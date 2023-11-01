Báo Tiền Phong số 219/2025

THỨ NĂM 7/8/2025 SÕ 219 0977.456.112 TRANG 4 TRANG 16 TRANG 8 + 9 TRANG 5 TRANG 3 TRANG 10+11 NÚP BÓNG BỆNH VIỆN TUYỂN DỤNG, GÂY QUỸ Gỡ khó thiếu cán bộ quản lý giáo dục cơ sở Hệ lụy từ nhạc “rác” trên mạng HLV Polking thích thú với chiếc cúp đặc biệt NGHỊCH LÝ NỘP THUẾ: Nhà ở 30m2 nộp đều, dự án nghìn ha thì không BỆ PHÓNG cho người trẻ khởi nghiệp Đầy chông gai Tiếp sức cho startup Việt Các bạn trẻ trình diễn sản phẩm khoa học công nghệ tại Festival sáng tạo trẻ ThÛ đô mNH: ĐĂNG KHOA TRANG 6 + 7 TRANG 2 Nâng cao đời sÕng nhân dân là yêu cầu rất cấp bách Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị mNH: TTXVN GIẢI QUYẾT NGAY CHỖ Ở CHO NGƯỜI DÂN MẤT NHÀ DO MƯA LŨ Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động, giữ vững mục tiêu hiện nay là: duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sÕng vật chất và tinh thần cÛa nhân dân là một yêu cầu rất cao, rất cấp bách.

ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Sáng 6/8, Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và cùng chủ trì hội nghị. LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG TRONG VIỆC KHAI SÁNG DÂN TRÍ Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ thống nhất đánh giá, trong tất cả thời kỳ, giai đoạn lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, đồng hành cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chiến đấu, lao động, sáng tạo trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng, phát triển đất nước. Sau gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, về nhiều mặt, góp phần định hình và thúc đẩy sự phát triển của đất nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong phát triển khoa học, công nghệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được gặp các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiêu biểu, những người đã và đang góp phần viết nên những trang sử hào hùng của dân tộc bằng trí tuệ, tâm huyết, tài năng và cống hiến không mệt mỏi của mình, những người đã góp phần làm rạng hơn “hào khí Thăng Long” trong gần một thế kỷ qua. Tổng Bí thư khẳng định, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ luôn là lực lượng tiên phong trong việc khai sáng dân trí, xây dựng lý luận cách mạng và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào thực tiễn. Các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ tiêu biểu đã truyền bá những tư tưởng yêu nước, tiến bộ và cách mạng, tinh thần khoa học, tạo tiền đề quan trọng cho phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc. 80 năm qua, bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam cũng đều in đậm dấu ấn và sự đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà khoa học. Đó là những người anh dũng trong chiến đấu, bền bỉ trong sáng tạo, tiên phong trong đổi mới và tận hiến trong xây dựng đất nước... Tổng Bí thư chia sẻ, đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay là nhờ truyền thống 4.000 năm văn hiến của dân tộc được hội tụ, kết tinh trong 95 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 40 năm đổi mới; nhờ sự đồng lòng, hưởng ứng, sự lao động miệt mài, cống hiến của hàng triệu triệu tầng lớp nhân dân lao động, trong đó có lực lượng trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đề cao vai trò của trí thức, văn nghệ sĩ, luôn luôn coi trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sỹ là mạch nguồn cho sự trường tồn của đất nước, là nguyên khí quốc gia. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư biểu dương, ghi nhận, tri ân và hy vọng vào những đóng góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt kể từ khi có Đảng, có Bác Hồ lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta. Tại hội nghị gặp mặt, Tổng Bí thư đã thông báo về tình hình đất nước, đặc biệt là việc phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đảm bảo thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra: phấn đấu đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Tổng Bí thư nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động, giữ vững mục tiêu hiện nay là: duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một yêu cầu rất cao, rất cấp bách. Để hoàn thành mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn dân cần hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó cần sự chung tay góp sức của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ. TRI THỨC LÀ NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG BẬC NHẤT CỦA SỰ PHÁT TRIỂN Tổng Bí thư nêu rõ, chúng ta đang sống trong một thời đại mà tri thức là nguồn lực quan trọng bậc nhất của sự phát triển, là “năng lượng mới” của thế kỷ XXI. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo… đang làm thay đổi sâu sắc mọi mặt của đời sống xã hội. Nếu không kịp thời thích ứng, tiếp nhận và làm chủ, chúng ta sẽ bị tụt hậu. Do vậy, hơn lúc nào hết, vai trò của các nhà khoa học, các trí thức, văn nghệ sĩ, những người thắp sáng ngọn đuốc tri thức và sáng tạo, càng trở nên then chốt. Các đồng chí không chỉ là những “kỹ sư tâm hồn”, những “kiến trúc sư của tương lai”, những người thể hiện “tiềm năng con người Việt Nam” mà còn là người giữ lửa, lan tỏa giá trị Việt, tinh thần Việt, bản sắc Việt trong một thế giới đầy cạnh tranh và chuyển động. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần đồng hành cùng Đảng, cùng nhân dân, phát huy cao nhất trí tuệ, phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước để nghiên cứu, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước; tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn như khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi năng lượng xanh, kinh tế tuần hoàn… Tổng Bí thư đề nghị, tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong kỷ nguyên số, thời đại mới. Văn nghệ sĩ cần là những chiến sĩ trên mặt trận tinh thần, không ngừng sáng tạo ra những tác phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, có sức lan tỏa, truyền cảm hứng, nâng tầm tâm hồn con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập như hiện nay. Đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ cần thể hiện tinh thần dấn thân vì công việc, chủ động tham gia vào quá trình xây dựng và phản biện chính sách trên tinh thần khoa học, nhân văn, dân tộc. Trí thức không chỉ là người nghiên cứu, giảng dạy, mà còn là người sáng tạo, bổ sung tri thức và đạo lý, góp phần định hình đường lối phát triển của đất nước trên tinh thần vì nước, vì dân, vì sự trường tồn của dân tộc; tích cực kết nối, lan tỏa tri thức, kinh nghiệm, giá trị tới thế hệ trẻ. Hãy trao truyền không chỉ kiến thức mà cả tinh thần dân tộc, lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, lòng nhân ái cho lớp kế cận. Đây là cách thiết thực nhất để những giá trị tốt đẹp được phát huy và “sống mãi trong sự nghiệp dân tộc”. TRƯỜNG PHONG - TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong một thế giới đầy biến động, giữ vững mục tiêu hiện nay là: duy trì hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững; nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là một yêu cầu rất cao, rất cấp bách. Để hoàn thành mục tiêu này, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, toàn dân cần hưởng ứng mạnh mẽ, trong đó cần sự chung tay góp sức của đội ngũ trí thức, nhà khoa học và các văn nghệ sĩ. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự hội nghị ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vững đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trung thực, khoa học, cách mạng, trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh thông tin đa chiều, thật giả lẫn lộn, nhiều sự kiện, vụ việc được ngụy tạo bằng công nghệ, bằng trí tuệ nhân tạo thì phẩm chất của trí thức càng trở nên quan trọng. Sự chính trực, trung thực và tử tế là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp cho xã hội lành mạnh, phát triển... TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: Nâng cao đời sống nhân dân là yêu cầu rất cấp bách

3 THỜI SỰ Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản số 931/TTg-NN yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống Nhân dân, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước năm học mới. KHÔNG ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐÓI RÉT Thủ tướng yêu cầu, bí thư và chủ tịch UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và các địa phương bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất để nhanh chóng ổn định cuộc sống cho người dân; bảo đảm không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét, không có chỗ ở; bảo đảm tất cả học sinh phải được đến trường đúng dịp khai giảng; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời. Thủ tướng lưu ý, phải tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương; lo hậu sự cho người đã mất, kịp thời hỗ trợ người bị nạn theo quy định. Rà soát, kịp thời tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, nhất là các hộ đã mất hết nhà cửa, các gia đình chính sách. Tập trung huy động lực lượng, nguồn lực để thực hiện vệ sinh trường lớp, khắc phục các cơ sở giáo dục bị hư hại; bổ sung trang thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, sách giáo khoa. Hoàn thành trong tháng 8/2025, bảo đảm tất cả học sinh được đến trường và cơ sở giáo dục đào tạo phải khang trang, sạch đẹp khi vào năm học mới. Giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp; bố trí đất, xây dựng lại nhà ở cho các hộ bị mất nhà hoặc buộc phải di dời khẩn cấp (hoàn thành chậm nhất trong tháng 9/2025). Huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên,… hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hại, vệ sinh môi trường… “Rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại do thiên tai; chủ động sử dụng dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai theo quy định; hoàn thành trước ngày 10/8”, Thủ tướng yêu cầu. KHÔNG ĐỂ BÙNG PHÁT DỊCH BỆNH Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an thực hiện nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quân đội, công an hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ theo đề nghị của địa phương. Bộ Quốc phòng chủ trì triển khai ngay việc xây dựng lại các căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp từ nguồn kinh phí do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam huy động, ủng hộ; hoàn thành trong tháng 9/2025. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và đơn vị chức năng nắm chắc tình hình về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, nhất là tại các cơ sở giáo dục ở các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất vừa qua. Hoàn thành trong tháng 8/2025 để bảo đảm học sinh trở lại học bình thường ngay khi vào năm học mới. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo cơ quan chức năng và hướng dẫn, hỗ trợ địa phương về hóa chất, thuốc men, thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết bảo đảm công tác khám, chữa bệnh, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ; hoàn thành trước ngày 10/8. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cân đối nguồn lực hỗ trợ cho các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và các địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai khoản kinh phí để xây dựng mới những căn nhà bị thiệt hại hoàn toàn và buộc phải di dời khẩn cấp; đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, cán bộ và nhân dân cả nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” chung tay hỗ trợ bà con bị thiệt hại do thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, trên tinh thần “ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”. TRƯỜNG PHONG Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần giải quyết ngay chỗ ở tạm cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại hoàn toàn và phải di dời khẩn cấp do mưa lũ. Giải quyết ngay chỗ ở cho người dân mất nhà do mưa lũ Theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến ngày 5/8, đợt mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất vừa qua làm 20 người chết và mất tích, 20 người bị thương, 1.003 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi, 6.863 căn nhà bị hư hại, 519 hộ phải di dời khẩn cấp, 60 điểm trường, 10 trung tâm y tế bị thiệt hại, hư hỏng, trên 7.400 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều công trình năng lượng, viễn thông, giao thông, thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng gây chia cắt giao thông, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trên 4.800 tỷ đồng. Theo đó, hỗ trợ làm mới 500 căn nhà bị đổ sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng. Văn phòng Bộ Công an chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Vận động cứu trợ, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan tổ chức việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại đúng đối tượng, công khai, minh bạch, theo quy định của pháp luật. Trước đó, ngày 5/8 đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh Nghệ An để thống nhất khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phát động cao điểm xây dựng nhà cho các hộ dân và trường học chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 3 gây ra. Theo chủ trương của Bộ Công an, làm mới 500 căn nhà đổ, sập, trôi hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp; hỗ trợ sửa chữa 500 căn nhà bị hư hỏng nặng cho tỉnh Nghệ An. Trong đó, xã Mỹ Lý đã có 86 gia đình có nguyện vọng được làm nhà lắp ghép của Bộ. Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã thăm hỏi, động viên và tặng quà bà con nhân dân xã Mỹ Lý. Đoàn cũng đã chia sẻ những khó khăn, vất vả với các thầy cô giáo và các em học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỹ Lý 2 và khảo sát vị trí dự kiến xây dựng lại trường. Theo kế hoạch, ngày 11/8, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức đợt phát động thi đua cao điểm 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, xã Mỹ Lý. THU HIỀN Sáng 6/8, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết, Ban Vận động cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trích nguồn cứu trợ Trung ương số tiền 65 tỷ đồng chuyển đến Văn phòng Bộ Công an để hỗ trợ nhân dân tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. 65 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thăm hỏi người dân bị thiệt hại do mưa lũ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ẢNH: VGP Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề ở Điện Biên ẢNH: PV Bão và hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản và cơ sở hạ tầng tại nhiều xã miền núi phía Tây Nghệ An. Tính đến ngày 5/8, tổng mức thiệt hại ước tính lên tới 3.767 tỷ đồng. Đề xuất chủ tịch xã xử phạt vi phạm giao thông Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đường bộ, trong đó đề xuất lãnh đạo tỉnh và xã có quyền phạt tiền vi phạm giao thông đường bộ. Theo dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất chủ tịch UBND tỉnh có quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đến 75 triệu đồng, Chủ tịch UBND xã có quyền phạt đến 60 triệu đồng. Bộ Xây dựng đề nghị người đứng đầu UBND hai cấp có quyền phạt cảnh cáo, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Dự thảo nêu rõ, thủ trưởng cơ quan quản lý đường bộ ở khu vực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam có quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 37,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện giao thông vi phạm hành chính. Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng trong thời hạn kiểm tra bên cạnh các quyền phạt cảnh báo, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn, còn có quyền phạt tiền đến 60 triệu đồng. LỘC LIÊN

4 n Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 Ngày 6/8, đại diện Bệnh viện FV ở TPHCM cho biết đã có đơn trình báo gửi Công an TPHCM về việc mạo danh tên Công ty TNHH Y tế Viễn Đông và Bệnh viện FV, sử dụng trái phép logo bệnh viện và làm giả con dấu công ty nhằm mục đích lừa đảo. Trong đơn trình báo gửi Công an TP.HCM, lãnh đạo Bệnh viện FV đã trình bày chi tiết về một vụ lừa đảo tuyển dụng quy mô lớn, mà các đối tượng đã mạo danh nhân sự của bệnh viện để dụ dỗ người tìm việc. Đây là lần thứ 2 bệnh viện này bị nhóm đối tượng mạo danh tuyển dụng. Các đối tượng lừa đảo đã xây dựng một quy trình giả mạo hết sức chuyên nghiệp. Chúng sử dụng các trang fanpage và nhóm cộng đồng trên Facebook có gắn logo Bệnh viện FV. Các bài đăng sử dụng tên gọi "GROUP FV SƠ TUYỂN", mời người dùng điền thông tin ứng tuyển qua các đường link khảo sát hoặc để lại bình luận, tin nhắn trực tiếp. Thậm chí, chúng còn sử dụng các email có tên miền giả mạo Công ty TNHH Y tế Viễn Đông là yteviendong.com để gửi thư mời đến ứng viên và phỏng vấn trực tuyến, tạo ra vẻ ngoài hợp pháp và chuyên nghiệp. Tiếp đó, các đối tượng nhắn tin, gọi điện tự xưng là nhân viên hoặc bộ phận tuyển dụng của Bệnh viện FV để đặt lịch phỏng vấn. Tuy nhiên, khi đến ngày phỏng vấn, thay vì thực hiện cuộc gọi video, các đối tượng tự xưng là nhân sự của Bệnh viện FV chỉ nhắn tin hoặc gọi thoại. Ứng viên sau đó sẽ được thêm vào các nhóm chat trên Facebook, nơi có sự tham gia của nhiều tài khoản giả mạo khác, tất cả đều sử dụng logo và thông tin của Bệnh viện FV. Trong các nhóm này, ứng viên được hướng dẫn làm một bài kiểm tra sơ tuyển qua một đường link giả mạo. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, bước lừa đảo tinh vi nhất được triển khai. Ứng viên được yêu cầu tạo tài khoản trên một trang web khác, được gọi là “Dự án an sinh xã hội” với tên miền là ansinhvietlott.com, và được thuyết phục rằng đây là ứng dụng của bên thứ ba, đối tác của Bệnh viện FV nhằm hỗ trợ quá trình tuyển dụng. Để tạo lòng tin, các đối tượng thậm chí đã chuyển 120.000 đồng vào tài khoản của ứng viên, gọi đó là “tiền trải nghiệm dự án”. Sau đó, chúng yêu cầu ứng viên thực hiện các thao tác nạp, rút tiền ảo trên tài khoản này, khẳng định đây là “việc đánh giá năng lực làm việc và các thao tác văn phòng”. Khi đã dụ dỗ được nạn nhân, chúng yêu cầu ứng viên nộp một khoản tiền ký quỹ để nhận được công việc. Một số ứng viên cho biết khi muốn rút khỏi quy trình, không những bị từ chối hoàn tiền mà còn bị xúc phạm hoặc đe dọa tinh thần. Nhiều người đã bị chuyển từ nhóm này sang nhóm khác, tiếp xúc với nhiều đối tượng lạ, làm phức tạp hóa quá trình và mất kiểm soát thông tin cá nhân. ĐỀ NGHỊ CƠ QUAN CÔNG AN VÀO CUỘC Đại diện Bệnh viện FV khẳng định hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ hoạt động tuyển dụng nào như trên và mong cơ quan công an vào cuộc điều tra, xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm. Không chỉ lừa đảo bằng tuyển dụng, ngày 6/8 lãnh đạo Bệnh viện FV cho biết một số trang mạng xã hội giả mạo Bệnh viện FV nhằm kêu gọi tham gia các hoạt động, sự kiện từ thiện và gây quỹ. Các trang này đã đưa thông tin dưới danh nghĩa của Bệnh viện FV và Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, một Tổ chức từ thiện do Bệnh viện FV sáng lập. Theo lãnh đạo Bệnh viện FV, một trang Facebook có tên “Children’s Kite Festival - Lễ Hội Thả Diều Dành Cho Trẻ Em, Gia Đình” sử dụng thông tin liên quan đến Bệnh viện FV và Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ để quảng bá cho hoạt động tổ chức lễ hội và kêu gọi mọi người tham gia, ủng hộ gây quỹ. Nhiều người phản ánh tới bệnh viện là đã đóng góp vào quỹ này. Ngay khi nhận được phản ánh, sáng 6/8, Bệnh viện FV ra thông báo không liên quan và không phối hợp tổ chức bất kỳ sự kiện nào dưới tên gọi này. Đồng thời, cho biết phía bệnh viện đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ hành vi giả mạo thông tin của tổ chức, cá nhân này. Trước đó vào năm 2023, nhiều nhà hảo tâm cũng gửi thông tin đến Quỹ Nâng Bước Tuổi Thơ, về một chương trình kêu gọi ủng hộ qua tin nhắn mạng xã hội với những lời lẽ hết sức hấp dẫn. Cụ thể, chương trình này đưa ra hai lựa chọn: “Quyên góp 200.000 nhận về 300.000” và “Quyên góp 300.000 nhận về 420.000”. Bằng thủ đoạn này, chỉ trong một thời gian ngắn, từ ngày 23/10 đến ngày 01/11/2023, Quỹ đã thống kê có tới 1.210 giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của Quỹ, mỗi giao dịch có giá trị từ 200.000 đến 300.000 đồng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Quỹ đã liên hệ ngân hàng để yêu cầu phong tỏa các khoản tiền báo có, khuyến cáo cộng đồng, các nhà hảo tâm cảnh giác, không chuyển tiền theo lời kêu gọi lừa đảo và làm đơn trình báo sự việc này đến Công an TP.HCM. LÊ NGUYỄN Các đối tượng xây dựng một quy trình giả mạo hết sức chuyên nghiệp bằng các trang fanpage và nhóm cộng đồng trên Facebook có gắn logo Bệnh viện FV. Thông qua các kênh này, chúng đăng tải thông tin tuyển dụng, kêu gọi ứng viên nộp hồ sơ tuyển dụng qua tin nhắn hoặc kêu gọi gây quỹ… Bệnh viện FV vừa gửi cảnh báo đến cộng đồng sau khi phát hiện một hình thức lừa đảo thông qua tuyển dụng Liên quan đến các vấn đề lừa đảo qua mạng, Công an TP HCM liên tục đưa ra khuyến cáo người dân phải cảnh giác trước các thông tin trên mạng xã hội. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP sau đó chiếm đoạt tài sản. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khoảng ngày 8-11/8, miền Bắc (trừ Điện Biên, Lai Châu) có thể trải qua một đợt nắng nóng diện rộng. Nền nhiệt cao nhất thời gian này từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%. Trước khi đón nắng nóng, sáng 7/8, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xảy ra mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 150mm. Ngày 7/8, miền Bắc có nền nhiệt khá dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, thấp nhất từ 24-27 độ. Trước đó, trong hai ngày 4-5/8, miền Bắc trải qua một đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, trong đó nắng nóng kỷ lục tháng 8 xuất hiện ở Hà Nội và Ninh Bình. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, trong tháng 8 miền Bắc sẽ có những ngày nắng nóng, xen lẫn các đợt mưa dông rải rác. Dự báo từ ngày 7-8/8, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Dự báo nắng nóng ở khu vực này còn kéo dài đến khoảng 12/8. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Các khu vực trung tâm đô thị có thể cao hơn nhiều do tác động của hiện tượng đảo nhiệt đô thị. NGUYỄN HOÀI Dự báo từ ngày 8-11/8, miền Bắc có thể nắng nóng trở lại nhưng ít khả năng gay gắt như đợt nắng nóng ngày 4-5/8. Miền Bắc sắp đón nắng nóng diện rộng Miền Bắc sắp nắng nóng trở lại XÃ HỘI CHIÊU THỨC LỪA ĐẢO MỚI: Núp bóng bệnh viện tuyển dụng, gây quỹ Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Theo đó, Cơ quan công an thu giữ hơn 185 nghìn cuốn sách giả, trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, với tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Phương Lan - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ in miền Bắc là đối tượng chủ mưu, tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả. Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến (chủ nhà sách Hằng Thắng) và Tạ Ngọc Long (chủ nhà sách Phú Thịnh) đều trú tại phường Bắc Giang (tỉnh Bắc Ninh). Qua điều tra, xác định các đối tượng liên quan vụ án không chỉ giới hạn ở tỉnh Bắc Ninh mà còn mở rộng sang địa bàn thành phố Hà Nội. Từ ngày 29/7 - 3/8/2025, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, Cơ quan công an phát hiện và thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185 nghìn bản sách giáo khoa tiếng Anh giả, trị giá hơn 8 tỷ đồng (theo giá bìa). Đồng thời, lực lượng công an còn thu giữ 27 bản kẽm dùng để in sách giả, 1 máy in màu, 2 ôtô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỷ đồng. NGUYỄN THẮNG

5 KINH TẾ Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 CHÍNH SÁCH THUẾ CẦN ĐƯỢC “GIÁM SÁT SÂU” Ngày 6/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn “Giám sát của Quốc hội để kiến tạo phát triển”. Đặt vấn đề về tính kiến tạo trong chính sách, ông Lê Đình Thăng - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước (KTNN), chuyên ngành II - cho rằng cần xem lại liệu chính sách thuế hiện nay thực sự tạo điều kiện phát triển hay chỉ nhằm đáp ứng mục tiêu thu ngân sách. Ông Thăng nêu rõ, khoản thu từ đất vốn là nguồn lực tái tạo một lần đang chiếm tỷ trọng lớn và tiềm ẩn rủi ro bền vững ngân sách. Nhiều dự án bất động sản được giao đất hàng chục năm nhưng không triển khai, không đóng thuế và trở thành nguồn đầu cơ, gây lãng phí tài nguyên và méo mó thị trường. Ông Thăng chỉ rõ thực trạng, người dân ở nhà 30-50 m2 vẫn phải nộp thuế sử dụng đất hàng năm. Nhưng dự án hàng nghìn hecta, 20 năm không triển khai, để cỏ mọc um tùm, nhà đầu tư ôm đất thì không hề đóng thuế. Đó là bất công và phi thị trường. Từ phân tích trên, ông Thăng đề xuất cần đánh thuế các dự án chậm triển khai, từ đó tạo động lực cho thị trường bất động sản và đảm bảo công bằng xã hội. “Nếu không giám sát sâu, chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một chính sách thuế thiếu hiệu quả, tạo vòng luẩn quẩn đẩy giá nhà tăng cao”, ông nói. Bên cạnh chính sách thuế, ông Lê Đình Thăng cũng chỉ ra nghịch lý kéo dài suốt 20 năm trong lĩnh vực dịch vụ công - đặc biệt là y tế và giáo dục. Theo ông Thăng, trong khi khu vực tư nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp - mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, khu vực công lập lại bị ràng buộc bởi cơ chế cũ, dẫn đến lộn xộn, thiếu minh bạch. Ông Thăng đặt vấn đề, tại sao đến nay Việt Nam vẫn chưa có một đạo luật thống nhất điều chỉnh các đơn vị sự nghiệp công và tư trong cung cấp dịch vụ công? Một đạo luật như “Luật Dịch vụ công” sẽ giúp thiết lập một sân chơi công bằng, minh bạch, và tạo điều kiện huy động nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ hơn cho y tế, giáo dục - hai lĩnh vực thiết yếu của quốc gia. Một điểm đáng chú ý khác được ông Thăng nêu ra là việc sử dụng hệ thống thông tin giám sát hiện nay còn mang tính “ngang hàng” giữa các cơ quan. Trong khi đó, Quốc hội cần sử dụng thông tin từ kiểm toán, thanh tra để thực hiện vai trò giám sát tối cao, buộc các cơ quan quản lý phải giải trình và sửa sai. “Chúng ta không chỉ giám sát tuân thủ mà còn phải tìm ra bất cập của chính sách, từ đó kiến tạo những điều kiện phù hợp hơn với thực tiễn”, ông Thăng cho hay. GIÁM SÁT KHÔNG CHỈ DỰA VÀO BÁO CÁO, GIẤY TỜ Đồng tình với quan điểm cần đổi mới tư duy giám sát, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, giám sát không phải là hành động sau cùng mà phải song hành với quá trình thực thi chính sách, để kịp thời phát hiện và tháo gỡ vướng mắc. Dẫn chứng từ các chuyên đề giám sát của Quốc hội, ông Cường cho biết, đã phát hiện và xử lý hàng loạt bất cập trong công tác phòng chống dịch, thanh quyết toán vật tư y tế và chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) năm 2022. “Chính các đơn vị được giám sát cũng bày tỏ cảm ơn vì đã được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn”, ông Cường chia sẻ. Theo vị đại biểu, trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội cần ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để thực hiện giám sát từ xa, phát hiện sớm vấn đề. Bà Nguyễn Thúy Anh - Phó trưởng Ban Chính sách chiến lược Trung ương - cho rằng, công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo trọng yếu, góp phần khẳng định uy tín năng lực cầm quyền của Đảng, hiệu lực của bộ máy Nhà nước, tạo dựng và củng cố niềm tin của nhân dân. Do vậy, yêu cầu đặt ra là công tác giám sát phải đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương pháp và tổ chức thực hiện. Trước yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, bà Nguyễn Thúy Anh kiến nghị, cần đổi mới phương pháp, quy trình ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác giám sát. Trong đó, cần hoàn thiện chính sách quy trình giám sát về kinh tế - xã hội, đảm bảo khách quan khoa học thực tiễn. Đồng thời, cần kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giám sát; phân cấp kiểm tra, giám sát đi đôi với kỷ luật minh bạch… LUÂN DŨNG Chuyên gia chỉ rõ thực trạng, người dân ở nhà 30-50 m2 vẫn phải nộp thuế sử dụng đất hằng năm. Nhưng dự án hàng nghìn ha, 20 năm không triển khai, để cỏ mọc um tùm, nhà đầu tư ôm đất thì không hề đóng thuế. Đó là bất công và phi thị trường. Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng cần ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để thực hiện giám sát phát hiện sớm vấn đề Nhà ở 30m2 nộp đều, dự án nghìn ha thì không “Giám sát không chỉ dựa vào báo cáo giấy tờ mà cần chủ động thu thập, phân tích dữ liệu lớn, kết nối hệ thống thông tin và sử dụng AI để phát hiện bất thường, từ đó hành động nhanh chóng, kịp thời”. Đại biểu Quốc hội HOÀNG VĂN CƯỜNG (đoàn Hà Nội) ĐỀ XUẤT MIỄN PHẠT LỖI HÌNH THỨC TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU Đây là một trong những nội dung VCCI gửi Bộ Tài chính, góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 125/2020/ NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn. Theo Nghị định 70, từ ngày 1/6, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế. Khảo sát nhanh của VCCI với 1.368 hộ kinh doanh trong tháng 6 cho thấy, phần lớn các hộ chưa nắm rõ quy định mới. Cụ thể, 68% hộ chỉ hiểu sơ bộ hoặc không biết phải làm gì; 21% chưa hiểu nội dung quy định. Về triển khai, 73% cho biết gặp khó khăn do thiếu kỹ năng công nghệ; 49% cho rằng khó thay đổi thói quen quản lý cũ. “Các thách thức, cùng đặc thù nguồn lực hạn chế dẫn đến thời gian đầu, các hộ kinh doanh dễ vi phạm một số quy định về hoá đơn, đặc biệt là lỗi về hình thức như sai chỉ tiêu, lập hoá đơn chưa đúng thời điểm… Lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ, không phải cố tình không tuân thủ, trốn thuế. Do vậy, pháp luật cần có chính sách xử phạt vi phạm nhân văn, hợp tình hợp lý để giúp các hộ kinh doanh an tâm tuân thủ quy định mới, đồng thời cũng nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài cho ngân sách”, VCCI nêu quan điểm. Đại diện cộng đồng doanh nghiệp đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định không áp dụng chế tài xử phạt hành chính với các hộ kinh doanh vi phạm quy định về hình thức trong khoảng thời gian đầu, có thể cân nhắc 2 năm. Hộ kinh doanh có trách nhiệm khắc phục các lỗi vi phạm và nộp số tiền thuế (nếu thiếu) phát sinh từ các vi phạm này. Một điểm khác cũng được cộng đồng doanh nghiệp phản ánh là cách tính “một hành vi vi phạm trong cùng một ngày” để làm căn cứ xử phạt. Theo dự thảo, nếu cùng ngày phát hiện nhiều hóa đơn vi phạm thì chỉ bị xử phạt một hành vi, có áp dụng tình tiết tăng nặng. Tuy nhiên, khái niệm “cùng một ngày” chưa rõ ràng. Ngoài ra, hiện nay quy định chỉ cho phép gộp lỗi khi vi phạm “cùng một hành vi”. Trong khi đó, nhiều hóa đơn thực tế có thể cùng lúc sai nhiều chỉ tiêu như ngày lập, nội dung, mã số thuế… Đặc biệt, các hộ kinh doanh mới khởi sự hoặc doanh nghiệp nhỏ rất dễ mắc lỗi kỹ thuật do thiếu kinh nghiệm. Vì vậy, VCCI đề xuất mở rộng phạm vi gộp lỗi, miễn là không có yếu tố gian lận, để giảm áp lực xử phạt không cần thiết. CHỈ NÊN CẢNH CÁO, HOẶC XỬ PHẠT MỨC THẤP VCCI cũng kiến nghị chỉ nên cảnh cáo, hoặc xử phạt ở mức thấp nhất với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, nếu không làm ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế. Bởi, việc lập hóa đơn điện tử phụ thuộc vào việc vận hành của hệ thống công nghệ. Nhiều trường hợp, hệ thống này có thể ngừng hoạt động hoặc sai sót do nguyên nhân khách quan như lỗi phần mềm, tấn công mạng… Các tình huống này có thể dẫn đến việc lập hóa đơn không đúng thời điểm, nhưng về bản chất, doanh nghiệp không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế phải nộp, ngân sách không bị thiệt hại. Ngoài ra, theo phản ánh của doanh nghiệp, nhiều đơn vị chỉ tổng hợp thông tin từ người nộp thuế, nhưng vẫn có thể bị xử phạt nếu thông tin đó không chính xác. VCCI đề nghị dự thảo cần phân định rõ trách nhiệm giữa các bên để tránh xử phạt không đúng đối tượng. VIỆT LINH Đề xuất mới về xử phạt liên quan hóa đơn điện tử Trước thực tế nhiều hộ kinh doanh lúng túng khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kiến nghị không xử phạt các vi phạm quy định về hình thức, lỗi vô ý do hộ kinh doanh chưa quen với cách làm mới, chưa thành thạo về công nghệ. Từ ngày 1/6, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hoá đơn điện tử từ máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế NGHỊCH LÝ NỘP THUẾ:

MÔ HÌNH ƯƠM TẠO BÀI BẢN Vườn ươm khởi nghiệp quốc gia - một mô hình ươm tạo quy mô quốc gia đầu tiên vừa ra mắt cộng đồng khởi nghiệp tạo sự hứng khởi đầy hy vọng cho bạn trẻ. Vườn ươm (do HUB Network, Mạng lưới các CLB khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số khởi xướng, do Bộ Khoa học và Công nghệ giao nhiệm vụ) được thiết kế theo hướng hệ sinh thái liên ngành và liên kết đa tầng, tập trung hỗ trợ các dự án khởi nghiệp công nghệ có tiềm năng tạo tác động bền vững. Anh Trần Quang Hưng, Chủ tịch HUB Network chia sẻ, để đi từ ý tưởng đến thành công là một chặng đường dài với vô vàn rào cản: thiếu kiến thức, thiếu nguồn lực, thiếu kết nối và định hướng dài hạn. Vườn ươm khởi nghiệp quốc gia ra đời từ chính nhu cầu thực tiễn đó, trở thành “bệ phóng” chuyên biệt cho thế hệ thanh thiếu niên đam mê đổi mới sáng tạo. Anh Hưng cho biết, không đơn thuần là một nơi hỗ trợ không gian làm việc hay huấn luyện kỹ năng, Vườn ươm khởi nghiệp quốc gia được định vị là trung tâm đổi mới sáng tạo, tập trung vào các lĩnh vực dữ liệu thiết yếu của nền kinh tế - xã hội. Dựa trên nền tảng cộng đồng gần 10.000 thành viên khởi nghiệp trẻ, Vườn ươm đặt mục tiêu thúc đẩy sự ra đời của các startup công nghệ có khả năng tạo tác động bền vững. Một trong những mục tiêu đáng chú ý là đến năm 2035, Vườn ươm hướng tới trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, đứng trong Top 3 vườn ươm châu Á dành cho thanh thiếu niên, đồng thời, xây dựng mạng lưới các quỹ đầu tư mạo hiểm, trở thành điểm kết nối giữa startup Việt với các mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu. Mục tiêu cụ thể là xây dựng và vận hành được mô hình “Vườn ươm khởi nghiệp quốc gia” quy mô đào tạo 5.000 thanh thiếu niên có kỹ năng, tư duy khởi nghiệp; ươm tạo được 200 dự án/ý tưởng tiềm năng, gọi vốn thành công cho 5 doanh nghiệp được ươm tạo; kết nối được tối thiểu 50 đối tác chiến lược trong nước, quốc tế; xây dựng mạng lưới kết nối 5.000 chuyên gia ở các lĩnh vực trọng điểm; hình thành cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc về hệ sinh thái khởi nghiệp. Với mô hình phát triển toàn diện, Vườn ươm triển khai một chu trình ươm tạo bài bản gồm 4 giai đoạn: từ tiền ươm tạo, đào tạo, phát triển doanh nghiệp đến sau ươm tạo. Mỗi giai đoạn đều có chương trình huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ chuyên sâu. Đặc biệt, Vườn ươm tổ chức chiến dịch HUB Challenge toàn cầu để tuyển chọn các ý tưởng đột phá và xây dựng hành lang pháp lý - tài chính giúp startup đi đường dài. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BỨC THIẾT CỦA THỊ TRƯỜNG Với vốn điều lệ 250 tỷ đồng, sở hữu trọn vẹn hạ tầng công nghệ từ văn phòng, máy chủ, dịch vụ đám mây đến mạng lưới viễn thông, Công ty TNHH Công nghệ 44+ (CEO - Lê Bắc Nam) là một trong những hạt nhân quan trọng trong Vườn ươm khởi nghiệp Quốc gia. Công ty 44+ sẵn sàng đồng hành hỗ trợ nhiều startup trẻ hiện thực Tiếp sức cho startup Việt 6 n Thứ Năm n Ngày 7/8/2025 GIỚI TRẺ THU HÚT 529 TRIỆU USD VỐN ĐẦU TƯ MẠO HIỂM Những năm gần đây, khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở những cuộc thi ý tưởng hay câu chuyện truyền cảm hứng trên mạng xã hội, mà đã trở thành lựa chọn nghiêm túc của nhiều bạn trẻ. Từ sinh viên còn ngồi trên ghế giảng đường đến những người vừa rời công việc ổn định, ngày càng nhiều người tìm cách tạo dựng doanh nghiệp của riêng mình. Năm 2024, Hệ sinh thái Khởi nghiệp thanh niên Việt Nam thu hút 529 triệu USD vốn đầu tư mạo hiểm vào startup, đưa Việt Nam vào nhóm dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp. Tuy nhiên, đằng sau những con số đầy hứa hẹn là nhiều thách thức thực tế. Khoảng 36% startup trẻ chưa đăng ký kinh doanh, chỉ 26,7% báo cáo hoạt động hiệu quả và tỷ lệ khởi nghiệp thành công chỉ dao động từ 3-5%. Khó khăn tiếp cận vốn, thiếu kỹ năng thực chiến, thủ tục hành chính phức tạp và khoảng cách lớn giữa thành thị và nông thôn đang là những rào cản đáng kể. Một khảo sát quốc tế của GEM (Global Entrepreneurship Monitor) cũng chỉ ra, gần một nửa (49%) số người trưởng thành nhìn thấy cơ hội nhưng không dám khởi nghiệp vì sợ thất bại, xu hướng này gia tăng sau đại dịch. So với Mỹ, nơi nhóm tuổi 18-24 có tỷ lệ khởi nghiệp cao nhất (24% đang điều hành doanh nghiệp, 21% có ý định khởi nghiệp), Việt Nam vẫn còn khoảng cách đáng kể. Ở nhiều nền kinh tế phát triển, giới trẻ không chỉ khởi nghiệp sớm mà còn hướng đến các mô hình có tác động xã hội, môi trường rõ rệt. Tại Việt Nam, phần lớn startup trẻ vẫn tập trung vào dịch vụ tiêu dùng, thương mại điện tử, công nghệ ứng dụng, hiếm có dự án hướng tới phát triển bền vững hoặc tầm nhìn toàn cầu. VỪA ĐI VỪA DÒ ĐƯỜNG Người trẻ Việt giàu nhiệt huyết và khát vọng khởi nghiệp, với nhiều ý tưởng sáng tạo, ý nghĩa. Tuy nhiên, hầu hết bạn trẻ khi bắt tay vào khởi nghiệp đều loay hoay, gặp khó đủ đường. Khi đang là sinh viên năm 4 ngành Khoa học máy tính, ĐH Bách khoa Hà Nội, Trần Văn Lực đã làm Giám đốc Cty Cổ phần Awake Drive - doanh nghiệp phát triển hệ thống giám sát và duy trì độ tỉnh táo của tài xế bằng công nghệ sóng não. Dự án Awake Drive của Lực và cộng sự luôn nhận được sự đánh giá cao của ban giám khảo tại cuộc thi khởi nghiệp vì sự thiết thực, khả thi nhờ đưa ra giải pháp công nghệ giúp tài xế tỉnh táo trong suốt hành trình lái xe nhằm hạn chế tai nạn giao thông. Dù ý tưởng hay là vậy nhưng để trở thành CEO của một doanh nghiệp khi còn ngồi trên ghế giảng đường là một hành trình đầy gian nan, vượt qua giới hạn bản thân và không thể thiếu các “bệ đỡ”. Lực và nhóm bạn đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức. “Chúng tôi phải làm rất nhiều việc không thuộc chuyên môn, từ pháp lý, tài chính, vận hành doanh nghiệp đến xây dựng hồ sơ gọi vốn. Trong khi đó, chưa thành viên nào trong nhóm có kinh nghiệm. Mỗi bước đi là một lần dò đường”, Lực chia sẻ. Điều may mắn, Lực và các thành viên nhóm khởi nghiệp không phải tự “bơi” một mình trong muôn vàn thử thách ấy. Trong giai đoạn quyết định, Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp Sinh viên của ĐH Bách khoa Hà Nội đã đồng hành sát cánh với nhóm. “Các thầy cô trong trung tâm sát cánh cùng chúng tôi như cùng khám phá một hành trình mới. Chúng tôi thiếu gì, trung tâm kết nối người có chuyên môn hỗ trợ ngay lúc đó”, Lực kể. Vườn ươm khởi nghiệp Quốc gia ra đời không chỉ là nơi tăng tốc ý tưởng mà còn trở thành nền tảng kết nối nguồn lực đầu tư, cố vấn, thị trường trong và ngoài nước, thúc đẩy doanh nghiệp trẻ phát triển bền vững. Khởi nghiệp trở thành lựa chọn nghề nghiệp và khát vọng tự thân của nhiều bạn trẻ ẢNH: DƯƠNG TRIỀU “Nếu không có sự đồng hành của các vườn ươm, các thầy cô và chuyên gia, chúng tôi sẽ phải loay hoay rất lâu, thậm chí mắc những sai lầm không đáng có, vừa mất thời gian, vừa trả giá bằng tiền bạc, và cả những rủi ro pháp lý”. TRẦN VĂN LỰC, Giám đốc Cty cổ phần Awake Drive BỆ PHÓNG CHO Đầy chông gai Khởi nghiệp đã trở thành một xu hướng mạnh mẽ trong giới trẻ Việt Nam, nhưng con đường để biến ý tưởng thành doanh nghiệp thành công vẫn đầy chông gai. So sánh với thế giới cho thấy, Việt Nam có nhiều tiềm năng song vẫn thiếu những bệ đỡ vững chắc, đòi hỏi sự đầu tư đồng bộ từ giáo dục đến chính sách. Trần Văn Lực (ngoài cùng, bên trái) giới thiệu về ứng dụng Awake Drive

