Bao Tien Phong

Nû ä diïnî viïn Ngên Hoaâ khi chûa nhêpå viïnå n KHÚI NGUÖNÌ ÀAM MÏ SANÁ G TAOÅ [ Trang 5] n ÀÙNÇ G SAU VIÏCÅ TIÏUÍ THÛÚNG ÀONÁ G CÛAÃ HANÂ G LOATÅ [ Trang 14] CHU Ã NHÊTÅ 15/6/2025 SÖË 166 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 16] n ÀÖIÅ BONÁ G ÀÙCÅ BIÏTÅ NHÊTË FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Truyïnå ngùnæ cuaã NGUYÏNÎ THIÏN VIÏTÅ Vò sao Los Angeles nöií dêyå chönë g öng Trump? [ Trang 12] MUAÂ HOA CHAYÁ ÀOÃ [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå Nhûnä g ngayâ nayâ , khi baoá chñ àûúcå nhùcæ àïnë nhiïuì hún nhên dõp kyã niïmå 100 nùm Ngayâ Baoá chñ Cacá h manå g Viïtå Nam (21/6), töi - mötå gianã g viïn baoá chñ - cunä g co á nhiïuì dõp troâ chuyïnå vï ì nghï.ì Lamâ baoá - àï í conâ la â ngûúiâ [Xem tiïpë trang 2] n VO Ã BOCÅ HOANÂ HAOÃ CHO ÀONÂ TÊNË CÖNG CHOANÁ G VANÁ G CUAÃ ISRAEL[ Trang 15] // Löiî taiå “sönë g aoã ”? [ PHAMÅ HÛÚNG ] [ Trang 6 + 7 ] “QUÊN CÖTË TINH, KHÖNG CÖTË ÀÖNG” Àöìng loâng, àöìng böå, àöìng thúâi TÖ Í CHÛCÁ BÖ Å MAYÁ , CHÑNH QUYÏNÌ 2 CÊPË : Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí taiå Höiå nghõ trûcå tuyïnë têpå huênë chuyïn mön, nghiïpå vu å liïn quan àïnë cöng tacá tö í chûcá xêy dûnå g Àanã g, quanã ly á nha â nûúcá , tö í chûcá va â hoatå àönå g cuaã Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í chñnh trõ úã cêpë xa ä (múiá ). TÊYÍ CHAY [ Trang 2 ] kïu goåi “giupá àúä nghïå sô” Taiâ tû ã Thûúng Tñn vaâ NSND Kim Chi thúiâ “cúm lanâ h canh ngotå ” NSND Trênì Hanå h traiã qua cuöcå àúiâ vêtë va ã nhûng khöng kïu than Nghï å sô Giang Coiâ tûnâ g baná xe ö tö chûaä bïnå h, nhêtë quyïtë khöng nhênå giupá àúä Àiïuì chónh thúiâ gian bònh chonå Giaiã thûúnã g “Ngûúiâ àepå àûúcå bònh chonå nhiïuì nhêtë ” Do co á sû å àiïuì chónh thúiâ gian töí chûcá Àïm Chung kïtë vò ly á do bêtë kha ã khaná g, Ban Töí chûcá cuöcå thi Hoa hêuå Viïtå Nam 2024 àiïuì chónh thúiâ gian bònh chonå Giaiã thûúnã g “Ngûúiâ àepå àûúcå bònh chonå nhiïuì nhêtë ”. [ Trang 2 ] Gianã g viïn nganâ h Baoá chñ, Trûúnâ g ÀH Sû phamå – ÀH Àaâ Nùné g [ Trang 3] Liïn quan túiá àï ì xuêtë àûa sô quan quên àöiå nhên dên chñnh quy vïì cêpë xa,ä Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang - Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g - nhênë manå h quan àiïmí “quên cötë tinh, khöng cötë àöng” àïí thûcå hiïnå nhiïmå vu å àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên giao cho quên àöiå .

Cú quan giúâ tinh gonå , chùnè g biïtë tuiå em co á conâ cú höiå khöng…”. Vaâ töi, du â cö ë giû ä vûnä g lonâ g tin, cunä g co á lucá chûnä g laiå àï í tû å hoiã : rötë cuöcå , àiïuì gò conâ laiå ? Chuná g ta àang sönë g trong mötå thúiâ àaiå ma â cöng nghï å co á thï í thay àöií ca ã töcë àö å sanã xuêtë lênî cacá h tiïpë nhênå thöng tin. Trñ tuïå nhên taoå co á thï í viïtë baiâ , lamâ clip, mö phonã g camã xucá . Nhûng giûaä nhûnä g tiïnå ñch êyë , töi vênî tin: àiïuì lamâ nïn ngûúiâ lamâ baoá khöng phaiã la â cöng cu,å ma â la â sû å tû ã tï,ë tónh taoá va â sûå hiïnå diïnå thêtå sû å cuaã mötå con ngûúiâ . Lamâ baoá la â nghï ì viïtë vï ì con ngûúiâ - viïtë cho ngûúiâ àocå va â co á tracá h nhiïmå vúiá cönå g àönì g. La â sû å lûaå chonå : viïtë caiá gò, viïtë thï ë naoâ va â vò ai. AI khöng thï í tra ã lúiâ nhûnä g cêu hoiã ào á bùnç g lûúng tri - noá chó töië ûu dû ä liïuå va â cu á phapá . Ngûúiâ lamâ baoá thò khacá . Ho å biïtë dûnâ g laiå trûúcá mötå nöiî àau, traná h xa sû å giêtå gên dï î daiä , phên biïtå giûaä “co á thï í àûa” va â “nïn àûa”. Vaâ quan tronå g hún ca,ã ho å chõu tracá h nhiïmå vï ì tacá phêmí mònh taoå ra - bùnç g tïn tuöií , bùnç g lûúng têm va â bùnç g ca ã nhên cacá h nghï ì nghiïpå . Vúiá vai troâ gianã g viïn, töi khöng nghô nhiïmå vu å cuaã mònh laâ dayå sinh viïn cacá h ne á traná h cöng nghï.å Ngûúcå laiå , töi luön khuyïnë khñch cacá em hocå cacá h sû ã dunå g no á mötå cacá h co á chonå locå va â co á tracá h nhiïmå . Àiïuì töi lo khöng phaiã la â AI viïtë baiâ , ma â la â con ngûúiâ mêtë dênì kha ã nùng tû å àùtå cêu hoiã , kiïmí chûná g va â cên nhùcæ . Khi moiå thû á trú ã nïn qua á dï,î qua á nhanh, ngûúiâ ta dï î bùnç g lonâ g vúiá mötå banã thaoã tröi chayã ma â thiïuë ài sû å thêtå . Trong nghïì baoá , sû å thêtå khöng bao giúâ àûúcå phepá mú â nhoeâ . Trong lúpá hocå , töi àaä thêyë sinh viïn dunâ g AI cho gênì nhû moiå viïcå hocå têpå - tû â tòm hiïuí kiïnë thûcá , lamâ baiâ têpå , lïn böë cucå nöiå dung cho baoá caoá , àïnë chuêní bõ slide thuyïtë trònh. Nhûng canâ g dunâ g, cacá em canâ g böië röië : “Cö úi, em khöng biïtë kïtë qua ã nayâ àuná g hay sai nûaä …”, hoùcå “Giú â mònh co á nïn tû å viïtë nûaä khöng cö?”, hoùcå “Dunâ g quen röiì , giú â thêyë ngaiå tû å viïtë qua,á cö úi”. Vaâ chñnh töi, úã vai ngûúiâ dayå , cunä g tûnâ g hoang mang: phaiã àaná h gia á sinh viïn thï ë naoâ , lamâ sao àï í khuyïnë khñch cacá em phatá triïní tû duy thêtå , chû á khöng chó laâ ngûúiâ chùpæ nöië kïtë qua ã cuaã mayá . Töi tûnâ g noiá vúiá sinh viïn: “Em coá thï í nhú â AI gúiå y á y á tûúnã g, chónh sûaã cêu. Nhûng em phaiã la â ngûúiâ viïtë cêu kïtë cuöië cunâ g. Va â em phaiã chõu tracá h nhiïmå vï ì cêu chû ä êyë ”. Ào á khöng chó laâ mötå lúiâ khuyïn vïì ky ä thuêtå viïtë , ma â la â lúiâ nhùnæ gûiã vï ì tû cacá h nghï ì nghiïpå . Lamâ baoá , sau cunâ g, khöng chó laâ àûa tin nhanh nhêtë , nhiïuì nhêtë - ma â la â àï í khöng àaná h mêtë chêtë ngûúiâ trong thïë giúiá àang ngayâ mötå tû å àönå g hoaá . Chuná g ta kï í chuyïnå , khöng phaiã vò AI chûa biïtë kï,í ma â vò cêu chuyïnå cuaã con ngûúiâ cênì àûúcå kï í búiã mötå con ngûúiâ - vúiá camã xucá , thêuë hiïuí va â àaoå àûcá nghï ì nghiïpå khöng thïí lêpå trònh. Giûaä trùm thûá cöng cu å thöng minh, ngûúiâ lamâ baoá vênî cênì giû ä laiå mötå àiïuì tûúnã g nhû cuä ky ä nhûng chûa bao giú â thûaâ : lamâ baoá - àï í conâ la â ngûúiâ .n Lamâ baoá - àï í conâ la â ngûúiâ [ PHAMÅ HÛÚNG ] cuöië tuênì Chuyïnå Saná g 14/6, Quöcë höiå thaoã luênå taiå höiå trûúnâ g vï ì dû å aná Luêtå sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Quöcë phonâ g; Luêtå Sô quan Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam; Luêtå Quên nhên chuyïn nghiïpå , cöng nhên vaâ viïn chûcá quöcë phonâ g; Luêtå Nghôa vuå quên sû;å Luêtå Biïn phonâ g Viïtå Nam; Luêtå Phonâ g khöng nhên dên; Luêtå Lûcå lûúnå g dû å bõ àönå g viïn; Luêtå Phonâ g thu ã dên sû;å Luêtå Quanã ly,á baoã vï å cöng trònh quöcë phonâ g va â khu quên sû;å Luêtå Dên quên tûå vï;å Luêtå Giaoá ducå quöcë phonâ g va â an ninh. Tiïpë thu, giaiã trònh yá kiïnë àaiå biïuí Quöcë höiå vï ì lûcå lûúnå g phonâ g khöng cêpë xa,ä Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang - Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g - nhênë manå h, viïcå tö í chûcá lûcå lûúnå g phonâ g khöng cêpë xa ä khöng phaiã la â kho,á búiã nûúcá ta àa ä chu ã àönå g àûúcå vu ä khñ, trang thiïtë bõ cênì thiïtë àï í trang bõ àuã cho lûcå lûúnå g nayâ . Thûcå tiïnî chiïnë tranh thïë giúiá hiïnå nay cho thêyë , àêy la â lûcå lûúnå g rêtë quan tronå g. Do vêyå , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang àïì nghõ Quöcë höiå unã g hö å quy àõnh nayâ . Vï ì àï ì nghõ phên cêpë linh hoatå , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang nïu roä quan àiïmí quy àõnh nhûnä g vênë àï ì lúná , bao quatá , nhûnä g vênë àï ì cu å thï í se ä àûúcå quy àõnh úã cacá vùn banã dûúiá luêtå . Cu å thï,í Bö å Quöcë phonâ g àang chuã trò soanå thaoã 5 nghõ àõnh àïí sûaã 38 nghõ àõnh; soanå thaoã 17 thöng tû àïí sûaã 73 thöng tû vaâ soanå thaoã 2 quyïtë àõnh cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phuã àï í sùné sanâ g triïní khai thûcå hiïnå 1 luêtå sûaã 11 luêtå ngay sau khi Quöcë höiå thöng qua. Vï ì viïcå thanâ h lêpå Ban chó huy Phonâ g thuã khu vûcå , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang khùnè g àõnh, àêy khöng phaiã la â mötå àún võ hanâ h chñnh, maâ la â mötå àún võ quên àöiå trûcå thuöcå Bö å Chó huy Quên sûå tónh. Chûcá nùng, nhiïmå vu,å tö í chûcá biïn chïë cu å thï í cuaã Ban chó huy Phonâ g thu ã khu vûcå àa ä àûúcå nghiïn cûuá , sùpæ xïpë phu â húpå vúiá thûcå tiïnî cuaã tûnâ g àõa phûúng vaâ se ä àûúcå triïní khai ngay khi luêtå àûúcå Quöcë höiå thöng qua, coá hiïuå lûcå . Liïn quan túiá viïcå khöng töí chûcá Ban chó huy Quên sûå cêpë huyïnå , co á àaiå biïuí Quöcë höiå àï ì nghõ giao thêmí quyïnì quanã ly á sô quan dûå bõ cho cêpë xa.ä Vï ì nöiå dung nayâ , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang cho hay, möiî xa ä co á lûcå lûúnå g sô quan dûå bõ khacá nhau. Do vêyå , cùn cûá vaoâ mucå àñch àönå g viïn, cêpë tónh seä sùpæ xïpë va â ra quyïtë àõnh àönå g viïn sô quan dûå bõ cho phu â húpå . Vï ì àï ì xuêtë àûa sô quan quên àöiå nhên dên chñnh quy vïì cêpë xa,ä Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang nhênë manå h quan àiïmí “quên cötë tinh, khöng cötë àöng” àïí thûcå hiïnå nhiïmå vu å àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá va â nhên dên giao cho quên àöiå . Àï í thönë g nhêtë vúiá tiïu chuêní caná bö å cêpë xa ä múiá trïn toanâ quöcë , quên àöiå se ä tiïnë hanâ h àaoâ taoå xa ä àöiå trûúnã g, xa ä àöiå pho á va â trú å ly á co á trònh àöå àaiå hocå vï ì quên sû,å cao cêpë ly á luênå chñnh trõ. Àïí giupá 3 cöng chûcá quên sûå cêpë xa,ä thúiâ gian àêuì , quên àöiå se ä cû ã khoanã g 5-7 sô quan tûâ Ban chó huy Phonâ g thu ã khu vûcå vï ì Ban chó huy Quên sûå cêpë xa.ä Khi thûcå hiïnå xong nhiïmå vu,å lûcå lûúnå g nayâ se ä àûúcå rutá laiå àï í àûa vï ì thûcå hiïnå nhiïmå vu å ú ã xa ä khacá . Lamâ nhû vêyå se ä baoã àamã hoanâ thanâ h nhiïmå vu å ú ã cacá àõa banâ khacá nhau, coá àiïuì kiïnå khacá nhau. Dûå thaoã luêtå dû å kiïnë se ä àûúcå trònh Quöcë höiå thöng qua trong phiïn hopå ngayâ 27/6. n Trong khuön khöí Cuöcå thi Hoa hêuå Viïtå Nam 2024, hoatå àönå g bònh chonå danâ h cho hanå g mucå “Ngûúiâ àepå àûúcå bònh chonå nhiïuì nhêtë ” àûúcå triïní khai tûâ 15h00 ngayâ 14/5/2025, kïtë thucá vaoâ 20h30 ngayâ 14/6/2025, trunâ g vúiá thúiâ àiïmí kïtë thucá phênì trònh diïnî àêuì tiïn cuaã cacá thñ sinh trong Àïm Chung kïtë . Tuy nhiïn, do coá sûå àiïìu chónh thúâi gian töí chûác Àïm Chung kïët vò lyá do bêët khaã khaáng, nhùçm àaãm baão tñnh cöng bùçng, minh baåch vaâ hêëp dêîn cho thñ sinh cuäng nhû taåo àiïìu kiïån àïí khaán giaã tiïëp tuåc àöìng haânh, uãng höå thñ sinh yïu thñch, Ban Töí chûác thöng baáo àiïìu chónh thúâi gian kïët thuác hoaåt àöång bònh choån haång muåc “Ngûúâi àeåp àûúåc bònh choån nhiïìu nhêët”. Thúâi gian kïët thuác múái laâ 20h30 thûá Saáu, ngaây 27/6/2025, truâng vúái thúâi àiïím kïët thuác phêìn trònh diïîn àêìu tiïn trong Àïm Chung kïët. Trûúâng húåp Àïm Chung kïët coá sûå thay àöíi thúâi gian töí chûác súám hún hoùåc muöån hún so vúái lõch dûå kiïën nïu trïn, hïå thöëng bònh choån seä tûå àöång àiïìu chónh tûúng ûáng vúái lõch töí chûác Àïm Chung kïët. Caác nöåi dung khaác thûåc hiïån theo Thïí lïå bònh choån. Vï ì quyïtë àõnh luiâ thúiâ gian töí chûcá Chung kïtë Hoa hêuå Viïtå Nam 2024, nhaâ baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g, Trûúnã g Ban Töí chûcá cuöcå thi nhênë manå h, quyïtë àõnh luiâ àïm Chung kïtë do thúiâ tiïtë dõ thûúnâ g la â quyïtë àõnh khoá khùn nhûng cênì thiïtë . “Àêy laâ thû ã thacá h khiïnë chuná g ta phaiã vûútå qua, seä vûútå qua”. Trûúnã g Ban Töí chûcá trên tronå g sû å chia seã cuaã cacá cú quan, ban nganâ h, àöië tacá , nha â taiâ trú,å cacá cú quan truyïnì thöng vaâ àùcå biïtå la â cacá thñ sinh - nhûnä g ngûúiâ thiïtå thoiâ nhêtë . 25 thñ sinh dûå vonâ g Chung kïtë co á thïm 2 tuênì chuêní bõ ky ä lûúnä g àï í toaã saná g trong àïm thi quyïtë àõnh. NGUYÏN KHAÁNH “Quên cötë tinh, khöng cötë àöng” [ LUÊN DUNÄ G ] Liïn quan túái àïì xuêët àûa sô quan quên àöåi nhên dên chñnh quy vïì cêëp xaä, Àaåi tûúáng Phan Vùn Giang - Böå trûúãng Böå Quöëc phoâng - nhêën maånh quan àiïím “quên cöët tinh, khöng cöët àöng” àïí thûåc hiïån nhiïåm vuå àûúåc Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ nhên dên giao cho quên àöåi. AÃ nh: QH AÃ nh: HÖÌ NG VÔNH [Tiïpë theo trang 1] BÖ Å TRÛÚNÃ G BÖ Å QUÖCË PHONÂ G: Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang, Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g Àiïuì chónh thúiâ gian bònh chonå Giaiã thûúnã g “Ngûúiâ àepå àûúcå bònh chonå nhiïuì nhêtë ” Do coá sûå àiïìu chónh thúâi gian töí chûác Àïm Chung kïët vò lyá do bêët khaã khaáng, Ban Töí chûác cuöåc thi Hoa hêåu Viïåt Nam 2024 àiïìu chónh thúâi gian bònh choån Giaãi thûúãng “Ngûúâi àeåp àûúåc bònh choån nhiïìu nhêët”. 25 thñ sinh tham dûå vonâ g Chung kïtë Hoa hêuå Viïtå Nam 2024 lênì àêuì tiïn ra mùtæ baoá giúiá , trong cuöcå hopå baoá chiïuì 13/6 taiå TP Huïë

Bö å Taiâ chñnh vûaâ co á cöng vùn gûiã UBND cacá tónh, thanâ h phöë trûcå thuöcå trung ûúng, hûúná g dênî bö í sung viïcå xû ã ly á tru å sú,ã taiâ sanã cöng sau sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh. Qua baoá caoá , mötå sö ë àõa phûúng vênî chûa thûcå hiïnå àêyì àu ã cacá bûúcá nhû xêy dûnå g phûúng aná chi tiïtë , àêyí nhanh tiïnë àö å xû ã ly á taiâ sanã hoùcå phöië húpå hiïuå qua ã vúiá cú quan trung ûúng trïn àõa banâ . Nguyïn nhên chuã yïuë do thiïuë vùn banã hûúná g dênî cu å thï í tûâ bö,å nganâ h, sû å chó àaoå chûa quyïtë liïtå cuaã chñnh quyïnì àõa phûúng vaâ thiïuë sû å phöië húpå liïn nganâ h. Trûúcá thûcå tï ë ào,á Bö å Taiâ chñnh àaä co á hûúná g dênî bö í sung, nhênë manå h viïcå thûcå hiïnå nghiïm thúiâ hanå vaâ thu ã tucå banâ giao, xûã ly á nha â àêtë döi dû, taiâ sanã cöng sau sapá nhêpå . Bö å Taiâ chñnh khùnè g àõnh, àöië vúiá phûúng aná xû ã ly á taiâ sanã cöng àaä àûúcå phï duyïtå , nïuë qua á trònh triïní khai coá àiïuì chónh vï ì hònh thûcá xû ã ly á nhùmç phu â húpå vúiá thûcå tiïnî hoùcå quy àõnh múiá , àõa phûúng khöng cênì lêpå laiå toanâ bö å phûúng aná múiá , ma â chó cênì baoá caoá cêpë co á thêmí quyïnì àï í quyïtë àõnh theo quy àõnh hiïnå hanâ h. Chêmå nhêtë àïnë ngayâ 30/6, cacá cú quan hanâ h chñnh cêpë huyïnå phaiã hoanâ têtë viïcå banâ giao truå sú,ã taiâ sanã cöng va â taiâ liïuå liïn quan cho cacá àún võ tiïpë nhênå theo phên cêpë . Tû â ngayâ 1/7, UBND cêpë tónh múiá sau sapá nhêpå se ä kï ë thûaâ toanâ bö å quyïnì hanå , tracá h nhiïmå cuaã cacá àõa phûúng cu.ä Àöië vúiá taiâ sanã cöng döi dû nhû cú súã nha,â àêtë sau sùpæ xïpë , Bö å Taiâ chñnh yïu cêuì banâ giao vï ì cho cacá tö í chûcá co á chûcá nùng quanã ly á nha â ú,ã phatá triïní quy ä àêtë cuaã àõa phûúng quanã ly.á Cacá tö í chûcá nayâ co á tracá h nhiïmå xêy dûnå g phûúng aná khai thacá , xû ã ly á taiâ sanã phu â húpå quy àõnh phapá luêtå , àamã baoã khöng àïí taiâ sanã bo ã trönë g, lanä g phñ… n Saná g 14/6, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò, phatá biïuí taiå Höiå nghõ trûcå tuyïnë têpå huênë chuyïn mön, nghiïpå vu å liïn quan àïnë cöng tacá tö í chûcá xêy dûnå g Àanã g, quanã ly á nha â nûúcá , tö í chûcá va â hoatå àönå g cuaã Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í chñnh trõ úã cêpë xa ä (múiá ). Höiå nghõ àûúcå kïtë nöië trûcå tuyïnë tûâ àiïmí cêuì chñnh Hocå viïnå Chñnh trõ Quöcë gia Hö ì Chñ Minh àïnë 11.000 àiïmí cêuì trïn caã nûúcá vúiá trïn 1,5 triïuå àaiå biïuí tham dû.å Phatá biïuí taiå höiå nghõ, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h nhûnä g vênë àï ì quan tronå g cênì quaná triïtå liïn quan cuöcå cacá h manå g vï ì tö í chûcá bö å mayá cuaã hï å thönë g chñnh trõ, trong àoá co á viïcå sùpæ xïpë àõa giúiá hanâ h chñnh cacá cêpë va â tö í chûcá chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Thu ã tûúná g chó àaoå cacá cêpë uyã , chñnh quyïnì , cú quan têpå trung thûcå hiïnå nghiïm tucá , àönì g bö,å quyïtë liïtå chó àaoå taiå Kïtë luênå sö ë 167-KL/ TW ngayâ 13/6/2025 cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû vïì chu ã trûúng thûcå hiïnå sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá va â àún võ hanâ h chñnh, àûa vaoâ hoatå àönå g àönì g thúiâ cêpë tónh, cêpë xa ä tû â ngayâ 1/7. Theo Thuã tûúná g, àa ä la â cacá h manå g thò coá nhûnä g thuênå lúiå phaiã phatá huy töië àa àï í taoå sûcá manå h cönå g hûúnã g, taoå àönå g lûcå , truyïnì camã hûná g; cunä g khöng ñt khoá khùn, vûúná g mùcæ , vò chuyïní tû â tranå g thaiá nayâ sang tranå g thaiá kia cênì àö å trï,î thúiâ gian, sûå thñch ûná g, thñch nghi nïn phaiã kiïn trò, kiïn àõnh àïí lamâ , vûaâ lamâ vûaâ rutá kinh nghiïmå . Ngûúiâ àûná g àêuì Chñnh phuã bayâ toã mong àúiå chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë se ä thûcå sû å chuyïní àöií tranå g thaiá nhû vêyå . Trung ûúng têtë nhiïn phaiã chuyïní àöií . Cacá bö,å nganâ h, cú quan ú ã Trung ûúng giûä vai tro â kiïnë taoå , khöng lamâ cöng viïcå cu å thï í ma â têpå trung thûcå hiïnå cacá nhomá nhiïmå vu å quanã ly á nha â nûúcá . LÙNÆ G NGHE TIÏNË G NOIÁ CUAà NGÛÚI DÊN, DOANH NGHIÏPÅ Theo Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh, khi tûâ 63 tónh, thanâ h phöë conâ 34 tónh, thanâ h phö ë vúiá dên sö ë möiî àõa phûúng cú banã trïn 2 triïuå ngûúiâ va â thûcå hiïnå chñnh quyïnì 2 cêpë , bo ã cêpë huyïnå thò cöng viïcå nhiïuì hún, phamå vi quanã ly á rönå g hún, nïn cacá cêpë uyã , chñnh quyïnì cênì phatá huy tinh thênì chu ã àönå g, saná g taoå , linh hoatå , tracá h nhiïmå phaiã cao, satá dên hún. Thuã tûúná g lêyë vñ du,å cú quan chuã quanã , chu ã àêuì tû cacá dû å aná phaiã quyïtë àõnh viïcå àêuë thêuì , chó àõnh thêuì hay giao nhiïmå vu,å nhû vêyå thò bö å mayá múiá chayå , múiá tinh gianã àûúcå biïn chïë va â hûúná g túiá cú sú,ã hûúná g túiá ngûúiâ dên. Vênë àï ì quan tronå g khacá àûúcå Thu ã tûúná g lûu y,á cacá cú quan, cêpë uyã , chñnh quyïnì phaiã chu ã àönå g kiïmí tra, giamá satá , tinh thênì la â giamá satá diïnå rönå g, kiïmí tra co á tronå g têm, tronå g àiïmí . Thu ã tûúná g àï ì nghõ cêpë uyã Àanã g, chñnh quyïnì cacá cêpë va â Mùtå trênå Töí quöcë , àoanâ thï í chñnh trõ - xaä höiå , nhêtë la â ngûúiâ àûná g àêuì , àùcå biïtå la â cêpë cú sú ã phaiã hïtë sûcá lùnæ g nghe tiïnë g noiá cuaã ngûúiâ dên, doanh nghiïpå , bamá satá thûcå tiïnî , tùng cûúnâ g ài thûcå tï,ë hûúná g vï ì cú súã va â giaiã quyïtë cacá vênë àï ì thûcå tiïnî . "Nha â nûúcá quanã ly á thò phaiã chùtå che ä nhûng phaiã kiïnë taoå , kiïnë taoå àï í phatá triïní , giamã phiïnì ha â cho ngûúiâ dên nhûng vênî phaiã quanã ly á àûúcå . Canâ g kiïnë taoå àûúcå bao nhiïu, canâ g xêy dûnå g àûúcå thï í chï ë bao nhiïu thò viïcå quanã ly á cuaã chuná g ta canâ g nhanâ hún vò ngûúiâ dên se ä tham gia giamá satá ", Thu ã tûúná g noiá . n TÖ Í CHÛCÁ BÖ Å MAYÁ , CHÑNH QUYÏNÌ 2 CÊPË : Àöìng loâng, àöìng böå, àöìng thúâi Aà nh: VGP Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí taiå Höiå nghõ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 15/6/2025 Thúâi sûå 3 [ LUÊN DUNÄ G ] BÖ Å TAI CHÑNH: Hoanâ têtë banâ giao taiâ sanã cöng trûúcá 30/6 Bö å Taiâ chñnh yïu cêuì chêmå nhêtë àïnë ngayâ 30/6, cacá cú quan hanâ h chñnh cêpë huyïnå phaiã hoanâ têtë banâ giao truå sú,ã taiâ sanã cöng vaâ hö ì sú liïn quan. Tru å sú ã UBND huyïnå àang hoanâ thiïnå taiå Thanh Hoaá [ VIÏTÅ LINH ] Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh nhêën maånh yïu cêìu àêíy maånh phên cêëp, phên quyïìn cho àõa phûúng, ài àöi vúái phên böí nguöìn lûåc, nêng cao nùng lûåc thûåc thi vaâ tùng cûúâng giaám saát, kiïím tra, thûåc hiïån "biïët thò múái quaãn, khöng biïët thò khöng quaãn", xoáa boã cú chïë xin-cho. Vï ì sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá va â àún võ hanâ h chñnh, àûa vaoâ hoatå àönå g àönì g thúiâ cêpë tónh, cêpë xa ä tû â ngayâ 1/7, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh nhênë manå h quan àiïmí , xacá àõnh àêy laâ cuöcå cacá h manå g vï ì tö í chûcá bö å mayá trong hïå thönë g chñnh trõ, phaiã lamâ rêtë quyïtë têm, quyïtë liïtå , àönì g lonâ g, àönì g chñ, àönì g bö,å àönì g loatå , àönì g thúiâ . Viïtå Nam àêyí manå h húpå tacá kinh tïë vúiá 3 nûúcá chêu Êu Saná g 14/6, chuyïn cú chúã Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh vaâ Phu nhên cunâ g Àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Viïtå Nam àa ä vïì túiá sên bay quöcë tï ë Nöiå Baiâ , kïtë thucá tötë àepå chuyïnë cöng tacá tham dûå Höiå nghõ Cêpë cao lênì thû á 3 cuaã Liïn Húpå Quöcë vï ì Àaiå dûúng (UNOC 3) taiå Phapá ; tiïnë hanâ h cacá hoatå àönå g song phûúng taiå Phapá , thùm chñnh thûcá Estonia vaâ Thuyå Àiïní . Trong chuyïnë cöng tacá 10 ngayâ , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh coá lõch trònh hoatå àönå g dayâ àùcå , vúiá hún 80 hoatå àönå g. Trong ào,á dû å Höiå nghõ UNOC 3, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àaiå diïnå cho cacá nûúcá ASEAN coá baiâ phatá biïuí quan tronå g; cunâ g Töní g thönë g Iraq àönì g chu ã trò sû å kiïnå Thûúnå g àónh vïì cacá vunâ g àönì g bùnç g chêu thöí trïn thïë giúiá ; dû å Diïnî àanâ Kinh tïë va â Taiâ chñnh xanh taiå Cöng quöcë Monaco vúiá tû cacá h khacá h múiâ àùcå biïtå ... Nhên dõp dûå Höiå nghõ UNOC 3, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh coá cacá cuöcå tiïpë xucá vúiá hún 20 lanä h àaoå cacá nûúcá , cacá tö í chûcá quöcë tï ë tham dû å Höiå nghõ nhû: Phoá Chu ã tõch nûúcá Trung Quöcë , Quöcë vûúng Jordan, Töní g thönë g Peru, Töní g thönë g Palau, Töní g thönë g Costa Rica, Thuã tûúná g Hy Lapå , Thu ã tûúná g Têy Ban Nha, Thuã tûúná g Bö ì Àaoâ Nha, Thuã tûúná g Tuvalu, Thuã tûúná g Solomon...; lanä h àaoå cacá tö í chûcá quöcë tï ë nhû Chu ã tõch Àaiå höiå àönì g Liïn Húpå Quöcë , Töní g thû ky á Liïn Húpå Quöcë , Chu ã tõch Höiå àönì g chêu Êu, Chuã tõch Uyà ban chêu Êu, Töní g giamá àöcë UNESCO... Trong chuyïnë cöng tacá , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh coá cacá hoatå àönå g song phûúng taiå Phapá , thùm chñnh thûcá Estonia vaâ Thuy å Àiïní . Taiå ca ã 3 nûúcá , Thu ã tûúná g Chñnh phuã àïuì co á cacá cuöcå höiå àamâ , höiå kiïnë vúiá cacá lanä h àaoå cêpë cao cuaã cacá nûúcá . Taiå Phapá , hai bïn nhêtë trñ cacá biïnå phapá thucá àêyí triïní khai, hiïnå thực hoaá khuön khöí Àöië tacá chiïnë lûúcå toanâ diïnå Viïtå Nam-Phapá va â kïtë qua ã chuyïnë thùm chñnh thûcá cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm túiá Phapá , cunä g nhû kïtë qua ã chuyïnë thùm cuaã Töní g thönë g Phapá Emmanuel Macron túiá Viïtå Nam vûaâ qua. Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh vaâ cacá nha â lanä h àaoå cêpë cao cuaã Estonia vaâ Thuy å Àiïní nhêtë trñ lamâ múiá va â thucá àêyí quan hï å Viïtå Nam vúiá Estonia vaâ Thuy å Àiïní vaoâ giai àoanå phatá triïní múiá , nhêtë la â húpå tacá trong lônh vûcå khoa hocå , cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå , chuyïní àöií sö ë - thï ë manå h cuaã ca ã hai quöcë gia chêu Êu. Trong àoá Viïtå Nam va â Thuy å Àiïní nêng cêpë quan hïå lïn Àöië tacá chiïnë lûúcå nganâ h trong lônh vûcå khoa hocå , cöng nghïå va â àöií múiá saná g taoå . Xacá àõnh húpå tacá kinh tïë la â mötå trong nhûnä g tru å cötå quan tronå g trong quan hï å vúiá cacá nûúcá , taiå ca ã 3 nûúcá túiá thùm, Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chuã trò va â tham dû å diïnî àanâ doanh nghiïpå ; co á cacá cuöcå lamâ viïcå vúiá nhiïuì têpå àoanâ , doanh nghiïpå hanâ g àêuì cacá nûúcá va â thï ë giúiá àï í thucá àêyí húpå tacá àêuì tû. Thu ã tûúná g Chñnh phuã cunä g phatá biïuí chñnh sacá h taiå trûúnâ g àaiå hocå cacá nûúcá ; thùm mötå sö ë cú sú ã kinh tï-ë xa ä höiå , vùn hoaá àï í tênå mùtæ traiã nghiïmå , camã nhênå sû å tiïnë bö,å nhûnä g tinh hoa cuaã cacá nûúcá , àönì g thúiâ àï ì xuêtë cacá lônh vûcå húpå tacá nhùmç Viïtå Nam hoaá tinh hoa tri thûcá , vùn hoaá nhên loaiå va â quöcë tï ë hoaá tinh hoa tri thûcá , vùn hoaá Viïtå Nam. BÒNH GIANG

BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 15/6/2025 Xaä höåi 4 4 NUÁT THÙTÆ PGS.TS. Vuä Àònh Tiïën, Phoá trûúãng ban Khoa hoåc – Cöng nghïå, ÀH Baách khoa Haâ Nöåi cho hay, nhiïìu nùm qua, mö hònh phöí biïën àïí thuác àêíy húåp taác nghiïn cûáu giûäa 3 nhaâ laâ caác nhiïåm vuå khoa hoåc cöng nghïå (KHCN) sûã duång ngên saách Nhaâ nûúác vaâ coá kinh phñ àöëi ûáng tûâ doanh nghiïåp vaâ do caác cú súã giaáo duåc ÀH thûåc hiïån. Mö hònh naây töìn taåi nhiïìu haån chïë cöë hûäu, taåo ra nhûäng “nuát thùæt”. Thû á nhêtë , nutá thùtæ vï ì àönå g lûcå va â cam kïtë , thï í hiïnå ro ä nhêtë nguönì kinh phñ nghiïn cûuá chu ã yïuë tû â Nha â nûúcá , vö tònh lamâ giamã tñnh cam kïtë va â apá lûcå thanâ h cöng tûâ phña doanh nghiïpå . Phênì vönë “àöië ûná g” àöi khi chó mang tñnh hònh thûcá , doanh nghiïpå chûa thûcå sû å coi viïcå thûcå hiïnå nhiïmå vu å KHCN la â mötå khoanã àêuì tû chiïnë lûúcå . Trong khi apá lûcå lúná cuaã trûúnâ g ÀH la â cacá cöng böë khoa hocå va â viïcå giaiã trònh, quyïtë toaná cacá thu ã tucå hanâ h chñnh phûcá tapå , thay vò apá lûcå taoå ra mötå sanã phêmí àûúcå thûúng maiå hoaá . Thû á hai, nutá thùtæ vï ì cú chï ë va â töcë àö.å Quy trònh xetá duyïtå , cêpë phatá va â thanh quyïtë toaná kinh phñ tûâ ngên sacá h Nha â nûúcá thûúnâ g phûcá tapå , keoá daiâ , khöng phuâ húpå vúiá töcë àö å vênå àönå g nhanh choná g cuaã thõ trûúnâ g va â cöng nghï.å Doanh nghiïpå cênì giaiã phapá trong 6 thaná g àïnë 1 nùm, nhûng quy trònh àïì taiâ co á thï í mêtë 2-3 nùm. Nhiïuì àï ì taiâ bõ huyã bo ã do phênì àöië ûná g cuaã doanh nghiïpå giaiã ngên trûúcá khöng khúpá vúiá tiïnë àöå thûcå hiïnå cuaã àï ì taiâ . Thû á ba, nutá thùtæ vï ì sú ã hûuä trñ tuï.å Cú chï ë vï ì sú ã hûuä trñ tuïå trong cacá àïì taiâ dunâ g ngên sacá h Nha â nûúcá vênî conâ nhiïuì àiïmí chûa roä ranâ g, phûcá tapå . Sû å thiïuë minh bacå h khiïnë doanh nghiïpå e ngaiå àêuì tû sêu vaoâ giai àoanå thûúng maiå hoaá , vò lo súå ruiã ro phapá lñ va â tranh chêpë trong tûúng lai. Thû á 4, nutá thùtæ “thung lunä g chïtë ”. Cacá àï ì taiâ thûúnâ g dûnâ g laiå ú ã mûcá àöå sanã phêmí mêuî hoùcå kïtë qua ã trong phonâ g thñ nghiïmå . Khoanã g cacá h tû â àêy àïnë mötå sanã phêmí hoanâ thiïnå , co á thï í sanã xuêtë hanâ g loatå va â àûúcå thõ trûúnâ g chêpë nhênå àoiâ hoiã nguönì lûcå àêuì tû rêtë lúná . Mö hònh hiïnå taiå gênì nhû bo ã trönë g giai àoanå nayâ , khiïnë phênì lúná kïtë qua ã nghiïn cûuá khöng thï í vûútå qua “thung lunä g chïtë ” àï í taoå ra gia á trõ kinh tï.ë Kïtë qua,ã du â ngên sacá h Nha â nûúcá va â doanh nghiïpå àa ä àêuì tû khöng ñt, söë lûúnå g sanã phêmí cöng nghïå cao “made-inVietnam” tûâ cacá àï ì taiâ húpå tacá nayâ co á sûcá canå h tranh trïn thõ trûúnâ g vênî conâ rêtë khiïm tönë . THIÏUË KÏTË NÖIË PGS.TS Trûúng Ngocå Kiïmí , Giamá àöcë Trung têm Chuyïní giao Tri thûcá va â Hö î trú å Khúiã nghiïpå (ÀH Quöcë gia Ha â Nöiå ) cho rùnç g, àêuì tû cho khoa hocå cöng nghïå va â àöií múiá saná g taoå cuaã quöcë gia conâ bõ phên manã h, thiïuë öní àõnh. Cacá quy àõnh vïì kiïmí toaná va â thanh tra conâ chûa àönì g bö.å Viïcå àaná h gia á hiïuå qua ã àêuì tû trong lônh vûcå khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå cênì chu kò àaná h gia á cênì daiâ húi (10 nùm, 20 nùm), khöng nïn àaná h gia á theo tûnâ g dû å aná vúiá biïn àö å thúiâ gian ngùnæ (1 nùm, 2 nùm). Àiïuì nayâ se ä “cúiã troiá ” va â giaiã phoná g sû å saná g taoå cho nhaâ khoa hocå va â nhaâ quanã lñ cunä g nhû khuyïnë khñch doanh nghiïpå tham gia àêuì tû vaoâ khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå . Theo öng Kiïmí , thûcå tï ë co á sû å lïcå h nhõp giûaä nha â khoa hocå va â doanh nghiïpå . Do ào á nhiïuì sanã phêmí nghiïn cûuá khoa hocå taoå ra chûa thïí apá dunå g ngay vaoâ viïcå giaiã quyïtë cacá vênë àï ì cuaã doanh nghiïpå , àõa phûúng thêmå chñ conâ bõ “àutá ngùn keoá ” gêy ra tònh tranå g lanä g phñ. Doanh nghiïpå , nha â trûúnâ g/nha â khoa hocå vênî phaiã “tû å àötë àuöcë ” tòm nhau àï í húpå tacá ma â thiïuë cú quan/àún võ àoná g vai troâ àiïuì phöië va â kïtë nöië nhu cêuì cuaã doanh nghiïpå va â tiïmì nùng, nùng lûcå cuaã nha â trûúnâ g/nha â khoa hocå . GS.TS Nguyïnî Thõ Thanh Mai, Pho á Giamá àöcë ÀH Quöcë gia TPHCM thöng tin, giai àoanå 2021 - 2024, ÀH nayâ húpå tacá vúiá 31 àõa phûúng vúiá vai tro â gopá y á thêmí àõnh chñnh sacá h, àaoâ taoå ngùnæ hanå , dû å aná nghiïn cûuá khoa hocå chuyïní giao cöng nghï.å Giai àoanå sau 2024 húpå tacá vúiá 100 doanh nghiïpå . GS Thanh Mai cho rùnç g qua quaá trònh triïní khai húpå tacá 3 nha,â hêuì hïtë dû å aná chu ã yïuë yá tûúnã g àïnë tû â chuyïn mön cuaã nha â khoa hocå , sêu vïì hocå thuêtå , ñt ûná g dunå g thûcå tiïnî . Tû â khi co á Nghõ quyïtë 57, nha â trûúnâ g quyïtë àõnh sùpæ xïpë laiå hoatå àönå g liïn kïtë 3 nha.â Theo ba â Mai, ÀH Quöcë gia TPHCM àûa ra mötå sö ë àï ì xuêtë àöië vúiá Bö å Taiâ chñnh, Böå Khoa hocå va â Cöng nghï,å Bö å GD&ÀT, Böå Xêy dûnå g àï í thaoá gúä nhûnä g kho á khùn hiïnå nay nhû cú súã vêtå chêtë , bö ë trñ kinh phñ. Thñ àiïmí cú chï ë hoaâ donâ g vönë Trung ûúng, àõa phûúng vaâ doanh nghiïpå vaoâ Quyä Khoa hocå cöng nghïå àï í giaiã phoná g nguönì lûcå triïní khai. Tùng phên cêpë , phên quyïnì va â linh hoatå cho àaiå hocå trong sûã dunå g quy,ä hûúná g àïnë húpå tacá hiïuå qua ã giûaä ba nha.â n Ngayâ 14/6, Böå GD&ÀT töí chûcá Höiå nghõ triïní khai cacá àï ì aná phatá triïní nguönì nhên lûcå va â húpå tacá 3 “nha”â (Nha â trûúnâ g – Nhaâ nûúcá – Nha â doanh nghiïpå ). Àaiå diïnå cacá cú sú ã àaoâ taoå khùnè g àõnh, Nghõ quyïtë 57 vï ì phatá triïní khoa hocå cöng nghïå cuaã T.Û se ä giupá khúi thöng cacá àiïmí nghenä trong húpå tacá , nghiïn cûuá , chuyïní giao giûaä 3 nha.â [ NGHIÏM HUÏ ] Aà nh: DÛÚNG TRIÏÌ U Àïí “3 nhaâ” khöng lïcå h nhõp Thû á trûúnã g Bö å GD&ÀT Hoanâ g Minh Sún khùnè g àõnh húpå tacá “3 nha”â laâ àiïuì kiïnå tiïn quyïtë àïí Viïtå Nam xêy dûnå g àûúcå cacá trung têm àöií múiá saná g taoå liïn nganâ h, cacá cumå liïn kïtë cöng nghiïpå – hocå thuêtå , va â tûnâ g bûúcá hònh thanâ h hï å sinh thaiá àöií múiá saná g taoå quöcë gia. Saná g 14/6, Quöcë höiå biïuí quyïtë thöng qua Luêtå Thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå sûaã àöií vúiá 448/454 àaiå biïuí co á mùtå bêmë nutá taná thanâ h (àatå 93,72%). Luêtå Thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå sûaã àöií 11 àiïuì , co á hiïuå lûcå thi hanâ h tû â ngayâ 1/1/2026. Trong ào,á àiïuì hoaâ co á cöng suêtë trïn 24.000 BTU àïnë 90.000 BTU, nûúcá giaiã khatá co á àûúnâ g thuöcå diïnå chõu thuïë tiïu thuå àùcå biïtå . Trûúcá ào,á baoá caoá giaiã trònh, tiïpë thu, chónh lyá dû å thaoã luêtå , Chu ã nhiïmå Uyà ban Kinh tïë va â Taiâ chñnh Phan Vùn Maiä nïu ro,ä àiïuì hoaâ nhiïtå àö å la â mùtå hanâ g tiïu thuå nùng lûúnå g àiïnå lúná . Àiïuì hoaâ cunä g la â mötå trong nhûnä g tacá nhên khiïnë traiá àêtë noná g lïn, anã h hûúnã g tiïu cûcå àïnë möi trûúnâ g va â khñ hêuå , cênì àõnh hûúná g sanã xuêtë va â àiïuì tiïtë tiïu dunâ g àï í gopá phênì baoã vï å möi trûúnâ g. Mùcå du â vêyå , Uyà ban Thûúnâ g vuå Quöcë höiå cunä g àönì g y á vúiá y á kiïnë cuaã àaiå biïuí Quöcë höiå : Nhu cêuì sû ã dunå g cacá thiïtë bõ lanå h va â àiïuì hoaâ khöng khñ àa ä trú ã nïn phö í biïnë . Vò vêyå , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå thönë g nhêtë vúiá àï ì xuêtë cuaã cú quan soanå thaoã , quy àõnh àiïuì hoaâ nhiïtå àö å co á cöng suêtë trïn 24.000 BTU àïnë 90.000 BTU thuöcå àöië tûúnå g chõu thuïë tiïu thu å àùcå biïtå . Bïn canå h ào,á nûúcá giaiã khatá coá àûúnâ g cunä g thuöcå diïnå chõu thuïë tiïu thu å àùcå biïtå , gömì cacá sanã phêmí trong phamå vi khaiá niïmå vï ì nûúcá giaiã khatá theo Tiïu chuêní Viïtå Nam co á hamâ lûúnå g àûúnâ g trïn 5g/100ml, khöng bao gömì cacá àö ì uönë g nhû sûaä va â sanã phêmí tû â sûaä ; thûcå phêmí danå g lonã g dunâ g vúiá mucå àñch dinh dûúnä g… Theo ào,á cacá sanã phêmí nhû nûúcá traiá cêy tû å nhiïn, nûúcá dûaâ , sanã phêmí tû â sûaä , thûcå phêmí danå g lonã g dunâ g vúiá mucå àñch dinh dûúnä g… khöng thuöcå àöië tûúnå g chõu thuïë tiïu thuå àùcå biïtå . Nöiå dung nayâ , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå khùnè g àõnh, viïcå bö í sung nûúcá giaiã khatá co á àûúnâ g vaoâ diïnå chõu thuïë tiïu thuå àùcå biïtå nhùmç thï í chï ë hoaá chu ã trûúng cuaã Àanã g vï ì baoã vï å sûcá khoeã nhên dên, khuyïnë caoá cuaã Tö í chûcá Y tï ë Thï ë giúiá (WHO), Quyä Nhi àönì g Liïn húpå quöcë (UNICEF) vaâ Bö å Y tï.ë “Àaná h thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå vúiá nûúcá giaiã khatá co á àûúnâ g la â cênì thiïtë va â phu â húpå vúiá thöng lïå quöcë tï ë nhùmç gopá phênì àõnh hûúná g sanã xuêtë , tiïu dunâ g, mú ã rönå g cú sú ã thuï”ë , öng Maiä ly á giaiã . Vï ì lö å trònh, luêtå àûúcå thöng qua quy àõnh chûa apá dunå g thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå vúiá mùtå hanâ g nûúcá giaiã khatá co á àûúnâ g trong nùm 2026. Viïcå apá thuï ë vúiá mùtå hanâ g nayâ vúiá thuï ë suêtë 8% tû â nùm 2027 vaâ 10% tû â 1/1/2028. LUÊN DUNÄ G Traiã nghiïmå thiïtë bõ nghiïn cûuá khoa hocå hiïnå àaiå taiå Ngayâ höiå tuyïní sinh ÀH nùm 2025 Quöëc höåi “chöët” thu thuïë tiïu thuå àùcå biïtå vúái nûúcá giaãi khatá coá àûúâng Quöcë höiå biïuí quyïtë thöng qua Luêtå Thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå (sûaã àöií ) Àiïuì hoaâ nhiïtå àö å cöng suêtë trïn 24.000 BTU àïnë 90.000 BTU, nûúcá giaiã khatá co á àûúnâ g va â mùtå hanâ g xùng thuöcå diïnå chõu thuïë tiïu thu å àùcå biïtå . PHATÁ TRIÏNÍ NGHIÏN CÛUÁ KHOA HOCÅ TRONG GIAOÁ DUCÅ : Aà nh: QH Àiïmí àaná g chu á y á khacá , luêtå àûúcå Quöcë höiå thöng qua vênî àaná h thuï ë tiïu thu å àùcå biïtå vúiá mùtå hanâ g xùng. “Trong böië canã h cênì triïní khai àönì g böå cacá giaiã phapá àï í thûcå hiïnå hiïuå qua ã cam kïtë cuaã Chñnh phuã Viïtå Nam taiå Höiå nghõ COP26, cunâ g vúiá quy àõnh thu thuïë baoã vï å möi trûúnâ g, viïcå thu thuï ë tiïu thuå àùcå biïtå vúiá xùng trong giai àoanå hiïnå nay vênî la â cênì thiïtë ”, öng Phan Vùn Maiä cho hay.

Giúái treã 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 15/6/2025 LUYÏÅN KYÄ NÙNG, REN THÏ Í CHÊTË Ngay sau khi bûúcá vaoâ ky â nghó he â nùm nay, cö beá Phunâ g Lï Quynâ h Anh (Trûúnâ g Tiïuí hocå Hûuä nghõ, thanâ h phö ë Hoa â Bònh) tham gia Traiå he â “Hocå lamâ chiïnë sô cöng an – Ài àïí trûúnã g thanâ h” nùm 2025. Khoacá lïn ngûúiâ bö å àönì g phucå hocå viïn mauâ xanh la á ma å va â àöiå chiïcë mu ä mïmì , nû ä chiïnë sô “nhñ” rêtë haoá hûcá trú ã thanâ h mötå chiïnë sô cöng an thûcå thu.å Tû â tûúnå g àaiâ Cöng an Nhên dên vò dên phucå vu å (Ha â Nöiå ) – núi diïnî ra lï î xuêtë quên, Quynâ h Anh cunâ g hún 100 àönì g àöiå àïnë tû â nhiïuì àõa phûúng cunâ g hûúná g vï ì cú â Tö í quöcë , hatá Quöcë ca… röiì hö ì húiã lïn àûúnâ g. Cacá chiïnë sô “nhñ” coá 10 ngayâ renâ luyïnå taiå Trûúnâ g Cao àùnè g Canã h satá Nhên dên 1 (Socá Sún, Haâ Nöiå ). Taiå àêy cacá em àûúcå dayå tû â nhûnä g àiïuì nhoã nhùtå nhêtë nhû gêpë chùn manâ , giùtå quênì aoá , têpå thï í ducå thï í thao àïnë thûcå hiïnå àiïuì lïnå h Cöng an, hocå cacá ky ä nùng cênì thiïtë ûná g xû ã phonâ g chönë g bùtæ natå , baoå lûcå hocå àûúnâ g vaâ ky ä nùng sinh tönì phonâ g chayá chûaä chayá , phonâ g chönë g àuöië nûúcá … Thiïuë ta á Vo ä Hûuä Vu ä – Bñ thû Àoanâ Thanh niïn Trûúnâ g Cao àùnè g Canã h satá Nhên dên 1 cho biïtë , tiïpë nöië thanâ h cöng tûâ nùm 2024, nùm nay, nhaâ trûúnâ g phöië húpå vúiá Baoá Thiïuë niïn tiïnì phong vaâ Nhi àönì g tö í chûcá traiå he â “Hocå lamâ chiïnë sô cöng an – Ài àïí trûúnã g thanâ h” danâ h cho cacá banå thiïuë nhi. Trong khoa á hocå , cacá em se ä tham gia cacá hoatå àönå g renâ luyïnå tñnh kyã luêtå , tû å giacá , tû å lêpå va â cacá ky ä nùng cênì thiïtë phonâ g chönë g tai nanå thûúng tñch àï í baoã vï å banã thên cunä g nhû coá thïí hö î trú,å giupá àú ä nhûnä g ngûúiâ xung quanh. Hûúná g dênî cacá em la â gianã g viïn cuaã nha â trûúnâ g, gianã g viïn ÀHQG Ha â Nöiå , chuyïn gia têm ly.á Cacá chiïnë sô “nhñ” seä àûúcå trang bõ kiïnë thûcá , ky ä nùng va â quy tùcæ ûná g xû ã an toanâ , cunä g nhû viïcå nhênå diïnå hanâ h vi, tònh huönë g nguy hiïmí thöng qua cacá tònh huönë g cu å thï í mötå cacá h trûcå quan. Khoaá hocå conâ giupá cacá em hiïuí vï ì tiïnì , vò sao cênì tiïtë kiïmå , phên biïtå giûaä thû á cênì thiïtë vúiá thû á banã thên muönë , lïn kïë hoacå h chi tiïu vaâ tiïtë kiïmå … thöng qua chuyïn àïì kyä nùng taiâ chñnh. Bïn canå h ào,á hoatå àönå g Hanâ h quên xanh giupá cacá em renâ luyïnå thï í chêtë , hiïuí hún vï ì möi trûúnâ g tû å nhiïn. “Thöng qua cacá hoatå àönå g, Ban tö í chûcá mong muönë giupá cacá em hònh thanâ h thoiá quen kyã luêtå , chón chu, tûå lêpå va â cacá ky ä nùng cênì thiïtë ; cunä g nhû nêng cao nhênå thûcá vï ì lûcå lûúnå g Cöng an, tracá h nhiïmå trong cöng tacá baoã àamã an ninh trêtå tû å cho cacá em thiïuë nhi”, anh Vu ä cho biïtë thïm. KHOEà TINH THÊNÌ , ÛÚM CAMà XUÁC He â àïnë cunä g la â dõp nhiïuì phu å huynh lûaå chonå cho con em nhûnä g traiå he â renâ luyïnå tinh thênì , camã xucá . Khoa á àêuì tiïn cuaã Traiå he â Happy Camp 2025 do Trung têm Têm ly á trõ liïuå NHC Viïtå Nam phöië húpå Viïnå Nghiïn cûuá Têm ly á va â phatá triïní Con ngûúiâ tö í chûcá , àa ä àu ã hocå viïn chó sau thúiâ gian ngùnæ mú ã àùng ky.á Hocå viïn laâ cacá banå treã àö å tuöií hocå sinh THCS, THPT vaâ caã sinh viïn. Möiî khoa á diïnî ra ba ngayâ vúiá cacá hoatå àönå g nhùmç giupá con tû å lêpå , tû å tin va â chu ã àönå g hún trong cuöcå sönë g; khamá pha á banã thên qua cacá hoatå àönå g renâ luyïnå camã xucá , tû duy tñch cûcå va â ky ä nùng giao tiïpë ; giao lûu, kïtë banå , hocå cacá h húpå tacá va â yïu thûúng. Chõ Lûu Thõ Ngocå Bñch – nhên viïn Trung têm cho biïtë , àêy laâ nùm thû á hai Traiå he â Happy Camp àûúcå tö í chûcá . Cacá hoatå àönå g vaâ tro â chúi taiå traiå he â àïuì àûúcå “ào ni àoná g giayâ ” phu â húpå vúiá sû å phatá triïní têm ly á tû â tuöií teen àïnë àaiå hocå . Chûúng trònh khöng chó giupá cacá em vûútå qua apá lûcå hocå têpå , àöië mùtå vúiá ky â thi mötå cacá h vûnä g vanâ g ma â conâ hö î trú å xû ã ly á cacá khunã g hoanã g tuöií teen: apá lûcå àönì g trang lûaá , giao tiïpë vúiá gia àònh, thêyì cö va â banå be.â Happy Camp khöng chó laâ mötå traiå he,â ma â la â hanâ h trònh giupá cacá banå tre ã chamå vaoâ phiïn banã tötë àepå hún cuaã chñnh mònh. Theo chõ Bñch, cunâ g vúiá 3 ngayâ traiã nghiïmå thûcå tï ë taiå Socá Sún va â 21 ngayâ thûcå hanâ h taiå gia àònh, cacá hocå viïn conâ nhênå àûúcå sû å àönì g hanâ h, hö î trú å trong suötë 1 nùm tûâ cacá chuyïn gia cuaã trung têm. Chi phñ möiî khoa á la â 8 triïuå àönì g/hocå viïn. XÊY DÛÅNG TÑNH TÛÅ LÊÅP, TAÅO SÛÅ TÛÅ TIN Vúiá mong muönë con khöng daná mùtæ vaoâ manâ hònh giaiã trñ thuå àönå g, hiïuí thïm vïì cöng nghï,å cunä g nhû trang bõ kyä nùng sö ë cênì thiïtë , nhiïuì phu å huynh àaä cho con tham gia lúpá lêpå trònh, lùpæ rapá robot… thöng qua fanpage Cönå g àönì g hocå lêpå trònh cho treã em, fanpage cuaã cacá trung têm, trûúnâ g cöng nghï.å Baiâ viïtë vï ì sên chúi cöng nghïå muaâ He â 2025 “Àaiå chiïnë zombie AI” danâ h cho treã tû â 4 – 17 tuöií cuaã trûúnâ g cöng nghïå Technology School (MindX) nhênå àûúcå sû å quan têm, chia seã cuaã nhiïuì phu å huynh. Sên chúi diïnî ra vaoâ thû á 7 va â Chuã nhêtå hanâ g tuênì . Anh Nguyïnî Minh Àûcá – nhên viïn MindX cú súã Minh Khai (Haâ Nöiå ) cho biïtë , “Àaiå chiïnë zombie AI” la â chu ã àï ì cuaã buöií traiã nghiïmå miïnî phñ. Trong thúiâ gian 60 phutá , cacá banå nho ã àûúcå lùpæ rapá mö hònh robot theo chuã àï,ì àûúcå hûúná g dênî lêpå trònh àïí robot di chuyïní , thûcå hiïnå mötå sö ë thao tacá àún gianã ; hoùcå tû å tay taoå ra tro â chúi àún gianã ; ve ä àiïnå tû,ã thiïtë kï ë poster, lamâ phim hoatå hònh… Bïn canå h ào,á trûúnâ g hocå cöng nghï å nayâ conâ tö í chûcá nhiïuì khoa á hocå lêpå trònh, robotics… thu phñ trong he;â tö í chûcá hoatå àönå g danâ h cho phu å huynh – nhûnä g ngûúiâ àönì g hanâ h cunâ g con trïn hanâ h trònh trûúnã g thanâ h trong thúiâ àaiå trñ tuï å nhên taoå (AI) vúiá buöií toaå àamâ “Lamâ chu ã AI”. Qua ào,á phu å huynh hiïuí , renâ luyïnå tû duy cöng nghï å chu ã àönå g, ûná g dunå g AI vaoâ thûcå tï,ë cunä g nhû lamâ chu ã AI. Hûúná g àïnë sên chúi heâ mang tñnh saná g taoå va â nghï å thuêtå , nhiïuì banå nho ã la â hocå sinh cêpë 2 àa ä ghi danh tham gia Traiå he â Lamâ phim vaâ diïnî xuêtë Teen Filmmakers 2025, do Trung têm Höî trú å Phatá triïní taiâ nùng àiïnå anã h, Höiå Àiïnå anã h Viïtå Nam tö í chûcá . Trong 12 buöií hocå , cacá em àûúcå khamá pha á “nghï å thuêtå thû á 7” cuaã nhên loaiå àï í hiïuí biïtë vï ì quy trònh lamâ phim; nhûnä g võ trñ trong àoanâ lamâ phim; kyä nùng quay phim, chupå anã h, diïnî xuêtë … va â cunâ g nhau xêy dûnå g y á tûúnã g, viïtë kõch banã , lamâ mötå phim ngùnæ . Kïtë thucá khoa á hocå se ä co á buöií trònh chiïuë tacá phêmí vúiá sû å tham gia cuaã gia àònh, banå be â va â giao lûu. Chõ Trênì Thanh Vên – caná böå tuyïní sinh Traiå he â Teen Filmmakers 2025 cho biïtë , traiå he â nùm nay àûúcå tö í chûcá taiå hai àõa àiïmí la â Ha â Nöiå va â Höiå An (Quanã g Nam), gömì lúpá cú banã , quay dûnå g va â nêng cao. Hocå phñ la â 4 triïuå àönì g/khoa/á ngûúiâ vúiá lúpá ú ã Ha â Nöiå ; lúpá ú ã Höiå An tû â 8 – 10 triïuå àönì g/khoa/á ngûúiâ tuy â thuöcå vaoâ lûaå chonå co á lûu tru á hoùcå khöng lûu tru.á Trong hocå phñ bao gömì hö î trú å trang bõ mayá quay, mayá dûnå g, ùn trûa vaâ giao lûu vúiá diïnî viïn, lïî töní g kïtë . Khoa á àêuì tiïn cuaã he â nayâ vûaâ khai gianã g ú ã Ha â Nöiå vúiá gênì 30 hocå viïn ú ã nhiïuì àö å tuöií khacá nhau tham gia. Theo chõ Vên, trong chûúng trònh hocå , cacá hocå viïn seä co á cacá buöií da ä ngoaiå thûcå hanâ h ghi hònh, lamâ phoná g sû…å Àùcå biïtå , àï í phu â húpå vúiá xu thï ë cöng nghïå va â vúiá thûcå tï ë hocå viïn hiïnå àûúcå tiïpë cênå , sû ã dunå g àiïnå thoaiå súmá , ú ã têtë ca ã cacá lúpá àïuì co á trao àöií vï ì sanã phêmí hònh anã h trïn nïnì tanã g sö ë va â hûúná g dênî chonå locå nöiå dung àïí xem, saná g taoå ; cunä g nhû hûúná g dênî ghi hònh bùnç g thiïtë bõ ca á nhên la â àiïnå thoaiå , ipad vúiá lúpá quay dûnå g. “Mucå tiïu cuaã khoa á hocå la â giupá cacá hocå viïn phatá triïní ky ä nùng lamâ viïcå nhomá , tñnh tûå lêpå va â tû å tin. Àönì g thúiâ , khúi dêyå àam mï nghïå thuêtå tû â viïcå hocå cacá h quan satá tinh tï,ë camã thu å ve ã àepå nghï å thuêtå , kï í chuyïnå bùnç g ngön ngûä àiïnå anã h vaâ thanâ h thaoå ky ä nùng lamâ phim”, chõ Vên cho biïtë thïm. n TRAà LAIÅ “KHOANà G TRÚI ” CHO TREà THÚ Àï í con em mònh àûúcå renâ luyïnå tñnh tûå lêpå , ky ã luêtå vaâ cacá ky ä nùng cênì thiïtë cho cuöcå sönë g, nhiïuì bêcå phuå huynh àaä lûaå chonå cacá traiå he,â khoaá hocå bö í trú å rêtë thiïtë thûcå , giupá cacá em co á mötå muaâ he â vui khoeã , y á nghôa. [ XUÊN TUN G ] Cacá chiïnë sô “nhñ” tham gia traiå he â “Hocå lamâ chiïnë sô Cöng an – Ài àïí trûúnã g thanâ h” hocå ky ä nùng phonâ g chayá chûaä chayá Baiâ 7: Khúi nguönì àam mï saná g taoå Taiå traiå he â “Hocå lamâ chiïnë sô Cöng an - Ài àïí trûúnã g thanâ h”, cacá chiïnë sô “nhñ” conâ àûúcå tham gia cacá hoatå àönå g vui chúi, taoå hûná g khúiã trong quaá trònh renâ luyïnå gömì : Gameshow “Sùcæ mauâ tònh banå – Gùpå nhau la â cûúiâ ”, cuöcå thi anã h “Ve ã àepå chiïnë sô “; chúi cacá mön thï í thao phöí biïnë : boná g àa,á nhayã dêy, búi löiå , cêuì löng; tham gia chûúng trònh “Vuä àiïuå tuöií tre”ã , nhayã cacá baiâ Flashmod theo trung àöiå ; cacá tro â chúi team building, tùng cûúnâ g tñnh gùnæ kïtë ... Tham gia traiå he,â cacá em nho ã co á 12 ngayâ traiã nghiïmå , thûcå hanâ h àï í xêy dûnå g bö å phim àêuì tay Aà nh: BTC Aà nh: BTC

