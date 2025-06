Bao Tien Phong

Chiều 13/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Theo nghị định, cơ cấu tổ chức của sở gồm: Phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng (nếu có); Chi cục và tổ chức tương đương (nếu có); đơn vị sự nghiệp công lập (nếu có). Các sở được tổ chức thống nhất ở các địa phương gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân. Các sở đặc thù được tổ chức ở một số địa phương gồm: Sở Ngoại vụ; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Du lịch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc được thành lập ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh, thành phố được tổ chức không quá 14 sở, riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có không quá 15 sở. Trung tâm phục vụ hành chính công một cấp trực thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định của Chính phủ. Tại cấp xã, các phòng chuyên môn được tổ chức gồm: Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Văn phòng; Tư pháp; đối ngoại. Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - Kế hoạch; Xây dựng và Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường. Phòng Văn hóa - Xã hội tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Khoa học và Thông tin; Y tế. Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ. UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ LƯỢNG PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ Nghị định cũng quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, trách nhiệm của UBND cấp tỉnh gồm: Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng sở phù hợp với hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực; quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng phó giám đốc của từng sở phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và các tiêu chí quy định tại Nghị định này. UBND tỉnh quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở theo quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hướng dẫn của bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ… Trong khi đó, UBND cấp xã có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng chuyên môn phù hợp với hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan và ủy quyền thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn... LUÂN DŨNG Ngày 12/6, Chính phủ ban hành Nghị định, quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được thành lập ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Mỗi tỉnh sẽ có không quá 14 sở 2 n Thứ Bảy n Ngày 14/6/2025 THỜI SỰ Không để gián đoạn khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; phân định thẩm quyền trong các ngành, lĩnh vực. Để chuẩn bị vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7 theo đúng chủ trương, yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư, thời gian qua các bộ, cơ quan ngang bộ đã nỗ lực, khẩn trương xây dựng 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền theo các ngành, lĩnh vực. Trên cơ sở nội dung 28 nghị định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định tại các nghị định để triển khai đầy đủ, đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, không để ngắt quãng, không gián đoạn. Chủ tịch các tỉnh, thành có trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có ý kiến tại Hội nghị tập huấn toàn quốc, bồi dưỡng nghiệp vụ về tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ngày 14 - 15/6. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ theo dõi sát việc triển khai các nghị định, hoàn thành và công bố các thông tư hướng dẫn nghị định (nếu có) trước ngày 30/6, lập đường dây nóng và thông báo để các địa phương phản hồi các khó khăn, vướng mắc (nếu có); Cùng với đó, cần giải đáp trực tiếp các khó khăn, vướng mắc mang tính chất chung của các địa phương tại Hội nghị toàn quốc, các khó khăn, vướng mắc khác trả lời bằng văn bản hoặc qua đường dây nóng, đồng thời có văn bản hướng dẫn để các địa phương vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả. P.V Hà Nội vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền hai cấp từ 20/6 Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, từ ngày 20-26/6, thành phố sẽ vận hành các dịch vụ liên quan đến các thủ tục hành chính công phục vụ người dân; vận hành các dịch vụ, nhóm việc liên quan đến các sở, ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp. Ngày 27/6, thành phố tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm; tiếp tục triển khai đồng bộ tại các đơn vị. Kế hoạch nêu rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND các xã, phường thực hiện giải quyết các tình huống giả định trước, trong và sau khi vận hành chính quyền địa phương cấp xã mới. Thành phố Hà Nội đưa ra các tình huống giả định gồm: tiếp nhận, chuyển giao văn bản đi và đến trong hệ thống chính trị; vận hành việc tiếp nhận, xử lý phản hồi thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp thông qua ứng dụng iHanoi hoặc trực tiếp tại quầy tiếp dân. Vận hành việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính tại cấp xã gồm: sao y, chứng thực, khai sinh, khai tử. Vận hành việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính gồm: hộ tịch, đất đai, xây dựng… Việc vận hành các dịch vụ trên được thực hiện tại trụ sở cơ quan 126 xã, phường mới; các điểm tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn thành phố. Trong đó có 12 chi nhánh của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và các điểm phục vụ hành chính công tác các xã, phường mới. Sau quá trình vận hành thử nghiệm, bộ máy 126 xã, phường của TP Hà Nội chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Cùng ngày 12/6, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định thành lập 30 tổ bàn giao và 126 tổ tiếp nhận nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất tại 30 quận, huyện, thị xã và 126 xã, phường mới. TRẦN HOÀNG Ngày 13/6/2025, Đại tá Nguyễn Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên Đại uý Đỗ Đức Trung, cán bộ Công an xã Hòa Bình, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình sau khi bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trước đó, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 12/6, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Chi Lăng (tổ 5, phường Quỳnh Lâm, TP. Hoà Bình), Tổ công tác liên ngành gồm lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã đã phát hiện một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, không đội mũ bảo hiểm. Khi được yêu cầu dừng xe, đối tượng điều khiển phương tiện quay đầu bỏ chạy, đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh và đâm trực tiếp vào Đại úy Đỗ Đức Trung gây chấn thương nặng. Sau khi sự việc xảy ra, Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế đối tượng, bảo vệ hiện trường và đưa Đại úy Trung đi cấp cứu. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình, đồng chí Trung bị vỡ xương chẩm phải, tụ máu dưới da đầu vùng đỉnh phải và xây xước phần mềm ở tay, chân, hiện đang tiếp tục điều trị và theo dõi. Tại buổi thăm hỏi, Đại tá Nguyễn Thành đã gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc tới Đại uý Đỗ Đức Trung và gia đình; đồng thời, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm trong khi thi hành nhiệm vụ. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng, đảm bảo đúng quy định và giữ vững kỷ cương pháp luật. VIẾT HÀ Khống chế “quái xế” bỏ chạy, tông xe vào cán bộ công an xã

3 n Thứ Bảy n Ngày 14/6/2025 THỜI SỰ Theo dự thảo nghị quyết, khi kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện trong năm 2025 thì không tiến hành bầu các chức danh tại các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp. Căn cứ thông báo của cấp ủy có thẩm quyền quản lý cán bộ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban của HĐND, trưởng đoàn, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hình thành sau sắp xếp. Trong khi đó, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ định chủ tịch, phó chủ tịch UBND ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hình thành sau sắp xếp... “Trường hợp đặc biệt, cho phép chỉ định nhân sự không phải là đại biểu HĐND giữ các chức danh lãnh đạo HĐND ở đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp”, dự thảo quy định. Góp ý về tổ chức chính quyền địa phương và phân cấp, phân quyền, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đề nghị nên khẳng định rõ mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm rõ ràng, minh bạch, nhất quán với Luật Tổ chức chính quyền địa phương đang sửa đổi. Ngoài ra, ông Đồng cũng đề nghị cân nhắc kỹ việc thực hiện chỉ định nhân sự với một số chức danh. “Cần bảo đảm tính dân chủ và tránh rút gọn quyền dân cử”, ông Đồng nói. “Đặc biệt, các trường hợp “chỉ định nhân sự không phải là đại biểu HĐND” cần giới hạn rõ ràng, chỉ áp dụng một lần duy nhất, và có cơ chế giám sát chứ không để chung chung, sẽ tạo ra tiền lệ”, đại biểu nêu. Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Tuấn Thịnh (Hà Nội) đồng tình với các quy định về chỉ định nhân sự theo dự thảo quy định. Điều này sẽ giúp kiện toàn tổ chức, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, không gián đoạn, theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. “Việc cho phép chỉ định nhân sự không phải đại biểu HĐND giữ các chức danh lãnh đạo HĐND cấp tỉnh, cấp xã hình thành sau sắp xếp, góp phần thực hiện tốt công tác nhân sự sau sắp xếp, để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian từ nay đến hết nhiệm kỳ”, ông Thịnh bày tỏ. BỔ SUNG CÁC CHÍNH SÁCH CHO THANH NIÊN Thảo luận tại phiên họp, đại biểu Nguyễn Thị Sửu (Thành phố Huế) đề nghị, quá trình sửa đổi luật, cần đặc biệt quan tâm đến đoàn viên thanh niên. Theo bà, những nhân tài tham gia đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chắc chắn đa phần là lực lượng thế hệ trẻ. Do vậy, đại biểu Nguyễn Thị Sửu đề nghị, cần bổ sung chính sách chuyển đổi số, kinh tế số, chuyển đổi xanh đối với thanh niên. Bên cạnh đó, cần quy định rõ cơ chế phối hợp liên ngành dành cho lực lượng thanh niên. Để làm tốt các mục tiêu nêu trên, theo bà, cần bổ sung quy định "cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên". Đặc biệt, cần có những quy định riêng về chính sách cho lực lượng thanh niên dễ bị tổn thương, thanh niên khuyết tật, dân tộc thiểu số…kể cả với những thanh niên sau cai nghiện để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Về sửa đổi các luật, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) đồng tình với các nội dung sửa đổi liên quan đến Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Theo ông, đây là sự đổi mới rất mạnh mẽ về tư duy, nhằm thể chế hóa chủ trương, quan điểm của Đảng về tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của hệ thống chính trị. “Trực thuộc MTTQ Việt Nam nhưng các tổ chức chính trị - xã hội vẫn được bảo đảm tính độc lập, chủ động trong tổ chức và hoạt động thống nhất trong khuôn khổ mặt trận và đúng với nội dung Kết luận số 127 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, bảo đảm đồng bộ với cơ cấu tổ chức Đảng”, ông Đồng cho hay. Tiếp thu ý kiến của đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, dự thảo sửa đổi, bổ sung 4 luật đã bám sát và thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, tham chiếu các quy định của Hiến pháp và các luật liên quan. “Phạm vi nghiên cứu phục vụ chủ yếu cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, không đặt vấn đề nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung những nội dung khác”, ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ. LUÂN DŨNG Chiều 13/6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đại biểu đồng tình về chỉ định nhân sự như dự thảo Nghị quyết Chỉ áp dụng đến khi bầu đại biểu HĐND khóa mới Trước khi quốc hội thảo luận,Ủy ban Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 (Ủy ban dự thảo) đã có báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của nhân dân, các ngành, các cấp và các đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Lý giải về việc chỉ định nhân sự, Ủy ban soạn thảo cho biết, quy định về việc chỉ định chỉ là “giải pháp có tính chất tình thế”. Điều này tạo cơ sở pháp lý cho việc kịp thời kiện toàn và sớm ổn định tổ chức bộ máy của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị hành chính trên cả nước khi thực hiện sáp nhập cấp tỉnh, cấp xã và đồng loạt kết thúc hoạt động của 696 đơn vị cấp huyện. “Việc chỉ định chỉ áp dụng từ nay đến khi tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; sau đó, việc bầu các chức danh của HĐND và UBND lại thực hiện bình thường theo quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”, Ủy ban soạn thảo nêu rõ. Nội dung này đã được thuyết minh, giải trình, làm rõ trong tờ trình và bản thuyết minh về dự thảo Nghị quyết. Do đó, Ủy ban soạn thảo xin phép giữ quy định về việc chỉ định UBND tại dự thảo Nghị quyết, để thể hiện đúng tính chất là điều khoản chuyển tiếp, thi hành Hiến pháp và chỉ áp dụng trong lần sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính này. Ban Bí thư hướng dẫn về các trường hợp đảng viên được miễn xử lý kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Hướng dẫn số 08 của Ban Bí thư về “Thực hiện một số nội dung của Quy định 296-QĐ/TƯ ngày 30/5/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”. Theo đó, có 6 trường hợp đảng viên được miễn, không xử lý hoặc chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Cụ thể bao gồm: Đảng viên chấp hành quyết định của cấp trên nhưng đã kịp thời báo cáo bằng văn bản hoặc bảo lưu ý kiến trước tổ chức Đảng có thẩm quyền, cá nhân ra quyết định trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm khi tổ chức Đảng có thẩm quyền kết luận quyết định đó là vi phạm. Khi tổ chức Đảng có thẩm quyền bỏ phiếu biểu quyết hình thức kỷ luật, đối chiếu kết quả với thời hiệu xử lý kỷ luật, nếu đã quá thời hạn theo quy định thì tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Đảng viên thực hiện đề xuất về đổi mới sáng tạo được cấp có thẩm quyền cho phép theo quy định của Trung ương mà không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra, hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý. Trong trường hợp nếu đã thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Đảng viên được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mất năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, hạn chế về năng lực hành vi dân sự khi xảy ra vi phạm thì không xử lý kỷ luật; tổ chức Đảng có thẩm quyền phải làm thủ tục cho đảng viên ra khỏi Đảng. Bên cạnh đó, đảng viên nữ đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi hoặc đảng viên nam (trong trường hợp vợ chết hoặc vì lý do khách quan, bất khả kháng khác) đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì chưa xem xét, xử lý kỷ luật. Đảng viên bị bệnh nặng có hồ sơ điều trị nội trú, điều trị tích cực tại cơ sở y tế, có kết luận bệnh án của cơ quan y tế có thẩm quyền thì được hoãn, chờ đến khi sức khỏe hồi phục mới xem xét, xử lý kỷ luật… LUÂN DŨNG Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ẢNH: TTXVN Đại biểu Hà Sỹ Đồng ẢNH: QH Đại biểu Nguyễn Thị Sửu ẢNH: QH

Chiều 13/6, bà Hoàng Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) cho hay: Đến thời điểm này, trên địa bàn có 30 lồng cá của 10 hộ nuôi cá lồng bè trên sông Hiếu, thả nuôi khoảng 32.000 con cá bớp, vược, đù.., bị chết. “Khu vực lồng bè nuôi cá ở gần cửa biển Cửa Việt có độ mặn cao. Nước ngọt chảy về từ thượng nguồn do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, làm giảm độ mặn đột ngột dẫn đến cá chết hàng loạt. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 1,8 tỷ đồng. Ngoài ra, trên địa bàn thị trấn Cửa Việt có khoảng 13 ha nuôi tôm bị ngập với thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng”, bà Thủy thông tin. Ông Nguyễn Văn Hoàng ở khu phố 4, thị trấn Cửa Việt cho biết, từ đầu tháng 3/2025, gia đình ông thả nuôi khoảng hơn 5.000 con cá bớp, đù, vược trong lồng bè, dự tính khoảng tháng 9/2025 sẽ cho thu hoạch. Từ chiều hôm 12/6, nước sông Hiếu dâng cao và chảy mạnh làm cá bị chết nhiều. Để giảm bớt thiệt hại, gia đình ông Hoàng phải vớt toàn bộ số cá nuôi trong lồng bè để bán với giá từ 50 ngàn đến 100 ngàn đồng/kg, ước thiệt hại gần 500 triệu đồng. HỮU THÀNH QUẢNG BÌNH: HÀNG NGHÌN HECTA LÚA CHÌM TRONG BIỂN NƯỚC Đập chứa nước Dạ Lam ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, (Quảng Bình) có nguy cơ bị nước lũ uy hiếp, mặc dù BQL dự án chủ động khơi thông dòng chảy, tuy nhiên, do lượng nước quá lớn đã làm vỡ đê quai. Chính quyền địa phương báo động khẩn cấp nhiều xã ở phía hạ du. Trao đổi nhanh với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hòa, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: Theo ông Hòa, con đập này có sức chứa 1 triệu m3 nước và đang trong quá trình thi công, sửa chữa. Để đảm bảo an toàn tính mạng và của cải cho người dân, chính quyền huyện Lệ Thủy đã báo động cho các xã phía hạ du chủ động ứng phó khi nước từ con đập này tràn về. Theo ông Hòa, hiện toàn bộ diện tích lúa Hè - Thu và nhiều diện tích hoa màu của huyện Lệ Thủy đã chìm trong biển nước, gây thiệt hại rất lớn đối với người nông dân. Theo thống kê của chính quyền và ngành chức năng tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng ngày 13/6, đã có hơn 15.000ha lúa Hè-Thu và hàng nghìn ha hoa màu bị nước lũ nhấn chìm. Các thị trấn Kiến Giang (Lệ Thuỷ), Phong Nha (Bố Trạch) đang bị nước lũ tấn công, nhiều ngôi nhà đã bị ngập nước. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị sạt lở tại km115+700 gây tắc đường hoàn toàn. Muốn lên-xuống xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) phải đi vòng rất xa, qua QL9E. Tại xã Trường Sơn, nước lũ cũng đang lên rất nhanh, một số bản của đồng bào dân tộc thiểu số đã bị chia cắt hoàn toàn. Trong lúc đó, tại cửa biển Nhật Lệ, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, kết hợp với sóng lớn từ biển đánh vào đã làm chìm 1 tàu cá của ngư dân xã Bảo Ninh (Đồng Hới). Hiện chính quyền địa phương, Bộ đội Biên phòng đang huy động lực lượng tổ chức cứu hộ và trục vớt chiếc tàu chìm giúp ngư dân. Tại huyện Minh Hóa, nước lũ cũng đang lên nhanh. Đặc biệt, tại rốn lũ Tân Hóa có 2 người mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào tối 12/6, có 3 người phụ nữ rủ nhau đi bắt cá không may bị nước lũ cuốn trôi. Tuy nhiên, đến sáng nay chỉ có một người trở về, còn 2 người là chị em ruột mất tích. Hiện chính quyền địa phương đang huy động lực lượng tìm kiếm. QUẢNG TRỊ: HÀNG NGÀN NGƯỜI ĐI SƠ TÁN Trưa 13/6, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo Lê Bá Hùng thông tin, từ khoảng 2h cùng ngày, nước sông Sê Pôn tràn vào khu dân cư gây ngập lụt ở các khóm Vĩnh Đông, Duy Tân, Cao Việt. “Từ 3h30 sáng cùng ngày, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng Quân sự, Công an thị trấn Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiến hành sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. Đã có 143 hộ dân/465 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Trong đó 16 hộ bị ngập, sâu nhất là hơn 1 mét”, ông Lê Bá Hùng nói. Trung tá Nguyễn Quang Trung - Trưởng Công an thị trấn Lao Bảo cho biết, trong đêm, lực lượng Công an thị trấn đã huy động lực lượng hỗ trợ địa phương di dời người dân. Hiện mực nước trên sông Sê Pôn đang tiếp tục dâng cao, chính quyền địa phương đang theo dõi để sẵn sàng sơ tán người dân đến khu vực an toàn. Ảnh hưởng của bão số 1, từ ngày 11/6 đến nay, tại tỉnh Quảng Trị có mưa rất to, gây ngập úng nặng tại nhiều địa phương ở vùng đồng bằng của huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh; hệ thống giao thông nhiều khu vực ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông bị chia cắt. Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, đến trưa 13/6, tại tỉnh Quảng Trị có hơn 2.100 nhà dân bị ngập lụt ở mức trên dưới 1m, tập trung ở huyện Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông và thị xã Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 420 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn. Toàn tỉnh có 18.337 ha lúa, 996 ha hoa màu bị ngập úng nặng; 100 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại nặng. KON TUM - GIA LAI: MƯA LỚN GÂY SẠT LỞ, MẤT SÓNG, CÔ LẬP NHIỀU ĐỊA BÀN Do ảnh hưởng của bão số 1, nhiều địa phương tại Kon Tum và Gia Lai hứng chịu mưa lớn kéo dài, gây ra tình trạng sạt lở, cây xanh đổ gãy, cầu hư hỏng, các tuyến giao thông chia cắt và thiệt hại nhiều tài sản. Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN và phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum, do ảnh hưởng của bão số 1, trên địa bàn Kon Tum xảy ra nhiều trận mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 2070mm, có nơi trên 80mm. Mưa lớn gây ra tình trạng sạt lở đất và thiệt hại nhiều tài sản tại các huyện miền núi. Mưa lớn gây sạt lở mố cầu treo đi qua suối Đăk Tea (thôn Tê Xô Trong, xã Đăk Tờ Kan) khiến giao thông bị chia cắt. Ông A Ba - Trưởng thôn Tê Xô Trong cho biết, do ảnh hưởng mưa bão, nước sông dâng cao, chảy xiết làm cho phần mố cầu bị sạt và nứt gãy. Sau khi nhận được thông tin về mưa bão, chính quyền đã nhanh chóng họp thôn để lên phương án phòng tránh. Đây là tuyến đường giao thông duy nhất của người dân trong thôn. “Mưa lớn, gió mạnh trong 2 ngày qua đã làm mất hết sóng tín hiệu điện thoại của bà con. Chính quyền thôn đã phải cắt cử nhân sự đến từng nhà để triển khai thông tin, ghi nhận thiệt hại trên địa bàn. May mắn chưa có thiệt hại gì về tài sản của người dân. Đối với mố cầu treo bị sạt lở, thôn đã yêu cầu bà con hạn chế di chuyển, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão”, ông A Ba nói thêm. Theo ông Trần Thanh Hoàng - Chủ tịch xã Đăk Tờ Kan, hiện địa phương đang chờ rút nước để tiến hành gia cố lại đoạn mố cầu bị sạt lở. Chính quyền đã yêu cầu người dân không được di chuyển qua lại cầu treo. Thôn Tê Xô Trong có khoảng 68 hộ dân, chính quyền đã lên phương án cung cấp nhu yếu phẩm trong trường hợp địa phương bị cô lập. 4 n Thứ Bảy n Ngày 14/6/2025 Thời tiết bất thường đã gây ra mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung, khiến hàng nghìn hecta lúa và hoa màu bị ngập úng, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân. Tình hình diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Quảng Bình, nơi một đập chứa nước có nguy cơ vỡ, buộc chính quyền phải phát đi cảnh báo khẩn cấp. Nhiều địa phương khác cũng đang phải đối mặt với lũ lụt, sạt lở đất và thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua tại Quảng Trị khiến nước từ thượng nguồn đổ về, làm chết hàng chục nghìn con cá bớp, vược, đù... nuôi trong các lồng bè trên sông Hiếu. Lực lượng quân đội hỗ trợ ứng cứu đập An Trạch MIỀN TRUNG: Mưa lũ bất thường, thiệt hại Cá nuôi lồng bè trên sông Hiếu chết hàng loạt do mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh ẢNH: SĨ HOÀNG XÃ HỘI Cá nuôi chết hàng loạt, người dân mất tiền tỷ

Bên cạnh đó, mưa lớn đã gây sạt lở taluy dương tại 11 điểm, cây đổ chắn ngang đường, gây ách tắc cục bộ trên Quốc lộ 40B (đoạn qua huyện Tu Mơ Rông); hư hỏng một số cây sâm Ngọc Linh của người dân xã Ngọc Lây. Hiện các địa phương ở Kon Tum đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ, tập trung chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng xử lý, khắc phục các tình huống thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn; chủ động di dời dân đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập lụt hoặc thiên tai. Tại Gia Lai, ngày 13/6, UBND xã Biển Hồ (TP.Pleiku) cho biết, mưa lớn kèm gió giật mạnh khiến 2 cây thông có chiều cao khoảng 10m trước cổng Khu du lịch Biển Hồ đã bất ngờ bị bật gốc, ngã đổ. Đây là 2 cây nằm sát vỉa hè đường Tôn Đức Thắng. Cả 2 cùng bị đổ về hướng lòng đường Tôn Đức Thắng khiến làn đường theo hướng từ xã Biển Hồ đi phường Yên Thế bị chia cắt. Rất may vào thời điểm 2 cây thông bị ngã đổ không có người và phương tiện qua lại khu vực này. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, mưa lớn nhiều ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại về hạ tầng và sản xuất tại hai huyện Ia Pa và Phú Thiện. Tại huyện Ia Pa, mưa lớn gây ngập 4 ngầm tràn tại các xã Kim Tân, Chư Răng và Pờ Tó; đồng thời làm sập 120 mét tường rào Trường Tiểu học Võ Thị Sáu với tổng thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Ngoài ra, một số diện tích lúa vụ mùa bị ngập nước, tuy chưa xác định thiệt hại cụ thể. Tại huyện Phú Thiện, tính đến nay, mưa lớn khiến nước suối Plei Lôk dâng cao, gây ngập lụt cục bộ. Tuyến Quốc lộ 25 đoạn qua xã Ayun Hạ bị chia cắt hoàn toàn tại khu vực cầu đang nâng cấp, chỉ cho phép người đi bộ qua lại. Một số đoạn đường liên thôn, tuyến kênh mương cũng bị ngập sâu, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông. Để ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp. Ngành chức năng khuyến cáo người dân, nhất là ở vùng trũng, thấp, khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu cần nâng cao cảnh giác với nguy cơ sạt lở, lũ quét. Đồng thời, cần tuân thủ các cảnh báo của cơ quan chuyên môn để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão đang đến gần. ĐÀ NẴNG ỨNG CỨU NGUY CƠ MẤT AN TOÀN Ở ĐẬP AN TRẠCH Ngày 13/6, ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1 gây mưa lớn kéo dài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đặc biệt tại khu vực đập An Trạch (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) các lồng bè nuôi cá mắc kẹt, khiến nước dâng cao đe dọa đến an toàn các công trình thủy lợi, khu dân cư. Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã triển khai lực lượng nhanh chóng tiếp cận, xử lý các khu vực bị ảnh hưởng. Sáng 13/6, ghi nhận tại hiện trường đập An Trạch do mưa lũ nên có khoảng 40 lồng bè nuôi thủy sản của người dân từ khu vực Đại Lộc (Quảng Nam) bị trôi dạt và mắc kẹt tại đây. Lồng bè nuôi cá, các tấm tôn mắc kẹt tại cửa đập khiến mực nước thượng nguồn dâng cao, gây mất an toàn đập. Theo người dân, số lồng cá này là của ông Đặng Ngọc Phi Long (Đại Hiệp, Đại Lộc, Quảng Nam) bị lũ cuốn trôi và dạt vào chân đập dâng An Trạch. Khoảng 50 tấn cá của hộ dân này bị mất sạch. Nhận tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hòa Vang cùng lực lượng chức năng địa phương khẩn trương đến hiện trường trục vớt lồng bè bị cuốn trôi dạt vào chân đập An Trạch. Công việc được triển khai hết sức khẩn trương trong điều kiện phía thượng nguồn Quảng Nam vẫn tiếp tục có mưa, nước sông chảy mạnh. Khoảng 180 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ tham gia khắc phục sự cố, ngăn ngừa rủi ro tại khu vực đập. Các lực lượng đã triển khai đồng bộ biện pháp tháo dỡ, trục vớt và di dời các lồng bè mắc kẹt, đảm bảo khơi thông dòng chảy, giảm tải áp lực cho đập, giữ vững an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong khu vực hạ lưu. Công tác ứng phó được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Lực lượng vũ trang cùng với chính quyền địa phương sẽ ứng trực theo dõi sát tình hình thời tiết và mực nước tại các khu vực trọng điểm, sẵn sàng triển khai lực lượng hỗ trợ địa phương ứng phó trong mọi tình huống bất ngờ phát sinh. HOÀNG NAM - HỮU THÀNH - NGUYÊN LÊ - NGUYỄN THÀNH 5 n Thứ Bảy n Ngày 14/6/2025 nghiêm trọng Kể từ cuối tháng 5 đến nay tại một số địa phương trên cả nước, dịch châu chấu đã bắt đầu bùng phát. Ngày 22/5, UBND tỉnh Cao Bằng công bố dịch châu chấu tre gây hại trên cây rừng và cây trồng nông nghiệp tại các huyện Nguyên Bình, Hòa An và Thạch An. Cuối tháng 5, trên địa bàn xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng với mật độ cao. Chúng bu vào các loại cây, phá hoại mùa màng và tràn cả vào các trường mầm non, tiểu học. Đầu tháng 6, người dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng lần đầu tiên ghi nhận tình trạng châu chấu tre xuất hiện với mật độ cao, gây hại nghiêm trọng cho cây trồng tại một số khu vực. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật , Bộ Nông nghiệp và Môi trường, điều kiện thời tiết từ đầu năm đến nay được nhận định là khá thuận lợi cho sự phát triển sớm của châu chấu. Nhiệt độ trung bình tại các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc giảm nhẹ so với trung bình nhiều năm, trong khi hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài diễn ra phổ biến. Từ giữa tháng 5, thời tiết nắng nóng gay gắt trở lại, tạo điều kiện lý tưởng để châu chấu phát sinh sớm và có nguy cơ lan rộng. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết thêm, những đàn châu chấu tre bùng phát mạnh về số lượng, xuất hiện thường xuyên kể từ năm 2008 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và khu vực Bắc Trung bộ. Loài côn trùng này chủ yếu gây hại đối với tre, trúc, luồng, nứa, vầu…, chúng cũng có thể tấn công các loại cây nông nghiệp như lúa nương, ngô, thuốc lá, chuối hay dong riềng. Mỗi năm, diện tích bị ảnh hưởng dao động từ 1.000 đến 4.000 ha. Trước nguy cơ châu chấu tre tiếp tục gây hại trên diện rộng, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có văn bản đề nghị 12 tỉnh phía Bắc tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng trừ kịp thời. Trong đó, cần tập trung vào điều tra, phát hiện sớm và tổ chức phun trừ khi châu chấu còn nhỏ để kiểm soát mật độ ngay từ đầu. Các địa phương cũng được đề nghị theo dõi sát sự di chuyển và phạm vi gây hại của đàn châu chấu trưởng thành, từ đó chủ động đưa ra phương án xử lý phù hợp, ngăn chặn khả năng lan rộng. Việc chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật tư, nhân lực và ngân sách là điều kiện cần thiết để đảm bảo khả năng ứng phó nhanh khi châu chấu xuất hiện. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chuyên môn và các cơ quan truyền thông tại địa phương nhằm giúp người dân, đặc biệt là chủ rừng, nhận biết và xử lý kịp thời ổ châu chấu mới phát sinh; không lạm dụng thuốc hóa học tràn lan. Các cơ quan chuyên môn ở địa phương được yêu cầu duy trì hệ thống thông tin, báo cáo sớm về tình hình phát sinh, diễn biến dịch hại và kết quả triển khai phòng chống. Báo cáo này sẽ được tổng hợp gửi về Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để kịp thời điều chỉnh và hỗ trợ các địa phương trong xử lý. THANH HUYỀN Điều kiện thời tiết từ đầu năm đến nay được đánh giá là thuận lợi cho châu chấu tre phát triển và lan rộng. Loài côn trùng này không chỉ gây hại cho cây tre, luồng mà còn có thể tấn công lúa nương, ngô, chuối... khi mật độ bùng phát quá cao. Năm 2024, châu chấu tre phát sinh và gây hại tại nhiều tỉnh trung du, miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ và 2 tỉnh Bắc Trung bộ là Thanh Hóa và Nghệ An. Tổng diện tích bị ảnh hưởng lên tới khoảng 1.031 ha. CHÂU CHẤU TRE BÙNG PHÁT: 12 tỉnh phía Bắc triển khai biện pháp ngăn chặn Tạm dừng du lịch biển, tham quan đảo ở Quảng Ninh XÃ HỘI Nhiều nơi ở thành phố Huế bị ngập lụt Sáng 13/6, tại thành phố Huế, lũ trên sông Hương đang trên mức báo động 2, sông Bồ đang đạt đỉnh mức báo động 3, sông Ô Lâu, sông Truồi đạt đỉnh ở mức cao; xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng như huyện Quảng Điền, Phú Vang… Do ảnh hưởng của mưa lũ nên đoạn đê thuộc khu vực Hợp tác xã Nam Sơn tại địa bàn thị trấn Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, thành phố Huế, bị vỡ một đoạn. Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Lộc đã huy động lực lượng và phương tiện để ứng cứu đoạn đê bị vỡ. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 (Wutip) đang hoạt động trên khu vực phía Bắc Biển Đông, có xu hướng mạnh lên và di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc. Hồi 7h sáng 13/6, bão mạnh cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu vực vịnh Bắc Bộ, bao gồm Quảng Ninh - Hải Phòng. Trước diễn biến phức tạp của bão, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo dừng toàn bộ hoạt động du lịch biển và tham quan các đảo từ sáng 12/6 đến khi bão tan hoàn toàn. Huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, thành phố Hạ Long... đã nhanh chóng tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, yêu cầu các phương tiện di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Ghi nhận từ các đài khí tượng khu vực cho thấy, trong ngày 13/6, khu vực ven biển Quảng Ninh có thể xuất hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động dữ dội, sóng cao từ 2-4m. Các địa phương ven biển như Móng Cái, Cẩm Phả, Hạ Long... được khuyến cáo không tổ chức hoạt động ngoài trời, đặc biệt tại các bến cảng và khu nuôi trồng thủy sản. Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cũng đã trực chiến 100% quân số tại các trạm kiểm soát biên phòng ven biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp tăng cường theo dõi bản tin thời tiết và chủ động cập nhật tình huống để ứng phó kịp thời. Cơ quan khí tượng nhận định, đây là cơn bão số 1 đầu tiên hình thành trực tiếp trên Biển Đông trong năm 2025 - điều hiếm gặp, cảnh báo khả năng diễn biến phức tạp và khó lường. Người dân cần theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo thời tiết chính thống và thực hiện đầy đủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. HOÀNG DƯƠNG Lực lượng chức năng kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn (Ảnh minh họa) Các địa phương ven biển tỉnh Quảng Ninh triển khai đồng loạt các phương án ứng phó với bão số 1, trong bối cảnh cơn bão tiếp tục mạnh lên, gây gió giật cấp 7-8 ở vùng ven biển.

Chia sẻ về môn Vật lí, thầy Vũ Thế Anh, giáo viên trường HES khẳng định, đề thi tốt nghiệp năm nay đánh giá năng lực của thí sinh gồm: nhận thức vật lí, tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ vật lí, vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học, đánh giá tư duy với các mức độ: biết, hiểu, vận dụng. Ngoài ra, để làm tốt đề thi, học sinh cần có kĩ năng đọc hiểu, phân tích bản chất của bài toán. Thầy Thế Anh nhấn mạnh 4 chủ đề của Vật lí lớp 12 thuộc chương trình chính khóa (chiếm 38/40 lệnh hỏi): Vật lí nhiệt, Khí lí tưởng, Từ trường, Vật lí hạt nhân. Ngoài ra, lưu ý thêm Chuyên đề học tập (2 lệnh hỏi): Sóng âm (Siêu âm - Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học); Cảm ứng từ (Chụp cộng hưởng từ MRI - Một số ứng dụng vật lí trong chẩn đoán y học). Lời khuyên cho thí sinh, thầy Thế Anh cho rằng, cần chia ra 3 giai đoạn rèn luyện và chuẩn bị tâm thế. Giai đoạn 1, củng cố lí thuyết nền tảng: nên học theo chuyên đề, chia nhỏ nội dung từng phần, làm sơ đồ tư duy, bảng công thức tổng hợp. Ưu tiên học kĩ lí thuyết vật lí, ghi nhớ các công thức tính toán trong mỗi chủ đề, mỗi chương. Làm các bài tập mẫu để vận dụng ngay kiến thức vừa học. Mỗi đơn vị kiến thức cần rút ra được những lưu ý trọng tâm, ngắn gọn và dễ nhớ. Giai đoạn 2, luyện đề: tự phát hiện ra lỗ hổng kiến thức, lỗi sai thường gặp để bổ sung kịp thời, không học tủ, tính toán cẩn thận, tránh làm ẩu, khoanh bừa; lập kế hoạch cá nhân hợp lí theo ngày, theo tuần và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ: mỗi tuần 1 chủ đề/ ôn tập tổng hợp; mỗi tuần giải 3-4 đề. Giai đoạn 3, tăng tốc và về đích: Sử dụng đề thi tham khảo chất lượng từ các Sở GD&ĐT, các trường THPT trên cả nước, làm trong tình huống mô phỏng phòng thi thật, có bấm thời gian; giữ tâm thái bình tĩnh, tập trung cao độ vào việc học tập, suy nghĩ tích cực, và đảm bảo chế độ ăn, uống, tập luyện sức khỏe. Thầy Thế Anh đưa ra một số chú ý đối với thí sinh với câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn, học sinh đọc kĩ yêu cầu của đề bài, xác định câu hỏi thuộc đơn vị kiến thức nào trong chương trình hiện hành. Sau đó, có thể áp dụng tư duy loại trừ: tìm phương án sai trước, khoanh phương án đúng sau. Chú ý không để bị đánh lừa bởi từ khóa như: “luôn luôn”, “duy nhất”… thường dễ là đáp án sai. Với câu trắc nghiệm đúng/ sai, học sinh nên phân tích từng mệnh đề một cách độc lập. Gạch chân từ khóa, số liệu thí nghiệm/số liệu tính toán. Sử dụng lí thuyết đã học để xác định tính đúng/sai. Với câu trả lời ngắn, hãy tính toán chính xác, nên biến đổi biểu thức toán học của bài tập đến bước cuối cùng rồi mới thay số, như vậy sẽ hạn chế được sai số lớn (đặc biệt là những bài tập thuộc phần Vật lí hạt nhân) và học sinh sẽ ghi được chính xác đáp án của câu hỏi khi đề bài yêu cầu làm tròn đến chữ số hàng phần mười, phần trăm, hoặc đơn vị. HOA BAN Cẩn trọng dạng thức câu hỏi trắc nghiệm 6 n Thứ Bảy n Ngày 14/6/2025 KHOA GIÁO THAY ĐỔI CÁCH ÔN TẬP Thầy Nguyễn Thành Công, giáo viên môn Sinh, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ, năm nay, bên cạnh sự thay đổi chương trình học, môn học tự chọn, môn thi tốt nghiệp, cấu trúc đề cũng có sự thay đổi đáng kể. Cấu trúc đề có phần nâng cao tính tư duy phân tích, giảm tỉ lệ câu hỏi đơn thuần ghi nhớ và xuất hiện nhiều tình huống thực tiễn, dữ liệu bảng biểu, đồ thị. Điều này đòi hỏi giáo viên, học sinh phải thay đổi cách ôn tập và tư duy khi làm bài. Chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT sắp tới, thầy Công lưu ý, thí sinh cần bám sát kiến thức từ phần sách chính và phần chuyên đề học tập. Tập trung vào chương trình lớp 12 nhưng không được bỏ qua các kiến thức nền ở chương trình 10 và 11. Đề mới có xu hướng tích hợp kiến thức và liên hệ thực tế, nên cần ôn tập có hệ thống, hiểu được sự vận dụng kiến thức vào cuộc sống và không học tủ. Nên lập sơ đồ tư duy cho từng chuyên đề, hệ thống hóa công thức, định nghĩa, quy luật, các bảng phân biệt. Từ hệ thống sơ đồ, tự rà soát lại kiến thức mình đang có, chỗ nào khó khăn, chưa hiểu phải tìm hiểu cặn kẽ lại. Về mặt kĩ năng, thí sinh cần luyện tập nhiều với dạng bài có dữ liệu, bảng số liệu, và biểu đồ; học cách gạch chân từ khóa, đọc lướt - đọc sâu và tóm tắt tình huống trong đề; nên rèn kĩ năng ước lượng, loại trừ đáp án, tránh sa vào tính toán máy móc. Thầy Công khuyên thí sinh nên nghiên cứu kĩ cấu trúc các đề tham khảo Bộ GD&ĐT đã công bố. Tham khảo thêm đề của các sở GD&ĐT và nhiều trường THPT nổi tiếng hay các trang web giáo dục chính thống. Luyện đề thường xuyên để có kĩ năng phân bố thời gian, xử lí các câu hỏi và tự vá lỗ hổng kiến thức cho bản thân. Trong phòng thi, thí sinh nên làm nhanh câu dễ trước, đánh dấu câu khó để quay lại sau. Thí sinh đảm bảo tô đúng mã đề, tô chính xác đáp án câu làm được. Thời gian cuối rất căng thẳng và mệt, không nên xem lại câu hỏi rồi đổi phương án trả lời, dễ bị sai sót. Mấu chốt có lấy được điểm tối đa hay không là ở phần trắc nghiệm dạng thức câu hỏi đúng sai (dạng thức mới), ở phần này chỉ cần sai 1/4 ý sẽ mất nửa điểm, nếu 4 câu, mỗi câu sai 1 ý, thí sinh chỉ có thể đạt tối đa 8 điểm. Trước những ngày thi, thầy Nguyễn Thành Công nhắn nhủ thí sinh nên tập thói quen ngủ sớm, dậy sớm để ngày đi thi không bị ngái ngủ và đảm bảo đúng giờ. Chuẩn bị các vật dụng, trang thiết bị đi thi như túi trong để đồ, bút, thước… đặc biệt kiểm tra máy tính, pin máy tính. Gần ngày thi, nên ăn các loại đồ ăn quen thuộc và an toàn, tránh ăn đồ lạ. Hãy giữ tinh thần tích cực và tin tưởng vào nỗ lực của chính mình. Cần tập trung hết sức để chắt chiu từng 0,1 điểm trong mỗi câu hỏi. TRÁNH HỌC TỦ, HỌC LỆCH ThS Nguyễn Viết Sơn Tùng, Tổ phó tổ Toán - Khoa học tự nhiên, Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES), Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho hay, sự thay đổi trong dạng thức trắc nghiệm năm nay, nhiều học sinh không khỏi bối rối khi phải thích nghi với cách tiếp cận và tư duy mới. “Theo tôi, cẩm nang hiệu quả nhất để vượt qua khó khăn này chính là: đọc hiểu đề bài tốt, nắm vững bản chất kiến thức, luyện tập phong phú và rèn kĩ năng giải nhanh. Thí sinh cần bắt đầu từ việc củng cố chắc chắn các khái niệm cốt lõi, sau đó luyện đề thường xuyên để nâng cao khả năng đọc hiểu, đặc biệt với các bài toán gắn với thực tiễn. Việc làm quen với đa dạng dạng bài sẽ giúp thí sinh linh hoạt hơn trong xử lí tình huống”, thầy Sơn Tùng nói. Ngoài ra, việc phân bổ thời gian hợp lí trong phòng thi cũng rất quan trọng, đừng để sa đà vào những câu khó mà bỏ lỡ các câu hỏi vừa sức. Ôn luyện theo chuyên đề, kết hợp giải đề minh họa và đề thi thử là cách hiệu quả để tăng sự tự tin và cải thiện tốc độ phản xạ trong phòng thi. Bên cạnh việc thích nghi với hình thức thi mới, thầy Sơn Tùng khuyên thí sinh cần chú ý đến các nội dung mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như: xác suất có điều kiện, thống kê, các bài toán thực tế. Đây là những nội dung có khả năng cao xuất hiện trong đề thi, yêu cầu tư duy vận dụng linh hoạt. Việc sử dụng thành thạo máy tính cầm tay giúp thí sinh rút ngắn thời gian trong việc giải toán. Học sinh cần tránh tư duy học tủ, học lệch, nên có một lộ trình ôn tập toàn diện - bắt đầu từ việc củng cố kiến thức nền vững chắc, từng bước nâng cao kĩ năng giải quyết các bài toán phức tạp. Yếu tố tâm lí có vai trò quan trọng không kém nên cần giữ bình tĩnh, tự tin và ổn định tinh thần trong suốt kì thi. NGHIÊM HUÊ Học sinh lớp 12 tranh thủ thời gian ôn tập kiến thức trước kì thi tốt nghiệp THPT diễn ra ngày 26 - 27/6 tới ẢNH: NGHIÊM HUÊ Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với những dạng thức câu hỏi trắc nghiệm mới. Giáo viên lưu ý thí sinh một số vấn đề khi ôn tập và làm bài thi. GS.TS Huỳnh Văn Chương (người bên trái), Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT động viên thí sinh đang ôn thi tại Bắc Giang ẢNH: NGHIÊM HUÊ THI TỐT NGHIỆP THPT 2025: Thầy Vũ Thế Anh nhấn mạnh, thí sinh cần luyện tốc độ giải toán nhanh (khoảng 1 phút/câu). Thí sinh rất dễ mất điểm nếu viết sai đơn vị, làm tròn sai số, hoặc bỏ quên dấu âm/dương. Lưu ý từ các chuyên gia

