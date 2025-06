Bao Tien Phong

THỨ TƯ 18/6/2025 SÕ 169 0977.456.112 TRANG 3 CHUYỆN HÔM NAY Làm sạch thị trường XEM TIẾP TRANG 15 n NGUYỄN TUẤN Hôm 16/6, giữa cuộc họp tại Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói một câu rất ngắn – nhưng như một lát cắt rạch thẳng vào lớp sương mù đang bao phủ thị trường: Bản chất của việc các quầy hàng đóng cửa là do hàng giả, hàng gian. Lực lượng chức năng thu giữ lô hàng tân dược giả TRANG 10 TRANG 8 + 9 Tâm nguyện của một nhà báo TRANG 11 TẬP ĐOÀN CỦA HẬU "PHÁO" THU 7.000 TỶ ĐỒNG TẠI NHA TRANG TRANG 12 Nỗi lo của Nga trong xung đột Israel-Iran Nhiều cửa hàng kinh doanh ở làng nghề La Phù đóng cửa để né đoàn kiểm tra hàng hóa ẢNH: ĐĂNG KHOA TUYÊN CHIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỀ NGHỊ NÂNG MỨC GIẢM TRỪ GIA CẢNH KHƠI DẬY KHÁT VỌNG, PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH CỦA THANH NIÊN Kết luận của Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy vai trò tiên phong, nòng cÕt, xung kích của thanh niên ẢNH: XUÂN TÙNG TRANG 2 TRANG 14 Việt Nam - "vùng đỏ đậm" sÕt xuất huyết toàn cầu Căng thẳng cuộc đua vào lớp 6 TRANG 4 + 5 với hàng giả, hàng nhái

ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM NHIỀU VẤN ĐỀ MỚI TÁC ĐỘNG TRỰC TIẾP TỚI THANH NIÊN Kết luận nêu, qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 và 10 năm thực hiện Kết luận số 80, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25 (Nghị quyết 25, Kết luận 80), công tác thanh niên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng, Nhà nước đã chăm lo toàn diện, ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội về thanh niên và công tác thanh niên được nâng cao. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Thanh niên Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, phát triển, luôn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những chuyển biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Nhiều vấn đề mới tác động trực tiếp tới thanh niên: Biến đổi khí hậu, môi trường, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, già hóa dân số, lao động, việc làm. Những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thiện thể chế; đẩy mạnh phòng, chống lãng phí; phát triển khoa học công nghệ; phát triển kinh tế tư nhân... Đây là thời cơ, giai đoạn nước rút để nước ta đạt mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đòi hỏi thanh niên Việt Nam, lực lượng tiên phong, nòng cốt, xung kích đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, kết luận nêu rõ. TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 25, Kết luận 80. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, sứ mệnh của thanh niên, nâng cao trách nhiệm đối với thanh niên và công tác thanh niên; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, sáng tạo các quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết 25 trong tình hình mới; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với thanh niên. Đảng ủy Quốc hội thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các luật, bộ luật có liên quan nhằm chăm lo, hỗ trợ, tạo điều kiện, thúc đẩy thanh niên phát triển toàn diện. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên. Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ; nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng chính sách; có chính sách đột phá về học tập, phân luồng hướng nghiệp, việc làm, nhà ở, thiết chế văn hóa, thể thao. Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, xung kích của thanh niên trong học tập, lao động, sản xuất, tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số quốc gia, khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới sáng tạo; tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động; thực hiện các nhiệm vụ, công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế. Xây dựng cơ chế, chính sách để ứng phó với tình trạng già hóa dân số; xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, nhất là những ngành, lĩnh vực mới, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; khuyến khích, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tham gia đào tạo nhân lực trẻ, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Sớm rà soát, sửa đổi, bổ sung chính sách trọng điểm quốc gia về tài năng trẻ. Có cơ chế bảo vệ thanh niên trước tác động tiêu cực của mạng xã hội, giúp nhận diện thông tin sai lệch, quan điểm sai trái; xác định các giải pháp cụ thể về phòng, chống và giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên. Phát huy vai trò của Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam trong việc tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên. Nghiên cứu xác định đồng bộ, thống nhất chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở các bộ, ngành và địa phương; triển khai thực hiện thống nhất bộ Chỉ số thống kê về thanh niên. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giáo dục tư tưởng, chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Chú trọng giáo dục để hình thành lớp người mới xã hội chủ nghĩa, nâng cao tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng cống hiến của thanh niên. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chuẩn bị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về công tác thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Ban Tổ chức Trung ương tăng cường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc cụ thể hóa, thực hiện các chủ trương của Đảng về tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thanh niên, về công tác cán bộ trẻ. Đẩy mạnh phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ tài năng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học công nghệ, quản lý, quản trị. “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo hướng gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, mục tiêu phát triển của địa phương, đất nước; coi trọng chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở, bảo đảm tiếp cận sâu, rộng tới các nhóm thanh thiếu niên. Phát huy tinh thần cống hiến, vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; phát triển khoa học công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, Bộ Chính trị yêu cầu. Theo kết luận của Bộ Chính trị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng cần tập trung xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phát huy vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn đối với các tổ chức thanh niên; chăm lo xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Có giải pháp đột phá thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên trên mọi lĩnh vực, địa bàn với tinh thần “không để thanh niên nào đứng ngoài tổ chức đoàn, hội”, tham gia giải quyết vấn đề phòng, chống, giảm tỷ lệ tội phạm trong thanh thiếu niên, nhất là trên không gian mạng. Chú trọng bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để kết nạp đảng viên mới. TRƯỜNG PHONG Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành Kết luận số 166 về Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong tình hình mới. Khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò xung kích của thanh niên 2 n Thứ Tư n Ngày 18/6/2025 THỜI SỰ Kết luận của Bộ Chính trị nhấn mạnh, cần khơi dậy ý chí, khát vọng, phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt, xung kích của thanh niên ẢNH: XUÂN TÙNG Bộ Chính trị yêu cầu các ban đảng, các đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa Kết luận phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận này. Định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện, gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trước ngày 30/11. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thực hiện nhiệm vụ tăng cường vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện và giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để thanh niên phát triển toàn diện.

Tại sao, năm nào Quốc hội cũng phải lặp lại nỗi lo muôn thuở: giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ? Tại sao, khi cả nước đang tăng tốc trong “cuộc đua nước rút” để đạt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 8% trong năm 2025, thì đến tháng 5, vốn đầu tư công mới giải ngân được... hơn 20%? Và tại sao, trong khi hệ thống pháp luật ngày càng đầy đủ, lực lượng giám sát trải dài từ cửa khẩu, biên giới đến từng khu dân cư, thì thuốc giả, thực phẩm bẩn vẫn lọt vào bệnh viện, bếp ăn, trường học, gây tổn hại đến sức khỏe và tiền bạc của người dân? Tại sao sự né tránh, đùn đẩy, thái độ “không làm cũng chẳng sao” vẫn tồn tại ở không ít nơi, bất chấp các cuộc cải cách thể chế đang diễn ra như một cơn lốc? Đó là những câu hỏi thẳng, gai góc, đầy trăn trở được các đại biểu Quốc hội nêu ra trong phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm. Từ khoảng tháng 10/2024 đến nay, đất nước chứng kiến hàng loạt quyết sách lớn mang tính bước ngoặt: cải cách tổ chức bộ máy, sáp nhập cấp tỉnh, thí điểm chính quyền hai cấp; phát triển kinh tế tư nhân; đổi mới công tác xây dựng pháp luật; phát triển khoa học công nghệ,... Những bước đi này thể hiện rõ quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tháo gỡ các rào cản, tạo đà cho phát triển. Nhưng, như đại biểu Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) phản ánh, “đêm trước của ngày cách mạng bùng nổ” vẫn còn đầy nghịch lý cả trong những việc vĩ mô, cũng như những điều nhỏ nhặt mà nhân dân mong muốn cuộc “cách mạng quét cho sạch”. Đó là tình trạng “tiền có mà khó tiêu” trong lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công. “Tiền nhà không tiêu nổi thì ai dám mang tiền đến góp? Đầu tư công mà trì trệ từ trong nội tại của cơ quan quản lý thì bộ máy ấy khó có thể tạo được sự thông thoáng, mạnh mẽ cho đầu tư từ khu vực tư nhân và nước ngoài”, ông Hậu bày tỏ. Năm 2025, Chính phủ và Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8%, tạo đà bứt phá hai con số trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, những con số đầy khát vọng ấy không thể chỉ được kỳ vọng từ thể chế, từ văn bản pháp luật, bởi thể chế dù hay đến mấy, cũng phải đi qua bàn tay con người - đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhưng như phản ánh của một số đại biểu, ý thức, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của một bộ phận làm việc trong khu vực công vẫn còn có những “điểm nghẽn”. Ở không ít nơi, đơn vị, vẫn còn cán bộ, công chức duy trì thói quen hành chính cũ, làm cầm chừng, né tránh, đùn đẩy công việc. Chính vì vậy, khi thảo luận, đại biểu đề nghị Quốc hội nên ban hành một nghị quyết chuyên đề về trách nhiệm công vụ. Một bước đi thể hiện sự nghiêm túc, coi trọng trách nhiệm của mỗi người trong bộ máy như một trụ cột song hành với cải cách thể chế. Bởi nếu cải cách thể chế là "hạ tầng cứng", thì trách nhiệm công vụ chính là "hạ tầng mềm" - quyết định tốc độ dòng chảy của mọi chính sách. Trách nhiệm công vụ không chỉ là nghĩa vụ pháp lý. Đó là bổn phận đạo đức, là danh dự nghề nghiệp, là lòng tự trọng của người làm việc công. Chỉ khi công chức coi việc công như việc nhà, thấy mỗi chữ ký là một cam kết danh dự, thì bộ máy mới có thể thực sự chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, từ “hành chính” sang “kiến tạo”. Vậy nên, trong dòng chảy cải cách, hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần thấy rõ hơn trách nhiệm thực thi công vụ của mình, để không trở thành “cục đá” chắn dòng cải cách, mà là giọt nước góp vào "dòng thác" đổi mới, vừa giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc của người dân, vừa đưa đất nước vững bước đi lên trong thời gian tới. VĂN KIÊN Lo “dòng thác cải cách” gặp… hòn đá trì trệ NGHỊ TRƯỜNG Quan sát KHÔNG THỂ CHẬM TRỄ HƠN Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật chiều 16/6, Thường trực Chính phủ đã cho ý kiến về hồ sơ chính sách Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) do Bộ Tài chính chuẩn bị. Liên quan đến nội dung này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu khẩn trương chuẩn bị kỹ lưỡng, cố gắng trình Quốc hội thông qua tại một kỳ họp, trên tinh thần vừa quản lý được, vừa kiến tạo phát triển, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thi đua làm giàu, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu, tính toán chính sách thuế phù hợp với các đối tượng, địa bàn, lĩnh vực… Đồng thời, Thủ tướng cũng giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo hoàn thiện nội dung của hồ sơ chính sách này. Thuế thu nhập cá nhân và mức giảm trừ gia cảnh là vấn đề luôn nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội trong một số nhiệm kỳ qua. Đây cũng là mối quan tâm của đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TPHCM) khi nêu ý kiến tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngày 17/6. Theo ông Ngân, chúng ta phải cơ cấu lại 3 động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Trong đó, về lĩnh vực tiêu dùng, đại biểu cho rằng, chúng ta cần quan tâm hơn nữa về tiêu dùng nội địa, với thị trường 100 triệu dân của đất nước. “Gần đây chúng ta thấy tiêu dùng có chững lại. Tôi đề nghị Chính phủ sớm trình Quốc hội để có chính sách tăng tổng cầu”. Nhấn mạnh điều này, đại biểu đoàn TPHCM khẳng định, cần thiết phải sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh và “không thể chậm trễ hơn vấn đề này”. Cùng với đó, ông cũng lưu ý phải khuyến khích đầu tư tư nhân trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68 của Trung ương cũng như Nghị quyết 198 của Quốc hội... “Nếu chúng ta có một thể chế tương thích và đầu tư hạ tầng đồng bộ thì 3 động lực mới này sẽ giúp tăng tốc trong thời gian tới”, ông Ngân bày tỏ. HẠT NHÂN LÀ TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI Tại phiên thảo luận, đại biểu Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) nhìn nhận, chúng ta đang ở vào thời khắc lịch sử khi đang nỗ lực thúc đẩy mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, theo đó phải cắt giảm biên chế và sắp xếp lại đội ngũ nhân sự. Theo ông, bên cạnh những ưu điểm tích cực cơ bản, đang nảy sinh những tác động không mong muốn, một bộ phận cán bộ, công chức giỏi có trình độ chuyên môn cao, năng lực tốt xin nghỉ việc hoặc chuyển ra khu vực tư. “Việc mất đi nguồn nhân lực có trình độ cao và giàu kinh nghiệm sẽ khiến bộ máy khó đạt được mục tiêu theo đúng định hướng cải cách”, ông Thắng nói. “Nhà trọ, nhà công vụ đang chờ đợi họ trong sự trăn trở cơm áo gạo tiền và những xáo trộn, khó khăn khác. Đó là những tổn thương âm thầm nhưng không kém bất cứ sự hi sinh nào, rất cần được ghi nhận và trân trọng. Sự giằng co giữa trách nhiệm công vụ và bổn phận gia đình khiến cán bộ, công chức khó có thể toàn tâm vào công việc”, đại biểu cho hay. Từ phân tích trên, ông Thắng cho rằng, để giữ chân người có tài, cán bộ công chức có năng lực chuyên môn giỏi, cần giải quyết hài hòa các nhóm vấn đề về chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc, sự đánh giá, ghi nhận và cơ hội thăng tiến. Trong đó, chế độ đãi ngộ là trung tâm mà hạt nhân là tiền lương và phúc lợi đảm bảo tính cạnh tranh với khu vực tư, đặc biệt với các vị trí đòi hỏi trình độ chuyên môn cao. “Vì vậy, cần quyết liệt cải cách chính sách tiền lương, bổ sung các chính sách phúc lợi khác và tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc”, đại biểu đoàn Quảng Trị cho hay. Cùng với đó, ông Thắng cũng nêu kiến nghị xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để người lao động được đánh giá, ghi nhận tài năng, đóng góp một cách xứng đáng. “Nhất thiết phải cải cách, đổi mới công tác tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ, chú trọng thu hút nhân lực trẻ, có trình độ cao và tư duy sáng tạo”, ông Thắng kiến nghị. Trong quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính, theo ông Thắng, cần đặc biệt chú ý việc đánh giá, sắp xếp cán bộ, công chức phải hài hòa, công tâm, khách quan, phải căn cứ vào chất lượng, hiệu quả công việc thực tế chứ không nhất thiết cứ cán bộ trên về là giỏi hơn cơ sở, sắp xếp vị trí cao hơn cán bộ cơ sở. Cạnh đó, ông cũng kiến nghị Chính phủ cần khẩn trương ban hành chính sách, chế độ kịp thời nhằm hỗ trợ bù đắp những thiệt thòi, khó khăn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải đi công tác xa nhà, nhất là chính sách về nhà ở, lưu trú, phương tiện đi lại. “Chính sách này cần được thống nhất trong cả nước, không nên giao cho địa phương tùy điều kiện giải quyết sẽ gây khó khăn và thiếu sự công bằng”, đại biểu đoàn Quảng Trị kiến nghị. LUÂN DŨNG Điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh; quyết liệt cải cách chính sách tiền lương, bổ sung các chính sách phúc lợi khác và tiền thưởng dựa trên hiệu suất công việc... Đây là những vấn đề quan trọng, cấp bách, được đại biểu Quốc hội đề nghị quan tâm, sớm triển khai thực hiện. 3 nThứ Tư n Ngày 18/6/2025 THỜI SỰ Đại biểu Quốc hội đề nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh ẢNH: QH Xử lý trách nhiệm gây lãng phí Chiều 17/6, tại phiên thảo luận về kinh tế- xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đại biểu Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình) cho biết, qua giám sát tại các địa phương cho thấy vẫn còn phổ biến tình trạng các dự án đầu tư chậm tiến độ, thậm chí không thực hiện. Nhiều công trình, dự án dở dang kéo dài, bỏ hoang gây bức xúc trong cử tri và nhân dân. “Tài sản công, trụ sở làm việc dôi dư bị bỏ hoang, thiếu sự bảo quản của các cơ quan gây hỏng hóc, xuống cấp nghiêm trọng, để không suốt thời gian dài ở các tỉnh, thành phố mà chưa được xử lý gây bất bình trong xã hội; đặc biệt là những trụ sở dôi dư ở các trung tâm thành phố lớn”, bà Ngọc cho hay. Để công tác phòng, chống lãng phí trở thành thói quen, văn hóa, bà Ngọc đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quy định chặt chẽ chế tài xử lý trách nhiệm gây lãng phí đối với tổ chức, cá nhân. Bà cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các địa phương có giải pháp xử lý dứt điểm các dự án đầu tư chậm tiến độ, không đưa dự án vào hoạt động. “Kiên quyết xử lý thu hồi các dự án không thực hiện, thực hiện không hiệu quả để tạo nguồn đất sạch thu hút đầu tư và tạo quỹ đất cho người dân sản xuất”, bà Ngọc kiến nghị.

“HÀNG HIỆU” BÁN ĐỔ ĐỐNG Người sử dụng không xấu hổ, cũng không bị hàng xóm, bạn bè lên tiếng phản ứng, chê bai nên quần áo, túi xách gắn mác thương hiệu xa xỉ ngày càng phát triển. Mua sản phẩm nhái hàng hiệu dễ dàng như mua rau, mua thịt cá, khi lên chợ online hoặc ghé thăm bất cứ cửa hàng chuyên áo quần, giày dép, thắt lưng nào ở chợ truyền thống hoặc trong ngõ nhỏ… Thậm chí những phụ kiện làm đẹp như bờm, kẹp tóc, nhái thương hiệu lớn cũng bán bày bán nhan nhản từ thành thị đến nông thôn với giá siêu rẻ, từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng/sản phẩm. Trên hội nhóm mua bán thanh lý đồ fake (đồ giả) một chiếc sơ mi Burberry được bán với giá 270.000 đồng. Một chiếc áo phông nhái Uniqlo giá 230.000 đồng, đủ màu, sẵn hàng, chờ tay người vợt. Một chiếc quần bò thêu chữ Gucci, xuất xứ Quảng Châu giá 289.000 đồng… Áo phông nhái hiệu Polo, Dior, LV, túi xách nhái Gucci… ngạo nghễ phơi mình trên trang của hội nhóm. Chịu khó lướt còn thấy áo nhái Burberry, Gucci bán tháo với giá chỉ 100.000 đồng… Giày thể thao nhái thương hiệu Nike, Adidas mênh mông bể sở… Ở các cửa hàng nhắm vào đối tượng sinh viên, sản phẩm nhái hàng hiệu còn rẻ hơn nữa. CẦN DẸP NHỮNG MÓN HÀNG “FAKE” Nhà nghiên cứu Phạm Thị Huyền, Viện Nghiên cứu Con người, nhìn nhận: “Dù biết rõ là đồ “dởm” nhưng không ít người vẫn sẵn sàng mua vì tâm lí sĩ diện, muốn thể hiện đẳng cấp mà không phải bỏ ra quá nhiều tiền. Tâm lý được nhìn nhận là sành điệu khiến họ cảm thấy tự tin hơn trong mắt người khác. Đây cũng là biểu hiện của tâm lý sính ngoại và lối sống coi trọng vẻ bề ngoài hơn giá trị thật bên trong”. Châm ngòi cho trào lưu khoe hàng hiệu xa xỉ chính là người nổi tiếng. Thần tượng của giới trẻ, Sơn Tùng M-TP đẩy cơn sốt hàng hiệu lên cao. Mỗi MV của anh tung ra thường khoe hàng hiệu khét lẹt. Trong một số buổi biểu diễn, Sơn Tùng sẵn sàng tặng áo, tặng khăn, tặng kính hàng hiệu cho người hâm mộ và họ tranh giành đến mức rách áo. Nhưng người nổi tiếng cũng có khi xài hàng nhái. Một dạo, chân dài Ngọc Trinh gây sốt với những màn “đập hộp” hàng hiệu. Tuy nhiên, sau không ít vụ bóc phốt dùng đồ nhái, niềm tin của người hâm mộ dành cho “phú bà” Ngọc Trinh đã suy giảm. Đáng nói là vụ TRÀN LAN QUẢNG CÁO VẬN CHUYỂN HÀNG NHẬP LẬU Những ngày qua, hàng loạt cửa hàng đóng cửa trên cả nước. Nhiều ki ốt bán quần áo, vải tại Chợ Ninh Hiệp - một trong những “thủ phủ” quần áo, vải vóc ở phía bắc đóng cửa. Theo tiết lộ của tiểu thương chợ Ninh Hiệp, vải được chuyển từ nước ngoài về tới xưởng may. Việc đặt hàng, trao đổi giá qua zalo, web chat. Để tận thấy đường đi của hàng lậu, PV Tiền Phong liên lạc với các đơn vị giao hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Chỉ cần gõ thông tin vận chuyển Việt -Trung, các nền tảng google, facebook tràn lan thông tin quảng cáo đơn vị vận chuyển. Trao đổi qua điện thoại, đại diện Kênh thanh toán T.V cho biết, giá vận chuyển trọn gói quần áo, giày dép từ Trung Quốc về Hà Nội dao động từ 7.000 - 14.000 đồng/kg. Đầu mối này tiết lộ, giá vận chuyển theo từng đợt phụ thuộc chi phí lo lót đường đi. Khi chúng tôi ngỏ ý tới văn phòng tư vấn để hỏi kỹ thêm chi phí, đại diện giao hàng nói thẳng “hàng lậu không cần tư vấn”. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với một đơn vị vận chuyển Trung Việt siêu tốc, đơn vị này giới thiệu cước vận chuyển hàng lô 12.000đồng/1kg, 2.800.000đồng/ m3 về tới đầu Hà Nội. Trong vai người bắt đầu kinh doanh muốn nhập vải may quần áo về Việt Nam, tôi được đại diện đơn vị này cho biết, có thể hỗ trợ tìm nguồn hàng, vận chuyển trọn gói về Hà Nội. Giá vận chuyển hàng tiểu ngạch, không kê khai thuế tối thiểu 30 cây vải, giá 8.000 đồng/kg. “Bên mình có cả vận chuyển tiểu ngạch và vận chuyển tính thuế. Nếu muốn có hoá đơn, chứng từ, mình sẽ tính thêm chi phí thuế đầu vào giá hàng hoá”, nhân viên của đơn vị này giới thiệu. Trao đổi với báo chí ngày 17/6, ông Trần Đức Hùng - Cục phó Cục Hải quan cho biết, từ đầu 4 n Thứ Tư n Ngày 18/6/2025 Hơn nửa tháng qua, hàng loạt cửa hàng từ chợ truyền thống đến trên phố đóng cửa vì sợ bắt hàng nhập lậu. Đường đi nào khiến hàng nhập lậu vào ngõ ngách của nền kinh tế? Một số hàng giả người dân biết rõ ràng vẫn tình nguyện sử dụng là quần áo, túi xách nhái những thương hiệu thời trang xa xỉ… Có thể tìm thấy một cô bé ở vùng sâu, vùng xa mặc áo in nhãn Dior, Louis Vuitton, cũng có thể thấy một bác chạy xe ôm dùng thắt lưng chữ H, biểu tượng đặc trưng của thương hiệu Hermes. Hàng tiểu ngạch tuồn về Việt Nam Vì sao hàng lậu tràn lan ngõ Ca sĩ Sĩ Thanh và màn đập hộp túi hiệu bị bóc mẽ THỜI SỰ Khi người tiêu dùng sính ngoại Đầu năm 2025 tới nay, hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 6.000 vụ hàng hoá vi phạm, với giá trị hàng hoá hơn 11.000 tỷ đồng. Hải quan chủ trì, bắt giữ 3 vụ vi phạm buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ có dấu hiệu hình sự và 20 vụ dấu hiệu vi phạm hành chính. TUYÊN CHIẾN VỚI

năm 2025 tới nay, Hải quan phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 6.000 vụ hàng hoá vi phạm, với giá trị hàng hoá hơn 11.000 tỷ đồng. Hải quan chủ trì, bắt giữ 3 vụ vi phạm buôn bán hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ có dấu hiệu hình sự và 20 vụ dấu hiệu vi phạm hành chính. Theo đại diện Cục Hải quan, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại ngày càng tinh vi, tính toán kỹ lưỡng tránh sự kiểm soát cơ quan chức năng. Thủ đoạn chính của các đối tượng là khai báo sai, gian lận hồ sơ hải quan, khai báo tờ khai không phù hợp… HỘ KINH DOANH SỢ THUẾ NÊN ĐÓNG CỬA? Hộ kinh doanh đóng cửa trùng thời điểm cơ quan thuế triển khai xuất hoá đơn điện tử từ máy tính tiền. Điều này khiến một số hộ kinh doanh “đổ vạ” đóng cửa vì quy định thuế. Chị Nguyễn Thị Thu, chủ ki ốt bán quần áo tại chợ Ninh Hiệp cho biết, gia đình đăng ký hộ kinh doanh, bán quần áo lấy từ các xưởng may. Trước tới nay, gia đình chị Thu nộp thuế khoán. “Khi cơ quan thuế yêu cầu xuất hoá đơn điện tử, tôi liên hệ xưởng may để xuất hoá đơn. Các xưởng may thú thật, nhập vải theo đường tiểu ngạch, không đủ hoá đơn đầu vào để xuất hoá đơn đầu ra quần áo cho gia đình tôi. Giờ chúng tôi mắc kẹt ở giữa, nguy cơ trở thành người tiếp tay cho hàng lậu ra thị trường”, chị Thu nói. Hơn 10 năm kinh doanh quần áo tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), chị Ngọc Lan cho biết, từ trước đến nay, hầu hết sản phẩm quần áo thời trang ở các chợ, cửa hàng đều nhập từ Trung Quốc, không có hoá đơn đầu vào. Thời gian qua với việc ra quân xử lý hàng giả, hàng nhái và thuế hộ kinh doanh, chị lúng túng, lo sợ nên chọn giải pháp đóng cửa. Hàng tồn kho còn nhiều, chị Lan không dám bán vì không biết xuất hóa đơn thế nào cho đúng. Khi mang thắc mắc này hỏi cán bộ thuế, chị được giải thích chung chung là “bán thế nào thì cứ ghi trên hoá đơn như vậy”. “Trước nay, chúng tôi đóng thuế khoán hằng tháng, với quy định mới yêu cầu hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử. Nhưng cái khó ở chỗ những hàng trong kho của chúng tôi là hàng không có hoá đơn đầu vào, căn cứ vào đâu để viết hóa đơn đầu ra cho hợp lý?”, chị Lan nêu thắc mắc. Đại diện Chi cục Thuế khu vực II cho biết, tại TPHCM, tháng 5/2025 có 3.763 hộ kinh doanh ngừng hoạt động hoặc đóng cửa. Tuy nhiên, chỉ có 440 hộ trong số này (chiếm 3,18%) thuộc diện có doanh thu trên 1 tỷ đồng và bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Điều này cho thấy phần lớn các hộ nghỉ kinh doanh không nằm trong nhóm bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền theo quy định. N.LINH -L.TRINH -T.TRANG 5 n Thứ Tư n Ngày 18/6/2025 ngách? CHỈ GHI SỔ, KHÔNG HÓA ĐƠN Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Mã Đề Sil, Trưởng Ban Quản lý chợ thị trấn Đầm Dơi cho biết, tính tới ngày 16/6, có khoảng 16 quầy, sạp trong chợ tạm đóng cửa, chủ yếu kinh doanh quần áo may sẵn, mỹ phẩm. Nguyên nhân, tiểu thương kinh doanh các mặt hàng này khi nhập hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Các tiểu thương lo sợ bị kiểm tra, bị phạt nên tạm đóng cửa chờ tình hình, chấp nhận chịu lỗ. Tiểu thương Nguyễn Thành Tâm có 5 quầy chuyên kinh doanh quần áo may sẵn ở chợ thị trấn Đầm Dơi. Ba ngày qua, ông chọn cách đóng cửa tất cả các quầy vì sợ bị kiểm tra. Nếu hàng hóa không chứng minh được nguồn gốc hoặc hóa đơn hợp lệ sẽ bị lập biên bản, tịch thu, phạt hành chính. Do đó, ông Tâm chấp nhận chịu lỗ khoảng 2 triệu đồng/ ngày (tiền thuê mặt bằng, nhân viên…). “Ở đây, đa số quần áo nhập vào, bán ra chỉ viết trên sổ tay, không có hóa đơn bán lẻ”, ông Tâm nói. Chị Võ Tuyết Thu có hơn 20 năm kinh doanh mua bán mỹ phẩm ở chợ Đầm Dơi cũng chọn cách tương tự trên. Quầy của chị Thu vừa bị kiểm tra, bị phạt 3 triệu đồng vì kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc. “Tôi có biết nguồn gốc gì đâu, mình tin tưởng đầu trên (nơi cung cấp hàng hóa - PV) bán sao mua về bán lẻ lại vậy thôi. Nếu có kiểm tra là bị dính lỗi, bị phạt”, chị Thu nói. Nhiều tiểu thương ở chợ thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi) mong muốn ngành chức năng hướng dẫn cách xử lý những hàng nhập từ thời điểm trước, có hướng dẫn cụ thể, linh hoạt hơn trong giai đoạn đầu, để người mua bán nhỏ tiếp tục kinh doanh, lấy vốn chuyển sang giai đoạn mới. PHÁT HIỆN NHIỀU HÀNG HÓA VI PHẠM Ông Huỳnh Văn Khoa, quyền Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau cho biết, thực hiện đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra, phát hiện 19 vụ với 24 hành vi vi phạm. Trong đó, vi phạm chủ yếu hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu, ghi nhãn hàng hoá... Tổng số hàng hoá vi phạm đã bị phát hiện hơn 5.400 sản phẩm, như thuốc đông dược, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, túi xách, phụ tùng xe gắn máy, thực phẩm đông lạnh…, tổng giá trị hàng hoá trên 670 triệu đồng. Trong đó, đơn vị đã xử lý 3 vụ, với số tiền xử phạt vi phạm hành chính 34 triệu đồng, buộc tiêu huỷ hàng hoá. Còn lại 16 vụ vi phạm đang tiếp tục điều tra, xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý. TÂN LỘC Những ngày qua, nhiều tiểu thương bán quần áo, mỹ phẩm ở chợ trung tâm thị trấn Đầm Dơi (huyện Đầm Dơi, Cà Mau) đồng loạt đóng quầy vì sợ bị kiểm tra. Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau đánh giá, khó khăn nhất trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả là hoạt động kinh doanh, buôn bán diễn ra ngày càng đa dạng, đặc biệt qua mạng. Trong khi việc xử lý vi phạm kinh doanh trên môi trường mạng đòi hỏi kỹ năng công nghệ, sự phối hợp liên ngành ở mức độ cao. Tiểu thương đóng cửa vì sợ bị kiểm tra Hơn 3.100 vụ vi phạm bị xử lý THỜI SỰ Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, từ 15/5 đến 15/6/2025, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên toàn quốc đã triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm. Theo số liệu thống kê, sau một tháng triển khai cao điểm, lực lượng QLTT cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng. Trong đó, số tiền xử phạt hành chính vượt 32 tỷ đồng, hàng hóa bị tịch thu trị giá gần 31 tỷ đồng và đã thu nộp ngân sách gần 36 tỷ đồng. “Đáng chú ý, có tới 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cho cơ quan điều tra, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước”, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho hay. Phân tích cơ cấu vi phạm, lực lượng QLTT nhận thấy, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ lớn nhất với 1.580 vụ - tương đương 52% tổng số vụ việc, kéo theo số tiền xử phạt vượt 16 tỷ đồng. Tiếp đến là 648 vụ buôn lậu, chiếm hơn 21%, với số tiền xử phạt hơn 6 tỷ đồng. Đợt cao điểm ghi nhận nhiều vụ việc nổi cộm được phát hiện và xử lý kịp thời như: vụ tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các thương hiệu cao cấp tại trung tâm Đà Nẵng ngày 20/5; vụ cơ sở sản xuất tất chân giả mạo tại La Phù (Hà Nội) ngày 26/5; vụ kiểm tra Saigon Square (TPHCM) ngày 29/5 thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng. Đặc biệt, vụ kiểm tra 4 cơ sở mỹ phẩm tại Hà Nội ngày 9/6 phát hiện 3.500 sản phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc, cho thấy tính chất phức tạp, tinh vi trong việc trà trộn hàng giả với hàng hóa hợp pháp. NHIỀU HÌNH THỨC ĐỐI PHÓ Ông Lê Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội QLTT số 5 (QLTT TP Hà Nội) cho biết, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng có nhiều hình thức để đối phó. Theo đó, các đối tượng thuê các địa điểm để làm kho lưu giữ hàng hóa, không phải điểm kinh doanh trực tiếp sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Để tiêu thụ hàng hóa mỹ phẩm, nước hoa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chủ lô hàng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook đăng hình, bài viết, clip chào bán các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, sữa… Để đánh lạc hướng sự chú ý cơ quan chức năng, đối tượng tàng trữ buôn bán hàng lậu đã lợi dụng sự quản lý an ninh chặt chẽ của khu chung cư, hoặc chọn những căn nhà nằm ở ngoại thành, xa trung tâm để hoạt động tàng trữ hàng lậu. Để xóa dấu vết nơi sản xuất, mọi thông tin, giao dịch mua hàng đều thực hiện thông qua mạng xã hội, vận chuyển thông qua ship code. PHẠM TUYÊN Lực lượng QLTT TPHCM kiểm tra cơ sở kinh doanh trong tháng cao điểm ẢNH: NGUYỄN BẰNG 5 quầy kinh doanh quần áo may sẵn của ông Tâm ở chợ Đầm Dơi đóng cửa mấy ngày qua HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI Ngọc Trinh nhái đầm mà người mẫu Kendall Jenne đã diện, Khi bị bóc phốt, cô không xấu hổ, còn lên tiếng: “Tại Trinh thích rồi Trinh kêu stylist làm cho kịp chuyến đi của Trinh. Mọi người muốn chửi thì chửi Trinh thôi nha. Cảm ơn”. Nhãn hàng có chiếc đầm lọt mắt Ngọc Trinh đã lên tiếng: “Nếu bạn muốn diện váy của chúng tôi thì cứ gửi thư điện tử và mua hàng nhé”. Tai tiếng người nổi tiếng dùng hàng nhái, còn phải kể đến vụ đập hộp túi hiệu của diễn viên, ca sĩ Sĩ Thanh. Một tay chơi hàng hiệu bóc mẽ đó là hàng fake xuất xứ Quảng Châu và mắng kẻ khoe hàng hiệu nhái: “Xài thì cứ xài, xạo vậy để fan của các bạn nghĩ kiếm tiền dễ lắm, tháng mua đồ cả nửa tỉ bạc dễ như ăn cháo. Rồi các em học đại học xong ra trường, việc chưa biết làm mà toàn ảo tưởng đòi lương cả mấy ngàn đô thì ai độ được…”. Người nổi tiếng xài hàng nhái càng khiến người bình thường cảm thấy việc dùng quần áo, túi xách nhái thương hiệu xa xỉ không có gì áy náy. Quản lý thị trường có nhiều biện pháp xử lý hàng nhái nhưng nếu người tiêu dùng không có ý thức tẩy chay chúng thì mảnh đất này vẫn âm thầm sinh sôi. ĐÀO NGUYÊN Người tiêu dùng thông minh đang bỏ dần hàng hiệu dởm. Ngọc Quyên, 38 tuổi, độc thân, ở Hà Nội chia sẻ, trước đây cô từng dùng túi nhái, mặc quần áo nhái thương hiệu lớn, vì dễ mua, mẫu mã phong phú nhưng bây giờ cô chuyển sang dùng hàng trong nước “Túi xách trong nước mẫu mã đẹp, dễ mua, nên tôi đã chuyển sang dùng hàng Việt Nam. Tôi từng mua áo phông của Việt Nam chất lượng đẹp hơn hàng Trung Quốc cùng giá”, cô nói.

NÂNG Ц NHÀ NÔNG Є C SmN PHsM T“T B¬ Lâm ThÙy ki - TÕng Gi m đÔc Mebi Farm cho biÄt, thâc ph´m l¬ chuÖi liên quan đÄn nhau, tÞ nguÓn nguyên liÇu cho đÄn giÄt mÕ, v¶n chuyÅn, thu ho°ch, sơ chÄ, s®n xu³t, đÎng gÎi, v¶n chuyÅn, phân phÔi đÄn tay ngưäi tiêu dØng. B¬ cho r¸ng c i cÔt lÐi c²n nhÈn nh¶n, nông dân chÉnh l¬ nh¬ s®n xu³t thâc ph´m, “đ²u v¬o cÎ tÔt thÈ đ²u ra måi tÔt”. Tuy nhiên, theo b¬ ki, nhiÃu đäi nay, ngưäi nông dân r³t “cô đơn” trong viÇc s®n xu³t bæi thông thưäng, ngưäi nông dân s®n xu³t rÓi ph®i qua kênh thương l i thÈ måi tåi đưèc nh¬ m y s®n xu³t thâc ph´m. T³t c® c c khâu đÃu ph®i cÎ läi song ngưäi dân l°i hưæng “läi mÏng nh³t”, th¶m chÉ cÍn không đÚ vÔn. B¬ ki kêu gọi những ngưäi trung gian mua nguyên liÇu b¸ng gi s¬n đÅ ngưäi nông dân sÔng đưèc våi nghÃ; c c doanh nghiÇp s®n xu³t thâc ph´m måi cÎ nguÓn nguyên liÇu tÔt, nguyên liÇu s°ch đÅ s®n xu³t, mang đÄn thÌ trưäng những s®n ph´m tÔt v¬ ch³t lưèng phÜc vÜ ngưäi tiêu dØng. M¼t kh c, t³t c® c c nh¬ m y s®n xu³t thâc ph´m cÎ thÅ tiÄp c¶n đưèc nguÓn nguyên liÇu ho¼c liên kÄt våi nông dân, đÓng thäi gi m s t nguÓn nguyên liÇu đÎ b¸ng công nghÇ. “Våi tôi, quan trọng nh³t l¬ đ°o đßc cÚa ngưäi l¬m thâc ph´m, đ°o đßc kinh doanh, đ°o đßc s®n xu³t. NÎi sao l¬m v¶y v¬ l¬m sao nÎi v¶y vµn l¬ điÃu kiÇn tiên quyÄt trong ng¬nh chÄ biÄn lương thâc thâc ph´m”, b¬ ki b¬y tÏ. ¤ gÎc đ× cơ quan qu®n lê nh¬ nưåc, PGS.TS Ph°m Kh nh Phong Lan, Gi m đÔc Sæ An to¬n thâc ph´m TPHCM cho biÄt, thâc hiÇn quyÄt đÌnh cÚa ThÚ tưång ChÉnh phÚ, hiÇn sæ t¶p trung thanh tra nh¸m kÌp thäi ph t hiÇn v¬ xà lê h¬ng gi®, đ¼c biÇt l¬ sữa gi®, thâc ph´m chßc năng gi®. Sæ đ¯ đ´y m°nh thanh tra, kiÅm tra tÞ trưåc lÙc ThÚ tưång cÎ quyÄt đÌnh, đÓng thäi l¬m thưäng xuyên, liên tÜc, xuyên suÔt chß không chÊ t¶p trung v¬o c c đèt cao điÅm. B¬ Lan cho r¸ng, ph®i nhÈn t¶n gÔc v³n đà đÅ viÇc thanh tra, kiÅm tra đ°t hiÇu qu® cao hơn. “Quan trọng hơn l¬ ph t triÅn đưèc những thâc ph´m đ®m b®o an to¬n đÄn våi ngưäi dân. Nông s®n, thÌt, rau, cÚ, qu®... tÞ khâu trÓng trọt, phân bÎn, thuÔc trÞ sâu đưèc nuôi trÓng, xà lê thÄ n¬o, nÄu không đ®m b®o đưèc s®n xu³t tÔt thÈ dØ cho cÎ ph°t bao nhiêu cÛng v¶y thôi”, b¬ Lan nÎi. TICK XANH TRÁCH NHIỆM Trong bÔi c®nh thâc ph´m b´n vµn len lÏi v¬o thÌ trưäng, TPHCM đang triÅn khai nhiÃu gi®i ph p, trong đÎ cÎ chương trÈnh “tick xanh tr ch nhiÇm” nh¸m thiÄt l¶p m×t chuÖi cung ßng an to¬n, minh b°ch tÞ trang tr°i đÄn b¬n ăn. T°i Trung tâm thương m°i Satra VÐ Văn KiÇt (qu¶n 6, TPHCM), TÕng Công ty Thương m°i S¬i GÍn (Satra) đ¯ kê kÄt hèp t c våi 10 nh¬ cung c³p tham gia chương trÈnh “Tick xanh tr ch nhiÇm” do UBND TPHCM ph t đ×ng. ĐÄn nay, chương trÈnh đ¯ triÅn khai t°i nhiÃu hÇ thÔng b n lẻ lån như Saigon Co.op, Satra, B ch hÎa Xanh, MM Mega Market, Central Retail…; kÄt nÔi g²n 180 nh¬ cung c³p v¬ hơn 400 s®n ph´m đ°t chu´n. Ông VÛ Dương Quân, Trưæng Ban qu®n lê hÇ thÔng b n lẻ Satra nh³n m°nh: “ChÙng tôi cam kÄt chÌu tr ch nhiÇm våi to¬n b× s®n ph´m d n nh¯n “tick xanh”, thông qua c c đèt kiÅm tra đÌnh kỳ t°i nơi s®n xu³t, l³y mµu phân tÉch v¬ c®nh b o vi ph°m trên ph²n mÃm qu®n lê nÄu ph t hiÇn sai ph°m”. ĐÓng thäi, Satra phÔi hèp våi H×i Công nghÇ cao TPHCM đÅ ph t triÅn ph²n mÃm riêng cho chương trÈnh nh¸m hÖ trè qu trÈnh minh b°ch hÎa thông tin. Ngưäi tiêu dØng cÎ thÅ dễ d¬ng quét m¯ QR trên bao bÈ đÅ truy c¶p c c dữ liÇu và nguÓn nguyên liÇu, quy trÈnh s®n xu³t, thäi gian chßng nh¶n v¬ đ nh gi ch³t lưèng. ¤ gÎc đ× doanh nghiÇp, b¬ Nguyễn ThÌ HuÇ Mỹ, Gi m đÔc Cty TNHH SX-TM-DV Mỹ Châu (tÊnh TiÃn Giang) chuyên cung c³p nông s®n - thâc ph´m cho biÄt, Cty đ¯ ph®i điÃu chÊnh to¬n b× quy trÈnh canh t c v¬ chÄ biÄn rau cÚ nh¸m đ p ßng yêu c²u khắt khe cÚa chương trÈnh. “ChÊ m×t sơ su³t nhÏ cÛng cÎ thÅ khiÄn doanh nghiÇp m³t cơ h×i đưa h¬ng v¬o siêu thÌ. DØ chi phÉ tăng, chÙng tôi vµn ch³p nh¶n đÅ đ®m b®o ch³t lưèng, mang l°i cho ngưäi tiêu dØng những mÎn ăn an to¬n cho sßc khÏe” - b¬ Mỹ nh³n m°nh. Ông Ьo H¬ Trung, ChÚ tÌch H×i Công nghÇ cao nÎi r¸ng, logo “tick xanh tr ch nhiÇm” sẽ đưèc ßng dÜng công nghÇ blockchain v¬ trÉ tuÇ nhân t°o (AI). Ngưäi tiêu dØng quét m¯ QR trên logo sẽ cÎ đ²y đÚ thông tin và ch³t lưèng s®n ph´m, quy trÈnh s®n xu³t, chÊ dµn đÌa lê… “M¯ tick xanh không thÅ l¬m gi® nhä công nghÇ đ×c quyÃn cÚa châu Âu, đÓng thäi cho phép ph t hiÇn s®n ph´m lÖi v¬ thu hÓi điÇn tà chÊ trong v¬i giä. ĐiÃu n¬y không chÊ giÙp b®o vÇ ngưäi tiêu dØng m¬ cÍn giÙp hÇ thÔng b n lẻ ph®n ßng nhanh khi cÎ sâ cÔ” - ông Trung cho hay. Trao đÕi våi PV Tiền Phong, ông Nguyễn Nguyên Phương, PhÎ Gi m đÔc Sæ Công Thương TPHCM cho biÄt, nÄu như trưåc đây, mÖi hÇ thÔng b n lẻ tâ kiÅm so t h¬ng hÎa đ²u v¬o thÈ hiÇn nay c c đơn vÌ cØng tham gia kiÅm tra, tăng t²n su³t gi m s t v¬ chÄ t¬i xà lê. NÄu m×t nh¬ cung c³p vi ph°m, họ cÎ thÅ m³t to¬n b× thÌ trưäng phân phÔi hiÇn đ°i. “Tick xanh tr ch nhiÇm đang mæ ra m×t mô hÈnh måi trong qu®n lê ch³t lưèng thâc ph´m, khi nh¬ nưåc - doanh nghiÇp - công nghÇ cØng phÔi hèp ch¼t chẽ. Đây đưèc xem l¬ bưåc tiÄn quan trọng trong cu×c chiÄn chÔng thâc ph´m b´n, b®o vÇ quyÃn lèi ngưäi tiêu dØng v¬ hưång tåi m×t thÌ trưäng thâc ph´m an to¬n, bÃn vững” - ông Phương nÎi. TĂNG CƯỜNG KI„M TRA ĐỘT XUẤT Nêu gi®i ph p đÅ qu®n lê thâc ph´m đ°t hiÇu qu®, b¬ Ph°m Kh nh Phong Lan cho r¸ng ph®i tăng cưäng kiÅm tra đ×t xu³t hơn l¬ kiÅm tra theo kÄ ho°ch m×t c ch hÈnh thßc. Ho°t đ×ng thanh tra cÛng l¬ đÅ giÙp doanh nghiÇp ph t hiÇn những sai ph°m khi cÍn “trong trßng nưåc”, không đÅ đÄn khi ph t triÅn qu mßc rÓi bÌ xà ph°t n¼ng hơn v¬ x¯ h×i, c×ng đÓng bÌ thiÇt h°i lån hơn bæi tiêu thÜ những h¬ng hÎa đÎ. Theo lu¶t sư Nguyễn Tri Thắng, PhÎ ChÚ tÌch Quỹ ChÔng h¬ng gi® ViÇt Nam, trong thäi đ°i h×i nh¶p kinh tÄ sâu r×ng, sâ ph t triÅn m°nh mẽ cÚa khoa học kỹ thu¶t v¬ ßng dÜng công nghÇ træ nên hÄt sßc th ch thßc. Thâc tÄ trong cu×c sÔng, mÖi ngưäi sà dÜng nhiÃu thiÄt bÌ công nghÇ cho nên c c KOL, KOC våi uy tÉn cÚa mÈnh cÛng dễ d¬ng lan truyÃn những n×i dung, thông điÇp đÄn kh n gi®. “HiÇn nay h¬nh lang ph p lê đ¯ đ²y đÚ đÅ cÎ c c chÄ t¬i, nhưng chưa thâc sâ m°nh mẽ đÅ gi®i quyÄt våi tinh th²n răn đe, phÍng ngÞa m×t c ch m°nh mẽ. Do đÎ c²n ph®i ho¬n thiÇn, bÕ sung, đ¼c biÇt l¬ trong Lu¶t Qu®ng c o đÅ điÃu chÊnh c c điÃu lu¶t, c c văn b®n dưåi lu¶t hưång dµn thi h¬nh. Ho¬n thiÇn thÅ chÄ trong lËnh vâc qu®ng c o l¬ r³t c²n thiÄt v¬ c²n ph®i thâc hiÇn ngay”, ông Thắng cho biÄt thêm. UYÊN PHƯƠNG 6 n Thứ Tư n Ngày 18/6/2025 Để quản lý thực phẩm hiệu quả, một số ý kiến cho rằng cần phải tăng cường kiểm tra đột xuất nhiều hơn, không chỉ tập trung vào đợt cao điểm; phát hiện sai phạm sớm, tránh thiệt hại cho cộng đồng. Người tiêu dùng quét mã QR trên “tick xanh trách nhiệm” để soi nguồn gốc thực phẩm ẢNH: U.P CUỘC CHIẾN THỰC PHsM BsN: TỪ MÂM CƠM ĐẾN BÀN NGHỊ SỰ Bài 3: Xử lý khi còn “trong trứng nước” Xà HỘI Công bố danh sách đen vi phạm trên mạng Ông NguyÇn NgÒc HÔi, PhÏ Gi®m đÕc Sç Văn hÏa và ThÆ thao (VH&TT) TPHCM cho biÅt, Sç VH&TT cÙng Sç Công Thương đ° thãc hiÈn kë kÅt với nhau đÆ phÕi hợp quản lë c®c thông tin kÆ cả trên không gian mạng cũng như trên b®o chÊ, đ½c biÈt là trong lÌnh vãc thãc phµm sau hàng loạt vụ quảng c®o qu® sã th·t, tÉnh trạng b®n hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trên không gian mạng… Theo ông HÔi, Sç VH&TT sÁ triÆn khai xây dãng hÈ thÕng white list – gÔm c®c doanh nghiÈp, c®c nhà quảng c®o và cả lãc lượng KOL hoạt đØng trong sạch. Nhâng c® nhân, đơn vÍ đạt chuµn sÁ được ngành văn hÏa đưa vào và công bÕ, giới thiÈu đÆ c®c đơn vÍ biÅt và lãa chÒn. ĐÏ là c®ch minh bạch hÏa thông tin trong lÌnh vãc truyÄn thông trên b®o chÊ và không gian mạng. Ngoài ra, Sç VH&TT xây dãng black list – danh s®ch nhâng c® nhân tham gia trên c®c môi trưång vi phạm ho½c không đạt c®c tiêu chuµn. C®c đơn vÍ, cơ quan, doanh nghiÈp nào “dÙng” nhâng ngưåi đÏ thÉ ngành chàc năng sÁ cÏ biÈn ph®p xá lë. NGÔ TÙNG - UYÊN PHƯƠNG “Quan trÒng hơn là ph®t triÆn được nhâng thãc phµm đảm bảo an toàn đÅn với ngưåi dân. Nông sản, thÍt, rau, cÛ, quả... tß khâu trÔng trÒt, phân bÏn, thuÕc trß sâu được nuôi trÔng, xá lë thÅ nào, nÅu không đảm bảo được sản xuất tÕt thÉ dÙ cho cÏ phạt bao nhiêu cũng v·y thôi”. Bà PHẠM KHÁNH PHONG LAN, Gi®m đÕc Sç An toàn thãc phµm TPHCM

