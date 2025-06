Bao Tien Phong

2 nThứ Tư n Ngày 25/6/2025 THỜI SỰ THƯƠNG TRƯỜNG GIÚP GÌ CHO CÔNG VỤ? Bên cạnh việc sửa đổi các quy định nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) được Quốc hội thông qua đã bổ sung các cơ chế về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. Trên tinh thần của Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Luật đã bổ sung quy định về thu hút doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc vào làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội (đoàn Kon Tum), cho rằng, việc mở rộng cánh cửa để doanh nhân tham gia vào khu vực công sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực. “Với trải nghiệm phong phú trong thương trường, doanh nhân có khả năng nhìn thấy các điểm nghẽn, vướng mắc từ thực tiễn và từ đó có thể đóng góp kịp thời vào việc sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, tài chính, công nghệ…”, ông Tám nói. Ông Tám cho biết, nhiều doanh nhân khi tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm và có những đóng góp rất tích cực trong quá trình xây dựng thể chế. “Đây là một bước đột phá tư duy trong công tác cán bộ. Doanh nhân đã trải nghiệm môi trường thị trường đầy biến động, họ nhạy bén với cơ hội, hiểu được những rào cản từ cơ chế. Chính điều đó giúp họ trở thành nguồn lực quý để góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại, thực chất và phục vụ tốt hơn”, ông nói. Chung quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội (đoàn Hà Nội), cho rằng, doanh nhân là những người từng lăn lộn, va đập trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, có kinh nghiệm quản trị, hiểu rõ quy luật thị trường và phản ứng nhanh với sự thay đổi. “Đó Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 24/6, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy cải cách. Lần đầu tiên, cơ chế thu hút doanh nhân vào bộ máy nhà nước được luật hóa, đồng thời công chức sẽ được đánh giá bằng kết quả công việc - KPI. Những đột phá này được kỳ vọng thay đổi căn bản hoạt động của khu vực công - từ quản lý sang phục vụ, từ mệnh lệnh sang kiến tạo phát triển. Doanh nhân vào Nhà nước, KPI vào hành chính Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) mở đường thu hút doanh nhân vào khu vực công làm việc ẢNH: NHẬT MINH “Với trải nghiệm phong phú trong thương trường, doanh nhân có khả năng nhìn thấy các điểm nghẽn, vướng mắc từ thực tiễn và từ đó có thể đóng góp kịp thời vào việc sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, nhất là trong các lĩnh vực như kinh doanh, đầu tư, tài chính”. Ông TÔ VĂN TÁM, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội “Khi cán bộ được đánh giá bằng kết quả thực sự, và khi bộ máy biết lắng nghe người từ thực tiễn như doanh nhân, chúng ta sẽ có một nền hành chính gần dân, sát thực tiễn và năng động hơn”. Đại biểu Quốc hội HOÀNG VĂN CƯỜNG (đoàn Hà Nội) ĐỘT PHÁ HOẠT ĐỘNG Ông Đỗ Đức Dũng, Giám đốc bộ phận Giải pháp phần mềm Samsung R&D Center Vietnam, rất ủng hộ việc Quốc hội thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), trong đó điểm mới là cho phép ký hợp đồng với doanh nhân xuất sắc làm công chức lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, theo ông Dũng, vẫn còn nhiều câu hỏi cần lời giải. “Vì sao lại cần doanh nhân xuất sắc từ bên ngoài về làm lãnh đạo? Không lẽ khối nhà nước không có người tài? Nếu có người tài, vì sao họ không làm được?”, ông Dũng băn khoăn. Ông cho rằng, trong cơ quan Nhà nước vẫn có nhiều người tài làm lãnh đạo, nhưng có lẽ cái thiếu là cơ chế phù hợp để họ vận dụng. Vì thế, để phát huy hiệu quả chính sách tuyển mộ doanh nhân xuất sắc về làm lãnh đạo, cần đồng bộ với các cơ chế đi kèm. Ở lĩnh vực nhân sự, doanh nhân giỏi có thể đặt mục tiêu, tầm nhìn, xây dựng được các quy chế, quy trình làm việc cho bộ phận do họ lãnh đạo, nhưng để thực hiện được, họ cần nhân sự phù hợp. Vậy cơ chế nào cho phép họ được xây dựng một đội ngũ phù hợp? Tuyển dụng mới, hay đào tạo nâng cấp nhân viên hiện có? Cơ chế lương thưởng, đánh giá nhân sự do họ quyết định toàn bộ hay vẫn phải theo cơ chế thang bảng lương Nhà nước? Các cơ chế quản lý và sử dụng ngân sách Nhà nước có phù hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu tầm nhìn mà họ đặt ra hay không... Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, cho biết, hiện luật sư là ngành nghề có điều kiện, không được tuyển dụng vào khu vực Nhà nước. Luật Luật sư hiện hành quy định, luật sư hành nghề độc lập, liên quan bảo vệ công lý không được làm cán bộ, công chức nhà nước. Luật sư thuần túy cung cấp tư vấn pháp lý, không làm việc trong cơ quan nhà nước. Quy định mới sẽ khơi thông nguồn lực về nhân lực. “Các Nghị quyết 68, 57, 66 nêu rõ, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong các trụ cột phát triển của đất nước. Luật sư là người am hiểu pháp luật, trải qua kinh nghiệm thực tế. Việc một số luật sư có trình độ tham gia công tác xây dựng, thực thi pháp luật sẽ đóng góp cho việc xây dựng, hoàn thiện chính sách khi ban hành, có hơi thở cuộc sống, thực tiễn cao hơn”, luật sư Tuấn nói. Theo ông Tuấn, do một số quy định pháp luật, đôi khi, ban soạn thảo luật, nghị định, thông tư muốn mời luật sư tham vấn nhưng cơ chế chưa cho phép. Quy định mới sẽ tạo ra khung pháp lý để huy động nguồn lực chất lượng cao. Ý tưởng lớn không đi trong hành lang hẹp Theo các chuyên gia, để chính sách đi vào cuộc sống, không chỉ cần mở cửa về pháp lý, mà còn phải tháo bỏ những "chiếc khóa" vô hình nhằm tạo môi trường đủ hấp dẫn nhân tài. Một kỳ thi tuyển công chức Bộ Nội vụ ẢNH: LÊ ANH DŨNG

3 nThứ Tư n Ngày 25/6/2025 THỜI SỰ CÔNG VỤ là những phẩm chất mà bộ máy công quyền, đặc biệt trong bối cảnh chuyển sang mô hình quản lý nhà nước theo cơ chế thị trường đang rất cần”, ông nói. Dẫn ví dụ về xây dựng chính sách pháp luật, ông Cường chỉ ra bất cập lớn hiện nay là không ít chính sách được xây dựng trên giấy, xa rời thực tiễn, thậm chí vô tình tạo rào cản cho doanh nghiệp. Do đó, nếu có những người từng trực tiếp trải nghiệm môi trường đầu tư, kinh doanh tham gia vào việc xây dựng chính sách, thì chính sách bám sát với thực tiễn hơn, tránh được tình trạng càng gỡ càng vướng. Theo ông, khi doanh nhân ngồi vào bàn tham mưu xây dựng chính sách, tư duy sẽ khác. Doanh nhân không chỉ nhìn qua lăng kính của lý thuyết, mà còn qua lăng kính hiệu quả, tức là, chính sách đó có giải quyết được vấn đề thực tế hay không. Tuy nhiên, đại biểu đoàn Hà Nội lưu ý, doanh nhân quen làm việc trong môi trường linh hoạt, ít bị ràng buộc như khu vực công. Vì thế, để có thể thu hút đội ngũ doanh nhân vào khu vực công làm việc, cần có cơ chế tuyển dụng rất đặc biệt - vừa chọn đúng người, vừa để họ có thời gian thích nghi, hòa nhập với kỷ luật và nguyên tắc của bộ máy hành chính. Với quan điểm đó, ông Cường cho rằng, doanh nhân được lựa chọn vào khu vực công cần phải hội đủ hai yếu tố: Một là năng lực vượt trội đã chứng minh thành công rõ rệt trong thương trường; hai là khả năng thích nghi với văn hóa công vụ, tức là tuân thủ quy định, kỷ luật, có tinh thần phục vụ và trách nhiệm giải trình. Quan trọng là phải có biết hòa quyện giữa tinh thần thị trường với kỷ cương công quyền. TỪ “ĐÚNG QUY TRÌNH” SANG “ĐÚNG KẾT QUẢ” Về quy định đánh giá cán bộ, công chức thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng và tiến độ của sản phẩm theo vị trí việc làm, cũng như năng lực đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực thi công vụ được quy định trong Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), ông Cường nhận xét, đây là một trong những bước tiến quan trọng nhất trong cải cách công vụ. “Trước đây, chúng ta đánh giá cán bộ nặng về hình thức: Có vi phạm không, có chấp hành đúng quy trình không... Nhưng không trả lời được câu hỏi quan trọng nhất: Cán bộ, công chức đó có làm việc hiệu quả không? Có đem lại sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp không”, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nêu. Theo ông Cường, KPI chính là công cụ để đo lường điều đó - tức là, kết quả cuối cùng người cán bộ mang lại là gì. “Anh phụ trách phát triển doanh nghiệp, vậy đã tháo được bao nhiêu nút thắt, tạo ra bao nhiêu cơ hội? Anh phụ trách cải cách thủ tục hành chính, vậy người dân, doanh nghiệp có bớt phiền hà không”, ông nêu vấn đề. Từ đó, đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội cho rằng, nếu làm quyết liệt và minh bạch trong đánh giá cán bộ qua KPI sẽ thúc đẩy chuyển đổi tư duy từ quản lý sang phục vụ. “Nhà nước không chỉ ban hành mệnh lệnh, mà phải kiến tạo môi trường cho người dân, doanh nghiệp phát triển. Khi cán bộ được đánh giá bằng kết quả thực sự, khi bộ máy biết lắng nghe người từ thực tiễn như doanh nhân, chúng ta sẽ có một nền hành chính gần dân, sát thực tiễn và năng động hơn”, ông Cường nói. Đánh giá cao quy định trên, ông Tô Văn Tám cho rằng, đây là cách làm phù hợp và tiến bộ, thay vì đánh giá chung chung, cần đo lường hiệu quả công việc bằng kết quả cụ thể. Theo ông, KPI giúp các cơ quan, đơn vị biết rõ cán bộ, công chức nào hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỗ nào cần cải thiện. Không chỉ vậy, việc kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong phân tích dữ liệu, đo lường kết quả công tác sẽ giúp đánh giá khách quan hơn, và nâng cao tính minh bạch. VĂN KIÊN GIỮ CHÂN NGƯỜI CÓ NĂNG LỰC, CỐNG HIẾN Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố, hướng dẫn thực hiện Nghị định 178/2024 và Nghị định 67/2025. Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi xem xét, giải quyết chính sách, chế độ với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, Bộ Nội vụ lưu ý tập trung giải quyết chính sách với 4 nhóm đối tượng: Nhóm còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; nhóm không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; nhóm không đáp ứng về trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm hiện đảm nhiệm; nhóm sức khỏe không đảm bảo nên ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc. Ngược lại, Bộ Nội vụ cũng đề nghị quan tâm giữ chân những cán bộ, công chức, viên chức còn từ 10 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu có năng lực công tác, có nhiều thành tích, cống hiến. Các bộ, ban, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi nhận được đơn xin nghỉ việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải giải quyết kịp thời, nhanh chóng và đúng quy định. GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP XIN NGHỈ VIỆC NGAY Bộ Nội vụ lưu ý, các cơ quan, đơn vị bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính theo quy định tại Nghị định 178, sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67. Qua đó, cần chủ động cân đối, bố trí nguồn kinh phí để kịp thời chi trả chính sách, chế độ cho các trường hợp đã có quyết định nghỉ việc. Trong trường hợp gặp khó khăn về nguồn kinh phí, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Theo đó, trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Nội vụ lưu ý, nếu cán bộ, công chức, viên chức có nguyện vọng nghỉ việc ngay thì cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ vào quy định để xem xét, quyết định cho nghỉ việc ngay và được hưởng ngay chính sách, chế độ theo Nghị định 178, sửa đổi bổ sung tại Nghị định 67. Theo Bộ Nội vụ, các căn cứ để xem xét, quyết định là nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và đề án tổng thể sắp xếp các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải thể, chấm dứt hoạt động, nếu cán bộ, công chức viên chức, người lao động có nguyện vọng nghỉ việc thì người đứng đầu cơ quan cùng với cấp ủy, chính quyền cùng cấp xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. LUÂN DŨNG Giải quyết chính sách nghỉ trước tuổi 4 nhóm cán bộ, công chức Nhóm còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu; nhóm không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, sức khỏe không đảm bảo... được Bộ Nội vụ đề nghị lưu ý tập trung giải quyết chế độ, chính sách nghỉ trước tuổi. Tập trung giải quyết chính sách với 4 nhóm đối tượng nghỉ trước tuổi (Ảnh minh họa) “Trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, nếu số biên chế có mặt thấp hơn khung biên chế theo quy định của cấp có thẩm quyền thì chỉ xem xét, giải quyết nghỉ việc với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc không đủ tiêu chuẩn cán bộ, công chức (cấp xã mới)”. BỘ NỘI VỤ Nâng cao hiệu quả đánh giá, xếp loại công chức Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) thể hiện tư duy đổi mới, tạo hành lang pháp lý đồng bộ công tác quản lý công chức theo hướng năng động, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của người dân, doanh nghiệp. Luật đã làm rõ phương thức đánh giá, xếp loại chất lượng công chức trên cơ sở theo dõi, đánh giá thường xuyên, liên tục, đa chiều, định lượng bằng các tiêu chí cụ thể gắn với tiến độ, số lượng, chất lượng của kết quả, sản phẩm theo vị trí việc làm. Căn cứ vào kết quả đánh giá, các cơ quan Nhà nước thực hiện khen thưởng, chế độ thu nhập tăng thêm, tiền thưởng hoặc xem xét bố trí vào vị trí việc làm thấp hơn hoặc cho thôi việc để sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ra khỏi bộ máy. QUẢN CHẤT LƯỢNG Theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, đề xuất rất phù hợp với xu hướng. Từ đề xuất này, cơ quan chức năng cần xây dựng tiêu chí, thủ tục, quy trình tiếp nhận tuyển dụng nhân tài vào bộ máy nhà nước. Quy trình xây dựng tốt để lựa chọn người có năng lực khác biệt, tránh việc quan điểm mở nhưng thực tế có một số “khóa cửa” khiến người tài không lách được qua khe cửa hẹp. “Khi tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, chúng ta không xét nguồn gốc, giới tính mà cần căn cứ trên năng lực thực hiện, kết quả công việc có thể đáp ứng. Chúng ta cần có quy trình khác biệt. Người có khả năng cần được tham dự công việc, khuyến khích năng động sáng tạo. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức cũng như tháo bỏ rào cản như trong kinh doanh (người dân được làm những gì pháp luật không cấm)”, luật sư Đức cho biết. TS Phan Phương Nam (Đại học Luật TPHCM) cho rằng, thu hút nhân tài phục vụ bộ máy nhà nước là quyết định phù hợp. Nhưng ở góc độ nào đó, cần có cơ chế hợp lý để nhân tài hoạt động. Đầu tiên, khi kêu gọi họ về làm việc trong Nhà nước, việc chi trả đảm bảo bù đắp công sức đã bỏ ra. Cơ quan chức năng tính toán yếu tố bảo mật thông tin, bởi nhân tài nắm thông tin nhất định nhưng không phải công chức nhà nước, chỉ làm việc theo hợp đồng tạm thời, cần có cam kết bảo mật nhà nước. Cơ chế của cơ quan nhà nước không giống cơ chế doanh nghiệp. Khi mời nhân tài về, cơ chế quản lý cần được sửa đổi, ví dụ không quản lý thời gian, số lượng mà dựa vào chất lượng. Có thể, nhân tài vừa làm tư nhân vừa làm Nhà nước. Ví dụ, có thể tính đến việc giao cho nhân tài xây dựng nghị định, thông tư và quản lý chất lượng sản phẩm, thay vì bắt buộc thời gian”, TS Nam đề xuất. NGHIÊM HUÊ - NGỌC LINH “Nhà nước cần xem xét về tài chính với nhân tài, không phải trả tiền mà cân nhắc ưu đãi giảm thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng này. Nhà nước có thể trả ít hơn nhưng cần ưu đãi về thuế. Khi thực hiện được các yếu tố này mới đảm bảo được thu hút nhân tài”. TS PHAN PHƯƠNG NAM, Đại học Luật TPHCM

4 nThứ Tư n Ngày 25/6/2025 XÃ HỘI NGÓN NGHỀ BÁN MỸ PHẨM KÉM CHẤT LƯỢNG Để chiêu dụ người tham gia hệ thống bán mỹ phẩm đa cấp, Boss, CEO (danh xưng người bán mỹ phẩm tự nhận để quảng bá-PV) xây dựng giáo trình huấn luyện chi tiết. PV Tiền Phong trở thành “lính mới” của một số hệ thống bán mỹ phẩm MS, Cỏ cây H.L, H.P, P.L… để tận thấy ngón nghề bán mỹ phẩm. Việc đào tạo bán hàng thông qua phần mềm online (trực tuyến) với chiến lược như: Soi da miễn phí, nữ hoàng bán lẻ, Ngày mồng 1… Tại buổi đào tạo bán lẻ, CEO Phương Lan (tên nhân vật được thay đổi) của mỹ phẩm M.S hướng dẫn: Liệt kê 50 người thân quen (gồm: bố mẹ, anh chị em, cô dì chú bác của mình, chồng/vợ, bạn cũ, bạn mới, bạn của chồng/ bạn của vợ). Tiếp theo, “quăng lưới, úp sọt” khách hàng với chiêu thức mời mở hàng, xử lý lời từ chối. Boss Phương Lan mở đầu buổi đào tạo online: Chiến lược gọi mời mở hàng áp dụng cho ngày mồng 1 hằng tháng và người bán đơn hàng đầu tiên. Sát mồng 1, lên danh sách khách hàng (gồm tên, số điện thoại, địa chỉ) để gọi điện hỏi thăm, tặng sản phẩm, tạo sự gần gũi, yêu quý. Khi gọi điện khách hàng, hãy nâng cao họ và công dụng, giá trị sản phẩm định bán. Tặng quà cho khách hàng với phương châm “của cho không bằng cách cho”, để khách hàng không thể từ chối và cảm thấy yêu quý mình. “Ví dụ, tôi gọi cho cô ruột, chào mời: Công ty con vừa ra sản phẩm mới tuyệt vời. Nhận sản phẩm về, con nhớ đến cô đầu tiên và mong được dành tặng sản phẩm để cô dùng thử trải nghiệm”, Phương Lan nói. Tiếp mạch, Phương Lan hướng dẫn cách nâng tầm sản phẩm. Như sản phẩm uống T.D.L: “Con vừa ra sản phẩm tuyệt vời, vừa tăng sinh collagen, giảm nhăn lão hoá, đào thải độc tố, cơ thể, móng tay móng chân, tóc da khoẻ hơn. Cô ở nhà nấu ăn có thể nấu tảo ăn, 1 gói tảo nhỏ có thể bằng 1kg rau. Khi sản phẩm này ra, con nghĩ ngay đến cô. Cô là người đầu tiên con gọi khi có sản phẩm. Sản phẩm này tốt lắm, con dùng rồi. Đây là tấm lòng con dành tặng cô. Bao giờ cô ở nhà con mang sang cho cô, con pha giúp cô luôn”. “Hãy phục vụ khách hàng, họ sẽ yêu quý mình, để lần sau mời mua hàng không nỡ từ chối. Trước khi bán được hàng, chúng ta phải cho đi, quan tâm khách hàng trước. Tự nhiên 1-2 tháng không tương tác mà ngày mồng 1 gọi điện mời mua sẽ không ai mua hàng”, Phương Lan đúc kết. Công thức bán hàng ngày mồng 1 gồm: Gọi điện mời mở hàng vào khung giờ buổi trưa (sau 11h) và buổi tối (sau 20h). Với danh sách 30 người quen, tôi được hướng dẫn gọi cho 15 người vào buổi trưa xin vía may với câu hỏi công thức như: “Hôm nay là mồng 1, con thấy cô người xởi lởi, dễ tính, con kinh doanh nên cũng tín và mong cô mở hàng giúp con. Cô mua mở hàng, con tặng thêm quà bằng đúng tiền lãi. Sản phẩm này con không lãi đồng nào của cô cả, chủ yếu là con muốn xin vía may của cô. Công thức cho cuộc gọi tối mồng 1 gồm: Hàng ế quá, cả ngày không bán được gì và nhờ mở hàng xin vía may. “Chúng ta nói vậy nhưng thực tế không phải. Ví dụ bán sản phẩm cao nám 799.000 đồng, tặng sản phẩm tảo (giá vài chục nghìn đồng) hoặc mặt nạ ủ trắng. Bạn cứ bốc phét giá sản phẩm 100.000 đồng trích từ tiền lãi mua”, CEO Phương Lan tiết lộ. “CÔNG THỨC” XỬ LÝ LỜI TỪ CHỐI MUA HÀNG Lính mới như chúng tôi được hướng dẫn nghệ thuật bám đuổi khi khách hàng từ chối mua hàng (như: chưa dùng mỹ phẩm bao giờ, sợ hỏng da, không có tiền). Với tình huống gọi điện mời mua hàng, gặp những lời từ chối như: Cô/chị không dùng mỹ phẩm bao giờ/ sợ hỏng da/sợ bôi cái gì lên mặt. Trong trường hợp này, không thuyết phục theo kiểu như: mỹ phẩm thiên nhiên, bôi không sao sẽ không ai tin. Thay vào đó, thuyết phục theo công thức: “Con có hơn 60 sản phẩm mẫu mã đa dạng, về làm đẹp, chức năng và làm sạch và thiên nhiên 100%. Trong nhà cô không dùng mỹ phẩm nhưng vẫn dùng dầu gội đầu đúng không ạ? Thay vì cô ra quán mua, trong ngày mồng 1, cô mua ủng hộ con và con tặng quà cho cô bằng tiền lãi của con luôn, con chỉ xin vía may của cô. Sản phẩm này rẻ lắm, chỉ khoảng 200.000 đồng nhưng cô dùng được 3-4 tháng. Tính ra cô chỉ mất 1.000-2.000 nghìn đồng mỗi ngày”. “Bán mà như không bán. Mình đang lãi rất nhiều từ sản phẩm của khách. Với mức chiết khấu đại lý, mình lãi đến 50% giá bán sản phẩm nhưng phải làm cho khách hàng nghĩ, mình không được lời và lấy được sự thương mến của khách”, Phương Lan nói. Với lời từ chối không có tiền, chưa có lương, sẽ hỏi về ngày nhận lương. Ví dụ khách trả lời mồng 10, sẽ chốt: “Nay mồng 1, chị cứ chốt lấy hàng để nhận quà tặng ưu đãi, tặng vía may cho em rồi ngày mồng 10 em mang hàng vào cho chị. Chị không mở hàng, cả tháng em đen đủi, tội nghiệp em lắm”. Các kịch bản quen thuộc như mời khách đi soi da trải nghiệm với phương châm “đánh nhầm còn hơn bỏ sót”; mua hàng bằng cảm xúc, kết nối, mời rủ khách hàng, đợi khách hàng để cảm xúc lên cao sẽ tham gia hệ thống. Công thức “số 21”, một con gà ấp 21 ngày sẽ nở, người mới bán hàng phải lặp đi lặp lại hoạt động, tạo hiệu ứng giả. Ban đầu, chưa bán được hàng, người bán đăng ảnh nhập hàng, hàng đi tiền về trên trang cá nhân để đánh bóng. XOÁY SÂU VÀO NỖI ĐAU DA XẤU Trong vai bà mẹ bỉm sữa muốn đặt gia công, xây dựng thương hiệu mỹ phẩm của cá nhân, qua tài khoản Zalo, tôi được người tự xưng là Boss H, chủ thương hiệu mỹ phẩm H.P, “chia sẻ” những bí kíp. Theo Boss H, Boss làm mỹ phẩm sẽ giàu nếu làm lâu dài với hệ thống phân phối ổn định. Sản phẩm đánh vào nỗi đau như kem nám, serum mụn bán chạy nhất. “Nám sẽ không hết hẳn. Nám hết rồi sẽ mọc ra do bên trong cơ thể bài tiết, khách đã dùng kem nám sẽ phải dùng mãi. Nếu dừng, nám đen trở lại. Kem nám không thể trị nám mà chỉ làm mờ, hoạt chất gây ức chế melanin. Khách không dùng kem, nám rõ hơn nên phải sử dụng thường xuyên”, Boss H tiết lộ. Việc hướng sản phẩm đánh vào nỗi đau của khách được hệ thống mỹ phẩm đa cấp đưa vào “giáo trình” đào tạo chốt đơn khi trao đổi với khách. Tại buổi đào tạo online bán lẻ (tháng 11/2021) của Hệ thống Chiến binh lửa bùng nổ của hệ thống mỹ phẩm thương hiệu R.W, CEO Ngô Thúy H. hướng dẫn kể câu chuyện đồng cảm khách hàng. H. hướng dẫn: Tư vấn sản phẩm trị mụn, mình nói: trước đây, da của em cũng nhiều mụn, lỗ chân lông to, da không đều màu. Da xấu, em không tự tin. Em đi với người yêu, người ta cứ bảo, thằng này đẹp trai, người yêu xấu quá. Chúng ta phải đánh vào sự tự ti của khách hàng và sau đó là đồng cảm. Từ đó để khách hàng cảm thấy cần phải dùng mỹ phẩm. “Truyền thông hút khách nhưng phải tránh bị phạt, mỹ phẩm kem nám, trên vỏ hộp quảng cáo không dùng từ “trị nám”. “Mỹ phẩm nói từ trị và đặc trị sẽ bị báo chí đập ngay. Em phải ghi là ức chế sắc tố, ghi tên kem nám, kem mụn. Khi mới làm, không có ai tư vấn, chị ghi là kem trị mụn, kem trị nám, khi đó họ không đụng đến. Khi mình nổi tiếng, cơ quan chức năng sẽ quan tâm, lục lại mọi thứ vi phạm để đòi tiền”, Boss H nói. Để hút khách hàng, sản phẩm Boss đặt tên gọi như Vua nám khi quảng bá, tuy nhiên trên bao bì sản phẩm được “đội ngũ pháp lý” lược bỏ. Sản phẩm tắm trắng, quảng bá hấp trắng cho khác biệt và ghi bao bì ủ trắng. Những chiêu trò này được hầu hết hệ thống mỹ phẩm đa cấp tập hợp thành “cẩm nang” truyền dạy cho người bán hàng trong hệ thống. Nhiều hệ thống của công ty mỹ phẩm PV Tiền Phong thâm nhập đều áp dụng. (còn nữa) NHÓM PHÓNG VIÊN Từ nhà máy gia công, mỹ phẩm kém chất lượng tràn lên mạng xã hội, được hệ thống bán mỹ phẩm đa cấp quảng bá rầm rộ. Ngón nghề bán mỹ phẩm như vòi bạch tuộc bủa vây người tiêu dùng, với chiêu trò phổ biến: Bám đuổi, úp sọt khách hàng, đánh vào nỗi đau phụ nữ da xấu (thâm nám, nhiều mụn)… BÁT NHÁO THỊ TRƯỜNG MỸ PHẨM Kỳ 2: Kỹ nghệ úp sọt người tiêu dùng Tổ chức buổi soi da - một trong các chiến lược của Boss mỹ phẩm Mỗi năm có khoảng 40.000 số tiếp nhận mỹ phẩm (sản xuất trong nước và nhập khẩu) được cơ quan chức năng quản lý thông qua. Mỹ phẩm sản xuất trong nước sẽ do Sở Y tế địa phương xét duyệt hồ sơ công bố. Hầu hết mỹ phẩm được Boss bán có đủ hồ sơ, giấy tờ nhưng khi cơ quan chức năng vào cuộc, nhiều sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu huỷ do vi phạm. Trong cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thành lập 5 tổ kiểm tra đột xuất 38 cơ sở dược và mỹ phẩm. Trong đó, 13 cơ sở sản xuất mỹ phẩm, 7 cơ sở kinh doanh, công bố mỹ phẩm. Sau khi kiểm tra, có 17 cơ sở có hành vi vi phạm. Cục Quản lý Dược xử lý theo thẩm quyền, chuyển thông tin đến các cơ quan chức năng để xử lý. Theo báo cáo ban đầu, các sở y tế 20 tỉnh, thành phố trên cả nước kiểm tra 865 cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm; phát hiện 48 cơ sở vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 534 triệu đồng. Tình trạng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tập trung ở cơ sở bán lẻ, bán trên môi trường thương mại điện tử. N.LINH Gần 40% cơ sở dược, mỹ phẩm vi phạm

5 n Thứ Tư n Ngày 25/6/2025 KINH TẾ THU HÚT NHIỀU GIA ĐÌNH TRẺ VAY MUA NHÀ Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 28/5, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt hơn 16,6 triệu tỷ đồng, tăng 6,32% so với đầu năm. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, riêng tín dụng bất động sản, quý I năm nay ghi nhận mức tăng 7,49%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng chung toàn thị trường 3,91%. Đà tăng tích cực này phản ánh sự cải thiện đồng thời từ cả phía cung và cầu, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục duy trì ở mức thấp. Một điểm sáng nổi bật là tín dụng dành cho nhà ở xã hội đã bật tăng trở lại sau giai đoạn điều chỉnh. Tính đến cuối tháng 4, tổng dư nợ tín dụng nhà ở xã hội đạt 2.764 tỷ đồng, tăng 4,84% so với tháng trước, mức tăng cao nhất trong 3 tháng gần đây (tháng 3 tăng 1,7%, tháng 2 giảm 2,55%). Sự hồi phục ấn tượng này đến từ việc các ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai sản phẩm tín dụng ưu đãi dành cho người thu nhập thấp. Các gói vay linh hoạt về kỳ hạn, lãi suất cạnh tranh, phù hợp khả năng chi trả của người lao động đã tạo thêm động lực cho khách hàng tiếp cận nhà ở, đồng thời thúc đẩy dòng vốn chảy mạnh hơn vào phân khúc nhà ở xã hội. Bên cạnh các gói vay nhà ở xã hội truyền thống, nhiều ngân hàng đã và đang triển khai chương trình tín dụng mới hướng đến người trẻ như gói vay dành riêng cho người dưới 35 tuổi, góp phần giải bài toán an cư lạc nghiệp cho lực lượng lao động trẻ, nhất là tại Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng… Một phó giám đốc chi nhánh ngân hàng thuộc Big4 tại Hải Phòng cho biết: “Mức lãi suất 5,5% cố định trong vòng 3 năm thu hút nhiều gia đình trẻ vay mua nhà và giải ngân mạnh từ đầu tháng 5 đến nay. Hiện tại, giá nhà ở Hải Phòng thấp hơn nhiều so với các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM nên việc giải ngân tại các chi nhánh tăng mạnh”. CHƯA “QUÁ NÓNG” Tín dụng bất động sản tiếp tục giữ vị trí then chốt trong danh mục cho vay của các ngân hàng. Triển vọng thị trường bất động sản trong nửa cuối năm 2025 được đánh giá là tương đối tích cực khi mặt bằng lãi suất vẫn duy trì ở mức thấp, hành lang pháp lý ngày càng được hoàn thiện... Tuy nhiên, đà phục hồi này cũng kéo theo một số cảnh báo. Mức giá nhà ở nhiều khu vực hiện vẫn cao hơn đáng kể so với thu nhập bình quân của người dân đô thị, đặc biệt là nhóm người mua nhà lần đầu. Nếu không được kiểm soát hợp lý, sự chênh lệch giữa giá cả và khả năng chi trả có thể dẫn đến nguy cơ mất cân đối cung - cầu trong trung hạn. Do đó, cơ cấu thị trường cần được điều chỉnh theo hướng tập trung vào nhu cầu thực, với mặt bằng giá hợp lý và sản phẩm phù hợp với khả năng thanh toán. TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia Đại học Kinh tế TPHCM, cho rằng, sau giai đoạn trầm lắng, thị trường bất động sản đã có tín hiệu phục hồi tích cực nên dư nợ tín dụng bất động sản tăng mạnh song chưa đến mức “quá nóng”. Tuy nhiên, ông Huân lưu ý, dù các ngân hàng đều có chiến lược phân bổ tín dụng theo định hướng kinh doanh và giải pháp quản lý rủi ro, song tỷ trọng tín dụng dành cho bất động sản quá lớn và kéo dài cũng sẽ ảnh hưởng đến nguồn lực dành cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế. “Do đó, cần đẩy nhanh thực thi các gói tín dụng cho những lĩnh vực khác, như gói 500.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng chiến lược. Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ tín dụng tích cực cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là xuất khẩu để thúc đẩy dòng tín dụng lành mạnh và hỗ trợ phát triển kinh tế bền vững”, ông Huân nói. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, lưu ý, hiện tại, hơn 50% vốn của các doanh nghiệp bất động sản đến từ tín dụng ngân hàng, trong khi ngân hàng lại lấy vốn ngắn hạn cho vay dài hạn, gây rủi ro lớn đối với hệ thống tài chính. Theo ông Đính, việc khơi thông nhiều kênh dẫn vốn khác như trái phiếu, tín phiếu, quỹ đầu tư, quỹ phát triển rất cần thiết. Những quỹ này đã được bàn bạc từ hơn 10 năm trước, thế nhưng các rào cản pháp lý khiến việc triển khai gặp khó khăn. NGỌC MAI Mặt bằng lãi suất thấp, “room” tín dụng cao khiến tốc độ tăng trưởng tín dụng gia tăng. Tín dụng chảy mạnh vào bất động sản, là động lực tăng trưởng nhưng chưa “quá nóng”. Theo chuyên gia, mặt bằng lãi suất thấp, “room” tín dụng cao khiến tín dụng đổ vào bất động sản tăng mạnh “Cần đẩy nhanh thực thi các gói tín dụng cho những lĩnh vực khác, như gói 500.000 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng chiến lược. Tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ tín dụng tích cực cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là xuất khẩu để thúc đẩy dòng tín dụng lành mạnh”. TS NGUYỄN HỮU HUÂN, chuyên gia Đại học Kinh tế TPHCM Sáng 24/6, Quốc hội nghe tờ trình về việc xử lý nguồn thu hồi nợ của các chương trình tín dụng chính sách do ngân sách nhà nước cấp đã hết thời gian thực hiện tại Ngân hàng Chính sách xã hội. GẦN 1,1 TRIỆU HỘ ĐƯỢC TIẾP CẬN NGUỒN VỐN Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, từ năm 2008 đến 2017, ngân sách nhà nước đã cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng, để cho vay đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, cho vay nhà ở, cho vay hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Theo ông Thắng, việc triển khai các chương trình nêu trên đã giúp gần 1,1 triệu hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn; hơn 11.000 người được vay vốn đi xuất khẩu lao động, gần 700.000 lượt khách hàng được vay vốn chương trình nhà ở xã hội… Theo Ngân hàng Chính sách xã hội, nhu cầu vốn vay của chương trình đến hết năm 2025 là tương đối lớn, trên 31.000 tỷ đồng. Từ đó, ngân hàng này kiến nghị cho phép sử dụng nguồn vốn đã thu hồi và tiếp tục thu hồi trong thời gian tới để cho vay chương trình nhà ở xã hội. Nhấn mạnh sự cần thiết, cấp bách của chương trình này, Chính phủ đề xuất cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền đã cấp cho 10 chương trình tín dụng chính sách (hơn 6.000 tỷ đồng), để cho vay các chương trình tín dụng tại ngân hàng này. KHÔNG ĐỂ XẢY RA TRỤC LỢI CHÍNH SÁCH, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, trong thời gian qua, ngân sách nhà nước đã bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách được Quốc hội quyết định. Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ và nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách. Do vậy, việc bố trí ngân sách cho ngân hàng này thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách là cần thiết. Từ đó, cơ quan thẩm tra kiến nghị bổ sung vào Nghị quyết chung Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV nội dung: Cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội được tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền hơn 6.000 tỷ đồng kể trên để cho vay các chương trình tín dụng theo đề nghị của Chính phủ. Chính phủ chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục thu hồi đầy đủ các khoản cho vay chưa thu hồi theo quy định pháp luật để thực hiện cho vay các chương trình tín dụng chính sách. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội quản lý, sử dụng, cho vay đúng quy định, đảm bảo thực hiện được mục tiêu của các chương trình cho vay, không để xảy ra trục lợi chính sách, thất thoát, lãng phí, tiêu cực. LUÂN DŨNG 6.000 tỷ đồng vốn tiếp tục giúp hộ nghèo đổi đời Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, các chương trình tín dụng chính sách đã giúp gần 1,1 triệu hộ nghèo, cận nghèo, các đối tượng chính sách khác tiếp cận được nguồn vốn Chính phủ đề xuất cho phép Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục sử dụng toàn bộ số tiền đã cấp cho 10 chương trình tín dụng chính sách (hơn 6.000 tỷ đồng), để cho vay các chương trình tín dụng tại ngân hàng này. Tín dụng chảy mạnh vào bất động sản Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, đến 30/4 đã thu hồi được hơn 3.000 tỷ đồng và dư nợ còn lại tiếp tục phải thu hồi hơn 2.900 tỷ đồng.

6 n Thứ Tư n Ngày 25/6/2025 KHOA GIÁO Sở GD&ĐT Bình Thuận vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và đưa cán bộ coi thi ra huyện đảo Phú Quý bằng tàu cao tốc. Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Thuận, cho biết, tàu cao tốc đã rời cảng Phan Thiết mang theo toàn bộ đề thi cùng cán bộ, giám thị làm nhiệm vụ tại điểm thi trên đảo Phú Quý. Đây là năm thứ năm huyện đảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh không phải di chuyển vào đất liền. Công tác vận chuyển đề thi được thực hiện nghiêm ngặt theo đúng quy định, có sự giám sát của lực lượng công an. Năm nay, Phú Quý có 283 thí sinh đăng ký dự thi, với 12 phòng thi đặt tại Trường THPT Ngô Quyền, sẽ có 37 giám thị coi thi tại điểm thi trên đảo Phú Quý. Ông Nguyễn Hải Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, cho biết, tàu cao tốc đã cập cảng Phú Quý, đề thi được chuyển ngay về khu vực bảo quản có gắn camera giám sát 24/24, lực lượng công an túc trực liên tục và đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ. Hội đồng thi tại đảo Phú Quý sẽ chính thức làm việc từ ngày 25/6. Sau khi hoàn tất kỳ thi, toàn bộ bài thi và đoàn cán bộ, giám thị sẽ được đưa trở lại đất liền bằng tàu cao tốc. BÌNH AN GIẢI TỎA LO ÂU Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Trưởng khoa Tâm thần Nhi lão niên - Bệnh viện Tâm thần Nghệ An khuyên thí sinh chuẩn bị nền tảng sức khỏe tâm thần (tâm lí - tâm thần - tinh thần) thật tốt. Nhiều phương pháp đơn giản nhưng được chứng minh có hiệu quả như thay đổi lối sống bằng cách ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, loại bỏ các chất gây nghiện. Thực hiện thói quen ngủ đủ 7-8 tiếng mỗi ngày giúp tăng cường trí nhớ và tăng hiệu quả cho các hoạt động trí não. Thí sinh nên tránh căng thẳng quá mức và kéo dài, chia sẻ cảm xúc một cách lành mạnh. Các phương pháp nghỉ ngơi ngắt quãng 25-5 (25 phút học và 5 phút nghỉ ngơi hoàn toàn), 4515 giúp giảm thiểu căng thẳng kéo dài, đảm bảo đủ thời gian nghỉ ngơi hay đủ thời gian ngủ giúp cho bộ não phục hồi. Dù thí sinh có thói quen tốt nhưng lo lắng vẫn là một phần của cuộc sống. Một số tình huống căng thẳng như thi cử sẽ đến cùng với nhiều triệu chứng gây cảm giác khó chịu và ảnh hưởng ngắn hạn trong thời điểm đó. Nếu thí sinh cảm thấy quá căng thẳng, hãy thử các kĩ thuật như thở chậm, hít vào 4 giây, giữ hơi thở 2 giây, thở ra trong 4 giây, giữ hơi thở 2 giây, lặp lại những hơi thở chậm trong 1-2 phút và có thể tiếp tục nếu còn lo lắng cao. Đánh lạc hướng bản thân chính là phương pháp làm một điều gì khác thay vì lo lắng cho kì thi, có thể đi dạo, đọc sách, nói chuyện với mọi người; thay vì lo lắng thái quá, hãy lập kế hoạch, đưa ra giải pháp để lấy lại bình tĩnh. Nếu vấn đề thí sinh gặp phải quá mức, kéo dài hoặc ảnh hướng lớn đến cuộc sống và kì thi, có thể cần sự tư vấn từ các chuyên gia về sức khoẻ tâm lí - tâm thần để có phương án tốt nhất. PGS.TS Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), nói rằng, thí sinh và gia đình cần giữ tinh thần tích cực và ổn định, bình thường hóa lo âu, không nên tự tạo thêm áp lực. Tự nhủ những điều tích cực khi thấy mình lo lắng: “Mình đã chuẩn bị tốt”, “Mình chỉ cần bình tĩnh là sẽ làm được”, “Không cần hoàn hảo, chỉ cần hết mình”. Ông Nam khuyên thí sinh không nhồi nhét kiến thức mới tại thời điểm này, thay vào đó, hãy nghỉ ngơi. Thí sinh chỉ nên ôn tập nhẹ nhàng, có thể ôn theo sơ đồ tư duy, tóm tắt, mỗi ngày nên chọn 2-3 môn để ôn, mỗi môn không quá 2 tiếng. ĐỪNG ĐỂ “VIỆT VỊ” TRONG PHÒNG THI Tại hội nghị tập huấn công tác coi thi do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lí thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, đưa ra một số lưu ý, để tránh tình trạng mất điểm hoặc “việt vị”. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ số báo danh, thông tin của bản thân vào đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy nháp. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kĩ số trang, chất lượng các trang in và mã đề thi ở từng trang bảo đảm thống nhất đối với các môn thi trắc nghiệm. Nếu phát hiện đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ, thí sinh phải báo cáo ngay với giám thị, chậm nhất 5 phút từ thời điểm bắt đầu tính giờ làm bài. Đối với bài thi trắc nghiệm, ông Bình đặc biệt lưu ý thí sinh phải điền chính xác và đủ thông tin vào các mục trống ở phía trên phiếu trả lời trắc nghiệm, đối với số báo danh phải ghi đầy đủ và tô đủ phần số (kể cả các số 0 ở phía trước); điền chính xác mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi. Phải làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi tô ô lựa chọn. Thí sinh phải kiểm tra đề thi để bảo đảm có đủ số lượng câu hỏi, số trang như đã ghi trong đề và tất cả các trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề thi. Không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài. Khi hết giờ, phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm cho giám thị và kí tên vào hai phiếu thu bài thi. Trong ngày làm thủ tục dự thi, thí sinh lưu ý có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước công dân/hộ chiếu và nhận thẻ dự thi. Nếu thấy có những sai sót về thông tin cá nhân, phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lí kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân/hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lí. Ông Bình đặc biệt nhấn mạnh, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm thi sẽ không được dự thi buổi thi đó. NGHIÊM HUÊ Thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ẢNH: NGHIÊM HUÊ Bác sĩ khuyên thí sinh chuẩn bị nền tảng sức khỏe tâm thần thật tốt. Cán bộ giáo dục liệt kê những sơ suất khiến thí sinh dễ mất điểm, thậm chí không được dự thi. Điểm thi THPT tại đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận Chuyên gia gợi ý thí sinh nên chuẩn bị tâm thế thi cử bằng cách tập mô phỏng buổi thi: Thử làm đề trong khung giờ thi thật để làm quen với nhịp sinh học và phân bổ thời gian. Đừng so sánh với bạn bè, việc này chỉ khiến bản thân thêm hoang mang; thí sinh lên kế hoạch cho ngày thi như việc di chuyển, ăn sáng, vật dụng mang theo… Điểm thi tốt nghiệp THPT đặc biệt Lời dặn dò “gan ruột” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT Hàng nghìn giảng viên lên đường “gác thi” Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ ra quân lên đường làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại Hà Nam. Số lượng cán bộ, giảng viên thực hiện nhiệm vụ là 56 người. Đây là những người đã được tập huấn, kiểm tra đạt yêu cầu nghiệp vụ thanh tra. Trước đó, ĐH Kinh tế Quốc dân đã làm việc với Sở GD&ĐT Hà Nam về phối hợp triển khai công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT cũng như khảo sát nơi ăn chốn ở. 73 cán bộ, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội đã được tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. TS Hoa Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường, khẳng định, kì thi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là sứ mệnh, cơ hội thể hiện tinh thần trách nhiệm, đồng hành của nhà trường. Thạc sĩ Nguyễn Thành Công, Phó Trưởng phòng Quản trị ĐH, Trường ĐH Ngoại ngữ, lưu ý, việc triển khai nghiêm túc theo tinh thần “4 đúng”, “3 không” là những nguyên tắc cốt lõi đảm bảo kì thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và hiệu quả. Trong đó, “4 đúng” bao gồm: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; đúng và đủ quy trình; đúng vị trí, đúng chức trách nhiệm vụ; đúng thời điểm để xử lý kịp thời các tình huống bất thường. “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không tạo áp lực, căng thẳng quá mức; không tự ý xử lý các sự cố vượt quá thẩm quyền. Hai nguyên tắc cần được phát huy mạnh mẽ trong kì thi năm nay là: Phát huy tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ tổ chức thi; phát huy ý thức tự giác, tuân thủ quy chế của thí sinh. Đây là hai yếu tố làm nên sự thành công trọn vẹn cho một kỳ thi có quy mô và sức ảnh hưởng lớn. Năm nay, số lượng cán bộ, giảng viên các trường ĐH tham gia công tác kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tương đương năm trước (khoảng 7.000-8.000 người). Những trường được phân công kiểm tra tại các tỉnh ngoài đều tổ chức đưa cán bộ đi làm nhiệm vụ từ hôm 24/6 để đảm bảo chủ động tập huấn công tác coi thi và làm thủ tục cho thí sinh đến dự thi. HOA BAN Hôm nay, 25/6, hơn 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hàng nghìn giảng viên đại học lên đường đến các địa phương thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác coi thi.

