Tiền Phong số 100

HÓA GIẢI BẰNG CÔNG NGHỆ TRANG 16 Giao lưu văn hóa chính là sức mạnh mềm THỨ NĂM 10/4/2025 SÕ 100 0977.456.112 Mô hình “đặt trước giờ tham quan” theo khung giờ cố định TRANG 6 CẢNH BÁO NGUY CƠ TRƯỢT TỐT NGHIỆP LỚP 12 TRANG 3 TRANG 4 + 5 HÀ NỘI: TRANG 3 Hướng tới nâng tầm quan hệ lên ĐÕi tác Chiến lược toàn diện VIỆT NAM-TÂY BAN NHA: TRANG 12 Loay hoay tìm đất cho trường tư TRANG 8 + 9 TRANG 10 + 11 “Địa đạo” chọc thủng định kiến phim chiến tranh Doanh nghiệp lo ứng phó Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN DU LỊCH DỊP GIỖ TỔ QUÁ TẢI, DỊP 30/4 SẼ THẾ NÀO? Ngày chính lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 âm lịch), hàng vạn người đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng ẢNH: VIẾT HÀ Du lịch lập đỉnh CHUYỆN HÔM NAY Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 đạt hơn 2 triệu lượt, tổng 3 tháng đạt hơn 6 triệu lượt, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đó là kỷ lục chưa từng có với du lịch nước nhà. XEM TIẾP TRANG 7 n TOAN TOAN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: 3 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM RẤT QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Nỗ lực thông xe tuyến chính 4 dự án cao tốc Bắc-Nam 2 THỜI SỰ n Thứ Năm n Ngày 10/4/2025 GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA CẬN Ngày 9/4, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị giao ban quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2, nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cao tốc Bắc-Nam. Theo chỉ đạo của Chính phủ, mục tiêu là hoàn thành 3.000 km cao tốc trong năm nay, với 15 dự án vẫn chưa khởi công. Báo cáo từ Cục Kinh tế- Quản lý đầu tư xây dựng cho thấy, trong năm 2025, kế hoạch khởi công 21 dự án nhưng hiện chỉ mới có 6 dự án bắt đầu thi công. Các dự án này bao gồm cầu đường sắt Cẩm Lý, nâng cấp một số cầu và hầm trên Quốc lộ 1, cùng với mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông. Tuy nhiên, 15 dự án khác vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, trong đó có nhiều dự án quan trọng như hoàn thiện hầm Thần Vũ và nâng cấp tuyến Nội Bài - Bắc Ninh thành đường cao tốc. Đặc biệt, 4 dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam (Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Bùng - Vạn Ninh, và Vân Phong - Nha Trang) được yêu cầu hoàn thành để đưa vào khai thác vào dịp 30/4/2025. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các nhà thầu và chủ đầu tư cần tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” nhằm kịp thời bù đắp tiến độ. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã chỉ đạo các ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Ông nhấn mạnh rằng cần phải quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc để đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề xuất việc đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS) và trạm thu phí cần được đẩy nhanh, mặc dù tiến độ triển khai hiện tại vẫn chậm. Các chủ đầu tư cần thực hiện lựa chọn nhà thầu một cách nhanh chóng để hoàn thiện các hạng mục cần thiết. Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục theo dõi sát tiến độ các dự án, đặc biệt là các dự án dự kiến khởi công và hoàn thành trong năm 2025, nhằm đảm bảo mục tiêu chung của Chính phủ về phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại. PV Triệu tập 4 người đăng tin sai sự thật về sáp nhập bộ máy Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệu tập 4 trường hợp vì đã đăng tải thông tin sai sự thật về chủ trương sáp nhập và tinh gọn bộ máy lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Ngày 9/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, trong số những người bị triệu tập có ông Đ.V.N (28 tuổi, huyện Bảo Lâm) và ông N.V.M (37 tuổi, TP Đà Lạt). Cả hai đã sử dụng tài khoản Facebook để phát tán thông tin sai về việc sáp nhập đơn vị hành chính. Ngoài ra, ông N.M.T (38 tuổi, huyện Đức Trọng) cũng bị triệu tập vì tiết lộ thông tin bí mật nhà nước liên quan đến tổ chức bộ máy. Ông D.Đ.N (29 tuổi, huyện Bảo Lâm) bị cáo buộc đăng tin sai về việc tinh gọn bộ máy Công an địa phương, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt”, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng. Tại cơ quan Công an, cả 4 người đã thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết và không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải. Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng và xác minh thông tin trước khi chia sẻ. THÁI LÂM Năm dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị phải hoàn thành thông tuyến chính trước ngày 30/4 tới ẢNH: PV/VIETNAM+ -Chà, hôm nay bỗng dưng thấy Mõ ăn diện, tinh tươm như chú rể ấy nhề. Có chuyện gì vui sao không cho mọi người cùng chia sẻ… -Mọi người biết thừa còn hỏi dò… -Rồ à! Biết thừa thì hỏi thêm làm gì? -Thế mấy ngày qua mọi người đã đi đến đó chưa? -Đến đó là đến đâu? -Cứ cầm tinh con giả vờ mãi. Trả lời Mõ đi! Mọi người đã đến đó chưa, thấy thế nào, cảm xúc ra sao? -Đến đâu? -Ớ kìa, đến công trình Hàm cá sấu của làng chứ đến đâu nữa? -Đến đó làm gì? -Nghe đâu hội đồng làng đã quyết phá bỏ công trình đó để mở rộng không gian làng. Và nữa, nhiều người bảo, từ khi có cái công trình hàm cá sấu ấy chuyện làm ăn của làng không được hanh thông cho lắm! -Mõ lại mê tín dị đoan rồi. Mấy chục năm nó tồn tại chình ình giữa làng, lúc đầu có sốc chút, nhưng dần rồi cũng quen… -Thế mọi người không có ý định đến đó chụp một tấm hình kỉ niệm cuối cùng để sau này kể với con cháu… -Chưa có ý định đó… -Đúng là Bụt nhà không thiêng. Thiên hạ người ta kéo nhau đến đó check-in ầm ầm. Họ bảo, chỉ vài ngày nữa thôi, kí ức, kỉ niệm một thời của họ sẽ mãi là dĩ vãng… -Nghe cũng có lí ấy nhề! Nhưng trước khi đi, cho mọi người thăm dò quan điểm của Mõ tí. Mõ chụp một tấm ảnh ở đó để luyến tiếc, để ngẩn ngơ, để trách cứ sao làng đập bỏ nó hay vì lẽ gì? -Đơn giản lắm, Mõ chỉ muốn lưu lại hình ảnh cuối cùng của Hàm cá sấu để đặt một câu hỏi rằng, sao mãi đến bây giờ hội đồng làng mới quyết định đập, phá bỏ nó… -Thế đợi chút cho mọi người cùng đi với! MÕ LÀNG Cho đi cùng với TIN Giá vàng bất ngờ tăng mạnh sau sắc lệnh thuế của Mỹ Ngày 9/4, giá vàng trong nước tăng mạnh, ghi nhận thêm gần 2 triệu đồng/lượng ngay khi sắc lệnh thuế mới của Mỹ có hiệu lực lúc 11h01 (giờ Việt Nam). Cụ thể, giá vàng nhẫn hiện đạt 102 triệu đồng/ lượng, trong khi vàng miếng SJC ở mức 101,9 triệu đồng/lượng. Theo thông tin từ Cty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, vào lúc 12h30 ngày 9/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 99,7 - 101,9 triệu đồng/ lượng, với mức tăng 2 triệu đồng/ lượng ở giá mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng ở giá bán ra so với đầu giờ sáng. Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đã điều chỉnh giá bán, đưa vàng miếng SJC lên mốc 101,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn đồng thời có sự tăng trưởng tương ứng, duy trì mức cao hơn vàng miếng SJC khoảng 100.000 đồng/lượng. Cụ thể, Cty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 99,9 ở mức 102 triệu đồng/lượng, tăng 1,9 triệu đồng/lượng mua vào và 1,7 triệu đồng/lượng bán ra so với cùng thời điểm. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý và Tập đoàn Doji cũng niêm yết giá vàng nhẫn lần lượt là 99,2- 101,9 triệu đồng/lượng và 97,7 - 101,9 triệu đồng/lượng. Diễn biến giá vàng thế giới cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 3.041 USD/ounce, tăng 52 USD/ ounce so với đầu giờ sáng. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính sách thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, áp dụng mức thuế cao hơn từ 11% đến 84% cho hàng hóa nhập khẩu từ 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hàng hóa từ Trung Quốc chịu mức thuế tổng cộng lên đến 104%. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thị trường đang trải qua “biến động bất thường”, vàng được coi là lựa chọn an toàn để giảm thiểu tổn thất. Dự báo giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng, và giá vàng trong nước có khả năng sớm phá vỡ các kỷ lục cũ. NGỌC MAI QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM 12 học sinh tiểu học nghi ngộ độc thực phẩm Ngày 9/4, bà Đặng Thị Nhuận, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Đô Lương, Nghệ An, cho biết 12 học sinh bị nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm nắm mua tại quán gần cổng trường. Vụ việc xảy ra vào sáng 8/4, khi 30 học sinh đã ăn cơm nắm tại kiốt bánh mì tam giác Lương Văn Hóa. Trong khoảng thời gian từ 9h30 đến 12h trưa, 12 học sinh khối lớp 2, 3, 4 xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Giáo viên đã sơ cứu tại trường và chuyển 8 em đến Trạm Y tế thị trấn Đô Lương để theo dõi, với chẩn đoán ban đầu là rối loạn tiêu hóa nghi ngộ độc thực phẩm. 4 em còn lại được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương. Đến 16h cùng ngày, sức khỏe của cả 12 em đã ổn định. Cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở chế biến thực phẩm này và nhận thấy nơi đây đảm bảo vệ sinh trong quá trình chế biến. Tuy nhiên, nguyên nhân ngộ độc vẫn nghi ngờ liên quan đến món cơm nắm. THU HIỀN Quảng Bình cấm tổ chức đoàn đi công tác ngoại tỉnh Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh không tổ chức đoàn đi công tác ngoại tỉnh. Quyết định này nhằm tập trung vào việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Công văn nhấn mạnh rằng nhiều đoàn đi công tác và học tập trước đây chưa thực sự cần thiết. Trong bối cảnh hiện tại, tỉnh cần nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trong năm 2025 và phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từ ngày 28/3/2025, việc tổ chức đoàn đi công tác ngoại tỉnh sẽ bị cấm cho đến khi hoàn thành sắp xếp bộ máy. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để được xem xét và cho ý kiến trước khi thực hiện. HOÀNG NAM

3 n Thứ Nămn Ngày 10/4/2025 THỜI SỰ Sáng 9/4, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và sự kính trọng chân thành nhất đối với những hy sinh, đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng của các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và dân quân tự vệ - vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. “Chúng ta không bao giờ quên hình ảnh những người mẹ, những bà má “Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, hay “mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác” và những người vợ dịu hiền trở thành “phụ nữ ba đảm đang” tay cuốc, tay cày; những cô gái trẻ “súng trên vai sao vuông đầu mũ” khi chồng ra mặt trận..., những Ngã ba Đồng Lộc, Truông Bồn, những nữ pháo thủ Ngư Thủy - Quảng Bình, những tiểu đoàn xe không kính, những cô gái Sài Gòn đi tải đạn, những Kpa K Lơng, Út Tịch, những chiến sỹ biệt động... Chúng ta không thể kể hết các tấm gương đáng kính trọng trong giai đoạn “Ra ngõ gặp anh hùng” của thời kỳ chống Mỹ cứu nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Theo Tổng Bí thư, chiến tranh đã lùi xa, nhưng phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, của những người thanh niên xung phong, dân quân tự vệ năm xưa vẫn luôn tỏa sáng trong cuộc sống hôm nay. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trên mọi miền Tổ quốc, hình ảnh của các đồng chí vẫn luôn là biểu tượng sống động của bản lĩnh, nghị lực, tinh thần lạc quan và niềm tin sắt son vào tương lai của đất nước. Dù ở lĩnh vực nào, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong cũng luôn luôn thể hiện tinh thần “Quyết chiến quyết thắng” và “Thần tốc, táo bạo” của chiến dịch Hồ Chí Minh năm xưa, luôn tận tụy, gương mẫu trong công tác và cuộc sống. NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước. Một là, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình. Hai là, phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030, năm 2045 - 100 năm nhà nước Việt Nam độc lập, trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Ba là, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, thực hiện những điều mong muốn của Bác Hồ là ai cũng được ấm no, hạnh phúc, ai cũng được học hành. Thực hiện được 3 nhiệm vụ này, theo Tổng Bí thư, mọi người dân Việt Nam đều phải có trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc hòa bình, ổn định, đoàn kết. Ai cũng phải lao động sản xuất, phải sáng tạo, tạo ra nhiều của cải, vật chất cho đất nước hơn nữa, để đất nước phát triển, sánh vai với các cường quốc năm châu. Đảng và Nhà nước phải đảm bảo cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tự do cho mọi người dân. Không được để người dân bị đói nghèo. Ai cũng được chăm sóc sức khỏe, ai cũng được học hành, ai cũng được thụ hưởng thành quả cách mạng của đất nước độc lập, tự do. “Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước dự báo vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, cơ hội và thách thức đan xen, khát vọng và mục tiêu cao đẹp cùng những đòi hỏi ấy đặt ra nhiệm vụ quan trọng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nói chung và cán bộ, hội viên cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong, dân quân tự vệ nói riêng tiếp tục đồng hành với Đảng và Nhà nước, với dân tộc và nhân dân, vượt qua mọi thách thức, khó khăn, đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa”, Tổng Bí thư nói. TRƯỜNG PHONG Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu, chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước, gồm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình; phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030, năm 2045 trở thành nước phát triển và có thu nhập cao; nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu dự buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM: 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, hai bên vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Tây Ban Nha ngày càng phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí cao về các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian tới, tập trung vào 6 nhóm biện pháp cụ thể. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, thỏa thuận đã ký kết nhân chuyến thăm này; tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) nhằm tạo đột phá cho hợp tác thương mại song phương; sớm họp phiên đầu tiên Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm 2025. Hai bên thúc đẩy hợp tác về quốc phòng - an ninh trên cơ sở các thỏa thuận đã ký kết; tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nông nghiệp và nghề cá; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao, qua đó đẩy mạnh giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế, nhất là tại Liên Hợp Quốc, khuôn khổ ASEAN - EU...; cùng triển khai các sáng kiến thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tự do thương mại, ứng phó với biến đổi khí hậu… Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, tại hội đàm, Việt Nam đề nghị Tây Ban Nha làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước Mỹ Latin; Việt Nam nhất trí làm cầu nối tăng cường quan hệ Tây Ban Nha - ASEAN. Về Biển Đông, hai bên tái khẳng định tầm quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI CHỈ CÓ HẠI Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết, đây là lần đầu tiên một Thủ tướng Tây Ban Nha thăm chính thức Việt Nam, khởi đầu cho các hoạt động cấp cao, cũng như giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước. Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết, chuyến thăm của ông tới Việt Nam góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hai nước, tập trung 3 lĩnh vực. Trước tiên, làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, hướng tới nâng quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Thứ hai, thúc đẩy hợp tác kinh tế, trong đó hai bên đã ký kết các văn kiện nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên thâm nhập thị trường của nhau. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng Tây Ban Nha cũng sẽ thăm TPHCM để gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp hai nước, trong đó xem xét, tạo điều kiện để Tây Ban Nha - Việt Nam hợp tác trong lĩnh vực đường sắt. Hai bên khẳng định trong bối cảnh hiện nay, căng thẳng thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ quốc gia nào mà chỉ có hại. Do đó, cần có cách tiếp cận toàn cầu, vì lợi ích chung; hướng tới thực hiện hiệu quả các mục tiêu thiên niên kỷ, phát triển bền vững. THU LOAN VIỆT NAM-TÂY BAN NHA: Hướng tới nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện Sáng 9/4 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez họp báo chung thông báo kết quả hội đàm. Hai bên nhất trí hướng tới nâng tầm quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào thời gian thích hợp. Phát huy truyền thống Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, những người có may mắn được sống trong hòa bình, phát triển, có trách nhiệm tiếp nối, gìn giữ và phát huy truyền thống cách mạng, truyền lửa cho thế hệ mai sau. Thế hệ trẻ hôm nay phải sống, học tập, lao động và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh; xây dựng đất nước hùng cường, phát triển nhanh và bền vững, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ gìn hòa bình - để những hy sinh, gian khổ mà thế hệ trước đã trải qua phải là nền tảng để thế hệ sau xây dựng và phát triển. Đó chính là món quà lớn nhất mà thế hệ trẻ có thể dâng lên các bác, các cô chú - những người đã dành cả tuổi xuân cho độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác ẢNH: NHƯ Ý Ký văn kiện hợp tác Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Pedro Sánchez cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác Việt Nam - Tây Ban Nha, gồm các bản ghi nhớ về hợp tác và tham vấn chính trị; hợp tác giữa Học viện Ngoại giao Việt Nam và Trường Ngoại giao Tây Ban Nha; hợp tác về văn hóa và thể thao; hợp tác về an toàn và chất lượng thực phẩm, thú y, bảo vệ thực vật và thủy sản; và nghị định thư khung về hợp tác tài chính.

PHÚ QUỐC: Khách sạn cao cấp lên ngôi Còn gần 3 tuần nữa mới tới Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhưng nhiều dịch vụ du lịch tại Phú Quốc, Kiên Giang đã ghi nhận tình trạng quá tải (qua đặt trước), đặc biệt với dịch vụ vận chuyển phục vụ du khách trong và ngoài nước trên đảo. Ngày 9/4, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Hiền Lựa, Trưởng phòng Kinh doanh, DN Tư nhân Phương Cát (Phú Quốc), cho biết, dịp lễ 30/4 tới, toàn bộ 30 xe 45 chỗ phục vụ khách du lịch trên đảo Phú Quốc của đơn vị đã được đặt kín lịch từ hơn 2 tháng trước. “Lượng khách năm nay tăng mạnh, không chỉ khách đoàn, cả khách lẻ, khách gia đình cũng đông. Hiện tại, nhiều đối tác đã phải tính đến phương án thuê thêm xe từ đất liền đưa ra đảo phục vụ khách”, ông Lựa nói. Theo ông, nhu cầu đi lại, nghỉ ngơi tại Phú Quốc dịp lễ 30/4 năm nay tăng cao do kỳ nghỉ kéo dài, tâm lý phụ huynh muốn đưa con đi chơi dịp hè sớm. Đồng thời, nhiều khu vực ở Phú Quốc như Bắc đảo, Nam đảo đều tổ chức nhiều hoạt động mới, tạo điểm nhấn thu hút khách. Đối với lưu trú trên đảo Phú Quốc, công suất đặt phòng tại nhiều khách sạn đã đạt từ 70 - 80%. Khách Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm khách quốc tế, lưu trú dài ngày nên quỹ phòng cũng đã được các đơn vị lữ hành giữ chỗ từ sớm. Dù giá vé máy bay kết nối với Phú Quốc dịp lễ sắp tới vẫn cao hơn ngày thường, nhưng theo ghi nhận, sức mua không giảm so với năm ngoái. Ghi nhận từ các doanh nghiệp lưu trú tại Phú Quốc, năm nay phân khúc khách sạn 4-5 sao được du khách ưu tiên lựa chọn do giá cả cạnh tranh, không chênh lệch nhiều so với khách sạn 3 sao. Tại khu Nam đảo và Bắc đảo Phú Quốc, lượng khách ghi nhận tăng nhờ hạ tầng mới, dịch vụ tốt và các chính sách hỗ trợ. Dự báo dịp lễ năm nay, lượng khách nội địa sẽ tương đương hoặc nhỉnh hơn so với cùng kỳ năm ngoái. NHẬT HUY ĐÀ NẴNG: Nhiều sản phẩm, đủ phòng Giữa tháng 4, thành phố khai trương mùa du lịch biển với hàng loạt chương trình, không gian giải trí ở biển. Du khách còn được chiêm ngưỡng những màn trình diễn đỉnh cao trong Lễ hội Lân sư rồng toàn quốc, thưởng thức các chương trình nghệ thuật hai bên bờ sông Hàn. Dịp giỗ Tổ Hùng Vương mới đây, nhiều khu điểm du lịch tại Đà Nẵng ghi nhận lượng khách “khủng”. Có nơi lập kỷ lục vì khách đến gấp 3 lần mùa lễ năm ngoái. Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho hay, lượng khách dịp lễ 30/4 tới đây sẽ tiếp đà tăng trưởng từ đầu năm đến nay, dự kiến tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đà Nẵng có rất nhiều điểm vui chơi, tham quan hấp dẫn, mới lạ phục vụ du 4 n Thứ Năm n Ngày 10/4/2025 THỜI SỰ LƯỢNG KHÁCH TĂNG ĐỘT BIẾN Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2025 khép lại với những con số tăng trưởng ngoạn mục ở nhiều điểm đến nổi tiếng. Trong 10 ngày tổ chức Giỗ Tổ và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Ất Tỵ (từ 29/3 đến 7/4), tỉnh Phú Thọ đã đón khoảng 5,5 triệu lượt khách, con số cao nhất từ trước đến nay tại địa phương này. Riêng trong hai ngày cao điểm, Khu di tích lịch sử Đền Hùng ghi nhận mật độ du khách dày đặc, vượt xa kỳ vọng của ban tổ chức. Sở Du lịch Ninh Bình công bố đã đón hơn 164.270 lượt khách, trong đó có tới 52.700 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, phần lớn đến từ các khu danh thắng như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động và các dịch vụ phụ trợ như khách sạn, nhà hàng, vận chuyển. Tại miền núi phía Bắc, Hà Giang bắt nhịp xu hướng với 46.900 lượt khách trong 3 ngày lễ, bao gồm 3.500 khách quốc tế. Tổng chi tiêu đạt gần 124 tỷ đồng, mức cao so với mặt bằng chung địa phương. Những con số thống kê ấn tượng về lượng khách là điều đáng mừng, nhưng phía sau là cả một hệ thống hạ tầng đang chật vật để theo kịp. Tại Phú Thọ, địa phương chủ lực trong dịp lễ Giỗ Tổ, dù đã có sự chuẩn bị về lực lượng, phân luồng giao thông và tăng cường nhân sự tại các khu vực trọng điểm, nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng quá tải khi hàng triệu người đổ về trong thời gian ngắn. Khu vực Đền Hùng, điểm tập trung đông nhất, liên tục trong tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm. Nhiều đoàn khách phải xếp hàng dài chờ tham quan, trong khi khu vực đỗ xe luôn kín chỗ. Công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường vì thế gặp nhiều áp lực, đặc biệt là tại các lối vào, khu vực lễ chính và hàng quán xung quanh. Tràng An, Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) cũng trở thành điểm nóng về ùn tắc trong dịp lễ. Lượng xe cá nhân tăng mạnh khiến nhiều tuyến đường dẫn vào khu du lịch bị nghẽn, đặc biệt vào các khung giờ 9-11h và 14-16h. Các bãi đỗ xe rơi vào tình trạng quá tải, nhiều du khách phải đỗ xe xa khu du lịch và đi bộ khá xa. Không chỉ gây bất tiện cho du khách, tình trạng này còn ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân địa phương và làm giảm chất lượng trải nghiệm du lịch. Điểm đáng lo ngại là các điểm du lịch nổi tiếng đều gặp phải kịch bản tương tự: Lượng khách vượt xa khả năng đáp ứng về hạ tầng, giao thông và dịch vụ. Nếu không có phương án tổ chức tốt, những ngày nghỉ đông người không còn là thời gian nghỉ ngơi, mà trở thành chuỗi mệt mỏi, chen lấn, thậm chí có nguy cơ mất an toàn. LÊN PHƯƠNG ÁN CHO CAO ĐIỂM 30/4 Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, trùng với dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. TPHCM dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 13.000 người. Điều này hứa hẹn thu hút một lượng lớn du khách đổ về thành phố mang tên Bác. Ông Trần Thế Dũng, TGĐ Lữ hành Vietluxtour, cho biết, Ngày hội du lịch TPHCM 2025 ghi nhận 40% khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm văn hóa - lịch sử, có lịch khởi hành trong tháng 4, tháng 5 và dịp lễ. Kỳ vọng doanh thu dịp lễ năm nay tăng khoảng 25-30% so với năm 2024, nhờ sự bùng nổ của cả thị trường du lịch nội địa lẫn quốc tế và cộng hưởng từ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam. Ông Lê Đình Minh, chuyên gia tư vấn phát triển điểm đến du lịch, nhận định: “Tình trạng quá tải và ách tắc trong dịp lễ không còn là nguy cơ, nó đã xảy ra, rõ ràng, có số liệu cụ thể và sẽ còn nghiêm trọng hơn trong kỳ nghỉ 30/4-1/5 nếu không có sự chuẩn bị thực tế, chi tiết. Nói du khách nên đặt dịch vụ sớm hay di chuyển tránh giờ cao điểm là không đủ, vì phần lớn người dân không có thói quen lập kế hoạch xa, đặc biệt trong dịp lễ”. Điều quan trọng không phải là khuyến cáo chung chung, mà là hành động cụ thể từ phía quản lý. “Các địa phương cần công bố công khai danh sách cơ sở lưu trú đã đăng ký, có liên kết đặt phòng rõ ràng, cập nhật thường xuyên trên website chính thức. Càng đơn giản hóa việc tiếp cận thông tin, ví dụ bằng mã QR dán ở nhà ga, bến xe, trạm dừng chân, thì càng giảm thiểu nguy cơ bị lừa”, ông Minh nói. Chuyên gia nhấn mạnh đến vấn đề giả mạo fanpage, lừa đảo tiền cọc qua mạng. Không thể mãi ra thông cáo rồi để mặc người dân tự xoay xở. Đã đến lúc cần có một hệ thống đường dây nóng du lịch quốc gia để du khách có thể xác minh nhanh cơ sở, phản ánh hành vi gian lận và nhận hướng dẫn xử lý ngay khi gặp rủi ro. Về điều phối giao thông, ông Minh nhận định: “Không ai muốn đi vào giờ cao điểm, nhưng thực tế Kỳ nghỉ dịp Giỗ Tổ vừa khép lại với nhiều con số kỷ lục, nhưng cũng phơi bày rõ điểm nghẽn hạ tầng và bài toán điều phối dòng khách. Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 đang đến gần, áp lực còn lớn hơn khi trùng với dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước. TPHCM dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện lớn như diễu binh, diễu hành vào dịp nghỉ lễ, hứa hẹn thu hút một lượng lớn du khách ẢNH: NHƯ Ý Hóa giải bằng công nghệ Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước DU LỊCH DỊP GIỖ TỔ QUÁ TẢI,

5 n Thứ Năm n Ngày 10/4/2025 THỜI SỰ không có lựa chọn khác. Việc phân luồng phải thực hiện từ xa, không thể chờ đến khi xe ùn mới ra lập rào chắn. Bản đồ số các bãi đỗ xe tạm, tuyến đường thay thế nên được tích hợp vào ứng dụng phổ biến như Google Maps hay các ứng dụng nội địa”. Anh Trần Hải Dương, hướng dẫn viên kỳ cựu tại miền Bắc, cho biết, điều lo sợ nhất là đến nơi mới biết điểm du lịch đã quá tải. “Nếu có một hệ thống hiển thị mật độ khách theo thời gian thực, qua ứng dụng hoặc cổng thông tin, chúng tôi có thể chủ động điều chỉnh hành trình, né giờ cao điểm hoặc chuyển hướng sang điểm phụ cận. Giải pháp này không tốn quá nhiều chi phí, có thể tích hợp vào bản đồ số với các chỉ số như số xe vào điểm, lượt khách đang có mặt, thời gian chờ ước tính. Ở một số di tích, danh thắng, việc giới hạn thời gian mở cửa đến 17h khiến áp lực dồn vào khung giờ sáng và trưa. Nếu có thể mở cửa sớm hơn (từ 6h) và kéo dài thêm vào buổi tối (đặc biệt với các điểm ngoài trời), sẽ giúp giãn bớt lượng khách, đồng thời tạo thêm trải nghiệm đêm, xu hướng du lịch rất được ưa chuộng gần đây”, anh Dương nói. Nhiều người làm du lịch nêu thực tế, khi có sự cố như mất đồ, lạc đoàn, bị chèo kéo… du khách gần như không biết tìm ai để được hỗ trợ kịp thời. Người dẫn tua thường phải tự xoay xở hoặc nhờ công an địa phương. “Nếu mỗi điểm du lịch trọng điểm lập một tổ phản ứng nhanh gồm lực lượng công an, thanh niên tình nguyện và đại diện sở Du lịch túc trực thường xuyên, thì sẽ tạo được cảm giác an toàn và chuyên nghiệp hơn rất nhiều”, anh Dương đề xuất. HẠ ĐAN Mô hình “đặt trước giờ tham quan” theo khung giờ cố định Tại một số quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản…, một số điểm du lịch nổi tiếng cho phép đặt trước vé vào cửa theo khung giờ. “Làm như vậy sẽ tránh cảnh chen lấn và giúp đơn vị vận hành có dữ liệu để điều phối nhân sự, dịch vụ. Một tua chỉ cần biết chắc 10h vào, 11h ra là đủ để lên lịch ăn trưa, di chuyển điểm kế tiếp hợp lý”, chuyên gia Lê Đình Minh nói. Cách làm này đặc biệt hữu ích với các đoàn khách theo tua vì chỉ cần biết giờ vào cụ thể là có thể lập lịch trình cả ngày hợp lý, không bị động trong ăn uống, nghỉ ngơi hay di chuyển sang điểm kế tiếp. “Không phải lúc nào cũng cần công nghệ cao siêu, chỉ cần hệ thống đặt vé trực tuyến đơn giản, có xác nhận qua email là đã giải quyết được một nửa vấn đề quá tải rồi,” ông Minh nhấn mạnh. Mô hình này nếu được áp dụng đúng sẽ giúp giãn áp lực, giảm sự bức bối của du khách và tăng chất lượng dịch vụ. HẠ ĐAN DỊP 30/4 SẼ THẾ NÀO? Theo bà Phương Hoàng, đại diện Công ty Du lịch Vietravel, các sản phẩm du lịch dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam và tour nội đô tại TPHCM đang được du khách quan tâm nhiều. Một số tua (tour) như: Tham quan thành phố - ăn tối trên sông Sài Gòn, Một ngày tham quan nội đô, Đi du thuyền ra đảo Thiềng Liềng, Đi bộ miễn phí... đều tăng mạnh về số lượng khách đặt tua trước cho dịp lễ 30/4. Đại diện Công ty Du lịch Việt cho biết, số lượng khách đăng ký tua trải nghiệm tại Du lịch Việt trong dịp 30/4 đã tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Theo ông Trần Thế Dũng, đại diện Vietluxtour, lượng khách đặt dịch vụ dịp lễ 30/4 tại Vietluxtour đã tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Các tua du lịch nội đô, như Biệt động Sài Gòn, Đêm quận 1, Khám phá “Sài Gòn xưa đến TPHCM nay”... được rất nhiều du khách quan tâm, đặt trước. Theo ông Dũng, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu dịp lễ năm nay tăng khoảng 25 - 30%. Đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết, nhiều điểm lưu trú tại TPHCM đã có lượng khách đặt chỗ tăng liên tục từ đầu tháng 4. Các khách sạn ở khu vực trung tâm quận 1, nơi có vị trí thuận lợi để xem diễu hành, duyệt binh hay các hoạt động bắn pháo hoa, bắn đại bác... dịp lễ 30/4 sắp tới, đã gần kín phòng đặt trước. Theo bà Nguyễn Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch TPHCM, TPHCM hiện có hơn 3.200 cơ sở lưu trú, trong đó có hơn 130 khách sạn từ 1 - 5 sao với khoảng 55.000 phòng ở sẵn sàng phục vụ du khách. Sở Du lịch TPHCM đã có công văn đề nghị các lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, dịch vụ thể thao, cơ sở chăm sóc sức khỏe… cùng xây dựng và triển khai các hoạt động, dịch vụ cộng thêm, các chương trình khuyến mãi dành cho khách du lịch... TRỌNG THỊNH Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam vừa công bố chương trình kích cầu du lịch “Quảng Nam - miền xanh di sản” với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 “Quảng Nam - cảm xúc mùa hè” từ tháng 4 đến tháng 8 và giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9 đến hết tháng 11. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT & DL Quảng Nam, cho hay, chương trình có sự đồng hành của 70 doanh nghiệp du lịch với giá trị ưu đãi tương đương 10 tỷ đồng. Các gói combo trọn gói bao gồm vé máy bay, dịch vụ nghỉ dưỡng, tham quan, vui chơi giải trí được thiết kế đa dạng, kết hợp cùng các sản phẩm du lịch xanh, giúp du khách khám phá cảnh quan thiên nhiên và văn hóa địa phương… Trong số hơn 40 sự kiện và lễ hội trong năm nhằm thu hút du khách, có Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa vào tháng 4, cuộc đua mô tô nước quốc tế Hội An vào tháng 5… Đặc biệt, tour du lịch mới trình làng dịp này là trải nghiệm “Cung đường di sản” Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang. Dịp này, Công ty CP Khu du lịch sinh thái Hang Gợp chính thức vận hành tuyến xe buýt Hội An - Mỹ Sơn - Cổng Trời Đông Giang từ ngày 5/4 và miễn phí vận chuyển đến hết ngày 18/4. Bên cạnh việc phát triển sản phẩm du lịch biển và khai thác giá trị văn hóa bản địa, thời gian tới, ngành du lịch tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng phát triển hành lang du lịch mới. Theo đó, sẽ kết nối trung tâm du lịch Hội An - Mỹ Sơn với các vùng phía tây và phía nam của tỉnh, mang đến cho du khách những trải nghiệm đa dạng, đồng thời góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. HOÀI VĂN Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND TP Huế, sự hợp tác này không chỉ phát huy giá trị di sản mà còn tạo ra những trải nghiệm du lịch khác biệt, đẳng cấp. Tại khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025 mới đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh vai trò của Huế là động lực trong chuỗi điểm đến “Hành trình kinh đô cổ”, góp phần thúc đẩy du lịch bền vững. Sở Du lịch TP Huế dự kiến, lượng du khách đến với Cố đô từ ngày 30/4 đến 4/5 sẽ đạt khoảng 110.000 lượt. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 40.000 lượt, công suất phòng bình quân ước đạt 75%, doanh thu ước đạt 210 tỷ đồng… NGỌC VĂN khách, điển hình như bảo tàng 500 tỷ đồng bên sông Hàn vừa hoạt động. Đây là điểm đến gây “sốt” vì kiến trúc đẹp cùng hệ thống trưng bày, giới thiệu bên trong hiện đại. Nhiều thời điểm cả ngàn khách đổ về khiến bảo tàng phải tạm thời đóng cửa tránh để xảy ra tình trạng chen lúc, lộn xộn. Theo ông Dũng, dịp lễ 30/4, các khách sạn ven biển có thể kín phòng, nhưng thành phố vẫn đảm bảo khả năng lưu trú, đáp ứng dịch vụ cho du khách, sẵn sàng hỗ trợ du khách. THANH HIỀN Đà Nẵng dự kiến đón lượng khách tăng khoảng 15% so với kỳ nghỉ lễ 30/4 năm ngoái TPHCM: "Nóng" du lịch nội đô, ngắn ngày Với kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài tới 5 ngày, nhiều doanh nghiệp du lịch - lữ hành tại TPHCM cho biết, khách đặt các dịch vụ như vé máy bay, phòng khách sạn, tour nội đô... đang tăng nhanh. Du khách chụp hình tại Bảo tàng Biệt động Sài Gòn Du khách tham quan phố cổ Hội An ẢNH: HOÀI VĂN “Sở Du lịch TPHCM sẽ có lực lượng tiếp nhận phản ánh của người dân và du khách khi tham gia các hoạt động trong dịp lễ kỷ niệm 30/4. Qua tổng đài 1022, nhấn số 8, khách hàng có thể trao đổi với đại diện Sở Du lịch TPHCM, qua đó Sở kịp thời nắm bắt, xử lý tình huống, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách”. Bà NGUYỄN MINH PHƯƠNG, Phó Chánh Văn phòng Sở Du lịch TPHCM Quảng Nam tung gói kích cầu 10 tỷ Với kỳ vọng hút 8,4 triệu lượt khách trong năm 2025, Quảng Nam tung gói kích cầu “khủng” nhằm hút khách, trong đó nhiều gói kích cầu có hiệu lực ngay trong tháng 4 nhằm đón khách mùa cao điểm dịp lễ 30/4 - 1/5. Huế phát triển du lịch liên kết Huế đang tích cực liên kết với các địa phương trong khu vực để xây dựng sản phẩm du lịch chung, như tuyến tàu hỏa du lịch Huế - Đà Nẵng, khai thác di tích Hải Vân Quan, hay sản phẩm du lịch golf kết nối Huế và Quảng Bình. Khu di sản Huế luôn có sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế

Cô Lê Thị Hương Mai chia sẻ, sau khi có kết quả thi, điểm chuẩn vào trường THPT sẽ được xét theo thứ tự NV, vì vậy chiến lược chọn thứ tự NV cần tính toán kỹ lưỡng, tránh cả ba NV có điểm chuẩn gần bằng nhau. Có kinh nghiệm quản lí trường học nhiều năm, cô Mai chia sẻ thực tế, có em học lực ở mức khá, hoàn toàn có thể đỗ vào trường công lập nếu chọn trường phù hợp. Cũng có học sinh năng lực vừa phải nhưng đăng ký cả 3 NV đều là trường top đầu, kết quả là em trượt cả 3. Ngược lại có những học sinh có năng lực, chuyên cần nhưng do chưa đủ tự tin nên không dám đăng ký vào các trường top đầu và sau khi có kết quả thi cũng rất tiếc nuối. “Đặc biệt, khi chọn NV, vẫn có tình trạng học sinh bị ảnh hưởng bởi bạn bè. Thấy bạn thân chọn trường A thì mình cũng chọn theo dù trường đó có điểm chuẩn cao hơn khả năng thực tế của bản thân”, cô Mai nói. Để tránh những tình huống như vậy, trước mỗi mùa thi, thầy cô giáo quan tâm, tư vấn tỉ mỉ để học sinh, phụ huynh hiểu và chọn “điểm rơi” phù hợp với năng lực. Khi lựa chọn NV phải dựa vào năng lực học tập thực tế của học sinh, đặc biệt là căn cứ vào các bài kiểm tra định kỳ, khảo sát đã làm từ đầu năm học đến thời điểm nộp đơn, sau đó đối chiếu với điểm chuẩn của các trường trong khoảng 2-3 năm gần nhất để biết mình đang nằm ở mức nào. Nên chia điểm chuẩn vào trường các năm trước thành điểm trung bình mỗi môn để có so sánh chính xác hơn vì cách tính điểm năm nay không nhân hệ số, từ đó khoanh vùng nhóm trường phù hợp. Ngoài ra, cần xem xét đến sở thích và định hướng cá nhân của học sinh sau THPT. Mỗi trường THPT có thế mạnh riêng, có những tổ hợp đăng ký học khác nhau, việc chọn tổ hợp học tập đúng khi vào lớp 10 THPT sẽ giúp học sinh thuận lợi hơn khi chọn ngành nghề về sau. “Vị trí địa lý cũng quan trọng bởi một ngôi trường dù tốt nhưng quá xa nhà sẽ gây mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc học 3 năm THPT. Dù tìm hiểu kỹ càng trước khi đặt các NV nhưng phụ huynh, học sinh cũng cần có kế hoạch dự phòng nếu kết quả không như mong đợi, tránh bị động”, cô Hương Mai nói. Theo Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, cha mẹ không nên gây áp lực chọn trường hay đặt mục tiêu quá cao mà nên đồng hành, tạo chỗ dựa vững chắc cho con. Phụ huynh hỗ trợ con trong học tập và ôn thi, quan tâm sức khỏe thể chất, tâm lí, đồng thời đọc và ghi nhớ mốc thời gian quan trọng, tìm hiểu điểm chuẩn của các trường THPT các năm trước so sánh với điểm kiểm tra khảo sát của con, trao đổi bình đẳng với con, tham khảo ý kiến tư vấn của thầy cô trước khi quyết định lựa chọn NV và thi cử. Đối với học sinh, các em cần luyện tập đều cả ba môn, tránh học lệch. Ngoài việc học, các em nên ngủ đủ giấc, ăn uống hợp lý, tránh thức khuya nhiều ngày liền. HÀ LINH GẦN 52% BÀI THI TOÁN DƯỚI ĐIỂM TRUNG BÌNH Tại hội nghị về công tác tuyển sinh đầu cấp và thi tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, ông Hà Xuân Nhâm, Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố phổ điểm kết quả kì kiểm tra khảo sát chất lượng lớp 12 toàn thành phố năm học 2024-2025. Kì thi được tổ chức trong các ngày 2123/3 với trên 98% học sinh lớp 12 dự thi (hơn 118.000 thí sinh). Điểm trung bình các môn dao động từ trên 5,0-7,0. Trong đó, môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật điểm trung bình cao nhất 7,08, thấp nhất là môn Toán 5,1. Toàn thành phố được chia thành 16 cụm thi, cụm THPT Đống Đa có kết quả cao hơn trung bình chung toàn thành phố 14/14 môn thi; có 7/14 môn điểm trung bình cao nhất thành phố. Các cụm THPT có điểm trung bình kiểm tra thấp nhất như: Đông Anh, Sơn Tây - Ba Vì; Đan Phượng - Phúc Thọ; Ứng Hòa - Mỹ Đức. Số bài thi đạt điểm tuyệt đối 10/10 rất ít, đạt tỉ lệ chưa đến 0,1% (389 bài). Số bài đạt từ điểm 8 trở lên chiếm gần 8%. Số bài đạt từ điểm 4 đến dưới 8 chiếm tỉ lệ lớn, gần 86%. Tỷ lệ bài thi đạt điểm dưới trung bình (dưới 5) chiếm gần 32%. Trong đó, nhóm thí sinh có nguy cơ trượt tốt nghiệp lớp 12 khá cao như số bài có điểm dưới 3 chiếm tới gần 7%, điểm liệt (0-1) chiếm gần 1% (khoảng hơn 4.220 thí sinh). Toán là môn có điểm dưới trung bình cao nhất với gần 52%. Tỷ lệ điểm dưới trung bình ở môn Ngữ văn là trên 34%. Phân tích từ đề thi cho thấy, hình thức đề thi đảm bảo đúng cấu trúc, định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 của Bộ GD&ĐT, trong đó, bám sát đề thi tham khảo của Bộ. Nội dung đề thi chính xác, khoa học, bám sát định hướng dạy học phát triển năng lực; tăng cường tính thực tiễn, yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề; được đánh giá cao bởi nhà trường, giáo viên, học sinh và dư luận xã hội; có giá trị tham khảo tốt. Đánh giá chung, kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng toàn thành phố năm nay thấp hơn so với năm ngoái. Nguyên nhân được cho là có sự thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông 2018 so với chương trình giáo dục phổ thông 2006 trong cấu trúc đề thi, nội dung thi, hình thức thi…. NẰM TRONG DỰ LIỆU Trao đổi về kết quả của đợt khảo sát vừa qua, thầy N.M.H, giáo viên dạy Toán tại một trường THPT của Hà Nội khẳng định không bất ngờ, đặc biệt là môn Toán, có tới trên 50% bài thi đạt từ điểm 5 trở xuống. Định dạng đề thi có sự thay đổi bao gồm các dạng câu hỏi nhiều lựa chọn; câu hỏi trả lời đúng/sai; câu hỏi trả lời dạng ngắn. Trong đó, ở phần câu hỏi trả lời đúng/sai thí sinh rất dễ mất điểm, chỉ học sinh thực sự giỏi mới có thể kiếm điểm tốt, thí sinh khá/ trung bình rất dễ nhầm lẫn. Phần câu hỏi nhiều lựa chọn cũng đã có sự phân hóa nhất định. Thầy H dự báo điểm thi tốt nghiệp năm nay không bằng năm trước. Ông Hà Xuân Nhâm cho rằng, từ kết quả khảo sát, nhà trường cần tập trung rà soát, phân loại trình độ học sinh để có phương án tổ chức ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh thi tốt nghiệp đạt hiệu quả; trong đó chú ý “độ phủ” kiến thức ôn tập ở các môn theo hướng dẫn, theo các chủ đề đã được tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT Hà Nội. Công tác ôn tập cần quan tâm tới việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải quyết các câu hỏi dạng thức trả lời đúng/sai, trong đó, giáo viên cần xây dựng câu hỏi tăng dần mức độ khó. Xây dựng hệ thống câu hỏi ôn tập bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình GDPT 2018, cần tập trung rèn luyện cho học sinh những câu hỏi có ý nghĩa thực tiễn, liên môn; sử dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thực tiễn. Về đề thi trắc nghiệm với dạng thức câu hỏi mới, thầy Nguyễn Trung Sỹ, giáo viên dạy Toán, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định, phân tích, phần I của đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo ma trận Bộ GD&ĐT công bố gồm 12 câu trắc nghiệm trả lời nhiều lựa chọn, học sinh chỉ cần học, nắm chắc kiến thức cơ bản trong SGK. Phần II trắc nghiệm trả lời đúng/sai gồm 4 câu hỏi với 4 ý/câu, học sinh nên tập trung vào 4 chủ đề: hàm số, ứng dụng của tích phân, xác suất có điều kiện và phương pháp tọa độ trong không gian. Trong phần này, các ý hỏi trong mỗi câu được xây dựng theo độ khó tăng dần và các ý hỏi phụ thuộc lẫn nhau. Phần III dạng thức trắc nghiệm trả lời ngắn có 6 câu hỏi. Thầy Sỹ nhắc thí sinh tập trung vào các vấn đề như ứng dụng của đạo hàm, nguyên hàm tích phân, xác suất có điều kiện, các bài toán quy hoạch tuyến tính, các bài toán tối ưu, các bài toán sử dụng phương pháp tọa độ trong SGK giải quyết các vấn đề thực tiễn. Muốn làm tốt các bài toán trong phần III, thầy Sỹ cho rằng, thí sinh cần luyện tập các kĩ năng giải bài toán bằng mô hình hóa toán học. Thí sinh nên đọc thêm các chủ đề của sách chuyên đề lớp 11, 12. NGHIÊM HUÊ Gần 32% số bài thi khảo sát lớp 12 của Hà Nội dưới điểm trung bình, trong đó có hàng nghìn bài thi bị điểm liệt. Một trong những nguyên nhân chính là do đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 có cấu trúc, định dạng mới. Học sinh Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý 32% bài thi có điểm dưới trung bình, Hà Nội cảnh báo nguy cơ trượt tốt nghiệp lớp 12 năm nay. Năm trước, toàn thành phố có 205 thí sinh trượt tốt nghiệp thuộc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. HÀ NỘI: Cảnh báo nguy cơ trượt tốt nghiệp lớp 12 Học sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2024 6 nThứ Năm n Ngày 10/4/2025 KHOA GIÁO TUYỂN SINH LỚP 10 Ở HÀ NỘI: Chọn và đăng ký nguyện vọng (NV) là việc vô cùng quan trọng với mỗi học sinh khi thi tuyển vào lớp 10. Dưới đây là lời khuyên của cô Lê Thị Hương Mai, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa (Hà Nội). Chọn sai dễ “trắng tay”

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==