Giá thịt lợn trông chờ vào khả năng tăng vào cuối năm Khi người dân ngại ăn thịt lợn Dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh khiến người chăn nuôi chao đảo, người tiêu dùng e ngại, giá thịt lợn trong nước liên tục giảm sâu. Dịch tả lợn châu Phi (ASF) tiếp tục diễn biến phức tạp và gây áp lực lớn lên ngành chăn nuôi trong nước. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước vẫn còn 926 ổ dịch tại 34 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy đã vượt 330.000 con, chiếm gần 1% tổng đàn. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tập trung mạnh trong tháng 7 và chỉ mới có dấu hiệu giảm nhẹ từ đầu tháng 8.

CÁC BỘ SGK ĐỀU BÌNH ĐẲNG Vừa qua có ý kiến đề xuất một chương trình, một bộ sách chuẩn - nhiều tài liệu bổ trợ. Ông nghĩ sao về đề xuất này? Theo tôi, ý kiến này có lẽ xuất phát từ tư duy giáo dục cũ: Một nền giáo dục “chỉ huy, tập trung”, quá coi trọng việc truyền thụ kiến thức, ngược lại với chủ trương phát triển một nền giáo dục mở, xã hội hóa, giáo dục toàn diện; phát triển phẩm chất, năng lực người học; phát huy cao nhất tiềm năng của mỗi người mà chúng ta đang triển khai trong những năm đầu tiên. Đối với giáo dục phổ thông, ý kiến này đã không quan tâm đến thực tế những thành công của đổi mới bước đầu, sau một chu kì thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 1 đến lớp 12 bằng một chương trình thống nhất với nhiều bộ SGK, đang cần được đánh giá đầy đủ để tiếp tục hoàn thiện. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng: Bộ GD&ĐT cần phải tổ chức biên soạn 1 bộ SGK chuẩn để thực hiện Nghị quyết 88 của Quốc hội. Ông có ý kiến gì thêm? Hãy đọc lại cẩn thận đoạn sau đây của Nghị quyết 88: “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ GD&ĐT tổ chức việc biên soạn một bộ SGK. Bộ này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các SGK do tổ chức, cá nhân biên soạn”. Rõ ràng lí do mà Quốc hội yêu cầu Bộ GD&ĐT tổ chức biên soạn 1 bộ SGK là “để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới”, điều đó phù hợp với những băn khoăn lúc bấy giờ (năm 2014) là sợ khi chương trình giáo dục ban hành ra mà không có các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK cho các nhà trường dạy học. Nhưng thực tế những năm vừa qua đã gạt bỏ được nỗi băn khoăn đó: Đã có một số bộ SGK “xã hội hóa” bảo đảm chất lượng để các nhà trường lựa chọn. Vì vậy không cần đến bộ SGK do Bộ tổ chức biên soạn nữa. Xin nói thêm về vai trò của các bộ SGK khác nhau: Vì “được thẩm định, phê duyệt công bằng” nên các bộ SGK đều bình đẳng, không thể nói bộ nào là chính thức, chuẩn mực hơn, bộ nào chỉ có giá trị tham khảo. Do đó, nếu nói Bộ cần biên soạn một bộ SGK chuẩn mực, các bộ khác (nếu có) chỉ là tài liệu tham khảo là trái với Nghị quyết 88, không “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông”; trái với Nghị quyết 29: “Đa dạng hóa nội dung, tài liệu học tập, đáp ứng yêu cầu của các bậc học, các chương trình giáo dục, đào tạo và nhu cầu học tập suốt đời của mọi người”. CẦN TIẾP THU ĐỂ THỰC HIỆN TỐT HƠN Có ý kiến cho rằng, việc lựa mua bộ SGK chưa hoàn toàn dựa trên cơ sở chất lượng sách mà bị ảnh hưởng bởi việc tiếp thị của các nhà xuất bản và khi học sinh chuyển trường lại phải mua SGK mới (vì hai trường không sử dụng các đầu SGK giống nhau) gây lãng phí… Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề này? Những băn khoăn này hiện nay là chính đáng, chúng ta đang khắc phục. Về việc lựa chọn SGK, hãy đọc lại Nghị quyết 88: “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT”. Giáo viên sẽ chọn sách nào có chất lượng nhất, phù hợp nhất với hoàn cảnh tự nhiên - xã hội của địa phương, với điều kiện dạy học của nhà trường. Các nhà xuất bản muốn bán được sách thì phải tổ chức tốt việc giới thiệu sách, tập huấn cho giáo viên. Bộ cần làm tốt hơn việc tập huấn cho giáo viên và cán bộ quản lí nhà trường về chương trình giáo dục, về phương pháp giáo dục nói chung, không tập huấn riêng theo bộ SGK nào. Hãy thực hiện đúng theo yêu cầu của Nghị quyết 88. Về khó khăn của học sinh phải mua thêm SGK khi học chuyển trường, hiện nay chúng ta đang động viên các nhà trường xây dựng tủ sách dùng chung, bao gồm những bộ SGK do trường chọn để dạy học và có thêm một số quyển của các bộ SGK khác để giáo viên sử dụng, học sinh có thể mượn để học; học sinh lớp trước góp sách đã qua sử dụng cho học sinh lớp sau dùng. Cần làm tốt hơn việc này để khắc phục những khó khăn của một số học sinh. Sắp tới Nhà nước sẽ miễn tiền SGK cho học sinh thì những khó khăn đó sẽ không còn nữa và tủ SGK dùng chung sẽ phát huy đầy đủ tác dụng của nó. Trước những luồng ý kiến như hiện nay, ông có đề xuất gì cho vấn đề nhiều SGK? Tôi nghĩ không có lí do gì xác đáng cho việc hạn chế triển khai tiếp chủ trương này. Nhưng nhiều băn khoăn của phụ huynh học sinh, của xã hội cũng rất chính đáng. Bộ GD&ĐT cần nghiêm túc tiếp thu, xem xét, đưa ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt hơn: “Một chương trình, nhiều SGK”. Có 3 nhóm nhiệm vụ chính là: Cần báo cáo, giải trình thật rõ ràng với cán bộ, nhân dân và phụ huynh học sinh về những điểm ưu việt và sự phù hợp với xu thế chung của thế giới về “một chương trình, nhiều SGK”, khuyến khích nhiều tác giả viết SGK như những gì đã được quy định trong Nghị quyết 88 của Quốc hội. Khẩn trương có các giải pháp phù hợp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc thực tế hiện nay khi thực hiện chủ trương này. Tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ quản lí, giáo viên hiểu đúng về chương trình giáo dục phổ thông và SGK mới, về các phương pháp giáo dục/dạy học, kiểm tra đánh giá tiên tiến để thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới trong hoàn cảnh đổi mới, sáng tạo của toàn dân tộc. Cảm ơn ông! NGHIÊM HUÊ TS Nguyễn Vinh Hiển, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, là một trong những người xây dựng chương trình giáo dục phổ thông 2018, Nghị quyết 29 (đổi mới căn bản toàn diện giáo dục), Nghị quyết 88 của Quốc hội (đổi mới chương trình SGK) đã có cuộc trò chuyện với Tiền Phong xung quanh đề xuất 1 bộ SGK dùng chung. Một bộ sách giáo khoa là tư duy cũ 6 n Thứ Năm n Ngày 21/8/2025 KHOA GIÁO Giáo viên tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 ẢNH: NGHIÊM HUÊ “Bộ GD&ĐT cần nghiêm túc tiếp thu, xem xét, đưa ra các giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt hơn “một chương trình, nhiều SGK”. Nguyên Thứ trưởng NGUYỄN VINH HIỂN nói CHUYỆN HÔM NAY PGS.TS Đỗ Văn Dũng, cố vấn tập đoàn Đèo Cả băn khoăn khi mỗi lần phỏng vấn tuyển dụng nhân sự, ông dường như bất lực trước nhiều “kĩ sư” mới tốt nghiệp không có kĩ năng, khái niệm về công việc ứng tuyển. Ông băn khoăn không rõ ở trường đã dạy gì mà chuyện phân biệt các loại phụ tùng, thiết bị trong các chi tiết máy đơn giản mà những kĩ sư, cử nhân ngồi trên ghế nhà trường 4-5 năm vẫn không làm được. Nhà trường đang dạy gì cho sinh viên? Hay sinh viên đang học gì tại nhà trường? Những băn khoăn đó cứ trở đi trở lại qua mỗi lần ông có dịp tiếp xúc với các nhân sự ứng tuyển. Nhưng thực tế, lại không khó trả lời. Cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo trong các trường đại học thời gian gần đây từ công lập đến tư thục đều được đầu tư đáng kể. Vẫn không ít trường “tranh tối tranh sáng nhập nhèm” cơ sở vật chất đi thuê, trang thiết bị dạy học đi mượn, giảng viên “đánh trống ghi tên”. Bộ GD&ĐT yêu cầu trường đại học phải thực hiện 3 công khai trên website chính thống, phải công khai đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất trong đề án tuyển sinh hằng năm. Rất nhiều trường đã “quên” việc này. Trong đề án, họ thông tin tuyển sinh, không có một dòng nào về đội ngũ nhà giáo cũng như cơ sở vật chất. Trên website không có báo cáo 3 công khai, hoặc nếu có, chỉ là những file rỗng (không có dữ liệu). Họ đang lách luật hay đang coi thường quy định của cơ quan quản lí? Không phải ngẫu nhiên xuất hiện những trường đại học “lay lắt”, tìm mọi cách bám trụ lại các thành phố lớn để “lấy thương hiệu” tuyển sinh. Nồi cơm của các trường là thí sinh, không tuyển sinh đủ chỉ tiêu, nồi cơm vơi đi phần nào, sự hoạt động của nhà trường khó khăn phần đó. Chỉ tiêu của trường đại học không ngừng phình to trong thời gian qua, còn số lượng thí sinh xét tuyển cơ bản giữ ổn định, có tăng không đáng kể. Với 1,1 triệu thí sinh tốt nghiệp năm nay, có tới trên 800 nghìn thí sinh xét tuyển ĐH, chỉ còn khoảng hơn 200 nghìn thí sinh “lọt sàng” cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề “vợt”. Hằng năm, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH thường chiếm trên 80% thí sinh đăng kí xét tuyển. Với sự chênh lệch không lớn giữa cung và cầu, những trường đại học tốp giữa, tốp dưới gần như không còn thí sinh sau khi lọc ảo. Trường đại học “khát thí sinh”, nghịch lí này đã xảy ra vài năm trở lại đây, có lẽ nhiều phụ huynh, thí sinh cũng không cảm thấy hãnh diện tự hào khi nhận giấy báo trúng tuyển “bay như chuồn chuồn” về nhà. Tờ giấy báo trúng tuyển đại học, chưa có khi nào nhẹ đến thế còn chất lượng nguồn nhân lực đi về đâu, chưa bao giờ câu hỏi lại nặng đến vậy đối với các cơ quan quản lí. Cánh cửa đại học, có khi nào người ngoài muốn vào, người trong muốn ra 4 năm học, hành trang tri thức không có gì, cái nhận được là vừa mất tuổi thanh xuân, vừa mang lại gánh nặng tài chính cho gia đình? N.H Trường ĐH khát thí sinh TIẾP THEO TRANG 1

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==