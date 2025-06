Bao Tien Phong

Saná g 21/6, taiå Trung têm Höiå nghõ quöcë gia (Haâ Nöiå ), Ban Tuyïn giaoá va â Dên vênå Trung ûúng, Böå Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch, Höiå Nha â baoá Viïtå Nam phöië húpå tö í chûcá tronå g thï í Lï î ky ã niïmå 100 nùm Ngayâ Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). NGONÅ LÛAÃ TINH THÊNÌ DÊNÎ DÙTÆ , ANÁ H SANÁ G CHÓ HÛÚNÁ G TÛÚNG LAI Dû å va â phatá biïuí chó àaoå taiå lï î kyã niïmå , Töní g Bñ thû Tö Lêm nhênë manå h: "Chuná g ta long tronå g tö í chûcá Lï î kyã niïmå 100 nùm Ngayâ Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam(21/6/1925 - 21/6/2025) - mötå thï ë ky ã àönì g hanâ h cunâ g dên töcå , mötå hanâ h trònh veã vang viïtë nïn bùnç g trñ tuï,å têm hönì dên töcå , bùnç g tinh thênì cacá h manå g tênë cöng, bùnç g sûå hy sinh cao caã va â bùnç g nö î lûcå khöng ngûnâ g nghó cuaã nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá cacá h manå g Viïtå Nam". Töní g Bñ thû Tö Lêm nhênë manå h: "Chùnå g àûúnâ g 100 nùm lõch sûã Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam la â minh chûná g sinh àönå g cho vai troâ to lúná cuaã ngoiâ butá trong sûå nghiïpå àêuë tranh gianâ h àöcå lêpå dên töcå , xêy dûnå g va â baoã vïå Tö í quöcë xa ä höiå chu ã nghôa. Khi chûa coá Àanã g, chûa coá chñnh quyïnì , baoá chñ laâ ngonå lûaã tinh thênì dênî dùtæ , àõnh hûúná g tû tûúnã g, àûúnâ g löië , la â aná h saná g chó hûúná g tûúng lai; têpå húpå quênì chuná g, xêy dûnå g chñnh àanã g, xêy dûnå g nhaâ nûúcá . Trong khoiá lûaã chiïnë tranh, baoá chñ la â vu ä khñ sùcæ bená , manå h hún cacá loaiå àanå bom, xe tùng, àaiå bacá , truyïnì taiã tinh thênì khaná g chiïnë , lonâ g qua ã camã va â khatá vonå g àöcå lêpå , kïu goiå toanâ dên töcå àêuë tranh giaiã phoná g va â thönë g nhêtë non söng. Trong xêy dûnå g, baoã vï å va â phatá triïní àêtë nûúcá , baoá chñ la â nhõp cêuì nöië giûaä Àanã g, Nha â nûúcá vúiá Nhên dên, la â diïnî àanâ tin cêyå cuaã nhên dên, laâ sûcá manå h, la â nguönì camã hûná g cho toanâ dên töcå trïn con àûúnâ g hûúná g túiá tûúng lai giauâ manå h, phönì thõnh, àöcå lêpå , tû å do, phatá triïní bïnì vûnä g". Trong suötë chiïuì daiâ cöng cuöcå àöií múiá àêtë nûúcá do Àanã g ta khúiã xûúná g va â lanä h àaoå , baoá chñ khöng chó laâ nhên chûná g ma â conâ la â lûcå lûúnå g trûcå tiïpë thucá àêyí tiïnë trònh caiã cacá h, mú ã cûaã va â höiå nhêpå quöcë tï.ë Baoá chñ àa ä gopá phênì quan tronå g trong viïcå hònh thanâ h va â phatá triïní mötå xa ä höiå dên chu,ã vùn minh, thöng tin àa chiïuì , trung thûcå , gopá phênì nêng cao dên trñ, taoå àönì g thuênå xa ä höiå va â tùng cûúnâ g kiïmí soatá quyïnì lûcå , gùnæ nhên dên vúiá Àanã g, Àanã g vúiá nhên dên. Töní g Bñ thû nïu, tûâ nhûnä g tú â baoá in thu ã cöng giûaä rûnâ g chiïnë khu àïnë nhûnä g cú quan baoá chñ àa phûúng tiïnå ngayâ nay, tûâ nhûnä g baiâ baoá viïtë tay dûúiá bom àanå àïnë nhûnä g phûúng tiïnå hiïnå àaiå ûná g dunå g cöng nghïå thöng tin, trñ tuï å nhên taoå , nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá cacá h manå g Viïtå Nam àa ä khùnè g àõnh banã lônh, trñ tuï,å dênë thên, saná g taoå , kiïn trung vúiá ly á tûúnã g, luön bamá satá àúiâ sönë g thûcå tiïnî , hoaâ chung húi thúã va â nhõp sönë g cuaã Nhên dên. Töní g Bñ thû khùnè g àõnh: "Baoá chñ cunä g la â lûcå lûúnå g chu ã cöng trong viïcå quanã g ba á hònh anã h àêtë nûúcá , con ngûúiâ Viïtå Nam ra thïë giúiá , thï í hiïnå sû å àoanâ kïtë va â tracá h nhiïmå cuaã Viïtå Nam vúiá banå be,â lûcå lûúnå g tiïnë bö å va â sû å phatá triïní cuaã thï ë giúiá ; baoá chñ la â phûúng tiïnå àïí lan toaã cacá gia á trõ vùn hoaá dên töcå , khúi dêyå tinh thênì yïu nûúcá , khatá vonå g phatá triïní va â khùnè g àõnh banã sùcæ vùn hoaá Viïtå Nam trong thúiâ àaiå höiå nhêpå . La â sanã phêmí vùn hoaá , baoá chñ khúi dêyå ve ã àepå àúiâ sönë g, phatá hiïnå , tön vinh nhûnä g têmë gûúng ngûúiâ tötë , viïcå tötë , mö hònh saná g taoå , cacá h lamâ hiïuå qua,ã nhên lïn nhûnä g gia á trõ tñch cûcå trong xaä höiå . Qua cacá tacá phêmí àêyì tñnh nhên vùn, baoá chñ gopá phênì àõnh hònh tû duy cöng chuná g, cö í vu ä löië sönë g àepå , lan toaã tinh thênì tracá h nhiïmå va â khatá vonå g cönë g hiïnë , xêy dûnå g vùn hoaá , con ngûúiâ Viïtå Nam àapá ûná g yïu cêuì phatá triïní bïnì vûnä g àêtë nûúcá ". KIÏNË TAOÅ NIÏMÌ TIN, XÊY DÛNÅ G ÀÖNÌ G THUÊNÅ Töní g Bñ thû cunä g khùnè g àõnh, trong böië canã h thï ë giúiá biïnë àönå g nhanh choná g, phûcá tapå , àa chiïuì , baoá chñ cacá h manå g luön giûä vûnä g vai troâ la â lûcå lûúnå g tiïn phong trong viïcå giû ä öní àõnh chñnh trõ, tùng cûúnâ g àönì g thuênå xa ä höiå , baoã vï å vûnä g chùcæ chu ã quyïnì quöcë gia, chuã àönå g àêuë tranh phanã bacá cacá quan àiïmí sai traiá , thu â àõch, baoã vï å nïnì tanã g tû tûúnã g cuaã Àanã g. La â vu ä khñ tû tûúnã g sùcæ bená cuaã Àanã g, baoá chñ àa ä tham gia coá tracá h nhiïmå , tñch cûcå tuyïn truyïnì chu ã trûúng, àûúnâ g löië cuaã Àanã g vï ì cöng cuöcå chuyïní àöií sö,ë phatá triïní bïnì vûnä g, baoã vï å möi trûúnâ g, gòn giû ä banã sùcæ vùn hoaá dên töcå va â höiå nhêpå quöcë tï ë toanâ diïnå , sêu rönå g. Àùcå biïtå , trong nhûnä g nùm qua, trïn mùtå trênå àêuë tranh phonâ g, chönë g tham nhunä g, lanä g phñ, tiïu cûcå , baoá chñ àa ä coá nhûnä g àoná g gopá nöií bêtå . Nhiïuì phoná g sû å àiïuì tra, baiâ viïtë phên tñch àaä lamâ saná g to ã sû å thêtå , gopá phênì hö î trú å cacá cú quan chûcá nùng xû ã ly á vi phamå , cunã g cö ë niïmì tin cuaã nhên dên vaoâ sû å nghiïm minh cuaã phapá luêtå va â quyïtë têm chñnh trõ cuaã Àanã g, Nha â nûúcá . "Lônh vûcå nayâ , baoá chñ àa ä trú ã thanâ h mötå trong nhûnä g muiä nhonå sùcæ bená , dunä g camã àûa sû å thêtå ra aná h saná g, baoã vï å caiá àuná g, giû ä gòn caiá tötë , àêuë tranh khöng khoan nhûúnå g vúiá caiá sai, caiá xêuë , caiá acá . Trong thiïn tai, dõch bïnå h, nhêtë la â àaiå dõch COVID-19 vûaâ qua, baoá chñ trú ã thanâ h tuyïnë àêuì thöng tin, lan toa ã lonâ g nhên aiá , cö í vu ä tinh thênì vûútå kho á va â niïmì tin vaoâ thùnæ g lúiå ", Töní g Bñ thû nhênë manå h. Baoá chñ cacá h manå g Viïtå Nam àa ä va â àang thûcå hiïnå tötë sû á mïnå h cao caã - kiïnë taoå niïmì tin, xêy dûnå g àönì g thuênå , lan toaã khatá vonå g phatá triïní , gopá phênì hiïnå thûcå hoaá mucå tiïu xêy dûnå g mötå nûúcá Viïtå Nam hunâ g cûúnâ g, thõnh vûúnå g, hanå h phucá trong ky ã nguyïn múiá . Theo Töní g Bñ thû Tö Lêm, kyã nguyïn múiá cuaã dên töcå àang múã ra chên trúiâ phatá triïní múiá , àönì g thúiâ cunä g àùtå ra nhûnä g yïu cêuì cacá h manå g múiá vúiá quyïtë têm cao, khatá vonå g lúná xêy dûnå g àêtë nûúcá hunâ g cûúnâ g, thõnh vûúnå g. Trong böië canã h ào,á Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam canâ g phaiã khùnè g àõnh ro ä banã lônh cacá h manå g, vai troâ tiïn phong trïn mùtå trênå tû tûúnã g - vùn hoaá , la â tru å cötå tû tûúnã g, lûcå lûúnå g xung kñch kiïnë taoå niïmì tin va â sû å àönì g thuênå trong xaä höiå ; gopá phênì quan tronå g trong viïcå nhên lïn nhûnä g gia á trõ nhên vùn, tiïnë bö,å lan toaã manå h me ä tinh thênì àöií múiá , saná g taoå , truyïnì camã hûná g hocå têpå , lao àönå g, cönë g hiïnë . Baoá chñ phaiã khöng ngûnâ g tû å àöií múiá àï í phatá triïní tûúng xûná g vúiá têmì vocá thúiâ àaiå , vúiá sû å phatá triïní cuaã àêtë nûúcá , thûcå sû å trú ã thanâ h nïnì baoá chñ chuyïn nghiïpå , nhên vùn, hiïnå àaiå , phucå vu å sûå nghiïpå cuaã Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên trïn hanâ h trònh dûnå g xêy vaâ phatá triïní àêtë nûúcá . Töní g Bñ thû àïì nghõ, trong kyã nguyïn múiá cuaã dên töcå Viïtå Nam, cacá cú quan baoá chñ va â àöiå ngu ä nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá cênì nhênå thûcá sêu sùcæ tracá h nhiïmå chñnh trõ - xaä höiå àùcå biïtå cao ca ã cuaã mònh trûúcá Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên. Töní g Bñ thû nhênë manå h, Baoá chñ Cacá h manå g la â bö å phênå khöng thïí tacá h rúiâ sû å nghiïpå cacá h manå g cuaã Àanã g va â dên töcå , phaiã co á tinh thênì tiïnë cöng cacá h manå g, biïtë dunä g camã àêuë tranh, loaiå bo ã caiá xêuë , caiá trò trï,å lacå hêuå ; tñch cûcå cö í vu,ä khñch lïå caiá múiá , caiá tiïnë bö;å tiïn phong, dunä g camã trûúcá nhûnä g vênë àï ì lúná , múiá cuaã àêtë nûúcá ; khöng neá traná h, thoaã hiïpå vúiá nhûnä g biïuí hiïnå canã trú ã sû å nghiïpå cacá h manå g. Phaiã thûcå sû å trú ã thanâ h ngonå cú â dênî dùtæ , truyïnì camã hûná g saná g taoå , cö í vu ä tinh thênì àöií múiá va â khatá vonå g cönë g hiïnë trong caná bö,å àanã g viïn vaâ toanâ xa ä höiå . Trong giai àoanå cacá h manå g hiïnå nay, baoá chñ cênì thöií luönì g sinh khñ múiá , khúi dêyå quyïtë têm, lonâ g yïu nûúcá , tinh thênì cönë g hiïnë trong toanâ xa ä höiå , taoå àönå g lûcå tinh thênì to lúná , bïnì bó cho sû å nghiïpå phatá triïní àêtë nûúcá trong kyã nguyïn múiá . Theo Töní g Bñ thû, vúiá tû cacá h la â bö å phênå cêuë thanâ h quan tronå g cuaã àúiâ sönë g vùn hoaá , baoá chñ phaiã khùnè g àõnh roä vai tro â trong cöng cuöcå xêy dûnå g nïnì vùn hoaá Viïtå Nam tiïn tiïnë , àêmå àa â banã sùcæ dên töcå ; phaiã tñch cûcå tham gia vaoâ cöng cuöcå chênë hûng vùn hoaá , phatá triïní con ngûúiâ Viïtå Nam hiïnå àaiå , giauâ banã sùcæ . Töní g Bñ thû noiá rùnç g, trûúcá lanâ soná g chuyïní àöií sö ë va â sû å canå h tranh quyïtë liïtå cuaã khöng gian truyïnì thöng toanâ cêuì , baoá chñ phaiã nhanh choná g thñch ûná g, tiïn phong àöií múiá manå h me ä tû duy, lamâ chu ã cöng nghï,å àötå pha á trong phûúng thûcá lamâ baoá va â truyïnì taiã thöng tin. Tùng cûúnâ g sû å hiïnå diïnå cuaã baoá chñ cacá h manå g trïn cacá nïnì tanã g manå g xa ä höiå , giû ä vûnä g mùtå trênå thöng tin tuyïn truyïnì trûúcá sû å phatá triïní cuaã cacá nïnì tanã g xuyïn biïn giúiá . Àêy laâ àoiâ hoiã têtë yïuë àï í baoá chñ co á thï í lamâ chuã mùtå trênå thöng tin vaâ truyïnì thöng trïn khöng gian manå g va â nêng cao giaá trõ cuaã möiî cú quan baoá chñ. Baoá chñ duäng caãm àêëu tranh loaåi boã caái xêëu AÃ nh: NHÛ YÁ “La â nhûnä g chiïnë sy ä trïn mùtå trênå tû tûúnã g vùn hoaá , cacá nha â baoá phaiã mêuî mûcå vï ì àaoå àûcá nghï ì nghiïpå , vûnä g vï ì tû tûúnã g, lêpå trûúnâ g banã lônh chñnh trõ, trung thanâ h vúiá ly á tûúnã g cacá h manå g, thûcå sû å chuyïn nghiïpå , gioiã vï ì chuyïn mön, nghiïpå vu,å dunä g camã àêuë tranh vúiá nhûnä g biïuí hiïnå tiïu cûcå , àuã sûcá àï ì khaná g vúiá nhûnä g camá dö;î nha â baoá phaiã la â nha â hoatå àönå g xa ä höiå uy tñn; laâ ngûúiâ lamâ cöng tacá tuyïn giaoá va â dên vênå ; tham gia tñch cûcå hoatå àönå g àöië ngoaiå nhên dên”. Töní g Bñ thû TÖ LÊM Thúâi sûå Chuã nhêåt 22/6/2025 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ

Töië 21/6, taiå Ha â Nöiå diïnî ra Lïî trao giaiã Baoá chñ quöcë gia lênì thû á XIX nùm 2024. Phatá biïuí khai macå , öng Lï Quöcë Minh, Töní g Biïn têpå baoá Nhên Dên, Chu ã tõch Höiå Nha â baoá Viïtå Nam, Chuã tõch Höiå àönì g Giaiã baoá chñ Quöcë gia, phatá biïuí : Giaiã baoá chñ Quöcë gia lênì thû á XIX la â têmë gûúng phanã aná h àúiâ sönë g baoá chñ, phanã aná h thûcå tiïnî lanä h àaoå , chó àaoå , lao àönå g va â cönë g hiïnë cuaã Àanã g, Nhaâ nûúcá va â nhên dên trong nùm 2024. Cacá höiå àönì g àa ä lûaå chonå àûúcå nhûnä g tacá phêmí xuêtë sùcæ nhêtë , co á tñnh phatá hiïnå , tñnh chên thûcå , tñnh chiïnë àêuë cao; co á nöiå dung giaá trõ, hònh thûcá saná g taoå ; co á sûcá lan toaã , tacá àönå g tñch cûcå túiá cöng chuná g. “Biïuí trûng Kyã niïmå 100 nùm Ngayâ baoá chñ cacá h manå g Viïtå Nam noiá lïn mötå àiïuì : Chuná g ta co á sao vanâ g trïn ngoiâ butá . Nhiïmå vu å cuaã baoá chñ cacá h manå g Viïtå Nam dûúiá sûå lanä h àaoå cuaã Àanã g la â phunå g sû å Tö í quöcë , phunå g sû å nhên dên” - öng Lï Quöcë Minh nhênë manå h. CÊY BUÁT, TRANG GIÊYË LA  VU Ä KHÑ SÙCÆ BEÁN Phatá biïuí taiå buöií lï,î Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh khùnè g àõnh, trong suötë chùnå g àûúnâ g lõch sûã 100 nùm qua, Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam khöng ngûnâ g phatá triïní , ngayâ canâ g lúná manå h, khùnè g àõnh vai troâ la â vuä khñ chñnh trõ, vùn hoa,á tû tûúnã g sùcæ bená , quan tronå g, vúiá tön chó têtë ca ã phunå g sû å Tö í quöcë , phucå vu å nhên dên vò sûå nghiïpå cacá h manå g ve ã vang cuaã Àanã g; co á nhûnä g cönë g hiïnë , àoná g gopá to lúná trong cöng cuöcå àêuë tranh gianâ h àöcå lêpå tû å do cuaã dên töcå , thönë g nhêtë àêtë nûúcá va â sûå nghiïpå xêy dûnå g va â baoã vï å Tö í quöcë Viïtå Nam XHCN. “Lamâ nïn lõch sûã 100 nùm veã vang, chuná g ta rêtë tû å haoâ , nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá luön thêmë nhuênì , khùcæ ghi va â lamâ theo lúiâ dayå sêu sùcæ cuaã Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh kñnh mïnë : baoá chñ la â mötå mùtå trênå , caná bö å baoá chñ la â chiïnë sy ä cacá h manå g trïn mùtå trênå êyë . Cêy butá trang giêyë la â vu ä khñ sùcæ bená cuaã ho,å baiâ baoá la â tú â lõch cacá h manå g. Va â ngoiâ butá cuaã cacá banå cunä g la â nhûnä g vu ä khñ sùcæ bená trong sû å nghiïpå pho â chñnh trûâ ta”â , Thu ã tûúná g noiá . Thu ã tûúná g bayâ to ã lonâ g biïtë ún sêu sùcæ trûúcá nhûnä g têmë gûúng hy sinh anh dunä g cuaã hanâ g trùm nhaâ baoá trong cacá cuöcå chiïnë tranh, cacá thï ë hï å nha â baoá khöng quanã gian khö,í hiïmí nguy coá mùtå trïn têtë ca ã tuyïnë àêuì cuaã mùtå trênå àï í co á nhûnä g thûúcá phim, nhûnä g hònh anã h, nhûnä g baiâ viïtë xucá àönå g lonâ g ngûúiâ , lay àönå g moiå con tim, gopá phênì höiå tu å sûcá manå h vö song àïí àêtë nûúcá toa ã saná g, vûnä g vanâ g vûútå qua moiå kho á khùn thacá h thûcá cuaã thúiâ àaiå , lamâ nïn nhûnä g chiïnë thùnæ g lõch sûã haoâ hunâ g, nhûnä g ky â tñch vûútå thúiâ gian múã ra tûúng lai tûúi saná g, àöcå lêpå dên töcå thönë g nhêtë àêtë nûúcá va â ca ã nûúcá ài lïn chu ã nghôa xaä höiå . Trong cöng cuöcå àöií múiá xêy dûnå g va â phatá triïní àêtë nûúcá va â baoã vï å Tö í quöcë höm nay, Baoá chñ Cacá h manå g tiïpë tucå khùnè g àõnh vai troâ nonâ g cötë trong tuyïn truyïnì , phö í biïnë , àõnh hûúná g, khñch lï,å cö í àönå g viïcå thûcå hiïnå cûúng lônh, àûúnâ g löië , chu ã trûúng cuaã Àanã g va â chñnh sacá h, phapá luêtå cuaã Nhaâ nûúcá , la â cêuì nöië vûnä g vanâ g, bïnì chùtå giûaä Àanã g, Nha â nûúcá vúiá Nhên dên, gopá phênì nêng cao hiïuå lûcå , hiïuå qua ã cöng tacá lanä h àaoå , chó àaoå , quanã ly á àiïuì hanâ h cuaã cacá cêpë , cacá nganâ h, cacá àõa phûúng. Baáo chñ thïí hiïån vai troâ dêîn dùæt thöng tin chñnh xaác, kõp thúâi coá tinh thêìn phaãn biïån, àõnh hûúáng dû luêån xaä höåi, taåo àöìng thuêån xaä höåi, goáp phêìn cuãng cöë vûäng chùæc khöëi àaåi àoaân kïët toaân dên töåc, vaâ niïìm tin cuãa nhên dên àöëi vúái sûå laänh àaåo cuãa Àaãng vaâ sûå quaãn lyá cuãa Nhaâ nûúác. Baáo chñ chuã àöång tñch cûåc àoáng goáp, baão vïå nïìn taãng tû tûúãng cuãa Àaãng, àêëu tranh phaãn baác caác quan àiïím sai traái thuâ àõch, phoâng chöëng tham nhuäng, tiïu cûåc, laäng phñ. Baáo chñ lan toãa sêu röång giaá trõ nhên vùn, loâng nhên aái, muåc tiïu, lyá tûúãng, hoaâi baäo, ûúác mú vúái nhiïìu têëm gûúng àiïín hònh tiïn tiïën, goáp phêìn nêng cao dên trñ, hònh thaânh quan àiïím àuáng àùæn, giaá trõ vùn hoaá chuêín mûåc töët àeåp, àûa hònh aãnh söëng àöång, sêu sùæc vïì àêët nûúác, con ngûúâi Viïåt Nam goáp phêìn nêng cao vai troâ, võ thïë, uy tñn cuãa ngûúâi Viïåt Nam, cuãa àêët nûúác Viïåt Nam trïn trûúâng quöëc tïë. TROÅNG TRAÁCH, MÏÅNH LÏÅNH CUAà THÚI ÀAÅI Nhênë manå h, Giaiã baoá chñ quöcë gia lênì thû á XIX tö í chûcá àuná g dõp kyã niïmå 100 nùm Ngayâ Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam vúiá tinh thênì Thepá trong butá , Lûaã trong tim, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nïu, àiïuì nayâ tiïpë tucå chûná g minh sûå phatá triïní , trûúnã g thanâ h, lúná manå h toanâ diïnå , moiå mùtå cuaã baoá chñ cacá h manå g, ca ã vï ì sö ë lûúnå g va â chêtë lûúnå g, vúiá nhiïuì sanã phêmí baoá chñ saná g taoå , ûná g dunå g cöng nghïå hiïnå àaiå , tiïpë cênå hiïuå qua ã vúiá cöng chuná g, tiïpë tucå khùnè g àõnh laâ giaiã thûúnã g uy tñn, laâ diïnî àanâ nghï ì nghiïpå quan tronå g, gopá phênì nêng cao trònh àöå chuyïn mön va â thöií bunâ g ngonå lûaã nghï ì nghiïpå banã lônh dunä g camã , kiïn trò, dênë thên, cönë g hiïnë , tracá h nhiïmå cöng dên cao ca.ã Chucá mûnâ g cacá tacá gia ã àoatå giaiã , Thu ã tûúná g àaná h gia,á cacá tacá phêmí co á chêtë lûúnå g cao vïì tû tûúnã g, chñnh trõ, vùn hoa,á co á nöiå dung va â hònh thûcá thï í hiïnå hêpë dênî , co á sûcá lan toaã xa ä höiå cao, thïí hiïnå tñnh chiïnë àêuë tñnh cacá h manå g, tñnh khoa hocå , tñnh nhên vùn vaâ nhayå bená vï ì chñnh trõ, nhayå camã vï ì kinh tï,ë sêu sùcæ vï ì khoa hocå va â cöng nghï.å Thu ã tûúná g cunä g chia seã vúiá nhûnä g kho á khùn, thacá h thûcá ma â nha â baoá àang àöië mùtå hay cacá cú quan baoá chñ àang gùpå phaiã , nhêtë la â sû å phatá triïní bunâ g nö í cuaã cacá manå g xa ä höiå , cacá phûúng thûcá loaiå hònh truyïnì thöng múiá , sû å canå h tranh khöcë liïtå trong lônh vûcå thöng tin, truyïnì thöng, qua ào á tacá àönå g sêu sùcæ àïnë hoatå àönå g baoá chñ trïn nhiïuì phûúng diïnå . “Chuná g ta tin tûúnã g rùnç g, nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá , cacá cú quan baoá chñ se ä tiïpë tucå nö î lûcå , quyïtë têm àöií múiá , thñch ûná g vûútå lïn, coá thïm nhiïuì tacá phêmí baoá chñ thêmë àêmî mö ì höi, nûúcá mùtæ , húi thúã cuaã cuöcå sönë g va â tiïpë tucå lan toaã . Àanã g, Nha â nûúcá , Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã luön thêuë hiïuí va â chó àaoå cacá cú quan chûcá nùng têpå trung nghiïn cûuá ra â soatá co á nhûnä g cú chï,ë chñnh sacá h, giaiã phapá phu â húpå àï í thucá àêyí baoá chñ cacá h manå g phatá triïní manå h me,ä toanâ diïnå hún nûaä , phucå vu å tötë hún nûaä vò sû å nghiïpå cacá h manå g cuaã Àanã g, cuaã Nha â nûúcá va â cuaã Nhên dên”, Thuã tûúná g noiá . Thu ã tûúná g khùnè g àõnh, trong hanâ h trònh vûún mònh phatá triïní manå h me ä cuaã dên töcå , baoá chñ cacá h manå g co á vai tro â àùcå biïtå quan tronå g, taoå àönå g lûcå , truyïnì camã hûná g, khúi dêyå khatá vonå g phatá triïní , kiïnë taoå nhûnä g gia á trõ múiá cao àepå va â vô àaiå hún cho àêtë nûúcá , thöií bunâ g khatá vonå g vò mötå Viïtå Nam hunâ g cûúnâ g, thõnh vûúnå g, giauâ lonâ g nhên aiá , lan toa ã sêu rönå g khatá vonå g ào á àïnë moiå tênì g lúpá nhên dên trong toanâ xa ä höiå , biïnë thanâ h y á chñ, quyïtë têm va â hanâ h àönå g. Àêy laâ tronå g tracá h, la â mïnå h lïnå h cuaã thúiâ àaiå la â tiïnë g noiá cuaã traiá tim, cuaã lûúng tri vaâ phêmí gia á con ngûúiâ Viïtå Nam àöië vúiá àöiå nguä nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá cacá h manå g. Thu ã tûúná g noiá : “Tûnâ g cú quan baoá chñ, tûnâ g ngûúiâ lamâ baoá cênì nhênå thûcá ro ä vinh quang vaâ tracá h nhiïmå cao ca ã cuaã mònh, phatá huy truyïnì thönë g ve ã vang 100 nùm baoá chñ cacá h manå g, phaiã luön laâ tiïnë g noiá trung thûcå , khacá h quan, phanã aná h àa chiïuì , toanâ diïnå , bao trumâ donâ g chayã cuaã cuöcå sönë g. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí taiå buöií lï î [ TRÛÚN G PHONG ] Vúiá loatå baiâ àiïuì tra, Tiïnì Phong àoatå giaiã C Taåi buöíi lïî, Ban töí chûác trao 13 giaãi A, 27 giaãi B, 49 giaãi C vaâ 36 giaãi Khuyïën khñch cho caác taác phêím baáo chñ xuêët sùæc. Baáo Tiïìn Phong àoaåt 1 giaãi C vúái loaåt baâi: “Thêm nhêåp àûúâng dêy àûa ngûúâi ài àaá gaâ traái pheáp úã biïn giúái” cuãa nhoám taác giaã: Tuêën Nguyïîn, Tiïìn Lï, Troång Quên. Mötå tiïtë mucå vùn nghïå chaoâ mûnâ g Nha â baoá Tiïnì Lï àaiå diïnå nhomá tacá gia ã baoá Tiïnì Phong nhênå giaiã

Dû å chûúng trònh coá öng Àö î Vùn Chiïnë - Uyà viïn Bö å Chñnh trõ, Bñ thû T.Û Àanã g, Bñ thû Àanã g uyã Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thïí Trung ûúng, Chuã tõch Uyà ban T.Û MTTQ Viïtå Nam; anh Buiâ Quang Huy - Uyà viïn dûå khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh; öng Ngö Vùn Cûúng - Phoá Bñ thû Àanã g uyã Mùtå trênå Töí quöcë , cacá àoanâ thï í Trung ûúng. Ngayâ 20/6, Ban Thûúnâ g vu å T.Û Àoanâ TNCS Hö ì Chñ Minh ban hanâ h Quyïtë àõnh söë 1365-QÀ/ TWÀTN-TCKT vïì viïcå thanâ h lêpå Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í Trung ûúng la â Àoanâ tûúng àûúng cêpë tónh trûcå thuöcå T.Û Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh, gömì 13 tö í chûcá Àoanâ trûcå thuöcå . Cunâ g ngayâ , Ban Bñ thû T.Û Àoanâ ban hanâ h Quyïtë àõnh söë 1367-QÀ/TWÀTN-TCKT vï ì viïcå chó àõnh Ban Chêpë hanâ h, Ban Thûúnâ g vu,å Bñ thû, Phoá Bñ thû, Uyà ban Kiïmí tra, Chuã nhiïmå , Pho á Chu ã nhiïmå Uyà ban kiïmí tra Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í Trung ûúng giai àoanå 2025 - 2027. Ban Chêpë hanâ h Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í T.Û (Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û) giai àoanå 2025 – 2027, gömì 21 uyã viïn. Anh Nguyïnî Nhêtë Linh, Uyà viïn Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ , Pho á trûúnã g ban Tuyïn giaoá T.Û Àoanâ , àûúcå chó àõnh lamâ Bñ thû Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û giai àoanå 2025 - 2027. Hai Pho á Bñ thû Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û giai àoanå 2025 - 2027 laâ chõ Nöng Quynâ h Ngên vaâ anh Phan Huy Thanâ h. Chõ Nöng Quynâ h Ngên cunä g àûúcå chó àõnh lamâ Chu ã nhiïmå Uyà ban Kiïmí tra Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û giai àoanå 2025 - 2027. Phatá biïuí chó àaoå taiå chûúng trònh, anh Buiâ Quang Huy, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ , cho biïtë , Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û se ä la â lûcå lûúnå g nonâ g cötë chñnh trõ trong phong traoâ thanh niïn cuaã cacá cú quan, àún võ thuöcå MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û; co á chûcá nùng tham mûu, chó àaoå , hûúná g dênî , kiïmí tra theo doiä hoatå àönå g cacá töí chûcá Àoanâ trûcå thuöcå ; tö í chûcá thûcå hiïnå nhiïmå vu å theo quy àõnh cuaã Àiïuì lï å Àoanâ , sû å lanä h àaoå , chó àaoå cuaã Àanã g uyã MTTQ, cacá àoanâ thï í Trung ûúng va â Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ . Anh Huy àïì nghõ, Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û nhanh choná g öní àõnh töí chûcá , phên cöng nhiïmå vu å àï í triïní khai cacá hoatå àönå g àûúcå àönì g bö,å thönë g nhêtë , hiïuå qua.ã Khêní trûúng tham mûu, àï ì xuêtë vúiá Àanã g uyã MTTQ, cacá àoanâ thïí T.Û, Ban Bñ thû T.Û Àoanâ xêy dûnå g cacá chûúng trònh cöng tacá , kï ë hoacå h hoatå àönå g àamã baoã thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu å cuaã cêpë uyã va â Àoanâ cêpë trïn giao pho.á Chu á tronå g phatá huy vai troâ cuaã àoanâ viïn trong thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu å chuyïn mön, nhiïmå vu å chñnh trõ taiå cacá cú quan, àún võ. Phatá huy vai troâ cuaã tö í chûcá Àoanâ cacá cêpë trong chuyïní àöií sö,ë ûná g dunå g cöng nghïå trong viïcå triïní khai cacá hoatå àönå g Àoanâ gùnæ vúiá chuyïn mön, nghiïpå vu.å Àönì g thúiâ , chu ã àönå g xêy dûnå g kï ë hoacå h, chuêní bõ cacá nöiå dung àïí tö í chûcá Àaiå höiå Àoanâ cacá cêpë ngay sau khi T.Û Àoanâ ban hanâ h kï ë hoacå h va â hûúná g dênî cho cú sú.ã Trong khuön khöí chûúng trònh àaä phatá àönå g thi àua Tuöií tre ã Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û chaoâ mûnâ g Àaiå höiå Àanã g bö å cacá cêpë , Àaiå höiå àaiå biïuí Àanã g bö å MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û lênì thû á I, nhiïmå ky â 2025 - 2030, tiïnë túiá Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIV cuaã Àanã g. n Sau 3 ngayâ hoatå àönå g söi nöií , Höiå Baoá toanâ quöcë nùm 2025 vúiá chu ã àï ì “Baoá chñ Viïtå Nam Trung thanâ h, Saná g taoå , Banã lônh, Àöií múiá vò sû å nghiïpå xêy dûnå g va â baoã vï å Töí quöcë ” do Höiå Nha â baoá Viïtå Nam chuã trò tö í chûcá , dûúiá sû å chó àaoå cuaã Ban Tuyïn giaoá va â Dên vênå Trung ûúng, sû å phöië húpå chùtå che ä cuaã Bö å Vùn hoaá , Thï í thao va â Du lõch, àaä thanâ h cöng tötë àepå . Taiå lï î bï ë macå , nha â baoá Nguyïnî Àûcá Lúiå - Pho á Chu ã tõch Thûúnâ g trûcå Höiå nha â baoá Viïtå Nam - khùnè g àõnh, Höiå Baoá toanâ quöcë nùm 2025 àaä thu hutá gênì 130 gian trûng bayâ cacá sanã phêmí baoá chñ àùcå sùcæ tû â hún 80 cú quan baoá chñ Trung ûúng vaâ àõa phûúng. Cacá gian trûng bayâ àûúcå àêuì tû cöng phu, àa danå g vï ì hònh thûcá va â nöiå dung, cho thêyë bûcá tranh toanâ canã h vï ì sûå phatá triïní chuyïn nghiïpå , hiïnå àaiå cuaã baoá chñ Viïtå Nam. Khöng khñ giao lûu cúiã mú ã giûaä cacá nha â baoá va â àöcå gia ã àa ä taoå nïn mötå höiå baoá àêmì êmë , thên thiïnå , giupá cöng chuná g hiïuí hún vï ì nghï ì baoá va â nhûnä g hi sinh, nöî lûcå cuaã cacá nha â baoá . Àêy thûcå sû å la â niïmì khñch lï,å cöí vu ä tinh thênì lúná lao cho nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá Viïtå Nam. Thöng qua cacá gian trûng bayâ , triïní lamä , cacá hoatå àönå g chuyïn mön nghiïpå vu,å vùn hoaá , nghï å thuêtå , Höiå Baoá toanâ quöcë àa ä nïu bêtå nhûnä g àoná g gopá va â sû å phatá triïní manå h me ä cuaã baoá chñ cacá h manå g Viïtå Nam trong suötë 100 nùm qua, àönì g thúiâ quanã g ba á cacá sanã phêmí baoá chñ, thanâ h quaã lao àönå g, saná g taoå cuaã cacá nha â baoá - höiå viïn Höiå Nha â baoá Viïtå Nam trong ca ã nûúcá . CHUYÏNÍ ÀÖIÍ SÖË VA  ÛNÁ G DUNÅ G CÖNG NGHÏÅ Mötå trong nhûnä g àiïmí cuaã Höiå Baoá toanâ quöcë 2025 laâ sû å thï í hiïnå ro ä netá xu hûúná g chuyïní àöií sö ë va â ûná g dunå g cöng nghïå trong baoá chñ. Nhiïuì cú quan àa ä mang àïnë nhûnä g sanã phêmí baoá chñ àa phûúng tiïnå , cacá ûná g dunå g cöng nghïå múiá nhû trñ tuïå nhên taoå , thûcå tï ë aoã , thûcå tï ë aoã tùng cûúnâ g àïí thu hutá àöcå gia,ã cho thêyë sû å chu ã àönå g va â quyïtë têm cuaã baoá giúiá trong viïcå bùtæ kõp nhõp àöå phatá triïní cuaã cöng nghï å tiïn tiïnë trïn thïë giúiá . Cacá diïnî àanâ chuyïn àïì vï ì trñ tuïå nhên taoå trong baoá chñ, nguönì nhên sû å baoá chñ sö,ë kinh tïë baoá chñ... àaä thu hutá sû å quan têm lúná , chûná g to ã àêy laâ nhûnä g vênë àï ì ma â nhûnä g ngûúiâ àang trùn trúã va â tòm lúiâ giaiã . Theo nhaâ baoá Nguyïnî Àûcá Lúiå , bïn canå h viïcå mang àïnë cho ngûúiâ lamâ baoá nhiïuì hoatå àönå g nghiïpå vu å co á chêtë lûúnå g, Höiå Baoá toanâ quöcë conâ mang àïnë cho cöng chuná g cacá chûúng trònh nghïå thuêtå danâ dûnå g cöng phu, àùcå sùcæ . Cacá sû å kiïnå àa ä àûúcå truyïnì hònh, phatá thanh trûcå tiïpë trïn soná g cuaã cacá àaiâ quöcë gia, àûúcå lan toaã trïn hanâ g trùm cú quan baoá chñ cacá bö,å ban, nganâ h, àoanâ thï í va â baoá chñ cacá àõa phûúng trong caã nûúcá . Ban Töí chûcá cunä g lùnæ g nghe vaâ tiïpë thu nhiïuì y á kiïnë àoná g gopá cuaã cacá àönì g chñ lanä h àaoå , cacá àönì g nghiïpå va â cuaã cöng chuná g vï ì cöng tacá tö í chûcá Höiå Baoá toanâ quöcë àï í rutá kinh nghiïmå cho nhûnä g ky â sau. Tiïpë nöië netá àepå truyïnì thönë g, BTC Höiå Baoá toanâ quöcë 2025 seä danâ h toanâ bö å ênë phêmí tham dûå Höiå Baoá trao tùnå g cacá chiïnë sô bö å àöiå haiã quên vaâ biïn phonâ g; thï í hiïnå sû å quan têm, tri ên cuaã baoá giúiá va â toanâ xa ä höiå àöië vúiá nhûnä g lûcå lûúnå g àang ngayâ àïm canh giûä biïní àaoã va â biïn cûúng cuaã Tö í quöcë . Trong khuön khöí Höiå Baoá toanâ quöcë 2025, Ban töí chûcá va â Höiå àönì g Giaiã thûúnã g àa ä bònh chonå va â quyïtë àõnh: Trao 5 Giaiã A, 7 Giaiã B, 16 Giaiã C, 19 Giaiã khuyïnë khñch àöië vúiá Gian trûng bayâ ênë tûúnå g; trao 3 Giaiã A, 3 Giaiã B, 12 Giaiã C àöië vúiá giaiã Sû å kiïnå , hoatå àönå g ênë tûúnå g trong khuön khöí Höiå baoá ; trao 8 Giaiã A, 14 Giaiã B, 20 Giaiã C, 15 giaiã Khuyïnë khñch àöië vúiá Sanã phêmí baoá chñ ênë tûúnå g. Baoá Tiïnì Phong la â mötå trong 7 cú quan àatå giaiã B Gian trûng bayâ ênë tûúnå g. Gian trûng bayâ cuaã baoá Tiïnì Phong àï í laiå ênë tûúnå g vúiá Ban tö í chûcá , khacá h tham quan tûâ thiïtë kï ë saná g taoå , àêmå mauâ sùcæ cöng nghï.å Sû å xuêtë hiïnå cuaã robot coá thï í tra ã lúiâ cêu hoiã cuaã khacá h tham quan, lamâ thú, nhayã muaá , viïtë tin theo yïu cêuì gêy bêtë ngú â vúiá nhûnä g ngûúiâ lamâ baoá va â àöng àaoã khacá h tham quan. n BÏ Ë MACÅ HÖIÅ BAOÁ TOAN QUÖCË 2025: Tiïìn Phong nhêån giaãi B Gian trûng bayâ êën tûúång Aà nh: CÖNG HÛÚÁ NG Gian trûng bayâ cuaã baoá Tiïnì Phong luön nhênå àûúcå sû å quan têm cuaã cacá võ lanä h àaoå , àaiå biïuí , nha â baoá laoä thanâ h… [ NGHIÏM HUÏ-CÖNG HÛÚNÁ G ] Thanâ h lêpå Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í Trung ûúng Chiïuì 21/6, taiå Ha â Nöiå diïnî ra Lïî cöng bö ë quyïtë àõnh thanâ h lêpå Àoanâ TNCS Hö ì Chñ Minh Mùtå trênå Töí quöcë , cacá àoanâ thï í Trung ûúng. Anh Nguyïnî Nhêtë Linh - Bñ thû Àoanâ Thanh niïn MTTQ, cacá àoanâ thï í T.Û [ XUÊN TUN G ] Ban Töí chûác trao Bùçng chûáng nhêån “Àaä àoáng goáp vaâo sûå thaânh cöng cuãa Höåi Baáo toaân quöëc 2025 - Kyã niïåm 100 nùm Ngaây Baáo chñ caách maång Viïåt Nam” cho têåp thïí, àún võ, caá nhên; Giêëy chûáng nhêån cho caác doanh nhên, doanh nghiïåp “Àöìng haânh cuâng Höåi Baáo toaân quöëc 2025 - Kyã niïåm 100 nùm Ngaây Baáo chñ caách maång Viïåt Nam”. Lúiâ camã ún Kyã niïåm 100 nùm Ngaây Baáo chñ Caách maång Viïåt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), caán böå, phoáng viïn, nhên viïn baáo Tiïìn Phong vinh dûå àûúåc àoán nhêån sûå quan têm, thùm hoãi àöång viïn, chuác mûâng töët àeåp tûâ laänh àaåo Àaãng, Nhaâ nûúác, Chñnh phuã, Quöëc höåi; Ban Tuyïn giaáo T.Û; T.Û Àoaân TNCS Höì Chñ Minh; caác böå, ban, ngaânh T.Û, Tónh uãy, Höåi àöìng nhên dên, UÃy ban nhên dên caác tónh; àún võ töí chûác; Tónh Àoaân caác tónh; doanh nghiïåp, trûúâng hoåc, àoaân thïí vaâ baån àoåc trïn caã nûúác. Nhûäng lùéng hoa tûúi thùæm cuãa caác võ laänh àaåo Àaãng, Nhaâ nûúác, böå, ngaânh, Trung ûúng Àoaân, thaânh phöë Haâ Nöåi vaâ möåt söë àõa phûúng khaác trïn caã nûúác… cuâng nhûäng lúâi chuác gûãi baáo Tiïìn Phong thïí hiïån sûå quan têm àùåc biïåt êëm aáp, yá nghôa, ên tònh. Baáo Tiïìn Phong trên troång caãm ún tònh caãm quyá baáu àoá; cam kïët khöng ngûâng nöî lûåc nhiïìu hún àïí phuång sûå àêët nûúác, nhên dên, baån àoåc töët hún nûäa! Trên troång! TP Gian trûng bayâ cuaã baoá Tiïnì Phong gianâ h giaiã B Gian trûng bayâ ênë tûúnå g taiå Höiå Baoá toanâ quöcë 2025. Lïî bïë macå va â trao giaiã diïnî ra chiïuì 21/6 taiå Trung têm Höiå nghõ Quöcë gia. Aà nh: XUÊN TU NG Thúâi sûå Chuã nhêåt 22/6/2025 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ

Cêu tra ã lúiâ chêtë vênë trûúcá Quöcë höiå cuaã Bö å trûúnã g Giaoá ducå va â Àaoâ taoå Nguyïnî Kim Sún nhênå àûúcå chia se ã cuaã àöng àaoã dû luênå mêyë ngayâ qua. No á àaná h thùnè g vaoâ suy tû vaâ camã xucá cuaã möiî ngûúiâ , vï ì thaiá àöå nhòn nhênå hiïnå thûcå àúiâ sönë g. Khöng chó àaiå biïuí Quöcë höiå , ma â ngay möiî chuná g ta, cêu hoiã , hay àuná g hún laâ nöiî khatá khao thûúnâ g trûcå , ào á la â àïnë khi naoâ thò khöng conâ baoå lûcå hocå àûúnâ g, khi naoâ thò con em chuná g ta thûcå sû å an toanâ va â hanå h phucá khi àïnë trûúnâ g? Nhûng traã lúiâ cêu hoiã nayâ cunä g kho á khùn tûaå nhû tòm lúiâ àapá , rùnç g khi naoâ àúiâ sönë g nayâ thoatá khoiã mötå nûaã (thêmå chñ nhiïuì hún) sûå trênì truiå va â thö baoå vönë àa ä thanâ h banã chêtë vônh cûuã cuaã no?á Àapá aná cuaã Bö å trûúnã g Kim Sún dûaå vaoâ mötå triïtë ly á sú khai nhêtë cuaã loaiâ ngûúiâ . Ào á la â nhên qua,ã la â hoanâ canã h khacá h quan vaâ sö ë phênå chu ã quan. Vaâ ngûúcå laiå . Nha â vùn Nguyïnî Huy Thiïpå thöng qua nhên vêtå öng giaoá giaâ tûnâ g thötë lïn “Sönë g dï î lùmæ , cûá nhòn vaoâ mùtæ tre ã con”. Û, taiå sao ngûúiâ lúná laiå vêtå va ä àï í sönë g va â chïtë nhû vêyå , vúiá àêyì nhûnä g toan tñnh, bon chen, nhûnä g thoiá àúiâ tham lam khöng coá àiïmí dûnâ g? Röiì laiå nhú á túiá danh hoaå ngûúiâ Phapá àêuì thï ë ky ã 20 Henri Matisse: “Hayä nhòn cuöcå sönë g bùnç g con mùtæ cuaã mötå àûaá tre”ã . Ào á la â aná h mùtæ / tinh thênì cuaã nhûnä g àûaá tre ã mú ã ra thï ë giúiá àêyì trong treoã , hên hoan, to â mo,â chûa kõp thanâ h kiïnë , ky â thõ hay sú å haiä . Tûúnã g la â tûúng àönì g, nhûnä g ky â thûcå Nguyïnî Huy Thiïpå va â Henri Matisse xuêtë phatá tû â hai cûcå : Mötå tû â chu ã thï í ngûúiâ lúná , va â mötå tû â chu ã thï í tre ã con. Nhòn vaoâ mùtæ tre ã con, thêyë gò? Ca á nhên töi thûúnâ g thêyë sû å hönì nhiïn, toâ mo â cuaã nhûnä g àûaá be.á Nhûnä g thoaná g hoang mang, nghi ngaiå cuaã bonå tuöií nhú.ä Va â sû å im lùnå g kha á kho á chõu cuaã bonå lúná hún. Nhûng tûuå trung, aná h mùtæ cuaã chuná g luön muönë hoiã : öng laâ ai? àang lamâ gò thï?ë lamâ kiïuí gò vêyå ? Trong khi chuã thï í ngûúiâ lúná àa phênì laiå phútá lú,â coi thûúnâ g moiå thû á tñn hiïuå êyë . Àï í röiì vúiá tû cacá h la â chu ã thï,í bonå tre ã se ä cho chuná g ta nhûnä g àapá aná phênì lúná bùnç g hanâ h àönå g, chû á khöng phaiã lúiâ noiá . Banå co á thêyë àûaá con cuaã mònh thûúnâ g im lùnå g thu mònh vaoâ thï ë giúiá riïng cuaã chuná g khöng? Röiì se ä túiá nhûnä g bûúcá tiïpë theo. Ngayâ canâ g quen thuöcå vúiá canã h nhûnä g àûaá tre ã keoá nhau ài buiå , xacá h “hanâ g noná g” xû ã nhau mötå cacá h àún gianã , àua xe nhû khöng conâ thiïtë sönë g. Tû â thêtë vonå g, chaná nganá túiá xem thûúnâ g. Khöng chó coi thûúnâ g ngûúiâ lúná hay ngûúiâ khacá , chuná g coi thûúnâ g têtë ca ã moiå thû,á ma â àêuì tiïn laâ nhên cacá h va â manå g sönë g cuaã chñnh mònh. “Cû á hònh dung mònh laâ àûaá be,á àûaá be á cênì gò thò dayå thû á êyë ... àûnâ g dayå no á thû á khöng cênì ”. Lúiâ öng giaoá Chi trong truyïnå vûaâ nhùcæ cuaã Nguyïnî Huy Thiïpå . Û, ngûúiâ lúná co á khi naoâ thêyë mònh ngayâ ngayâ vênî àang tûå dayå cho mònh caiá acá , baoå lûcå va â lonâ g tham? n Nhòn mònh ài [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Saná g 21/6, Höiå nghõ Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ lênì thû á 7, khoa á XII bï ë macå sau 1 ngayâ lamâ viïcå . Dû å chûúng trònh coá öng Ngö Vùn Cûúng, Pho á Bñ thû chuyïn tracá h Àanã g uyã Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í T.Û; anh Buiâ Quang Huy, Ủy viïn dûå khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ ; anh Nguyïnî Tûúnâ g Lêm, Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam; anh Nguyïnî Minh Triïtë , Bñ thû T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå SVVN. TIÏN PHONG, XUNG KÑCH THÛCÅ HIÏNÅ CACÁ CHU à TRÛÚNG MÚIÁ Kïtë luênå Höiå nghõ, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy àaná h gia á cao tinh thênì lamâ viïcå tracá h nhiïmå cuaã cacá uyã viïn Ban Chêpë hanâ h, àoná g gopá nhiïuì yá kiïnë xacá àaná g tû â thûcå tiïnî àï í hoanâ thiïnå cacá vùn banã trònh Höiå nghõ. Anh Huy àïì nghõ Ban Chêpë hanâ h giao Ban Bñ thû T.Û Àoanâ , cùn cûá y á kiïnë thaoã luênå cuaã Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ , tiïpë thu, hoanâ chónh, ban hanâ h ngay sau höiå nghõ, baoá caoá sú kïtë 10 nùm triïní khai Chûúng trònh hanâ h àönå g thûcå hiïnå Chó thõ söë 42 ngayâ 24/3/2015 cuaã Ban Bñ thû Trung ûúng Àanã g vï ì “Tùng cûúnâ g sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g àöië vúiá cöng tacá giaoá ducå ly á tûúnã g cacá h manå g, àaoå àûcá , löië sönë g vùn hoaá cho thïë hï å tre ã giai àoanå 2015 - 2030”; Baoá caoá Töní g kïtë Nghõ quyïtë sö ë 10 ngayâ 8/2/2022 cuaã Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àoanâ “Vï ì thñ àiïmí tö í chûcá sinh hoatå chi àoanâ àõnh ky,â àaiå höiå chi àoanâ bùnç g hònh thûcá trûcå tuyïnë trong trûúnâ g húpå àùcå biïtå ”; Kï ë hoacå h tö í chûcá àaiå höiå àoanâ cacá cêpë , tiïnë túiá Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIII cuaã Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh; Àïì aná Àaiå höiå àaiå biïuí Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh toanâ quöcë lênì thû á XIII, nhiïmå ky â 2026 - 2031. Anh Huy cho biïtë , cöng tacá Àoanâ vaâ phong traoâ thanh thiïuë nhi 6 thaná g àêuì nùm cú banã àatå nhûnä g kïtë qua ã quan tronå g trïn cacá mùtå ; àamã baoã tñnh hiïuå qua,ã thiïtë thûcå , thï í hiïnå tinh thênì tiïn phong, xung kñch cuaã tuöií tre ã trong triïní khai cacá chu ã trûúng, chñnh sacá h múiá cuaã Àanã g, Nha â nûúcá . Vúiá böië canã h múiá , trong 6 thaná g cuöië nùm 2025, anh Huy àïì nghõ cacá uyã viïn Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ tiïpë tucå phatá huy tinh thênì tracá h nhiïmå , satá sao chó àaoå àún võ mònh, cacá àún võ trong cumå mònh phuå tracá h hoanâ thanâ h thùnæ g lúiå chûúng trònh cöng tacá nùm 2025. KHÖNG ÀÏÍ GIANÁ ÀOANÅ BÊTË KY  KHÊU NAO Anh Huy lûu yá mötå sö ë nöiå dung tronå g têm 6 thaná g cuöië nùm àï í cacá cêpë böå Àoanâ têpå trung thûcå hiïnå . Tiïpë tucå triïní khai hiïuå qua ã chu ã àï ì cöng tacá nùm 2025 "Tuöií tre ã Viïtå Nam tû å haoâ , vûnä g tin theo Àanã g" trong böië canã h àùcå thu.â “Sauá thaná g cuöië nùm, töi àïì nghõ cacá àönì g chñ tiïpë tucå triïní khai hiïuå quaã cacá giaiã phapá thûcå hiïnå chu ã àï ì cöng tacá nùm 2025 “Tuöií tre ã Viïtå Nam tû å haoâ , vûnä g tin theo Àanã g” trong böië canã h tinh gonå , nêng cao hiïuå lûcå , hiïuå qua ã cuaã bö å mayá chñnh trõ noiá chung, sùpæ xïpë , àöií múiá mö hònh töí chûcá cuaã Àoanâ noiá riïng”, anh Huy noiá . Theo anh Huy, tûâ ngayâ 1/7, mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng hai cêpë seä chñnh thûcá àûúcå triïní khai taiå nhiïuì àõa phûúng. Àêy laâ giai àoanå chuyïní giao co á tñnh chêtë lõch sû,ã àoiâ hoiã sû å chuêní bõ ky ä lûúnä g, chu ã àönå g va â àönì g bö å tû â tö í chûcá Àoanâ cacá cêpë . “Chuná g ta cênì khêní trûúng sùpæ xïpë laiå cú quan lanä h àaoå cuaã Àoanâ , àamã baoã bö å mayá múiá hoatå àönå g thöng suötë , bùtæ tay ngay vaoâ cöng viïcå , khöng àïí gianá àoanå trong bêtë ky â khêu naoâ . Töi àïì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ tiïpë tucå quaná triïtå sêu sùcæ cöng tacá tû tûúnã g, giû ä vûnä g tinh thênì àoanâ kïtë , öní àõnh trong caná bö,å àoanâ viïn; chia se,ã hö î trúå nhau trong àiïuì kiïnå conâ kho á khùn vï ì núi ú,ã sinh hoatå , ài laiå , nhêtë la â taiå nhûnä g àún võ àang trong quaá trònh sùpæ xïpë laiå tö í chûcá bö å mayá ”, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ nhênë manå h. Vï ì tö í chûcá Àaiå höiå Àoanâ cacá cêpë nhiïmå ky â 2025–2030, anh Huy cho biïtë , sau Höiå nghõ Ban Thûúnâ g vu,å Ban Chêpë hanâ h, Ban Bñ thû T.Û Àoanâ se ä chó àaoå tiïpë thu, súmá ban hanâ h kï ë hoacå h va â hûúná g dênî tö í chûcá Àaiå höiå Àoanâ cacá cêpë . Àaiå höiå cêpë xa,ä cêpë tónh se ä hoanâ thanâ h trong nùm 2025. Anh Huy àï ì nghõ tónh, thanâ h Àoanâ múiá sau khi coá kï ë hoacå h cuaã T.Û cênì khêní trûúng, xêy dûnå g kï ë hoacå h, hûúná g dênî cacá tö í chûcá àoanâ trûcå thuöcå tö í chûcá Àaiå höiå Àoanâ va â chuêní bõ cacá nöiå dung Àaiå höiå cêpë tónh àamã baoã tiïnë àö å va â chêtë lûúnå g. Àùcå biïtå , cênì chu á tronå g viïcå xêy dûnå g vùn kiïnå Àaiå höiå thûcå sû å phanã aná h àuná g tònh hònh thûcå tiïnî taiå àõa phûúng vaâ àï ì ra phûúng hûúná g, giaiã phapá kha ã thi, co á tñnh àötå pha á cho nhiïmå ky â múiá . Theo anh Huy, Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå he â 2025 àang bûúcá vaoâ giai àoanå cao àiïmí , cacá cêpë bö å Àoanâ tiïpë tucå àêyí manå h chiïnë Chiïnë dõch vúiá cacá cöng trònh, phênì viïcå cu å thï,í thiïtë thûcå , co á tñnh bïnì vûnä g, têpå trung vaoâ xêy dûnå g nöng thön múiá , àö thõ vùn minh, baoã vï å möi trûúnâ g, an sinh xa ä höiå . Àùcå biïtå , cênì àöií múiá cacá mö hònh, cacá h lamâ àï í phatá huy tinh thênì saná g taoå , hö î trú å thanh niïn khúiã nghiïpå , lêpå nghiïpå , höiå nhêpå quöcë tï.ë Tiïpë tucå triïní khai hiïuå qua ã phong traoâ "Bònh dên hocå vu å sö”ë . Cunâ g ào,á tö í chûcá triïní khai coá hiïuå qua ã cacá hoatå àönå g sinh hoatå he â cho thiïuë nhi trïn àõa banâ dên cû; àêyí manå h cacá giaiã phapá phonâ g, chönë g àuöië nûúcá , tai nanå thûúng tñch cho treã em va â phöië húpå tö í chûcá tötë hoatå àönå g banâ giao thiïuë nhi trú ã laiå nha â trûúnâ g sau dõp he.â .. n Àamã baoã bö å mayá múiá hoatå àönå g thöng suötë , khöng gianá àoanå [ LÛU TRINH ] Theo anh Buâi Quang Huy, UÃy viïn dûå khuyïët T.Û Àaãng, Bñ thû thûá nhêët T.Û Àoaân, tûâ ngaây 1/7, mö hònh chñnh quyïìn àõa phûúng hai cêëp seä chñnh thûác àûúåc triïín khai taåi nhiïìu àõa phûúng, caác cêëp böå Àoaân cêìn khêín trûúng sùæp xïëp laåi cú quan laänh àaåo cuãa Àoaân, àaãm baão böå maáy múái hoaåt àöång thöng suöët, bùæt tay ngay vaâo cöng viïåc, khöng àïí giaán àoaån trong bêët kyâ khêu naâo. BÏ Ë MACÅ HÖIÅ NGHÕ BAN CHÊPË HAN H T.Û ÀOAN LÊNÌ THÛ Á 7, KHOA Á XII: Ban Bñ thû T.Û Àoanâ tùnå g ky ã niïmå chûúng “Vò thïë hï å tre”ã cho öng Ngö Vùn Cûúng, Phoá Bñ thû chuyïn tracá h Àanã g uyã Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í T.Û, nguyïn Bñ thû T.Û Àoanâ Aà nh: XUÊN TU NG “Vúiá khöië lûúnå g cöng viïcå rêtë lúná va â nhûnä g yïu cêuì cao trong 6 thaná g cuöië nùm, àùcå biïtå la â trong böië canã h sùpæ xïpë laiå tö í chûcá bö å mayá , töi tin tûúnã g rùnç g vúiá sû å quyïtë têm, chuã àönå g, saná g taoå cuaã cacá àönì g chñ uyã viïn Ban Chêpë hanâ h, cacá cêpë bö å Àoanâ se ä nö î lûcå vûútå qua khoá khùn, hoanâ thanâ h xuêtë sùcæ nhiïmå vu å àûúcå giao, gopá phênì àûa cöng tacá Àoanâ va â phong traoâ thanh thiïuë nhi àatå àûúcå nhûnä g kïtë quaã ênë tûúnå g, taoå khñ thïë söi nöií chaoâ mûnâ g Àaiå höiå Àoanâ cacá cêpë va â Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë lênì thû á XIII cuaã Àoanâ ”. Anh BUI QUANG HUY, Uyà viïn dûå khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ [Tiïpë theo trang 1] BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 22/6/2025 Thúâi sûå 5

