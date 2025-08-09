Báo Tiền Phong số 221/2025

3 THỜI SỰ Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 Không được trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử của những ngày tháng Tám lịch sử, nhất là giây phút Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, nhưng qua nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của Đảng, qua tư liệu trong nước và quốc tế, qua lời kể của người thân, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, cảm nhận rất rõ khí thế hào hùng của dân tộc trong những ngày mùa Thu lịch sử tháng Tám năm 1945. “Cả nước sục sôi, theo tiếng gọi của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân cả nước thấy rằng thời cơ giành độc lập đã tới, và mọi người truyền tai nhau: “Đi thôi!”. “Tôi được nghe kể lại rằng, thời điểm đó dân chúng náo nức xuống đường tổng khởi nghĩa giành chính quyền, ai cũng muốn được trở thành người làm cách mạng”, ông Hà nói. Và rồi, ngày 2/9/1945, chính thức mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, trong thời đại Hồ Chí Minh, theo cách gọi của PGS.TS Nguyễn Mạnh Hà. TỪ BẾN NHÀ RỒNG Nhưng để có được Ngày Độc lập ấy, dân tộc Việt Nam đã trải qua một hành trình đầy gian truân và kỳ vĩ, khởi đầu từ một con người, một lý tưởng và một hành trình tìm đường cứu nước xuyên ba châu lục... Ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, chàng trai Nguyễn Tất Thành rời bến cảng Nhà Rồng, mang trong tim khát vọng “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”. Theo GS.TS sử học Mạch Quang Thắng, Ủy viên Hội đồng Khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự kiện này là kết quả của tư duy và hành động rất đúng đắn của người thanh niên Nguyễn Tất Thành sau khi cảm nhận được sự thất bại của con đường cứu nước của các thế hệ trước. Cuối tháng 12/1920, tại Đại hội 18 Đảng Xã hội Pháp, Bác trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên, trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Đó là mốc đánh dấu Bác tìm thấy mục tiêu và con đường mới, rất đúng đắn, phù hợp với sự phát triển của dân tộc Việt Nam: Mục tiêu chủ nghĩa cộng sản, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. “Đây không chỉ là sự kiện mang dấu ấn cá nhân Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc, mà còn có ý nghĩa rất to lớn đối với cách mạng Việt Nam. Bởi vì, sau sự kiện này, Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin về Việt Nam, chuẩn bị về mọi mặt cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, khẳng định lại mục tiêu và con đường phát triển của dân tộc Việt Nam”, GS.TS Thắng nói. Sau 30 năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài, năm 1941, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trở về nước, trực tiếp lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa. Theo PGS.TS Hà, từ khi Đảng ra đời, đường lối giải phóng dân tộc, giành độc lập, mang lại tự do cho nhân dân đã chạm vào khát vọng ngàn đời của dân tộc. Nhân dân nhận ra đây là tổ chức có thể hiện thực hóa mong muốn của mình, nên họ tự giác đi theo. Đó là sự lựa chọn tự thân, từ lòng yêu nước, từ khao khát đổi đời. “Thời điểm năm 1945, cả nước chỉ có khoảng 5.000 đảng viên hoạt động bí mật, nhưng đã vận động, lãnh đạo hàng triệu người dân cả nước đứng lên khởi nghĩa giành độc lập. Điều đó cho thấy, nhân dân đặt niềm tin vào Đảng, vào Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Hà nói. TIẾNG NÓI KHAI SINH KỶ NGUYÊN ĐỘC LẬP Từ hành trình ra đi tìm con đường “tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”…, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong thời khắc thiêng liêng, chỉ một câu nói mở đầu của Bác Hồ: “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?” đã đủ lay động lòng người. “Cả Quảng trường Ba Đình khi đó đồng thanh đáp lại: “Có!”, cho thấy sự đồng thuận, sự tin tưởng và tình cảm rất lớn của nhân dân dành cho một chính phủ cách mạng non trẻ, theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Mạnh Hà Theo GS.TS Sử học Mạch Quang Thắng, bản Tuyên ngôn Độc lập đã chính thức khai sinh một chế độ chính trị hoàn toàn mới trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam với Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Với chế độ chính trị này, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ, làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình. “Từ đây, Đảng ta trở thành một Đảng cầm quyền, cầm quyền là do uy tín của Đảng qua bao hi sinh, kể cả hi sinh tính mệnh của những người cộng sản, rồi được nhân dân tín nhiệm trao quyền lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa dân tộc phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, ông Thắng nói. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ dẫn lại một phần Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1789, khẳng định những quyền cơ bản: “Quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” là quyền trời cho, không ai có thể tước đoạt. Theo nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Mạnh Hà, Bác không chỉ dẫn lại các tuyên ngôn ấy như một cách tạo tính chính danh quốc tế, mà còn thể hiện một lập luận rất sắc sảo. Bác nói: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Đó là lời của Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ. Nhưng Bác lập tức suy rộng ra: Nếu con người có quyền ấy thì dân tộc - một cộng đồng người - cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. “Ở đây, Bác vừa khẳng định quyền con người, vừa nâng tầm thành quyền dân tộc. Và sâu xa hơn, Bác như muốn gửi đến các cường quốc, đặc biệt là Mỹ và Pháp, một thông điệp rõ ràng: Nếu cha ông các ông từng viết ra những bản tuyên ngôn ấy, thì ngày hôm nay, các ông không có lý do gì để chối bỏ quyền độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam”, ông Hà nói. Trong phần cuối của bản Tuyên ngôn Độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Theo GS. TS Thắng, điều đó biểu thị quyết tâm không gì lay chuyển được của toàn dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy thành quả cách mạng đã giành được. Đặc biệt, theo ông, thời điểm ấy, sự khẳng định đó có ý nghĩa rất lớn khi cách mạng Việt Nam đang chuẩn bị bước vào những thách thức cực kỳ gay go, với tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” sau khi giành được độc lập. PGS.TS Hà khẳng định: Câu nói ấy chính là lời thề thiêng liêng của cả một dân tộc trước bạn bè quốc tế và trước lịch sử. Đó không chỉ là một tuyên bố mang tính pháp lý mà còn là một thông điệp mạnh mẽ, đanh thép gửi đến tất cả những thế lực từng hoặc có ý định xâm lược Việt Nam: Chúng tôi rất yêu quý nền độc lập này, và chúng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả - kể cả tính mạng - để bảo vệ. VĂN KIÊN “Tôi nói, đồng bào nghe rõ không?”. Câu hỏi trưa 2/9/1945 khiến hàng vạn trái tim vỡ òa trong nước mắt. Từ đây, “toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy”. Bản hùng ca 80 năm Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ áng văn lập quốc thiêng liêng ấy, cả dân tộc đã cùng nhau đi qua 80 năm, giữ vững độc lập, thống nhất non sông, không ngừng đổi mới để hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Bài 1: Mùa thu ấy, một kỷ nguyên mới bắt đầu “Bản Tuyên ngôn Độc lập - sự tiếp nối của “Nam quốc sơn hà” thế kỷ XI, “Bình Ngô đại cáo” thế kỷ XV của nước Đại Việt - vẫn là niềm cảm hứng lớn lao bất diệt cổ vũ cho cả dân tộc Việt Nam đi tới theo mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”. GS. TS MẠCH QUANG THẮNG (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 Người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước ẢNH: TƯ LIỆU Hàng vạn người dân Hà Nội tham gia sự kiện 2/9/1945 ẢNH: TƯ LIỆU

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tài chính và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong mọi giai đoạn lịch sử, ngành Tài chính luôn giữ vai trò tham mưu chiến lược, tổng hợp về kinh tế - xã hội, đồng thời động viên, quản lý, phân bổ nguồn lực, bảo đảm cho các nhiệm vụ kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Tài chính. Ngành Tài chính không chỉ là trụ cột trong chính sách tài chính của đất nước mà còn là lực lượng tiên phong trong đổi mới và phát triển kinh tế quốc gia, được Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao. Tổng Bí thư nhấn mạnh, bối cảnh mới đặt ra những đòi hỏi cao, cấp thiết đối với ngành Tài chính. Nền kinh tế của nước ta có bứt phá, vươn lên mạnh mẽ được hay không có vai trò hết sức quan trọng của ngành Tài chính. Tổng Bí thư gợi mở, ngành Tài chính, cần tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế phát triển; điều chỉnh không gian kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tăng cường phân cấp, phân quyền, phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế. Xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện pháp luật với quan điểm thể chế là “đột phá của đột phá”, thể chế là nguồn lực, động lực phát triển. Tiên phong trong việc hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân; Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, góp phần vào thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Rà soát, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách đối với kinh tế nhà nước, trong đó có doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cùng với tăng cường trách nhiệm giải trình, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực quản trị nhằm phát huy tối đa vai trò, nguồn lực doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ để dẫn dắt, tạo động lực cho nền kinh tế cũng như thực hiện các chính sách, định hướng của Nhà nước. ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cần bám sát, đánh giá đúng tình hình kinh tế trong nước, thế giới; chủ động phân tích, nhận định tác động từ các chính sách tài khóa tiền tệ để kịp thời tham mưu Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành thu chi ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý chặt chẽ thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, hiệu quả; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển, cho một số dự án lớn mang tính chuyển đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế. Tổng Bí thư yêu cầu, có giải pháp, biện pháp huy động hiệu quả hơn nữa nguồn lực cho phát triển trên thị trường tài chính, thị trường vốn, thị trường chứng khoán, nguồn lực kinh tế trong nhân dân… để tăng cường thu hút vốn cả trong và ngoài nước, tạo kênh huy động vốn tốt hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung vào các dự án hạ tầng chiến lược như giao thông, năng lượng tái tạo và chuyển đổi số; đồng thời cải thiện môi trường đầu tư, giảm thủ tục hành chính để thu hút vốn FDI chất lượng cao; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công, tăng cường minh bạch, hiệu quả trong khai thác, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tổng Bí thư chỉ rõ, tiếp tục chú trọng và duy trì các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, để cùng với kinh tế phát triển thì đời sống của nhân dân phải tốt hơn, toàn diện hơn trên tất cả các mặt. Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng và phát triển, Tổng Bí thư tin tưởng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động của ngành Tài chính sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước phát triển phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. THEO CHINHPHU.VN Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính ẢNH: VGP Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ là sự kiện chính trị quan trọng của phường, diễn ra sau hơn 1 tháng cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng nhấn mạnh vùng đất Tây Hồ có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, với vị trí đắc địa, đặc biệt là có Hồ Tây; nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; dân cư đa dạng; hạ tầng kết nối; khoa học, công nghệ dẫn dắt; dịch vụ, du lịch phát triển; xây dựng đảng tiên phong, đi đầu; tầm nhìn đột phá, sáng tạo; khát vọng vươn xa. Tây Hồ nằm trên phần lớn các trục quy hoạch phát triển quan trọng của Hà Nội. Sắp tới, tuyến đường lớn kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ kết nối với trung tâm Hà Nội tại khu vực Hồ Tây qua cầu Tứ Liên. Nhấn mạnh tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh, phường cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân. Thủ tướng yêu cầu tập trung, chủ động rà soát các công việc, bảo đảm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, liên tục, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện hạ tầng về chuyển đổi số; chuyển đổi trạng thái, tư duy từ hành chính, thụ động, nặng về quản lý sang trạng thái kiến tạo, chủ động, tích cực phục vụ, giải quyết các vấn đề của người dân, doanh nghiệp… TRỌNG ĐẢNG - TRƯỜNG PHONG Khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây Thủ tướng lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của Hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật… Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ngành Tài chính vì những thành tựu và đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngành Tài chính phải tiên phong, dấn thân, đổi mới TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Tổng Bí thư Tô Lâm hôm qua chỉ đạo, ngành Tài chính phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, dấn thân, đổi mới, vì một Việt Nam phồn vinh, hùng cường. Sáng 8/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

4 n Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư phát biểu như trên ngày 8/8 tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề "Câu chuyện thời hoa lửa". TẠO ĐỒNG BỘ TRONG HÀNH ĐỘNG Ngay sau phần trình bày tổng quan về đề án với 4 đợt thi đua cao điểm kéo dài trong một năm, các điểm cầu trên cả nước đã vang lên những tiếng vọng đầy tâm huyết. Mở đầu phần thảo luận, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nêu rõ: "Đây là lúc chúng ta cùng ngồi lại để chia sẻ những nội dung trọng tâm, những khó khăn, vướng mắc, và cả những ý tưởng hay để cùng nhau tháo gỡ, tạo nên một sự đồng bộ trong hành động”. Từ các điểm cầu trên cả nước, nhiều ý kiến bày tỏ tâm huyết. Anh Nguyễn Xuân Khôi - Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương trăn trở trước một số khó khăn trong thực tiễn, trong đó có việc tiếp cận các nhân chứng tuổi cao sức yếu, vấn đề bản quyền tư liệu hình ảnh, video đang nằm rải rác ở các bảo tàng, cơ quan báo chí, và đặc biệt là sự thiếu hụt kỹ năng phỏng vấn, biên tập, dựng phim của đoàn viên. Từ Điện Biên đến Bắc Ninh, Đồng Tháp, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng lòng và đề xuất cần giải pháp cần thành lập ban cố vấn lịch sử tại địa phương, phối hợp chặt chẽ với Hội Cựu chiến binh, các sở, ngành liên quan. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến mong muốn T.Ư Đoàn sớm ban hành các bộ cẩm nang, mẫu biểu, tổ chức tập huấn kỹ năng để tạo sự đồng bộ, chuyên nghiệp. Chị Dương Thị Thu Trang - Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng cho biết, Thành Đoàn đã nhanh chóng làm việc với Sở Giáo dục, Sở Văn hóa, các báo đài địa phương và lên kế hoạch kêu gọi giới nghệ sĩ, doanh nghiệp cùng đồng hành. Hải Phòng còn dự kiến tổ chức một chương trình nghệ thuật lớn và triển khai dự án "số hóa các tên đường, tên nghệ sĩ" trên địa bàn, cho thấy một tầm nhìn xa và sự quyết tâm mạnh mẽ. MỆNH LỆNH TỪ TRÁI TIM Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh, sứ mệnh của chúng ta là triển khai đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" thành công, đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục. "Đây không phải là một đề án trên giấy, không phải chỉ là một hoạt động phong trào, mà thực sự là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người trẻ chúng ta", chị Trang nói. Chị Nguyễn Phạm Duy Trang nêu rõ, đề án không chỉ là tìm đến nhân chứng, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy và hành động. Mỗi cuộc gặp gỡ không phải là phỏng vấn, mà là một cuộc trò chuyện giữa các thế hệ, là sự trao truyền ký ức thiêng liêng. Không chỉ dừng lại phỏng vấn các nhân chứng trực tiếp, mà còn lắng nghe câu chuyện từ chính những người con, người cháu trong gia đình họ. "Họ chính là một kho tư liệu rất lớn, vì được lớn lên trong một gia đình truyền thống... Họ chính là những người có thể tiếp tục cùng chúng ta truyền đạt, lan tỏa những ký ức về thời hoa lửa trọn vẹn nhất", chị Trang lưu ý. Để hiện thực hóa sứ mệnh thiêng liêng này, chị Trang cho biết, T.Ư Đoàn sẽ khẩn trương xây dựng và ban hành cẩm nang hướng dẫn chi tiết từ kỹ năng tiếp cận nhân vật, ghi hình, ghi âm, biên tập đến xử lý tư liệu, đảm bảo rằng "mỗi đoàn viên, thanh niên, thậm chí là các em học sinh có thể tự tin thực hiện nhiệm vụ". Đồng thời, cổng thông tin điện tử "Câu chuyện thời hoa lửa" sẽ chính thức ra mắt vào ngày 16/8, nhân dịp cả nước đồng loạt tổ chức "Ngày hội non sông". Đây không chỉ là kho lưu trữ mà sẽ là "trái tim số" của đề án, một nền tảng hiện đại, khoa học, dễ sử dụng để lan tỏa các sản phẩm truyền thông, biến mỗi câu chuyện lịch sử thành một dòng cảm hứng chạm đến giới trẻ. CÙNG HÀNH ĐỘNG CHO DÒNG CHẢY KÝ ỨC DÂN TỘC Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang kêu gọi: "Đừng chờ đợi một ai khác giao nhiệm vụ. Lịch sử không chỉ nằm trong trang sách, mà ở ngay trong gia đình bạn, trong khu phố bạn. Hãy bắt đầu từ ông bà mình, từ những người cao tuổi quanh mình”. "Mỗi hành động nhỏ của các bạn, dù là một video, một bài viết, hay chỉ là một lượt chia sẻ, đều góp phần làm cho dòng chảy ký ức của dân tộc không bao giờ ngưng nghỉ”, chị Trang bày tỏ. Chị Trang đề nghị, tổ chức Đoàn các cấp và đoàn viên thanh niên khẩn trương rà soát, tiếp cận và lắng nghe các nhân chứng; tổng hợp lại các tư liệu đã có từ bảo tàng, cơ quan báo chí, hội thảo khoa học lịch sử; các thế hệ thứ hai, thứ ba trong các gia đình cách mạng. Phải thắp lửa trên không gian số, lan tỏa các câu chuyện trên mạng xã hội... Việc thực hiện đề án cần xuyên suốt, liên tục, bền bỉ và với một cảm xúc mạnh mẽ nhất. Trong Đề án có 4 đợt cao điểm là để các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên tập trung thực hiện, kết hợp các cái hoạt động "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". XUÂN TÙNG “Đây là cuộc chạy đua của tuổi trẻ với thời gian để biến mỗi đoàn viên thanh niên của chúng ta trở thành một người chép sử của thời đại số. Làm thế nào chúng ta dùng nhiệt huyết, trí tuệ và công nghệ để giữ cho ngọn lửa thiêng của quá khứ mãi trường tồn, soi đường cho hiện tại và tương lai". Hội nghị đã nghe trao đổi 2 chuyên đề hướng dẫn triển khai nhiều nội dung trong đề án ẢNH: XUÂN TÙNG Mỗi bạn trẻ là một người chép sử thời đại số Ngày 8/8, tại Hà Nội, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức phát động Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề "Thử thách #TuHaoVietNam". Chiến dịch được tổ chức trên quy mô toàn quốc với mục tiêu sáng tạo, hiện đại, tiếp cận đông đảo đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng. Từ đó, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể, những câu chuyện ý nghĩa và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi các KOL, KOC, TikToker, những người có ảnh hưởng tích cực trên mạng xã hội, hãy cùng thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong giới trẻ. Hãy để sáng tạo của các bạn trở thành động lực, để tinh thần trách nhiệm trở thành xu hướng, để mỗi nội dung các bạn tạo ra sẽ góp phần làm đẹp thêm hình ảnh thanh niên Việt Nam. Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra từ nay đến ngày 2/9/2025. Chiến dịch khuyến khích công dân Việt Nam, nhất là người trẻ sáng tạo các video ngắn (từ 30 giây đến 3 phút) và lan tỏa trên tài khoản TikTok cá nhân với bộ hashtag chính thức #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT. Nội dung video được thực hiện theo chủ đề của 4 chặng. Không chỉ có video, một bức ảnh đẹp cùng lá cờ Tổ quốc tại một cột mốc chủ quyền, một địa chỉ đỏ, hay đơn giản là một công trình đổi mới của đất nước, kèm theo vài dòng cảm xúc chân thành trên Facebook hoặc Instagram cũng đủ để lan tỏa tình yêu quê hương. Chú thích cũng kèm các hashtag chính thức của cuộc thi #ToiyeuToquocToi #TuhaoVietNam #TYTQT. TƯỜNG KHA Chiến dịch truyền thông "Tôi yêu Tổ quốc tôi" được phát động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với hai hashtag chủ đạo là #ToiYeuToQuocToi và #TuHaoVietNam, chiến dịch kêu gọi người trẻ, các nhà sáng tạo nội dung thể hiện tình yêu quê hương đất nước theo cách riêng của mình. Đoàn viên thanh niên chụp ảnh check-in hưởng ứng Chiến dịch truyền thông ẢNH: XUÂN TÙNG Đua trend “Tôi yêu Tổ quốc tôi” GIỚI TRẺ Kết thúc Chiến dịch, Ban Tổ chức lựa chọn và trao phần thưởng cho 5 video clip và 5 ảnh check-in có sự lan tỏa nhất trên nền tảng các nền tảng mạng xã hội xuyên suốt Chiến dịch. Phần thưởng gồm Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam và các phần quà khác đến từ các đơn vị tài trợ. “Lịch sử dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại, mỗi trang sử đều được viết bằng máu và hoa. Máu của cha ông đã đổ cho non sông này vẹn nguyên, và hoa chính là tuổi thanh xuân của họ đã nở bừng trong lửa đạn… Và thời gian là một dòng chảy khắc nghiệt, đang dần cuốn đi những báu vật vô giá, những kho sử sống của dân tộc với hơn 9,2 triệu người có công, các nhân chứng lịch sử đang ngày một già đi. Liệu mỗi chúng ta có cam lòng để những ký ức hào hùng ấy phai mờ theo năm tháng?”. Chị NGUYỄN PHẠM DUY TRANG - Bí thư T.Ư Đoàn

5 GIỚI TRẺ Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 CÓ HƠN 9,2 TRIỆU NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử” với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa” là hoạt động quy mô toàn quốc, kéo dài trong một năm, nhằm giáo dục thế hệ trẻ hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc. Đây là một đề án đặc biệt tạo cơ hội cho người trẻ trực tiếp “viết lại” câu chuyện lịch sử thông qua gặp gỡ, trò chuyện với nhân chứng, đến thăm các “địa chỉ đỏ”, đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại để lưu giữ và lan tỏa. Hoạt động trọng tâm là Chiến dịch “Ký ức sống mãi” - các đội hình thanh niên sẽ trực tiếp gặp gỡ, ghi âm, ghi hình và biên tập câu chuyện của nhân chứng lịch sử. T.Ư Đoàn xây dựng bộ tài liệu khung, hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn, quay phim, dựng video, đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển đổi giọng nói thành văn bản, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình biên tập. Bên cạnh đó, một chiến dịch truyền thông đa phương tiện sẽ được triển khai đồng bộ với bộ nhận diện thương hiệu và các hashtag chung #cauchuyenthoihoalua và #TuhaoVietNam. Cuộc vận động sáng tác video, bài viết sẽ khuyến khích người trẻ dùng lăng kính sáng tạo của mình - từ filter, Capcut đến Reels, Shorts để kể lại những câu chuyện lịch sử. Các “Trạm ký ức” sẽ được xây dựng tại trường học, thư viện dưới dạng triển lãm hiện vật hoặc bảng thông tin gắn mã QR, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận kho tư liệu lịch sử. T.Ư Đoàn cho biết, hiện cả nước có hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công, trong đó nhiều nhân chứng lịch sử tuổi đã cao. Việc lưu giữ ký ức của họ không chỉ là sự tri ân sâu sắc mà còn là nhiệm vụ cấp bách để bảo tồn di sản tinh thần vô giá của quốc gia. THẮP LỬA TRÊN KHÔNG GIAN SỐ Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư cho rằng, việc thực hiện đề án là sứ mệnh từ trái tim, đặt ra câu chuyện làm thế nào để “Câu chuyện thời hoa lửa” diễn ra thành công, đạt được hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục. “Đây không phải là một đề án trên giấy, không phải là một hoạt động phong trào mà đây thực sự là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người trẻ chúng ta. Đây là cuộc chạy đua của tuổi trẻ chúng ta với thời gian, để biến mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một người chép sử của thời đại số”, chị Trang nhấn mạnh. Để biến mệnh lệnh thiêng liêng này thành một làn sóng hành động cách mạng mạnh mẽ, chị Trang kêu gọi các cấp bộ Đoàn, mỗi đoàn viên, thanh niên dốc toàn tâm, toàn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm mà đề án đã đề ra. Trước hết, chủ động, khẩn trương trong việc rà soát, tiếp cận và lắng nghe các nhân chứng lịch sử. Việc rà soát danh sách không chỉ là công việc hành chính mà phải đi đôi với việc phối hợp chặt chẽ với bảo tàng, cơ quan báo chí, các viện nghiên cứu lịch sử để xem hiện đã có những tư liệu nào. “Tôi khẳng định chúng ta đang có một kho tư liệu rất lớn nhưng nếu không tập hợp ngay thì sẽ bị mất mát theo thời gian. Vì có rất nhiều nhân chứng lịch sử, Anh hùng Cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng,…đã qua đời”, chị Trang nói. Chị Trang yêu cầu, cần tránh tình trạng một nhân chứng được khai thác một chiều; trên mỗi tỉnh, mỗi mảnh đất có hàng vạn câu chuyện cần được lắng nghe. Tư liệu từ nhiều góc nhìn, nhiều nhân vật sẽ tạo nên sức mạnh cho công tác truyền thông, giáo dục. Ngay sau khi rà soát danh sách các nhân chứng lịch sử, phải thành lập ngay các đội hình thanh niên tình nguyện “Gõ cửa từng nhà, lắng nghe từng câu chuyện” với lòng biết ơn sâu sắc. “Hãy biến mỗi cuộc gặp gỡ không phải là phỏng vấn, mà là cuộc trò chuyện của các thế hệ, là sự trao truyền ký ức thiêng liêng, là sự đền ơn, đáp nghĩa, gắn kết với các hoạt động uống nước nhớ nguồn”, chị Trang nhấn mạnh. Cùng với đó, chị Trang đề nghị các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải thắp lửa trên không gian số, biến mỗi câu chuyện thành một dòng chảy cảm hứng. Cổng thông tin những câu chuyện thời hoa lửa sẽ chính thức mở ra từ ngày 16/8 - đúng ngày đồng loạt tổ chức Ngày hội non sông. Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số. Tuổi trẻ có lợi thế về công nghệ và sự sáng tạo. “Tôi đề nghị các bạn hãy vận dụng tối đa lợi thế đó. Mỗi câu chuyện được ghi lại không chỉ để cất vào kho lưu trữ. Nó phải được “số hóa” và được “sống” một cuộc đời mới trên không gian mạng”, chị Trang đề nghị. Theo chị Trang, hành trình “Câu chuyện thời hoa lửa” chính là cách thế hệ trẻ tiếp lửa truyền thống, biết ơn bằng hành động cách mạng trong thời đại mới. “Hành động của chúng ta hôm nay chính là câu trả lời cho lịch sử rằng: Tuổi trẻ Việt Nam mãi luôn biết ơn và tri ân các thế hệ đi trước!”, chị Trang nói. Theo kế hoạch, đề án được triển khai theo 4 đợt cao điểm. Trong đó, đợt cao điểm đầu tiên được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHVN Việt Nam 2/9. Ba đợt cao điểm còn lại, gồm: Kỷ niệm 81 năm thành lập QĐND Việt Nam (tháng 12/2025); kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (tháng 3/2026); kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (tháng 7/2026). LƯU TRINH Anh Hà Thái Sơn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho rằng, việc triển khai đề án trong 1 năm là một “cuộc đua” với thời gian, các nhân chứng lịch sử đều tuổi cao sức yếu. Vì vậy, khi nhận được đề án, Tỉnh Đoàn nhanh chóng xây dựng kế hoạch, yêu cầu các cấp bộ Đoàn có lộ trình cụ thể và huy động đoàn viên, thanh niên dồn sức triển khai nhanh để lưu trữ những tư liệu lịch sử vô giá, vì thời gian không còn nhiều. Anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho rằng, đây là một đề án ý nghĩa, có nội dung hay, phù hợp với mong muốn của thanh niên, giúp thế hệ trẻ hiểu về thời kỳ lịch sử hào hùng của cha anh. Anh Hùng đề xuất, T.Ư Đoàn có kế hoạch, thể lệ cụ thể cho từng nội dung; tập huấn nghiệp vụ, cung cấp mẫu kịch bản, mẫu video để đảm bảo chất lượng. Đại diện Thành Đoàn cũng kiến nghị tổ chức các đợt thi đua hoặc cuộc thi để thu hút bạn trẻ. Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh cũng cho biết đã lên kế hoạch phối hợp với Báo Hà Tĩnh tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Câu chuyện thời hoa lửa” vào ngày 26/8. Anh Nguyễn Viết Hải Đăng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, Tỉnh Đoàn dự kiến phối hợp cùng báo Hà Tĩnh xây dựng hai phóng sự: “Ký ức thời hoa lửa” (khách mời là các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thương bệng binh, cựu TNXP) và phóng sự “Viết tiếp câu chuyện thời hoa lửa” (Đoàn viên, thanh niên giao lưu với các Anh hùng lực lượng vũ trang, nhân chứng lịch sử). Địa phương cũng xây dựng infographic để tuyên truyền đề án lan toả sâu rộng. Tỉnh Đoàn Điện Biên đã thành lập ban cố vấn lịch sử để thẩm định nội dung, đặt mục tiêu vừa lưu trữ, lan tỏa, vừa tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Địa phương cũng nêu khó khăn về tuổi tác nhân chứng, bản quyền tư liệu và kỹ năng của đoàn viên, nên kiến nghị tổ chức tập huấn phỏng vấn, biên tập, dựng video. Hải Phòng lên kế hoạch truyền thông theo từng giai đoạn, dự kiến tháng 11 - 12 sẽ phối hợp CLB văn nghệ sĩ tổ chức chương trình nghệ thuật lớn “Câu chuyện thời hoa lửa”, tặng di ảnh liệt sĩ và số hóa nghĩa trang liệt sĩ thành phố. LƯU TRINH Theo chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, “Câu chuyện thời hoa lửa” không phải là một đề án trên giấy, không phải hoạt động phong trào, đây thực sự là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người trẻ. Ngày 8/8, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia lưu giữ và tuyên truyền các câu chuyện lịch sử với chủ đề “Câu chuyện thời hoa lửa”. Hội nghị kết nối tới hơn 3.200 điểm cầu, với sự tham gia của gần 28.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước. Hội nghị tiến hành tập huấn cho người trẻ tham gia thực hiện Đề án qua 2 chuyên đề: Quy trình và kỹ năng tiếp cận, khai thác nhân chứng lịch sử; Hướng dẫn sử dụng, đăng tải câu chuyện lịch sử trên website Đề án. "Câu chuyện thời hoa lửa" là cuộc chạy đua của tuổi trẻ với thời gian, để mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành người chép sử của thời đại số Sinh viên giao lưu với các nhân chứng lịch sử dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Hãy biến những ký ức hào hùng thành những câu chuyện truyền thông hiện đại. Hãy tạo ra một chiến dịch truyền thông bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội để mỗi người trẻ Việt Nam, dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì cũng có thể tiếp cận, cảm nhận và được truyền lửa. Việc thực hiện này, phải xuyên suốt, liên tục, bền bỉ với cảm xúc mạnh mẽ nhất”. Chị NGUYỄN PHẠM DUY TRANG, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CÂU CHUYỆN THỜI HOA LỬA”: Mệnh lệnh từ trái tim Cuộc đua với thời gian để lưu trữ tài liệu vô giá Đề án "Câu chuyện thời hoa lửa" được ban hành ngày 27/7, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chỉ sau hai tuần, nhiều Tỉnh, Thành Đoàn đã nhanh chóng bắt tay vào xây dựng kế hoạch triển khai với tinh thần xung kích, sáng tạo.

6 n Thứ Bảy n Ngày 9/8/2025 KHOA GIÁO VẪN LOAY HOAY Bộ GD&ĐT vừa ban hành công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025 - 2026. Trong đó, yêu cầu địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường bảo đảm phù hợp với đội ngũ giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; tổ chức dạy học các môn học, hoạt động giáo dục nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực, thể chất, thẩm mĩ và kĩ năng sống cho học sinh. Đồng thời, xây dựng cơ chế huy động nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao gồm: nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kĩ năng sống. Trong văn bản hướng dẫn cũng nêu không quy định cứng buổi 1 (dạy chương trình giáo dục bắt buộc) phải là buổi sáng và buổi 2 (các hoạt động, môn học theo nhu cầu) vào buổi chiều mà linh hoạt bố trí theo điều kiện và nhu cầu. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT không cho phép việc xen kẽ phần giáo dục bắt buộc và nội dung dạy học theo nhu cầu trong một buổi. Tại hướng dẫn nội dung buổi 2 của từng cấp học, bên cạnh việc ôn tập kiến thức cho 3 đối tượng - đúng với quy định tại Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm (phụ đạo học sinh chưa đạt yêu cầu, bồi dưỡng học sinh giỏi, ôn tập cho học sinh cuối cấp), Bộ GD&ĐT yêu cầu có nhiều nội dung đa dạng, với hình thức dạy học, hoạt động linh hoạt bao gồm cả hoạt động tự học của học sinh. Dù đã có hành lang pháp lí nhưng triển khai như thế nào vẫn là bài toán khó đối với các trường phổ thông. Hiệu trưởng một trường THCS ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, chia sẻ, theo quy định mới, buổi 1 là thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông chính khóa, gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (với các cấp học phổ thông), các môn học tự chọn, môn học lựa chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với cấp THPT) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo chương trình hiện hành, bậc THCS phải đảm bảo dạy 29 tiết/tuần. Nếu nhà trường muốn cho học sinh nghỉ thứ 7, buổi 1 học sinh phải học tối đa 6 tiết. Còn nếu thực hiện 5 tiết/buổi 1 thì 4 tiết còn lại có được phép chuyển xuống buổi 2 hay không? Vị này cũng bày tỏ băn khoăn về việc hướng dẫn học buổi 2 gồm các hoạt động xã hội hóa giáo dục. Hiện không phải phụ huynh nào cũng đủ điều kiện cho con tham gia nên có thể những học sinh này chỉ được học 1 buổi/ngày. Buổi còn lại gia đình quản lí. Vị hiệu trưởng tính toán, nhiều giáo viên trong trường đã dạy vượt số tiết quy định, nên khó có thể đảm đương thêm các hoạt động buổi 2. Với các hoạt động giáo dục như giáo dục thẩm mĩ, giáo dục thể chất, phát triển năng khiếu nghệ thuật là hoạt động xã hội hóa giáo dục nên nếu được đưa vào buổi 2 sẽ làm tăng gánh nặng chi phí cho phụ huynh. Chưa kể, các trường khó có thể triển khai đồng bộ việc thực hiện dù có đủ cơ sở vật chất, có đủ phòng học để triển khai dạy hai buổi/ngày. GỠ NÚT THẮT THIẾU GIÁO VIÊN Với bậc THPT, ghi nhận tại các địa phương cho thấy, các trường hiện chưa đủ điều kiện Chi phí giáo dục sẽ tăng? Việc dạy học 2 buổi/ngày (thêm buổi 2 - các hoạt động, môn học theo nhu cầu) sẽ được triển khai như thế nào là câu hỏi được các phụ huynh đặc biệt quan tâm. Các trường cũng đối mặt câu hỏi: Phải chăng các khoản đóng góp của phụ huynh đang biến thể từ chi phí học thêm sang khoản khác? LÚNG TÚNG KHI DẠY VÀ HỌC Ngay sau khi sáp nhập các tỉnh, thành, nhiều phụ huynh có con học khối C00 (Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý) bày tỏ lo lắng. Chị Ngọc Tân (quận 12, TPHCM) có con chuẩn bị bước vào lớp 12 chia sẻ: “Con tôi theo khối này từ lớp 10. Giờ nội dung SGK không còn khớp với địa danh thực tế. Tôi lo không biết con sẽ thi cử thế nào, vì sách một kiểu, thực tế lại khác”. Không chỉ phụ huynh, nhiều trường học cũng đang lúng túng. Việc thay đổi tên gọi, địa giới hành chính, bản đồ… ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung giảng dạy nhưng hướng dẫn từ ngành giáo dục chưa đồng bộ. Trong lúc chờ chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT, nhiều trường học tại TPHCM tạm thời điều chỉnh nội dung giảng dạy theo hướng linh hoạt. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Hiệu trưởng Trường tiểu học Hiệp Tân - cho biết, hiện chưa có tài liệu chính thức từ Sở GD&ĐT về các địa danh mới. Giáo viên phải tự tra cứu thông tin từ địa phương để dạy. Trước mắt, trường ưu tiên dạy kiến thức liên quan đến TPHCM, sau đó mới giới thiệu thêm nội dung liên quan đến Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù khẳng định việc đánh giá, kiểm tra vẫn bám sát Thông tư 32 - nghĩa là giáo viên dạy gì sẽ kiểm tra đúng nội dung đó - nhưng việc thiếu tài liệu chuẩn hóa khiến giáo viên mất nhiều công sức tra cứu, đối chiếu để không gây sai lệch thông tin cho học sinh. Theo TS.Nguyễn Thị Huyền Thảo, giáo viên dạy môn Lịch sử, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (TPHCM), việc sáp nhập tỉnh, thành và thay đổi mô hình chính quyền địa phương tác động trực tiếp đến các môn khoa học xã hội, nhất là Lịch sử, Địa lý. Không phải giáo viên nào cũng nắm vững hệ thống hành chính mới. Do đó, ngành giáo dục cần tổ chức tập huấn gấp và xây dựng tài liệu bổ trợ cho giáo viên giảng dạy trong giai đoạn chuyển tiếp. Nếu chưa có SGK sửa đổi chính thức, kỳ thi học kỳ và thi tốt nghiệp nên bám vào nội dung cũ để đảm bảo công bằng và ổn định cho học sinh. VẪN SỬ DỤNG SGK HIỆN HÀNH Trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành văn bản gửi các sở GD&ĐT về việc góp ý dự thảo chương trình chỉnh sửa một số môn học nhằm cập nhật kịp thời các nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô Sau sáp nhập, giáo viên môn Sử, Địa lúng túng Phụ huynh mua SGK, dụng cụ học tập cho con ẢNH: NGUYỄN DŨNG Việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh ảnh hưởng đến nội dung sách giáo khoa (SGK) hiện hành, nhất là với các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân - khiến giáo viên vất vả điều chỉnh, phụ huynh lo lắng. Học sinh tại Hà Nội với chuyên đề giáo dục kĩ năng công dân ẢNH: TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG TRUNG KHÓ KHĂN DẠY 2 BUỔI/NGÀY, DẠY MÔN

