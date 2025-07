Bao Tien Phong

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TUẤN HUY

Kỳ 1: "Chạm ngõ" AI

Công nhân sản xuất tại Công ty East West Industries Việt Nam ẢNH: HƯƠNG CHI

Phụng sự nhân dân

CHUYỆN HÔM NAY

Ngày 1/7/2025, tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu đặc biệt.

Kinh doanh thuốc giả, sữa giả là "vô cùng độc ác"

2 nThứ Năm n Ngày 3/7/2025 THỜI SỰ Chiều 2/7, tại trụ sở phường Đống Đa (Hà Nội), Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, tiếp xúc cử tri 11 phường của TP Hà Nội, sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. ƯU TIÊN TRỤ SỞ DÔI DƯ LÀM TRƯỜNG HỌC, CƠ SỞ Y TẾ Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề, đặc biệt là vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Tổng Bí thư bày tỏ xúc động khi qua các ý kiến phát biểu cho thấy, nhân dân rất đồng tình, ủng hộ với các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Theo Tổng Bí thư, việc sắp xếp tổ chức bộ máy không phải là việc mới, bởi các nghị quyết của các kỳ Đại hội Đảng đều nói đến việc phải sắp xếp bộ máy. Theo Tổng Bí thư, Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 đánh giá bộ máy của chúng ta cồng kềnh, kém hiệu quả, cần phải sắp xếp; nhưng khi sắp xếp phải thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng, thể hiện sức mạnh, vai trò làm chủ của Nhân dân, thể hiện rõ việc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ. Liên quan đến ý kiến của cử tri về việc sắp xếp trụ sở, Tổng Bí thư cho biết, phải bố trí hợp lý. Ví dụ như ở Hà Nội, các tỉnh, thành phố, còn nhiều nhiệm vụ chưa được bố trí hợp lý, chưa đảm bảo yêu cầu như đất trường học, trạm y tế, nơi vui chơi giải trí cho người dân. Tổng Bí thư cho biết, trong quá trình sắp xếp, sẽ ưu tiên trụ sở công cho các nhiệm vụ này. Điều này cũng sẽ được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Về ý kiến băn khoăn địa bàn hành chính mới rộng có khiến cán bộ bị quá tải? Tổng Bí thư cho biết, theo tính toán, hoàn toàn có thể đáp ứng được, không lo sợ thiếu cán bộ. Tổng Bí thư lý giải, bộ máy hiện đang vận hành, chỉ là thực hiện sắp xếp lại; trước hoạt động thì bây giờ tiếp tục hoạt động. Nếu xã, phường thiếu cán bộ chuyên môn thì phải đưa từ tỉnh xuống. Tổng Bí thư chia sẻ, qua việc đi thăm, kiểm tra những ngày qua, thấy có rất nhiều trường hợp là thường vụ tỉnh ủy, tỉnh ủy viên về làm bí thư xã, phường, rất năng động, nhiệt huyết. Nhiều trường hợp chấp nhận hy sinh nhiều thứ để đảm bảo công tác sắp xếp bộ máy. “Hiện nay, Nhân dân rất đồng tình ủng hộ, nhưng có một bộ phận cán bộ lại rất tâm tư. Điều này rất vô lý. Nhân dân phấn khởi, đồng tình, ủng hộ thì cán bộ cũng phải nằm trong tinh thần phấn khởi đó”, Tổng Bí thư nói, đồng thời nhấn mạnh, vừa qua có những tấm gương điển hình, rất gương mẫu, tự nguyện xin nghỉ trước, thậm chí xin không nhận hỗ trợ. Tổng Bí thư nêu thêm, qua công tác kiểm tra thấy Nhân dân rất phấn khởi với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; qua báo cáo chưa thấy có ngưng trệ, ách tắc gì. Cán bộ phường, xã đều hướng dẫn rất nhiệt tình, tinh thần sẵn sàng phục vụ nhân dân. Tổng Bí thư dành thời gian nói về việc phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để phục vụ công tác, phục vụ Nhân dân. Ví dụ, sắp tới phải xử lý việc 355 thôn, bản còn là “vùng trũng internet”, hay 111 thôn, bản chưa có điện lưới, để đảm bảo “hoà nhập cộng đồng chung, không để thiệt thòi”. Ngay ở Hà Nội, phải đảm bảo truy cập internet thông suốt, không bị tắc nghẽn, chập chờn... Tổng Bí thư cho biết, sắp tới sẽ có thêm các nghị quyết về giáo dục đào tạo và nghị quyết về chăm sóc sức khỏe Nhân dân, hướng tới việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho những mục tiêu đặt ra đến năm 2030 - 2045; nâng cao chất lượng đời sống người dân... TUYÊN CHIẾN VỚI TỘI PHẠM THỰC PHẨM GIẢ, SỮA GIẢ Về băn khoăn của cử tri đối với thị trường vàng, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đã có cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các bộ, ngành, đơn vị có liên quan về vấn đề này. Theo Tổng Bí thư, giá vàng trong nước chênh với giá vàng thế giới tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh buôn lậu; rồi vấn đề người dân tích trữ vàng. Làm thế nào có thể huy động, phát huy sức dân để trở thành sức mạnh quốc gia? "Đây là tài sản hợp pháp của người dân, phải được bảo vệ, tôn trọng, nhưng phải làm thế nào huy động để trở thành sức mạnh quốc gia”, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư nêu vấn đề, thị trường vàng có sàn giao dịch? Huy động bằng cách thức gì? “Rất sốt ruột”, Tổng Bí thư nói, đồng thời khẳng định lại quan điểm tôn trọng quyền sở hữu, quyền tài sản hợp pháp của người dân, nhưng cần sớm có cơ chế quản lý, huy động đầu tư. Tổng Bí thư cũng dành thời gian nói về việc chống hàng giả, thực phẩm giả, thuốc giả. Theo Tổng Bí thư, đây là vấn đề rất trăn trở, từ quy định quản lý thế nào, có phải hình thức không, hiện trạng thế nào... Tổng Bí thư nêu, có cửa hàng nói rằng hàng hoá toàn là giả, hàng lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tình trạng này “rất nguy hiểm”. “Chúng tôi đã có chỉ đạo rồi, đặc biệt là thực phẩm giả, thuốc giả, không thể chấp nhận được”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Tổng Bí thư bày tỏ, rất đau khổ khi các cháu bé đang rất cần sữa để phát triển thì gặp phải sữa giả; những cụ già cần sữa để khỏi ốm thì gặp phải sữa giả, thuốc giả, không những không chữa được bệnh mà còn nguy hiểm hơn. “Vô cùng độc ác, phải tuyên chiến với loại tội phạm này. Phải dừng ngay những chuyện như vậy”, Tổng Bí thư yêu cầu, đồng thời nhấn mạnh, ngay cả hàng kém chất lượng cũng không chấp nhận. TRƯỜNG PHONG Nhấn mạnh hành vi kinh doanh, buôn bán thuốc giả, sữa giả “là vô cùng độc ác”, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu phải tuyên chiến với loại tội phạm này để đảm bảo sức khỏe nhân dân. Hiện thành phố duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình được nhân rộng như “Camera an ninh”; “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự (ANTT)”, “Khu công nhân tự quản về ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Câu lạc bộ pháp luật” phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, động viên, huy động đông đảo nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những tấm gương mưu trí, dũng cảm truy bắt tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi, tích cực tham gia hòa giải mâu thuẫn, góp phần giữ gìn ANTT từ sớm, ngay từ cơ sở đã góp phần xây dựng, củng cố thế trận, nền an ninh nhân dân, sự gắn bó máu thịt giữa công an và nhân dân. Phát biểu tại Ngày hội, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an Thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... “Tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phong trào; kết nối các mô hình với trung tâm chỉ huy của CATP; mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân qua điện thoại, ứng dụng di động, mạng xã hội; phát triển các mô hình số như “App an ninh”, “Camera AI”, “Bản đồ ANTT số hóa”; tích hợp phong trào vào các nền tảng chính quyền điện tử, đô thị thông minh” - Thượng tướng Lê Văn Tuyến yêu cầu. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra Lễ tuyên dương 39 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao tặng 20 suất quà cho các cá nhân gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. THANH HÀ Tuyên dương 39 gương điển hình tiên tiến Ngày 2/7, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuyên dương 39 gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2025.

3 n Thứ Năm n Ngày 3/7/2025 THỜI SỰ Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025. CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ HỆ THẦN KINH TRUNG ƯƠNG Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tham luận, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong 6 tháng qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nội dung về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã đạt được kết quả. Tuy nhiên, Tổng Bí thư lưu ý, con đường phía trước còn nhiều khó khăn. Những điểm nghẽn đã được chỉ ra không chỉ là những con số, những nhiệm vụ chậm tiến độ, mà sâu xa hơn đó là những thách thức về tư duy chỉ đạo, về cơ chế phối hợp, phân bổ nguồn lực và cam kết thực hiện. Theo Tổng Bí thư, nội dung chỉ đạo tại hội nghị không chỉ dừng lại ở lời nói, mà phải trở thành hành động cụ thể, có kết quả thực chất. Tổng Bí thư yêu cầu, các thành viên Ban Chỉ đạo, các đơn vị có liên quan cần tập trung cao độ, hành động quyết liệt, triển khai các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2025. Trong số các vấn đề đặt ra, Tổng Bí thư lưu ý, người đứng đầu các ban, bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, kiên định để củng cố niềm tin toàn xã hội, tập trung chỉ đạo quyết liệt các công việc. Theo Tổng Bí thư, trong điều kiện sắp xếp bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã đi vào hoạt động từ 1/7, khi không còn cấp huyện nữa, lãnh đạo cấp tỉnh quản lý trực tiếp cấp xã. Nếu không có công nghệ, không quản trị trên dữ liệu thì không thể truyền đạt chỉ đạo, nắm bắt tình hình để điều hành kịp thời, dẫn đến nguy cơ tắc nghẽn, không phục vụ kịp thời cho nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là hệ thần kinh trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã, phải trở thành bộ não dữ liệu để tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, không thể xảy ra vùng trũng thông tin. “Không có chuyển đổi số, mô hình hành chính 2 cấp sẽ không thể hoàn thành”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Nêu một số khó khăn, như việc cán bộ có chuyên môn nhưng chưa có kiến thức về chuyển đổi số, hoặc cán bộ có kiến thức chuyển đổi số nhưng không hiểu biết chuyên môn, Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý việc ưu tiên về nguồn nhân lực, tài chính để hoàn thành các nhiệm vụ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Tổng Bí thư nêu rõ, hiện nay, với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Ban Chỉ đạo nắm được hết việc nào, đơn vị, địa phương nào không làm. Tổng Bí thư nhấn mạnh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng chương trình truyền thông sâu rộng về các nhiệm vụ khó của phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là "cởi trói rủi ro" nhằm củng cố niềm tin trong giới khoa học, doanh nghiệp, nhân dân. Tổng Bí thư nhấn mạnh vấn đề hoàn thiện thể chế, yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương xây dựng các văn bản về cơ chế chính sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục rà soát, xây dựng, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, thực hiện mục tiêu năm 2025 tháo gỡ hết những khó khăn, vướng mắc về pháp luật. HÌNH THÀNH CƠ CHẾ TÌM KIẾM VÀ LỰA CHỌN CÁ NHÂN XUẤT SẮC Tổng Bí thư dành thời gian nói về các nhiệm vụ cụ thể phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo theo Kế hoạch số 01 của Ban Chỉ đạo, trong đó có vấn đề về tiêu chí, quy chế quản lý, đãi ngộ với tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng. Tổng Bí thư nói về danh mục 11 công nghệ chiến lược đã được ban hành, đặt vấn đề ai là tổng công trình sư, ai là kiến trúc sư trưởng để xây dựng, làm sao lựa chọn để có người chỉ huy làm những việc này. Các bộ có chức năng liên quan phải chủ động tìm kiếm, phát hiện và đề xuất các ứng viên tiềm năng cho các vị trí này, bao gồm các chuyên gia hàng đầu trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia quốc tế có uy tín. Mục tiêu là hình thành cho được cơ chế tìm kiếm và lựa chọn những cá nhân thực sự xuất sắc, có đủ đức, tài, uy tín, trao cho họ quyền quy tụ lực lượng, dẫn dắt, chịu trách nhiệm cao nhất về sự thành công của danh mục công nghệ chiến lược. Tổng Bí thư nhấn mạnh, các lĩnh vực, các danh mục phải có kế hoạch cụ thể triển khai, làm thế nào, thời gian nào, làm việc gì, ai chịu trách nhiệm và khi nào hoàn thành. Bộ nào chủ trì, chịu trách nhiệm. Như Bộ GD&ĐT có trách nhiệm gì về chiến lược lượng tử, về y sinh học, về AI. Thế giới người ta đi đến đâu, mình tự chủ, tự lực, tự cường ở đâu, mình có thế mạnh gì. Phản ứng phải rất mạnh mẽ. Các cơ quan, các doanh nghiệp cũng phải hưởng ứng. Ai có thế mạnh việc gì, ai có truyền thống, các nhà khoa học góp ý gì cho con đường chúng ta đi lên ngành công nghiệp chiến lược, sẽ phải làm gì, như thế nào để hoàn thành. Tổng Bí thư nhấn mạnh việc có cơ chế khuyến khích thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; kết nối thực chất giữa nhà khoa học và doanh nghiệp, giúp thương mại hoá sản phẩm công nghệ; đánh giá toàn diện lại hệ thống phòng thí nghiệm trên cả nước; các bên liên quan thành lập tổ công tác liên ngành để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tìm kiếm, đàm phán, mua lại các công ty công nghệ nhỏ ở nước ngoài có các sở hữu trí tuệ hoặc bí quyết công nghệ quan trọng. Các bộ và cơ quan có liên quan nghiên cứu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ chiến lược trong Danh mục Công nghệ chiến lược như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, robot, bán dẫn, vật liệu mới, công nghệ y-sinh học, an ninh mạng... trong các ngành, lĩnh vực quản lý. TRÁNH KÉO DÀI CÁCH LÀM CŨ GÂY LÃNG PHÍ, MẤT CƠ HỘI Để tạo đột phá trong việc triển khai các nhiệm vụ về dữ liệu cần chuyển đổi sang phương thức quản trị mới, lấy hiệu quả làm trung tâm, xây dựng và trình Ban Chỉ đạo các cơ chế vượt trội, đột phá về quản trị dữ liệu quốc gia theo nguyên tắc dữ liệu cần "đúng, đủ, sạch, sống", kết nối thông suốt để khai thác hiệu quả, tạo ra giá trị cụ thể, đo lường được; cần có cách làm mới về quản trị dữ liệu để bảo đảm đáp ứng đúng lộ trình đặt ra, kể cả nếu cần thiết phải bỏ đi những cơ sở dữ liệu chưa đúng để làm lại, tránh kéo dài cách làm cũ gây lãng phí, mất cơ hội. Tổng Bí thư nhấn mạnh, khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, tái sử dụng thông tin, dữ liệu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh. Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hạ tầng số, phủ sóng 5G toàn quốc gắn với việc thúc đẩy triển khai Internet vệ tinh; khẩn trương khắc phục tình trạng thôn, bản lõm sóng, thiếu điện; bảo đảm nguồn năng lượng điện ổn định, đáp ứng yêu cầu cho chuyển đổi số quốc gia. Các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo bố trí nguồn lực tài chính, bảo đảm đường truyền mạng thông suốt đến cấp xã, trang thiết bị đầu cuối, nhân lực phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại địa phương. Tổng Bí thư chỉ rõ, khẩn trương xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực, nhân tài khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong và ngoài nước, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành công nghệ mũi nhọn (AI, bán dẫn, vật liệu mới…); xây dựng Đề án phát triển, trọng dụng nhân tài, đặc biệt là chuyên gia đầu ngành phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; triển khai Chiến lược thu hút nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Về bảo đảm kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Tổng Bí thư đề nghị, ưu tiên các dự án trọng điểm, liên ngành, liên vùng, có tính đột phá, lan tỏa; ưu tiên bố trí đủ nguồn lực, tập trung cho nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trọng điểm, có tính đột phá, lan tỏa, tránh dàn trải, hình thức; ưu tiên dự án chuyển đổi số phục vụ mô hình hành chính mới, đặc biệt là các Sáng kiến đột phá và Dự án đặc biệt quan trọng trong Kế hoạch hành động chiến lược. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số chính là hệ thần kinh trung ương, là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã, phải trở thành bộ não dữ liệu để tổng hợp, phân tích, cảnh báo sớm tình hình, không thể xảy ra vùng trũng thông tin. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: TUẤN HUY Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức ra mắt 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW. 3 nền tảng số đó là: Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW; Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, giải pháp phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút khai trương 3 nền tảng số trên. Tổng Bí thư lưu ý, phải quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật, bảo vệ dữ liệu quốc gia, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của khoa học, công nghệ. Mọi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân phải nắm được những nguyên tắc để chấp hành pháp luật; vận hành hiệu quả 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết số 57 -NQ/TW. Chuyển đổi số là cầu nối sống còn giữa tỉnh và xã TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM:

3 TRƯỜNG HỢP CHƯA BỊ XEM XÉT KỶ LUẬT Chính phủ vừa ban hành Nghị định 172/2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Có hiệu lực từ 1/7, Nghị định quy định rõ 3 trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật. Trong đó bao gồm: Cán bộ, công chức đang trong thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc đang mất khả năng nhận thức; bị ốm nặng đang điều trị nội trú tại bệnh viện có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp kế tiếp là cán bộ, công chức là nữ giới đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 21 tháng tuổi hoặc cán bộ, công chức là nam giới (trong trường hợp vợ chết hoặc vợ không thể nuôi con vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trừ trường hợp người có hành vi vi phạm có văn bản đề nghị xem xét xử lý kỷ luật. Cán bộ, công chức đang bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật; trừ trường hợp theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, nghị định quy định rõ các trường hợp loại trừ; miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật. Cụ thể là các trường hợp loại trừ kỷ luật được thực hiện theo quy định của Bộ luật Hình sự và các quy định của pháp luật khác. Với trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau được miễn kỷ luật gồm: Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi có hành vi vi phạm; phải chấp hành quyết định của cấp trên theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức năm 2025. Cùng với đó là trường hợp khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật thì phải kịp thời báo cáo bằng văn bản với người ra quyết định; được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan; có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời… CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢM NHẸ, TĂNG NẶNG Các trường hợp được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật, gồm: Chủ động báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát. Chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm. Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra. Trong khi đó, các trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau bị tăng nặng mức kỷ luật gồm: Đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. Tình tiết tăng nặng cũng áp dụng với trường hợp không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn, không khắc phục hậu quả hoặc khắc phục không đúng yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có. Cán bộ, công chức đối phó, quanh co, cản trở quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Bao che cho người vi phạm; đe dọa, trù dập, trả thù người đấu tranh, tố cáo, người làm chứng, người cung cấp tài liệu, chứng cứ vi phạm. Vi phạm có tổ chức, là người chủ mưu; cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăn cản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; che giấu, sửa chữa, tiêu hủy chứng cứ, tạo lập tài liệu, hồ sơ, chứng cứ giả… LUÂN DŨNG Các trường hợp vi phạm có một hoặc một số tình tiết sau bị tăng nặng mức kỷ luật, gồm: Đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa khuyết điểm, vi phạm. Tình tiết tăng nặng cũng áp dụng với trường hợp không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm, hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không bồi hoàn... 4 nThứ Năm n Ngày 3/7/2025 XÃ HỘI Cán bộ, công chức đã được cơ quan yêu cầu kiểm điểm nhưng không thực hiện, không sửa chữa, không tự giác nhận khuyết điểm, đối phó, quanh co, bao che cho người vi phạm… là những tình tiết tăng nặng khi xem xét kỷ luật cán bộ, công chức. Nghị định 172/2025 quy định cán bộ sẽ bị xử lý kỷ luật tăng nặng nếu quanh co, không nhận lỗi Nâng cấp đường từ Quốc lộ vào chùa Hương UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt Dự án đầu tư đường tỉnh lộ 425 từ Quốc lộ 21B đi vào khu thắng cảnh di tích chùa Hương. Theo đó, dự án được thực hiện tại xã Hòa Xá mới, với diện tích sử dụng đất khoảng 5,28ha. Tổng chiều dài tuyến đường dự kiến nâng cấp khoảng 3,5km, mặt cắt ngang 12m với tốc độ thiết kế 80km/h. Điểm đầu Km0+00 giao Quốc lộ 21B, điểm cuối Km3+537,80 đầu cầu Đục Khê. Các hạng mục đầu tư gồm: Giải phóng mặt bằng, nền, mặt đường, cống ngang, rãnh thoát nước, kè nền đường, mương hoàn trả, chiếu sáng, tổ chức giao thông và các hạng mục phụ trợ khác. Đây là công trình giao thông đường bộ, đường cấp III đồng bằng. UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư tổ chức quản lý, triển khai dự án đúng tiến độ, chất lượng theo quy định. Theo UBND TP Hà Nội, dự kiến dự án sau khi hoàn thành sẽ tạo ra tuyến đường giao thông có hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và đi lại của nhân dân. Đồng thời, phục vụ đắc lực cho việc khách trong nước và nước ngoài đến thăm quan thắng cảnh chùa Hương. THANH HIẾU QUANH CO, BAO CHE, KHÔNG NHẬN LỖI: Cán bộ sẽ bị tăng nặng kỷ luật CHUYỆN HÔM NAY Không chỉ là lời tri ân với một nhà lãnh đạo kiệt xuất, bài phát biểu còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: phải học tập, hành động và làm theo tinh thần Đổi mới của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - đặc biệt trong thời điểm bộ máy chính quyền hai cấp chính thức vận hành trên toàn quốc. Đây là một thời điểm lịch sử: 34 tỉnh, thành phố, hơn 3.300 phường, xã và đặc khu bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới một mô hình hành chính mới – tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, gần dân hơn. Không chỉ là thay đổi về cơ cấu, đây là cuộc cách mạng quản trị quốc gia, đòi hỏi phải được dẫn dắt bởi một tinh thần chính trị minh triết: nói đi đôi với làm. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người khởi xướng công cuộc Đổi mới năm 1986 - để lại dấu ấn bằng tư tưởng dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những bài viết “Những việc cần làm ngay” của ông là biểu tượng của một chính khách gần dân, nói thật, làm thật. Đó chính là tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm muốn khơi dậy hôm nay, khi đất nước bước vào một chu kỳ phát triển mới, nhanh hơn và bền vững hơn. Mọi cải cách về tổ chức - sáp nhập, phân cấp, lập tỉnh mới, đổi mô hình – sẽ trở nên vô nghĩa nếu cán bộ không hành động vì dân. Không thể tiếp tục có những người nói hay, báo cáo tốt, nhưng không sát dân, không giải quyết được bức xúc thực tế. Chính quyền hai cấp - gần dân nhất - càng phải mang tinh thần phục vụ cao nhất. Cải cách thể chế là để người dân được hưởng dịch vụ tốt hơn, thủ tục thuận lợi hơn, tiếp cận chính quyền dễ hơn. Cán bộ hôm nay không thể chỉ “nói cho hay” mà phải làm cho tốt. Mọi lời hứa chính trị cần được kiểm chứng bằng hiệu quả dân sinh và mức độ hài lòng của nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh: phải tuyển chọn, đào tạo những cán bộ vừa có đức, vừa có tài, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, không chấp nhận bảo thủ, đùn đẩy, né tránh, chỉ lo an toàn cá nhân. Đồng thời, cần tiếp tục cải cách thể chế, thúc đẩy môi trường kinh doanh, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân; đưa Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế quốc tế và nền văn minh nhân loại, để sánh vai với các cường quốc năm châu. Tinh thần Đổi mới của Nguyễn Văn Linh - được Tổng Bí thư Tô Lâm khơi dậy đúng vào ngày đầu tiên vận hành mô hình hành chính mới - là một tín hiệu chính trị sâu sắc: Chúng ta cải cách là để đất nước tiến lên, để dân được thụ hưởng, để chính quyền trở thành người phục vụ - tất cả vì dân. Tư tưởng ấy chính là sự tiếp nối tinh thần cốt lõi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Việc gì lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì hại đến dân thì hết sức tránh”; “Chính quyền là công bộc của dân, cán bộ là đầy tớ trung thành của nhân dân”. Tư tưởng phụng sự nhân dân của Bác không chỉ là lời dạy đạo đức, mà là triết lý quản trị quốc gia - đặt lợi ích nhân dân lên trên hết, trước hết. Đó cũng chính là ngọn lửa tư tưởng soi đường cho mọi cuộc đổi mới. N.T Phụng sự nhân dân TIẾP THEO TRANG 1

5 n Thứ Năm n Ngày 3/7/2025 KINH TẾ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH Đưa chúng tôi tham quan văn phòng Công ty CP Sản xuất thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi (TPHCM), ông Lê Mai Hữu Lâm, Tổng Giám đốc công ty cho biết, hệ thống thông tin nền tảng để vận hành DN hiện đã được tích hợp trong một mã QR Code. Chỉ cần sử dụng điện thoại quét mã, khách hàng nhanh chóng truy cập các thông tin cần thiết. Bên cạnh đó, công ty đã xây dựng hệ thống E-learning để đào tạo nội bộ, giúp nhân viên luôn học nâng cao trình độ, kỹ năng, chuẩn hóa toàn bộ quy trình và công việc theo từng vị trí công việc. Đặc biệt, ông Lâm cho biết, DN còn đầu tư vào hệ thống máy chủ nội bộ lưu trữ dữ liệu trên đám mây có tính bảo mật cao, đồng thời linh hoạt khi làm việc từ xa. Mỗi nhân viên đều có một tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa toàn diện tại DN. “Chúng tôi vừa hoàn thành chuẩn hoá quy trình ở các phòng ban, chuẩn hoá dữ liệu. Sắp tới dự kiến sẽ đầu tư mua phần mềm ERP của Oracle thay thế phần mềm quản lý cũ. Phần mềm mới này tích hợp nhiều tính năng như quản lý kho, tài chính, khách hàng, nhân sự… theo chuẩn thế giới”, ông Lâm chia sẻ. Riêng về lĩnh vực AI, theo ông Lâm, DN bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng ChatGPT từ đầu năm 2023. Nhận thấy đây là một xu hướng quan trọng tương lai, ông đã chủ động đầu tư mua tài khoản học AI trực tuyến từ các chuyên gia nước ngoài và ứng dụng ngay bước đầu vào công việc, đồng thời tham gia các khóa học trong nước để nâng cao khả năng sử dụng AI hiệu quả. Mục tiêu của ông không chỉ là học cách ra lệnh cho AI, mà còn để theo dõi xu hướng phát triển, hiểu được nguyên tắc vận hành sử dụng dữ liệu lớn và máy học trong công ty lựa chọn; ứng dụng AI, Chatbot phù hợp với nhu cầu thực tế. Tại Cát Vạn Lợi, AI được ứng dụng trong quản lý nhân sự, chăm sóc khách hàng, dịch thuật… Nhờ ứng dụng AI, công ty đã giải quyết được bài toán nhân sự. Ông Lâm chia sẻ: “Trước đây, vào thời điểm này năm ngoái, chúng tôi phải đăng tin tuyển dụng liên tục để tìm kiếm nhân viên mới. Nhưng năm nay, công ty không còn cần tuyển thêm mà còn có xu hướng tinh gọn bộ máy nhân sự. Nhờ đó, DN tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành, đồng thời không còn phải lo lắng về tình trạng thiếu lao động như trước. Việc ứng dụng AI vào quản lý và vận hành không chỉ giúp DN tối ưu hóa quy trình làm việc mà còn góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời đại công nghệ số”. TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT, KINH DOANH Ông Trần Minh Tú, Tổng Giám đốc Công ty CP Kềm Nghĩa (TPHCM) cho biết, công ty đang triển khai ứng dụng AI vào các công việc đơn giản như phân tích dữ liệu, viết đề án, xây dựng đề cương và tìm kiếm thông tin thị trường. “Chúng tôi sở hữu nguồn dữ liệu lớn, vì vậy việc tích hợp AI vào phân tích sẽ giúp nâng cao hiệu quả công việc” - ông Tú chia sẻ. Bên cạnh đó, Kềm Nghĩa đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả quản trị và sản xuất. “Trong lĩnh vực quản trị, công ty đã áp dụng hệ thống ERP, triển khai công cụ theo dõi doanh thu theo thời gian thực, đồng thời hệ thống hóa ngân sách và quản lý hiệu suất của các bộ phận như kế toán, nhân sự, và marketing nhằm tối ưu hóa hoạt động vận hành. Chẳng hạn, trước đây khi kết nối ERP với sàn thương mại điện tử, nếu có 3.000 đơn hàng, công ty cần thêm nhân sự để xử lý hóa đơn, theo dõi công nợ và chăm sóc khách hàng. Nhưng hiện tại, mọi quy trình đã được tự động hóa, giúp công việc trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn” - ông Tú nói. Kềm Nghĩa áp dụng mô hình Nhà máy thông minh để kiểm soát hiệu suất từng công đoạn trong quy trình sản xuất. Đặc biệt, đối với các đơn hàng xuất khẩu, công ty đã thiết lập quy trình theo dõi đơn hàng theo thời gian thực nhằm nâng cao năng suất và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Ngoài ra, Kềm Nghĩa sử dụng các phần mềm đo lường nhiệt độ, ánh sáng…, giúp tối ưu chi phí và gia tăng doanh thu. Công ty CP Đầu tư Thái Bình (TBS Group) là DN đa ngành với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chủ yếu như da giày, túi xách, đầu tư, kinh doanh thương mại, bất động sản, cảng và logistics. Thích ứng nhanh trong tình hình mới, DN này đã sớm đầu tư hơn 10 triệu USD hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật số và đưa vào vận hành hệ thống SAP. Đây là phần mềm quản trị hoạt động giúp theo dõi chặt chẽ quy trình bán hàng, thống kê dữ liệu để phân tích doanh thu và tính lợi nhuận. Công ty TNHH Nhựa Nhị Bình (TPHCM) cũng sớm ứng dụng công nghệ số vào sản xuất. Ứng dụng giải pháp ERP Fast Business Online là hệ thống tin học hóa tổng thể DN, giúp công ty tự động hóa các tác nghiệp của đội ngũ nhân viên nhằm giải quyết các vấn đề trong quản lý, số hóa toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đại diện Công ty Nhựa Nhị Bình, với yêu cầu đặt ra là hệ thống phải thích hợp với nguồn lực doanh nghiệp, phần mềm ERP rất thuận tiện trong việc quản lý và sử dụng, chi phí đầu tư hợp lý. NỀN TẢNG TẠO TƯƠNG LAI Theo ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch HĐQT TBS Group, việc sớm đầu tư, đưa vào vận hành hệ thống SAP đã mang lại hiệu quả to lớn cho công ty trong việc điều hành sản xuất, nắm bắt thị trường, định hướng đầu tư và giảm đáng kể chi phí quản lý. Trong khi đó, công tác điều hành của lãnh đạo công ty có thể xuyên suốt và ngay tức thì không kể thời gian và không gian, đã tạo được động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đơn vị. Trong các dự án mới công ty đang triển khai đều lựa chọn những công nghệ mới nhất, ứng dụng AI nhằm đạt hiệu quả tối ưu trong sản xuất kinh doanh. Nhờ những nỗ lực trong chuyển đổi số, sản lượng sản xuất của Kềm Nghĩa đã tăng từ 26.000 lên 34.000 sản phẩm/ngày, tương đương mức tăng trưởng 46%. “Việc mạnh mẽ thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai mô hình Nhà máy thông minh chính là nền tảng quan trọng để Kềm Nghĩa tiếp tục tích hợp AI, nâng cao hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh”, Tổng giám đốc Công ty Kềm Nghĩa Trần Minh Tú chia sẻ. Theo ông Lê Mai Hữu Lâm, công ty Cát Vạn Lợi bắt đầu tìm hiểu và ứng dụng chuyển đổi số từ năm 2022, thông qua chương trình đào tạo chuyên gia CDS của Cục Phát triển Công nghiệp (Bộ Công Thương) kết hợp cùng các chuyên gia của Samsung. Nhờ đó, ông Lâm đã có cơ sở để tái cấu trúc hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, hướng tới mô hình vận hành thông minh và hiệu quả hơn. Ông Lâm nhấn mạnh, chuyển đổi số thực ra là quá trình chuyển đổi “tư duy của người lãnh đạo”. Do đó, ngay từ đầu, DN cần phải có tư duy đúng và tổng thể, cùng với sự cam kết, kiên trì và quyết liệt của cả hệ thống. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều DN Việt Nam thất bại trong chuyển đổi số là không xây dựng quy trình chuẩn tại các bộ phận và công việc ngay từ đầu, cũng như thiếu một kế hoạch tổng thể cho dự án. Quá trình này không thể hoàn thành chỉ trong vài tháng mà cần ít nhất 3 - 5 năm để đạt được sự chuyển đổi toàn diện, với sự cam kết quyết liệt từ lãnh đạo đến tổ chức”, ông Lâm cho biết thêm. UYÊN PHƯƠNG - HƯƠNG CHI Khi bàn về ứng dụng AI vào hoạt động quản trị và kinh doanh, không ít DN vẫn nghĩ rằng đó là sân chơi của các công ty lớn. Với những cải tiến gần đây, AI đã trở thành trợ thủ đắc lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN nhỏ và vừa. ChatGPT, IoT… đang được DN sản xuất ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động. Công nhân sản xuất tại Công ty East West Industries Việt Nam ẢNH: HƯƠNG CHI Ông Bùi Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, trong giai đoạn mới với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt các công nghệ mới như AI, phân tích dữ liệu lớn… sẽ là động lực mạnh mẽ định hình lại các ngành công nghiệp và xã hội trên toàn thế giới. Vì vậy, trong giai đoạn phát triển mới, TPHCM đặc biệt quan tâm, khuyến khích việc tích cực triển khai các giải pháp đón đầu xu hướng công nghiệp 4.0, mở rộng phát triển các loại hình dịch vụ, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng đô thị theo hướng bền vững, cân bằng giữa phát triển kinh tế với tiến bộ xã hội và tăng trưởng xanh. AI tiến sâu vào doanh nghiệp Nhờ ứng dụng AI, Công ty Cát Vạn Lợi không còn quá lo lắng về vấn đề nhân sự ẢNH: U.P Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số… đang trở thành xu hướng tất yếu, là một trong những công nghệ cốt lõi để xây dựng đô thị sáng tạo, thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững. Hiện nay, không chỉ doanh nghiệp (DN) FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) mà cả những DN nội địa, nhất là DN vừa và nhỏ ở các lĩnh vực đã tham gia cuộc chơi này để nâng cao năng lực, nâng tầm thương hiệu trên thương trường. Kỳ 1: “Chạm ngõ” AI

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội khẳng định, đề thi năm nay quyết định việc dạy và học năm sau. Đề thi phân hóa là đúng nhưng phân hóa ở mức độ nào? Đề thi không tốt sẽ ảnh hưởng đến thí sinh, nhất là những môn thi có số lượng lớn thí sinh lựa chọn. Không phải ngẫu nhiên dư luận phản ứng về đề thi. Trong số 11 môn thi, tại sao dư luận chỉ tập trung kêu đề khó 2 môn là Toán và tiếng Anh. Bộ GD&ĐT cũng cần lắng nghe, xem xét, đánh giá. Và chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với thực tế và cố gắng không để học sinh bị thiệt thòi. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie, Hà Nội đề xuất, ban ra đề thi tốt nghiệp THPT của một môn học chia làm 2 nhóm độc lập, nhóm 1 ra đề, nhóm 2 phản biện đề. Sau khi nhóm 1 làm xong đề, từng thành viên trong nhóm 2 làm thử đề thi như một thí sinh trong phòng thi (không tài liệu, không được trao đổi với người khác, đúng thời gian làm bài…). Sau đó chuyển bài làm cho nhóm 1 chấm (theo thang điểm dự kiến). 2 nhóm thảo luận kết quả bài làm của nhóm 2 để từ đó điều chỉnh lại đề thi cho phù hợp. Thầy Nguyễn Xuân Khang cho rằng, kì thi tốt nghiệp THPT năm nay nếu làm như đề xuất trên, khi nhóm 2 thực hiện làm đề môn Toán, tiếng Anh chắc chắn phát hiện những bất cập và sẽ có những điều chỉnh phù hợp, không xảy ra tình trạng thí sinh “khóc” từ khi thi xong đến nay. HOA BAN 6 n Thứ Năm n Ngày 3/7/2025 KHOA GIÁO KHÔNG HỌC THÊM KHÔNG XONG Ngay sau khi môn Toán thi xong, một giáo viên của Hà Nội gọi điện cho phóng viên để bày tỏ nỗi băn khoăn. Là giáo viên dạy Toán, được phân công làm giám thị một điểm thi khu vực Cầu Giấy, nữ giáo viên cho biết, điểm thi gồm học sinh các trường THPT top của Hà Nội như THPT chuyên Chu Văn An, THPT Yên Hòa. Nhưng gần hết thời gian làm bài, nhiều thí sinh trong phòng thi vẫn chưa chạm đến phần III (phần trả lời ngắn) của đề thi. Khi về nhà, có thời gian lên internet đọc đề thi thì cảm giác băn khoăn không thể diễn tả. Bởi theo cô, một số nội dung thi không nằm trong ma trận đề thi đã công bố trước đó, nhiều bài toán thực tế hơn so với đề minh họa. Cô khẳng định, điểm thi môn Toán năm nay sẽ không cao. Cũng có con năm nay lên lớp 12, cô dự định sẽ tìm lớp học thêm từ bây giờ để thi các chứng chỉ như SAT, đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội để con có cơ hội trúng tuyển cao hơn điểm thi tốt nghiệp THPT. Cô cho biết, hai lứa học sinh sinh năm 2008 và 2009 đều có 9 năm học chương trình giáo dục 2006, chỉ có 3 năm học chương trình 2018. Trong khi đó, đầu năm 2024 Bộ mới công bố cấu trúc đề thi, tháng 10/2024 công bố đề minh họa. Đây là quãng thời gian quá ngắn để học sinh làm quen với các định dạng câu hỏi trắc nghiệm mới, nội dung đề thi yêu cầu năng lực, khác với chương trình 2006 đánh giá kiến thức. Từ phân tích này, cô khẳng định phụ huynh sẽ tìm cách tăng cường cho con học thêm trong năm học mới. Lợi dụng tâm lí hoang mang, lo lắng của phụ huynh, một số trung tâm luyện thi trực tuyến cũng đã bắt đầu “lùa” thí sinh với các thông điệp “giật gân” như: báo động 2k8 (những học sinh sinh năm 2008, năm học tới bước vào lớp 12), cơ hội đậu ĐH top không chờ người chậm chân… Đề dài, phân hóa cao, nhiều câu hỏi đánh đố cả tư duy và tốc độ. 2k8 còn chần chờ gì nữa? Nếu chưa khởi động từ hè này, bạn đang tự đẩy mình tụt hậu lại phía sau trong cuộc đua ĐH”. Hoặc “2k8 ơi, đừng đi vào “vết xe đổ” các anh chị 2k7, không tham dự kì thi riêng, chần chừ không xuất phát sớm…”. Những toppic này “đánh” thẳng vào tâm lí phụ huynh học sinh trong bối cảnh đề thi được nhận định khó khiến một số phụ huynh lung lay, từ chỗ “bình chân” đã vội vã tìm suất học thêm cho con từ bây giờ. Chị Nguyễn Thị Thu Hương (phường Định Công, Hà Nội) cho hay, nhóm phụ huynh của lớp đang nháo nhác tìm chỗ học thêm Toán, tiếng Anh cho các con năm nay vào lớp 12. Nhiều phụ huynh lo lắng năm học mới không được học bổ trợ tại trường, không có điều kiện cho con học thêm bên ngoài, thi cử năm sau nguy cơ con không có cơ hội cao xét tuyển trường ĐH mong muốn. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, một đến hai tháng đầu tiên khi thông tư dạy thêm học thêm có hiệu lực, các trường phổ thông dừng dạy bổ trợ (một hình thức dạy thêm) trong trường, giáo viên “án binh bất động”. Nhưng sau đó, giáo viên đã “lách luật” bằng cách tập hợp giáo viên trong trường, dạy chéo cánh ở các trung tâm bên ngoài. Vì thế, có nhiều trung tâm dường như mở ra chỉ phục vụ giáo viên 1 trường dạy thêm bên ngoài. Việc này không vi phạm quy định dạy thêm học thêm của Bộ GD&ĐT và hoàn toàn vẫn có thể sử dụng quyền lực “mềm” để ép học sinh đi học thêm. Chị Trần Phương Nhi (Long Biên, Hà Nội) cho biết, sau kì thi, giáo viên chủ nhiệm đã lên “dây cót” tinh thần trong nhóm lớp. Cô cảnh báo đề thi khó, yêu cầu học sinh cần đạt được nhiều năng lực, những kiến thức trong SGK không đủ. Cô khuyên phụ huynh cần có định hướng cho con em. ĐỀ THI BỊ “NÉN” QUÁ CHẶT PGS.TS Bùi Mạnh Hùng, nguyên Điều phối viên chính, Ban Phát triển Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Tổng Chủ biên sách giáo khoa môn Tiếng Việt - Ngữ văn (bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”) khẳng định, việc ra đề thi quá khó sẽ khiến phụ huynh, học sinh phải tìm cách học thêm để mong đạt điểm thi cao. Đây là nhu cầu tất yếu. Tuy nhiên, PGS Bùi Mạnh Hùng phân tích, trong bối cảnh hiện nay, Bộ GD&ĐT kết hợp hai mục tiêu trong một đề thi (xét tốt nghiệp, tuyển sinh ĐH) là một ý tưởng đáng được cân nhắc. Để đạt được mục tiêu này, theo ông Hùng, số câu hỏi và thời gian làm bài trong mỗi môn thi cần được tăng lên. Ông chia sẻ, trong quá trình xây dựng chương trình giáo dục 2018, Ban phát triển Chương trình đã được trao đổi và tham vấn nhiều chuyên gia tư vấn quốc tế của Ngân hàng Thế giới, trong đó có GS Eduardo Cascallar, chuyên gia về đánh giá giáo dục (GS Eduardo Cascallar lấy bằng Tiến sĩ tại ĐH Texas tại Austin (Hoa Kỳ), từng là Giáo sư của Đại học KU Leuven, Bỉ và là chuyên gia tư vấn của Ngân hàng Thế giới trong hàng chục năm). GS Eduardo Cascallar cho hay, có bài thi đánh giá dựa vào nội dung đã dạy học (đánh giá chuẩn đầu ra, ví dụ như kì thi tốt nghiệp THPT - PV), có bài thi đánh giá để dự báo khả năng học tập trong tương lai (đánh giá chuẩn đầu vào như tuyển sinh ĐH - PV). Tuy có mối tương quan giữa hai kết quả, nhưng mối tương quan này không đủ để gộp thành một kì thi. Nên thiết kế các bài thi theo những mục tiêu cụ thể. Mặc dù vậy, GS Eduardo Cascallar khẳng định có thể gộp 2 kì thi này nếu thiết kế một đề thi có khoảng 200 câu hỏi/môn thi. Theo ông Hùng, có lẽ GS Eduardo đưa ra con số 200 câu hỏi với hàm ý thiết kế một đề thi nhằm hai mục tiêu là kém khả thi, nhưng chắc hẳn không phải chỉ 40 câu thực hiện trong vòng 50 phút như đề thi tiếng Anh trong kì thi tốt nghiệp THPT năm nay. “Dung lượng của cái được coi là “câu hỏi” trong diễn giải của GS Eduardo Cascallar và trong đề thi Tiếng Anh có thể có sự khác biệt, nhưng thời gian làm bài 50 phút là thước đo khách quan để đánh giá độ dài của một đề thi, qua đó có thể thấy đề thi tiếng Anh vừa qua đã bị “nén” quá chặt”, PGS Mạnh Hùng đánh giá. Ông cho rằng, nếu tiếp tục chủ trương kì thi 2 trong 1 và giảm thời gian làm bài để tiết kiệm nhiều thứ, ban đề thi Tiếng Anh (và nhiều môn khác) trong kì thi tốt nghiệp THPT những năm sau chắc khó hoàn thành nhiệm vụ. Vì trong trường hợp này, giảm thời gian làm bài thi thực ra là tăng áp lực cho các ban đề thi và cho thí sinh. NGHIÊM HUÊ Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NHƯ Ý Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 2 môn thi được nhận xét là khó, gồm Toán, tiếng Anh đã khiến không ít phụ huynh lo lắng. Chưa bước vào năm học mới nhưng một cuộc đua ngầm tìm chỗ học thêm đã sớm bắt đầu. TS Nguyễn Tùng Lâm Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang “Kích cầu” học thêm, dạy thêm tiêu cực HỆ LỤY CỦA ĐỀ THI KHÓ: Đề thi năm nay quyết định việc dạy và học năm sau Để học sinh không phải “khóc” khi thi xong Tại buổi giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, Bộ GD&ĐT khẳng định với lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông như sau: đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025, gia tăng các câu hỏi có tính phân hóa. Việc có một số thông tin đánh giá đề khó, đặc biệt đối với môn thi Toán và môn thi Tiếng Anh có thể do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên cần đợi khi có kết quả chấm thi mới có thể xác định rõ ràng được.

