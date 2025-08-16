Báo Tiền Phong số 229/2025

Saná g 16/8, Töní g Bñ thû Tö Lêm àïnë dû å Lï î Khaná h thanâ h cöng trònh Truå sú ã Bö å Cöng an taiå sö ë 96 Nguyïnî Du, Ha â Nöiå 80 nùm - Vinh quang Cöng an nhên dên Viïtå Nam [ Trang 14 ] n CHIÏNË DÕCH TÒNH NGUYÏNÅ HE Â ÀÙCÅ BIÏTÅ Tö í quöcë trong tim, concert miïnî phñ hutá 50 nganâ khaná giaã CHU Ã NHÊTÅ 17/8/2025 Truyïnå ngùnæ cuaã NGUYÏNÎ TRÑ Nhûnä g thamá tûã pizza cuaã YÁ [ Trang 12 ] SUGAR-BABY, CHA VAÂ CON [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå Co á túiá gênì 1.400 loaiâ àönå g vêtå , thûcå vêtå quy,á hiïmë bõ àe doaå tuyïtå chunã g nùmç trong Sacá h Ào ã (theo Danh lucå Ào ã va â Sacá h Ào ã Viïtå Nam nùm 2024), thò chùcæ chùnæ phaiã sùmæ cho mònh mötå bö å Sacá h Ào,ã hoùcå tñch cûcå Google vúiá hoiã AI. Cêní thênå vúiá "con la"å [ Xem tiïpë trang 5 ] n GIAIÃ VÖ ÀÕCH GOLF QUÖCË GIA - GIA LAI 2025: KHÖNG GIAN PHATÁ TRIÏNÍ MÚIÁ CHO DU LÕCH [ Trang 16 ] n ÊM NHACÅ CHÛAÄ LANÂ H ÀÊYÌ TIÏMÌ NÙNG Ú Ã VIÏTÅ NAM [ Trang 10 ] [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 6 + 7 ] sûcá hutá cuãa concert miïîn phñ Chó sau 3 ngayâ phatá àönå g, chûúng trònh vênå àönå g unã g hö å nhên dên Cuba àaä huy àönå g àûúcå gênì 250 ty ã àönì g, vûútå xa mucå tiïu àùtå ra cho toanâ bö å chiïnë dõch. Àaiå sû á Cuba taiå Viïtå Nam bayâ to ã vö cunâ g xucá àönå g trûúcá sû å hûúnã g ûná g nhiïtå tònh cuaã nhên dên Viïtå Nam. XÊY NHA Â Ú Ã XA Ä HÖIÅ PHAIÃ ÀA DANÅ G PHÊN KHUCÁ , HÒNH THÛCÁ MUA Chia se ã mö hònh khu nhaâ ú ã xa ä höiå taiå àö thõ múiá An Vên Dûúng cuaã thanâ h phö ë Huï,ë Thu ã tûúná g Chñnh phuã lûu y á viïcå xêy dûnå g nha â ú ã xa ä höiå phaiã àa danå g phên khucá , àa danå g hònh thûcá mua, thuï mua vaâ àamã baoã cacá haå tênì g thiïtë yïuë . ÀAIÅ SÛ Á CUBA VÖ CUNÂ G XUCÁ ÀÖNÅ G VÒ TÒNH CAMÃ CUAÃ NHÊN DÊN VIÏTÅ NAM KHI ÀÚIÂ TÛ NGHÏ Å SÔ TRÚ Ã THANÂ H… "MIÏNË G NGON" [ Trang 11 ] [ Trang 15 ] [ Trang 4 ] [ Àaiå tûúná g TÖ LÊM, Töní g Bñ thû BCH Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam ] [ Trang 2+3 ] GIAIÃ MAÄ AÃ nh: TTXVN

Thúâi sûå Chuã nhêåt 17/8/2025 2 1.80 nùm xêy dûnå g, chiïnë àêuë vaâ trûúnã g thanâ h àa ä khùnè g àõnh banã chêtë cacá h manå g, sûcá chiïnë àêuë kiïn cûúnâ g cuaã lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên - lûcå lûúnå g vu ä trang tronå g yïuë , tin cêyå cuaã Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên. Lõch sûã cuaã Cöng an nhên dên Viïtå Nam la â lõch sû ã anh hunâ g, truyïnì thönë g cuaã Cöng an nhên dên Viïtå Nam la â ve ã vang, thanâ h tñch cuaã Cöng an nhên dên Viïtå Nam vö cunâ g to lúná , gopá phênì quan tronå g lamâ nïn lõch sû ã haoâ hunâ g cuaã dên töcå Viïtå Nam, àûa cacá h manå g Viïtå Nam vûútå moiå thacá ghïnì h, gianâ h hïtë thùnæ g lúiå nayâ àïnë thùnæ g lúiå khacá . Ngay khi múiá ra àúiâ , cunä g nhû trong hai cuöcå khaná g chiïnë chönë g thûcå dên Phapá va â àï ë quöcë My,ä lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên luön gùnæ bo á mauá thõt vúiá nhên dên, phöië húpå chùtå che ä vúiá Quên àöiå nhên dên, cacá lûcå lûúnå g, cacá nganâ h, cacá cêpë , lamâ tötë vai tro â nonâ g cötë , xung kñch trïn mùtå trênå baoã vï å an ninh, trêtå tû,å baoã vïå thanâ h qua ã cacá h manå g, baoã vï å Àanã g, nhên dên vaâ chï ë àö å xa ä höiå chu ã nghôa, àêuë tranh trênë apá cacá loaiå töiå phamå , vò cuöcå sönë g bònh yïn, hanå h phucá cuaã nhên dên, lêpå nhiïuì chiïnë cöng, thanâ h tñch thêmì lùnå g nhûng vö cunâ g oanh liïtå , àoná g gopá quan tronå g vaoâ sû å nghiïpå àêuë tranh giaiã phoná g dên töcå , thönë g nhêtë àêtë nûúcá . Trong sûå nghiïpå àöií múiá , cöng nghiïpå hoa,á hiïnå àaiå hoa á va â chu ã àönå g höiå nhêpå quöcë tï,ë Cöng an nhên dên àa ä gûúng mêuî ài àêuì triïní khai thûcå hiïnå co á hiïuå qua ã cacá chu ã trûúng, àûúnâ g löië cuaã Àanã g, chñnh sacá h, phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá ; khöng ngûnâ g nöî lûcå phênë àêuë , àoanâ kïtë thönë g nhêtë , chung sûcá àönì g lonâ g, vûútå qua moiå kho á khùn, thûã thacá h, cunâ g toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên baoã vïå vûnä g chùcæ an ninh, trêtå tû,å baoã vï å Tö í 80 nùm - Vinh quang Cöng an [ Àaiå tûúná g TÖ LÊM, Töní g Bñ thû BCH Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam ] Nhên kyã niïåm 80 nùm xêy dûång, chiïën àêëu vaâ trûúãng thaânh cuãa lûåc lûúång Cöng an nhên dên, Àaåi tûúáng Tö Lêm - Töíng Bñ thû Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam, àaä coá baâi viïët khùèng àõnh truyïìn thöëng anh huâng, nhûäng cöëng hiïën to lúán vaâ àõnh hûúáng nhiïåm vuå troång têm cuãa lûåc lûúång Cöng an nhên dên trong giai àoaån múái. Baáo Tiïìn Phong trên troång giúái thiïåu toaân vùn baâi viïët. nhên dên Viïtå Nam Thúâi sûå 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 17 /8/2025 quöcë xa ä höiå chu ã nghôa, tñch cûcå tham gia phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå , chùm lo àúiâ sönë g cuaã nhên dên, khöng ngûnâ g àoná g gopá duy trò hoaâ bònh, öní àõnh ú ã khu vûcå va â trïn thïë giúiá . Trong bêtë ky â àiïuì kiïnå , hoanâ canã h naoâ , lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên àïuì luön nïu cao tinh thênì tênå tuyå , sùné sanâ g xa ã thên vò nûúcá , vò dên. Àaä xuêtë hiïnå hanâ g vanå têmë gûúng dunä g camã , hy sinh thên mònh vò sûå nghiïpå baoã vï å an ninh quöcë gia, baoã àamã trêtå tû,å an toanâ xa ä höiå , ngayâ àïm tênå tuy å àï í hoanâ thanâ h tötë nhiïmå vu.å Möiî chiïnë cöng, thanâ h tñch, möiî gûúng ngûúiâ tötë , viïcå tötë , möiî sû å nö î lûcå cö ë gùnæ g cuaã caná bö,å chiïnë sô Cöng an àaä gopá phênì lamâ cho hoaâ bònh, öní àõnh cuaã àêtë nûúcá àûúcå giû ä vûnä g, ky ã cûúng, phepá nûúcá àûúcå tön tronå g; tñnh manå g, taiâ sanã va â cuöcå sönë g bònh yïn cuaã nhên dên àûúcå baoã vï,å tö thùmæ truyïnì thönë g anh hunâ g ve ã vang cuaã Cöng an nhên dên; xêy àùpæ va â cunã g cö ë niïmì tin yïu, sûå gùnæ bo á cuaã nhên dên vúiá Àanã g, Nha â nûúcá va â lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên. Lonâ g trung thanâ h, sû å hy sinh vaâ nhûnä g cönë g hiïnë to lúná cuaã cacá thï ë hï å caná bö,å chiïnë sô Cöng an nhên dên trong sûå nghiïpå cacá h manå g cuaã dên töcå àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên ghi nhênå , àaná h gia á cao va â tùnå g nhiïuì danh hiïuå , phênì thûúnã g cao quy,á saná g ngúiâ banã hunâ g ca cuaã chuã nghôa anh hunâ g cacá h manå g àûúcå kïtë tinh búiã sû å tênå trung vúiá nûúcá , tênå hiïuë vúiá dên, banã chêtë cacá h manå g trong saná g va â àûcá hy sinh quaã camã cuaã lúpá lúpá caná bö,å chiïnë sô Cöng an nhên dên trong cuöcå chiïnë àêuë àêyì cam go, thûã thacá h vò an ninh Töí quöcë , vò cuöcå sönë g bònh yïn vaâ hanå h phucá cuaã nhên dên, maiä maiä la â niïmì tû å haoâ cuaã Àanã g, Nha â nûúcá , nhên dên va â dên töcå Viïtå Nam. Àatå àûúcå nhûnä g thanâ h tûuå to lúná trong suötë 80 nùm qua laâ do: (i) Cöng an nhên dên Viïtå Nam luön àùtå dûúiá sû å lanä h àaoå tuyïtå àöië , trûcå tiïpë , toanâ diïnå vï ì moiå mùtå cuaã Àanã g, mang banã chêtë cuaã giai cêpë cöng nhên Viïtå Nam, “chó biïtë conâ Àanã g thò conâ mònh”, luön phênë àêuë , hy sinh vò àöcå lêpå , tû å do cuaã Tö í quöcë , vò an ninh quöcë gia, trêtå tû,å an toanâ xa ä höiå vaâ cuöcå sönë g bònh yïn, hanå h phucá cuaã nhên dên. (ii) Gùnæ bo á mauá thõt vúiá nhên dên, vò nhên dên phucå vu,å dûaå vaoâ nhên dên àïí cöng tacá va â chiïnë àêuë , “thûcá cho dên nguã ngon, gacá cho dên vui chúi, lêyë niïmì vui, hanå h phucá cuaã nhên dên lamâ le ä sönë g cuaã mònh” la â cöiå nguönì sûcá manå h àï í Cöng an nhên dên hoanâ thanâ h xuêtë sùcæ moiå nhiïmå vu å ma â Àanã g, Nha â nûúcá , nhên dên tin cêyå giao pho.á (iii) Phöië húpå , hiïpå àönì g chùtå che ä vúiá Quên àöiå nhên dên, cacá cú quan baoã vï å phapá luêtå va â cacá cêpë , cacá nganâ h, huy àönå g sûcá manå h töní g húpå cuaã ca ã hï å thönë g chñnh trõ trong sûå nghiïpå baoã vï å an ninh, trêtå tû.å (iv) Lúpá lúpá cacá thï ë hïå caná bö,å chiïnë sô khöng ngaiå gian khö,í hy sinh, dunä g camã , mûu trñ, saná g taoå , khön kheoá trong cuöcå àêuë tranh baoã vï å an ninh, trêtå tû,å trú ã thanâ h “la á chùnæ thepá ”, “thanh baoã kiïmë ”; gûúng mêuî ài àêuì trong viïcå triïní khai töí chûcá thûcå hiïnå cacá chu ã trûúng, chñnh sacá h cuaã Àanã g, Nha â nûúcá , thûcå hiïnå chûcá nùng “ài trûúcá mú ã àûúnâ g” va â la â lûcå lûúnå g àûúcå giao sûá mïnå h trûcå tiïpë baoã vï å Àanã g, nïn canâ g cênì sû å nö î lûcå cuaã caná bö å chiïnë sy ä cöng an. (v) Àoanâ kïtë , húpå tacá quöcë tï ë gopá phênì taoå nïn sûcá manå h vö àõch cuaã Cöng an nhên dên Viïtå Nam. 2.Toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên ta àang ra sûcá thi àua thûcå hiïnå cacá chu ã trûúng chiïnë lûúcå cuaã Àanã g vúiá quyïtë têm àûa àêtë nûúcá vûnä g bûúcá vaoâ ky ã nguyïn múiá , ky ã nguyïn phatá triïní , giauâ manå h, phönì vinh. Cuöcå cacá h manå g “sùpæ xïpë giang sún”, àönì g loatå vênå hanâ h chñnh quyïnì àõa phûúng hai cêpë ú ã 34 àõa phûúng trïn ca ã nûúcá mú ã ra khöng gian phatá triïní múiá , àönå g lûcå phatá triïní múiá , àönì g thúiâ cunä g àùtå ra yïu cêuì múiá àöië vúiá nhiïmå vu å baoã vï å an ninh, trêtå tû.å Trong kyã nguyïn vûún mònh cuaã àêtë nûúcá , tracá h nhiïmå cuaã lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên rêtë nùnå g nï ì nhûng vö cunâ g vinh quang. Hún lucá naoâ hïtë , lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên phaiã luön tûå haoâ , phatá huy truyïnì thönë g anh hunâ g, tiïpë tucå àoanâ kïtë thönë g nhêtë , chung sûcá , àönì g lonâ g, cunâ g vúiá Quên àöiå nhên dên vaâ nganâ h ngoaiå giao lamâ nonâ g cötë , cung cêpë sû å baoã àamã vûnä g chùcæ , möi trûúnâ g hoa â bònh, öní àõnh àïí toanâ Àanã g, toanâ dên, toanâ quên thûcå hiïnå thùnæ g lúiå cacá mucå tiïu chiïnë lûúcå cuaã Àanã g; têpå trung vaoâ cacá cöng tacá tronå g têm sau: Thû á nhêtë , trong bêtë cû á hoanâ canã h naoâ cunä g phaiã baoã àamã sû å lanä h àaoå tuyïtå àöië , trûcå tiïpë vï ì moiå mùtå cuaã Àanã g àöië vúiá Cöng an nhên dên, khöng ngûnâ g cunã g cö ë banã chêtë giai cêpë cöng nhên, sûå gùnæ bo á mauá thõt vúiá nhên dên. Sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g la â nguyïn tùcæ bêtë biïnë , yïu cêuì khacá h quan, nhên töë quyïtë àõnh moiå thùnæ g lúiå cuaã sû å nghiïpå baoã vï å an ninh, trêtå tû,å cuaã nhiïmå vu å cöng tacá Cöng an; bêtë luênå trong hoanâ canã h naoâ cunä g phaiã giû ä vûnä g va â tùng cûúnâ g sû å lanä h àaoå tuyïtå àöië , toanâ diïnå , trûcå tiïpë vï ì moiå mùtå cuaã Àanã g àöië vúiá Cöng an nhên dên. Giûä vûnä g banã chêtë cacá h manå g; kiïn àõnh chuã nghôa Macá - Lï-nin, tû tûúnã g Hö ì Chñ Minh trong xêy dûnå g va â tö í chûcá thûcå hiïnå chûcá nùng, nhiïmå vu å cuaã Cöng an; phatá huy tñnh àanã g, tñnh giai cêpë , tñnh nhên dên cuaã Cöng an nhên dên trong baoã vï å an ninh, trêtå tû å laâ nhûnä g yïuë tö ë then chötë , quyïtë àõnh àï í Cöng an nhên dên hoanâ thanâ h tronå g tracá h ma â Àanã g, Nha â nûúcá vaâ Nhên dên tin cêyå giao pho.á Toanâ lûcå lûúnå g Cöng an phaiã luön thêmë nhuênì sêu sùcæ lúiâ cùn dùnå cuaã Bacá Höì kñnh yïu “Cöng an cuaã ta la â Cöng an nhên dên, vò nhên dên maâ phucå vuå va â dûaå vaoâ nhên dên maâ lamâ viïcå ”; quaná triïtå quan àiïmí “lêyë dên lamâ göcë ”, “Tronå g dên, gênì dên, hiïuí dên, hocå dên va â co á tracá h nhiïmå vúiá dên”; thûcå hiïnå tötë phûúng chêm “Dên biïtë , dên banâ , dên lamâ , dên kiïmí tra, dên giamá satá , dên thuå hûúnã g”, thûúnâ g xuyïn duy trò möië quan hïå gùnæ bo á mêtå thiïtë vúiá nhên dên, àönì g cam, cönå g khö í vúiá moiå kho á khùn, gian khöí cuaã nhên dên, sùné sanâ g hy sinh àï í cûuá dên; quan têm chùm lo, tham mûu giaiã quyïtë kõp thúiâ nhûnä g kho á khùn, vûúná g mùcæ , têm tû, nguyïnå vonå g chñnh àaná g cuaã nhên dên, thêtå sû å trú ã thanâ h “àiïmí tûaå bònh yïn cuaã nhên dên”. Àa danå g hoaá cacá hònh thûcá va â taoå àiïuì kiïnå cho nhên dên tñch cûcå tham gia phong traoâ toanâ dên baoã vï å an ninh Tö í quöcë , xêy dûnå g, cunã g cö ë “thï ë trênå lonâ g dên” trong nïnì an ninh nhên dên, thïë trênå an ninh nhên dên gùnæ vúiá nïnì quöcë phonâ g toanâ dên, thïë trênå quöcë phonâ g toanâ dên, xêy dûnå g “phaoá àaiâ ’ vûnä g chùcæ trong trênå tuyïnë baoã vï å an ninh, trêtå tû.å Thû á hai, lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên phaiã thûcå hiïnå ú ã têmì mûcá cao sû á mïnå h baoã vï å Àanã g, baoã àamã thûcå hiïnå thùnæ g lúiå cacá chu ã trûúng cuaã Àanã g; an ninh, trêtå tû å phaiã taoå nïnì tanã g cho thanâ h cöng cuaã phatá triïní . Baoã vï å Àanã g trong giai àoanå cacá h manå g hiïnå nay khöng chó laâ baoã vï å vai tro â lanä h àaoå , cêmì quyïnì cuaã Àanã g, baoã vï å chï ë àö å XHCN, nïnì tanã g tû tûúnã g, quan àiïmí , chu ã trûúng, àûúnâ g löië cuaã Àanã g; chu ã quyïnì lanä h thö,í biïn giúiá , biïní àaoã , xû ã ly á cacá tònh huönë g khunã g hoanã g, tònh huönë g khêní cêpë quöcë gia, àêyí luiâ cacá nguy cú; ma â conâ phaiã baoã àamã thûcå hiïnå bùnç g àûúcå 2 mucå tiïu 100 nùm. Trûúcá mùtæ , baoã vï å Àanã g ào á la â baoã àamã thanâ h cöng àaiå höiå àanã g bö å cacá cêpë tiïnë túiá Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIV cuaã Àanã g, àamã baoã thùnæ g lúiå cuöcå bêuì cû ã àaiå biïuí Quöcë höiå khoaá XVI va â Höiå àönì g nhên dên cacá cêpë nhiïmå ky â 2026 - 2031. Bïn canå h ào,á lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên tiïpë tucå thûcå hiïnå vai troâ chu ã cöng chönë g cacá hoatå àönå g “diïnî biïnë hoaâ bònh”, chönë g 4 nguy cú maâ Àanã g ta àa ä chó ra tû â Àaiå höiå lênì thû á 7. Thû á ba, giû ä vûnä g vai troâ tiïn phong, gûúng mêuî , ài àêuì trong thûcå hiïnå cacá chu ã trûúng cuaã Àanã g, trûúcá hïtë la â triïní khai thûcå hiïnå co á hiïuå qua ã 04 Nghõ quyïtë chiïnë lûúcå cuaã Bö å Chñnh trõ múiá ban hanâ h, la â Nghõ quyïtë 57, Nghõ quyïtë 59, Nghõ quyïtë 66 va â Nghõ quyïtë 68. Lûcå lûúnå g Cöng an phaiã thêmë nhuênì , thûcå hiïnå bùnç g àûúcå cùn dùnå cuaã Chu ã tõch Höì Chñ Minh “Cöng an khöng thïí ài sau cöng nghiïpå , nöng nghiïpå , thûúng nghiïpå , giao thöng vênå taiã . Tötë nhêtë la â Cöng an ài bûúcá trûúcá ”, gûúng mêuî ài àêuì va â tñch cûcå àönì g hanâ h, hö î trú å ca ã hï å thönë g chñnh trõ vaâ toanâ dên tö í chûcá thûcå hiïnå hiïuå qua ã cacá chu ã trûúng cuaã Àanã g. Chu ã àönå g nùmæ bùtæ , kõp thúiâ phatá hiïnå , kiïnë nghõ khùcæ phucå nhûnä g sú hú,ã thiïuë sotá , thaoá gú ä “àiïmí nghenä ” vï ì cú chï,ë chñnh sacá h; phonâ g ngûaâ , ngùn chùnå tû â súmá cacá biïuí hiïnå chïcå h hûúná g, trucå lúiå , “lúiå ñch nhomá ”; àêuë tranh, ngùn chùnå , vö hiïuå hoa á cacá hoatå àönå g mocá nöië , tacá àönå g, chönë g pha á thï í chï,ë chñnh sacá h, phapá luêtå . Têpå trung phatá triïní cöng nghiïpå an ninh, cunâ g vúiá cöng nghiïpå quöcë phonâ g thêtå sû å la â muiä nhonå cuaã cöng nghiïpå quöcë gia, tham gia coá hiïuå qua,ã àoná g gopá trûcå tiïpë vaoâ qua á trònh phatá triïní chêtë lûúnå g cao cuaã àêtë nûúcá . Triïní khai manå h me ä cacá hoatå àönå g taoå lêpå kinh tï ë dû ä liïuå ; phatá huy vai troâ tham mûu, àiïuì phöië thûcå hiïnå hiïuå qua ã Àï ì aná sö ë 06, hö î trú å hï å thönë g chñnh trõ thûcå hiïnå thu ã tucå hanâ h chñnh, súmá hoanâ thanâ h mucå tiïu moiå thu ã tucå hanâ h chñnh liïn quan àïnë doanh nghiïpå àûúcå tö í chûcá thûcå hiïnå theo hònh thûcá trûcå tuyïnë , thöng suötë , liïnì macå h, minh bacå h, hiïuå qua;ã 100% thu ã tucå hanâ h chñnh àûúcå thûcå hiïnå khöng phuå thuöcå vaoâ àõa giúiá hanâ h chñnh trong phamå vi cêpë tónh. Tñch cûcå thûcå hiïnå cöng tacá àöië ngoaiå vaâ höiå nhêpå quöcë tï ë vï ì an ninh, trêtå tû,å cunã g cö ë vûnä g chùcæ vanâ h àai an ninh, giaiã quyïtë cacá vênë àï ì phûcá tapå vïì an ninh, trêtå tû å tû â xa; ài trûúcá , múã àûúnâ g, taoå thuênå lúiå cho höiå nhêpå quöcë tï ë trïn cacá lônh vûcå khacá , tronå g têm la â lônh vûcå kinh tïë vúiá mucå tiïu phatá triïní chêtë lûúnå g cao, phatá triïní nhanh, bïnì vûnä g. Thû á tû, tùng cûúnâ g cacá giaiã phapá giû ä vûnä g an ninh, trêtå tû.å Thûcå hiïnå tötë phûúng chêm “an ninh chuã àönå g”, phonâ g ngûaâ , kõp thúiâ xû ã ly á cacá nguy cú, yïuë tö ë co á thï í gêy mêtë öní àõnh tû â súmá , tû â xa, tû â cú sú,ã khöng àï í xayã ra bõ àönå g, bêtë ngú.â Triïní khai hiïuå qua ã cöng tacá baoã àamã an ninh chñnh trõ nöiå bö,å an ninh kinh tï,ë an ninh manå g, an ninh sö,ë an ninh dûä liïuå , an ninh kïtë nöië , an ninh xaä höiå , an ninh cacá àõa banâ chiïnë lûúcå , tronå g àiïmí . Têpå trung thûcå hiïnå cacá giaiã phapá phonâ g ngûaâ , keoá giamã bïnì vûnä g töiå phamå , xêy dûnå g cacá xa ä khöng ma tuy,á khöng töiå phamå , tiïnë túiá tónh khöng ma tuy,á khöng töiå phamå , lamâ nïnì tanã g xêy dûnå g mö hònh xaä xa ä höiå chu ã nghôa, tónh xaä höiå chu ã nghôa. Tiïpë tucå taoå chuyïní biïnë , nêng cao hiïuå lûcå , hiïuå qua ã quanã ly á nha â nûúcá vï ì an ninh, trêtå tû,å cunã g cö ë xa ä höiå trêtå tû,å ky ã cûúng, an toanâ , lanâ h manå h, taoå thuênå lúiå cao nhêtë cho phatá triïní àêtë nûúcá trong kyã nguyïn múiá . Thû á nùm, chùm lo xêy dûnå g lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên thêtå sûå trong sacå h, vûnä g manå h, chñnh quy, tinh nhuï,å hiïnå àaiå . Xêy dûnå g cacá tö í chûcá cú sú ã àanã g trong toanâ lûcå lûúnå g co á sûcá chiïnë àêuë cao; thûúnâ g xuyïn chùm lo cöng tacá chñnh trõ, tû tûúnã g; chönë g suy thoaiá vï ì àaoå àûcá , löië sönë g; chu ã àönå g àêuë tranh lamâ thêtë baiå êm mûu “phi chñnh trõ” hoaá lûcå lûúnå g vu ä trang, tacá h lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên khoiã sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g. Phatá huy vai troâ nïu gûúng, tñnh tiïn phong, gûúng mêuî cuaã caná bö,å àanã g viïn, nhêtë la â ngûúiâ àûná g àêuì , thûcå hiïnå tötë phûúng chêm “trïn lamâ gûúng mêuî mûcå , dûúiá tñch cûcå lamâ theo”. Àûa viïcå hocå têpå , lamâ theo Sauá àiïuì Bacá Hö ì dayå thanâ h nhu cêuì vùn hoaá , viïcå lamâ thûúnâ g xuyïn, thiïtë thûcå , ài vaoâ chiïuì sêu cöng tacá , chiïnë àêuë cuaã möiî àún võ, möiî caná bö,å chiïnë sô Cöng an. Quan têm xêy dûnå g àöiå ngu ä caná bö,å àanã g viïn coá banã lônh chñnh trõ vûnä g vanâ g, y á chñ chiïnë àêuë , tinh thênì cacá h manå g tiïnë cöng va â ky ã luêtå chùtå che,ä damá nghô, damá lamâ , damá chõu tracá h nhiïmå , damá àöií múiá saná g taoå , damá hy sinh vò lúiå ñch chung; luön àùtå lúiå ñch quöcë gia, dên töcå , lúiå ñch chñnh àaná g cuaã nhên dên lïn trïn hïtë , trûúcá hïtë , luön hïtë lonâ g phunå g sû å Tö í quöcë , phucå vu å nhên dên; xêy dûnå g àöiå ngu ä lanä h àaoå , chó huy co á nùng lûcå nöií tröiå , co á uy tñn cao, ngang têmì nhiïmå vu.å Tû å haoâ vúiá truyïnì thönë g ve ã vang 80 nùm vinh quang, Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên luön tin tûúnã g va â mong rùnç g, dûúiá sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam quang vinh, àûúcå nhên dên hïtë lonâ g tin yïu, unã g hö,å giupá àú,ä lûcå lûúnå g Cöng an nhên dên se ä phatá huy phêmí chêtë cacá h manå g vaâ truyïnì thönë g tötë àepå , tiïpë tucå gûúng mêuî ài àêuì , la â nhûnä g hatå nhên nonâ g cötë trong thûcå hiïnå cacá nghõ quyïtë , chó thõ, kïtë luênå cuaã Àanã g, hoanâ thanâ h xuêtë sùcæ moiå nhiïmå vu å àûúcå giao, viïtë tiïpë nhûnä g trang sûã vanâ g choiá loiå , cunâ g toanâ Àanã g, toanâ dên vaâ toanâ quên ta thûcå hiïnå thùnæ g lúiå cacá chu ã trûúng chiïnë lûúcå , di huênë cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh vô àaiå va â ûúcá vonå g cuaã toanâ dên töcå “Toanâ Àanã g, toanâ dên ta àoanâ kïtë phênë àêuë , xêy dûnå g mötå nûúcá Viïtå Nam hoaâ bònh, thönë g nhêtë , àöcå lêpå , dên chuã va â giauâ manå h, gopá phênì xûná g àaná g vaoâ sû å nghiïpå cacá h manå g thï ë giúiá ”. n Chiïën sô caãnh saát cú àöång chöëng khuãng böë thûåc hiïån baâi têåp àu ngûúâi trïn caác thanh göî àïí vûúåt qua haâng trùm coåc tre voát nhoån àêìu úã phña dûúái AÃ nh: TTXVN

Khi hoanâ thanâ h, cacá cöng trònh khöng chó chia seã lûu lûúnå g vúiá nhûnä g trucå àûúnâ g hiïnå hûuä ma â conâ gopá phênì giamã unâ tùcæ , tùng khaã nùng liïn thöng cho manå g lûúiá giao thöng àö thõ. Hiïnå nay cacá tuyïnë àûúnâ g tû â khu vûcå phña Nam vaoâ trung têm TPHCM àang trong tònh tranå g unâ û á nghiïm tronå g. Cacá trucå àûúnâ g chñnh nhû Nguyïnî Têtë Thanâ h, Nguyïnî Hûuä Tho,å cêuì Kïnh Te,ã àûúnâ g Phamå Hunâ g… thûúnâ g xuyïn bõ unâ û,á du â la â giú â thêpë àiïmí . Trûúcá thûcå tranå g nayâ , Ban Quanã ly á dû å aná àêuì tû xêy dûnå g cacá cöng trònh giao thöng TPHCM (Ban Giao thöng) cho biïtë , Thanâ h phö ë àang co á kï ë hoacå h xêy dûnå g hai dûå aná ha å tênì g giao thöng quan tronå g gömì : cêuì - àûúnâ g Nguyïnî Khoaiá va â cêuì - àûúnâ g Bònh Tiïn. Theo Ban Giao thöng TPHCM, dûå aná cêuì - àûúnâ g Nguyïnî Khoaiá dûå kiïnë khúiã cöng thaná g 11/2025 vaâ hoanâ thanâ h vaoâ quy á IV/2027, nïuë tiïnë àö å giaiã phoná g mùtå bùnç g va â cacá thu ã tucå kõp thúiâ . Cöng trònh coá töní g vönë hún 3.724 ty ã àönì g tû â ngên sacá h thanâ h phö,ë trong àoá khoanã g 1.392 tyã àönì g chi cho böiì thûúnâ g, taiá àõnh cû vaâ di dúiâ ha å tênì g; 1.619 tyã àönì g danâ h cho xêy dûnå g. Dû å aná se ä xêy cêuì daiâ 2,5 km, rönå g 6,5-25,5 m, nöië quênå 7 (cu)ä qua quênå 1 (cu)ä , vûútå kïnh Teã va â racå h Bïnë Nghe.á Ngoaiâ ra conâ lamâ àûúnâ g dênî daiâ hún 1 km, àûúnâ g gom Nguyïnî Khoaiá 626 m, hai àûúnâ g gom Hoanâ g Tronå g Mêuå 222 m vaâ caiã taoå gênì 900 m àûúnâ g Vo ä Vùn Kiïtå , mú ã rönå g lïn 63,5 m. Cöng trònh cêìu - àûúâng Nguyïîn Khoaái vûúåt kïnh Teã vaâ kïnh Bïën Ngheá (theo truåc àûúâng Nguyïîn Khoaái - D1) sau khi hoaân thaânh seä taåo thaânh truåc àûúâng chñnh kïët nöëi khu Nam vúái khu trung têm TPHCM. Cöng trònh goáp phêìn giaãi quyïët tònh traång uân tùæc giao thöng taåi cêìu kïnh Teã, àûúâng Nguyïîn Hûäu Thoå, cêìu Nguyïîn Vùn Cûâ, cêìu Chûä Y... hiïån hûäu; àöìng thúâi, tûâng bûúác hoaân thiïån hïå thöëng haå têìng giao thöng, haå têìng kyä thuêåt theo quy hoaåch, àaáp ûáng nhu cêìu giao thöng trong khu vûåc ngaây caâng tùng cao.... Àöië vúiá cêuì - àûúnâ g Bònh Tiïn, UBND TPHCM cunä g vûaâ phï duyïtå quy chï ë thi tuyïní va â nhiïmå vu å thiïtë kï ë kiïnë trucá cho dû å aná nayâ . Theo ào,á tuyïnë se ä daiâ 3,66 km nöië tû â àûúnâ g Phamå Vùn Chñ (quênå 6 cu,ä nay la â phûúnâ g Bònh Tiïn) àïnë àûúnâ g Nguyïnî Vùn Linh (huyïnå Bònh Chaná h cu,ä nay la â xa ä Bònh Hûng). Cöng trònh gömì cêuì vûútå daiâ 3,1 km, röång 4-6 laân xe, bùæc qua kïnh Taâu Huä, kïnh Àöi, àûúâng Voä Vùn Kiïåt vaâ Nguyïîn Vùn Linh àïí kïët nöëi quöëc löå 50; phña dûúái böë trñ àûúâng song haânh röång 2-6 laân. Dûå aán cêìn khoaãng 22,5 ha àêët. Cêuì - àûúnâ g Bònh Tiïn khi hoanâ thanâ h àûúcå ky â vonå g mú ã thïm trucå giao thöng múiá tû â trung têm vïì khu Nam va â canã g Hiïpå Phûúcá , àönì g thúiâ kïtë nöië vúiá Vanâ h àai 2, 3 vaâ 4. Töní g vönë àêuì tû gênì 6.300 tyã àönì g tû â ngên sacá h thanâ h phö,ë trong àoá hún 3.369 tyã àönì g chi böiì thûúnâ g, giaiã phoná g mùtå bùnç g; 2.915 ty ã àönì g danâ h cho xêy lùpæ . Dû å kiïnë , cöng trònh seä àûúcå khúiã cöng nùm 2026 va â hoanâ thanâ h nùm 2028. n NÙM 2025 PHAIÃ XÊY 100.000 CÙN Saná g 16/8 taiå Ha â Nöiå , Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh chuã trò Höiå nghõ sú kïtë viïcå thûcå hiïnå chó tiïu phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå 7 thaná g àêuì nùm 2025 vaâ kï ë hoacå h triïní khai 5 thaná g cuöië nùm 2025. Phatá biïuí mú ã àêuì , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , xuyïn suötë qua á trònh phatá triïní nhanh vaâ bïnì vûnä g àêtë nûúcá , Àanã g, Nha â nûúcá xacá àõnh khöng hy sinh cöng bùnç g tiïnë bö å xa ä höiå , an sinh xaä höiå , möi trûúnâ g àï í lêyë tùng trûúnã g àún thuênì . Quan àiïmí ào á àang àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá , cacá cêpë , cacá nganâ h, àõa phûúng thûcå hiïnå rêtë tötë , nhùmç khöng àïí ai bõ thiïuë ùn, thiïuë mùcå , thiïuë chö î ú,ã thiïuë chö î khamá chûaä bïnå h, thiïuë núi hocå têpå . Àiïuì ào á àa ä àûúcå chûná g minh, nhêtë la â trong dõch bïnå h, thiïn tai, hoanå nanå ... Trong ào,á viïcå àamã baoã möiî ngûúiâ dên àïuì co á chö î ú ã àï í an cû, lacå nghiïpå la â vênë àï ì lúná . Cunâ g vúiá sû å àêuì tû cuaã Nha â nûúcá , vúiá phûúng chêm “coá cöng giupá cöng, ai coá cuaã giupá cuaã , ai co á ñt giupá ñt, ai coá nhiïuì giupá nhiïuì , ai co á gò gopá nêyë ”, àïnë nay, chuná g ta àa ä hoanâ thanâ h giaiã quyïtë nha â ú ã cho ngûúiâ coá cöng vúiá cacá h manå g va â àang thûcå hiïnå hiïuå qua ã viïcå xoa á nha â tamå , nhaâ dötå natá trïn phamå vi ca ã nûúcá ; hoanâ thanâ h súmá hún 5 nùm so vúiá mucå tiïu ban àêuì . Thu ã tûúná g nhênë manå h, viïcå àamã baoã cho möiî ngûúiâ dên àïuì co á chö î úã la â chûúng trònh coá y á nghôa nhên vùn sêu sùcæ , khöng chó laâ tracá h nhiïmå , nghôa vu,å ma â la â mïnå h lïnå h tû â traiá tim, tònh dên töcå , nghôa àönì g baoâ , àaiå àoanâ kïtë toanâ dên töcå . Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä phï duyïåt àïì aán àêìu tû xêy dûång ñt nhêët 1 triïåu cùn höå nhaâ úã xaä höåi cho àöëi tûúång thu nhêåp thêëp, cöng nhên khu cöng nghiïåp giai àoaån 2021 – 2030 vaâ gêìn àêy böí sung thïm àöëi tûúång laâ caán böå, cöng chûác, viïn chûác khoá khùn vïì nhaâ úã, trong àoá trong nùm 2025 phaãi xêy dûång 100.000 cùn. CA Ã NÛÚCÁ CO Á 692 DÛ Å ANÁ NHA Â ÚÃ XA Ä HÖIÅ ÀANG TRIÏNÍ KHAI Nhênë manå h y á nghôa sêu sùcæ cuaã viïcå phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå , Thuã tûúná g Chñnh phuã cho biïtë , àêuì tû cho nha â ú ã xa ä höiå la â àêuì tû cho phatá triïní ; phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå gopá phênì phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå ; mang laiå maiá êmë tònh thûúng cho nhûnä g ngûúiâ gùpå kho á khùn. Thuã tûúáng cho biïët, taåi Quyïët àõnh söë 444/QÀ-TTg ngaây 27/2, Thuã tûúáng Chñnh phuã giao chó tiïu söë cùn höå caác àõa phûúng phaãi hoaân thaânh giai àoaån 2025-2030 laâ 995.445 cùn höå; trong àoá nùm 2025 laâ 100.275 cùn höå. Àïnë nay, Chñnh phuã àa ä ban hanâ h 2 Nghõ quyïtë ; 12 chó thõ, quyïtë àõnh, cöng àiïnå va â tö í chûcá 2 höiå nghõ thucá àêyí phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå ; trònh Quöcë höiå ban hanâ h Nghõ quyïtë thaoá gú ä kho á khùn, àiïmí nghenä vï ì thï í chïë phatá triïní nha â ú ã xa ä höiå , àönì g thúiâ ban hanâ h Nghõ quyïtë cuaã Chñnh phuã quy àõnh chi tiïtë thûcå hiïnå Nghõ quyïtë cuaã Quöcë höiå . Theo Thuã tûúná g, àïnë nay, caã nûúcá co á 692 dû å aná nha â ú ã xa ä höiå àang àûúcå triïní khai vúiá quy mö 633.559 cùn. Trong àoá 146 dû å aná hoanâ thanâ h, quy mö 103.717 cùn; 144 dûå aná àa ä khúiã cöng xêy dûnå g, àang triïní khai vúiá quy mö 127.261 cùn; 402 dûå aná àûúcå chêpë thuênå chu ã trûúng àêuì tû, quy mö 402.581 cùn. Nhû vêyå , sö ë lûúnå g dû å aná àa ä hoanâ thanâ h, khúiã cöng, chêpë thuênå chuã trûúng àêuì tû àïnë nùm 2025 àatå 59,6% so vúiá chó tiïu àaä àùtå ra taiå Àï ì aná la â àêuì tû xêy dûnå g khoanã g 1.062.200 cùn höå nha â ú ã xa ä höiå àïnë nùm 2030. Chia se ã mö hònh khu nhaâ ú ã xa ä höiå taiå àö thõ múiá An Vên Dûúng cuaã thanâ h phö ë Huï,ë Thu ã tûúná g Chñnh phuã lûu y á viïcå xêy dûnå g nha â ú ã xa ä höiå phaiã àa danå g phên khucá , àa danå g hònh thûcá mua, thuï mua; nhaâ ú ã xa ä höiå phaiã àamã baoã cacá ha å tênì g thiïtë yïuë vï ì giao thöng, àiïnå , viïnî thöng, cêpë thoatá nûúcá , vï å sinh möi trûúnâ g, ha å tênì g vùn hoa,á y tï,ë giaoá ducå . n Xêy nhaâ úã xaä höåi phaãi àa daång phên khucá , hònh thûcá mua AÃ nh: LÏ THOÅ Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh thùm hoiã cacá hö å dên sinh sönë g taiå khu nhaâ ú ã xa ä höiå An Vên Dûúng (thaná g 7/2025) [ LUÊN DUNÄ G ] Sùpæ lamâ 2 cêuì - àûúnâ g gênì 10.000 ty,ã giaiã cûuá ketå xe khu Nam TPHCM Cêuì - àûúnâ g Nguyïnî Khoaiá dû å kiïnë khúiã cöng vaoâ thaná g 11 túiá , conâ cêuì - àûúnâ g Bònh Tiïn se ä àûúcå triïní khai trong nùm 2026. Àêy laâ hai dû å aná ha å tênì g quan tronå g, àoná g vai troâ kïtë nöië khu trung têm TPHCM vúiá khu vûcå phña Nam. Phöië canã h cöng trònh cêuì - àûúnâ g Bònh Tiïn Hiïnå nay, cacá tuyïnë àûúnâ g tû â khu Nam vaoâ trung têm TPHCM thûúnâ g xuyïn quaá taiã , unâ û á trong giúâ cao àiïmí [ HÛUÄ HUY ] Chia se ã mö hònh khu nhaâ úã xa ä höiå taiå àö thõ múiá An Vên Dûúng cuaã thanâ h phö ë Huï,ë Thu ã tûúná g Chñnh phuã lûu yá viïcå xêy dûnå g nha â ú ã xa ä höiå phaiã àa danå g phên khucá , àa danå g hònh thûcá mua, thuï mua va â àamã baoã cacá ha å tênì g thiïtë yïuë . AÃ nh: HÛÄ U HUY Thúâi sûå Chuã nhêåt 17/8/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ

Thúâi sûå 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 17/8/2025 Trênì Vùn Tên - sinh viïn Trûúnâ g ÀH Khoa hocå Xa ä höiå va â Nhên vùn (ÀH Quöcë gia Ha â Nöiå ), Nguyïnî Haiã Sún - sinh viïn Trûúnâ g ÀH Thûúng maiå , la â 2 trong söë 150 thanâ h viïn Höiå Thanh niïn Vênå àönå g hiïnë mauá Viïtå Nam tham dûå Lï î chaoâ cú â “Töi yïu Töí quöcë töi” do T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam tö í chûcá (ngayâ 16/8) vaâ lan toaã niïmì tû å haoâ dên töcå trong dõp kyã niïmå 80 nùm Cacá h manå g Thaná g Tamá va â Quöcë khaná h 2/9. “Tûå haâo”, “kiïu haänh” vaâ “traách nhiïåm” laâ caãm xuác chung cuãa caác baån treã coá mùåt taåi chûúng trònh. Khoaãnh khùæc hûúáng vïì cúâ àoã sao vaâng, cúâ truyïìn thöëng Höåi LHTN Viïåt Nam vaâ giai àiïåu haâo huâng cuãa Quöëc ca vang lïn, moåi traái tim nhû hoâa chung möåt nhõp àêåp. Trênì Vùn Tên, hiïnå la â Pho á Chu ã tõch Höiå Thanh niïn vênå àönå g hiïnë mauá Viïtå Nam, noiá vúiá phoná g viïn Tiïnì Phong: “Àûná g trûúcá tûúnå g àaiâ Quyïtë tû ã àï í Tö í quöcë quyïtë sinh, töi camã nhênå sêu sùcæ sû å kïtë nöië thiïng liïng giûaä qua á khû á va â hiïnå taiå . Thï ë hï å cha anh ài trûúcá àa ä danâ h ca ã thanh xuên àï í giû ä gòn àöcå lêpå , thï ë hï å tre ã höm nay co á tracá h nhiïmå giû ä gòn va â phatá triïní àêtë nûúcá ”. Camã xucá traoâ dêng, Nguyïnî Haiã Sún bayâ to:ã “Töi camã thêyë may mùnæ khi àûúcå hoaâ vaoâ khöng khñ dêng traoâ niïmì tònh yïu Töí quöcë va â àûúcå tiïpë thïm nhiïtå huyïtë , söi nöií tû â nhûnä g ngûúiâ tre ã xung quanh àïí canâ g gùnæ bo á hún vúiá nhûnä g hanâ h trònh tònh nguyïnå ”. Sún chia se,ã tûnâ g rêtë sú å mauá , nhûng chñnh hònh anã h nhûnä g bïnå h nhi va â cacá anh chõ tònh nguyïnå viïn àa ä thöi thucá cêuå vûútå qua nöiî sú å àïí trú ã thanâ h mötå tònh nguyïnå viïn hiïnë mauá nùng nö.í “Töi àaä tû å nhu ã banã thên phaiã lamâ mötå àiïuì gò ào á co á ñch, du â la â nho ã nhêtë , àï í gopá phênì cho cönå g àönì g”, Sún noiá . Tònh yïu nûúá c vaâ traá ch nhiïå m cuã a Tên, Sún àaä vaâ àang àûúå c thïí hiïå n bùç ng haâ nh àöå ng cao àeå p laâ hiïë n maá u vaâ vêå n àöå ng hiïë n maá u vò ngûúâ i bïå nh. Àïë n nay, Tên àaä 10 lêì n hiïë n maá u vaâ Sún cuä ng àaä coá nhûä ng lêì n chòa caá nh tay cuã a mònh àïí cho maá u, trao ài hy voå ng, niïì m tin vaâ tònh ngûúâ i. “VIÏÅT NAM ÚI” Cunä g taiå khöng gian trûúcá tûúnå g àaiâ “Quyïtë tû ã àï í Tö í quöcë quyïtë sinh”, Trênì Vùn Tên, Nguyïnî Haiã Sún vaâ hún 100 banå tre ã khacá àa ä cunâ g àönì g diïnî nhayã dên vu ä trïn nïnì nhacå söi àönå g “Viïtå Nam úi”. Hònh anã h nhûnä g banå tre ã mùcå aoá cú â ào ã sao vanâ g say sûa hatá “Viïtå Nam úi”, nhûnä g caná h tay àùtå lïn ngûcå va â nu å cûúiâ ranå g rú…ä khöng chó thu hutá nhiïuì du khacá h, ngûúiâ dên theo doiä , ma â conâ àûúcå àùng taiã , chia seã trïn khöng gian manå g àï í cunâ g hûúnã g ûná g chiïnë dõch truyïnì thöng “Töi yïu Töí quöcë töi”. Àoá la â mötå trong nhûnä g manã h ghepá trong bûcá tranh sönë g àönå g cuaã nhûnä g ngûúiâ tre ã Viïtå Nam höm nay. Trêìn Vùn Tên cho biïët, dõp naây Höåi Thanh niïn vêån àöång hiïën maáu Viïåt Nam cuäng àaä triïín khai nhiïìu hoaåt àöång yá nghôa, nhû chûúng trònh hiïën maáu; àöìng diïîn xïëp hònh laá cúâ Töí quöëc... n Tû â saná g súmá , Trênì Vùn Tên va â Nguyïnî Haiã Sún cunâ g cacá banå tre ã chónh tïì aoá cú â ào ã sao vanâ g tï ì tûuå trûúcá Tûúnå g àaiâ “Quyïtë tû ã àï í Tö í quöcë quyïtë sinh”, cunâ g thûcå hiïnå hanâ h àönå g y á nghôa. Nhiïuì banå tre ã thï í hiïnå niïmì tû å haoâ va â tònh yïu àêtë nûúcá bïn Tûúnå g àaiâ Quyïtë tû ã àï í Tö í quöcë quyïtë sinh (anã h chupå ngayâ 16/8/2025) Lan toãa tûå haâo bïn Tûúång àaâi Quyïët tûã àïí Töí quöëc quyïët sinh AÃ nh: XUÊN TUÂ NG [ XUÊN TUNÂ G ] Truy tùnå g, trao tùnå g huy hiïuå Tuöií tre ã dunä g camã cho 2 àoanâ viïn Hai àoanâ viïn thanh niïn Nguyïnî Àêuì va â Trênì Vùn Phi (truá taiå Huï)ë vûaâ àûúcå truy tùnå g, trao tùnå g huy hiïuå “Tuöií tre ã dunä g camã ” cuaã Trung ûúng Àoanâ . Thûaâ uyã quyïnì cuaã BCH Trung ûúng Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh, Thanâ h Àoanâ Huï ë vûaâ trao quyïtë àõnh truy tùnå g huy hiïuå “Tuöií treã dunä g camã ” cho àoanâ viïn Nguyïnî Àêuì (SN 1994, truá tö í 8, phûúnâ g Phu á Baiâ ) va â trao tùnå g huy hiïuå nayâ cho àoanâ viïn Trênì Vùn Phi (SN 1999, truá taiå phûúnâ g My ä Thûúnå g, Huï)ë vò hanâ h àönå g dunä g camã , quïn mònh cûuá ngûúiâ bõ àuöië nûúcá . Trûúcá ào,á ngayâ 22/7, taiå hö ì nûúcá trong khu vûcå nghôa trang thön 1B, phûúnâ g Phu á Baiâ , Huï,ë nhomá 5 chauá nho ã àïnë chúi thò chauá Trênì Cao Minh T. (SN 2020) bêtë ngú â nga ä xuönë g hö.ì Thêyë vêyå , chauá Trênì Thõ Tra â M. (SN 2010) liïnì nhayã xuönë g ûná g cûuá nhûng cunä g bõ àuöië nûúcá . Anh Nguyïnî Àêuì àang cêu caá gênì ào á lêpå tûcá lao xuönë g cûuá ngûúiâ . Tuy nhiïn, donâ g nûúcá sêu va â nguy hiïmí khiïnë anh bõ àuöië nûúcá va â mêtë tñch. Ngay sau ào,á anh Trênì Vùn Phi nghe tiïnë g kïu cûuá àa ä chayå àïnë ûná g cûuá , àûa àûúcå hai chauá nho ã lïn bú.â Du â tñch cûcå sú cûuá , nhûng chauá be á 5 tuöií khöng qua khoiã . Anh Phi tiïpë tucå tòm kiïmë anh Nguyïnî Àêuì nhûng bêtë thanâ h, nïn nhúâ ngûúiâ dên trònh baoá cú quan chûcá nùng. Nhênå tin baoá , Phonâ g Canã h satá PCCC&CNCH Cöng an TP Huïë àiïuì àönå g 16 caná bö,å chiïnë sô cunâ g nhiïuì phûúng tiïnå àïnë hiïnå trûúnâ g tòm kiïmë . Sau ào,á thi thïí anh Nguyïnî Àêuì àûúcå tòm thêyë va â banâ giao cho gia àònh lo hêuå sû.å Lanä h àaoå Thanâ h Àoanâ Huï ë àaná h gia,á nghôa cûã cao àepå , banã lônh va â tònh ngûúiâ cuaã hai àoanâ viïn Nguyïnî Àêuì va â Trênì Vùn Phi àaä gopá phênì lan toaã sêu sùcæ tinh thênì “Àêu cênì thanh niïn co,á viïcå gò kho á co á thanh niïn”. Àêy laâ hònh mêuî tiïu biïuí cho tinh thênì qua ã camã , lonâ g nhên aiá va â tracá h nhiïmå cöng dên cuaã tuöií tre ã Huï.ë NGOÅC VÙN Cêní thênå vúiá “con la”å [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] “Chuná g töi àïnë tû â nhiïuì àaiå hocå , hocå viïnå trïn àõa banâ Thu ã àö, nhûng cunâ g chung tinh thênì hanâ h àönå g cuaã tònh nguyïnå viïn vênå àönå g hiïnë mauá la â hocå têpå hïtë mònh vò lêpå thên lêpå nghiïpå , tònh nguyïnå hïtë mònh vò sûå sönë g ngûúiâ bïnå h. Va â hún thï ë la â tònh yïu quï hûúng àêtë nûúcá . Höm nay chuná g töi mong muönë truyïnì taiã mötå thöng àiïpå Viïtå Nam tû ã tï,ë nghôa tònh”. TRÊNÌ VÙN TÊN, sinh viïn Trûúnâ g ÀH Khoa hocå Xa ä höiå va â Nhên vùn (ÀH Quöcë gia Ha â Nöiå ) T.Û Höåi LHTN Viïåt Nam kïu goåi caác cêëp Höåi, caán böå Höåi, Höåi viïn, thanh niïn caã nûúác àöìng loaåt thay avatar Töi yïu Töí quöëc töi (#ToiYeuToQuocToi (khunghinh.net)) vaâ tñch cûåc hûúãng ûáng Chiïën dõch truyïìn thöng “Töi yïu Töí quöëc töi”, lan toãa tònh yïu Töí quöëc, niïìm tûå haâo dên töåc bùçng caách: Chuåp aãnh check in cuâng laá cúâ Töí quöëc (àùng taãi trïn Facebook hoùåc Instagram) vaâ saáng taåo video clip Töi yïu Töí quöëc töi (àùng taãi trïn taâi khoaãn TikTok) àñnh keâm böå hashtag #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam#TYTQT. La â vúiá nhûnä g ai tayá mayá , to â moâ muönë “nuöi con la,å chúi cêy la”å ma â khöng muönë can töiå hònh sû.å Vu å anh nöng dên Thaiá Khùcæ Thanâ h ú ã Nghï å An vûaâ bõ toaâ sú thêmí kïtë aná 6 nùm tuâ vò mua vaâ nhên giönë g mêyë con ga â löi trùnæ g co á tïn trong Sacá h Ào ã thu hutá sû å quan têm rêtë lúná cuaã dû luênå suötë tuênì qua. Mötå ca têpå huênë vï ì luêtå phapá va â baoã tönì àönå g vêtå hoang da ä khöng thïí tötë hún. Khi hanâ g triïuå ngûúiâ sau vu å nayâ múiá lênì àêuì àûúcå mú ã mang thïë naoâ la â Sacá h Ào,ã la â “àönå g vêtå nguy cêpë , quy,á hiïmë ”, nhomá IB hay IIB... Vaâ vò sao cunâ g hanâ h vi nhên nuöi àönå g vêtå quy á hiïmë àûúcå ghi trong Sacá h Ào,ã ma â ngûúiâ thò àûúcå khen thûúnã g, ngûúiâ laiå bõ ài tu.â .. Dên mònh coá ve ã rêtë to â mo â vúiá cacá loaiå “con la”å . Nhû coá lênì töi biïn têpå caiá tin mötå cu å ba â ú ã Huï ë thêyë con ruaâ “la”å bo â vaoâ vûúnâ nha â liïnì bùtæ giao nöpå cho kiïmí lêm. Tin àùng xong, nhòn ài nhòn laiå àa ä thêyë co á túiá gênì 2 triïuå views cho caiá tin hún 200 chû,ä mötå ky ã lucå bêtë ngú!â Nïn khöng chó anh nöng dên Thanâ h, ma â nhiïuì ngûúiâ khacá do thñch thuá vúiá ve ã àepå la å cuaã loaiå àönå g vêtå naoâ ào á nïn tòm cacá h nuöi, nhên giönë g. Ban àêuì cunä g chó àïí chúi, sau thêyë baná co á gia á nïn dênì hònh thanâ h mötå nghï ì lamâ ùn. Ma â khöng biïtë rùnç g mònh rêtë co á thï í àa ä phamå töiå hònh sûå “Vi phamå quy àõnh vïì baoã vï å àönå g vêtå nguy cêpë , quy á hiïmë ” vúiá mûcá aná cao nhêtë lïn túiá 15 nùm tuâ giam. “Ba lö trïn lûng àún sú nhaná h lan rûnâ g” nhû lúiâ mötå baiâ hatá quen thuöcå , co á khi la â àang conä g... Sacá h Ào ã va â aná phatå trïn lûng röiì àêyë . Nïuë nhaná h lan rûnâ g êyë thuöcå loaiâ thûcå vêtå quy á hiïmë nhomá IA. Cunä g tû â trûúnâ g húpå anh Thanâ h, bêy giú â nhiïuì ngûúiâ múiá vú ä le,ä thò ra mötå sö ë “con la”å trong Sacá h Ào ã vênî co á thï í àûúcå nuöi vaâ nhên giönë g húpå phapá , vúiá àiïuì kiïnå phaiã àûúcå cacá cú quan chûcá nùng cêpë phepá va â quanã ly,á tû â nguönì göcë , cú sú ã nuöi, kiïmí dõch, cho àïnë cöng àoanå mua baná , vênå chuyïní ,... Nhiïuì nganâ h nghï ì kinh doanh truyïnì thönë g hiïnå àang gùpå kho,á tûâ sau vu å nayâ biïtë àêu se ä chùnè g dêyë lïn phong traoâ “trönì g cêy la,å nuöi con la”å àï í phatá triïní kinh tïë gia àònh? Khi êyë , du â cacá hö å chùn nuöi lamâ àêyì àu ã thu ã tucå phapá ly á cênì thiïtë , nhûng thacá h thûcá àöië vúiá sinh mïnå h cuaã àönå g vêtå hoang daä cunä g nhû vúiá cacá cú quan co á tracá h nhiïmå baoã tönì cacá giönë g loaiâ tû å nhiïn hùnè khöng àún gianã . Búiã taiå Viïtå Nam cunä g nhû thïë giúiá , viïcå nuöi, buön baná hay sú ã hûuä àönå g vêtå hoang da ä thuöcå Sacá h Ào ã du â co á giêyë phepá nhûng vênî bõ hanå chï ë töië àa. Nhû vúiá loaiâ ga â löi trùnæ g, cho duâ viïcå nhên giönë g kha á dï î danâ g, nhûng tñnh chêtë quy á hiïmë vênî conâ va â àang trïn àaâ suy giamã , nïn vênî thuöcå danh mucå nguy cêpë , quy,á hiïmë . Viïcå “trönì g cêy la,å nuöi con la”å co á trú ã nïn nhönå nhõp hay khöng laâ chuyïnå chûa xayã àïnë . Nhûng cêní thênå khi chúi vúiá nhûnä g “con la”å laâ khöng thûaâ . n

àûúcå xacá àõnh laâ öng Terry àang ài böå giûaä donâ g xe cö.å Öng Terry nhêcë mötå con koala bõ mùcæ ketå giûaä lanâ xe röiì mang no á vaoâ lï ì àûúnâ g. Àoanå video cho thêyë öng Terry àùtå con koala xuönë g, röiì cuiá xuönë g va â chó ngoná tay nhû thïí àang nghiïm khùcæ noiá chuyïnå vúiá no.á “Töi baoã no á àûnâ g caoâ vò töi àang cöë gùnæ g giupá no”á , öng Terry noiá . “Va â no á cû á tiïpë tucå caoâ ”. Öng Terry cho biïtë kï í tû â ào,á öng àa ä quay laiå àï í ghe á thùm con koala, ngûúiâ Chuã nhêåt 17/8/2025 6 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n BÖ Å SÛU TÊPÅ COCA-COLA LÚNÁ NHÊTË THÏ Ë GIÚIÁ Mötå ngûúiâ hêm mö å àö ì uönë g co á gas àïnë tû â bang Bùcæ Carolina (My)ä àaä gianâ h laiå danh hiïuå Ky ã lucå Guinness Thï ë giúiá vúiá bö å sûu têpå àö ì lûu niïmå Coca-Cola vúiá 5.623 moná àö ì àöcå àaoá . Ba â Debbie Indicott, lênì àêuì tiïn àatå ky ã lucå vaoâ nùm 2020 vúiá 2.028 moná àö,ì va â àïnë nùm 2023, con söë lïn túiá 5.070 moná . Ba â mêtë danh hiïuå nayâ vaoâ cuöië nùm 2023 vaoâ tay nhaâ sûu têpå Jeffery S. Fouke Jr., ngûúiâ tñch luyä àûúcå 5.237 moná àö,ì nhûng röiì ba â gianâ h laiå danh hiïuå nayâ . Ba â cho biïtë bö å sûu têpå cuaã mònh ban àêuì àa ä gêy bêtë hoaâ trong gia àònh. “Böë chönì g töi tûnâ g lamâ viïcå cho Pepsi rêtë nhiïuì nùm. Vò vêyå , ban àêuì , Coca-Cola khöng àûúcå phepá xuêtë hiïnå trong nha â öng”, baâ noiá . “Nhûng khi böå sûu têpå cuaã töi ngayâ canâ g nhiïuì hún, cuöië cunâ g öng êyë cunä g chêpë nhênå va â trên tronå g no”á . THUYÂ ANH (theo upi.com) n CÊMË LAMÂ VIÏCÅ , HOCÅ TÊPÅ TRONG QUANÁ STARBUCKS Cacá àõa àiïmí Starbucks úã Hanâ Quöcë se ä ngûnâ g cho phepá khacá h lùpæ àùtå mayá tñnh àï í banâ , mayá in va â ö í cùmæ àiïnå taiå cacá quaná ca â phï cuaã cöng ty. Starbucks Hanâ Quöcë àa ä daná thöng baoá taiå têtë ca ã cacá chi nhaná h trïn toanâ quöcë , àönì g thúiâ nïu ro ä khacá h hanâ g se ä khöng àûúcå phepá lùpæ àùtå thiïtë bõ hoùcå àï í àö ì àacå taiå banâ ma â khöng coá ngûúiâ tröng trong thúiâ gian daiâ . Chñnh sacá h nayâ nhùmæ àïnë mötå nhomá khacá h hanâ g àûúcå goiå la â “cagongjok”, mötå thuêtå ngû ä dunâ g àï í chó nhûnä g ngûúiâ danâ h nhiïuì giú â àï í hocå têpå hoùcå lamâ viïcå taiå cacá quaná ca â phï. Quyïtë àõnh nayâ àûúcå àûa ra sau nhiïuì khiïuë naiå tû â khacá h hanâ g khacá vï ì viïcå mötå sö ë ngûúiâ chiïmë dunå g qua á nhiïuì khöng gian vúiá thiïtë bõ vùn phonâ g cuaã ho.å Starbucks Hanâ Quöcë cho biïtë mayá tñnh xacá h tay vênî àûúcå phepá mang vaoâ quaná ca â phï va â moiå ngûúiâ vênî àûúcå phepá lamâ viïcå hoùcå hocå têpå bïn trong quaná miïnî la â cacá thiïtë bõ khöng chiïmë qua á nhiïuì chö.î THUYÂ ANH (theo upi.com) n ÖNG GIAÂ MÙNÆ G GÊUË KOALA Mötå ngûúiâ ài àûúnâ g taiå Queensland, UcÁ quay laiå àûúcå khoanã h khùcæ mötå ngûúiâ àanâ öng 82 tuöií giaiã cûuá va â sau ào á mùnæ g mo ã mötå con gêuë tuiá ài lacå . Àoanå video cuaã cö Tracey Drescher cho thêyë mötå ngûúiâ àanâ öng sau àoá Hêåu trûúâng vùn nghïå TÊPË NÊPÅ CHÚ Å VEÁ Mötå taiâ khoanã rao baná cùpå ve á khu A (canå h khu VIP) vúiá gia á 2,5 triïuå àönì g va â cùpå ve á VIP: 5,5 triïuå àönì g/ cùpå . Ngûúiâ baná ghi chu:á Giao dõch trûcå tiïpë khöng nhênå cocå (tûcá tiïnì àùtå cocå ). Ve á àûná g, ve á ngöiì , ve á bònh dên, ve á sang chanã h, loaiå ve á naoâ cuaã concert miïnî phñ Tû å haoâ la â ngûúiâ Viïtå Nam cunä g àïuì àûúcå trao àöií ú ã cacá chú å ve á trïn manå g. Tû å haoâ la â ngûúiâ Viïtå Nam, diïnî ra töië 17/8, coá sû å tham gia cuaã àöng àaoã nghï å sô, trong àoá co á hai “sao” ùn khacá h lamâ tru å cötå : Tunâ g Dûúng vaâ Hoa â Minzy. Mötå khaná gia ã lïn tiïnë g quanh cuöcå trao àöií ve á concert Tû å haoâ la â ngûúiâ Viïtå Nam: “Ve á àûná g 700 nganâ àönì g/ve.á Ve á ngöiì cú ä triïuå àönì g, hún 2 triïuå àönì g, 3,5 triïuå àönì g... Ai thûaâ tiïnì àï í mua?”. Mötå taiâ khoanã àapá laiå : “Khöng thñch thò àûnâ g ài. Sên si lamâ gò?”. Trûúcá ào,á concert miïnî phñ Tö í Quöcë trong tim cunä g bõ nhûnä g ke ã trucå lúiå thûúng maiå hoa á trïn chúå ve.á Khi Tû å haoâ la â ngûúiâ Viïtå Nam chûa kïtë thucá , nhûnä g ngûúiâ mï àu concert miïnî phñ àa ä hùm hú ã sùn ve á Viïtå Nam trong töi. Viïtå Nam trong töi diïnî ra ngayâ 26/8/2025 phatá ve á miïnî phñ trong 3 ngayâ 20, 21, 22/8/2025. Coá le ä cuöcå sùn ve á Viïtå Nam trong töi seä diïnî ra quyïtë liïtå hún nhiïuì so vúiá sùn ve á Tû å haoâ la â ngûúiâ Viïtå Nam. Búiã chûúng trònh nayâ co á sû å gopá mùtå cuaã “hoanâ g tû ã àa nùng” Soobin Hoanâ g Sún cunâ g hanâ g loatå nhûnä g ngöi sao àûúcå giúiá tre ã yïu thñch: Hoaâ Minzy, Àûcá Phucá , Quên A.P, Erik, Dûúng Hoanâ g Yïnë … Ro ä ranâ g concert miïnî phñ àang chûná g to ã sûcá hutá manå h me,ä nïn múiá thanâ h “miïnë g möiì ” ngon àï í nhûnä g ngûúiâ kemá y á thûcá kiïmë lúiâ . Lamâ thï ë naoâ àï í traná h àûúcå tònh tranå g trucå lúiå tû â cacá concert miïnî phñ la â vênë àï ì àùtå ra hiïnå nay. Àêy laâ baiâ toaná nan giaiã , ngay caã vúiá cacá concert thûúng maiå . “MONÁ ÙN” 0 ÀÖNÌ G CHÊTË LÛÚNÅ G Theo NSND Huynâ h Tu á sú ã dô Viïtå Nam co á nhûnä g concert hutá lûúnå g khaná gia ã khöní g lö ì vò nïnì cöng nghiïpå giaiã trñ cuaã chuná g ta àang cêtë caná h, saná h têmì khu vûcå : “Nhûnä g nùm gênì àêy, ngoaiâ nhûnä g thay àöií tñch cûcå cuaã cacá nha â tö í chûcá thò sû å àö í bö å cuaã nhûnä g ngöi sao, nhomá nhacå quöcë tï ë àïnë Viïtå Nam, roä nhêtë la â chùnå g dûnâ g chên cuaã BlackPink taiå Ha â Nöiå trong concert vonâ g quanh thïë giúiá Born Pink, àaä mang àïnë nhûnä g quy chuêní nhêtë àõnh cuaã mötå nïnì cöng nghiïpå giaiã trñ, àapá ûná g yïu cêuì , mong moiã cuaã khaná gia ã Viïtå Nam. Cunâ g vúiá nhûnä g live concert hutá khacá h cuaã cacá ca sô Haâ Anh Tuênë , Myä Têm, cuaã chûúng trònh Anh trai vûútå nganâ chöng gai, Anh trai say hi àaä hònh thanâ h nïn nïnì cöng nghiïpå giaiã trñ, thoatá khoiã sû å àún sú trûúcá kia”. Nhên dõp nayâ , öng noiá vï ì chûúng trònh miïnî phñ ú ã Yïn Tû ã (Quanã g Ninh) ma â öng àamã nhênå vai troâ giamá àöcë êm nhacå : “Tuy lûúnå g khacá h àïnë vúiá chûúng trònh nghïå thuêtå Thanh êm Yïn Tû ã di sanã nganâ àúiâ khöng thïí lúná nhû nhûnä g concert miïnî phñ khacá song sên khêuë vênî àûúcå dûnå g hoanâ h traná g”. Theo öng chñnh nhûnä g concert miïnî phñ àûúcå thûcå hiïnå cöng phu laâ mötå yïuë tö ë hutá khacá h. Khaná gia ã Phamå Thu Ha â (Ha â Nöiå ), mötå ngûúiâ phu å nû ä trung niïn danâ h phênì lúná thúiâ gian trong nùm àïí ài xem ca nhacå , àönì g tònh vúiá nhênå àõnh cuaã NSND Huynâ h Tu.á Chõ cho biïtë : “Khöng phaiã cû á ca nhacå miïnî phñ la â töi ài xem. Concert Töí quöcë trong tim ban àêuì gêy chuá y á vúiá töi, vò töi nghe noiá co á Soobin Hoanâ g Sún va â danâ anh trai. Àaná g tiïcë , khöng co á sû å xuêtë hiïnå cuaã Idol nhûng töi vênî quyïtë àõnh ài xem vò giamá àöcë êm nhacå la â Nguyïnî Hûuä Vûúnå g, àaoå diïnî chûúng trònh laâ Àùnå g Lï Minh Trñ, nhûnä g tïn tuöií àa ä àûúcå kiïmí nghiïmå qua nhûnä g concert thûúng maiå ”. Theo Phamå Thu Ha,â concert phi thûúng maiå àa ä àûúcå khoacá têmë aoá múiá , gênì guiä vúiá thõ hiïuë cuaã khaná gia:ã “Chûúng trònh nghïå thuêtå cuaã Nha â nûúcá trûúcá àêy thûúnâ g khöng hutá khacá h, vò ca sô chó toanâ laâ nhûnä g caiá tïn quen thuöcå cuaã donâ g nhacå ào ã hoùcå la â nhûnä g diïnî viïn cuaã àoanâ vùn cöng naoâ ào.á Hiïnå nay, “concert quöcë gia” chó chonå mötå vaiâ gûúng mùtå gaoå cöiå , conâ phênì chñnh la â nhûnä g ca sô àûúcå yïu mïnë trïn thõ trûúnâ g. Ngay ca sô thïí hiïnå ca khucá nhacå ào ã bêy giú â cunä g la â nhûnä g caiá tïn ùn khacá h nhû Tunâ g Dûúng, Voä Ha å Trêm, Àöng Hunâ g... Ngûúiâ àûúcå chonå hatá Quöcë ca trong gala êm nhacå Vinh quang Cöng an Nhên dên Viïtå Nam la â ngöi sao ùn khacá h nhêtë hiïnå nay Soobin Hoanâ g Sún”. Tunâ g Dûúng, Soobin Hoanâ g Sún, Hoaâ Minzy… laâ nhûnä g nghï å sô bênå rönå muaâ àaiå lï.î Töië 17/8 Soobin gopá mùtå trong chûúng trònh nghïå thuêtå miïnî phñ Thanh êm Yïn Tûã Di sanã nganâ Töí Quöëc trong tim huát 50.000 khaán giaã, àónh cao cuãa möåt concert miïîn phñ. Muâa àaåi lïî, khaán giaã àûúåc àaäi khöng ñt “bûäa ùn tinh thêìn” 0 àöìng. Trïn chúå veá online (luác 10h 42 phuát, 16/8/2025) hoaåt àöång mua baán veá concert Tûå haâo laâ ngûúâi Viïåt Nam diïîn ra söi nöíi. Chûúng trònh miïîn phñ bõ thûúng maåi hoáa búãi nhûäng keã truåc lúåi laâ àiïìu khöng hiïëm hiïån nay. Ba â Debbie Indicott cunâ g bö å sûu têpå Khacá h hanâ g khöng àûúcå phepá mang thiïtë bõ lamâ anã h hûúnã g àïnë ngûúiâ khacá Öng Terry mùnæ g mo ã con gêuë tuiá [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Giaiã ma ä sûcá hutá cuaã concert miïnî phñ Tö í quöcë trong tim, concert miïnî phñ hutá 50 nganâ khaná giaã Canã h khaná gia ã xïpë hanâ g nhênå ve á concert miïnî phñ

