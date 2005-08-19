Báo Tiền Phong số 230/2025

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM ... Đứng trước cánh cửa của kỷ nguyên phát triển mới vì một đất nước hòa bình, ổn định; một xã hội phát triển nhanh, bền vững; vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình của nhân dân, tôi đề nghị lực lượng Công an nhân dân tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần quan điểm “Nhân dân là gốc”, đặt lợi ích của quốc gia dân tộc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết; phải thực sự nêu gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong công tác; nói đi đôi với làm, làm việc gì chắc việc đó, hiệu quả, thiết thực. Thứ hai, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, mẫu mực. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết, kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngay trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; coi trọng công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tạo dựng môi trường công tác lành mạnh, minh bạch, dân chủ, nhân văn. Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình; phát hiện sớm, xử lý kịp thời, hiệu quả các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức lực lượng, phân cấp, phân quyền hợp lý, gắn với kiểm tra, giám sát chặt chẽ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng nền công an phục vụ, thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại. Thứ tư, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm mọi loại, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, công nghệ cao, tham nhũng, kinh tế; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh để người dân yên tâm lao động, học tập, sáng tạo, cống hiến. Mỗi chuyên án, mỗi vụ án phải được tiến hành chặt chẽ, thượng tôn pháp luật, khách quan, công tâm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vì công lý, vì danh dự quốc gia, vì niềm tin của Nhân dân. Thứ năm, chủ động đi đầu trong chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học- công nghệ hiện đại trong công tác công an; xây dựng, quản trị, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu lớn; bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ chủ quyền số quốc gia; hình thành các năng lực mới, công cụ mới trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm trên không gian mạng. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về an ninh, tư pháp, chia sẻ thông tin, phối hợp hành động; tích cực tham gia, góp phần định hình các quy tắc, chuẩn mực quốc tế trên các lĩnh vực an ninh phi truyền thống. Thứ sáu, triển khai công tác Công an theo tinh thần: “Bộ tinh, Tỉnh mạnh, Xã toàn diện, bám cơ sở”, chủ động xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo; nêu cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; gắn kết chặt chẽ giữa “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” với “xã hội kỷ cương, văn minh, nghĩa tình”. Ở đâu có dân, ở đó có phong trào; nơi nào phong trào mạnh, nơi đó trật tự vững, an ninh bền. Thứ bảy, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, địa bàn khó khăn, phức tạp. Làm tốt chính sách hậu phương công an; kịp thời tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc; chu đáo chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; tạo điều kiện để mỗi cán bộ, chiến sĩ "mạnh khỏe về thể chất, vững vàng về tinh thần, trong sáng về đạo đức, sắc bén về nghiệp vụ". Thứ tám, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lắng nghe dân, dựa vào dân, học dân, tôn trọng dân, vì hạnh phúc của Nhân dân mà phấn đấu; kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, an toàn, lành mạnh để phát triển nhanh và bền vững. Kính thưa các đồng chí và các vị đại biểu! Một dân tộc muốn trở nên hùng cường phải có nền quốc phòng, an ninh vững mạnh; muốn phát triển nhanh, bền vững phải có môi trường an ninh, trật tự ổn định, an toàn. Mỗi thành tựu về tăng trưởng, mỗi bước tiến về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mỗi cơ hội của hội nhập quốc tế đều gắn chặt với nỗ lực giữ bình yên từ mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi con phố, mỗi thôn xóm, mỗi nhà máy, mỗi lớp học... Ở nơi xa xôi nhất của biên cương hay ở trung tâm náo nhiệt của đô thị, dấu chân người chiến sĩ Công an vẫn in đậm; phía sau sự yên bình là công sức lặng thầm, là mồ hôi và xương máu, là lý tưởng và trách nhiệm. Chúng ta càng phải trân trọng hơn những gì đang có hôm nay để nỗ lực hơn nữa vì ngày mai. Tôi đặc biệt nhấn mạnh: Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để thực hiện khát vọng và mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Trong hành trình ấy, lực lượng Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt, là “lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân. Nhưng “lá chắn” chỉ thật vững khi được rèn luyện bởi kỷ luật nghiêm minh, đạo đức trong sáng, lý tưởng vững vàng; khi được nâng đỡ bởi niềm tin của dân, khi được dẫn dắt bởi trí tuệ tập thể và bản lĩnh chính trị của Đảng. “Thanh kiếm” chỉ thật sắc khi được tôi luyện trong thực tiễn gian khó, khi được mài giũa bởi khoa học -công nghệ hiện đại, khi được soi sáng bởi lương tri và công lý. Từ thực tiễn phong phú của 80 năm qua, chúng ta có quyền tự hào nhưng không được chủ quan; có quyền nhìn lại để tri ân nhưng phải nhìn về phía trước để hành động. Mỗi bài học đều cần được hệ thống hóa, chuẩn hóa; mỗi kinh nghiệm đều phải được số hóa, chia sẻ; mỗi mô hình hay, cách làm tốt cần được nhân rộng. Sự liêm chính và kỷ luật là “xương sống” của lực lượng; sự chuyên nghiệp và hiện đại là “cơ bắp” của lực lượng; sự nhân văn và gần dân là “trái tim” của lực lượng. Khi xương sống thẳng, cơ bắp khỏe và trái tim ấm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ. ... Tiêu đề do báo Tiền Phong đặt. Sáng 17/8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025). Dự Lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương... Sáng 17/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/8/194519/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19/8/200519/8/2025). Báo Tiền Phong xin trích đăng Diễn văn (toàn văn Diễn văn trân trọng đăng trên www.tienphong.vn). “Lá chắn” và “thanh kiếm” bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng lần thứ 5 cho lực lượng Công an Nhân dân ẢNH: NHẬT MINH

3 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 AI “MAKE IN VIETNAM” Trong hơn bảy năm hoạt động, VNPT AI tập trung phát triển nhân lực bằng cách trao cơ hội cho đội ngũ kỹ sư trẻ cùng làm việc với các nhân sự giàu kinh nghiệm, trực tiếp tham gia giải quyết những bài toán thực tiễn đòi hỏi cao về công nghệ và cạnh tranh. Đến nay, VNPT AI đã gây dựng đội ngũ hơn 200 kỹ sư AI trẻ, với hơn 100 mô hình AI “Make in Vietnam”. Một trong những gương mặt tiêu biểu là Nguyễn Quang Huy - Giám đốc Nền tảng định danh và xác thực điện tử VNPT eKYC. Thuộc thế hệ 8X, anh gắn bó với VNPT từ chính sách mời gọi nhân tài, tâm đắc với môi trường khuyến khích thử nghiệm ý tưởng táo bạo và coi sai lầm như một phần của quá trình học hỏi. “Ở VNPT, được phép sai không có nghĩa là dễ dãi, mà là trách nhiệm rút ra bài học để tiến bộ hơn sau mỗi dự án”, anh nói. Năm 2018, khi yêu cầu chuẩn hóa thông tin thuê bao trở nên cấp bách, tập đoàn đặt mục tiêu phát triển giải pháp định danh điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo, có năng lực xử lý ở quy mô hàng chục triệu người dùng, đủ tin cậy và chính xác, chàng trai trẻ Nguyễn Quang Huy được giao trọng trách đồng hành với đội ngũ phát triển VNPT eKYC. Năm 2019, VNPT eKYC ra mắt và đến năm 2024 đã trở thành nền tảng trí tuệ nhân tạo định danh và xác thực đầu tiên tại Việt Nam xử lý vượt mốc 1 tỷ lượt yêu cầu. VNPT eKYC cũng là nền tảng trí tuệ nhân tạo định danh và xác thực đầu tiên của Việt Nam vượt 1 tỷ lượt yêu cầu. Đến nay, VNPT eKYC đã có sự phát triển vượt bậc. Từ bài toán ban đầu trong lĩnh vực viễn thông, sản phẩm đã mở rộng ứng dụng sang ngân hàng, tài chính, bảo hiểm và nhiều ngành khác đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính bảo mật và xác thực cho các giao dịch điện tử tại Việt Nam. VNPT eKYC đang phục vụ hơn 100 tổ chức, doanh nghiệp, xử lý trên 1,3 tỷ lượt yêu cầu từ người dùng, với chất lượng tiệm cận các chuẩn mực chất lượng cao nhất của thế giới như lọt Top 10 toàn cầu trên bảng xếp hạng của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ về khả năng nhận diện khuôn mặt, đạt chứng nhận ISO 30107-3 của iBeta về chống giả mạo khuôn mặt. Những con số biết nói trên là minh chứng cho sự trưởng thành của đội ngũ kỹ sư công nghệ Việt, hoàn toàn có thể làm chủ và tạo ra những sản phẩm công nghệ đẳng cấp toàn cầu. “Quan trọng hơn cả là khả năng thực chiến. Công nghệ Việt giải quyết được các vấn đề thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đồng hành với tiến trình chuyển đổi số quốc gia”, anh chia sẻ. Anh cho rằng, thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ không chỉ dựa vào đãi ngộ, mà quan trọng là tạo ra môi trường cho họ tiếp cận những bài toán đủ lớn, đủ khó, có dữ liệu thật để khai phá và hạ tầng mạnh để hiện thực hóa ý tưởng. Khi có cơ hội phát triển lâu dài, người trẻ sẵn sàng gắn bó và cống hiến. BAY CAO CÙNG NÔNG NGHIỆP VIỆT Nguyễn Văn Thiên Vũ, 22 tuổi (Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022) dấn thân khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp với khát vọng “bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam”. Anh là giám đốc điều hành 2 công ty về nông nghiệp: CTCP Thiết bị bay AgriDrone Việt Nam và Cty Đặc sản Kinh Đô, với khát vọng giúp nông dân Việt Nam đứng vững trên chính đôi chân mình, vươn xa bằng tri thức và công nghệ. Tốt nghiệp Trường ĐH Bách khoa TPHCM, Thiên Vũ khởi đầu sự nghiệp với niềm đam mê máy bay không người lái, ban đầu phục vụ các lĩnh vực quân sự, điện ảnh, xây dựng sau gặp “cái duyên” với ruộng đồng. “Khi dấn thân, tôi mang quyết tâm rất lớn: giúp nông dân làm kinh tế tốt hơn, đồng thời đưa nông sản Việt Nam lên bản đồ thế giới”, Vũ chia sẻ. Sau hơn 12 năm, Thiên Vũ đã triển khai ứng dụng máy bay nông nghiệp không người lái trên toàn quốc hỗ trợ hàng chục nghìn hộ nông dân cải thiện năng suất, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường. Mô hình bay phun thuốc, gieo hạt, chăm sóc cây trồng bằng drone không chỉ giảm đáng kể sức lao động mà còn hạn chế ô nhiễm. Anh cùng cộng sự sáng lập nghề mới - “phi công nông nghiệp”. Đến nay, hàng nghìn thanh niên đã được đào tạo, cấp chứng chỉ để điều khiển máy bay phục vụ nông dân. Thiên Vũ còn gây dựng Đặc sản Kinh Đô - dự án nhằm nâng cao giá trị văn hóa, đặc sản địa phương. Anh muốn hình thành “Làng khởi nghiệp” với không gian giáo dục và đầu tư, nơi thế hệ trẻ được trao quyền hiện thực hóa khát vọng “vươn mình di sản, vươn mình đất nước”. “Đam mê kết hợp công nghệ mới, AI và đổi mới sáng tạo, tôi đang dẫn dắt đội ngũ của mình kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững, tập trung vào việc phát triển giá trị văn hóa và đặc sản địa phương”, anh Vũ chia sẻ. 7 THÁNG ĐỂ CÓ MỘT THẾ HỆ ROBOT HÌNH NGƯỜI Chỉ 7 tháng sau khi thành lập, những thế hệ robot hình người đầu tiên do VinMotion từ nghiên cứu phát triển, thiết kế đến sản xuất đã có màn “debut” (ra mắt) đặc biệt ấn tượng, với điệu nhảy sôi động không kém các vũ công chuyên nghiệp. Chủ tịch VinMotion, TS. Nguyễn Trung Quân khẳng định, đội ngũ của anh làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm, không nhập khẩu từ bất kì hãng nào. Mỗi chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam, 100% Make in Vietnam. Theo anh Quân, màn nhảy live demo này thực sự là cột mốc về công nghệ để tự tin triển khai nhiều robot cùng một lúc trong nhiều ứng dụng thực tiễn trong thời gian tới. Vì đã thành công trong môi trường phức tạp khi có hơn 1.000 người xem, với nhiều thiết bị di động kết nối wifi, có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn. Robot của VinMotion có thể di chuyển, nhận diện vật thể và tương tác cơ bản. Đây là nền tảng để phát triển thành các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ nguy hiểm cho con người, trong môi trường khắc nghiệt với khả năng vận động vượt trội về mặt vật lí so với các mẫu robot hình người hiện nay. “Chúng tôi hy vọng có thể công bố sản phẩm này vào cuối năm nay”, anh Quân nói. Để có được sản phẩm robot thần tốc, theo anh Quân, yếu tố quan trọng hàng đầu là con người. VinMotion hội tụ các tài năng Việt về robotics trên khắp thế giới về chung tay xây dựng khát vọng đưa trí tuệ và công nghệ Việt vươn tầm thế giới. “Tôi có hơn 10 năm làm việc là nghiên cứu về ngành robotics và may mắn được làm việc ở những môi trường khoa học hàng đầu thế giới, như Đại học Carnegie Mellon (CMU) - trường đại học hàng đầu thế giới về robotics - nơi tôi đã nhận bằng tiến sĩ xuất sắc. Tôi cũng may mắn tham gia dự án phát triển robot MIT Cheetah nổi tiếng và làm giáo sư về Robotics tại Đại học Nam California - top 10 về công nghệ trong các trường đại học Mỹ”, anh Quân chia sẻ. Anh lựa chọn trở về Việt Nam vì nhìn thấy ở Việt Nam một “lợi thế vàng” trong cuộc đua humanoid robot (robot hình người). “Tôi tin đây là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc công nghệ. Humanoid robot là lĩnh vực mà chúng ta hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh. Ngành này vẫn còn mới, thị trường chưa định hình, đồng nghĩa Việt Nam có thể chen chân và thậm chí dẫn đầu ở một số mảng”, anh Quân chia sẻ. Việt Nam nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghệ mới với chi phí hợp lí, kĩ sư tay nghề cao, có vị thế trung lập, đáng tin cậy trên trường quốc tế. Anh cho rằng, nếu người Việt không mơ những giấc mơ lớn thì sẽ mãi chỉ đi sau. Thế giới đang ở giai đoạn chuyển mình rất nhanh trong lĩnh vực robotics, và nếu không bắt đầu ngay lúc này, chúng ta sẽ bỏ lỡ một cơ hội lịch sử. LƯU TRINH - NGHIÊM HUÊ Không chỉ dừng lại ở khát vọng, người trẻ hôm nay kiến tạo tương lai bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và cống hiến. Từ phòng thí nghiệm công nghệ cao, những dự án AI đến cánh đồng nông nghiệp thông minh, các nhà khoa học, doanh nhân trẻ đang chứng minh họ là chủ nhân xứng đáng của đất nước. BẢN HÙNG CA 80 NĂM Bài 8: Người trẻ kiến tạo tương lai “Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số rất mạnh mẽ, tốc độ không thua kém nhiều các quốc gia phát triển. Trong nước đang có rất nhiều bài toán giá trị cần giải quyết, mang lại lợi ích trực tiếp cho dân tộc. Đây là cơ hội để các bạn trở về, cống hiến và trưởng thành”. Anh NGUYỄN QUANG HUY, Giám đốc Nền tảng định danh và xác thực điện tử VNPT eKYC TS. Nguyễn Trung Quân sinh năm 1989, đến từ Nghệ An, là cựu học sinh chuyên Lý trường THPT Chuyên Phan Bội Châu. Anh từng giành giải 3 học sinh giỏi Quốc gia môn Vật lí. Tốt nghiệp THPT, anh trúng tuyển hệ kĩ sư tài năng, ngành Điều khiển Tự động hóa của ĐH Bách khoa Hà Nội. Màn biểu diễn của dàn robot hình người VinMotion ẢNH: V.G Anh Nguyễn Văn Thiên Vũ hiện thực khát vọng bay cao cùng nông nghiệp Việt Nam

4 n Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72 về cơ chế và thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, trình Chính phủ xem xét. Điểm đáng chú ý nhất của dự thảo là bổ sung thêm nhóm chi phí được phép tính vào giá điện - bao gồm các khoản chi phí phát sinh hợp lý nhưng chưa được tính đầy đủ trong các kỳ điều chỉnh trước đây. Theo Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2022-2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu áp lực rất lớn khi chi phí mua điện tăng mạnh do biến động địa chính trị và giá nhiên liệu quốc tế, khiến số lỗ lũy kế hai năm lên tới hơn 50.000 tỷ đồng. Đến cuối năm 2024, EVN vẫn còn lỗ lũy kế khoảng 44.792 tỷ đồng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến vốn đầu tư nhà nước tại tập đoàn. Bộ Công Thương cho rằng nếu không có cơ chế tính toán để thu hồi các khoản chi phí này, vốn nhà nước sẽ tiếp tục bị bào mòn, làm suy giảm năng lực tài chính của EVN và tiềm ẩn rủi ro cho an ninh năng lượng. Do đó, dự thảo nghị định bổ sung quy định cho phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân các chi phí hợp lý, hợp lệ chưa được đưa vào giá điện trước đây. Cụ thể, gồm các khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện nhưng chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện các kỳ trước. Các khoản này sẽ được xác định theo kết quả hoạt động kinh doanh đã được kiểm toán độc lập và báo cáo tài chính hàng năm của công ty mẹ EVN từ năm 2022 trở đi. Cùng với đó, là chênh lệch tỷ giá đánh giá lại hoặc chưa được phân bổ, chưa được hạch toán, thanh toán cho các nhà máy điện theo hợp đồng mua bán điện. Việc tính toán, phân bổ sẽ do EVN lập phương án, báo cáo Bộ Công Thương xem xét. Trong trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến Bộ Tài chính trước khi quyết định. Bộ Công Thương khẳng định việc sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp điện lực thu hồi đủ chi phí hợp lý, song vẫn bảo đảm nguyên tắc minh bạch, công khai, khả thi. Dự thảo không phát sinh thêm thủ tục hành chính mới mà chỉ làm rõ các khoản chi phí được phép tính để bảo đảm tính đúng, tính đủ trong điều chỉnh giá điện. Nếu được thông qua, quy định mới sẽ giúp EVN và các đơn vị điện lực sớm giải quyết bài toán thu hồi chi phí còn treo, củng cố tài chính, qua đó duy trì ổn định cung ứng điện cho nền kinh tế. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa giá điện bán lẻ bình quân trong các kỳ điều chỉnh tới có thể tăng do gánh thêm chi phí bổ sung. Với nền kinh tế, việc bổ sung chi phí vào giá điện sẽ tạo áp lực nhất định đến doanh nghiệp sản xuất và hộ tiêu dùng, song Bộ Công Thương cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo đảm an toàn tài chính ngành điện và an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động. Dự thảo sửa đổi Nghị định 72 không chỉ là giải pháp kỹ thuật về cơ chế điều chỉnh giá điện, mà còn là động thái chính sách quan trọng nhằm giải quyết dứt điểm chi phí treo nhiều năm của EVN. DƯƠNG HƯNG Bộ Công Thương đề xuất bổ sung các chi phí phục vụ trực tiếp cho sản xuất, cung ứng điện, chênh lệch tỷ giá nhưng chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện các kỳ trước đây của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào giá bán lẻ điện bình quân sắp tới. Bộ Công Thương đề xuất bổ sung một số chi phí chưa được đưa vào giá điện trước đây khiến EVN thua lỗ vào giá bán lẻ điện bình quân sắp tới Với nền kinh tế, việc bổ sung chi phí vào giá điện sẽ tạo áp lực nhất định đến doanh nghiệp sản xuất và hộ tiêu dùng, song Bộ Công Thương cho rằng đây là bước đi cần thiết để bảo đảm an toàn tài chính ngành điện và an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động. Đề xuất bổ sung chi phí vào giá điện để giảm lỗ cho EVN Sáng 17/8, tại khu vực rừng Cúc Phương có mưa, gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, các lực lượng vẫn nỗ lực cao nhất với quyết tâm sớm tìm ra tung tích người mất tích. Người thân của anh Mạnh cũng đã có mặt tại hiện trường, từng giờ ngóng tin. Theo thông tin ban đầu, chiều 13/8, anh Mạnh đến Vườn Quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống, điểm nghỉ nằm sâu trong rừng, cách cổng vào khoảng 20 km, không có sóng điện thoại. Sáng 14/8, anh rời nơi nghỉ để tham quan tuyến cây chò chỉ ngàn năm (cách khu vực Bống khoảng 3 km). Trên đường đi, anh ghé vào động Sơn Cung (cách Bống khoảng 2 km) và từ đó mất liên lạc. Chiều cùng ngày, một số du khách tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô của anh Mạnh, bên trong có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân, nên đã báo cho lực lượng kiểm lâm. Ngay sau đó, Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, nhưng đến 10 giờ sáng 17/8 vẫn chưa có kết quả. Ông Phạm Kiên Cường, Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ Cúc Phương, cho biết, lực lượng tìm kiếm đã rà soát kỹ trong và ngoài động Sơn Cung nhưng chưa phát hiện thêm dấu vết nào. Mưa lớn kéo dài khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều trở ngại. Vườn Quốc gia Cúc Phương có diện tích hơn 22.400 ha, nằm trên địa phận các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Hòa Bình. Đây là địa điểm du lịch sinh thái nổi tiếng với nhiều tuyến tham quan, khám phá trong rừng. MINH ĐỨC Lực lượng chuyên nghiệp của Công an tỉnh Ninh Bình cùng 7 chó nghiệp vụ đã được triển khai để tìm kiếm tung tích du khách Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại TP Hải Phòng), mất tích trong Vườn Quốc gia Cúc Phương từ ngày 14/8. Lực lượng chức năng huy động chó nghiệp vụ tìm du khách mất tích ẢNH: THANH BÌNH Huy động chó nghiệp vụ tìm du khách mất tích trong rừng THỜI SỰ Áp thấp nhiệt đới vào vịnh Bắc bộ, miền Bắc mưa lớn Dự báo từ chiều nay (18/8) áp thấp nhiệt đới sẽ vào vịnh Bắc bộ, mưa lớn có thể kéo dài ở miền Bắc đến khoảng 20/8, đỉnh điểm là chiều 18/8 đến sáng 20/8. Vào 13h chiều 17/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc của đặc khu Hoàng Sa với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (3949km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ (tính từ 13h chiều 17/8), áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, đến chiều 18/8 đi vào vịnh Bắc bộ. Vào 13h chiều 18/8, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ với cường độ cấp 6, giật cấp 8. Trong đêm 18/8 và ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, đi vào khu vực tỉnh Quảng Ninh và suy yếu dần thành một vùng áp thấp ở phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Do hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới dọc theo vùng biển miền Trung nên diễn biến mưa trên đất liền rất phức tạp. Trọng tâm mưa từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với cường độ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 17/8 có nơi trên 80mm như trạm Vinh (Nghệ An) 201mm, trạm Hồ Khe Cò (Hà Tĩnh) 81mm. Dự báo từ đêm 18/8, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50110mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ ngày 18/8 đến ngày 19/8, khu vực phía Đông Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40120mm, có nơi mưa rất to trên 250mm. Từ đêm 19/8 đến sáng 20/8, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, ngày 18/8, khu vực phía Tây Bắc bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xảy ra mưa to đến rất to với lượng mưa 15- 30mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Khu vực vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. NGUYỄN HOÀI Đường đi của áp thấp nhiệt đới

KHÓ TRÁNH NHỮNG NHỊP RUNG LẮC VN-Index khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức tăng 2,84%, đạt 1.630 điểm. Chỉ số ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp trước khi chịu áp lực bán, điều chỉnh trong phiên cuối tuần. Chỉ số chính rơi khỏi mốc đỉnh lịch sử, thiết lập trước đó, trên mốc 1.640 điểm. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới với tổng giá trị 259,5 nghìn tỷ đồng. Giá trị khớp lệnh bình quân tuần đạt tương đương 51.907 tỷ đồng. Khối ngoại tiếp tục gây áp lực khi bán ròng mạnh -8.217 tỷ đồng trên HOSE. Ba mã bị bán ròng nhiều nhất là FPT (2.254 tỷ đồng), HPG (1.542 tỷ đồng) và MBB (613 tỷ đồng). Về diễn biến nhóm ngành, ngân hàng trở lại vai trò “cổ phiếu vua” sau thông tin Ngân hàng Nhà nước giảm 50% tỷ lệ dự trữ bắt buộc, đưa VN-Index vượt dứt khoát mốc 1.615 điểm trong phiên 14/8. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện trong phiên cuối tuần. Dù vậy, một số cổ phiếu có câu chuyện riêng vẫn bứt phá, điển hình là nhóm cùng hệ sinh thái (VIX, EIB, VSC), xây dựng (CII) và dầu khí (BSR). Chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, dòng tiền trên thị trường cho thấy sự sôi động và quyết đoán, luân chuyển nhanh chóng giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội sinh lời. Tuy nhiên, áp lực chốt lời đã gia tăng đáng kể vào phiên cuối tuần, đặc biệt tại các cổ phiếu đã tăng nóng trước đó. Theo đó, những nhịp rung lắc là điều khó tránh khỏi khi chỉ số đang trong xu hướng chinh phục các ngưỡng điểm cao hơn. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạn chế mua đuổi ở các cổ phiếu đã có đà tăng mạnh và nên ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu có tín hiệu thu hút dòng tiền và bật lên từ nền tích lũy gần nhất để cân nhắc gia tăng tỷ trọng trong giai đoạn này. Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 2 tuần tăng điểm liên tiếp, song biên độ tăng điểm của tuần qua có chiều hướng chững lại khi đà tăng bị thu hẹp bởi phiên giảm điểm cuối tuần. Nhóm phân tích của Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CS) cho rằng, dù xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế trên biểu đồ tuần, song tín hiệu bán đã manh nha xuất hiện trong phiên giảm cuối tuần nên cần hạn chế hơn trong vị thế mua mới. Theo đó, tín hiệu tăng điểm vẫn đang áp đảo, nhưng đà tăng đã yếu đi trong tuần qua và khả năng cao sẽ xuất hiện nhịp chỉnh trong các phiên của tuần tới. CSI duy trì quan điểm thận trọng, chưa vội mở vị thế mua bắt đáy tại các phiên giảm của tuần sau, tiếp tục duy trì thế tiền mặt lớn hơn; kiên nhẫn chờ đợi vùng tích lũy cân bằng mới quay lại vị thế mua ròng mới. CẢNH BÁO SỨC ÉP TỶ GIÁ Giới phân tích cũng chỉ ra, thị trường chứng khoán đang có nhiều yếu tố nền tảng ủng hộ. Nhóm phân tích Chứng khoán Agribank (Agriseco) nhận định, số liệu tăng trưởng cho thấy lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết 6 tháng đầu năm tăng hơn 30% so với cùng kỳ 2024, tạo cơ sở cho kết quả kinh doanh khởi sắc trong các quý tiếp theo. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2025 ở mức 16% sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Cùng với đó, chính sách vĩ mô ổn định, GDP mục tiêu điều chỉnh tăng từ 8% lên 8,3 - 8,5% và lạm phát duy trì ở mức 4,5% sẽ là nền tảng giúp thị trường tăng trưởng bền vững. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tỷ giá linh hoạt và hỗ trợ thanh khoản cũng góp phần củng cố niềm tin thị trường. Agriseco cho rằng đầu tư công sẽ tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng, mang lại lợi ích trực tiếp cho nhóm xây dựng, vật liệu xây dựng, đồng thời tạo tác động lan tỏa tới bất động sản hạ tầng. Bên cạnh đó, khối tiêu dùng - bán lẻ duy trì triển vọng nhờ thu nhập và niềm tin tiêu dùng cải thiện. Các cổ phiếu bán lẻ điện máy, thực phẩm - đồ uống và chuỗi bán lẻ thiết yếu được kỳ vọng tăng trưởng khi biên lợi nhuận cải thiện nhờ giá đầu vào ổn định. Ngành du lịch cũng ghi nhận khởi sắc, giúp hàng không, khách sạn và dịch vụ hưởng lợi. Trong khi đó, hoạt động thương mại quốc tế tăng tốc với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 16% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang Mỹ sôi động trước thời điểm áp thuế đối ứng, tạo cơ hội cho nhóm logistics và cảng biển khi lưu lượng hàng hóa gia tăng. Đáng chú ý, việc Việt Nam đạt được thỏa thuận sơ bộ về giảm thuế đối ứng từ 46% xuống 20% với Mỹ được xem là bước tiến tích cực, củng cố niềm tin nhà đầu tư. Dù vậy, Agriseco lưu ý rủi ro thuế quan chưa được giải quyết triệt để và cần theo dõi trong trung - dài hạn. Ở chiều rủi ro, Agriseco cảnh báo tỷ giá USD/VND neo cao và áp lực lạm phát từ giá vật liệu, y tế, điện nước có thể ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất và dòng vốn vào thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, bối cảnh quốc tế phức tạp với căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, xung đột khu vực và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc cũng là yếu tố bất định đối với triển vọng kinh tế toàn cầu và Việt Nam. VIỆT LINH VN-Index khép lại tuần giao dịch vừa qua với kỷ lục cả về điểm số, thanh khoản. Tuy vậy, nhịp điều chỉnh cuối tuần đẩy chỉ số chính khỏi đỉnh lịch sử, cho thấy rủi ro chốt lời vẫn hiện hữu, dự báo thị trường tuần tới tiếp tục phân hóa nhưng xu hướng tăng điểm chưa thay đổi. 5 n Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 KINH TẾ VN-Index khép lại tuần giao dịch vừa qua với mức tăng 2,84%, đạt 1.630 điểm ẢNH: NHƯ Ý Chứng khoán hướng mốc cao mới Techcombank mới đây liên tục cảnh báo nhiều thủ đoạn mạo danh thương hiệu ngân hàng, nhân viên ngân hàng để lừa đảo. Mới đây, ngân hàng cho biết có tình trạng kẻ gian giả mạo giấy tờ có đóng dấu, chữ ký mạo danh cán bộ nhân viên, quản lý của Techcombank. Các lý do như hoàn phí thường niên, mở/đóng/nâng hạn mức/ gia hạn thẻ tín dụng… rồi lừa nạn nhân truy cập link giả hoặc cung cấp thông tin. Từ đó, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân. Hàng loạt các ngân hàng như Agribank, BIDV, TPBank… cũng phát đi thông báo tình trạng giả web ngân hàng với mục đích lừa đảo. Các ngân hàng khẳng định đây là những thủ đoạn lừa đảo và cảnh báo khách hàng tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cung cấp thông tin thẻ, tài khoản, thông tin cá nhân, để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan. Mới đây, Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện tình trạng một số trang web được tạo ra nhằm giả mạo Cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cơ quan này phát hiện có ít nhất 2 trang web đang thực hiện hành vi giả mạo Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước (tuyệt đối không truy cập, chỉ theo dõi để nhận biết trang giả mạo). Ngoài giả mạo giao diện, thông tin, nội dung trên Cổng thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng Nhà nước, một số trang web còn phát tán, lừa người dùng tải tệp tin APK (định dạng của tệp tin cài đặt ứng dụng trên hệ điều hành Android) có đính kèm mã độc. Đáng lo ngại, các phần mềm chứa mã độc này sẽ giúp đối tượng lừa đảo vượt qua hầu hết các biện pháp xác thực và bảo vệ của thiết bị di động, từ đó lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền và tài sản của nạn nhân. Ngân hàng Nhà nước khẳng định cơ quan này chỉ có 1 Cổng thông tin điện tử (trang website) chính thức tại địa chỉ: https:// sbv.gov.vn. Đối với các địa chỉ không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu giả mạo, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập, không cung cấp thông tin cá nhân và chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức. Thực tế, tình trạng mạo danh các tổ chức tín dụng để lừa đảo vẫn xảy ra, dù các ngân hàng thương mại liên tục cảnh báo và cập nhật những chiêu trò gian lận. Các ngân hàng khẳng định đây là những thủ đoạn lừa đảo và cảnh báo khách hàng tuyệt đối không nhấp vào đường link lạ, không cung cấp thông tin thẻ, tài khoản, thông tin cá nhân, để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan. Liên quan đến mục tiêu nâng cao an ninh, an toàn giao dịch và thúc đẩy chuyển đổi số, Ngân hàng Nhà nước mới đây cho biết ngành ngân hàng đã hoàn thành việc “làm sạch” toàn bộ hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mở tài khoản thanh toán có phát sinh giao dịch trên kênh số. Cụ thể, toàn bộ hơn 120,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,2 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu, cập nhật thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID, đạt 100% số lượng tài khoản thanh toán phát sinh giao dịch trên kênh số. Kết quả này không chỉ đảm bảo dữ liệu khách hàng được chuẩn hóa mà còn giúp giảm mạnh rủi ro gian lận. So với thời điểm trước ngày 1/7/2024, số vụ khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền đã giảm 59%, trong khi số tài khoản nhận tiền lừa đảo giảm 52%. NGỌC MAI Hình ảnh cảnh báo việc giả trang web của Ngân hàng Nhà nước Cảnh báo trang web chứa mã độc, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng Kẻ gian mạo danh trang web các ngân hàng thương mại, thậm chí cả Ngân hàng Nhà nước để chèn mã độc có thể lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2025 ở mức 16% sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận. Cùng với đó, chính sách vĩ mô ổn định, GDP mục tiêu điều chỉnh tăng từ 8% lên 8,3 - 8,5% và lạm phát duy trì ở mức 4,5% sẽ là nền tảng giúp thị trường tăng trưởng bền vững. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tỷ giá linh hoạt và hỗ trợ thanh khoản cũng góp phần củng cố niềm tin thị trường.

ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG CHO THÍ SINH Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, quy trình lọc ảo gồm 6 lần. Lần đầu vào ngày 17/8, lần lọc ảo cuối vào chiều 20/8. Đây là quy trình nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng duy nhất trong số những nguyện vọng đã đăng kí, theo nguyên tắc xét từ nguyện vọng 1 tới nguyện vọng cuối cùng. Thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng nào, hệ thống sẽ dừng lại ở đó và loại thí sinh ra khỏi danh sách lọc ảo ở những lần tiếp theo. Từ đó, hạn chế tình trạng trúng tuyển ảo và giúp các trường thực hiện kế hoạch tuyển sinh được thuận tiện và chính xác. Sau khi kết thúc lọc ảo, (17h ngày 20/8), các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống. Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung. Trường ĐH có thể công bố điểm chuẩn từ 17h ngày 20/8 đến 17h ngày 22/8 (không áp dụng quy định này đối với khối trường công an, quân đội). Năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội tiếp tục chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc. ĐH Quốc gia TPHCM phụ trách nhóm lọc ảo phía Nam. PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng Ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, với ĐH Bách khoa Hà Nội, nhiệm vụ chủ trì nhóm lọc ảo phía Bắc được triển khai trong nhiều năm qua và đã thành quy trình thống nhất, chặt chẽ và chính xác. Mỗi bước trong quy trình xét tuyển là một cam kết với xã hội về tính minh bạch và trách nhiệm của cả nhóm. Dữ liệu đăng kí của thí sinh phải được bảo mật, lưu trữ an toàn, đồng thời sẵn sàng kiểm tra chéo khi có yêu cầu. Với những điều chỉnh năm nay, ĐH Bách khoa Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị trong nhóm cập nhật và hoàn thiện phần mềm, điều chỉnh quy trình và lên phương án về giải pháp kĩ thuật chung cho cả hệ thống. Ông Hải cho rằng, ở khía cạnh kĩ thuật, lọc ảo giống như một “kì sát hạch” cho chính hệ thống công nghệ thông tin của ĐH Bách khoa Hà Nội. Dữ liệu khổng lồ được truyền tải liên tục trong thời gian ngắn, đòi hỏi hạ tầng ổn định và quy trình sao lưu, đối chiếu nghiêm ngặt. Cùng đó là các kịch bản dự phòng cho nhiều tình huống không mong muốn. Quan trọng hơn cả, quy trình lọc ảo phải đảm bảo được yếu tố chính xác tuyệt đối, công bằng và minh bạch của cả kì tuyển sinh. LƯỢNG ẢO LỚN Ở CÁC TRƯỜNG TỐP DƯỚI Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay, gần 850.000 thí sinh đăng kí xét tuyển ĐH. Tổng số nguyện vọng đăng kí là khoảng 7,6 triệu, trung bình gần 9 nguyện vọng/thí sinh. Các năm trước, số nguyện vọng trung bình quanh mức 5 nguyện vọng/ thí sinh. Nguyên nhân của việc tăng vọt số lượng nguyện vọng đăng kí là do năm nay không xét tuyển sớm, tất cả nguyện vọng của thí sinh đều “đánh cược” ở lần lọc ảo này. Năm 2025, tổng số thí sinh đăng kí vào ĐH Kinh tế Quốc dân tăng khoảng 25% so với năm 2024. Tại Học viện Ngân hàng, năm 2025 số lượng thí sinh đăng kí xét tuyển tăng 26% so với năm 2024, trong đó một phần ba số thí sinh có chứng chỉ quốc tế. ThS Nguyễn Quang Trung, Phó Trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh Trường ĐH Thương mại thông tin, số lượng nguyện vọng đăng kí vào trường tăng gấp 1,5 lần so với năm 2024 nên nhà trường dự báo điểm chuẩn có thể cao hơn so với dự kiến ban đầu. Năm nay, số liệu thống kê sơ bộ cho thấy, số thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL ITP, APTIS (General), APTIS (Advanced), VSTEP đăng kí vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền tăng đáng kể so với năm 2024, ước tính lên tới vài chục nghìn hồ sơ. Dù phổ điểm môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT thấp, nhưng quy đổi điểm chứng chỉ thì điểm xét tuyển vẫn cao. Dự báo, những ngành lấy điểm chuẩn cao nhất vẫn là những ngành hot thuộc lĩnh vực báo chí truyền thông, như Truyền thông đa phương tiện, Truyền thông marketing, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử,... Năm nay số lượng nguyện vọng tăng vọt, trong khi số lượng thí sinh tham gia xét tuyển chỉ tăng khoảng 100.000 em, tương đương với chỉ tiêu tăng lên của các trường ĐH. Việc số lượng nguyện vọng tăng cao bất thường ở một số cơ sở giáo dục ĐH không có nghĩa cơ sở đó sẽ tuyển đủ chỉ tiêu, tuyển trúng đối tượng người học. Do năm nay không xét tuyển sớm, một thí sinh đăng kí nhiều nguyện vọng, quá trình lọc ảo xét theo độ dốc thứ tự nguyện vọng của thí sinh nên nhiều nguyện vọng đăng kí chưa chắc điểm chuẩn đã cao, ít nguyện vọng đăng kí chưa chắc điểm chuẩn đã thấp. Bởi các trường tốp dưới thường là nơi đăng kí nguyện vọng an toàn của nhiều thí sinh. Khi Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, các chuyên gia dự báo, các trường ĐH sẽ lấy điểm chuẩn những năm trước từ ngưỡng 25/30 điểm trở xuống, năm nay điểm chuẩn sẽ giảm sâu. PGS.TS Lê Đình Tùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội khẳng định, điểm chuẩn những ngành tốp của trường sẽ giữ nguyên hoặc nhích hơn năm trước (từ 28/30 điểm trở lên). ĐH Bách khoa Hà Nội được dự báo nhiều ngành tốp của trường, điểm chuẩn sẽ dao động trong khoảng 26,5 đến trên 28 điểm. Như vậy, với các trường, các ngành điểm chuẩn những năm trước ở mức cao, năm nay khó có thể giảm. Cuộc cạnh tranh năm nay sẽ nằm ở các trường, các ngành tốp 2, 3. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT chính thức lọc ảo nguyện vọng đăng kí xét tuyển đại học (ĐH) năm 2025 trên hệ thống từ ngày 17/8. Năm nay, tỉ lệ nguyện vọng ảo tăng mạnh so với năm trước. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025: Khi ảo nhiều hơn thật 6 n Thứ Hai n Ngày 18/8/2025 KHOA GIÁO Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng, năm 2025, số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng 1 vào các ngành STEM đạt 222.454, tăng 41.881 thí sinh so với năm trước. Các ngành khoa học máy tính và công nghệ thông tin có 54.359 thí sinh đăng kí nguyện vọng một (nguyện vọng ưu tiên cao nhất của thí sinh), tăng 2.183 thí sinh so với đợt một năm 2024. Ngành trí tuệ nhân tạo cũng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ với 2.754 thí sinh đăng kí, vượt xa năm trước. Ông Thưởng cho biết, Bộ GD&ĐT nhìn nhận, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng chọn ngành học gắn với công nghiệp bán dẫn ngày càng rõ nét, phản ánh sự quan tâm ngày một lớn của xã hội đối với lĩnh vực công nghệ mũi nhọn này. Bộ đang tích cực phối hợp với các trường ĐH, doanh nghiệp trong và ngoài nước tạo không gian, các hội thảo, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm về chip bán dẫn và đào tạo nguồn nhân lực. Bên cạnh các kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT nhìn nhận một số vướng mắc hiện nay, đặc biệt là năng lực và kinh nghiệm đào tạo ngành bán dẫn tại nhiều cơ sở giáo dục ĐH trong nước còn chưa đồng đều, còn thiếu hệ sinh thái học thuật, công nghệ và hợp tác quốc tế sâu rộng. Để khắc phục, Bộ đề xuất tăng cường hợp tác quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo, cử giảng viên và sinh viên trao đổi nhằm học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia tiên tiến. Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết của cơ chế phối hợp giữa các trường ĐH trong nước để tránh manh mún, phân tán nguồn lực, từ đó hình thành một hệ sinh thái đào tạo mạnh mẽ và hiệu quả hơn cho ngành bán dẫn. Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định và phê duyệt 9 dự án phòng thí nghiệm đã được trình từ cuối năm 2024. Đây là những dự án có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ thực hành, nghiên cứu và đào tạo nhân lực chuyên sâu, giúp sinh viên và giảng viên tiếp cận công nghệ mới ngay trong môi trường học tập. Năm nay, tiếp tục đánh dấu sự trở lại ngày càng mạnh mẽ của khối ngành sư phạm. PGS. TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội) cho biết, nhà trường ghi nhận hơn 50.000 nguyện vọng đăng kí, gấp đôi so với năm ngoái. Do đó, điểm chuẩn khối ngành sư phạm năm nay được dự báo không giảm, thậm chí có thể tăng. PGS Trần Thành Nam lí giải sức hút của ngành sư phạm hiện nay có nguyên nhân từ các chính sách mới của nhà nước đối với nhà giáo như Nghị định 116 về hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí đối với sinh viên sư phạm; lương nhà giáo được xếp ở thang bảng cao nhất; Luật Nhà giáo có hiệu lực từ 1/1/2026… Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 năm nay cũng đón nhận số lượng nguyện vọng đăng kí vào nhóm ngành sư phạm tăng 1,7 lần năm trước. HOA BAN Khối ngành sư phạm, STEM lên ngôi Từ dữ liệu tuyển sinh của các trường ĐH có thể thấy, năm nay, khối ngành sư phạm và các ngành STEM (khoa học, công nghệ, kĩ thuật, toán học) lên ngôi. Ngày hội tuyển sinh ngành khoa học công nghệ của học sinh Hà Nội 2025 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Những năm trước được xét tuyển sớm, các trường tốp giữa, tốp dưới có thể yên tâm phần nào vì “vợt” được thí sinh xét học bạ. Năm nay, khi chỉ còn một đợt xét tuyển, một số chuyên gia dự báo thương hiệu, vị thế của các trường sẽ chính thức “lộ thiên”.

