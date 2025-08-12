Báo Tiền Phong số 224/2025

Trường đại học ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI MANG TẦM VÓC LỊCH SỬ THỨ BA 12/8/2025 Khẩn trương chuẩn bị trường lớp năm học mới Đề xuất xây 10 trường nội trú ở vùng biên giới Quảng Trị Đẩy mạnh phÕi hợp chiến lược Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thÕng Hàn QuÕc Lee Jae Myung VIỆT NAM – HÀN QUỐC: Cầu nÕi sÕ giữa chính quyền và dân Nên có tua concert quÕc gia Miễn thị thực cho công dân 12 nước vào Việt Nam du lịch TÔI TỰ HÀO ĐÃ TRUYỀN LỬA CHO THẾ HỆ GOLFER TRẺ Tình người CHUYỆN HÔM NAY Một hạt bụi nhỏ nếu không lau chùi lâu dần sẽ trở thành vết ố trên tấm gương. Một lời nói thiếu kiềm chế, một cái chau mày không kịp hạ xuống… đôi khi đủ để mở đường cho bạo lực ùa vào. "LAY LẮT" Trường đại học Lương Thế Vinh (Nam Định cũ) Đại học Hùng Vương TPHCM

Đảng ủy Chính phủ hiện có 51 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 21 đảng bộ các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Chính phủ và 30 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại Nhà nước, với trên 209.000 đảng viên. Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến thảo luận, phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là một cột mốc quan trọng của Đảng bộ; hoan nghênh, đánh giá cao các cơ quan liên quan đã chuẩn bị tốt các tài liệu với trách nhiệm cao. Để tổ chức tốt nhất đại hội, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục rà soát toàn bộ các nội dung công việc để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện, chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ hơn, đề xuất cấp có thẩm quyền với các vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu tiến độ và nâng cao chất lượng, trên cơ sở bám sát, tuân thủ nghiêm và vận dụng sáng tạo các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bí thư Đảng uỷ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện chủ đề, phương châm đại hội; hoàn thiện, nâng cao hơn nữa chất lượng các văn kiện, khẳng định những kết quả đạt được, chỉ ra những điểm chưa được, phân tích các bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2020-2025, dự báo tình hình sắp tới, xác định phương hướng, nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khác với nhiệm kỳ trước trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng… trên cơ sở thực hiện nghiêm, vận dụng sáng tạo 5 nguyên tắc hoạt động, 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá nhiệm kỳ tới về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới, phát triển hạ tầng chiến lược, phát triển văn hóa… Nêu rõ phân công công việc phải bảo đảm “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và dễ nhớ, dễ làm, dễ thúc đẩy, dễ kiểm tra, giám sát, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp tục lấy ý kiến để tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện Đại hội Đảng bộ Chính phủ; báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền theo quy định về công tác chuẩn bị Đại hội, về góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, súc tích, rõ ràng, sâu sắc và sắc sảo. TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp ẢNH: VGP Báo cáo tiếp thu giải trình dự thảo, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, một số ý kiến đề nghị rà soát kỹ lưỡng để quy định các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp bảo đảm bao quát, tương ứng, phù hợp với các loại tình trạng khẩn cấp Một số ý kiến đồng tình và đề nghị tiếp tục làm rõ tính hợp lý của việc cho phép Thủ tướng Chính phủ được áp dụng các biện pháp chưa được luật quy định, đề nghị nghiên cứu quy định cho phép áp dụng các biện pháp trong tình trạng khẩn cấp để xử lý các tình huống, sự cố cấp bách khi chưa công bố tình trạng khẩn cấp. Trên cơ sở ý kiến, Thường trực Ủy ban đã rà soát, đối chiếu với các luật chuyên ngành, nhất là Luật Phòng thủ dân sự để chỉnh lý các biện pháp áp dụng trong tình trạng khẩn cấp. Qua đó, chỉnh lý quy định về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ được áp dụng các biện pháp mà luật hiện hành chưa quy định; bổ sung quy định Thủ tướng được áp dụng các biện pháp của tình trạng khẩn cấp để xử lý các sự cố, tình huống cấp bách khi chưa ban bố tình trạng khẩn cấp thành 1 điều mới, như quy định tại điều 12 dự thảo luật tiếp thu, chỉnh lý. Qua thảo luận, một số ý kiến đề xuất bổ sung các quy định cụ thể, như về biện pháp cấp bách, phân cấp, phân quyền cho địa phương, vai trò của Bộ Quốc phòng, và việc thành lập Ban chỉ đạo để quản lý tình trạng khẩn cấp; thẩm quyền quyết định về tình trạng khẩn cấp… Đại diện cơ quan soạn thảo, Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nêu rõ dự thảo luật chỉ quy định nguyên tắc chung, các vấn đề cụ thể được quy định rõ trong các luật chuyên ngành khác. Đồng tình với quy định cho phép Thủ tướng Chính phủ được áp dụng các biện pháp chưa được luật quy định, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng, đây là cơ sở để chúng ta vận dụng được các biện pháp trong tình huống chưa ban bố được tình trạng khẩn cấp. Điều này rút kinh nghiệm trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19. “Nếu diễn ra trong lúc cấp bách, đe dọa tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội thì có thể Thủ tướng quyết định ngay, sau phải báo cáo cấp có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất. Như thế sẽ mang tính chủ động và gắn trách nhiệm của người đứng đầu về các quyết định của mình”, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nói. Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp, đảm bảo tính khoa học, thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. LUÂN DŨNG Thẩm quyền áp dụng biện pháp chưa có trong luật để ứng phó tình trạng khẩn cấp Chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Chính phủ Sáng 11/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, cho ý kiến về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra tại Hà Nội ngày 13/8 với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên, tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện. Đại hội có sự tham dự của gần 150 đại biểu đại diện hơn 900 đảng viên đang sinh hoạt tại 12 tổ chức Đảng trực thuộc. Theo chương trình dự kiến, Đại hội sẽ diễn ra trong 1 ngày, với nhiều nội dung quan trọng. Phiên trù bị sẽ thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội; thảo luận tại tổ về dự thảo về văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I; Văn kiện Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I. Phiên chính thức với nội dung trọng tâm là Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát biểu chỉ đạo của Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030; ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030. XUÂN TÙNG GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Chiều 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Tình trạng khẩn cấp.

3 THỜI SỰ Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, NÓI RÕ SỰ THẬT Năm 1986, cả nước hướng về Đại hội VI, gửi gắm bao kỳ vọng: Đảng sẽ đưa đất nước vượt qua khủng hoảng về kinh tế - xã hội. Trong diễn văn khai mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ VI này phải đánh dấu sự đổi mới của Đảng ta về tư duy, phong cách, tổ chức và cán bộ. Đó là đòi hỏi bức thiết của đất nước”, ông nói. Tổng Bí thư Trường Chinh đọc Báo cáo Chính trị nhấn mạnh yêu cầu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”. Theo ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, yêu cầu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” được Tổng Bí thư Trường Chinh nêu ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ở thời điểm kinh tế - xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn, phải nhìn thẳng vào thực tế những hạn chế, yếu kém, để đổi mới tư duy, có quyết sách phù hợp, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng. Một trong những sự kiện tác động sâu sắc đến quan điểm của các nhà lãnh đạo, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết cần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” được ông Doanh nêu ra là “sự kiện ở Đà Lạt” vào năm 1983. Theo ông, tháng 7/1983, nhiều lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong đó có Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh đi nghỉ ở Đà Lạt. Khi đó, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Linh và các lãnh đạo thành phố sắp xếp cho một số giám đốc xí nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả lên Đà Lạt báo cáo trực tiếp với lãnh đạo Trung ương về tình hình sản xuất kinh doanh và đề đạt nguyện vọng của cơ sở… Ông Nguyễn Văn Linh sau đó mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm cơ sở chế biến tơ tằm và xí nghiệp chè của TPHCM đặt tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Từ các chuyến đi khảo sát thực tế, ông Trường Chinh nhận thấy, vấn đề không chỉ là một vài cách thức quản lý kém hiệu quả, mà đã đến lúc phải xem lại cả hệ thống quan điểm về quản lý kinh tế. Ông Võ Đại Lược nguyên thành viên nhóm nghiên cứu của Tổng Bí thư Trường Chinh, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới kể, ở thời điểm đó, để tháo gỡ khó khăn, vượt qua khủng hoảng, nhiều nơi đã tìm hướng đi mới bằng các cuộc “phá rào”. Tiêu biểu là những trường hợp “khoán chui” ở Hải Phòng năm 1980; khoán ở Xí nghiệp Đánh cá Côn Đảo, Vũng Tàu; khoán ở Công ty Xe khách miền Đông Nam Bộ; thu mua lương thực ở Công ty Kinh doanh Lương thực TPHCM; phá giá thu mua lúa ở An Giang; áp dụng cơ chế giá thị trường ở Long An... Những thành công của các cuộc “xé rào” đã cung cấp thực tiễn sinh động, làm thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo. Tháng 7/1986, Tổng Bí thư Lê Duẩn từ trần, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư. Ông Võ Đại Lược kể, lúc đó, các cơ quan cũng đã soạn dự thảo Văn kiện để trình ra Đại hội VI theo quan điểm cũ, tức là nặng về tính kế hoạch, chỉ có chút ít tính thị trường. Khi xem xét dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội VI, Tổng Bí thư Trường Chinh và nhóm nghiên cứu nhận thấy, dự thảo còn xa mới thể hiện được các quan điểm đổi mới, nhất là đổi mới tư duy kinh tế. Cuối tháng 8/1986, Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị bàn về các quan điểm kinh tế. Tại đây, các nhà lãnh đạo đi đến thống nhất trong cải tạo xã hội chủ nghĩa, phải xác định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là một đặc trưng của thời kỳ quá độ, cho phép kinh tế tư nhân phát triển. Bên cạnh đó, khi lấy kế hoạch là trung tâm, phải đồng thời sử dụng đúng đắn các quan hệ hàng hóa tiền tệ. Với kết luận này, toàn bộ đường lối kinh tế của Việt Nam đã thay đổi. Trong đó đổi mới lớn nhất được xác định là xóa bỏ cơ chế kế hoạch tập trung bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. MỞ RA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI Ngày 15/12/1986, từ Hội trường Ba Đình, nơi tổ chức Đại hội, Tổng Bí thư Trường Chinh phát đi lời hiệu triệu “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”… Báo cáo Chính trị do Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày đã thẳng thắn đánh giá, suốt 5 năm qua, lĩnh vực phân phối, lưu thông luôn luôn căng thẳng và rối ren. Việc giải quyết vấn đề giá, lương, tiền đã phạm sai lầm. Trong khi đó, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp về căn bản chưa bị xóa bỏ. Cơ chế mới chưa được thiết lập đồng bộ. Nhiều chính sách, thể chế đã lỗi thời chưa được thay đổi, một số thể chế quản lý mới còn chắp vá, không ăn khớp, thậm chí trái ngược nhau. Tình trạng tập trung quan liêu còn nặng, đồng thời hiện tượng vô tổ chức, vô kỷ luật cũng khá phổ biến. Đặc biệt, Báo cáo Chính trị cũng nêu rõ, một số ngành và địa phương, cơ sở đã tiến hành những cuộc thử nghiệm, tìm tòi về cách làm ăn mới nhằm khai thác khả năng tiềm tàng của nền kinh tế để phát triển sản xuất, cải tiến lưu thông, phân phối, đáp ứng nhu cầu đời sống nhân dân. Từ đây, Tổng Bí thư Trường Chinh nhấn mạnh, phải nghiên cứu những kinh nghiệm sáng tạo của các cơ sở và địa phương, lắng nghe ý kiến của quần chúng, của các chuyên gia và cán bộ khoa học. Qua thảo luận, với tinh thần đổi mới, Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nhằm tạo ra động lực thúc đẩy các đơn vị kinh tế và quần chúng lao động hăng hái phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế; kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp. Để tăng nhanh khối lượng hàng hóa lưu thông, phải mở rộng giao lưu hàng hóa, bãi bỏ các biện pháp cấm đoán, chia cắt thị trường theo địa giới hành chính. Sau khi Đại hội VI kết thúc, tinh thần đổi mới không chỉ dừng lại trong Nghị quyết, mà thực sự đi vào đời sống bằng những chính sách táo bạo, quyết liệt và thiết thực. Một trong những chuyển biến rõ nét nhất là ở lĩnh vực nông nghiệp, nơi những hợp tác xã “khoán chui” năm nào giờ đã trở thành mô hình chuẩn, được nhân rộng toàn quốc theo Chỉ thị 100 và sau này là Nghị quyết 10. Từ chỗ thiếu đói triền miên, Việt Nam nhanh chóng trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Nông dân no bụng, hàng triệu hộ gia đình có của ăn của để, hàng hóa dồi dào, kinh tế tiểu thương hồi sinh - tất cả đều bắt nguồn từ bước ngoặt 1986. Theo ông Lê Đăng Doanh, từ sau Đại hội VI, các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh bắt đầu được thừa nhận. Doanh nghiệp tư nhân, kinh tế hộ gia đình... từng bước được pháp lý hóa, tạo nên sự đa dạng cho nền kinh tế thị trường. Đặc biệt, năm 1987, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được ban hành tạo ra nền tảng pháp lý thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Từ đường lối đổi mới của Đại hội VI, Việt Nam không chỉ thoát khỏi khủng hoảng, mà còn mở ra một giai đoạn phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng vào dòng chảy của thời đại. Ông Vũ Văn Phúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đánh giá, công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo là lựa chọn mang tính lịch sử, là sự nghiệp sáng tạo vĩ đại mang tầm vóc lịch sử, có ý nghĩa to lớn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, quy luật, xu thế phát triển chung của thời đại. VĂN KIÊN Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, thiếu lương thực, thực phẩm, bị bao vây, cấm vận, năm 1986, với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới. Từ đây, đất nước không chỉ vượt qua khủng hoảng mà còn nhanh chóng vươn lên, trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế toàn cầu. BẢN HÙNG CA 80 NĂM Bài 3: Đường lối đổi mới mang tầm vóc lịch sử Từ một nền kinh tế lạc hậu, thiếu lương thực, thực phẩm, sau 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam (năm 2024) đã đạt trên 470 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới và nằm trong nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài. Đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, tỉ lệ hộ nghèo giảm mạnh, chỉ còn 1,93 % (theo chuẩn đa chiều) so với mức 60% năm 1986. Tổng Bí thư Trường Chinh tại Đại hội VI của Đảng ẢNH: TTXVN Sau đổi mới năm 1986, kinh tế - xã hội TPHCM đã có bước phát triển mạnh mẽ ẢNH: CHINHPHU.VN Từ đường lối đổi mới của Đại hội VI, kinh tế - xã hội của đất nước đã có bước phát triển mạnh mẽ ẢNH: PHẠM NGUYỄN

4 n Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ Sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu, trong giai đoạn vừa qua, nhờ công tác đào tạo, nguồn nhân lực chúng ta đã đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, theo ông Định, giai đoạn tới là kỷ nguyên phát triển xây dựng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được, trong khi, một số ngành rất thiếu hụt. “Đây là trách nhiệm rất nặng nề, to lớn của toàn Đảng, toàn dân, của các ngành, các cấp”, ông nói. Nêu 5 bài học lớn, ông Định cho rằng, trước tiên phải đổi mới giáo dục đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng từ giai đoạn phổ thông, bởi học phổ thông có giỏi thì đại học mới giỏi. Do vậy, cần chuyển từ học để thi sang học để làm và làm ra của cải. “Chúng ta vẫn còn tư tưởng học để thi, cứ điểm cao là thích nhưng học là để có kiến thức, để làm người, làm việc, làm ra nhiều tiền của”, ông Định nói, đồng thời đề nghị phải giảm tải lý thuyết, tăng thực hành, tăng kỹ năng sống. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh về việc bố trí đúng người, bố trí theo đúng năng lực cả trong bộ máy Nhà nước và doanh nghiệp, bố trí sắp xếp sử dụng theo năng lực qua hoạt động thực tiễn. “Nhà khoa học thì phải có công trình, tạo ra cơ chế kiểm soát trong quá trình làm việc, để cán bộ có cơ hội được rèn luyện năng lực. Kinh nghiệm thực tiễn của tôi là cứ đảo công việc, luân chuyển để tạo cơ hội va đập. Cứ ở mãi một chỗ lại tạo cát cứ, ‘không ai thay được tôi’, sẽ không đổi mới”, ông Định nhận định. NHÂN TÀI TỪ DOANH NGHIỆP VỀ LÀM CÔNG CHỨC RẤT KHÓ Kinh nghiệm khác được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu là giữ chân và thu hút người tài. Theo ông, nhân tài từ doanh nghiệp về làm công chức rất khó. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ở các nước phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, bộ trưởng có khi 10 tháng thay 1 lần. Có bộ trưởng rất giỏi ra doanh nghiệp nhưng sau lại quay lại. Còn ở ta, nhân tài từ doanh nghiệp về làm công chức rất khó. “Lấy một ông giám đốc về làm vụ trưởng rất hay, lấy một ông vụ trưởng ra làm giám đốc cũng rất hay. Cần giữ nhân tài trong nước nhưng phải luân chuyển giữa các bộ phận công - tư, đem văn hóa doanh nghiệp vào quản lý Nhà nước và ngược lại”, ông Định bày tỏ. Ông lưu ý phải thu hút nhân tài ngoài nước về làm việc, cải thiện chế độ lương thưởng, phúc lợi, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, giảm phiền hà. Ông cũng lưu ý khuyến khích doanh nghiệp đào tạo tại chỗ, đặc biệt là doanh nghiệp chất lượng cao; đồng thời phải có sự đổi mới để thích ứng với tình hình thế giới liên tục có sự thay đổi. Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với 11 nhóm giải pháp, trong đó có nhóm giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và các nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện. Sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Văn hóa và Xã hội tiếp tục phối hợp với các bộ, trong đó có Bộ GD&ĐT cũng như Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các bộ liên quan hoàn thiện nghị quyết này. LUÂN DŨNG “Lấy một ông giám đốc về làm vụ trưởng rất hay, lấy một ông vụ trưởng ra làm giám đốc cũng rất hay. Cần giữ nhân tài trong nước nhưng phải luân chuyển giữa các bộ phận công - tư”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại cuộc họp Để đảm bảo nhân lực cho thời kỳ mới phát triển thịnh vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, trước hết, phải có nhận thức toàn diện của tất cả các ngành, các cấp và thực hiện một cách đồng bộ. Lấy một giám đốc về làm vụ trưởng rất hay Tiếp tục chương trình phiên họp, sáng 11/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7/2025. Phát biểu tại phiên họp, đề cập chủ trương liên quan lộ trình chuẩn bị cấm xe máy chạy xăng ở vành đai 1 Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông. Theo ông, hiện nay, công tác truyền thông về nội dung này chưa rõ nét, trong khi truyền thông trên mạng lại rất nhiều, khiến người dân lo lắng. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, mặc dù đồng tình với chính sách này để hướng tới giảm phát thải, net zero (phát thải ròng bằng không) nhưng cần có các lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn. Ông cũng cho rằng, cần có biện pháp hỗ trợ từ sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm, thay thế. “Vấn đề cần quan tâm đến giữa năm 2026, xe máy chạy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực vành đai 1”, ông nói. Ông Thanh đề nghị cần có thông tin và giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước về bảo vệ môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân. “Nhất là người mới mua xe máy chạy xăng nhưng chỉ còn khoảng một năm nữa sẽ không được hoạt động trong vùng vành đai 1. Những vấn đề này cần có sự quan tâm”, ông nói. Kết luận sau đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng lưu ý, cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy xăng ở vành đai 1 của Hà Nội. Trong đó, giải pháp cần tổng hòa. Ông Phương nêu, có ý kiến cho rằng vành đai 1 hoặc vành đai 3 Thủ đô Hà Nội vẫn là địa phương nằm trong tổng thể của toàn quốc. Do đó, việc triển khai cần có lộ trình, giải pháp và công tác bảo đảm. LUÂN DŨNG Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nói rằng, cần có lộ trình và giải pháp thực hiện chuyển đổi xanh trong giao thông, nhất là việc cấm xe máy chạy xăng ở vành đai 1 của Hà Nội. Bản đồ vành đai 1 Hà Nội cấm xe xăng từ 1/7/2026 NGUỒN: TVPL Cần lộ trình cấm xe máy xăng trong vành đai 1 Hà Nội THỜI SỰ Miễn thị thực cho công dân 12 nước vào Việt Nam du lịch Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 229/NQ-CP về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch cho công dân 12 nước. Nghị quyết nêu rõ, miễn thị thực cho công dân các nước: Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Bulgaria, Cộng hòa Croatia, Cộng hòa Séc, Hungary, Đại Công quốc Luxembourg, Vương quốc Hà Lan, Cộng hòa Ba Lan, Romania, Cộng hòa Slovakia, Cộng hòa Slovenia và Liên bang Thụy Sỹ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch, không phân biệt loại hộ chiếu, trên cơ sở đáp ứng đủ các điều kiện nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam. Chính sách miễn thị thực khi nhập cảnh Việt Nam cho công dân các nước nêu trên được thực hiện kể từ ngày 15/8/2025 đến hết ngày 14/8/2028 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch. Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định số 221/2025/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Theo nghị định, có 6 nhóm được miễn thị thực. Nhóm đầu tiên là khách mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, bộ trưởng và tương đương, bí thư tỉnh ủy, bí thư thành ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố. Nhóm thứ hai là các học giả, chuyên gia, nhà khoa học, giáo sư các trường đại học, viện nghiên cứu; tổng công trình sư; nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao. Nhóm thứ ba là nhà đầu tư, lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp lớn trên thế giới. Nhóm thứ tư là người hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch có ảnh hưởng tích cực đối với công chúng. Nhóm thứ năm là lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài. Nhóm thứ sáu là khách mời của các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn. Trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chính phủ quyết định danh sách các viện nghiên cứu, trường đại học, đại học, doanh nghiệp lớn được mời người nước ngoài. Với các trường hợp khác cần ưu đãi miễn thị thực vì mục đích đối ngoại hoặc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, theo nghị định, sẽ do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, tổ chức. Nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định, các nhóm đối tượng trên được miễn thị thực không quá 5 năm. TRƯỜNG PHONG Du khách nước ngoài tới Việt Nam ẢNH: VIETNAMTOURISM

5 THỜI SỰ Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 Từ 6 giờ sáng, sân văn phòng khu phố Hòa Phú (phường Bình Dương) có rất đông người dân, phần lớn ở độ tuổi trên 50. Tham gia buổi cà phê sáng này có đầy đủ thành phần, bao gồm lãnh đạo Đảng ủy, UBND, công an, các tổ chức đoàn thể, khu phố. Người dân ngồi xen với cán bộ, không có sự phân biệt, tất cả giống những người bạn, có thể trải lòng các vấn đề khó nói khi ở trụ sở công. Ông Dũng đứng lên chia sẻ cảm xúc sau hơn 1 tháng từ Bình Dương trở thành cư dân TPHCM. “Sau khi vận hành chính quyền hai cấp, điều tôi ấn tượng nhất là thái độ phục vụ của cán bộ rất thân thiện, các thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Hiện nay, trên địa bàn có nhiều tuyến đường đang thi công nâng cấp vỉa hè, ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Qua đây, tôi mong muốn phường có chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ”, ông Dũng kiến nghị. Trong khi đó, bà Thanh, ngụ phường Bình Dương, nói: “Khi nghe khu phố thông báo sáng nay sẽ có đầy đủ thành phần cán bộ, lãnh đạo phường đến cà phê với người dân, tôi phấn khởi lắm. Tôi ra đây, ngoài gặp cán bộ, để hỏi kỹ thủ tục, chi phí tách thửa đất, tôi đề xuất địa phương đầu tư nâng cấp các đường hẻm chưa có hệ thống thoát nước, thay đổi bảng hiệu, địa chỉ, số nhà mới để dễ nhận diện”. Tại buổi cà phê sáng với lãnh đạo phường Bình Dương, người dân địa phương ngoài hỏi về các thủ tục hành chính mới, còn phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến việc cắt tỉa cây xanh mùa mưa tránh xảy ra hậu quả, phản ánh tình trạng hát karaoke trong khu nhà trọ gây ồn ào, nhất là vào những ngày cuối tuần. Tiếp thu ý kiến của người dân, Chủ tịch UBND phường Bình Dương Võ Chí Thành cho biết, địa phương cam kết những vấn đề nêu ra tại buổi cà phê sáng, phường sẽ tổng hợp đầy đủ. Tiến độ giải quyết các kiến nghị sẽ được thông báo đến người dân. Tiếp tục ghi nhận về mô hình “Cà phê sáng”, hôm sau chúng tôi đến một điểm khác tại khuôn viên khu phố 4 (phường Thủ Dầu Một). Khoảng 6 giờ 30, nơi đây có hàng chục người. Tại buổi cà phê sáng, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đã trao đổi cởi mở với người dân về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền hai cấp. Người dân kiến nghị phường nghiên cứu đặt lại tên cho các khu phố vì trùng lặp sau khi sáp nhập phường. “Đề nghị phường quan tâm thực hiện chuyển đổi số đến địa bàn khu dân cư. Đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới tại các trường trên địa bàn”, ông Thành, ngụ phường Thủ Dầu Một, nêu ý kiến. Tại buổi cà phê sáng, phường bố trí cán bộ ngồi ghi chép lại những vấn đề người dân quan tâm, kiến nghị. Đối với những việc trong khả năng, lãnh đạo phường chỉ đạo đơn vị liên quan giải quyết ngay. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền của cấp trên, lãnh đạo phường cam kết sẽ chuyển kiến nghị đến các cơ quan trên tinh thần rõ người, rõ việc, để có kết quả giải quyết sớm nhất. Lãnh đạo UBND phường Thủ Dầu Một cho biết, đã triển khai mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” tại 40 khu phố trên địa bàn. Hoạt động diễn ra vào các ngày thứ Ba, Tư, Năm hằng tuần và kéo dài đến tháng 10/2025, sau đó sẽ đánh giá lại để quyết định có nên duy trì tiếp hay không. ĐỂ MÔ HÌNH Ý NGHĨA KHÔNG BỊ “CHẾT YỂU” Mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” ở nhiều phường của TPHCM đã thu hút sự quan tâm của người dân. Đây là cách làm giản dị nhưng mang lại hy vọng về một phương thức dân vận mềm, không hình thức, có thể nhân rộng ra ở các địa phương trong bối cảnh vận hành chính quyền hai cấp còn rất mới, khó tránh phát sinh nhiều vấn đề. Theo ghi nhận, một số phường thực hiện rất tốt mô hình, khẳng định được sự cần thiết, tạo được sự tương tác gần gũi, bù đắp cho sự thiếu hụt của các kênh chính thống vốn nặng tính thủ tục, khoảng cách. Tuy vậy, cũng có phường tổ chức các điểm theo mô hình “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” còn mang tính hình thức. Suốt 1 giờ cà phê sáng, cho tới khi cán bộ phường trở về trụ sở làm việc, hầu như chẳng có một kiến nghị, phản ánh nào từ người dân. Mọi người ngồi lại, trao nhau những lời chúc, nhâm nhi tách trà rồi “đường ai nấy về”. Thực tế, mô hình tương tự như “Cà phê sáng trao đổi với nhân dân” trước đây đã ra đời ở nhiều địa phương trên cả nước, như “Cà phê doanh nhân”, “Cà phê với dân”, “Tiếp dân không bàn giấy”… Những mô hình trước đó, thời gian đầu sôi nổi, nhưng sau đó nhạt dần, cho đến lúc dừng hẳn. Một trong những lý do chính các mô hình này không duy trì được lâu là có yếu tố phong trào, chỉ nghiêm túc ở một vài buổi đầu, sau đó không còn sức hút do thiếu nội dung thực chất, xử lý vấn đề chưa đến nơi đến chốn. HƯƠNG CHI Mô hình “cà phê sáng trao đổi với nhân dân” tại nhiều phường ở TPHCM đang thu hút sự quan tâm của người dân, nhất là trong bối cảnh sau sáp nhập đơn vị hành chính. Một điểm cà phê sáng tại phường Bình Dương, TPHCM ẢNH: H.CHI “Theo tôi, để mô hình duy trì, trở thành điểm tựa của người dân, mọi vấn đề nêu ra, phải có kết quả giải quyết sau đó. Việc lãnh đạo phường nắm bắt tình hình cơ sở, xây dựng mối quan hệ gần gũi, đồng hành cùng người dân thông qua các buổi cà phê sáng là cần thiết” Ông HÙNG, cán bộ hưu trí ở phường Bình Dương CHUYỆN HÔM NAY Và khi nắm tay tung ra, không chỉ ai đó tổn thương, mà cả nền nếp ứng xử cũng bị xé rách. Vụ việc người đàn ông đánh dã man một phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Sky Central (Định Công, Hà Nội) vì mâu thuẫn giữa hai đứa trẻ, khiến dư luận bàng hoàng. Từ trò nghịch ngợm của con trẻ, người cha đã biến nó thành cuộc tấn công vào người mẹ của một đứa trẻ cùng tầng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ hình sự kẻ thủ ác (SN 1994) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Điều đáng xấu hổ hơn, bạo lực diễn ra ngay trước mặt trẻ nhỏ, gieo vào trí óc non nớt của chúng một bài học sai lầm: dùng sức mạnh cơ bắp thay lý lẽ, tình người. “Không nên đánh phụ nữ, dù chỉ bằng một bông hoa hồng”. Đó là nguyên tắc đạo đức tối thiểu. Bạo lực không bao giờ là lời giải cho mâu thuẫn. Nó làm tổn thương cả hai phía: nạn nhân đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần; kẻ hành động mất danh dự, tự do. Và nguy hại nhất: nó làm loang thêm vết nứt tình người, biến những điều đáng ra có thể hóa giải bằng một cái bắt tay thành vết cắt không dễ lành. Chúng ta đang sống trong một thời đại gấp gáp, nơi áp lực dễ làm con người nóng nảy hơn. Nhưng tốc độ của đời sống không thể là lý do để mất đi sự điềm tĩnh. Một xã hội văn minh chỉ bền vững khi người ta biết kiềm chế, biết để lời xin lỗi đi trước, và để bạo lực nằm yên. Ứng xử ở chung cư, nơi công cộng, công sở và ngay trong gia đình… rất cần sự văn minh, tinh tế, thậm chí biết hy sinh lợi ích của mình cho cộng đồng. Những ứng xử tốt đẹp còn nhiều lắm: Một trưởng bản 26 tuổi quyết liệt cứu 90 người dân thoát lũ dữ trong đêm. Những người trẻ dấn thân hỗ trợ chính quyền hai cấp khắp mọi miền Tổ quốc. Chị lao công nhặt được của rơi trả người mất... Chính tôi cũng đã gặp những ứng xử có trách nhiệm ở chung cư mình sống. Ngay sáng hôm qua, một số máy lạ liên tiếp gọi cho tôi. Khi mở máy, thấy tin nhắn xin lỗi, xin đền bù vì khi dựng xe trong hầm lỡ làm vỡ gương xe máy của tôi. Tôi nhắn "thôi" nhưng người kia nhất quyết xin đền bù, nếu không sẽ rất "áy náy". Cuối cùng tôi nhắn: "Cái gương không đáng bao nhiêu. Ai cũng có lúc nhỡ. Nếu đang ở nhà thì em nhặt hết mảnh vỡ, kẻo ai dẫm phải tội họ!”. Cô ấy đã nhặt sạch mảnh vỡ, còn báo cả lao công quét sạch. Về nhà, tôi thấy trên xe dán mảnh giấy nhỏ, nắn nót: "Em xin lỗi vì đã làm vỡ gương xe của mình ạ! Số ĐT của em là… Em ở tầng… Anh liên hệ lại giúp em để em xin lỗi và đền bù. Em cảm ơn ạ!”. Một hành động nhỏ, nhưng chứa đựng văn hóa, lòng tự trọng của một con người. Sau sự việc, nếu không ai biết, nhiều người bỏ đi coi như không có chuyện gì. Nhưng cư dân ở khu nhà tôi đã không làm vậy. Vụ việc ở Sky Central là lời cảnh tỉnh. Cần giáo dục, răn đe những kẻ coi thường pháp luật, coi thường người khác. Và cần nhiều hơn những câu chuyện đẹp như ở hầm xe tôi kể – nơi một lời xin lỗi đủ xóa bỏ khoảng cách, và một mảnh giấy nhỏ có thể hàn gắn cả một vết nứt vô hình trong đời sống. Xã hội cần nền móng của văn hóa ứng xử, được bồi đắp mỗi ngày, bằng sự tử tế của từng con người. Nếu những bàn tay chỉ biết siết chặt để tung cú đấm, thì một ngày kia, chúng ta sẽ chẳng còn bàn tay nào để nắm lấy nhau. N.T Tình người TIẾP THEO TRANG 1 Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một trao đổi với người dân ẢNH: H.CHI CÀ PHÊ SÁNG TRAO ĐỔI VỚI NHÂN DÂN: Xử lý, tháo gỡ việc công

TS Lê Đông Phương, nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục ĐH, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhìn nhận, trường ĐH công lập nằm cách xa các trung tâm kinh tế - xã hội lớn muốn thu hút được sinh viên theo học phải có những ngành đào tạo đặc biệt, có đặc thù riêng, có tính ứng dụng cao và thực sự phù hợp với điều kiện địa phương. Nếu các trường đào tạo các ngành được sao chép y nguyên của các cơ sở ĐH đặt tại trung tâm lớn như Hà Nội hay TPHCM thì rất khó để cạnh tranh trong công tác tuyển sinh. Một số giải pháp ông Phương đưa ra là, cần nhìn nhận, đánh giá thực tế từ góc nhìn của người học, các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng kết quả đào tạo của trường. Từ đó xây dựng “thực đơn sản phẩm” phù hợp, thu hút để trụ vững trong nền kinh tế thị trường nhiều cạnh tranh. Vai trò của các trường phổ thông trong công tác hướng nghiệp cho học sinh là giải pháp quan trọng. Hiện nay, các trường phổ thông làm công tác hướng nghiệp chưa tốt, dẫn đến học sinh chọn sai. Bên cạnh đó, công tác tuyển sinh còn phụ thuộc vào hoàn cảnh của học sinh, tình hình kinh tế - xã hội ở từng địa phương. Hiện nay, nhiều sinh viên vừa đi học vừa đi làm thêm, các em sẽ ưu tiên lựa chọn các cơ sở giáo dục ở thành phố lớn - nơi có cơ hội làm thêm nhiều hơn để bù đắp phần nào chi phí học tập, giảm gánh nặng cho gia đình. Ở góc độ nào đó, các em có mong muốn theo học tại các thành phố lớn để sau này học xong thì sẽ ở lại làm việc. Nhà trường cần đẩy mạnh việc hợp tác cùng các nhà tuyển dụng ở địa phương để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, khuyến khích sinh viên theo học. HOA BAN 6 n Thứ Ba n Ngày 12/8/2025 KHÔNG TUYỂN ĐƯỢC SINH VIÊN Trường ĐH Hùng Vương (TPHCM) năm nay giữ kỉ lục điểm sàn chạm đáy 12/30 điểm đối với 17/19 ngành đào tạo. Tìm hiểu cho thấy, điểm chuẩn năm 2024 của trường là 15/30 điểm đối với tất cả các ngành đào tạo theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp và 18 điểm đối theo phương thức xét học bạ. Tại đề án tuyển sinh ĐH năm nay, trường này thông tin, năm 2024, ngành kinh tế quốc tế xét tuyển 30 chỉ tiêu và có 10 thí sinh nhập học; ngành quản trị kinh doanh xét tuyển 200 chỉ tiêu có 65 thí sinh nhập học; ngành tài chính ngân hàng tuyển sinh 200 chỉ tiêu, có 47 thí sinh nhập học; ngành thương mại điện tử xét 100 chỉ tiêu, có 15 thí sinh nhập học; ngành công nghệ tài chính tuyển 50 chỉ tiêu, có 9 thí sinh nhập học… Có thể thấy, năm trước, 19 ngành đào tạo của Trường ĐH Hùng Vương đều không tuyển đủ chỉ tiêu. Trong đó có nhiều ngành hot nhưng tuyển được rất thấp, như công nghệ thông tin chỉ tuyển được 5/30 chỉ tiêu. Trường ĐH Lương Thế Vinh (Nam Định cũ), năm 2024 tuyển sinh 10 ngành, nhưng có tới 7 ngành số thí sinh nhập học dưới 10 em: Ngôn ngữ Anh có 3/300 thí sinh nhập học (đạt chỉ tiêu tuyển sinh 1%); ngành công nghệ kĩ thuật điện tử tuyển sinh được 5/133 chỉ tiêu (đạt gần 4%), ngành kĩ thuật công trình giao thông tuyển sinh được 4/143 chỉ tiêu; ngành công nghệ thông tin tuyển được 8/151 chỉ tiêu; ngành tài chính ngân hàng là 5/125 chỉ tiêu; ngành kế toán 9/124 chỉ tiêu và ngành quản trị kinh doanh 8/130. Năm 2023, những ngành này đều tuyển được dưới 10 thí sinh. Ngành Bác sĩ Y học cổ truyền tuyển sinh được nhiều nhất của Trường ĐH Lương Thế Vinh năm 2024 với 52/470 chỉ tiêu (đạt trên 10%); ngành thú y tuyển được 21/225 thí sinh và ngành kĩ thuật xây dựng tuyển được 10/225 chỉ tiêu. Trường ĐH Công nghiệp Việt Trì cũng trong tình trạng tương tự. Đến thời điểm hiện tại, phóng viên chỉ tìm được thông tin thông báo tuyển sinh ĐH năm 2025 của nhà trường, không tiếp cận được đề án tuyển sinh. Dựa trên đề án tuyển sinh ĐH năm 2024 của trường này có thể thấy, năm 2023, trường tuyển được 307/1.710 chỉ tiêu (đạt gần 18% chỉ tiêu tuyển sinh). Trong đó có nhiều ngành, tỉ lệ thí sinh nhập học đạt rất thấp. Ví dụ ngành ngôn ngữ Anh có 3/80 thí sinh nhập học, ngành công nghệ thực phẩm có 4/100 thí sinh nhập học, ngành công nghệ môi trường và công nghệ hóa học có 2/60 thí sinh nhập học. Năm 2022, tình trạng tương tự diễn ra khi tuyển sinh chỉ đạt 287/1.930 chỉ tiêu, thậm chí có ngành chỉ tuyển được 1 thí sinh như công nghệ kĩ thuật môi trường. Khó khăn trong tuyển sinh bắt buộc một số trường ĐH phải dừng tuyển sinh. Ví dụ trong hai năm 2023, 2024, Trường ĐH Kinh Bắc (Bắc Ninh) đã dừng tuyển sinh 8 ngành gồm: Kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, quản lí xây dựng, quản lí nhà nước, tài chính ngân hàng, công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông. Từ các quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học từ năm 2020 đến năm 2023 mà Trường ĐH Kinh Bắc đã đăng tải trên trang web có thể thấy hầu như nhà trường không tuyển sinh được chỉ tiêu đại học chính quy nào của 8 ngành đã ngừng tuyển sinh này. MỞ TOANG “ĐẦU VÀO”, NỚI LỎNG “ĐẦU RA” PGS.TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kĩ thuật TPHCM nhận định, bài toán chất lượng đào tạo của mỗi trường ĐH phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng quan trọng nhất là chất lượng đầu vào. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, nguồn thu của các trường ĐH tăng cao vì trường ĐH ngoài công lập và trường ĐH công lập tự chủ tài chính chủ yếu dựa vào học phí. Việc tuyển sinh đủ chỉ tiêu đầu vào, đồng nghĩa với chấp nhận tiêu chí đầu vào thấp, tỉ lệ cạnh tranh không cao. Theo ông Dũng, hiện nay một số trường ĐH vừa “mở toang” đầu vào, vừa “nới lỏng” đầu ra. Bởi lẽ, nếu tiêu chuẩn đầu ra khắt khe, tỉ lệ sinh viên thôi học sẽ tăng lên. Điều này dẫn đến một số trường không đảm bảo được nguồn thu. “Hệ lụy là, cơ sở đào tạo không có được sự tín nhiệm từ các nhà tuyển dụng vì cho rằng chất lượng đào tạo không đảm bảo. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không tin vào bằng cấp, bảng điểm của người học. Điểm số đẹp, nhưng người học không nắm bắt được kiến thức chuyên môn, kĩ năng làm việc và gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm”, PGS Đỗ Văn Dũng nhìn nhận. Ông cho rằng, vấn đề bất cập hiện nay là mâu thuẫn giữa chất lượng đào tạo và nguồn thu học phí. Nếu “siết” đầu vào, một số trường ĐH sẽ không thể tuyển sinh, không có nguồn thu và khó vận hành. NGHIÊM HUÊ Không tuyển được sinh viên, “lay lắt” tồn tại là thực trạng của nhiều trường đại học (ĐH) hiện nay. Hệ lụy của tình trạng này là câu hỏi về chất lượng nguồn nhân lực. Trường đại học Lương Thế Vinh (Nam Định cũ) PGS Đỗ Văn Dũng cho hay, việc đảm bảo chất lượng đầu ra của ĐH không chỉ dừng lại ở việc siết chặt tiêu chuẩn đánh giá mà cần một hệ thống toàn diện, tích hợp các yếu tố từ quản lí, chương trình đào tạo đến hợp tác doanh nghiệp. Ông đề xuất xây dựng và áp dụng hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế thay vì chỉ dựa vào tiêu chuẩn quốc gia, tập trung vào các tiêu chí cốt lõi. Thí sinh tìm hiểu thông tin đăng kí nguyện vọng xét tuyển năm 2025 ẢNH: NAM TRẦN “Thực đơn” nào phù hợp? KHOA GIÁO Trường đại học “lay lắt” “Trường ĐH địa phương (đóng đô ở các tỉnh) nhưng sứ mệnh, tầm nhìn vẫn chung chung, vẫn còn cách nhìn “rất toàn quốc, toàn cầu” mà chưa thực sự nghĩ xem mình sẽ làm được gì cho địa phương hay khu vực cụ thể. Họ chỉ biết nhìn quá xa mà quên mất vùng đất ngay cạnh mình, chưa có các ngành học thực sự bám sát thực tiễn địa phương cần” TS LÊ ĐÔNG PHƯƠNG Đại học Hùng Vương TPHCM

