Tiền Phong số 91

n THÊTÅ KHO Á CÛUÁ THÛÚNG TÑN? cuöië tuênì Chuyïnå [ Xem tiïpë trang 2] 31/3/2024 SÖË 91 CHU Ã NHÊTÅ Truyïnå ngùnæ cuaã NÖNG QUANG KHIÏM BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n LAMÂ TÚIÁ CUNÂ G, ÀÛÚCÅ HAY MÊTË KHÖNG QUAN TRONÅ G “Höiì sinh” ngûúiâ qua á cö ë bùnç g AI [ Trang 16] THIÏUË TÒNH THÛÚNG n NGÛÚIÂ PHAPÁ CUNÄ G KHO Á XÚI “MONÁ HÊMÌ ” CUAÃ TRÊNÌ ANH HUNÂ G [ Trang 11] [ Trang 8 + 9] [ Trang 10] [ Trang 13] [ TRÑ QUÊN ] Quang caãnh giûäa bònh minh cuãa buöíi saáng nay bïn búâ biïín Tuy Hoâa, khiïën töi chúåt liïn tûúãng àïën nhûäng vêìn thú cuãa Walt Whitman. Àoá laâ ta coá thïí nghe àûúåc “gioång noái cuãa gioá, cuãa biïín vaâ tiïëng laá cúâ” tung bay giûäa bònh minh. Bûúcá chên cuaã gioá [ Trang 3] [ Trang 3] KHOANÃ H KHÙCÆ Tû â trïn cao nhòn xuönë g khu vûcå Lï î Thûúnå g cú â nöií bêtå va â àêyì y á nghôa Cacá hoa hêuå , a á hêuå va â ngûúiâ àepå Hoa hêuå Viïtå Nam trònh diïnî aoá daiâ di sanã trong àïm khai macå Tuênì lï î Vùn hoaá - Du lõch Phuá Yïn 2024 THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Chiïìu 30/3, Thuã tûúáng Chñnh phuã Phaåm Minh Chñnh vaâ àoaân cöng taác àaä laâm viïåc vúái Ban Thûúâng vuå Tónh uãy Kiïn Giang vaâ laänh àaåo thaânh phöë Phuá Quöëc. Vùn phonâ g UBND TPHCM vûaâ co á thöng baoá kïtë luênå cuaã Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä taiå cuöcå hopå Tö í cöng tacá dû å aná Xêy dûnå g Trung têm thïí ducå thï í thao Phan Àònh Phunâ g ngayâ 25/3 vûaâ qua. PHU Á QUÖCË CÊNÌ HÛÚNÁ G TÚIÁ PHATÁ TRIÏNÍ NHANH, BÏNÌ VÛNÄ G Thï ë hï å tre ã cunâ g nghiïng mònh biïtë ún qua á khû,á cunâ g trên tronå g nhûnä g phutá giêy hiïnå taiå va â cunâ g tin tûúnã g vaoâ tûúng lai tûúi saná g thiïng liïng vaâ tû å haoâ [ Trang 4+5+6+7+15 ] Cacá vênå àönå g viïn laâ caná bö,å chiïnë sô ú ã àaoã Trûúnâ g Sa Lúná hûúnã g ûná g Giaiã vö àõch quöcë gia Marathon vaâ cû å ly daiâ baoá Tiïnì Phong lênì thû á 65 - nùm 2024 // Nha â baoá Lï Xuên Sún: Töí chûcá Tiïnì Phong Marathon, chuná g töi danâ h rêtë nhiïuì têm huyïtë TPHCM gúä vûúná g cho “khu àêtë vanâ g” “Cöng thûcá ” 2T [ Trang 13]

Thúâi sûå Chuã nhêåt 31/3/2024 2 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Trong giúâ haânh chñnh (04)39439664 Ngoaâi giúâ 0908988666 (Nguyễn Hằng) Haâ Nöåi: ÀT: (043)9432758; Fax: (043)9435285 TP.HCM: ÀT: (083)8469860; Fax: (083)8480015 Baáo n Toaâ soanå : 15 Hö ì Xuên Hûúng - Haâ Nöiå . n ÀT: 39434031 - 38227526 38227524 - 38227525 39433216 - 39434302 n Fax: (04) 39430693 QUAÃNG CAÁO PHAÁT HAÂNH GIAÁ: 5.500 ÀÖÌNG ISSN 0866-0827 n Töíng biïn têåp: LÏ XUÊN SÚN n Phoá Töíng biïn têåp: VŨ TIÏËN - PHUÂNG CÖNG SÛÚÃNG - LÏ MINH TOAÃN n Töíng thû kyá toâa soaån: LÏ MINH TOAÃN n Ban àaiå diïnå taiå thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh: 384 Nam Kyâ Khúiã Nghôa, Phûúnâ g 8, Q.3 ÀT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban àaiå diïnå taiå miïnì Trung: 19 Ngö Gia Tûå - Àa â Nùné g, ÀT: (0511) 3828 039, Fax: (05113) 897080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban àaiå diïnå taiå ÀBSCL: 103 Trênì Vùn Hoaiâ , phûúnâ g Xuên Khaná h, quênå Ninh Kiïuì , TP Cênì Thú. ÀT: 07103823823 vaâ Fax: 07103823829, Email: baotienphongct@hcm.vnn.vn n Ban àaiå diïnå taiå Têy Nguyïn: 52 Trênì Nhêtå Duêtå - TP Buön Ma Thuötå - Àùk Lùk ÀT va â Fax: (0262) 3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Thiïët kïë: LÏ HUY In taåi: Cöng ty in Quên àöåi I, Cöng ty in baáo Nhên Dên Àaâ Nùéng, Cty TNHH möåt thaânh viïn in Àùk Lùk, Xûúãng in Quên khu IV, XN in Nguyễn Minh Hoaâng, TPHCM TPHCM lêpå àoanâ kiïmí tra cacá lônh vûcå kinh doanh ùn uönë g, cú súã xoa bopá UBND TPHCM vûaâ quyïtë àõnh thanâ h lêpå Àoanâ kiïmí tra liïn nganâ h vùn hoaá – xa ä höiå TPHCM (Àoanâ 2). Quyïtë àõnh coá hiïuå lûcå thi hanâ h trong thúiâ gian 1 nùm. Àoanâ kiïmí tra liïn nganâ h chõu sû å chó àaoå trûcå tiïpë cuaã Chu ã tõch UBND TPHCM hoùcå Phoá Chu ã tõch UBND TPHCM àûúcå giao quyïnì . Àoanâ kiïmí tra do öng Nguyïnî Thanâ h Lêm, Chaná h Thanh tra Súã Lao àönå g - Thûúng binh va â Xa ä höiå TPHCM lamâ Trûúnã g àoanâ . Ngoaiâ ra, àoanâ conâ coá sû å tham gia cuaã 40 thanâ h viïn khacá la â lanä h àaoå , caná bö å mötå sö ë sú,ã ban nganâ h thanâ h phö.ë Àoanâ kiïmí tra liïn nganâ h vùn hoaá - xa ä höiå TPHCM vaâ cacá cú quan, àún võ liïn quan coá nhiïmå vu å kiïmí tra viïcå chêpë hanâ h phapá luêtå nha â nûúcá trong cacá lônh vûcå kinh doanh nhaâ hanâ g ùn uönë g, cú súã lûu tru,á cú sú ã xoa bopá , cacá cú sú ã hoatå àönå g vùn hoaá va â dõch vu å vùn hoaá trïn àõa banâ thanâ h phö.ë Têpå trung kiïmí tra cacá hoatå àönå g co á liïn quan àïnë tï å nanå xa ä höiå àùcå biïtå la â ma tuyá , maiå dêm va â tanâ g trû,ä phö ë biïnë cacá loaiå vùn hoaá phêmí co á nöiå dung àöcå haiå ; kiïmí tra àiïuì kiïnå an ninh trêtå tû,å phonâ g chayá chûaä chayá , vï å sinh an toanâ thûcå phêmí , möi trûúnâ g. Ngoaâi ra, àoaân cuäng kiïím tra viïåc chêëp haânh quy àõnh vïì baãn quyïìn taác giaã, kiïím tra giêëy chûáng nhêån àùng kyá doanh nghiïåp, höå kinh doanh, giêëy pheáp kinh doanh, giêëy chûáng nhêån àuã àiïìu kiïån hoaåt àöång kinh doanh, lao àöång vaâ àiïìu kiïån hoaåt àöång kinh doanh cuãa caác cú súã thuöåc caác Iônh vûåc kinh doanh nïu trïn. UBND TP Thuã Àûcá va â cacá quênå , huyïnå va â lûcå lûúnå g cöng an taiå àõa banâ àûúcå kiïmí tra co á tracá h nhiïmå hö î trú,å phöië húpå Àoanâ kiïmí tra liïn nganâ h thi hanâ h nhiïmå vu å khi co á yïu cêuì cuaã àoanâ . Bïn canå h ào,á cacá cú sú,ã tö í chûcá , àún võ, caá nhên co á hoatå àönå g vï ì lônh vûcå thuöcå nhiïmå vu å kiïmí tra cuaã Àoanâ 2 co á tracá h nhiïmå taoå àiïuì kiïnå thuênå lúiå àï í Àoanâ hoanâ thanâ h nhiïmå vu.å Vï ì cú chï ë hoatå àönå g, Sú ã LÀ-TB&XH laâ cú quan thûúnâ g trûcå cuaã Àoanâ 2; thanâ h viïn àoanâ lamâ viïcå theo chïë àö å kiïm nhiïmå . Kinh phñ hoatå àönå g cuaã àoanâ àûúcå thûcå hiïnå theo quy àõnh phapá luêtå hiïnå hanâ h. NGÖ TUNÂ G Nga ä tû â tênì g 5 xuönë g sên trûúnâ g, mötå nû ä sinh nguy kõch Töië 30/3, öng Nguyïnî Thï ë Dunä g, Pho á Giamá àöcë Sú ã Giaoá ducå va â Àaoâ taoå tónh Laoâ Cai cho biïtë , àún võ àang phöië húpå cunâ g cacá cú quan chûcá nùng kiïmí tra, tòm hiïuí ro ä nguyïn nhên viïcå mötå hocå sinh lúpá 11 Toaná , trûúnâ g THPT Chuyïn Laoâ Cai bõ tai nanå do nga ä tû â tênì g 5 xuönë g sên trûúnâ g. Cu å thï,í khoanã g 18h35 ngayâ 29/3, öng Triïuå Cöng Minh, nhên viïn baoã vï å Trûúnâ g THPT Chuyïn Laoâ Cai (ú ã phûúnâ g Bùcæ Cûúnâ g, TP Laoâ Cai), trong lucá lamâ nhiïmå vu å phatá hiïnå hocå sinh Nguyïnî Quynâ h M (hocå lúpá 11 Toaná - Trûúnâ g THPT chuyïn, truá taiå tö í 14, phûúnâ g Kim Tên, TP Laoâ Cai) nùmç taiå sên trûúnâ g. Àïnë khoanã g 18h50 xe cûuá thûúng cunâ g cacá bacá sô àïnë thûcå hiïnå kiïmí tra, sú cûuá ban àêuì va â àûa hocå sinh Nguyïnî Quynâ h M vaoâ khoa cêpë cûuá Bïnå h viïnå Àa khoa tónh. Khoanã g 0h30, ngayâ 30/3, hocå sinh M àûúcå bacá sô, gia àònh vaâ giaoá viïn chuã nhiïmå chuyïní tuyïnë vï ì bïnå h viïnå Viïtå Àûcá - Ha â Nöiå tiïpë tucå àiïuì trõ. Bö å phênå vùn phonâ g va â baoã vï å nha â trûúnâ g trñch xuêtë camera va â sú bö å phatá hiïnå hocå sinh Nguyïnî Quynâ h M bõ nanå do nga ä tû â tênì g 5 khu lúpá hocå vaoâ 18h33’ ngayâ 29/3. HÊN NGUYÏNÎ - VÙN ÀÛÁC Bacå Liïu: Hai höå dên hoanâ tra ã àêtë rûnâ g lênë chiïmë Trong 2 ngayâ 29 va â 30/3, àoanâ cöng tacá cuaã Sú ã Nöng nghiïpå va â Phatá triïní nöng thön (NN&PTNT) tónh Bacå Liïu trûcå tiïpë kiïmí tra, giamá satá viïcå tû å khùcæ phucå hêuå qua ã cuaã hai hö å dên tû å y á àùpæ bú â bao lênë chiïmë àêtë rûnâ g phonâ g hö å ú ã khu vûcå xa ä Long Àiïnì Àöng, huyïnå Àöng Haiã . Theo ào,á hö å öng Nguyïnî Vùn No (con öng Nguyïnî Vùn Beá Tamá ) bao lênë chiïmë 2,03 ha àêtë rûnâ g va â öng Lï Minh Khaiã (canh tacá trïn diïnå tñch àêtë rûnâ g öng Dûúng Thanh Tuênë ) lênë chiïmë la â 2,2 ha. Lamâ viïcå vúiá cú quan chûcá nùng, 2 höå trïn àa ä nhênå thûcá àûúcå hanâ h vi taiá chiïmë àêtë rûnâ g, gêy chïtë rûnâ g la â vi phamå phapá luêtå . Do ào,á ca ã 2 hö å àïuì àa ä tû å nguyïnå thûcå hiïnå khùcæ phucå hêuå qua ã bùnç g cacá h pha á bú â bao lênë chiïmë àï í nûúcá thuyã triïuì ra vaoâ thûúnâ g xuyïn cho cêy rûnâ g sinh trûúnã g va â phatá triïní ; trönì g laiå rûnâ g va â ky á biïn banã cam kïtë khöng taiá phamå , tra ã laiå hiïnå tranå g ban àêuì cuaã àêtë rûnâ g. TÊN LÖÅC nBÙÆT NHOÁM CÛÚÁP TRÏN ÀEÂO PRENN ÀAÂ LAÅT. Ngaây 30/3, Cöng an TP Àaâ Laåt (Lêm Àöìng) cho biïët àaä bùæt àûúåc 3 àöëi tûúång gêy ra vuå cûúáp taáo túån trïn àeâo Prenn, bao göìm Buâi Xuên Bùæc (24 tuöíi), Nguyïîn Àûác Nam (22 tuöíi) vaâ Trêìn Vùn Têm (18 tuöíi). Trûúác àoá, do thiïëu tiïìn tiïu xaâi, Nam àaä ruã Bùæc vaâ Têm ra àeâo Prenn rònh cûúáp taâi saãn. Khuya 27/3, thêëy hai cö gaái àang àiïìu khiïín xe maáy trïn àeâo Prenn (TP Àaâ Laåt), 3 àöëi tûúång naây liïìn àuöíi theo, aáp saát, duâng hung khñ uy hiïëp, cûúáp 2 chiïëc àiïån thoaåi. Nhêån àûúåc tin baáo, Cöng an TP Àaâ Laåt àaä triïín khai caác biïån phaáp nghiïåp vuå àïí truy tòm vaâ bùæt àûúåc 3 àöëi tûúång noái trïn khi àang lêín tröën taåi huyïån Lêm Haâ. QUÏË NHÛ nRUÃ NHAU ÀI TÙÆM, HAI BEÁ GAÁI TÛÃ VONG DO ÀUÖËI NÛÚÁC. Trong luác chúi àuâa, em R.C.V (SN 2013) vaâ R.C.À (SN 2012, cuâng truá taåi laâng D, xaä Gaâo, thaânh phöë Pleiku, Gia Lai) ngaä ra vuäng sêu dêîn àïën àuöëi nûúác, tûã vong. Theo thöng tin ban àêìu, chiïìu 29/3, nhoám treã nhoã truá taåi laâng D (xaä Gaâo thaânh phöë Pleiku) ruã nhau ra höì Ia Hung àïí tùæm. Àïën 16h30, trong luác chúi àuâa, em R.C.V (SN 2013) vaâ R.C.À (SN 2012, cuâng truá taåi laâng D) ngaä ra vuäng sêu dêîn àïën àuöëi nûúác. Caác em nhoã khaác àaä chaåy tòm ngûúâi lúán àïën cûáu. Tuy nhiïn, sau khi àûa hai chaáu nhoã lïn búâ, moåi ngûúâi phaát hiïån chaáu À àaä tûã vong, coân V àûúåc àûa ài bïånh viïån cêëp cûáu nhûng cuäng khöng qua khoãi. Àûúåc biïët, gia àònh chaáu À thuöåc diïån höå cêån ngheâo, gia àònh chaáu V coá böë àang àûa anh trai ài àiïìu trõ bïånh hiïím ngheâo taåi TPHCM. TIÏÌN LÏ Vaâ cuäng thêåt kyâ laå, cêu thú tûâ hún möåt trùm nùm trûúác àaä dûång laåi truâng khúáp khung caãnh saáng nay: 12 ngaân àöi chên cuâng “thaã loãng, lao ra, bùæt àêìu thi àêëu, vúái biïíu ngûä vaâ nhûäng laá cúâ”. Taåi Giaãi Vö àõch Quöëc gia Marathon vaâ cûå ly daâi baáo Tiïìn Phong lêìn thûá 65-nùm 2024 (Tiïìn Phong Marathon 2024). Gioá cuöìn cuöån tûâ laá cúâ àoã sao vaâng röång túái 1.000m2 taåi lïî Thûúång cúâ taåi Baäi Mön-Muäi Àiïån luác tinh mú buöíi saáng qua. Laâ núi aánh bònh minh àêìu tiïn xuêët hiïån trûúác khi traãi röång daâi trïn toaân búâ coäi Viïåt Nam. Cuäng laâ núi àoán nhûäng dêëu chên àêìu tiïn chaåm aánh mùåt trúâi. Gioá thöíi tûâ toâa thaáp àöi Nghinh Phong sûâng sûäng, nêng tûâng bûúác chên chaåy ngang qua. Möåt cöng trònh kiïën truác hiïån àaåi nhûng laåi lûu giûä têm thûác ngaân nùm, mang hònh boáng Êu Cú-Laåc Long Quên vaâ nhûäng ngûúâi con àêìu tiïn trïn àêët Viïåt. Ai àaä nghô ra hai chûä “Nghinh Phong” thêåt taâi tònh. Sùén saâng àoán nhêån moåi laân gioá vaâ àöëi mùåt vúái moåi cún gioá, vúái têm thïë vûâa vûäng chaäi vûâa khoan hoâa. Gioá thöíi vïì tûâ suöët nhûäng cuöåc trûúâng chinh múã coäi tûâ daãi àêët thûúång voä naây, mang hònh boáng nhûäng traáng sô cuái raåp trïn lûng ngûåa phoáng nhû bay khöng ngûng nghó suöët hún 400 nùm. Ngoån gioá tûâ thi ca àaä trúã thaânh bêët huã “Ú caiá gio á Tuy Hoaâ …/Caiá gio á chuyïn cênì /va â phoná g tuná g/Gio á ài ngang, ài docå / Gio á tre ã laiå -lûng chûnâ g/Gio á nghó/Gioá cûúiâ /Gio á reo lïn lönì g lönå g…”. Gioá thöíi vïì tûâ biïín àaão thiïng liïng, khi saáng nay cuâng luác taåi àaão Trûúâng Sa Lúán, haâng trùm ngûúâi lñnh biïín cuäng trong trang phuåc Tiïìn Phong Marathon cuâng hoâa bûúác chaåy. Lêìn àêìu tiïn trong lõch sûã cuãa möåt giaãi marathon maâ cuâng luác coá hai cung àûúâng chaåy caách xa nhau túái 250 haãi lyá, tûác hún 460km. Nhûng möîi bûúác chên nhoã beá cuãa chuáng ta àaä nöëi liïìn têët caã vúái nhûäng traái tim cuâng hoâa nhõp àêåp, löìng ngûåc cuâng mang húi thúã cuãa tònh yïu quï hûúng àêët nûúác, cuãa yá chñ vaâ tinh thêìn Viïåt maånh meä, quaã caãm. Töí quöëc trong loâng Töí quöëc… Tiïìn Phong Marathon 2024 chuã àïì “Dêëu chên mùåt trúâi” laåi phaá nhûäng kyã luåc, khöng chó keáo daâi giaãi chaåy coá tuöíi àúâi lêu nhêët (65 nùm), quy tuå söë lûúång runner àöng nhêët (12 ngaân ngûúâi), quy tuå àêìy àuã daân sao àiïìn kinh Viïåt Nam, maâ coân song haânh diïîn ra trïn àêët liïìn vaâ Trûúâng Sa… Haânh trònh theo dêëu chên mùåt trúâi khöng chó laâ nhûäng bûúác saãi daâi bïìn bó vaâ maånh meä maâ coân laâ nhûäng gûúng mùåt. Nhûäng gûúng mùåt quen àaåi diïån cho tinh thêìn Viïåt sùén saâng “nghinh phong” trong moåi hoaân caãnh. Coân laâ nhûäng vuâng àêët thiïng liïng cuãa Töí quöëc, vúái biïët bao cung àûúâng chaåy, traãi daâi tûâ Lai Chêu, Lyá Sún, Cön Àaão, Cêìn Thú, àïën cao nguyïn àêët àoã Àùæk Lùæk, Gia Lai,… Vaâ saáng nay laâ Phuá Yïn vúái khaát voång àêët phuá trúâi yïn. Laåi nhúá àïën thi haâo cuãa Laá coã Whitman “Àöi chên töi chamå àêtë /sinh ra trùm möië tònh”. Vêîn truâng húåp laâm sao, nhûäng bûúác chaåy cuãa gioá mang theo caái tònh lúán vúái àêët vaâ ngûúâi núi àêy, khiïën thi sô Taãn Àaâ phaãi thao thûác “Àa tònh con mùtæ Phu á Yïn”. n Bûúcá chên cuaã gioá [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Ngaây 30/3, Thaânh àoaân, Höåi Sinh viïn (SV) Viïåt Nam TP. Cêìn Thú töí chûác chûúng trònh Haânh trònh SV 5 töët àïën vúái àõa chó àoã. Tham gia haânh trònh, hún 200 SV 5 töët àaåi diïån tûâ caác trûúâng cao àùèng, àaåi hoåc trïn àõa baân. Àoaân àaä viïëng Àïìn thúâ Vua Huâng, Khu tûúãng niïåm thuã khoa Buâi Hûäu Nghôa, Àïìn thúâ àöìng chñ Chêu Vùn Liïm. Haânh trònh giuáp SV tòm hiïíu vïì truyïìn thöëng lõch sûã, con ngûúâi Viïåt Nam noái chung vaâ Cêìn Thú noái riïng. Bïn caånh àoá, caác baån SV cuäng tham quan, tòm hiïíu vïì Vûúân ûúm Cöng nghïå Cöng nghiïåp Viïåt Nam - Haân Quöëc taåi Cêìn Thú; chuyïn àïì SV vúái nghiïn cûáu khoa hoåc. Àùåc biïåt, chûúng trònh coân laâm lïî kïët naåp Àaãng cho 2 àoaân viïn ûu tuá: Baån Àûúâng Hoaâng Vûäng – SV Trûúâng ÀH Nam Cêìn Thú, àaåt danh hiïåu SV 5 töët cêëp Trung ûúng; vaâ baån Nguyïîn Thõ Töë Trinh - SV Trûúâng ÀH Têy Àö àaåt danh hiïåu SV 5 töët cêëp Thaânh phöë. Anh Lêm Vùn Tên - Phoá Bñ thû Thûúâng trûåc Thaânh àoaân, Chuã tõch Höåi SV TP. Cêìn Thú cho biïët, caác cêëp böå Höåi trïn àõa baân àaä khöng ngûâng triïín khai, thûåc hiïån töët phong traâo “SV 5 töët”, giuáp phong traâo lan toãa maånh meä, taåo àöång lûåc àïí SV trïn àõa baân phêën àêëu hoåc têåp, reân luyïån. Trong thúâi gian túái, bïn caånh àêíy maånh phong traâo “SV 5 töët”, Höåi SV Thaânh phöë seä kïët nöëi vúái caác doanh nghiïåp, taåo thïm cú höåi nghïì nghiïåp, viïåc laâm cho SV ra trûúâng. HOÂA HÖÅI Baån Àûúâng Hoaâng Vûäng – Sinh viïn trûúâng ÀH Nam Cêìn Thú, àaåt danh hiïåu Sinh viïn 5 töët cêëp Trung ûúng (cêìm hoa) àûúåc kïët naåp Àaãng Lan toaã phong traoâ “Sinh viïn 5 tötë ” trong trûúnâ g hocå

Thúâi sûå Chuã nhêåt 31/3/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thöng àiïåp àûúåc Quyïìn Chuã tõch nûúác Voä Thõ AÁnh Xuên àûa ra taåi Höåi nghõ töíng kïët giao ûúác thi àua nùm 2023 cuåm caác tónh Têy Nguyïn vaâ Duyïn haãi miïìn Trung, àûúåc töí chûác taåi TP Quy Nhún, ngaây 29/3. (VnExpress) Böå trûúãng NN&PTNT Lï Minh Hoan múã àêìu nhû vêåy taåi Höåi nghõ quöëc gia Huy àöång nguöìn lûåc thûåc hiïån caác giaãi phaáp nöng nghiïåp thuêån thiïn taåi Àöìng bùçng söng Cûãu Long (ÀBSCL), diïîn ra ngaây 21/3. (Dên Trñ) “Thuêån thiïn khöng phaãi laâ khöng laâm gò caã” “Quöëc tïë àaánh giaá cao phuåc höìi kinh tïë cuãa Viïåt Nam” “Nhiïìu ngûúâi bêy giúâ ngöìi àêy, ai gan daå, duäng caãm töi biïët, ai nhuát nhaát töi cuäng biïët luön” Bñ thû Thanâ h uyã TPHCM Nguyïnî Vùn Nïn phatá biïuí taiå höiå nghõ töní g kïtë 5 nùm cöng tacá xêy dûnå g Àanã g nhiïmå ky â 2020-2025, töní g kïtë 15 nùm thi hanâ h àiïuì lï å Àanã g (2011-2025). (Dên Trñ) PHAÁT NGÖN êën tûúång Trûúcá ào,á trong buöií saná g, Thu ã tûúná g Chñnh phu ã Phamå Minh Chñnh àa ä viïnë g Nghôa trang Liïtå sô Phu á Quöcë , dêng hûúng taiå Àïnì tûúnã g niïmå Anh hunâ g Liïtå sô Phu á Quöcë (ú ã phûúnâ g Dûúng Àöng) vaâ tiïnë hanâ h khaoã satá 8 àõa àiïmí taiå Phu á Quöcë : Cöng trûúnâ g xêy dûnå g tûúnå g àaiâ Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh; dûå aná àêuì tû xêy dûnå g Canã g biïní hanâ h khacá h Quöcë tï ë Phu á Quöcë ; Canã g hanâ g khöng Quöcë tï ë Phu á Quöcë ; Cöng viïn chùm socá va â baoã tönì àönå g vêtå baná hoang daä Vinpearl Safari Phuá Quöcë ; Trung têm y tïë Phuá Quöcë ; trûúnâ g Trung cêpë nghiïpå vuå du lõch, khacá h sanå EHL - Phuá Quöcë ; àõa àiïmí dû å àõnh xêy dûnå g Nha â mayá xû ã ly á racá Phu á Quöcë taiå xa ä Cûaã Dûúng; hö ì chûaá nûúcá ngotå Dûúng Àöng. Kïtë luênå cuöcå lamâ viïcå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh àaná h gia á cao cacá y á kiïnë , giao Vùn phonâ g Chñnh phuã töní g húpå , tiïpë thu cacá y á kiïnë àï í ban hanâ h Thöng baoá kïtë luênå vï ì cuöcå lamâ viïcå . Thu ã tûúná g nhênë manå h Phu á Quöcë co á võ trñ chiïnë lûúcå , nhiïuì tiïmì nùng khacá biïtå , cú höiå nöií tröiå , lúiå thï ë canå h tranh vïì phatá triïní dõch vu,å du lõch so vúiá nhiïuì àõa phûúng khacá . Àanã g, Quöcë höiå , Chñnh phu,ã Thu ã tûúná g Chñnh phuã co á nhiïuì nghõ quyïtë , quyïtë àõnh, quy hoacå h àï í phatá triïní Phu á Quöcë nhanh, bïnì vûnä g, trú ã thanâ h trung têm du lõch hiïnå àaiå , trung têm vùn hoa,á dõch vu,å logistics, phatá triïní kinh tïë biïní , phatá triïní cöng nghiïpå vùn hoa;á àönì g thúiâ yïu cêuì co á cacá chñnh sacá h huy àönå g nguönì lûcå àï í phatá triïní Phu á Quöcë theo mucå tiïu àïì ra, nhêtë la â nguönì lûcå ngoaiâ nha â nûúcá . Theo Thuã tûúná g, viïcå phatá triïní du lõch Phuá Quöcë se ä gopá phênì khùnè g àõnh thûúng hiïuå du lõch Viïtå Nam trïn banã àö ì thï ë giúiá ; phatá triïní du lõch Phuá Quöcë theo hûúná g xanh, bïnì vûnä g, co á banã sùcæ riïng trong töní g thï í banã sùcæ du lõch Viïtå Nam. Thu ã tûúná g ghi nhênå , biïuí dûúng, àaná h gia á cao nö î lûcå va â thanâ h tûuå ma â thanâ h phö ë Phu á Quöcë àa ä àatå àûúcå ; àönì g thúiâ chó ro,ä Phu á Quöcë phaiã giaiã baiâ toaná phatá triïní “noná g”, chûa thûcå sû å bïnì vûnä g va â chûa dûaå vaoâ khoa hocå cöng nghï,å àöií múiá saná g taoå , khúiã nghiïpå ; giaiã quyïtë cacá àiïmí nghenä vï ì ha å tênì g, nguönì nûúcá , vïå sinh möi trûúnâ g… Nhênë manå h cênì xêy dûnå g thanâ h phö ë àaoã Phu á Quöcë phatá triïní nhanh, bïnì vûnä g, sinh thaiá , trú ã thanâ h trung têm du lõch, dõch vuå hiïnå àaiå , phatá triïní manå h kinh tïë biïní , cöng nghiïpå vùn hoaá mang têmì cú ä quöcë tï,ë Thu ã tûúná g chó roä cacá nhiïmå vu å vaâ giaiã phapá tronå g têm thúiâ gian túiá àïí thûcå hiïnå mucå tiïu àaä àï ì ra. Theo ào,á cênì tiïpë tucå cu å thï í hoaá cacá chu ã trûúng, àûúnâ g löië , chñnh sacá h, phapá luêtå cuaã Àanã g, Nha â nûúcá , cacá quy hoacå h àa ä àûúcå phï duyïtå àï í co á lö å trònh thûcå hiïnå phu â húpå , hiïuå qua,ã bamá satá , khai thacá va â phatá huy tiïmì nùng khacá biïtå , cú höiå nöií tröiå , lúiå thï ë canå h tranh. Cênì huy àönå g va â khúi thöng moiå nguönì lûcå phatá triïní , lêyë nguönì lûcå bïn trong (con ngûúiâ , thiïn nhiïn, truyïnì thönë g vùn hoaá - lõch sû)ã la â cú banã , chiïnë lûúcå , lêu daiâ , quyïtë àõnh, kïtë húpå haiâ hoaâ , hiïuå qua ã vúiá nguönì lûcå bïn ngoaiâ (vönë , cöng nghïå tiïn tiïnë , àaoâ taoå nhên lûcå , quanã trõ hiïnå àaiå …) la â quan tronå g, àötå pha,á thûúnâ g xuyïn; kïtë húpå giûaä nguönì lûcå Trung ûúng, ngên sacá h àõa phûúng, vönë vay, vönë taiâ trú å va â nguönì vönë xa ä höiå , nhêtë la â cú chï ë húpå tacá cöng tû. Quy hoacå h lêu daiâ , chiïnë lûúcå conâ thûcå hiïnå co á thï í phên ky,â phu â húpå àiïuì kiïnå nguönì lûcå ; vúiá quan àiïmí “nguönì lûcå bùtæ nguönì tû â tû duy, àönå g lûcå bùtæ nguönì tû â sû å àöií múiá , sûcá manå h bùtæ nguönì tû â nhên dên”. Cunâ g vúiá ào,á têpå trung phatá triïní hï å thönë g kïtë cêuë ha å tênì g àönì g bö,å hiïnå àaiå vï:ì Giao thöng (àûúnâ g bö,å hanâ g khöng, canã g biïní ); ha å tênì g xa ä höiå , àö thõ (àiïnå , nûúcá , xû ã ly á racá thaiã , nûúcá thaiã ); ha å tênì g du lõch; haå tênì g vùn hoaá ; ha å tênì g giaoá ducå - àaoâ taoå , nhêtë la â àaoâ taoå ky ä nùng nghï;ì ha å tênì g y tï;ë ha å tênì g chuyïní àöií sö,ë cöng nghïå thöng tin; haå tênì g möi trûúnâ g, ûná g pho á biïnë àöií khñ hêuå . Chu á tronå g thûcå hiïnå àötå pha á àaoâ taoå nhên lûcå chêtë lûúnå g cao, baoã àamã nhên lûcå cho nhu cêuì phatá triïní , àùcå biïtå la â cacá lônh vûcå kinh tïë sö,ë kinh tïë xanh, kinh tïë tuênì hoanâ , kinh tï ë chia se,ã kinh tïë tri thûcá …; co á chñnh sacá h phu â húpå , khuyïnë khñch, àa danå g hoaá cacá loaiå hònh àaoâ taoå (húpå tacá trong vaâ ngoaiâ nûúcá , húpå tacá vúiá doanh nghiïpå àùtå hanâ g…)… Àêyí manå h caiã cacá h hanâ h chñnh, caiã thiïnå möi trûúnâ g àêuì tû kinh doanh, cùtæ giamã thu ã tucå hanâ h chñnh, giamã phiïnì ha,â hö î trú å töië àa cho ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå , àùtå mònh vaoâ àõa võ cuaã ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå àï í giaiã quyïtë trïn tinh thênì “lúiå ñch haiâ hoaâ , ruiã ro chia se”ã , cunâ g lamâ , cunâ g thùnæ g, cunâ g phatá triïní . Lamâ tötë cöng tacá phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå ; giaiã quyïtë dûtá àiïmí cacá vênë àï ì liïn quan túiá àêtë àai; thûcå hiïnå nghiïm quy hoacå h àûúcå duyïtå , kiïn quyïtë xû ã ly á nghiïm cacá sai phamå ; traná h tònh tranå g manh muná . Xêy dûnå g Àanã g, hï å thönë g chñnh trõ trong sacå h, vûnä g manå h, bö å mayá tinh gonå , hiïuå lûcå , hiïuå qua;ã tinh gianã biïn chïë gùnæ vúiá cú cêuë laiå vaâ nêng cao chêtë lûúnå g àöiå ngu ä caná bö,å cöng chûcá , viïn chûcá ; nêng cao nùng lûcå lanä h àaoå va â sûcá chiïnë àêuë cuaã tö í chûcá Àanã g va â àanã g viïn. Baoã vï å vûnä g chùcæ quöcë phonâ g, an ninh, chuã quyïnì biïní àaoã , baoã àamã an sinh xaä höiå , lêyë ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå lamâ trung têm, chuã thï,í khöng àïí ai bõ bo ã laiå phña sau, baoã àamã sû å bònh yïn cho ngûúiâ dên va â du khacá h, khöng hy sinh tiïnë bö å va â cöng bùnç g xa ä höiå àï í chayå theo tùng trûúnã g kinh tï ë àún thuênì . CHINHPHU.VN Sau khi khaoã satá tònh hònh thûcå tï,ë chiïuì 30/3, Thuã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh vaâ àoanâ cöng tacá àaä lamâ viïcå vúiá Ban Thûúnâ g vuå Tónh uyã Kiïn Giang vaâ lanä h àaoå thanâ h phö ë Phu á Quöcë vïì tònh hònh phatá triïní thanâ h phö ë va â giaiã quyïtë cacá àïì xuêtë àï í Phu á Quöcë phatá triïní nhanh vaâ bïnì vûnä g. THU à TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Phuá Quöëc cêìn hûúáng túái phatá triïín nhanh, bïìn vûäng TPHCM gúä vûúná g cho “khu àêtë vanâ g” Thu ã tûúná g Chñnh phuã Phamå Minh Chñnh vaâ lanä h àaoå cacá bö å nganâ h dû å Lï î khúiã cöng Töí húpå du lõch, nghó dûúnä g va â giaiã trñ biïní Honâ Thúm Vùn phonâ g UBND TPHCM vûaâ co á thöng baoá kïtë luênå cuaã Chu ã tõch UBND TPHCM Phan Vùn Maiä taiå cuöcå hopå Tö í cöng tacá dû å aná Xêy dûnå g Trung têm thïí ducå thï í thao Phan Àònh Phunâ g ngayâ 25/3 vûaâ qua. Theo ào,á Chu ã tõch Phan Vùn Maiä giao Súã Kï ë hoacå h vaâ Àêuì tû khêní trûúng chuã trò hopå Tö í cöng tacá àï í trao àöií , thönë g nhêtë tham mûu, àïì xuêtë Chu ã tõch UBND thanâ h phö ë àï í thaoá gú ä cho dû å aná . Trong ào,á thönë g nhêtë vï ì cú sú ã phapá ly á va â àï ì xuêtë phûúng thûcá àêuì tû dû å aná (tiïpë tucå thûcå hiïnå àêuì tû theo phûúng thûcá àöië tacá cöng tû - PPP hoùcå dûnâ g dû å aná BT, chuyïní sang hònh thûcá àêuì tû cöng). Ngoaâi ra cuäng cêìn xem xeát hïå quaã phaáp lyá, tònh huöëng phaát sinh vaâ giaãi phaáp xûã lyá àöëi vúái phûúng thûác àêìu tû àïì xuêët choån. Àïì xuêët phûúng aán choån, phûúng thûác quaãn lyá, khai thaác hiïåu quaã khu àêët; chêëm dûát tònh traång àïí tröëng khu àêët nhû hiïån nay. Cuâng vúái àoá, tham mûu tñnh cêëp thiïët, cêìn thiïët trong viïåc tiïëp tuåc triïín khai àêìu tû xêy dûång möåt trung têm thïí duåc thïí thao quy mö lúán, phuåc vuå viïåc têåp luyïån, thi àêëu caác mön thïí thao troång àiïím cuãa thaânh phöë taåi võ trñ dûå aán hoùåc àïì xuêët triïín khai dûå aán coá quy mö, tñnh chêët, muåc tiïu khaác... trïn cú súã phuâ húåp quy hoaåch vaâ phuåc vuå hiïåu quaã hún nhiïåm vuå phaát triïín kinh tïë - xaä höåi cuãa thaânh phöë. Chu ã tõch UBND TPHCM giao Súã Kï ë hoacå h va â Àêuì tû, Sú ã Vùn hoaá va â Thïí thao lamâ viïcå vúiá liïn danh Töní g Cöng ty cöí phênì Àïnì bu â giaiã toaã - Cöng ty cöí phênì Phatá triïní bêtë àönå g sanã Phatá Àatå thönë g nhêtë nghôa vu,å tracá h nhiïmå cacá bïn trong xûã ly á tònh huönë g dûnâ g thûcå hiïnå dû å aná BT khi cêpë co á thêmí quyïnì quyïtë àõnh chñnh thûcá dûnâ g dû å aná BT. Lanä h àaoå thanâ h phö ë cunä g yïu cêuì Sú ã KH&ÀT, Súã VH&TT vaâ thanâ h viïn Tö í cöng tacá hoanâ thanâ h cacá nhiïmå vu å àûúcå giao trûúcá ngayâ 7/4, khöng àûúcå tiïpë tucå chêmå trï.î Cunâ g vúiá ào,á Vùn phonâ g UBND TPHCM böë trñ lõch hopå trûúcá ngayâ 10/4 àïí lanä h àaoå thanâ h phö ë nghe baoá caoá , chó àaoå xû ã ly á dûtá àiïmí . n [ NGÖ TUN G ]

Chuã nhêåt 31/3/2024 Thïí thao Thûa öng, Giaãi Tiïìn Phong Marathon ngaây caâng thu huát àöng àaão vêån àöång viïn tham gia. ÚÃ goác àöå àún võ töí chûác, öng coá thïí chia seã vïì nhûäng àöång lûåc taåo ra möåt giaãi àêëu lúán maånh nhû hiïån nay? Giaiã Vö àõch Quöcë gia Marathon vaâ cû å ly daiâ baoá Tiïìn Phong (Tiïnì Phong Marathon) vúiá tiïnì thên laâ Giaiã Viïtå daä toanâ quöcë baoá Tiïìn Phong nïn co á lõch sû ã rêtë lêu daiâ . Trong 5 nùm trúã laiå àêy, giaiã àêuë àa ä vûún lïn trúã thanâ h giaiã vö àõch quöcë gia, ngayâ canâ g lúná manå h vïì quy mö vaâ chêtë lûúnå g tö í chûcá . Co á hai àiïmí quan tronå g nhêtë àï í giaiã àêuë àatå àûúcå nhûnä g thanâ h tûuå nhû vûaâ qua va â tiïpë tucå lúná manå h trong tûúng lai. Thûá nhêtë , giaiã àêuë àûúcå tö í chûcá xûná g têmì quöcë gia, coá chêtë lûúnå g; thu hutá àûúcå àöng àaoã cacá vênå àönå g viïn manå h nhêtë cuaã àöiå tuyïní quöcë gia, cacá tónh, thanâ h thi àêuë . Chuná g töi àaä phöië húpå rêtë chùtå che ä vúiá àún võ àönì g tö í chûcá la â Liïn àoanâ Àiïnì kinh Viïtå Nam, Cucå Thï í ducå Thï í thao àï í thu hutá têtë ca ã cacá vênå àönå g viïn manå h nhêtë cuaã àiïnì kinh Viïtå Nam. Bïn canå h ào,á du â la â giaiã vö àõch quöcë gia nhûng giaiã àêuë thu hutá lûúnå g lúná ngûúiâ chayå nghiïpå dû, yïu mön chayå tham gia tranh taiâ , taoå thanâ h àiïmí khacá biïtå so vúiá cacá giaiã àêuë khacá . Giaiã àêuë cunä g àûúcå tö í chûcá vúiá chêtë lûúnå g rêtë cao; hïå thönë g giaiã thûúnã g cunä g àûúcå caiã tiïnë , ngayâ mötå nêng cao; cacá cû å ly thi àêuë , cacá nhomá lûaá tuöií cunä g àûúcå bö ë trñ húpå ly á hún. Thû á hai, giaiã luön luön cöë gùnæ g lamâ sao àï í cho möiî muaâ giaiã co á mötå chu ã àïì gùnæ vúiá nhiïmå vu å phatá triïní kinh tïë - xaä höiå - vùn hoaá – thï í thao - du lõch cuaã vunâ g àêtë ma â giaiã ài túiá . Co á thï í noiá phênì naoâ giaiã àêuë cunä g gopá phênì giaiã quyïtë nhûnä g nhiïmå vu å chñnh trõ rêtë lúná . Cunâ g vúiá “loiä ” la â giaiã àêuë thï í thao, coá cacá nhiïmå vu å àönì g hanâ h kemâ theo, vò thï,ë taoå camã hûná g rêtë manå h àöië vúiá cacá vênå àönå g viïn, àöië vúiá ngûúiâ hêm mö å va â àöië vúiá àõa phûúng àùng cai. Tiïìn Phong Marathon coá nhiïìu hoaåt àöång, sûå kiïån chñnh trõ, xaä höåi bïn lïì, mang laåi nhiïìu hiïåu ûáng tñch cûåc qua caác nùm töí chûác. Roä raâng, àïí thûåc hiïån àûúåc caác sûå kiïån naây phaãi daânh rêët nhiïìu têm huyïët, thûa öng? Baoá Tiïìn Phong danâ h cho giaiã Tiïnì Phong Marathon rêtë nhiïuì sû å quan têm va â têm huyïtë . Àùcå biïtå , Tiïìn Phong coá mötå nhomá thûúnâ g trûcå rêtë manå h, saná g taoå , àï í àï ì xuêtë cacá y á tûúnã g vúiá cacá àõa phûúng - núi töí chûcá giaiã tö í chûcá phöië húpå , tòm ra nhûnä g netá àöcå àaoá vï ì mùtå thiïn nhiïn, con ngûúiâ lõch sû,ã vùn hoa,á du lõch cuaã àõa phûúng. Tûâ ào,á cunâ g nhau lêpå nïn kï ë hoacå h cacá sû å kiïnå àönì g hanâ h cunâ g vúiá giaiã . Nhûnä g sû å kiïnå àönì g hanâ h vúiá giaiã àïuì rêtë y á nghôa vaâ khúi gúiå àûúcå niïmì tû å haoâ , netá àùcå sùcæ cuaã vùn hoaá lõch sû,ã con ngûúiâ , thiïn nhiïn, tiïmì nùng kinh tï ë - xa ä höiå - du lõch cuaã vunâ g àêtë ào.á Thûcå sû å khöng têm huyïtë thò khöng thïí lamâ àûúcå ! Phaiã tòm hiïuí rêtë sêu vï ì vunâ g àêtë vùn hoaá vï ì con ngûúiâ , lõch sû,ã vúiá sû å têm huyïtë va â yïu thñch thò múiá saná g taoå ra àûúcå cacá y á tûúnã g cacá chûúng trònh àönì g hanâ h va â thûcå hiïnå . Nhûäng muâa giaãi qua, Tiïìn Phong Marathon luön daânh rêët nhiïìu nguöìn lûåc àïí tiïën haânh caác hoaåt àöång àïìn ún àaáp nghôa, hûúáng vïì cöång àöìng. Àêy laâ möåt neát àeåp riïng coá cuãa Tiïìn Phong Marathon, thûa öng? Chuná g töi nghô rùnç g, co á àiïuì kiïnå hoa â bònh nhû hiïnå nay àï í xêy dûnå g vaâ tiïnë hanâ h cacá hoatå àönå g thï í thao, vùn hoa,á chuná g ta phaiã nhú á ún cöng lao cuaã cacá thï ë hï å ài trûúcá , cacá anh hunâ g liïtå sy ä àa ä baoã vï å va â dûnå g xêy àêtë nûúcá . Nïn bao giú,â Tiïnì Phong Marathon cunä g nhû Viïtå da ä baoá Tiïnì Phong trûúcá àêy àïuì tiïnë hanâ h hoatå àönå g “àïnì ún àapá nghôa”. Cacá hoatå àönå g mang tñnh chêtë tön vinh, hûúná g vï ì cöiå nguönì àï í khúi gúiå niïmì tû å haoâ , lonâ g yïu nûúcá , sû å nhiïtå tònh va â sùné sanâ g cönë g hiïnë cuaã lúpá treã noi gûúng cacá thï ë hï å cha öng. Cacá hoatå àönå g truyïnì thönë g nhû chùm socá gia àònh thûúng binh liïtå sô, chùm socá di tñch lõch sûã vùn hoa á cacá h manå g; lï î thûúnå g cú…â àûúcå Ban Tö í chûcá giaiã phöië húpå vúiá cacá àõa phûúng quan têm àêuì tû rêtë nhiïuì , àï í lamâ sao cho möiî sû å kiïnå àïuì thu hutá sû å chu á y á cuaã àöng àaoã ngûúiâ dên, gúiå lïn trong hoå nhûnä g camã xucá ênë tûúnå g. Öng kyâ voång gò vaâo thaânh cöng cuãa Tiïìn Phong Marathon Phuá Yïn 2024? Tiïnì Phong Marathon nùm 2024 töí chûcá ú ã Phu á Yïn àûúcå chuêní bõ rêtë cöng phu tû â phña Ban töí chûcá baoá Tiïìn Phong va â àõa phûúng. Chuná g töi rêtë hy vonå g, cöng tacá chuêní bõ nhû thïë se ä phucå vu å tötë nhêtë cho cacá vênå àönå g viïn bûúcá vaoâ thi àêuë . Cacá vênå àönå g viïn seä thi àêuë hïtë mònh vaâ têtë ca ã vï ì àñch àuná g nhû ky â vonå g cuaã mònh, vúiá thanâ h tñch cao nhêtë co á thï í va â an toanâ vúiá têtë caã moiå ngûúiâ . Chuná g töi tin tûúnã g rùnç g giaiã se ä thanâ h cöng tötë àepå khi tö í chûcá úã tónh Phuá Yïn – núi lanä h àaoå , nhên dên àõa phûúng trong thúiâ gian vûaâ qua àa ä taoå àiïuì kiïnå rêtë nhiïuì àï í tö í chûcá giaiã . Caãm ún öng! n Chûúng trònh nghïå thuêtå Phu á Yïn - Höiå tu å va â phatá triïní la â àiïmí nhênë cuaã àïm khai macå Tuênì lïî Vùn hoaá - Du lõch Phuá Yïn 2024 diïnî ra töië 30/3 taiå Quanã g trûúnâ g 1/4. Nghïå sô chiïu àaiä nhûnä g tiïtë mucå nghï å thuêtå hoanâ h traná g, kïtë tinh tûâ nïnì vùn hoaá àùcå sùcæ cuaã manã h àêtë Phu á Yïn. Lï î khai macå Tuênì Vùn hoaá - Du lõch nùm 2024 vúiá chu ã àï ì Vïì miïìn di saãn Phuá Yïn la â mötå trong nhûnä g àiïmí nhênë mûnâ g 49 nùm ngayâ giaiã phoná g tónh Phuá Yïn (1/4/1975-1/4/2024), diïnî ra trûúcá thïmì Giaiã Vö àõch quöcë gia Marathon baoá Tiïnì Phong lênì thû á 65 (Tiïnì Phong Marathon 2024) vaoâ saná g 31/3. Manâ khai tûâ Haát muáa mûâng ngaây höåi quï hûúng cuaã têpå thï í nghï å sô Nha â hatá Ca muaá nhacå dên gian Sao Biïní mú ã ra chûúng trònh nghïå thuêtå àûúcå àêuì tû cöng phu, huy àönå g nghï å sô tiïu biïuí cuaã àêtë Phu á Yïn, mötå sö ë nghï å sô khacá h múiâ tû â phûúng Nam, ca sô Tunâ g Dûúng. Ngûúiâ xem àûúcå dênî dùtæ ài qua nhûnä g trang sûã haoâ hunâ g, nhòn gênì hún vunâ g àêtë va â con ngûúiâ Phu á Yïn chuyïní mònh tûnâ g ngayâ thöng qua ba chûúng nghïå thuêtå : Giai àiïåu tûå haâo, Phuá Yïn àiïím heån va â Nöìng naân Phuá Yïn. Hún 20 ca khucá , tiïtë mucå muaá hatá , êm nhacå àûúcå töní g àaoå diïnî NSND Hûuä Tû â lûaå chonå ky ä lûúnä g, ve ä nïn bûcá tranh Phu á Yïn la â miïnì àêtë Phu á - trúiâ Yïn, súã hûuä nguönì taiâ nguyïn vùn hoaá , du lõch phong phu.á Miïnì di sanã Phu á Yïn mï hoùcå du khacá h búiã taiâ nguyïn du lõch biïní àaoã vúiá vunä g, võnh, àêmì , baiä catá trùnæ g mõn, nûúcá biïní trong xanh, vúiá nhûnä g baiä Öm, baiä Nömì , Àa á Àôa, Ö Loan, Tuy Hoaâ , Baiä Mön - Muiä Àiïnå … Nïnì vùn hoaá àa á cötë loiä cunä g taoå nïn nhûnä g di sanã vùn hoaá vêtå thï,í phi vêtå thï í àùcå sùcæ cuaã xû á Nêuî . Nhûnä g tacá phêmí àùcå sùcæ nhêtë vï ì Phu á Yïn phaiã kï í àïnë Raång ngúâi miïìn àêët Phuá Yïn, liïn khucá Àaá Àôa quï töi, baiâ choiâ Múâi anh àïën quï em. Vaiâ cêu hatá cunä g giúiá thiïuå àûúcå nhûnä g danh lam, di tñch mang tñnh nhên diïnå cuaã Phu á Yïn: “Haãi àùng Àaåi Laänh àoán aánh mùåt trúâi/ Thaáp Nghinh Phong vûún cao löång gioá/ Vuäng Rö yïn bònh àûa thuyïìn ta ra khúi”. Vúiá tinh thênì höiå tu å di sanã , trïn nïnì hoaâ têuë àanâ àa,á kenâ àa á va â cacá nhacå cu å dên töcå , Hoa hêuå Viïtå Nam 2022 (HHVN) Huynâ h Thõ Thanh Thuyã , Hoa hêuå Viïtå Nam 2020 Àöî Thõ Ha,â A Á hêuå 2 HHVN 2022, AÁ hêuå 2 Hoa hêuå Liïn lucå àõa 2023 Lï Nguyïnî Ngocå Hùnç g, A Á hêuå HHVN 2020 Nguyïnî Lï Ngocå Thaoã , Hoa khöi Huynâ h Thuyá Vi thûútá tha trong taâ aoá daiâ di sanã cuaã bö å sûu têpå Thoaáng Têy Bùæc cuaã NTK Ngö Nhêtå Huy. A Á hêuå Ngocå Hùnç g àïnë gênì hún vúiá ngûúiâ dên Phuá Yïn khi khoe gionå g Haát vïì anh. Nhiïuì khaná gia ã trêmì trö ì trûúcá chûúng trònh àûúcå àêuì tû chón chu, hoanâ h traná g. Dû êm nönì g nanâ cuaã àïm khai macå mú ã ra khöng gian cuaã lïî höiå , lan toaã di sanã , cho du khacá h cú höiå khamá pha á miïnì àêtë hoa vanâ g co ã xanh yïn bònh vaâ giauâ sûcá hutá . n [ XUÊN TUNÂ G - TRÛÚNÂ G PHONG - HOANÂ G MANÅ H THÙNÆ G ] [ NGUYÏN KHANÁ H ] Töí chûcá Tiïìn Phong Marathon, chuáng töi daânh rêët nhiïìu têm huyïët Trao àöií vúiá phoná g viïn, nha â baoá Lï Xuên Sún (aãnh), Töní g Biïn têpå baoá Tiïìn Phong - Àönì g trûúnã g Ban tö í chûcá Giaiã Vö àõch quöcë gia Marathon vaâ cûå ly daiâ baoá Tiïnì Phong lênì thû á 65 nùm 2024 cho biïtë , àï í tö í chûcá giaiã àêuë va â cacá hoatå àönå g, sû å kiïnå bïn lïì giaiã àêuë giauâ y á nghôa, Ban tö í chûcá danâ h rêtë nhiïuì têm huyïtë . 4 Cacá banå tre ã trong Lïî thûúnå g cú â va â tön vinh laá cú â Tö í quöcë taiå Baiä Mön (Àöng Hoa,â Phu á Yïn) saná g 30/3 Anh: XUÊN TUNG Â Ã Nönì g nanâ àïm Tuy Hoaâ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ NHA Â BAOÁ LÏ XUÊN SÚN: “Nùm nay, àûúcå sû å àönì g y á cuaã Quên chunã g Haiã quên, Ban töí chûcá Tiïnì Phong Marathon àaä gûiã aoá àêuë cunâ g cú â Tö í quöcë vaâ nhiïuì dunå g cu å thï í thao ra àaoã Trûúnâ g Sa àï í cacá chiïnë sô luyïnå têpå . Höm nay, cacá chiïnë sô trïn àaoã se ä chayå àönì g hanâ h cunâ g giaiã àêuë diïnî ra trïn àêtë liïnì . Àêy laâ mötå àiïuì tuyïtå vúiâ , lênì àêuì tiïn cacá chiïnë sô ú ã haiã àaoã xa xöi cuaã chuná g ta tham gia trûcå tiïpë vaoâ mötå sû å kiïnå thï í thao lúná cuaã àêtë nûúcá , mötå giaiã vö àõch quöcë gia - taoå nïn nhûnä g phutá giêy hûná g khúiã , thiïng liïng” - nhaâ baoá Lï Xuên Sún noiá . Cacá hoa hêuå , a á hêuå va â ngûúiâ àepå Hoa hêuå Viïtå Nam trònh diïnî aoá daiâ di sanã trong àïm khai macå Tuênì lï î Vùn hoaá - Du lõch Phuá Yïn 2024

BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Chuã nhêåt 31/3/2024 5 Thïí thao [ Phoná g sû å anã h: HÖNÌ G VÔNH - TRONÅ G TAI - PHAMÅ THO Å ] Anà h 1: Tû â trïn cao nhòn xuönë g khu vûcå Lï î Thûúnå g cú â nöií bêtå va â àêyì y á nghôa, trong lonâ g Baiä Mön - Muiä Àiïnå mang daná g hònh Töí quöcë conâ co á mötå daná g hònh Viïtå Nam thu nhoã hún nûaä , àûúcå xïpë búiã 3.200 àoanâ viïn, thanh niïn, hocå sinh tónh Phu á Yïn vúiá sùcæ aoá cú â ào ã sao vanâ g, phacá hoaå nïn hònh anã h hoanâ haoã “Tö í quöcë trong lonâ g Tö í quöcë ” Anà h 2: Lï î Thûúnå g cú â thiïng liïng trong khuön khöí Giaiã Vö àõch Quöcë gia Marathon vaâ cû å ly daiâ baoá Tiïnì Phong lênì thû á 65 - nùm 2024 vûútå lïn mötå nghi lïî bònh thûúnâ g àï í trú ã thanâ h khucá ca hunâ g traná g ca ngúiå tinh thênì yïu nûúcá , thûúng noiâ , y á chñ manå h me ä vï ì baoã vï ì chu ã quyïnì biïní àaoã quöcë gia, khatá vonå g vûún lïn cönë g hiïnë va â dûnå g xêy àêtë nûúcá Anà h 3: Ngay sau hiïuå lïnå h chaoâ cú,â La á cú â Tö í quöcë àûúcå cacá chiïnë sô Àöiå Quên kyâ tha ã ra va â keoá dênì lïn cötå cú â Baiä Mön, trïn nïnì Quöcë ca Viïtå Nam vang lïn haoâ hunâ g Anà h 4: La á cú â khöng chó laâ biïuí trûng cho mötå àêtë nûúcá ma â conâ thêmë àêmî têm hönì dên töcå , daná g hònh quï hûúng dûúnâ g nhû lùnæ g àonå g qua hònh boná g cuaã la á cú â tung bay Anà h 5: Ban töí chûcá cunâ g cacá vênå àönå g viïn cunâ g nhau traiã la á cú â Tö í quöcë rönå g hún 1.000m2 vúiá y á nghôa kïtë nöië sûcá manå h àoanâ kïtë dên töcå maiä trûúnâ g tönì Anà h 6: Cacá banå tre ã trong Lïî thûúnå g cú â va â tön vinh laá cú â Tö í quöcë taiå Baiä Mön (Àöng Hoa,â Phu á Yïn) Anà h 7: Thïë hï å tre ã cunâ g nghiïng mònh biïtë ún qua á khû,á cunâ g trên tronå g nhûnä g phutá giêy hiïnå taiå va â cunâ g tin tûúnã g vaoâ tûúng lai tûúi saná g. Anà h 8: Cacá vênå àönå g viïn laâ caná bö,å chiïnë sô ú ã àaoã Trûúnâ g Sa Lúná cunä g àang lamâ cöng tacá chuêní bõ àï í ngayâ 31/3 chayå hûúnã g ûná g Giaiã vö àõch quöcë gia Marathon vaâ cûå ly daiâ baoá Tiïnì Phong lênì thû á 65 - nùm 2024 Khoaãnh khùcæ thiïng liïng vaâ tûå haoâ 1 2 4 3 5 6 8 7

Chuã nhêåt 31/3/2024 6 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ nNHÒN NHÊÌM MEÂO THAÂNH… SÛ TÛÃ Canã h satá California (My)ä àa ä àûa ra canã h baoá vïì sû å xuêtë hiïnå cuaã mötå con sû tû ã nuiá trong khu dên cû, nhûng sau ào á con vêtå nayâ àûúcå phatá hiïnå ra la…â mötå con meoâ . Sú ã Canã h satá Nam San Francisco cho biïtë trong mötå baiâ àùng trïn Facebook rùnç g, bûcá anã h tû â camera an ninh mötå ngûúiâ dên cho thêyë mötå con sû tûã nuiá àang ài docå hanâ g raoâ . “Canã h satá àa ä tiïnë hanâ h kiïmí tra khu vûcå nhûng khöng tòm thêyë con vêtå nayâ . Chuná g töi muönë nhùcæ nhú ã ngûúiâ dên traná h xa sû tûã nuiá , ngay caã ú ã khoanã g cacá h xa, chó mötå caiá nhòn thoaná g qua cunä g àaná g baoá àönå g”, baiâ àùng cho biïtë . Canã h satá sau ào á àa ä chónh sûaã baiâ àùng, tiïtë lö å con vêtå trong anã h thûcå ra chó laâ mötå con meoâ nuöi lúná . “Chuná g töi xacá nhênå àêy khöng phaiã la â sû tû ã nuiá . Chuná g töi vui mûnâ g thöng baoá rùnç g khöng coá möië àe doaå tiïmì êní naoâ trong khu vûcå ”, ho å viïtë . THUÂY ANH (theo upi.com) nBAÁN ÀÊËU GIAÁ TÊËM GÖÎ BIÏÍU TÛÚÅNG CUÃA TITANIC Mötå ngûúiâ mua àa ä bo ã ra 718.750 USD (17,8 tyã VND) cho mötå trong nhûnä g têmë vaná gö î gêy tranh caiä nhêtë trong lõch sûã àiïnå anã h: têmë khung cûaã àa ä cûuá sönë g Rose trong böå phim Titanic nùm 1997. Theo Nhaâ àêuë gia á Heritage, miïnë g gö î tinh xaoã , mötå phênì cuaã cuöcå àêuë gia á ky ã vêtå phim Planet Hollywood, àûúcå lamâ dûaå trïn “manã h vú ä hoanâ chónh nöií tiïnë g nhêtë ” tû â vu å chòm tauâ Titanic nùm 1912. “Têmë gö î nayâ àa ä gêy ra nhiïuì tranh luênå tû â ngûúiâ hêm mö å phim, khi noá àûúcå cho rùnç g, co á thï í àú ä àûúcå ca ã Jack (Leonardo DiCaprio) vaâ Rose (Kate Winslet) - khiïnë quyïtë àõnh hi sinh cuaã anh trúã thanâ h vö ñch”, phênì mö ta ã viïtë . Àaoå diïnî James Cameron àaä thûcå hiïnå mötå thñ nghiïmå khoa hocå nhùmç chêmë dûtá cuöcå tranh luênå : “Chuná g töi àa ä chonå hai diïnî viïn àoná g thï ë co á cunâ g cên nùnå g vúiá Kate vaâ Leo, àùtå ho å vaoâ nûúcá àa á va â kiïmí tra xem liïuå ho å co á thï í sönë g sotá khöng vaâ cêu traã lúiâ la â khöng. Chó mötå ngûúiâ co á thï í sönë g sotá ”. THUÂY ANH (theo upi.com) nGÊËU MEÂO TRÚÃ THAÂNH THOÃ PHUÅC SINH Hanä g sö-cö -la Anh Cadbury àaä chonå linh vêtå nùm nay cuaã ho å la â mötå chu á gêuë meoâ tïn Louis, con àêuì tiïn thuöcå loaiâ nayâ gianâ h àûúcå danh hiïuå . Gêuë meoâ Louie, mötå chu á thu á cûng 2 tuöií àïnë tû â Miami (My)ä , àûúcå chonå la â thu á nuöi chiïnë thùnæ g cuöcå thi Thoã Cadbury thûúnâ g niïn lênì thû á sauá va â se ä xuêtë hiïnå trong quanã g caoá cuaã Cadbury nùm 2025, mötå truyïnì thönë g Phucå sinh cuaã thûúng hiïuå . Chu ã nuöi cuaã Louie àa ä giaiã cûuá no á vaoâ nùm 2021 khi noá àûúcå cho laâ khöng thñch húpå àï í sönë g trong möi trûúnâ g hoang da.ä Chu á gêuë meoâ nayâ àa ä chiïmë àûúcå camã tònh cuaã ngûúiâ bònh chonå trïn Instagram nhúâ khuön mùtå thên thiïnå va â ky ä nùng àùcå biïtå cuaã mònh: taoå ra nhûnä g bûcá tranh àïí baná nhùmç gêy quyä cho cacá trung têm cûuá hö å àönå g vêtå hoang da.ä Louie tiïpë bûúcá nhûnä g chu á tho ã Cadbury trûúcá àêy bao gömì Meoâ Chu á meoâ bõ nhêmì la â sû tû ã nuiá Têmë gö î àaoå cu å àûúcå sû ã dunå g trong phim Titanic (1997) Phoáng sûå Thi nhên Taãn Àaâ àaä coá möåt cuöåc ài, möåt cuöåc chúi húi bõ hoaânh traáng (möåt chuyïën chúi xanh coã/ Giaãi yïëm loâng trai maãi phêët cúâ - yá thú Hoaâng Cêìm). Cuöåc chúi êëy khúãi àêìu tûâ laâng quï Khï Thûúång tûâ ngaây 25 thaáng 3 nùm Nhêm Tuêët (1922) vaâ ngaây höìi cöë quï cuä laâ 4 thaáng 9 nùm Giaáp Tuêët (1934). Cuöëi cuöåc, thi sô àaä "töíng kïët" löå trònh ùn chúi cuãa mònh bùçng baâi thú Thuá ùn chúi àùng trïn Tiïíu Thuyïët Thûá Baãy (ra ngaây 27/12/1934) "Trúâi sinh ra baác Taãn Àaâ/ Quï hûúng thúâi coá, cûãa nhaâ thúâi khöng/ Nûãa àúâi Nam, Bùæc, Têy, Àöng/ Baån beâ sum hoåp, vúå chöìng biïåt ly/ Tuái thú àeo khùæp ba kyâ/ Laå chi rûâng biïín, thiïëu gò gioá trùng... Haâ tûúi cuãa biïín Tu-ran/ Long Xuyïn cheán mùæm, Nghïå An àôa caâ/ Saâi Goân nhúá võ caá tra/ Caái xe song maä, cheán traâ Nhêët Thiïn/ Àa tònh con mùæt Phuá Yïn/ Hûäu tònh rau bñ öng quyïìn Thuêån An/ Cún ngêm Chúå Lúán chûa taân/ Tiïåc xoâe laåi coá Vùn Baân, Vuä Lao/ Chêën Phoâng àêët khaách cúm Taâu/ Con ca xûá Huïë, cö àêìu tónh Thanh/ Maán Sûâng caái baánh chûng xanh/ Huï Kyâ tiïåc baánh Tin laânh nhúá ai/ Sún Dûúng, soâ huyïët Hoân Gai/ Àöìng Saânh caá àöëi, Giaáp Lai lúån rûâng/ Vên quan, Hoaânh lônh xe tûâng/ Con taâu "canöët" tröng chûâng Mï Köng/ Tuöìng Bònh Àõnh, raåp Phuá Phong/ Ö Nam nûúác mùæm, tónh Àöng cheâ taâu...". Àaåi loaåi thïë! Tinh nhûäng àõa danh núi chöën ùn chúi giùng khùæp Bùæc Trung Nam… Conâ co á mötå cêu ma â lêní mêní ngo á túiá ngo á lui trong söë hún 300 baiâ thú cuaã Di caoã thú Tanã Àa â nhûng khöng thêyë (hoùcå chûa thêyë ?) ma â trûúcá nay nhiïuì ngûúiâ , nhiïuì sacá h dênî , trñch coi àoá la â thú Tanã Àa â viïtë vïì Phu á Yïn vï ì àêmì Ö Loan. ÊyË la â cêu: Lêëy chi vui vúái thu taân/ Phuá Cêu cûúác caá Ö Loan miïëng haâu. Coá ngûúâi coi àoá laâ ca dao. Àaä àaânh thú Taãn Àaâ nhiïìu baâi gêìn guåi vaâ nhuöëm phong võ ca dao. Nhûng caái cêu trïn noá húi bõ lónh kónh, àêåm cöët caách cuãa thi sô Taãn Àaâ! Nhû vêåy coá hai thûá “àùåc saãn” cuãa àêët Phuá trúâi Yïn àaä “aám” vaâo Taãn Àaâ. Thûá haâu Àêìm Ö Loan vaâ “con mùæt àa tònh” naâo àoá! Töi àûúng nghô àïën caái lêìn hiïëm hoi gheá xûá Nêîu Phuá Yïn (hiïån vêîn chûa xaác àõnh àûúåc thúâi gian lêîn àõa àiïím) trong möåt cuöåc rûúåu vúái mêëy thi nhún cuâng moán haâu trûá danh Àêìm Ö Loan, thi sô Taãn Àaâ nhûäng laâ àùæc yá cuâng cao àaâm khoaát luêån. Töi àöì rùçng thi hûáng thò ñt maâ cao khoaát caái thuá êím thûåc húi bõ nhiïìu! Nhiïìu nhónh búãi trûä lûúång thuá êím thûåc cuãa Taãn Àaâ tiïn sinh húi bõ taây tùån. Coá vêån caái cêu húi bõ thö dô thûåc dô êím vi tiïn (lêëy caái ùn uöëng laâm àêìu) vaâo tiïn sinh cuäng chaã mêëy chuïë? Tiïn sinh tûâng coá caái thuá (nïëu àiïìu kiïån dû daã cho pheáp) bùæc hùèn caái hoãa loâ bïn baân viïët vûâa nhêåu vûâa àuâa chúi vûâa nhêín nha vúái con chûä àoá sao? Àïën taá tuác lêu lêu úã nhaâ baån naåy caã nïìn gaåch nhaâ ngûúâi ta lïn àïí giêm mêëy daãnh huáng cho àúä teã nhûäng cuöåc rûúåu! Thûá rûúåu Taãn Àaâ tiïn sinh duâng cuâng baån bêìu thuúã êëy úã Phuá Yïn chûa hay laâ loaåi gò? Nhûng dûát khoaát, thûá àûa cay phaãi coá soâ huyïët Àêìm Ö Loan. Chùèng phaãi böîng dûng laåi naãy noâi ra “Lêëy chi vui vúái thu taân/ Phuá Cêu cûúác caá (vi caá mêåp) Ö Loan miïëng haâu”. Haâu Ö Loan!? Ö Loan cuäng coá giöëng haâu. Nhûng hêåu thïë àöì rùçng thi sô àang nhùæm àûúng troã, àang goåi tïn con soâ huyïët àêìm Ö Loan àoá! Xûá nûúác mùån nûúác lúå duyïn haãi nûúác Nam cú man naâo laâ giöëng haâu, soâ. Nhûng phaãi laâ giöëng soâ àêìm nûúác lúå Ö Loan múái laâ àaáng nïí, àaáng nhêåu. Huyïìn thoaåi àêìm nûúác naây àûúåc ngûúâi xûa àùåt gheáp theo tïn loaâi chim Ö vaâ chim Loan àïí thaânh tïn àêìm Ö Loan. Caái chêët nûúác lúå Ö Loan rêët thñch húåp vúái giöëng soâ. Soâ Ö Loan con naâo cuäng mêåp uá taây tùån. Gêìn buân, nùçm trong buân maâ chùèng vûúáng chi muâi buân. Voã cûá phau phau hoùåc trêìm möåt sùæc nêu rêët höåi hoåa. Kheä naåy ra thò cûá àaây àùån möåt khöëi mïìm mûúát, roi roái nhû son… Daám cam àoan, tiïn sinh Taãn Àaâ sau möåt khêíu soâ vaâ húáp rûúåu ngang thêåt lûåc thò chó khaâ möåt tiïëng… Saách vúã tûâng cheáp àêîy ra caái thuá, caái thoái nhêåu cuãa Taãn Àaâ tiïn sinh. Rùçng vúái chó con dao cau (dao böí cau moãng nhû laá luáa sùæc leåm) thi sô cûá thïë xïëp bùçng, rung àuâi xeão nguyïn caã möåt caái thuã lúån trong bûäa cöî tam sinh úã nhaâ möåt ngûúâi baån. Nhúán nhû con caá meâ, nhoã nhû giöëng giïëc sêm cêìm cuäng khöng thoaát khoãi nhúän lûåc êím thûåc cuãa Taãn Àaâ khi öng phaán cho nhaâ bïëp cho gia nhên thaânh nhûäng moán miïëng naây khaác! Vv… Taãn Àaâ "àõnh nghôa" vïì êím thûåc nhû naây: "Àöì ùn khöng ngon thúâi khöng ngon. Chöî ùn khöng ngon thúâi khöng ngon. Khöng coá ngûúâi cuâng ùn cho ngon thúâi khöng ngon..." hoùåc: "Ùn laâ têët caã möåt nghïå thuêåt, maâ nghïå thuêåt ùn nhiïìu khi laåi khoá hún nghïå thuêåt viïët vùn". Noái chuyïån vùn chûúng öng cuäng bõ “aám” caái sûå êím thûåc: "Vùn chûúng coá giöëng nhû mêm goãi. Àôa caá laång, àôa dêëm ngoåt thúâi ngûúâi thûúâng dïî ùn. Coân miïëng mùæt, miïëng xûúng phaãi àúåi con nhaâ goãi... Vùn chûúng coá giöëng nhû thõt chim: xaâo, thuön nûúáng, chaã thò dïî chñn, hêëp caách thuãy lûãa khöng àïën maâ nhûâ”. Khacá Tanã Àa â önì aoâ bùmå trúnå , Nguyïnî Tuên vönë khanã h khotá àiïuå nghï å àa ä tûnâ g phatá khiïpë trûúcá caiá thu á êmí thûcå cuaã tiïn sinh “Coá mötå höm, nhûnä g ngûúiâ àang tùmæ biïní ú ã baiä tùmæ Sêmì Sún bönî g giêtå mònh, vò thêyë Tanã Àa â búi mötå mònh ra muiä Ke ã Cö í Ruaâ , núi chó coá nhûnä g Ài tòm “Àa tònh con mùtæ Phuá Yïn” Àûúnâ g mang tïn Tanã Àa â höm nay Thi sô Taãn Àaâ Bêng khuêng lênî bùn khoùn khi ngoá trong di caoã cuaã Tanã Àa â Nguyïnî Khùcæ Hiïuë caiá cêu “ Àa tònh con mùtæ Phu á Yïn”… [ XUÊN BA ] Chu á gêuë meoâ Louie Anh: VÙN TAIÂ Ã

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==