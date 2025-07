Báo Tiền Phong số 208/2025

[ Trang 11] n HÖNÌ SEN VIÏTÅ LUNG LINH TRÏN SÙCÆ GÖMË // Maiä maiä khöng quïn // Àönì g loatå thùpæ nïnë tri ên taiå nhiïuì nghôa trang liïtå sô // ÊmË lonâ g nhûnä g bûaä cúm bïn Meå CHU Ã NHÊTÅ 27/7/2025 SÖË 208 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Truyïnå ngùnæ cuaã THANH NGA Honâ àaoã "lötå xacá " nhúâ nghïå thuêtå [ Trang 12] NGAYÂ HEÂ OI AÃ [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå Taiå Ha â Nöiå vûaâ diïnî ra cuöcå gùpå gú ä àùcå biïtå giûaä Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Nguyïnî Hoaâ Bònh vúiá hai cöng dên Viïtå Nam bònh thûúnâ g: Kiïnë trucá sû Nguyïnî Xuên Thùnæ g (TPHCM), vaâ ky ä sû xêy dûnå g cêuì àûúnâ g Lêm Hönì g Tiïn (Ha â Nöiå ). Trûcå tuyïnë tòm liïtå sô [Xem tiïpë trang 4] n NGUYÏNÎ ANH MINH TRÛÚCÁ THÚIÂ KHÙCÆ LÕCH SÛÃ [ Trang 16] n MA TUY Á - HAOÂ QUANG SA CHÊN CHÖNË BUNÂ LÊYÌ [ Trang 6] AÃ nh: TTXVN [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 2 + 3 + 4 ] aánh nïën tri ên LUNG LINH Hiïpå höiå Lûúng thûcå Viïtå Nam va â Hiïpå höiå Ca â phï - Ca cao Viïtå Nam cunâ g kiïnë nghõ Thuã tûúná g Chñnh phuã loaiå gaoå va â ca â phï nhên xuêtë khêuí ra khoiã nhomá hanâ g hoaá chõu thuïë gia á trõ gia tùng 5%. TÖNÍ G BÑ THÛ KIÏMÍ TRA HÏ Å THÖNË G CHÑNH TRÕ XA Ä SI PA PHÒN Chiïuì 26/7, Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Àoanâ cöng tacá Trung ûúng àïnë kiïmí tra vênå hanâ h hoatå àönå g hï å thönë g chñnh trõ xa ä Si Pa Phòn, tónh Àiïnå Biïn. HAI NGANÂ H HANÂ G XUÊTË KHÊUÍ TY Ã USD "CÊUÌ CÛUÁ " THU Ã TÛÚNÁ G TRAIÃ NGHIÏMÅ ÀAU THÛÚNG CUAÃ MÖTÅ NGÛÚIÂ NHÊPÅ CÛ Ú Ã MYÄ [ Trang 15] 78 NĂM NGAYÂ THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2025) [ Trang 14 ] [ Trang 2 ] Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh dêng hûúng taiå Nghôa trang liïtå sô ä Quöcë gia Trûúnâ g Sún, tónh Quanã g Trõ töië 26/7

Cacá banå tre ã thùpæ nïnë tri ên Chuã nhêåt 27/7/2025 2 Thúâi sûå Xa ä Si Pa Phòn laâ mötå xa ä miïnì nuiá , biïn giúiá , nùmç vï ì phña Têy Bùcæ cuaã tónh Àiïnå Biïn, cacá h trung têm hanâ h chñnh cuaã tónh gênì 85km. Toanâ xaä co á 700 hö å ngheoâ , chiïmë 35%, 302 höå cênå ngheoâ , chiïmë 15%; thu nhêpå bònh quên àêuì ngûúiâ nùm 2025 ûúcá tñnh gênì 20,2 triïuå àönì g. Sau khi trûåc tiïëp kiïím tra thûåc tïë taåi Trung têm phuåc vuå haânh chñnh cöng cuãa xaä, Töíng Bñ thû Tö Lêm biïíu dûúng sûå nöî lûåc cuãa chñnh quyïìn àõa phûúng vaâ lûåc lûúång chûác nùng trïn àõa baân. Töíng Bñ thû yïu cêìu cêëp uãy, chñnh quyïìn caác xaä tiïëp tuåc thûåc hiïån nghiïm caác quy àõnh vïì vêån haânh hïå thöëng chñnh trõ; raâ soaát toaân böå nhiïåm vuå, thuã tuåc haânh chñnh àûúåc giao àïí baão àaãm thöng suöët, khöng àïí xaãy ra giaán àoaån. Töíng Bñ thû Tö Lêm nhêën maånh, chñnh quyïìn àõa phûúng cêìn tiïëp tuåc têåp trung triïín khai caác giaãi phaáp giaãm ngheâo, chùm lo töët hún àúâi söëng cuãa àöìng baâo caác dên töåc vaâ nhên dên trïn àõa baân, àùåc biïåt têåp trung xoáa àoái, giaãm ngheâo, quan têm lônh vûåc y tïë vaâ giaáo duåc, àaâo taåo, àúâi söëng tinh thêìn cho baâ con àïí khöng ai bõ boã laåi phña sau. Vï ì cöng tacá giaoá ducå va â àaoâ taoå , Töní g Bñ thû nïu roä giaoá ducå va â àaoâ taoå luön àûúcå Àanã g ta xacá àõnh laâ nïnì tanã g àï í phatá triïní àêtë nûúcá nhanh vaâ bïnì vûnä g. Gênì àêy nhêtë , trong cacá cuöcå lamâ viïcå vúiá cacá bö,å nganâ h, àõa phûúng, Trung ûúng àaä àùcå biïtå lûu y á àïnë yïu cêuì phatá triïní cacá mö hònh trûúnâ g phö í thöng dên töcå nöiå tru,á baná tru á taiå cacá khu vûcå biïn giúiá , vunâ g sêu, vunâ g xa, núi àiïuì kiïnå kinh tï-ë xa ä höiå conâ nhiïuì kho á khùn. Chñnh vò vêyå , viïcå àêuì tû xêy dûnå g trûúnâ g liïn cêpë tiïuí hocå , trung hocå cú súã taiå cacá xa ä biïn giúiá la â chu ã trûúng àuná g àùnæ , kõp thúiâ , mang tñnh nhên vùn sêu sùcæ va â têmì nhòn chiïnë lûúcå , thï í hiïnå sû å quan têm cuaã Trung ûúng àöië vúiá àõa phûúng, chia seã giûaä thanâ h thõ vúiá miïnì nuiá . Taiå Nha â Vùn hoaá banã Tên Lêpå , xa ä Si Pa Phòn, tónh Àiïnå Biïn, Töní g Bñ thû Tö Lêm va â Àoanâ cöng tacá àa ä àïnë thùm vaâ tùnå g quaâ àönì g baoâ dên töcå banã Tên Lêpå . Nhên ky ã niïmå 78 nùm Ngayâ Thûúng binh-Liïtå sy ä (27/7/1947 - 27/7/2025), Töní g Bñ thû Tö Lêm vaâ Àoanâ cöng tacá àa ä àïnë thùm va â tùnå g qua â gia àònh Chiïnë sy ä Àiïnå Biïn Vanâ g A Chaoã (sinh nùm 1929, thûúnâ g tru á banã Nêmå Chim 1, xaä Si Pa Phòn) laâ cha cuaã liïtå sy ä Vanâ g A Sòa hy sinh trong cuöcå chiïnë àêuë baoã vï å biïn giúiá phña Bùcæ Tö í quöcë nùm 1979. ÀÚIÂ ÀÚIÂ NHÚ Á ÚN Nghôa trang liïtå sô Quöcë gia Trûúnâ g Sún laâ núi yïn nghó cuaã hún 10.263 Anh hunâ g liïtå sô àa ä hy sinh trïn tuyïnë àûúnâ g Trûúnâ g Sún (hay conâ goiå la â àûúnâ g monâ Hö ì Chñ Minh huyïnì thoaiå ) trong cuöcå khaná g chiïnë chönë g My ä cûuá nûúcá . Viïcå tö í chûcá Lï î thùpæ nïnë tri ên taiå manã h àêtë Quanã g Trõ anh hunâ g, núi tûnâ g la â “toaå àö å lûaã ”, mang yá nghôa sêu sùcæ , la â lúiâ nhùcæ nhú ã thï ë hï å tre ã vï ì nhûnä g hy sinh to lúná cuaã cacá thï ë hïå cha anh àïí co á àûúcå hoaâ bònh, àöcå lêpå höm nay. Trong khöng khñ trang nghiïm vaâ xucá àönå g, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunâ g lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h, àõa phûúng àaä lamâ nghi lïî thónh chuöng kñnh baoá anh linh cacá Anh hunâ g liïtå sy;ä àönì g thúiâ thanâ h kñnh dêng hûúng, dêng hoa lïn anh linh cacá Anh hunâ g liïtå sô vaâ danâ h mötå phutá mùcå niïmå tûúnã g nhú á cöng lao trúiâ biïní cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh vô àaiå , cacá Anh hunâ g liïtå sy ä àa ä anh dunä g hy sinh vò àöcå lêpå , tû å do cuaã Tö í quöcë . Phatá biïuí taiå buöií lï,î Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh xucá àönå g chia se:ã Trong cacá cuöcå khaná g chiïnë cûuá nûúcá , chiïnë tranh baoã vï å biïn giúiá va â lamâ nghôa vuå quöcë tï ë cao ca ã trong thïë ky ã 20, àêtë nûúcá ta co á khoanã g 1,2 triïuå liïtå sô, trong àoá hún 300.000 ngûúiâ khöng coá àêyì àu ã thöng tin; 175.000 liïtå sô chûa xacá àõnh àûúcå núi hy sinh; khoanã g 652.000 thûúng binh vaâ gênì 200.000 bïnå h binh; hún 132.000 baâ Me å Viïtå Nam anh hunâ g va â hún 300.000 ngûúiâ chõu hêuå qua ã chêtë àöcå da cam/dioxin. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àïì nghõ cacá cêpë , cacá nganâ h, cacá àõa phûúng tiïpë tucå quaná triïtå sêu sùcæ va â triïní khai hiïuå qua ã cacá chu ã trûúng cuaã Àanã g, Nha â nûúcá àöië vúiá ngûúiâ coá cöng va â thên nhên; tiïpë tucå phatá huy truyïnì thönë g, huy àönå g cacá nguönì lûcå xa ä höiå àï í thûcå hiïnå cacá phong traoâ àïnì ún àapá nghôa; nghiïn cûuá cacá cú chï,ë biïnå phapá hö î trú å cu å thï,í thiïtë thûcå , hiïuå qua ã cho ngûúiâ co á cöng, thûúng binh, bïnå h binh vaâ gia àònh, nhêtë la â trong phatá triïní sanã xuêtë , kinh doanh. Àönì g thúiâ , tùng cûúnâ g tuyïn truyïnì giaoá ducå , nhêtë la â cho thï ë hï å tre ã vï ì lõch sû ã haoâ hunâ g cuaã dên töcå , vï ì sû å hy sinh to lúná cuaã cacá anh Lung linh aánh nïën Ky ã niïmå 78 nùm Ngayâ Thûúng binh - Liïtå sô (27/7/1947-27/7/2025), töië 26/7, taiå Nghôa trang liïtå sô Quöcë gia Trûúnâ g Sún, T.Û Àoanâ chu ã trò, phöië húpå Bö å Nöiå vu å va â tónh Quanã g Trõ long tronå g tö í chûcá Lï î thùpæ nïnë tri ên cacá Anh hunâ g liïtå sô cêpë Quöcë gia. [ HOANÂ G NAM - HOAIÂ NAM ] Chûúng trònh nghïå thuêtå trong Lïî thùpæ nïnë tri ên cacá Anh hunâ g liïtå sô taiå Nghôa trang Liïtå sô Quöcë gia Trûúnâ g Sún

Chuã nhêåt 27/7/2025 3 Thúâi sûå BAÁO TIÏÌN PHONG PHAÁT HAÂNH TÊËT CAÃ CAÁC NGAÂY TRONG TUÊÌN Tham gia àoaân, coá UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Böå trûúãng Böå Nöåi vuå Phaåm Thõ Thanh Traâ; UÃy viïn Dûå khuyïët Trung ûúng Àaãng, Phoá Chuã tõch UÃy ban Trung ûúng MTTQ Viïåt Nam, Bñ thû thûá nhêët BCH Trung ûúng Àoaân Buâi Quang Huy; Bñ thû T.Û Àoaân, Chuã tõch Höåi àöìng Àöåi T.Û Nguyïîn Phaåm Duy Trang. Vïì phña tónh Quaãng Trõ, coá UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Bñ thû Tónh uãy Lï Ngoåc Quang; UÃy viïn dûå khuyïët Trung ûúng Àaãng, Phoá Bñ thû Thûúâng trûåc Tónh uãy Nguyïîn Long Haãi; Phoá Bñ thû, Chuã tõch UBND tónh Trêìn Phong. Thuã tûúá ng Phaå m Minh Chñnh vaâ àoaâ n cöng taá c àa ä dêng hûúng, àùå t voâ ng hoa tri ên taå i Thaâ nh Cöí Quaã ng Trõ; Nghôa trang liïå t sô quöë c gia Àûúâ ng 9; dêng hûúng, dêng hoa taå i Khu lûu niïå m Töí ng Bñ thû Lï Duêí n (thön Hêå u Kiïn, xaä Triïå u Phong). Trûúác anh linh caác Anh huâng liïåt sô, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh vaâ caác àaåi biïíu nguyïån phaát huy truyïìn thöëng yïu nûúác, tûå haâo dên töåc, chung sûác, chung loâng baão vïå vûäng chùæc Töí quöëc Viïåt Nam xaä höåi chuã nghôa, vûäng bûúác vaâo kyã nguyïn múái - kyã nguyïn phaát triïín giaâu maånh, vùn minh, thõnh vûúång, ngûúâi dên ngaây caâng êëm no, haånh phuác. Dêng hûúng, dêng hoa taåi Khu lûu niïåm Töíng Bñ thû Lï Duêín, Thuã tûúáng vaâ àoaân cöng taác daânh phuát mùåc niïåm tûúãng nhúá nhûäng cöëng hiïën to lúán cuãa Töíng Bñ thû àöëi vúái sûå nghiïåp giaãi phoáng dên töåc, thöëng nhêët àêët nûúác, thïí hiïån loâng biïët ún sêu sùæc àöëi vúái ngûúâi cöång saãn kiïn trung, nhaâ laänh àaåo löîi laåc cuãa caách maång Viïåt Nam, ngûúâi hoåc troâ xuêët sùæc cuãa Chuã tõch Höì Chñ Minh, ngûúâi con ûu tuá cuãa quï hûúng Quaãng Trõ. Àoaâ n cöng taá c cuã a Chñnh phuã cuä ng àaä àïë n thùm meå Viïå t Nam Anh huâ ng (VNAH) Àaâ o Thõ Vui. Taå i àêy, Thuã tûúá ng Phaå m Minh Chñnh ên cêì n thùm hoã i sûá c khoã e, àúâ i söë ng sinh hoaå t hùç ng ngaâ y cuã a meå . Àöì ng thúâ i baâ y toã loâ ng biïë t ún sêu sùæ c trûúá c nhûä ng hy sinh to lúá n cuã a gia àònh meå trong sûå nghiïå p àêë u tranh giaã i phoá ng dên töå c, baã o vïå Töí quöë c. Me å Vui (truá úã thön Àaå i An Khï, xaä Haã i Lùng) coá chöì ng vaâ con trai duy nhêë t hy sinh trong cuöå c khaá ng chiïë n chöë ng Phaá p vaâ chöë ng Myä . Thuã tûúá ng trao di aã nh phuå c dûå ng cuã a con trai cho meå Vui. Àöì ng thúâ i, mong muöë n meå Vui söë ng vui, söë ng khoã e, tiïë p tuå c laâ àiïí m tûå a tinh thêì n quyá giaá cho con chaá u, cho thïë hïå treã noi theo. Àöì ng thúâ i àïì nghõ cêë p uã y, chñnh quyïì n àõa phûúng vaâ caá c töí chûá c àoaâ n thïí tiïë p tuå c quan têm, chùm soá c chu àaá o cho meå vaâ caá c ngûúâ i coá cöng trïn àõa baâ n. Xuác àöång trûúác sûå quan têm cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác, àùåc biïåt laâ sûå thùm hoãi ên cêìn cuãa Thuã tûúáng, meå Vui baây toã loâng caãm ún àïën Àaãng, Nhaâ nûúác àaä luön quan têm meå, àùåc biïåt trong nhûäng dõp thaáng 7. “Meå giaâ röìi, nhûng loâng meå luön hûúáng vïì Töí quöëc. Mong thïë hïå sau giûä lêëy hoâa bònh, yïu nûúác, thûúng dên, cuâng nhau xêy dûång àêët nûúác ngaây caâng giaâu àeåp”. Cuâng ngaây, àoaân cöng taác Trung ûúng Àoaân coá chuyïën thùm, tùång quaâ tri ên Meå VNAH Lï Thõ Moát (SN 1932), truá taåi xaä Cöìn Tiïn, tónh Quaãng Trõ, coá chöìng vaâ con trai thûá hai laâ liïåt sô. Taåi gia àònh meå Moát, àoaân cöng taác ên cêìn thùm hoãi sûác khoãe, àúâi söëng, àöìng thúâi trao tùång nhiïìu phêìn quaâ yá nghôa. Àùåc biïåt, àoaân trao di aãnh liïåt sô, bûác aãnh chuåp gia àònh àûúåc phuåc dûång bùçng cöng nghïå trñ tuïå nhên taåo (AI) vaâ video clip “Ngaây àoaân viïn”, taái hiïån khöng khñ sum vêìy êëm aáp. Cuäng trong dõp naây, chûúng trònh “Bûäa cúm gia àònh êëm tònh loâng Meå” àûúåc töí chûác ngay taåi nhaâ meå Moát, vúái sûå tham gia cuãa 8 àoaân viïn thanh niïn trïn àõa baân. n Ngayâ 26/7, nhên dõp ky ã niïmå 78 nùm Ngayâ Thûúng binh - Liïtå sô (27/7/1947 - 27/7/2025), Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh coá chuyïnë cöng tacá tri ên vaâ àïnì ún àapá nghôa taiå tónh Quanã g Trõ. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh xucá àönå g thùm hoiã Me å Viïtå Nam Anh hunâ g Chiïuì cunâ g ngayâ , àoanâ cöng tacá cuaã Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh ài kiïmí tra Dû å aná Cao töcë Bùcæ - Nam phña Àöng, goiá thêuì Vanå Ninh – Cam Löå va â Dû å aná Canã g nûúcá sêu My ä Thuyã . (27/7/1947 - 27/7/2025) tri ên hunâ g liïtå sô àï í hun àucá va â nuöi dûúnä g tinh thênì yïu nûúcá , nhênå thûcá sêu sùcæ lonâ g biïtë ún, tñch cûcå tham gia phunå g dûúnä g Me å Viïtå Nam anh hunâ g, chùm lo thûúng bïnå h binh, thên nhên liïtå sô, gia àònh co á cöng… Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí : “Möiî ngonå nïnë àûúcå thùpæ lïn töië nay khöng chó laâ sû å tri ên quaá khû á ma â conâ la â aná h saná g soi àûúnâ g, kïtë nöië quaá khû,á hiïnå taiå vúiá tûúng lai; laâ lúiâ hûaá cuaã thï ë hï å höm nay, seä sönë g, chiïnë àêuë , lao àönå g va â hocå têpå àï í xûná g àaná g vúiá sû å hy sinh cuaã cacá thï ë hï å ài trûúcá , ào á chñnh laâ sû å tri ên coá y á nghôa nhêtë ” MAIÄ MAIÄ KHÖNG QUÏN Phatá biïuí taiå buöií lï,î Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy thay mùtå Ban Bñ thû T.Û Àoanâ bayâ to ã lonâ g tri ên sêu sùcæ túiá anh linh cacá Anh hunâ g liïtå sô, cacá Me å Viïtå Nam Anh hunâ g, thûúng binh, bïnå h binh vaâ nhûnä g ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g. Anh Huy nhênë manå h: “Thï ë hï å treã chuná g ta höm nay tûå haoâ àûúcå sönë g trong mötå àêtë nûúcá hoaâ bònh, àöcå lêpå , tû å do; tû å haoâ àûúcå thu å hûúnã g nhûnä g thanâ h qua ã phatá triïní to lúná cuaã àêtë nûúcá . Nhûng, nhû àönì g chñ Töní g Bñ thû Tö Lêm khùnè g àõnh trong baiâ viïtë cuaã mònh: “Chuná g ta khöng thïí co á ngayâ höm nay, khöng thïí co á mötå Viïtå Nam àöií múiá , phatá triïní , höiå nhêpå sêu rönå g nïuë khöng co á mö ì höi, mauá xûúng cuaã bao thïë hïå chiïnë sô cacá h manå g, bö å àöiå , thanh niïn xung phong, dên cöng hoaã tuyïnë , nhûnä g ngûúiâ me,å ngûúiâ cha sùné sanâ g àönå g viïn con chauá ra trênå va â gianâ h phênì kho á khùn, gian khö,í mêtë matá vï ì mònh”. Anh Huy nhùcæ nhú á thï ë hï å tre ã höm nay hún ai hïtë phaiã trên tronå g tûnâ g têcë àêtë , vunâ g trúiâ , vunâ g biïní cha öng àïí laiå ; maiä maiä khöng quïn vaâ tri ên nhûnä g ngûúiâ àa ä hy sinh cho Töí quöcë va â luön nhùcæ nhú ã banã thên phaiã trên tronå g hoaâ bònh, hanå h phucá ; sönë g hïtë mònh vaâ co á ñch, xûná g àaná g vúiá nhûnä g gò ma â thï ë hï å ài trûúcá àa ä dêng hiïnë , hy sinh. Theo anh Huy, trong nhûnä g ngayâ thaná g 7 tri ên nayâ , cacá cêpë bö å Àoanâ vaâ tuöií tre ã ca ã nûúcá àa ä va â àang triïní khai nhiïuì hoatå àönå g thiïtë thûcå , y á nghôa theo àuná g tinh thênì Cöng àiïnå cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phu.ã Ào á la â nhûnä g hanâ h trònh vïì vúiá àõa chó ào,ã hún 2.600 bûaä cúm sum vêyì , êmë tònh lonâ g me;å gênì 800 ngöi nhaâ cuaã ngûúiâ co á cöng àûúcå tö í chûcá Àoanâ hö î trú å tu sûaã , xêy múiá , chónh trang; hún 9.800 àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå àa ä ra quên tu sûaã , donå depå vï å sinh, trönì g cêy xanh taiå cacá nghôa trang vaâ cöng trònh ghi cöng liïtå sô; hún 50.000 di anã h liïtå sô àûúcå phucå dûnå g... Nhên dõp nayâ , thûcå hiïnå y á kiïnë chó àaoå cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phu,ã Ban Bñ thû T.Û Àoanâ chñnh thûcá phatá àönå g va â triïní khai trong toanâ Àoanâ Àï ì aná Àoanâ TNCS Hö ì Chñ Minh tham gia lûu giûä va â tuyïn truyïnì cacá cêu chuyïnå lõch sû;ã tö í chûcá àï í àoanâ viïn, thanh niïn àïnë thùm, gùpå gú ä va â lùnæ g nghe, ghi chepá , quay hònh laiå nhûnä g cêu chuyïnå cuaã cacá nhên chûná g lõch sû,ã Me å Viïtå Nam Anh hunâ g va â ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g taiå àõa phûúng; xêy dûnå g Thû viïnå “Mötå thúiâ hoa lûaã ” têpå húpå cacá cêu chuyïnå , hònh anã h cuaã nhên chûná g lõch sû.ã Thúiâ gian thûcå hiïnå tû â ngayâ 27/7/2025 àïnë ngayâ 27/7/2026, sú kïtë vaoâ dõp ky ã niïmå 85 nùm ngayâ thanâ h lêpå Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh. Àuná g 21 giúâ ngayâ 26/7, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh, cacá àaiå biïuí , cunâ g àoanâ viïn, thanh niïn cunâ g dêng hoa, dêng hûúng, thùpæ nïnë tri ên 10.263 phênì mö å cuaã cacá Anh hunâ g liïtå sô àa ä hy sinh trïn tuyïnë àûúnâ g Trûúnâ g Sún huyïnì thoaiå . Cunâ g thúiâ àiïmí , taiå têtë ca ã cacá nghôa trang liïtå sô, àaiâ tûúnã g niïmå Anh hunâ g liïtå sô trïn caã nûúcá , hanâ g vanå ngonå nïnë tri ên cunä g àûúcå àönì g loatå thùpæ lïn, thïí hiïnå lonâ g biïtë ún sêu sùcæ cuaã thï ë hï å tre ã danâ h cho cacá Anh hunâ g liïtå sô. n Taiå buöií lï,î Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh, Böå trûúnã g Bö å Nöiå vuå Phamå Thõ Thanh Tra,â Bñ thû Tónh uyã Quanã g Trõ Lï Ngocå Quang, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy danâ h tùnå g 80 phênì qua â tri ên cacá gia àònh ngûúiâ co á cöng, cunâ g 80 di anã h liïtå sô àûúcå phucå chï ë bùnç g cöng nghïå AI gûiã túiá cacá gia àònh liïtå sô, do cacá banå tre ã trong nhomá Skyline phucå chï.ë Anh Buiâ Quang Huy thùpæ nïnë tri ên Thùm hoãi, tùång quaâ Meå Viïåt Nam Anh huâng [ HOANÂ G NAM - HOAIÂ NAM - HÛUÄ THANÂ H ]

Töëi 25/7, taåi Nghôa trang Liïåt sô TPHCM, Thaânh Àoaân TPHCM töí chûác Lïî thùæp nïën tri ên caác Anh huâng liïåt sô. Tham dûå buöíi lïî coá UÃy viïn Trung ûúng Àaãng, Phoá Bñ thû Thûúâng trûåc Thaânh uãy TPHCM Nguyïîn Thanh Nghõ; Phoá Chuã tõch UBND TPHCM Nguyïîn Maånh Cûúâng; Bñ thû Thaânh Àoaân, Chuã tõch Höåi Liïn hiïåp Thanh niïn Viïåt Nam TPHCM Ngö Minh Haãi. Lï î thùpæ nïnë àûúcå tö í chûcá àönì g loatå taiå nhiïuì nghôa trang liïtå sô trïn àõa banâ thanâ h phö,ë trong ào,á àiïmí chñnh diïnî ra taiå Nghôa trang Liïtå sô TPHCM. Cunâ g thúiâ àiïmí , chûúng trònh cunä g àûúcå tö í chûcá taiå Nghôa trang Liïtå sô tónh Baâ Rõa – Vunä g Tauâ (cu)ä va â Nghôa trang Liïtå sô Bònh Dûúng (cu)ä . Phatá biïuí taiå buöií lï,î chõ Nguyïnî Hoaâ Kim Thaiá , nguyïn Phoá Chu ã tõch Höiå Sinh viïn Viïtå Nam Trûúnâ g ÀH Kinh tïë - Luêtå (Àaiå hocå quöcë gia TPHCM) àaä gûiã lúiâ tri ên sêu sùcæ àïnë cacá Me å Viïtå Nam anh hunâ g, cacá gia àònh liïtå sô va â ngûúiâ co á cöng vúiá àêtë nûúcá . Theo chõ Thaiá , tuöií tre ã höm nay seä luön khùcæ ghi, gòn giûä va â tiïpë nöië truyïnì thönë g bêtë khuêtë , anh hunâ g cuaã dên töcå Viïtå Nam. Trong khöng gian linh thiïng taiå Nghôa trang Liïtå sô TPHCM cunâ g cacá nghôa trang trïn àõa banâ , hònh anã h hanâ g nganâ ngonå nïnë àûúcå thùpæ lïn trûúcá hún 14.500 phênì mö å la â lúiâ nhùcæ nhú ã àêyì xucá àönå g vï ì sû å hy sinh to lúná cuaã cacá thï ë hï å cha anh àaä nga ä xuönë g trong cacá cuöcå khaná g chiïnë , vò àöcå lêpå , tû å do vaâ thönë g nhêtë àêtë nûúcá . “Chuná g ta khöng thïí co á mötå Viïtå Nam àöií múiá , höiå nhêpå va â phatá triïní manå h me ä nhû höm nay nïuë khöng coá mauá , mö ì höi va â nûúcá mùtæ cuaã hanâ g triïuå ngûúiâ lñnh, thanh niïn xung phong, cunâ g nhûnä g ngûúiâ me,å ngûúiâ cha àa ä sùné sanâ g hy sinh vúiá tinh thênì “Quyïtë tû ã cho Tö í quöcë quyïtë sinh”, chõ Thaiá bayâ to ã va â khùnè g àõnh tuöií tre ã TPHCM höm nay tiïpë tucå la â thï ë hï å biïtë ún, yïu quï hûúng, sùné sanâ g truyïnì lûaã ly á tûúnã g cho mai sau. Taiå buöií lï,î lanä h àaoå thanâ h phö ë va â hanâ g nghòn àoanâ viïn, thanh niïn àaä thanâ h kñnh dêng hûúng vaâ thùpæ nïnë tûúnã g niïmå trûúcá hún 14.500 phênì mö å anh hunâ g liïtå sô – nhûnä g ngûúiâ àa ä hiïnë dêng tuöií thanh xuên cho àöcå lêpå , tû å do cuaã dên töcå , bayâ to ã lonâ g biïtë ún sêu sùcæ cuaã thï ë hï å höm nay vúiá sû å hy sinh cao caã cuaã thï ë hï å ài trûúcá . Ngay sau nghi thûcá tûúnã g niïmå , lanä h àaoå thanâ h phö ë va â hún 3.000 àoanâ viïn, thanh niïn, hocå sinh, sinh viïn àaä cunâ g dêng hoa, dêng hûúng vaâ thùpæ hún 25.000 ngonå nïnë taiå cacá phênì mö å liïtå sô ú ã cacá nghôa trang. n Tuöií tre ã TPHCM thùpæ saná g hanâ g chucå nghòn ngöi möå taiå nhiïuì nghôa trang liïtå sô trïn àõa banâ thanâ h phöë Thúâi sûå Chuã nhêåt 27/7/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ NGÖ TUN G ] Àöìng loatå thùpæ nïën tri ên taåi nhiïìu nghôa trang liïtå sô Suötë 10 nùm qua, hai anh àaä êm thêmì vúiá hanâ h trònh “Ài tòm liïtå sô” theo cacá h riïng mònh. Nhû ghi nhênå cuaã Pho á Thu ã tûúná g trïn baoá Àiïnå tû ã Chñnh phuã ngayâ 24/7: “Töi rêtë ngûúnä g mö å va â ênë tûúnå g, bùnç g sû å miïtå maiâ , cö ë gùnæ g, lao àönå g khöng ngûnâ g nghó vaâ vúiá têtë caã lonâ g thanâ h têm, thanâ h kñnh àöië vúiá cacá Anh hunâ g liïtå sô, cacá anh àa ä phatá hiïnå , tòm toiâ àûúcå rêtë nhiïuì thöng tin, tû liïuå quy,á trong àoá àa ä tiïpë cênå àûúcå kho lûu trûä vúiá khoanã g 2,6 triïuå trang anã h chupå giêyë tú â cuaã bö å àöiå Viïtå Nam bõ quên àöiå My ä chiïmë giû ä trong chiïnë tranh taiå Àaiå hocå cöng nghïå Texas (My)ä , tû â ào á cacá anh àa ä phên tñch, nghiïn cûuá bùnç g cacá phûúng phapá khoa hocå , logic àïí tòm ra cacá thöng tin liïn quan àïnë liïtå sô, àïnë cacá trênå àaná h…”. Vúiá anh Nguyïnî Xuên Thùnæ g, 3 nùm trûúcá töi àa ä biïtë àïnë khi nhiïuì lênì vï ì Bònh Àõnh theo doiä cuöcå tòm kiïmë liïtå sô trong trênå àunå g àö å khöcë liïtå giûaä Trung àoanâ 22 Sû àoanâ 3 Sao Vanâ g cuaã ta vúiá lûcå lûúnå g Ky å binh bay Myä ranå g saná g 27/12/1966 trïn àöiì Xuên Sún huyïnå Hoaiâ Ên. Gênì 70 liïtå sô cuaã ta àa ä nùmç laiå núi êyë , mõt muâ thên xacá . Vúiá thöng tin àêuì tiïn cuaã KTS Thùnæ g tû â phña My ä thöng qua manå g trûcå tuyïnë , cûuå chiïnë binh 80 tuöií Àùnå g Ha â Thuyå , vúiá kiïnë thûcá quên sû å cunä g nhû kinh nghiïmå thûcå chiïnë taiå chñnh chiïnë trûúnâ g nayâ , àa ä cunâ g Tónh àöiå Bònh Àõnh hoanâ thanâ h xuêtë sùcæ nhiïmå vu å tòm kiïmë àönì g àöiå . Mötå ngayâ thaná g 4 lõch sû,ã lï î truy àiïuå gênì 60 liïtå sô tòm thêyë taiå hai hö ë chön têpå thï í núi àêy diïnî ra xucá àönå g... Nguyïnî Xuên Thùnæ g va â Lêm Hönì g Tiïn, duâ ngöiì ú ã hai àêuì àêtë nûúcá vúiá chiïcë mayá tñnh nöië manå g, àa ä cung cêpë chñnh xacá , hö î trú å cacá àún võ, cûuå chiïnë binh, cacá tònh nguyïnå viïn trïn thûcå àõa tòm kiïmë thanâ h cöng rêtë nhiïuì thöng tin liïtå sô va â cacá trênå àaná h lúná . Nhû nùm 2017 tòm thêyë mö å chön têpå thï í 150 liïtå sô hy sinh ngayâ 31/1/1968 trong trênå àaná h sên bay Biïn Hoaâ . Nùm 2021 tòm thêyë mö å têpå thï í 213 liïtå sô hy sinh ngayâ 26/5/1969 trong trênå àaná h vaoâ cùn cû á My ä ú ã Long Khaná h, Bïnë Cêuì (Têy Ninh). Nùm 2024 tòm thêyë hö ë chön 20 liïtå sô Sû àoanâ 7 hy sinh ngayâ 28/5/1969 úã Bauâ Tramâ , Bònh My,ä Tên Uyïn (Bònh Dûúng). Tûâ 2024 àïnë nay, cacá anh tiïpë tucå hö î trú å Àöiå K72 Bònh Phûúcá , hiïnå àa ä tòm thêyë hún 140 liïtå sô ú ã sên bay Löcå Ninh hy sinh nùm 1967... Ngoaiâ ra, vúiá kho dû ä liïuå khöní g lö ì cunâ g kha ã nùng phên tñch, cacá anh àa ä giupá lamâ ro ä phiïn hiïuå àún võ tû â giêyë tú â cuaã bö å àöiå Viïtå Nam bõ chiïmë giû ä hoùcå trong cacá baoá caoá cuaã quên àöiå My ä nhùmç thu hepå phamå vi xacá àõnh àún võ böå àöiå cunä g nhû danh tñnh liïtå sô taiå möiî trênå àaná h. Àönì g thúiâ gûiã hanâ g trùm thöng tin vaâ anã h chupå giêyë tú â cuaã liïtå sô vï ì cho thên nhên, giupá cacá gia àònh xacá àõnh àûúcå khu vûcå va â thúiâ gian liïtå sô hy sinh... Anh Hai töi hy sinh trïn söng Tra â Khucá , Quanã g Ngaiä nùm 1969 khöng tòm thêyë dêuë tñch. Hai ngûúiâ anh sinh àöi con cuaã ba â bacá töi ú ã quï Ha â Têy, hai giêyë baoá tû ã gûiã vïì cunâ g mötå ngayâ , vênî khöng biïtë cacá anh àang nùmç àêu. Chó riïng möåt gia àònh traãi qua chiïën tranh, àaä vêåy. Xin biïët ún caác anh, nhûäng cöng dên “bònh thûúâng”. T.Q Trûcå tuyïnë tòm liïtå sô cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Saná g 26/7, cùn nhaâ nùmç nepá mònh bïn vunâ g hoa Dûúng Sún cuaã Me å Viïtå Nam Anh hunâ g (VNAH) Trênì Thõ Liïu (92 tuöií , thön Gianá g Àöng, phûúnâ g Hoaâ Xuên, TP. Àa â Nùné g) ngêpå tiïnë g cûúiâ noiá . Tû â saná g súmá , cacá àoanâ viïn thanh niïn cuaã Àoanâ phûúnâ g Hoaâ Xuên àaä co á mùtå àï í quetá tûúcá nha â cûaã , donå depå banâ thú,â lamâ mêm cúm cuná g liïtå sô nhên dõp 27/7. Tû â nhiïuì nùm nay, cacá banå tre ã àa ä trú ã thanâ h nhûnä g ngûúiâ con, ngûúiâ chauá cuaã me å Liïu. Búiã cû á möiî dõp cuöië tuênì , lï,î Tïtë , ngayâ kó niïmå , cacá banå laiå co á mùtå àï í thùm nom, tro â chuyïnå , ùn cúm cunâ g. Meå Liïu coá ngûúâi con trai duy nhêët laâ liïåt sô Nguyïîn Tiïën Diïåm. Hiïån, meå söëng cuâng chaáu gaái. Cùn nhaâ ba gian vúái maãnh vûúân röång, xanh mûúát caác loaåi rau maâu vöën yïn vùæng, höm nay böîng röån raä laå thûúâng. Àoanâ viïn thanh niïn phên cöng nhau, ngûúiâ donå depå nha â cûaã , ngûúiâ lau donå banâ thú â liïtå sô, ngûúiâ ài chú,å ngûúiâ nêuë cúm... Me å Liïu ngöiì ú ã gian nhaâ giûaä , momá memá cûúiâ . «Möiî khi co á cacá chauá ghe á chúi, meå vui lùmæ . Nha â chó co á 2 ngûúiâ nïn chùnè g mêyë khi têtë bêtå nhû vêyå . Nhûnä g dõp nhû thïë nayâ , co á cacá chauá , cacá con bïn canå h, me å thêyë àûúcå an uiã phênì naoâ », me å Liïu noiá . Theo chõ Nguyïnî Thõ Bñch Ngên - Bñ thû Àoanâ phûúnâ g Hoaâ Xuên, trong thaná g 7 tri ên, Àoanâ phûúnâ g triïní khai chuöiî cacá hoatå àönå g àï í hûúná g vï ì cacá me å VNAH, gia àònh liïtå sô, gia àònh coá cöng cacá h manå g trïn àõa banâ . Trong ào,á mö hònh “Chuná g con luön bïn me”å àûúcå 68 Chi àoanâ trûcå thuöcå triïní khai xuyïn suötë trong nùm vúiá cacá hoatå àönå g thùm nom, chùm socá , giupá àú ä cacá Meå VNAH àang sinh sönë g trïn àõa banâ , àï í cacá Me å luön camã nhênå àûúcå tònh camã , lonâ g biïtë ún cuaã thï ë hï å tre.ã Theo anh Lï Cöng Hunâ g - Bñ thû Thanâ h Àoanâ Àa â Nùné g, tuöií tre ã thanâ h phö ë àönì g loatå triïní khai mö hònh Chuná g con luön bïn Meå vúiá nhiïuì hoatå àönå g y á nghôa vaâ thiïtë thûcå nhû: thùm hoiã , tùnå g qua;â khamá sûcá khoeã ; donå depå , trang hoanâ g nha â cûaã va â banâ thú â Liïtå sô; nêuë nhûnä g bûaä cúm nghôa tònh dêng cuná g cacá Anh hunâ g Liïtå sô va â dunâ g cúm thên mêtå cunâ g cacá Me.å .. Bïn canå h ào,á tuöií tre ã toanâ thanâ h phöë cunä g ra quên àönì g loatå donå depå cacá khu di tñch, nhaâ bia chiïnë tñch, nghôa trang liïtå sô, cacá àõa chó ào.ã .. Trong töië 26/7, Thanâ h Àoanâ Àa â Nùné g va â Àoanâ xa,ä phûúnâ g se ä àönì g loatå thùpæ nïnë tri ên taiå gênì 160 nghôa trang liïtå sô trïn àõa banâ . n 78 NÙM NGAÂY THÛÚNG BINH - LIÏÅT SÔ (27/7/1947 - 27/7/2025) ÊmË lonâ g nhûnä g bûaä cúm bïn Meå Nhûnä g ban thúâ liïtå sô nghi ngutá khoiá hûúng, nhûnä g mêm cúm êmë apá cuaã cacá banå tre ã bïn cacá me å Viïtå Nam Anh hunâ g... la â têmë lonâ g tri ên sêu sùcæ cuaã tuöií treã Àa â Nùné g àöië vúiá thï ë hï å cha öng ài trûúcá , àa ä hi sinh thên mònh àïí baoã vï å Tö í quöcë . Tuöií tre ã Àa â Nùné g thùm Meå Viïtå Nam Anh hunâ g Trênì Thõ Liïu [ GIANG THANH ]

Thúâi sûå 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 27/7/2025 Saná g 26/7, Uyà ban Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam TPHCM àaä coá buöií lamâ viïcå vúiá lanä h àaoå cacá sú ã nganâ h, tö í chûcá chñnh trõ - xaä höiå , cú quan baoá chñ trïn àõa banâ thanâ h phöë nhùmç àaná h gia á tònh hònh, triïní khai cöng tacá hö î trú å va â khùcæ phucå hêuå qua ã do cún baoä sö ë 3 (Wipha) gêy ra. Taiå buöií lamâ viïcå , lanä h àaoå cacá sú ã nganâ h TPHCM àaä thöng tin vïì cöng tacá chuêní bõ, lïn phûúng aná hö î trú å cacá tónh bõ thiïtå haiå do thiïn tai gêy ra. Sú ã Y tï ë àa ä lïn phûúng aná sùné sanâ g vï ì trang thiïtë bõ, cú söë thuöcë va â nguönì nhên lûcå àï í co á thï í tham gia ngay vaoâ cöng tacá khamá chûaä bïnå h, phonâ g chönë g dõch bïnå h cho ngûúiâ dên taiå tónh Nghïå An. Lûcå lûúnå g vu ä trang thanâ h phö ë cunä g àa ä phöië húpå vúiá lûcå lûúnå g vuä trang tónh Nghïå An nùmæ chùcæ sö ë liïuå thiïtå haiå cuaã ngûúiâ dên va â gia àònh quên nhên àõa phûúng àïí co á phûúng aná hö î trú å cu å thï.í Trûúcá mùtæ hö î trú å nhu yïuë phêmí cho ngûúiâ dên va â gia àònh quên nhên bõ anã h hûúnã g vúiá khoanã g 600 phênì qua,â trõ giaá khoanã g 400 triïuå àönì g. Giai àoanå tiïpë theo, chuêní bõ vêtå lûcå , nhên lûcå hö î trúå ngûúiâ dên sûaã chûaä nha â cûaã bõ hû honã g sau cún baoä . Àöië vúiá cacá tö í chûcá chñnh trõ - xaä höiå thanâ h phö,ë Höiå Chû ä thêpå àoã thanâ h phö ë àa ä chuêní bõ sùné sanâ g cacá phûúng aná hö î trú å kõp thúiâ cho ngûúiâ dên, nhû: töí chûcá cacá àoanâ àïnë thùm va â tùnå g qua,â tö í chûcá khamá chûaä bïnå h va â phatá thuöcë ; hö î trú å sûaã chûaä va â xêy tùnå g nha â àaiå àoanâ kïtë … Phatá biïuí kïtë luênå buöií lamâ viïcå , Pho á Bñ thû Thanâ h uyã , Chu ã tõch Uyà ban MTTQ Viïtå Nam TPHCM Nguyïnî Phûúcá Löcå khùnè g àõnh TPHCM luön xacá àõnh tinh thênì “vò ca ã nûúcá , cunâ g ca ã nûúcá ”, sùné sanâ g chia se,ã hö î trú å cacá àõa phûúng gùpå kho á khùn do thiïn tai. Öng Löcå cunä g àaná h gia á cao sû å chuã àönå g cuaã cacá lûcå lûúnå g, cacá cú quan, àoanâ thï í trong viïcå nhanh choná g phöië húpå ûná g pho,á hö î trú å ngûúiâ dên bõ anã h hûúnã g búiã giöng löcë ngay trïn àõa banâ thanâ h phö.ë Tû â kinh nghiïmå nayâ , TPHCM seä tiïpë tucå töí chûcá lûcå lûúnå g mötå cacá h baiâ banã , têpå trung, hiïuå qua ã àï í hö î trú å cacá tónh banå bõ thiïtå haiå nùnå g do anã h hûúnã g cuaã baoä Wipha. Trûúcá mùtæ , Uyà ban MTTQ Viïtå Nam TPHCM seä tham mûu Thûúnâ g trûcå Thanâ h uyã phï duyïtå chuã trûúng höî trú å 2 tónh Nghïå An va â Àönì g Thapá . Trong ào,á tónh Nghïå An se ä àûúcå hö î trú å 3 ty ã àönì g vaâ tónh Àönì g Thapá 1 ty ã àönì g, trñch tûâ nguönì Cûuá trú å TPHCM. Ngoaiâ hö î trú å taiâ chñnh, öng Nguyïnî Phûúcá Löcå àï ì nghõ cacá lûcå lûúnå g vuä trang, töí chûcá chñnh trõ – xaä höiå va â nganâ h chûcá nùng thanâ h phö ë khêní trûúng liïn hïå vúiá cacá àõa phûúng bõ anã h hûúnã g àï í nùmæ satá tònh hònh, xacá àõnh àuná g nhu cêuì thûcå tï ë va â chu ã àönå g xêy dûnå g phûúng aná cûuá trú å phu â húpå . Riïng cacá lônh vûcå chuyïn mön nhû àiïnå , nûúcá , cûuá hö å cûuá nanå ... se ä do cacá àún võ chûcá nùng chu ã trò, dûúiá sû å àiïuì phöië cuaã Uyà ban MTTQ Viïtå Nam thanâ h phö ë nhùmç àamã baoã sû å têpå trung, àönì g bö,å traná h danâ traiã nguönì lûcå . Chu ã tõch Uyà ban MTTQ Viïtå Nam TPHCM lûu yá nganâ h y tï ë cênì chuêní bõ nhên lûcå , phûúng tiïnå , thiïtë bõ vaâ thuöcë àï í sùné sanâ g chi viïnå , tûúng tûå nhû cacá h TPHCM tûnâ g àûúcå cacá àõa phûúng höî trú å trong cao àiïmí àaiå dõch COVID-19. Theo ào,á cacá àún võ y tïë cênì lïn phûúng aná àiïuì àönå g theo mö hònh “göië àêuì ”, àamã baoã cöng tacá hö î trú å y tï ë liïn tucå , khöng bõ gianá àoanå , àönì g thúiâ phöië húpå khaoã satá ky ä tònh hònh dõch tïî taiå cacá vunâ g ngêpå uná g keoá daiâ àï í phonâ g chönë g dõch bïnå h. n Pho á Bñ thû Thanâ h uyã , Chuã tõch Uyà ban MTTQ Viïtå Nam TPHCM Nguyïnî Phûúcá Löcå lûu y á nganâ h y tï ë cênì chuêní bõ nhên lûcå , phûúng tiïnå , thiïtë bõ va â thuöcë àï í sùné sanâ g chi viïnå cacá àõa phûúng bõ anã h hûúnã g cuaã baoä Wipha. [ NGÖ TUN G ] Trung têm y tïë ú ã Nghï å An tan hoang sau trênå lu ä lõch sûã TPHCM sùén saâng chi viïån caác àõa phûúng bõ thiïn tai Ngayâ 26/7, Vùn phonâ g UBND thanâ h phö ë Àa â Nùné g cho biïtë , Chu ã tõch UBND thanâ h phö ë vûaâ co á cöng àiïnå nïu ro,ä Chu ã tõch UBND cacá xa,ä phûúnâ g chõu tracá h nhiïmå trûcå tiïpë nïuë chu ã quan, lú la,â thiïuë tracá h nhiïmå dênî àïnë dõch bïnå h bunâ g phatá gêy thiïtå haiå lúná trïn àõa banâ . Cacá töí xû ã ly á ö í dõch, töí phun tiïu àöcå , khû ã trunâ g phaiã àûúcå kñch hoatå , thûcå hiïnå phên cöng nhiïmå vu å cu å thï í cho tûnâ g thanâ h viïn, giamá satá chùtå qua á trònh tiïu huyã . Àönì g thúiâ , cacá lûcå lûúnå g tùng cûúnâ g lêpå chötë chùnå , àöiå kiïmí tra lûu àönå g àï í kiïmí soatá vênå chuyïní lúnå , sanã phêmí tû â lúnå ra - vaoâ vunâ g dõch. Cacá xa,ä phûúnâ g chûa phatá hiïnå dõch bïnå h cunä g àûúcå yïu cêuì thönë g kï àanâ lúnå , thûcå hiïnå satá trunâ g àõnh kyâ va â vênå àönå g ngûúiâ chùn nuöi xuêtë baná súmá lúnå khoeã manå h nhùmç giamã thiïuí ruiã ro nïuë dõch bunâ g phatá . Àöië vúiá cacá xa,ä phûúnâ g chûa phatá hiïnå dõch bïnå h phaiã thönë g kï àanâ heo, thûcå hiïnå satá trunâ g àõnh kyâ va â vênå àönå g ngûúiâ chùn nuöi xuêtë baná súmá heo khoeã manå h nhùmç giamã thiïuí ruiã ro nïuë dõch bunâ g phatá . UBND TP. Àaâ Nùné g giao Súã Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g lamâ àêuì möië chu ã trò triïní khai, phöië húpå kiïmí tra taiå cú sú ã chùn nuöi, giïtë mö;í tùng cûúnâ g kiïmí dõch vaâ kiïmí soatá vênå chuyïní taiå tramå kiïmí dõch àêuì möië giao thöng, chuêní bõ àêyì àu ã vêtå tû, hoaá chêtë phonâ g chönë g dõch. Theo baoá caoá cuaã Sú ã Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g, tû â ngayâ 1 - 21/7, bïnå h dõch taã lúnå chêu Phi àaä xayã ra taiå 438 hö å ú ã 118 thön thuöcå 23 xa,ä phûúnâ g cuaã thanâ h phö,ë töní g sö ë heo mùcæ bïnå h, chïtë tiïu huyã bùtæ buöcå theo quy àõnh laâ 1.194 con, tronå g lûúnå g tiïu huyã trïn 77 tênë . Nguy cú dõch bïnå h tiïpë tucå phatá sinh vaâ lêy lan ra diïnå rönå g trong thúiâ gian túiá la â rêtë cao. n Àaâ Nùéng cêëp bacá h phoâng, chöëng dõch taã lúån chêu Phi [ HOAI VÙN ] Theo baoá caoá cuaã Vùn phonâ g Thûúnâ g trûcå Ban Chó huy Phonâ g, chönë g thiïn tai - Tòm kiïmë cûuá nanå va â phonâ g thu ã dên sû å tónh Nghïå An, tñnh àïnë ngayâ 23/7, toanâ tónh ghi nhênå 3 ngûúiâ tû ã vong, 1 ngûúiâ mêtë tñch vaâ 4 ngûúiâ bõ thûúng. Coá 450 cùn nha â bõ hû honã g, töcë maiá va â 3.786 cùn bõ ngêpå nûúcá ; 1 àiïmí trûúnâ g bõ töcë maiá . Ngoaiâ ra, àõa phûúng conâ chõu thiïtå haiå àaná g kï í vï ì sanã xuêtë nöng nghiïpå , chùn nuöi, thuyã sanã , hï å thönë g giao thöng, thuyã lúiå , thöng tin liïn lacå , cöng nghiïpå , y tï,ë cöng trònh cêpë nûúcá sinh hoatå va â nhiïuì hanå g mucå cú sú ã ha å tênì g khacá . Taiå tónh Àönì g Thapá , giöng löcë àa ä lamâ sêpå va â töcë maiá 510 cùn nha,â lamâ 19 ngûúiâ bõ thûúng. Thiïn tai conâ gêy hû honã g 10 phonâ g hocå , 6 nha â kho; lamâ gayä 34 tru å àiïnå , lamâ nga ä àö í hún 2.300 cêy ùn traiá va â 363 cêy xanh; anã h hûúnã g àïnë 5,68 ha diïnå tñch trönì g cêy ùn traiá . Mûa lu ä “cuönë bay” gênì 760 ty ã àönì g ú ã xa ä biïn giúiá Nghï å An Ngaây 26/7, öng Lï Höìng Thaái - Chuã tõch UBND xaä Nhön Mai (tónh Nghïå An) cho biïët, àïën 17h ngaây 25/7, töíng thiïåt haåi do mûa lúán, luä queát trïn àõa baân ûúác tñnh gêìn 760 tyã àöìng. Àêy laâ möåt trong nhûäng àúåt thiïn tai gêy töín thêët nùång nïì nhêët trong lõch sûã àõa phûúng naây. Trêån mûa luä lõch sûã àaä laâm 1 ngûúâi thiïåt maång. Naån nhên laâ baâ Vûâ Y Xia (78 tuöíi, truá baãn Huöìi Coå) bõ àêët, àaá cuöën tröi khi àang úã laán saãn xuêët. Toaân xaä coá 276 cùn nhaâ bõ aãnh hûúãng, ûúác tñnh thiïåt haåi hún 500 tyã àöìng. Trong àoá, coá 69 cùn nhaâ bõ cuöën tröi hoaân toaân, 20 nhaâ hû hoãng nùång vaâ 142 cùn cêìn di dúâi khêín cêëp. Ngoaâi ra, coá 46 cùn nhaâ nùçm trong vuâng nguy cú saåt lúã cao. Bïn caå nh àoá , nhiïì u cöng trònh cöng cöå ng bõ phaá huã y nhû nhaâ cöå ng àöì ng, trûúâ ng mêì m non, trûúâ ng tiïí u hoå c; haå têì ng giao thöng, thuã y lúå i, àiïå n lûúá i vaâ viïî n thöng thiïå t haå i nghiïm troå ng; hï å thöë ng àiïå n 35kV, traå m biïë n aá p va â àûúâ ng dêy àiïå n bõ àûá t, gêy mêë t àiïå n diïå n röå ng; möå t söë traå m phaá t soá ng bõ gaä y àöí , caá p quang bõ àûá t. Ûúá c tñnh riïng thiïå t haå i haå têì ng lïn túá i hún 225 tyã àöì ng. Vïì saãn xuêët, nhiïìu diïån tñch luáa ruöång, luáa rêîy, ngö, sùæn vaâ caác loaåi hoa maâu bõ taân phaá, ûúác tñnh thiïåt haåi gêìn 55 tyã àöìng. Nhiïìu gia suác, gia cêìm, thuãy saãn bõ luä cuöën. Truå súã UBND xaä cuä, truå súã cöng an xaä vaâ bïëp ùn cú quan àïìu bõ ngêåp sêu hoùåc bõ cuöën tröi, gêy thiïåt haåi lúán vïì trang thiïët bõ, maáy moác, phûúng tiïån laâm viïåc. Àöìn Biïn phoâng Nhön Mai cuäng chõu aãnh hûúãng vúái töíng thiïåt haåi khoaãng 150 triïåu àöìng. Sau khi thiïn tai xaãy ra, chñnh quyïìn xaä Nhön Mai àaä huy àöång lûåc lûúång cöng an, quên sûå, biïn phoâng phöëi húåp sú taán ngûúâi dên, àûa taâi saãn àïën núi an toaân, àöìng thúâi kiïím tra, thöëng kï thiïåt haåi àïí àïì xuêët höî trúå khêín cêëp. Hiïån cöng taác khùæc phuåc hêåu quaã àûúåc triïín khai, tuy nhiïn nhiïìu baãn vêîn chûa thïí tiïëp cêån do tònh traång saåt lúã nghiïm troång. Trong khi àoá, nhiïìu núi, nguy cú saåt lúã tiïëp tuåc xaãy ra nïëu mûa lúán keáo daâi. THU HIÏNÌ Thanâ h phö ë Àa â Nùné g khêní trûúng triïní khai cacá biïnå phapá ngùn chùnå dõch ta ã lúnå chêu Phi Chu ã tõch UBND thanâ h phö ë Àaâ Nùné g vûaâ ban hanâ h cöng àiïnå khêní yïu cêuì cacá àõa phûúng, cú quan, àún võ liïn quan khêní trûúng triïní khai àönì g bö å cacá giaiã phapá cêpë bacá h phonâ g, chönë g dõch ta ã lúnå Chêu Phi trong böië canã h dõch bïnå h àang coá nguy cú lêy lan nhanh diïnå rönå g.

Shelley, möåt chuá ruâa 20 tuöíi, àaä tröën khoãi nhaâ úã laâng Shillingford, vaâo ngaây 9/7. 16 ngaây sau, chuá ruâa àûúåc phaát hiïån trïn möåt caánh àöìng bïn ngoaâi tiïåm kem Orange Hêåu trûúâng vùn nghïå BOÁNG MA TÊËN CÖNG LAÂNG GIAÃI TRÑ Cöng Trñ trong úã khoanã h khùcæ bõ “tuytá coiâ ” mùtæ thêm quênì g, mùcå trïn ngûúiâ chiïcë aoá phöng hanâ g hiïuå àa ä ta ä xa la å hoanâ toanâ vúiá hònh anã h lõch lamä thûúnâ g thêyë cuaã anh khi xuêtë hiïnå trûúcá cöng chuná g. “Ngûúiâ àûúcå mïnå h danh anh caã cuaã lanâ g mötë Viïtå àêy sao? Ngûúiâ chinh phucå bao nhiïu ngöi sao quöcë tï,ë múã àûúnâ g cho thúiâ trang Viïtå cêtë caná h khamá pha á thï ë giúiá àêy sao?”, mötå taiâ khoanã viïtë . Ngayâ êyë , ai àa ä noiá : “Noiá thûcå , töi khöng ài thiïnì nhûng ca ã cuöcå àúiâ töi àa ä thiïnì röiì . Quan tronå g la â suy nghô cuaã mònh, giûä cho têm àûúcå tõnh”. Baoä tö ë êpå àïnë , quan niïmå thiïnì cuaã Cöng Trñ bõ àaoâ búiá laiå , phu ã soná g manå g xa ä höiå . Àûnâ g tracá h khaná gia ã nhaoå baná g “tro â thiïnì ” cuaã anh. Cöng Trñ àaä lûaâ döië nhûnä g ngûúiâ yïu mïnë mònh, bùnç g cacá h dûnå g nïn mötå vo ã bocå hoanâ haoã . Rêët nhiïìu ngûúâi ài tòm nguyïn nhên khiïën ngûúâi söëng trong haâo quang sa chên vaâo chöën buân lêìy. Cöng Trñ “dñnh” ma tuyá tûâ khi naâo? Vò sao anh “sêåp bêîy” ma tuyá? Khöng ñt yá kiïën cho rùçng, anh cêìn “phiïu” trong saáng taåo nïn àaä tòm àïën ma tuyá. Àïí “baâo chûäa” cho Cöng Trñ, ngûúâi ta cêët cöng soi laâng “sao” thïë giúái, nhùåt ra nhûäng tïn tuöíi tûâng “nhuáng chaâm”. The Beatles, Michael Jackson… laâ nhûäng laâ caái tïn àûúåc nhùæc àïën. Thïë giúái muön maâu, coá nhûäng ngöi sao phaãi nhúâ chêët gêy nghiïån àïí thùng hoa nhûng coá nhûäng nghïå sô àñch thûåc thùng hoa bùçng taâi nùng vaâ nhiïåt huyïët. “Sao” dñnh ma tuyá duâ vúái lyá do gò cuäng laâ vïët nhú trong sûå nghiïåp. Trûúâng húåp chên daâi An Têy, ca sô Chi Dên, diïîn viïn Hûäu Tñn… sa vaâo ma tuyá chùèng leä cuäng vò khaát khao saáng taåo, cêìn “phiïu”? Tûâ bao giúâ “dñnh” ma tuyá laåi àûúåc xem nhû hi sinh vò nghïå thuêåt? Roä raâng, ma tuyá àaä têën cöng laâng giaãi trñ Viïåt, giùng bêîy tûâ nhûäng caái tïn quyïìn lûåc cho àïën nhûäng nhên vêåt laâng nhaâng, múâ nhaåt. Nhên öìn aâo naây, khöng ñt ngûúâi laåi nhúá àïën ca khuác Haäy dûâng laåi ài em (ban àêìu coá tïn Ùn taáo Taâu ài em) cuãa Duy Maånh ra mùæt vaâo muâa Euro nùm ngoaái. Duy Maånh muöën nhùæn nhuã túái ngûúâi em trai naâo àoá: “Thùçng em trai cuãa anh/ Ngaây xûa rêët àeåp trai/Nhûng nay tröng rêët daåi/Coá khi naâo em trai/ Chúi böå mön naâo àoá/Àïm vïì nhû ma xoá…”. Haäy dûâng laåi ài em thu huát sûå chuá yá búãi àaánh vaâo sûå toâ moâ cuãa khaán giaã. Hoå muöën biïët ngûúâi em trai hay ùn taáo taâu mï böå mön huyã hoaåi maâ Duy Maånh nhùæc àïën trong ca khuác laâ ai? Coá phaãi ca khuác naây lêëy caãm hûáng tûâ ca khuác khaác cuäng viïët vïì traái taáo? PGS.TS Nguyïîn Vùn Cûúâng cho rùçng: “Sao” dñnh ma tuyá khöng phaãi saãn phêím cuãa thúâi cöng nghïå giaãi trñ phaát triïín. Öng nhòn nhêån: “Nghïå sô dñnh vaâo ma tuyá tûâ thúâi chûa coá cöng nghïå giaãi trñ. Ma tuyá laâ con ma. Nghïå sô khi nöíi tiïëng hêìu hïët bõ aáp lûåc, bõ stress… Nïëu khöng baãn lônh seä bõ con ma naây bùæt. Nguy hiïím úã chöî àoá”. Möåt taâi khoaãn bònh luêån: “Khoá nhêët cuãa nghïå sô cuäng nhû cuãa ngûúâi bònh thûúâng khöng phaãi laâ viïåc giûä tiïìn, giûä tiïëng maâ laâ giûä mònh”. Trûúác öìn aâo Cöng Trñ, nhaâ thú Höìng Thanh Quang chia seã: “Töi khöng phaãi ngûúâi quaá quan têm túái thúâi trang nhûng töi rêët trên troång nhûäng taâi nùng trong lônh vûåc naây, cuäng nhû trong caác lônh vûåc saáng taåo khaác. Vò vêåy àöëi vúái töi, nhûäng gò àaä xaãy ra vúái Cöng Trñ laâ möåt àiïìu khöng vui, duâ theo àuáng leä cöng bùçng, mònh laâm mònh chõu”. Nhûng öng khöng àöìng tònh vúái caách biïån baåch, nghïå sô dûåa vaâo ma tuyá àïí “phiïu” trong saáng taåo: “Trong cuöåc söëng, ai cuäng cêìn nhûäng phuát thùng hoa, khöng chó riïng nhûäng ngûúâi laâm cöng viïåc saáng taåo. Nhûng àïí thùng hoa thò töìn taåi nhiïìu kiïíu “doping” khaác nhau, coá nhûäng thûá húåp phaáp, coá nhûäng thûá bêët húåp phaáp. Tûå ngûúâi saáng taåo phaãi coá yá thûác àuáng àùæn trong viïåc lûåa choån nhûäng thûá coá thïí nêng cao nùng lûåc chuyïn mön cuãa mònh. Töi biïët coá khöng ñt taâi nùng sa vaâo nghiïån ngêåp nhûng töi khöng nghô àoá laâ quy luêåt bùæt buöåc àöëi vúái caác taâi nùng”, öng noái. Taác giaã Khuác muâa thu cho rùçng: “Duâ khöng vui khi Cöng Trñ bõ “ngaä” nhûng nïëu nhûäng gò anh àang bõ buöåc töåi laâ àuáng thò chuáng ta àaânh phaãi buöìn baä chêëp nhêån thöi. Khöng nïn biïån minh cho nhûäng haânh vi sai traái”. DÊËU CHÊËM HÏËT CHO SÛÅ NGHIÏÅP? Trong danh saách nghïå sô “dñnh” ma tuyá khaán giaã höm nay àaä quïn caái tïn Hiïåp Gaâ (Dûúng Àûác Hiïåp). Nhûäng chûúng trònh ùn khaách möåt thúâi nhû Gùåp nhau cuöëi tuêìn, Gala Cûúâi, Taáo Quên laâ “bïå phoáng” cho tïn tuöíi Hiïåp Gaâ. Nùm 2007, Hiïåp Nghï å sô Viïtå “dñnh” ma tuy á khöng hiïmë : Ca sô Chi Dên, ngûúiâ mêuî , diïnî viïn Andrea Aybar (An Têy), diïnî viïn Hûuä Tñn, rapper Bònh “Gold”… Nhûng khöng mötå ai trong söë ho å gêy banâ g hoanâ g va â taoå ra nhiïuì tranh luênå nhû trûúnâ g húpå nhaâ thiïtë kï ë Cöng Trñ. Búiã anh la â mötå taiâ nùng àñch thûcå co á thanâ h tûuå quöcë tï,ë tûnâ g miïtå maiâ theo àuöií hònh tûúnå g àepå trong mùtæ cöng chuná g. Khöng chó lanâ g giaiã trñ trong nûúcá , lanâ g giaiã trñ haiã ngoaiå cunä g coá nhûnä g caiá tïn bõ ma tuyá huyã hoaiå . Co á nhûnä g trûúnâ g húpå àaná g thûúng, àaná g buönì . Nû ä ca sô haiã ngoaiå Kim Anh, ngûúiâ hatá thanâ h cöng nhêtë ca khucá nhacå Hoa lúiâ Viïtå Muaâ thu la á bay, dunâ g ma tuyá àï í giamã ha å cún àau do tai nanå khunã g khiïpë gêy ra. Baâ bõ huyã hoaiå gûúng mùtå , chên tay khöng thïí cû ã àönå g... Sau nayâ , khi àaä höiì phucå va â hoatå àönå g nghï å thuêtå trú ã laiå , ba â laiå nhênå tin dû,ä cha cuaã ba â úã quï nha â qua àúiâ . Gionå g ca Muaâ thu la á bay àau buönì , canâ g luná sêu vaoâ ma tuy.á Ba â tûnâ g chia seã vï ì giai àoanå buönì àau nayâ : Chó muönë chúi cho àïnë chïtë luön, àïí àûúcå ài theo ba. Ngoaiâ ma tuy,á rûúuå , cú â bacå … cunä g la â nhûnä g tï å nanå dï î khiïnë nghïå sô ú ã ta cunä g nhû ú ã nûúcá ngoaiâ sa chên. ÚÃ ta chûa thêyë ngöi sao naoâ thu á nhênå bõ nghiïnå rûúuå . Ú Ã nûúcá ngoaiâ , danh sacá h “sao” tûnâ g nghiïnå rûúuå nöië daiâ : Brad Pitt, Ben Affleck, Drew Barrymore… Chu á meoâ Leo Tacá phêmí “Comedian” àaä bõ ùn nhiïuì lênì Chu á ruaâ Shelley [ ÀAOÂ NGUYÏN ] Ma tuy á - haoâ quang sa chên Bö å sûu têpå aoá daiâ “Vu ä khucá tranh Tûá Bònh” cuaã Cöng Trñ (2020)

