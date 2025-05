Bao Tien Phong

n TIÏNÌ PHONG NHÊNÅ BÙNÇ G KHEN CUAÃ BÖ Å VHTT&DL n NHIÏUÌ TUA ÀÏM, ÑT CHÊTË 1/6/2025 SÖË 152 CHU Ã NHÊTÅ Tanã vùn cuaã KHANÁ H AN BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 15 ] RÛNÂ G COÅ n NHÛNÄ G “NGÛÚIÂ THÛAÂ ” MU GÙTÅ HAIÁ VINH QUANG n THÚIÂ CUAÃ NGHÏ Å SÔ TOANÂ NÙNG [ Trang 10 ] [ Trang 16 ] [ Trang 8 + 9 ] [ Trang 2 ] [ Trang 14 ] [ Trang 4 ] [ Trang 3 ] RA QUÊN CHIÏNË DÕCH THANH NIÏN TÒNH NGUYÏNÅ HE Â NÙM 2025 cuöië tuênì Chuyïnå Bònh yïn thöi [Xem tiïpë trang 2] [ TRÑ QUÊN ] Daoå nayâ lïn manå g hay va mùtæ vaoâ mêyë àoanå tiktok canã h hai öng baâ cu å bïn maiá nha â möcå macå , vûúnâ rau, búâ ao, àanâ võt, mêm cúm chiïuì , khoiá bïpë ... Thúâi àiïím naây, Nguyïîn Vùn Chung laâ caái tïn “hot” nhêët trong giúái nhaåc sô. Ca khuác Viïët tiïëp cêu chuyïån hoaâ bònh dêåy soáng tûâ àaåi lïî 30/4, thiïët lêåp thaânh tñch ngúä ngaâng, vúái hún 5 tyã lûúåt xem trïn YouTube, TikTok, Facebook. Thuá võ úã chöî, àêy laâ ca khuác daânh cho nhiïìu lûáa tuöíi. Caác thêìy cö úã nhiïìu trûúâng hoåc trong caã nûúác vûâa gûãi cho nhaåc sô 8x nhiïìu video quay laåi caãnh caác hoåc troâ tûâ lúáp 1 àïën lúáp 12 vaâ caã nhûäng beá mêîu giaáo haát, nhaãy theo nhõp àiïåu Viïët tiïëp cêu chuyïån hoaâ bònh. [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] vúái êm nhacå thiïëu nhi NHACÅ SÔ TREÃ [ Trang 6 + 7 ] Nhacå sô va â cacá em nho ã trong lïî trao Giaiã thûúnã g Thiïuë nhi Dï ë Menâ 2025 Thu á vui cuaã nhacå sô THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Phaiã giaiã quyïtë cacá àï ì xuêtë cuaã doanh nghiïpå trong 2 tuênì Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àïnë dû å va â chu ã trò toaå àamâ [ Trang 3 ] Caná bö,å cöng chûcá nghó viïcå ngay vênî àûúcå hûúnã g lûúng Saná g 31/5 taiå Singapore, Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g Phan Vùn Giang coá baiâ phatá biïuí taiå Phiïn toanâ thï í 2 cuaã Àöië thoaiå Shangri-La lênì thû á 22 vúiá chu ã àï ì “Baoã àamã sû å öní àõnh trong mötå thï ë giúiá canå h tranh”. TAIÅ ÀÖIË THOAIÅ SHANGRI-LA LÊNÌ THÛ Á 22: Bö å trûúnã g Quöcë phonâ g Viïtå Nam nïu 5 àïì xuêtë “Chiïnë dõch tònh nguyïnå he â la â dõp àï í möiî banå tre ã renâ luyïnå banã thên, trûúnã g thanâ h trong nhûnä g hanâ h àönå g thiïtë thûcå va â y á nghôa”, anh Buiâ Quang Huy - Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ chia seã taiå lï î ra quên Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â nùm 2025 úã thõ trênë Phu á Hoaâ (huyïnå Chû Pùh, Gia Lai).

Taiå diïnî àanâ “Vai troâ cuaã baoá chñ trong thucá àêyí phatá triïní cacá nganâ h cöng nghiïpå vùn hoaá ”, Tiïnì Phong va â 14 cú quan baoá chñ Trung ûúng, àõa phûúng vinh dû å àûúcå Bö å VHTT&DL tùnå g bùnç g khen vò àaä co á thanâ h tñch xuêtë sùcæ trong tuyïn truyïnì lônh vûcå vùn hoaá , thï í thao va â du lõch, giai àoanå 2023-2024. Ngayâ 31/5, Böå VHTT&DL phöië húpå vúiá UBND TP Haiã Phonâ g, Àaiâ Truyïnì hònh Viïtå Nam tö í chûcá diïnî àanâ “Vai troâ cuaã baoá chñ trong viïcå thucá àêyí phatá triïní cacá nganâ h cöng nghiïpå vùn hoaá ”, diïnî ra taiå Trung têm Höiå nghõ TP Haiã Phonâ g. Phatá biïuí khai macå , öng Lï Quöcë Minh - Uyà viïn BCH Trung ûúng Àanã g, Töní g Biïn têpå baoá Nhên Dên, Chuã tõch Höiå Nhaâ baoá Viïtå Nam, Phoá Trûúnã g ban Tuyïn giaoá va â Dên vênå Trung ûúng, nhênë manå h, baoá chñ la â cêuì nöië truyïnì camã hûná g, quanã g ba á gia á trõ vùn hoaá ; la â lûcå lûúnå g tiïn phong lan toaã nhûnä g saná g kiïnë , gia á trõ múiá àönì g thúiâ lïn aná mùtå traiá , baoã vï å banã sùcæ ; la â diïnî àanâ phanã biïnå chñnh sacá h, thucá àêyí àöií múiá saná g taoå . Nhiïuì chûúng trònh nghïå thuêtå , sanã phêmí àiïnå anã h, thúiâ trang, lïî höiå ... àûúcå xêy dûnå g thûúng hiïuå qua lùng kñnh truyïnì thöng, baoá chñ, trúã thanâ h sû å kiïnå vùn hoaá , du lõch lúná , thu hutá àöng àaoã du khacá h trong nûúcá va â quöcë tï.ë PGS.TS Àùnå g Thõ Thu Hûúng, Pho á Hiïuå trûúnã g Trûúnâ g Àaiå hocå Khoa hocå Xa ä höiå va â Nhên vùn (Àaiå hocå Quöcë gia Ha â Nöiå ), nhênå àõnh, truyïnì thöng àaiå chuná g khöng chó laâ kïnh phên phöië ma â conâ trûcå tiïpë tham gia vaoâ qua á trònh saná g taoå vùn hoaá . Ba â àï ì xuêtë nêng cao nhênå thûcá vïì cöng nghiïpå vùn hoaá nhû mötå nganâ h kinh tïë saná g taoå , tùng cûúnâ g àêuì tû cho baoá chñ vaâ truyïnì thöng sö,ë àönì g thúiâ phatá huy vai troâ cuaã truyïnì thöng trong baoã tönì banã sùcæ va â lan toaã vùn hoaá Viïtå ra thï ë giúiá . Trong tñch tùcæ , tö í tiïn, öng ba,â cha me å trong nhûnä g bûcá anã h trùnæ g àen xûa cuä hanâ g trùm nùm bönî g cû ã àönå g, àêuì chumå vaoâ nhau, nheo mùtæ , móm cûúiâ ... Thûcå tï ë aoã , nhûng camã xucá thêtå , nao lonâ g. “Bao giúâ cho túiá ngayâ xûa” vênî la â nöiî themâ khatá êm thêmì thûúnâ g trûcå cuaã möiî con ngûúiâ . Dêuî biïtë ú ã bêtë cû á thúiâ àaiå naoâ , nhûnä g khoanã h khùcæ tênå hûúnã g gianã àún, an nhiïn cunä g khöng hï ì dï î danâ g àatå àûúcå . Cuöcå tranh àêuë sinh tönì va â vûútå lïn thúiâ naoâ cunä g khöcë liïtå . Thúiâ naoâ cunä g co á nhûnä g vênë àï ì va â tònh thïë hiïmí ngheoâ cuaã no.á Giú â la â lucá sùpæ chêmë dûtá mötå àaiå ky ã nguyïn cu,ä kïtë thucá moiå tû duy, têpå tñnh cuä nganâ nùm qua àï í bûúcá sang àaiå niïn kyã múiá . Núi maâ song hanâ h vúiá loaiâ ngûúiâ conâ mötå loaiâ múiá – tamå goiå la â “loaiâ AI”. Trong böië canã h con ngûúiâ du â àang ngöiì ú ã ghï ë chñnh nùmæ quyïnì àiïuì khiïní , nhûng võ thï,ë tû thï ë cuaã con ngûúiâ cho thêyë sû å kha á bêpë bïnh, chêpë chúiá , dï î bõ hêtë vùng ra khoiã xa lö å söë àang böcë lûaã . Töi chó laâ mötå ke ã be á nho,ã nhênî naiå sönë g, va â vö tònh lamâ chûná g nhên cho khucá ngoùtå thiïn niïn ky ã ma â co á thï í nhên loaiå se ä khöng conâ lùpå laiå lênì thû á hai nayâ . Phaiã thû gianä giamã taiã dênì chñnh quaá trònh suy nghô vaâ lamâ viïcå cùng thùnè g, höië ha ã cuaã mònh. Tòm cacá h chill giûaä àönë g hönî loanå mang tïn cuöcå sönë g. Nïn khöng thï,í khöng damá àûa ra yá tûúnã g hay lúiâ khuyïn gò. Nhûng chútå nhênå ra rùnç g, àïnë ngûúiâ tre ã giú â cunä g khatá muönë “Mònh yïu nhau yïu nhau bònh yïn thöi”. Thò ra, themâ àûúcå chill nhiïuì nhêtë chñnh laâ giúiá tre,ã chû á khöng phaiã lûaá trung niïn hay tuöií gia.â Chill laâ mötå tû â loná g trong tiïnë g Anh, nghôa laâ “thû gianä , thoaiã maiá ”, xuêtë phatá tû â mötå sö ë ngön ngûä cö í chêu Êu nghôa göcë la â “lanå h leoä , gia á lanå h”. Àocå àûúcå ú ã àêu ào á noiá rùnç g Gen Z la â mötå “thï ë hï å bêtë hanå h”. Mêtë viïcå , nhayã viïcå nhiïuì nhêtë , va â cunä g hoang mang, àöí vú ä vï ì cöng viïcå nhiïuì nhêtë , búiã ho å bõ ketå ú ã caná h cûaã àêuì tiïn cuaã thúiâ àaiå sö,ë thû ã nghiïmå va â cunä g sùné sanâ g lamâ “vêtå lotá àûúnâ g” cho mötå thúiâ àaiå múiá . Noiá vêyå húi quaá chùng? Búiã àêy cunä g la â thï ë hï å hoaâ nhêpå nhanh nhêtë , biïtë cacá h sönë g chill nhêtë . Cacá chuyïn gia nhênå ra, chñnh Gen Z àa ä biïtë cacá h thoatá ra khoiã vùn hoaá “cayâ cuöcë ” cuaã nhûnä g thï ë hï å trûúcá , àï í cên bùnç g giûaä cöng viïcå va â cuöcå sönë g. Thuyïtë tiïnë hoaá cuaã Darwin vênî àu ã sûcá giaiã thñch vïì mötå cú chïë sinh tönì cho nhûnä g ngûúiâ treã nayâ chùng? Con ngûúiâ ma.â Co á ngûúiâ thñch cên bùnç g, sönë g chêmå mötå cacá h co á y á thûcá , giauâ chiïuì sêu. Nhûng cunä g khöng ñt ngûúiâ ngûúcå laiå . Ho å nghiïnå phö ë xaá xö bö,ì àamá àöng önì aoâ , trönë g vùnæ g mötå lucá khöng chõu àûúcå . Nhûng ngûúiâ co á phaiã mayá àêu. Ma â khöng mïtå xuönë g, chêmå xuönë g, buöng xuönë g. Ao ûúcá àûúcå bònh yïn, an nhiïn. Phutá nayâ , giêy nayâ thöi. Àïí ngayâ mai conâ sûcá ma â sönë g tiïpë ... n Bònh yïn thöi [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Ngaây 31/5, taåi tónh Phuá Thoå, Böå Y tïë töí chûác lïî phaát àöång Thaáng haânh àöång vò treã em nùm 2025 vúái chuã àïì “Ûu tiïn nguöìn lûåc hoaân thaânh caác muåc tiïu vò treã em”. Phaát biïíu taåi buöíi lïî, Böå trûúãng Böå Y tïë Àaâo Höìng Lan nhêën maånh treã em laâ “mêìm xanh cuãa àêët nûúác”, laâ tûúng lai cuãa dên töåc. Trong nhûäng nùm qua, hïå thöëng chñnh saách phaáp luêåt vò treã em àaä àûúåc hoaân thiïån, chêët lûúång giaáo duåc, chùm soác sûác khoãe khöng ngûâng caãi thiïån. Tyã lïå tûã vong vaâ suy dinh dûúäng treã em giaãm maånh; nhiïìu mö hònh y tïë thên thiïån vúái treã em, khaám àõnh kyâ, tû vêën sûác khoãe têm thêìn àûúåc triïín khai hiïåu quaã. Böå trûúãng Y tïë cuäng thùèng thùæn nhòn nhêån vêîn coân nhiïìu thaách thûác trong cöng taác baão vïå treã em nhû: tònh traång àuöëi nûúác, baåo lûåc hoåc àûúâng, treã em bõ xêm haåi, àùåc biïåt taåi caác vuâng khoá khùn, vuâng àöìng baâo dên töåc thiïíu söë. Àïí hoaân thaânh caác muåc tiïu vò treã em nhû chuã àïì nùm 2025 àïì ra, Böå trûúãng Böå Y tïë nhêën maånh, cöng taác chùm soác treã em cêìn coá sûå ûu tiïn, huy àöång nguöìn lûåc àöìng böå, hiïåu quaã vaâ bïìn vûäng - khöng chó vïì taâi chñnh, maâ caã nhên lûåc, haå têìng, cöng nghïå vaâ sûå tham gia tñch cûåc cuãa toaân xaä höåi. Böå trûúãng Y tïë àïì nghõ caác böå, ngaânh, àõa phûúng têåp trung, àêìu tû vaâ hoaân thiïån caác chûúng trònh vò treã em giai àoaån hiïån taåi vaâ xêy dûång têìm nhòn daâi haån. Caác àõa phûúng chùm lo phaát triïín maånh meä maång lûúái y tïë cú súã, y tïë hoåc àûúâng vaâ chùm soác sûác khoãe tinh thêìn cho treã em, àùåc biïåt úã vuâng khoá khùn. Ngaânh giaáo duåc vaâ gia àònh cêìn giaáo duåc thïë hïå treã gòn giûä baãn sùæc vùn hoáa dên töåc vaâ tiïëp cêån tinh hoa vùn minh thïë giúái. Caác cú quan chûác nùng tùng cûúâng truyïìn thöng, giaáo duåc kyä nùng söëng, baão vïå treã khoãi xêm haåi, tai naån; nêng cao cöng taác giaám saát, quaãn lyá treã em bùçng cöng nghïå vaâ huy àöång nguöìn lûåc xaä höåi cho caác cöng trònh thiïët yïëu phuåc vuå treã em. Ngay sau lïî phaát àöång, Böå trûúãng Àaâo Höìng Lan cuâng laänh àaåo caác böå, ngaânh vaâ tónh Phuá Thoå tham dûå chuöîi hoaåt àöång yá nghôa daânh cho treã em nhû: thùm khu vûåc khaám sûác khoãe vaâ tû vêën têm lyá miïîn phñ cho hoåc sinh; gùåp gúä, trao quaâ cho treã em taåi Laâng treã em SOS Phuá Thoå… n Phatá àönå g Thaná g hanâ h àönå g vò treã em [ VIÏTË HA  ] Àaiå diïnå baoá Tiïnì Phong, Pho á Töní g biïn têpå Lï Minh Toanã (giûaä ) nhênå bùnç g khen cuaã Bö å VHTT&DL SÖË NGÛÚÂI MÙÆC COVID TÙNG TAÅI TPHCM: 2 ca tûã vong Súã Y tïë TPHCM vûâa cho biïët, sau nhiïìu thaáng yïn ùæng, söë ca mùæc COVID-19 úã thaânh phöë bêët ngúâ tùng maånh, ghi nhêån ñt nhêët 2 ca tûã vong trïn nïìn bïånh lyá phûác taåp. Ngaânh y tïë caãnh baáo khöng chuã quan trûúác biïën thïí múái NB.1.8.1 àang chiïëm ûu thïë vaâ tiïëp tuåc lan röång trong cöång àöìng. Theo hïå thöëng giaám saát bïånh truyïìn nhiïîm, trong tuêìn 21 (tûâ ngaây 19 àïën 25/5), TPHCM ghi nhêån 79 ca COVID-19 xaác àõnh, tùng gêìn gêëp ba lêìn so vúái trung bònh 4 tuêìn trûúác àoá (khoaãng 27 ca/tuêìn). Duâ töíng söë ca mùæc tûâ àêìu nùm àïën nay (204 ca) thêëp hún 43% so vúái cuâng kyâ 2024, nhûng mûác tùng àöåt ngöåt trong nhûäng tuêìn gêìn àêy laâ dêëu hiïåu khöng thïí xem nheå. Tûâ àêìu nùm àïën nay, thaânh phöë àaä ghi nhêån 54 bïånh nhên COVID-19 nhêåp viïån, trong àoá ngûúâi trïn 60 tuöíi chiïëm 67%. Àùåc biïåt, 3 ca bïånh nùång phaãi àiïìu trõ höìi sûác tñch cûåc àaä àûúåc ghi nhêån tûâ tuêìn 16 trúã laåi àêy, trong àoá 2 ngûúâi àaä tûã vong. Möåt bïånh nhên nam 52 tuöíi coá baåch cêìu cêëp doâng tuãy, suy tim, lao phöíi cuä, söëc nhiïîm khuêín vaâ nhiïîm SARS-CoV-2, àaä tûã vong taåi bïånh viïån tuyïën cuöëi. Trûúâng húåp thûá hai laâ nûä bïånh nhên 46 tuöíi, mùæc tùng huyïët aáp, àaái thaáo àûúâng, viïm phöíi hoaåi tûã vaâ traân khñ maâng phöíi, tûã vong khi àang àiïìu trõ viïm àa cú quan, àöìng thúâi nhiïîm COVID-19. Trûúâng húåp coân laåi laâ nûä bïånh nhên 57 tuöíi, àaái thaáo àûúâng lêu nùm, ngûng tim trûúác nhêåp viïån, hiïån àang àiïìu trõ höìi sûác. Bïnå h viïnå Bïnå h Nhiïtå àúiá TPHCM tûâ àêuì nùm tiïpë nhênå 6 bïnå h nhên COVID-19, phênì lúná coá triïuå chûná g nhe.å Tuy nhiïn trong tuênì qua, bïnå h viïnå ghi nhênå mötå trûúnâ g húpå nguy kõch laâ nû,ä 66 tuöií àang hoaá trõ àa u tuyã xûúng, phaiã thú ã oxy khi nhêpå viïnå . Bïnå h nhên àaä tiïm hai muiä vùcæ xin vaâ tûnâ g mùcæ COVID-19 nùm 2021. Hiïnå ngûúiâ bïnå h àa ä qua cún nguy kõch nhûng laâ mötå ca àiïní hònh canã h baoá nguy cú vúiá nhomá suy giamã miïnî dõch. Múái àêy, Súã Y tïë TPHCM ban haânh cöng vùn khêín, yïu cêìu toaân böå hïå thöëng y tïë chuã àöång saâng loåc, phaát hiïån súám ca bïånh vaâ tùng cûúâng giaám saát nhoám nguy cú cao. VÊN SÚN Tiïnì Phong nhênå bùnç g khen cuaã Bö å VHTT&DL

Bö å trûúnã g Bö å Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Traâ - Pho á Trûúnã g Ban Chó àaoå sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh cacá cêpë va â xêy dûnå g mö hònh töí chûcá chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë cuaã Chñnh phu,ã vûaâ ky á Cöng vùn gûiã UBND cacá tónh, thanâ h phö ë vï ì àõnh hûúná g tamå thúiâ bö ë trñ biïn chïë khi sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh vaâ tö í chûcá chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë . Bö å trûúnã g lûu y,á trong quaá trònh sùpæ xïpë àún võ hanâ h chñnh, töí chûcá chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë , caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá co á nguyïnå vonå g nghó hûu trûúcá tuöií va â thöi viïcå , hoùcå khöng àapá ûná g yïu cêuì nhiïmå vu,å khöng àuã tiïu chuêní thò cêpë uyã , chñnh quyïnì àõa phûúng cho nghó theo àuná g chñnh sacá h. Trûúnâ g húpå caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá co á nguyïnå vonå g nghó ngay trûúcá khi vênå hanâ h mö hònh töí chûcá chñnh quyïnì àõa phûúng 2 cêpë thò cêpë uyã , chñnh quyïnì àõa phûúng xem xetá , quyïtë àõnh àïí cöng chûcá , viïn chûcá nghó viïcå ngay vaâ vênî hûúnã g lûúng cho àïnë thúiâ àiïmí àûúcå hûúnã g chñnh sacá h, chï ë àö å theo Nghõ àõnh sö ë 178/2024 (àûúcå sûaã àöií , bö í sung taiå Nghõ àõnh söë 67/2025/NÀ- CP) tûâ ngayâ 1/7. Vï ì biïn chïë caná bö,å cöng chûcá , cöng vùn nïu ro,ä àöië vúiá 11 àún võ hanâ h chñnh cêpë tónh khöng thûcå hiïnå sapá nhêpå , trïn cú súã biïn chïë àûúcå giao, chu ã àönå g sùpæ xïpë , bö ë trñ caná bö,å cöng chûcá baoã àamã àapá ûná g yïu cêuì nhiïmå vu.å Àöië vúiá 23 àún võ hanâ h chñnh cêpë tónh sau sapá nhêpå , húpå nhêtë , cùn cûá nguyïn tùcæ trïn coá thï í kïtë húpå cú cêuë laiå va â nêng cao chêtë lûúnå g àöiå ngu ä theo lö å trònh, cú banã sau 5 nùm töní g biïn chï ë baoã àamã àuná g quy àõnh cuaã cêpë co á thêmí quyïnì giao. Sau sùpæ xïpë öní àõnh, nùm 2026, cùn cû á hûúná g dênî cuaã cêpë co á thêmí quyïnì vï ì tiïu chñ xacá àõnh biïn chïë va â khung biïn chïë cuaã cacá cú quan, töí chûcá , àún võ trong hïå thönë g chñnh trõ, cacá àõa phûúng seä chu ã àönå g àiïuì phöië , cên àöië , quyïtë àõnh giao biïn chïë cho tûnâ g cú quan. Vï ì biïn chïë caná bö,å cöng chûcá cêpë xa,ä trûúcá mùtæ , giû ä nguyïn söë lûúnå g biïn chï ë caná bö,å cöng chûcá cuaã cêpë huyïnå (trû â nhûnä g àöië tûúnå g luên chuyïní theo Kïtë luênå sö ë 154-KL/TW ngayâ 17/5/2025 cuaã Bö å Chñnh trõ), cêpë xa ä hiïnå co á àï í bö ë trñ lamâ viïcå taiå cêpë xa.ä Àönì g thúiâ , cênì thûcå hiïnå ra â soatá , tinh gianã biïn chïë àöië vúiá caná bö,å cöng chûcá cêpë xa ä khöng àu ã tiïu chuêní , baoã àamã trong thúiâ hanå 5 nùm cú banã theo àuná g quy àõnh cuaã Chñnh phu.ã Ban chó àaoå nïu ro ä àõnh hûúná g tamå thúiâ khung biïn chïë cuaã mötå chñnh quyïnì cêpë xa ä khoanã g 32 biïn chïë (khöng bao gömì biïn chïë khöië àanã g, àoanâ thï í va â khöng bao gömì biïn chïë cuaã Ban Chó huy quên sûå cêpë xa)ä . Trong ào,á bao gömì : Lanä h àaoå HÀND gömì 1 chu ã tõch, 1 phoá chu ã tõch, trong àoá co á 1 chuyïn tracá h; lanä h àaoå UBND gömì 1 chu ã tõch, 2 phoá chu ã tõch. Hai ban cuaã HÀND gömì 2 trûúnã g ban, 2 phoá trûúnã g ban chuyïn tracá h vaâ 2 cöng chûcá ; ba phonâ g chuyïn mön cuaã UBND - möiî phonâ g co á 2 cöng chûcá lanä h àaoå , quanã ly á chuyïn tracá h. Cöng chûcá phonâ g chuyïn mön coá 4 cöng chûcá / phonâ g (töní g sö ë 12 biïn chïë cöng chûcá ). Trung têm phucå vu å hanâ h chñnh cöng gömì 1 pho á chu ã tõch UBND kiïm giamá àöcë trung têm; 1 phoá giamá àöcë chuyïn tracá h va â 5 cöng chûcá . n Saáng 31/5 taåi truå súã Chñnh phuã, Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh chuã trò Toåa àaâm vúái doanh nghiïåp, hiïåp höåi doanh nghiïåp àïí thûåc hiïån hiïåu quaã Nghõ quyïët 68-NQ/TW cuãa Böå Chñnh trõ vïì phaát triïín kinh tïë tû nhên. Ngay taåi toåa àaâm, Quyïët àõnh söë 1055 ngaây 30/5 cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã thaânh lêåp Ban Chó àaåo Quöëc gia triïín khai Nghõ quyïët 68NQ/TW cuãa Böå Chñnh trõ àaä àûúåc cöng böë. Phaát biïíu kïët luêån, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh àaánh giaá cao caác àaåi biïíu àaä thïí hiïån quyïët têm thûåc hiïån caác nghõ quyïët cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác trúã thaânh saãn phêím, kïët quaã cuå thïí, “cên àong ào àïëm” àûúåc, vúái tinh thêìn “àaä noái laâ laâm, àaä cam kïët phaãi thûåc hiïån”. Àaánh giaá caác yá kiïën àoáng goáp “möîi ngûúâi möåt veã, mûúâi phên veån mûúâi”, Thuã tûúáng khaái quaát caác yá kiïën phaát biïíu trong 6 nöåi dung lúán. Trong àoá, têët caã caác àaåi biïíu, doanh nghiïåp àïìu thïí hiïån loâng yïu nûúác maånh meä, khaát voång cöëng hiïën cho sûå phaát triïín nhanh, bïìn vûäng cuãa àêët nûúác; têm lyá lo súå ruãi ro vïì phaáp lyá cuäng àûúåc cúãi boã. Caác doanh nghiïåp, doanh nhên muöën khùèng àõnh võ trñ, vai troâ vaâ têìm quan troång cuãa mònh trong thûåc hiïån Nghõ quyïët 68 cuãa Böå Chñnh trõ vaâ caác nghõ quyïët cuãa Quöëc höåi, cuãa Chñnh phuã, thïí hiïån sûå laåc quan, tin tûúãng, goáp phêìn cuâng Chñnh phuã kiïën taåo sûå phaát triïín. Àöìng thúâi, doanh nghiïåp, doanh nhên àïìu mong muöën Àaãng, Nhaâ nûúác, nhên dên “àaä tin yïu röìi thò tin yïu nhiïìu hún nûäa”, àaä giao nhiïåm vuå röìi thò muöën àûúåc giao nhiïìu nhiïåm vuå hún nûäa. Cuâng vúái àoá, doanh nghiïåp, doanh nhên mong muöën cùæt giaãm thuã tuåc haânh chñnh rûúâm raâ, xûã lyá caác àïì xuêët cuãa doanh nghiïåp coá löå trònh, coá thúâi gian chûá khöng keáo daâi, khöng àïí doanh nghiïåp mú höì khöng biïët luác naâo àûúåc traã lúâi, àûúåc giaãi quyïët… Vïì traách nhiïåm cuãa Chñnh phuã, caác böå, ngaânh, àõa phûúng, Thuã tûúáng nïu roä: Chñnh phuã, caác böå, ngaânh, àõa phûúng thûåc hiïån àuáng vai troâ kiïën taåo, khöng sa vaâo nhûäng viïåc cuå thïí. Thuã tûúáng nïu roä, sùén saâng tön vinh caác doanh nhên laâ anh huâng vaâ caác danh hiïåu khaác nïëu xûáng àaáng vúái sûå àoáng goáp. Chñnh phuã, caác böå, ngaânh, àõa phûúng têåp trung thûåc hiïån töët hún nûäa 3 àöåt phaá chiïën lûúåc vïì thïí chïë, haå têìng vaâ nhên lûåc; àêíy maånh phên cêëp, phên quyïìn, giaãm thuã tuåc haânh chñnh, giaãm thúâi gian, giaãm chi phñ tuên thuã, giaãm cöng sûác cho ngûúâi dên vaâ doanh nghiïåp. Cuâng vúái àoá, Thuã tûúáng cuäng lûu yá, phaãi baão àaãm giûä vûäng àöåc lêåp, chuã quyïìn, öín àõnh chñnh trõ. “Chuáng ta khöng thïí phaát triïín nhanh, bïìn vûäng trong möåt àêët nûúác khöng öín àõnh, khöng baão àaãm trêåt tûå an toaân, khöng coá àöåc lêåp, tûå do”, Thuã tûúáng nïu roä. Vïì chñnh saách taâi khoáa, Thuã tûúáng cho rùçng chñnh saách thuïë, phñ, lïå phñ… khi cêìn phaãi laâm ngay, kõp thúâi, linh hoaåt vaâ hiïåu quaã. “Khi ngûúâi múái öëm, chûäa rêët àún giaãn nhûng àïí bïånh nùång lïn thò vûâa mêët thúâi gian, vûâa phaãi thuöëc nhiïìu hún, nùçm viïån nhiïìu hún, chi phñ nhiïìu hún, töën keám nhiïìu hún”, Thuã tûúáng vñ von. Cuäng taåi toåa àaâm, Thuã tûúáng chó àaåo Vùn phoâng Chñnh phuã coá vùn baãn giao caác böå, ngaânh raâ soaát, baáo caáo, àïì xuêët Quöëc höåi sûãa ngay nhûäng vûúáng mùæc liïn quan àêët àai ngay trong nùm nay, coá thïí sûãa àöíi Luêåt Àêët àai hoùåc ban haânh möåt nghõ quyïët àïí giaãi quyïët caác vûúáng mùæc taåi Kyâ hoåp thûá 10 sùæp túái. “Caác doanh nghiïåp kiïën nghõ thò phaãi giaãi quyïët trong 2 tuêìn, nhûng chuáng ta cuäng phaãi thûúâng xuyïn àöíi múái, xem doanh nghiïåp cêìn gò, vûúáng gò thò tñch cûåc, chuã àöång giaãi quyïët”, Thuã tûúáng noái. Baây toã mong muöën, kyâ voång, Thuã tûúáng lûu yá trûúác tiïn, doanh nghiïåp, doanh nhên phaãi hoaåt àöång àuáng luêåt, àïì cao àaåo àûác kinh doanh, traách nhiïåm cöng dên; khöng ngûâng àöíi múái saáng taåo, nghiïn cûáu, ûáng duång khoa hoåc cöng nghïå, chuyïín àöíi söë, quaãn trõ thöng minh. Caác doanh nghiïåp tû nhên cêìn chia seã, giuáp àúä, húåp taác, kïët nöëi chùåt cheä, hiïåu quaã hún vúái nhau, vúái caác doanh nghiïåp FDI, vúái caác doanh nghiïåp Nhaâ nûúác àïí taåo chuöîi cung ûáng, chuöîi saãn xuêët, chuöîi dõch vuå röång hún, mang tñnh caã nûúác vaâ phaåm vi toaân cêìu.... n AÃ nh: VGP THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Phaãi giaãi quyïët cacá àïì xuêët cuãa doanh nghiïpå trong 2 tuêìn Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àï ì nghõ phaiã giaiã quyïtë xong cacá yïu cêuì , àï ì xuêtë , cunä g nhû nhûnä g kho á khùn cuaã doanh nghiïpå trong vonâ g 2 tuênì . “Àûúcå hay khöng àûúcå thò phaiã noiá , giaiã quyïtë àïnë àêu thöng baoá àïnë àêyë chûá khöng chó trong nöiå bö,å cû á óm ài la â khöng àûúcå ”, Thu ã tûúná g lûu y.á Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àïnë dû å va â chu ã trò toaå àamâ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 1/6/2025 Thúâi sûå 3 [ LUÊN DUNÄ G ] Caná bö,å cöng chûcá nghó viïcå ngay vênî àûúcå hûúnã g lûúng Caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá co á nguyïnå vonå g nghó ngay thò cêpë uyã , chñnh quyïnì àõa phûúng xem xetá , quyïtë àõnh. Nhûnä g trûúnâ g húpå nayâ vênî àûúcå hûúnã g lûúng cho àïnë thúiâ àiïmí àûúcå hûúnã g chñnh sacá h, chï ë àö å theo Nghõ àõnh sö ë 178/2024, tûâ ngayâ 1/7. Bö å trûúnã g Bö å Nöiå vu å Phamå Thõ Thanh Traâ AÃ nh: QH [ LUÊN DUNÄ G ] Àöëi vúái àún võ haânh chñnh cêëp xaä coá quy mö dên söë tûâ trïn 16.000 dên: Xaä, phûúâng miïìn nuái, vuâng cao, cûá tùng 1.000 dên àûúåc böë trñ thïm 1 biïn chïë cöng chûác; àöëi vúái xaä, phûúâng, àùåc khu vuâng khaác cûá tùng 2.000 dên àûúåc böë trñ thïm 1 biïn chïë cöng chûác vaâ böë trñ khöng quaá 50 biïn chïë/ xaä vaâ 70 biïn chïë/phûúâng, àùåc khu. Chñnh phuã, caác böå, ngaânh, àõa phûúng têåp trung thûåc hiïån töët hún nûäa 3 àöåt phaá chiïën lûúåc vïì thïí chïë, haå têìng vaâ nhên lûåc; àêíy maånh phên cêëp, phên quyïìn, giaãm thuã tuåc haânh chñnh, giaãm thúâi gian, giaãm chi phñ tuên thuã, giaãm cöng sûác cho ngûúâi dên vaâ doanh nghiïåp.

BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 1/6/2025 Giúái treã 4 ÀÊYÍ MAÅNH ÛÁNG DUÅNG “AI CUAà ÀOAN ” Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå he â nùm 2025 laâ muaâ chiïnë dõch thûá 26 àûúcå tö í chûcá . Chiïnë dõch àa ä trú ã thanâ h trûúnâ g hocå thûcå tiïnî àï í thanh niïn Viïtå Nam renâ luyïnå , cönë g hiïnë va â trûúnã g thanâ h. Theo ào,á cû á möiî khi he â vï,ì cunâ g vúiá cacá cêpë , nganâ h trïn caã nûúcá , töí chûcá Àoanâ - Àöiå luön tñch cûcå triïní khai thûcå hiïnå cacá hoatå àönå g chùm lo, giaoá ducå tre ã em, àamã baoã cacá àõnh hûúná g cuaã Thaná g hanâ h àönå g vò tre ã em. Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy nhênë manå h, thanh niïn la â lûcå lûúnå g nonâ g cötë , ngonå lûaã nhiïtå tònh thùpæ saná g nhûnä g gia á trõ tötë àepå cuaã dên töcå . Chiïnë dõch tònh nguyïnå he â khöng chó laâ cú höiå àï í chuná g ta mang sûcá tre,ã trñ tuïå va â lonâ g nhiïtå huyïtë àïnë vúiá nhûnä g vunâ g àêtë kho á khùn, àïnë vúiá nhûnä g hoanâ canã h kho á khùn, maâ conâ la â dõp àï í möiî banå tre ã renâ luyïnå banã thên, trûúnã g thanâ h trong nhûnä g hanâ h àönå g thiïtë thûcå va â y á nghôa. Theo anh Huy, Chiïnë dõch tònh nguyïnå he â 2025 gömì Chûúng trònh “Tiïpë sûcá muaâ thi” vaâ 4 Chiïnë dõch theo khöië àöië tûúnå g: Muaâ he â Xanh, Hoa phûúnå g Ào,ã Ky â nghó hönì g, Hanâ h quên Xanh. Ban Bñ thû T.Û Àoanâ àï ì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ xacá lêpå cöng viïcå cu å thï,í àõa banâ phuâ húpå , hanâ h àönå g quyïtë liïtå , phûúng thûcá linh hoatå , sanã phêmí ro ä netá , kïtë qua ã bïnì vûnä g. Thanh niïn, thiïuë nhi phaiã thûcå sû å la â chu ã thï í trong cacá hoatå àönå g. Chiïnë dõch nùm nay diïnî ra khi cacá àõa phûúng àang têpå trung thûcå hiïnå chu ã trûúng sùpæ xïpë laiå tö í chûcá bö å mayá va â cacá àún võ hanâ h chñnh, búiã vêyå taiå lï î phatá àönå g höm nay, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ àï ì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ , caná bö å Àoanâ , àoanâ viïn, thanh niïn caã nûúcá tö í chûcá Àoanâ , Höiå , Àöiå cunä g phaiã sùpæ xïpë cho phu â húpå vúiá mö hònh töí chûcá múiá . Cunâ g vúiá ào,á cacá hoatå àönå g trong chiïnë dõch cênì lamâ tötë cacá àötå pha á chiïnë lûúcå àa ä àûúcå Àanã g xacá àõnh, àùcå biïtå la â Nghõ quyïtë 57 cuaã Bö å Chñnh trõ vïì àötå pha á phatá triïní khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå va â chuyïní àöií sö ë quöcë gia. Hïtë sûcá quan têm triïní khai cacá àöiå hònh tònh nguyïnå àï í thûcå hiïnå phong traoâ “Bònh dên hocå vu å sö”ë , hö î trú å ngûúiâ dên nhanh choná g tiïpë cênå va â sû ã dunå g dõch vuå cöng trûcå tuyïnë , chû ä ky á sö ë va â thûúng maiå àiïnå tû.ã “Cênì têpå huênë va â hö î trú å thanh thiïuë nhi, nhên dên sûã dunå g cöng cu å trú å ly á trñ tuï å nhên taoå , nhêtë la â cöng cu å “AI cuaã Àoanâ ” phucå vu å lao àönå g, hocå têpå , cöng tacá . Khuyïnë khñch cacá saná g kiïnë cuaã àoanâ viïn, thanh niïn trong viïcå ûná g dunå g trñ tuï å nhên taoå , dû ä liïuå mú,ã nïnì tanã g sö ë hoaá àï í thûcå hiïnå cacá cöng trònh thanh niïn söë hoaá di tñch lõch sû,ã àõa àiïmí du lõch, taiâ liïuå thû viïnå trong cacá trûúnâ g hocå ”, anh Huy nhênë manå h. Theo anh Huy, trong böië canã h lûcå lûúnå g chuyïn tracá h giamã , yïu cêuì cöng viïcå ngayâ canâ g cao, cênì co á phûúng thûcá àiïuì hanâ h phu â húpå , khoa hocå , chuyïní manå h tû â cacá h lamâ truyïnì thönë g sang ûná g dunå g cöng nghïå trong toanâ bö å qua á trònh àiïuì hanâ h, tö í chûcá va â àaná h gia á kïtë qua ã cuaã tûnâ g hoatå àönå g, tûnâ g chó tiïu trong chiïnë dõch àïí àamã baoã thûcå hiïnå co á hiïuå qua ã cacá mucå tiïu àa ä àï ì ra. TÒNH NGUYÏÅN KHÖNG QUANà KHOÁ KHÙN Taåi buöíi lïî ra quên, àöìng chñ Àöî Vùn Chiïën - UÃy viïn Böå Chñnh trõ, Bñ thû T.Û Àaãng, Chuã tõch Ủy ban T.Û Mùåt trêån Töí quöëc Viïåt Nam nhêën maånh, taåi Àaåi höåi Höåi Liïn hiïåp Thanh niïn Viïåt Nam lêìn thûá IX, àöìng chñ Töíng Bñ thû Tö Lêm àaä khùèng àõnh: “Töí quöëc thöëng nhêët, bûúác vaâo thúâi kyâ àöíi múái, thanh niïn Viïåt Nam tiïëp tuåc vûún lïn maånh meä. Nhiïìu thanh niïn, sinh viïn tònh nguyïån khöng quaãn khoá khùn, gian khöí àïën vuâng cao, vuâng sêu, vuâng xa, vuâng cùn cûá caách maång àïí daåy hoåc, sûãa chûäa nhaâ cûãa, khaám chûäa bïånh giuáp dên. Nhiïìu trñ thûác treã tònh nguyïån giuáp dên phaát triïín kinh tïë, phaát triïín caác khu kinh tïë múái, thoaát ngheâo, laâm giaâu cho quï hûúng, àêët nûúác”. Theo Chuã tõch Ủy ban T.Û Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam, sûå ghi nhênå , biïuí dûúng, khen ngúiå cuaã àönì g chñ Töní g Bñ thû seä la â àönå g lûcå thucá àêyí manå h me ä phong traoâ Àoanâ va â cöng tacá thanh niïn noiá chung, cunä g nhû Chiïnë dõch thanh niïn tònh nguyïnå noiá riïng. Chu ã tõch Ủy ban T.Û Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam àaná h gia á cao sû å chu ã àönå g, xung kñch, saná g taoå cuaã cacá àönì g chñ trong viïcå cêpå nhêtå , thay àöií , bö í sung cacá nöiå dung, hoatå àönå g múiá cho Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â nùm 2025 phuâ húpå vúiá böië canã h, tònh hònh, nhùmç thûcå hiïnå cacá chu ã trûúng, chñnh sacá h múiá cuaã Àanã g va â Nha â nûúcá . Àï í triïní khai tötë Chiïnë dõch vaâ cacá hoatå àönå g Thaná g hanâ h àönå g vò tre ã em nùm 2025, Chuã tõch Ủy ban T.Û Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam àï ì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ , àoanâ viïn, höiå viïn, thanh niïn caã nûúcá cênì quaná triïtå sêu sùcæ thûcå hiïnå hiïuå qua ã y á kiïnë chó àaoå rêtë quan tronå g cuaã àönì g chñ Töní g Bñ thû Tö Lêm àöië vúiá tö í chûcá Àoanâ , Höiå va â thanh niïn Viïtå Nam. Nhêtë la â nhûnä g lônh vûcå àoanâ viïn, thanh niïn coá thïë manå h, àötå pha á phatá triïní khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå va â chuyïní àöií sö ë quöcë gia, cacá hoatå àönå g phatá triïní kinh tï-ë xa ä höiå ; tö í chûcá Àoanâ se ä thûcå hiïnå thêtå tötë phong traoâ “Bònh dên hocå vu å sö”ë , dênî dùtæ nhûnä g ngûúiâ tre ã va â cacá tênì g lúpá nhên dên nhanh choná g thñch ûná g vúiá xa ä höiå sö,ë ûná g dunå g cöng nghïå sö ë phucå vu å moiå lônh vûcå cuaã àúiâ sönë g xa ä höiå . Theo àönì g chñ Àöî Vùn Chiïnë , trong böië canã h múiá , cacá tö í chûcá chñnh trõ-xaä höiå , trong àoá co á Àoanâ Thanh niïn Cönå g sanã Hö ì Chñ Minh se ä vï ì chung maiá nha â àaiå àoanâ kïtë MTTQ Viïtå Nam, Böå Chñnh trõ vûaâ ban hanâ h 4 “Nghõ quyïtë tru å cötå ” rêtë quan tronå g, taoå yïuë tö ë nùng àönå g, àötå pha á àûa àêtë nûúcá bûúcá vaoâ kyã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå . Ngay taåi lïî ra quên, möåt söë cöng trònh tiïu biïíu àaä àûúåc thûåc hiïån nhû khúãi cöng 3 nhaâ haånh phuác cho gia àònh hoåc sinh coá hoaân caãnh khoá khùn, gia àònh cûåu Thanh niïn xung phong; khaánh thaânh 1 cöng trònh sên boáng chuyïìn; khúãi cöng 1 cöng trònh sún, sûãa nhaâ Röng vaâ nhaâ vùn hoáa cöång àöìng; trao tùång 5 cöng trònh vïå sinh hoåc àûúâng cho caác trûúâng Tiïíu hoåc, Trung hoåc cú súã; trao tùång 26 böå maáy tñnh, 100 böå saách giaáo khoa, 4 tuã saách vaâ hún 1.000 phêìn quaâ cho hoåc sinh caác trûúâng Tiïíu hoåc, THCS, THPT… n Ra quên Chiïën dõch Thanh niïn tònh nguyïån Heâ nùm 2025 “Chiïnë dõch tònh nguyïnå he â la â dõp àï í möiî banå treã renâ luyïnå banã thên, trûúnã g thanâ h trong nhûnä g hanâ h àönå g thiïtë thûcå va â y á nghôa”, anh Buiâ Quang Huy - Bñ thû thû á nhêtë T.Û Àoanâ chia seã taiå lï î ra quên Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå Heâ nùm 2025 úã thõ trênë Phu á Hoaâ (huyïnå Chû Pùh, Gia Lai). [ TIÏNÌ LÏ - NGUYÏN LÏ ] Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå he â nùm 2025 àûúcå triïní khai àönì g bö,å tronå g têm, tronå g àiïmí va â nhiïuì nöiå dung saná g taoå . Trung ûúng Àoanâ àa ä àï ì ra 12 chó tiïu tronå g têm trong Chiïnë dõch, gömì : Tö í chûcá cho 10.000.000 lûútå àoanâ viïn, thanh niïn tham gia cacá hoatå àönå g tònh nguyïnå do tö í chûcá Àoanâ - Höiå triïní khai. Höî trú å xoaá ñt nhêtë 2.000 nhaâ tamå , nha â dötå natá cho ngûúiâ co á cöng, ngûúiâ dên theo cacá chûúng trònh mucå tiïu quöcë gia vaâ ngûúiâ dên co á hoanâ canã h kho á khùn. Tröìng múái ñt nhêët 8.000.000 cêy xanh. Sûãa chûäa ñt nhêët 3.000km, laâm múái ñt nhêët 600km àûúâng giao thöng nöng thön. Höî trúå triïín khai, hiïån thûåc hoáa 25.000 yá tûúãng, saáng kiïën cuãa àoaân viïn, thanh niïn. Àaãm baão möîi xaä, phûúâng, thõ trêën coá ñt nhêët 1 àöåi hònh “Bònh dên hoåc vuå söë”; höî trúå nêng cao nùng lûåc söë, khöng duâng tiïìn mùåt, caãi caách haânh chñnh cho ñt nhêët 6.000.000 lûúåt thanh thiïëu nhi vaâ ngûúâi dên. Têpå huênë kiïnë thûcá khúiã nghiïpå cho ñt nhêtë 300.000 lûútå thanh niïn; hö î trú å 2.000 dûå aná khúiã nghiïpå saná g taoå cuaã thanh niïn. Tû vênë hûúná g nghiïpå va â viïcå lamâ cho ñt nhêtë 1.000.000 lûútå àoanâ viïn, thanh niïn; giúiá thiïuå viïcå lamâ cho ñt nhêtë 200.000 thanh niïn. Töí chûcá cho 1.000.000 lûútå thanh thiïuë nhi tham gia cacá hoatå àönå g hö î trú å nêng cao nùng lûcå ngoaiå ngû ä va â höiå nhêpå quöcë tï.ë Tö í chûcá 5.000 lúpá dayå búi miïnî phñ danâ h cho thiïuë nhi. Thûcå hiïnå ñt nhêtë 3.000 cöng trònh va â phênì viïcå thanh niïn chaoâ mûnâ g Àaiå höiå Àanã g bö å cacá cêpë , trong àoá ûu tiïn cacá cöng trònh thiïtë thûcå , co á y á nghôa gùnæ liïnì vúiá nhiïmå vu å phatá triïní kinh tï-ë xa ä höiå cuaã àõa phûúng. Giúiá thiïuå ñt nhêtë 50.000 àoanâ viïn ûu tu á la â chiïnë sô tònh nguyïnå cho Àanã g xem xetá kïtë napå . TIÏNÌ LÏ - NGUYÏN LÏ Ngay sau Lïî ra quên, anh Buiâ Quang Huy Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ trao tùnå g banã g tûúnå g trûng “Phonâ g tin hocå cho em” taiå Trûúnâ g Tiïuí hocå Lï Lai, TP Pleiku Chõ Nguyïnî Phamå Duy Trang (phaiã ) trao banã g tûúnå g trûng 4 tyã àönì g cho Tónh Àoanâ Gia Lai triïní khai Chiïnë dõch Thanh niïn tònh nguyïnå He â nùm 2025 12 chó tiïu troång têm trong Chiïën dõch

Thúâi sûå 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 1/6/2025 Theo öng, viïåc hònh thaânh TTTC àêìu tiïn úã TPHCM vaâ TTTC khu vûåc úã Àaâ Nùéng vaâo luác naây àaä höåi tuå àuã àiïìu kiïån thúâi àiïím chñn muöìi àïí thûåc hiïån? Xeát vïì maång lûúái ngên haâng vaâ caác töí chûác taâi chñnh, TPHCM chiïëm tyã troång lúán trong GDP caã nûúác, khoaãng 23% vaâ laâ trung têm cuãa nhiïìu ngaânh kinh tïë troång àiïím nhû taâi chñnh, cöng nghïå vaâ dõch vuå. Coân Àaâ Nùéng cuäng vêîn laâ àõa phûúng dêîn àêìu caác tónh, thaânh phöë khu vûåc Duyïn haãi nam Trung böå vïì quy mö GRDP (nùm 2024). Àiïìu naây taåo ra möåt hïå sinh thaái doanh nghiïåp nùng àöång, núi caác cöng ty trong vaâ ngoaâi nûúác coá thïí húåp taác, phaát triïín vaâ àöíi múái saáng taåo. Do àoá, TPHCM vaâ Àaâ Nùéng cuäng àaä laâ núi têåp trung nhiïìu ngên haâng, cöng ty chûáng khoaán, töí chûác taâi chñnh, taåo nïìn taãng vûäng chùæc cho sûå phaát triïín cuãa möåt TTTCQT. Xeát vïì mêåt àöå têåp trung hoaåt àöång taâi chñnh, TPHCM àang àoáng goáp 58% vïì thõ trûúâng tiïìn tïå nhûäng àoáng goáp túái 95% thõ trûúâng vöën (kïí caã chûáng khoaán vöën, chûáng khoaán núå). Tyã lïå ngûúâi dên coá taâi khoaãn ngên haâng, khaã nùng tiïëp cêån taâi chñnh toaân diïån cuäng tûúng àöëi cao, têåp trung nhiïìu doanh nghiïåp niïm yïët lúán, TPHCM vaâ Àaâ Nùéng chuã àöång trïn thõ trûúâng vöën nhiïìu hún cuå thïí chuã àöång huy àöång nguöìn vöën tûâ viïåc phaát haânh traái phiïëu hay chuã trûúng nêng haång thõ trûúâng lïn thõ trûúâng múái nöíi trong giai àoaån 2025-2030; hêìu hïët caác àõnh chïë taâi chñnh quöëc tïë vaâ nöåi àõa àïìu goáp mùåt taåi àõa baân TPHCM, cuäng nhû caác àö thõ vïå tinh xung quanh. Àiïìu naây nghôa laâ TPHCM vaâ Àaâ Nùéng àang coá sùén caã àiïìu kiïån úã phêìn cûáng vaâ phêìn mïìm àïí triïín khai àïí xêy dûång thaânh TTTCQT. TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng coá mûác àöå sùén saâng tûúng àöëi töët vaâ möåt söë lúåi thïë caånh tranh vïì chi phñ hoaåt àöång so vúái nhiïìu trung têm taâi chñnh quöëc tïë khaác. Xeát vïì sûå àa daång hoáa dõch vuå taâi chñnh, töëc àöå chuyïín àöíi söë trong lônh vûåc cöng nghïå taâi chñnh thuöåc vaâo loaåi cao nhêët trong khu vûåc vaâ thïë giúái, keâm vúái àoá laâ chi phñ giao dõch trong hïå thöëng taâi chñnh thêëp hún rêët nhiïìu so vúái TTTC cuãa thïë giúái. Vñ duå úã Singapore, nïëu nhû doanh nghiïåp muöën múã taâi khoaãn thò phaãi kñ quyä tûâ 5.000 USD àïën 300.000 USD tuây thuöåc vaâo ngên haâng. Hay nïëu nhû muöën chuyïín tiïìn thò phñ cuäng rêët cao vaâ tñnh trïn phêìn trùm söë tiïìn giao dõch. Trong khi àoá, caác chi phñ naây úã Viïåt Nam tiïåm cêån bùçng 0. Hûúná g ài nayâ la â têtë yïuë va â la â tiïnì àï ì quan tronå g àï í giupá hai thanâ h phö ë va â ca ã nûúcá ài àïnë höiå nhêpå quöcë tï ë sêu rönå g phatá triïní hún. GIUÁP CAÃI THIÏÅN MÖI TRÛÚÂNG KINH DOANH Theo öng, cênì nhûnä g àiïuì kiïnå gò vï ì cú chï,ë phapá lñ, yïuë tö ë àùcå thuâ cunä g nhû cênì lamâ gò àï í TPHCM vaâ Àa â Nùné g trú ã thanâ h cacá trung têm thu hutá vönë lúná tû â TTTC? Vïì mùåt lñ thuyïët cuäng nhû thûåc tïë nghiïn cûáu caác TTTCQT úã caác nûúác, coá 5 yïëu töë quyïët àõnh sûå hònh thaânh cuãa möåt TTTC, göìm: Möi trûúâng kinh doanh, tñnh kïët nöëi cao vaâ thuêån tiïån, con ngûúâi, cú súã haå têìng taâi chñnh vaâ phaáp luêåt. Trïn cú súã kinh nghiïåm hoaåt àöång cuãa caác mö hònh TTTC Myä, Singapore, Höìng Köng, Thûúång Haãi…, coá thïí noái TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng tuy àaä bûúác àêìu coá nïìn taãng cú baãn àïí hònh thaânh TTTCQT nhûäng vêîn cêìn coá caãi thiïån àaáng kïí trïn caã 5 àiïìu kiïån trïn vaâ àïí caãi thiïån àûúåc 5 àiïìu kiïån trïn, àoá khöng chó laâ cöng viïåc cuãa riïng hai thaânh phöë maâ coân laâ cuãa caã quöëc gia. Möåt trong nhûäng raâo caãn lúán nhêët khi xêy dûång TTTC laâ doâng tiïìn luên chuyïín tûå do. Cuå thïí, cêìn coá cú chïë riïng cho TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng thûåc hiïån maånh meä viïåc tûå do hoáa khaã nùng chuyïín àöíi cuãa àöìng tiïìn hay thaáo boã hêìu hïët kiïím soaát vïì doâng vöën chaãy vaâo cuäng nhû chaãy ra, vaâ chiïën lûúåc phaát triïín taâi chñnh cuãa Ngên haâng Nhaâ nûúác vaâ Böå Taâi chñnh cuäng cêìn àûa ra löå trònh tûå do hoáa taâi chñnh trïn phaåm vi caã nûúác. Ngoaâi ra, caác töí chûác taâi chñnh quöëc tïë chûa coá mùåt nhiïìu taåi Viïåt Nam, do chó coá giêëy pheáp àïí kinh doanh ngên haâng truyïìn thöëng, khoá xin thïm giêëy pheáp hoaåt àöång lônh vûåc khaác, vò thïë trong thúâi gian qua, àa söë caác ngên haâng quöëc tïë chó phuåc vuå doanh nghiïåp FDI vaâ nïëu khöng coá hy voång phaát triïín thaânh têåp àoaân taâi chñnh thò àïìu ruát vöën, baán laåi, hoùåc thu heåp thõ trûúâng taåi Viïåt Nam. Àêy àang laâ raâo caãn lúán, nïn cêìn coá khung phaáp lñ cho töí chûác taâi chñnh hoaåt àöång theo mö hònh têåp àoaân taâi chñnh. Àoá laâ nhûäng khña caånh cêìn caãi thiïån haâng àêìu liïn quan àïën möi trûúâng kinh doanh. Kinh nghiïåm cuãa caác TTTC göìm nhiïìu ngên haâng, cöng ty baão hiïím, cty chûáng khoaán, doanh nghiïåp bêët àöång saãn, caác quyä àêìu tû, saân giao dõch vaâng, súã giao dõch haâng hoáa... àang múã ra nhiïìu cú höåi sinh lúâi vaâ thu huát khaá nhiïìu doâng tiïìn tûâ nhiïìu quöëc gia khaác. Àöìng thúâi, nhûäng TTTC naây cuäng laâ àiïím àïën àïí caác doanh nhên gùåp gúä, trao àöíi cöng viïåc laâm ùn. Vò vêåy, àïí trúã thaânh TTTCQT TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng cuäng cêìn phaãi coá àuã caác kïnh àêìu tû nhû vêåy vaâ phaãi xêy dûång taåi võ trñ thuêån lúåi. Mùåt khaác, caác TTTC khuyïën khñch sûå húåp taác giûäa nhûäng ngûúâi tham gia thõ trûúâng, cú quan quaãn lñ vaâ caác bïn liïn quan khaác. Àiïìu naây bao göìm chia seã thöng tin, nöî lûåc phöëi húåp àïí giaãi quyïët caác ruãi ro vaâ thaách thûác múái nöíi. Húåp taác nêng cao hiïåu quaã thõ trûúâng, thuác àêíy àöíi múái vaâ tùng cûúâng khaã nùng phuåc höìi töíng thïí cuãa hïå thöëng taâi chñnh. TTTC chuá troång caác biïån phaáp quaãn lñ ruãi ro hiïåu quaã. Àiïìu naây liïn quan àïën viïåc giaám saát vaâ quaãn lñ caác loaåi ruãi ro khaác nhau, bao göìm ruãi ro tñn duång, ruãi ro thõ trûúâng, ruãi ro thanh khoaãn vaâ ruãi ro hoaåt àöång. Khung quaãn lñ ruãi ro maånh meä giuáp giaãm thiïíu ruãi ro hïå thöëng vaâ àaãm baão sûå öín àõnh cuãa thõ trûúâng taâi chñnh. Àêëy laâ nhûäng àiïím cêìn hoaân thiïån úã TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng àïí trúã thaânh TTTCQT. Viïcå hònh thanâ h trung têm cunä g giupá caiã thiïnå nguönì nhên lûcå taiâ chñnh chêtë lûúnå g cao. Nhiïuì TTTCQT àang àöië mùtå vúiá tònh tranå g nhên lûcå thiïuë chuyïn mön, àùcå biïtå la â vï ì chuyïní àöií sö.ë Àiïuì nayâ àùtå ra yïu cêuì vï ì àaoâ taoå chuyïn gia luêtå , kïë toaná , dõch vuå kinh doanh... Vò vêyå , TPHCM vaâ TP Àa â Nùné g cunä g phaiã vûútå qua thacá h thûcá phatá triïní nhên lûcå trònh àöå cao, chuyïn mön hoaá va â àaoâ taoå lûcå lûúnå g lao àönå g. Cênì phatá triïní nhên lûcå thöng qua cacá chûúng trònh àaoâ taoå vï ì an ninh manå g, AI va â cöng nghïå àamá mêy àatå chuêní quöcë tï,ë thu hutá chuyïn gia CNTT vaâ fintech quöcë tï,ë giû ä chên cacá nhên taiâ hiïnå co á khi xêy dûnå g TTTCQT. Vïì cú súã haå têìng taâi chñnh, TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng tuy bûúác àêìu àaä coá nïìn taãng cöng nghïå cú baãn nhûng vêîn cêìn caãi thiïån àaáng kïí vïì haå têìng, tñch húåp söë vaâ an ninh maång. Caác khoaãn àêìu tû têåp trung vaâ caác saáng kiïën chiïën lûúåc trong nhûäng lônh vûåc naây coá thïí giuáp TPHCM vaâ TP Àaâ Nùéng tiïën thïm möåt bûúác àïën muåc tiïu trúã thaânh TTTCQT. Tuy vêåy, cêìn hoaân thiïån thïm möåt haå têìng söë hiïån àaåi, kïët nöëi töëc àöå cao nhùçm hiïån thûåc hoáa muåc tiïu ài tùæt àoán àêìu vïì: cöng nghïå kyä thuêåt ngên haâng söë vaâ fintech àïí taåo neát cho riïng mònh; cöng nghïå phuã soáng 5G trïn quy mö thaânh phöë vaâ múã röång ra caã quöëc gia; coá trung têm dûä liïåu Tier 3+, vúái söë lûúång cêìn thiïët; hïå sinh thaái thanh toaán söë tñch húåp úã mûác àöå cao vaâ chuêín hoáa; khuön khöí quaãn lñ vaâ giaãi phaáp an ninh maång tiïn tiïën, hûäu hiïåu dûåa trïn AI trûúác caác möëi àe doåa, giaãm thiïíu khaã nùng töín thûúng cho hïå thöëng taâi chñnh; tiïu chuêín baão mêåt vaâ tuên thuã theo chuêín mûåc quöëc tïë nghiïm ngùåt vïì baão vïå dûä liïåu vaâ an ninh taâi chñnh. Toám laåi, coá nhiïìu nhûäng yïëu töë cêìn phaãi hoaân thiïån nhû vêåy, vaâ, do àoá, cêìn phaãi hiïíu rùçng viïåc trúã thaânh möåt TTTCQT (maâ trûúác mùæt úã cêëp àöå thêëp hún, laâ TTTC khu vûåc) seä khöng hïì àún giaãn hay chùæc chùæn seä thaânh cöng nïëu chó coá quyïët têm chñnh trõ hay möåt chiïën lûúåc phaát triïín vêîn àêìy mú höì, chûa roä hònh haâi nhû trong trûúâng húåp cuãa TPHCM hiïån nay. THU HUÁT NHÊN TAÂI Viïåc thu huát ngûúâi taâi cho caác trung têm taâi chñnh coá dïî khi nguöìn nhên lûåc chêët lûúång cao luön laâ möåt àiïím ngheän cuãa Viïåt Nam nhiïìu nùm qua, thûa öng? Khi phaát triïín TTTCQT, ngoaâi viïåc quan têm àïën caác cú súã haå têìng cûáng nhû cú súã vêåt chêët cöng nghïå thò haå têìng mïìm nhû nguöìn nhên lûåc coá trònh àöå quan troång khöng keám. Cêìn hiïíu rùçng, chuáng ta khöng thïí so saánh vúái caác TTTCQT lúán nhû Singapore, London hay New York…; con ngûúâi chñnh laâ lúåi thïë caånh tranh cuãa Viïåt Nam. Tuy nhiïn, cú chïë khuyïnë khñch nguönì nhên lûcå nayâ ú ã TPHCM vaâ TP Àa â Nùné g noiá riïng vaâ ca ã nûúcá noiá chung conâ chûa nhiïuì . Theo quan àiïmí cuaã töi, cênì quan têm vun àùpæ va â xêy dûnå g àï í co á àöiå ngu ä nhên lûcå chêtë lûúnå g cao ú ã cacá lônh vûcå taiâ chñnh, cöng nghïå thöng tin, trñ tuïå nhên taoå , quanã trõ taiâ chñnh söë va â trïn cacá loaiå hònh khacá nhau. Thaânh phöë cêìn coá ngên saách cho hoaåt àöång àaâo taåo nhên lûåc chêët lûúång cao tûâ hoåc sinh, sinh viïn vaâ àaâo taåo laåi nhûäng nhên sûå laâm viïåc taåi doanh nghiïåp, TTTCQT àûúåc chuã àöång gûãi ngûúâi ài hoåc hoùåc tuyïín duång nhên lûåc hiïån coá tûâ caác nguöìn àaâo taåo naây. Cuâng vúái àoá, cêìn coá cú chïë thu huát nhên taâi laâ ngûúâi Viïåt Nam coá kinh nghiïåm laâm viïåc taåi caác TTTC trïn thïë giúái bùçng caác chñnh saách vïì thu nhêåp, coá cú chïë àïí TTTCQT chuã àöång chïë àöå traã lûúng vaâ thûåc hiïån cú chïë lûúng àùåc biïåt. Hai thaânh phöë seä liïn kïët, húåp taác vúái caác trung têm àaâo taåo quöëc tïë trïn thïë giúái àïí cûã caác caán böå cuãa mònh àïën hoåc têåp kinh nghiïåm, thûåc têåp taåi caác TTTCQT lúán trïn thïë giúái hoùåc caác lúáp hoåc mang tñnh ngùæn haån hoùåc böìi dûúäng thûåc tïë taåi caác TTTCQT trïn thïë giúái Thûåc traång viïåc du hoåc sinh ài du hoåc nûúác ngoaâi vaâ khöng trúã vïì phuåc vuå àêët nûúác hiïån nay laâ rêët phöí biïën, chuã yïëu do mûác lûúng thêëp so vúái chi phñ khi ài du hoåc, hoå chûa àûúåc àaäi ngöå vaâ taåo àiïìu kiïån khuyïën khñch phaát triïín. Vò thïë, cêìn xêy dûång cú chïë àïí thu huát caác chuyïn gia vaâ ngûúâi taâi gioãi àïí xêy dûång vaâ vêån haânh TTTCQT. Cêìn thiïët phaãi àïì xuêët Trung ûúng caác chñnh saách vûúåt tröåi liïn quan àïën thu huát nhên lûåc chêët lûúång cao trïn thïë giúái àïën sinh söëng vaâ laâm viïåc taåi TTTC khu vûåc TP Àaâ Nùéng. Caãm ún öng. n Baâi cuöëi: Hònh thaânh hïå sinh thaái doanh nghiïpå múái GS.TS Ngö Thùnæ g Lúiå (anã h), gianã g viïn cao cêpë Àaiå hocå Kinh tï ë Quöcë dên, nhênå àõnh viïcå xêy dûnå g 2 trung têm taiâ chñnh quöcë tï ë (TTTCQT) TPHCM vaâ TP Àa â Nùné g seä giupá hònh thanâ h mötå hï å sinh thaiá doanh nghiïpå múiá . [ NGHIÏM HUÏ ] (thûcå hiïnå ) AÃ nh: VGP LÊPÅ TRUNG TÊM TAIÂ CHÑNH QUÖCË TÏ Ë ÀÏ Í VIÏTÅ NAM BÛTÁ PHAÁ TPHCM (trong anã h) se ä súmá xêy dûnå g trung têm taiâ chñnh quöcë tïë

