Bao Tien Phong

CHU Ã NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã HOANÂ G NGOCÅ THANH BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 12 ] BÒNH YÏN LAÂ NHAÂ n TÊN BINH ÀÖIÅ TUYÏNÍ BRAZIL VA Â GIÊCË MÚ TÛ Â BAIÄ RACÁ n TUYÏNÍ SINH LÚPÁ 10 TAIÅ HA Â NÖIÅ : [ Trang 14 ] [ Trang 16 ] [ Trang 8 + 9 ] [ Trang 5 ] [ Trang 4 ] [ Trang 2 ] [ Trang 3 ] KÏTË LUÊNÅ CUAÃ BÖ Å CHÑNH TRÕ, BAN BÑ THÛ VÏÌ SÙPÆ XÏPË ÀÚN VÕ HANÂ H CHÑNH cuöië tuênì Chuyïnå Khöië C [Xem tiïpë trang 2] [ TRÑ QUÊN ] Tö í húpå C00 gömì 3 mön Vùn, Sû,ã Àõa, maâ höiì xûa vênî goiå la â khöië C, àang bõ nhiïuì núi àaoâ thaiã khoiã phûúng aná tuyïní sinh àaiå hocå nùm nay. Toanâ nhûnä g loâ àaoâ taoå khoa hocå xa ä höiå thuöcå top àêuì ca ã nûúcá . Thûúnâ g trûcå Ban Bñ thû Trênì Cêmí Tu á vûaâ ky á Kïtë luênå sö ë 163-KL/TW cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû vïì thûcå hiïnå mötå sö ë nöiå dung, nhiïmå vu å khi sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá va â àún võ hanâ h chñnh theo cacá nghõ quyïtë , kïtë luênå cuaã Trung ûúng, Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû. ÀÏ Ì THI NGÛ Ä VÙN “THOATÁ THAI” VÙN MÊUÎ KY Â VONÅ G THUÃ PHU Ã TÊY ÀÖ n KIÏNË TAOÅ KHÖNG GIAN PHATÁ TRIÏNÍ : n HUÏ Ë LUÖN MÚIÁ BÚ Â VUI NÖIË LAIÅ Cuöcå thaoá chayå cuaã ngûúiâ tre ã baná my ä phêmí online Sau baán thûåc phêím online thò baán myä phêím online tûâng laâ nghïì “hot”, mang laåi nguöìn thu cú baãn hoùåc phuå thïm cuãa rêët nhiïìu ngûúâi treã tuöíi. Khöng baán rau, baán thõt thò ngûúâi ta baán son, baán phêën, baán dêìu göåi àêìu… Möåt phêìn bûác tranh thúâi kinh doanh myä phêím online nhöån nhõp dêìn trúã nïn aãm àaåm, khi ngûúâi baán vaâ ngûúâi mua àïìu àang phaãi àöëi mùåt vúái nhûäng khoá khùn. [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] [ Trang 6 + 7 ] Cacá thñ sinh vaoâ chung kïtë Hoa hêuå Viïtå Nam 2024 àïuì co á chiïuì cao nöií tröiå va â hocå vênë ênë tûúnå g Danâ thñ sinh Hoa hêuå Viïtå Nam 2024 cho thêyë sû å nöií tröiå ú ã nhiïuì mùtå . Möiî cêu chuyïnå la â mötå latá cùtæ mú ã ra tiïu chuêní múiá cuaã caiá àepå : ngoaiâ nhan sùcæ , conâ co á tri thûcá , banã lônh, caá tñnh va â khao khatá cönë g hiïnë . Chñnh sûå khacá biïtå êyë khiïnë àûúnâ g àua Hoa hêuå Viïtå Nam 2024 thïm nhiïuì êní sö.ë [ HAÅNH ÀÖÎ - DUY NAM - ÀÖÎ QUYÏN ] Nhiïuì thñ sinh Hoa hêuå Viïtå Nam 2024 coá taiâ le ã nhû chúi nhacå cu,å ca hatá , nhayã muaá , thuyïtë trònh… [ Trang 10 ] Nhûnä g caiá “nhêtë ” cuaã thñ sinh Chatbot bõ lûaâ tiïtë lö å thöng tin àöcå haiå THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Àanã g, Nha â nûúcá luön quan têm cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam ú ã nûúcá ngoaiâ HOA HÊUÅ VIÏTÅ NAM 2024: 8/6/2025 SÖË 159

Àï ì co á cêuë trucá cú banã bamá satá àï ì minh hoaå do Sú ã GD&ÀT Ha â Nöiå cöng böë àêuì nùm hocå , gömì 40 cêu hoiã trùcæ nghiïmå khacá h quan 4 lûaå chonå va â trùcæ nghiïmå danå g ghepá nöië . Àï ì bao phu ã àêyì àu ã cacá ky ã nùng: ngû ä êm, tû â vûnå g, ngû ä phapá , àocå hiïuí , chûcá nùng ngön ngûä va â viïtë laiå cêu. Nöiå dung àïì thi àï ì cêpë àïnë cacá chu ã àï ì quen thuöcå vúiá hocå sinh lúpá 9 nhû: giao tiïpë àúiâ sönë g (múiâ ùn, chucá mûnâ g, khuyïn nhu)ã , ky ã nùng hocå têpå , manå g xa ä höiå , cöng nghï,å vùn hoaá tiïu dunâ g, hoatå àönå g ngoaiâ khoaá . Àiïmí hay cuaã àï ì ào á laâ yïu cêuì tñnh thûcå tiïnî cao, khöng nùnå g ly á thuyïtë , têpå trung manå h vaoâ kha ã nùng suy luênå logic, tû duy ngön ngûä cuaã hocå sinh. Tuy nhiïn, theo cö Nga, àïì thi Tiïnë g Anh vaoâ lúpá 10 nùm 2025 co á àö å kho á àa ä tùng lïn so vúiá àï ì thi nùm 2024 vaâ àï ì cacá nùm trûúcá . Àö å kho á nùmç ú ã nöiå dung mang tñnh hocå thuêtå hún va â kha ã nùng phên loaiå cao hún. Cuå thï,í phênì àocå hiïuí trong àïì 2025 daiâ hún, sûã dunå g nhiïuì tû â vûnå g hocå thuêtå nhû indispensable, boost, va â cacá chu ã àïì cunä g àoiâ hoiã hocå sinh coá vönë hiïuí biïtë xa ä höiå sêu hún. Conâ vúiá sö ë àöng cacá thï ë hï å trûúcá , àonå g laiå la â sû å hutå hênî g, ngêmå nguiâ vúiá “ky á ûcá khöië C” mötå thúiâ . Mötå dên töcå lamâ nïn lõch sûã nganâ nùm chó vúiá vùn chûúng vaâ thi ca, tûcá “khöië C” ngayâ nay. Xûa thi àöî tranå g nguyïn, tiïnë sô lamâ quan cunä g chó coá vùn thú. Ngûúiâ gioiã kinh bang tïë thï ë chñnh laâ ngûúiâ “lauâ lauâ kinh sû”ã . Ngayâ xûa, chó coá bönë khöië thi, la â A, B, C, D. Maâ cunä g thanâ h tûuå , cunä g nïn ngûúiâ , cunä g vang danh trong nûúcá ngoaiâ nûúcá . Nhòn laiå "khöië banå be"â 6X, 7X cuaã mònh ngayâ xûa, toanâ dên khöië C. Vêyå cunä g lùmæ quan àêuì bö å àêuì tónh, cunä g "nayâ no"å cha ã kemá ai, thêmå chñ conâ thuênå lúiå hún vï ì mùtå quan lö,å quanã ly.á Têtë nhiïn khöng phaiã thû á gò cuaã ngayâ xûa cunä g àïuì la â chên ly,á la â hònh mêuî bêtë biïnë . Viïcå thûa vùnæ g ngûúiâ hocå va â thi cuaã khöië C00 àa ä àûúcå baoá àönå g tû â hanâ g chucå nùm trûúcá . Nhûng àïnë thúiâ àiïmí nayâ , ba mön Vùn, Sû,ã Àõa bõ xeá le,ã chñnh thûcá bõ cho ra ròa, laiå khöng thêyë gúnå lïn àiïuì gò sao? Thúiâ àiïmí ma â thï ë giúiá àang baoá àönå g vï ì sû å phai nhatå va â biïnë mêtë cuaã cùn tñnh vaâ banã chêtë con ngûúiâ . Cöng nghïå sö ë àang aoâ atå huyã hoaiå nhûnä g gò thuöcå vï ì nhên vùn, nhên tñnh, nhên àaoå vönë àûúcå bïnì bó böiì àùpæ qua hanâ g vanå nùm mauá vaâ nûúcá mùtæ . Thûúng nhúá khöië C, la â thûúng nhú á nhûnä g tiïtë gianã g, trang sacá h batá ngatá têm hönì , mú ã mang têmì mùtæ va â tònh yïu vïì quï hûúng xûá sú,ã vï ì thï ë giúiá , khamá pha á chiïuì sêu cuaã lõch sû,ã hiïnå taiå , tûúng lai, chiïuì sêu con ngûúiâ . Thûúng nhúá khöië C la â nöiî thûúng nhúá con ngûúiâ . Cho du â co á bõ quy kïtë la â cö í hu,ã töi vênî khöng thay àöií suy nghô vaâ camã xucá êyë ! Thûúng nhúá bao nhiïu thûá cöí àiïní thúiâ nay bõ vûtá xo,á gatå ra lïì àûúnâ g khöng thûúng tiïcë . Thûúng nhú á nhûnä g trang sacá h, trang baoá röiì sùpæ túiá àêy khöng ai àocå nûaä . Conâ ai tòm àïnë tacá phêmí , vùn banã thöng tin, taiâ liïuå nguönì , hay seä chó la â nhûnä g thû á thöng tin, kiïnë thûcá thû á cêpë àûúcå AI töní g húpå , nhaoâ trönå va â “nghiïn cûuá ” trûúcá röiì cung cêpë trûcå tuyïnë , nhû nhûnä g moná moná ùn àa ä tiïu hoaá sùné ? Mötå sö ë ñt nhûnä g nha â nghiïn cûuá , phênì lúná nhên loaiå conâ laiå tra google. Taiå sao khöng tòm cacá h duy trò sû å cên àöië giûaä cacá mön hocå thuênì vï ì xa ä höiå , nhên hocå mang tñnh göcë rï,î vúiá cacá nganâ h hocå STEM hiïnå àaiå chuyïn giaiã quyïtë , ûná g dunå g nhûnä g vênë àï ì thûcå tiïnî ? Mötå sû å tönì taiå - cên àöië mang tñnh nguyïn tùcæ , nhû bö å naoä vúiá traiá tim. Caiá thúiâ “nhû lûaã chayá khatá khao/Nhû mauá ûaá mötå thúiâ trai tre”ã , mûúnå cêu thú cuaã thi sô Thanh Tunâ g vï ì mötå thúiâ hoa ào ã khöng bao giú â trú ã laiå . Noiá rùnç g chuná g ta àang mêtë matá qua á nhiïuì . n Khöië C [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Theo ào,á taiå phiïn hopå ngayâ 6/6, sau khi nghe Baoá caoá cuaã Ban Tö í chûcá Trung ûúng, Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû kïtë luênå , cú banã thönë g nhêtë vúiá Baoá caoá vï ì tònh hònh, tiïnë àö å thûcå hiïnå cacá nghõ quyïtë , kïtë luênå cuaã Trung ûúng, Böå Chñnh trõ vïì sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá va â àún võ hanâ h chñnh (tû â ngayâ 1/6 àïnë ngayâ 5/6) do Ban Töí chûcá Trung ûúng trònh; thönë g nhêtë vúiá nhûnä g kiïnë nghõ, àïì xuêtë nïu trong Baoá caoá vï ì thûcå hiïnå mötå sö ë nöiå dung, nhiïmå vu å khi sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá va â àún võ hanâ h chñnh theo cacá nghõ quyïtë , kïtë luênå cuaã Trung ûúng, Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû. Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû thönë g nhêtë chu ã trûúng tiïnë hanâ h sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh cêpë tónh àönì g thúiâ vúiá thûcå hiïnå húpå nhêtë , sapá nhêpå àún võ hanâ h chñnh cêpë xa ä àöië vúiá nhûnä g àõa phûúng àaä chuêní bõ ky ä lûúnä g, chu àaoá , àêyì àu ã cacá àiïuì kiïnå cênì thiïtë , àa ä hoanâ thiïnå phûúng aná nhên sûå cêpë tónh, cêpë xa;ä sùné sanâ g cú sú ã vêtå chêtë , trang thiïtë bõ, phûúng tiïnå àï í tö í chûcá bö å mayá ài vaoâ hoatå àönå g ngay, baoã àamã thöng suötë , àönì g bö å va â àa ä töí chûcá vênå hanâ h thû ã nghiïmå , rutá kinh nghiïmå vï ì hoatå àönå g cuaã cacá cú quan Àanã g, Nha â nûúcá , Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thï í cêpë xa.ä Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû giao ban thûúnâ g vu å cacá tónh uyã , thanâ h uyã chuã àönå g xem xetá , quyïtë àõnh thúiâ àiïmí àûa cacá tö í chûcá , cú quan, àún võ cêpë tónh, cêpë xa ä múiá vaoâ hoatå àönå g, co á thï í thûcå hiïnå ngay tûâ ngayâ 1/7, khi Hiïnë phapá nùm 2013 (sûaã àöií ) co á hiïuå lûcå thi hanâ h va â cêpë co á thêmí quyïnì àa ä ban hanâ h cacá quyïtë àõnh coá liïn quan; àönì g thúiâ , chõu tracá h nhiïmå lanä h àaoå , chó àaoå tö í chûcá triïní khai theo àuná g chó àaoå cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû. Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû thönë g nhêtë chu ã trûúng giao ban thûúnâ g vu å cacá tónh uyã , thanâ h uyã lanä h àaoå , chó àaoå viïcå quanã ly á töní g biïn chïë nùm 2025 àa ä àûúcå Ban Tö í chûcá Trung ûúng giao, thûcå hiïnå tinh gianã biïn chïë va â cú cêuë laiå àöiå ngu ä caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá theo àuná g chu ã trûúng, quy àõnh cuaã Àanã g, phapá luêtå cuaã Nha â nûúcá . Chu ã àönå g quyïtë àõnh viïcå àiïuì chuyïní sö ë chó tiïu biïn chïë giûaä khöië chñnh quyïnì va â khöië Àanã g, àoanâ thïí ú ã àõa phûúng trong quaá trònh sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá , àún võ hanâ h chñnh cacá cêpë , thûcå hiïnå mö hònh chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë theo àuná g chuã trûúng, kïtë luênå cuaã Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g, Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû (baoã àamã khöng thay àöií töní g biïn chïë va â cú cêuë caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá àa ä àûúcå Ban Tö í chûcá Trung ûúng giao cho àõa phûúng); kõp thúiâ baoá caoá Ban Tö í chûcá Trung ûúng söë biïn chïë àiïuì chuyïní nïu trïn àïí töní g húpå , theo doiä . Theo kïtë luênå , Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû giao Àanã g uyã Chñnh phuã lanä h àaoå , chó àaoå khêní trûúng ban hanâ h cacá nghõ àõnh vïì phên cêpë , phên quyïnì , phên àõnh thêmí quyïnì vaâ hûúná g dênî chûcá nùng, nhiïmå vu,å tö í chûcá bö å mayá cuaã cú quan chuyïn mön thuöcå UBND cêpë tónh, cêpë xa ä va â cacá vùn banã khacá co á liïn quan theo àuná g chu ã trûúng, kïtë luênå cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû, nhêtë la â Kïtë luênå sö ë 160-KL/TW, ngayâ 31/5/2025 (trûúcá mùtæ giû ä nguyïn söë lûúnå g tö í chûcá va â sö ë lûúnå g cêpë pho á cuaã cacá cú quan, töí chûcá khi thûcå hiïnå sapá nhêpå ). Trong ào,á thönë g nhêtë tö í chûcá cú quan chuyïn mön úã cacá xa ä khöng sapá nhêpå , húpå nhêtë , baoã àamã thûcå hiïnå theo àuná g Àï ì aná àa ä àûúcå thöng qua taiå Höiå nghõ lênì thû á 11 Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoa á XIII (Nghõ quyïtë sö ë 60-NQ/TW), àönì g bö å vúiá quy àõnh vï ì tö í chûcá bö å mayá cú quan tham mûu, giupá viïcå cêpë uyã xa,ä phûúnâ g, àùcå khu theo quy àõnh thi hanâ h Àiïuì lï å Àanã g cuaã Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g (Quy àõnh söë 294-QÀ/TW, ngayâ 26/5/2025) vaâ phu â húpå vúiá chûcá nùng, nhiïmå vu,å thêmí quyïnì cuaã chñnh quyïnì cêpë xa ä múiá . Àanã g uyã Chñnh phuã thûcå hiïnå nhiïmå vu å chó àaoå Àanã g uyã Bö å Nöiå vu å hûúná g dênî giaiã quyïtë kõp thúiâ chï ë àö,å chñnh sacá h àöië vúiá caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá , ngûúiâ lao àönå g nghó cöng tacá ; nghiïn cûuá lö å trònh keoá daiâ viïcå sûã dunå g ngûúiâ khöng chuyïn tracá h phu â húpå vúiá thúiâ àiïmí sùpæ xïpë laiå thön, töí dên phö ë (trûúcá ngayâ 31/5/2026). Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû giao Àanã g uyã Quöcë höiå lanä h àaoå , chó àaoå thöng qua Hiïnë phapá , cacá luêtå , nghõ quyïtë co á liïn quan; hûúná g dênî vï ì tö í chûcá va â hoatå àönå g cuaã Àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå va â HÀND cacá cêpë sau sùpæ xïpë ; tham mûu kõp thúiâ àiïuì chónh, böí sung Kïtë luênå sö ë 153-KL/TW, ngayâ 16/5/2025 cuaã Bö å Chñnh trõ vïì phûúng hûúná g bêuì cû ã àaiå biïuí Quöcë höiå khoa á XVI va â àaiå biïuí HÀND cacá cêpë nhiïmå ky â 2026 - 2031 cho phuâ húpå . Cacá àanã g uyã , tónh uyã , thanâ h uyã trûcå thuöcå Trung ûúng àûúcå giao nhiïmå vu å tñch cûcå , khêní trûúng lanä h àaoå , chó àaoå triïní khai àönì g bö,å toanâ diïnå cacá nhiïmå vu å theo chó àaoå cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû; têpå trung lamâ tötë cöng tacá caná bö,å chñnh trõ, tû tûúnã g, giaiã quyïtë kõp thúiâ chï ë àö,å chñnh sacá h àöië vúiá caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá , ngûúiâ lao àönå g nghó cöng tacá ; thûcå hiïnå nghiïm viïcå ra â soatá , thönë g kï, banâ giao taiâ sanã , taiâ liïuå , baoã àamã àêyì àu,ã àönì g bö,å thöng suötë trong quaá trònh chuyïní giao. n Kïtë luênå cuaã Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû vï ì sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh [ TRÛÚN G PHONG ] Thûúâng trûåc Ban Bñ thû Trêìn Cêím Tuá vûâa kyá Kïët luêån söë 163-KL/TW cuãa Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû vïì thûåc hiïån möåt söë nöåi dung, nhiïåm vuå khi sùæp xïëp töí chûác böå maáy vaâ àún võ haânh chñnh theo caác nghõ quyïët, kïët luêån cuãa Trung ûúng, Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû. Töní g Bñ thû Tö Lêm phatá biïuí taiå cuöcå hopå cuaã Bö å Chñnh trõ vïì sùpæ xïpë tö í chûcá bö å mayá va â àún võ hanâ h chñnh, ngayâ 6/6 Aà nh: TTXVN Bö å Chñnh trõ, Ban Bñ thû giao Hocå viïnå Chñnh trõ quöcë gia Hö ì Chñ Minh chuã trò, phöië húpå vúiá Àanã g uyã Chñnh phu,ã Àanã g uyã Mùtå trênå Tö í quöcë , cacá àoanâ thïí Trung ûúng, Ban Töí chûcá Trung ûúng, Ban Tuyïn giaoá va â Dên vênå Trung ûúng thönë g nhêtë thúiâ gian, chûúng trònh, nöiå dung vaâ tö í chûcá höiå nghõ têpå huênë trong cacá ngayâ 14 - 15/6, baoã àamã àönì g bö,å hiïuå quaã va â tiïtë kiïmå . [Tiïpë theo trang 1]

Theo àïì aán cuãa Chñnh phuã àûúåc UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi thöng qua vïì mùåt nguyïn tùæc, sau saáp nhêåp, caã nûúác seä giaãm tûâ 10.035 àún võ cêëp xaä hiïån nay coân 3.321 àún võ cêëp xaä, giaãm 6.714 àún võ cêëp xaä (àaåt tó lïå giaãm 66,9%). Theo yïu cêìu cuãa Böå Chñnh trõ, Ban Bñ thû taåi kïët luêån 160 vïì chuã trûúng àêíy maånh phên cêëp, phên quyïìn gùæn vúái thûåc hiïån mö hònh chñnh quyïìn àõa phûúng 2 cêëp, Chñnh phuã àang khêín trûúng hoaân thiïån Luêåt Töí chûác chñnh quyïìn àõa phûúng (sûãa àöíi). Àöìng thúâi xêy dûång 28 nghõ àõnh vïì phên cêëp, phên quyïìn vaâ phên àõnh thêím quyïìn cuãa chñnh quyïìn àõa phûúng caác cêëp, baão àaãm thûåc hiïån àuáng phûúng chêm "àõa phûúng quyïët, àõa phûúng laâm, àõa phûúng chõu traách nhiïåm"; àaáp ûáng yïu cêìu quaãn trõ àõa phûúng hiïån àaåi, chuyïn nghiïåp vaâ phuåc vuå nhên dên. Àùåc biïåt, seä coá 1.065 nhiïåm vuå, thêím quyïìn cuãa cêëp huyïån hiïån nay àûúåc chuyïín giao cho cêëp xaä múái thûåc hiïån vaâ caác nhiïåm vuå múái theo quy àõnh cuãa Luêåt Töí chûác chñnh quyïìn àõa phûúng (sûãa àöíi). Cöng vùn cuãa Böå Nöåi vuå àïì nghõ chó àaåo viïåc sùæp xïëp, böë trñ caán böå, cöng chûác giûä caác chûác danh laänh àaåo, quaãn lyá taåi UBND vaâ cú quan chuyïn mön thuöåc UBND cêëp xaä múái. Trong àoá, nhên sûå àûúåc lûåa choån phaãi baão àaãm àaáp ûáng àuã tiïu chuêín, àiïìu kiïån theo caác hûúáng dêîn coá liïn quan cuãa Böå Chñnh trõ, Ban Chó àaåo cuãa Chñnh phuã vaâ quy àõnh cuå thïí cuãa àõa phûúng vïì tiïu chuêín, tiïu chñ lûåa choån caán böå khi sùæp xïëp. Böå Nöåi vuå cuäng àïì nghõ ûu tiïn böë trñ, lûåa choån caán böå noái chung, àùåc biïåt laâ võ trñ chuã tõch UBND phaãi coá nùng lûåc laänh àaåo, kinh nghiïåm quaãn lyá nhaâ nûúác, coá tû duy àöíi múái, saáng taåo, daám nghô, daám laâm, daám chõu traách nhiïåm vò sûå nghiïåp chung. Yïu cêìu naây xuêët phaát tûâ khöëi lûúång cöng viïåc, yïu cêìu nhiïåm vuå cuãa cêëp xaä múái laâ rêët lúán khi thûåc hiïån mö hònh chñnh quyïìn àõa phûúng 2 cêëp vaâ àêíy maånh phên cêëp, phên quyïìn. Trïn cú súã àoá, Böå Nöåi vuå àïì nghõ caác tónh, thaânh phöë kõp thúâi raâ soaát phûúng aán nhên sûå cuãa cêëp xaä múái àaä xêy dûång. Trong trûúâng húåp caán böå, cöng chûác dûå kiïën sùæp xïëp, böë trñ chûa àaáp ûáng yïu cêìu nhiïåm vuå thò àiïìu àöång, tùng cûúâng caán böå, cöng chûác laänh àaåo, quaãn lyá coá nùng lûåc, kinh nghiïåm tûâ cêëp tónh xuöëng cêëp xaä. n Saná g 7/6, taiå Thu ã àö Tallinn, trong chûúng trònh thùm chñnh thûcá Cönå g hoaâ Estonia, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunâ g Phu nhên Lï Thõ Bñch Trên va â àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Viïtå Nam àa ä gùpå gú ä cacá caná bö å Àaiå sû á quaná va â cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam taiå Estonia. Cunâ g dû å co á Pho á Thu ã tûúná g Chñnh phu,ã Bö å trûúnã g Bö å Ngoaiå giao Buiâ Thanh Sún, lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h la â thanâ h viïn àoanâ cöng tacá . Àaiå sû á Viïtå Nam taiå Phênì Lan kiïm nhiïmå Estonia Phamå Thõ Thanh Bònh cho biïtë , cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam taiå Estonia lucá àöng nhêtë co á khoanã g 200 ngûúiâ , hiïnå co á khoanã g 50 ngûúiâ , chuã yïuë la â trñ thûcá , sinh viïn, doanh nhên. Àiïmí àùcå biïtå cuaã cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam taiå àêy, do Estonia coá trònh àö å sö ë hoaá hanâ g àêuì thï ë giúiá , trong àoá co á chûúng trònh cöng dên kyä thuêtå söë toanâ cêuì (e-Residency), hiïnå àa ä co á 201 ngûúiâ Viïtå Nam va â 45 doanh nghiïpå Viïtå Nam tham gia chûúng trònh nayâ . Àaiå sû á quaná luön àùtå cöng tacá cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam ú ã nûúcá ngoaiâ la â nhiïmå vu å tronå g têm, baoã vï å quyïnì lúiå húpå phapá cuaã ba â con, tñch cûcå thucá àêyí giao lûu vùn hoa.á Ba â con cönå g àönì g luön àoanâ kïtë , hûúná g vï ì quï hûúng, àêtë nûúcá , luön tin tûúnã g sû å lanä h àaoå cuaã Àanã g, Nha â nûúcá , tin tûúnã g, tû å haoâ vï ì sû å phatá triïní cuaã àêtë nûúcá . Chõ Nguyïnî Ngocå Trêm – Giamá àöcë Cöng ty Orien Trade, gûiã lúiâ camã ún sêu sùcæ àïnë Thu ã tûúná g va â àoanâ cöng tacá àa ä danâ h thúiâ gian quyá bauá gùpå gú ä ba â con, cho rùnç g àêy laâ sû å àönå g viïn lúná lao va â niïmì tû å haoâ àöië vúiá kiïuì baoâ , thï í hiïnå sû å quan têm cuaã Àanã g, Nha â nûúcá àöië vúiá ba â con ú ã xa Tö í quöcë . Chõ Nguyïnî Ngocå Trêm cho biïtë Cöng ty àa ä vûútå qua á quy mö doanh nghiïpå nho ã va â vûaâ , co á vùn phonâ g taiå 10 nûúcá chêu Êu, xuêtë khêuí hanâ g hoaá túiá 25 quöcë gia chêu Êu, coá mötå sö ë nhên viïn ngûúiâ Viïtå Nam. Cöng ty mong muönë thúiâ gian túiá co á thï í tuyïní thïm nhiïuì nhên sûå ngûúiâ Viïtå Nam, nhêtë la â nhûnä g ngûúiâ tre ã co á trònh àö,å co á tinh thênì cêuì tiïnë va â höiå nhêpå . Àönì g thúiâ , cöng ty àang thucá àêyí nhêpå khêuí thïm nhiïuì mùtå hanâ g chêtë lûúnå g cao tûâ Viïtå Nam; sùné sanâ g hö î trú å cacá doanh nghiïpå , nha â àêuì tû tû â Viïtå Nam túiá Estonia. Àönì g thúiâ , chõ Nguyïnî Ngocå Trêm cunä g mong ngayâ canâ g co á nhiïuì ngûúiâ Viïtå Nam biïtë túiá Estonia nhû mötå àiïmí àïnë du hocå va â àêuì tû hêpë dênî , trònh àöå cao, cönå g àönì g thên thiïnå . LAM MÚIÁ QUAN HÏÅ VÚIÁ ESTONIA Phatá biïuí vúiá ba â con va â caná bö å Àaiå sû á quaná , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh chia se ã nhûnä g camã nhênå tötë àepå vï ì àêtë nûúcá Estonia coá truyïnì thönë g kiïn cûúnâ g trong àêuë tranh gianâ h àöcå lêpå , tû å do, co á vùn hoaá banã sùcæ , àêtë nûúcá thanh bònh, tûúi àepå . Thu ã tûúná g nhênë manå h, Viïtå Nam rêtë trên tronå g quan hï å hûuä nghõ truyïnì thönë g vúiá Estonia, chuná g ta luön ghi nhúá sû å unã g hö å va â giupá àú ä cuaã Estonia cho sûå nghiïpå àêuë tranh giaiã phoná g dên töcå trûúcá àêy va â trong cöng cuöcå xêy dûnå g, phatá triïní àêtë nûúcá cuaã Viïtå Nam ngayâ nay. Ngayâ nay, chuná g ta cênì thucá àêyí quan hïå Estonia phuâ húpå vúiá böië canã h, àiïuì kiïnå , tònh hònh múiá hiïnå nay. Chuyïnë thùm lênì nayâ se ä mú ã ra chûúng múiá trong húpå tacá giûaä hai nûúcá , àùcå biïtå trong cacá lônh vûcå Estonia coá thï ë manå h va â Viïtå Nam coá nhu cêuì nhû chñnh phuã àiïnå tû,ã kinh tï ë sö,ë trñ tuïå nhên taoå , an ninh manå g, cöng nghïå taiâ chñnh. Hai bïn cam kïtë manå h me ä trong thucá àêyí húpå tacá chñnh trõ-ngoaiå giao, tùng cûúnâ g trao àöií cacá àoanâ cêpë cao va â húpå tacá khoa hocå -cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå . Nhên dõp nayâ , hai bïn àa ä ky á kïtë , trao àöií Banã ghi nhúá vï ì húpå tacá giûaä Bö å Ngoaiå giao Viïtå Nam va â Bö å Ngoaiå giao Estonia vaâ Banã ghi nhúá vï ì húpå tacá chuyïní àöií sö ë va â kinh tï ë sö ë giûaä Bö å Khoa hocå va â Cöng nghïå Viïtå Nam vúiá Bö å Tû phapá va â Chuyïní àöií söë Estonia. Hai Thuã tûúná g nhêtë trñ giao cacá cú quan liïn quan trao àöií trûcå tiïpë , cû ã àoanâ chuyïn gia àïí triïní khai cu å thï í cacá thoaã thuênå . Hai bïn cunä g thönë g nhêtë thucá àêyí húpå tacá kinh tï,ë thûúng maiå , àêuì tû, kïtë nöië cacá doanh nghiïpå , kïtë nöië hai nïnì kinh tï,ë giao lûu nhên dên, phatá huy cacá tiïmì nùng, thïë manå h ma â hai nûúcá co á thï í bö í sung cho nhau. "Quan hï å hai nûúcá co á thúiâ cú múiá , vênå höiå múiá , cênì thucá àêyí , lamâ múiá laiå quan hïå hai nûúcá trïn nïnì tanã g quan hïå truyïnì thönë g", Thu ã tûúná g nhênë manå h. Taiå cacá cuöcå gùpå vúiá cacá nha â lanä h àaoå Estonia, Thuã tûúná g àa ä àï ì nghõ Chñnh quyïnì Estonia taoå thuênå lúiå cho cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam taiå Estonia sinh sönë g, hocå têpå va â lamâ ùn, höiå nhêpå tötë vaoâ xa ä höiå sú ã taiå , giû ä gòn banã sùcæ vùn hoaá va â tiïnë g Viïtå , àoná g gopá tñch cûcå cho kinh tïë - xa ä höiå cuaã Estonia, lamâ tötë vai troâ cêuì nöië hûuä nghõ giûaä hai nûúcá . Thu ã tûúná g ghi nhênå , àaná h gia á cao va â àï ì nghõ Àaiå sû á quaná Viïtå Nam taiå Phênì Lan kiïm nhiïmå Estonia tiïpë tucå nö î lûcå thûcå hiïnå tötë cacá nhiïmå vu å àûúcå giao, àùcå biïtå la â trong quan têm, chùm lo àúiâ sönë g vêtå chêtë va â tinh thênì cuaã kiïuì baoâ va â thucá àêyí thûcå chêtë quan hï å hûuä nghõ, húpå tacá giûaä Viïtå Nam vúiá Estonia. Àönì g thúiâ , Àaiå sû á quaná , Uyà ban Nhaâ nûúcá vï ì ngûúiâ Viïtå Nam ú ã nûúcá ngoaiâ , Bö å Cöng Thûúng, cacá cú quan liïn quan taoå thuênå lúiå , höî trú å ba â con trong thucá àêyí kïtë nöië giao thûúng, àêuì tû, cacá hoatå àönå g quanã g ba,á xuêtë nhêpå khêuí cacá mùtå hanâ g thïë manå h trong nûúcá … Thu ã tûúná g mong baâ con tiïpë tucå àoanâ kïtë , thönë g nhêtë , phatá triïní cönå g àönì g, phatá huy "tònh dên töcå , nghôa àönì g baoâ ", ngûúiâ ài trûúcá giupá ngûúiâ ài sau, nöî lûcå , cö ë gùnæ g vûún lïn, khai thacá tötë hï å sinh thaiá khúiã nghiïpå nùng àönå g cuaã Estonia àï í phatá triïní kinh doanh; tiïpë tucå gopá y á vï ì thï í chï,ë cú chï,ë chñnh sacá h, gopá phênì cho mucå tiïu tùng trûúnã g kinh tïë àêtë nûúcá àatå tû â 8% trong nùm 2025 vaâ 2 con sö ë trong nhûnä g nùm túiá . n Aà nh: VGP THU à TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Àaãng, Nhaâ nûúcá luön quan têm cöång àöìng ngûúâi Viïtå Nam úã nûúcá ngoaâi Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunâ g Phu nhên Lï Thõ Bñch Trên vaâ àoanâ àaiå biïuí cêpë cao Viïtå Nam gùpå gú ä cacá caná bö å Àaiå sû á quaná va â cönå g àönì g ngûúiâ Viïtå Nam taiå Estonia BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 8/6/2025 Thúâi sûå 3 [ Theo CHINHPHU.VN ] Tiïu chñ chonå chu ã tõch UBND cêpë xa ä múiá sau sapá nhêpå Bö å trûúnã g Bö å Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Traâ àa ä ky á cöng vùn gûiã lanä h àaoå cacá tónh, thanâ h phö ë hûúná g dênî sùpæ xïpë , böë trñ lanä h àaoå , quanã ly á UBND cêpë xa ä múiá sau sapá nhêpå . Bö å trûúnã g Bö å Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Traâ Aà nh: QH [ LUÊN DUNÄ G ] Thuã tûúáng trên troång gûãi lúâi chaâo, thùm hoãi cuãa laänh àaåo Àaãng, Nhaâ nûúác, àöìng chñ Töíng Bñ thû Tö Lêm túái cöång àöìng ngûúâi Viïåt Nam taåi Estonia, chuác baâ con luön coá cuöåc söëng thanh bònh, thaânh àaåt vaâ ngaây caâng vûäng maånh, giaâu coá, luön hûúáng vïì quï hûúng àêët nûúác. Àêy laâ mong muöën cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác ta.

BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 8/6/2025 Thúâi sûå 4 AÃ nh: ÀÛÁ C NGUYÏÎ N KÒ THI “NONÁ G” NHÊTË TRONG NÙM Du â 8h múiá chñnh thûcá bûúcá vaoâ mön thi Ngû ä vùn, nhûng tûâ rêtë súmá , nhiïuì thñ sinh àûúcå phu å huynh àûa túiá cacá àiïmí thi. Vêtë va ã nhêtë la â nhûnä g thñ sinh dûå thi vaoâ cacá trûúnâ g THPT chuyïn cuaã Ha â Nöiå . Anh Nguyïnî Tronå g Nghôa, huyïnå Phu á Xuyïn (Haâ Nöiå ) dêyå tû â 4h saná g àï í àûa con dûå thi vaoâ Trûúnâ g THPT chuyïn Nguyïnî Huï,å quênå Ha â Àöng. Khoanã g cacá h hai cha con anh Nghôa di chuyïní khoanã g gênì 30km. Buöií trûa khöng vïì kõp, anh Nghôa cunâ g mötå sö ë phu å huynh nhaâ xa thuï nhaâ tro å àï í cacá con ùn nghó, àúiå thi buöií chiïuì . Nhiïuì phu å huynh taiå àiïmí thi Trûúnâ g chuyïn THPT Chu Vùn An, THPT chuyïn Haâ Nöiå Amsterdam cunä g phaiã tòm nhaâ tro å cho con nghó trûa vò nhaâ xa. Thêmå chñ, mötå sö ë phu å huynh àaä thuï khacá h sanå gênì trûúnâ g àï í àamã baoã àiïuì kiïnå ùn, nghó cuaã con trong mêyë ngayâ túiá . Vúiá nhiïuì phu å huynh ú ã Ha â Nöiå , kò thi tuyïní sinh lúpá 10 chêtë chûaá nhiïuì camã xucá , sû å lo lùnæ g, cùng thùnè g xen lênî nhûnä g hi vonå g. Chõ Nguyïnî Quynâ h Phûúng Lan, sau khi con vaoâ àiïmí thi Trûúnâ g THPT Yïn Hoaâ (Cêuì Giêyë ) conâ àûná g bênì thênì maiä . “Mêyë ngayâ nay gia àònh luön nhùcæ con ài nguã súmá . Tuy con khöng noiá nhûng töi biïtë rùnç g apá lûcå vúiá con rêtë lúná ”, chõ Phûúng Lan noiá . Theo chõ, nhûnä g ngûúiâ ngoaiâ cuöcå khöng hiïuí àûúcå têm lñ cuaã phu å huynh vaâ thñ sinh nhûnä g ngayâ nayâ . Chõ mong nhanh àïnë buöií thi thûá 3 àï í con trú ã vïì cuöcå sönë g bònh thûúnâ g. Kïtë thucá buöií thi mön Ngûä vùn, Nguyïnî Thõ Lan Anh cho biïtë , em àa ä traiã qua 2 kò thi cuaã Trûúnâ g THPT chuyïn Àaiå hocå Sû phamå Ha â Nöiå (Trûúnâ g ÀH Sû phamå Ha â Nöiå ) va â Trûúnâ g THPT chuyïn Ngoaiå ngû,ä Trûúnâ g ÀH Ngoaiå ngû ä (ÀH Quöcë gia Ha â Nöiå ). Nhûng àïnë kò thi nayâ , em vênî lo lùnæ g, cùng thùnè g. Ú Ã möiî kò thi, cêuë trucá àï ì co á chutá khacá biïtå , Lan Anh hi vonå g truná g tuyïní vaoâ mötå trong nhûnä g trûúnâ g àa ä àùng kñ nguyïnå vonå g. Taiå àiïmí thi Trûúnâ g THPT Quang Trung (Àönë g Àa) mötå em àang àûúcå àûa àïnë phonâ g y tï.ë Sau khi tónh taoá , thñ sinh cho biïtë do töië qua em hocå qua á khuya, conâ saná g nay àïnë àêy chûa kõp ùn saná g. Nùm nay, Haâ Nöiå àa ä tùng chó tiïu truná g tuyïní vaoâ cacá trûúnâ g THPT cöng lêpå lïn 3% so vúiá nùm trûúcá nïn mûcá àö å canå h tranh coá phênì giamã nhiïtå . Cu å thï,í nùm nay chó coá 4 trûúnâ g THPT coá tó lï å choiå tû â 1/2 trú ã lïn (nùm 2024 la â 10 trûúnâ g). ÀÖNÌ G HANÂ H CUNÂ G THÑ SINH Höm qua, ngayâ thi àêuì tiïn cuaã Ha â Nöiå , 100% quênå , huyïnå va â Àoanâ àönì g loatå ra quên chûúng trònh “Tiïpë sûcá muaâ thi” taiå 201 àiïmí thi, vúiá thöng àiïpå “Hayä tû å tin, chuná g töi ài cunâ g banå ”. Taiå cacá àiïmí thi, tònh nguyïnå viïn tham gia hûúná g dênî thñ sinh àïnë phonâ g thi, cung cêpë nûúcá , butá viïtë , hö î trú å àûa àoná kõp thúiâ nhûnä g trûúnâ g húpå quïn giêyë tú â hoùcå àïnë muönå , cunä g nhû baoã àamã trêtå tû,å an toanâ giao thöng taiå khu vûcå thi. Möiî tònh nguyïnå viïn nhû mötå ngûúiâ banå àönì g hanâ h thêmì lùnå g, gopá phênì giamã bútá apá lûcå , lo lùnæ g cho thñ sinh vaâ phu å huynh. Chûúng trònh “Tiïpë sûcá muaâ thi” nùm 2025, giai àoanå 1 cuaã Thanâ h Àoanâ Ha â Nöiå laâ kò thi vaoâ lúpá 10 THPT diïnî ra tû â ngayâ 6-9/6 vúiá 5.020 thanh niïn àûúcå tuyïní chonå va â têpå huênë tham gia. Möiî àiïmí thi, chûúng trònh böë trñ 15-20 tònh nguyïnå viïn/ca. Tònh nguyïnå viïn tham gia phên luönì g giao thöng, hûúná g dênî cacá thñ sinh tòm võ trñ phonâ g thi; phatá tùnå g miïnî phñ cacá vêtå phêmí thiïtë yïuë cho thñ sinh vaâ ngûúiâ nha â thñ sinh, nhû nûúcá uönë g, sûaä , àö ì dunâ g hocå têpå , aoá mûa… Cacá àöiå hònh tiïpë sûcá muaâ thi cunä g hö î trú å thñ sinh trong cacá trûúnâ g húpå phatá sinh khêní cêpë . Ban Chó àaoå thi tuyïní sinh TP Haâ Nöiå quaná triïtå túiá àöiå ngu ä caná bö å coi thi laâ baoã àamã nghiïm tucá nhûng khöng gêy cùng thùnè g, àönì g thúiâ taoå moiå àiïuì kiïnå thuênå lúiå nhêtë cho thñ sinh lamâ baiâ thi. Höm nay, thñ sinh tuyïní sinh lúpá 10 THPT cöng lêpå khöng chuyïn thi mön cuöië la â Toaná vúiá thúiâ lûúnå g 120 phutá . Ngayâ mai, thñ sinh dû å thi cacá mön chuyïn àïí xetá tuyïní trûúnâ g THPT chuyïn. n Theo thöng tin tûâ Sú ã GD&ÀT Ha â Nöiå , trong buöií thi mön Ngû ä vùn, co á 102.440 thñ sinh dûå thi, àatå ty ã lï å 99,6%; coá 420 thñ sinh vùnæ g thi. Taiå 201 àiïmí thi cuaã thanâ h phö ë khöng coá thñ sinh va â khöng coá caná bö å coi thi vi phamå quy chï.ë Co á 12 thñ sinh cênì hö î trú å lamâ baiâ do gùpå vênë àï ì vïì sûcá khoeã , cênì sû ã dunå g thiïtë bõ y tï.ë Buöií thi mön Tiïnë g Anh coá 1 thñ sinh vi phamå quy chïë do mang àiïnå thoaiå vaoâ phonâ g thi. Tuyïní sinh lúpá 10 THPT cöng lêpå ú ã Ha â Nöiå àûúcå phu å huynh, hocå sinh coi nhû kyâ thi “noná g” nhêtë trong nùm búiã mûcá àöå canå h tranh khöcë liïtå ú ã cacá trûúnâ g khu vûcå nöiå thanâ h. Höm qua, gênì 103 nghòn thñ sinh àa ä hoanâ thanâ h 2 mön thi àêuì tiïn laâ Ngû ä vùn, tiïnë g Anh. [ HOA BAN ] [ NGHIÏM HUÏ ] TUYÏNÍ SINH LÚPÁ 10 TAIÅ HA Â NÖIÅ : Coi thi nghiïm tucá , khöng gêy cùng thùèng Àï ì thi Ngû ä vùn “thoatá thai” vùn mêuî Nùm nay, àïì thi mön Ngûä vùn trong kò thi tuyïní sinh lúpá 10 THPT cöng lêpå cuaã Ha â Nöiå àûúcå giaoá viïn, chuyïn gia àaná h gia á hay, co á àöií múiá . Cö Buiâ Thõ Quynâ h, giaoá viïn dayå Ngû ä vùn, Trûúnâ g THCS Nguyïnî Tri Phûúng, quênå Ba Àònh (Haâ Nöiå ) nhênå xetá àï ì thi Ngû ä vùn nùm nay coá nhiïuì àiïmí múiá so vúiá nhûnä g nùm trûúcá . Cu å thï,í ú ã phênì àocå hiïuí va â viïtë àoanå vùn, ngûä liïuå nùmç ngoaiâ 3 bö å SGK àang àûúcå cacá nha â trûúnâ g gianã g dayå . Àï ì thi sû ã dunå g trñch àoanå baiâ thú “Hanå h phucá ” cuaã nha â thú Giang Nam. Cêu hoiã bamá satá ngû ä liïuå , phênì viïtë nghõ luênå vùn hocå khai thacá 5 cêu cuöië cuaã àoanå trñch. Àöië vúiá phênì nghõ luênå xa ä höiå , àï ì thi yïu cêuì thñ sinh giaiã quyïtë mötå vênë àï ì gênì guiä vúiá hocå sinh lúpá 9, lamâ thï ë naoâ àïí luön tòm thêyë niïmì vui tuöií hocå tro.â Cö Quynâ h àaná h gia,á nhòn chung àïì thi bamá satá yïu cêuì cuaã chûúng trònh 2018 vïì thï í loaiå (thú tûå do), kiïuí baiâ (nghõ luênå xa ä höiå ), kô nùng àocå - hiïuí , viïtë àoanå , viïtë baiâ . Vúiá àï ì thi nayâ , cö Quynâ h dû å baoá phö í àiïmí chung thñ sinh àatå khoanã g 7-8 àiïmí , se ä co á nhiïuì em viïtë tötë , àiïmí trïn 8. Àïì tuy gênì guiä nhûng àïí banâ sêu sùcæ àûúcå vênî cênì hocå sinh vênå dunå g tötë cacá thao tacá viïtë baiâ nghõ luênå , co á kiïnë thûcá thûcå tï ë va â co á suy nghô sêu sùcæ chû á khöng àún gianã , mötå chiïuì . Cö Quynâ h nhênå xetá thïm àïì thi Ngû ä vùn nùm nay roä ranâ g, khöng àaná h àö,ë àiïuì nayâ giupá cacá em tû å tin vaoâ baiâ lamâ , giamã bútá apá lûcå cacá mön thi tiïpë theo. Àïì thi bamá satá cêuë trucá àï ì àa ä àûúcå Sú ã GD&ÀT Haâ Nöiå cöng bö,ë khöng dunâ g ngû ä liïuå trong SGK nïn àaä “thoatá thai” vùn mêuî . Nhòn chung, mùcå du â àêy la â nùm àêuì tiïn triïní khai kò thi tuyïní sinh vaoâ lúpá 10 theo Chûúng trònh Giaoá ducå phö í thöng 2018 nhûng àïì thi khöng lamâ kho á thñ sinh vúiá nhûnä g vênë àï,ì ngû ä liïuå , àï ì taiâ quen thuöcå , gênì guiä vúiá àúiâ sönë g. Àï ì thi ngû ä vùn co á sû å àöií múiá nhe å nhanâ g, dû å àoaná se ä co á kha á nhiïuì thñ sinh àatå kïtë qua ã cao. Vï ì phña thñ sinh, cacá em cho biïtë cêu hoiã banâ vïì “Hanå h phucá ” nïn àöå kho-á dï î phu å thuöcå vaoâ mûcá àö å camã nhênå cuaã möiî ngûúiâ . Àêy laâ cêu hoiã co á àö å phên hoa á cao. n Thñ sinh dûå thi tuyïín sinh lúáp 10 THPT cöng lêåp taåi Haâ Nöåi, ngaây 7/6 Thñ sinh dûå thi mön Ngûä vùn taåi àiïím thi Trûúâng THPT Trêìn Phuá, Hoaân Kiïëm, Haâ Nöåi Àï ì co á cêuë trucá cú banã bamá satá àï ì minh hoaå do Sú ã GD&ÀT Ha â Nöiå cöng böë àêuì nùm hocå , gömì 40 cêu hoiã trùcæ nghiïmå khacá h quan 4 lûaå chonå va â trùcæ nghiïmå danå g ghepá nöië . Àï ì bao phu ã àêyì àu ã cacá ky ä nùng: ngû ä êm, tû â vûnå g, ngû ä phapá , àocå hiïuí , chûcá nùng ngön ngûä va â viïtë laiå cêu. Nöiå dung àïì thi àï ì cêpå àïnë cacá chu ã àï ì quen thuöcå vúiá hocå sinh lúpá 9 nhû: giao tiïpë àúiâ sönë g (múiâ ùn, chucá mûnâ g, khuyïn nhu)ã , ky ä nùng hocå têpå , manå g xa ä höiå , cöng nghï,å vùn hoaá tiïu dunâ g, hoatå àönå g ngoaiå khoaá . Àiïmí hay cuaã àï ì ào á laâ yïu cêuì tñnh thûcå tiïnî cao, khöng nùnå g ly á thuyïtë , têpå trung manå h vaoâ kha ã nùng suy luênå logic, tû duy ngön ngûä cuaã hocå sinh. Tuy nhiïn, theo cö Nga, àïì thi Tiïnë g Anh vaoâ lúpá 10 nùm 2025 co á àö å kho á àa ä tùng lïn so vúiá àï ì thi nùm 2024 vaâ àï ì cacá nùm trûúcá . Àö å kho á nùmç ú ã nöiå dung mang tñnh hocå thuêtå hún va â kha ã nùng phên loaiå cao hún. Cuå thï,í phênì àocå hiïuí trong àïì 2025 daiâ hún, sûã dunå g nhiïuì tû â vûnå g hocå thuêtå nhû indispensable, boost, va â cacá chu ã àïì cunä g àoiâ hoiã hocå sinh coá vönë hiïuí biïtë xa ä höiå sêu hún. Cacá h àùtå cêu hoiã trong àïì thi cacá nùm trûúcá àún gianã hún, giupá hocå sinh trung bònh dïî àatå àiïmí kha.á Àï ì yïu cêuì hocå sinh cênì hiïuí sêu nöiå dung, vênå dunå g kiïnë thûcá linh hoatå , àùcå biïtå ú ã cacá cêu hoiã suy luênå va â chonå cêu liïn kïtë àoanå . Cö dû å àoaná , phö í àiïmí co á thï í dõch nheå xuönë g so vúiá nùm 2024. n Tiïnë g Anh phöí àiïmí giamã so vúiá nùm ngoaiá Nhênå àõnh vïì thi Tiïnë g Anh vaoâ lúpá 10 nùm 2025, cö Trênì Thõ Nga, Töí phoá chuyïn mön böå mön ngoaiå ngû,ä Trûúnâ g THCS Cêuì Giêyë , quênå Cêuì Giêyë (Ha â Nöiå ) cho biïtë , àï ì co á àö å kho á àa ä tùng lïn so vúiá àï ì thi nùm 2024 va â àï ì cacá nùm trûúcá . Thñ sinh rúiâ phonâ g thi sau khi thi mön tiïnë g Anh ú ã àiïmí thi THPT Lï Quyá Àön, Ha â Nöiå [ HA Â LINH ] AÃ nh: HAÂ LINH AÃ nh: ÀÛÁ C NGUYÏÎ N

Xaä höåi 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 8/6/2025 ÀÊUÌ TAU MIÏNÌ TÊY Nùm 1739, vunâ g àêtë Cênì Thú àûúcå khai mú,ã xuêtë hiïnå trïn dû àöì Viïtå Nam vúiá tïn Trênë Giang (bao gömì Cênì Thú ngayâ nay). Nùm 2004, Cênì Thú chñnh thûcá thanâ h thanâ h phöë trûcå thuöcå Trung ûúng, trung têm kinh tï ë - taiâ chñnh cuaã vunâ g Àönì g bùnç g söng Cûuã Long (ÀBSCL). Vúiá võ trñ trung têm cuaã vunâ g, Cênì Thú co á nhiïuì lúiå thï ë àï í phatá triïní , nhû àûúnâ g cao töcë , sên bay quöcë tï,ë nhiïuì quöcë lö,å canã g söng; hïå thönë g trûúnâ g àaiå hocå , bïnå h viïnå têmì cú ä khu vûcå va â quöcë tï…ë Tuy nhiïn, thúiâ gian qua, Cênì Thú vênî conâ nhûnä g raoâ canã trong phatá triïní , khi diïnå tñch chó hún 1.400km2, dên söë khoanã g 1,3 triïuå ngûúiâ , thu ngên sacá h nha â nûúcá nùm 2024 chó hún 12.000 tyã àönì g. Nhûnä g hanå chï ë vï ì khöng gian hûaá henå se ä àûúcå cúiã bo ã khi Cênì Thú, Hêuå Giang vaâ Socá Trùng àûúcå sapá nhêpå thanâ h 1 àún võ hanâ h chñnh múiá lêyë tïn la â TP Cênì Thú. Sau sapá nhêpå , thu ã phu ã Têy Àö seä co á diïnå tñch hún 6.300km2, dên söë hún 4 triïuå ngûúiâ . Cênì Thú múiá khöng chó coá söng, cao töcë , quöcë lö,å sên bay, maâ conâ co á biïní ( canã g biïní Trênì Àï)ì , vúiá tûúng lai khöng xa conâ co á àûúnâ g sùtæ (tuyïnë àûúnâ g sùtæ TPHCM – Cênì Thú). Cunâ g ào,á khi quy mö dên söë tùng lïn, thõ trûúnâ g lao àönå g, tiïu dunâ g cunä g lúná hún, khöng gian phatá triïní rönå g hún… Kinh tïë phatá triïní keoá theo thu nhêpå ngûúiâ dên, thu ngên sacá h cao hún, thïm nguönì lûcå taiá àêuì tû cho phatá triïní so vúiá hiïnå nay. Öng Trûúng Canã h Tuyïn, Chuã tõch UBND TP Cênì Thú cho biïtë , cunâ g vúiá viïcå khêní trûúng triïní khai cacá bûúcá sapá nhêpå tónh ngay sau khi cêpë coá thêmí quyïnì thöng qua, Thanâ h phö ë cunä g se ä têpå trung khùcæ phucå khoá khùn, hanå chï,ë ra â soatá nhiïmå vu å nûaã àêuì nùm nay, àamã baoã , tû â ngayâ 1/7, Thanâ h phö ë hoatå àönå g theo mö hònh múiá - chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Lanä h àaoå Thanâ h phö ë cunä g têpå trung theo doiä , kiïmí tra, àön àöcë , tùng cûúnâ g kiïmí tra thûcå tï ë cacá dû å aná àêuì tû cöng tronå g àiïmí trïn àõa banâ àï í thucá àêyí tiïnë àö.å Trong ào,á trûúcá mùtæ , Cênì Thú vênî têpå trung cho giaiã ngên vönë àêuì tû cöng, àùcå biïtå la â cacá dû å aná lúná , tronå g àiïmí trïn àõa banâ , nhû cao töcë , àûúnâ g vanâ h àai, nêng cêpë quöcë lö,å àï í duy trò tùng trûúnã g, khöng àïí gianá àoanå . Bïn canå h ào,á Cênì Thú cunä g têpå trung tuyïn truyïnì , thûcå hiïnå tötë chu ã trûúng sùpæ xïpë bö å mayá ; àï ì xuêtë giaiã phapá triïní khai hiïuå qua.ã KY  VOÅNG LÚÁN KHI THUà PHUà TÊY ÀÖ COÁ BIÏNÍ TS. Trênì Khùcæ Têm, Chuã tõch Hiïpå höiå Doanh nghiïpå tónh Socá Trùng cho rùnç g, Cênì Thú la â àönå g lûcå , àêuì tauâ phatá triïní kinh tïë cuaã khu vûcå ÀBSCL. Tuy nhiïn, viïcå khöng giapá biïní taoå ra hanå chï ë trong quaá trònh phatá triïní cuaã thanâ h phö ë nayâ . Sau khi sapá nhêpå vúiá Hêuå Giang vaâ Socá Trùng, TP Cênì Thú se ä co á hún 72km àûúnâ g bú â biïní (thuöcå tónh Socá Trùng hiïnå nay), taoå àönå g lûcå , dû àõa àïí phatá triïní , àùcå biïtå kinh tïë biïní , cú höiå tû â trûúcá túiá nay Cênì Thú chûa co.á Àùcå biïtå , “siïu canã g” nûúcá sêu Trênì Àï ì vúiá quy mö hiïnå àaiå , coá thï í àoná tauâ container tronå g taiã túiá 100.000 DWT vaâ tauâ hanâ g rúiâ lïn túiá 160.000 DWT, àang àûúcå Trung ûúng, àõa phûúng vaâ cacá nha â àêuì tû àùcå biïtå quan têm. Sau khi tónh Socá Trùng baoá caoá vï ì kï ë hoacå h àêuì tû canã g Trênì Àï,ì Thu ã tûúná g Chñnh phuã àa ä co á vùn banã yïu cêuì UBND tónh Socá Trùng raâ soatá laiå phûúng aná , nguönì vönë … baoá caoá Thu ã tûúná g Chñnh phuã trong thaná g 5 vûaâ qua. “Nïuë canã g Trênì Àï ì àûúcå thûcå hiïnå , khu vûcå xung quanh seä hònh thanâ h trung têm logistics, cöng nghiïpå , dõch vu,å àö thõ ven biïní nhû Vônh Chêu, Trênì Àï,ì Long Phu.á Taoå nïn mötå hï å sinh thaiá kinh tïë biïní hoanâ chónh. Canã g Trênì Àï ì se ä mang tñnh chêtë àonâ bêyí , kiïnë taoå cho khöng chó Cênì Thú, maâ conâ cho ca ã vunâ g ÀBSCL cêtë caná h”, TS. Trênì Khùcæ Têm nhênå àõnh. Öng Têm cunä g phên tñch, TP Cênì Thú sau sapá nhêpå se ä co á canã g biïní nûúcá sêu, sên bay, canã g söng, cacá tuyïnë cao töcë , quöcë lö,å se ä hònh thanâ h mötå trucå vênå taiã lúná , xuyïn suötë . Nöng sanã tû â cacá tónh miïnì Têy se ä ài thùnè g ra biïní àï í xuêtë khêuí thay vò phaiã lïn cacá canã g khu vûcå miïnì Àöng nhû lêu nay. Khi ào,á cacá nhaâ àêuì tû, doanh nghiïpå se ä giamã àûúcå rêtë nhiïuì chi phñ vênå chuyïní , taoå lúiå thï ë canå h tranh. Viïnî canã h nayâ co á thï í nhòn thêyë va â mong chúâ trong thúiâ gian túiá . “Vúiá nhûnä g lúiå thï ë ào,á Cênì Thú se ä tiïpë tucå giû ä vûnä g la â àêuì tauâ àï í thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tïë vunâ g, kïtë nöië miïnì Têy vúiá ca ã nûúcá va â vúiá quöcë tï”ë , öng Têm noiá thïm. Àûúcå biïtë , Dû å aná khai thacá catá biïní va â Àï ì aná thanâ h lêpå Trung têm vênå hanâ h, quanã ly á khai thacá catá biïní ú ã Trênì Àï ì (Socá Trùng) cunä g vûaâ àûúcå àï ì xuêtë . Dû å aná co á töní g diïnå tñch khoanã g 4.000ha, àûúcå triïní khai theo nhiïuì giai àoanå , vúiá töní g kinh phñ àêuì tû dû å kiïnë khoanã g 54.000 tyã àönì g. ÀÖNÌ G LON G TRÛÚÁC NHIÏÅM VUÅ LÕCH SÛà Öng Àönì g Vùn Thanh, Bñ thû Tónh uyã Hêuå Giang cho biïtë , cacá cêpë , nganâ h ú ã àõa phûúng àaä va â àang triïní khai quyïtë liïtå , khêní trûúng àïí hoanâ thanâ h nhiïmå vu å lõch sû,ã cunâ g ca ã nûúcá hoanâ thanâ h thùnæ g lúiå cuöcå cacá h manå g sùpæ xïpë , tinh gonå tö í chûcá bö å mayá , mú ã rönå g khöng gian phatá triïní cho tûúng lai. Àönì g thúiâ , gopá phênì hiïnå thûcå hoaá mucå tiïu xêy dûnå g àõa phûúng sau húpå nhêtë (Cênì Thú) phatá triïní nhanh, bïnì vûnä g, toanâ diïnå , àï í cunâ g ca ã nûúcá vûnä g bûúcá tiïnë vaoâ ky ã nguyïn múiá - kyã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå . Taiå buöií lamâ viïcå vúiá Ban Thûúnâ g vu å Thanâ h uyã Cênì Thú, Tónh uyã Hêuå Giang, Tónh uyã Socá Trùng múiá àêy, Chu ã tõch Quöcë höiå Trênì Thanh Mênî àï ì nghõ, 3 àõa phûúng coá kï ë hoacå h chi tiïtë trong thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu,å quyïtë liïtå thûcå hiïnå àï í àatå mucå tiïu tùng trûúnã g nùm 2025 àaä àùng ky á vúiá Chñnh phu.ã Cunâ g vúiá ào,á tuyïtå àöië traná h tiïu cûcå , tû tûúnã g cucå bö å àõa phûúng, lúiå ñch nhomá ; phaiã cöng têm, khacá h quan, àïì cao tracá h nhiïmå cuaã ngûúiâ àûná g àêuì trong viïcå àï ì xuêtë , giúiá thiïuå nhên sû.å Chu ã tõch Quöcë höiå nhênë manå h, àêy laâ giai àoanå lõch sûã àï í lamâ nhûnä g cöng viïcå lõch sû,ã khöng àûúcå chu ã quan, thoaã manä . Phaiã lamâ quyïtë liïtå , tñnh tûnâ g giú â tûnâ g phutá , 3 àõa phûúng chung sûcá àönì g lonâ g trong giai àoanå cacá h manå g sùpæ xïpë bö å mayá hiïnå nay cunä g nhû sau nayâ , àï í nhiïmå vu å naoâ cunä g hoanâ thanâ h, kho á khùn naoâ cunä g vûútå qua. n KIÏNË TAÅO KHÖNG GIAN PHATÁ TRIÏNÍ : Dû å kiïnë , sau sapá nhêpå vúiá tónh Hêuå Giang vaâ tónh Socá Trùng, TP Cênì Thú se ä sú ã hûuä nhûnä g lúiå thï ë lúná àï í vûún mònh. Cênì Thú khi àoá seä canâ g co á cú sú ã ky â vonå g vï ì mötå thanâ h phö ë phatá triïní toanâ diïnå , hiïnå àaiå , la â àönå g lûcå , àêuì tauâ àï í thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tïë ca ã vunâ g, thûcå sû å trú ã thanâ h thu ã phu ã Têy Àö. [ CANà H KY  ] TP Nga ä Bayã (Hêuå Giang) Phöië canã h canã g Trênì Àïì Hï å thönë g canã g docå söng Hêuå , tuyïnë àûúnâ g thuyã huyïtë macå h àï í Cênì Thú vûún ra biïní lúná Baiâ 3: Ky â vonå g thu ã phu ã Têy Àö Sau húpå nhêtë , 3 àõa phûúng Cênì Thú, Hêuå Giang, Socá Trùng giamã tûâ 263 àún võ hanâ h chñnh cêpë xa ä xuönë g conâ 103 àún võ. Viïcå lêyë y á kiïnë nhên dên vï ì cacá àï ì aná sùpæ xïpë , sapá nhêpå cêpë tónh, xaä àa ä hoanâ thanâ h, vúiá ty ã lï å àönì g thuênå trung bònh àatå 97%. HÀND cacá cêpë àa ä ban hanâ h Nghõ quyïtë thöng qua cacá àï ì aná vúiá ty ã lï å àönì g thuênå àa söë àatå 100%. TS. Trênì Khùcæ Têm - Chuã tõch Hiïpå höiå Doanh nghiïpå tónh Socá Trùng nhênå àõnh: “Viïcå sapá nhêpå 3 àõa phûúng cunä g chùcæ chùnæ se ä mú ã ra tiïmì nùng phatá triïní kinh tïë du lõch, àùcå biïtå du lõch sinh thaiá . Búiã , khu vûcå Socá Trùng, Hêuå Giang seä àûúcå hûúnã g thïm nhûnä g lúiå thï ë tû â sên bay Cênì Thú. Nhûnä g nùm gênì àêy, tónh Socá Trùng vaâ Hêuå Giang cunä g àa ä xacá àõnh du lõch sinh thaiá , phatá triïní kinh tïë xanh la â muiä nhonå , hûúná g àïnë phatá triïní bïnì vûnä g. Khi sapá nhêpå vaoâ Cênì Thú, viïcå phatá triïní kinh tï ë xanh, du lõch bïnì vûnä g se ä canâ g co á thïm lúiå thï”ë .

