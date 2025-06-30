Báo Tiền Phong số 232/2025

TRANG 8 + 9 Mưa đỏ xứng đáng với những giọt nước mắt rơi xuống Chuyến xe chở cán bộ Tam Kỳ ra TP Đà Nẵng làm việc trở về lúc 19h30 ẢNH: H.VĂN CÁN BỘ 26 TRANG 4 từ mờ sương đến ánh đèn công sở THỨ TƯ 20/8/2025 Số 232 0977.456.112 TRANG 12 CHUYỆN HÔM NAY Kiến tạo tương lai XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Sáng 19/8/2025, một sự kiện chưa từng có tiền lệ đã diễn ra đồng loạt trên khắp mọi miền đất nước: khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. TRANG 6 Đề xuất một bộ sách giáo khoa không hợp xu thế TRANG 16 LỬA THỬ VÀNG, ÁP LỰC TẠO KIM CƯƠNG QUỐC VƯƠNG BHUTAN MUỐN HỌC HỎI KINH NGHIỆM CỦA VIỆT NAM Mỗi bước chân mang theo niềm tự hào TRANG 7 Bài 1: Nỗ lực với vòng quay mới KHAI MẠC GIẢI VÔ ĐỊCH GOLF QUỐC GIA – GIA LAI 2025: TẠO KHÍ THẾ TĂNG TRƯỞNG 2 CON SỐ TRANG 2 + 3 Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia KHÁNH THÀNH, KHỞI CÔNG 250 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN:

2 n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 THỜI SỰ Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 19/8 diễn ra Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng. Chương trình được Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo, giao Bộ Xây dựng chủ trì; được tổ chức trực tuyến với 80 điểm cầu tại 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự sự kiện tại điểm cầu chính Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội), có Tổng Bí thư Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính. KHƠI THÔNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN Sự kiện khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo khí thế trên khắp các vùng, miền của Tổ quốc, thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số những năm tiếp theo; tạo không gian phát triển mới, tạo công ăn việc làm, sinh kế và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Các dự án, công trình được khởi công, khánh thành dịp này thuộc các lĩnh vực công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, dân dụng đô thị, nhà ở xã hội, nông nghiệp phát triển nông thôn, quốc phòng, văn hóa thể thao, giáo dục, y tế... Trong đó, có 89 dự án, công trình khánh thành và 161 dự án, công trình khởi công. Có 129 dự án, công trình được đầu tư nguồn vốn Nhà nước, với 478.000 tỷ đồng; 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác gồm cả vốn FDI, với 802.000 tỷ đồng. Nhiều công trình, dự án tiêu biểu được khánh thành như Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh, Hà Nội của Tập đoàn Vingroup có tổng diện tích hơn 900.000m2 (Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong top 10 thế giới, hoàn thành chỉ sau 10 tháng thi công); công trình Tòa tháp Saigon Marina tại TPHCM (khởi đầu cho hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam); dự án cầu Rạch Miễu 2 nối tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long (tổng mức đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng do Việt Nam làm chủ công nghệ xây dựng cầu dây văng nhịp lớn với thời gian thi công rút ngắn 4 tháng)... Bên cạnh đó, nhiều dự án tiêu biểu được khởi công như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội- Viettel (công trình tiêu biểu về nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data, có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng); Dự án Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình (được đầu tư theo tiêu chuẩn 5 sao, hướng tới trở thành một trong 10 sân bay hiện đại nhất thế giới); Dự án đường bộ cao tốc Cà MauĐất Mũi, đường giao thông Đất Mũi-Cảng Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau, với tổng số vốn hơn 60 ngàn tỷ đồng; các dự án cầu Ngọc Hồi kết nối thành phố Hà Nội với Hưng Yên... Đặc biệt, có 22 dự án nhà ở xã hội được khởi công với hàng chục ngàn căn hộ. Ngoài ra, phong trào cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát với hơn 334.000 căn được hoàn thành đã trở thành “Công trình Quốc gia đặc biệt”, về đích sớm hơn 5 năm so với mục tiêu đề ra. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước. Một loạt các tuyến quốc lộ, cao tốc huyết mạch được hình thành, các dự án quan trọng có quy mô lớn, nhiều công trình mang tầm vóc quốc tế, các khu công nghiệp, khu đô thị, hạ tầng y tế, giáo dục, xã hội được đầu tư, xây dựng. Chúng ta đang phấn đấu đến hết năm 2025, cả nước có ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc; 1.000km đường bộ ven biển, cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tốc độ cao, từng bước hoàn thiện hệ thống đường sắt đô thị, xây dựng các cảng biển lớn Cần Giờ, Hòn Khoai; triển khai các công trình hạ tầng chiến lược kết nối với Lào, Campuchia và ASEAN... Đây là những tiền đề, nền tảng quan trọng cho sự phát triển mạnh mẽ kết cấu hạ tầng của đất nước trong giai đoạn mới. CÁC CÔNG TRÌNH GÓP PHẦN XOAY CHUYỂN TÌNH THẾ, CHUYỂN ĐỔI TRẠNG THÁI Điểm những con số, ý nghĩa nổi bật trong 250 công trình, dự án có quy mô lớn được khánh thành, khởi công đồng loạt dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, bứt phá trong tư duy, cách nghĩ, cách làm của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị tư vấn, công nhân trên công trường. Thủ tướng nhấn mạnh các đồng chí đã phát huy tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió,” “3 ca, 4 kíp,” “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương,” “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ,” “làm việc xuyên ngày Chính thức tuyên bố khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng rằng, trong không khí đặc biệt, với khí thế đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả là những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo. KHÁNH THÀNH, KHỞI CÔNG 250 CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN: Tạo khí thế tăng trưởng Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì tại điểm cầu Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia Dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ tặng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất, thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã thăm Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trong đó, “trái tim” của tổ hợp là tòa nhà triển lãm Kim Quy - công trình mang tính biểu tượng với mái vòm thép khổng lồ nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy - huyền linh gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM

“250 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc”, ông Minh nói. 2 con số 3 n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 THỜI SỰ Đầu tư kết cấu hạ tầng là một trong những đột phá chiến lược nghỉ, ngày lễ, ngày Tết”… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, vận hành. Nhân dịp này, Thủ tướng biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, vào cuộc quyết liệt của các bộ, ngành, địa phương trong việc giải quyết, tháo gỡ các rào cản, khó khăn và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục hành chính, nhất là về giải phóng mặt bằng, giải quyết mỏ vật liệu thông thường cho các dự án... Đặc biệt, Thủ tướng cám ơn bà con nhân dân đã nhường đất, dời nhà, di chuyển mồ mả, nơi thờ tự để triển khai các dự án, công trình. Cho rằng các công trình được khánh thành, khởi công dịp này mang nhiều ý nghĩa chiến lược trong việc “xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái” hạ tầng chiến lược của quốc gia, Thủ tướng nêu rõ các công trình, dự án góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo ra giá trị gia tăng của đất, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Các công trình thể hiện ý chí quyết tâm của toàn Đảng, sự vào cuộc, đồng hành, sẻ chia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng quốc gia; sự trưởng thành, tự tin, bản lĩnh, vươn lên, tự lực, tự cường, làm chủ công nghệ của con người Việt Nam; phản ánh sinh động, chân thực sự nỗ lực, đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các chủ thể liên quan và nhân dân trong thi đua tham gia, thực hiện các công trình, dự án; thể hiện niềm vui, sự phấn khởi, hạnh phúc của nhân dân khi được thụ hưởng thành quả; đồng thời tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng kỳ vọng mỗi công trình sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam “Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng;” hy vọng sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới; thêm nhiều không gian văn hóa-xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng. PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH VƯỢT TIẾN ĐỘ ĐÃ CAM KẾT Để nhanh chóng đưa các công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế-xã hội địa phương; đồng thời tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án. Thủ tướng chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng. Các cấp, các ngành đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực để “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm;” tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Các cấp, các ngành bảo đảm phân công “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để “3 dễ”: dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá. Nhấn mạnh, việc triển khai các dự án trên tinh thần “3 có” và “2 không,” trong đó “3 có:” có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp và “2 không:” không tham nhũng, tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí tài sản, công sức, tiền bạc của nhân dân, Thủ tướng lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là khi gặp khó khăn, vướng mắc cần nêu cao tinh thần đoàn kết, “tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó” và báo cáo ngay cấp có thẩm quyền để xử lý, giải quyết. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp tục nỗ lực, hăng say thi đua để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án, sớm đưa vào khai thác năm 2025, trong đó đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục để tiến tới khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghi thức, đồng loạt khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình trên khắp mọi miền Tổ quốc. TRẦN HOÀNG- TTXVN Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án với khoảng 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030. Cùng thời gian, hơn 334.200 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa bỏ, về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng. “Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thể hiện khát vọng mọi người dân đều có chỗ ở ổn định”, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định. Song song với đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng số lên 2.476 km; dự kiến cuối năm đạt 3.000 km, tiến tới 5.000 km vào năm 2030. Việc khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi hôm nay là mảnh ghép cuối cùng của trục Bắc - Nam. Với lợi thế hơn 3.260 km bờ biển, nhiều công trình cảng biển, luồng thủy quan trọng như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Sông Hậu, kênh Chợ Gạo đã và đang được triển khai, cùng các dự án mới tại Hòn Khoai, Bãi Gốc, Cần Giờ, Nam Đồ Sơn. Những dự án này được kỳ vọng thúc đẩy logistics, giảm chi phí vận tải, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh. Ở lĩnh vực đường sắt, các dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được khởi công, tạo nền tảng cho phát triển hệ thống đường sắt hiện đại. Trong xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch 94%, diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6 m2 sàn/người. Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định để có thành quả này, hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục “3 ca 4 kíp”, sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua thiên tai, dịch bệnh, biến động giá vật liệu. “250 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc”, ông Minh nói. PV Phát biểu tại Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 250 dự án, công trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, giai đoạn 2021-2025, đầu tư kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược, trải dài từ công nghiệp, năng lượng, giao thông đến an sinh xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội được coi là trụ cột nhân văn. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh Sáng 19/8, dự án cầu Ngọc Hồi được khởi công, có vai trò quan trọng để hoàn thiện tuyến đường Vành đai 3,5 kết nối trực tiếp Hà Nội với tỉnh Hưng Yên Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám lịch sử, quyết tâm nỗ lực, thần tốc, táo bạo hơn nữa hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm quốc gia đúng và vượt tiến độ đề ra, nhất là dự án đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, các trung tâm khoa học, công nghệ...; đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 NHỮNG CHUYẾN XE LÚC RẠNG SÁNG 4 giờ 15 phút, tiếng chuông đồng hồ báo thức reo dứt hồi thứ nhất, chị K. C bật dậy như một thói quen. Hai tháng nay, thời gian đó được chị lập trình để bắt đầu một ngày mới khi đi làm xa nhà. Cơ quan mới nằm trong tòa nhà Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng, vậy là quãng đường từ nhà ở Tam Kỳ đến cơ quan mới lên gần cả trăm cây số. Vì nhiều lý do, chị vẫn chọn cách đi về trong ngày, dù khá mệt. Trong cuộc sắp xếp tinh gọn, chị C chọn tiếp tục gắn bó với công việc, dù biết sẽ có nhiều thách thức, đó là trách nhiệm nhiều hơn, khối lượng công việc lớn hơn, đi làm xa nhà với nhiều xáo trộn cuộc sống. Xác định đi về trong ngày, chị C cùng một số cán bộ khác thuê chung xe 16 chỗ, mỗi tháng đóng 2 triệu đồng. Để tiết kiệm, chị dậy sớm nấu đồ ăn mang theo cho cơm trưa, hạn chế tối đa phát sinh chi phí. “Ăn cơm ngoài vừa tốn kém, vừa không đảm bảo nên tôi nấu cơm mang theo. Buổi trưa lấy ra ăn, nghỉ ngơi chút tại cơ quan rồi tiếp tục công việc. Tạm thời như vậy, chứ còn nhiều khoản phải lo”, chị C chia sẻ. Cuối tuần là quãng thời gian quý giá để sum vầy cùng gia đình, chăm sóc con cái. Chị dậy sớm, tranh thủ ra chợ “gom đồ” về bỏ tủ lạnh để dùng cho cả tuần. Chị từ chối những cuộc hẹn cà phê, để có thêm chút thời gian bên gia đình. Cũng như chị C, chị Đ. T. Đ cũng chọn cách đi - về hằng ngày. Nhà ở phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng, cách nơi làm gần 100 cây số nên để kịp giờ làm chị Đ phải dậy từ 4h30 phút. Tranh thủ chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trưa, chế vội ly cà phê mang theo. Đúng 5h30 xe tới đón kịp đến cơ quan trước 7h30 phút. Chị Đ nói, ra môi trường làm việc mới đầy năng động, chị học được nhiều điều, và luôn để bản thân học hỏi, đổi mới, hiệu quả hơn trong công việc. Vì thế, dù khối lượng công việc có nhiều hơn trước nhưng vẫn đảm bảo. “Môi trường làm việc mới năng động, tôi cũng được đồng nghiệp hỗ trợ, chia sẻ nhiều đó là điều rất đáng quý lúc này”, chị Đ chia sẻ. Tuy nhiên cũng như nhiều cán bộ khác, chị Đ mang chung những nỗi lo áo cơm, khi chi phí tốn kém hơn vì đi làm xa nhà. Ba đứa con đều đang tuổi ăn học, con gái lớn học lớp 12, con trai giữa lớp 6 và con út đang học lớp 2. Chồng chị làm việc tại một doanh nghiệp đóng ở xã Núi Thành, cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về, thành ra các con tự lo chuyện ăn uống, học hành. “Giờ thì phải để cho 3 đứa tự xử. Chuyện ăn uống thì được, nhưng lo nhất là không sâu sát được chuyện học của các con. Tối về đến nhà dù muộn cũng ráng bày cho con học, không thể bỏ bê”, chị Đ nói. Hằng ngày, cứ 5h30 ra khỏi nhà, 19h30 về đến nhà. Chị nói, vẫn nỗ lực mỗi ngày vì nghĩ mình còn may mắn, còn công việc, còn cơ hội để phấn đấu. Tuy nhiên, với mức lương như cũ trong khi xoay xở nuôi 3 con khiến chị khá chật vật, sắp tới khi vào năm học mới thì còn nhiều khoản phát sinh. “Không ngại khó, ngại khổ, nhưng mình cũng như nhiều cán bộ rất mong chờ khoản hỗ trợ cho cán bộ công chức đi làm xa, đỡ được phần nào để yên tâm công tác”, chị Đ giãi bày. NGÓNG CHỜ VÀ HY VỌNG Nhiều cán bộ, viên chức chọn cách thuê trọ ở trung tâm thành phố, gần nơi làm việc. Ở trọ từ thứ Hai đến thứ Sáu mới về lại nhà. Từ đầu tháng 7, chị N.T.P.H dắt theo con gái 12 tuổi từ Tam Kỳ ra trung tâm thành phố Đà Nẵng tìm nhà trọ. Tiêu chí chị đưa ra giá vừa tầm, gần trường học, gần cơ quan nơi làm việc. Nhờ người quen hỗ trợ, chị tìm được phòng trọ cách cơ quan tầm 3km, cách trường con gái học khoảng hơn 1km. Chị nói, không có khả năng kinh tế nên chọn chỗ giá rẻ nhất trong khu vực gần cơ quan. Đó là 1 phòng nằm ở tầng 4 của căn nhà không có thang máy nên đi lại vất vả hơn. Căn phòng nhỏ, bí bách giữa ngày hè nóng bức. Giá phòng trọ 3,5 triệu đồng mỗi tháng chưa tính tiền điện nước, khá cao so với thu nhập hiện tại. Chị quyết định ở ghép cùng một nữ đồng nghiệp. “Ở trung tâm thành phố, thứ gì cũng đắt đỏ nên tôi hạn chế chi tiêu hết sức. Tự nấu ăn, nấu món đơn giản, bàn học của con thì kê dưới sàn”, chị H, chia sẻ. Tháng đầu tiên khá chật vật với hai mẹ con. Vừa lo tìm phòng trọ, chuyển đồ, chuyển trường cho con, đi lại liên tục chi phí tăng, lương chậm khiến H loay hoay vay mượn trang trải. Chị cũng đang tính toán việc cho thuê căn nhà cũ mới mua trong Tam Kỳ để đỡ phần nào khoản nợ ngân hàng. Điều tích cực chị H đón nhận được đó là môi trường làm việc chuyên nghiệp, bản thân hào hứng, nỗ lực với thử thách công việc ở vị trí mới. “Với em khó khăn lớn nhất chủ yếu là kinh tế. Với cùng mức lương đó, nếu ở Tam Kỳ hai mẹ con sống ổn, nhưng ra trung tâm thành phố chi phí đội lên nhiều. Được biết có chính sách sẽ hỗ trợ cán bộ trong 2 năm, nhưng sau đó nếu lương không thay đổi sẽ rất chật vật”, H chia sẻ. Sau 1 tháng, nữ cán bộ trẻ N.T.T.V nhanh chóng thích ứng với nơi làm việc mới. Do còn độc thân, nên V. chọn cách linh hoạt, tiết kiệm nhất. Cô và bạn đồng nghiệp thuê chung một phòng trọ nhỏ gần cơ quan để tiện đi làm, sắm sửa đồ đạc đơn giản nhất để sinh hoạt, nấu ăn. Nhà ở xã Chiên Đàn, cách cơ quan hơn 80km nên V ở lại, cuối tuần chạy xe máy về. V nhẩm tính chi phí mỗi tháng với các khoản cơ bản bao gồm tiền trọ 3,5 triệu, tiền xăng xe khoảng 700 nghìn đồng, ăn uống khoảng 1,8 triệu, phát sinh 1 triệu đồng, tổng hết gọn 7 triệu tiền lương. V cố gắng dành dụm để học thêm, đầu tư cho chuyên môn, bởi làm việc ở môi trường mới đòi hỏi mình phải thích nghi nhanh, phải học hỏi thêm nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ. HOÀI VĂN Sau sáp nhập, hàng ngàn cán bộ ở thành phố Tam Kỳ chuyển ra trung tâm thành phố Đà Nẵng để làm việc, cách nhà cả trăm cây số. Để đảm bảo công việc, có người chọn cách đi về trong ngày, xuất phát từ lúc trời tờ mờ sáng và về đến nhà khi trời đã tối sập. Có người thuê trọ, sáng thứ Hai đi, chiều thứ Sáu về. Hành trình lặp lại như một quy trình khép kín. Ai cũng nỗ lực hoàn thành tốt công việc, nhưng sau những hành trình ấy vẫn canh cánh những nỗi lo cơm áo, sự sắp xếp lại cuộc sống khi có quá nhiều xáo trộn. “Cán bộ 26” là cách nói vui về cán bộ, công chức, viên chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành chuyển đến làm việc tại các trung tâm hành chính tỉnh mới cách xa nhà hàng trăm cây số. Với quãng đường ấy, đa số mờ sáng thứ Hai lên xe hành quân đến nơi làm việc, chiều tối thứ Sáu lục tục về với gia đình. SỔ TAY Bốn giờ rưỡi sáng. Khi cả thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, ở những trạm xe buýt nhỏ ven đường Quốc lộ 1A đã thấp thoáng bóng người. Áo sơ mi, quần tây, cặp xách trên tay - những cán bộ, công chức từ Tam Kỳ, Thăng Bình, Núi Thành… vội rời mái nhà, gửi lại bữa cơm sáng và tiếng gọi của con nhỏ để kịp chuyến xe đầu ngày ra Đà Nẵng. Chuyến xe màu cam vang lên tiếng máy, kéo theo hai tiếng rưỡi đồng hồ gật gù trong mùi xôi hộp, tiếng thở khẽ và những đôi mắt đỏ hoe vì thức khuya làm nốt báo cáo. Có chị tranh thủ chợp mắt sát cửa kính, có anh thức trắng một đêm vì con bị sốt rồi bước lên xe mà như vẫn đang đứng trong phòng bệnh viện. Họ không nói to, cũng chẳng than vãn - chỉ thỉnh thoảng mỉm cười với nhau, như một lời động viên âm thầm giữa những người “cùng chiến tuyến”. Có người bảo “làm công chức thì nhàn”. Họ chắc chưa từng biết cảm giác sáng nào cũng chạy đua với thời gian, vượt gần 70 cây số chỉ để đến đúng giờ họp; chiều lại lật đật bắt xe về để kịp đón con trước khi trời tối. Có người mới vài tháng trước còn đi bộ vài phút là đến cơ quan, giờ mỗi ngày mất bốn tiếng ngồi trên những chuyến xe chạy xuyên qua cầu Rồng, cầu Sông Hàn - những nơi trước kia chỉ ngắm nhìn khi đi du lịch. Nhưng điều khiến người ta trân quý nhất ở họ không phải là sự nhọc nhằn, mà là tấm lòng. Nhiều người vẫn đăng ký những lớp học chuyên môn vào buổi tối; vẫn họp tổ, làm đề án, chỉnh sửa văn bản dù đang ở trong phòng trọ thuê 3,5 triệu/tháng và còn thiếu cả một cái bàn tử tế... Có chị mỗi chiều thứ Sáu lại dắt con ra bến xe về quê “để con nhớ mùi đất, nhớ anh trai”. Có người sau giờ làm liền bắt xe về nhà chỉ để được nhìn con ngủ rồi sáng sớm quay lại thành phố. Và điều khiến họ bước tiếp - là một niềm tin lặng lẽ: khi bộ máy nhà nước được tinh gọn, hiệu lực - hiệu quả hơn, thì những hi sinh ngày hôm nay không phải là vô nghĩa. Rằng sự sắp xếp - điều chuyển, dù nhiều giằng xé, cuối cùng cũng hướng đến một mục tiêu chung: xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân, nâng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới. Họ không đòi hỏi gì quá lớn. Chỉ mong được hỗ trợ phần nào chi phí đi lại, chỗ ở; được an cư để yên tâm công tác. Chỉ thế thôi - để mỗi chuyến xe sáng sớm không còn là sự đánh đổi, mà là một hành trình góp sức cho đất nước đang chuyển mình. Trong hành trình tinh gọn bộ máy, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp - hiệu lực - liêm chính, những cán bộ 2-6 hôm nay không đứng ngoài cuộc. Họ đang là những người đi đầu - không phải trên khán đài, mà ở những chuyến xe mờ sương, trong những căn phòng trọ chật, trên hành lang các sở ngành mỗi đêm vẫn còn sáng đèn. Họ hiểu rằng sẽ còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng cũng như cách họ bắt đầu mỗi ngày bằng bước chân lên chiếc xe buýt màu cam, họ tin rằng một đất nước đang vươn mình chỉ có thể đi tới nhờ những người không bỏ cuộc ở đoạn đường đầu tiên. Ở đó, mỗi người cán bộ, công chức chính là một “viên gạch lót đường” cho tương lai - miệt mài, bền bỉ, thầm lặng nhưng không bao giờ thiếu khát vọng. KHÁNH AN Vượt lên thử thách Chuyến xe chở cán bộ Tam Kỳ ra TP Đà Nẵng làm việc trở về lúc 19h30 ẢNH: H.VĂN Căn phòng nhỏ của hai mẹ con chị N.T.P.H cùng đồng nghiệp ở gần cơ quan với giá 3,5 triệu đồng mỗi tháng Bài 1: Nỗ lực với vòng quay mới Cán bộ 26, từ mờ sương đến ánh đèn công sở

KHẤP KHỞI CHỜ CƠ HỘI Chị Ngọc Liên (Hai Bà Trưng, Hà Nội) làm việc đơn vị truyền thông cho biết, đầu năm 2025 khi chuẩn bị hồ sơ thì không đủ điều kiện mua NƠXH. Thu nhập hàng tháng của chị Liên khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên, thêm khoản tiền thưởng cuối năm khoảng 30 triệu đồng. Khi kê khai hồ sơ, tính trung bình thu nhập theo tháng của chị Liên vượt quá 15 triệu đồng/tháng. “Với mức thu nhập này, tôi chỉ đủ trang trải chi phí thuê nhà, sinh hoạt, ăn uống, dành một phần tích lũy. Khi làm hồ sơ, tôi không đủ điều kiện mua NƠXH, trong khi giá nhà thương mại quá cao so với thu nhập. Giá nhà cao dẫn đến tiền thuê nhà tăng lên, bào mòn chi phí sinh hoạt của người có thu nhập trung bình như tôi”, chị Liên nói. Anh Lê Đông (Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, thu nhập 2 vợ chồng khoảng 34 triệu đồng/tháng. Gia đình anh Đông có một con nhỏ. Chi phí này chỉ đủ tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ nhưng không đủ điều kiện đăng ký mua NƠXH. “Chúng tôi rơi cảnh mắc kẹt vì không đủ điều kiện mua NƠXH trong khi nhà ở thương mại lên tới 80-90 triệu đồng/m2, vượt quá khả năng. Khi nghe tin, nâng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH, vợ chồng tôi rất mừng vì sắp có cơ hội mua nhà, an cư để lập nghiệp”, anh Đông cho biết. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, việc nâng ngưỡng thu nhập mua NƠXH là đề xuất của hiệp hội lâu nay và là tin vui với nhiều người dân có nhu cầu mua nhà. Theo ông Châu, thu nhập 15 triệu đồng/người/tháng không đủ sống do trượt giá, chi phí sinh hoạt tăng cao. Chi phí sinh hoạt ăn uống, học hành cho một đứa con ở Hà Nội, TP.HCM ít nhất 7 - 8 triệu đồng nhưng giảm trừ gia cảnh chỉ 4,4 triệu đồng/tháng. “Đề xuất tăng ngưỡng thu nhập được mua NƠXH lên 20 triệu đồng được đồng ý sẽ giúp nhiều người có cơ hội mua được nhà ở. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng cần quy định rõ về mức thu nhập trong tiêu chí xét duyệt thuê, mua NƠXH theo hướng chỉ nên áp dụng bảng lương hàng tháng. Các đơn vị xét duyệt hồ sơ không nên cộng tháng lương 13, tiền thưởng tết để chia bình quân, khiến thu nhập người lao động tăng lên rất nhiều”, ông Châu đề xuất. CẦN TĂNG NGUỒN CUNG, NHÀ Ở THƯƠNG MẠI GIÁ RẺ Nhu cầu mua NOXH của người lao động, nhất là thành phố lớn ngày càng tăng nhưng nguồn cung căn hộ “nhỏ giọt”. Trong khi đó, giá chung cư tại Hà Nội và TP HCM đã lên mức cao nhất trong gần 1 thập kỷ. Theo Bộ Xây dựng, tại Hà Nội, giá bán chung cư trung bình trên thị trường quý II/2025 đạt 80 triệu đồng/m2 và lên tới 89 triệu đồng/m2 tại TPHCM. Việc giá chung cư tăng nhanh chóng khiến “giấc mơ an cư” của người dân ngày càng xa vời. Theo PGS.TS Phạm Thế Anh - Đại học Kinh tế Quốc dân, giá bất động sản tăng quá cao, xa vời so với thu nhập người dân để lại nhiều hệ lụy. Thu nhập không tăng, người dân sử dụng phần nhiều chi phí cho mua nhà, thuê nhà. Cơ quan chức năng cần có chính sách thuế điều tiết thị trường bất động sản, tránh đầu cơ, găm giữ và tái phân phối lại thị trường. Để người thu nhập trung bình, trung bình khá có cơ hội tiếp cận nhà ở, ông Lê Hoàng Châu đề xuất, cơ quan chức năng có giải pháp để thúc đẩy phân khúc nhà ở thương mại giá rẻ. Theo đó, chủ đầu tư được vay bình thường để đầu tư, không được hưởng các chính sách tín dụng ưu đãi. Song người mua được hưởng tín dụng ưu đãi với lãi suất dài hạn 25 - 30 năm để mua nhà ở thương mại giá thấp. Cùng quan điểm, PGS.TS Nguyễn Quốc Việt- Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) đề xuất, cơ quan chức năng không chỉ dừng lại điều chỉnh ngưỡng thu nhập mà cần minh bạch thông tin, quy trình hồ sơ, xét duyệt để người lao động tin tưởng vào chủ trương chính sách hỗ trợ tiếp cận nhà ở với người thu nhập thấp và lao động trẻ. Theo ông Việt, cần tăng nguồn cung nhà ở, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc để dự án mở bán trên thị trường, đáp ứng nhu cầu lao động trẻ, người thu nhập trung bình thấp. NGỌC LINH Việc Thủ tướng cơ bản đồng ý với đề xuất nâng ngưỡng thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/người/tháng mang đến hy vọng cho nhiều người lao động về cơ hội tiếp cận nhà ở. 5 n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 KINH TẾ Dự án nhà ở xã hội tại Hải Phòng ẢNH: NHƯ Ý Cơ hội cho nhiều người mua nhà ở xã hội Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 7697/VPCP-NN ngày 18/8/2025 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xuất khẩu gạo của Việt Nam. Văn bản nêu rõ, Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan mới đây đã có báo cáo khẳng định Việt Nam vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới trong 6 tháng đầu năm nay. Thành tích này đang phản ánh ngày càng rõ sự chuyển dịch từ “xuất khẩu nhiều” sang “xuất khẩu có giá trị”, tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Tuy nhiên, để duy trì vị thế xuất khẩu, ngành gạo Việt vẫn cần tháo gỡ một số nút thắt, khó khăn trong đó có các chính sách điều hành xuất khẩu và rào cản kỹ thuật từ các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản. Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu đi hoặc đối thủ cạnh tranh hạ giá mạnh, lợi thế cạnh tranh về giá của Việt Nam sẽ thấp dần. Điều này đòi hỏi phải có chiến lược dài hạn, chuyển trọng tâm từ tăng sản lượng sang nâng cao giá trị sản phẩm. Về dài hạn, hướng đi bền vững phải là chuyển sang xuất khẩu gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ và xây dựng thương hiệu quốc gia. Nếu không, vị trí số hai hiện tại có thể chỉ là một “đỉnh sóng” ngắn ngủi giữa chu kỳ dư cung và biến động khí hậu toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan có kế hoạch cụ thể xử lý ngay các vấn đề trên theo thẩm quyền; tranh thủ các cơ hội, triển khai “thần tốc” hơn nữa việc xuất khẩu gạo, nhất là gạo chất lượng cao, gạo hữu cơ, gắn với hệ thống truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu gạo quốc gia để nâng cao giá trị gia tăng trong xuất khẩu gạo. Ngành nông nghiệp cần đẩy nhanh việc thực hiện Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. THANH HUYỀN Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025 Quyết sách “thần tốc” giữ vị thế gạo Việt Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Để duy trì vị thế, Thủ tướng đề nghị ngành nông nghiệp cần tháo gỡ một số nút thắt, đồng thời, tranh thủ các cơ hội, triển khai “thần tốc” hơn nữa việc xuất khẩu gạo. Theo số liệu Bộ Xây dựng, từ 2021 đến 30/6/2025, cả nước có 692 dự án NƠXH triển khai với quy mô gần 634.000 căn hộ. Trong đó, chỉ có 146 dự án hoàn thành với quy mô hơn 102.000 căn hộ, 124 dự án khởi công và tới 422 dự án chấp nhận chủ trương đầu tư. Thống kê từ Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan cho thấy, nửa đầu năm 2025, Ấn Độ xuất khẩu 11,68 triệu tấn gạo, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiếp sau là Việt Nam với 4,72 triệu tấn, tăng 3,5%. Thái Lan đứng thứ ba với khối lượng xuất khẩu là 3,73 triệu tấn, giảm 27,3%. Như vậy, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025. “Bắt tay” mở rộng đường xuất nông sản sang Trung Quốc UBND tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các đối tác Trung Quốc tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc năm 2025 tại TP Pleiku, ngày18/8. Sự kiện thu hút hơn 180 doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng nhiều cơ quan quản lý hai bên tham dự. Tại hội nghị, doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Gia Lai đã ký 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội đưa nông sản và sản phẩm chế biến của Gia Lai thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho biết địa phương hiện có gần 1 triệu ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó khoảng 753.000ha đất đỏ vàng phù hợp phát triển các cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và dược liệu. Gia Lai còn có lợi thế lớn về kết nối hạ tầng, với cảng biển Quy Nhơn, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, cùng hệ thống quốc lộ, sân bay, khu công nghiệp đáp ứng nhu cầu logistics và thương mại. Theo ông Thanh, Việt Nam và Trung Quốc là đối tác thương mại chiến lược, với tổng kim ngạch song phương 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 136 tỷ USD, tăng trên 21% so với cùng kỳ 2024. Trung Quốc tiếp tục là thị trường quan trọng đối với nông sản nhiệt đới, thủy sản của Việt Nam. Việc “bắt tay” hợp tác giữa doanh nghiệp hai địa phương được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động thương mại nông sản, tạo tiền đề để Gia Lai mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. LÊ TIỀN

PHẢI ĐẶT LỢI ÍCH CỦA HỌC SINH LÊN TRÊN Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, phải có một bộ SGK phổ thông chung do Bộ GD&ĐT biên soạn. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, nội dung này đã có chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết 88/2014 và Nghị quyết 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, SGK phổ thông. Đồng thời, việc này cũng đúng với tinh thần Nghị quyết 88, trong đó nêu phải có một bộ SGK phổ thông chung do Bộ GD&ĐT biên soạn, ngoài ra có nhiều bộ khác. Trao đổi với phóng viên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, đề xuất của Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội là điều đáng chú ý trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 vừa kết thúc việc thay sách. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến định hướng “một chương trình, nhiều SGK” đã được xác lập trước đó, nên dễ gây băn khoăn trong dư luận xã hội. Bà Nga cho rằng, trước hết, cần nhìn nhận rõ, một chương trình, nhiều SGK là chủ trương tiến bộ, khắc phục hạn chế của cơ chế độc quyền biên soạn sách. Chủ trương này mở ra khả năng đa dạng hóa cách tiếp cận, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, đồng thời bảo đảm quyền lựa chọn của nhà trường và giáo viên. Thực tiễn triển khai những năm qua tuy còn nhiều vướng mắc (từ chất lượng sách, giá sách, đến sự chênh lệch về điều kiện triển khai giữa các vùng miền) nhưng đây vẫn là bước đi phù hợp với xu thế. Bà Nga khẳng định, đề xuất biên soạn một bộ sách chung không nhất thiết phủ nhận định hướng nhiều sách. Nó có thể được hiểu theo hướng: Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, biên soạn một bộ sách chuẩn mực, có tính pháp lí cao, để làm “khung” thống nhất trong dạy học toàn quốc. Các bộ sách khác, nếu có, sẽ phát huy tính sáng tạo và bổ trợ thêm, giúp giáo viên có thêm nguồn tham khảo phong phú. “Như vậy, thay vì “một chương trình, nhiều SGK” trở thành “một chương trình, một sách duy nhất”, thì định hướng có thể tiến hóa thành “một chương trình, một bộ sách chuẩn - nhiều tài liệu bổ trợ”. Đây là cách dung hòa giữa sự thống nhất cần thiết và sự đa dạng vốn có”, bà Nga nói. Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, nếu lựa chọn phương án này, cần lộ trình cẩn trọng, không gây xáo trộn quá nhanh; đồng thời phải bảo đảm chất lượng của bộ sách chuẩn - đó phải là sản phẩm được biên soạn công phu, phản ánh đúng tinh thần đổi mới, có sự tham gia rộng rãi của các nhà khoa học, chuyên gia giáo dục, giáo viên thực tiễn. Bà Nga chia sẻ, sự điều chỉnh này không đi ngược với định hướng “một chương trình, nhiều SGK”, mà có thể là bước hoàn thiện chính sách. Vấn đề là cách triển khai phải khoa học, công khai, minh bạch và đặt lợi ích của học sinh, giáo viên, nhà trường lên trên hết. KHÔNG ĐỂ QUAY LẠI ĐỘC QUYỀN SGK Ông Đinh Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường TH&THCS Xuân Đám, Hải Phòng cho hay, một chương trình nhiều SGK có lợi ích là giáo viên thêm nhiều tư liệu tham khảo, phong phú hơn trong thiết kế bài giảng. “Quan trọng nhất là chương trình tổng thể, mục tiêu cần đạt được phải chuẩn. SGK chỉ mang tính chất như tài liệu tham khảo. Do đó có thể nhiều bộ SGK hoặc không cần bộ sách nào. Khi đó, học liệu số phát triển, hướng tới học sinh tự học”, ông Tấn nói. Cô Nguyên Phương, giáo viên dạy Văn tại Hà Nội cho biết, đặc thù của môn ngữ văn trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 là không sử dụng dữ liệu SGK trong đề thi. Đa dạng SGK giúp học sinh có cơ hội tiếp xúc với nhiều văn bản, ngữ liệu, nhiều tác phẩm đã được các nhà biên soạn lựa chọn có ý nghĩa, giá trị. Đây là kênh rất hay để học sinh tham khảo. PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên điều phối viên chính, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ GD&ĐT, Thành viên Ban Phát triển Chương trình môn Tiếng Việt - Ngữ văn cho biết, Nghị quyết 88 của Quốc hội để chủ động triển khai chương trình giáo dục 2018, yêu cầu Bộ GD&ĐT biên soạn 1 bộ SGK. Bộ SGK này bình đẳng như các bộ sách do các tổ chức, cá nhân biên soạn khác để đề phòng thiếu SGK. Nhưng đến nay, thực hiện 1 chu trình thay SGK, nỗi lo không đủ SGK các môn học không còn dù Bộ GD&ĐT không biên soạn. Do đó, thời điểm này không nhất thiết phải có 1 bộ SGK do Bộ GD&ĐT biên soạn. Nếu bộ sách này xuất hiện, sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy liên quan đến xã hội hóa giáo dục. Đó là công sức hàng nghìn tỉ đồng của các tổ chức cá nhân đầu tư biên soạn các bộ SGK, quy tụ các tác giả viết SGK chất lượng có nguy cơ bị xóa. Quan trọng hơn, có nguy cơ quay trở về mô hình cũ mà thế giới đã bỏ từ lâu. Có người nói có 1 bộ SGK của Bộ GD&ĐT và các bộ SGK khác vẫn lưu hành. Lí thuyết đúng như vậy nhưng thực tế rất khác. Bởi tâm lí chung, SGK do Bộ GD&ĐT sẽ tốt hơn, chuẩn hơn nên các địa phương sẽ chỉ chọn bộ sách này. Chủ trương 1 chương trình nhiều SGK sẽ phá sản, và khi đó, Bộ GD&ĐT sẽ phải trả lời câu hỏi đơn vị nào sẽ phát hành bộ sách này, làm thế nào chống độc quyền xuất bản SGK. HOA BAN Tại phiên họp Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Giáo dục vừa qua, có ý kiến đề xuất Bộ GD&ĐT biên soạn một bộ SGK thống nhất trên toàn quốc. Tuy nhiên ý kiến này không thuyết phục. Đề xuất một bộ sách giáo khoa không hợp xu thế 6 n Thứ Tư n Ngày 20/8/2025 KHOA GIÁO Học sinh học SGK theo chương trình giáo dục 2018 ẢNH: NHƯ Ý Bộ Chính trị đã có kết luận 91/2024 tiếp tục thực hiện nghị quyết 29/2013 của Ban Chấp hành TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới; thực hiện một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất cả nước, mỗi môn học có một hoặc một số SGK và xã hội hóa việc biên soạn SGK... Bộ GD&ĐT khẳng định đối với nền giáo dục phổ thông mà tất cả học sinh học cùng một nội dung và phương pháp giảng dạy theo mô hình giáo dục đồng nhất sẽ gây ra hệ lụy lớn về nguồn nhân lực - không đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển như vũ bão. Do đó, nhiều quốc gia đã từ bỏ mô hình giáo dục đồng nhất này. Những hệ lụy đó như: Đào tạo ra những “công dân đồng phục”, thiếu kĩ năng phản biện, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ năng sáng tạo và kĩ năng hợp tác để giải quyết những vấn đề phức tạp, chưa từng xảy ra của cuộc sống. Mô hình này hạn chế phát triển tài năng của mỗi người, vì không có sự phân hóa học sinh dựa trên năng lực, nhu cầu học tập. Giáo dục phổ thông chỉ sử dụng một bộ SGK là mang tính áp đặt, không dân chủ, không trao quyền chủ động, sáng tạo cho nhà trường và giáo viên. Mỗi quốc gia có những vùng kinh tế, xã hội, văn hóa, dân tộc khác nhau… nên một bộ SGK là không hợp lí. Hơn thế nữa, một bộ SGK do Nhà nước chủ trì, dẫn đến NXB được Nhà nước giao biên soạn, xuất bản tạo ra độc quyền. Bộ GD&ĐT chỉ ban hành chương trình khung, người biên soạn SGK bổ sung thêm nội dung dạy học dẫn đến tư duy coi sách là pháp lệnh và được xem như một chương trình giáo dục cụ thể. NGHIÊM HUÊ Xóa tình trạng “công dân đồng phục” Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng nêu quan điểm trước đề xuất có 1 bộ SGK dùng chung cả nước. Theo ông Sơn, từ năm học 2020 - 2021, Bộ đã triển khai thực hiện chương trình, SGK mới theo quy định của Luật Giáo dục 2019 và các nhà trường đã tổ chức thực hiện, bước đầu mang lại hiệu quả. Học sinh chọn mua SGK trước thềm năm học mới ẢNH: NHƯ Ý Một chương trình, một bộ SGK, một phương pháp dẫn đến một trong những hệ lụy chủ yếu đào tạo ra những “công dân đồng phục”. Mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ không đạt được khi giáo viên quay về bám từng câu chữ trong 1 bộ SGK; thi cử chỉ lấy kiến thức từ bộ sách này để đánh giá kết quả học tập; học sinh hình thành thói quen tư duy để đạt được mục tiêu chỉ có 1 con đường duy nhất. “Đây không phải là mô hình giáo dục chúng ta hướng đến”, PGS Bùi Mạnh Hùng nói.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==