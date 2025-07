Bao Tien Phong

Ngayâ 5/7, Trung ûúng Àoanâ tö í chûcá Höiå nghõ trûcå tuyïnë triïní khai àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå hö î trú å vênå hanâ h mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë va â cung cêpë dõch vuå trûcå tuyïnë taiå cú sú.ã Anh Buiâ Quang Huy - Uyà viïn dû å khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thû á nhêtë T.Û Àoanâ chuã trò höiå nghõ. [ Trang 16 ] n NÚI BUN G NÖ Í HÛNÁ G KHÚIà , CAMà XUCÁ THÙNG HOA GIAIà PICKLEBALL VIÏTÅ NAM - CUPÁ HYUNDAI THAN H CÖNG 2025: Àoaân viïn thanh niïn taåi Haâ Nöåi höî trúå taåi trung têm phuåc vuå dõch vuå haânh chñnh cöng phûúâng Baåch Mai CHU à NHÊTÅ 6/7/2025 SÖË 187 Truyïnå ngùnæ cuaã VI THÕ THU ÀAMÅ Öng Trump noiá se ä tùng thuï ë lïn túiá 70% vúiá mötå sö ë nûúcá [ Trang 15 ] TRONG CHIÏUÌ MÛA [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå Vêyå la â chñnh thûcá co á cöng cu å ào lûúnâ g hiïuå suêtë cöng viïcå cuaã caná bö,å cöng chûcá , vúiá tïn goiå "Cacá tiïu chñ cuå thï í gùnæ vúiá tiïnë àö,å söë lûúnå g, chêtë lûúnå g cuaã kïtë qua,ã sanã phêmí theo võ trñ viïcå lamâ (KPI)". KPI [Xem tiïpë trang 2] n ÊMË ÛCÁ VÒ LAN G HAOÁ HÛCÁ [ Trang 14 ] n PHIM PHATÁ HAN H CHÛA XONG ÀA Ä BÕ PHATÁ TANÁ LÊUÅ [ Trang 5 ] [ TRÑ QUÊN ] [ Trang 3 ] THU à TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH TÚIÁ RIO DE JANEIRO, BÙTÆ ÀÊUÌ CHUYÏNË CÖNG TACÁ TAIÅ BRAZIL [ Trang 4 ] [ Trang 2 ] DÖNÌ SÛCÁ HÖ Î TRÚÅ Doanh nghiïpå xuêtë sang Trung Quöcë gùpå vûúná g mùcæ trong quaá trònh thöng quan chuã àönå g liïn hïå trûcå tiïpë vúiá Vùn phonâ g SPS Viïtå Nam àï í àûúcå hûúná g dênî cu å thï í va â hö î trú å can thiïpå khi cênì thiïtë . Saná g 5/7 (chiïuì cunâ g ngayâ theo giúâ Haâ Nöiå ), Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunâ g Phu nhên vaâ àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Viïtå Nam àa ä túiá thanâ h phö ë Rio de Janeiro, bùtæ àêuì chuyïnë cöng tacá tham dûå Höiå nghõ Thûúnå g àónh BRICS múã rönå g nùm 2025. GÚ Ä VÛÚNÁ G CHO DOANH NGHIÏPÅ XUÊTË KHÊUÍ Khi Tuönì g, Cheoâ , Caiã lûúng vïì mötå nhaâ [ Trang 10 + 11 ] TS. NSND Lï Tuênë Cûúnâ g, Quyïnì Giamá àöcë Nha â hatá Cheoâ Viïtå Nam, àún võ àang gêy sötë vúiá nhûnä g àïm diïnî chayá ve á cho rùnç g: Sapá nhêpå se ä mú ã ra trang sûã múiá cho Tuönì g, Cheoâ , Caiã lûúng. Vú ã Mùtå trúiâ àïm thïë ky ãàûa gocá khuêtë cuaã anh hunâ g aoá vaiã Quang Trung lïn sên khêuë caiã lûúng Khaná gia ã àûúcå traiã nghiïmå miïnî phñ khöng gian trûng bayâ nghï å thuêtå Tuönì g Vú ã Quan êm Thõ Kñnh cuaã Nha â hatá Cheoâ Viïtå Nam cunä g gêy sötë [ NÖNG HÖÌNG DIÏÅU ] Thanh niïn tònh nguyïån // Thanâ h lêpå 286 àöiå sinh viïn tònh nguyïnå Anh Buiâ Quang Huy phatá biïuí taiå höiå nghõ

Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh vaâ Phu nhên túiá Rio de Janeiro, bùtæ àêuì chuyïnë cöng tacá taiå Brazil Thúâi sûå Chuã nhêåt 6/7/2025 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Taiå buöií tiïpë xucá cû ã tri, öng Thên Vùn Nghiïpå - Pho á Trûúnã g ban Tuyïn giaoá va â Dên vênå tónh Bùcæ Ninh cho biïtë , qua nùmæ tònh hònh viïcå thûcå hiïnå chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë vênî co á mötå sö ë khoá khùn nhêtë àõnh nhû, nhiïuì núi phaiã sû ã dunå g tru å sú ã cu,ä chûa àuã phonâ g lamâ viïcå , thiïuë trang thiïtë bõ, khoanã g cacá h giûaä cacá tru å sú ã àang sû ã dunå g co á núi conâ xa. Trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng mötå sö ë núi chûa baoã àamã diïnå tñch böë trñ khu chûcá nùng phucå vu å ngûúiâ dên theo quy àõnh, mayá mocá thiïtë bõ conâ thiïuë , mötå sö ë xa ä chûa co á caná bö å cöng nghïå thöng tin chuyïn tracá h. Öng Nghiïpå àï ì nghõ Trung ûúng, cacá cêpë , cacá nganâ h co á liïn quan cênì co á cacá vùn banã hûúná g dênî chi tiïtë nhùmç cu å thïí hoaá quyïnì hanå va â tracá h nhiïmå , traná h chönì g cheoá hoùcå thiïuë sotá trong quanã ly;á tö í chûcá àaoâ taoå caná bö å chuyïn sêu theo nhu cêuì thûcå tiïnî nhû tö í chûcá cacá khoaá hocå ngùnæ hanå , têpå trung vaoâ quanã ly á hanâ h chñnh, giaiã quyïtë tranh chêpë va â sû ã dunå g Cöní g Dõch vuå cöng Quöcë gia. Vúiá viïcå tö í chûcá chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë , cêpë xa ä àûúcå phên cêpë , phên quyïnì nhiïuì hún, àïí traná h tònh tranå g caná bö å cêpë xa ä lamå quyïnì , cênì xêy dûnå g hï å thönë g giamá satá chùtå che,ä minh bacå h va â phu â húpå vúiá tònh hònh thûcå tiïnî . Liïn quan böå mayá cêpë xa ä múiá ài vaoâ hoatå àönå g, cû ã tri Vi Thanh Hoaâ - Pho á Giamá àöcë Trung têm hanâ h chñnh cöng xaä Tên Yïn kiïnë nghõ Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå va â Chñnh phuã súmá sûaã àöií , bö í sung Nghõ àõnh 23/2015/NÀ-CP, trong àoá cho phepá Chu ã tõch UBND cêpë xa ä àûúcå uyã quyïnì viïcå chûná g thûcå banã sao, chûä ky.á .. cho giamá àöcë hoùcå pho á giamá àöcë trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng; àönì g thúiâ hûúná g dênî cu å thï í àï í cacá àõa phûúng triïní khai thönë g nhêtë , khöng sai thêmí quyïnì … Taiå höiå nghõ, Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phu ã Nguyïnî Hoaâ Bònh àaná h gia á cao y á kiïnë cacá cû ã tri àuná g vaoâ tronå g têm taiå höiå nghõ. Mêyë ngayâ qua, viïcå vênå hanâ h chñnh quyïnì cú sú ã ú ã tónh Bùcæ Ninh trún tru, vúiá têm thï ë phucå vu å ngûúiâ dên, cênì duy trò àiïuì nayâ àï í lamâ tötë hún. Theo Phoá Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phu,ã hêuì hïtë cacá y á kiïnë taiå höiå nghõ tiïpë xucá cû ã tri àï ì cêpå vï ì chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Àï í lamâ àûúcå chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë , Quöcë höiå co á ky â hopå lõch sû,ã hiïnë phapá co á nhiïuì thay àöií . Chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë hûúná g àïnë viïcå tinh gonå bö å mayá , xoaá cêpë trung gian. Cêpë huyïnå khöng lamâ ra chñnh sacá h, khöng gùnæ liïnì vúiá dên nïn phaiã bo.ã Chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë co á tö í chûcá bö å mayá khoa hocå hún, tinh gonå , chuyïn nghiïpå hún, múã ra khöng gian phatá triïní , gênì dên, satá dên hún. Sau khi sapá nhêpå tónh, tónh Bùcæ Ninh coá quy mö lúná hún, taoå ra dû àõa vaâ tiïmì nùng phatá triïní lúná . Vúiá dû àõa phatá triïní múiá , mucå tiïu tónh Bùcæ Ninh trúã thanâ h thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng trûúcá nùm 2030 laâ rêtë gênì . Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã Nguyïnî Hoaâ Bònh nhênë manå h, viïcå rêtë quan tronå g cuaã chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë la â xêy dûnå g bö å mayá thên thiïnå , gênì dên, tiïu chñ quan tronå g la â phatá triïní kinh tïë va â phucå vu å nhên dên tötë hún. Àöiå ngu ä caná bö å phaiã tùng cûúnâ g tû â tónh, huyïnå vï ì xa,ä phûúnâ g. Tûúng lai, cacá bö å xa,ä phûúnâ g phaiã chuyïn nghiïpå . Mötå khacá biïtå chñnh quyïnì lênì nayâ la â xêy dûnå g trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng. Trung têm nayâ la â cú cêuë cûná g ú ã têtë ca ã cacá xa,ä phûúnâ g va â cêpë tónh. “Töi rêtë mûnâ g la â tónh Bùcæ Ninh ûu tiïn trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng vïì cú sú ã vêtå chêtë . Töi àaná h gia á cao quyïtë têm nayâ cuaã tónh Bùcæ Ninh”, Phoá Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã Nguyïnî Hoaâ Bònh cho hay. NGUYÏNÎ THÙNÆ G Cû ã tri Bùcæ Ninh nïu mötå sö ë kho á khùn khi vênå hanâ h chñnh quyïnì 2 cêpë Chiïuì 5/7, Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Phoá Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã Nguyïnî Hoaâ Bònh va â Àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå tónh Bùcæ Ninh tiïpë xucá cû ã tri vï ì chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Aà nh: NGUYÏÎ N THÙÆ NG Àiïuì nayâ àûúcå cu å thï í hoaá taiå Luêtå Caná bö,å cöng chûcá 2025 coá hiïuå lûcå tû â ngayâ 1/7/2025 cunâ g cacá Nghõ àõnh hûúná g dênî . Theo ào,á chó sö ë KPI se ä àûúcå sû ã dunå g àï í àaná h gia,á sanâ g locå caná bö,å cöng chûcá : Hoùcå khen thûúnã g, tùng thu nhêpå nïuë àatå kïtë qua ã tötë ; hoùcå ha å thêpë võ trñ viïcå lamâ , cho thöi viïcå nïuë khöng àapá ûná g yïuì cêuì nhiïmå vu.å Ai tûnâ g traiã qua àúiâ cöng chûcá -viïn chûcá , laiå chùnè g tûnâ g lêyë banã kiïmí àiïmí cöng tacá (tïn quen goiå la â Phiïuë àaná h gia,á xïpë loaiå chêtë lûúnå g viïn chûcá , ngûúiâ lao àönå g) cuaã nùm trûúcá ra “xaoâ ” laiå dunâ g cho... nùm sau! Vúiá mötå sö ë khuön mêuî cö ë àõnh, chó thay àöií , cêpå nhêtå vaiâ thöng tin múiá . Nhûng nay, vúiá luêtå àõnh cunâ g bö å tiïu chñ àaná h gia á KPI, hiïnå tûúnå g nayâ hùnè se ä khöng conâ àêtë tönì taiå . KPI thûcå tï ë àa ä àûúcå sû ã dunå g taiå Viïtå Nam tû â kha á lêu, nhûng hêuì hïtë la â taiå khu vûcå doanh nghiïpå , sanã xuêtë , dõch vu,å taiâ chñnh, quanã ly á dû å aná . Cacá KPI vï ì sanã lûúnå g, doanh thu, lúiå nhuênå , thõ phênì ,.., àïuì hiïnå lïn rêtë ro,ä bùnç g tûnâ g con söë cuå thï.í Nhûng vúiá möi trûúnâ g hoatå àönå g cuaã caná bö,å cöng chûcá -viïn chûcá trong cacá cú quan, àún võ sûå nghiïpå cuaã Àanã g, Nhaâ nûúcá , MTTQ vaâ cacá tö í chûcá chñnh trõ-xaä höiå trung ûúng, tónh/thanâ h phö,ë xa/ä phûúnâ g, do tñnh chêtë cöng viïcå nïn cacá chó sö ë KPI se ä kho á ào lûúnâ g hún. Hiïnå Bö å Nöiå vu å àang lêyë y á kiïnë dû å thaoã Nghõ àõnh àaná h gia,á xïpë loaiå cöng chûcá , vúiá 3 nhomá tiïu chñ gùnæ vúiá KPI 100 àiïmí àï í xacá àõnh hiïuå qua ã cöng viïcå . Cu å thï:í Nhomá I (30 àiïmí ) ào phêmí chêtë chñnh trõ, àaoå àûcá , löië sönë g va â y á thûcá ky ã luêtå ; Nhomá II (30 àiïmí ) chêmë nùng lûcå chuyïn mön va â tracá h nhiïmå thûcå thi nhiïmå vu;å Nhomá III (40 àiïmí ) hûúná g túiá nùng lûcå àöií múiá va â tinh thênì tiïn phong. Coá thï í noiá cacá thang àiïmí hêuì nhû àa ä bao quatá àêyì àu ã cacá mùtå tû â phêmí chêtë , nùng lûcå chu ã quan, àïnë mûcá àö å haiâ lonâ g khacá h quan cuaã ngûúiâ dên, doanh nghiïpå àöië vúiá caná bö,å cöng chûcá theo võ trñ viïcå lamâ . Thûaâ nhênå àêy la â “mötå nhiïmå vu å múiá vaâ chùcæ chùnæ se ä co á nhiïuì kho á khùn”, traã lúiâ baoá chñ, Vuå trûúnã g Vu å Caná bö,å cöng chûcá (Bö å Nöiå vu)å Nguyïnî Quang Dunä g mong muönë dû å thaoã bö å KPI nayâ se ä nhênå àûúcå sûå gopá y á cuaã àöng àaoã cacá bö,å nganâ h, chuyïn gia, doanh nghiïpå . Àï í súmá trú ã thanâ h khung phapá ly á thönë g nhêtë nhùmç àaná h gia,á sanâ g locå va â sû ã dunå g àöiå ngu ä cöng chûcá theo kïtë qua ã thûcå chêtë . Trong böå khung nayâ se ä co á nhûnä g sanã phêmí /cöng viïcå chuêní , cunä g nhû coá sû å quy àöií nhiïmå vu å àûúcå giao ra sanã phêmí /cöng viïcå chuêní àï í àûa vaoâ banã g KPI nhùmç lûúnå g hoaá kïtë qua ã àêuì ra cuaã möiî ngûúiâ . Luêtå quy àõnh ngûúiâ àûná g àêuì cú quan, töí chûcá , àún võ sûã dunå g cöng chûcá co á tracá h nhiïmå àaná h gia á kïtë qua ã cöng viïcå cuaã cöng chûcá thuöcå quyïnì . Va â chõu tracá h nhiïmå trûúcá cêpë trïn trûcå tiïpë . Àï í thêyë trong cöng cuöcå àöií múiá hiïnå nay, vai troâ cuaã ngûúiâ àûná g àêuì hïtë sûcá quan tronå g. Búiã nïuë khöng quyïtë liïtå va â cu å thï,í thò khaã nùng quay trúã laiå nïpë quanã ly,á àaná h gia á xïpë loaiå cu ä mang tñnh chung chung, dô hoaâ vi quy á la â hoanâ toanâ co á thï í xayã ra. Theo TTXVN, àoná Thu ã tûúná g va â àoanâ àaiå biïuí Viïtå Nam taiå sên bay co á Thû á trûúnã g Bö å Ngoaiå giao Brazil Laudemar Goncalves de Aguiar Neto; Àaiå sû á Viïtå Nam taiå Brazil Buiâ Vùn Nghõ vaâ caná bö,å nhên viïn Àaiå sû á quaná , kiïuì baoâ Viïtå Nam taiå Brazil. Vúiá chu ã àï ì “Tùng cûúnâ g húpå tacá phûúng Nam nhùmç thucá àêyí quanã trõ bao trumâ va â bïnì vûnä g hún”, Höiå nghõ thûúnå g àónh BRICS nùm 2025 laâ mötå trong nhûnä g sû å kiïnå àa phûúng quan tronå g, co á sû å tham dû å cuaã khoanã g 20 lanä h àaoå cêpë cao cacá nûúcá , Töní g Thû kyá Liïn Húpå Quöcë va â lanä h àaoå cuaã nhiïuì tö í chûcá quöcë tï.ë Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh dûå kiïnë se ä dû å va â phatá biïuí taiå cacá phiïn hopå cêpë cao cuaã höiå nghõ vïì nhiïuì chu ã àï,ì bao gömì : tùng cûúnâ g chu ã nghôa àa phûúng, cacá vênë àï ì kinh tï ë - taiâ chñnh, trñ tuïå nhên taoå , möi trûúnâ g, biïnë àöií khñ hêuå , y tï ë toanâ cêuì … Nhên dõp nayâ , Thu ã tûúná g se ä co á cacá cuöcå tiïpë xucá song phûúng vúiá lanä h àaoå cacá nûúcá , tö í chûcá tham dûå höiå nghõ, àïí lamâ sêu sùcæ hún nûaä quan hïå húpå tacá giûaä Viïtå Nam va â cacá nûúcá thanâ h viïn BRICS vaâ cacá tö í chûcá quöcë tï.ë Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunä g se ä höiå kiïnë cacá nha â lanä h àaoå Brazil, dûå va â phatá biïuí taiå chûúng trònh toaå àamâ doanh nghiïpå Viïtå Nam – Brazil vaâ tiïpë lanä h àaoå nhiïuì têpå àoanâ , doanh nghiïpå lúná cuaã Brazil; thùm vaâ lamâ viïcå taiå mötå sö ë cú sú ã vùn hoaá , thï í thao nöií tiïnë g cuaã Brazil. Àêy la â lênì àêuì tiïn Viïtå Nam tham dûå vúiá tû cacá h nûúcá àöië tacá taiå Höiå nghõ thûúnå g àónh BRICS, mötå cú chï ë húpå tacá àa phûúng giûaä cacá nïnì kinh tïë múiá nöií va â ngayâ canâ g co á têmì anã h hûúnã g lúná ca ã vï ì kinh tï ë va â chñnh trõ. BÒNH GIANG Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh túiá Rio de Janeiro, bùtæ àêuì chuyïnë cöng tacá taiå Brazil Öng Thên Vùn Nghiïpå - Pho á Trûúnã g ban Tuyïn giaoá va â Dên vênå tónh Bùcæ Ninh phatá biïuí taiå höiå nghõ Aà nh: VGP

CHU à ÀÖNÅ G TRIÏNÍ KHAI LÛCÅ LÛÚNÅ G TÒNH NGUYÏNÅ Baoá caoá taiå höiå nghõ, àaiå diïnå cacá tónh, thanâ h Àoanâ cho biïtë , sau khi mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë chñnh thûcá vênå hanâ h, cùn cûá tònh hònh thûcå tiïnî , cacá àõa phûúng triïní khai lûcå lûúnå g tònh nguyïnå viïn tham gia höî trú å taiå trung têm phucå vu å dõch vu å cöng. Taiå Ha â Nöiå , thanâ h lêpå 126 àöiå hònh taiå cacá xa,ä phûúnâ g trïn àõa banâ vúiá 3.760 àoanâ viïn, thanh niïn laâ lûcå lûúnå g taiå àõa banâ dên cû vaâ mötå sö ë sinh viïn am hiïuí vï ì cöng nghïå thöng tin taiå cacá trûúnâ g cao àùnè g, àaiå hocå trïn àõa banâ . Taiå Haiã Phonâ g, àoanâ xa,ä phûúnâ g phöië húpå vúiá lûcå lûúnå g Cöng an thanâ h lêpå 115 àöiå hònh vúiá gênì 2.650 tònh nguyïnå viïn àï í triïní khai cacá hoatå àönå g. Taiå Thanh Hoa,á àïnë nay 166 àöiå hònh triïní khai cacá hoatå àönå g hö î trú å phucå vuå ngûúiâ dên taiå têtë ca ã xa,ä phûúnâ g. Anh Trênì Ngocå Nam - Bñ thû Tónh Àoanâ Ninh Bònh cho biïtë , ngay tûâ 1/7, cacá àöiå thanh niïn tònh nguyïnå trïn àõa banâ tónh ra quên, höî trú,å hûúná g dênî ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå thûcå hiïnå thu ã tucå hanâ h chñnh taiå Trung têm Phucå vu å hanâ h chñnh cöng vaâ bö å phênå mötå cûaã cacá phûúnâ g, xa ä múiá . Cacá àöiå hònh cunä g tuyïn truyïnì cacá chu ã trûúng, chñnh sacá h, nhûnä g thay àöií trong hïå thönë g quanã ly á àiïuì hanâ h cuaã chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Tñch cûcå hö î trú å ngûúiâ dên, doanh nghiïpå sû ã dunå g dõch vuå cöng trûcå tuyïnë mûcá àö å 3, 4, taoå taiâ khoanã àõnh danh àiïnå tû,ã quetá ma ä QR, tra cûuá vaâ kï khai höì sú trûcå tuyïnë ... gopá phênì nêng cao chêtë lûúnå g phucå vu å hanâ h chñnh cöng taiå cú sú.ã Tû â àêtë muiä Ca â Mau, anh Phamå Tuênë Taiâ – Bñ thû Tónh Àoanâ cho biïtë , trïn cú sú ã cacá àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå cú sú ã àûúcå triïní khai töí chûcá Thaná g Thanh niïn vaâ Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â 2025, khi sapá nhêpå àõa banâ , cacá àöiå hònh àûúcå cunã g cö ë vúiá gênì 3.200 tònh nguyïnå viïn àïí triïní khai taiå 64 trung têm hanâ h chñnh cöng xa,ä phûúnâ g cuaã tónh. Anh Taiâ cunä g cho biïtë , àõa phûúng se ä thanâ h lêpå àûúnâ g dêy noná g, co á tö í trûúnã g trûcå àiïnå thoaiå àï í ngûúiâ dên liïn hï,å khi cênì . “Tinh thênì la â tuöií treã Ca â Mau se ä thûcå hiïnå hïtë mònh, höî trú å hïtë sûcá tñch cûcå va â phöië húpå vúiá cacá sú ã nganâ h, chñnh quyïnì àï í thaoá gú ä moiå kho á khùn”, anh Taiâ noiá . Ngoaiâ ra, nhiïuì tónh, thanâ h phö ë conâ co á thïm nhûnä g mö hònh àïí hö î trú å ngûúiâ dên, nhû: Haâ Nöiå va â TPHCM co á cacá àöiå sinh viïn tònh nguyïnå sùné sanâ g hö î trú å cacá tónh lên cênå va â àõa banâ kho á khùn; Cênì Thú co á thïm àöiå hònh chuyïn vïì khai baoá thuï ë àï í hö î trú å cöng ty, doanh nghiïpå . Nhiïuì tónh cunä g àaä phatá àönå g phong traoâ “3 tracá h nhiïmå ” trong àoanâ viïn laâ caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá tre ã taiå cacá sú,ã ban, nganâ h. ÀAMà BAOà NGUYÏN TÙCÆ HOATÅ ÀÖNÅ G Theo kï ë hoacå h, tû â thaná g 7 - 8/2025, àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå hö î trú å vênå hanâ h mö hònh chñnh quyïnì hai cêpë va â cung cêpë dõch vuå trûcå tuyïnë taiå cú súã àûúcå triïní khai taiå 3.321 àún võ hanâ h chñnh cêpë xa,ä bao gömì 2.636 xa,ä 672 phûúnâ g va â 13 àùcå khu. Lûcå lûúnå g tham gia àöiå hònh laâ caná bö å Àoanâ , àoanâ viïn, thanh niïn taiå àõa phûúng, àùcå biïtå taiå cacá xa,ä phûúnâ g, àùcå khu sau sapá nhêpå ; àoanâ viïn, thanh niïn àang cöng tacá taiå cacá cú quan, doanh nghiïpå , tö í chûcá hoatå àönå g trong lônh vûcå cöng nghï.å Àönì g thúiâ , sinh viïn, hocå sinh, gianã g viïn, giaoá viïn treã àang hocå têpå , gianã g dayå taiå cacá trûúnâ g àaiå hocå , hocå viïnå , cao àùnè g, trung hocå phö í thöng, trung têm giaoá ducå nghï ì nghiïpå - giaoá ducå thûúnâ g xuyïn. Cacá àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå se ä hö î trú å caná bö,å cöng chûcá chñnh quyïnì cêpë xa,ä phûúnâ g, àùcå khu; hö î trú å ngûúiâ dên, cacá tö í chûcá àoanâ thï,í cú sú ã giaoá ducå , àún võ sûå nghiïpå va â doanh nghiïpå ; tuyïn truyïnì , hûúná g dênî ngûúiâ dên sû ã dunå g dõch vuå cöng trûcå tuyïnë . Trong ào,á àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå phöië húpå vúiá chñnh quyïnì àõa phûúng höî trú å caná bö,å cöng chûcá trong thûcå hiïnå mötå sö ë nhiïmå vu å hanâ h chñnh cú banã , phu â húpå vúiá quy àõnh va â nùng lûcå cuaã thanh niïn tònh nguyïnå , bao gömì : chónh lyá sö ë hoaá dûä liïuå dên cû, nhêpå liïuå hï å thönë g, sùpæ xïpë va â sö ë hoaá hö ì sú hanâ h chñnh, raâ soatá danh mucå dû ä liïuå phucå vu å triïní khai chñnh quyïnì sö.ë Tuyâ theo trònh àöå va â àiïuì kiïnå cu å thï,í cacá àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå tham gia höî trú å hûúná g dênî caná bö,å cöng chûcá thao tacá phênì mïmì , ûná g dunå g phucå vu å cöng tacá chuyïn mön nhû: hï å thönë g mötå cûaã àiïnå tû,ã phênì mïmì quanã ly á vùn banã va â àiïuì hanâ h, phênì mïmì hö å tõch àiïnå tû,ã cú sú ã dû ä liïuå dên cû, nïnì tanã g sö ë cêpë xa…ä THAM GIA CÖNG VIÏCÅ CHUNG, QUAN TRONÅ G CUAà ÀÊTË NÛÚCÁ Phatá biïuí taiå höiå nghõ, anh Buiâ Quang Huy – Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ nhênë manå h, viïcå tö í chûcá Àoanâ triïní khai àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå hö î trú å vênå hanâ h mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë va â cung cêpë dõch vuå cöng trûcå tuyïnë taiå cú sú ã la â nöiå dung quan tronå g va â ûu tiïn trong Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â nùm nay. Àùcå biïtå , àêy laâ viïcå lamâ y á nghôa vaâ quan tronå g, thï í hiïnå vai troâ cuaã tö í chûcá Àoanâ tham gia vaoâ cacá cöng viïcå chung cuaã àõa phûúng, cuaã àêtë nûúcá . “Cacá tónh, thanâ h Àoanâ cênì xacá àõnh àuná g têm thï,ë nhiïmå vu å àï í triïní khai cöng viïcå . Cacá tónh àaä chu ã àönå g triïní khai cacá cöng viïcå cu å thï”í , anh Huy noiá . Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy yïu cêuì cacá tónh, thanâ h Àoanâ , ngay sau höiå nghõ nayâ , phaiã hopå vúiá cacá xa,ä phûúnâ g àï í chuêní bõ cacá nöiå dung, àùcå biïtå la â nöiå dung ra quên vaoâ saná g ngayâ 7/7 túiá àêy. Cacá tónh, thanâ h Àoanâ cênì triïní khai àöiå hònh tuyïn truyïnì hûúná g dênî ngûúiâ dên trïn àõa banâ dên cû vïì cöng nghï å thöng tin, chuyïní àöií sö,ë cacá h sû ã dunå g nhûnä g ûná g dunå g sö…ë ; hö î trúå ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå ngay taiå trung têm hanâ h chñnh cöng cuaã xa,ä tónh; phöië húpå vúiá cacá sú ã nganâ h, Cöng an xa ä àï í triïní khai cacá hoatå àönå g phu â húpå nhû: VNEID, kï khai thuï…ë ; vï ì lûcå lûúnå g têpå trung vaoâ thanh niïn, sinh viïn, hocå sinh THPT trïn àõa banâ dên cû, Cöng an xa…ä “Saná g thû á 2, ngayâ 7/7, phaiã àamã baoã têtë ca ã trung têm hanâ h chñnh cöng cuaã 3.321 xaä va â 34 trung têm cuaã tónh coá àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå hö î trú.å Ban Thanh niïn Cöng an co á vùn banã chó àaoå cöng an xaä phöië húpå vúiá xa ä Àoanâ taiå àõa phûúng taoå àiïuì kiïnå tötë nhêtë va â cunâ g tham gia vaoâ cacá hoatå àönå g; sö ë lûúnå g tònh nguyïnå viïn taiå cacá trung têm hanâ h chñnh thò tuyâ vaoâ cöng viïcå àï í phên phöië cho phuâ húpå va â tö í chûcá nhûnä g àöiå hònh tònh nguyïnå dû å phonâ g àïí co á thï í thay thïë khi cênì thiïtë ”, anh Huy noiá . Cuâng vúái àoá, caác tónh, thaânh Àoaân cêìn chuã àöång têåp huêën cho caác tònh nguyïån viïn, thanh niïn tònh nguyïån àïí coá thïí hoåc têåp vaâ hûúáng dêîn töët nhêët cho ngûúâi dên, doanh nghiïåp...n Taiå Höiå nghõ Ban Chêpë hanâ h T.Û Höiå SVVN lênì thû á 4, khoaá XI, anh Nguyïnî Minh Triïtë , Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch Höiå SVVN, àaä chó àaoå 100% Höiå Sinh viïn cuaã 286 àaiå hocå , hocå viïnå , cacá trûúnâ g àaiå hocå , cao àùnè g trïn toanâ quöcë thanâ h lêpå àöiå hònh sinh viïn tònh nguyïnå tham gia höî trú å chñnh quyïnì va â ngûúiâ dên taiå cacá trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng cêpë xa.ä Anh Triïtë nhênë manå h, nhiïmå vuå tronå g têm höiå sinh viïn cacá trûúnâ g cênì triïní khai gömì : Têpå trung töí chûcá cacá àöiå hònh Muaâ he â xanh tham gia hö î trú å trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng taiå cacá àõa banâ àùcå thu â nhû: vunâ g sêu, vunâ g xa, biïn giúiá , haiã àaoã , àõa banâ àöng dên cû vaâ àõa banâ rönå g, giao thöng phûcá tapå . Cacá àöiå hònh se ä àûúcå têpå huênë vï ì quy trònh höî trúå hanâ h chñnh cöng, kyä nùng cöng nghïå thöng tin vaâ nghiïpå vu å hûúná g dênî ngûúiâ dên tiïpë cênå , sû ã dunå g dõch vuå cöng trûcå tiïpë va â trûcå tuyïnë . Anh Triïtë yïu cêuì , cacá àöiå hònh cênì chuêní bõ lûcå lûúnå g sùné sanâ g, luên phiïn trûcå thûúnâ g xuyïn trong toanâ bö å thúiâ gian lamâ viïcå hanâ h chñnh. Böë trñ lûcå lûúnå g dû å bõ laâ sinh viïn chuyïn nganâ h cöng nghïå thöng tin, chuyïn nganâ h luêtå … sùné sanâ g tham gia höî trú å taiå cacá àõa banâ kho á khùn. Cacá àöiå hònh thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu:å Àamã baoã trêtå tû,å phên luönì g dõch vu,å cung cêpë vaâ hö î trú å àiïnì hö ì sú, mêuî àún, tuyïn truyïnì va â hûúná g dênî sû ã dunå g dõch vu å cöng trïn nïnì tanã g sö.ë Cacá àöiå hònh phöië húpå trûcå tiïpë vúiá Àanã g uyã , UBND xa,ä phûúnâ g àï í khaoã satá nhu cêuì hö î trú å va â phên cöng nhiïmå vu å cu å thï,í baoã àamã triïní khai àönì g bö,å hiïuå qua ã taiå tûnâ g àõa phûúng. LÛU TRINH VÊNÅ HAN H CHÑNH QUYÏNÌ ÀÕA PHÛÚNG 2 CÊPË : Thanh niïn tònh nguyïån döìn sûcá höî trúå BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 6/7/2025 Thúâi sûå 3 [ XUÊN TUN G ] Thanâ h lêpå 286 àöiå sinh viïn tònh nguyïnå Anh Buiâ Quang Huy cunä g chia se,ã hö î trú å chñnh quyïnì cêpë xa,ä phûúnâ g, àùcå khu, trong viïcå thûcå hiïnå mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë rêtë quan tronå g, Töní g Bñ thû àaä chó àaoå va â cênì phaiã lamâ rêtë gêpë , trïn tinh thênì “chó banâ lamâ , khöng banâ luiâ ”, cacá àõa phûúng cênì kõp thúiâ thûcå hiïnå . “Chuná g ta lamâ ngayâ khöng àuã thò phaiã tranh thuã lamâ àïm. Töní g Bñ thû àaä noiá röiì , trûúcá àêy vûaâ chayå vûaâ xïpë hanâ g. Bêy giúâ thò àöiå hònh àaä thanâ h hanâ g löië ngay thùnè g röiì , chó coá tiïnë bûúcá thöi”, anh Huy nhênë manå h. Ngayâ 5/7, Trung ûúng Àoanâ tö í chûcá Höiå nghõ trûcå tuyïnë triïní khai àöiå hònh thanh niïn tònh nguyïnå hö î trú å vênå hanâ h mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë va â cung cêpë dõch vuå trûcå tuyïnë taiå cú sú.ã Anh Buiâ Quang Huy - Uyà viïn dû å khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thû á nhêtë T.Û Àoanâ chuã trò höiå nghõ. Aà nh: LÊM ÀÙNG HAà I Thanh niïn tònh nguyïån höî trúå ngûúâi dên taåi Trung têm haânh chñnh cöng xaä Diïîn Chêu (Nghïå An) Anh Buiâ Quang Huy phatá biïuí taiå höiå nghõ Aà nh: NGOÅ C TUÁ

Ngayâ 5/7, thöng tin tûâ Cöng an tónh Thanh Hoaá cho biïtë , lúiå dunå g chuã trûúng sùpæ xïpë , sapá nhêpå cacá àún võ hanâ h chñnh, nhiïuì àöië tûúnå g xêuë àa ä dûnå g lïn kõch banã vúiá nhûnä g chiïu troâ lûaâ àaoã tinh vi, àaná h vaoâ têm ly á lo sú å mêtë quyïnì lúiå cuaã ngûúiâ dên àï í chiïmë àoatå taiâ sanã . Cu å thï,í ào á la â cacá chiïu troâ gia ã danh cöng an, caná bö å UBND cacá xa,ä phûúnâ g múiá àï í goiå àiïnå thoaiå yïu cêuì ngûúiâ dên “Cêpå nhêtå thöng tin quï quaná , núi ú”ã , “chuyïní àöií dûä liïuå ”, “àönì g bö å hoaá giêyë tú”â ... nhùmç chiïmë àoatå tiïnì , thöng tin cuaã ngûúiâ dên àa ä va â àang àûúcå cacá àöië tûúnå g lûaâ àaoã sû ã dunå g. Àiïní hònh, ngayâ 3/7, chõ V.T.T, laâ cöng dên sinh sönë g ú ã xa ä Thanâ h Long, tónh Thanh Hoaá , nhênå àûúcå cuöcå goiå tû â mötå ngûúiâ la å tû å xûng la â caná bö å cöng an xa.ä Ngûúiâ nayâ thöng baoá rùnç g xa ä Thanâ h Long àûúcå sapá nhêpå theo chuã trûúng cuaã Nha â nûúcá va â cho biïtë thöng tin cuaã chõ T. trïn Cú sú ã dû ä liïuå quöcë gia vï ì dên cû “khöng trunâ g khúpá ”, cênì àûúcå àiïuì chónh ngay. Àï í taoå sû å tin tûúnã g va â àêyí nhanh tiïnë trònh “höî trú”å , àöië tûúnå g yïu cêuì chõ T. kïtë banå zalo vaâ quetá ma ä QR àï í àùng ky á sö ë thûá tû å àïnë lamâ viïcå trûúcá . Tuy nhiïn, chõ V.T.T. àa ä canã h giacá goiå àiïnå trûcå tiïpë cho caná bö å cöng an phuå tracá h thön àïí xacá minh thöng tin. Qua kiïmí tra, caná bö å Cöng an xaä Thanâ h Long khùnè g àõnh àêy laâ hanâ h vi lûaâ àaoã co á chu ã àñch, cacá àöië tûúnå g lúiå dunå g têm lyá cuaã ngûúiâ dên trong thúiâ àiïmí chuyïní àöií àõa giúiá hanâ h chñnh àïí thûcå hiïnå cacá hanâ h vi lûaâ àaoã chiïmë àoatå taiâ sanã nïn àa ä tuyïn truyïnì va â àï ì nghõ chõ T. khöng truy cêpå , khöng cung cêpë bêtë ky â thöng tin caá nhên naoâ cho ngûúiâ la.å Theo Cöng an tónh Thanh Hoaá àêy la â hònh thûcá lûaâ àaoã múiá , xuêtë hiïnå song song vúiá qua á trònh sapá nhêpå cacá àún võ hanâ h chñnh cêpë xa,ä phûúnâ g trïn toanâ quöcë . Àöië tûúnå g thûúnâ g maoå danh cú quan chûcá nùng, dunâ g thöng tin nûaã thêtå nûaã gia ã àï í khiïnë ngûúiâ dên hoang mang, sau ào á du å dö î cung cêpë thöng tin caá nhên, thêmå chñ truy cêpå vaoâ àûúnâ g link, maä QR àöcå haiå co á caiâ ma ä àöcå nhùmç chiïmë àoatå dû ä liïuå , taiâ sanã . Do ào,á cú quan cöng an àaä àûa ra khuyïnë caoá , viïcå sapá nhêpå xa,ä phûúnâ g vaâ àiïuì chónh àõa giúiá hanâ h chñnh khöng yïu cêuì ngûúiâ dên phaiã cung cêpë laiå thöng tin. Cú sú ã dû ä liïuå quöcë gia vï ì dên cû seä àûúcå cú quan chûcá nùng tûå àönå g cêpå nhêtå , àamã baoã àêyì àu,ã chñnh xacá . Ngûúiâ dên khöng cênì àïnë xa ä hay khai baoá bö í sung dûúiá bêtë ky â hònh thûcá naoâ , nïuë khöng coá thöng baoá chñnh thûcá . Têtë ca ã cacá sö ë àiïnå thoaiå la å goiå àïnë yïu cêuì ngûúiâ dên cêpå nhêtå , gûiã àûúnâ g link laå àïuì la â do cacá àöië tûúnå g lûaâ àaoã lúiå dunå g viïcå sapá nhêpå àï í nhùmç chiïmë àoatå tiïnì trong taiâ khoanã ngên hanâ g cuaã ngûúiâ dên. Vò vêyå ngûúiâ dên cênì hïtë sûcá canã h giacá , tuyïtå àöië khöng cung cêpë thöng tin caá nhên nhû söë cùn cûúcá , ma ä àõnh danh, taiâ khoanã ngên hanâ g, ma ä OTP, anã h chupå giêyë tú â ca á nhên… qua àiïnå thoaiå , manå g xa ä höiå cho bêtë ky â ai chûa àûúcå xacá minh danh tñnh ro ä ranâ g. Tuyïtå àöië khöng truy cêpå àûúnâ g link la,å khöng quetá ma ä QR tû â ngûúiâ khöng quen biïtë ... n Tû â ngayâ 1/7, Viïtå Nam chñnh thûcá vênå hanâ h chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Sû å thay àöií nayâ keoá theo viïcå àiïuì chónh tïn goiå va â àõa chó hanâ h chñnh taiå nhiïuì àõa phûúng, khiïnë thöng tin vïì àõa chó doanh nghiïpå khöng conâ àönì g nhêtë vúiá dûä liïuå àa ä khai baoá trûúcá ào á trïn cacá hïå thönë g àùng kyá xuêtë khêuí , àùcå biïtå la â hï å thönë g CIFER cuaã Töní g cucå Haiã quan Trung Quöcë . Àiïuì nayâ khiïnë nhiïuì doanh nghiïpå böië röië trong vênë àïì cêpå nhêtå àõa chó cöng ty, nhaâ mayá sanã xuêtë , cú sú ã chï ë biïnë , ma ä sö ë xuêtë khêuí ... Hiïnå co á hún 3.800 maä sanã phêmí tûâ cacá cú sú ã chï ë biïnë thûcå phêmí taiå Viïtå Nam àûúcå Trung Quöcë cêpë phepá nhêpå khêuí . Trong ào,á khoanã g 1.500 maä thuöcå 18 mùtå hanâ g co á nguy cú cao vïì an toanâ thûcå phêmí do 5 cú quan chûcá nùng cuaã Viïtå Nam xacá nhênå , conâ laiå hún 2.000 maä la â sanã phêmí nguy cú thêpë do doanh nghiïpå tû å àùng ky.á Öng Ngö Xuên Nam, Phoá Giamá àöcë Vùn phonâ g SPS Viïtå Nam, Böå Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g cho biïtë : "Cacá doanh nghiïpå xuêtë khêuí hanâ g sang Trung Quöcë phaiã khai baoá àõa chó chñnh xacá trong höì sú àùng kyá hoùcå cêpå nhêtå thöng tin trïn hïå thönë g CIFER. Tuy nhiïn, viïcå thay àöií àún võ hanâ h chñnh taiå Viïtå Nam - cuå thï í la â bo ã cêpë huyïnå trong àõa chó khiïnë thöng tin hiïnå taiå khöng conâ trunâ g khúpá vúiá hö ì sú àa ä àûúcå Trung Quöcë phï duyïtå trûúcá ào.á Nïuë khöng cêpå nhêtå kõp thúiâ , hanâ g hoaá co á thï í bõ tû â chöië thöng quan hoùcå gùpå vûúná g mùcæ taiå cûaã khêuí . Vò vêyå , viïcå chu ã àönå g ra â soatá va â àiïuì chónh thöng tin laâ cêpë thiïtë àöië vúiá doanh nghiïpå ". Àï í gú ä vûúná g, duy trò xuêtë khêuí thöng suötë , Vùn phonâ g SPS Viïtå Nam àa ä chu ã àönå g lamâ viïcå vúiá phña Trung Quöcë . Taiå phiïn hopå Uyà ban SPS-WTO lênì thû á 92 ngayâ 19/6 ú ã Thuyå Sy,ä Vùn phonâ g SPS phöië húpå vúiá Phaiá àoanâ thûúnâ g trûcå Viïtå Nam taiå Giú-ne-vú töí chûcá cuöcå hopå song phûúng vúiá àaiå diïnå Töní g cucå Haiã quan Trung Quöcë , àï í thöng baoá chñnh thûcá vï ì viïcå thay àöií hï å thönë g hanâ h chñnh taiå Viïtå Nam. Öng Ngö Xuên Nam cho biïtë , Vùn phonâ g SPS Viïtå Nam àang tham mûu Bö å Nöng nghiïpå va â Möi trûúnâ g ra cöng hamâ chñnh thûcá àï ì nghõ phña Trung Quöcë húpå tacá chùtå che ä trong xûã ly á tònh huönë g nayâ . SPS Viïtå Nam khuyïnë caoá doanh nghiïpå xuêtë khêuí cênì chu ã àönå g ra â soatá thöng tin àùng ky,á cêpå nhêtå kõp thúiâ theo hûúná g dênî àï í traná h gianá àoanå hoatå àönå g xuêtë khêuí . Àùcå biïtå , trûúnâ g húpå xayã ra vûúná g mùcæ trong quaá trònh thöng quan, doanh nghiïpå chu ã àönå g liïn hï å trûcå tiïpë vúiá Vùn phonâ g SPS Viïtå Nam àï í àûúcå hûúná g dênî cu å thï í va â hö î trú å can thiïpå khi cênì thiïtë . n Aà nh minh hoå a: TTXVN Nhiïuì doanh nghiïpå xuêtë khêuí luná g tuná g khi thöng tin àõa chó trïn hïå thönë g àùng kyá thûcå phêmí xuêtë khêuí sang Trung Quöcë khöng khúpá [ THANH HUYÏNÌ ] Cöng an khuyïnë caoá chiïu troâ lûaâ àaoã múiá Cöng an xaä biïn giúiá Na Meoâ , tónh Thanh Hoaá trûcå tiïpë àïnë tûnâ g nha â dên àï í hûúná g dênî , hö î trú å ngûúiâ dên cacá thu ã tucå hanâ h chñnh [ HOAN G LAM ] Theo Àiïìu 19, Quy àõnh 248 cuãa Töíng cuåc Haãi quan Trung Quöëc, trong thúâi haån hiïåu lûåc àùng kyá, khi doanh nghiïåp coá sûå thay àöíi thöng tin nhû tïn hoùåc àõa chó, bùæt buöåc phaãi nöåp höì sú àiïìu chónh cho Töíng cuåc Haãi quan Trung Quöëc. Höì sú göìm baãng àöëi chiïëu thöng tin thay àöíi vaâ taâi liïåu chûáng minh liïn quan. Chó sau khi àûúåc phña Trung Quöëc xeát duyïåt vaâ chêëp thuêån, thöng tin múái àûúåc cêåp nhêåt. Doanh nghiïpå xuêtë sang Trung Quöcë gùpå vûúná g mùcæ trong quaá trònh thöng quan chu ã àönå g liïn hïå trûcå tiïpë vúiá Vùn phonâ g SPS Viïtå Nam àïí àûúcå hûúná g dênî cu å thï í va â höî trú å can thiïpå khi cênì thiïtë . Gia á ve á àûúnâ g sùtæ àö thõ Haâ Nöiå tùng 30 - 40% Chiïuì 5/7, Cöng ty Hanoi Metro cho biïtë , gia á ve á hanâ h khacá h ài trïn hai tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ taiå Ha â Nöiå la â Catá Linh - Haâ Àöng, Nhöní - Cêuì Giêyë se ä àûúcå àiïuì chónh tùng 40% vúiá ve á lûútå va â tùng 2,5 lênì vúiá gia á ve á thaná g. Cu å thï,í àaiå diïnå Cöng ty Hanoi Metro cho biïtë , bùtæ àêuì tû â 1/8 túiá , àún võ seä tiïnë hanâ h àiïuì chónh giaá ve á àöië vúiá tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ sö ë 2A (Catá Linh - Haâ Àöng) vaâ tuyïnë 3.1 (Nhöní - Ga Haâ Nöiå ) trïn àõa banâ thanâ h phö ë Ha â Nöiå . Trong lênì àiïuì chónh nayâ , Hanoi Metro àûa ra hai hònh thûcá thanh toaná gia á ve á ài tauâ àiïnå la â thanh toaná bùnç g hònh thûcá dunâ g tiïnì mùtå va â khöng dunâ g tiïnì mùtå . Vúiá gia á ve á tuyïnë àûúnâ g sùtæ Catá Linh - Haâ Àöng, sau khi àiïuì chónh tùng 40% thò giaá ve á àöië vúiá hanâ h khacá h thanh toaná khöng dunâ g tiïnì mùtå ài àïnë ga thû á nhêtë co á gia á ve á hún 8.595 àönì g/lûútå , gia á ve á ài hïtë 12 ga laâ 18.625 àönì g/lûútå ; gia á ve á cho hanâ h khacá h thanh toaná bùnç g tiïnì mùtå ài àïnë ga thû á nhêtë co á gia á 9.000 àönì g, ài hïtë 12 ga coá gia á 19.000 àönì g/lûútå . Conâ gia á ve á tuyïnë àûúnâ g sùtæ àö thõ Nhöní - ga Haâ Nöiå (àang khai thacá àoanå Nhöní - Cêuì Giêyë ), gia á ve á sau khi àiïuì chónh tùng 30% vúiá hanâ h khacá h thanh toaná khöng dunâ g tiïnì mùtå ài àïnë ga thû á nhêtë coá mûcá 8.935 àönì g/lûútå , ài hïtë 8 ga àang khai thacá la â 14.290 àönì g/lûútå ; gia á ve á vúiá hanâ h khacá h thanh toaná bùnç g tiïnì mùtå ài àïnë ga thû á nhêtë la â 9.000 àönì g/lûútå , ài hïtë 8 ga coá mûcá gia á 15.000 àönì g/lûútå . Vúiá gia á ve á thaná g, Hanoi Metro cunä g àiïuì chónh tùng 2,5 lênì so vúiá mûcá cu,ä cu å thï,í tû â 1/8 gia á ve á thaná g ài àûúnâ g sùtæ àö thõ coá kïtë húpå vúiá xe buytá la â 500.000 àönì g/thaná g vúiá hanâ h khacá h la â àöië tûúnå g phöí thöng vaâ 250.000 àönì g vúiá hanâ h khacá h la â àöië tûúnå g ûu tiïn. Cunâ g vúiá àiïuì chónh giaá ve,á Hanoi Metro cunä g cho biïtë , tû â 1/8 túiá , àún võ cunä g dûnâ g triïní khai baná ve á thaná g têpå thï.í TRONÅ G ÀANà G Gia á ve á àûúnâ g sùtæ àö thõ taiå Ha â Nöiå àiïuì chónh tùng àïnë 40% àöië vúiá ve á lûútå tû â 1/8 Thúâi sûå Chuã nhêåt 6/7/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Gúä vûúáng cho doanh nghiïpå xuêët khêíu

5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 6/7/2025 CÚN ACÁ MÖNÅ G CUAà NHA  LAM PHIM VIÏTÅ Ngayâ 1, phim khúiã chiïuë . Ngayâ 2, banã cam (viïtë tùtæ cuaã camera copy, la â banã ghi hònh lená mötå bö å phim trong rapå chiïuë bùnç g thiïtë bõ nhû àiïnå thoaiå hoùcå mayá quay) xuêtë hiïnå trïn Telegram. Ngayâ 3, tranâ ngêpå cacá clip cùtæ ghepá trïn TikTok. Mö hònh phatá taná êyë khöng conâ la å lêmî vúiá ngûúiâ lamâ phim Viïtå Nam, vaâ tênì suêtë lùpå laiå àang ngayâ canâ g dayâ hún. Nhiïuì böå phim Viïåt àònh àaám nhû Mai, Lêåt mùåt 6, Böîng dûng truáng söë hay Àêët rûâng phûúng Nam, Àõa àaåo… àïìu trúã thaânh “miïëng ngon” cuãa caác trang lêåu sau khi cöng chiïuë chó vaiâ ngayâ . Àún cû,ã Mai cuaã Trênë Thanâ h àa ä liïn tucå bõ quay lená canã h cao traoâ , àùcå biïtå la â kïtë phim, vaâ cacá video nayâ nhanh choná g àatå hanâ g chucå nghòn tûúng tacá trïn TikTok chó trong vaiâ giú.â Lêtå mùtå 6: Têmë ve á àõnh mïnå h cunä g bõ hún 100 taiâ khoanã àùng taiã video cùtæ canã h, thêmå chñ coá banã quay trûcå tiïpë trong rapå daiâ túiá 1 tiïnë g. Sau ào,á nha â sanã xuêtë Minh Ha â phaãi nhúâ ngûúâi xem baáo caáo àïën raåp khi phaát hiïån bõ quay leán, nhûng caác video vêîn nhanh choáng traân lïn maång. Hêuì hïtë nhûnä g phiïn banã “lêuå ” àïuì xuêtë hiïnå àêuì tiïn trïn cacá nïnì tanã g nhùnæ tin ma ä hoaá nhû Telegram, röiì lan nhanh sang Facebook, TikTok dûúiá danå g rutá gonå , review, tomá tùtæ . Co á banã conâ bõ cùtæ ghepá , chenâ nhacå , lönì g tiïnë g laiå , nhûng vênî giû ä nguyïn cötë truyïnå va â hònh anã h àùcå trûng, khiïnë ngûúiâ xem chùnè g cênì ra rapå cunä g nùmæ àûúcå toanâ bö å nöiå dung. “Töi chûa tûnâ g thêyë thõ trûúnâ g naoâ ma â töcë àö å phatá taná banã cam nhanh vaâ liïuì lônh nhû úã Viïtå Nam,” àaoå diïnî Lûúng Àònh Dunä g chia se.ã “Chuná g töi àêuì tû ca ã nùm trúiâ , bo ã tiïnì lamâ hêuå ky,â dûnå g trailer… nhûng coá khi chûa kõp gùtå doanh thu thò phim àaä bõ quay lená , chia seã nhan nhanã maâ chùnè g ai phaiã chõu tracá h nhiïmå ”. Baâ Ngö Thõ Bñch Hanå h (BHD Vietnam Media Corp) cunä g cho biïtë : Àiïuì àau àauá nhêtë cuaã BHD va â nhiïuì doanh nghiïpå lamâ cöng nghiïpå vùn hoaá la â chuyïnå vi phamå banã quyïnì . Phim àiïnå anã h hiïnå nay, duâ laâ thûúng maiå hay àöcå lêpå , àïuì phaiã chõu apá lûcå lúná vï ì kinh phñ khi chi phñ sanã xuêtë mötå tacá phêmí co á thï í lïn àïnë hanâ g chucå àïnë hanâ g trùm tyã àönì g. Viïcå thu höiì vönë chu ã yïuë tröng chú â vaoâ doanh thu phonâ g ve á va â banã quyïnì phatá soná g. Tuy nhiïn, khi mötå bö å phim bõ quay lená va â phatá taná traiá phepá , àùcå biïtå trong tuênì àêuì ra mùtæ , giai àoanå “vanâ g” àï í thu hutá khaná gia,ã thò hiïuå ûná g truyïnì miïnå g bõ be ã cong, keoá theo doanh thu phonâ g ve á bõ anã h hûúnã g nghiïm tronå g. Àaoå diïnî Trênì Thanh Huy, àaoå diïnî cuaã Româ , cunä g chia seã nöiî bêtë lûcå khi bö å phim bõ phatá taná lêuå ngay khi conâ àang chiïuë rapå . Anh kïí tûnâ g “goiå àiïnå nùn nó tûnâ g ngûúiâ gú ä banã lêuå ” chó àïí phim ngùnæ 16:30 àûúcå dû å Liïn hoan phim Cannes, vaâ àïnë Româ , nöiî thêtë vonå g êyë canâ g nhên lïn: phim vûaâ ra mùtæ àa ä xuêtë hiïnå trïn web lêuå , gêy töní thêtë nghiïm tronå g cho nhaâ àêuì tû. “Khöng coá biïnå phapá naoâ baoã vï å àûúcå bö å phim. Chuná g töi hoanâ toanâ bõ àönå g”, anh noiá . Cacá nïnì tanã g nhû TikTok, Facebook, YouTube… gênì nhû khöng co á cöng cu å chùnå triïtå àï í viïcå àùng taiã nöiå dung phim vi phamå banã quyïnì . Du â co á cú chï ë baoá caoá vi phamå (report), nhûng phanã höiì chêmå , khöng àönì g bö å va â phu å thuöcå vaoâ thuêtå toaná nhênå diïnå rêtë dï î qua mùtå . Nhiïuì taiâ khoanã vi phamå chó cênì chónh sûaã àöi chutá , cùtæ khung, tùng töcë àö,å lönì g nhacå , laâ laiå tiïpë tucå phatá hanâ h ma â khöng bõ phatá hiïnå . TS Lï Quynâ h Trang, chuyïn gia nghiïn cûuá vùn hoaá sö,ë nhênå àõnh: “Cacá nïnì tanã g hiïnå chûa chõu tracá h nhiïmå àêyì àu ã vúiá hanâ h vi vi phamå banã quyïnì diïnî ra trïn chñnh hïå thönë g cuaã ho.å Ào á la â ke ä hú ã khiïnë tònh tranå g quay lená , tomá tùtæ , sao chepá phim anã h phatá triïní nhû mötå mö hònh cöng nghiïpå ngêmì ”. DEPÅ CHÖ Î NAY MOCÅ CHÖ Î KHACÁ Luêtå banã quyïnì àa ä co,á nhûng theo nhiïuì nha â lamâ phim, viïcå xû ã ly á vi phamå conâ lonã g leoã , thiïuë rùn àe vaâ thiïuë tñnh thûcå thi. Àaoå diïnî Kay Nguyïnî chia seã cêu chuyïnå ú ã thúiâ àiïmí phim Cö Ba Saiâ Gonâ cöng chiïuë , bö å phim bõ quay lená va â phatá taná ngay tû â ngayâ àêuì ra rapå . Phña BHD Vietnam (àún võ phatá hanâ h phim) àaä tòm ra ngûúiâ quay lená va â baoá cöng an. Tuy nhiïn, ngûúiâ vi phamå chó bõ xû ã phatå hanâ h chñnh 3 triïuå àönì g, mûcá phatå àûúcå cho la â khöng tûúng xûná g vúiá thiïtå haiå kinh tïë va â gia á trõ vùn hoaá cuaã phim. Thöng thûúnâ g, cacá vu å kiïnå banã quyïnì ú ã Viïtå Nam thûúnâ g keoá daiâ , thiïuë chï ë taiâ xû ã phatå nghiïm minh. Mötå sö ë nïnì tanã g àùtå mayá chu ã ú ã nûúcá ngoaiâ , khiïnë viïcå xacá minh vaâ yïu cêuì gú ä bo ã gùpå kho á khùn. Chûa kïí tònh tranå g “depå chö î nayâ , mocå chö î khacá ” khiïnë cacá nha â sanã xuêtë rúi vaoâ thï ë bõ àönå g va â dï î nanã lonâ g. Höiì thaná g 2, Phan Thanâ h C, 35 tuöií , vûaâ bõ Viïnå Kiïmí satá nhên dên TP. Haâ Nöiå truy töë vï ì töiå xêm phamå quyïnì tacá gia ã sau khi bõ caoá buöcå phatá taná gênì 50.000 böå phim lêuå trïn hïå thönë g website Fmovies, trong àoá co á ñt nhêtë 30 phim thuöcå banã quyïnì cuaã Hiïpå höiå Àiïnå anã h Myä (MPA). Tûâ thaná g 9/2015 àïnë 5/2022, C cunâ g àönì g phamå Nguyïnî TA vênå hanâ h hï å thönë g website nayâ nhùmç chiïuë phim miïnî phñ àï í thu hutá lûútå truy cêpå va â thu tiïnì quanã g caoá tûâ cöng ty MGID, coá tru å sú ã nûúcá ngoaiâ . Fmovies àûúcå xacá àõnh àaä thu hutá hún 6,7 tyã lûútå truy cêpå chó trong 6 thaná g àêuì nùm 2024. Töní g sö ë tiïnì quanã g caoá C nhênå àûúcå tû â MGID tû â nùm 2016 àïnë giûaä 2024 lïn túiá hún 400.000 USD. Àïí lacá h luêtå va â tùng kha ã nùng tiïpë cênå ngûúiâ dunâ g toanâ cêuì , C tö í chûcá dõch vaâ gùnæ phu å àï ì àa ngön ngûä cho phim, xêy dûnå g nhiïuì tïn miïnì phu å nhùmç traná h bõ chùnå truy cêpå . Trûúcá ào,á cuöië thaná g 1/2024, cöng an Quanã g Bònh cunä g àa ä khúiã tö ë hònh sû å vu å trang phim lêuå Bilutv.net, bõ caoá buöcå thu lúiå 80–100 triïuå àönì g/ thaná g tû â quanã g caoá . Tuy nhiïn, mayá chu ã àùtå taiå nûúcá ngoaiâ nïn àïnë nay trang nayâ vênî hoatå àönå g dûúiá cacá tïn miïnì múiá , du â àa ä bõ xû ã ly á mötå söë ca á nhên. Trang phim lêuå Phimmoi bõ khúiã tö ë hònh sû å tû â thaná g 8/2021, vaâ theo ûúcá tñnh tûâ K+, möiî phim bõ gùnæ quanã g caoá co á thï í àem laiå khoanã g 15 ty ã àönì g/thaná g. Tuy nhiïn, àïnë giûaä nùm 2025, vuå aná vênî chûa àûúcå xetá xû.ã Theo luêtå sû Phamå Thanh Thuyã , phu å tracá h chönë g vi phamå banã quyïnì cuaã Truyïnì hònh K+, vò khöng xacá àõnh chñnh xacá àûúcå mûcá lúiå nhuênå tû â quanã g caoá cunä g nhû thiïtå haiå cuaã bïn bõ haiå , vu å viïcå rúi vaoâ “bï ë tùcæ phapá ly”á . Sau ào,á àöië tûúnå g vi phamå vênî hoatå àönå g bònh thûúnâ g bùnç g cacá h àöií tïn miïnì liïn tucå nhû phimmoizz.net, phimmoii.org…. Theo phên tñch cuaã Tiïnë sô Lï Quynâ h Trang: “Hiïnå tûúnå g nayâ dênî àïnë mötå vênë nanå : No á trûcå tiïpë can thiïpå va â lamâ anã h hûúnã g àïnë thoiá quen xem cuaã lúpá tre,ã hònh thanâ h mötå thï ë hï å coi viïcå tiïpë cênå kiïnë thûcá , nghï å thuêtå theo “àûúnâ g tùtæ ” la â chuyïnå bònh thûúnâ g. Ho å khöng conâ àu ã kiïn nhênî àï í ngöiì trûúcá manâ hònh theo doiä nguyïn mötå bö å phim daiâ 120 phutá . Ngay caã nhûnä g banã phim chiïuë miïnî phñ cunä g trú ã thanâ h mötå caiá gò kho á nuötë va â khöng thûcå tï ë khi àem phö í cêpå kiïnë thûcá cho àöng àaoã cöng chuná g. Khi lúpá tre ã quen vúiá nöiå dung bõ xe á le ã va â dunâ g miïnî phñ, thò dênì dênì ho å se ä àaná h mêtë kha ã nùng thûúnã g thûcá tronå venå , tû â ào á keoá theo sûå suy thoaiá trong cacá h tiïpë cênå tri thûcá vaâ nghï å thuêtå ”. n Àaoå diïnî Thanh Huy bêtë lûcå vò Româ bõ phatá taná traiá phepá ngay khi conâ ú ã rapå Luêtå sû Phan Vuä Tuênë khùnè g àõnh: Cung cêpë phim lêuå trïn internet coá thï í bõ xû ã ly á hònh sû XAI CHUA THÚI 4.0: BANà QUYÏNÌ LONà G LEOà , BOPÁ NGHETÅ CÖNG NGHIÏPÅ SANÁ G TAOÅ Trang phim lêuå phimmoi depå maiä vênî … chûa hïtë Chó vaiâ giú â sau khi phim ra rapå , banã quay lená àa ä xuêtë hiïnå trïn cacá nïnì tanã g nhû Telegram, TikTok, Facebook. Àêyë la â chûa kï í hanâ g loatå clip tomá tùtæ , cùtæ ghepá , lönì g tiïnë g tiïpë tucå lan truyïnì , xêm phamå nghiïm tronå g banã quyïnì va â lamâ meoá mo á traiã nghiïmå àiïnå anã h. Cacá nïnì tanã g phatá taná khöng bõ xûã ly á triïtå àï,í ngûúiâ dunâ g tiïpë tay, conâ nghïå sô va â nha â sanã xuêtë àûná g trûúcá ruiã ro mêtë trùnæ g. [ HAÅ ÀAN ] Theo luêtå sû Phan Vuä Tuênë (Pho á Chu ã tõch Höiå Súã hûuä trñ tuïå TPHCM), viïcå àùng taiã cacá video tomá tùtæ phim, cùtæ ghepá nöiå dung phim àïí kï í laiå toanâ bö å cötë truyïnå trïn manå g xa ä höiå nhû TikTok, YouTube hay Facebook hoanâ toanâ co á thï í bõ coi laâ hanâ h vi xêm phamå quyïnì tacá gia.ã “Theo Luêtå Sú ã hûuä trñ tuïå hiïnå hanâ h, tacá phêmí àiïnå anã h la â àöië tûúnå g àûúcå baoã höå quyïnì tacá gia.ã Viïcå sao chepá , trònh chiïuë , phên phöië laiå tacá phêmí ma â khöng coá sû å àönì g y á cuaã chu ã sú ã hûuä , du â la â toanâ bö å hay mötå phênì co á tñnh saná g taoå àaná g kï,í àïuì la â hanâ h vi vi phamå ,” öng noiá . Luêtå sû Tuênë phên tñch thïm: “Nhiïuì ca á nhên hiïnå àang lúiå dunå g hònh thûcá tomá tùtæ phim, giúiá thiïuå tacá phêmí àï í àùng taiã video kïí laiå nöiå dung phim gênì nhû nguyïn venå , bao gömì cao traoâ , nutá thùtæ va â kïtë thucá . Àêy khöng conâ la â bònh luênå hay nhênå xetá , ma â laâ hanâ h vi khai thacá nöiå dung coá banã quyïnì àï í thu hutá lûútå xem, quanã g caoá , ma â khöng xin phepá hay traã phñ. Hanâ h vi nayâ vi phamå ca ã Luêtå Sú ã hûuä trñ tuïå va â Luêtå Àiïnå anã h sûaã àöií nùm 2022, vönë nhênë manå h tracá h nhiïmå cuaã ca á nhên, töí chûcá trong viïcå sû ã dunå g vaâ phatá hanâ h tacá phêmí àiïnå anã h trïn möi trûúnâ g sö”ë . Öng cunä g canã h baoá rùnç g, nïuë chu ã sú ã hûuä tacá phêmí khúiã kiïnå , nhûnä g ngûúiâ àùng taiã video tomá tùtæ phim co á thï í bõ xû ã phatå hanâ h chñnh, thêmå chñ bõ khúiã tö ë nïuë thu lúiå bêtë chñnh tûâ 300 triïuå àönì g trú ã lïn hoùcå gêy thiïtå haiå lúná cho chuã sú ã hûuä theo Àiïuì 225 Bö å luêtå Hònh sû.å Tomá tùtæ phim cunä g vi phamå banã quyïnì Baiâ 2: Phim phatá hanâ h chûa xong àaä bõ phatá taná lêuå Xaä höåi

