Báo Tiền Phong số 227/2025

THỨ SÁU 15/8/2025 SÕ 227

Nghi lễ cắt băng khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Khánh thành Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Học sinh cả nước hướng tới lễ khai giảng đặc biệt

Giấc mơ golf của chàng trai 17 tuổi

Bài học từ sân bay Philippines, Canada

Công trường khắc nghiệt

Cách yêu nước độc đáo của gen Z

Sắc đỏ lên ngôi

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang; Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở ban ngành; các đồng chí thường trực Đảng ủy xã Tân Trào, cùng đông đảo đồng chí, đồng bào các dân tộc trong tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Tân Trào - thủ đô kháng chiến là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, gắn liền với hình ảnh và những quyết định lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tượng đài Bác Hồ tại đây là biểu tượng tri ân công lao của Người, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh, và là điểm nhấn quan trọng trong không gian văn hóa - lịch sử Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào. Cũng tại buổi lễ, ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức có ý nghĩa to lớn nhằm động viên, khích lệ tinh thần “lấy dân làm gốc”, “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”, thể hiện truyền thống yêu nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam, là nền tảng xuyên suốt trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, Công trình tượng đài Bác Hồ là công trình có ý nghĩa chính trị và văn hóa sâu sắc nhằm tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ của Đảng và Nhân dân Việt Nam. Tượng Bác được chế tác nguyên mẫu theo ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong gần 6 năm Người ở và làm việc tại Tuyên Quang. Tượng cao 7,9m bằng chất liệu đồng nguyên chất, nặng gần 7 tấn, bệ cao 3,6m. Với mong muốn xây dựng khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào thành trung tâm giáo dục truyền thống cách mạng của cả nước, đồng thời khắc ghi sâu đậm hình ảnh, kỉ niệm sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian ở và làm việc tại Tuyên Quang, Bộ Công an đề nghị cấp ủy chính quyền, đoàn thể các cấp và nhân dân tỉnh Tuyên Quang làm tốt công tác quản lý, giữ gìn, phát huy giá trị công trình tượng đài một cách hiệu quả. Công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào, 80 năm Ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc. TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, sau 20 năm triển khai, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đạt nhiều kết quả quan trọng, gắn với bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Nhiều mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” được hình thành, góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên. Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì và nhân rộng nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, tại Tân Trào - nơi gắn liền với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều chuyển biến rõ nét. Nhiều hoạt động được lồng ghép với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; gắn với phát triển du lịch cộng đồng, tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Tổng Bí thư ghi nhận và biểu dương những già làng, trưởng bản, đoàn viên, thanh niên đã ngày đêm bám bản, giữ vững an ninh trật tự, biến mỗi thôn, bản thành “pháo đài” vững chắc bảo vệ Tổ quốc. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm trao quà cho Trường THPT Nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang. Đón nhận món quà ý nghĩa từ Tổng Bí thư, người dân cùng các em học sinh, chính quyền địa phương kính tặng Tổng Bí thư cây đàn Tính - một nhạc cụ đặc trưng của dân tộc Tày tại xã Tân Trào. Cuối chương trình, đoàn đại biểu cùng lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào, công trình mang giá trị lịch sử, văn hóa và tâm linh sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn vô hạn và sự tôn kính của nhân dân đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. THÀNH ĐẠT Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, gửi gắm thông điệp “trồng cây, trồng người” và gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của Tân Trào. Sáng 14/8, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 và Lễ khánh thành Tượng đài Bác Hồ. Tuần sau, Quốc vương Bhutan thăm Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 1822/8, Bộ Ngoại giao thông báo. Nhà Vua là Nguyên thủ quốc gia của Bhutan, theo mô hình quân chủ lập hiến. Bhutan không đo lường phát triển kinh tế bằng chỉ số GDP thông thường, mà bằng chỉ số Tổng Hạnh phúc quốc dân. Chiến lược lâu dài của quốc gia này là phát triển kinh tế phải song hành với gìn giữ văn hóa, bảo vệ môi trường và hạnh phúc con người. Nền kinh tế Bhutan chủ yếu dựa vào thủy điện, nông lâm nghiệp, du lịch và xuất khẩu điện. Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2012. Quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước còn khiêm tốn. Kim ngạch thương mại song phương ở mức xấp xỉ 20.000 USD/ năm. Việt Nam xuất siêu chủ yếu các mặt hàng gỗ, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng. Việt Nam có 2 dự án đầu tư tại Bhutan, với tổng số vốn đăng ký là 937.000 USD. Hai nước có tiềm năng về du lịch, nhất là du lịch Phật giáo, tâm linh. Ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh “vương quốc hạnh phúc”, thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định. Hai nước đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực. Bhutan coi trọng hợp tác với Việt Nam trong việc trao đổi các đoàn học thuật, văn hóa và thúc đẩy giao lưu nhân dân tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. BÌNH GIANG Xây dựng Binh chủng Đặc công hiện đại Từ ngày 13-15/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng Đặc công lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra tại Hà Nội. Dự phiên khai mạc Đại hội sáng 14/8 có Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Là dấu mốc đặc biệt quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển Binh chủng trong kỷ nguyên mới, chủ đề Đại hội là “Phát huy truyền thống Anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Binh chủng cách mạng, chính quy, đặc biệt tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới”. Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển”, Đại hội thể hiện khát vọng, ý chí, tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng Binh chủng hiện đại. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền đánh giá, phát huy truyền thống “Đặc biệt tinh nhuệ-Anh dũng tuyệt vời-Mưu trí táo bạo-Đánh hiểm thắng lớn”, nhiệm kỳ qua, cán bộ, chiến sỹ toàn Binh chủng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật. Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền lưu ý Đảng bộ Binh chủng cần nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra của nhiệm kỳ 20252030, trong đó trọng tâm là tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các nghị quyết, chiến lược, đề án, luật về quân sự, quốc phòng, từ đó cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo sát với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của Binh chủng. Song song với việc lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá về xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, Binh chủng cần đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; coi trọng công tác xây dựng Binh chủng vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống… TTXVN Nghi lễ cắt băng khánh thành công trình Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào KHÁNH THÀNH Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào Các chiến sỹ Đại đội Đặc công chống khủng bố 12 thuộc Lữ đoàn Đặc công Bộ 429 luyện tập ẢNH: TTXVN

3 THỜI SỰ Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 ĐỘT PHÁ THỂ CHẾ, VƯỢT QUA BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH Sau tám thập kỷ phát triển, Việt Nam đã không còn là nền kinh tế ở điểm xuất phát thấp. GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương (PPP) đã vượt 12.000 USD vào năm 2024, gấp hơn 32 lần so với năm 1990. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 683 tỷ USD, gấp 2,5 lần GDP, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nền kinh tế thương mại hàng đầu thế giới (WTO, 2024). Tuy nhiên, bài toán phát triển trong các thập niên tới không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà là bứt phá để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Câu trả lời không phải tài nguyên hay vốn, mà là thể chế - nền tảng tối thượng cho mọi chiến lược phát triển. Báo cáo Vietnam Economic Memorandum (World Bank - Ngân hàng Thế giới, 2023) cảnh báo: Nếu không cải cách thể chế quyết liệt, năng suất lao động của Việt Nam sẽ không thể tăng đủ nhanh để theo kịp mục tiêu thu nhập cao vào năm 2045. Gần 70% lao động vẫn hoạt động trong khu vực phi chính thức hoặc nông nghiệp giá trị thấp. Trong khi đó, tăng trưởng năng suất tổng hợp (TFP) - yếu tố cốt lõi tạo ra tăng trưởng bền vững - mới chỉ đóng góp khoảng 25 - 30% tăng trưởng GDP, thấp hơn nhiều so với Hàn Quốc hay Đài Loan (Trung Quốc) khi họ cất cánh kinh tế. Một cú hích thể chế (institutional big push) là yêu cầu mang tính sống còn. Không có nó, Việt Nam sẽ bước vào thập niên quyết định với bàn đạp yếu, dù tiềm lực nội tại rất lớn: dân số trẻ, hội nhập sâu, nền sản xuất mở và khát vọng phát triển mạnh mẽ. Thế giới đang trải qua giai đoạn biến động chưa từng có, xung đột địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ trỗi dậy, chuỗi cung ứng tái cơ cấu, cuộc đua chuyển đổi xanh - số diễn ra quyết liệt. Những xu hướng này tạo cơ hội cho Việt Nam vươn lên, nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về quản trị quốc gia. Theo World Bank (2024), Việt Nam nằm trong nhóm 5 quốc gia dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu. Thiệt hại do khí hậu ước tính lên tới 1,5% GDP mỗi năm - tương đương hơn 10 tỷ USD. Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, Việt Nam cần huy động khoảng 368 tỷ USD - tương đương 6,8% GDP mỗi năm. Trong đó, riêng lĩnh vực năng lượng cần 135 tỷ USD giai đoạn 2021-2030. Trong khi đó, vốn công chỉ đáp ứng khoảng 15% nhu cầu. Còn lại phải đến từ khu vực tư nhân và quốc tế - điều chỉ khả thi nếu Việt Nam có một khung pháp lý tài chính xanh, thị trường carbon hiệu quả và thể chế ổn định. TỪ QUẢN LÝ SANG KIẾN TẠO Dù cải cách Đổi mới đã khơi dậy năng lực thị trường từ 1986, thể chế hiện nay vẫn còn nhiều di sản hành chính bao cấp. Theo Báo cáo PCI 2023 (VCCI), gần 40% doanh nghiệp cho biết gặp khó khăn vì thay đổi chính sách bất ngờ hoặc cách hiểu khác nhau giữa các cấp. Báo cáo JETRO 2023 cũng ghi nhận 61,9% doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam kỳ vọng lớn nhất là cải thiện tính ổn định của chính sách. Việt Nam cần bước vào cuộc đổi mới lần hai - không chỉ đổi mới quản lý, mà là tái cấu trúc toàn diện quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội. Mô hình “Nhà nước kiến tạo phát triển” phải được hiện thực hóa thay vì chỉ là khẩu hiệu. Theo WEF (2023), Việt Nam xếp hạng 89/141 về hiệu quả thể chế - một vị trí chưa tương xứng với tiềm năng tăng trưởng (GDP PPP thứ 35 thế giới). Nhà nước cần chuyển từ vai trò điều hành hành chính sang thiết kế luật chơi công bằng, bảo vệ quyền tài sản và bảo đảm thực thi hợp đồng hiệu quả. Tối ưu hóa dòng vốn công qua việc thành lập Quỹ đầu tư tài sản tài chính quốc gia, tương tự mô hình GIC của Singapore, nhằm tăng hiệu quả đầu tư công và bảo vệ tài sản quốc gia. Tách bạch chức năng sở hữu vốn và điều hành doanh nghiệp nhà nước - vốn là điểm yếu lớn gây thất thoát và làm méo mó thị trường. BA TRỤ CỘT CẢI CÁCH Thể chế thị trường hiện đại Việt Nam cần hoàn thiện các thị trường nhân tố sản xuất (đất đai, vốn, lao động) và dịch vụ công (điện, nước) theo nguyên tắc thị trường có điều tiết. Giá điện duy trì thấp hơn giá thành khiến EVN lỗ lũy kế gần 29.000 tỷ đồng (năm 2022 - 2023), ảnh hưởng nghiêm trọng đến đầu tư vào lưới điện và năng lượng tái tạo. Thể chế đổi mới sáng tạo và số hóa R&D (nghiên cứu, phát triển) hiện chỉ chiếm 0,53% GDP, thấp hơn nhiều so với mức 2% mà các nền kinh tế mới nổi hướng tới. Việt Nam cần ban hành Luật Đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và kết nối đại học - doanh nghiệp - viện nghiên cứu. Về thể chế tài chính xanh và chuyển đổi năng lượng, cần ban hành Luật Tài chính xanh, thiết lập Ngân hàng Năng lượng Quốc gia và Quỹ đầu tư chuyển dịch năng lượng để huy động vốn quốc tế, đồng thời chuẩn hóa ESG trong quản lý công và doanh nghiệp. Theo kịch bản của World Bank (2023), nếu duy trì TFP ở mức 3% và cải cách mạnh mẽ, Việt Nam có thể đạt GDP PPP khoảng 18.000 USD vào năm 2045 - gia nhập nhóm thu nhập cao. Nhưng đó không chỉ là đích đến kinh tế, mà là định hướng phát triển toàn diện: Xanh - thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế tuần hoàn; Số hóa - kết nối và tối ưu hóa mọi nguồn lực thông qua dữ liệu; Công bằng - phát triển bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau. Thể chế từ điều kiện cần đến điều kiện quyết định, tăng trưởng không còn là phép cộng đơn giản của vốn và lao động. Trong thế giới mới, thể chế là biến số quan trọng nhất. Một thể chế thông minh - minh bạch, dự đoán được và có khả năng học hỏi - là điều kiện tiên quyết để Việt Nam không chỉ tăng trưởng nhanh mà còn phát triển bền vững. PGS. TS NGÔ TRÍ LONG (Chuyên gia kinh tế) Sau tám thập kỷ phát triển, Việt Nam đã không còn là nền kinh tế ở điểm xuất phát thấp. Bài toán phát triển trong các thập niên tới không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà là bứt phá để vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” và trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045. Câu trả lời không phải là tài nguyên hay vốn, mà là thể chế - nền tảng tối thượng cho mọi chiến lược phát triển. BẢN HÙNG CA 80 NĂM Bài 6: Điểm tựa phát triển trong kỷ nguyên mới Cuộc đổi mới lần hai - nếu được tiến hành triệt để - sẽ là bước ngoặt lịch sử để chuyển hóa thành tựu 80 năm qua thành vị thế quốc gia phát triển vào giữa thế kỷ XXI. Tương lai của Việt Nam thuộc về thể chế biết kiến tạo, chứ không chỉ quản lý. Việc thí điểm xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế đem lại nhiều kỳ vọng về sự phát triển, nhất là trong việc thu hút vốn đầu tư Thời gian cử về tăng cường cho địa phương là 2 tháng, từ ngày 20/8 đến 20/10. Công chức, viên chức được cử tăng cường về địa phương có nhiệm vụ trực tiếp làm việc, phối hợp với Sở Nội vụ, các phòng, ban, đơn vị chức năng của địa phương để nắm tình hình chung, khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, về kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực nội vụ ở cấp xã trên địa bàn. Các cán bộ được cử về địa phương cũng có nhiệm vụ hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh, vướng mắc ở cấp xã thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ. Đồng thời, 34 cán bộ này phải nghiên cứu kỹ văn bản, tài liệu liên quan nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; giữ liên hệ chặt chẽ với tổ công tác và các đơn vị thuộc, trực thuộc bộ; chủ động xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng đơn vị, tổ công tác đối với các vấn đề chưa rõ, chưa có quy định hoặc hướng dẫn. Các công chức cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất với tổ công tác và lãnh đạo Bộ Nội vụ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy trình để nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tuần và báo cáo tổng hợp cuối đợt công tác gửi bộ trưởng (qua Vụ Tổ chức cán bộ), làm cơ sở đánh giá và rút kinh nghiệm cho các đợt tiếp theo. “Chúng tôi lấy tinh thần xung phong, tình nguyện, trách nhiệm. Những cán bộ đi địa phương sẽ được ghi nhận, đánh giá rất cao”, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói. LUÂN DŨNG 34 cán bộ về cơ sở “đi để chiến thắng trở về” Bộ Nội vụ cử 34 công chức là lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị thuộc, trực thuộc của Bộ tăng cường về địa phương để nắm bắt tình hình, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ, giải quyết các vấn đề phát sinh ở cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Bộ trưởng Nội vụ nhấn mạnh, các đơn vị có trong phương án lựa chọn coi đây là niềm vinh dự, gánh vác trọng trách chung của Bộ Nội vụ, với tinh thần “đi để chiến thắng trở về”. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà: 34 cán bộ về cơ sở với tinh thần “đi để chiến thắng trở về”

4 n Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 Ngày 14/8, tại TPHCM, Bộ Công an tổ chức Diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh đất nước đang hội nhập và phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó là lễ khai mạc Triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện PCCC, CNCH và thiết bị an ninh, an toàn 2025. Đây là sự kiện quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội chuyên ngành trong nước và quốc tế, cùng hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước. CẮT GIẢM LOẠT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức nhằm triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Theo Thứ trưởng, thời gian qua, công tác PCCC và CNCH đã đạt nhiều kết quả tích cực, số vụ cháy, số người chết, bị thương và thiệt hại về tài sản đều giảm so với trước. Tuy vậy, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, cả nước xảy ra hơn 17.600 vụ cháy, trung bình mỗi năm hơn 3.000 vụ, làm 560 người chết, 606 người bị thương, thiệt hại ước tính gần 4.000 tỷ đồng. Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an cho rằng, đã có những bước cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, cắt giảm từ 37 thủ tục xuống còn 9 thủ tục, giảm 75,7%; 100% thủ tục hiện nay được thực hiện trực tuyến mức độ 4, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp. Thời gian giải quyết cũng được rút ngắn đáng kể, thủ tục dài nhất từ 15 ngày còn 10 ngày, thủ tục ngắn nhất chỉ còn 5 ngày. Bộ đã bãi bỏ quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với một số dịch vụ PCCC, cải tiến quy trình cấp phép lưu thông phương tiện, phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành. KHÔNG ĐỂ MẤT MÁT TÁI DIỄN Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, PCCC và CNCH là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân, Nhà nước và sự phát triển của đất nước. Nhiều vụ cháy nổ, thiên tai đã để lại mất mát, đau thương và bài học sâu sắc, vì vậy phải quyết tâm để những mất mát đó không tái diễn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổng hợp các ý kiến tại diễn đàn để ban hành văn bản phù hợp, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn, bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, cần rút ra kinh nghiệm, tổng kết thành các mô hình hay, xây dựng văn hóa PCCC, phòng chống thiên tai và nâng cao kỹ năng CNCH trong toàn dân, nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ, thiên tai; nếu sự cố xảy ra thì phải nhanh chóng khắc phục, giảm thiểu thiệt hại, cố gắng không để mất người. Theo Thủ tướng, thời gian qua, công tác PCCC và CNCH đã đạt nhiều kết quả quan trọng như đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, xây dựng lực lượng vững mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; kịp thời tham mưu, ban hành các chính sách, pháp luật, đặc biệt là Luật PCCC, Luật Phòng thủ dân sự và các nghị định hướng dẫn; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, phát động phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, diễn tập để nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng của người dân, doanh nghiệp; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mua sắm trang thiết bị hiện đại, hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực ứng phó; bảo đảm lực lượng, phương tiện thường trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các sự cố, cứu hàng nghìn người và tài sản. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCCC ở một số nơi chưa hiệu quả; còn tình trạng buông lỏng quản lý, để xảy ra xây dựng công trình không bảo đảm yêu cầu PCCC; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chế tài xử phạt chưa đủ sức răn đe. Hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng CNCH chưa cao; nhiều người dân và chủ cơ sở, doanh nghiệp còn chủ quan, lơ là trong việc bảo đảm an toàn, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tập trung hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC và CNCH, coi phòng ngừa là nhiệm vụ chiến lược, lâu dài; nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội, tuyệt đối không “khoán trắng” nhiệm vụ cho lực lượng chuyên trách. Tăng cường tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng thoát nạn, xử lý sự cố tại chỗ; duy trì và mở rộng phong trào toàn dân tham gia PCCC, lan tỏa những tấm gương dũng cảm cứu người; đầu tư trang thiết bị, phương tiện hiện đại, huy động nguồn lực xã hội, tranh thủ hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực ứng phó, đặc biệt trong các đô thị, nhà cao tầng, công trình ngầm, cảng biển, sân bay. Sớm xây dựng Đề án “Ngăn chặn, kéo giảm các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng”, nâng cao hiệu quả công tác CNCH. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung tay xây dựng văn hóa an toàn, trong đó mỗi cá nhân, tổ chức đều tự giác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống để đất nước phát triển bền vững, an toàn. “Chúng ta phải quyết tâm để không xảy ra những mất mát đau thương, và nếu không may xảy ra thì giảm thiểu thiệt hại, nhanh chóng khắc phục, để đất nước phát triển an toàn, bền vững”, Thủ tướng nhấn mạnh. UYÊN PHƯƠNG Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân chung tay xây dựng văn hóa an toàn để chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu hậu quả cháy nổ, thiên tai, không để những mất mát đau thương tái diễn. Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ ẢNH: DUY ANH Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động nhắc lại, hơn 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có 34 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, hàng trăm người bị thương trong khi làm nhiệm vụ, ngay cả trong thời bình. Họ là những người dũng cảm xông vào nơi nguy hiểm nhất để cứu người, cứu tài sản, là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ”. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương thành tích, chiến công và sự hy sinh của các lực lượng PCCC, CNCH, phòng chống thiên tai, đồng thời cảm ơn sự tham gia, đồng hành của nhân dân và doanh nghiệp. Xây dựng văn hóa an toàn Bộ Xây dựng đã rà soát, tổng hợp được 250 dự án, công trình của các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khánh thành, khởi công, trong đó 89 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành; 161 dự án, công trình đủ điều kiện khởi công. Tổng số 250 dự án với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác 802.000 tỷ đồng, chiếm 63% tổng mức (trong đó có 5 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) với số vốn 54.000 tỷ đồng. Trong 250 dự án, công trình khởi công, khánh thành có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A, 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C. Trong đó, có 59 dự án, công trình hạ tầng giao thông; 44 dự án, công trình dân dụng đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 dự án, công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 dự án, công trình nhà ở xã hội; 6 dự án, công trình công nghiệp và phát triển nông thôn; 3 dự án, công trình văn hóa, thể thao; 12 dự án, công trình giáo dục; một dự án quốc phòng; 10 dự án, công trình y tế. “Việc hoàn thành các dự án này sẽ tạo động lực, thế phát triển kinh tế đất nước, tăng cường kết nối vùng miền, đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 từ GDP từ 8,3-8,5% và mục tiêu đạt 2 con số vào các năm 2026-2030, tạo công ăn việc làm và sinh kế cho người dân, nâng cao đời sống nhân dân”, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nói chiều 14/8. LUÂN DŨNG Ngày 19/8 tới, cả nước sẽ có 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,2 triệu tỷ đồng được khánh thành, khởi công đồng loạt từ lúc 9h sáng. Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên-Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được thông tuyến vào ngày 19/8 ẢNH: VIETNAM+ Khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình ngày 19/8 THỜI SỰ

5 KINH TẾ Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 Cục Thống kê cho biết, kết quả tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,52%. Để đạt mức tăng trưởng trên 8% cả năm 2025, Cục Thống kê đưa ra kịch bản tăng trưởng GDP quý III tăng 8,33%, quý IV tăng 8,51%. Dư địa cho tăng trưởng 6 tháng cuối năm đến từ đầu tư công; khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tăng trưởng tín dụng, tiêu dùng. Đầu tư công là động lực quan trọng, với việc thúc đẩy giải ngân vốn dự án trọng điểm quốc gia như: đường bộ cao tốc, cảng hàng không… Bộ Tài chính công bố, lũy kế giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 7 là hơn 388.000 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, PGS.TS Phạm Thế Anh (Đại học Kinh tế Quốc dân) đánh giá, giải ngân đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế. “Việc giải ngân đi vào thực tế, hình thành cơ sở hạ tầng. Trong ngắn hạn, giải ngân đầu tư công qua công trình xây dựng, hạ tầng sẽ đóng góp vào GDP. Nhà nước có chính sách thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân vào dự án đầu tư công. Việc duy trì lãi suất thấp, tăng trưởng tín dụng tiềm ẩn rủi ro cho nền kinh tế”, ông Thế Anh nói. TS Cấn Văn Lực và nhóm tác giả Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV khuyến nghị, cơ quan chức năng nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm. Cơ cấu chi tiêu công cần chuyển hướng chi nhiều hơn cho giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và hạ tầng số... “Chúng ta cần sớm thành lập Ủy ban năng suất quốc gia, triển khai các chiến dịch về tăng năng suất, chú trọng nâng cao trình độ, chất lượng lao động để đóng góp ngày càng cao cho tăng trưởng. Việt Nam cần có đề án nâng cao sức chống chịu, năng lực tự chủ, tự cường của nền kinh tế”, nhóm nghiên cứu kiến nghị. TS Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam, nhận định, các động lực tăng trưởng chính đến từ đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Việc đẩy mạnh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đẩy mạnh tiêu dùng trong nước sẽ góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% năm 2025. KÍCH THÍCH TIÊU DÙNG TRONG NƯỚC Theo TS Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng Cục trưởng Thống kê (nay là Cục Thống kê), tiêu dùng cuối cùng chiếm gần 2/3 GDP của nền kinh tế, là động lực tăng trưởng thường xuyên, lâu dài, có quy mô lớn nhất, tác động mạnh nhất, quan trọng nhất đối với tăng trưởng của nền kinh tế. “Chúng ta cần tiếp tục thực hiện giải pháp kích cầu tiêu dùng thông qua chính sách thuế và an sinh xã hội như: giảm thuế thu nhập cá nhân; nâng mức thu nhập chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh; tăng cường các đợt khuyến mại với mục tiêu “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Chính phủ cần kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, điều hành tỷ giá, lãi suất phù hợp, tránh lạm phát kỳ vọng, nâng cao niềm tin của người tiêu dùng, thúc đẩy chi tiêu”, ông Lâm kiến nghị. TS Châu Đình Linh (Trường Đại học Ngân hàng TPHCM) nói: “Việt Nam cần có chính sách tạo thuận lợi để khu vực tư nhân tiếp cận nguồn vốn. Bởi trên thực tế, tiếp cận vốn vẫn là một trong những thách thức phổ biến của doanh nghiệp tư nhân hiện nay. Quy định về yêu cầu tài sản đảm bảo sẽ làm khó cho doanh nghiệp tiếp cận được các đòn bẩy tài chính, không gia tăng tỷ suất sinh lời đối với nguồn vốn chủ sở hữu”. Theo TS Linh, để tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân tiếp cận vốn, cần thay đổi tư duy, không chỉ cho vay dựa trên tài sản đảm bảo mà có thể thẩm định về dòng tiền, phương án kinh doanh, dựa trên xếp hạng tín nhiệm để doanh nghiệp đa dạng hơn trong tiếp cận nguồn vốn. NGỌC LINH Các chuyên gia khuyến nghị, để đạt mức tăng trưởng 8,38,5% năm nay, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh chuỗi giải pháp như kích thích tiêu dùng trong nước, giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, cải thiện môi trường kinh doanh… Tại Công điện số 133/CĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Cụ thể: đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất; thúc đẩy sản xuất nông, lâm, thủy sản gắn với xuất khẩu và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước; đẩy mạnh đầu tư toàn xã hội, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hình thành năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế; ứng phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Tiêu dùng là một trong các động lực cho tăng trưởng kinh tế nửa cuối năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Thúc giải ngân, tăng tiêu dùng Đây là nội dung dự thảo Nghị định thành lập Trung tâm tài chính quốc tế (được đặt tại TPHCM và Đà Nẵng) mà Bộ Tài chính đang lấy ý kiến. Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM được định hướng thúc đẩy sự tham gia tập trung về nguồn vốn tài chính, công nghệ và nhân lực của các tổ chức, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư lớn. Mục tiêu là hình thành cụm liên kết ngành, trở thành trung tâm cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng và tương hỗ giữa các dịch vụ tài chính với dịch vụ hỗ trợ khác như huy động vốn, đầu tư, tiết kiệm, thanh toán và phát hành sản phẩm tài chính. Trung tâm sẽ tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, sản phẩm tài chính và phái sinh tài chính; hệ thống ngân hàng và sản phẩm thị trường tiền tệ; cơ chế thử nghiệm (sandbox) về Fintech; đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính. Bộ Tài chính đề xuất thành lập các sàn giao dịch chuyên biệt, nền tảng giao dịch mới; phát triển thị trường hàng hóa, sàn giao dịch hàng hóa và hàng hóa phái sinh, kết nối với các thị trường hàng hóa vật chất trong nước và quốc tế; hình thành các dịch vụ chuỗi cung ứng khu vực, trung tâm logistics, vận tải cảng biển. Bộ Tài chính đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng. Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng được định hướng tập trung vào các lĩnh vực tài chính xanh, tài chính thương mại phục vụ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức và cá nhân không cư trú. Các hoạt động thương mại xuyên biên giới sẽ gắn với khu thương mại tự do, khu công nghệ cao, khu kinh tế mở và khu công nghiệp. Trung tâm cũng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số; thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới; thu hút các quỹ đầu tư, quỹ kiều hối, công ty quản lý quỹ vừa và nhỏ. Đặc biệt, thúc đẩy phát triển các startup cung cấp giải pháp tài chính phục vụ tiêu dùng, du lịch, thương mại, logistics gắn với dịch vụ tại khu thương mại tự do; cùng với đó là các hoạt động hỗ trợ, tư vấn và phát triển dịch vụ pháp lý liên quan. Bộ Tài chính đề xuất trung tâm tại Đà Nẵng ưu tiên đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, điện toán lượng tử, dữ liệu lớn và blockchain để tạo lợi thế cạnh tranh; tập trung thu hút các nhà đầu tư lớn, nhà phát triển, startup, chuyên gia công nghệ có tư duy toàn cầu đến sinh sống và làm việc, tạo ra giá trị vượt trội... THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐƠN GIẢN Theo đề xuất của Bộ Tài chính, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại địa phương do UBND quyết định thành lập, có chức năng quản lý nhà nước, điều hành trực tiếp mọi hoạt động và thực hiện độc lập quyền hạn được giao. Về cơ quan giám sát, Bộ Tài chính đề xuất 2 phương án. Phương án 1, thành lập một cơ quan giám sát độc lập, giám sát chung hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng. Trụ sở đặt tại một trong hai thành phố, nhân sự được tách từ bộ phận của Cơ quan giám sát Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để đảm bảo thống nhất, giảm tầng nấc trung gian. Phương án 2, thành lập cơ quan giám sát tại mỗi trung tâm. Kết quả thanh tra, kiểm tra và giám sát sẽ được báo cáo cho các cơ quan giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán và các cơ quan liên quan để theo dõi. Về vấn đề này, Bộ Tài chính đề nghị Ngân hàng Nhà nước, UBND TP. Đà Nẵng, UBND TPHCM và Bộ Nội vụ cho ý kiến về cơ cấu tổ chức và phụ cấp đối với lãnh đạo ban. Thủ tục đăng ký thành viên trung tâm tài chính quốc tế được đề xuất quy định rất đơn giản. Nhà đầu tư có thể đăng ký qua cổng thông tin điện tử, dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp. VIỆT LINH Thử nghiệm giao dịch tài sản số, tiền số Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Đà Nẵng sẽ thử nghiệm có kiểm soát một số mô hình mới như tài sản số, tiền số, thanh toán và chuyển tiền kỹ thuật số, thành lập các sàn giao dịch và nền tảng giao dịch mới. Trung tâm tại TPHCM tập trung phát triển thị trường vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, sản phẩm tài chính và phái sinh tài chính. Bộ Tài chính đề xuất thử nghiệm tài sản số, tiền số trong trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng (ảnh minh họa) Mới đây, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (MB) và Tập đoàn Dunamu - một trong những doanh nghiệp tài sản số lớn nhất Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai sàn giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam. Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ là đối tác chiến lược của MB, chia sẻ công nghệ, hạ tầng và tư vấn về tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư và phát triển nhân lực.

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, học sinh cả nước sẽ bước vào lễ khai giảng năm học mới 2025-2026. Từ nhiều năm nay, Bộ GD&ĐT yêu cầu, các trường đồng thời tổ chức khai giảng vào sáng 5/9 với tinh thần gọn nhẹ, vui tươi, thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, năm nay đơn vị sẽ tổ chức lễ khai giảng gắn liền với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập nên sẽ kết nối trực tuyến chương trình đến tất cả cơ sở giáo dục từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc nhằm tạo sự lan tỏa về truyền thống vẻ vang của ngành, hướng tới năm học chất lượng. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các nhà trường chuẩn bị đường truyền, thiết bị để kết nối chương trình lễ khai giảng trực tuyến hoặc qua kênh truyền hình của VTV tới tất cả thầy cô, học sinh các nhà trường trên toàn quốc. “Chương trình diễn ra từ 8h - 9h30 sáng 5/9, mọi hoạt động riêng của trường nếu có sẽ phải kết thúc trước 8h”, theo thông báo của Bộ GD&ĐT. Tại Trường tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội), không khí chuẩn bị chào đón năm học mới được cô trò khẩn trương thực hiện. Tất cả các phòng học được kê lại bàn ghế, lau dọn sạch sẽ, vệ sinh sân trường, nhà bếp, trang trí cờ hoa tạo không khí vui tươi. Đội văn nghệ tập hợp học sinh năng khiếu các khối lớp cũng đã bắt đầu luyện tập các tiết mục chào mừng. Cô Nguyễn Phương Hoa, Hiệu trưởng nhà trường gọi lễ khai giảng năm học này là lễ khai giảng “đặc biệt” vì ngày lễ trùng với dịp 80 năm thành lập của ngành. Nhà trường dự kiến, sáng sớm ngày 5/9, thầy cô giáo sẽ ra cổng trường đón học sinh, sau đó tổ chức lễ khai trường ngắn gọn trong vòng 15 phút. Hiệu trưởng sẽ có phát biểu chào mừng năm học mới, đánh trống khai trường và các em diễn văn nghệ. Đúng 8 giờ, cô trò sẽ tiếp sóng chương trình lễ khai giảng do Bộ GD&ĐT tổ chức. Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) cho biết, công tác chuẩn bị cho năm học mới được trường triển khai từ đầu tháng 8. Đến thời điểm này, đã hoàn tất việc rà soát điều kiện an toàn của phòng học, phòng y tế, bếp ăn… Năm học tới được xác định là năm khuyến khích học sinh, giáo viên có nhiều ý tưởng sáng tạo, sẵn sàng thay đổi để thành công và đề cao tinh thần kết nối, tương tác với cộng đồng, xã hội. “Lễ khai giảng là sự khởi đầu, sau lễ khai giảng sẽ là hành trình cô trò gắn kết, tạo môi trường học tập, hoạt động hứng khởi, trong đó thầy dạy tốt, truyền cảm hứng để học trò cảm thấy yêu thích môn học”, bà Yến nói. Ở vùng khó khăn hơn, giáo viên các trường cũng đang nỗ lực tu sửa trường lớp trước khi đón học sinh khai trường. Thầy Nguyễn Khắc Điệp, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Vân (Đà Nẵng) chia sẻ, thầy cô toàn trường đang chỉnh trang lại trường lớp để đón học sinh. Trong đó điểm trường chính sẽ được trồng thêm cây, treo cờ, hoa tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Thầy cô cũng rải đá sỏi lên các lối đi nội bộ để khi đến trường, những mảng đất đỏ không theo chân các em vào lớp học. Năm nay, nhà trường đã có mái che chứa đủ cho hơn 300 học sinh ở điểm trường chính và màn hình tivi 52 inh để học sinh theo dõi chương trình khai giảng trực tuyến. HÀ LINH 6 n Thứ Sáu n Ngày 15/8/2025 KHẮT KHE VỚI CAO ĐẲNG Năm 2020, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 15 quy định danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu trình độ trung cấp, cao đẳng cho 41 ngành nghề. Đối với ngành công nghệ thông tin trình độ CĐ (phụ lục 02 của Thông tư 15), Bộ yêu cầu danh mục thiết bị tối thiểu cho các phòng chức năng như phòng kĩ thuật cơ sở, phòng ngoại ngữ, phòng thực hành máy tính, phòng thực hành phần cứng máy tính, phòng thực hành mạng máy tính, phòng thực hành phần mềm máy tính. Tại mỗi phòng, thông tư yêu cầu chi tiết từng thiết bị máy móc và có thuyết minh phục vụ mục đích gì. Ví dụ, tại phòng kĩ thuật cơ sở, tối thiểu phải có 1 máy chiếu để trình chiếu minh họa cho các bài giảng, nhiều thiết bị khác phục vụ đào tạo, trong đó có cả dụng cụ cứu thương, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện. Số lượng máy vi tính tối thiểu để đáp ứng đào tạo ngành công nghệ thông tin theo quy định phải ít nhất 84 bộ. Mỗi phòng chức năng đều yêu cầu rất chi tiết các thiết bị đào tạo đến các thiết bị đảm bảo an toàn. Việc mở ngành ĐH, thông tư của Bộ GD&ĐT chỉ quy định cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, giáo trình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu theo yêu cầu của chương trình đào tạo, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất theo quy định của chuẩn chương trình đào tạo của lĩnh vực, nhóm ngành, ngành đào tạo… Có thể thấy, quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT về mở ngành đào tạo bậc ĐH phần cơ sở vật chất không chi tiết cụ thể phần vật tư, thiết bị… Lãnh đạo một số trường ĐH nhận xét, đối với nhóm ngành kĩ thuật, nếu đưa ra những quy định thiết bị chi tiết như bậc CĐ, sẽ khó có trường đáp ứng được. HỆ LỤY LÂU DÀI PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM cho biết, thực trạng quy định danh mục thiết bị tối thiểu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH ở Việt Nam phản ánh sự khác biệt đáng kể giữa hai bậc đào tạo. Trong khi CĐ nghề có quy định rõ ràng về thiết bị tối thiểu, bậc ĐH lại thiếu các quy định tương tự, dẫn đến sự chênh lệch về đầu tư cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo. Cao đẳng nghề yêu cầu danh mục thiết bị tối thiểu nhằm đảm bảo sinh viên được thực hành trên các công cụ, máy móc sát với thực tế sản xuất. Ngược lại, ở bậc ĐH, việc không có quy định bắt buộc về thiết bị tối thiểu dẫn đến tình trạng nhiều trường mở ngành không đầu tư đủ phòng thí nghiệm, xưởng thực hành hay công nghệ hiện đại. Điều này khiến sinh viên đại học thường thiếu kĩ năng thực tế. Sự khác biệt này tạo ra nhiều hệ lụy. Đối với CĐ nghề, yêu cầu khắt khe về cơ sở vật chất giúp đảm bảo chất lượng đầu ra, nhưng cũng làm tăng chi phí đầu tư, hạn chế khả năng mở rộng của một số cơ sở đào tạo. Trong khi đó, việc mở ngành ĐH dễ dàng hơn về thủ tục và cơ sở vật chất, nhưng lại dẫn đến chất lượng đào tạo không đồng đều. Nhiều sinh viên ĐH ra trường thiếu kĩ năng thực hành, khó cạnh tranh trên thị trường lao động, trong khi doanh nghiệp phải chi thêm chi phí đào tạo lại. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của các trường ĐH mà còn làm giảm niềm tin của xã hội vào hệ thống giáo dục ĐH. Nguyên nhân của sự khác biệt này xuất phát từ việc thiếu đồng bộ trong chính sách quản lí giáo dục. Giáo dục ĐH thường được định hướng tập trung vào lí thuyết và nghiên cứu, trong khi giáo dục nghề nhấn mạnh tính ứng dụng. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh thu hút sinh viên khiến một số trường ĐH mở ngành mà không chú trọng đầu tư cơ sở vật chất. Hệ quả là khoảng cách ngày càng lớn giữa đào tạo nghề và đào tạo ĐH, khiến sinh viên ĐH khó đáp ứng yêu cầu công việc thực tế. Ông Dũng đề xuất, để thu hẹp khoảng cách này, cần xây dựng danh mục thiết bị tối thiểu bắt buộc cho các ngành đào tạo ĐH, đặc biệt là các ngành kĩ thuật, công nghệ cao. Bộ GD&ĐT nên phối hợp với các doanh nghiệp để xác định chuẩn cơ sở vật chất phù hợp với nhu cầu thị trường lao động. Đồng thời, cần tăng cường kiểm định chất lượng, xử lí nghiêm các trường mở ngành mà không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất. NGHIÊM HUÊ Khi mở ngành đào tạo bậc đại học (ĐH), chỉ có nhóm ngành sức khỏe được Bộ Y tế quy định phải đáp ứng các tiêu chuẩn về thiết bị tối thiểu. Trong khi đó, nhiều ngành đào tạo trình độ cao đẳng (CĐ), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ) đã yêu cầu rất chặt về vấn đề này. Sáng 5/9 tới, lần đầu tiên học sinh từ mầm non, phổ thông đến sinh viên các trường đại học, cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước sẽ cùng dự lễ khai giảng năm học mới. Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội thực hành trong phòng thí nghiệm ẢNH: HOA BAN Bộ GD&ĐT cho Tiền Phong biết, trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi, Bộ dự kiến sẽ siết đào tạo 3 “ông thầy” (thầy giáo, thầy cãi (luật), thầy thuốc). Theo đó, những ngành này sẽ phải kiểm định, phê duyệt chương trình đào tạo, quy định điểm sàn. Kiểm soát đối với ba lĩnh vực này không chỉ kiểm soát đầu vào, không chỉ kiểm soát đầu ra, mà kiểm soát toàn bộ quá trình vì “ba ông thầy” tác động rất lớn đến toàn bộ hoạt động của xã hội. Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ có hướng dẫn cụ thể đến các trường cho lễ khai giảng đặc biệt đúng quy định của Bộ GD&ĐT và phù hợp với thực tế địa phương. Trường Tiểu học Vĩnh Tuy (Hà Nội) tổ chức đón học sinh lớp 1 sớm Học sinh cả nước hướng tới lễ khai giảng đặc biệt KHOA GIÁO TIẾP BÀI: TRƯỜNG ĐH “LAY LẮT” Mở ngành đại học dễ hơn cao đẳng

