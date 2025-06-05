Báo Tiền Phong số 222/2025

[ Trang 4 ] nNHÛNÄ G ÀOANÃ KHUCÁ HUÏË CHU Ã NHÊTÅ 10/8/2025 SÖË 222 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Nhaåc sô Nguyïîn Nhêët Huy, cha àeã cuãa loaåt “hit” gùæn vúái tïn tuöíi Àan Trûúâng, Cêím Ly, Àaâm Vônh Hûng… noái: “Riïng vïì Höì Vùn Cûúâng, töi viïët caã cuöën saách cuäng àûúåc”. Trong àiïån thoaåi cuãa anh chûáa àêìy aãnh cuãa chaâng ca sô treã göëc miïìn Têy. Truyïnå ngùnæ cuaã ÀAOÂ THÕ THANH TUYÏNÌ [ Trang 15] ÖCË SÏN CHÊMË BI [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå Daoå nayâ , liïn tiïpë xuêtë hiïnå nhûnä g vu å “bùtæ cocá online” hay laâ “tû å bùtæ cocá ”, thêyë ngacå nhiïn hïtë sûcá . Laâ nhûnä g thanh thiïuë niïn, nam nûä sinh viïn hocå hanâ h àêyì àu,ã nghe xong mêyë cuöcå àiïnå thoaiå zalo tûâ nhûnä g sö ë la,å thï ë la â rùm rùpæ tû å tòm cacá h nhötë mònh, tû å troiá mònh, tûå baoå hanâ h mònh, röiì khocá locá quay clip gûiã cho cha me,å ngûúiâ thên xin “cûuá ” mònh bùnç g cacá h tra ã “tiïnì chuöcå ” hanâ g ty ã àönì g cho nhûnä g ke ã la å êtë ú naoâ ào!á Tû å bùtæ cocá [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 11 ] nHÖ Ì ANH THAIÁ TAIÁ XUÊTË TIÏUÍ THUYÏTË BANÃ TIÏNË G ANH [ Trang 10 ] [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 6 + 7 ] KHI TÖNÍ G BÑ THÛ LAMÂ QUÖCË KHACÁ H CUAÃ HANÂ QUÖCË THU Ã TÛÚNÁ G THUCÁ ÀÊYÍ TRIÏNÍ KHAI CACÁ DÛ Å ANÁ HA Å TÊNÌ G [ Trang 5 ] [ Trang 3 ] [ Trang 2 ] Töní g thönë g My ä àatå àûúcå thanâ h tûuå lúná vúiá hai nûúcá laná g giïnì g cuaã Nga nKHI ÀÚIÂ TÛ TRÚ Ã THANÂ H CÖNG CU Å THÛÚNG MAIÅ Viïcå Töní g thönë g Hanâ Quöcë Lee Jae Myung múiâ Töní g Bñ thû Tö Lêm sang thùm vúiá tû cacá h Quöcë khacá h àêuì tiïn cho thêyë sû å coi tronå g cuaã phña Hanâ Quöcë àöië vúiá quan hïå hai nûúcá cunä g nhû vúiá ca á nhên àönì g chñ Töní g Bñ thû. Saná g 9/8, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh àön àöcë triïní khai dûå aná Àûúnâ g dêy 500kV Laoâ Cai - Vônh Yïn, kiïmí tra cöng trûúnâ g xêy dûnå g cêuì Phong Chêu múiá va â khaoã satá hûúná g tuyïnë xêy dûnå g tuyïnë àûúnâ g sùtæ Laoâ Cai-Ha â Nöiå -Haiã Phonâ g àoanå qua tónh Phuá Tho.å nXAÄ TY Ã PHUÁ NÚI BIÏN VIÏNÎ Ca sô “bñ êní ” Hö ì Vùn Cûúnâ g Ranå g rú ä phutá trao-nhênå Cupá THACO ÀÓNH CAO boná g àa á Viïtå [ Trang 16 ] // Cöng an Haâ Nöiå àoatå Siïu cupá Quöcë gia 2024/25-cupá THACO // Nhûnä g “ngûúiâ àùcå biïtå ” trïn khaná àaiâ Thiïn Trûúnâ g AÃ nh: NHÛ YÁ

Thúâi sûå Chuã nhêåt 10/8/2025 2 Thû á trûúnã g Thûúnâ g trûcå Bö å Ngoaiå giao Nguyïnî Minh Vuä co á cuöcå tra ã lúiâ phonã g vênë baoá chñ trûúcá thïmì chuyïnë thùm. Xin Thû á trûúnã g cho biïtë mucå àñch, y á nghôa cuaã chuyïnë thùm cêpë Nha â nûúcá àïnë Hanâ Quöcë cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm? Thû á trûúnã g Nguyïnî Minh Vu:ä Nhênå lúiâ múiâ cuaã Töní g thönë g Hanâ Quöcë Lee Jae Myung, Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Phu nhên cunâ g àoanâ àaiå biïuí cêpë cao cuaã Viïtå Nam se ä thùm cêpë Nha â nûúcá túiá Hanâ Quöcë tû â ngayâ 10-13/8. Àêy la â chuyïnë thùm cêpë Nha â nûúcá túiá Hanâ Quöcë àêuì tiïn cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm trïn cûúng võ múiá . Viïcå phña Hanâ Quöcë múiâ Töní g Bñ thû Tö Lêm sang thùm vúiá tû cacá h Quöcë khacá h àêuì tiïn cho thêyë sû å coi tronå g cuaã phña Hanâ Quöcë àöië vúiá quan hïå vúiá Viïtå Nam cunä g nhû vúiá ca á nhên àönì g chñ Töní g Bñ thû. Chuyïnë thùm lênì nayâ diïnî ra vaoâ thúiâ àiïmí tònh hònh khu vûcå va â thïë giúiá àang traiã qua khoá khùn va â mêtë öní àõnh vïì chñnh trõ, an ninh, kinh tï,ë thûúng maiå , àêuì tû... Hanâ Quöcë va â Viïtå Nam la â hai àöië tacá hanâ g àêuì cuaã nhau trïn rêtë nhiïuì lônh vûcå nhû chñnh trõ, an ninh - quöcë phonâ g, kinh tï,ë thûúng maiå , àêuì tû, du lõch, lao àönå g, giao lûu nhên dên. Àêy se ä la â dõp àï í hai bïn ài sêu trao àöií chiïnë lûúcå , xacá àõnh cacá phûúng hûúná g, biïnå phapá àûa quan hïå hai nûúcá phatá triïní thûcå chêtë , toanâ diïnå vaâ hiïuå qua;ã àönì g thúiâ , mú ã ra nhûnä g àõnh hûúná g phatá triïní múiá sang cacá lônh vûcå húpå tacá quan tronå g va â tiïmì nùng, nhêtë la â vï ì khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå , qua àoá mang laiå lúiå ñch thiïtë thûcå cho nhên dên hai nûúcá , àoná g gopá vaoâ hoaâ bònh, öní àõnh, húpå tacá va â phatá triïní ú ã khu vûcå va â trïn thïë giúiá . Chuyïnë thùm cunä g la â dõp àï í Viïtå Nam chuyïní taiã thöng àiïpå àïnë banå beâ Hanâ Quöcë , cönå g àönì g quöcë tï ë vï ì quyïtë têm va â khatá vonå g xêy dûnå g àêtë nûúcá giauâ manå h, thu hutá töië àa cacá nguönì lûcå phucå vu å cacá mucå tiïu phatá triïní trong kyã nguyïn múiá cuaã dên töcå . Trong böië canã h Viïtå Nam àang trong qua á trònh xêy dûnå g va â triïní khai nhûnä g àõnh hûúná g phatá triïní lúná cuaã àêtë nûúcá , chuyïnë thùm cêpë Nha â nûúcá cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm canâ g thï í hiïnå roä netá hún àûúnâ g löië àöië ngoaiå àöcå lêpå , tûå chu,ã àa phûúng hoaá , àa danå g hoaá , chu ã àönå g, tñch cûcå höiå nhêpå quöcë tï ë toanâ diïnå , sêu rönå g va â hiïuå qua.ã Àêy cunä g la â hoatå àönå g àöië ngoaiå quan tronå g nhùmç àêyí manå h viïcå thûcå hiïnå Nghõ quyïtë sö ë 59 cuaã Bö å Chñnh trõ vïì höiå nhêpå quöcë tïë trong tònh hònh múiá . Vúiá y á nghôa vaâ têmì quan tronå g noiá trïn, töi tin tûúnã g chuyïnë thùm cêpë Nhaâ nûúcá túiá Hanâ Quöcë cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm va â Phu nhên cunâ g àoanâ àaiå biïuí cêpë cao cuaã Viïtå Nam se ä thanâ h cöng tötë àepå , qua ào á gopá phênì rêtë quan tronå g vaoâ viïcå tùng cûúnâ g tin cêyå chñnh trõ vaâ nêng têmì húpå tacá thûcå chêtë giûaä hai nûúcá . Àönì g thúiâ , chuyïnë thùm seä mú ã ra cacá lônh vûcå húpå tacá múiá nhû khoa hocå - cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå , chuyïní àöií sö,ë trong àoá co á lônh vûcå nùng lûúnå g baná dênî , húpå tacá vï ì trñ tuï å nhên taoå cunä g nhû húpå tacá trong lônh vûcå chia seã kinh nghiïmå va â phatá triïní cöng nghiïpå vùn hoaá , gopá phênì thiïtë thûcå cho ngûúiâ dên cunä g nhû cönå g àönì g doanh nghiïpå hai nûúcá . Thû á trûúnã g co á thï í àaná h gia á vï ì nhûnä g kïtë qua ã nöií bêtå trong quan hï å hai nûúcá thúiâ gian qua vaâ chuyïnë thùm àûúcå ky â vonå g se ä mú ã ra kha ã nùng, phûúng hûúná g naoâ trong quan hï å hai nûúcá thúiâ gian túiá ? Co á thï í noiá sau hún 30 nùm kïí tû â khi hai nûúcá thiïtë lêpå quan hïå ngoaiå giao, quan hï å giûaä Viïtå Nam va â Hanâ Quöcë àa ä trú ã thanâ h hònh mêuî quan hïå rêtë àùcå biïtå , hiïuå qua ã va â thûcå chêtë . Khuön khöí quan hï å cuaã hai bïn àaä àatå àûúcå mûcá àö å cao nhêtë - Àöië tacá chiïnë lûúcå toanâ diïnå . Tin cêyå chñnh trõ úã mûcá rêtë cao vúiá húpå tacá thûcå chêtë trïn nhiïuì lônh vûcå , àem laiå nhûnä g lúiå ñch thiïtë thûcå cho ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå hai nûúcá . Vï ì chñnh trõ - ngoaiå giao, Viïtå Nam va â Hanâ Quöcë duy trò thûúnâ g xuyïn cacá hoatå àönå g trao àöií àoanâ , tiïpë xucá cêpë cao va â cacá cêpë , thucá àêyí triïní khai luên phiïn nhiïuì cú chï ë húpå tacá , nhêtë la â trong lônh vûcå chñnh trõ, quöcë phonâ g va â an ninh. Kinh tï ë - thûúng maiå - àêuì tû tiïpë tucå la â mötå trong nhûnä g tru å cötå quan tronå g trong quan hïå húpå tacá song phûúng. Hanâ Quöcë hiïnå la â nha â àêuì tû lúná nhêtë cuaã Viïtå Nam va â la â àöië tacá thûúng maiå lúná thû á 3 cuaã Viïtå Nam. Viïtå Nam la â àöië tacá ûu tiïn hanâ g àêuì ma â Hanâ Quöcë cung cêpë hö î trú å phatá triïní . Húpå tacá vùn hoaá , giaoá ducå , lao àönå g, du lõch vaâ húpå tacá trïn cacá lônh vûcå khacá chûná g kiïnë nhûnä g thanâ h quaã quan tronå g, khöng ngûnâ g àöií múiá ca ã vï ì lûúnå g va â vï ì chêtë . Trong lônh vûcå khoa hocå - cöng nghïå va â àöií múiá saná g taoå , mötå trong nhûnä g húpå tacá àûúcå ky â vonå g la â tru å cötå múiá trong quan hïå song phûúng, hai nûúcá àa ä thu àûúcå nhiïuì thanâ h qua ã àaná g khñch lï,å trong àoá co á Dû å aná hö î trú å phatá triïní Trung têm Àöií múiá saná g taoå Quöcë gia, dû å aná Viïnå Khoa hocå Cöng nghïå Viïtå Nam - Hanâ Quöcë (VKIST) taiå Hoaâ Lacå , Vûúnâ ûúm cöng nghïå Cênì Thú... Húpå tacá trong lônh vûcå vï ì lao àönå g, giao lûu nhên dên liïn tucå phatá triïní , àapá ûná g àûúcå nhu cêuì cuaã hai bïn. Chuná g ta co á trïn 350.000 ngûúiâ Viïtå Nam taiå Hanâ Quöcë va â hún 200.000 ngûúiâ Hanâ Quöcë taiå Viïtå Nam, trong àoá co á hún 100.000 gia àònh àa vùn hoaá , va â khoanã g 100 àõa phûúng cuaã hai bïn coá quan hï å giao lûu hûuä nghõ nhên dên. Hai bïn duy trò trao àöií , phöië húpå chiïnë lûúcå trïn cacá diïnî àanâ khu vûcå va â quöcë tï ë trong giaiã quyïtë cacá vênë àï ì ma â khu vûcå va â quöcë tï ë cunâ g quan têm àûúcå thùtæ chùtå , tùng cûúnâ g, gopá phênì vaoâ hoaâ bònh, öní àõnh vaâ sû å phatá triïní chung trong khu vûcå va â trïn thïë giúiá . Camã ún öng. n Khi Töní g Bñ thû lamâ Quöcë khacá h cuaã Hanâ Quöcë [ BÒNH GIANG ] Viïcå Töní g thönë g Hanâ Quöcë Lee Jae Myung múiâ Töní g Bñ thû Tö Lêm sang thùm vúiá tû cacá h Quöcë khacá h àêuì tiïn cho thêyë sû å coi tronå g cuaã phña Hanâ Quöcë àöië vúiá quan hï å hai nûúcá cunä g nhû vúiá caá nhên àönì g chñ Töní g Bñ thû. AÃ nh: TTXVN Hanâ h trònh lûaâ àaoã trïn xa löå sö ë biïnë àöií thêtå thênì töcë . Ban àêuì àún gianã la â caiâ ma ä àöcå hack taiâ khoanã àï í lûaâ ñt tiïnì . Tiïnë túiá mötå bûúcá goiå àiïnå xûng laâ cú quan phapá luêtå àoiâ khúiã tö ë bùtæ giam vïì töiå lûaâ àaoã , rûaã tiïnì , mua baná ma tuyá ... Vêyå ma â cunä g khiïnë biïtë bao nhiïu ngûúiâ , kï í ca ã nhûnä g ngûúiâ ca ã àúiâ buön baná sanâ h soiã cû á thun thutá chuyïní khoanã tiïnì ty ã cho bonå lûaâ àaoã . Thêmå chñ ngay khi bõ cöng an thêtå phatá hiïnå ngùn canã , vênî khöng tin, cûúng quyïtë chuyïní tiïnì bùnç g àûúcå múiá yïn têm ... thoatá töiå (!). Nay laiå àïnë viïcå tû å bùtæ cocá mònh, tûå tönë g tiïnì mònh giao nöpå cho nhûnä g ke ã bùtæ cocá aoã ... Con ngûúiâ co á ve ã nhû ngayâ canâ g run rêyí , yïuë útá trûúcá moiå thû á xung quanh? Lêu nay töi vênî mú vï ì mötå thûá “chêtë ngûúiâ nguyïn thuyã ” se ä dênî dùtæ nhên loaiå vûútå qua nhûnä g khucá quanh àaná g sú å cuaã thúiâ àaiå nayâ . Nhûng múiá biïtë mònh àaä nhêmì . Khi cacá nha â khoa hocå vûaâ chûná g minh àûúcå , rùnç g co á àïnë 98,7% töí tiïn loaiâ ngûúiâ àa ä bõ thêtë lacå tû â khoanã g... 900 nganâ nùm trûúcá ! Tûcá la â con ngûúiâ nguyïn thuyã àa ä gênì nhû bõ xoaá sö,í traiá àêtë chó conâ 1.280 caá thï í sinh sanã vaâ tiïpë tucå duy trò giönë g loaiâ suötë 117 nganâ nùm cho àïnë nay. Vêyå nïn con ngûúiâ ngayâ nay àïuì thuöcå giönë g ngûúiâ hiïnå àaiå . Du â sao cunä g thêtå àaná g nï,í la â nhên loaiå vúiá dên sö ë chó bùnç g mötå tö í dên phö ë ú ã Viïtå Nam thúiâ chñnh quyïnì hai cêpë , ma â co á thï í dùtæ dñu nhau vûútå qua nhûnä g àïm trûúnâ g dû ä döiå cuaã lõch sû ã va â thiïn nhiïn àïí duy trò va â sanã sinh ra hún 8 tyã sinh linh nhû ngayâ nay. Bñ êní vï ì sû å tönì taiå cuaã con ngûúiâ la â cêu hoiã muön thuú.ã Nhûng cho töi àûúcå phepá nghi ngúâ vï ì sû å tönì taiå tiïpë theo tûâ nay trú ã ài. Mötå khi àa ä co á sû å chen ngang, dênì àõnh hûúná g, dênî dùtæ àêyì thûcå dunå g cuaã AI, thò nhûnä g kho tanâ g sacá h vú,ã tû tûúnã g, triïtë hocå khöní g lö ì - trñ khön nganâ vanå nùm cuaã loaiâ ngûúiâ se ä rúi vaoâ im lòm buiå phu.ã Àa ä co á nhiïuì canã h baoá vï ì viïcå con ngûúiâ dênì trú ã thanâ h mötå loaiå vêtå chêtë múiá , vêtå chêtë vö cú nhên taoå chùnè g hanå , ma â khöng conâ la â sinh vêtå hûuä cú tiïnì sû,ã khiïnë têm linh va â nhiïuì thû á khacá cunä g thay àöií . Vu ä tru å va â kïtë nöië vanå vêtå se ä àûúcå àõnh hònh laiå , vúiá nhûnä g thaná h thênì múiá . Khi êyë , phaiã chùng seä la â lênì thêtë lacå thû á hai cuaã loaiâ ngûúiâ , nhû 900 nganâ nùm trûúcá , va â se ä chó conâ khoanã g vaiâ nganâ ngûúiâ àuná g thêtå ... la â ngûúiâ ?! Moiå thû á têtë nhiïn vênî conâ qua á xa. Nhûng hoanâ toanâ co á thï.í Nhûnä g vu å bùtæ cocá àêuì tiïn xayã ra trong thênì thoaiå Hy Lapå . Conâ Ngayâ quöcë tï ë Ngûúiâ bõ bùtæ cocá (chñnh xacá la â Ngayâ Nanå nhên bõ cûúnä g bûcá mêtë tñch) vaoâ 30/8 hanâ g nùm, ra àúiâ múiá chó vaiâ thêpå niïn laiå àêy. Nhûng àïnë mötå lucá , con ngûúiâ tû å bùtæ cocá chñnh mònh àï í giao nöpå cho nhûnä g thï ë lûcå aoã , thò àiïuì ào á cho thêyë mötå sû å thay àöií vï ì chêtë cuaã con ngûúiâ , khöng vui chutá naoâ . T.Q Tû å bùtæ cocá [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Töní g Bñ thû Tö Lêm tiïpë Àaiå sû á Hanâ Quöcë taiå Viïtå Nam Choi Youngsam ngayâ 5/6/2025 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM “Töi tin tûúnã g manå h me ä rùnç g nhûnä g kïtë qua ã àatå àûúcå trong chuyïnë thùm lênì nayâ se ä la â àönå g lûcå va â la â nguönì camã hûná g àï í Viïtå Nam va â Hanâ Quöcë kï ë thûaâ , phatá huy va â nêng têmì quan hïå Àöië tacá Chiïnë lûúcå toanâ diïnå , àoná g gopá vaoâ sû å nghiïpå xêy dûnå g va â phatá triïní möiî nûúcá , vò hoaâ bònh, húpå tacá , phatá triïní ú ã khu vûcå va â trïn thïë giúiá ”. Thû á trûúnã g Thûúnâ g trûcå Bö å Ngoaiå giao NGUYÏNÎ MINH VUÄ

Thúâi sûå 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 10/8/2025 KIÏMÍ TRA TIÏNË ÀÖ Å THI CÖNG DÛÅ ANÁ ÀÛÚNÂ G DÊY 500KV LAOÂ CAIVÔNH YÏN Saná g 9/8, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh kiïmí tra, àön àöcë triïní khai dûå aná Àûúnâ g dêy 500kV Laoâ Cai - Vônh Yïn taiå tónh Phuá Tho.å Tham gia àoanâ cöng tacá co á UyÃ viïn dûå khuyïtë T.Û Àanã g, Pho á Chu ã tõch UyÃ ban T.Û MTTQ Viïtå Nam, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy; Thûá trûúnã g Bö å Cöng Thûúng Nguyïnî Hoanâ g Long; lanä h àaoå Vùn phonâ g Chñnh phu,ã Bö å Cöng an, Böå Quöcë phonâ g, Quên khu 2, Töní g Liïn àoanâ Lao àönå g Viïtå Nam, lanä h àaoå tónh, cacá sú,ã nganâ h 2 tónh Laoâ Cai va â Phu á Tho;å cunâ g àaiå diïnå chu ã àêuì tû va â cacá nha â thêuì . Dû å aná Àûúnâ g dêy 500kV Laoâ Cai - Vônh Yïn laâ dû å aná quan tronå g quöcë gia, àûúcå Thu ã tûúná g Chñnh phuã giao Têpå àoanâ Àiïnå lûcå Viïtå Nam lamâ chuã àêuì tû. Dû å aná co á töní g mûcá àêuì tû hún 7.410 tyã àönì g, töní g chiïuì daiâ khoanã g 229,5 km, ài qua àõa phênå 31 xa,ä thuöcå 2 tónh Laoâ Cai va â Phu á Tho,å co á töní g sö ë 468 võ trñ moná g cötå àiïnå . Kiïmí tra taiå võ trñ moná g cötå VT404 (xa ä Thaiá Hoa)â va â võ trñ cötå moná g VT369 (xa ä Dên Chu)ã - cötå àiïnå cao nhêtë dû å aná vûútå söng Lö, cao 130m, nùnå g 360 tênë , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh thùm hoiã , àönå g viïn cacá lûcå lûúnå g thi cöng vaâ höî trú å thi cöng Dûå aná Àûúnâ g dêy 500kV Laoâ Cai - Vônh Yïn. SE Ä HÚPÅ LONG CÊUÌ PHONG CHÊU MÚIÁ DÕP QUÖCË KHANÁ H Dû å aná cêuì Phong Chêu múiá àûúcå xêy dûnå g bùcæ qua söng Hönì g, nùmç trïn quöcë lö å 32C, nöië hai xa ä Phunâ g Nguyïn va â Vanå Xuên cuaã tónh Phuá Tho.å Cêuì daiâ 383m vaâ àûúnâ g dênî 2 àêuì cêuì möiî bïn daiâ hún 110m. Dûå aná àûúcå triïní khai tû â cuöië nùm 2024, coá töní g mûcá àêuì tû hún 635 tyã àönì g tû â nguönì vönë dû å phonâ g ngên sacá h Trung ûúng. Ban Quanã ly á dû å aná Thùng Long (thuöcå Böå Xêy dûnå g) la â Chu ã àêuì tû dû å aná , àún võ thi cöng laâ Binh àoanâ 12 - Töní g Cöng ty Xêy dûnå g Trûúnâ g Sún. Àïnë nay, cacá hanå g mucå tronå g yïuë nhû cocå khoan nhöiì , tru,å dêmì chû ä T àïuì àa ä hoanâ thanâ h, viïcå àucá hênî g cên bùnç g cacá nhõp chñnh àang àûúcå triïní khai nhanh choná g... Töní g gia á trõ thûcå hiïnå dû å aná àatå trïn 75%. Chuã àêuì tû va â àún võ thi cöng quyïtë têm húpå long cêuì àuná g dõp kyã niïmå 80 nùm Quöcë khaná h 2/9. Thõ satá , kiïmí tra tiïnë àö å thi cöng cêuì Phong Chêu múiá , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh hoan nghïnh Böå Quöcë phonâ g àa ä chó àaoå khêní cêpë xêy dûnå g cêuì , phucå vu å ngûúiâ dên; tiïtë kiïmå thúiâ gian thi cöng 3 thaná g, tiïtë kiïmå chi phñ lúná so vúiá dû å toaná ban àêuì . TUYÏNË ÀÛÚNÂ G SÙTÆ LAOÂ CAI-HAÂ NÖIÅ -HAIÃ PHONÂ G: GIAIÃ PHONÁ G MÙTÅ BÙNÇ G TÛ Â 19/8 Saná g 9/8, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh khaoã satá hûúná g tuyïnë xêy dûnå g tuyïnë àûúnâ g sùtæ Laoâ Cai-Ha â Nöiå -Haiã Phonâ g àoanå qua tónh Phuá Tho.å Dû å aná tuyïnë àûúnâ g sùtæ Laoâ Cai-Ha â Nöiå -Haiã Phonâ g daiâ khoanã g 419km coá àiïmí àêuì taiå võ trñ nöië ray qua biïn giúiá tónh Laoâ Cai, àiïmí cuöië taiå ga Lacå h Huyïnå , thanâ h phö ë Haiã Phonâ g, vúiá töní g vönë hún 203.000 tyã àönì g, tûúng àûúng 8,37 ty ã USD. Theo Nghõ quyïtë cuaã Quöcë höiå , se ä khúiã cöng dûå aná trong thaná g 12/2025 va â phênë àêuë hoanâ thanâ h chêmå nhêtë vaoâ nùm 2030. Tuyïnë àûúnâ g sùtæ Laoâ Cai-Ha â Nöiå -Haiã Phonâ g àoanå qua tónh Phu á Tho å daiâ hún 99km, ài qua 20 xa,ä phûúnâ g; dû å kiïnë phaiã thu höiì 621 ha àêtë ; hún 1.800 höå dên phaiã di dúiâ taiá àõnh cû. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cho biïtë , àêy laâ tuyïnë àûúnâ g sùtæ chiïnë lûúcå trong hanâ h lang kinh tïë Cön MinhHa â Nöiå -Haiã Phonâ g, kïtë nöië vúiá Trung Quöcë -Trung AÁ va â chêu Êu. Do ào,á dû å aná súmá triïní khai, hoanâ thanâ h ngayâ naoâ thò mang laiå lúiå ñch ngayâ ào.á Thuã tûúná g yïu cêuì tónh Phuá Tho å xêy dûnå g àï ì aná vï ì giaiã phoná g phoná g mùtå bùnç g, tacá h khoiã dû å aná chung; töí chûcá khúiã cöng giaiã phoná g mùtå bùnç g vaoâ ngayâ 19/8. Cunâ g vúiá ào,á phöië húpå vúiá cacá bö,å nganâ h, àún võ liïn quan raâ soatá , xêy dûnå g quy hoacå h cacá ga, khu logictics, canã g canå , khu àö thõ docå tuyïnë àûúnâ g sùtæ ; àönì g thúiâ triïní khai cacá tuyïnë giao thöng kïtë nöië àï í phatá huy töië àa hiïuå qua ã dû å aná . Trûa cunâ g ngayâ , Thu ã tûúná g khaoã satá , nghe baoá caoá vï ì àï ì xuêtë cuaã tónh Phu á Tho å liïn quan viïcå xêy dûnå g tuyïnë àûúnâ g daiâ 54km nöië phûúnâ g Hoaâ Bònh (tónh Hoaâ Bònh cu)ä vúiá phûúnâ g Viïtå Trò (tónh Phuá Tho å cu)ä . Thu ã tûúná g cho rùnç g tuyïnë àûúnâ g se ä mú ã ra khöng gian phatá triïní múiá , hanâ h lang phatá triïní docå söng Àa,â nhêtë la â khi 3 tónh trûúcá àêy gömì Hoaâ Bònh, Phuá Tho å va â Vônh Phucá àûúcå sapá nhêpå thanâ h tónh Phuá Thoå múiá , àùtå ra yïu cêuì àêyí manå h kïtë nöië giao thöng. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àönì g y á vï ì chu ã trûúng, giao Böå Xêy dûnå g xêy dûnå g quy hoacå h tuyïnë àûúnâ g theo hûúná g cao töcë , kïtë nöië vúiá cao töcë Hoaâ Bònh-Möcå Chêu; phöië húpå vúiá tónh Phuá Tho å lêpå dû å aná ; hoanâ thanâ h cacá thu ã tucå trong vonâ g 1 nùm; cacá cú quan tñnh toaná nguönì vönë , kha ã nùng thûcå hiïnå dû å aná húpå tacá cöng tû, cên àöië nguönì vönë àêuì tû cöng cuaã Trung ûúng vaâ àõa phûúng; tónh Phuá Tho å lamâ chu ã àêuì tû triïní khai dûå aná . n Saná g 9/8, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh àön àöcë triïní khai dû å aná Àûúnâ g dêy 500kV Laoâ Cai - Vônh Yïn, kiïmí tra cöng trûúnâ g xêy dûnå g cêuì Phong Chêu múiá va â khaoã satá hûúná g tuyïnë xêy dûnå g tuyïnë àûúnâ g sùtæ Laoâ Cai-Ha â Nöiå -Haiã Phonâ g àoanå qua tónh Phuá Tho.å Saná g 9/8, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh kiïmí tra, àön àöcë triïní khai dûå aná Àûúnâ g dêy 500kV Laoâ Cai - Vônh Yïn taiå tónh Phuá Thoå Thu ã tûúná g thucá àêyí triïní khai cacá dû å aná ha å tênì g Ngaây 9/8, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh thùm, tùång quaâ àöång viïn caán böå, chiïën sô Lûä àoaân 249, Binh chuãng Cöng binh (Böå Quöëc phoâng) - àún võ àang àaãm nhiïåm vêån haânh cêìu phao Phong Chêu, Thuã tûúáng biïíu dûúng nöî lûåc cuãa àún võ ngaây àïm khöng ngûâng nghó, baão àaãm lûu thöng cho nhên dên kïí tûâ khi cêìu Phong Chêu cuä bõ sêåp. AÃ nh: XUÊN TUÂ NG [ XUÊN TUNÂ G -TRONÅ G QUÊN- TTXVN ] Saná g 9/8, UyÃ ban Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam (MTTQVN) tónh Àiïnå Biïn töí chûcá lï î tiïpë nhênå nhu yïuë phêmí cuaã DABACO Viïtå Nam. Àoanâ cöng tacá cuaã Têpå àoanâ DABACO Viïtå Nam do öng Buiâ Duy Hoaâ , Giamá àöcë Cöng ty TNHH Phên boná Viïtå Nhêtå (thuöcå Têpå àoanâ DABACO), lamâ Trûúnã g àoanâ . Vï ì phña MTTQVN tónh Àiïnå Biïn co á öng Têní Minh Long, Phoá Chu ã tõch UyÃ ban MTTQ Viïtå Nam tónh Àiïnå Biïn, Chuã tõch Liïn àoanâ Lao àönå g tónh; anh Muaâ Chiïnë Thùnæ g, Pho á Chu ã tõch UyÃ ban MTTQ Viïtå Nam tónh, Phoá Bñ thû thûúnâ g trûcå Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh tónh... Taiå buöií lï,î öng Hoaâ bayâ to ã sû å chia se ã sêu sùcæ vúiá nhûnä g mêtë matá ma â ngûúiâ dên vunâ g lu ä phaiã traiã qua. “Vúiá tinh thênì tûúng thên tûúng aiá , Têpå àoanâ DABACO mong muönë gopá mötå phênì nhoã àï í ba â con súmá khùcæ phucå kho á khùn, öní àõnh cuöcå sönë g”, öng noiá . Àaiå diïnå àõa phûúng, öng Long gûiã lúiâ camã ún túiá Têpå àoanâ DABACO àaä trao tùnå g nhu yïuë phêmí va â tiïnì mùtå thöng qua sûå kïtë nöië cuaã baoá Tiïnì Phong va â Tónh Àoanâ Àiïnå Biïn. Öng Long nhênë manå h: “Nhûnä g thûcå phêmí , nhu yïuë phêmí nayâ thûcå sû å cênì thiïtë trong thúiâ àiïmí baoä lu.ä Sûå hö î trú å kõp thúiâ se ä giupá ba â con vúi bútá kho á khùn, nhanh choná g öní àõnh laiå cuöcå sönë g”. Ngay sau lïî tiïpë nhênå , àoanâ cöng tacá cuaã DABACO cunâ g cacá caná bö å cuaã MTTQVN vaâ Tónh Àoanâ Àiïnå Biïn trûcå tiïpë túiá xaä Xa Dung - àõa banâ bõ thiïtå haiå nùnå g nï ì nhêtë trong mûa lu,ä satå lú,ã lu ä quetá vûaâ qua ú ã Àiïnå Biïn. Taiå àêy, àoanâ trûcå tiïpë trao tùnå g 12 suêtë qua â cunâ g tiïnì mùtå cho nhûnä g gia àònh coá ngûúiâ tû ã vong, ngûúiâ bõ thûúng. Taiå Xa Dung, àoanâ cunä g gùpå vaâ trao tùnå g qua,â camã ún Trûúnã g banã Haná g Pu Xi cuaã xa ä - anh Muaâ A Thi. Anh Thi laâ ngûúiâ àa ä co á hanâ h àönå g kõp thúiâ , dunä g camã , quyïtë liïtå àï í cûuá gênì 100 ngûúiâ dên trong banã ranå g saná g 1/8 trûúcá khi trênå lu ä quetá tranâ vï ì banã . Àútå mûa lu ä vûaâ qua taiå Àiïnå Biïn khiïnë 10 ngûúiâ thiïtå manå g, 12 ngûúiâ bõ thûúng; 554 nhaâ dên bõ anã h hûúnã g; hún 500 àiïmí giao thöng bõ satå lú…ã Töní g thiïtå haiå ûúcá tñnh khoanã g 500 tyã àönì g. THANÂ H ÀAÅT Chia seã vúái àöìng baoâ vuâng luä Ngayâ 9/8, Têpå àoanâ DABACO Viïtå Nam phöië húpå baoá Tiïnì Phong trao tùnå g 10.000 quaã trûná g ùn liïnì , 1.000 lñt dêuì ùn, 2.400 höpå thõt vaâ hún 30 triïuå tiïnì mùtå vúiá töní g trõ gia á hún 200 triïuå àönì g, nhùmç hö î trú å àönì g baoâ bõ thiïtå haiå do thiïn tai taiå tónh Àiïnå Biïn. Öng Buiâ Duy Hoaâ , Giamá àöcë Cöng ty TNHH Phên boná Viïtå Nhêtå (thuöcå Têpå àoanâ DABACO), trao quaâ cho cacá gia àònh úã xa ä Xa Dung bõ thiïtå haiå do mûa luä Àï í doanh nghiïpå Têy Bùcæ vûútå kho á vûún lïn Taiå Diïnî àanâ Kinh tïë tû nhên Viïtå Nam (VPSF) 2025 - Phiïn àöië thoaiå cumå Têy Bùcæ bö,å cacá doanh nghiïpå Têy Bùcæ kiïnë nghõ Nhaâ nûúcá cênì hö î trú å chñnh sacá h, nguönì vönë va â àaoâ taoå nguönì nhên lûcå ; àùcå biïtå , têpå trung àêuì tû phatá triïní giao thöng kïtë nöië vunâ g, thu hutá àêuì tû, phatá triïní khoa hocå cöng nghï…å Diïnî àanâ co á sû å tham gia baoã trú å thöng tin cuaã baoá Tiïnì Phong. Chiïuì 9/8, taiå Phu á Tho,å Höiå Doanh nhên treã Viïtå Nam tö í chûcá Vonâ g àöië thoaiå àõa phûúng VPSF 2025 - Phiïn àöië thoaiå cumå Têy Bùcæ bö.å Hún 200 àaiå biïuí , àaiå diïnå cönå g àönì g doanh nhên, doanh nghiïpå tû nhên cacá tónh Têy Bùcæ (gömì cacá tónh Phuá Tho,å Laoâ Cai, Lai Chêu, Àiïnå Biïn, Sún La) vaâ nhiïuì àõa phûúng khacá trïn caã nûúcá , tham dûå chûúng trònh. Taiå Phiïn àöië thoaiå , öng Àöî Duy Liïn, Phoá Chu ã tõch Höiå Doanh nhên treã Viïtå Nam, Phoá Trûúnã g Ban Töí chûcá VPSF 2025, phatá biïuí , Têy Bùcæ , khu vûcå àùcå biïtå quan tronå g vïì chñnh trõ, kinh tïë - xa ä höiå , quöcë phonâ g - an ninh vaâ àöië ngoaiå , du â co á nhiïuì tiïmì nùng trong phatá triïní nöng nghiïpå , cöng nghiïpå , dõch vu,å du lõch…, nhûng vênî conâ àöië mùtå cacá àiïmí nghenä nhû ha å tênì g liïn kïtë rúiâ racå , quy mö doanh nghiïpå nho,ã khúiã nghiïpå àöií múiá saná g taoå chûa lan toaã manå h, vönë àêuì tû chûa tûúng xûná g… Tû â nhûnä g y á kiïnë cuaã doanh nghiïpå , lanä h àaoå Höiå Doanh nhên treã Viïtå Nam àa ä phên tñch lamâ ro ä nhûnä g kho á khùn cuaã doanh nghiïpå Têy Bùcæ ; tiïpë thu y á kiïnë àï í chuyïní túiá cacá phiïn àöië thoaiå cêpë bö,å nganâ h; baoá caoá Chñnh phuã trong Diïnî àanâ Kinh tïë tû nhên nùm 2025 diïnî ra trong thúiâ gian túiá . VIÏTË HAÂ

Nha â cö êyë ú ã bïn kia söng, möiî ngayâ phaiã bùng qua mötå cêy cêuì röiì múiá gùpå hanâ g long naoä àï í àïnë trûúnâ g. Tû â balcon nhaâ töi nhòn xuönë g, caiá boná g daná g êyë ài ài vï ì vï ì möiî ngayâ bönë bênå . Thúiâ buöií êyë nhûnä g ngûúiâ con gaiá Huï ë chûa hï ì dunâ g àïnë phûúng tiïnå co á mayá nö í va â co á töcë àö å choná g mùtå nhû bêy giú.â Trû â nhûnä g ngûúiâ ú ã qua á xa phaiã ài xe àapå , conâ laiå àa sö ë cû á àïnë trûúnâ g bùnç g nhûnä g bûúcá ài thong thaã hoanâ g cung (…) Ngûúiâ con gaiá ài qua nhûnä g hanâ g cêy long naoä bêy giúâ àa ä ú ã mötå núi xa, àa ä co á mötå àúiâ sönë g khacá . Têtë ca ã chó conâ la â ky ã niïmå . Ky ã niïmå naoâ cunä g àaná g nhú á nhûng cûá phaiã quïn. Ngûúiâ con gaiá êyë la â Diïmî cuaã nhûnä g ngayâ xûa”. Rötë cuöcå töi cunä g khöng àûúcå nhòn thêyë cêy long naoä trong chuyïnë ài Huïë êyë . Trïn nhûnä g con àûúnâ g xe qua höm êyë khöng coá cêy long naoä , hay ngûúiâ laiá xe cunä g khöng biïtë cêy long naoä àï í chó? * Cunâ g vúiá àêtë nûúcá , Huï ë àa ä thay àöií nhiïuì , rêtë nhiïuì . Qua cêuì la â àêtë Vô Da.å Nhûng khöng conâ thön Vô. Vô Daå nay àa ä àö thõ hoaá , phö ë xa,á nha â cûaã san satá . Nïuë giú â Nguyïnî Bñnh coá àïnë Huï,ë öng cunä g coá thï í viïtë : “Chiïuì nay co á mötå ngûúiâ du khacá h/ Ú Ã Vô thön maâ nhú á Vô thön” (cêu thú göcë cuaã Nguyïnî Bñnh trong baiâ “Xomá Ngû å Viïn”: “Chiïuì nay co á mötå ngûúiâ du khacá h/ Ú Ã Ngû å Viïn ma â nhú á Ngû å Viïn”). Vaoâ nha â hanâ g Vô Da å Xûa, nhên lucá mûa thûa, töi cöë men cacá vunä g nûúcá lênì ra bú â nhòn söng Hûúng bõ hepå laiå chö î nayâ vò giûaä donâ g la â Cönì Hïnë . Nhûng quaã thêtå , nïuë khöng àûúcå ai noiá cho trûúcá thò khöng biïtë ào á la â caiá baiä nöií tiïnë g giûaä söng vò nhòn cûá tûúnã g ào á la â bú â bïn kia búiã cêy cöië , nhaâ cûaã ken dayâ khöng thêyë àêuì va â cuöië baiä . Baiä co á tïn nhû thïë vò xûa úã ào á co á rêtë nhiïuì hïnë , thû á àùcå sanã lamâ nïn moná cúm hïnë Huï ë àêyì phong võ. Giúâ khöng biïtë hïnë àï í lamâ moná cúm êyë , ngûúiâ ta gom vïì tû â nhûnä g núi naoâ ? Canã h sùcæ thay àöií nhiïuì , nhõp sönë g Huï ë cunä g khacá hùnè xûa. Trõnh Cöng Sún mêtë àa ä ngotá mötå phênì tû thï ë ky.ã Nïuë conâ sönë g, öng seä khöng tòm àêu ra nhûnä g bûúcá chên “thong thaã hoanâ g cung”. Huïë cunä g àöng àucá va â tùcæ àûúnâ g vaoâ giú â cao àiïmí . Töi àïnë Huïë va â thêyë ngacå nhiïn trûúcá sû å önì a,ä söi àönå g cuaã Phö ë Têy ú ã Huï.ë * Thúiâ tiïtë ú ã Huï ë cunä g thay àöií . Múiá co á thaná g Sauá dûúng lõch maâ gùpå phaiã anã h hûúnã g trênå baoä súmá , Huï ë mûa daiâ va â lúná qua.á Àïnë mûcá nûúcá tranâ mùtå sên khêuë lamâ trïn söng Hûúng khiïnë Chung kïtë cuöcå thi Hoa hêuå Viïtå Nam phaiã hoanä , luiâ ngayâ . Anh em úã Huïë baoã ngayâ trûúcá , phaiã àöi ba thaná g nûaä , Huï ë múiá mûa nhû thï.ë Mûa Huï ë nöií tiïnë g. Mûa Huïë ài vaoâ thi ca, nhacå , hoaå ... Cunä g gênì trùm nùm trûúcá , nùm 1941, Nguyïnî Bñnh viïtë trong baiâ “Giúiâ mûa ú ã Huï”ë : “Giúiâ mûa ú ã Huï ë sao buönì thï!ë / Cû á keoá daiâ ra àïnë mêyë ngayâ / Thïmì cu ä nön nao àanâ kiïnë àoiá / Giúiâ mú â ngao nganá mötå loaiâ mêy”. Ba mûúi hai nùm sau ào,á nùm 1973, nha â thú Tö ë Hûuä viïtë trong “Nûúcá non nganâ dùmå ”: “Nöiî niïmì chi rûaá , Huï ë úi!/ Ma â mûa xöië xa ã trùnæ g trúiâ Thûaâ Thiïn”. Sau cêu thú nayâ , húi khoá àï í noiá thïm gò nûaä vï ì mûa Huï ë trong thi ca vò coá le ä àïnë nhû thïë àa ä la â hay nhêtë röiì . Coá chùng thò nhùcæ thïm mötå chutá vï ì nha â thú bònh dên Nguyïnî Vùn Phûúng (Phûúng Xñch lö), ngûúiâ àa ä nhòn ra mûa Huï ë co á àu ã bayã sùcæ nhû cêuì vönì g trong baiâ thú “Bayã mauâ mûa Huï”ë . Baiâ thú co á bönë khö í nhûng chó xin lûúcå ra àêy nhûnä g cêu nhaâ thú chó mauâ cuaã mûa Huï:ë “Mûa ào ã bïn àûúnâ g hay aná h phûúnå g soi?”, “Mûa àen trïn trúiâ , mûa tñm dûúiá söng”, “Ai àaä tö lïn nhûnä g manã g mêy hönì g?”, “Àùmæ hönì mònh trong nhûnä g giotå mûa xanh”, “Nhûnä g àoaá mûa vanâ g lêpë laná h trïn hoa”, “Riïng anh lang thang mûa trùnæ g nhatå nhoaâ ”. Ào á la â trong thú, conâ trong nhacå thò baiâ hatá “Mûa trïn phöë Huï”ë , nhacå Minh Ky,â lúiâ thú Tön Nûä Thuyå Khûúng àûúcå coi la â hay nhêtë trong nhûnä g baiâ viïtë vï ì hoùcå co á nhùcæ túiá mûa Huï.ë Àöië vúiá nhiïuì ngûúiâ , ào á la â baiâ hatá hay nhêtë vï ì xû á Huï.ë “Chiïuì mûa trïn Kinh àö Huï/ë Tiïnë g mûa conâ vûúng kyã niïmå / Ngayâ quen nhau dûúiá chên Thiïn Muå em conâ nhú á khöng?”; “Chiïuì mûa phöë buönì / Chiïuì mûa phöë xûa u buönì / co á ai mong àúiå / Mötå ngûúiâ biïnì biïtå núi mö/ Àï í nhú á vúiá thûúng mötå ngûúiâ ”; “Chiïuì nay mûa trïn phöë Huï/ë Biïtë ai àa ä quïn ai röiì / Hatå mûa rúi vênî rúi, rúi àïuì cho lonâ g u hoaiâ ”… Lamâ nïn ca khucá nhû tiïnë g goiå hönì cuaã Huï ë ào á la â hai ngûúiâ co á donâ g mauá Hoanâ g töcå . Nhacå sô Minh Kyâ co á tïn khai sinh laâ Nguyïnî Phucá Vônh My,ä sinh nùm 1930. Öng laâ chauá nùm àúiâ cuaã vua Minh Manå g, co á vai vï ë ngang vúiá Baoã Àaiå . Ngoaiâ “Mûa trïn phöë Huï”ë , Minh Kyâ co á nhiïuì baiâ nöií tiïnë g khacá nhû “Thûúng vïì xû á Huï”ë , “Ngûúiâ em Vô Da”å , “Xuên àaä vï”ì , “Àa â Latå hoanâ g hön”, “Nhúá Nha Trang” (Minh Ky â sinh ú ã Nha Trang)… Öng mêtë thaná g 8 nùm 1975, khi múiá co á 45 tuöií . Conâ Tön Nû ä Thuy å Khûúng tïn thêtå la â Cöng Tùnç g Tön Nûä Hy ã Khûúng, sinh nùm 1937 taiå Vy ä Da,å Huï,ë mêtë nùm 2021 taiå thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh. Laâ con cuaã nha â thú nöií tiïnë g Ûng Bònh Thucá Gia å Thõ (mötå Hoanâ g thên nhaâ Nguyïnî ), ba â cunä g saná g tacá nhiïuì , àa ä in sauá têpå thú, laâ höiå viïn Höiå Nha â vùn thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh. * Tiïpë macå h thú vïì Huï.ë Ky â la å la â àïnë àêuì nhûnä g nùm 40 thïë ky ã trûúcá , Hoaiâ Thanh viïtë trong “Thi nhên Viïtå Nam”: “Huïë àepå , Huï ë nïn thú. Ai chùnè g noiá thï?ë Ai chùnè g thêyë thï?ë Nhûng sao hònh anã h Huï ë trong thi ca laiå têmì thûúnâ g thï?ë Co á le ä canã h Huïë qua á huyïnì diïuå , qua á mú manâ g khöng biïtë ta ã thï ë naoâ cho thoatá saoá . Cunä g co á le ä ngùmæ canã h Huï,ë ngûúiâ ta khoá traná h àûúcå caiá buönì vú vêní , no á la â khñ võ riïng cuaã xû á nayâ va â lonâ g ngûúiâ ta khöng àuã thanã nhiïn àïí ghi lêyë hònh sùcæ riïng cuaã möiî vêtå ”. Co á le ä búiã xûa, vïì Huï ë thûúnâ g chó coá thú xûúná g hoaå , thu â tacå . Chùcæ thú vï ì Huï ë bùtæ àêuì hay khi trïn bûúcá àûúnâ g phiïu batå giang hö,ì Nguyïnî Bñnh dûnâ g chên taiå Huï ë chûnâ g mötå nùm, 1940 - 1941 vaâ viïtë mötå loatå 13 baiâ thú vï ì Huï.ë Phaiã àïnë öng, múiá co á nhûnä g cêu thú vïì Huï ë nhû: “Cêuì cong nhû chiïcë lûúcå nga/â Söng daiâ maiá tocá cung nga buöng hú”â ; “Suötë giúiâ khöng mötå àiïmí sao/ Suötë giúiâ mûcå ú ã núi naoâ loang ra”; “Thêm u mötå daiã hoanâ g thanâ h/ Àònh suöng con ená khöng àanâ h bay ài”; “Àïm tanâ chùnè g co á chiïm bao/ Àïm tanâ co á mêyë chomâ sao cunä g tanâ / Chená sêuì àö í ûútá tranâ g giang/ Canh gaâ bïn nú á giùnç g sang bïn nayâ ”; “Gio á thu cû á maiä trïu ngûúi/ Àöi thên aoá monã g túi búiâ bay lïn/ Dõu danâ g àöi ngoná tay tiïn/ Giûä hú â mepá aoá lamâ duyïn qua àûúnâ g”… Tiïpë macå h lucå batá hay vï ì àêtë Thênì Kinh, Buiâ Gianá g co á cêu àûúcå nhiïuì ngûúiâ nhùcæ nhú:á “Da å thûa xû á Huï ë bêy giú/â Vênî conâ nuiá Ngû å bïn bú â söng Hûúng”. Sau ào,á Nguyïnî Duy, vênî cûá la â lucå batá : “Töi vïì xû á Huï ë mûa sa/ Em úi Àönì g Khaná h àa ä la â ngayâ xûa/ Töi vï ì xû á Huï ë chiïuì mûa/ Em úi aoá trùnæ g bêy giú â ú ã àêu”; “Chúå chiïuì Bïnë Ngû å chûa tan/ Ai ài ngûúcå döcë Phu á Cam mötå mònh”. Co á mötå baiâ thú, khöng phaiã lucå batá , rêtë hay vï ì Huï.ë “Tamå biïtå Huï”ë cuaã Thu Bönì . “Búiã vò em dùtæ anh lïn nhûnä g ngöi àïnì cö/í Nïn chená ngocå giú â chòm dûúiá àayá söng sêu/ Nhûnä g lùng têmí nhû hoanâ g hön chönë g laiå ngayâ quïn lanä g/ Mùtå trúiâ vanâ g va â mùtæ em nêu”; “AoÁ trùnæ g húiä thuú ã tòm em khöng thêyë / Nùnæ g minh mang mêyë nhõp Tranâ g Tiïnì / Noná rêtë Huï ë ma â àúiâ khöng phaiã thï/ë Mùtå trúiâ lïn tû â phña noná em nghiïng”; “Nhõp cêuì cong vaâ con àûúnâ g thùnè g/ Mötå àúiâ anh ài maiä chùnè g vï ì àêu/ Con söng dunâ g dùnç g con söng khöng chayã / Söng chayã vaoâ lonâ g nïn Huïë rêtë sêu”… Ngûúiâ ta kï í rùnç g trong mötå cuöcå tro â chuyïnå , trao àöií vï ì thú, traã lúiâ cêu hoiã “Xin chõ àaná h gia á nhûnä g saná g tacá thú vï ì Huï”ë , nha â thú Huï ë Lêm Thõ Myä Daå noiá : Chó cênì nhùcæ àïnë mötå baiâ thú cuaã Thu Bönì la â àu.ã Cunä g giönë g nhû nhacå phêmí “Diïmî xûa” cuaã Trõnh Cöng Sún, àùnç g sau “Tamå biïtå Huï”ë cunä g co á boná g mötå giai nhên. Baâ tïn la â Minh Chêu, mötå nû ä nghï å sô nhiïpë anã h tre ã àûúcå Höiå Vùn nghï å Thûaâ Thiïn Huïë cû ã ài dênî Thu Bönì va â mötå sö ë vùn nghïå sô tham quan Huï ë mötå lênì vaoâ àêuì nhûnä g nùm 80 xa xûa êyë . Buöií chiïuì dênî lïn àïnì thò töië khuya, khoanã g hún 11 giúâ àïm Thu Bönì àïnë nha â goiå Minh Chêu ra cûaã àïí trao banã viïtë tay baiâ thú nayâ . * Huï ë thay àöií nhiïuì nhûng coá le ä co á mötå thû á khöng thay àöií : Con ngûúiâ Huï.ë Thiïnå lanâ h va â tònh nghôa. Chuyïnë àïnë Huï ë höiì thaná g sauá vûaâ qua, töi tòm vaâ gùpå mùtå laiå bönë àûaá em ú ã Huï ë sau 35 nùm àûtá liïn lacå . Khi töi hocå ú ã thanâ h phö ë Krasnodar úã miïnì nam nûúcá Nga thò bönë em gaiá Huïë nayâ - Hûúnâ g, Sao, Trinh, Hùnç g lamâ viïcå ú ã mötå liïn húpå dïtå ú ã àêyë theo chûúng trònh húpå tacá lao àönå g. Thúiâ àiïmí ào á co á túiá khoanã g ba nghòn cö gaiá Viïtå Nam lamâ viïcå trong hai tö í húpå dïtå rêtë lúná taiå àêy. Ba anh em chung phonâ g gömì anh Lï Khùcæ Hunâ g, Buiâ Quöcë Trûúnå g va â töi quen vúiá mötå sö ë ngûúiâ trong hoå va â thên vúiá bönë em gaiá trïn. Hoå cunâ g ú ã mötå phonâ g trong kyá tucá xa á cuaã nha â mayá . Cacá dõp nghó lï,î Tïtë , cacá em thûúnâ g nêuë nûúná g kha á thõnh soanå múiâ anh em töi vaoâ chung vui. Töi nhúá mötå caiá Tïtë , cacá em khöng hïì àunå g àuaä , ngöiì nhòn chuná g töi ùn röiì öm nhau khocá . Vò nhúá nha!â Töi vï ì nûúcá nùm 1987, ba nùm sau, 1990, bönë àûaá cunä g trú ã vï.ì Töi vúiá anh Hunâ g co á lïn Nöiå Baiâ àoná cacá em. Nhûnä g nùm sau àoá àêtë nûúcá rêtë kho á khùn nïn chuná g töi khöng giûä àûúcå liïn lacå . Maiä gênì àêy, mötå ngûúiâ banå Huï ë cuaã töi tònh cúâ biïtë mötå trong bönë àûaá co á quen töi, chuná g töi múiá co á söë àiïnå thoaiå cuaã nhau. Vaâ dõp töi àïnë Huï ë lamâ viïcå , chuná g töi gùpå mùtå . Àiïuì tuyïtå vúiâ la â sau 35 nùm bùtå tin, höm gùpå laiå , chuná g töi thêyë thoaiã maiá , thên thiïtë nhû thúiâ conâ son tre,ã chuyïnå nú ã khöng dûtá nhû ngö rang. Mùcå du â sö ë phênå möiî àûaá khacá nhau, àûaá matá mùtå , àûaá vêtë va ã nhûng vênî laâ nhûnä g tònh camã vö tû nhû thuúã mûúiâ chñn, àöi mûúi. n Söng Hûúng, nhòn tûâ cöní g Chuaâ Thiïn Muå [ LÏ XUÊN SÚN ] Höm êyë , trïn xe khi ài qua àoanå àûúnâ g gênì Khacá h sanå Morin vaâ Trung têm Nghïå thuêtå Àiïmì Phunâ g Thõ ú ã Huï,ë nhòn hanâ g cêy rêtë àepå , töi noiá vúiá ngûúiâ laiá xe: “Nïuë thêyë cêy long naoä , em chó cho anh nhe”á . Töi ngoã lúiâ nhû thï ë vò àa ä tû â lêu àocå va â nhúá àoanå höiì ûcá cuaã Trõnh Cöng Sún vï ì mötå trong nhûnä g baiâ hatá nöií tiïnë g nhêtë cuaã öng: “Thuú ã êyë co á mötå ngûúiâ con gaiá rêtë mong manh, ài qua nhûnä g hanâ g cêy long naoä la á li ti xanh mûútá àï í àïnë trûúnâ g àaiå hocå vùn khoa úã Huï.ë (...) Kyá sûå Chuã nhêåt 10/8/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Nhûäng àoaãn khucá Huïë

Phoáng sûå 5 Chuã nhêåt 10/8/2025 Trong sö ë àõa phûúng úã tónh Kon Tum cu,ä nay sapá nhêpå vaoâ tónh Quanã g Ngaiä , xa ä Búâ Y thûúnâ g àûúcå nhùcæ àïnë kha á nhiïuì , vò àõa banâ co á àiïmí giapá biïn giúiá Laoâ , Campuchia goiå la â Nga ä ba Àöng Dûúng. Àöng Dûúng laâ caiá tïn nhùcæ vï ì sû å kiïnå nùm 1887, thûcå dên Phapá thanâ h lêpå Liïn bang Àöng Dûúng sau khi àaä baoã hö å Campuchia (1863), chiïmë kinh àö Huïë (1883), sapá nhêpå Laoâ sau cuöcå chiïnë Phapá -Xiïm (1893), bö í sung Quanã g Chêu cuaã Trung Quöcë (1898) sau khi thuï cuaã nha â Thanh vúiá thúiâ hanå 99 nùm. MÛN CHAOÃ , KHUÁN PÙN Taiå xa ä Bú â Y, khi ài qua cacá ngöi lanâ g cuaã ngûúiâ Mûúnâ g, Thaiá , Brêu, Gie ã Triïng, núi àêu cunä g vùnæ g boná g ngûúiâ , vò saná g súmá ba â con àa ä hö ì húiã bamá rêyî ca â phï, loaiå ca â phï Arabica. Buön lanâ g chó coá tre ã em va â ngûúiâ gia â ngöiì trong nhaâ co á chiïcë ö tö àúiâ múiá , hoùcå xe mayá cayâ . Thónh thoanã g töi nhú â caná bö å Biïn phonâ g ài cunâ g hoiã vui ba â con mötå cêu “truná g ca â phï vui qua,á tiïnë g àönì g baoâ la â gò?”. Nhûnä g cu å gia â ngûúiâ Mûúnâ g àapá laiå va â cûúiâ : “khuná pùn”, ngûúiâ Brêu thò àapá “mûn chaoã ”. Öng Xa Vùn Hunâ g, mötå ngûúiâ dên sönë g canå h thuyã àiïnå Söng Àaâ thuöcå tónh Hoaâ Bònh (nay laâ tónh Phuá Tho)å , vûaâ àapá xe tû â miïnì Bùcæ vaoâ àï í thùm ba â con ú ã vunâ g àêtë Nga ä ba Àöng Dûúng. Öng Hunâ g cho biïtë , ngoaiâ miïnì Bùcæ nghe noiá trong nayâ ai cunä g truná g tiïnì ty ã tû â thu nhêpå ca â phï nïn ngûúiâ naoâ cunä g chönå rönå , chauá cuaã öng co á 2 ngûúiâ thò mötå ngûúiâ thu àûúcå 4 ty ã àönì g, mötå ngûúiâ thu àûúcå hún 5 tyã àönì g sau hai nùm truná g ca â phï. Öng Hunâ g têm sû:å “Höiì ài kinh tï ë múiá vö àêy thò nhiïuì ngûúiâ lo sötë retá , röiì ngaiå xa quï, nhûng röiì bêy giú â thò tiïcë cunä g khöng conâ kõp”. Öng Xa Vùn Khoa, dên töcå Mûúnâ g ú ã lanâ g Bùcæ Phong, àoná 3 ngûúiâ chauá vaoâ thùm. Öng cunä g liïn tucå nhênå àûúcå àiïnå thùm hoiã , chucá mûnâ g tûâ ba â con ú ã tênå vunâ g thuyã àiïnå Söng Àa.â Ai cunä g noiá vúiá öng vï ì “khuná pùn”. Öng Khoa dênî töi ài qua con àûúnâ g thön àïí ra rêyî ca â phï. Öng cho biïtë , bûaä nay truná g ca â phï, co á nha â mua ö tö, nhûng coá nha â mua caã xe cöng nöng 3 cêuì , nhiïuì gia àònh xêy dûnå g laiå nha,â chûa bao giúâ mua ö tö nhiïuì nhû thï.ë Ú Ã tónh Àùkæ Lùkæ , àa sö ë nöng dên trönì g ca â phï ài xe cöng nöng 1 cêuì va â phña sau keoá theo rú moocá chú ã caâ phï, hö ì tiïu. Nhûng úã vunâ g àêtë Nga ä ba Àöng Dûúng, rêyî ca â phï phaiã treoâ lïn nhûnä g con döcë dûnå g ngûúcå trïn àöiì Àùkæ Xu,á vò vêyå nöng dên úã àêy truná g ca â phï àa ä mua luön loaiå mayá 3 cêuì . Nhûnä g chiïcë mayá cayâ Iseki cuaã Nhêtå Banã co á tiïnë g nö í kha á lúná . Thónh thoanã g laiå co á tiïnë g êmì êmì vang lïn tû â àêuì lanâ g túiá cuöië lanâ g, kemâ theo ào á la â tiïnë g laoå xaoå cuaã baná h xe lùn trïn àûúnâ g bï töng. Öng Khoa cho biïtë , sau 2 nùm truná g ca â phï, ba â con liïn tucå chú ã phên boná àï í boná thucá cho cêy caâ phï, hy vonå g tiïpë tucå mötå muaâ böiå thu. GIÊCË MÚ BRÊU Ngay giûaä thön Àùkæ Mï,ë xa ä Bú â Y vênî conâ mötå banâ thú â va â cêy nïu ruä xuönë g dûúiá cún mûa àêuì muaâ ú ã vunâ g biïn viïnî . Ngûúiâ dên trong lanâ g vûaâ tö í chûcá lï î höiå mûnâ g luaá múiá , cunâ g nhau ùn moná mêy àùnæ g nêuë vúiá mön thucå , chim, chuötå rûnâ g. Dên töcå Brêu sönë g ú ã àêy thuöcå diïnå àûúcå Chñnh phu ã co á chñnh sacá h baoã vï,å phatá triïní . Ngûúiâ Brêu hiïnå chó co á 146 hö å vúiá 546 nhên khêuí . Hai nùm nay, ngûúiâ Brêu luön nhùcæ àïnë “mûún chaoã ”, tûcá la â vui lùmæ , vui nhiïuì . Ba â Àinh Thõ Khiïm, Bñ thû Chi bö å thön Àùkæ Mï,ë chó vaoâ nhûnä g ngöi nhaâ gênì ào á va â cho biïtë , ngûúiâ Brêu àang “nhiïtå ta â vï” (uönë g rûúuå mûnâ g), truná g ca â phï nïn nhiïuì gia àònh àang vui. Nïuë nùm 2009, ài vaoâ Àùkæ Mï ë thò chó thêyë nhûnä g ngöi nha â lamâ bùnç g lö ì ö, maiá lúpå tranh vaâ nhûnä g ngûúiâ àanâ ba â cêmì têuí thuöcë nha ã khoiá giönë g nhû cacá töcå ngûúiâ trïn àêtë Laoâ . Conâ giú â àêy, nhaâ cuaã ngûúiâ Brêu àaä àûúcå xêy dûnå g khang trang sau nhûnä g muaâ ca â phï thùnæ g lúiå . Ba â Khiïm toã ve ã vui mûnâ g va â noiá vï ì nhûnä g àiïuì tûnâ g la â chuyïnå khöng tûúnã g cuaã ngûúiâ Brêu: “Coá àêyë , nhaâ A Hanå h thu 30 tênë tûúi, tñnh ra laâ hún 1 ty,ã co á tiïnì mua mayá cayâ , sûaã nha â múiá ”. “1 ty ã àönì g 1 muaâ ca â phï” – töi cunä g nhùcæ ài nhùcæ laiå àiïuì nayâ vaâ giêtå mònh. Vò mötå töcå ngûúiâ tûnâ g sönë g lang thang suötë chiïuì daiâ biïn giúiá , thûcá ùn cuaã ho å la â chuötå , nhñm, heo rûnâ g, nai, conâ hatå luaá àûúcå tra trïn sûúnâ nuiá va â chú â àïnë ngayâ thu haiá , luön cêuì cho mûa thuênå , gioá hoaâ . Nhûng nay coá àûúcå sö ë tiïnì hanâ g ty ã àönì g thûcå sû å la â àiïuì khöng tûúnã g. Anh A Xa,â sinh nùm 1984, kïí vï ì cacá h lamâ kinh tïë cuaã lúpá tre ã Brêu la â gacá chuyïnå riïng tû, biïtë hy sinh. Anh vaâ banå be â vaoâ tênå TPHCM àïí lamâ cöng nhên, lamâ thuï, sau àoá anh gûiã tiïnì vï ì cho vú å la â chõ Y Phûúng àïí trang traiã cuöcå sönë g hùnç g ngayâ , àönì g thúiâ mua phên boná àï í àêuì tû cho túiá ngayâ thu haiá ca â phï Arabica. GIÊCË MÚ BÏN ÀÛÚNÂ G BIÏN Xa ä Bú â Y khöng phaiã la â vunâ g tronå g àiïmí trönì g ca â phï Arabica úã miïnì Têy cuaã tónh Quanã g Ngaiä . Tuy nhiïn, xa ä nùmç ngay Ngaä ba Àöng Dûúng, nïn cêu chuyïnå kiïmë bacå ty ã tû â ca â phï cuaã ngûúiâ dên àõa phûúng àa ä vûútå khoiã àûúnâ g biïn àïnë vúiá ngûúiâ dên Laoâ va â Campuchia. Anh Khammuonsengtum, caná bö å huyïnå Phouvong tónh Attapeu, Laoâ , tûnâ g chia se ã vúiá töi sû å thaná phucå nöng dên Viïtå Nam. Vò vunâ g Nam Laoâ rêtë ngheoâ , thu nhêpå bònh quên cuaã caná bö å va â ngûúiâ dên bïn àoá chó tûúng àûúng khoanã g 2 triïuå àönì g/thaná g. Àûúnâ g lïn Ngaä ba Àöng Dûúng batå nganâ rêyî ca â phï nùmç tû â lonâ g chaoã lïn lûng àöiì , giönë g nhû àûúnâ g cong cuaã chiïcë eo con gaiá . Öng Thao Laoâ , gia â lanâ g thön Àùkæ Rùng, xaä Bú â Y, nêng canâ h ca â phï àang trôu quaã va â cho biïtë , lênì naoâ ba â con Laoâ sang giao lûu cunä g àûúcå tùnå g cêy caâ phï, nhûng hoå khöng phatá triïní àûúcå nhû phña Viïtå Nam nïn vênî ngheoâ . Öng Laoâ nùm nay 78 tuöií , nhûng vúå chönì g vênî sú ã hûuä 700 göcë ca â phï, tû â àêuì nùm túiá nay, öng trönì g thïm 150 göcë ca â phï. Baoá caoá chñnh trõ cuaã Àanã g bö å xa ä Bú â Y, nhiïmå ky â 2025-2030 (vûaâ tö í chûcá àaiå höiå xong) nïu ro,ä àõa phûúng phênë àêuë àatå 8.600 ha cêy lêu nùm, trong àoá trönì g múiá 350 ha ca â phï, 340 ha cêy cao su vaâ 50 ha cêy ùn qua.ã Öng Nguyïnî Hoanâ g Giang, Chuã tõch UBND tónh Quanã g Ngaiä , trong chuyïnë cöng tacá túiá xa ä Bú â Y vûaâ qua àa ä àï ì cêpå túiá viïcå se ä chó àaoå Sú ã Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g, Sú ã Khoa hocå va â Cöng nghïå àönì g hanâ h vúiá ngûúiâ nöng dên, hûúná g túiá phatá triïní nöng nghiïpå cöng nghïå cao, nêng cao giaá trõ nöng sanã . Öng Thao Laoâ nhùcæ laiå lúiâ lanä h àaoå tónh Quanã g Ngaiä va â cho biïtë , “àúiâ sönë g ba â con giú â àa ä kha á lïn, nhûng cunä g mong ngûúiâ Laoâ phatá triïní àï í ngayâ Tïtë cunâ g sang àêy uönë g rûúuå , ca hatá ”. n Trong hai nùm 2024-2025, thu ã phu ã Têy Nguyïn truná g àêmå ca â phï. Chó tñnh riïng huyïnå Àùkæ Mil (tónh Àùkæ Nöng cu)ä , cacá laoä nöng àaä sùmæ 1.000 ö tö trong nùm 2024. Xaä Bú â Y (huyïnå Ngocå Höiì , tónh Kon Tum cu,ä nay thuöcå tónh Quanã g Ngaiä giapá Laoâ va â Campuchia) cunä g chung niïmì vui êyë ... [ LÏ VÙN CHÛÚNG ] Gia â lanâ g Thao Laoâ (giûaä ) chia seã niïmì vui vúiá Trung taá Nguyïnî Vùn Thûúng, caná bö å Àönì Biïn phonâ g Cûaã khêuí quöcë tï ë Bú â Y, àaiå biïuí HÀND xa ä Bú â Y Cacá gia àònh taiå xa ä Bú â Y àïuì sùmæ mayá cayâ , hoùcå ö tö àúiâ múiá àï í ài du lõch Xaä tyã phuá núi biïn viïîn Öng Xa Vùn Khoa, dên töcå Mûúnâ g, kï í laiå cêu chuyïnå sönë g chïtë àïí co á ngayâ trú ã thanâ h nöng dên bacå ty.ã Öng kï,í nùm 1992, tûâ vunâ g lonâ g hö ì thuyã àiïnå Hoaâ Bònh ngoaiâ Bùcæ ài kinh tïë múiá vaoâ Bú â Y, khi núi àêy nuiá rûnâ g êm u, muâ mõt va â sötë retá liïn miïn. Múiá vaoâ àûúcå 20 ngayâ thò thêyë 3 ngûúiâ con cuaã öng Àinh Vùn Mïnë cunâ g ài bõ sötë retá chïtë ca,ã co á khi ài qua xomá khöng thêyë co á ai nêuë cúm vò gênì nhû caã xomá àang sötë li bò. Vêyå röiì cö ë gùnæ g bamá tru,å maiä túiá nùm 2022 thò caã lanâ g böiå thu, öng mua chiïcë ö tö 7 chöî ngöiì àï í gia àònh ài du lõch. AÃ nh: LÏ VÙN CHÛÚNG BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Tacá gia ã (bòa traiá ) cunâ g nöng dên Laoâ bïn kia cûaã khêuí Bú â Y

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==