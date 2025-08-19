Báo Tiền Phong số 231/2025

THỨ BA 19/8/2025 SÕ 231
Khởi cờ Đảng, cờ Tổ quốc do cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 đảm nhiệm tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành
Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam
Các chiến sĩ trong buổi tổng hợp luyện
Từ Độc lập dân tộc đến khát vọng 2045
Bộ máy nhẹ mới bay cao, bay xa
80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG
CHUYỆN HÔM NAY
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám
Mùa thu năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Di sản quý báu mà các nguyên lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng để lại không chỉ là nghị quyết, chiến lược phát triển, những công trình, những nhà máy, xí nghiệp, những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống nhân dân... mà còn là bản lĩnh chính trị, tầm nhìn chiến lược, là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường. Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng phát triển nhanh và bền vững, trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ 21. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng và Nhà nước cũng cần sự đồng hành, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm của các nguyên Ủy viên Trung ương, các cán bộ cấp cao, những người hiểu sâu về quy luật phát triển, từng trải qua những tình huống khó khăn, luôn kiên định mục tiêu vì nước, vì dân. Tổng Bí thư lưu ý, phải đảm bảo chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định xã hội, ổn định đất nước; phát triển đất nước nhanh và bền vững, không thể chậm trễ hơn được; đồng thời nâng cao và thỏa mãn nhu cầu của Nhân dân về cuộc sống tinh thần, vật chất. Về sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị, Tổng Bí thư chia sẻ: “Chúng ta muốn phát triển trước hết bộ máy phải rất nhẹ thì mới bay cao, bay xa”. Để triển khai việc này trước hết cần có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao trong Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, các cấp, hệ thống chính trị và sự đồng tình của dân. “Bộ máy mới đã vận hành được vài tháng và đặc biệt hệ thống chính quyền địa phương hai cấp đã gọn nhẹ, tiết kiệm, tạo tư duy làm việc. Đây không phải chỉ tinh gọn bộ phận mà trước hết tư duy lại về định hướng, kiến tạo cho sự phát triển”, Tổng Bí thư trao đổi. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân là ở cấp xã. Người dân không phải lên tỉnh, lên trung ương để giải quyết. Chính quyền cấp xã phải gần dân, thấy được nhu cầu và giải quyết được nhu cầu của người dân. Chính quyền cấp xã không làm thì không ai làm được. BẮT KỊP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỚI Tổng Bí thư dành thời gian nói về bộ tứ nghị quyết chiến lược. Về Nghị quyết 57, Tổng Bí thư nêu rõ: “Nếu chúng ta không tập trung khoa học, công nghệ thì không thể có năng suất cao. Việt Nam là những nước đi sau nên phải đi tắt đón đầu, bắt kịp khoa học công nghệ. Chúng ta không phải bãi rác của công nghệ cũ mà phải tiến đến bắt kịp thế giới với khoa học công nghệ mới”. Đối với Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Tổng Bí thư cho biết, hằng năm Việt Nam có kim ngạch xuất, nhập khẩu lên đến gần 800 tỷ USD thì phải hội nhập quốc tế toàn diện. Việt Nam muốn khoa học công nghệ phát triển phải biết khoa học thế giới đến đâu và nước ta ở mức nào. “Chúng ta phải tham gia vào nền kinh tế toàn cầu, phải đóng góp phần quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm. Chúng ta cũng cần tham gia vào nền văn minh của nhân loại và được quyền hưởng thụ, tiếp thu tinh hoa văn hóa”, Tổng Bí thư nói. Đối với Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư cho rằng, đây là nghị quyết tạo bước đột phá trong cải cách thể chế, không chỉ tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn hành lang pháp lý mà còn kiến tạo môi trường thể chế toàn diện, minh bạch. Từ đó thúc đẩy đổi mới và phát triển, đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo và kiểm soát của Đảng, tạo đột phá trong xây dựng và thực thi pháp luật. Với Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò nguồn lực của kinh tế tư nhân. Trong 250 dự án, công trình lớn với tổng mức đầu tư khoảng 1,3 triệu tỷ đồng khởi công, khánh thành dịp 19/8 này, hơn 30% vốn nhà nước, gần 70% vốn tư nhân. “Điều này cho thấy sức dân rất lớn, nhiều công trình được mạnh dạn giao tư nhân làm. Nguồn lực và sức sáng tạo trong dân rất lớn”, Tổng Bí thư khẳng định. Tổng Bí thư kỳ vọng đến năm 2030, chúng ta có 2 triệu doanh nghiệp tư nhân; trong đó có 20 doanh nghiệp lớn tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp 55-58% GDP, tạo việc làm cho 84-85% lực lượng lao động, tăng năng suất lao động... Chúng ta cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp tư nhân, đóng góp trên 60% GDP với năng lực cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tổng Bí thư khẳng định, mặc dù phát triển kinh tế tư nhân nhưng không buông lỏng vai trò của kinh tế nhà nước. Vì vậy, Đảng sẽ có nghị quyết về nội dung này, trong đó xác định rõ vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. DỰ KIẾN TRÊN 10% ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG KHÓA XIV DƯỚI 47 TUỔI Nhấn mạnh nhiều việc khó, việc lớn được đưa ra bàn bạc trong tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xin ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư cho hay, về cơ bản những nội dung quan trọng, chiến lược, cách mạng đều đạt thống nhất cao về chủ trương, phương án, kế hoạch, lộ trình triển khai. Chính vì vậy, những công việc Ban Chấp hành Trung ương thực hiện vừa qua được coi là “đúng”, “trúng”, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ; khối lượng công việc được giải quyết được đánh giá là “một năm bằng nhiều năm”, đã thể hiện đúng tinh thần “nói đi đôi với làm”. Tổng Bí thư cho biết, dự kiến Đại hội XIV được tiến hành vào Quý I/2026. Đến nay, Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Điểm mới trong Đại hội XIV là tích hợp 3 Văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành Báo cáo chính trị. Đại hội sẽ thông qua Chương trình hành động cho cả nhiệm kỳ, xác định từng năm làm gì, ai có trách nhiệm, địa phương đóng góp gì; không chờ các nghị quyết chuyên đề. Văn kiện trình Đại hội đang được gửi lấy ý kiến các Đảng bộ, chi bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Về nhân sự Trung ương khóa mới, Tổng Bí thư chia sẻ một số ý kiến của các nguyên lãnh đạo, cán bộ phát biểu tại gặp mặt, phải “coi trọng chất lượng, có số lượng, cơ cấu phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Tổng Bí thư cũng chia sẻ định hướng sẽ tăng cường Ủy viên Trung ương ở những vị trí, những lĩnh vực quan trọng. Việc này vừa qua đã được thảo luận kỹ, trong đó có những ý kiến đặt ra có giảm số lượng Ủy viên Trung ương hay không, nếu tăng sẽ tăng cường ở những khu vực nào? Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng đã tinh gọn bộ máy, Trung ương cũng phải gương mẫu để giảm… Tổng Bí thư cho biết, bên cạnh định hướng bổ sung Ủy viên Trung ương ở một số vị trí để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương dự kiến tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%, cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%. “Lựa chọn cán bộ phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích tổng thể của nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. TRƯỜNG PHONG “Lựa chọn cán bộ phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh cá nhân vì lợi ích tổng thể của nhân dân, đặt lợi ích quốc gia lên trên hết”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, bên cạnh định hướng bổ sung Ủy viên Trung ương ở một số vị trí để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Trung ương dự kiến tỷ lệ cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ, dân tộc thiểu số 10-12%. CHUYỆN HÔM NAY Từ thời khắc thiêng liêng ấy, dân tộc Việt Nam bước sang một trang sử mới - trang sử của độc lập, tự do và tự quyết vận mệnh. Tinh thần Cách mạng Tháng Tám, được hun đúc từ sức mạnh toàn dân, đã làm nên những chiến thắng lẫy lừng, thu non sông về một mối, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Tám thập kỷ đã trôi qua, dân tộc Việt Nam đã vượt qua vô vàn thử thách để từng bước xây dựng và phát triển đất nước. Sau 40 năm đổi mới, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được định hình; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện; vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hạ tầng, khoa học – công nghệ đều có những chuyển biến rõ rệt. Những thành tựu đó chính là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tự lực - tự cường của cả dân tộc, bắt nguồn từ tư tưởng vĩ đại trong mùa thu Độc lập năm 1945. Ngày nay, Việt Nam đang đứng trước một vận hội mang tính lịch sử. Việc sáp nhập địa giới hành chính, tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp là những bước chuẩn bị chiến lược quan trọng để đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới - phát triển xanh, phát triển số, phát triển bền vững dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (dự kiến tổ chức đầu năm 2026) không chỉ tổng kết 40 năm đổi mới mà còn định vị tầm nhìn chiến lược, đặt nền tảng cho một giai đoạn phát triển dài hạn, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Vừa qua, Đảng đã ban hành bốn nghị quyết quan trọng nhằm tạo dựng các trụ cột thể chế mới. Nghị quyết số 57-NQ/ TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Đây được coi là “bộ tứ trụ cột” giúp đất nước cất cánh trong kỷ nguyên mới. Các nghị quyết nêu rõ: phát triển đất nước trong thời gian tới phải dựa trên các trục chính - xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật; thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng. Mỗi trục đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, giám sát thường xuyên và đánh giá hiệu quả để bảo đảm sự đồng bộ và thực chất trong toàn hệ thống. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Đảng là: đổi mới phải toàn diện, không đi theo lối mòn cũ; cải cách phải đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc lên trên hết; phải dám nghĩ lớn, hành động lớn, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, người dân và đội ngũ trí thức. Cách mạng Tháng Tám chính là nền móng để đất nước có được cơ đồ và tiềm lực phát triển như ngày nay. Mùa thu Độc lập không chỉ là ký ức, mà là lời nhắc về trách nhiệm và khát vọng độc lập, tự do, phồn vinh của dân tộc. Khi sức nước gặp vận hội mới và khát vọng được chuyển hóa thành hành động cụ thể, Việt Nam hoàn toàn có đủ nền tảng và niềm tin để bước vào kỷ nguyên phát triển - thịnh vượng - hùng cường. N.T Tinh thần Cách mạng Tháng Tám TIẾP THEO TRANG 1 BIẾN NGUY CƠ, THÁCH THỨC THÀNH CƠ HỘI Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam đã đứng lên Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, chính thức tuyên bố với quốc dân đồng bào và cộng đồng quốc tế sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc: kỷ nguyên độc lập, tự do. Nhìn lại sự kiện lịch sử trọng đại này, ông Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, thành công của Cách mạng Tháng Tám bắt nguồn từ những phân tích, dự báo và chuẩn bị đúng đắn của Đảng cho phong trào cách mạng. Để rồi, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, ngày 18/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa trong đó nêu rõ: Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. “Thời điểm đó, cả nước chỉ có 5.000 đảng viên, nhưng những người cộng sản chân chính đã gây dựng được lòng tin trong nhân dân, tạo ra sức mạnh lớn lao để giành được chính quyền, giành được độc lập”, ông Phúc nói. Từ bài học trên, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để vươn mình trong kỷ nguyên mới, hiện thực mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đất nước cần tranh thủ thời cơ, đẩy lùi khó khăn, thách thức. Kể từ khi giành được độc lập đến nay, nhất là qua 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, mang ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên, đất nước cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình vẫn đang rình rập. “Đây là thời điểm lịch sử để chúng ta thực hiện công cuộc đổi mới một cách đồng bộ. Nếu không đổi mới thì đất nước có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ bứt phá, vươn lên”, ông Phúc nói. Tại cuộc hội thảo gần đây về Kỷ nguyên mới, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú nhắc lại điều Tổng Bí thư Tô Lâm nêu về “tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa đất nước phát triển toàn diện, mạnh mẽ, bứt phá và cất cánh”. Triết lý chính trị khoa học này được Đảng ta đúc kết từ bài học kinh nghiệm quý báu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và vận dụng thành công trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam - bài học chủ động tạo thời cơ, nhận thức đúng thời cơ, kiên quyết chớp thời cơ; đánh giá đúng nguy cơ, kiên quyết đẩy lùi nguy cơ, thách thức, chuyển hóa nguy cơ thành thời cơ, giành thắng lợi. “Kỷ nguyên mới yêu cầu Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo hơn nữa, hiệu quả hơn nữa bài học kinh nghiệm quý giá này để tạo sự phát triển đột phá của đất nước”, GS.TS Phùng Hữu Phú nêu. KHƠI THÔNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẤT NƯỚC CẤT CÁNH Trong bối cảnh chuyển mình lịch sử của dân tộc, GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, để hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ trọng tâm là phải tiếp tục quan tâm hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm tháo gỡ “nút thắt”, “điểm nghẽn”, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của đất nước, tận dụng mọi cơ hội phát triển. Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải hành động nhanh, quyết đoán trong sửa đổi thể chế. Trong đó, trọng tâm là tăng cường sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật, bảo đảm minh bạch, ổn định, có khả năng thích ứng linh hoạt. GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, cần đổi mới cách tiếp cận, thay vì kiểm soát, cấm đoán, cần “mở rộng không gian pháp lý”, trao quyền nhiều hơn cho các chủ thể xã hội. Cùng với đó, phát huy cao độ tinh thần phục vụ nhân dân, tư duy kiến tạo phát triển, hành động vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, cùng cơ chế tài chính đặc biệt cho công tác xây dựng và thi hành thể chế, pháp luật. Từ tinh thần Cách mạng Tháng Tám năm 1945, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhắc lại bài học về phát huy cao độ tinh thần làm chủ của nhân dân, không chỉ trong khởi nghĩa giành chính quyền, mà còn trong việc xây dựng thể chế mới. Trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi phát triển toàn diện và bền vững càng đặt ra yêu cầu phải nâng tầm vai trò chủ thể của nhân dân từ đối tượng thụ hưởng thành chủ thể kiến tạo, đồng hành và kiểm soát quyền lực. GS.TS Tạ Ngọc Tấn lưu ý, cần tiếp tục thể chế hóa nguyên tắc “Nhân dân làm chủ” trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội, từ hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, đến giám sát thực thi và phản biện xã hội. Việc phát triển đồng bộ các hình thức dân chủ: dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện là con đường căn bản để hiện thực hóa điều đó. “Chính nhân dân chứ không phải một lực lượng nào khác mới là yếu tố bảo đảm cho một thể chế vững mạnh, linh hoạt, hiệu quả”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh. VĂN KIÊN 80 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã vùng lên giành chính quyền, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do… 80 năm sau, “đêm trước kỷ nguyên mới”, tinh thần ấy càng cần được khơi dậy để đất nước tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng phát triển, đưa Việt Nam trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045. 3 n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG Trung tâm triển lãm Quốc gia là 1 trong số 250 công trình sẽ được khởi công, khánh thành vào ngày 19/8 ẢNH: CHINHPHU.VN Bài cuối: Từ Độc lập dân tộc đến khát vọng 2045 BẢN HÙNG CA 80 NĂM “Chính nhân dân chứ không phải một lực lượng nào khác mới là yếu tố bảo đảm cho một thể chế vững mạnh, linh hoạt, hiệu quả”. GS.TS TẠ NGỌC TẤN

Khối danh dự 3 Quân chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam Hình ảnh các khối lực lượng vũ trang nhân dân tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (TB4) trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. CHUẨN BỊ CHO ĐẠI LỄ Khối sĩ quan Hải quân tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Khối xe Tăng thiết giáp Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm Khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam 4 n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG n PHÓNG SỰ ẢNH: NGUYỄN MINH

5 80 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 Cùng tham gia đoàn, có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn; anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn. Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ cả nước, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ Bộ Công an và lực lượng CAND dịp 80 năm Ngày truyền thống của lực lượng. Anh Bùi Quang Huy cho biết, hai cơ quan đã có mối quan hệ phối hợp đặc biệt, chặt chẽ và hiệu quả trong nhiều năm qua. Sự hợp tác không chỉ ở cấp Trung ương mà được triển khai sâu rộng tới các cục, đơn vị trực thuộc và đơn vị công an địa phương. Nhiều đề án, chương trình phối hợp đã được thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy vai trò của thanh niên trong bảo đảm an ninh trật tự. Anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Tổng Bí Thư Tô Lâm đã yêu cầu T.Ư Đoàn và Bộ Công an tăng cường phối hợp để góp phần giảm tỉ lệ thanh niên phạm tội, nhất là những loại tội phạm phức tạp. Trên tinh thần đó, thời gian qua, T.Ư Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, cùng hướng tới những mục tiêu chung trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến thanh thiếu niên. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an thực hiện các mục tiêu chung, nhất là trong công tác giáo dục, định hướng thanh thiếu niên, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh. Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản trân trọng cảm ơn tình cảm, lời chúc mừng của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; và sự phối hợp hiệu quả của T.Ư Đoàn trong thời gian qua. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng bày tỏ mong muốn, hai cơ quan sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, có thêm nhiều chương trình, hoạt động phối hợp ý nghĩa, thiết thực hơn nữa nhằm phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cũng chia sẻ những hoạt động sôi nổi nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng, với nhiều sự kiện quan trọng và các đoàn khách quốc tế đến chúc mừng, cho thấy vị thế và uy tín của lực lượng CAND Việt Nam. Dịp này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng những thành tích vẻ vang mà lực lượng CAND đã đạt được trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Cũng trong ngày 18/8, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã tới thăm và tặng hoa chúc mừng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an. Tiếp đoàn, có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh - Cục trưởng Cục Công tác Chính trị, Bộ Công an; Thượng tá Đồng Đức Vũ - Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân. Tại buổi gặp, anh Nguyễn Tường Lâm chúc mừng những thành tích và sự phát triển của đơn vị trên hành trình 80 năm với đóng góp to lớn trong công tác chính trị của ngành Công an nhân dân. Theo anh Lâm, sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn với Bộ Công an thời gian qua rất hiệu quả, góp phần vào việc giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh niên, cũng như tham gia tích cực vào việc hỗ trợ thanh niên trong quá trình giữ gìn an ninh trật tự. Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh cũng bày tỏ sự trân trọng, sự tin tưởng của Trung ương Đoàn đã dành cho công tác chính trị, quan tâm chăm lo, xây dựng lực lượng kế cận trong tương lai. Thời gian tới, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh mong muốn sẽ tiếp tục có sự phối hợp hiệu quả, sự ủng hộ, giúp đỡ, đồng hành từ Trung ương Đoàn trong nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa trong thanh niên Công an nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung. Chiều cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn tới thăm và tặng hoa chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Tiếp đoàn, có Đại tá Bùi Mạnh Tuấn - Trưởng phòng 4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an. Tại buổi gặp, chị Trang tặng hoa chúc mừng đơn vị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Dịp này, Bí thư T.Ư Đoàn cũng gửi lời cảm ơn tới đơn vị vì đã tích cực đồng hành cùng Trung ương Đoàn trong thời gian qua, nhất là trong công tác 35. XUÂN TÙNG - CHÂU LINH - CÔNG HƯỚNG Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, anh Bùi Quang Huy – Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Bộ Công an. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng Bộ Công an. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định, T.Ư Đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an thực hiện các mục tiêu chung, nhất là trong công tác giáo dục, định hướng thanh thiếu niên, phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên, góp phần xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ Công an ẢNH: XUÂN TÙNG Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cùng đoàn công tác T.Ư Đoàn tới thăm và tặng hoa chúc mừng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an ẢNH: CHÂU LINH Một bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong triển lãm Mùa xuân dân tộc Chúc mừng Ngày truyền thống Công an Nhân dân Mùa xuân độc lập khai mạc chiều 18/8, do Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư chủ trì phối hợp với Bộ VHTTDL tổ chức. Dự và cắt băng khai mạc có Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành và đông đảo văn nghệ sĩ. Họa sĩ Chu Nhật Quang là tác giả của bộ 17 bức tranh sơn mài công phu. Anh dùng ngôn ngữ hình họa bày tỏ tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự hi sinh xương máu của chiến sỹ, đồng bào cho độc lập, tự do của dân tộc. Gần 1 năm sau trưng bày Dấu thiêng tại Hoàng thành Thăng Long, Chu Nhật Quang hoàn thành những tác phẩm đặc sắc kết hợp giữa chất liệu sơn mài truyền thống và tư duy tạo hình đương đại, đem lại giá trị thẩm mỹ đặc sắc, mới lạ đồng thời chuyển tải khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc. Các tác phẩm đậm hồn Việt trong kỹ thuật sơn mài truyền thống, song cũng lấp lánh những sắc màu và phong cách hiện đại được Quang học hỏi và hòa quyện trong quá trình sáng tạo. Họa sĩ trẻ Chu Quang ấp ủ các tác phẩm về loạt sự kiện lịch sử của đất nước từ thời gian du học ở Mỹ. Từ năm 2019, ngay khi trở về nước, Quang bắt tay vẽ phác thảo, tìm kiếm và thu thập tư liệu. Để có được 17 tác phẩm Mùa xuân độc lập, Quang mất gần 7 năm lao động nghệ thuật miệt mài và liên tục. Bức tranh lớn nhất trong triển lãm lần này dài 7,2 m, cao 2,4 m. Họa sĩ chọn cách thể hiện độc đáo: một phía Quang tái hiện thời khắc lịch sử với tên gọi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, làm sống dậy Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Bên còn lại, Quang chọn tên Mùa xuân dân tộc, với hình ảnh nhân dân cả nước hân hoan mừng ngày độc lập, tự do. Quang bắt tay thực hiện bức tranh đặc biệt từ cuối năm 2019, ghép vóc thành một khối liền trước khi vẽ. Trong suốt quá trình thực hiện, họa sĩ tiếp tục nghiên cứu bố cục, tạo hình kiến trúc, bối cảnh lịch sử, trang phục lực lượng vũ trang, thiết kế lễ đài ở Quảng trường Ba Đình thời điểm Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Tác giả kể, không chỉ tìm tư liệu trong sách, ảnh, phim tư liệu mà anh có những chuyến đi đến nhiều địa danh lịch sử, gặp gỡ các nhà sử học và người dân địa phương để thấm thía từng câu chuyện. “Những trải nghiệm ấy giúp tôi có cảm quan không gian, cảm xúc chân thật và thêm quyết tâm hoàn thiện tác phẩm”, Chu Nhật Quang nói. NGUYÊN KHÁNH Sơn mài khổ lớn khắc họa Bác Hồ và Mùa xuân độc lập Bảo tàng Hồ Chí Minh trưng bày 17 tác phẩm sơn mài, nhiều bức khổ lớn tái hiện sinh động các chặng đường lịch sử, chiến thắng vẻ vang của dân tộc và những hình ảnh đặc sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

TĂNG VỌT SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÍ Ghi nhận từ các trường ĐH cho thấy, năm nay, các trường đều tăng số lượng thí sinh đăng kí hoặc số lượng nguyện vọng. Theo kết quả thống kê, số thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Hà Nội năm nay là khoảng 23.700 hồ sơ, tăng gần gấp đôi so với năm 2024 (12.200). Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, có gần 21.400 thí sinh đăng kí vào trường, tổng nguyện vọng là hơn 37.700, tăng gấp 1,9 lần (số thí sinh) và 2,4 lần (số nguyện vọng) so với năm trước. Các ngành có nhiều thí sinh đăng kí là Thương mại hàng không, Marketing, Kĩ thuật hàng không, Quản lí hoạt động bay, Quản lí và khai thác cảng hàng không, Logistics, Kinh tế hàng không. Số thí sinh đăng kí xét tuyển vào Trường ĐH Giao thông Vận tải năm nay tăng 2,4 lần; số này ở Trường ĐH Xây dựng Hà Nội là 1,8 lần; Trường ĐH Công nghệ Thông tin TPHCM là 1,5 lần. Mùa tuyển sinh ĐH năm nay ghi nhận nhiều thí sinh đăng kí xét tuyển với số lượng nguyện vọng lên tới trên 100. Đáng chú ý, thống kê sơ bộ có ít nhất 10 thí sinh đăng kí từ 125 đến 152 nguyện vọng. Thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng có xu hướng trải ra nhiều ngành nghề, nhiều trường và các em có nhiều dữ liệu để tham gia xét tuyển nhiều phương thức. Thực tế, trong tuyển sinh có nhiều loại ảo khi xét tuyển ĐH. Ảo trong cùng một phương thức trong một trường (ví dụ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT ảo giữa các tổ hợp môn); ảo giữa các phương thức với nhau trong cùng một trường; ảo giữa các trường trong nhóm (nhóm phía Nam hoặc nhóm phía Bắc hoặc nhóm các trường độc lập); ảo toàn quốc (giữa các trường trong toàn quốc). KHÓ ĐOÁN Phân tích của lãnh đạo Trường ĐH Hà Nội cho thấy, điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường năm nay có thể tăng giảm trong khoảng 0,5 - 1,5 điểm so với năm 2024. PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường ĐH Giao thông Vận tải cho biết, dự kiến điểm chuẩn của trường thấp nhất ở mức 20. Trường ĐH Kinh tế, (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng đưa ra dự báo điểm chuẩn vào 6 ngành chính quy từ 22 điểm/30. GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho rằng, việc nhiều trường ĐH đồng loạt giảm điểm sàn, điểm chuẩn năm 2025 là phản ánh trực tiếp từ phổ điểm tốt nghiệp THPT. Điểm sàn để đăng kí xét tuyển khác với điểm chuẩn trúng tuyển. Năm nay, ông Đức cho rằng, cả 2 ngưỡng điểm này đều giảm so với năm ngoái. “Tôi cho rằng với các trường top trên như ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, ĐH Kinh tế quốc dân hay các trường thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội (Trường Luật, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Công nghệ)… điểm chuẩn so với mọi năm có giảm nhưng không quá sâu”, ông Đức nói. Theo đó, với các trường top trên, và với những ngành hót. Điểm trúng tuyển dự kiến thấp hơn năm ngoái từ 1-2 điểm. Còn với đại đa số nhiều trường, hoặc với những ngành năm ngoái trúng tuyển ở mức 24-26 điểm, nhiều ngành sẽ giảm mạnh, từ 2-4 điểm. Năm nay, việc dự báo điểm chuẩn của các trường ĐH luôn là ẩn số. Bởi điểm chuẩn bị chi phối bởi nhiều yếu tố: Phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT (chi phối các tổ hợp xét tuyển), quy đổi về một thang điểm (chi phối giữa các phương thức xét tuyển), không xét tuyển sớm (chi phối số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng). Nhiều thí sinh đăng kí giống như hai mặt của vấn đề. Đó là tín hiệu đáng mừng về sức hút của trường nhưng ở góc độ khác, những nguyện vọng này có nhiệm vụ “chống cháy” của thí sinh. Thương hiệu của một trường ĐH qua tuyển sinh được xác định bằng số lượng nguyện vọng 1 đăng kí. Đây là những thí sinh có vai trò lớn quyết định điểm chuẩn của trường. NGHIÊM HUÊ Tỉ lệ ảo nhiều, phổ điểm có sự phân hóa mạnh so với những năm trước. Đây là những nguyên nhân chính dự báo điểm chuẩn xét tuyển đại học (ĐH) năm nay có bất ngờ, không theo quy luật những năm qua. Điểm chuẩn khó lường TUYỂN SINH ĐH 2025: 6 n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 KHOA GIÁO Thí sinh tìm hiểu thông tin nguyện vọng đăng kí xét tuyển năm 2025 ẢNH: NAM TRẦN Nhiều phụ huynh tại Hà Nội bất ngờ ngã ngửa vì sau 1 năm cho con học tại Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long tại địa chỉ Lô 1, Khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai (Hà Nội) mới biết trường tuyển sinh chui, con không có mã số định danh, không được vào điểm trên hệ thống. Khi phát hiện ra sự việc, phụ huynh nhiều lần làm việc với nhà trường nhưng không được giải quyết nên mới có đơn gửi các cấp quản lý. Ngày 18/8, đại diện UBND Phường Định Công (Hà Nội), cơ quan quản lý trường học trên địa bàn khẳng định, trường này có 2 năm liên tiếp tuyển sinh đầu cấp trong khi không được cấp chỉ tiêu. Theo bà Nguyễn Thị Lan, Phó trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội Phường Định Công, năm học 20242025, Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long đã tuyển 53 học sinh lớp 1 trái phép dẫn đến học sinh không được cấp mã định danh và điểm số. Tính đến ngày 14/8, đã có 19 học sinh được phụ huynh chuyển đi trường học khác, 34 em vẫn còn danh sách tại trường. Phường đang phối hợp với phụ huynh để có hướng giải quyết, đảm bảo quyền lợi học sinh. Điều đáng nói, ngay trong khi việc xử lý học sinh tuyển trái quy định của năm ngoái chưa xong, đầu năm học 2025-2026 này, Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long lại ngang nhiên tuyển sinh đầu cấp. Tính đến 31/7, trường này đã tuyển được 60 học sinh, trong đó có 25 em lớp 1 và 35 em lớp 6. Qua rà soát của Phường Định Công, bậc tiểu học trường này chưa được cấp phép hoạt động. Anh T.H, có con đăng ký học lớp 1 tại trường này cho biết, chúng tôi vào website nhà trường tìm hiểu thông tin tuyển sinh đầu cấp nên tham gia. Trường công lập sĩ số cao, trường này gần nhà nên đăng ký dù mức học phí và các khoản thu lên tới khoảng 90 triệu đồng/ năm. Việc phải đôn đáo tìm trường ở thời điểm này là một bài toán khó đối với phụ huynh bởi trường công lập đã qua giai đoạn tuyển sinh, trường tư đã đủ chỉ tiêu. LỖ HỔNG Ở ĐÂU? Chia sẻ với PV, anh Tiến Mạnh, phụ huynh có con theo học hết lớp 1 năm ngoái tại trường cho biết, sau một năm học, gia đình chi khoảng 90 triệu đồng cho học phí và các khoản thu những tưởng con được học tập trong ngôi trường tốt. Không ngờ, giờ đây, phụ huynh phải gõ cửa nhiều nơi để “đòi” quyền lợi cho con và hoang mang chưa biết có được công nhận kết quả học tập lớp 1 hay không. Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ sự bất bình khi nhà trường công khai tuyển sinh, hoạt động suốt cả năm học nhưng không bị cơ quan quản lý phát hiện và xử lý khác nào “con voi chui lọt lỗ kim”? “Nếu đợt này phụ huynh không có đơn kiến nghị các cấp, sẽ còn nhiều người bị lừa”, anh Mạnh nói. Ông Lê Hồng Vũ, nguyên Phó trưởng Phòng giáo dục trung học (Sở GD&ĐT Hà Nội) cho rằng, theo quy tắc, nhà trường có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý về các điều kiện tuyển sinh để được cấp chỉ tiêu và mở dữ liệu ngành. Trong quá trình hoạt động, cơ quan quản lý sẽ có kiểm tra, giám sát việc tuyển sinh, hoạt động. Trong trường hợp này, nếu đăng ký hoạt động của trường cao nhất là THCS thì từ năm 2024-2025 trường thuộc vai trò quản lý của Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai cũ. Tuy nhiên, nếu trường tiểu học chưa được cấp phép vẫn ngang nhiên tuyển sinh thì đây là vi phạm không đơn thuần ở phạm vi chuyên môn. Việc này đẩy người học vào tình thế khó khăn khi chuyển trường, có nguy cơ không được cấp bằng tốt nghiệp, cần xử lý nghiêm. HÀ LINH Trường tuyển sinh chui, phụ huynh kêu cứu Hàng chục phụ huynh tại Hà Nội bàng hoàng phát hiện con mình theo học suốt một năm ở Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long (Hoàng Mai, Hà Nội) nhưng không hề có mã định danh, kết quả học tập không được ghi nhận. Trường tiểu học Quốc tế Thăng Long tại Hà Nội 2 năm liên tiếp không được cấp chỉ tiêu vẫn tuyển sinh 113 học sinh đầu cấp Theo PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc ĐH Bách khoa Hà Nội, năm nay do số lượng nguyện vọng ảo nhiều nên 4 lần lọc ảo của nhóm miền Bắc vẫn chưa thấy “ló” điểm chuẩn. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã nắm được thông tin và hiện đang phối hợp với UBND Phường Định Công để giải quyết.

VỀ VỚI YÊN BÌNH Một sáng giữa tuần, rời xa tiếng còi xe náo nhiệt, nhiều bạn trẻ tìm đến quán cà phê nhỏ trong một góc yên tĩnh tại phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) thư thái thả hồn theo những tán cây xanh đung đưa trong gió. Tay vân vê ly cà phê đen, hít hà không khí trong lành, Nguyễn Thị Hương Lệ (30 tuổi, du khách TP Hồ Chí Minh) mong muốn từ lâu được đến đây để trải nghiệm ngày nắng xen lẫn mưa với không khí mát mẻ, dễ chịu. Ở TP Hồ Chí Minh ngót nghét 10 năm, mỗi sáng thức dậy lúc 5h, vội vàng chạy ra đường, bận rộn đến mức quên cả bữa trưa, nhiều lúc chị có suy nghĩ bỏ phố về quê. “Được ngồi giữa không gian xanh, tôi học được cách sống chậm, cân bằng với thiên nhiên và trân trọng từng hơi thở mỗi sớm mai thức dậy. Hết tuần lại phải về với guồng quay công việc”, chị Lệ bộc bạch. Giọng nói ấm áp của cô chủ quán cà phê vang lên khi mang đồ uống cho khách. Quán này được chị Phương Ngọc Thúy (26 tuổi) mở cách đây vài năm. Chị Thuý từng là nhân viên văn phòng tại TP Hồ Chí Minh. Trước đây, chị luôn sống trong guồng quay công việc bận rộn, mặc dù có thu nhập tốt nhưng lúc nào cũng thấy thiếu thời gian cho bản thân, gia đình và những niềm vui giản đơn. Sau nhiều đêm trăn trở, chị từ bỏ công việc nhân viên văn phòng quyết định về Đắk Lắk mở một quán cà phê nhỏ. Việc tự tay pha những ly cà phê theo cách chậm rãi, chị thấy mình như lạc vào một thế giới bình yên khác, tận hưởng mùi thơm tỏa ra. Chị Thúy chia sẻ, quán không chạy theo xu hướng hay ồn ào quảng bá, chỉ đơn giản là nơi người ta đến để thư giãn, đọc sách và trò chuyện. “Tôi thấy cuộc sống thật sự ý nghĩa. Khi bạn cho phép bản thân có những khoảng lặng, nó giúp ta hiểu rõ giá trị thật sự và biết trân trọng những điều nhỏ bé nhất”, chị Thúy chia sẻ. Về đây, mỗi ngày được tự tay chăm cây, pha cà phê cho khách hàng, chị Thúy có nhiều thời gian hơn để học thêm những điều mới và quây quần bên gia đình. Dù có vị trí ổn định trong một công ty lớn tại TP Hồ Chí Minh, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (28 tuổi), chọn quay về quê Đắk Lắk bắt đầu với mô hình trang trại nuôi gà siêu trứng kết hợp trồng rau sạch tại phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk). Chị Nga chia sẻ, thời gian ở thành phố lớn, áp lực và chi phí sinh hoạt cao khiến chị cảm thấy kiệt sức. Những tháng ngày làm việc quên giờ giấc, cùng thói quen ăn vội, ngủ vội, chị thấy mình đang cuốn vào vòng lặp tẻ nhạt, vô tình đánh mất đi sự cân bằng trong cuộc sống. Chị thấy bản thân cần phải thay đổi theo hướng tích cực hơn. Công việc hiện tại mang lại cho chị thu nhập ổn định, giúp bản thân chủ động về thời gian, tiền bạc và cả cảm xúc của chính mình. Chị cảm thấy bình an. LÀM NÔNG NGHIỆP SẠCH ĐỂ CHỮA BỆNH Cái nắng rang của xã biên giới Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) khiến mọi thứ khô quắt. Nhiều người nói vùng này như chảo lửa của tỉnh Đắk Lắk. Giữa buổi sáng, con đường nhựa phả cái nóng hầm hập vào mặt người đi đường. Một vườn cây ăn trái xanh mướt như điểm nhấn giữa vùng đất khô cằn này. Từ dưới gốc cây ổi ruby, một cô gái nhỏ nhắn, nước da trắng ngần bước ra. Chị Nguyễn Thị Bích (SN 1989, xã Ea Súp), chủ vườn cây này cho biết, hiện vườn có 1.300 cây ổi ruby, 300 cây bưởi da xanh và hàng trăm cây ăn trái các loại khác. Vườn được trồng theo hướng hữu cơ. Chị Bích gắn bó vùng đất này như một cơ duyên. Quê chị ở tỉnh Nam Định (cũ). Năm 2011, chị tốt nghiệp đại học rồi đi làm tại tỉnh Đồng Nai. Với công việc kế toán, kinh doanh thêm một số nông sản mang lại cho chị nguồn thu nhập tốt. Trong thời gian công tác, chị có dịp cùng mọi người đến tỉnh Đắk Lắk. Sau chuyến đi ấy, trở về với guồng quay công việc, chị luôn mơ ước có một vườn cây của riêng mình. Năm 2019, chị Bích phát hiện mình mắc ung thư cổ tử cung. Khi biết tin, không bi quan, chị bình tĩnh tìm hướng cho bản thân. Chị nhớ đến vùng đất Đắk Lắk, nơi từng gây ấn tượng. Chị quyết định lên Đắk Lắk tìm một nơi yên tĩnh, không ô nhiễm để chữa bệnh. Khi đến xã Cư M’lan (huyện Ea Súp cũ, nay là xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk), chị Bích quyết định mua 2ha đất ở đây. Lúc bấy giờ, vùng đất này còn hoang vu, dân cư thưa thớt, giao thông khó khăn. Trước khung cảnh này, bố mẹ khuyên can hết lời nhưng chị vẫn giữ vững lập trường thực hiện ước mơ của bản thân. Với quyết tâm biến mảnh đất khô cằn, bạc màu này thành vườn cây xanh tốt, chị Bích cho múc hết cây điều cũ trong vườn, phơi đất 6 tháng, thả phân chuồng cho cỏ mọc rồi phát dọn và cày đất. Chị trồng ổi ruby và bưởi da xanh theo hướng hữu cơ. Sau nhiều năm kiên trì, hiện vườn ổi đã cho trái ngọt, mang lại thu nhập 500 triệu đồng/ha. Thời gian này, chị cũng tập trung điều trị theo phác đồ của bác sĩ để cải thiện sức khỏe. Chị lấy lá ổi non để uống nhằm hỗ trợ kháng bệnh, hiện cơ thể tiêu diệt hết tế bào ung thư. Chị Bích cho biết, trồng ổi ruby cho thu lợi kép từ lá và quả. Mô hình này tạo việc làm cho 10 lao động địa phương. Chị liên kết với 5 hộ dân thành lập Tổ hợp tác trồng ổi Ea Súp với diện tích 10ha nhằm hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm và tiêu thụ sản phẩm. NGUYỄN THẢO Nhiều người trẻ ở tỉnh Đắk Lắk “chữa lành” bằng cách sống nhẹ nhàng với những trải nghiệm công việc bản thân yêu thích. Chính vì thế, họ chủ động về thời gian, tiền bạc và cả cảm xúc của chính mình. 7 n Thứ Ba n Ngày 19/8/2025 GIỚI TRẺ Chị Nguyễn Thị Bích (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với du khách bên vườn ổi trồng hữu cơ Chị Phương Ngọc Thuý (26 tuổi) chuẩn bị nguyên liệu pha cà phê Trở về để "chữa lành" T.Ư Đoàn vừa phát hành bộ nhận diện #TựHàoViệtNam, tạo nên một biểu tượng truyền thông hiện đại, trẻ trung, khơi dậy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025). Biểu tượng của hành trình 80 năm Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, bộ nhận diện được xây dựng trên phong cách cách điệu, mang sắc thái cổ động mạnh mẽ nhưng vẫn tươi mới, năng động. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, phản ánh tinh thần tiên phong của thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển. Bộ nhận diện tái hiện hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, kết nối quá khứ hào hùng với hiện tại và tương lai. Những hình ảnh lịch sử như kỳ đài, hầm Đờ Cát, Dinh Độc Lập, cột cờ nơi địa đầu Tổ quốc gợi nhắc về chiến công và khát vọng độc lập của cha ông. Song song, các biểu tượng phát triển như tòa nhà Bitexco, cầu Rồng Đà Nẵng, tuyến metro, đập thủy điện, cánh quạt gió thể hiện khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hiện đại và bền vững. Điểm nhấn trung tâm là hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay cho khoảnh khắc lịch sử Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, biểu đạt ý nghĩa thiêng liêng: Bác Hồ luôn ở vị trí trung tâm, mãi trong trái tim dân tộc Việt Nam. Không gian khung hình thêm sinh động với đàn chim bồ câu tung cánh tạo thành chữ V, biểu tượng của hòa bình dưới ánh sáng dẫn đường của Đảng. Hình ảnh máy cày và drone tưới nước phản ánh bước tiến của công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, trong khi vệ tinh và tinh cầu cách điệu tượng trưng cho khát vọng làm chủ công nghệ số, chinh phục không gian. LƯU TRINH Bạn trẻ dùng bộ nhận diện #TựHàoViệtNam thay hình đại diện Lan tỏa tự hào Việt Nam Chị Nguyễn Thị Bích (xã Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, chính đam mê nông nghiệp và cái duyên với cây ổi ruby đã giúp chị chiến thắng bệnh tật và vượt qua chính mình. Chị nghiên cứu và tận dụng lá non, búp ổi làm trà. Hiện chị liên kết với Hợp tác xã Giảm nghèo Ea Súp để phát triển loại trà vì sức khỏe. 105 sinh viên ngành CNTT hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính Ngày 18/8, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng cho biết, 105 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) các trường đại học tại Đà Nẵng đã xuất quân lên đường tới 44 xã, phường hỗ trợ dân giải quyết thủ tục hành chính. Qua rà soát và đăng ký, có 69 phường, xã có nhu cầu cần hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường Đại học FPT, Đại học Duy Tân lên kế hoạch, lập danh sách và tuyển chọn 105 sinh viên tham gia đợt đầu về 44 xã, phường. Nhiệm vụ chính của sinh viên khi về các địa phương là hỗ trợ cán bộ xử lý các sự cố kỹ thuật thiết bị làm việc như máy tính, máy in, mạng... Hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI phổ biến trong công việc hành chính; hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả; sử dụng chữ ký số cá nhân và các nền tảng số của thành phố như Danang Smart City, VNeID… GIANG THANH Theo thông tin từ T.Ư Đoàn, chỉ sau 3 tiếng phát hành bộ nhận diện đã có hơn 15 nghìn lượt thay avatar (hình đại diện) #TuhaoVietNam trên các nền tảng mạng xã hội.

