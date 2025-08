Báo Tiền Phong số 215/2025

n ÀOATÅ GIAIà NHÊTË LHP SINH VIÏN QUÖCË TÏ,Ë ÀAOÅ DIÏNÎ NOIÁ GÒ CHU à NHÊTÅ 3/8/2025 SỐ 215 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ // Giupá dên nhû giupá ngûúiâ thên // "Camã nhênå vï ì tacá phêmí la â khoanã g trúiâ tû å do cuaã àöcå gia"ã Truyïnå cûcå ngùnæ cuaã Y BAN [ Trang 15] TÖM VA CUA [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå Co á khi naoâ mötå ngonå lûaã , àuná g hún laâ ca ã mötå khöië lûaã àang rûnâ g rûcå chayá , noná g bonã g, saná g rú ä àötå nhiïn tùtæ lõm àûúcå khöng? Laâ töi cû á bênì thênì nghô ngúiå , trûúcá sû å ra ài quaá àötå ngötå cuaã mötå ngûúiâ khöng quen nhûng rêtë biïtë : öng Hoanâ g Nam Tiïnë . Traiá tim thöng thaiá [Xem tiïpë trang 2] n TRÛÚCÁ TRÊNÅ SIÏU CUPÁ BONÁ G ÀA Á QUÖCË GIA 2025 - CUPÁ THACO: [ Trang 16] n "NGOAIÅ GIAO BIA" CUAà SECÁ [ Trang 12] [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 10 + 11 ] "ÀA Ä LAM LA  PHAIà THÙNÆ G" ÀOAN VIÏN, SINH VIÏN LAO VAO VUN G LUÄ [ Trang 14] [ Trang 4 ] [ Trang 3 ] Bûúcá tiïnë quên sûå vu ä truå cuaã Trung Quöcë CAHN CHIÏU MÖÅ TIÏNÌ VÏ Å HAN G ÀÊUÌ GIAIà AUSTRALIA Chó àaoå vï ì viïcå xêy dûnå g Trung têm taiâ chñnh quöcë tï ë taiå Viïtå Nam, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h: "Nguönì lûcå bùtæ nguönì tû â tû duy, àönå g lûcå bùtæ nguönì tû â sû å àöií múiá , sûcá manå h bùtæ nguönì tû â nhên dên vaâ doanh nghiïpå . Àa ä lamâ la â phaiã thùnæ g, thanâ h cöng". GÙPÅ LAIÅ BÑ MÊTÅ CUAà ÀAIÅ DÛÚNG Giaiã thûúnã g vaâ cuöcå tranh caiä chûa co á höiì kïtë Khaná giaã goåi Soobin bùçng nhûäng myä tûâ: "Hoaâng tûã ballad"; "Hoaâng tûã toaân nùng"… Nhûng chaâng ca sô coá gûúng mùåt thú ngêy hún tuöíi thêåt êëy khöng lúán lïn trong nhung luåa. Trong chiïìu Haâ Nöåi sau baäo, cha Soobin, NSND Huyânh Tuá, kïí vïì con trai vúái niïìm tûå haâo vaâ caã nöîi day dûát khön nguöi: "Vúái töi, Soobin khöng phaãi laâ cuåc vaâng. Con laâ húi thúã, laâ cuöåc söëng cuãa töi". Soobin cuaã höm nay TÛ Â "MAI CÖ Ì SÚN" àïnë Soobin Hoanâ g Sún [ Trang 6 + 7 ] [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Aà nh: BTC Hai tacá gia ã àoatå giaiã nhò Cuöcå thi truyïnå ngùnæ baoá Vùn Nghệ nhênå chûná g nhênå va â hoa chucá mûnâ g

Thúâi sûå Chuã nhêåt 3/8/2025 2 Nhênå lúiâ múiâ cuaã Töní g thönë g Ai Cêpå Abdel Fattah Al Sisi vaâ Phu nhên, Töní g thönë g Angola Joaoä Manuel Goncalves Lourenco vaâ Phu nhên, Chuã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g va â Phu nhên cunâ g àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Viïtå Nam se ä thùm cêpë Nha â nûúcá Ai Cêpå va â Angola tûâ ngayâ 3-9/8. Trûúcá thïmì chuyïnë thùm, Thûá trûúnã g Ngoaiå giao Nguyïnî Minh Hùnç g co á cuöcå tra ã lúiâ phonã g vênë baoá chñ vï ì y á nghôa cuaã sûå kiïnå nayâ . Xin Thû á trûúnã g cho biïtë y á nghôa, mucå àñch vaâ têmì quan tronå g cuaã chuyïnë thùm cêpë Nha â nûúcá cuaã Chu ã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g va â Phu nhên àïnë Ai Cêpå va â Angola? Thû á trûúnã g Nguyïnî Minh Hùnç g: Ca á nhên töi camã nhênå àêy la â chuyïnë thùm àûúcå ca ã ta va â cacá banå mong chúâ tû â rêtë lêu, coá y á nghôa, tñnh chêtë àùcå biïtå khöng chó vïì quan hï å song phûúng vúiá hai nûúcá ma â conâ hún thïë nûaä . Trûúcá hïtë , chuyïnë thùm nhùmç triïní khai àûúnâ g löië àöië ngoaiå àöcå lêpå , tû å chu,ã àa phûúng hoaá , àa danå g hoaá cuaã Àanã g va â Nha â nûúcá ta, àùcå biïtå la â lamâ sêu sùcæ hún quan hïå vúiá cacá banå beâ truyïnì thönë g. Nhûnä g nùm trûúcá àêy, chuná g ta ñt coá àiïuì kiïnå trao àöií àoanâ cêpë cao vúiá cacá banå be â chêu Phi. Nhûng gênì àêy, chuná g ta vui mûnâ g nhênå thêyë quan hï å vúiá khu vûcå Trung Àöng - chêu Phi àang khúiã sùcæ , cacá chuyïnë thùm cêpë cao diïnî ra rêtë söi àönå g. Trong böië canã h kinh tïë - thûúng maiå thï ë giúiá àang diïnî biïnë phûcá tapå hiïnå nay, chuyïnë thùm laâ bûúcá ài quan tronå g triïní khai chuã trûúng àa danå g hoaá thõ trûúnâ g, àöië tacá , nhêtë la â cacá àöië tacá tiïmì nùng ú ã chêu Phi, chêu lucå coá dên sö ë 1,5 ty ã ngûúiâ va â tênì g lúpá trung lûu àang gia tùng, taiâ nguyïn phong phu,á co á vai tro â ngayâ canâ g quan tronå g trong banã àö ì kinh tï ë thï ë giúiá . Trong ngoaiå giao thúiâ àaiå múiá , ngoaiå giao kinh tïë phucå vu å phatá triïní la â ûu tiïn cuaã ûu tiïn. Do ào,á viïcå khai thacá tötë hún thõ trûúnâ g rönå g lúná ú ã chêu Phi co á y á nghôa quan tronå g nhùmç gopá phênì thûcå hiïnå mucå tiïu tùng trûúnã g 8,38,5% nùm nay vaâ hai con söë trong cacá nùm tiïpë theo cuaã Viïtå Nam. Chuyïnë thùm laâ cú höiå àï í chuná g ta thucá àêyí , lamâ sêu sùcæ , nêng têmì , nêng cêpë quan hïå vúiá cacá nûúcá àoná g vai tro,â võ trñ quan tronå g ú ã chêu Phi. Ai Cêpå va â Angola laâ cacá nûúcá co á vai tro,â võ trñ quan tronå g va â la â cacá nïnì kinh tïë hanâ g àêuì ú ã khu vûcå chêu Phi. Ai Cêpå co á võ trñ àõa chiïnë lûúcå rêtë quan tronå g, la â mötå trong nhûnä g nûúcá co á anã h hûúnã g lúná nhêtë ú ã Trung Àöng, chêu Phi vaâ thï ë giúiá A-Ã rêpå , la â núi àùtå truå sú ã cuaã Liïn àoanâ A-Ã rêpå . Angola hiïnå la â Chu ã tõch cuaã Liïn minh chêu Phi gömì 54 quöcë gia thanâ h viïn, lûcå lûúnå g quan tronå g taiå Liïn Húpå Quöcë va â cacá diïnî àanâ àa phûúng. Chuyïnë thùm Angola cuaã Chu ã tõch nûúcá cunä g diïnî ra àuná g dõp Viïtå Nam - Angola kyã niïmå 50 nùm thiïtë lêpå quan hï å ngoaiå giao (1975 - 2025). Vúiá y á nghôa ào,á chuyïnë thùm lênì nayâ cuaã Chu ã tõch nûúcá vûaâ khùnè g àõnh quan hï å thuyã chung, son sùtæ àûúcå hònh thanâ h va â hun àucá trong thúiâ ky â àêuë tranh giaiã phoná g dên töcå , vûaâ la â dõp àï í ta va â hai nûúcá trao àöií cacá phûúng hûúná g, biïnå phapá àûa quan hïå lïn têmì cao múiá theo hûúná g thûcå chêtë , hiïuå qua,ã bïnì vûnä g hún, àapá ûná g nhu cêuì phatá triïní va â höiå nhêpå quöcë tï ë trong tònh hònh múiá cuaã möiî nûúcá . Thöng qua chuyïnë thùm, chuná g ta cunä g gûiã túiá cacá nûúcá chêu Phi vaâ rönå g hún la â banå be,â àöië tacá quöcë tï ë thöng àiïpå chñnh sacá h vï ì mötå Viïtå Nam co á vai tro,â võ thï ë ngayâ canâ g quan tronå g trïn trûúnâ g quöcë tï,ë àang vûnä g bûúcá tiïnë vaoâ ky ã nguyïn múiá . Tû â nùm 2023, Viïtå Nam trúã thanâ h quan satá viïn cuaã Liïn minh chêu Phi (AU). Lûcå lûúnå g gòn giûä hoaâ bònh cuaã Viïtå Nam àa ä co á àoná g gopá quan tronå g taiå nhiïuì àiïmí noná g ú ã chêu Phi nhû Nam Sudan, Cönå g hoaâ Trung Phi, àûúcå Liïn Húpå Quöcë cunä g nhû lanä h àaoå va â ngûúiâ dên sú ã taiå mïnë phucå , àaná h gia á cao. Khöng chó trong quan hïå song phûúng vaâ trïn cacá diïnî àanâ àa phûúng, phöië húpå giûaä Viïtå Nam vúiá Ai Cêpå , Angola vaâ cacá banå be,â àöië tacá chêu Phi rêtë chùtå che.ä Vò vêyå , chuyïnë thùm chêu Phi lênì nayâ cuaã Chu ã tõch nûúcá cunä g khùnè g àõnh têm thï ë múiá cuaã Viïtå Nam sùné sanâ g àoná g gopá tñch cûcå hún vaoâ hoaâ bònh, húpå tacá va â phatá triïní ú ã chêu lucå va â trïn thï ë giúiá . Dû å kiïnë trong chuyïnë thùm nayâ , Chuã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g se ä co á cacá baiâ phatá biïuí quan tronå g taiå Liïn àoanâ A-Ã rêpå va â Quöcë höiå Angola, qua àoá truyïnì taiã thöng àiïpå chñnh sacá h vï ì mötå Viïtå Nam mong muönë àoná g gopá lúná hún vaoâ nïnì chñnh trõ thïë giúiá , kinh tïë toanâ cêuì va â vùn minh nhên loaiå nhû Töní g Bñ thû Tö Lêm àaä nhiïuì lênì nhênë manå h. Thûá trûúãng kyâ voång gò vïì chuyïën thùm? Töi tin rùnç g chuyïnë thùm lênì nayâ cuaã Chu ã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g la â cötå möcë quan tronå g, mú ã ra mötå chûúng múiá trong quan hïå cuaã chuná g ta vúiá hai nûúcá . Viïcå lamâ sêu sùcæ , thucá àêyí , nêng têmì quan hï å se ä taoå khuön khöí múiá àï í Viïtå Nam cunâ g Ai Cêpå va â Angola cunã g cö ë hún nûaä tin cêyå chñnh trõ, kyá kïtë thïm cacá hiïpå àõnh, thoaã thuênå húpå tacá trong cacá lônh vûcå hai bïn cunâ g quan têm nhû chuyïní àöií xanh, chuyïní àöií sö,ë nùng lûúnå g, nöng nghiïpå , giaoá ducå , y tï,ë lao àönå g, chönë g biïnë àöií khñ hêuå , du lõch va â giao lûu nhên dên… Àönì g thúiâ , chuyïnë thùm seä gopá phênì taoå thuênå lúiå hún nûaä , hö î trú å cacá doanh nghiïpå , nha â àêuì tû Viïtå Nam, nhêtë la â trong cacá lônh vûcå viïnî thöng, nùng lûúnå g hiïnå àang coá mùtå taiå mötå sö ë nûúcá chêu Phi múã rönå g hún nûaä sû å hiïnå diïnå va â hoatå àönå g húpå tacá cunâ g co á lúiå . Àiïuì nayâ cunä g phanã aná h phûúng chêm cuaã cöng tacá àöië ngoaiå hiïnå nay la â lêyë doanh nghiïpå , ngûúiâ dên lamâ trung têm phucå vu.å Trong böië canã h Viïtå Nam àang àêyí manå h, nêng têmì àöië ngoaiå àa phûúng, chuyïnë thùm seä gopá phênì huy àönå g sû å unã g hö å khöng chó cuaã Ai Cêpå va â Angola ma â ca ã cacá banå be â chêu Phi unã g hö å Viïtå Nam phatá huy vai troâ taiå Liïn Húpå Quöcë , cacá diïnî àanâ , tö í chûcá àa phûúng, àönì g thúiâ gopá phênì tùng cûúnâ g húpå tacá giûaä ASEAN vúiá Liïn àoanâ A-Ã rêpå va â Liïn minh chêu Phi. Chuyïnë thùm nayâ cuaã Chu ã tõch nûúcá cunä g se ä gopá phênì vênå àönå g chñnh phuã cacá nûúcá sú ã taiå taoå thuênå lúiå hún nûaä cho cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam taiå Ai Cêpå va â Angola trong öní àõnh cuöcå sönë g, àoná g gopá nhiïuì hún nûaä vaoâ phatá triïní cuaã sú ã taiå cunä g nhû quan hïå giûaä cacá banå vúiá Viïtå Nam. Camã ún ba.â Y Á nghôa chuyïnë thùm cuaã Chu ã tõch nûúcá àïnë Ai Cêpå va â Angola [ BÒNH GIANG ] Chuyïnë thùm cuaã Chu ã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g àïnë Ai Cêpå va â Angola àûúcå ca ã Viïtå Nam va â hai nûúcá chêu Phi mong chúâ tû â rêtë lêu, mang yá nghôa vaâ tñnh chêtë àùcå biïtå khöng chó vúiá quan hï å song phûúng maâ vúiá ca ã khu vûcå Trung Àöng - chêu Phi. AÃ nh: TTXVN Cún soná g camã xucá qua á lúná trïn manå g xa ä höiå , baoá chñ mêyë ngayâ qua vï ì sû å ra ài cuaã ngûúiâ àanâ öng múiá 56 tuöií àúiâ êyë , àa ä la â sû å phanã chiïuë khöng thïí tronå venå hún vï ì gia á trõ taiâ nùng, nhên cacá h, sûcá anã h hûúnã g, nguönì camã hûná g rêtë àùcå biïtå cuaã öng. Co á thï í se ä conâ rêtë lêu àï í co á thï í noiá hïtë vï ì nhûnä g gò ma â con ngûúiâ êyë àï í laiå cho àúiâ , cho nhûnä g ngûúiâ banå , cho nhûnä g ngûúiâ tre,ã cho ca ã nhûnä g ngûúiâ chó mötå lênì thoaná g nghe baiâ noiá chuyïnå cuaã öng. Conâ töi, töi bênì thênì , vò chútå nhênå ra chuná g ta vûaâ mêtë ài mötå hònh mêuî , mötå vñ du å kho á thï í trûcå quan va â giauâ camã xucá hún, vïì cacá h ma â con ngûúiâ co á thï í vûútå lïn mötå cacá h thöng thaiá giûaä thúiâ àaiå biïnë àöií khöcë liïtå nayâ . Khi nhòn vaoâ cuöcå àúiâ êyë , ta co á thï í tòm ra moiå cêu traã lúiâ cho chñnh mònh, caã vï ì nhûnä g vênë àï ì kho á khùn mïtå moiã nhêtë . Khöng phaiã vò Hoanâ g Nam Tiïnë la â con trai cuaã mötå võ tûúná g trênå lûnâ g lêyî , la â mötå trong nhûnä g nhên vêtå quan tronå g cuaã FPT - têpå àoanâ cöng nghï,å viïnî thöng vaâ giaoá ducå hanâ g àêuì Viïtå Nam, khöng phaiã öng la â doanh nhên thanâ h àatå , la â ty ã phu á khi conâ rêtë tre,ã la â ngûúiâ thêyì nöií tiïnë g, la â diïnî gia ã truyïnì camã hûná g hanâ g àêuì hiïnå nay... Maâ töi cho rùnç g, hún caã öng la â mötå ngûúiâ co á traiá tim thöng thaiá . Nhûnä g àûaá tre ã vûaâ rútá àaiå hocå se ä àûúcå tiïpë thïm hy vonå g. Nïuë biïtë rùnç g Hoanâ g Nam Tiïnë nùm xûa cunä g trûútå àaiå hocå du â àang la â lúpá trûúnã g lúpá chuyïn Toaná àêuì tiïn cuaã Trûúnâ g THPT Chuyïn Haâ Nöiå – Amsterdam. Nhiïuì àûaá tre ã se ä khöng vêtå va,ä thêmå chñ muönë tû å tû ã vò thiïuë mötå phênì tû àiïmí àï í co á thï í àêuå vaoâ trûúnâ g chuyïn. Khi biïtë rùnç g öng Tiïnë tûnâ g cho con gaiá rúiâ khoiã Trûúnâ g Chuyïn Amsterdam khi cö beá àang la â lúpá trûúnã g Chuyïn Toaná ú ã ào,á chó àï í con gaiá mònh thoatá khoiã apá lûcå hocå hanâ h, àûúcå thoaiã maiá chúi game va â lamâ nhûnä g gò mònh thñch. Nhûäng àûáa treã seä àûúåc an uãi, nïëu àûúåc nghe thêìy Tiïën noái rùçng hoåc gioãi vaâ coá IQ cao - tûác laâ coá tû duy logic vaâ raânh maåch chûa chùæc àaä laâm gioãi vaâ thaânh cöng. Maâ coá quaá nhiïìu viïåc chuáng ta quyïët àõnh dûåa vaâo trûåc giaác, caãm xuác, dûåa vaâo traãi nghiïåm, vaâ thïë múái laâ cuöåc söëng! Nhûäng ngûúâi treã seä ngúä ngaâng vaâ thêëm thña vúái lúâi daåy cuãa thêìy Tiïën “Àûâng gûãi tiïìn cho meå nïëu baãn thên coân phaãi úã nhaâ thuï”. Maâ haäy cöë gùæng trûúãng thaânh nhanh hún sûå giaâ ài cuãa böë meå. Thêìy Tiïën daåy baâi hoåc khöng súå AI, vaâ haäy biïën noá thaânh “con sen” cho mònh. Traiá tim thöng thaiá bao gömì hai phênì , ào á la â trñ tuï å va â camã xucá mang thiïn chêtë con ngûúiâ - àiïuì ma â AI vônh viïnî se ä chó co á àûúcå mötå nûaã . Nûaã lúná lao nhêtë la â phênì con ngûúiâ phaiã tû å chñnh con ngûúiâ quyïtë àõnh. Cunä g nhû öng àaä tû å quyïtë àõnh chonå cho mònh cacá h sönë g, cacá h lamâ viïcå rûcå chayá nhû lûaã . Ngonå lûaã êyë tùtæ nhûng àaä truyïnì sang bao nhiïu àömë lûaã khacá tiïpë nöië . Hayä tónh taoá khön ngoan giûä gòn sûcá khoeã àï í sönë g va â lamâ viïcå daiâ lêu. Baiâ hocå la â cênì thiïtë . Nhûng nhiïuì cuöcå àúiâ rêtë daiâ lêu khacá , coá àï í laiå chutá tanâ lûaã naoâ khöng? Thúâi sûå 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 3/8/2025 Saáng 2/8, taåi TPHCM, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh dûå höåi nghõ triïín khai nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi vïì Trung têm taâi chñnh quöëc tïë taåi Viïåt Nam. Taå i höå i nghõ, laä nh àaå o caá c böå , ngaâ nh àaä thöng tin nhûä ng nöå i dung cú baã n cuã a Nghõ quyïë t söë 222/2025 vïì Trung têm Taâ i chñnh quöë c tïë taå i TPHCM; cöng böë quyïë t àõnh cuã a Thuã tûúá ng vïì thaâ nh lêå p Ban Chó àaå o quöë c gia vïì Trung têm taâ i chñnh quöë c tïë taå i Viïå t Nam; quyïë t àõnh cuã a Thuã tûúá ng ban haâ nh kïë hoaå ch haâ nh àöå ng triïí n khai xêy dûå ng Trung têm taâ i chñnh quöë c tïë taå i Viïå t Nam. Laänh àaåo TPHCM, Àaâ Nùéng trònh baây caác cöng viïåc cuå thïí sùæp túái àïí triïín khai Nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi, kïë hoaåch haânh àöång cuãa Ban Chó àaåo; àaåi diïån caác doanh nghiïåp, àaåi diïån àöëi taác quöëc tïë khùèng àõnh maånh meä cam kïët àöìng haânh, tham gia, hiïån thûåc hoáa muåc tiïu xêy dûång Trung têm taâi chñnh quöëc tïë taåi Viïåt Nam. TRUNG TÊM TAÂI CHÑNH QUÖËC TÏË HOAÅT ÀÖÅNG TÛÂ NGAÂY 1/9 Phaát biïíu chó àaåo taåi höåi nghõ, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh nhêën maånh, viïåc xêy dûång vaâ phaát triïín trung têm taâi chñnh quöëc tïë trong giai àoaån hiïån nay laâ möåt trong nhûäng àöång lûåc àïí thu huát nguöìn lûåc taâi chñnh, àêy cuäng laâ xu thïë thïë giúái, àoâi hoãi cuãa thûåc tiïîn vaâ phaãi laâm thaânh cöng. Àïí xêy dûång vaâ phaát triïín thaânh cöng Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë taåi Viïåt Nam, Thuã tûúáng cho rùçng phaãi quaán triïåt tinh thêìn quyïët têm cao, nöî lûåc lúán, haânh àöång bûát phaá, quyïët liïåt, hiïåu quaã, “chó baân laâm, khöng baân luâi”, “nhòn xa tröng röång, nghô sêu laâm lúán”, laâm viïåc naâo dûát viïåc àoá, laâm viïåc naâo ra viïåc àoá, vûâa laâm, vûâa hoåc, vûâa ruát kinh nghiïåm, hoaân thiïån, múã röång dêìn, khöng cêìu toaân, cuäng khöng noáng vöåi àïí boã lúä thúâi cú, coi troång trñ tuïå, tiïët kiïåm thúâi gian vaâ quyïët àoaán àuáng luác. Xaác àõnh nguöìn lûåc bïn trong laâ cú baãn, chiïën lûúåc, lêu daâi, quyïët àõnh, nguöìn lûåc bïn ngoaâi laâ quan troång, àöåt phaá, thûúâng xuyïn, “nguöìn lûåc bùæt nguöìn tûâ tû duy, àöång lûåc bùæt nguöìn tûâ sûå àöíi múái, sûác maånh bùæt nguöìn tûâ nhên dên vaâ doanh nghiïåp”, “àaä laâm laâ phaãi thùæng, thaânh cöng”. Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh thöng tin, dûúái sûå chó àaåo cuãa Böå Chñnh trõ, Töíng Bñ thû Tö Lêm, vúái tinh thêìn maånh meä, àöíi múái tû duy, haânh àöång quyïët liïåt nhûng chùæc chùæn vaâ phaãi thaânh cöng, ngay sau khi Quöëc höåi ban haânh Nghõ quyïët söë 222, Chñnh phuã, caác böå, ngaânh vaâ chñnh quyïìn TPHCM vaâ Àaâ Nùéng àaä tñch cûåc triïín khai nghõ quyïët, trong àoá têåp trung xêy dûång, ban haânh caác vùn baãn hûúáng dêîn vaâ chuêín bõ sùén saâng vïì haå têìng, nguöìn lûåc àïí hònh thaânh, xêy dûång trung têm taâi chñnh quöëc tïë. Caác böå, ngaânh Trung ûúng àaä vaâ àang phöëi húåp vúái hai thaânh phöë àïí quyïët têm xêy dûång caác nghõ àõnh cuãa Chñnh phuã vïì thaânh lêåp vaâ cú chïë, chñnh saách àùåc thuâ àöëi vúái caác saãn phêím taâi chñnh, ngoaåi höëi, giaãi quyïët tranh chêëp... taåi trung têm taâi chñnh quöëc tïë; nhùçm thûåc hiïån àöìng böå, lêåp tûác cho pheáp Trung têm ài vaâo hoaåt àöång ngay sau khi Nghõ quyïët coá hiïåu lûåc tûâ ngaây 1/9/2025. Cunâ g vúiá ào,á Thu ã tûúná g cho biïtë , cacá nghõ quyïtë “bö å tû á tru å cötå ” àûúcå Bö å Chñnh trõ ban hanâ h cunä g rêtë àönì g bö å va â phucå vu å sû å phatá triïní cuaã Trung têm Taiâ chñnh quöcë tï,ë qua ào á taoå niïmì tin, taoå àönå g lûcå , taoå sûå phênë khúiã cho cacá nha â àêuì tû. NÚI HÖÅI TUÅ CUÃA DOÂNG VÖËN CUÂNG NHÛÄNG TÛ TÛÚÃNG TIÏËN BÖÅ, SAÁNG TAÅO ÀÖÍI MÚÁI Trong thúâi gian túái, àïí tiïëp tuåc triïín khai Nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi vïì Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë taåi Viïåt Nam, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh àïì nghõ caác cêëp, caác ngaânh, caác àõa phûúng quaán triïåt vaâ thöëng nhêët nhêån thûác thûåc hiïån nghiïm tuác möåt söë quan àiïím, chó àaåo troång têm. Thûá nhêët, xêy dûång Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë laâ möåt àöåt phaá vïì thïí chïë, chñnh saách, huy àöång nguöìn lûåc. Thûá hai, thïí chïë laâ tiïn phong, haå têìng laâ nïìn taãng, nhên lûåc laâ then chöët. Thûá ba, baão àaãm haâi hoâa, cên bùçng giûäa tûå do taâi chñnh vaâ an toaân taâi chñnh bïìn vûäng. Tûå do taâi chñnh laâ cêìn thiïët, quan troång, nïìn taãng àïí thu huát saáng taåo, truyïìn caãm hûáng, taåo nguöìn lûåc phaát triïín, nhûng an toaân taâi chñnh laâ nguyïn tùæc rêët cú baãn, khöng thïí boã qua. Thuã tûúáng cuäng àïì nghõ caác böå, ngaânh Trung ûúng khêín trûúng xêy dûång caác vùn baãn hûúáng dêîn Nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi àïí TPHCM vaâ Àaâ Nùéng coá cú súã phaáp lyá thaânh lêåp cú quan àiïìu haânh, cú quan giaám saát, súám àûa Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë vaâo hoaåt àöång; phöëi húåp chùåt cheä vúái töí chûác taâi chñnh taåi Viïåt Nam vaâ quöëc tïë, tham vêën chñnh saách dûåa trïn kinh nghiïåm quöëc tïë. Àöëi vúái TPHCM vaâ Àaâ Nùéng, Thuã tûúáng yïu cêìu böë trñ nguöìn lûåc, chuêín bõ caác àiïìu kiïån nïìn taãng vaâ taåo thuêån lúåi àïí phaát triïín Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë nhû: thïí chïë, nguöìn nhên lûåc, möi trûúâng söëng, hïå sinh thaái...; àöìng thúâi, böë trñ ngên saách vaâ huy àöång nguöìn lûåc trong vaâ ngoaâi nûúác àïí àêìu tû phaát triïín cú súã haå têìng phuåc vuå cho viïåc xêy dûång vaâ vêån haânh Trung têm. Cuâng vúái àoá, vêån àöång, tiïëp cêån vaâ thu huát caác nhaâ àêìu tû chiïën lûúåc, caác àõnh chïë taâi chñnh, ngên haâng, nhaâ àêìu tû tham gia, àêìu tû vaâo Trung têm taâi chñnh taåi àõa phûúng; tiïëp tuåc duy trò, múã röång húåp taác, vúái caác àöëi taác trong nûúác vaâ quöëc tïë lônh vûåc taâi chñnh trong quaá trònh xêy dûång, phaát triïín caác dõch vuå, saãn phêím taâi chñnh múái, xêy dûång cú chïë, chñnh saách, ûu àaäi vûúåt tröåi. Thuã tûúáng khùèng àõnh quyïët têm, têìm nhòn àïën nùm 2035, Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë taåi Viïåt Nam seä nùçm trong nhoám 75 trung têm taâi chñnh thïë giúái vaâ nhoám 25 trung têm taâi chñnh khu vûåc chêu AÁ-Thaái Bònh Dûúng. Trung têm Taâi chñnh quöëc tïë taåi Viïåt Nam seä khöng chó laâ núi giao dõch taâi chñnh thuêìn tuáy, maâ coân laâ “núi höåi tuå cuãa doâng vöën, con ngûúâi, vùn hoáa, cöng nghïå, luêåt lïå vaâ nhûäng tû tûúãng tiïën böå, saáng taåo àöíi múái”, laâ núi vêån haânh bùçng nguyïn lyá thõ trûúâng, caånh tranh quöëc tïë, cöng khai, minh baåch, cöng bùçng, an toaân nhûng àöìng thúâi vêîn baão àaãm yïu cêìu quaãn trõ quöëc gia vaâ chuã quyïìn taâi chñnh-tiïìn tïå, múã ra nhiïìu cú höåi múái àïí thuác àêíy sûå phaát triïín, thõnh vûúång cuãa Viïåt Nam, cuãa caác nhaâ àêìu tû, caác chuã thïí liïn quan, caác àöëi taác, baån beâ quöëc tïë. n Chó àaoå vï ì viïcå xêy dûnå g Trung têm taiâ chñnh quöcë tï ë taiå Viïtå Nam, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h: “Nguönì lûcå bùtæ nguönì tû â tû duy, àönå g lûcå bùtæ nguönì tû â sû å àöií múiá , sûcá manå h bùtæ nguönì tû â nhên dên vaâ doanh nghiïpå . Àa ä lamâ la â phaiã thùnæ g, thanâ h cöng”. [ NGÖ TUNÂ G ] Mötå trung têm taiâ chñnh quöcë tï ë se ä àûúcå xêy dûnå g taiå TPHCM (Trong anã h: Mötå gocá TPHCM nhòn tûâ trïn cao) “Àaä laâm laâ phaãi thùæng” Ngayâ 2/8, thöng tin Súã Vùn hoaá va â Thï í thao TP Huïë cho biïtë UBND TP Huïë àa ä thönë g nhêtë chu ã trûúng tiïpë tucå thùm do,â khai quêtå phênì conâ laiå rönå g khoanã g 200m2 taiå di tñch Thapá àöi Liïuî Cöcë thuöcå phûúnâ g Kim Tra,â nhùmç nhênå diïnå töní g thï í mùtå bùnç g kiïnë trucá àïnì thapá mötå cacá h àêyì àu,ã hoanâ chónh. Di tñch Thapá àöi Liïuî Cöcë la â cöng trònh Chùm-pa àöcå àaoá . Àêy laâ trûúnâ g húpå duy nhêtë taiå Viïtå Nam vï ì cöng trònh kiïnë trucá Chùm-pa coá 2 àïnì thapá thú â chñnh böë trñ trong cunâ g mötå tö í húpå kiïnë trucá , khacá vúiá mö tñp thûúnâ g gùpå la â mötå hoùcå 3 thapá . Sau giai àoanå 2 thùm do â khaoã cö í múiá àêy vúiá diïnå tñch 66m2, cacá nha â nghiïn cûuá àa ä xacá àõnh roä nïnì moná g hai thapá chñnh, phatá hiïnå hïå thönë g tûúnâ g bao vaâ thu thêpå 9.380 hiïnå vêtå gömì vêtå liïuå kiïnë trucá , àö ì gömë men, àêtë nung, bia àa,á kim loaiå … Tû â nhûnä g kïtë qua ã nïu trïn, UBND TP Huï ë giao Sú ã Vùn hoaá va â Thï í thao lêpå hö ì sú xin phepá Bö å Vùn hoaá , Thïí thao va â Du lõch tiïpë tucå cho khai quêtå phênì conâ laiå taiå di tñch Thapá àöi Liïuî Cöcë , àönì g thúiâ hûúná g dênî UBND phûúnâ g Kim Traâ xêy dûnå g nha â bao che nhùmç baoã vï å di tñch trong muaâ mûa baoä . TP Huï ë cunä g xacá àõnh chuã trûúng lêpå dû å aná baoã tönì lêu daiâ , àûa di tñch nayâ vaoâ kï ë hoacå h vönë àêuì tû cöng giai àoanå 2026-2030, tiïnë túiá taoå tiïnì àï ì cho viïcå thanâ h lêpå mötå khöng gian vùn hoaá Chùm-pa àùcå thu,â hoùcå cao hún la â baoã tanâ g vùn hoaá Chùm-pa vaâ àï ì xuêtë xïpë hanå g di tñch cêpë quöcë gia àùcå biïtå àöië vúiá cöng trònh kiïnë trucá lõch sû ã nayâ . n Tiïëp tucå khai quêtå di tñch Thapá àöi Chùm-pa àöcå nhêët [ NGOCÅ VÙN ] Theo Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh, viïåc xêy dûång trung têm taâi chñnh quöëc tïë laâ vêën àïì múái, khoá, nhaåy caãm vaâ chûa tûâng coá tiïìn lïå àöëi vúái Viïåt Nam nhûng chuáng ta khöng àúåi coá àuã moåi àiïìu kiïån röìi múái laâm. Do àoá, trong quaá trònh triïín khai, chuáng ta seä taåo ra àiïìu kiïån, hònh thaânh nùng lûåc, ruát ra baâi hoåc kinh nghiïåm vaâ kiïën taåo mö hònh phaát triïín thò múái coá thïí thaânh cöng. Thapá àöi Liïuî Cöcë - di tñch Chùm-pa duy nhêtë taiå Huïë co á hai àïnì thapá thú â chñnh, tiïpë tucå àûúcå khai quêtå àïí nhênå diïnå töní g thï,í phucå vu å cöng tacá baoã tönì va â phatá huy gia á trõ, tiïnë túiá taoå tiïnì àï ì xêy dûnå g khöng gian vùn hoaá hoùcå baoã tanâ g Chùm-pa taiå Huï ë va â àï ì xuêtë xïpë hanå g di tñch cêpë quöcë gia àùcå biïtå . UBND TP Huïë giao Sú ã Vùn hoaá va â Thï í thao lêpå hö ì sú xin phepá Bö å Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch tiïpë tucå cho khai quêtå phênì conâ laiå taiå di tñch Thapá àöi Liïuî Cöcë AÃ nh: VNP

Cunâ g ài vúiá àoanâ cöng tacá cuaã Phoá Thu ã tûúná g Trênì Hönì g Ha â co á àaiå diïnå lanä h àaoå cacá ban, bö,å nganâ h Trung ûúng; Thuã trûúnã g Bö å Tû lïnå h Quên khu 2, Ban Thûúnâ g vu å Tónh uyã Àiïnå Biïn, Böå Chó huy Quên sûå tónh vaâ cacá lûcå lûúnå g tuyïnë àêuì àang trûcå tiïpë tham gia cöng tacá ûná g pho á mûa lu.ä Do mûa lúná keoá daiâ nhiïuì ngayâ gêy satå lú ã nghiïm tronå g, hï å thönë g giao thöng vaoâ cacá banã lanâ g bõ chia cùtæ hoanâ toanâ . Ö tö khöng thïí tiïpë cênå àûúcå hiïnå trûúnâ g, gêy khoá khùn cho cöng tacá cûuá hö,å cûuá trú.å Trûúcá tònh hònh ào,á Bö å Quöcë phonâ g àa ä àiïuì àönå g mayá bay trûcå thùng vênå chuyïní hanâ g hoaá thiïtë yïuë tiïpë cênå cacá àiïmí bõ cö lêpå . Àïnë 9h30 saná g 2/8, mayá bay cûuá höå àa ä ha å caná h thanâ h cöng taiå khu vûcå xaä Na Son, mang theo hanâ g cûuá trú å gömì : lûúng thûcå , thuöcë men, nûúcá uönë g va â cacá nhu yïuë phêmí khacá àïnë tay ngûúiâ dên vunâ g lu.ä Pho á Thu ã tûúná g Trênì Hönì g Ha â cunâ g cacá lanä h àaoå tónh cunä g co á mùtå sau khi trûcå thùng haå caná h, trûcå tiïpë tham gia hö î trú å vênå chuyïní lûúng thûcå cûuá trúå cho ngûúiâ dên. Taiå cacá àiïmí àïnë , Pho á Thu ã tûúná g àa ä thùm hoiã , àönå g viïn baâ con cö ë gùnæ g vûútå qua khoá khùn, àönì g thúiâ àï ì nghõ cacá cêpë chñnh quyïnì àõa phûúng tiïpë tucå huy àönå g lûcå lûúnå g, àamã baoã an toanâ tñnh manå g cho ngûúiâ dên, tö í chûcá khùcæ phucå satå lú ã giao thöng àïí thöng tuyïnë , khöi phucå àúiâ sönë g sinh hoatå va â sanã xuêtë . Trûúcá ào,á mûa lu ä àa ä khiïnë hanâ g loatå tuyïnë àûúnâ g taiå cacá xa ä noiá trïn bõ satå lú ã nghiïm tronå g, nhiïuì àiïmí satå keoá daiâ hanâ g chucå metá , bunâ àêtë tranâ xuönë g nha â cûaã va â ruönå g vûúnâ . Hanâ g trùm hö å dên bõ anã h hûúnã g, phaiã sú taná khêní cêpë . Cöng tacá cûuá trú å vênî gùpå kho á khùn do giao thöng tiïpë tucå bõ chia cùtæ , lûcå lûúnå g chûcá nùng àang nö î lûcå khùcæ phucå bùnç g ca ã àûúnâ g bö å vaâ àûúnâ g khöng. Saná g 2/8, Böå Quöcë phonâ g àa ä chó àaoå Quên chunã g Phonâ g khöng - Khöng quên àiïuì àönå g trûcå thùng Mi-171 àûa hanâ g cûuá trú å túiá giupá ngûúiâ dên tónh Àiïnå Biïn. Chiïcë trûcå thùng Mi171 sö ë hiïuå Sar-03 cuaã Trung àoanâ 916 thuöcå Sû àoanâ Khöng quên 371 àa ä cú àönå g tû â sên bay Hoaâ Lacå túiá sên bay Gia Lêm tiïpë nhênå 2 tênë hanâ g hoaá gömì lûúng khö, myâ töm, sûaä ..., sau ào á cêtë caná h ài Àiïnå Biïn vaoâ lucá 7h15 phutá saná g qua. BÖ Å ÀÖIÅ LAMÂ CÊUÌ TAMÅ Ú Ã SÚN LA Trûúcá diïnî biïnë phûcá tapå cuaã mûa lu ä trïn àõa banâ biïn giúiá , caná bö,å chiïnë sô Bö å àöiå Biïn phonâ g Sún La àaä huy àönå g hanâ g trùm caná bö,å chiïnë sô höî trú å di dúiâ taiâ sanã giupá ngûúiâ dên àïnë núi an toanâ ; khùcæ phucå hêuå qua ã thiïn tai; hö î trú å lûúng thûcå , cêpë thuöcë miïnî phñ cho ngûúiâ dên… Taiå cacá xa ä vunâ g biïn giúiá nhû Chiïnì g Khûúng, Söpë Cöpå , Chiïnì g Khoong, Chiïnì g Sú, Mûúnâ g Hung, Mûúnâ g Va,â Mûúnâ g Lanå ..., caná bö,å chiïnë sô Bö å àöiå Biïn phonâ g àa ä satá caná h cunâ g ngûúiâ dên di chuyïní taiâ sanã , dûnå g laiå nha â cûaã , thu donå bunâ àêtë , àamã baoã an toanâ tñnh manå g va â taiâ sanã cho ngûúiâ dên. Àaiå ta á Nguyïnî Danh Tuï,å Pho á Chó huy trûúnã g, Tham mûu trûúnã g Böå àöiå Biïn phonâ g tónh Sún La, cho biïtë : “Trong tònh hònh cêpë bacá h, tûnâ g phutá tûnâ g giêy àïuì quy á gia,á chuná g töi àaä chó àaoå cacá àönì Biïn phonâ g bamá satá àõa banâ , phöië húpå chñnh quyïnì sú taná dên, cûuá taiâ sanã , àamã baoã an toanâ töië àa cho ba â con”. Cacá tö í cöng tacá cú àönå g tiïpë cênå nhanh cacá banã bõ cö lêpå di dúiâ taiâ sanã ngûúiâ dên àïnë núi an toanâ . Caná bö,å chiïnë sô Bö å àöiå Biïn phonâ g lamâ àûúnâ g tamå , cêuì tamå giupá dên ài laiå thuênå tiïnå , nhanh choná g di dúiâ taiâ sanã cuaã ngûúiâ dên ra khoiã vunâ g lu.ä Trong quaá trònh giupá dên àa ä co á chiïnë sô ú ã Àönì Biïn phonâ g Nêmå Lanå h bõ thûúng nhe.å Vúái phûúng chêm “giuáp dên nhû giuáp ngûúâi thên”, cuâng sûå nöî lûåc khöng ngûâng nghó, caán böå, chiïën sô Böå àöåi Biïn phoâng tónh Sún La àaä àûa haâng chuåc höå dên ra khoãi khu vûåc nguy hiïím. n Thúâi sûå Chuã nhêåt 3/8/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ HAIÃ ÀÛÚNÂ G-THANÂ H ÀATÅ -NGUYÏNÎ MINH ] Giupá dên nhû giupá ngûúâi thên Saná g 2/8, Ban Thûúnâ g vu å Tónh Àoanâ Sún La töí chûcá lï î xuêtë quên lûcå lûúnå g tònh nguyïnå , gömì hún 130 ngûúiâ , tham gia höî trú å ba â con taiå xa ä Söng Ma,ä núi vûaâ chõu thiïtå haiå nùnå g nï ì do mûa lúná keoá daiâ gêy lu ä quetá , satå lú.ã Lûcå lûúnå g tònh nguyïnå gömì caná bö å Àoanâ , sinh viïn cacá trûúnâ g àaiå hocå , cao àùnè g va â àoanâ viïn, thanh niïn taiå àõa banâ cacá xa ä trong tónh. Àêy laâ hoatå àönå g thiïtë thûcå nhùmç chung tay khùcæ phucå hêuå qua ã thiïn tai, thïí hiïnå tinh thênì xung kñch, tracá h nhiïmå cuaã tuöií tre ã tónh Sún La vúiá cönå g àönì g. “Sû å co á mùtå kõp thúiâ cuaã lûcå lûúnå g thanh niïn laâ nguönì àönå g viïn lúná àöië vúiá ba â con vunâ g lu.ä Khöng chó giupá àúä vï ì sûcá lûcå , cacá banå conâ lan toaã tinh thênì tñch cûcå , giupá ngûúiâ dên thïm vûnä g tin vûútå qua khoá khùn”, chõ Cêmì Thõ Huyïnì Trang, Bñ thû Tónh Àoanâ Sún La, cho biïtë . Theo kï ë hoacå h, cacá àöiå hònh tònh nguyïnå se ä chia nhomá àï í donå depå bunâ àêtë taiå cacá àiïmí trûúnâ g, nha â dên bõ ngêpå , dûnå g laiå cacá cöng trònh tamå , khùcæ phucå àûúnâ g sa á bõ chia cùtæ . Àönì g thúiâ , tö í chûcá thùm hoiã , hö î trú å nhu yïuë phêmí , qua â tùnå g cho cacá hö å dên bõ anã h hûúnã g nùnå g. Trong hanâ h trang mang theo, ngoaiâ dunå g cu å lao àönå g, nhiïuì àoanâ viïn conâ chuêní bõ àö ì dunâ g hocå têpå , sacá h, truyïnå àï í tùnå g tre ã em àõa phûúng. Mötå sö ë nhomá se ä tö í chûcá hoatå àönå g vui chúi cho thiïuë nhi, khamá bïnå h, phatá thuöcë miïnî phñ cho ngûúiâ dên vunâ g cao. Xa ä Söng Ma ä la â mötå trong nhûnä g àõa phûúng chõu thiïtå haiå nùnå g trong àútå mûa lu ä vûaâ qua. Mötå sö ë tuyïnë àûúnâ g giao thöng bõ satå lú,ã nhiïuì hö å dên phaiã sú taná khêní cêpë , àúiâ sönë g sinh hoatå bõ àaoã lönå . Cöng tacá khùcæ phucå hêuå quaã àang àûúcå chñnh quyïnì àõa phûúng triïní khai khêní trûúng, vúiá sû å phöië húpå tû â nhiïuì lûcå lûúnå g. TIÏPË CÊÅN BANÃ SÊU TRONG VUNÂ G NGUY HIÏMÍ Saná g 2/8, àoanâ cöng tacá cuaã Tónh Àoanâ Àiïnå Biïn, do Phoá Bñ thû Thûúnâ g trûcå Muaâ Chiïnë Thùnæ g dênî àêuì , àa ä tiïpë cênå àûúcå xa ä Xa Dung (huyïnå Àiïnå Biïn Àöng cu)ä àï í thùm hoiã , àönå g viïn baâ con bõ anã h hûúnã g búiã mûa lu.ä Ngay tû â chiïuì 1/8, trûúcá tònh hònh mûa lúná keoá daiâ gêy satå lú,ã chia cùtæ nhiïuì tuyïnë giao thöng, anh Thùnæ g àa ä trûcå tiïpë lïn àûúnâ g túiá cacá àõa banâ bõ anã h hûúnã g. Tuy nhiïn, do àûúnâ g vaoâ cacá xa ä vunâ g lu ä bõ chia cùtæ , àïnë saná g 2/8, àoanâ cöng tacá múiá co á thï í tiïpë cênå xa ä Xa Dung. Taiå àêy, Tónh Àoanâ àa ä trao tùnå g nhiïuì phênì qua â va â àönå g viïn ngûúiâ dên súmá öní àõnh tinh thênì , khùcæ phucå kho á khùn, tûnâ g bûúcá öní àõnh cuöcå sönë g. Anh Thùnæ g chia se:ã “Cunâ g vúiá cêpë uyã , chñnh quyïnì àõa phûúng, àoanâ viïn, thanh niïn seä àönì g hanâ h vúiá ba â con trong giai àoanå khùcæ phucå hêuå qua ã thiïn tai vaâ hö î trú å trong nhûnä g thúiâ àiïmí cêpë thiïtë nhêtë ”. Ngay trong lucá cacá tuyïnë àûúnâ g conâ bõ chia cùtæ , lûcå lûúnå g àoanâ viïn thanh niïn taiå cú sú ã àa ä chu ã àönå g tö í chûcá àöiå hònh ûná g cûuá , di chuyïní bùnç g moiå cacá h àï í tiïpë cênå cacá banã nùmç sêu trong vunâ g nguy hiïmí . Àoanâ viïn thanh niïn cacá xa ä Xa Dung, Tòa Dònh, Na Son àaä nhanh choná g hö î trú å ngûúiâ dên sú taná àïnë núi an toanâ , àönì g thúiâ kõp thúiâ àûa ngûúiâ bõ thûúng ra khoiã vunâ g nguy hiïmí àï í tiïpë cênå cú sú ã y tï,ë àamã baoã sú cûuá va â àiïuì trõ àuná g lucá . Taiå banã Huöií Co,á xa ä Phònh Gianâ g, mötå trong nhûnä g àiïmí chõu thiïtå haiå nùnå g nï ì do mûa lu,ä Ban Chêpë hanâ h Àoanâ xa ä àa ä nhanh choná g thanâ h lêpå àöiå hònh tònh nguyïnå gömì 20 àoanâ viïn thanh niïn. Cacá lûcå lûúnå g nayâ phöië húpå chùtå che ä vúiá Cöng an xa,ä Ban Chó huy Quên sû å xa ä va â cacá àún võ àoná g quên trïn àõa banâ àï í hö î trú å cû dên di dúiâ taiâ sanã , thu donå bunâ àêtë , khúi thöng àûúnâ g sa á tamå thúiâ , gopá phênì giupá ngûúiâ dên súmá öní àõnh chöî ú.ã DÛÚNG TRIÏUÌ - AIÃ ÀÛÚNÂ G Pho á Thu ã tûúná g Trênì Hönì g Ha â chuyïní àö ì cûuá trú,å àönå g viïn baâ con cö ë gùnæ g vûútå qua khoá khùn Saáng qua, haâng cûáu trúå àûúåc töí bay Mi-171 vêån chuyïín túái sên vêån àöång xaä Na Son vaâ sên boáng àaá baãn Haáng Lòa, xaä Tòa Dònh, tónh Àiïån Biïn. Lûåc lûúång Khöng quên cuäng àûúåc lïånh sùén saâng bay thaã haâng cûáu trúå cho caác baãn laâng thuöåc möåt söë xaä trong tónh. Bö å àöiå Biïn phonâ g Sún La lamâ cêuì tamå giupá dên vunâ g luä Àoaân viïn, sinh viïn lao vaoâ vuâng luä Anh Vanâ g A Gêuë - Bñ thû Àoanâ xa ä Tòa Dònh (ài àêuì ) cunâ g ngûúiâ dên khiïng caná g ài hanâ g chucå cêy sö ë àï í kõp thúiâ àûa ngûúiâ bõ thûúng túiá cú sú ã y tïë Saná g 2/8, Phoá Thu ã tûúná g Trênì Hönì g Ha â cunâ g àoanâ cöng tacá àa ä àïnë thùm, àönå g viïn va â tùnå g qua â ba â con chõu thiïtå haiå do mûa luä taiå Àiïnå Biïn. Cunâ g ngayâ , vúiá phûúng chêm “giupá dên nhû giupá ngûúiâ thên”, caná bö,å chiïnë sô Bö å àöiå Biïn phonâ g tónh Sún La àaä di àûa hanâ g chucå hö å dên ra khoiã khu vûcå nguy hiïmí . Saná g qua, hún 130 caná bö,å àoanâ viïn, sinh viïn tònh nguyïnå xuêtë quên àïnë xa ä Söng Ma ä (tónh Sún La) àï í hö î trú å ngûúiâ dên khùcæ phucå hêuå qua ã mûa lu,ä öní àõnh cuöcå sönë g. Trong khi ào,á àoanâ cöng tacá cuaã Tónh Àoanâ Àiïnå Biïn tiïpë cênå àûúcå xa ä Xa Dung (huyïnå Àiïnå Biïn Àöng cu)ä àï í thùm hoiã , àönå g viïn ba â con bõ anã h hûúnã g búiã mûa lu.ä

Giúái treã 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 3/8/2025 Used to be Green (tamå dõch: Àaä tûnâ g xanh) laâ tacá phêmí cuaã nhomá Lumous Picture, do Ngö Quöcë Khang lamâ àaoå diïnî . Tacá phêmí àa ä vûútå qua hanâ g chucå àöië thu ã nùnå g ky á tû â 37 trûúnâ g àaiå hocå àïnë tû â 8 quöcë gia (My,ä Hanâ Quöcë , Nhêtå Banã , Phapá , Thaiá Lan, Trung Quöcë , Iran vaâ Viïtå Nam) àïí gianâ h giaiã Nhêtë ú ã hanå g mucå Tû å sû å bùnç g trñ tuïå nhên taoå (AI narrative) taiå Liïn hoan phim Sinh viïn quöcë tï ë 2025 ISMA. COÁ MÖÅT THAN H PHÖË TÛN G XANH ÀÏNË THÏË “Khi töi dunâ g Google Maps àïí so saná h hònh anã h thanâ h phö ë cacá h àêy 12 nùm vúiá hiïnå taiå , nhûnä g manã g xanh àa ä chuyïní thanâ h xamá ”, Quöcë Khang chia se.ã Sû å thay àöií ào á àa ä thai nghená Used to be Green. Khang lûaå chonå hònh anã h siïu thûcå , giönë g nhû quay phim àïí giû ä lêyë sû å liïnì macå h va â chiïuì sêu trong cêu chuyïnå . Used to be Green àï ì cêpå àïnë ba vênë àï ì lúná : mêtë möi trûúnâ g sönë g thuyã sinh, anã h hûúnã g sûcá khoeã con ngûúiâ va â nguy cú phatá sinh dõch bïnå h. Quöcë Khang chia se:ã “Vúiá àï ì baiâ rêtë hepå , chó xoay quanh donâ g söng, möi trûúnâ g va â con ngûúiâ , töi biïtë nïuë khöng khacá biïtå , phim seä chòm giûaä hanâ g chucå tacá phêmí coá hònh anã h lùpå laiå nhû nûúcá àucå , racá nhûaå , ca á chïtë ...”. Tacá phêmí mú ã àêuì bùnç g nhûnä g thûúcá phim taiá hiïnå qua á khû:á rûnâ g xanh, suöië matá , con ngûúiâ nguyïn sú hoaâ mònh trong thiïn nhiïn hunâ g vô va â thanh bònh. Hònh anã h ruönå g bêcå thang àêmå chêtë Viïtå Nam hiïnå lïn nhû mötå lúiâ nhùcæ vï ì sû å sönë g chan hoaâ tûnâ g tönì taiå . Thï ë nhûng, khi thiïn nhiïn bõ tanâ pha,á khöng gian trong phim chuyïní sang u töië . Quöcë Khang sûã dunå g mötå con bupá bï àen tröi giûaä donâ g söng êní du å cho chñnh con ngûúiâ . “Töi muönë chuná g ta àùtå mònh vaoâ võ trñ ào,á khi banã thên xaã racá thò hayä nghô àïnë camã giacá bõ cuönë tröi dûúiá donâ g nûúcá ö nhiïmî ”, Quöcë Khang noiá . LAM CHU à CÖNG NGHÏÅ Tûnâ g àaoå diïnî nhiïuì tacá phêmí quay thûcå tï,ë Quöcë Khang vênî quyïtë àõnh thûã sûcá vúiá thï í loaiå phim AI. Vúiá anh, viïcå lamâ chu ã cöng nghïå laâ àiïuì bùtæ buöcå trong thúiâ àaiå sö.ë “Nïuë khöng kiïmí soatá àûúcå cöng nghï,å mònh se ä bõ no á dênî dùtæ . Töi khöng muönë trú ã thanâ h con cûuâ trong thúiâ àaiå múiá ”. Giûaä nhûnä g tranh caiä xoay quanh AI trong nghïå thuêtå , Quöcë Khang cho rùnç g àiïuì cötë loiä khöng phaiã neá traná h, ma â la â tiïpë cênå cöng nghïå mötå cacá h tónh taoá . Thûcå tï,ë AI ngayâ canâ g àûúcå ûná g dunå g rönå g raiä àï í töië ûu hiïuå suêtë va â chi phñ; tûâ chöië hocå hoiã cöng nghïå cunä g àönì g nghôa vúiá viïcå tû å àûná g ngoaiâ nhu cêuì cuaã xa ä höiå . Theo Quöcë Khang, yïuë tö ë quan tronå g nhêtë khi lamâ phim bùnç g AI khöng nùmç ú ã ky ä thuêtå , ma â ú ã kiïnë thûcá nïnì va â kha ã nùng tû å kiïmí duyïtå cuaã ngûúiâ saná g taoå . “Khi banå haiâ lonâ g qua á súmá vúiá thû á AI taoå ra, banå se ä dï î bo ã qua nhûnä g sai lïcå h nguy hiïmí , nhêtë la â khi banå muönë chamå àïnë nhûnä g àï ì taiâ vùn hoaá , lõch sûã hay quên sû”å , anh noiá . Trûúcá cacá àöië thu ã àïnë tû â nhûnä g nïnì àiïnå anã h phatá triïní , sú ã hûuä cöng cu å AI tên tiïnë àöcå quyïnì , Quöcë Khang cho rùnç g lúiå thï ë cuaã nhomá Viïtå Nam nùmç ú ã sû å kiïmí duyïtå nghiïm ngùtå . “Cöng cuå canâ g hiïnå àaiå canâ g dï î khiïnë ngûúiâ lamâ chu ã quan. Vúiá töi, duâ dunâ g cöng cuå gò thò vênî phaiã khùtæ khe vúiá tûnâ g khung hònh”, anh nhênë manå h. Used to be Green gömì 30% canã h quay thûcå tï ë va â 70% hònh anã h taoå bùnç g AI, nhûng àûúcå xû ã ly á qua mötå quy trònh kiïmí soatá nghiïm ngùtå : tûâ viïtë kõch banã , taoå hònh, chónh sûaã chi tiïtë àïnë dûnå g phim. Nhûnä g canã h quay thêtå nhû anã h möi trûúnâ g, sinh viïn donå racá cunä g àûúcå lönì g ghepá nhùmç tùng tñnh chên thûcå cho bö å phim. Hiïnå nay, khoá khùn lúná nhêtë khi lamâ phim bùnç g AI la â khöng thïí giû ä àûúcå raccord, tûcá sû å nhêtë quaná giûaä cacá canã h, nhên vêtå , chi tiïtë trong cunâ g mötå donâ g kï.í “Cunâ g mötå cêu lïnå h taoå hònh, nhûng möiî lênì chayå laiå se ä ra kïtë qua ã khacá . Nïn rêtë kho á àï í giû ä hònh nhên vêtå xuyïn suötë tû â àêuì àïnë cuöië ”, Quöcë Khang noiá . Chñnh sûå thiïuë chñnh xacá va â kho á kiïmí soatá cuaã AI khiïnë anh tin rùnç g cöng nghïå nayâ kho á co á thïí thay thïë àiïnå anã h truyïnì thönë g. CÊNÌ GIÛ Ä KYÁ ÛÁC VÙN HOÁA BÙNÇ G CÖNG NGHÏÅ La â mötå nha â lamâ phim theo hûúná g truyïnì thönë g, Quöcë Khang thûúnâ g thûcå hiïnå cacá tacá phêmí xoay quanh chu ã àï ì lõch sû ã va â hanâ h trònh tòm vïì cöiå nguönì . Khi bùtæ àêuì tiïpë cênå cöng cu å AI, anh nhanh choná g nhênå ra mötå vênë àï ì lúná : Kho dûä liïuå hònh anã h vïì vùn hoaá Viïtå Nam conâ qua á hanå chï.ë Anh bayâ to ã lo ngaiå rùnç g phênì lúná tri thûcá vùn hoaá truyïnì thönë g hiïnå nay vênî nùmç trong kyá ûcá cuaã nhûnä g ngûúiâ lúná tuöií , nhûnä g ngûúiâ khöng quen sû ã dunå g cöng nghïå va â kho á tiïpë cênå vúiá cacá nïnì tanã g sö.ë Theo Quöcë Khang, thïë hï å tre ã cênì àoná g vai troâ nhû mötå cêuì nöië giûaä qua á khû á vaâ tûúng lai, giûaä di sanã vùn hoaá va â cöng nghïå hiïnå àaiå . Viïcå chu ã àönå g sö ë hoaá , kï í laiå cacá gia á trõ truyïnì thönë g bùnç g cöng cuå múiá nhû AI laâ cacá h àïí baoã tönì va â phatá triïní . “Nïuë khöng bùtæ àêuì lûu giûä tûâ höm nay, 50 nùm nûaä , con chauá co á thï í khöng conâ hiïuí y á nghôa cuaã nhûnä g biïuí tûúnå g dên töcå ”, Quöcë Khang nhênå àõnh. Anh cho rùnç g ngûúiâ tre ã trong lônh vûcå truyïnì thöng coá tracá h nhiïmå chuyïní hoaá di sanã thanâ h cêu chuyïnå sönë g àönå g, va â mötå trong nhûnä g con àûúnâ g hiïuå qua ã àï í lan toaã thöng àiïpå la â thöng qua cacá cuöcå thi. Khi àûúcå cöng nhênå bùnç g giaiã thûúnã g, cêu chuyïnå se ä coá cú höiå àûúcå chia seã rönå g raiä va â ghi dêuë sêu sùcæ hún trong cönå g àönì g. n Du â xuêtë thên tûâ àiïnå anã h truyïnì thönë g, Ngö Quöcë Khang (sinh viïn nùm cuöië , Trûúnâ g ÀH Vùn Lang) laiå gêy chu á y á khi gianâ h giaiã Nhêtë ú ã hanå g mucå phim AI. Cacá h tiïpë cênå cöng nghïå cuaã Quöcë Khang cho thêyë mötå hûúná g nhòn khacá vï ì kha ã nùng kïí chuyïnå bùnç g trñ tuïå nhên taoå trong àiïnå anã h. Anh chia se:ã Töi lamâ phim AI àïí khöng thanâ h con cûuâ thúiâ àaiå múiá . [ CHUNG QUYN H ] Mötå hònh anã h ênë tûúnå g trong Used to be Green Quöcë Khang àaiå diïnå nhomá nhênå giaiã Nhêtë hanå g mucå Tû å sû å bùnç g trñ tuïå nhên taoå taiå Liïn hoan phim Sinh viïn quöcë tï ë 2025 ISMA Àoatå giaiã Nhêtë LHP Sinh viïn quöcë tï,ë àaoå diïnî noiá gò “Hanå h bõ biïnë chûná g sau sinh, khi sinh xong vênî nùmç vúiá be á bònh thûúnâ g nhûng sau àoá bõ suy kiïtå cú tim khöng ro ä nguyïn nhên röiì mêtë ”, chönì g chõ - anh Lï Ngocå Trung - xotá xa cho biïtë . Em be á vûaâ chaoâ àúiâ la â be á gaiá . Chõ Hanå h conâ con gaiá lúná nûaä . Nùm 3 tuöií , tai nanå tauâ hoaã cûúpá ài ngûúiâ me å va â àöi chên cuaã chõ Hanå h. Lúná lïn, chõ lamâ àu ã nghï ì tû â àaná h mayá , photo, nhêpå liïuå , lamâ baná h, mú ã quaná ca â phï… àï í khöng lamâ ganá h nùnå g cho gia àònh. Sau ào,á vúiá sû å nö î lûcå khöng ngûnâ g nghó, chõ àûúcå tuyïní vaoâ FPT Àa â Nùné g lamâ cho túiá hiïnå taiå . Du â khuyïtë têtå , chõ vênî luön mú ûúcá àûúcå lamâ nhûnä g gò liïn quan àïnë nghïå thuêtå . Nùm 2017, cú duyïn àïnë vúiá chõ khi àaoå diïnî Hönì g AnÁ h ngo ã lúiâ múiâ chõ àoná g thï ë nhiïuì phên canã h cho diïnî viïn Ngocå Thanh Têm trong phim “Àaoã cuaã dên nguå cû”. Sú ã dô chõ àûúcå múiâ àoná g thï ë búiã àöi chên khuyïtë têtå cuaã chõ nhoã nhùnæ , trùnæ g treoã phu â húpå vúiá nhên vêtå Chu suötë ngayâ ú ã trïn cùn gacá . Va â àùcå biïtå vocá daná g chõ hao hao vúiá diïnî viïn Ngocå Thanh Têm. Àöi chên chõ Hanå h xuêtë hiïnå cênå canã h trong nhiïuì àoanå , nhêtë la â canã h àûúcå me å hay Phûúcá (Phamå Hönì g Phûúcá ) xoa bopá . Canã h ngûúiâ cha conä g Chu ra biïní , cö con gaiá trïn lûng cha chñnh laâ Hanå h, trong chiïcë vayá trùnæ g va â àöi chên trùnæ g tha ã lonã g xuönë g rêtë chên thûcå . Trong nhûnä g buöií giúiá thiïuå phim, chõ Hanå h thûúnâ g ài theo àoanâ va â àûúcå àaoå diïnî Hönì g AnÁ h giúiá thiïuå la â nhên vêtå rêtë àùcå biïtå . Khaná gia ã àa ä àönì g camã , ngûúnä g mö å chõ, vò chñnh vai diïnî thêmì lùnå g cuaã chõ khiïnë bö å phim hïtë sûcá chên thûcå . Trong mötå lênì giúiá thiïuå phim ú ã Àaâ Nùné g, chõ Hanå h chia seã cêu chuyïnå tònh yïu cuaã Chu trong phim chñnh la â nöiî lonâ g cuaã banã thên, cuaã nhûnä g ngûúiâ phu å nû ä khuyïtë têtå khacá . “Chuná g töi co á nhûnä g khatá khao rêtë àúiâ thûúnâ g, cênì mötå tònh yïu, hanå h phucá riïng, àûúcå sönë g vúiá traiá tim cuaã mònh. Duâ luön y á thûcá rùnç g ngöiì trïn xe lùn seä bõ hanå chï ë vï ì chuyïnå gia àònh”, chõ Hanå h noiá . Moiå ngûúiâ khöng chó biïtë àïnë chõ tû â vai diïnî ma â conâ mïnë mö å chõ búiã sûå lacå quan, nöî lûcå vûún lïn. Ngoaiâ cöng viïcå ú ã FPT, chõ lamâ thïm nhû baná nûúcá mña, baná hanâ g online, chayå xe 3 baná h ài giao hanâ g… “Töi khöng muönë mònh maiä la â ngûúiâ khuyïtë têtå töiå nghiïpå àï í moiå ngûúiâ thûúng, töi seä tû å chayå bùnç g àöi chên têtå nguyïnì cuaã mònh”, chõ tûnâ g chia seã vúiá phoná g viïn Tiïnì Phong. n Diïîn viïn Hiïìn Haånh qua àúâi úã tuöíi 38 sau sinh con [ THANH HIÏNÌ ] Ngö Quöcë Khang (sinh nùm 2003) hiïnå la â sinh viïn nùm cuöië , Khoaá 27 nganâ h Thiïtë kï ë My ä thuêtå sö,ë chuyïn nganâ h Phim truyïnì thöng, Trûúnâ g ÀH Vùn Lang. Nhûnä g thanâ h tñch nöií bêtå cuaã Quöcë Khang trong suötë 4 nùm àaiå hocå : • TOP 30 hocå böní g biïn kõch Netflix • Hocå böní g StoryTeller SS2 do Lanä h sû å quaná Hoa Ky â taiâ trúå • Àûúcå àï ì cû ã taiå Liïn hoan phim ngùnæ TPHCM 2023 hanå g mucå phim taiâ liïuå • Giaiã Nhêtë vï ì dû å aná tiïmì nùng taiå Traiå he â phim taiâ liïuå INDOCS • Giaiã Ba TVC SAIGONINK • Giaiã Khuyïnë khñch Film Fest 2024 • Sinh viïn tiïu biïuí nùm hocå 2023-2024 Lï Hiïnì Hanå h (quï Àaâ Nùné g), cö gaiá khuyïtë têtå àoná g thïë trong phim “Àaoã cuaã dên ngu å cû”, vûaâ qua àúiâ ú ã tuöií 38, sau khi sinh con. Chõ Lï Hiïnì Hanå h cunâ g àaoå diïnî Hönì g AnÁ h va â diïnî viïn Ngocå Thanh Têm trong lênì ra mùtæ phim “Àaoã cuaã dên nguå cû” taiå Àa â Nùné g Aà nh: THANH HIÏÌ N Aà nh: CHUÅ P MA N HÒNH Aà NH: VÙN TIÏÅ P

