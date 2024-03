Tiền Phong số 87

Sáng 26/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, với chủ đề “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”. Dự chương trình có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; Ban Bí thư T.Ư Đoàn, cùng 300 đại biểu thanh niên. SẼ CÓ CHÍNH SÁCH VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN Mở đầu chương trình đối thoại, bạn Nguyễn Thành Trung (học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm) nêu thống kê của Kaspersky, ước tính có tới 35% người dùng internet ở Việt Nam có khả năng phải đối mặt với các cuộc tấn công mạng, cao thứ 6 trên thế giới và đặt câu hỏi về giải pháp để công cuộc chuyển đổi số được an toàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế để bảo vệ an ninh mạng và đã phân công cho các bộ, ngành. Bộ Công an đã chỉ đạo chương trình Đề án 06, trong đó có phần xử lý an ninh mạng. Bình luận thêm về tư duy và phương pháp luận giải quyết vấn đề này, Thủ tướng cho rằng, cái gì cũng có hai mặt, tích cực và tiêu cực, sự tiến bộ, phát triển nào cũng đi đôi với những hạn chế, cản trở. Quan trọng là chúng ta luôn vững tâm, đối mặt xử lý vấn đề hiệu quả. “Trong cuộc sống, tôi mong bạn trẻ luôn giữ thăng bằng trong bất cứ hoàn cảnh nào; bình tĩnh xử lý hiệu quả trong công việc và cuộc sống”, Thủ tướng nhắn nhủ bạn trẻ. Chia sẻ giải pháp để công cuộc chuyển đổi số được an toàn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ hoàn thiện thể chế, phân công các bộ ngành, nâng cao năng lực xử lý các sự cố liên quan đến an ninh mạng; nâng cao công tác tuyên truyền, nòng cốt là các bạn trẻ đi đầu trong lĩnh vực này. Thủ tướng cho rằng, phong trào “sống” được với thanh niên phải gắn với lợi ích cá nhân, tập thể và dân tộc. Nhắc lại phong trào “Ba sẵn sàng” trước đây, Thủ tướng cho rằng, sở dĩ phong trào có sức sống với thời gian vì đã mang lại lợi ích hoà bình cho mỗi cá nhân và đất nước. Theo Thủ tướng, trong giai đoạn hiện nay tổ chức Đoàn cần tập trung 3 phong trào chính, đó là: học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin; học tập ngoại ngữ; phong trào bảo vệ và giữ gìn môi trường. Cả 3 phong trào này đều vừa gắn lợi ích mỗi người, vừa gắn lợi ích của mỗi quốc gia. Trước băn khoăn của bạn trẻ về nguy cơ thất nghiệp bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể làm thay con người, Thủ tướng cho rằng, quá trình chuyển đổi số, chúng ta phải đối mặt sự đào thải nếu không đáp ứng được yêu cầu công việc mới, mất việc làm cũng là tất yếu. Tuy nhiên, Chính phủ có phương án để đa dạng hóa thị trường lao động, tạo việc làm cho những người không đáp ứng được ngành công nghệ cao. Việc chuyển đổi số sẽ tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển, nên thanh niên cần nâng cao kỹ năng, trình độ để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thủ tướng cho biết, thanh niên nông thôn sẽ được nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng về chuyển đổi số và sẽ có chính sách về chuyển đổi số cho thanh niên nông thôn. THANH NIÊN PHẢI LÀ LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH, NÒNG CỐT Phát biểu kết luận buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời chào, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đoàn viên, thanh niên cả nước nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thủ tướng nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm tới thanh niên, mong muốn thanh niên phát huy vai trò của mình, Đoàn luôn là lực lượng xung kích, cánh tay đắc lực của Đảng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực vượt bậc và những kết quả nổi bật đã đạt được của thanh niên Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đóng góp quan trọng, to lớn vào những thành tựu to lớn của đất nước. Thủ tướng khẳng định, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu. Việt Nam không thể đứng ngoài xu thế chuyển đổi số. Chính phủ đã ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu tới 2030 kinh tế số chiếm 30% GDP. “Việt Nam là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong khu vực, nhưng chúng ta xuất phát điểm thấp, do đó mục tiêu là làm sao “đi sau nhưng về trước”, theo kịp, tiến cùng và bứt phá vươn lên”, Thủ tướng nói. Theo Người đứng đầu Chính phủ, có 5 yêu cầu đặt ra về chuyển đổi số đối với nền kinh tế, đó là: Xây dựng chiến lược bài bản, tổng thể với lộ trình phù hợp; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội theo hướng hiện đại, số hóa; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đột phá của mọi chủ thể, nhất là thế hệ trẻ; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực và sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Thanh niên phải là lực lượng xung kích, nòng cốt, giương cao ngọn cờ tiên phong, tình nguyện đi đầu, làm chủ công cuộc chuyển đổi số và phát triển Việt Nam sớm trở thành quốc gia số. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tạo mọi điều kiện cho tổ chức Đoàn và thanh niên phát triển đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sứ mệnh của mình; xử lý kịp thời các kiến nghị; có cơ chế, chính sách ưu tiên phù hợp; hỗ trợ Đoàn và thanh niên khi gặp khó khăn, nhất là những đối tượng yếu thế. Các tổ chức chính trị - xã hội phải phối hợp, hỗ trợ Đoàn Thanh niên, tạo sức mạnh tổng hợp. Thủ tướng đề nghị Đoàn Thanh niên và các cơ quan lựa chọn các công việc trọng tâm, trọng điểm với phong trào thanh niên, nhất là phong trào học tập công nghệ thông tin; phong trào học tập ngoại ngữ; phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường. Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương và Nhân dân cả nước luôn tin tưởng, hy vọng và mong muốn Đoàn và thanh niên khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử trong mọi hoạt động, nhất là những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đã nêu. “Chúng ta cùng nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”, Thủ tướng nhấn mạnh. Phát biểu tại chương trình, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy khẳng định: “Với tinh thần: Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin cam kết trước Đảng, trước Chính phủ và thế hệ trẻ Việt Nam về việc hiện thực hóa các chủ trương, nhiệm vụ, nhằm góp phần quan trọng để công cuộc chuyển đổi số quốc gia đạt được nhiều thành tựu như mong muốn”. Theo anh Huy, T.Ư Đoàn cùng các bộ, ngành sẽ sớm giải quyết các vấn đề mà các bạn thanh niên quan tâm, trình Thủ tướng Chính phủ xem x¾t, giải quyết theo quy định. LƯU TRINH Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Đoàn Thanh niên, cùng toàn thể thanh niên Việt Nam phát huy tinh thần “5 xung kích”, “6 khát vọng” để đi đầu, làm chủ trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. “5 xung kích” trong chuyển đổi số: - Nâng cao nhận thức và vai trò, vị trí của chuyển đổi số trong sự phát triển của đất nước. - Xây dựng và hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số. - Thúc đẩy phát triển hạ tầng số. - Đào tạo nguồn nhân lực. - Đổi mới, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp và văn hoá số. “6 khát vọng”: - Khát vọng đóng góp và cống hiến. - Khát vọng học tập và rèn luyện. - Khát vọng luôn luôn đổi mới, sáng tạo. - Khát vọng lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp. - Khát vọng hội nhập và phát triển. - Khát vọng đoàn kết, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc. Đoàn kết, xây dựng đất nước hùng cường THỦ TƯỚNG GẶP MẶT, ĐỐI THOẠI 2 GIỚI TRẺ n Thứ Tư n Ngày 27/3/2024 THÁNG THANH NIÊN Bạn Nguyễn Thành Trung, học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm đặt câu hỏi tại chương trình đối thoại ẢNH: XUÂN TÙNG Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao đổi tại buổi đối thoại ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG “Việt Nam là quốc gia có tốc độ chuyển đổi số nhanh trong khu vực, nhưng chúng ta xuất phát điểm thấp, do đó mục tiêu là làm sao “đi sau nhưng về trước”, theo kịp, tiến cùng và bứt phá vươn lên”. Thủ tướng Chính phủ PHẠM MINH CHÍNH “Chúng ta cùng nhau đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc”. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH nhấn mạnh

