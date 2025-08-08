Báo Tiền Phong số 220/2025

THỨ SÁU 8/8/2025 SÕ 220 0977.456.112 TRANG 16 TRANG 3 6 LỰC LƯỢNG THAM GIA DIỄU BINH, DIỄU HÀNH TRANG 8 + 9 TRANG 3 Sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tÕc độ tăng thu nhập Hạt giÕng đỏ từ Mùa hè xanh Campuchia và Thái Lan đạt thỏa thuận đột phá về biên giới TRANG 12 TRANG 4 TRANG 15 Dấu ấn công nghệ Tiếp sức mùa thi 2025 TRANH SIÊU CUP - TRẬN THƯ HÙNG ĐỈNH CAO thiếu giáo viên Trước thềm năm học mới, việc đội ngũ quản lý cấp xã lúng túng trong chỉ đạo giáo dục là một khó khăn cho các nhà trường ẢNH: PV BÀI TOÁN TRANG 5 + 6 + 7 CHUYỆN HÔM NAY Thách thức XEM TIẾP TRANG 5 n NGUYỄN TUẤN Năm học 2025 – 2026 gõ cửa trong bối cảnh ngành giáo dục đang đổi mới sâu rộng, vừa mang theo nhiều kỳ vọng vừa chất chứa không ít nỗi lo. THAM MƯU PHẢI “CHIẾN LƯỢC, TRÍ TUỆ, SẮC BÉN, KỊP THỜI” Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN TRANG 2 Cần tránh vết xe đổ

2 nThứ Sáu n Ngày 8/8/2025 THỜI SỰ QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Trong nhiệm kỳ, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng trong và ngoài nước... tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham mưu ban hành nhiều Chương trình, Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số nhanh, đồng bộ, hiệu quả đáp ứng yêu cầu mô hình tổ chức bộ máy trong giai đoạn phát triển mới... Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng xác định tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tiếp tục đổi mới công tác chính trị tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ, cơ quan, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, thông tin phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và đổi mới lề lối, phong cách, phương pháp làm việc của cấp ủy các cấp; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025-2030; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất; chủ động, tích cực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các chủ trương, quan điểm của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư trong kỷ nguyên phát triển mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, nhấn mạnh: Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đổi mới tư duy, nâng tầm tham mưu chiến lược để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, tăng cường hơn nữa tính chủ động, sáng tạo, tích cực trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh. Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được “nâng tầm” nhất là tham mưu phải “chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời”, công tác phục vụ phải “chuyên nghiệp, hiện đại” như Tổng Bí thư đã chỉ đạo. TRƯỜNG PHONG Sáng 7/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 201 đại biểu đại diện cho hơn 1.208 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự đại hội. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng ẢNH: CỔNG THÔNG TIN ĐẢNG CỘNG SẢN Tham mưu phải “chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời” Tại hội nghị, GS Trần Ngọc Đường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho rằng, dự thảo luật chưa bao quát hết được các lĩnh vực dễ phát sinh lãng phí. Theo ông Đường, một số lĩnh vực mới, nhạy cảm rất dễ gây lãng phí nhưng chưa được quy định, như lĩnh vực chuyển đổi số. Đầu tư dàn trải phần mềm, xây dựng hạ tầng không hiệu quả, theo ông Đường, sẽ dẫn đến lãng phí. Ông Đường cho rằng, cần phải mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh để bao quát được tất cả các hành vi lãng phí trong đời sống xã hội. Ông Đường cũng phân tích, dự thảo luật bổ sung quy định 10 nhóm hành vi gây lãng phí, tuy nhiên, chưa bao quát được đầy đủ các hành vi gây lãng phí. Thực tế có những vấn đề lãng phí rất lớn, như lãng phí trong quy hoạch và thu hồi đất, lãng phí nguồn nhân lực trong việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, lãng phí trong tổ chức hội họp… Một vấn đề khác, theo GS Trần Ngọc Đường, dự thảo luật chưa thể chế hóa các tiêu chí định lượng để xác định mức độ tiết kiệm hoặc lãng phí trong từng lĩnh vực như chi tiêu ngân sách, sử dụng tài chính công, tài nguyên… Do đó, việc kiểm tra, giám sát, đánh giá còn cảm tính, chung chung. PGS.TS Đinh Dũng Sỹ - nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, nhấn mạnh, việc chậm xây dựng, ban hành chính sách pháp luật để phù hợp với thực tiễn cũng là hành vi gây lãng phí. Ông Sỹ nêu thực tế, các quy định về định mức, tiêu chuẩn hiện rất lạc hậu nhưng chậm được sửa đổi, dẫn đến tình trạng khi thực hiện phải “biến báo”, làm biến dạng các quan hệ trong quản lý sử dụng tài chính, tài sản công. “Không chỉ quy định định mức cao là không tiết kiệm, chống lãng phí đâu. Quy định định mức thấp cũng gây ra thất thoát, lãng phí”, ông Sỹ nhấn mạnh. MỘT QUYẾT ĐỊNH CHẬM THÌ ĐẤT NƯỚC TỐN HÀNG NGHÌN TỶ TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, đề cập đến vấn đề “lãng phí cơ hội”. “Lãng phí đấy mới lớn. Ai chịu trách nhiệm về cái đó?”, ông Thiên nêu. Theo ông Thiên, chỉ cần ra một quyết định chậm thì đất nước tốn hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng chục nghìn tỷ. Như dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, một công trình biểu tượng cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhưng mười mấy năm chưa xong, chi phí đội gấp đôi. “Những vấn đề như thế làm mất đi cơ hội chúng ta có thể đua tranh với thiên hạ. Vậy phải tính thế nào trong luật này?”, ông Thiên nói. Về giải pháp, TS Trần Đình Thiên cho rằng, vấn đề cốt lõi chính là một hệ thống thông tin công khai, minh bạch để người dân, toàn xã hội có thể tiếp cận, giám sát. “Chúng ta phải tính thế nào với cơ chế công khai, minh bạch? Vì có công khai và minh bạch thì dân mới có thể tham gia tiết kiệm và chống lãng phí được”, ông Thiên nói. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, cơ quan soạn thảo đã tập trung làm rõ những nội dung cần sửa đổi, hoàn thiện. Dự thảo cũng thể chế hóa các nội dung của Quyết định số 231QĐ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát hiện lãng phí và trách nhiệm xử lý thông tin phát hiện lãng phí, bảo vệ người đấu tranh chống lãng phí để khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức tích cực tham gia vào công tác tiết kiệm, chống lãng phí. Dự thảo cũng cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về bổ sung các quy định để tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý mạnh, có tính chất răn đe đối với các hành vi lãng phí. TR. PHONG Bổ sung quy định xử lý hành vi gây lãng phí Sáng 7/8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội với dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí. Đây là dự án luật sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, dự kiến trình xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ phát biểu tại hội nghị ẢNH: PV Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thuỷ đề nghị cần tập trung đánh giá mức độ thể chế hóa các quan điểm của Đảng, chỉ đạo của Tổng Bí thư về xây dựng văn hóa tiết kiệm; đưa thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trở thành “tự giác”, “tự nguyện”, “cơm ăn nước uống, áo mặc hằng ngày”; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy đây là một trong những giải pháp căn cơ, góp phần xây dựng văn hóa tiết kiệm... Nâng cấp hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, kịp thời; các công việc được “nâng tầm” nhất là tham mưu phải “chiến lược, trí tuệ, sắc bén, kịp thời”, công tác phục vụ phải “chuyên nghiệp, hiện đại” như Tổng Bí thư đã chỉ đạo.

3 THỜI SỰ Thứ Sáu n Ngày 8/8/2025 Chiều 7/8, Văn phòng Chính phủ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7. Trả lời câu hỏi về việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh khi sửa thuế thu nhập cá nhân, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, việc này sẽ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh. Theo ông, khi nghiên cứu, có nhiều ý kiến khác nhau, đưa ra các phương án khác nhau về mức giảm trừ gia cảnh tính thuế thu nhập cá nhân. Về việc có nên tính theo từng khu vực không, như Hà Nội, TPHCM sinh hoạt đắt đỏ, có nên xem xét mức cao hơn không, ông Chi nói rằng, khi nghiên cứu, các cán bộ, chuyên gia cũng đã có nghiên cứu, tính đến việc này. Phương án nào cũng có ưu điểm và nhược điểm. Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu tính đến phân chia giảm trừ gia cảnh theo vùng sẽ khó trong quá trình triển khai thực hiện. “Ngay trong 1 tỉnh, thành thôi, những khu vực khác nhau cũng có những chi phí sinh hoạt khác nhau. TPHCM, Hà Nội, những phường ở vùng trung tâm chi phí sinh hoạt rất cao, nhưng ra vùng xa hơn, vùng nông thôn, chi phí sinh hoạt cũng lại khác nhau”, ông Chi nói. Vì thế, Bộ đưa ra hai phương án xin ý kiến. Phương án 1, căn cứ điều chỉnh CPI theo quy định hiện hành. Phương án 2, điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. “Bộ Tài chính đã nhận được các ý kiến, đa số đồng tình theo phương án 2. Bộ đang tiếp tục hoàn chỉnh số liệu chính xác từ 2020 đến nay để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Chi cho hay. SÀN GIAO DỊCH TÀI SẢN MÃ HÓA SẼ CÓ HƠN MỘT ĐƠN VỊ THAM GIA Trả lời câu hỏi về thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, tại cuộc họp báo cách đây vài tháng, ông đã nói về vấn đề này. Theo ông Chi, đây là lĩnh vực rất mới, rất khó, vừa tổ chức, phát triển an toàn bền vững trong điều kiện mới, khi không phải nhiều quốc gia cho phép giao dịch loại hình này. Do vậy, cần phải có đánh giá kỹ lưỡng. Bộ Tài chính đã cơ bản hoàn chỉnh đề án, báo cáo Chính phủ và Chính phủ có báo cáo Bộ chính trị xin chủ trương thí điểm. Sau khi có kết luận, Bộ Tài chính sẽ hoàn chỉnh và báo cáo Chính phủ ban hành quy định liên quan đến tổ chức thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, trong tháng 8 hoặc tháng 9. Về số lượng cấp phép dự kiến tham gia sàn giao dịch, ông Chi nói, việc này sẽ phải làm rõ tiêu chí, điều kiện, cả về công nghệ thông tin, quy trình, năng lực tài chính, chuyên môn của tổ chức có đề xuất tham gia, trên cơ sở đó sẽ xem xét, lựa chọn. Bộ Tài chính khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia vào nhiệm vụ, công việc này, theo đúng tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Để đảm bảo tính cạnh tranh, sàn này chắc chắn sẽ có hơn một đơn vị, nhưng cũng không nhiều quá, vì sau thí điểm, việc đánh giá sẽ khó khăn hơn. LUÂN DŨNG Lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh dự kiến được áp dụng theo tốc độ tăng thu nhập đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. Sẽ điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng thu nhập Chiều 7/8, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thiếu tướng Tống Văn Thanh - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cho biết, Bộ Quốc phòng là đơn vị được Trung ương giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành liên quan chuẩn bị chương trình diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình vào sáng 2/9. Từ quý II/2024, Bộ Quốc phòng đã giao các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại Quảng trường Ba Đình, các khu vực tập kết và tuyến đường diễu binh, diễu hành, đồng thời tổ chức hội thảo xin ý kiến bộ, ngành, địa phương liên quan. “Chúng ta chuẩn bị rất chu đáo, công phu cho sự kiện này”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nhấn mạnh. Về tổ chức lực lượng, sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành. Lực lượng này gồm 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (trong đó có 26 khối quân đội và 17 khối công an); có các khối quân đội nước ngoài... Lực lượng đứng làm nền, gồm có tiêu binh lễ đài, 11 khối quân đội và 7 khối của công an. Cuối cùng là lực lượng xếp hình xếp chữ, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Về chương trình diễu binh diễu hành, Thiếu tướng Tống Văn Thanh nói, sẽ có rước đuốc, bắn pháo lễ, không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự: Diễu hành khối Nghi trượng; diễu binh các khối đi bộ (khối Quân đội nhân dân Việt Nam, khối quân đội nước ngoài, khối dân quân tự vệ rồi đến khối Công an). Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và diễu binh lực lượng vũ trang trên biển ở Cam Ranh, Khánh Hòa, diễn ra đồng thời cùng với diễu binh của lực lượng xe pháo quân sự và xe đặc chủng công an, truyền hình trực tiếp từ ngoài biển về Quảng trường Ba Đình. Sau đó đến diễu hành của khối quần chúng, khối văn hóa thể thao. Sau khi tất cả khối này diễu duyệt qua lễ đài, đến cuối đường Hùng Vương sẽ phân tuyến, diễu binh, diễu hành trên một số tuyến phố để cho thấy tình cảm gắn bó giữa các khối với nhân dân. “Việc đi trên các tuyến phố còn có giao lưu văn hóa văn nghệ tại Cung Văn hóa Quần ngựa và Quảng trường Cách mạng tháng Tám ở Nhà hát lớn”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh cho biết. SẴN SÀNG CHO LỄ CHÍNH THỨC Về kết quả tập luyện, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã chỉ đạo huấn luyện các lực lượng tham gia nhiệm vụ này từ đầu tháng 5, đã tổ chức hợp luyện 4 buổi, tổng hợp luyện 2 buổi vào ngày 17/7 và 5/8. “Các khối và các lực lượng qua hợp luyện, tổng hợp luyện cho thấy chất lượng tốt, đúng theo chương trình huấn luyện. Hiện nay, tinh thần, trách nhiệm, sức khỏe, điều kiện kỹ thuật các khối đều sẵn sàng cho lễ chính thức”, Thiếu tướng Tống Văn Thanh thông tin. Sắp tới sẽ có tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra từ 20h ngày 21 và 24/8; sau đó sẽ sơ duyệt cấp Nhà nước từ 20h ngày 27/8; tổng duyệt cấp Nhà nước vào 6h30 ngày 30/8 và lễ chính thức vào 6h30 ngày 2/9, địa điểm đều ở Quảng trường Ba Đình. LUÂN DŨNG Sẽ có 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). 6 lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành Cùng với các lực lượng khác, đội kỵ binh được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 2/9 sắp tới Người dân mong muốn nâng mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với mức chi tiêu hiện nay ẢNH: TTXVN Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Sáng 7/8, Bộ Công an tổ chức họp báo cung cấp thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025). Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức hơn 40 hoạt động kỷ niệm. Một số hoạt động nổi bật gồm, chuỗi chương trình gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khánh thành tượng đài “Bác Hồ thăm quê” tại Khu di tích Kim Liên (Nghệ An); 2 Gala âm nhạc “Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam” với hơn 600.000 lượt người tham dự; Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 tổ chức tại Việt Nam… Từ nay đến 19/8 là cao điểm diễn ra các hoạt động chính trị - xã hội quy mô lớn, trong đó có nhiều sự kiện gắn kết cộng đồng, phục vụ nhân dân và quảng bá hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. MINH ĐỨC Thời gian qua, Bộ Tài chính nghiên cứu kinh nghiệm thế giới về thuế thu nhập cá nhân, đánh giá tình hình tham gia tài sản mã hóa của công dân Việt Nam; cùng các chuyên gia tổ chức hội thảo, hội nghị liên quan…

4 n Thứ Sáu n Ngày 8/8/2025 KỲ VỌNG ĐÁP ỨNG TỐI THIỂU 30% NHU CẦU XĂNG DẦU Bộ Công Thương đang xây dựng đề án xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 16,1 - 20,5 tỷ USD, chia làm hai giai đoạn. Từ năm 2025 - 2030 là giai đoạn then chốt, với mức đầu tư 14,1 - 17,5 tỷ USD. Từ năm 2031 - 2045 sẽ đầu tư bổ sung 2 - 3 tỷ USD. Trung tâm này được kỳ vọng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước, bảo đảm dự trữ tương đương 30 ngày sản xuất và tiêu thụ. Đến năm 2050, đây không chỉ là đầu tàu năng lượng quốc gia mà còn trở thành một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn nhất Đông Nam Á. Khi đi vào vận hành, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia sẽ tạo ra khoảng 30.000 việc làm, đóng góp khoảng 30% GRDP của Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, các lĩnh vực logistics, công nghệ cao, đào tạo nhân lực và phát triển đô thị cũng được tiếp sức nhờ dòng vốn đầu tư thứ cấp. Trao đổi với PV Tiền Phong, một chuyên gia thuộc Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cho rằng trong bối cảnh thế giới chuyển dịch năng lượng nhanh chóng và Việt Nam đối mặt thách thức an ninh năng lượng dài hạn, việc xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất được đánh giá là một bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, bài học từ các dự án lọc hóa dầu trước đây đòi hỏi việc triển khai “siêu dự án” này cần tính toán cẩn trọng và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Theo vị này, trước đây dự án lọc hóa dầu Dung Quất từng vướng vào đội vốn, kéo dài và bất cập về làm chủ công nghệ dẫn tới phụ thuộc vào nước ngoài. Dự án này được khởi công từ năm 2005, hoàn thành năm 2009, ban đầu chỉ dự kiến vốn đầu tư 1,3 tỷ USD, nhưng thực tế đội lên 3 tỷ USD và sau đó được đầu tư với mức 5 tỷ USD. Nguyên nhân là thay đổi thiết kế, sai số dự toán, năng lực tổng thầu EPC còn hạn chế. Trong nhiều năm sau khi đi vào hoạt động, đơn vị vận hành vẫn hoạt động cầm chừng, phụ thuộc vào dầu Bạch Hổ, hiệu suất không cao do công nghệ thiếu linh hoạt. Chỉ đến gần đây, khi thị trường mở rộng, giá dầu thuận lợi và năng lực quản trị được cải thiện, đơn vị vận hành mới thực sự có lãi. Hay dự án nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, một dự án được kỳ vọng nhiều, nhưng cũng không ít bất cập trong quá trình triển khai, vận hành. Lọc hóa dầu Nghi Sơn được liên doanh giữa Petrovietnam, Idemitsu Kosan, Kuwait Petroleum và Mitsui. Dù được kỳ vọng sẽ vượt Dung Quất cả về quy mô và công nghệ, song dự án này liên tục đối mặt với khủng hoảng nội bộ: Bất đồng trong liên doanh, chi phí vận hành cao, phụ thuộc duy nhất vào dầu Kuwait. Đặc biệt, tháng 1/2022, nhà máy từng suýt bị dừng hoạt động vì thiếu dòng tiền khiến Chính phủ phải can thiệp. “Sự phi lý trong việc ký kết hợp đồng tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn khiến chúng ta có lúc vừa mất tiền mà lại không có xăng dầu để dùng và phải chịu bất cứ mức giá nào theo thị trường thế giới”, vị này nói. LÀM RÕ CƠ CHẾ NGUỒN VỐN, CÔNG NGHỆ Một chuyên gia của Hiệp hội Dầu khí Việt Nam đánh giá, với mục tiêu đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu xăng dầu cả nước, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia Dung Quất có thể xem như “trái tim” năng lượng của cả nền kinh tế. Theo vị chuyên gia, với số vốn lên tới hơn 20 tỷ USD, cần phải phân kỳ đầu tư rõ ràng, có kế hoạch tài chính khả thi và minh bạch. “Việc triển khai dự án với quy mô lớn gấp 2-4 lần so với những dự án lọc hóa dầu trước đây là không hề dễ. Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia cần tránh lặp lại lỗi của dự án Dung Quất hay Nghi Sơn khi chỉ lọc được một loại dầu. Cần hướng đến công nghệ xử lý đa nguồn dầu như nhiên liệu thế hệ mới, năng lượng hàng không bền vững (SAF), hydrogen; cần chuẩn bị đội ngũ lao động, kỹ sư có trình độ để đảm bảo năng lực vận hành”, vị chuyên gia cho hay. Ông Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam - cho rằng: “Chúng ta đang nói về một trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia, nhưng nếu chỉ làm theo tư duy khu công nghiệp cũ, mạnh ai nấy làm, hạ tầng địa phương tự lo, thiếu tầm điều phối quốc gia thì lại sẽ rơi vào vòng lặp cũ”. Theo ông Thiên, Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia Dung Quất chỉ trở thành “trung tâm” đúng nghĩa nếu có công nghệ đi trước thị trường, có cơ chế đặc thù minh bạch và có sự điều phối ở tầm quốc gia, có trách nhiệm giải trình với nhân dân. Nếu làm được, đây sẽ là cú hích lớn cho Việt Nam trong cuộc chơi năng lượng toàn cầu… DƯƠNG HƯNG Việc xây dựng Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia Dung Quất với số vốn lên tới hơn 20 tỷ USD là bài toán thách thức năng lực triển khai và vận hành của doanh nghiệp Việt. Nhà máy Lọc dầu Dung Quất Để hoàn thiện đề án, mới đây Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương rà soát lại các chiến lược, quy hoạch phát triển tổng thể quốc gia, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả việc hình thành mô hình Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất. Cần tránh vết xe đổ Ngày 7/8, Bến xe Miền Tây (TPHCM) ban hành kế hoạch phục vụ hành khách dịp lễ Quốc khánh 2/9. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ sắp tới, Bến xe Miền Tây dự báo lượng xe tăng hơn 5% và hành khách tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2024. Dự báo ngày cao điểm là ngày 30/8 (thứ bảy), hành khách xuất bến có thể đạt 65.500 khách/ ngày và lượng xe xuất bến đạt 2.250 xe/ngày. Dịp Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9, Bến xe Miền Tây bán vé từ 5 giờ đến 21 giờ trong ngày đối với các đơn vị vận tải ủy thác bến xe bán vé và 24/24 giờ đối với các đơn vị vận tải tự bán vé. Hành khách có nhu cầu mua vé liên hệ số điện thoại hoặc vào trang web của Bến xe Miền Tây để được hướng dẫn. Về phương án giá vé, các đơn vị vận tải kê khai điều chỉnh tăng giá vé (để đảm bảo bù đắp chi phí khi quay vòng xe - không có khách nhằm phục vụ tăng cường giải tỏa hành khách) phải gửi hồ sơ kê khai điều chỉnh giá vé (nếu có) về Sở Xây dựng các địa phương để được chấp thuận theo quy định và gửi đến Bến xe Miền Tây để niêm yết tại các quầy vé và bán vé cho hành khách. Theo Bến xe Miền Tây, các tuyến xe thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long điều chỉnh tăng không quá 40% so với mức giá vé ngày thường, thời gian tăng giá trong 2 ngày. Đối với các tuyến khu vực Tây Nguyên, mức tăng giá và thời điểm tăng theo kế hoạch phục vụ lễ của Bến xe Miền Đông. Trong khi đó, Bến xe Miền Đông (TPHCM) dự báo lượng hành khách qua bến trong kỳ nghỉ 2/9 có thể đạt hơn 55.800 người, tăng khoảng 4% so với cùng kỳ. Bến xe Miền Đông đề nghị các đơn vị vận tải hạn chế điều chỉnh tăng giá cước trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 nhằm hỗ trợ người dân đi lại thuận lợi. Trường hợp cần thiết phải kê khai tăng giá để bù đắp chi phí chiều quay đầu không có khách, đơn vị vận tải phải tuân thủ đúng quy định, chỉ được điều chỉnh trong 2 ngày cao điểm (dự kiến 29 và 30/8), với mức tăng không vượt quá 40% so với giá ngày thường. Các doanh nghiệp vận tải phải gửi hồ sơ kê khai và bảng niêm yết giá vé về Phòng Kế hoạch Vận tải trước ít nhất 5 ngày để bến xe phối hợp kiểm tra, đảm bảo công khai minh bạch thông tin cho hành khách. Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, căn cứ tình hình thực tế, Tổng Công ty Samco (đơn vị vận hành Bến xe Miền Đông mới) dự kiến trong đợt lễ Quốc khánh 2/9, lượng hành khách qua bến sẽ tăng 27%, phương tiện tăng 18% so với cùng kỳ và chủ yếu tập trung vào các tuyến đường ngắn (từ Đà Nẵng trở vào TPHCM). Cụ thể, trong kỳ nghỉ 2/9, lượng hành khách qua Bến xe Miền Đông mới có thể đạt khoảng 53.800 người. Trong đó, ngày cao điểm nhất là ngày 30/8, dự báo sẽ có khoảng 15.100 hành khách đến bến. HỮU HUY Các bến xe liên tỉnh lớn tại TPHCM dự báo lượng hành khách dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay sẽ tăng nhẹ, không xảy ra đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vé xe khách đi các tỉnh được điều chỉnh tăng nhưng không vượt quá 40% so với ngày thường. Hành khách tại Bến xe Miền Tây (TPHCM) ẢNH: HỮU HUY Xe khách tăng giá không quá 40% dịp lễ 2/9 XÃ HỘI "SIÊU DỰ ÁN" LỌC HÓA DẦU HƠN 20 TỶ USD: TPHCM: Đơn vị vận hành Bến xe Miền Đông mới khuyến khích các đơn vị vận tải không thực hiện điều chỉnh tăng giá cước trong thời gian phục vụ lễ Quốc khánh 2/9. Trường hợp đơn vị vận tải có kê khai điều chỉnh tăng giá cước để đảm bảo bù đắp chi phí khi quay vòng xe (không có khách) phục vụ tăng cường giải tỏa hành khách, thì thời gian dự kiến điều chỉnh tối đa trong 2 ngày (từ ngày 29/8 đến hết ngày 30/8).

5 KHOA GIÁO Thứ Sáu n Ngày 8/8/2025 CHUẨN BỊ ĐỦ PHÒNG HỌC Tại Hội nghị giám đốc Sở GD&ĐT mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn nói rằng, chưa bao giờ GD&ĐT được quan tâm như hiện nay. Ngành giáo dục được kì vọng, phó thác rất lớn đặt ra thách thức không phải chỉ là ứng phó với khó khăn, với cái nghèo mà là ứng phó trước thách thức của sự phát triển. Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, ông Sơn lưu ý các địa phương khi sắp xếp lại bộ máy chính quyền hai cấp phải giữ nguyên, ổn định hoạt động của trường lớp, tránh sắp xếp lại, đồng thời có sự chuẩn bị để đón lượng học sinh dịch chuyển chỗ học khi theo bố mẹ đến nơi công tác mới. Bộ GD&ĐT cho biết, đến thời điểm này cả nước có số phòng học kiên cố hóa đạt tỉ lệ 89,6%. Trong đó, tiểu học cơ bản đủ để dạy học 2 buổi/ngày. Các công trình như nhà thư viện, phòng học bộ môn, nhà làm việc, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà ở bán trú, công trình nhà vệ sinh, nước sạch, trang thiết bị dạy học... đã được quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu phòng học cục bộ như tại khu vực có mật độ dân cư cao, các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Trong đó, cấp mầm non thiếu 28.000 phòng học, tiểu học thiếu khoảng 7.500 phòng và vùng khó học sinh vẫn đi học nhờ, học mượn ở khoảng 6.500 phòng. Về đội ngũ nhà giáo, tính đến cuối năm học 2024 - 2025, toàn ngành có gần 1,28 triệu nhà giáo, tăng gần 22.000 người so với năm ngoái, tuy nhiên con số này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Bộ GD&ĐT đã phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung 10.304 chỉ tiêu nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng khó khăn. Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với các cấp học. Tuy nhiên, ở nơi có điều kiện, được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất như Hà Nội, đến thời điểm này cũng chưa thể triển khai 100% trường THCS - THPT dạy học 2 buổi/ngày. Bà Tô Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội), chia sẻ, năm ngoái, trường tổ chức cho lớp 6 học 2 buổi/ngày, lớp 7-9 học 1 buổi. Năm nay, nhà trường có 2626 học sinh và triển khai thêm được khối lớp 7. “Khi dạy học 2 buổi/ngày, thầy cô giáo sẽ vất vả hơn nhưng phụ huynh sẽ không phải đội nắng mưa đến trường đón con giữa trưa, học sinh có thêm 1 buổi để rèn các kỹ năng sống khác”, bà Yến nói. TS Lê Xuân Trung, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi (Hà Nội) cho rằng, năm học tới, học sinh các cấp trên toàn quốc được miễn học phí; học sinh tiểu học ở Hà Nội được miễn và hỗ trợ tiền ăn trưa cùng với mức lương nhà giáo được quan tâm xếp hạng cao nhất theo Luật Nhà giáo là tin vui, động lực đối với thầy trò. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với các nhà trường mà đầu tiên phải kể đến là thiếu cơ sở vật chất. Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày nhưng thực tế, trừ bậc tiểu học có đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thì THCS - THPT nhiều nơi vẫn thiếu phòng học, phòng chức năng. Ông Trung đánh giá chủ trương dạy học 2 buổi/ngày là đúng vì ngoài trang bị kiến thức, học sinh có thời gian để học các kỹ năng khác, rèn luyện văn nghệ, thể thao ngay trong trường học sẽ an toàn, thuận lợi hơn. “Một thách thức khác đến từ đội ngũ nhà giáo mà vấn đề nằm ở chỗ trình độ đội ngũ nhà giáo không đồng đều”, TS Trung nhận định. Thầy cô không ngừng tự học, các nhà trường, Sở GD&ĐT cũng đã tập huấn, bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018, tuy nhiên ở nơi này nơi khác chất lượng đội ngũ nhà giáo chưa đồng đều. Bên cạnh cơ sở vật chất, sự nỗ lực, tâm huyết và tinh thần quyết tâm tự đổi mới mình, nâng cao trình độ để thực hiện chương trình mới là khâu then chốt và khó khăn nhất. Đa số nhà giáo chủ động học hỏi để đáp ứng, nhưng cũng có không ít người có sức ì, đi sau, không theo kịp, không đáp ứng trong khi việc học hiện nay đã có nhiều thay đổi, học sinh lên mạng tự học. KHÔNG ĐỂ LỚP HỌC QUÁ TẢI Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, chia sẻ, trước đây địa phương có 396 trường học các cấp, sau sáp nhập, số lượng trường học tăng lên đáng kể với 938 trường. Quy mô trường học lớn, học sinh đông hơn, Sở cũng được giao thêm nhiều chức năng, nhiệm vụ mới. Hiện nay, ngành đang rà soát các điều kiện để chuẩn bị cho năm học mới, trong đó đội ngũ nhà giáo năm nay có thể đáp ứng, thậm chí bậc THPT còn thừa ở một số môn nhưng năm học tới dự kiến sẽ thiếu do số lượng học sinh đến tuổi đi học tăng lên. Ngành sẽ có kế hoạch để tuyển dụng giáo viên, còn thực tế dạy học ở các trường nơi nào thiếu ít sẽ triển khai ký hợp đồng. Việc vận hành chính quyền hai cấp, một số lượng học sinh dịch chuyển, chuyển trường theo bố mẹ chuyển công tác cũng đã được tính toán, sắp xếp chỗ học nhưng không bị vượt trội quá về sĩ số học sinh/lớp. Bà Hương thừa nhận, địa phương gặp khó khăn khi bậc THCS - THPT một số nơi vẫn thiếu phòng học nên không thể cùng lúc, đồng loạt dạy học 2 buổi/ngày, thay vào đó khuyến khích nơi nào đủ điều kiện triển khai một cách từ từ. Việc này cần có thời gian đầu tư, chuẩn bị điều kiện, không thể triển khai ngay được. GIAO HIỆU TRƯỞNG QUYỀN TUYỂN GIÁO VIÊN TS Hoàng Ngọc Vinh, nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp (Bộ GD&ĐT), cho rằng, trước năm học mới, Bộ GD&ĐT cần rà soát đồng bộ chương trình, sách giáo khoa, trong đó có việc điều chỉnh chương trình hợp lý sau khi sắp xếp lại các địa phương. Cần đồng bộ chương trình sách giáo khoa giữa các cấp học, trong đó đánh giá lại sau 5 năm triển khai chương trình mới với hiệu quả, tác động ra sao, việc dạy học tích hợp ở THCS, phân tổ hợp ở bậc THPT có còn tồn tại khó khăn, thách thức cho học sinh, nhà trường. Bộ GD&ĐT cần có giải pháp để bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại nhằm có đội ngũ đồng đều giữa các địa phương, trường học, cấp học. “Ngoài ra, cần tăng tính tự chủ cho các nhà trường, trong đó có việc giao cho hiệu trưởng quyền tuyển dụng giáo viên theo nhu cầu thực tế. Người tuyển dụng chịu trách nhiệm giải trình, chất lượng dạy học sẽ phải tuyển người giỏi, người được việc như ở các doanh nghiệp”, ông Vinh nói. HÀ LINH Năm học 2025-2026, dù được đầu tư và kỳ vọng lớn, nhiều trường vẫn chưa thể triển khai dạy học 2 buổi/ngày do thiếu phòng học, còn chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều giữa các vùng miền. Trong bối cảnh thay đổi về quản lý hành chính và nhu cầu dịch chuyển dân cư, ngành giáo dục cần sự chuẩn bị đồng bộ, linh hoạt và thực chất hơn để đảm bảo chất lượng dạy học. Cô Nguyễn Thị Ngân Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Giang (Hà Nội) chào đón học sinh lớp 1 năm học 2025-2026 Đón học sinh dịch chuyển theo cha mẹ “Bộ GD&ĐT cũng cần cải tiến mạnh về thi cử, chuẩn hóa đề thi, tăng cường đánh giá năng lực học sinh, kiểm soát chặt chẽ điểm học bạ, tránh sự chênh lệch lớn giữa điểm học và thi cử”. TS HOÀNG NGỌC VINH - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp Bộ GD&ĐT CHUYỆN HÔM NAY Hai chủ trương lớn trong năm học này là tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và giao quyền tuyển dụng giáo viên về cho các Sở GD&ĐT. Đây là những bước đi mang tính đổi mới, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi về tính khả thi, công bằng và năng lực quản trị địa phương. Dạy học 2 buổi/ngày là định hướng đúng để học sinh có thêm thời gian củng cố kiến thức và phát triển năng lực toàn diện, tránh sa vào “lò luyện” học thêm. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy nhiều khó khăn: Thiếu giáo viên, thiếu phòng học, thiếu kinh phí. Sĩ số lớp vẫn đông, nhiều trường phải “chạy ca” để đủ chỗ. Hạ tầng chưa được nâng cấp, giáo viên thiếu cả về số lượng lẫn chất lượng, nếu vẫn bắt triển khai 2 buổi/ngày dễ dẫn đến hình thức, không hiệu quả. Đây không chỉ là kéo dài thời gian học mà là một cuộc “cách mạng học đường” cần sự chuẩn bị đồng bộ về chương trình, nhân lực và điều kiện học tập. Nếu không có nguồn lực đủ, sự chênh lệch giữa các địa phương sẽ càng lớn, tạo vòng luẩn quẩn: Nơi điều kiện tốt thì tiến bộ, nơi khó khăn tụt lại phía sau. Việc giao quyền tuyển dụng giáo viên về cho các Sở GD&ĐT được kỳ vọng giúp địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong tuyển dụng, đặc biệt trong bối cảnh thiếu giáo viên ở nhiều môn học. Nhưng quyền càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Nỗi lo tiêu cực, “chạy suất” lại hiện hữu nếu không có cơ chế giám sát chặt chẽ. Thiếu quy chuẩn thống nhất cũng sẽ làm chất lượng giáo viên không đồng đều, gây khó khăn trong luân chuyển, thuyên chuyển. Cả hai chính sách đều thể hiện tinh thần đổi mới, hướng tới nâng cao chất lượng dạy – học và phát huy vai trò địa phương. Tuy nhiên, cải cách cần lộ trình thận trọng, đi cùng nguồn lực và cơ chế giám sát hiệu quả. Không thể áp dụng mệnh lệnh hành chính, không thể dạy 2 buổi/ngày khi trường thiếu lớp, thiếu thầy. Không thể giao quyền tuyển dụng nếu không có chuẩn mực minh bạch. Năm học mới là dịp để ngành giáo dục tự nhìn lại, đặt viên gạch đầu tiên cho nền giáo dục hiện đại, nhân văn. Nhưng có một trăn trở lớn: Vì sao ngành giáo dục vẫn loay hoay với chuyện sĩ số lớp, thiếu giáo viên hay dạy 2 buổi/ngày, trong khi điều quan trọng nhất – triết lý giáo dục – lại bị bỏ quên? Mục tiêu giáo dục không chỉ là thi cử, đạt chuẩn mà là khai phóng con người, đánh thức tư duy độc lập, năng lực phản biện, nhân cách tự chủ. Giáo dục là gieo hạt giống cho xã hội văn minh, đất nước tự cường. Giáo dục không chỉ là trồng cây mà là trồng người – sự nghiệp vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Nhà giáo dục Paulo Freire từng nói: “Giáo dục không thay đổi thế giới. Giáo dục làm thay đổi con người. Và con người sẽ thay đổi thế giới”. Phát biểu ấy mang đậm triết lý và nhân văn, thể hiện tư tưởng giáo dục khai phóng, thức tỉnh – không nhồi nhét, mà đánh thức tư duy, để con người làm chủ bản thân, thay đổi thực tại. Đó là thách thức, nhưng cũng là điều mà giáo dục cần hướng đến, nếu không muốn tụt lại phía sau. N.T Thách thức TIẾP THEO TRANG 1

6 n Thứ Sáu n Ngày 8/8/2025 KHOA GIÁO TRAO QUYỀN GIẢI BÀI TOÁN THIẾU GIÁO VIÊN Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sở GD&ĐT và phòng Văn hóa - Xã hội (Thông tư 15). Trong đó, có nội dung giao quyền tuyển dụng, điều động, luân chuyển và biệt phái giáo viên cho sở GD&ĐT. Đây có thể coi là giải pháp “cởi trói”, giao quyền tuyển dụng nhân sự cho đơn vị sử dụng, khác biệt hoàn toàn so với trước đây. GS.TS Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho hay, khi được giao quyền, các sở GD&ĐT có thể biệt phái giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu ngay trong học kì, “vá” kịp thời khoảng trống. Ngoài ra, việc tập trung tuyển dụng về một đầu mối sẽ giúp quy trình chuẩn hóa, minh bạch và công bằng hơn. Tuy nhiên, để tuyển dụng thực sự hiệu quả, cần có quy định rõ về nội dung, hình thức, điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng riêng đối với nhà giáo. Ông Thành đề xuất nên giảm thiểu các yêu cầu hành chính, công vụ, tăng cường đánh giá năng lực sư phạm. Theo Bộ GD&ĐT, hết năm học 2024-2025, cả nước có gần 1,28 triệu giáo viên từ mầm non đến THPT, tăng 21.978 người so với năm học trước. Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục cho biết, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung 10.304 biên chế nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng khó khăn. Các địa phương đã tích cực tuyển dụng số biên chế được giao, góp phần khắc phục tình trạng thiếu số lượng và bất cập về cơ cấu đội ngũ. Từ năm 2022, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bộ Nội vụ báo cáo Trung ương bổ sung đủ 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương. Tuy nhiên, tính đến hết kỳ I năm học 2024-2025, cả nước còn khoảng 60.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng trong khi còn thiếu hơn 120.000 giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông công lập. Như vậy, con số giáo viên được tuyển dụng rất thấp so với chỉ tiêu biên chế được giao. Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, trong những năm qua, dù địa phương đã nỗ lực đầu tư cho giáo dục, tỉnh hiện vẫn còn thiếu gần 5.000 giáo viên cho năm học 2025-2026 và các năm tiếp theo. Việc thiếu hụt giáo viên ở địa phương này chủ yếu do yêu cầu tổ chức dạy học hai buổi/ngày ở bậc Tiểu học và THCS, cùng với đó số lớp tăng ở bậc THPT, Giáo dục thường xuyên và Giáo dục nghề nghiệp dẫn đến áp lực lớn về biên chế giáo viên. Tại hội nghị tập huấn thực hiện quản lí giáo dục theo chính quyền địa phương 2 cấp, do Bộ GD&ĐT vừa tổ chức, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho hay, thiếu đội ngũ giáo viên là vấn đề mà các phường, xã gặp phải nhiều nhất hiện nay trên địa bàn, cùng đó là khó khăn, vướng mắc trong việc tuyển dụng. Ông Hiếu khẳng định, ngành đang vướng việc chưa phân cấp rõ trong tuyển dụng. Nếu việc này không rõ ràng, khi sử dụng, điều động, luân chuyển nhà giáo từ phường/xã này qua phường/xã khác sẽ là vấn đề khó khăn trong thời gian tới. QUY ĐỊNH CHỒNG CHÉO, ĐỢI HƯỚNG DẪN Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí giáo dục (Bộ GD&ĐT), cho hay, trong giai đoạn từ nay đến khi Luật Nhà giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực, một số nội dung đã được Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể. Công tác tuyển dụng, hợp đồng, điều động, thuyên chuyển, bố trí liên trường đối với những giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục công lập sẽ do UBND cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho cơ quan, đơn vị thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Trong đó, định hướng nên giao cho Sở GD&ĐT, bởi thực tế, đội ngũ công chức giáo dục cấp xã cần hoàn thiện để đáp ứng được nhiệm vụ này. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng nhận định, thời gian tới, ngành giáo dục còn nhiều việc cần làm và đặc biệt lưu ý cán Bài toán thiếu giáo viên Năm học mới 2025-2026, ngành giáo dục tiếp tục đối mặt tình trạng thiếu giáo viên. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, do bất cập liên quan đến tuyển dụng, ngành giáo dục vẫn phải chờ hướng dẫn. Năm 2010, Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học để phục vụ triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2006. Tuy nhiên, đến nay, văn bản đã không còn phù hợp do Chương trình 2006 đã kết thúc trong năm học 2023-2024. Công văn hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông vừa ban hành chính thức thực hiện từ năm học 2025-2026. Việc ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục toàn diện về đức - trí - thể - mĩ, bao gồm giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, giáo dục STEM/ STEAM, giáo dục văn hóa đọc, văn hóa học đường, giáo dục thể chất, nghệ thuật, giáo dục tài chính; phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số, năng lực trí tuệ nhân tạo (AI), năng lực thẩm mĩ… cho học sinh; hình thành ý thức, thói quen học tập suốt đời. Công văn được ban hành nhằm nâng cao chất lượng giờ học chính khóa; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục; sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; đẩy mạnh xã hội hóa để phát triển giáo dục. Bộ GD&ĐT cho biết, việc dạy học 2 buổi/ngày được phân định rõ giữa buổi 1 và buổi 2 nhằm bảo đảm tính khoa học, linh hoạt và phát triển toàn diện học sinh. Trong đó, buổi 1 là thời gian thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông chính khóa, bao gồm các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (đối với các cấp học phổ thông), các môn học tự chọn, môn học lựa chọn, các chuyên đề nâng cao (đối với cấp THPT) theo quy định của Bộ GD&ĐT. Đây là nội dung dạy học bắt buộc nhằm bảo đảm yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông. Buổi 2 là thời gian để tổ chức các hoạt động giáo dục bổ trợ, phát triển năng lực, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh chưa đạt theo yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục nghệ thuật, thể chất, STEM/ STEAM, hướng nghiệp, AI, ngoại ngữ… theo định hướng phát triển toàn diện phù hợp với tâm sinh lí học sinh ở từng cấp học. TÂM LÍ SỢ SAI So với hướng dẫn năm 2010, việc học buổi 2 bắt đầu thực hiện từ năm học 2025-2026 trong nhà trường có sự khác biệt. Mặc dù theo công văn cũ, Bộ GD&ĐT có đưa yêu cầu thực hiện các hoạt động giáo dục đa dạng nhưng cơ bản, các trường phổ thông thường chỉ tập trung vào việc dạy tăng cường các môn học chính khóa (một dạng học thêm trong nhà trường) vì hướng dẫn có “mở” để các trường triển khai. Công văn mới cùng với Thông tư 29, việc dạy thêm học thêm trong trường học có thu tiền đã bị triệt tiêu. Vì vậy, buổi 2 từ năm học mới thực sự là thời gian cho các hoạt động phát triển kĩ năng cá nhân của học sinh, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ sở giáo dục. Hết lách luật dạy thêm Ngoài học văn hóa, từ năm học mới, học sinh được phát triển các năng lực chuyên biệt ẢNH: NGHIÊM HUÊ Bộ GD&ĐT vừa có hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông. Hướng dẫn ra đời trong bối cảnh toàn ngành giáo dục thực hiện Thông tư 29 dạy thêm học thêm nên việc học buổi 2 từ năm nay khác hoàn toàn. Theo lãnh đạo các sở GD&ĐT, việc chưa phân định rõ ràng trách nhiệm tuyển dụng, sử dụng viên chức giáo dục thuộc UBND xã hay sở đang gây khó khăn cho địa phương thiếu giáo viên khi năm học mới đã rất gần. NỖI LO NĂM HỌC MỚI Các quy định trong tuyển dụng giáo viên hiện có sự chồng chéo ẢNH: N.H Đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đang xây dựng hướng dẫn triển khai hoạt động giáo dục buổi 2 phù hợp với tình hình thực tế.

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==