Báo Tiền Phong số 223/2025

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Đây là sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức. Theo TTXVN, tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam được Bộ Tài chính giao Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) bảo trợ, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về trọng dụng, thu hút nhân tài, tiếp thu các tinh hoa công nghệ của nhân loại, phát huy cao nhất nguồn lực trí tuệ của toàn dân tộc, trong đó có đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài. Cho đến nay, mạng lưới đã có mặt trên 22 quốc gia, vùng lãnh thổ, với hơn 2.000 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học, tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng trong các ngành công nghiệp quan trọng. Ngoài 10 Mạng lưới đổi mới sáng tạo tại các nước, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia còn bảo trợ cho 5 Mạng lưới Đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển các ngành công nghệ chiến lược để phối hợp với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và Trung tâm dữ liệu quốc gia nhằm giải quyết các bài toán lớn của đất nước. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới của đất nước, vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao. Việc tham gia xây dựng đất nước không nhất thiết phải trở về mới có thể đóng góp, mà có thể thực hiện thông qua kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, hợp tác quốc tế, từ đó phát huy cao nhất tiềm năng trí tuệ người Việt trên toàn thế giới vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, các chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian qua. Nhiều thành viên Mạng lưới đã mở doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đầu tư, kinh doanh với Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, các thành viên của Mạng lưới và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh học tiên tiến, robotics, thiết bị tự hành, hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái… đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới. PHÁT HUY VAI TRÒ LÀ CẦU NỐI THEN CHỐT Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực từ Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc. Tổng Bí thư đánh giá cao các chia sẻ, gợi ý để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn, ghi nhận các sáng kiến rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ. Tổng Bí thư cho biết thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân. Bốn nghị quyết quan trọng này chính là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước. Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc chủ động dẫn dắt các sáng kiến đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao tri thức, kinh nghiệm để đưa những tinh hoa, tiến bộ của thế giới về với Việt Nam; đồng thời tăng cường tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tạo một khối thống nhất để đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của đất nước. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp để điều phối, kết nối, chuyển giao tri thức, cụ thể hóa các chương trình, ý tưởng, đề xuất của các chuyên gia tại Hàn Quốc và các nước để hình thành các giải pháp, sản phẩm cụ thể, có giá trị gia tăng cao, góp phần giúp đạt được những mục tiêu lớn và giải những bài toán lớn của đất nước. BÌNH GIANG Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Seoul, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc ẢNH: THỐNG NHẤT – TTXVN Theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 3 ngày (ngày 1113/8; dự phòng ngày 14-15/8) tại phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp. Về công tác xây dựng pháp luật, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự thảo: Luật Tình trạng khẩn cấp; Luật Dẫn độ, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án: Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình… Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét, thông qua: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức khoán chi cho từng nhiệm vụ; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán nhà nước… Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét: Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2025; báo cáo của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao”. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam. LUÂN DŨNG Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước. Cầu nối then chốt hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt các thành viên Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Cùng với việc cho ý kiến các dự án luật, thông qua một số nghị quyết quan trọng, tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến việc sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí cho các dự án của Tập đoàn Samsung đầu tư tại Việt Nam.

3 THỜI SỰ Thứ Hai n Ngày 11/8/2025 GIỮ LỜI THỀ ĐỘC LẬP Những ngày đầu tháng Tám lịch sử, chúng tôi gặp lại Thượng tướng, viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng LLVTND, khi ông vừa từ Quảng Trị trở về. Ông bảo, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 30/4 là ông vào miền Nam để thăm hỏi, cảm ơn những người đã giúp đỡ mình và các đồng đội trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà. Dịp 27/7 kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sỹ, ông về với Quảng Trị để thắp nến, dâng hương cho những người bạn, những người đồng đội của mình đã chiến đấu, anh dũng hi sinh nơi mảnh đất lửa. “Với tôi, Quảng Trị không chỉ là địa danh, đó là một phần tuổi trẻ, một phần máu thịt và ký ức không bao giờ nguôi”, ông chia sẻ. Thật trùng hợp, ngày chúng tôi gặp ông cũng chính là ngày mà cách đây hơn 60 năm ông làm đơn tình nguyện vào bộ đội, và cũng chính là ngày Hải quân nhân dân Việt Nam viết nên chiến công oanh liệt đầu tiên - trận đánh lịch sử đánh đuổi tàu khu trục Maddox của đế quốc Mỹ khỏi hải phận nước ta. “Điều thôi thúc chúng tôi tình nguyện đi lính, xung phong vào chiến trường là lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không có gì quý hơn độc lập tự do; giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với đó, chiến thắng của Hải quân nhân dân Việt Nam trong ngày 5/8/1964 cũng đã truyền cảm hứng, thôi thúc tôi gia nhập quân ngũ, đánh đuổi giặc Mỹ để Bắc - Nam sum họp một nhà như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tướng Hiệu nói. Trong dòng chảy của 80 năm độc lập, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ, thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có ý nghĩa to lớn đối với dân tộc ta và quốc tế. Cách mạng tháng Tám là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất, một điểm sáng của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Bằng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã đập tan ách phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng nghìn năm, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng hành trình gìn giữ nền độc lập non trẻ ấy không hề dễ dàng. Ngay sau ngày 2/9/1945, thực dân Pháp đã quay trở lại, buộc nhân dân ta bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. “Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ là lời hiệu triệu thiêng liêng đối với cả dân tộc. Và để bảo vệ nền độc lập đó, chúng ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ”, tướng Hiệu nói. Qua “9 năm làm một Điện Biên/Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng”, chiến thắng Điện Biên Phủ đã buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán ở Geneva, công nhận nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. “Chiến thắng ấy là bước khẳng định mạnh mẽ lời tuyên ngôn của Bác: Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Là thắng lợi đầu tiên thực hiện trọn vẹn lời thề không làm nô lệ”, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận định. MANG THEO CẢ MỘT THỜI ĐẠI VÀO CHIẾN TRƯỜNG Sau kháng chiến chống Pháp thắng lợi, chúng ta còn nhiệm vụ thống nhất đất nước. Hơn 20 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là giai đoạn mà sức người, sức của cả dân tộc dồn vào một mục tiêu thống nhất non sông như lời Bác Hồ: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Lời hiệu triệu của Bác lúc đó đi vào trái tim của người Việt Nam, của Đảng, dân tộc và của các thế hệ người Việt Nam”, tướng Hiệu nói. Tướng Hiệu kể, năm 1965, ông chính thức nhập ngũ, mang theo trong hành trang một niềm tin mãnh liệt: “Phải giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”. Ngày lên đường nhập ngũ, ông mang theo bên mình cuốn Thép đã tôi thế đấy. "Cuốn sách ấy lúc đó gắn bó với những người lính. Chúng tôi chép tay từng đoạn, chuyền tay nhau đọc. Có người chỉ có nửa cuốn, có người giữ cả cuốn như báu vật. Đọc đến đâu là rơi nước mắt đến đó, vì thấy mình trong từng trang sách, từng nhân vật”, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chia sẻ. Không chỉ có Thép đã tôi thế đấy, trong hành trang của những người lính trẻ còn có Sông Đông êm đềm, có thơ Tố Hữu, có “Đảng cho ta sáng mắt, sáng lòng”. Tất cả những áng văn, thơ ấy chính là nhiên liệu tinh thần, tiếp thêm nghị lực để những người lính vượt qua những ngày hành quân đói rét, những trận đánh ác liệt, những giây phút đối mặt sinh tử. “Chúng tôi gọi đó là 'mang theo cả một thời đại' bước vào cuộc chiến vừa là lý tưởng, vừa là văn hóa, vừa là tâm hồn của một thế hệ. Cả đơn vị tôi, ai cũng mang trong mình ý chí như thế. Lý tưởng đó được giáo dục, hun đúc từ lời của Bác, từ những áng văn, những bài thơ Tố Hữu, những cuốn sách như Thép đã tôi thế đấy. Những thứ ấy như nhiên liệu tinh thần, đi theo chúng tôi vào từng trận đánh”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ. Trong gian khổ, ác liệt của chiến tranh, người lính luôn mang trong mình một ý chí quyết tâm mãnh liệt, đó là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ý chí ấy, niềm tin ấy chính là sức mạnh tinh thần giúp những người lính vượt qua tất cả. Đó là tinh thần “quyết chiến, quyết thắng” theo lời Bác Hồ: “Phải đánh cho Mỹ cút, phải đánh cho ngụy nhào”, để Bắc - Trung - Nam sum họp một nhà, đất nước liền một dải. Từ chiến sĩ, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng, ông Hiệu trưởng thành từ chiến trường Quảng Trị. Ông từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong 4 chiến dịch lớn: Mậu Thân 1968, Đường 9 - Nam Lào 1971, Quảng Trị 1972 và Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975. “Qua từng trận đánh, tôi càng thấm thía: chúng ta không chỉ thắng bằng vũ khí mà là bằng trí tuệ, bằng lòng dân, bằng truyền thống yêu nước và sức mạnh chiến tranh nhân dân”, ông chia sẻ. THẾ HỆ TRẺ VIẾT TIẾP TƯƠNG LAI Khi được hỏi về thế hệ trẻ, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bày tỏ tin tưởng vào tương lai. Theo ông, thế hệ trẻ đang sống trong một thời đại rất khác - thời đại của hòa bình, của công nghệ, của tri thức mới. Họ được học hành bài bản, có trình độ, có điều kiện tiếp cận thông tin đa chiều. “Thanh niên bây giờ không còn đơn thuần tiếp cận một chiều như thời chúng tôi. Họ có thể dễ dàng phân biệt được đúng - sai, thật - giả, tích cực - tiêu cực. Tôi thấy nhiều bạn trẻ có nhận thức rõ ràng, biết hướng tới cái tốt, cái đúng, và có tinh thần cầu tiến. Dĩ nhiên, đâu đó vẫn còn những biểu hiện lệch lạc, nhưng tôi tin đó không phải là số đông”, ông Hiệu nói. Điều ông mong muốn ở thế hệ trẻ, ngoài đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, còn là ý thức trách nhiệm và khát vọng làm chủ đất nước mình. Các bạn trẻ phải làm chủ công nghệ, làm chủ khoa học, làm chủ lĩnh vực mình đảm nhận. Khi đó, các bạn mới thực sự làm chủ được vận mệnh cá nhân, mới đủ khả năng gánh vác vận mệnh quốc gia trong tương lai. “Tôi tin nếu thế hệ hôm nay giữ được lý tưởng, sống có trách nhiệm, biết vươn lên bằng năng lực thực chất, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện lời Bác Hồ: sánh vai với các cường quốc năm châu, xứng đáng với cha ông và với truyền thống ngàn năm văn hiến của dân tộc”, tướng Hiệu nói. Theo ông, trong thời bình, thế hệ trẻ có thể có những biểu hiện rất khác - nhiều mối quan tâm riêng, thậm chí là cả những lệch chuẩn. Nhưng một khi Tổ quốc bị xâm lược, thì sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc sẽ trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. “Lịch sử đã chứng minh điều đó suốt hàng ngàn năm qua, không phải đến bây giờ mới có. Đó không chỉ là lòng yêu nước, mà còn là lòng tự trọng dân tộc, là sự vùng dậy mãnh liệt để bảo vệ độc lập - tự do của đất nước. Chắc chắn thế hệ trẻ sẽ là những nhân tố tiêu biểu viết tiếp truyền thống anh hùng của dân tộc”, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu khẳng định. VĂN KIÊN “Tuyên ngôn Độc lập của Bác Hồ là lời hiệu triệu thiêng liêng đối với cả dân tộc. Và để bảo vệ nền độc lập non trẻ, cả dân tộc sau đó bước vào cuộc trường chinh anh dũng, chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ để giữ vững nền độc lập, thống nhất non sông, đưa đất nước Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới”, Thượng tướng, viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu nói. BẢN HÙNG CA 80 NĂM Bài 2: Một lời thề, một dải non sông “Không chỉ có “Thép đã tôi thế đấy”, trong hành trang của những người lính trẻ còn có “Sông Đông êm đềm”, có thơ Tố Hữu, có “Đảng cho ta sáng mắt, sáng lòng”. Tất cả những áng văn, thơ ấy chính là nhiên liệu tinh thần, tiếp thêm nghị lực để những người lính vượt qua những ngày hành quân đói rét, những trận đánh ác liệt, những giây phút đối mặt sinh tử. Chúng tôi gọi đó là 'mang theo cả một thời đại' bước vào cuộc chiến vừa là lý tưởng, vừa là văn hóa, vừa là tâm hồn của một thế hệ”. Thượng tướng, viện sĩ NGUYỄN HUY HIỆU Cụm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (nhìn từ hướng Nam - Bắc) ẢNH: TTXVN Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về cuốn sách "Thép đã tôi thế đấy” được ông mang theo suốt cuộc chiến ẢNH: NHƯ Ý

4 n Thứ Hai n Ngày 11/8/2025 Trong hơn 3 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1992), Việt Nam và Hàn Quốc đã nâng tầm hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư. Trong 5 năm trở lại đây, Hàn Quốc liên tục duy trì vị trí nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất và là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan, trong 7 tháng năm nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đạt gần 50 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 16,3 tỷ USD; nhập khẩu từ Hàn Quốc đạt 33,7 tỷ USD. Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc mang đậm dấu ấn của nhóm hàng công nghệ cao và sản phẩm tiêu dùng. Cụ thể, nhóm sản phẩm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất với 4,7 tỷ USD; tiếp đến điện thoại các loại và linh kiện đạt 2,3 tỷ USD, máy móc, thiết bị, phụ tùng với gần 1,8 tỷ USD, dệt may các loại đạt 1,5 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hàn Quốc chủ yếu là nhóm hàng phục vụ sản xuất và nguyên liệu trung gian như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với hơn 20 tỷ USD, máy móc, thiết bị, dụng cụ với hơn 2,7 tỷ USD, chất dẻo nguyên liệu và xăng dầu đều hơn 1,2 tỷ USD… Sự gắn kết giữa hai nền kinh tế không chỉ nằm ở quy mô kim ngạch mà còn ở tính bổ trợ. Việt Nam là trung tâm sản xuất - xuất khẩu của nhiều tập đoàn Hàn Quốc. Ngược lại, Hàn Quốc là nguồn cung cấp máy móc, công nghệ và nguyên vật liệu quan trọng cho sản xuất trong nước. Bên cạnh thương mại, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký lũy kế khoảng 87-92 tỷ USD, với hơn 10.100 dự án, chiếm khoảng 24,1% về số vốn dự án và 18,2% về số vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam. Các dự án tập trung vào sản xuất điện tử, công nghiệp hỗ trợ, dệt may, xây dựng hạ tầng và bất động sản công nghiệp. Điển hình Samsung Electronics, với tổng vốn đầu tư hơn 22 tỷ USD, biến Việt Nam thành cứ điểm sản xuất điện thoại thông minh và linh kiện lớn nhất toàn cầu. LG Display mới đây mở rộng đầu tư 1 tỷ USD vào nhà máy sản xuất màn hình OLED tại Hải Phòng, nâng tổng vốn lên 5,6 tỷ USD. Hana Micron rót thêm 930 triệu USD cho dự án đóng gói chip tại Bắc Giang. Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam sang Hàn Quốc còn khiêm tốn, chủ yếu trong lĩnh vực nhà hàng, thực phẩm, dịch vụ. Đây là dư địa lớn để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường và học hỏi kinh nghiệm quản trị, công nghệ. HƯỚNG ĐẾN QUAN HỆ THƯƠNG MẠI ĐẠT 150 TỶ USD Theo Bộ Công Thương, với lợi thế từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA) và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam đang ngày càng quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Hàn Quốc. Nhu cầu tiêu dùng của Hàn Quốc đối với nông sản, thủy sản, hàng may mặc của Việt Nam hiện vẫn lớn và ổn định. Năm ngoái, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam - Hàn Quốc đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với năm trước đó. Đầu năm nay, hai bên đã thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Ahn Duk-geun cho biết, phía Hàn Quốc đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp, năng lượng. Hàn Quốc đề nghị Việt Nam tăng cường thúc đẩy hợp tác về chuỗi cung ứng các loại khoáng sản quan trọng thông qua việc chỉ đạo các đơn vị chức năng của hai bên cùng phối hợp triển khai có hiệu quả dự án Trung tâm hợp tác công nghệ chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc có thể tham gia đầu tư vào các dự án điện khí LNG, năng lượng sạch và điện hạt nhân của Việt Nam. XUÂN PHONG Bộ Công Thương đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng, điện khí, kho cảng LNG, điện hạt nhân - lò phản ứng mô đun nhỏ, liên doanh đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô, sản xuất pin năng lượng dùng cho ô tô, xe máy điện... Quan hệ thương mại Việt Nam và Hàn Quốc hướng tới đạt 150 tỷ USD vào năm 2030 Bộ Công Thương đang đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng, điện khí, kho cảng LNG, điện hạt nhân - lò phản ứng mô đun nhỏ, liên doanh đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô, sản xuất pin năng lượng dùng cho ô tô, xe máy điện, sản xuất máy móc, thiết bị, linh kiện, hàng tiêu dùng và sản xuất hàng xuất khẩu, đặc biệt là hàng xuất khẩu cho thị trường Hàn Quốc. Cơ hội nào cho nhà đầu tư Hàn Quốc? Ngày 10/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Văn Thủy (SN 1968) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Thủy (Công ty Trung Thủy), một nhà thầu xây dựng có tiếng tại Hải Phòng, để điều tra, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ. Trước đó, cuối tháng 7/2025, cơ quan tố tụng TP Hải Phòng tổ chức khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Lê Văn Thủy, trên phố Vũ Chí Thắng, phường An Biên (TP Hải Phòng) với sự chứng kiến của công an cơ sở, đại diện tổ dân phố. Tại buổi khám xét ở nhà riêng bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu. Công ty Trung Thủy thành lập năm 2006, đặt trụ sở trên phố Nguyễn Văn Linh, phường An Biên (TP Hải Phòng). Trong đó, ông Lê Văn Thủy nắm giữ cổ phần chi phối, đồng thời là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Thời gian gần đây, Công ty Trung Thủy thay đổi người đại diện pháp luật, ông Lê Thanh Điệp (SN 1986, có cùng địa chỉ cư trú với bị can Lê Văn Thủy) giữ chức Tổng Giám đốc. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Công ty Trung Thủy được biết đến là doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ bản tại Hải Phòng. Những năm gần đây, doanh nghiệp này trúng nhiều gói thầu xây dựng, dự án sử dụng vốn đầu tư công có giá trị mỗi gói thầu lên tới hàng trăm tỷ đồng. Năm 2021, Công ty Trung Thủy liên danh cùng Công ty Cổ phần Việt Úc (trụ sở quận Hồng Bàng) trúng gói thầu Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 557 tỷ đồng. Trước đó, tháng 5/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Thị Nhung (SN 1984) - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Úc và nhân viên kế toán để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động. NGUYỄN HOÀN Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên tổng giám đốc một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực thi công xây dựng cơ bản tại Hải Phòng. Hiện trạng Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 thi công dang dở Bắt nguyên tổng giám đốc nhà thầu xây dựng nổi tiếng XÃ HỘI 6,4 triệu khách đi metro Nhổn - ga Hà Nội Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội (Tramoc) cho biết, sau 1 năm vận hành đoạn trên cao, tuyến đường sắt đô thị (metro) Nhổn - ga Hà Nội đã phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách. Cụ thể, sau 1 năm vận hành thương mại (từ 8/8/2024), tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã thực hiện hơn 7.600 lượt tàu chở khách, phục vụ trên 6,4 triệu lượt hành khách, bình quân mỗi ngày đón từ 19.000 đến 21.000 lượt khách. Tỷ lệ chạy tàu đúng giờ duy trì ở mức trên 99%. “Những con số này cho thấy tuyến đường sắt đô thị số 3.1 đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại nhanh chóng, thuận tiện của người dân, mà còn dần hình thành thói quen sử dụng phương tiện công cộng hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh một Thủ đô văn minh, xanh và bền vững” - đại diện Tramoc đánh giá. Dự án đường sắt đô thị đoạn Nhổn - ga Hà Nội có tổng mức đầu tư hơn 30.000 tỷ đồng. Dự án có chiều dài 12,5 km, trong đó đoạn đi trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5 km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài hơn 4 km. Công trình được khởi công năm 2010; đoạn đi trên cao của dự án đã vận hành thương mại từ ngày 8/8/2024; đoạn đi ngầm đang thi công và có kế hoạch hoàn thành vào năm 2027. Đây là tuyến metro thứ hai của Thủ đô sau Cát Linh - Hà Đông đưa vào vận hành năm 2021. Theo Tramoc, dọc tuyến trên cao đoạn Nhổn - Cầu Giấy có 8 ga trên cao với 36 tuyến buýt kết nối. Tại điểm trung chuyển ga Cầu Giấy, mạng lưới xe buýt được tăng cường năng lực vận chuyển hơn 6.000 hành khách/giờ/hướng, đáp ứng giải tỏa được toàn bộ hành khách trong giờ cao điểm. ANH TRỌNG HẢI PHÒNG:

5 KINH TẾ Thứ Hai n Ngày 11/8/2025 XÔ ĐỔ MỌI KỶ LỤC, RUNG LẮC VÌ ÁP LỰC CHỐT LỜI Ở vùng giá đỉnh mọi thời đại, thị trường chứng khoán tuần qua rung lắc mạnh, có lúc lùi về 1.490 điểm trước khi bật tăng nhờ sự luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành. Kết tuần, VN-Index tăng 6% lên 1.584 điểm, vượt đỉnh cũ. Phiên 5/8 ghi dấu kỷ lục với 3,2 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, giá trị gần 83.000 tỷ đồng. VN30 tăng 7,15% lên 1.729 điểm. Nhóm thép, xây dựng, phân bón, nông nghiệp, thủy sản, dầu khí, bất động sản và tài chính dẫn dắt đà tăng. Khối ngoại bán ròng 12.849 tỷ đồng. Các doanh nghiệp trên sàn đã hoàn tất mùa báo cáo tài chính quý II vừa qua. Dữ liệu từ Chứng khoán SSI cho biết, tổng doanh thu toàn thị trường trong quý II/2025 tăng 6,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng mạnh 31,5%, vượt xa mức 20,9% của quý I. Phần lớn nhóm ngành ghi nhận tăng trưởng tích cực, ngoại trừ công nghiệp. Các lĩnh vực vượt kỳ vọng gồm bán lẻ, phân bón, tiện ích, ngân hàng và khu công nghiệp. Ngược lại, ngành thực phẩm và đồ uống cùng một số doanh nghiệp bất động sản nhà ở kém hơn dự báo. Bảy cổ phiếu VIC, NVL, VGI, HHS, HVN, PGV và VIX chiếm 6,7% lợi nhuận toàn thị trường và 14,4% vốn hóa, nhưng đóng góp tới một nửa mức tăng trưởng tuyệt đối của lợi nhuận quý II. Nếu loại bỏ nhóm này, tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường còn 14,8%. Trong đó, 80 cổ phiếu thuộc phạm vi nghiên cứu của SSI tăng trưởng 13,1%, cao hơn mức 10,6% của quý I. Ngân hàng tiếp tục dẫn dắt đà tăng, đóng góp 44% tổng lợi nhuận toàn thị trường và 28% mức tăng trưởng. Bất động sản đứng thứ hai với 8% lợi nhuận và 20% tăng trưởng. Nhóm tiện ích chiếm 7% lợi nhuận và 12% tăng trưởng. Nhóm phân tích của Chứng khoán SSI dự báo, VN-Index có thể hướng tới vùng 1.750 - 1.800 điểm trong năm 2026, dù ngắn hạn thị trường có thể biến động do áp lực chốt lời sau giai đoạn sử dụng đòn bẩy cao cuối tháng 7. Động lực chính đến từ đà phục hồi lợi nhuận, nhờ sự khởi sắc của bất động sản và đầu tư công, môi trường lãi suất thuận lợi, rủi ro thuế quan giảm và kỳ vọng nâng hạng thị trường vào tháng 10. Dự báo lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ toàn thị trường năm 2025 tăng 13,8%, tương ứng mức tăng 15,5% trong nửa cuối năm. P/E dự phóng đã tăng từ 8,8 lần (ngày 9/4) lên 12,6 lần (ngày 6/8), vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 13 lần và vùng đỉnh 15-17 lần trong quá khứ. SSI giữ nguyên kỳ vọng Việt Nam sẽ được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 10 tới, có thể thu hút khoảng 1 tỷ USD từ các quỹ ETF theo chỉ số. CẢNH BÁO RỦI RO CỔ PHIẾU “TRÀ ĐÁ” Chuyên gia của Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam nhận định, sau khi lập đỉnh lịch sử, VNIndex sẽ tiếp tục rung lắc ngắn hạn. Tuy nhiên, xu hướng trung - dài hạn vẫn tích cực với vùng dao động 1.486 - 1.600 điểm. Vùng hỗ trợ hiện tại là 1.486 điểm; nếu giữ vững, chỉ số có thể hướng tới mốc 1.600 điểm, trong khi kịch bản tiêu cực hơn là điều chỉnh về kiểm định 1.470 điểm. Triển vọng vẫn được củng cố nhờ các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và kỳ vọng nâng hạng thị trường trong kỳ đánh giá FTSE tháng 9. Trong giai đoạn thị trường tăng nóng, dòng tiền luân chuyển, các mã nhỏ, cổ phiếu penny với thị giá cũng nổi sóng. Ông Trần Hoàng Sơn - Giám đốc Chiến lược Thị trường Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) - cho biết, nhiều cổ phiếu “trà đá” có thể tăng giá gấp nhiều lần. Sự bùng nổ này tạo ra những con sóng lớn, kích thích lòng tham và khiến nhà đầu tư mải miết tham gia, quên đi rủi ro tiềm ẩn. Theo ông Sơn, tăng giá chỉ là biểu hiện bên ngoài, quan trọng là phải tìm hiểu nguyên nhân đằng sau. Đó có thể là kết quả kinh doanh cải thiện, thông tin tích cực, tình hình tài chính vững hơn hoặc hoạt động thao túng giá. Về trung và dài hạn, những cổ phiếu không có nền tảng cơ bản sẽ khó duy trì đà tăng. Khi một cổ phiếu mang “mẫu hình cây thông” đã tăng nóng, nhà đầu tư cần hạn chế tham gia vì nguy cơ giảm sàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông Sơn khuyến nghị, trong xu hướng tăng, nhà đầu tư nên phân bổ phần lớn vốn vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng. Khi nắm giữ cổ phiếu chất lượng, nhà đầu tư sẽ yên tâm hơn trước biến động thị trường, tránh bị bán tháo trong các phiên điều chỉnh. VIỆT LINH NHỮNG NGÂN HÀNG “BƠM” VỐN MẠNH NHẤT Tính đến cuối quý II năm nay, nhóm ngân hàng dẫn đầu về dư nợ cho vay khách hàng tiếp tục là các “ông lớn” quốc doanh. Theo đó, BIDV giữ vị trí đầu bảng với hơn 2,18 triệu tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,6% trong tổng dư nợ nhóm các ngân hàng được khảo sát. VietinBank đứng thứ hai với gần 1,9 triệu tỷ đồng, tiếp đến là Agribank đạt 1,85 triệu tỷ đồng và Vietcombank với hơn 1,55 triệu tỷ đồng. Trong nhóm “Big 4” toàn ngành, VietinBank dẫn đầu với tốc độ tăng trưởng 10,3%, Agribank 10,2%, Vietcombank 7,4% và BIDV 6%. Trong nhóm ngân hàng tư nhân nằm trong top 10 về dư nợ cho vay, MB dẫn đầu với gần 880 nghìn tỷ đồng, tiếp đến là VPBank đạt hơn 829 nghìn tỷ đồng. Techcombank tiếp nối trong khối này với hơn 710.000 tỷ đồng, còn ACB ghi nhận hơn 633.000 tỷ đồng. Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc ACB - cho hay, nhu cầu vốn của khách hàng dần cải thiện, trong khi lãi suất cho vay giữ ổn định ở mức thấp, thậm chí còn giảm so với cuối quý I/2025 ở một số ngân hàng là điều kiện kích cầu tín dụng rất tốt, nhất là với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân vay vốn mua nhà và tiêu dùng… NỬA CUỐI NĂM SÁNG CỬA Theo kết quả điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng vừa được Ngân hàng Nhà nước công bố dự báo, trong 6 tháng cuối năm, các tổ chức tín dụng dự kiến giữ nguyên không đổi hoặc nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng tổng thể của đơn vị mình. Trong đó, ưu tiên nới lỏng tiêu chuẩn tín dụng đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp và dự kiến áp dụng đối với hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề ưu tiên gồm: Tín dụng xanh; cho vay đầu tư ứng dụng công nghệ cao; cho vay phát triển nông, lâm, thủy sản, đầu tư công nghiệp hỗ trợ; đầu tư công nghiệp chế biến chế tạo và cho vay tiêu dùng; thuê, mua, xây dựng, sửa chữa nhà ở. Về cầu tín dụng cho nửa cuối năm, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng được cải thiện tốt hơn 6 tháng đầu năm, tập trung ở nhóm khách hàng doanh nghiệp và nhu cầu vay của lĩnh vực đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo và kinh doanh xuất nhập khẩu. Với 6 lĩnh vực chính khảo sát, nhu cầu vay thương mại và dịch vụ có tỷ lệ tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn tăng cao nhất; tiếp đến là vay phát triển công nghiệp và xây dựng, tín dụng xanh, vay phục vụ đời sống và tiêu dùng, cho vay phát triển nông, lâm, thủy sản, đầu tư ứng dụng công nghệ cao. Trong năm nay, nhiều tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tăng hơn so với khách hàng cá nhân; nhu cầu tín dụng của các khoản vay ngắn hạn được dự báo tăng cao hơn so với khoản vay trung và dài hạn. Nhu cầu tín dụng gia tăng của nhóm khách hàng doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm được đánh giá là do diễn biến tăng trưởng kinh tế, diễn biễn lãi suất; thay đổi lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng; thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Đối với khách hàng cá nhân, việc cải tiến sản phẩm cho vay của tổ chức tín dụng được dự báo tác động nhiều đến sự gia tăng nhu cầu vay vốn. NGỌC MAI Sau khi lập đỉnh lịch sử, VNIndex được dự báo tiếp tục rung lắc do áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng “nóng”. Chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư ưu tiên cổ phiếu nền tảng cơ bản tốt, kết quả kinh doanh tăng trưởng; nhóm “trà đá” dù có thể tăng mạnh nhưng tiềm ẩn nguy cơ lao dốc khi sóng hạ nhiệt. Với nhóm cổ phiếu “trà đá”, nhà đầu tư vẫn có thể tham gia trong giai đoạn thị trường đi lên, nhưng phải cân nhắc thời điểm mua - bán. Nếu quá mải miết theo đuổi, sau khi tăng nóng, nhóm này có thể bị nhà tạo lập bán ra và nhà đầu tư sẽ khó thoát hàng. “Cú sập” giai đoạn 2022 - 2023 đã để lại nhiều bài học đắt giá cho thị trường. Theo kết quả điều tra, các tổ chức tín dụng đã nâng kỳ vọng tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm lên mức 16,8% - cao hơn tốc độ tăng trưởng thực tế của năm 2024; tăng trưởng huy động vốn cũng được điều chỉnh tăng lên 13,9% và nếu đạt được, đây sẽ là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Giới đầu tư kỳ vọng câu chuyện nâng hạng thị trường trong kỳ đánh giá FTSE tháng 9 Vốn “bơm” ra nền kinh tế tăng Có nên mạo hiểm với cổ phiếu "trà đá"? Ngân hàng "bơm" mạnh vốn ra nền kinh tế Các ngân hàng đang tích cực đẩy vốn ra nền kinh tế để đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Theo đó, với một số lĩnh vực ưu tiên sẽ nới lỏng nhẹ tiêu chuẩn tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp để tăng mạnh tín dụng.

6 n Thứ Hai n Ngày 11/8/2025 KHÔNG ĐỦ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU Trường Đại học (ĐH) Kinh Bắc là trường tư thục, được thành lập từ tháng 3/2012. Đến năm học 2024 - 2025 nhà trường tuyển sinh được 13 khóa. Theo quảng cáo, nhà trường có 18 ngành đào tạo ĐH và 2 ngành đào tạo thạc sĩ. Từ các thông báo tuyển sinh của nhà trường, đến năm 2022 trường này vẫn tuyển 18 ngành. Trong đó có 10 ngành mang đến hiệu quả tuyển sinh tốt nhất cho nhà trường, gồm: dược học; y học cổ truyền; y khoa; công nghệ thông tin; luật kinh tế; luật; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; ngôn ngữ Anh; quản trị kinh doanh; kế toán. 8 ngành còn lại gồm: kiến trúc, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế thời trang, quản lí xây dựng, quản lí nhà nước, tài chính ngân hàng, công nghệ kĩ thuật điện tử - viễn thông. Đây là những ngành mà nhà trường đã ngừng thông báo tuyển sinh từ năm 2024 (có 6 ngành đã ngừng thông báo tuyển sinh từ năm 2023). Ngày 23/7, Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 1639 của Bộ GD&ĐT (Đoàn Kiểm tra) đã ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Trường ĐH Kinh Bắc. Trong đó có một quyết định mà hình thức xử phạt bổ sung là dừng hoạt động đối với 10 ngành trình độ ĐH, 2 ngành trình độ thạc sĩ. Cụ thể, 10 ngành đào tạo trình độ ĐH của Trường ĐH Kinh Bắc bị Đoàn Kiểm tra phát hiện không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở ngành đào tạo gồm: dược học; y học cổ truyền; y khoa; công nghệ thông tin; luật kinh tế; luật; quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; ngôn ngữ Anh; quản trị kinh doanh; kế toán. 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Kinh Bắc cũng không đủ giảng viên cơ hữu chủ trì, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo để duy trì một trong các điều kiện mở các ngành đào tạo thạc sĩ: quản lí kinh tế, luật kinh tế. Mức xử phạt hành chính cho hành vi vi phạm này là 30 triệu đồng/ngành. Hình thức phạt bổ sung là dừng hoạt động giáo dục của 12 ngành nói trên trong thời hạn 9 tháng. Ngoài ra còn có một loạt mức phạt hành chính khác liên quan đến tuyển vượt chỉ tiêu, vi phạm quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo dục. Tổng mức phạt đối với Trường ĐH Kinh Bắc mà Bộ GD&ĐT đưa ra là 470 triệu đồng. Như vậy có thể thấy, 10 ngành vừa bị Bộ GD&ĐT đình chỉ hoạt động là những ngành mà Trường ĐH Kinh Bắc đang tuyển sinh được. Điều này có nghĩa trong năm học 2025 - 2026 hầu hết hoạt động đào tạo ở Trường ĐH Kinh Bắc bị ngừng hoạt động. Theo Thông tư 2 quy định điều kiện mở ngành trình độ ĐH, Thạc sĩ, Tiến sĩ của Bộ GD&ĐT, đối với trình độ ĐH phải có ít nhất 1 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu, không trùng với giảng viên cơ hữu; có ít nhất 5 tiến sĩ là giảng viên cơ hữu có chuyên môn phù hợp để giảng dạy chương trình. Như vậy, đối với trình độ ĐH, 1 ngành có ít nhất 6 giảng viên cơ hữu là tiến sĩ có chuyên môn phù hợp. QUYỀN LỢI CỦA THÍ SINH RA SAO? Tìm hiểu của phóng viên, thông tin 3 công khai được đăng tải trên website của Trường ĐH Kinh Bắc, những ngành bị dừng tuyển sinh đều không đủ giảng viên cơ hữu. Ví dụ, ngành công nghệ thông tin có 7/ 12 giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ nhưng chỉ có 4 người có trình độ chuyên môn phù hợp; 3 người còn lại là 1 tiến sĩ (có học hàm PGS) có trình độ chuyên môn Triết học, 1 tiến sĩ có trình độ chuyên môn Xây dựng, 1 tiến sĩ (có học hàm PGS) Địa chất và cả 3 vị tiến sĩ này đều được giao phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Ngành kế toán có 2/3 tiến sĩ có trình độ chuyên môn đúng ngành. Ngành luật kinh tế có tất cả 3 giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 tiến sĩ và 1 thạc sĩ. Ngoài ra, theo Đoàn Kiểm tra của Bộ GD&ĐT, năm 2024 nhà trường tuyển sinh vượt chỉ tiêu đại học các ngành lĩnh vực khoa học sức khỏe (các ngành y khoa, y học cổ truyền, dược học). Tổng chỉ tiêu của 3 ngành là 300 (mỗi ngành 100 chỉ tiêu). Trên thực tế, nhà trường tuyển 328 chỉ tiêu, vượt 10,9%. Mức xử phạt là 20 triệu đồng. Biện pháp khắc phục hậu quả là giảm chỉ tiêu cho năm tuyển sinh tiếp theo. Theo thông báo tuyển sinh năm 2025 (khi chưa bị xử phạt), Trường ĐH Kinh Bắc dự kiến tăng chỉ tiêu khối ngành này (dồn mức tăng cho ngành y khoa). Cụ thể: y khoa 300 chỉ tiêu (tăng 300%); y học cổ truyền 80 chỉ tiêu; dược học 50 chỉ tiêu. Ngày 6/8, Vụ GD&ĐT có văn bản gửi Trường ĐH Kinh Bắc về việc tạm dừng quyền tự chủ xác định chỉ tiêu tuyển sinh. Căn cứ các quyết định xử phạt, Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường ĐH Kinh Bắc không tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày 23/7/2025 đến ngày 23/8/2030. Ngày 7/8, Bộ GD&ĐT ban hành quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2025 của Trường ĐH Kinh Bắc. Theo quyết định này, 10 ngành bị dừng tuyển sinh không có chỉ tiêu đào tạo năm học 2025 - 2026. Trong khi đó, thí sinh đăng kí nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT từ ngày 16 - 28/7. Thí sinh đã đăng kí xong nguyện vọng trên hệ thống của Bộ trước khi có quyết định dừng tuyển sinh. Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, vào hồi 13h ngày 7/8, thí sinh nhận được thông báo: “các em đã đăng kí nguyện vọng vào Trường ĐH Kinh Bắc, đề nghị vào hệ thống để thay đổi nguyện vọng sang trường khác. Thời gian từ 11h ngày 7/8/2025 đến 8h30 ngày 8/8/2025. Sau thời gian trên hệ thống sẽ đóng lại và không được thực hiện nữa”. Đến 20h40 cùng ngày, nhiều thí sinh nhận được thông báo thời gian đăng kí lại nguyện vọng sang trường khác từ 18h ngày 7/8 đến 11h ngày 8/8. Sau thời gian trên hệ thống sẽ đóng lại và không được thực hiện nữa. Như vậy, yêu cầu của Bộ GD&ĐT là bắt buộc tất cả các thí sinh có nguyện vọng đăng kí vào Trường ĐH Kinh Bắc đều phải chuyển nguyện vọng sang trường khác. NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT yêu cầu Trường Đại học Kinh Bắc (Bắc Ninh) dừng hoạt động các ngành đào tạo ở bậc đại học và thạc sĩ. Cùng với đó là xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng. Khuôn viên Trường ĐH Kinh Bắc Thông tin tới báo chí, đại diện Trường ĐH Kinh Bắc cho biết, có kiến nghị gửi lên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về các quyết định của Đoàn kiểm tra đối với nhà trường. Năm 2025, Bộ GD&ĐT áp dụng phương pháp quy đổi điểm theo bách phân vị, nhằm tạo sự cân bằng giữa các tổ hợp môn xét tuyển của kỳ thi tốt nghiệp THPT với nhau và với các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy… Tuy nhiên, khi một công cụ hiện đại được áp dụng trên nền tảng chưa chuẩn hóa, đặc biệt là hệ thống đề thi thiếu đồng đều thì hiệu quả khó như kỳ vọng. Hậu quả là những bất công mới âm thầm xuất hiện, phá vỡ mục tiêu công bằng mà cải cách hướng tới. TS. Hồng phân tích, với cách làm này, thí sinh mất phương hướng, trường có thể mất kiểm soát. Hệ quả rõ rệt nhất là tình trạng thí sinh đăng ký nguyện vọng ồ ạt. Năm 2025, gần 850.000 thí sinh đăng ký tới hơn 7,6 triệu nguyện vọng - tức là trung bình 9 nguyện vọng mỗi em, vượt xa các năm trước mà nguyên nhân xuất phát từ sự bất định trong quy đổi điểm. Khi không thể chắc chắn tổ hợp nào sẽ được quy đổi có lợi, học sinh buộc phải “rải nguyện vọng như mưa” để tăng cơ hội trúng tuyển. Điều này dẫn đến mất định hướng nghề nghiệp, còn các trường đại học thì phải đối mặt với tỷ lệ hồ sơ ảo rất lớn, làm suy giảm chất lượng lọc tuyển sinh. Bách phân vị chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu đầu vào ổn định. Nhưng hiện nay, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chủ yếu được xây dựng theo phương pháp chuyên gia, tức dựa trên kinh nghiệm, không áp dụng lý thuyết đo lường hiện đại như IRT (Item Response Theory). Do đó, độ tin cậy, độ khó giữa các môn thi, các năm, thậm chí giữa các mã đề rất khác nhau, dẫn đến phổ điểm không đồng nhất. Điều này dẫn đến hệ quả là học sinh đạt điểm cao ở môn “phổ dày” có thể bị quy đổi thấp hơn so với người điểm thấp ở môn “phổ mỏng”, tạo ra một hình thức bất công ngược, nằm ngay trong lòng một thuật toán vốn được kỳ vọng là “công bằng”. Hiện nay, nhiều trường đại học quy đổi điểm từ các kỳ thi chuẩn hóa trong nước và quốc tế (SAT, ACT, IELTS...) để xét tuyển bên cạnh kết quả thi THPT. Tuy nhiên, các kỳ thi quốc tế này lại có mức độ chuẩn hóa cao, trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT chưa đạt độ giá trị tương đương. Việc quy đổi điểm từ kỳ thi chuẩn hóa vào hệ thống chưa chuẩn hóa hay nói cách khác là “lấy thước đo chuẩn chuyển sang thước đo chưa chuẩn” dẫn tới méo mó trong đánh giá năng lực, và có nguy cơ làm sai lệch tính toàn diện của hệ thống tuyển sinh, gây bất bình đẳng giữa các nhóm thí sinh. HÀ LINH TS. Sái Công Hồng, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cho rằng, năm nay thí sinh không thể chắc chắn tổ hợp nào sẽ được quy đổi có lợi, do đó buộc phải rải nguyện vọng như mưa để tăng cơ hội trúng tuyển. Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 Rải nguyện vọng như “mưa”, mất định hướng nghề nghiệp KHOA GIÁO BÊ BỐI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC: Dừng đào tạo, thí sinh đi về đâu?

