Báo Tiền Phong số 228/2025

THIÊNG LIÊNG NGỌN CỜ ĐOÀN DẪN DẮT THỨ BẢY 16/8/2025 SÕ 228 TRANG 16 TRANG 14 TRANG 5 TRANG 8+9 TRANG 4 TRANG 10 Gỡ nút thắt thiếu giáo viên KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN XUNG PHONG (1965 - 2025): BIỂU TƯỢNG CỦA GOLF NỮ VIỆT NAM TIẾP TỤC TRUYỀN LỬA Trách nhiệm xã hội của KOL thời 4.0 Sáng tác trong thời khắc đất nước chuyển mình Định vị trung tâm tài chính quÕc tế tham dự đại lễ TỰ HÀO Á hậu 2, Hoa hậu Việt Nam Vân Nhi chụp ảnh cùng các chiến sĩ tham gia nhiệm vụ A80 ẢNH: TRỌNG TÀI Bệnh sính bằng cấp CHUYỆN HÔM NAY XEM TIẾP TRANG 10 n NGUYỄN TUẤN Năm 2025 đang mở ra một bước ngoặt mới khi hệ thống xét tuyển đại học, cao đẳng và giáo dục nghề nghiệp lần đầu tiên được quy về một mối. Đây được xem như nỗ lực khắc phục tình trạng mỗi ngành một hướng, mỗi bậc một cách làm, khiến thí sinh nhiều năm qua chật vật trong mê cung chọn trường - chọn nghề. Năm học mới 2025-2026 đang cận kề trong bÕi cảnh sáp nhập địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những điểm mới này tác động khá lớn tới giáo dục, nhất là việc tuyển dụng giáo viên. Ngành giáo dục tiếp tục tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên trong bÕi cảnh mới ẢNH: NGHIÊM HUÊ TRANG 6

Dự kiến, các giai đoạn tiếp theo MTTQ sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tích hợp, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và xác thực tập trung qua ứng dụng VNeID. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước, là con đường tất yếu, động lực của quá trình phát triển, là yêu cầu bắt buộc với toàn hệ thống chính trị, là yêu cầu tự thân và cấp bách đối với MTTQ Việt Nam. Mặt trận không thể đứng ngoài. Mỗi cán bộ Mặt trận cần thống nhất cao về nhận thức và quyết tâm trong hành động, coi chuyển đổi số là ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực và sự đổi mới của mỗi tổ chức, cá nhân. So với trước đây, việc chuyển đổi số cần được nâng cao hơn, phải coi công nghệ là hạt nhân, là trung tâm trong hoạt động của Mặt trận các cấp trong thời gian tới, xác định rõ yêu cầu của chuyển đổi số. Bà Hà đề nghị, từ kế hoạch triển khai tổng thể của Trung ương về triển khai thực hiện Kế hoạch số 02, tại các địa phương cần thành lập Ban Chỉ đạo và tổ công tác làm đầu mối để triển khai thực hiện chuyển đổi số trong toàn hệ thống. Trong đó, bộ máy tại các xã, phường, đặc khu, bao gồm Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó xây dựng kế hoạch hoặc đề án để các hoạt động sẽ bài bản hơn, mang tính chiến lược lâu dài hơn. Bà Hà cho biết, trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, một trong những vấn đề Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là yêu cầu “gần dân, sát dân, nắm tình hình nhân dân; Mặt trận là khối dân, nhiệm vụ là tập hợp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dân, không có lý gì mà chúng ta không gần dân, sát dân, không nắm được tình hình nhân dân cả”. Trong nhiều văn bản của Bộ Chính trị yêu cầu hoạt động Mặt trận không chỉ hướng đến đoàn viên, hội viên mà còn hướng đến đối tượng không phải là đoàn viên, hội viên, yêu cầu phải nắm đến từng hộ gia đình. “Trong chuyển đổi số cần lưu ý những yêu cầu như vậy, làm sao để chúng ta nắm được tình hình nhân dân, việc xây dựng cơ sở dữ liệu và các hoạt động để hướng đến việc phục vụ nhân dân tốt hơn. Hoạt động chuyển đổi số sẽ được đưa vào một trong các tiêu chí quan trọng của thi đua, khen thưởng, đánh giá hoạt động của các ban, đơn vị, của MTTQ các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu”, bà Hà nói. TRƯỜNG PHONG Sáng 15/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thí điểm nền tảng “Mặt trận số” và tập huấn “Ứng dụng AI trong công tác MTTQ các cấp”. Đề xuất thành lập khu kinh tế tự do tại Hưng Yên Mới đây, tại cuộc làm việc với Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc - Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Thủ tướng về gỡ vướng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tỉnh Hưng Yên cho biết địa phương đang chỉ đạo các sở, ngành cùng các đơn vị tư vấn nghiên cứu, lập Đề án thành lập khu kinh tế tự do Hưng Yên. Khu này được nghiên cứu lập trên cơ sở khu kinh tế Thái Bình (cũ). Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết, Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới phát triển theo mô hình tích hợp, đa ngành, lĩnh vực, tập trung vào các ngành công nghiệp, công nghệ cao, dịch vụ số và chất lượng cao, hình thành một hệ sinh thái sống năng động. Khu này sẽ vận hành theo thể chế, chính sách đột phá để thúc đẩy tự do kinh doanh, vốn, nhân tài và quản trị, đóng vai trò cửa ngõ đưa miền Bắc Việt Nam ra thế giới. Hưng Yên đang kêu gọi đầu tư vào công nghiệp - hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nông nghiệp công nghệ cao; thương mại - dịch vụ logistics; phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là các khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng, đô thị dịch vụ; hạ tầng giao thông, y tế và xử lý rác thải bằng công nghệ cao. TRẦN HOÀNG Sắp khởi công tòa tháp cao nhất miền Trung Ngày 15/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức khởi công các dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Từ ngày 19/8 đến 2/9, Đà Nẵng sẽ tổ chức khởi công sáu dự án trọng điểm theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm tổ chức đồng thời tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc. Sáu dự án gồm: Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (phường Điện Bàn Bắc); Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); Dự án quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Đồng thời khởi động dự án Trường Dân tộc nội trú liên cấp tại xã Tây Giang. Dự án Da Nang Downtown của Công ty TNHH Công viên Châu Á có tổng đầu tư 79.790 tỷ đồng, tổng diện tích đất hơn 769.000m2; tại đây sẽ có tòa tháp cao nhất miền Trung (70 tầng), định hướng thiết kế kiến trúc hiện đại, đóng vai trò như một biểu tượng mới của Đà Nẵng. NGUYỄN THÀNH Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại hội nghị ẢNH: PV Ứng dụng AI trong công tác Mặt trận Tổ quốc TPHCM cho học lái xe online Học viên lái xe ô tô hạng B, C1 tại TPHCM được học online qua ứng dụng có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI), ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết sáng 15/8 tại họp báo “Tiên phong giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô tích hợp trí tuệ nhân tạo trên nền tảng số”. Theo ông An, giải pháp hiện bước đầu áp dụng cho đào tạo lái xe các hạng B (xe số sàn, số tự động, xe điện…) và hạng C1. Hệ thống này là kết quả nghiên cứu của nhóm chuyên gia, kỹ sư công nghệ từ Công ty TNHH Ô tô Hiệp Phát, Đại học Bách khoa, Trung tâm Kỹ thuật Điện toán và Viettel. “Hiện nay, học viên chỉ cần đăng ký là có thể học ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào thuận tiện cho mình, với kiến thức luôn được cập nhật và bổ sung liên tục. Điều quan trọng với cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo là phải kiểm tra, giám sát được thời gian học của học viên, cũng như đánh giá chính xác lượng kiến thức họ tiếp thu. Đây là yếu tố then chốt”, ông nói. HỮU HUY Những ngày tới có thời tiết xấu Sáng 15/8, một vùng áp thấp hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, dự báo có thể mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Thời tiết xấu trên cả đất liền và vùng biển nước ta những ngày tới. Ngày và đêm 16/8, vùng biển từ Lâm Đồng đến TPHCM và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,5-3m, biển động. Vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 1,53m, biển động. Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên từ ngày 15/8 đến đêm ngày 16/8, khu vực Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, có nơi trên 300mm, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 17/8 đến đêm ngày 18/8, phía Đông Bắc bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 300mm, có thể xuất hiện mưa cục bộ với cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết trên biển và đất liền, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc bộ, Trung bộ và Nam bộ đề nghị theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 11, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm, cần lưu ý những cơn bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay trên khu vực Biển Đông với diễn biến nhanh, khó lường. NGUYỄN HOÀI Đoàn Quân đội Campuchia tham gia nhiệm vụ diễu binh Ngày 15/8, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón đoàn đại biểu lực lượng vũ trang Quân đội Hoàng gia Campuchia sang tham gia nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đoàn Quân đội Hoàng gia Campuchia gồm 120 cán bộ, chiến sĩ, di chuyển bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, đoàn được đón tiếp với nghi thức trang trọng, thể hiện tình cảm hữu nghị, đoàn kết gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai nước. Sau lễ đón, đoàn tiếp tục di chuyển về TPHCM và sẵn sàng tham gia chương trình tập luyện, thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. PHẠM NGUYỄN

3 THỜI SỰ Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 KỲ TÍCH NGÀNH ĐIỆN THẾ KỶ XX Ngày 27/5/1994, tại Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra lệnh đóng điện đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 dài 1.487km từ Hòa Bình đến TPHCM, đánh dấu việc thống nhất hệ thống điện ba miền đất nước, chấm dứt tình trạng thiếu điện của miền Nam và miền Trung, giải được bài toán thừa điện ở miền Bắc và mở cửa thu hút đầu tư cho các năm về sau của đất nước. Trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, ông Trần Viết Ngãi (nguyên Phó trưởng ban thường trực chỉ đạo công trình đường dây siêu cao áp 500kV) cho biết, việc hoàn thành thi công công trình đường dây 500kV, dài 1.487km trong vỏn vẹn 2 năm để cấp điện cho miền Nam đang thiếu điện nghiêm trọng là một kỳ tích không chỉ với những người thợ ngành điện Việt Nam mà cả với thế giới. Tại thời điểm những năm 90 của thế kỷ XX, ngay cả các nước như Pháp, Úc, Mỹ xây dựng đường dây dài nhất cũng chỉ từ 700-800km và phải mất tới 7-8 năm thi công. Đường dây truyền tải điện siêu cao áp đầu tiên tại Việt Nam có kỹ thuật phức tạp, thi công trên địa bàn khó khăn được chính người Việt thực hiện khi vừa thiết kế vừa thi công và hoàn thành chỉ sau 2 năm, tạo ra nhiều kỷ lục của ngành điện. Dự án đã giúp tiết kiệm 250 tỷ đồng so với luận chứng kinh tế kỹ thuật được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt (tổng giá trị thực hiện quyết toán công trình là 5.488,39 tỷ đồng, tương đương 544 triệu USD) Theo ông Ngãi, công trình đường dây 500kV mạch 1 nối liền Bắc - Năm đã khơi nguồn cho tư duy dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đối diện cái mới với nhiều chông gai, thử thách. Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người đưa ra chủ trương, quyết định, trực tiếp chỉ đạo để công trình thành công tốt đẹp. Tại thời điểm đó, với tầm nhìn của người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng Võ Văn Kiệt hiểu rằng, việc xây dựng Đường dây 500 kV sẽ kết nối các vùng miền trong cả nước, tạo điều kiện phát triển vùng miền núi, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền. Vì vậy, Thủ tướng hạ quyết tâm xây dựng đường dây 500 kV và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm: “Cứ làm, nếu thất bại tôi sẽ từ chức, không để cách chức… Ai đồng tình thì đứng vào hàng ngũ, ai không đồng tình thì đứng ra một bên”. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã đặt ra yêu cầu phải hoàn thành bằng được trong khoảng thời gian chỉ bằng 1/4 thời gian mà các nước trên thế giới vẫn làm… Sau khi đưa vào vận hành, công trình đã chứng minh được những lợi ích kinh tế vượt trội so với các công trình điện lớn khác, là công trình đầu tiên và duy nhất trong ngành điện thu hồi vốn nhanh nhất, tính đến thời điểm đó. Trong vòng chưa đầy 3 năm đã thu hồi được tổng số vốn đầu tư hơn 500 triệu USD, trong khi dự kiến ban đầu là mất 5-10 năm. Hệ thống truyền tải điện 500 kV tạo điều kiện khai thác các nhà máy điện với hiệu quả kinh tế toàn hệ thống cao hơn hẳn so với các hệ thống truyền tải điện miền riêng biệt trước đây. Tổng chi phí nhiên liệu đã giảm rõ rệt so với giai đoạn chưa có hệ thống hợp nhất. Tỷ lệ nguồn điện dùng nhiên liệu lỏng so với tổng sản lượng điện nhận của miền Nam và miền Trung đã giảm từ 37% năm 1993 xuống 16,6%/năm 1995 nhờ có hệ thống truyền tải điện 500 kV. “Chỉ nhìn vào hướng tuyến của đường dây đi, không đơn vị thi công nước ngoài nào dám cam kết làm. Các tuyến đường dây phần lớn đi trên đồi núi. Đặc biệt, tuyến đường từ Hải Vân lên hết đèo Lò Xo là tuyến kinh khủng nhất. Toàn bộ cả khu vực là rừng già với vô vàn cây cổ thụ đường kính hàng mét. Việc chặt cây, mở tuyến đã vô cùng vất vả nhưng việc đúc các móng cột đường dây trên đỉnh đồi, trên lưng chừng núi còn vất vả gấp nhiều lần. Mọi thứ đều thiếu thốn. Hàng vạn bộ đội của Quân khu 4, Quân khu 5, Binh đoàn 12, 15, Quân đoàn 1, 3 và hàng vạn đồng bào các dân tộc đã ngày đêm đổ mồ hôi, công sức, và cả máu để tham gia mở đường. Chỉ riêng việc lo cung ứng thực phẩm, lo cơm ăn, nước uống cho hàng vạn người tham gia “chiến trường” mở đường kéo dây đòi hỏi sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng”, ông Ngãi nhớ lại. CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 500 KV Việc đúng 30 năm sau khi đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam mạch 1 chính thức đóng điện đưa vào vận hành, Sáng 29/8/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khánh thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Đây là dự án đường dây 500 kV có tổng chiều dài 519 km, 2 mạch với 1.177 vị trí cột, tổng mức đầu tư hơn 22.300 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD) sau hơn 6 tháng được hàng chục nghìn cán bộ, nhân viên EVN và các đơn vị thần tốc thi công và hoàn thành và đóng điện từng cung đoạn thành phần. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 được hoàn thành trong bối cảnh miền Bắc đối diện nguy cơ thiếu điện cho phát triển kinh tế - xã hội, hệ thống đường dây 500 kV Bắc - Nam và trạm 500kV hiện hữu liên tục đầy và quá tải, nguy cơ không đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia có thể xảy ra. Cùng với việc ngành điện lập kỳ tích mới trong thi công, dự án còn viết tiếp bản hùng ca thời kỳ đổi mới với những dấu ấn của người đứng đầu Chính phủ khi dám quyết, dám làm và “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, tạo nên những kỳ tích mới cho ngành điện Việt Nam và đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới. Tại Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 9 địa phương để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối ngày 29/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ: Trước đây, việc xây dựng đường dây 500 kV mạch 1 dài khoảng 1.500 km mất khoảng 2 năm. Do đó, Dự án Đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối dài hơn 500 km nếu vẫn theo tiến độ của mạch 1 sẽ mất thời gian bằng 1/3 của 2 năm. Tuy nhiên, với điều kiện tốt hơn hiện nay về kinh nghiệm, công nghệ, trình độ… thì thời gian thi công phải ngắn hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Quyết tâm của Chính phủ, Thường trực Chính phủ là hoàn thành, đưa công trình đặc biệt này vào vận hành trong tháng 6/2024. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Mục tiêu này là áp lực lớn, đòi hỏi phải có quyết tâm cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc gì dứt việc đó”. Với việc huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “vượt nắng thắng mưa”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, thi công “3 ca, 4 kíp”, làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, quyết liệt trong chỉ đạo, thực hiện từ Trung ương xuống địa phương, sáng 29/8/2024, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) chính thức được khánh thành với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Báo cáo tại buổi lễ khánh thành đường dây 500KV mạch 3, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ, nếu như đường dây 500kV mạch 1 được xây dựng bằng tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm, đường dây 500kV mạch 2 được xây dựng bằng tinh thần phát huy nội lực và chứng minh khả năng tự cường dân tộc, thì dự án đường dây 500kV mạch 3 được xây dựng trên tinh thần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ các Bộ, ngành, chính quyền địa phương các cấp, người dân đã chung sức, đồng lòng cùng giải quyết khó khăn, đổi mới cách làm. L.HOAN - PHẠM TUYÊN Hàng loạt công trình, dự án hạ tầng chiến lược, như đường dây 500kV Bắc – Nam mạch 1, đường dây 500 kV mạch 3, tuyến cao tốc, cảng biển, đường sắt tốc độ cao… đã và đang làm thay đổi diện mạo đất nước, mở ra các không gian phát triển mới. BẢN HÙNG CA 80 NĂM Bài 7: Những quyết sách mở ra kỳ tích Tiếp nối những đường dây 500kV mạch 1, mạch 3, hiện hàng nghìn cán bộ, nhân viên ngành điện đang tiếp nối truyền thống vượt núi, băng rừng, xuyên mưa gió, để đưa công trình đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5 km từ Lào Cai - Vĩnh Yên, giúp truyền tải khoảng 3.000MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia, hoàn thành đúng tiến độ trong tháng 8 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Dự án hoàn thành sẽ cùng với các dự án lớn khác của đất nước như đường cao tốc Bắc Nam, đường sắt tốc độ cao…. Thủ tướng Võ Văn Kiệt thị sát công trường thi công đường dây 500kV Bắc Nam mạch 1 ẢNH: TƯ LIỆU EVN Đường dây 500kV mạch 3 ẢNH: NGUYỄN BẰNG

4 n Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 Ngày 15/8, tại Hà Nội, Ban Liên lạc Đội Thanh niên xung phong K53 tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1965 - 2025) và 15 năm đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; các đội viên đội TNXP K53 ở Hà Nội, Ninh Bình. ĐỘI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐẶC BIỆT Ông Đỗ Quốc Phong - Trưởng ban Liên lạc Đội TNXP K53 cho biết, Đội K53 do T.Ư Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (nay là T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) thành lập, với 343 đoàn viên thanh niên được tuyển chọn tại các tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội), Nam Định, Ninh Bình (cũ) và 3 cán bộ người Quảng Trị - Thừa Thiên - Huế, cùng 1 bác sĩ người Huế. Ngày 16/8/1965, Đội K53 làm lễ xuất quân ra chiến trường. Đây là đội TNXP đầu tiên và duy nhất của Đoàn cử đi B và được trang bị như cán bộ dân chính đi chiến trường, với nhiệm vụ là làm công tác thanh vận ở khu giải phóng miền Tây Trị -Thiên. “Đây là điểm độc đáo của K53, khi các đội viên được trang bị như cán bộ dân chính, sẵn sàng cho những thử thách cam go phía trước”, ông Phong nói. Ông Phong cho biết, K53 đóng vai trò nòng cốt trong công tác vận tải và giao liên trên các tuyến đường mới do Quân khu Trị - Thiên - Huế mở rộng, kết nối với đường dây 559 và các nhánh đường ngang xuống đồng bằng để chi viện cho bộ đội địa phương. Bên cạnh đó, các đội viên TNXP K53 còn trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ đường dây và lập nhiều chiến công chống Mỹ, nguỵ. Tháng 4/1968, K53 đã tiêu diệt một đại đội Mỹ trên dốc Bồng Bông. “K53 thực sự là một đội TNXP đặc biệt với những chiến công đặc biệt, nhưng cũng phải chịu những mất mát vô cùng to lớn. Trong suốt quá trình hoạt động, đã có 11 đội viên hy sinh, 167 đội viên bị thương, và nhiều người khác bị sức ép, nhiễm chất độc da cam”, ông Phong bày tỏ. Với những thành tích đã đạt được, đội K53 đã được tặng cờ thi đua xuất sắc 1967-1972; được thưởng hàng ngàn huân chương chiến công và huân chương các loại gấp 4 lần quân số. Tháng 2/2010, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định phong tặng Đội K53 danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. BIẾT ƠN HÀNH TRÌNH HY SINH VÀ QUẢ CẢM Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam Vũ Trọng Kim gửi lời chúc sức khỏe tới các cựu thanh niên xung phong - những người nay phần lớn đã ở tuổi 80, 90; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đồng đội đã hy sinh và các thương binh nay vẫn mang trong mình vết thương chiến tranh, chất độc da cam. Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam xúc động chia sẻ, chặng đường của lực lượng thanh niên xung phong K53 là hành trình gian nan, đầy hy sinh và quả cảm, vượt qua bom cày, đạn xới, khói lửa suốt ngày đêm. Theo ông Vũ Trọng Kim, động lực để thế hệ thanh niên năm xưa bền bỉ chiến đấu chính là lý tưởng của người thanh niên lao động, ngọn cờ Đoàn dẫn dắt, tinh thần cống hiến và sẵn sàng hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. XUÂN TÙNG Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam Vũ Trọng Kim, không giấu được sự xúc động khi tưởng nhớ sự hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, khẳng định bốn chữ “Thanh niên xung phong” luôn thiêng liêng, kiêu hãnh và đầy tự hào. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao lẵng hoa Ban Bí thư T.Ư Đoàn chúc mừng Đội cựu TNXP K53 ẢNH: XUÂN TÙNG Nhắc lại những gian khó trong Chiến dịch Mậu Thân 1968, Chủ tịch Hội Cựu TNXP xúc động, tưởng nhớ sự hy sinh của các chiến sĩ, thanh niên xung phong; đồng thời khẳng định bốn chữ “Thanh niên xung phong” luôn thiêng liêng, kiêu hãnh và đầy tự hào. Thiêng liêng ngọn cờ Đoàn dẫn dắt Theo thông tin từ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 11h ngày 15/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” đã tiếp nhận hơn 125 tỷ đồng - vượt gần gấp đôi mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng của cả đợt vận động. Trước đó, sáng 13/8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. Đáng chú ý, buổi lễ diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 99 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro. “Đây là sự kiện chính trị - xã hội, có ý nghĩa đối ngoại sâu sắc nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba (02/12/1960 - 02/12/2025), thể hiện tình cảm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định. Tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, trong suốt 65 năm qua, quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực của tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung và bền chặt. Dù cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhân dân hai nước luôn kề vai, sát cánh, hỗ trợ nhau cả khi thuận lợi và nhất là trong những lúc khó khăn, thử thách. Câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” không chỉ là lời hứa, mà đã trở thành hiện thực sinh động trong suốt hành trình đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam luôn khắc ghi và dành cho nhân dân Cuba sự quan tâm, sẻ chia và ủng hộ vô điều kiện. Nhắc tới những khó khăn của đất nước Cuba trong thời gian qua, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, việc tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là hành động thể hiện truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam; là minh chứng sống động cho mối quan hệ thủy chung, trong sáng, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc Việt Nam - Cuba. Chương trình không chỉ hướng đến hỗ trợ vật chất, giúp đất nước Cuba khắc phục khó khăn trước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự chia sẻ, đồng cảm và đoàn kết quốc tế, khẳng định rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, nhân dân Việt Nam cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân Cuba. Đây là sự tiếp nối truyền thống 65 năm nghĩa tình, nơi tình cảm anh em đã vượt qua mọi khoảng cách địa lý và điều kiện kinh tế để trở thành một giá trị tinh thần bền vững. Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình vận động được tổ chức trong 65 ngày, bắt đầu từ ngày 13/8 đến hết ngày 16/10/2025, với mục tiêu vận động tối thiểu 65 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba về lương thực, nhu yếu phẩm và các hoạt động nhân đạo bền vững. Các tổ chức, cá nhân, người dân và tổ chức có thể tham gia bằng cách ủng hộ kinh phí với nhiều hình thức: Quyên góp trong cán bộ, hội viên, đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, tổ chức, trường học và cộng đồng dân cư; vận động ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tiếp nhận đóng góp qua nhiều kênh trực tiếp và trực tuyến tại cơ quan Trung ương Hội, quét mã QR chuyển khoản, thùng quyên góp tại nơi công cộng, ứng dụng di động... TRƯỜNG PHONG Đến 11h sáng 15/8, chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận hơn 125 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba ẢNH: PV Đã tiếp nhận 125 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba XÃ HỘI Thông tin tiếp nhận ủng hộ của chương trình: - Tên đơn vị: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM - Số tài khoản: 2022 - Ngân hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MBBank) - Nội dung chuyển khoản: CUBA Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 13/8/2025 - 16/10/2025. Ông Vũ Trọng Kim - Chủ tịch Hội Cựu TNXP Việt Nam phát biểu tại chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG KỶ NIỆM 60 NĂM TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN XUNG PHONG (1965 - 2025):

5 KINH TẾ Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 ĐỊNH HÌNH NGUỒN THU, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định thành lập trung tâm tài chính quốc tế để lấy ý kiến bộ ngành, địa phương liên quan. Bộ Tài chính yêu cầu UBND TP HCM và Đà Nẵng bố trí quỹ đất để phục vụ xây dựng trung tâm tài chính (TTTC). Dự kiến, khu đất này sẽ gồm: trụ sở, văn phòng, chi nhánh cho thành viên, nhà đầu tư chiến lược, các chủ thể; khu phức hợp hội nghị, thương mại, du lịch, giải trí cao cấp; khu công nghệ cao; nhà ở. Cơ cấu tổ chức của TTTC gồm: văn phòng, ban chiến lược và tổng hợp, ban tiếp nhận và hỗ trợ thành viên, ban pháp chế, ban nhân sự, ban công nghệ và chuyển đổi số, ban hợp tác quốc tế và ban chuyên trách do cơ quan điều hành quyết định. Trung tâm tài chính cũng có hội đồng cố vấn từ chuyên gia uy tín từ bộ ngành, chuyên gia tài chính trong nước và quốc tế. Nguồn thu của trung tâm đến từ đóng góp tự nguyện, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước; thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ; kinh phí từ ngân sách nhà nước và khoản thu hợp pháp. Bộ Tài chính cũng đề xuất khoản chi của trung tâm cho nhiệm vụ như: hoạt động quản lý (tiền lương, phụ cấp bộ máy quản lý, thuê tư vấn, chuyên gia, đóng bảo hiểm, mua sắm thiết bị); đào tạo, hợp tác quốc tế. Theo dự thảo Nghị định, trung tâm tài chính tại TPHCM sẽ phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, sản phẩm tài chính và phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng và sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Trung tâm tài chính tại Đà Nẵng với lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú; thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số. Đối với tiêu chuẩn năng lực tài chính, uy tín, lĩnh vực hoạt động thành viên TTTC, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án gồm: giao cho cơ quan điều hành TTTC quy định để phù hợp với định hướng phát triển và phương án quy định tại nghị định thành lập TTTC. Thủ tục đăng ký thành viên đơn giản, nhà đầu tư đăng ký qua cổng thông tin điện tử, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. Cơ quan điều hành TTTC quốc tế tại địa phương do UBND thành lập, có chức năng quản lý nhà nước, điều hành trực tiếp mọi hoạt động. Dự thảo nghị định nêu rõ trách nhiệm của Ban chỉ đạo TTTC quốc tế, của các bộ như: Tài chính, KH&CN, Công an, Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước, UBND TP HCM và Đà Nẵng. Theo TS. Cấn Văn Lực, một trong chú ý của TTTC là phương thức giao dịch. Hiện nay, các giao dịch trên nền tảng trực tiếp. Vì vậy, bên cạnh hạ tầng như trụ sở, cơ quan chức năng cần đầu tư hạ tầng số như dữ liệu, công nghệ thông tin, khung pháp lý để giao dịch tài chính của Việt Nam. CƠ CHẾ NÀO GIÁM SÁT? Đối với việc giám sát, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án. Trong đó, phương án 1, thành lập một cơ quan giám sát độc lập, giám sát chung hoạt động của TTTC quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng. Trụ sở đặt tại một trong hai thành phố, nhân sự được tách từ bộ phận của Cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để đảm bảo thống nhất, giảm tầng nấc trung gian. Với phương án này, cơ quan giám sát có con dấu riêng, mở tài khoản, để nhận kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn bên ngoài. Nhiệm vụ giám sát gồm: chính sách liên quan sàn giao dịch, nền tảng giao dịch; ngoại hối; hoạt động của các ngân hàng; hoạt động tài chính và thị trường vốn; thuế áp dụng; hoạt động về xuất nhập cảnh, cư trú, lao động; lĩnh vực đất đai; lĩnh vực xây dựng, môi trường; hoạt động tài chính thử nghiệm có kiểm soát cho dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (FinTech) và đổi mới sáng tạo; ưu đãi theo các lĩnh vực; chính sách đối với nhà đầu tư chiến lược; phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; chính sách xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối hàng hóa, dịch vụ; chính sách về phí, lệ phí; hoạt động giải quyết tranh chấp trong quá trình đầu tư kinh doanh tại TTTC quốc tế. Thanh tra, kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc thực hiện cơ chế, chính sách thuộc phạm vi quản lý và hoạt động của TTTC. Đầu mối tiếp nhận phản ánh khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư. Phương án 2 thành lập cơ quan giám sát tại mỗi trung tâm. Kết quả thanh tra, kiểm tra và giám sát sẽ được báo cáo cho các cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để theo dõi. Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam cho rằng, việc thành lập TTTC quốc tế thể hiện quyết tâm của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam nâng hạng môi trường đầu tư, kinh doanh, chất lượng quản trị công. Việc giám sát cần đặt nhiều mục đích để trung tâm hoạt động hiệu quả trong các năm tới. Chức năng giám sát quá trình vận hành của TTTC đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, phối hợp nhiều bộ ngành. QUỲNH NGA Những phác thảo đầu tiên về bộ máy, nhiệm vụ của trung tâm tài chính quốc tế (gọi tắt: trung tâm tài chính) vừa được Bộ Tài chính đề xuất. Theo đó, bộ máy trung tâm tài chính sẽ có các phòng, ban chuyên môn, cơ quan giám sát. UBND TPHCM và Đà Nẵng bố trí quỹ đất xây trụ sở, huy động nguồn vốn xã hội hóa. Ban Chỉ đạo về TTTC quốc tế tại Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1646/QĐ-TTg. Thủ tướng Phạm Minh Chính là Trưởng Ban Chỉ đạo. Các Phó trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình (Phó Trưởng ban thường trực); Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành, lãnh đạo UBND TPHCM, TP Đà Nẵng... Bộ Tài chính là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo. Trung tâm tài chính quốc tế sẽ đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Trong ảnh, tuyến đường trung tâm hành chính Đà Nẵng ẢNH: THANH HIỀN Định vị trung tâm tài chính quốc tế LÃI SUẤT HUY ĐỘNG RỤC RỊCH TĂNG TRỞ LẠI Theo Cty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất huy động kể từ đầu tháng 8 tăng trở lại ở một số kỳ hạn chính. Tại kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động trung bình tăng 0,01%, lên 4,48%; tại kỳ hạn 12 tháng tăng từ 5,04% lên 5,07%. Ngoài ra, các ngân hàng còn có chính sách ưu đãi để hút tiền gửi người dân. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng bật tăng mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 29/7, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,8% so với cuối năm 2024 và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Cty Chứng khoán MB (MBS) ước tính tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn khoảng 1,3 - 1,5 lần so với tốc độ tăng trưởng huy động vốn. Do đó, điều này đã phần nào gây áp lực tăng lên lãi suất huy động ở nhóm ngân hàng tư nhân nhằm thu hút tiền gửi. LÃI SUẤT ỔN ĐỊNH VÀ GIẢM DẦN VÀO CUỐI NĂM Tại cuộc họp với các ngân hàng thương mại đầu tháng 8, Ngân hàng Nhà nước tái khẳng định định hướng điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hỗ trợ thanh khoản và yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để giảm lãi suất tiền gửi, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn trong việc tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục và các biện pháp khác để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Theo nhận định của BVSC, trong bối cảnh lạm phát được kiểm soát và áp lực tỷ giá ở mức vừa phải, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ duy trì mặt bằng lãi suất điều hành, lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay ở mức thấp để thúc đẩy cầu tín dụng, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Theo MBS, đến cuối năm, lãi suất huy động dự kiến sẽ chịu áp lực từ tốc độ tăng trưởng tín dụng cao, đặc biệt sau thông báo của Ngân hàng Nhà nước về việc tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các tổ chức tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước trong tháng 7 cũng tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ các giải pháp để ổn định và phấn đấu giảm lãi suất huy động, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay. “Điều này, cùng với kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất 0,5% trong nửa cuối năm 2025, sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất VND-USD, qua đó tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước duy trì môi trường lãi suất thấp”, báo cáo MBS cho hay. Dựa vào các yếu tố trên, MBS dự báo lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng tư nhân sẽ có dư địa giảm nhẹ 0,02% về mức 4,7% vào cuối năm 2025. NGỌC MAI Dự báo mới về lãi suất huy động Lãi suất huy động đang rục rịch tăng tại một số ngân hàng. Tuy nhiên, nhiều dự báo, lãi suất huy động từ nay đến cuối năm ổn định, thậm chí có dư địa giảm nhẹ. Lãi suất huy động được dự báo ổn định và dự báo giảm dần đến cuối năm “Ngoài thuận lợi, vận hành TTTC tiềm ẩn rủi ro như rút vốn ồ ạt, thao túng tỷ giá, rủi ro tấn công tiền tệ, rửa tiền. Dù chọn mô hình giám sát nào, chúng ta cũng cần giải pháp để ngăn chặn rủi ro tiềm ẩn”, ông Bình cho biết.

TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN GẶP KHÓ KHĂN Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm tuyển dụng của Sở GD&ĐT và UBND cấp xã vẫn chưa đồng nhất. Theo Nghị định 142, Sở GD&ĐT được quyền tuyển dụng, quản lí, sử dụng, bổ nhiệm đối với đội ngũ nhà giáo, viên chức, người lao động trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật 72/2025), chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lí công chức, viên chức trên địa bàn. Khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, TPHCM có 168 xã/phường. Trong đó, có 19/168 phường, xã, đặc khu chỉ có 1 trường THCS, có 4 xã/phường chỉ có một trường tiểu học. Nên nếu giao trách nhiệm luân chuyển cán bộ quản lí, điều động, bổ nhiệm cho UBND cấp xã sẽ rất khó khăn, bởi nhiều xã/phường chỉ có một trường, không có nơi để luân chuyển. Trong khi đó quy định luân chuyển cán bộ quản lí một nhiệm kỳ là 5 năm và không quá hai nhiệm kì tại một đơn vị công tác. Trong thời gian đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều xã/phường không có công chức trong ngành giáo dục, phòng Văn hóa Xã hội của xã/phường cũng không có công chức trong ngành giáo dục. Do vậy nếu giao việc bổ nhiệm, tuyển dụng giáo viên cho cấp xã sẽ rất khó khăn. Tại hội nghị tập huấn thực hiện quản lí giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp do Bộ GD&ĐT tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, nhiều địa phương gặp vướng mắc trong tuyển dụng. Ông đề xuất giảm thời gian đăng kí tham gia tuyển dụng giáo viên từ 30 ngày xuống 10-15 ngày để kịp cho năm học mới. Năm nay, TPHCM tiếp tục đổi mới trong công tác tuyển dụng giáo viên theo hướng đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tuyển nhằm nâng chất lượng đội ngũ nhà giáo. Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh cho biết, địa phương có gặp khó khăn khi chuyển sang chính quyền 2 cấp trong việc điều động, luân chuyển giáo viên. Vì hơn một nửa phòng văn hóa xã hội của các xã sau sáp nhập không có người thuộc về lĩnh vực giáo dục để tham mưu ý kiến về giáo dục trên địa bàn. ĐỀ XUẤT GIAO SỞ GD&ĐT Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, hết năm học 2024-2025, cả nước vẫn thiếu 120.000 giáo viên các cấp, trong đó riêng giáo viên mầm non thiếu gần 45.000. Tỉnh Nghệ An còn thiếu gần 5.000 giáo viên cho năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT cho hay, việc thiếu hụt giáo viên ở địa phương chủ yếu do yêu cầu tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học và THCS. Năm học mới 2025-2026, TPHCM cần tuyển bổ sung thêm hàng nghìn giáo viên do học sinh các cấp tăng khoảng 39,6 nghìn em. Để giải quyết bài toàn thừa, thiếu giáo viên cục bộ, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh tham mưu UBND tỉnh sử dụng chính sách biệt phái thay vì luân chuyển. Sở phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu với UBND tỉnh thống nhất giao cho ngành Giáo dục trực tiếp tuyển dụng giáo viên. Sở GD&ĐT đang rà soát để thực hiện nhiệm vụ này. Đối với việc điều động, bổ nhiệm lãnh đạo trường trong phạm vi từ 2 xã trở lên, Sở GĐ&ĐT Hà Tĩnh đang chờ hướng dẫn cụ thể. Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, từ nay đến khi Luật Nhà giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực (từ ngày 1/1/2026), Bộ đã có hướng dẫn cụ thể một số nội dung. Theo đó, việc tuyển dụng, kí hợp đồng, điều động, thuyên chuyển và bố trí liên trường đối với giáo viên, nhân viên, người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ do UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, đơn vị thực hiện phù hợp điều kiện thực tế. Bộ GD&ĐT định hướng nên giao nhiệm vụ này cho sở GD&ĐT, bởi đội ngũ công chức giáo dục cấp xã vẫn cần hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu. Ông Phạm Tuấn Anh khẳng định, để kịp thời tuyển dụng giáo viên cho năm học mới, các địa phương cần sớm công bố kế hoạch tuyển dụng. Việc giao sở GD&ĐT trực tiếp tuyển dụng, điều động giáo viên sẽ giúp giảm khâu trung gian, khắc phục tình trạng thừa - thiếu cục bộ và tăng cơ hội trúng tuyển cho cử nhân sư phạm. Được biết, trước đây đầu mối quản lí cán bộ giáo viên từ mầm non - tiểu học - THCS thuộc cấp quận/huyện. Cả nước có 705 đầu mối. Khi vận hành chính quyền 2 cấp, không còn cấp trung gian là quận huyện, nhiều đầu việc đang được giao cho cấp xã phường mới. Nhưng việc tuyển dụng giáo viên, nếu giao cho cấp xã phường thì cả nước sẽ có 3.321 đầu mối. Việc tuyển dụng, quản lí, điều động giáo viên lại tiếp tục bị phân mảnh khiến cho bất cập trước đây càng lớn hơn. NGHIÊM HUÊ Năm học mới 2025-2026 đang cận kề trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Những điểm mới này tác động khá lớn tới giáo dục, nhất là việc tuyển dụng giáo viên. Gỡ nút thắt thiếu giáo viên 6 n Thứ Bảy n Ngày 16/8/2025 KHOA GIÁO Ngành giáo dục tiếp tục tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên trong bối cảnh mới ẢNH: NGHIÊM HUÊ Ngày 15/8, Bộ GD&ĐT có công văn gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc T.Ư về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ GD&ĐT đề nghị UBND cấp tỉnh, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền, giao sở GD&ĐT chủ trì thực hiện việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, biệt phái, thuyên chuyển giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. Trao đổi với Tiền Phong, ông Quàng Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La thông tin, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại cho nhiều cơ sở giáo dục tại các xã dọc sông Mã, khiến công tác chuẩn bị cho năm học mới thêm phần vất vả. Chính quyền các địa phương đã huy động các lực lượng khẩn trương hÖ trợ, khắc phục, đảm bảo các điều kiện cho các em học sinh tựu trường. UBND tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với Sở GD&ĐT kiểm tra thiệt hại, khôi phục cơ sở vật chất, đảm bảo khai giảng năm học mới đúng thời gian, an toàn. Sở đã cử đoàn công tác phối hợp với chính quyền các xã kiểm tra mức độ thiệt hại, lập phương án khắc phục. Ngành giáo dục Sơn La ưu tiên đảm bảo an toàn trường lớp, cơ sở vật chất thiết bị dạy học, sách giáo khoa cho học sinh. Quan điểm của ngành là tuyệt đối không để học sinh nào phải nghỉ học vì thiếu chÖ học, tất cả các trường đều khai giảng đúng kế hoạch. Năm nay có điểm mới là học sinh toàn quốc dự khai giảng trực tuyến. Ông Quàng Văn Lâm cho hay, hạ tầng cơ sở của các trường đáp ứng được yêu cầu này. Với những trường đặc biệt khó khăn, giáo viên có giải pháp để học sinh được dự khai giảng như mong muốn. Trận lũ vừa qua, 3 xã Mường Xén, Bắc Lý và Mỹ Lý (Nghệ An) chịu thiệt hại nặng nề. Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An đã đi kiểm tra công tác khắc phục sau lũ, chuẩn bị năm học mới và trao hÖ trợ các nhà trường, giáo viên bị ảnh hưởng tại 3 xã này. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Thái Văn Thành cho biết, Chính phủ đã quyết định hÖ trợ tỉnh Nghệ An 300 tỷ đồng. Tỉnh cũng đã có kế hoạch cấp 50 tỷ đồng cho ngành Giáo dục khắc phục mưa lũ. Sở sẽ phân về cho các địa phương, nhà trường bị thiệt hại để kịp thời sửa chữa, mua sắm trang thiết bị, đảm bảo đầy đủ cơ bản, phục vụ dạy học khi bước vào năm học mới. Ông Thành đề nghị, các trường thống kê rõ thiệt hại, đề xuất nhu cầu trang thiết bị, quần áo, sách vở học tập chi tiết để ngành kịp thời hÖ trợ. Không để bất cứ một học sinh nào bị bỏ rơi sau lũ, phải nghỉ học vì lí do thiếu thốn. Ông Thái Văn Thành dự báo những khó khăn trong năm học mới, trong đó, ngoài chuẩn bị cơ sở vật chất, còn phải làm tốt công tác vận động học sinh tới trường. Năm nay, ảnh hưởng mưa lũ khiến nhiều gia đình lâm cảnh khó khăn, vì thế, Sở GD&ĐT Nghệ An mong muốn giáo viên khi đến trường gác lại vất vả riêng, phát huy trách nhiệm, lòng yêu thương, tận tụy, tiếp tục vận động học sinh về tựu trường đảm bảo năm học mới. Qua khảo sát, ông Thái Văn Thành cho biết, đối với các trường bị thiệt hại nặng, không đủ an toàn để tiếp tục sử dụng, phương án trước mắt, tạm thời chuyển học sinh về điểm trường an toàn, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất để bắt đầu năm học mới. HOA BAN Học sinh vùng lũ kịp khai giảng với cả nước Dù bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ nhưng ngành giáo dục các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Nghệ An khẳng định, học sinh ở những nơi này đủ điều kiện dự khai giảng chung với cả nước vào ngày 5/9. Đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An thăm, tặng quà các trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ

