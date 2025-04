Tiền Phong số 111

Thí sinh khiến các hoa hậu trầm trồ Top 41 thí sinh thướt tha trong tà áo dài truyền thống đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: DUY PHẠM TRANG 2+3+4+5 RỰC SÁNG NHAN SẮC VIỆT CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC HOA HẬU VIỆT NAM 2024: TRANG 15 TRANG 8+9 TRANG 6 Bộ Nội vụ đề xuất làm việc đến 70 tuổi lĩnh vực nào? Không thể mãi đi sau! Bảo tàng hấp dẫn người trẻ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH BÁN DẪN: THỨ HAI 21/4/2025 Số 111 0977.456.112 CHUYỆN HÔM NAY “Vốn liếng” eo hẹp XEM TIẾP TRANG 6 n NGHIÊM HUÊ Thị trường công nghệ bán dẫn dự kiến đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2030. Việt Nam còn nhiều dư địa để gia nhập thị trường nghìn tỉ đô này.

2 n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 THỜI SỰ Tối 20/4, Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 do báo Tiền Phong kết hợp với CTCP Hoàng Thành Media tổ chức. Đây là đêm thi đặc biệt dành cho 41 thí sinh vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam tỏa sáng. Ban Tổ chức, Ban Giám khảo chọn ra những thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Dự chương trình có đông đảo đại biểu ban, bộ, ngành; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế và các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cùng các hoa hậu, á hậu và nghệ sĩ. KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ DANH GIÁ Sau hành trình dài 4 tháng, khởi đầu từ Thủ đô Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đã đi qua ba miền của đất nước, đến với TPHCM, ra TP Đà Nẵng, TP Huế, về với mảnh đất anh hùng Quảng Trị và trở lại Thủ đô trong đêm Chung khảo toàn quốc. Đó là hành trình đầy nỗ lực và cống hiến của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 đầy tài năng, xinh đẹp và giàu khát vọng. Các thí sinh đã vượt qua mọi giới hạn bản thân để viết nên những câu chuyện đẹp, trải qua đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam năm 2024 đong đầy cảm xúc. Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo, đại biểu hiện diện trong đêm Chung khảo. Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, Thăng Long - Hà Nội, mảnh đất linh thiêng và hào hoa là nơi chứng kiến sự ra đời và phát triển của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. “Được bén rễ từ trầm tích văn hóa ngàn năm, có lẽ vì thế mà trong gần 4 thập niên qua, dù diễn ra ở đâu, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn là một trong những sân khấu đẹp đẽ nhất để tôn vinh phẩm chất cao quý của người con gái Việt Nam, đó là: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói. Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, nhiều hoa hậu, á hậu của Hoa hậu Việt Nam đã vươn xa, khẳng định tên tuổi trên sân khấu sắc đẹp thế giới. Hoa hậu Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế danh giá, không chỉ là hành trình tìm kiếm nhan sắc, mà còn là hành trình chạm tới vẻ đẹp đích thực - vẻ đẹp của tâm hồn, của trí tuệ và của một trái tim biết sẻ chia, biết rung cảm trước những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 bắt đầu vào 20h, nhưng từ sớm, đông đảo đại biểu, khán giả, người thân của thí sinh đã phủ kín các dãy ghế của Cung Thể thao Quần Ngựa. Các thí sinh đều có người thân, bạn bè, thầy cô đến cổ vũ đông đảo. Đêm Chung khảo diễn ra với 3 phần thi: Áo dài, bikini và trình diễn trang phục dạ hội. Ngay phần thi mở đầu, khán giả đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đẹp, vừa say đắm trong vẻ đẹp dịu dàng của các thí sinh, vừa rộn ràng, tự hào. Top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 trong trang phục áo dài đến từ nhà thiết kế Song Toàn, với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam, lấy cảm hứng từ thiên nhiên ba miền tươi đẹp. Kiểu dáng truyền thống nhằm tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của người con gái Việt. Top 41 thí sinh, những cô gái tuổi đời 18, đôi mươi căng tràn sức sống thướt tha trong tà áo dài truyền thống lần lượt bước ra sân khấu thực hiện màn đồng diễn với chiếc nón lá đậm chất Việt Nam, trên nền ca khúc Việt Nam hào quang rực sáng. Đây là ca khúc mới được nhạc sĩ, ca sĩ Satila Hồng Vịnh sáng tác dành riêng cho Hoa hậu Việt Nam. Điểm nhấn của phần thi này là màn trình diễn áo dài, hô vang tên và quê hương của mình trong niềm tự hào. Mỗi lần thí sinh hô vang tên và quê quán, dưới sân khấu, khán giả vỗ tay hò reo tán thưởng. Đoạn kết của phần trình diễn áo dài, 41 thí sinh cùng nữ nghệ sĩ Satila Hồng Vịnh mang đến cảm xúc bùng nổ với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tỏa trên màn hình led sân khấu cùng câu ca vang lên: “Xin chào Việt Nam”. Phần thi thứ 2 của đêm Chung khảo, 41 thí sinh trình diễn trang phục áo tắm trên nền ca khúc Son - sáng tác của Đức Nghĩa, Đỗ Hiếu và D.A sản xuất âm nhạc. Các thí sinh tự tin sải bước trên sân khấu phô diễn vẻ đẹp hình thể khỏe khoắn, năng động. Sắc vóc tràn đầy sức sống là thành quả của quá trình rèn luyện, trau dồi và tiến bộ từng ngày của Top 41. Những thí sinh được chọn sẽ bước vào phần thi dạ hội. HÒA QUYỆN VẺ ĐẸP TÂM HỒN Phần trình diễn trang phục dạ hội được đầu tư công phu. Chị đẹp Bùi Lan Hương cất giọng hát Nữ hoàng (nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh) mở ra phần trình diễn trang phục dạ hội. Dàn nhạc giao hưởng ASP ORCHESTRA được bố trí trên sân khấu tạo nên màn trình diễn âm nhạc độc đáo. Những giai điệu bay bổng nâng bước thí sinh trình diễn trang phục dạ hội và truyền tải thông điệp. Tại phần thi này, cùng với vẻ đẹp, thí sinh có cơ hội thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp của nhan sắc, văn hóa, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Trong mỗi phần thi, thí sinh truyền đi những thông điệp ý nghĩa. Thí sinh Nguyễn Mai Phương, SBD 131, nói: “Tôi tin rằng, chúng ta sinh ra không để Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội) để lại nhiều dư vị, dư âm đẹp về một đêm thăng hoa của 41 thí sinh với vẻ đẹp hội tụ của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Những cô gái mười tám, đôi mươi căng tràn sức sống thướt tha trong tà áo dài truyền thống với chủ đề “Rạng rỡ Việt Nam” ẢNH: DUY PHẠM Sắc vóc ngọc ngà của dàn thí sinh Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: HỒNG VĨNH Rực sáng nhan sắc Việt CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC Vượt lên khuôn khổ của một cuộc thi sắc đẹp, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 thực sự trở thành sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, một đêm trình diễn nghệ thuật mãn nhãn với hình ảnh, âm thanh, ánh sáng được đầu tư công phu, hoành tráng. Bốn giá trị trụ cột của cuộc thi năm nay là Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến được các đạo diễn hiện thực hóa bằng một sân khấu ấn tượng. Các thí sinh là nhân vật trung tâm của đêm Chung khảo.

3 n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 THỜI SỰ HOA HẬU VIỆT NAM 2024 Hai hoa hậu có màn trình diễn cùng các thí sinh trên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Họ không giấu được niềm xúc động, bởi cả hai đều bước ra từ cái nôi Hoa hậu Việt Nam. “Nhờ cuộc thi mà chúng tôi mới có thành tựu như hôm nay”, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nói. Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy hoài niệm về sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022 khi cô trình diễn trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2022 bất ngờ với nhan sắc và kỹ năng vượt trội của các thí sinh. “Tôi nhận thấy chất lượng thí sinh khá đồng đều. Họ quá đẹp và quá sáng sân khấu”, Thanh Thủy nói. Hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng bất ngờ với kỹ năng của các thí sinh. Cô nói: “Kỹ năng ấy có được một phần do thí sinh có cơ hội được rèn luyện nhiều hơn. Hoa hậu Việt Nam 2024 có truyền hình thực tế, đây là thử thách nhưng cũng là cơ hội để các bạn khám phá bản thân, từ đó tự tin hơn giúp các bạn tỏa sáng”. Với những thí sinh dừng chân ở đêm Chung khảo, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy nhắn nhủ: “Nếu các bạn không vượt qua Chung khảo hãy dành những phút giây nhìn lại hành trình vừa qua, sẽ nhận ra điều bổ ích. Ít nhất các bạn đã trưởng thành hơn so với trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024”. Hoa hậu Đỗ Thị Hà hiểu nỗi buồn của các thí sinh phải dừng lại. Cô nhắn gửi: “Hãy vượt qua nỗi buồn vì tương lai vẫn là hành trình dài đang chờ đón. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, chào đón các bạn. Sau cuộc thi nhiều cơ hội sẽ đến, hãy tự tin”. ĐÀO NGUYÊN PHÁ BỎ ĐỊNH KIẾN Trải nghiệm ghế nóng giúp các thành viên có cái nhìn đầy đủ, toàn diện về người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, đánh đổ định kiến bủa vây những cô gái trẻ tham gia sân chơi sắc đẹp quy mô và danh giá. PGS.TS Nguyễn Việt Khôi chia sẻ: “Không ít người đánh giá cao nhan sắc của thí sinh Hoa hậu Việt Nam song lại chưa đánh giá hết trí tuệ, nhận thức, hiểu biết xã hội,… của họ. Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 không chỉ sở hữu nhan sắc vượt trội, mà còn có học vấn, có nhận thức tốt, hiểu biết xã hội rộng…”, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi nói. Các thành viên Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 đều coi bốn giá trị cốt lõi kiến tạo Hoa hậu Việt Nam 2024 là “kim chỉ nam” khi chấm thi. Đó là Nhan sắc - Văn hóa -Trí tuệ - Cống hiến hòa quyện vào nhau, tạo nên vẻ đẹp toàn diện của phụ nữ Việt Nam trong bối cảnh hiện đại. Top 41 bông hoa hương sắc rực rỡ, lựa chọn ai vào chung kết, là thách thức không nhỏ. ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG, KHÁCH QUAN Nhà báo, nhà thơ Trần Hữu Việt, Trưởng Ban Giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 chia sẻ: “Vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 được chấm theo nguyên tắc đồng thuận: Đạt - Không đạt, nên không có chuyện đánh giá của các vị giám khảo với một thí sinh khác xa nhau, người này cho điểm cực cao, người kia cho điểm cực thấp. Trong trường hợp số ngang nhau, phiếu lựa chọn của Trưởng Ban quyết định”. Giám khảo hoạt động trong nhiều lĩnh vực, liệu họ có thiên vị những thí sinh cùng chung ước mơ, sở thích, ngành nghề? PGS.TS Nguyễn Việt Khôi khẳng định, ông không thiên vị ai. “Quyết định một thí sinh đi hay ở phải đạt được sự đồng thuận của tất cả thành viên. Thí sinh được chấm khách quan như nhau, bởi đã có bộ tiêu chí đánh giá rất rõ ràng, cụ thể, không một ai, không một thế lực nào có thể can thiệp được vào kết quả”. Giám khảo lựa chọn không chỉ bằng kết quả của những màn trình diễn trong đêm Chung khảo. Họ đã dõi theo thí sinh trên suốt hành trình từ Sơ khảo đến Chung khảo, qua lớp học kỹ năng, những buổi tập luyện, những buổi tiếp xúc hay thi mặt mộc, thậm chí ứng xử, giao tiếp hằng ngày của thí sinh cũng lọt vào “ống kính”. Trong đêm tổng duyệt 19/4, các giám khảo theo dõi sát sao các thí sinh trình diễn trên sân khấu. Họ chăm chú chụp ảnh, ghi hình. PGS. TS Nguyễn Việt Khôi giải thích: “Chúng tôi quay nhiều, chụp nhiều để nghiên cứu, đưa ra lựa chọn cuối cùng chuẩn xác. Có những trường hợp khó khăn khi đưa ra quyết định, thậm chí khiến tôi mất ngủ”. Ông bày tỏ: “Tôi ấn tượng với những thí sinh có sự thay đổi tích cực từ vòng Sơ khảo đến vòng Chung khảo. Đó là thành quả của một quá trình rèn luyện. ĐÀO NGUYÊN Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 ẢNH: DƯƠNG TRIỀU Giám khảo nhất trí cao, lựa chọn các thí sinh xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết ẢNH: NHƯ Ý Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy và Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chung nhận định, Top 41 thí sinh trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 sở hữu nhan sắc xinh đẹp và kỹ năng vượt trội. Lần đầu tiên ngồi ghế nóng Hoa hậu Việt Nam, PGS. TS Nguyễn Việt Khôi, Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐH Quốc gia Hà Nội, không khỏi bất ngờ trước dàn thí sinh chất lượng. Ông hào hứng chia sẻ cảm xúc bằng 3 chữ ngắn gọn: “Rất ấn tượng”. Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà đánh giá cao đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. “Quan sát các thí sinh trình diễn trên nền nhạc, ánh sáng tôi cảm thấy tự hào, hạnh phúc. Chương trình nhẹ nhàng mà chạm đến trái tim, vừa có tính giải trí nhưng vẫn giàu nhân văn”, cô nói. Đỗ Thị Hà nhận định: “Hoa hậu Việt Nam 2024 kế thừa và phát huy được ưu điểm của những mùa trước nhưng có thêm nhiều yếu tố mới mẻ, giữ chân khán giả đến giây phút cuối”. Nhà báo Lê Xuân Sơn, nguyên Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2024 nhìn nhận: “Cuộc thi năm nay có một số đặc điểm khiến số thí sinh đáp ứng 4 tiêu chí trụ cột ngày càng trở nên đông đảo và chiếm đại đa số. Đó là việc dời cuộc thi lại từ cuối năm 2024 sang nửa đầu năm 2025, tức lứa các cô gái tốt nghiệp phổ thông hè năm 2024 đã có thời gian hơn nửa năm đào luyện trong môi trường đại học. Số thí sinh đang là sinh viên các năm từ thứ 2 đến đã tốt nghiệp đại học rất đông khiến phông tri thức và bản lĩnh của họ càng nổi trội”. Thí sinh khiến các hoa hậu trầm trồ Giám khảo đồng thuận cao nhỏ bé mà chúng ta sinh ra để tỏa sáng giống như những bông hoa ban giữa trời xuân”. Thí sinh Bùi Thùy Nhiên, SBD 146, truyền thông điệp: “Lớn lên giữa không gian mộc mạc thuộc vùng quê tỉnh Vĩnh Long, tôi sớm thấu hiểu giá trị của sự chân thành, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến. Tốt nghiệp cử nhân du lịch với tình yêu chân thành dành cho văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, tôi tiếp tục theo đuổi tri thức tại Đại học Kinh tế Quốc dân, bởi tôi tin rằng, khi trí tuệ song hành cùng bản lĩnh, phụ nữ không chỉ rạng rỡ về hình thức mà còn rực rỡ, bền vững từ bên trong”. Thí sinh Nguyễn Thùy Dương, SBD 131, chia sẻ, mỗi ngày trôi qua, cô luôn nỗ lực hết mình để trở thành phiên bản rực rỡ nhất. “Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi khao khát được cống hiến, được lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng, xã hội, được đóng góp cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Thùy Dương nói. Thí sinh Lê Hoàng Khánh Linh, SBD 613, nói, cô đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không chỉ mang trong mình khát vọng chinh phục cái đẹp mà còn hướng đến cộng đồng. “Vẻ đẹp chỉ trở nên trọn vẹn khi gắn với sự sẻ chia và cống hiến. Với tiếng nói và hành động, tôi mong muốn góp phần xây dựng một xã hội nhân ái và tốt đẹp hơn”, Khánh Linh nói. Sau phần thi dạ hội, các cô gái nắm tay nhau nghe xướng danh những người xuất sắc nhất bước vào Chung kết. Trải qua 3 phần thi hấp dẫn, đầy cảm xúc, Ban tổ chức, Ban Giám khảo đã chọn ra các thí sinh xuất sắc nhất đi vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6/2025, tại TP Huế. Dù đi tiếp hay dừng lại, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 thực sự là kỷ niệm đẹp, đánh dấu thanh xuân rực rỡ của nhiều thí sinh. LƯU TRINH “Trân trọng những giá trị cốt lõi, bằng tầm nhìn đổi mới và tinh thần sáng tạo không ngừng, chúng tôi tin rằng, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 sẽ tiếp tục khẳng định bản sắc riêng. Cuộc thi kiên định với những giá trị truyền thống, hiện đại trong hình thức thể hiện, và định vị tình yêu bền chặt trong lòng công chúng”. Nhà báo PHÙNG CÔNG SƯỞNG, Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2024 Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban Tổ chức nhấn mạnh, Hoa hậu Việt Nam luôn là một trong những sân khấu đẹp đẽ nhất để tôn vinh phẩm chất của người con gái Việt Nam ẢNH: TRỌNG TÀI

4 n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 THỜI SỰ Vượt ra khỏi khuôn khổ đêm thi dành cho nhan sắc, đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024 tại Cung Thể thao Quần Ngựa tối 20/4, chạm đến những khoảnh khắc lắng đọng và cảm xúc. Những khoảnh khắc Top 41 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 toát lên vẻ đẹp tâm hồn và ngoại hình trong trang phục áo dài đến từ nhà thiết kế Song Toàn. Những bước đi uyển chuyển trên nền bài hát Việt Nam hào quang rực sáng do Satila Hồng Vịnh sáng tác dành tặng cho cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Satila Hồng Vịnh và Lưu Hiền Trình thể hiện. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng trở thành khoảnh khắc đắt giá, chạm tới cảm xúc của khán giả ở màn kết trình diễn áo dài. CHUNG KHẢO TOÀN QUỐC n NHÓM PHÓNG VIÊN Đường cong nóng bỏng của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 nổi bật trong bộ sưu tập bikini của công ty Scavi Huế. Màu xanh tưởng là gam lạnh nhưng lại góp phần tôn lên hình thể ngọc ngà của các người đẹp. Các cô gái sải bước đầy tự tin trên nền ca khúc Son do Đức Nghĩa sáng tác, Đỗ Hiếu và D.A sản xuất âm nhạc Ca khúc Nữ hoàng (sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh) và giọng hát của chị đẹp Bùi Lan Hương nâng đỡ bước chân của thí sinh trong trang phục dạ hội lộng lẫy. Năm nay, Ban Tổ chức “ra đề” để thí sinh lựa chọn phục trang, là dịp để các người đẹp thể hiện con mắt thẩm mỹ qua từng thiết kế, tư duy độc lập và sự tự tin của thế hệ mới Lần đầu tiên dàn nhạc giao hưởng xuất hiện trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Những giai điệu sang trọng, bay bổng và thăng hoa tạo dấu ấn đặc biệt cho đêm Chung khảo toàn quốc Khán giả vỡ òa, đắm chìm trong bữa tiệc của âm thanh, ánh sáng trong đêm Chung khảo

5 n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 THỜI SỰ rực rỡ HOA HẬU VIỆT NAM 2024 Nhan sắc “chánh cung” Hoa hậu Việt Nam. Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trịnh Thùy Linh, Lê Nguyễn Ngọc Hằng chung khung hình rạng rỡ. Họ xuất hiện để chứng kiến sự thăng hoa của nhan sắc thí sinh thế hệ mới - thế hệ tiếp nối đầy tự tin và giàu năng lượng Phút căng thẳng của giám khảo. Nhan sắc nổi trội, trình độ học vấn cao của dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2024 làm khó những người ngồi ghế nóng Ban Tổ chức tri ân sự đồng hành quý báu của các nhà tài trợ, chung tay góp phần làm nên thành công của Hoa hậu Việt Nam 2024 Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022, Á hậu 2 Hoa hậu Liên lục địa 2023 Lê Nguyễn Ngọc Hằng tự tin, làm chủ sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024, trong vai trò MC cùng BTV Danh Tùng Cung Thể thao Quần Ngựa khác lạ với sân khấu hoành tráng. Ban Tổ chức ưu tiên hàng đầu cho chất lượng, ủng hộ phương án sân khấu xoay ngang, thể hiện quy mô đầu tư, ý tưởng thiết kế bay bổng của ê-kíp tổ chức. Hệ thống màn hình LED chuyển tải hiệu ứng hình ảnh mãn nhãn, được thiết kế riêng cho từng phần thi, trình diễn Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Huế chúc mừng BTC nỗ lực cống hiến đêm Chung khảo toàn quốc nhiều dấu ấn

6 KHOA GIÁO n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 KHUYẾN KHÍCH SINH VIÊN HỌC Tại hội thảo phát triển nhân lực ngành bán dẫn thông qua liên kết giáo dục và doanh nghiệp, ông Vũ Anh Tú, Giám đốc công nghệ FPT cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong cuộc cách mạng bán dẫn toàn cầu, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh ngành bán dẫn toàn cầu dự kiến đạt quy mô 1.000 tỉ USD vào năm 2030, Việt Nam cần đào tạo 50.000 - 100.000 kĩ sư để đáp ứng nhu cầu phát triển. Chia sẻ tầm nhìn trong xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh, từ thiết kế đến Nghiên cứu và Phát triển (R&D), ông Vũ Anh Tú cho biết, FPT đang đẩy mạnh đào tạo thông qua sự hợp tác với hơn 20 đại học toàn cầu; mới đây khai trương trung tâm R&D tại Đà Nẵng, hướng đến trở thành “Silicon Bay” của khu vực. Theo ông Vũ Anh Tú, để Việt Nam làm chủ công nghệ, điều kiện tiên quyết là làm chủ được ngành bán dẫn. Ông khẳng định, đào tạo gắn với thực tế doanh nghiệp là cách tốt nhất để rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động. Ông Đỗ Đức Dũng, Giám đốc bộ phận Giải pháp Phần mềm Samsung Vietnam cho biết, từ những ngày đầu, Samsung R&D Center đã xác định nguồn nhân lực là yếu tố then chốt. Trung tâm luôn đồng hành với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam thông qua các hoạt động như cấp học bổng, tài trợ nghiên cứu và tuyển dụng. Những hoạt động này không chỉ đóng góp vào sự phát triển của nhà trường mà còn giúp sinh viên chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội nghề nghiệp trong tương lai. THỜI ĐIỂM VÀNG ĐỂ BỨT PHÁ Theo Quyết định phê duyệt Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên. Còn số liệu từ Cổng thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho thấy, đến cuối năm 2023, cả nước có hơn 5.500 kĩ sư thiết kế chip. Nhu cầu nhân lực ngành Công nghiệp bán dẫn của Việt Nam là 5.000 -10.000 kĩ sư/năm, song khả năng đáp ứng chưa đến 20%. Thống kê của Bộ GD&ĐT hiện có khoảng 35 cơ sở giáo dục đại học có khả năng tham gia đào tạo lĩnh vực công nghệ bán dẫn. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhìn nhận, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao đang là điểm nghẽn lớn của việc thu hút các tập đoàn công nghệ lớn chuyển dịch địa điểm đầu tư nghiên cứu, phát triển và sản xuất sang Việt Nam. Bên cạnh định hướng rõ nét, nguồn lực hỗ trợ tương xứng và công cụ điều phối hiệu quả của Nhà nước, cần sự chủ động vào cuộc của các cơ sở giáo dục đại học, kết hợp cùng các tập đoàn, doanh nghiệp, nhằm đào tạo nguồn nhân lực đi trước một bước. Theo ông Sơn, cần có giải pháp để thu hút sinh viên đang học các ngành gần; thu hút nhiều hơn nữa học sinh phổ thông đăng kí vào học những ngành, chuyên ngành này. Đồng thời, xây dựng hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học với doanh nghiệp sử dụng nhân lực thuộc lĩnh vực công nghệ bán dẫn. TS Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính cho biết, Việt Nam đang là quốc gia có tiềm năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất chip toàn cầu. Đây là cơ hội giúp Việt Nam tiếp cận công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chuyển giao và hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Intel, Amkor, Samsung, Nvidia... Theo ông Thịnh, để hiện thực hóa tiềm năng này, Việt Nam cần xây dựng hướng đi riêng. Điều đó đòi hỏi từ chính sách Nhà nước đến chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực cần có sự đầu tư bài bản, đồng bộ và dài hạn. “Chúng ta nên thúc đẩy đào tạo trong nước, sau đó cử sinh viên đi học ở các quốc gia công nghệ phát triển, tích lũy kinh nghiệm thực chiến, rồi quay về để phát triển đất nước”, ông Thịnh nêu quan điểm. Ông khẳng định, Việt Nam không thể đi một mình trong hành trình phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn. Vì vậy, việc kết nối với các quốc gia đã phát triển ngành bán dẫn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Đài Loan (Trung Quốc)… là cần thiết để học hỏi, chuyển giao công nghệ, tiếp cận nguồn lực tài chính và hạ tầng. Đồng thời, tham gia sâu vào ngành bán dẫn không chỉ là cơ hội về công nghệ, mà còn tạo đòn bẩy cho xuất khẩu, tăng trưởng GDP và thu hút vốn FDI chất lượng cao. Ông cho hay, trong ngành chip bán dẫn, Việt Nam đang tập trung phát triển nhân lực vì chưa có nhà máy sản xuất. Chính phủ rất ủng hộ việc nâng cao chất lượng đào tạo ngành này với nhiều giải pháp như hỗ trợ đầu tư 18 phòng thí nghiệm trọng điểm; kết nối các nền kinh tế lớn về sản xuất chíp; hỗ trợ đầu tư các thiết bị, công nghệ đắt đỏ mà các trường đại học không đủ khả năng mua… NGHIÊM HUÊ Ngành công nghiệp bán dẫn được ví như “trái tim” của nền kinh tế số. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn trong cuộc cách mạng bán dẫn toàn cầu, nhưng thách thức lớn nhất hiện nay là thiếu hụt nhân lực chất lượng cao. “Chúng ta không thể mãi đi sau. Đây là thời điểm vàng để bứt tốc và nếu không tận dụng, cơ hội sẽ trôi qua như nhiều lần trước...”. Ông ĐỖ TIẾN THỊNH, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) nói Không thể mãi đi sau! Sinh viên Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong phòng nghiên cứu ẢNH: ANH THƯ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH BÁN DẪN: CHUYỆN HÔM NAY Nhận định về ngành công nghiệp chíp - bán dẫn, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Việt Nam có rất nhiều tiềm năng, dư địa trong giáo dục và địa chính trị để phát triển. Nhiều lãnh đạo các tập đoàn lớn về vi mạch bán dẫn, các chuyên gia nước ngoài cũng cho rằng đây là cơ hội rất lớn để Việt Nam bứt phá. Với các trường đại học, nơi cung cấp nguồn nhân lực lại gặp không ít thách thức. Thống kê hiện nay, Việt Nam có 75 ngành học đào tạo liên quan đến bán dẫn. Bán dẫn không phải là một ngành mà là một nền công nghiệp với hệ sinh thái rộng lớn. GS Trình chia sẻ, tính riêng màn hình điện thoại smartphone đã có rất nhiều công nghệ nằm trên đó như công nghệ phủ nano, công nghệ chịu lực… Vì vậy, hệ sinh thái của bán dẫn sẽ cần hằng hà sa số lĩnh vực liên quan từ đóng gói, kiểm thử, thiết kế, sản xuất. Ở mỗi công đoạn, đều cần sự chuyên nghiệp, chuyên sâu, cần được đào tạo bài bản. Khó có thể nói, công việc đóng gói không quan trọng, không cần đào tạo, không cần kĩ năng, năng lực như thiết kế. Việt Nam có hàng trăm trường đại học đào tạo các ngành liên quan đến bán dẫn nhưng chủ yếu tập trung vào công đoạn thiết kế vì liên quan đến đào tạo công nghệ thông tin, điện tử viễn thông. Các công đoạn còn lại gần như chỉ một số ít trường có ngành đào tạo liên quan như công nghệ nano, kĩ thuật vật lí, kĩ thuật hóa học. Chúng ta nhìn thấy cơ hội, nhìn thấy thị trường nhưng “vốn liếng” lại rất eo hẹp. Eo hẹp từ đội ngũ giảng viên có đủ trình độ để đảm đương giảng dạy; eo hẹp cơ sở vật chất, thiết bị máy móc. Nếu muốn tham gia sản xuất, kiểm thử, đóng gói, hiện với gần 300 trường đại học, liệu có đếm đủ đầu ngón tay số trường có phòng sạch cho sinh viên thực hành? Lợi thế nghiêng về công đoạn thiết kế nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn chưa làm chủ được công nghệ lõi. Nhìn tổng thể, dư địa tham gia ngành công nghiệp bán dẫn với Việt Nam rất nhiều nhưng đầu tư ở phân khúc nào lại rất mông lung. Việc các doanh nghiệp bắt tay với trường đại học để đào tạo nhân lực là giải pháp hợp lí và có lợi nhất lúc này. Bởi doanh nghiệp là đơn vị thực hiện công việc sản xuất, đưa sản phẩm ra thị trường nên chịu trách nhiệm ra đề, trường đại học thực hiện công việc đào tạo nên chịu trách nhiệm nghiên cứu, đảm bảo chất lượng nhân lực. Doanh nghiệp vừa đặt đầu bài, vừa tham gia vào quá trình đào tạo, vừa đầu tư, hỗ trợ trang thiết bị, có như thế trường đại học mới có thể bắt kịp xu thế, đào tạo nhân lực thực làm. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị thổi luồng gió mới vào nghiên cứu, phát triển khoa học công nghệ. Cùng với nhu cầu lớn từ thị trường bán dẫn toàn cầu, có thể coi là thiên thời, địa lợi, trường đại học chỉ cần đáp ứng nhu cầu “nhân hòa”, Việt Nam có thể bứt tốc vươn mình như lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhắn nhủ. Nhưng đi như thế nào để trúng, đúng hướng là câu hỏi không phải trường đại học nào cũng có đáp án. Sự phát triển của khoa học công nghệ, nhu cầu của đời sống không cho phép trường đại học đi sai có thể quay về làm lại. Vì vậy, những thách thức trong đào tạo nhân lực bán dẫn hiện nay rất cần sự hỗ trợ của doanh nghiệp và của Chính phủ để cơ sở giáo dục đại học thực hiện được tốt nhất vai trò, chức năng của mình. N.H “Vốn liếng” eo hẹp TIẾP THEO TRANG 1

7 n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 GIỚI TRẺ Sáng 20/4, tại TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết “Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” và khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên (SV.STARTUP) lần thứ 7 năm 2025. Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn; Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy và đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên các cơ sở đào tạo, các nhà quản lý giáo dục trong cả nước. THANH NIÊN CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG TỪNG GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Từ những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc đến từng giai đoạn của quá trình vận động, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đều chứng kiến những sứ mệnh lịch sử đặc biệt và sự đóng góp quan trọng của thanh niên. Điểm lại những nhân vật trong truyền thuyết đến các anh hùng dân tộc tử thuở dựng nước, qua các thời kỳ lịch sử đến nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân, hăng hái xông pha đi tiên phong trên mọi lĩnh vực. Thủ tướng cũng chỉ ra nhiều phong trào của thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam thực hiện trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhất là trong các cuộc kháng chiến, kiến quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nhắc lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Thủ tướng cho biết, qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên; coi thanh niên là nhân tố chủ chốt, sẵn sàng trao sứ mệnh tiên phong cho thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước với phương châm “Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh”. Thủ tướng nhấn mạnh, bằng tất cả sự tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc; bằng sự trân quý giá trị của hòa bình và tự do; bằng trách nhiệm đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi trước; thanh niên ngày nay cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước hào hùng, bản lĩnh tiên phong, xung kích, dấn thân, xông pha trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực để gìn giữ, bảo vệ và phát triển đất nước! Chỉ rõ các mục tiêu phát triển đất nước được Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng đề ra; đồng thời phân tích bối cảnh tình hình, trong nước và quốc tế, Thủ tướng nêu một số nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng, cả hệ thống chính trị, toàn quân, toàn dân phải tập trung thực hiện để đất nước không chỉ “bắt kịp, tiến cùng mà còn phải vượt lên”, trong đó có việc phải đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VỀ TÀI CHÍNH, SỞ HỮU TRÍ TUỆ Nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp phải có hệ sinh thái, và với tinh thần “thần tốc, táo bạo, không có giới hạn trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ phải tạo ra phong trào, tạo ra xu thế, tạo động lực, truyền cảm hứng cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp bằng nhiều hình thức và cơ chế chính sách khác nhau để đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp mang lại lợi ích cho chính bản thân học sinh, sinh viên, cho gia đình và xã hội; từ thành quả của đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tạo niềm tin, khí thế, động lực, nâng bước cho học sinh, sinh viên phát triển, góp phần phát triển đất nước. Cho rằng việc tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo không phải là câu chuyện của ngày một, ngày hai mà là cả một chiến lược lâu dài, cần các giải pháp căn cơ, chiến lược toàn diện, không cầu toàn, không nóng vội; Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt về tài chính, sở hữu trí tuệ, kết hợp mô hình công-tư, tạo điều kiện và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên phát triển ý tưởng và đưa sản phẩm ra thị trường; phát triển các quỹ hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên bằng nguồn xã hội hóa; xây dựng sàn giao dịch ý tưởng, mạng lưới cố vấn khởi nghiệp tại các địa phương và trường học. Thủ tướng chỉ đạo Bộ GD&ĐT tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan phát triển các trung tâm hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, không gian sáng tạo, các vườn ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp trong nhà trường, đưa khởi nghiệp vào giảng dạy chính khóa; tiếp tục xây dựng Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn mới bảo đảm thiết thực, chất lượng. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; phát triển các phòng thí nghiệm hiện đại, hỗ trợ nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm, khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng; phát triển nền tảng đào tạo trực tuyến và tài nguyên số, bổ sung chuyên đề khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo vào chương trình học; kết nối doanh nghiệp và quỹ đầu tư khởi nghiệp, xây dựng mạng lưới cố vấn, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp và công nghệ; hỗ trợ giảng viên, học sinh, sinh viên đăng ký sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm. TRIỂN KHAI SÂU RỘNG CHƯƠNG TRÌNH “THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP” Chỉ rõ, “mỗi phong trào phải gắn lợi ích của cá nhân, với lợi ích tập thể, lợi ích của quốc gia, dân tộc; hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; lợi ích trong nước, lợi ích ngoài nước”, Thủ tướng đề nghị T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình “Thanh niên khởi nghiệp”, nhất là khởi nghiệp sáng tạo; trọng tâm là phát triển năng lực khởi nghiệp tập trung vào 4 nhóm ngành ưu tiên chính là: công nghệ thông tin, an ninh mạng, dịch vụ kỹ thuật số; công nghệ y tế, giáo dục; công nghệ môi trường và năng lượng; nông nghiệp công nghệ cao. Đối với các bạn thanh niên, học sinh, sinh viên, Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng với đam mê, hoài bão, sức khỏe, tri thức và năng lực, sẽ tạo ra sự đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; góp phần đưa kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng vùng miền, địa phương để đưa đất nước tăng tốc, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững; góp phần đưa đất nước vươn mình trong hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị ngày 24/1/2025 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Thủ tướng kêu gọi mỗi bạn trẻ hãy xác định khởi nghiệp là nền tảng, là công cụ và là cơ hội nghề nghiệp; đồng thời còn là trách nhiệm đối với xã hội, với tương lai của đất nước. Tất cả cùng nhau tạo ra một hệ sinh thái, một không gian khởi nghiệp, một hệ giá trị kết nối cộng đồng - cùng nhau thể hiện khát vọng vươn lên, nghĩ sâu làm lớn, “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với khát vọng, trí tuệ và sự dẫn dắt đúng hướng, các em học sinh, sinh viên hôm nay và 20 triệu thanh niên với tư cách là “người chủ tương lai của nước nhà” sẽ là những người tiên phong, nắm bắt khoa học công nghệ, đảm đương sứ mệnh lịch sử xác lập vị thế và tầm vóc của Việt Nam trong kỷ nguyên số; đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực và thế giới trong kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh và thịnh vượng của dân tộc. PV.L - TTXVN Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh, phải tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt về tài chính, sở hữu trí tuệ... Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm không gian trưng bày ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của học sinh, sinh viên trong khuôn khổ ngày hội ẢNH: VGP/NHẬT BẮC Ươm tạo gần 300 doanh nghiệp khởi nghiệp SV.STARTUP năm 2025 được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 20/4, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với nhiều hoạt động, hội thảo quan trọng. Đặc biệt là vòng Chung kết và trao giải cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp lần thứ 7”. Cuộc thi đã nhận được 775 dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục phổ thông. Sau vòng bán kết, Bộ GD&ĐT đã lựa chọn 125 dự án xuất sắc tham dự vòng chung kết cuộc thi. Về “Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” (Đề án 1665), sau 7 năm triển khai đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Tính từ năm 2020-2024, sinh viên cả nước có gần 39.000 dự án khởi nghiệp; học sinh THCS và THPT có gần 9.000 dự án khởi nghiệp. Từ năm 2020 đến nay có gần 300 doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nguồn do cơ sở giáo dục đại học ươm tạo. THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh “Nhà nước - Nhà trường - Nhà Doanh nghiệp phải tăng cường kết nối. Trong số đó, các doanh nghiệp hãy tích cực đặt hàng, đầu tư và đồng hành cùng sinh viên, hỗ trợ thực hành, thực tập và thương mại hóa ý tưởng; cùng nhà trường, truyền cảm hứng, đầu tư và dẫn dắt thế hệ trẻ”. Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH

Bảo tàng Đà Nẵng vừa chuyển về địa chỉ mới ở số 31 Trần Phú và 42 Bạch Đằng, là điểm đến văn hóa hấp dẫn bậc nhất thành phố. Không chỉ dịp lễ hay cuối tuần, dòng người mỗi ngày vẫn đổ về nơi trưng bày gần 3.000 tài liệu, hiện vật bên sông Hàn. TÌM SÂU TRONG TRANG SỬ Cùng nhóm bạn đến thật sớm vì sợ phải xếp hàng chờ đợi lâu, Thùy Trang (sinh viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng) háo hức vào bên trong tòa nhà bảo tàng khang trang, hiện đại, còn có cả robot dẫn đường. Trang đi tới bức tường ảnh tổng quan về thành phố ngắm nghía rồi dừng lại ở khu vực trưng bày chứng tích chiến tranh, cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc. Ở đây, Trang tận thấy 76 ngày đêm đấu tranh sục sôi của Đà Nẵng (10/3-24/5/1966), phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên, kho bom đạn khổng lồ,… “Dù đã học và đọc trên sách báo nhưng em vẫn thấy có quá nhiều điều chưa biết về lịch sử. Những hiện vật, tư liệu đều mang câu chuyện lịch sử rất thật, để lại cho em nhiều cảm xúc và giúp em nhớ về sự kiện lịch sử sâu hơn”, Trang nói. Đã đến bảo tàng lần thứ 3, nhưng Anh Thư (20 tuổi, quận Hải Châu) vẫn rất hứng thú. Thư kể hai lần trước đã xem phần lớn các chuyên đề trong bảo tàng, còn một số nơi chỉ mới lướt qua nên Thư quyết đi thêm lần nữa để không bỏ lỡ những trang sử bi thương lẫn hào hùng. Thư chia sẻ đã từng tới khá nhiều bảo tàng nhưng chưa nơi nào bị cuốn hút như Bảo tàng Đà Nẵng cả. “Mỗi khu vực là một không gian khác biệt gắn với một gian đoạn, trưng bày theo cách riêng nên em không thấy nhàm chán. Lần trước vì quá đông nên em không xem được phim 3D tái hiện lại cuộc chiến liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860), lần này em đã xem được và hiểu rất rõ”, Thư phấn khởi. Toàn bộ tài liệu, hiện vật trong bảo tàng được kết hợp phong cách trưng bày truyền thống với công nghệ trình chiếu hiện đại, đặc biệt là ứng dụng phim 3D Mapping, phim 3D, phim tư liệu, slide hình ảnh. Những câu chuyện lịch sử không chỉ còn hai màu đen trắng khô khan cũ kỹ mà chạy vào trí óc các bạn trẻ bằng hình ảnh sắc màu, âm thanh sống động, thuyết minh rõ ràng khiến các bạn không thể rời mắt. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhìn nhận Bảo tàng Đà Nẵng đáp ứng được công năng của một bảo tàng hiện đại với các ứng dụng công nghệ số tạo hiệu ứng trực quan sinh động, các không gian tương tác kết nối cảm xúc, trí tuệ giúp khách tham quan có thể tự khám phá, trải nghiệm… Chính nhờ yếu tố này mà người xem, nhất là thanh thiếu niên hào hứng hơn với lịch sử. GIEO MẦM YÊU NƯỚC Hầu như bất kể ngày nào cũng có thể bắt gặp những đoàn học trò cùng thầy cô đến tham quan bảo tàng, từ các bé mẫu giáo cho đến sinh viên đại học. Sáng sớm, thầy cô giáo Trường TH, THCS & THPT Sky-Line đã đưa gần 100 em học sinh đến đây. Những bé mầm non tò mò trước từng khẩu súng, viên đạn, các em tiểu học, trung học chăm chú hơn khi đi qua những mảng tường kể câu chuyện về cuộc chiến, về Đà Nẵng thuở cơ hàn cho đến ngày thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Cô Hà Thị Hoài Nghi, Quản lý chuyên môn cho hay nhà trường đưa các em đến bảo tàng với mong muốn các em hiểu biết, nâng cao kiến thức về lịch sử, văn hoá, sự phát triển của thành phố. Theo cô, đây là cách học lịch sử trực quan sinh động, rất hữu ích vì nhờ ấn tượng mạnh và khả năng tương tác mà các em có thể nhớ lâu hơn từng dấu mốc, sự kiện. LẤY 1 ĐỊCH 10 Đầu tháng 4/2025, chúng tôi trở lại thăm cầu Rạch Chiếc. Sau nửa thế kỷ, Rạch Chiếc vẫn còn nhiều cây bụi, lau lách. Một số bụi dừa nước cổ thụ, chứng nhân của những ngày khói lửa chiến tranh vẫn còn đó. Dưới chân cầu, chúng tôi gặp bà Đậu Huệ (ngụ phường An Khánh, TP Thủ Đức) đang quét dọn, bày mâm cúng. Bà cho biết người dân địa phương thường đến thắp hương, thả cá phóng sinh và cầu siêu cho hương hồn các chiến sĩ biệt động đã hy sinh trong trận chiến cầu Rạch Chiếc. Rồi bà lẩm nhẩm đọc: “Ai cũng phải biết ơn/ Máu xương người nằm xuống/ Những người sống cao thượng/ Và đã chết vinh quang/Cho đất nước huy hoàng/Trong hòa bình thống nhất”. Ông Nguyễn Đức Thọ (cựu chiến binh thuộc Lữ đoàn Đặc công - Biệt động 316) đã nói rằng, trận đánh tại cầu Rạch Chiếc là trận chiến căng thẳng cuối cùng của những chiến sĩ quân giải phóng. Khi tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Ban đầu Lữ đoàn 316 được giao nhiệm vụ đánh Bộ Tư lệnh Hải quân địch tại khu vực Bến Bạch Đằng. Sau đó, cấp chỉ huy đã có lệnh thay đổi mục tiêu: Phải đánh và bảo vệ bằng được cầu Rạch Chiếc, không để quân địch phá sập cầu nhằm giữ đường cho đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Đêm 26/4/1975, 3 đơn vị gồm: Z22, Z23 và Tiểu đoàn 81 của Lữ đoàn Đặc công - Biệt động 316 đã tổ chức trinh sát, đến 23 giờ thì tiếp cận mục tiêu để chuẩn bị cho trận đánh. Lữ đoàn 81 được phân công đánh chiếm, giữ đầu cầu phía Nam (hướng Sài Gòn ra), còn 2 đơn vị Z22 và Z23 đánh từ đầu cầu phía Bắc (hướng từ Biên Hoà vào). Giờ nổ súng được ấn định là 3 giờ 30 phút ngày 28/4. Trước giờ nổ súng chừng nửa tiếng, một chiếc xe của địch từ nội đô bất ngờ lao lên cầu, tiến sát nơi các chiến sĩ đang ém quân. Trận đánh bắt buộc phải nổ ra sớm hơn. Hàng chục khẩu B40, B41 của Tiểu đoàn 81 đồng loạt khai hỏa ở phía Nam cầu nhắm thẳng vào khu vực trại lính, sở chỉ huy, bót gác... Ở đầu cầu phía Bắc, 2 đơn vị Z22, Z23 đang vượt sông thì súng từ tháp canh của địch bắn xối xả vào đội hình các chiến sĩ. Bất chấp nguy hiểm, ông Thọ đã bắn quả B40 trúng tháp canh, dập tắt hỏa lực của địch. Sau khoảng 30 phút giằng co ác liệt, quân ta đã chiếm lĩnh mặt cầu Rạch Chiếc. Sau khi quân Giải phóng chiếm được mặt cầu, địch tổ chức phản công dữ dội. Từ căn cứ Thủ Đức, căn cứ hải quân Cát Lái và từ tàu chiến trên sông Sài Gòn, đạn pháo rót thẳng vào cầu Rạch Cầu Rạch Chiếc ngày xưa Sau ngày đất nước thống nhất, cầu Rạch Chiếc vẫn đứng vững như một minh chứng cho sự kiên cường, anh dũng của những chiến sĩ biệt động đã “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” giúp quân giải phóng thuận lợi tiến vào Sài Gòn thống nhất đất nước. Và, trong những ngày thành phố bắt tay vào công cuộc dựng xây, kiến thiết xã hội mới, cây cầu tiếp tục làm nhiệm vụ kết nối giao thông, hàng ngày đón hàng nghìn chuyến xe, hàng vạn tấn hàng hóa và cả triệu người qua lại. 8 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ n Thứ Hai n Ngày 21/4/2025 “Từ ngày mở cửa đến nay, hôm nào bảo tàng cũng đón mấy ngàn người. Mừng nhất là trong số đó có rất đông bạn trẻ, có bạn đi tới 3, 4 lần. Điều đó khẳng định rằng thế hệ trẻ không hề quay lưng với lịch sử”, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng bày tỏ. Bảo tàng hấp dẫn người trẻ nTRỌNG THỊNH - HỮU HUY KÝ SỰ Bài 8: Quyết tử cho Tổ quốc quyết Rất nhiều học sinh, sinh viên đổ về Bảo tàng Đà Nẵng để xem các tư liệu, hiện vật lịch sử ẢNH: THANH HIỀN “Điều hạnh phúc nhất của những người làm bảo tàng chúng tôi là mỗi ngày được đón những bạn trẻ tới đây, không chỉ các bạn trẻ ở Đà Nẵng mà khắp nơi trên cả nước. Chúng tôi vui biết bao khi thấy các bạn ngồi xem trọn vẹn những thước phim lịch sử, đứng thật lâu nghiền ngẫm từng không gian trưng bày. Các bạn chưa hề quên lịch sử”. Ông HUỲNH ĐÌNH QUỐC THIỆN, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng “Hàng năm, cứ vào ngày 28/4 các cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công biệt động 316 lại tụ họp làm lễ giỗ những người đồng đội đã hy sinh để bảo vệ cầu Rạch Chiếc. Họ cùng thắp nén nhang, cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của những năm tháng gian lao mà anh dũng đó. Khi đọc những dòng chữ ghi danh các liệt sĩ khắc trên bia tưởng niệm, ai nấy đều xúc động nghẹn ngào...”. (Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân NGUYỄN VĂN TÀU)

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==