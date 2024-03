Tiền Phong số 84

n TÛ Â CHÚI KHÙM NHEÅ ÀÏNË … ÀUAÂ “BÊNÍ ” 24/3/2024 SÖË 84 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ n ÀAIÅ CHIÏNË MY Ä ÀÒNH QUYÏTË GHÏ Ë ÖNG TROUSSIER? n Ö LOAN MÖTÅ GIÊCË MÚ XANH [ Trang 6 + 7 ] // Möi trûúnâ g àï í banå tre ã renâ luyïnå , cönë g hiïnë , trûúnã g thanâ h // Chùpæ caná h tuöií 20 [ Trang 12 ] [ Trang 16 ] [ Trang 2 + 3 ] TUYÏN DÛÚNG GÛÚNG MÙTÅ TRE Ã VIÏTÅ NAM TIÏU BIÏUÍ NÙM 2023 ÀÏ Í THANH XUÊN Quyïnì Chu ã tõch nûúcá Vo ä Thõ AnÁ h Xuên vaâ Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy trao tùnå g Giaiã thûúnã g GMTVNTB nùm 2023 Thay tïn àöií àúiâ ? [ Trang 11 ] laâm cho Töí quöëc ngayâ caâng tûúi àepå Anh: HÖNG VÔNH Ì Ã

THÁNG THANH NIÊN BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Ào á la â lúiâ chia seã cuaã anh Buiâ Quang Huy - Uyà viïn dû å khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thû á nhêtë T.Û Àoanâ taiå Lï î trao Giaiã thûúnã g Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam tiïu biïuí (GMTVNTB) nùm 2023, diïnî ra töië 23/3, taiå Thu ã àö Ha â Nöiå . Töië 23/3, T.Û Àoanâ tö í chûcá Lï î trao Giaiã thûúnã g GMTVNTB nùm 2023. Dûå chûúng trònh coá ba â Vo ä Thõ AnÁ h Xuên - Ủy viïn T.Û Àanã g, Quyïnì Chu ã tõch nûúcá ; öng Phamå Têtë Thùnæ g - Uyà viïn T.Û Àanã g, Pho á Trûúnã g ban thûúnâ g trûcå Ban Dên vênå T.Û va â lanä h àaoå cacá ban, bö,å nganâ h T.Û. Vïì phña T.Û Àoanâ , co á anh Buiâ Quang Huy - Uyà viïn dûå khuyïtë T.Û Àanã g, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ ; anh Nguyïnî Ngocå Lûúng - Bñ thû thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ , Chu ã tõch T.Û Höiå LHTN Viïtå Nam; cacá Bñ thû T.Û Àoanâ : anh Ngö Vùn Cûúng; chõ Nguyïnî Phamå Duy Trang - Chuã tõch Höiå àönì g Àöiå T.Û; anh Nguyïnî Minh Triïtë - Chu ã tõch T.Û Höiå SVVN. KHATÁ VONÅ G THANH XUÊN Vúiá chu ã àï ì “Khatá vonå g thanh xuên”, Lï î trao Giaiã thûúnã g mang àïnë nhiïuì camã xucá cho khaná gia ã qua nhûnä g chia se ã truyïnì camã hûná g cuaã 10 GMTVNTB va â 9 Gûúng mùtå tre ã triïní vonå g nùm 2023. Àïí co á thanâ h cöng àûúcå tön vinh ngayâ höm nay, hoå àa ä traiã qua hanâ h trònh nöî lûcå miïtå maiâ , vúiá ca ã mö ì höi vaâ nûúcá mùtæ . Xuêët hiïån trïn sên khêëu vúái maân biïíu diïîn nhaâo löån àùåc sùæc, nghïå sô xiïëc Lö Thõ Ngoåc Thuáy nhêån nhiïìu traâng phaáo tay cuãa khaán giaã. Ñt ai biïët rùçng, àïí coá nhûäng tiïët muåc biïíu diïîn àoá, cö gaái dên töåc Nuâng phaãi vûúåt qua muön vaân khoá khùn àïí theo àuöíi nghiïåp xiïëc tûâ nùm 11 tuöíi. Bõ thoaái hoáa àöët söëng lûng nhûng Thuyá vêîn kiïn trò luyïån têåp vaâ àaåt àûúåc nhiïìu Huy chûúng Vaâng taåi caác Liïn hoan xiïëc quöëc tïë. Chia seã niïìm haånh phuác vaâ tûå haâo khi nïìn nghïå thuêåt xiïëc Viïåt Nam ngaây caâng vûún cao, vûún xa, chõ Thuyá khùèng àõnh: “Muöën têåp àûúåc nhûäng àöång taác khöng ai têåp àûúåc thò phaãi chõu àûúåc nhûäng cún àau khöng ai chõu àûúåc”. Du hocå ú ã Phapá , GMTVNTB Àùnå g Dûúng Minh Hoanâ g lûaå chonå trú ã vïì Viïtå Nam, tiïn phong vaâ truyïnì camã hûná g vï ì sö ë hoa á trong nöng nghiïpå . “Nhú â chuyïní àöií sö ë trong nöng nghiïpå , co á thï í truy xuêtë cacá thöng tin liïn quan àïnë sanã phêmí , nïn chuná g töi àa ä tû å tin xuêtë khêuí chñnh ngacå h sang thõ trûúnâ g chêu A,Á àùcå biïtå la â cacá nûúcá Àöng Nam A”Á , anh Hoanâ g cho biïtë . Anh bayâ to ã tin tûúnã g, thï ë hï å treã Viïtå Nam, vúiá sû å am hiïuí cöng nghï,å se ä cunâ g nhau gopá phênì nêng cao võ thï ë nganâ h nöng nghiïpå Viïtå Nam, àûa Viïtå Nam co á tïn trïn banã àö ì nöng sanã toanâ cêuì . Mötå trong nhûnä g gûúng mùtå truyïnì camã hûná g ênë tûúnå g taiå chûúng trònh la â Nguyïnî Àûcá Cûúnâ g, vúiá nghï å danh Àen Vêu. 12 nùm trûúcá , Àen Vêu laâ cöng nhên cöng ty vïå sinh möi trûúnâ g ú ã Quanã g Ninh. Bùnç g tònh yïu êm nhacå , vúiá hanâ h trang àún sú laâ mötå chiïcë mic vúiá mötå chiïcë mayá tñnh, anh àaä kiïn trò, nö î lûcå trú ã thanâ h rapper nöií tiïnë g truyïnì ài camã hûná g sönë g va â cönë g hiïnë cho cönå g àönì g. Nhòn laiå hanâ h trònh àêyì camã xucá cuaã mònh, chanâ g rapper vûaâ höiì höpå vaâ hanå h phucá vò khöng nghô nhûnä g hanâ h àönå g nho ã àa ä lamâ laiå àûúcå vinh danh ngayâ höm nay. “GMTVNTB seä la â mötå dêuë möcë lúná trong cuöcå àúiâ nghï å thuêtå va â àúiâ sönë g cuaã töi. Töi seä luön hoanâ thiïnå viïcå àûúcå phucå vu å xa ä höiå , cönå g àönì g va â khaná gia”ã , Àen Vêu chia se.ã Trïn sên khêuë lïn trao giaiã thûúnã g, Àen Vêu bêtë ngú â àûúcå xem clip hònh anã h nhûnä g hocå sinh ú ã trûúnâ g Dên töcå nöiå tru á ú ã Tûúng Dûúng (Nghïå An), vui ve ã hocå têpå trong phonâ g Tin hocå do anh trao tùnå g, cunâ g lúiâ cảm ún. Àen Vêu xucá àönå g noiá : “Banã thên töi cunä g àûúcå nhênå nhiïuì sû å giupá àú ä tû â cönå g àönì g, khaná gia ã nïn töi muönë trao ài sûå giupá àú ä ào á àï í cacá em bûúcá vaoâ àúiâ mötå cacá h nhe å nhanâ g hún vaâ co á àönå g lûcå phatá triïní banã thên”. ÀÛN G NGÊNÌ NGAIÅ HAN H ÀÖNÅ G Phatá biïuí taiå buöií lï,î Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy cho biïtë , àêtë nûúcá àang trïn àaâ phatá triïní manå h me ä vúiá khatá vonå g xêy dûnå g mötå nûúcá Viïtå Nam giauâ manå h, dên chu,ã phönì vinh, vùn minh, hanå h phucá , trú ã thanâ h mötå nûúcá cöng nghiïpå hiïnå àaiå , thu nhêpå cao vaoâ nùm 2045. Khatá vonå g ào á khöng tûå nhiïn thanâ h hiïnå thûcå àûúcå , nïuë khöng coá nhûnä g ngûúiâ thûcå hiïnå . Thûcå hiïnå khatá vonå g ào á cênì coá sû å chung tay, àönì g lonâ g cuaã toanâ thï í nhên dên, trong àoá co á mötå böå phênå cûcå ky â quan tronå g, ào á la â nhûnä g ngûúiâ tre.ã “Rêtë àaná g mûnâ g, àaiå bö å phênå thanh thiïuë niïn Viïtå Nam hiïnå nay rêtë co á chñ tiïnë thu,ã co á ûúcá mú, hoaiâ baoä , co á àaoå àûcá tötë , xung kñch, tònh nguyïnå , saná g taoå , tham gia tñch cûcå vaoâ cöng cuöcå phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå va â baoã vï å Tö í quöcë . Ào á chñnh laâ cú sú ã quan tronå g cho tñnh khaã thi cuaã khatá vonå g 2045. Cacá gûúng mùtå tre ã àûúcå tön vinh höm nay laâ nhûnä g gûúng mùtå àiïní hònh cho lúpá thanh thiïuë niïn ào”á , anh Huy nhênë manå h. Theo anh Huy, 19 gûúng mùtå tre ã àûúcå tön vinh laâ nhûnä g ngûúiâ xuêtë sùcæ àaiå diïnå cho khoanã g 24 triïuå thanh thiïuë niïn Viïtå Nam, hoå co á nhûnä g àiïmí chung vïì sû å kiïn trò, chùm chó, nghiïm tucá , kiïn àõnh trïn con àûúnâ g mònh àa ä lûaå chonå ; sû å dênë thên, damá hanâ h àönå g, biïtë àûa nhûnä g kiïnë thûcá ma â mònh àa ä dayâ cöng khöí luyïnå coá àûúcå vaoâ cuöcå sönë g; la â nhûnä g ngûúiâ coá y á thûcá têpå thï í cao, rêtë co á tracá h nhiïmå vúiá cönå g àönì g, xa ä höiå . Anh Huy cho rùnç g, 10 GMTVNTB vaâ 9 Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam triïní vonå g àûúcå tuyïn dûúng höm nay chñnh laâ minh chûná g ro ä netá nhêtë cho khatá vonå g cuaã tuöií tre ã Viïtå Nam. “Chuná g ta ai cunä g chó coá mötå cuöcå àúiâ . Thanh xuên co á rûcå rú ä hay khöng cunä g chó mötå lênì , khöng thïí rûcå rú ä lênì thû á hai. Hayä àûnâ g àï í thanh xuên tröi qua mötå cacá h vö nghôa. Hayä tiïpë tucå kiïn àõnh dênë bûúcá trïn con àûúnâ g mònh àaä chonå àïí sû å rûcå rú ä cuaã thanh xuên laâ bï å phoná g cho sû å rûcå rú ä cuaã cuöcå àúiâ , lamâ cho Töí quöcë ngayâ canâ g tûúi àepå ”, anh Huy nhùnæ gûiã . Thay mùtå Ban Bñ thû T.Û Àoanâ , anh Huy bayâ to ã mong muönë cacá banå thanh thiïuë nhi hayä luön nuöi dûúnä g khatá vonå g, àùtå cho mònh mötå mucå tiïu cao ca,ã nuöi dûúnä g quyïtë têm va â àûnâ g ngênì ngaiå hanâ h àönå g àï í bûúcá àïnë khatá vonå g cuaã mònh. Tûâ diïnî àanâ nayâ , anh Huy àï ì nghõ cacá cêpë bö å Àoanâ tiïpë tucå thûcå hiïnå tötë chûcá nùng cuaã mònh, taoå ra möi trûúnâ g renâ luyïnå tötë cho thanh thiïuë nhi, laâ ngûúiâ banå àönì g hanâ h cunâ g thanh thiïuë nhi trïn con àûúnâ g chinh phucå nhûnä g àónh cao múiá . n “Chuná g ta ai cunä g chó coá mötå cuöcå àúiâ . Thanh xuên co á rûcå rú ä hay khöng cunä g chó mötå lênì , khöng thïí rûcå rú ä lênì thû á hai. Hayä àûnâ g àïí thanh xuên tröi qua mötå cacá h vö nghôa. Hayä tiïpë tucå kiïn àõnh dênë bûúcá trïn con àûúnâ g mònh àaä chonå àï í sûå rûcå rú ä cuaã thanh xuên laâ bïå phoná g cho sûå rûcå rú ä cuaã cuöcå àúiâ , lamâ cho Tö í quöcë ngayâ canâ g tûúi àepå ”. Àïí thanh xuên laâm cho Töí quöëc ngayâ caâng tûúi àepå Mötå tiïtë mucå vùn nghïå chaoâ mûnâ g “Con àûúnâ g hiïnå thûcå hoaá khatá vonå g co á thï í gêpå ghïnì h, nhiïuì chöng gai, nhûng nïuë vûútå qua nhûnä g àiïuì ào,á chuná g ta se ä àatå àûúcå thanâ h cöng. Thanâ h cöng cuaã chuná g ta, duâ la â nhoã be,á nhûng seä la â nhûnä g viïn gacå h gopá phênì vaoâ thanâ h cöng chung cuaã caã àêtë nûúcá ”. Bñ thû thûá nhêtë T.Û ÀOAN BUI QUANG HUY Pho á Trûúnã g ban thûúnâ g trûcå Ban Dên vênå Trung ûúng Phamå Têtë Thùnæ g va â Bñ thû thûúnâ g trûcå T.Û Àoanâ Nguyïnî Ngocå Lûúng trao thûúnã g Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam triïní vonå g nùm 2023 Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy phatá biïuí taiå buöií lïî [ LÛU TRINH ] Trong giúâ haânh chñnh (04)39439664 Ngoaâi giúâ 0908988666 (Nguyễn Hằng) Haâ Nöåi: ÀT: (043)9432758; Fax: (043)9435285 TP.HCM: ÀT: (083)8469860; Fax: (083)8480015 Baáo n Toaâ soanå : 15 Hö ì Xuên Hûúng - Haâ Nöiå . n ÀT: 39434031 - 38227526 38227524 - 38227525 39433216 - 39434302 n Fax: (04) 39430693 QUAÃNG CAÁO PHAÁT HAÂNH GIAÁ: 5.500 ÀÖÌNG ISSN 0866-0827 n Töíng biïn têåp: LÏ XUÊN SÚN n Phoá Töíng biïn têåp: VŨ TIÏËN - PHUÂNG CÖNG SÛÚÃNG - LÏ MINH TOAÃN n Töíng thû kyá toâa soaån: LÏ MINH TOAÃN n Ban àaiå diïnå taiå thanâ h phö ë Hö ì Chñ Minh: 384 Nam Kyâ Khúiã Nghôa, Phûúnâ g 8, Q.3 ÀT: (08) 3848 4366, Fax: (08) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban àaiå diïnå taiå miïnì Trung: 19 Ngö Gia Tûå - Àa â Nùné g, ÀT: (0511) 3828 039, Fax: (05113) 897080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban àaiå diïnå taiå ÀBSCL: 103 Trênì Vùn Hoaiâ , phûúnâ g Xuên Khaná h, quênå Ninh Kiïuì , TP Cênì Thú. ÀT: 07103823823 vaâ Fax: 07103823829, Email: baotienphongct@hcm.vnn.vn n Ban àaiå diïnå taiå Têy Nguyïn: 52 Trênì Nhêtå Duêtå - TP Buön Ma Thuötå - Àùk Lùk ÀT va â Fax: (0262) 3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Thiïët kïë: TRUNG DUÄNG In taåi: Cöng ty in Quên àöåi I, Cöng ty in baáo Nhên Dên Àaâ Nùéng, Cty TNHH möåt thaânh viïn in Àùk Lùk, Xûúãng in Quên khu IV, XN in Nguyễn Minh Hoaâng, TPHCM Chuã nhêåt 24/3/2024 2 TUYÏN DÛÚNG GÛÚNG MÙÅT TREà VIÏÅT NAM TIÏU BIÏÍU NÙM 2023 Anh: TRONG TAI ŠÃ

BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Möi trûúâng àïí baån treã reân luyïån, cöëng hiïën, trûúãng thaânh [ LÛU TRINH ] [ XUÊN TUN G - CHÊU LINH ] ÀOAN TRONG TÖI LA Dêuë ênë àepå nhêtë , tiïpë thïm camã hûná g va â niïmì tin, khatá vonå g cönë g hiïnë , chùpæ caná h cho tuöií 20… la â camã xucá chung cuaã nhiïuì Gûúng mùtå tre ã tiïu biïuí va â triïní vonå g 2023 àûúcå vinh danh trong nhûnä g ngayâ söi nöií Thaná g Thanh niïn, khi cunâ g höiå ngö å vï ì Thu ã àö Ha â Nöiå . Àïnë tû â miïnì àêtë Sen hönì g Àönì g Thapá , vênå àönå g viïn cêuì mêy Trênì Thõ Ngocå Yïnë - Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam triïní vonå g, traoâ dêng nhiïuì camã xucá “kho á noiá thanâ h lúiâ ” trong nhûnä g ngayâ thaná g Ba - Thaná g Thanh niïn nayâ . “Töi àaä rêtë bêtë ngú â va â tû å haoâ khi àûúcå lotå vaoâ danh sacá h 20 gûúng àïì cû,ã va â trú ã thanâ h Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam triïní vonå g. Giaiã thûúnã g nayâ la â dêuë ênë àepå ú ã tuöií 20 cuaã töi va â àaná h dêuë bûúcá chuyïní tûâ cö gaiá nhutá nhatá , tû å ti sang phiïn banã tötë hún, banã lônh vûnä g vanâ g hún va â giauâ khatá vonå g hún”, Yïnë bayâ to.ã Yïnë cunä g cho hay, Lïî tuyïn dûúng va â trao Giaiã thûúnã g àûúcå tö í chûcá trong Thaná g Thanh niïn laâ cú höiå àïí cö camã nhênå ro ä netá hún vï ì tinh thênì söi nöií va â tracá h nhiïmå cuaã tuöií tre.ã “Töi se ä tiïpë tucå renâ luyïnå hoanâ thiïnå banã thên, giûä vûnä g phong àöå va â banã lônh àï í àatå thïm nhiïuì thanâ h tñch cao hún. Àönì g thúiâ , töi seä nö î lûcå àï í lan toa ã tinh thênì thï í thao àïnë cönå g àönì g; àï í moiå ngûúiâ unã g hö å thï í thao noiá chung, böå mön cêuì mêy noiá riïng, thu hutá thïm nhiïuì taiâ nùng tre”ã . Vúái TS Phaåm Huy Hiïåu - Gûúng mùåt treã Viïåt Nam triïín voång, àûúåc nhêån giaãi thûúãng laâ niïìm “vinh dûå àùåc biïåt”. “Laâ möåt ngûúâi treã gùæn boá vúái lônh vûåc nghiïn cûáu khoa hoåc - saáng taåo, töi luön xaác àõnh têm thïë chuã àöång, laåc quan vaâ niïìm khaát khao chinh phuåc tri thûác múái vaâ taåo ra giaá trõ hûäu ñch. Vò vêåy, Giaãi thûúãng naây khöng chó laâ sûå ghi nhêån, coân chùæp caánh àïí töi sùén saâng nhêån troång traách vaâ traách nhiïåm trong viïåc thuác àêíy sûå phaát triïín khoa hoåc, cöng nghïå lônh vûåc y tïë söë; àaâo taåo, phaát huy àiïím maånh cuãa nhûäng baån treã àam mï nghiïn cûáu”, TS Hiïåu noái. Coân "chaâng trai vaâng” Hoaá hoåc Àinh Cao Sún - Gûúng mùåt treã Viïåt Nam tiïu biïíu, xuác àöång: “Giaãi thûúãng laâ phêìn thûúãng yá nghôa cho haânh trònh vûâa qua cuãa em, laâ sûå nhùæc nhúã àïí em luön cöë gùæng hoåc têåp vaâ reân luyïån thûåc hiïån àûúåc ûúác mú trúã thaânh giaáo viïn coá têm, coá têìm, giuáp ñch cho nûúác nhaâ, xêy dûång Töí quöëc giaâu maånh. Vò vêåy, àûúåc nhêån Giaãi thûúãng vaâ àûúåc tuyïn dûúng àuáng dõp Thaáng Thanh niïn seä laâ sûå chùæp caánh cho tuöíi 20 cuãa em”. Theo chaâng trai àïën tûâ Haâ Tônh, thúâi gian túái seä tiïëp tuåc tòm hiïíu, nghiïn cûáu mön Hoaá hoåc chuyïn sêu hún; cöë gùæng truyïìn caãm hûáng vïì nöî lûåc phêën àêëu hoåc têåp vaâ nhiïåt huyïët, khaát voång cöëng hiïën cho nhûäng baån treã khaác.n THÊMË NHUÊNÌ LON G YÏU NÛÚCÁ Àùång Caát Tiïn, SN 2009 (hoåc sinh lúáp 9/3 trûúâng THCS Thaái Nguyïn, TP Nha Trang, tónh Khaánh Hoâa) laâ gûúng mùåt nhoã tuöíi nhêët taåi Lïî Tuyïn dûúng GMTVNTB nùm 2023. Nûä sinh gêy êën tûúång vúái sûå àa taâi tûâ hoåc têåp àïën reân luyïån, àaân, haát, veä, búi löåi. Tiïn laâ hoåc sinh xuêët sùæc trong 3 nùm liïìn àûáng àêìu khöëi 6, 7 vaâ 8 (àaåt àiïím trung bònh hoåc têåp gêìn nhû tuyïåt àöëi, lúáp 6: 9,9 àiïím, lúáp 7: 10 àiïím, lúáp 8: 9,9 vaâ hoåc kyâ I lúáp 9: 9,8). Trong baãng daâi thaânh tñch àaáng ngûúäng möå cuãa mònh, Caát Tiïn àùåc biïåt yïu thñch: Giaãi thûúãng Kim Àöìng nùm 2020; giaãi Nhêët hoåc sinh gioãi tónh mön tiïëng Anh; giaãi Nhò quöëc gia Àaåi sûá vùn hoaá àoåc… Àùåc biïåt, laâ lêìn Tiïn àaãm nhêån vai troâ Chuã tõch “Quöëc höåi treã em” taåi phiïn hoåp giaã àõnh “Quöëc höåi treã em” lêìn thûá nhêët I nùm 2023. Chia seã vïì nhûäng thaânh cöng àaä àaåt àûúåc, Tiïn luön nhùæc àïën tûâ “may mùæn” vaâ “biïët ún”. Nûä sinh cho biïët, bïn caånh nöî lûåc cuãa mònh, sûå quan têm, chùm soác tûâ gia àònh, baãn thên luön biïët ún vaâ caãm thêëy may mùæn vò àûúåc taåo àiïìu kiïån tham gia tûâ súám vaâo rêët nhiïìu hoaåt àöång phong phuá cuãa Àöåi, Àoaân Thanh niïn tûâ cêëp trûúâng àïën cêëp Trung ûúng, àïí reân luyïån sûå tûå tin, kyä nùng ûáng xûã, cuäng nhû àöång lûåc phêën àêëu vûún lïn möîi ngaây. “Töí chûác Àoaân, Höåi, Àöåi vúái em laâ ngûúâi baån àöìng haânh taåo möi trûúâng laânh maånh, phaát triïín toaân diïån vaâ chùæp caánh cho chuáng em thûåc hiïån nhûäng ûúác mú, hoaâi baäo, khaát voång”, Caát Tiïn chia seã. Nûä sinh lúáp 9 cho rùçng, àöëi vúái hoåc sinh, viïåc hoåc luön laâ nhiïåm vuå quan troång àùåt lïn haâng àêìu. Tuy nhiïn, bïn caånh kiïën thûác, trònh àöå chuyïn mön thò kyä nùng, traãi nghiïåm thûåc tïë laâ chòa khoaá quyïët àõnh thaânh cöng, àïí möîi baån treã trúã thaânh nhûäng cöng dên nùng àöång, saáng taåo, àoáng goáp vaâo sûå phaát triïín cuãa àêët nûúác “saánh vai vúái caác cûúâng quöëc nùm chêu” nhû lúâi Baác Höì hùçng mong muöën. Vaâ, caác phong traâo, hoaåt àöång cuãa töí chûác Àoaân, Höåi, Àöåi laâ möi trûúâng lyá tûúãng giuáp baån treã trau döìi kyä nùng cho mònh. DAÁM DÊËN THÊN VA CÖËNG HIÏËN CHO CÖÅNG ÀÖÌNG Gûúng mùtå tre ã triïní vonå g Lï Vùn Phucá sinh ra, lúná lïn taiå Gia Lai. Tû â nho ã àïnë lúná , Phucá chûná g kiïnë nhiïuì hoanâ canã h kho á khùn, nhûnä g cêu chuyïnå trong cuöcå sönë g, àùcå biïtå trong nhûnä g lênì tham gia cacá chûúng trònh nhoã cuaã gia àònh, ngûúiâ thên àïnë cacá bïnå h viïnå . Àiïuì àoá khiïnë chanâ g trai treã luön trùn trúã vúiá cêu hoiã “Ngûúiâ tre ã lamâ àûúcå gò?”. Vaâ, vúái khao khaát muöën àûúåc phuång sûå, 16 tuöíi, Phuác “liïìu lônh” thaânh lêåp Nhoám tûâ thiïån Fly To Sky, nhùçm taåo möi trûúâng cho chñnh baãn thên mònh vaâ caác baån treã, àùåc biïåt àöå tuöíi hoåc sinh, sinh viïn àûúåc tham gia caác hoaåt àöång tònh nguyïån, chuyïn nghiïåp, bïìn vûäng. Hún 1 nùm sau khi thaânh lêåp, ngaây 1/1/2020, Nhoám tûâ thiïån Fly To Sky chñnh thûác àûúåc cöng nhêån laâ thaânh viïn Maång lûúái Tònh nguyïån Quöëc gia, trûåc thuöåc Trung têm Tònh nguyïån Quöëc gia (T.Û Àoaân). Tûâ àoá, nhúâ sûå höî trúå cuãa töí chûác Àoaân, Höåi caác cêëp, nhoám tûâ thiïån cuãa Phuác phaát triïín maånh meä caã chiïìu röång lêîn chiïìu sêu. Hiïån Fly To Sky àaä múã röång ra hún 22 tónh, thaânh phöë trïn caã nûúác, truyïìn caãm hûáng vaâ têåp húåp hún 6.700 baån treã tham gia caác hoaåt àöång tònh nguyïån vò cöång àöìng, àaä trao tùång hún 47.000 cuöën saách, 33 tuã saách- thû viïån cho caác trûúâng hoåc, lúáp hoåc vuâng cao, maái êëm, höî trúå hún 12.000 treã em àûúåc tiïëp cêån vúái saách, truyïån, xêy dûång thoái quen àoåc saách. Nhoám Fly To Sky giuáp hún 16.000 treã em àûúåc sûã duång nûúác saåch khi àïën trûúâng; hún 60.000 ngûúâi àûúåc thuå hûúãng caác trang thiïët bõ y tïë cú baãn höî trúå phoâng, chöëng dõch; trao hún 30.000 suêët quaâ vaâ haâng chuåc têën haâng hoáa, nhu yïëu phêím àûúåc cho ngûúâi dên khoá khùn, yïëu thïë… Theo Phuác, hoaåt àöång tònh nguyïån giuáp baån treã phaát huy tinh thêìn nhiïåt huyïët, loâng nhên aái, söëng coá traách nhiïåm vúái cöång àöìng vaâ àêët nûúác; qua àoá, trûúãng thaânh hún vaâ àõnh hûúáng trúã thaânh nhûäng cöng dên tiïu biïíu, thanh niïn tiïn tiïën. “Coá nhûäng tònh nguyïån viïn laâ àoaân viïn, thanh niïn sau khi tham gia tònh nguyïån thò coá nhêån thûác, tinh thêìn traách nhiïåm hún, tûâ àoá gùæn boá vúái cöng taác Àoaân, Höåi nhiïìu hún, cao hún nûäa thò cöëng hiïën, trúã thaânh nhûäng caán böå chuã chöët taåi caác àõa phûúng, cú quan”, Phuác chia seã. Vúái baãn thên Phuác: “Àoaân trong töi laâ” thanh xuên, laâ nhiïåt huyïët cuãa tuöíi treã, laâ ngûúâi baån àöìng haânh, dêîn dùæt töi reân luyïån, cöëng hiïën vaâ trûúãng thaânh”. Phuác chia seã, bùæt àêìu laâ möåt cêåu hoåc sinh àûúåc kïët naåp Àoaân khi hoåc lúáp 9, caác phong traâo söi nöíi cuãa Àoaân, Höåi giuáp baãn thên nhêån ra mònh cêìn phaãi dêën thên àïí reân luyïån vaâ phaát triïín. “Töi choån bùæt àêìu nhûäng nùm thaáng rûåc rúä bùçng hoaåt àöång tònh nguyïån khi àêìu nùm lúáp 11, röìi dêìn dêìn ra sûác, cöëng hiïën sûác treã cuãa mònh, daám laâm, daám dêën thên àïí laâm nhûäng àiïìu yá nghôa. Sûå trûúãng thaânh cuãa baãn thên àûúåc ghi nhêån bùçng nhûäng danh hiïåu: Cöng dên treã Gia Lai tiïu biïíu nùm 2019, vinh dûå àûáng haâng nguä cuãa Àaãng nùm 20 tuöíi vaâ bêy giúâ laâ Gûúng mùåt treã Viïåt Nam triïín voång nùm 2023. Töi hy voång cêu chuyïån cuãa mònh àûúåc lan toãa nhiïìu hún àïën nhûäng baån treã coá àam mï giöëng mònh, caác baån daám àûáng lïn àïí laâm nhûäng àiïìu yá nghôa”, Lï Vùn Phuác chia seã.n Gûúng mùåt treã Viïåt Nam tiïu biïíu (GMTVNTB) Àùång Caát Tiïn vaâ Gûúng mùåt treã Viïåt Nam triïín voång nùm 2023 Lï Vùn Phuác àaä coá nhûäng chia seã àêìy caãm xuác vïì haânh trònh phêën àêëu vûún lïn, cöëng hiïën, àùåc biïåt laâ sûå àöìng haânh cuãa töí chûác Àoaân, Höåi, Àöåi giuáp caác baån trúã thaânh nhûäng têëm gûúng truyïìn caãm hûáng nhû ngaây höm nay. GMTVNTB Àùnå g Catá Tiïn trong vai “Chuã tõch Quöcë höiå tre ã em” Gûúng mùtå tre ã Viïtå Nam triïní vonå g 2023 Lï Vùn Phucá Chùpæ caná h tuöií 20 TS Phamå Huy Hiïuå , Trênì Thõ Ngocå Yïnë va â Àinh Cao Sún (tûâ traiá qua phaiã ) taiå Lï î tuyïn dûúng Anh:HOANG MANH THÙNG Æ Å Â Ã Chuã nhêåt 24/3/2024 3 THÁNG THANH NIÊN TUYÏN DÛÚNG GÛÚNG MÙÅT TREà VIÏÅT NAM TIÏU BIÏÍU NÙM 2023

Ngaây 23/3, Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh àïën dûå vaâ phaát biïíu chó àaåo taåi Höåi nghõ cöng böë Quy hoaåch tónh Vônh Long túái nùm 2030, têìm nhòn 2050 vaâ xuác tiïën àêìu tû vaâo tónh naây. Quy hoaåch tónh Vônh Long thúâi kyâ 2021-2030, têìm nhòn àïën nùm 2050 àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt vúái muåc tiïu, àïën nùm 2030, Vônh Long laâ tónh nöng nghiïåp cöng nghïå cao, sinh thaái; möåt trong nhûäng trung têm kinh tïë nöng nghiïåp cuãa vuâng Àöìng bùçng söng Cûãu Long (ÀBSCL); coá hïå thöëng kïët cêëu haå têìng àöìng böå, hiïån àaåi, kïët nöëi thöng suöët vúái caác àõa phûúng trong vuâng. Àïën nùm 2050, Vônh Long laâ tónh phaát triïín toaân diïån, vùn minh, hiïån àaåi, sinh thaái, bïìn vûäng, coá trònh àöå phaát triïín khaá so vúái caã nûúác… “Àï í triïní khai hiïuå qua,ã hoanâ thanâ h thùnæ g lúiå cacá mucå tiïu cuaã quy hoacå h, lanä h àaoå tónh cam kïtë seä xêy dûnå g möi trûúnâ g àêuì tû, kinh doanh lanâ h manå h, bònh àùnè g, minh bacå h. Tónh seä luön àönì g hanâ h cunâ g cacá nha â àêuì tû, doanh nghiïpå va â se ä taoå moiå àiïuì kiïnå thuênå lúiå àï í thûcå hiïnå thanâ h cöng cacá dû å aná va â phatá triïní bïnì vûnä g taiå Vônh Long”, öng Lû ä Quang Ngúiâ , Chu ã tõch UBND tónh Vônh Long noiá . Thuã tûúáng Phaåm Minh Chñnh cho rùçng, Vônh Long laâ núi höåi tuå àêìy àuã caác yïëu töë cuãa vuâng ÀBSCL, tiïëp giaáp vúái 7 tónh, laâ trung têm vuâng, àûúåc bao quanh búãi söng Tiïìn vaâ söng Hêåu, laâ vuâng àêët hiïìn hoâa, truâ phuá, àiïìu kiïån giao thöng tûúng àöëi thuêån lúåi. "Laâ núi àõa linh nhên kiïåt, truyïìn thöëng caách maång haâo huâng; núi coá vùn hoáa gaåch göëm Mang Thñt… Àoá laâ nhûäng neát khaác biïåt vaâ hiïëm coá maâ tónh cêìn khai thaác, phaát huy”, Thuã tûúáng noái. Thuã tûúá ng lûu yá , Vônh Long phaá t triïí n kinh tïë nöng nghiïå p, nhûng phaã i cöng nghiïå p hoá a nöng nghiïå p àïí coá caá c trung têm saã n xuêë t nöng nghiïå p, cöng nghiïå p chïë biïë n sêu; quy hoaå ch vuâ ng nguyïn liïå u, coá doanh nghiïå p liïn kïë t tiïu thuå saã n phêí m; ûá ng duå ng khoa hoå c cöng nghïå , nêng cao giaá trõ gia tùng; giaã m chi phñ logistics. Àöì ng thúâ i, àõa phûúng cêì n têå p trung phaá t triïí n haå têì ng chiïë n lûúå c àöì ng bö å (giao thöng, y tïë , giaá o duå c…); àaâ o taå o nguöì n nhên lûå c chêë t lûúå ng cao. Thûå c hiïå n tùng trûúã ng xanh, chuyïí n àöí i söë , kinh tïë tuêì n hoaâ n, kinh tïë tri thûá c, kinh tïë chia seã , lêë y àêì u tû cöng dêî n dùæ t àêì u tû tû, àêì u tû coá troå ng têm, troå ng àiïí m, coá möi trûúâ ng kinh doanh töë t... Thuã tûúáng cuäng àïì nghõ caác nhaâ àêìu tû àïën vúái vuâng ÀBSCL cuäng nhû Vônh Long bùçng tònh caãm, traách nhiïåm, cuâng chia seã, lùæng nghe, cuâng haânh àöång, cuâng laâm cuâng hûúãng, cuâng thùæng vaâ cuâng phaát triïín; kinh doanh àuáng phaáp luêåt, àêìu tû phuâ húåp vúái lúåi thïë cuãa àõa phûúng, àoáng goáp cho an sinh xaä höåi. "Caác böå ngaânh cêìn nghiïn cûáu cùæt giaãm thuã tuåc haânh chñnh, giaãi quyïët caác àïì xuêët cuãa tónh kõp thúâi, hiïåu quaã, khöng àïí chaåy ra chaåy vaâo, giaãi quyïët kõp thúâi caác kiïën nghõ cuãa ngûúâi dên, doanh nghiïåp. Cam kïët phaãi thûåc hiïån, hûáa phaãi laâm, laâm phaãi coá saãn phêím cên àong ào àïëm àûúåc, haâi hoâa lúåi ñch giûäa nhaâ nûúác, nhên dên vaâ doanh nghiïåp, lúåi ñch haâi hoâa - ruãi ro chia seã. Quyïët têm cao, nöî lûåc lúán, haânh àöång quyïët liïåt, khöng chêìn chûâ, do dûå, coá troång têm troång àiïím”, Thuã tûúáng lûu yá. CANÃ H KYÂ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Thúâi sûå Chuã nhêåt 24/3/2024 4 Anh: CANH KYÂ Ã Ã Söi nöií Ngayâ höiå Sûcá tre ã sinh viïn TPHCM Ngaây 23/3, Nhaâ Vùn hoáa Sinh viïn TPHCM töí chûác Ngaây höåi Sûác treã sinh viïn TPHCM nùm 2024. Laâ hoaåt àöång chaâo mûâng kyã niïåm 93 nùm ngaây thaânh lêåp Àoaân TNCS Höì Chñ Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), hûúáng àïën kyã niïåm 110 nùm ngaây sinh àöìng chñ Lyá Tûå Troång (20/10/1914 - 20/10/2024), ngaây höåi àem àïën nhiïìu hoaåt àöång phong phuá, söi nöíi vïì thïí duåc thïí thao, vùn hoaá nghïå thuêåt, cuâng caác hoaåt àöång traãi nghiïåm vaâ hoåc thuêåt phuâ húåp daânh cho caác baån treã. Haâng nghòn baån treã àaä hoâa chung trong chuöîi hoaåt àöång lyá thuá, söi nöíi cuãa ngaây höåi, göìm: giaãi chaåy böå Hoåc sinh, sinh viïn, thanh niïn cöng nhên TPHCM; giaãi Karate Sinh viïn, giaãi Cúâ vua Hoåc sinh, sinh viïn TPHCM múã röång, giaãi Boáng baân Hoåc sinh, sinh viïn TPHCM, giaãi Thïí thao àiïån tûã sinh viïn; hoaåt àöång traãi nghiïåm vùn hoaá dên gian, chúå phiïn sinh viïn... Ngaây höåi coân coá khöng gian giao lûu, sinh hoaåt cêu laåc böå - àöåi - nhoám, triïín laäm “Sinh viïn 5 töët”, höåi thaão chuã àïì “Sinh viïn khúãi nghiïåp”. NGÖ TUNÂ G Sinh viïn nhiïmî cumá gia cêmì A/H5 ú ã Khaná h Hoaâ àa ä tû ã vong Trûa 23/3, öng Nguyïîn Àònh Thoan - Phoá Giaám àöëc Súã Y tïë Khaánh Hoâa, xaác nhêån: sinh viïn nhiïîm cuám gia cêìm A/H5 úã tónh naây àaä tûã vong vaâo trûa cuâng ngaây. Nhû Tiïìn Phong àaä thöng tin, trïn àõa baân tónh Khaánh Hoâa ghi nhêån möåt trûúâng húåp nhiïîm cuám gia cêìm A/ H5. Cuå thïí, bïånh nhên B.T.À. (21 tuöíi, thûúâng truá taåi thõ xaä Ninh Hoâa, sinh viïn trûúâng Àaåi hoåc Nha Trang) hiïån àang úã nöåi truá taåi khu kyá tuác xaá cuãa trûúâng. Tûâ ngaây 11 - 17/3 bïånh nhên khúãi phaát bïånh vúái caác triïåu chûáng söët, ho nheå vaâ trúã nùång dêìn. Ngaây 20/3, kïët quaã xeát nghiïåm tûâ Viïån Pasteur Nha Trang bïånh nhên viïm phöíi nùång do cuám gia cêìm A/H5 vaâ àûúåc chuyïín vaâo àiïìu trõ caách ly taåi Bïånh viïån Bïånh nhiïåt àúái tónh Khaánh Hoâa. Ngaây 22/3, kïët quaã xeát nghiïåm cuãa Viïån Pasteur Nha Trang xaác àõnh loaåi khaáng nguyïn trong sinh viïn nhiïîm cuám gia cêìm A/H5 laâ N1 (vi ruát cuám A/H5N1). Ngay khi nhêån àûúåc thöng tin, CDC Khaánh Hoâa àaä tiïën haânh khûã khuêín bùçng Cloramin B phoâng úã vaâ caác phoâng trong daäy nhaâ kyá tuác xaá trûúâng Àaåi hoåc Nha Trang, lêåp danh saách 6 baån cuâng phoâng vaâ 60 sinh viïn hoåc cuâng lúáp vúái bïånh nhên àïí tiïën haânh theo doäi sûác khoãe. Àöìng thúâi, lêëy 6 mêîu bïånh phêím laâ ngûúâi cuâng phoâng kyá tuác xaá vúái bïånh nhên àûa ài xeát nghiïåm, kïët quaã êm tñnh vúái cuám A/H5. KHAÁNH NGUYÏN nTHANÂ H PHÖ Ë VINH ÀÏ Ì XUÊTË THU PHÑ DÛNÂ G, ÀÖ Î XE Ö TÖ. Nöåi dung trïn àûúåc àaåi diïån UBND thaânh phöë Vinh àûa ra taåi cuöåc laâm viïåc vúái Àoaân àaåi biïíu Quöëc höåi tónh Nghïå An, chiïìu 22/3. Thaânh phöë Vinh laâ àö thõ loaåi I trûåc thuöåc tónh Nghïå An, coá àêìy àuã hïå thöëng giao thöng, bao göìm àûúâng böå, àûúâng sùæt, àûúâng thuãy nöåi àõa vaâ àûúâng haâng khöng. Thaânh phöë Vinh nùçm úã võ trñ troång yïëu trïn tuyïën giao thöng Bùæc - Nam. Baâ Thaái Thõ An Chung, Phoá trûúãng Àoaân àaåi biïíu Quöëc höåi tónh Nghïå An cho biïët, nöåi dung thu phñ dûâng, àöî ötö cuãa thaânh phöë cêìn coá thúâi gian nghiïn cûáu, búãi Luêåt Phñ vaâ lïå phñ chûa quy àõnh phñ àöî xe dûúái loâng, lïì àûúâng. Àoaân àaåi biïíu Quöëc höåi tónh seä thaão luêån vúái UBND tónh cuâng caác súã ngaânh vïì phûúng aán, sau àoá múái trònh Trung ûúng phï duyïåt. Nghïå An nùçm trong top ba tónh thaânh (cuâng TPHCM vaâ Haâ Nöåi) tiïu thuå ötö nhiïìu nhêët caã nûúác vúái tyã lïå tùng 15-20% möîi nùm. Nùm 2022, söë xe mua múái úã tónh trïn 27.000, nùm 2023 giaãm coân 20.000 song vêîn úã mûác cao. THU HIÏNÌ nKHÚIÃ TÖ Ë 2 CANÁ BÖ Å HAIÃ QUAN CÛAÃ KHÊUÍ CANÃ G PHU Á MY.Ä Ngaây 23/3, Cú quan Caãnh saát àiïìu tra Cöng an TPHCM cho biïët, àún võ àaä ra quyïët àõnh khúãi töë bõ can, lïånh bùæt bõ can àïí taåm giam àöëi vúái Höì Viïåt Tên (61 tuöíi, quï Tiïìn Giang) vaâ Buâi Huyânh Baá Phûúác (40 tuöíi, Baâ Rõa - Vuäng Taâu) vïì töåi “Nhêån höëi löå”. Caác quyïët àõnh vaâ lïånh trïn àaä àûúåc VKSND TPHCM phï chuêín, thi haânh. Caã 2 bõ can cuâng laâ cöng chûác Haãi quan Chi cuåc Haãi quan Cûãa khêíu Caãng Phuá Myä, Cuåc Haãi quan tónh Baâ Rõa - Vuäng Taâu. Àêy laâ kïët quaã cuãa quaá trònh àiïìu tra, múã röång vuå aán buön lêåu dêìu FO, DO do àöëi tûúång Lï Têën Hoâa (48 tuöíi, nguå quêån 7) cuâng àöìng phaåm thûåc hiïån. Liïn quan àïën vuå aán trïn, Cú quan Caãnh saát àiïìu tra Cöng an TPHCM àaä khúãi töë 8 bõ can àïí tiïëp tuåc àiïìu tra laâm roä vïì haânh vi “Buön lêåu”, “Àûa, nhêån höëi löå” vaâ àang tiïëp tuåc múã röång àiïìu tra. HOANÂ G THUÊÅN Röå lïn thöng tin nûä chuã tõch möåt huyïån úã Àöìng Nai bõ boån lûâa àaão cöng nghïå cao chiïëm àoaåt hún 100 tyã àöìng trong taâi khoaãn. Sau khi baáo chñ àùng tin, ngûúâi trong cuöåc chó chia seã ngùæn goån “Àïí cöng an laâm viïåc”. Àûúng nhiïn caác cú quan chûác nùng àaä vaâo cuöåc, vò nïëu àuáng nhû vêåy thò àêy laâ vuå aán coá tñnh chêët nghiïm troång, trong khi söë tiïìn quaá lúán so vúái möåt caán böå cêëp huyïån. Tûâ ngaây 1/7 túái àêy, tiïìn lûúng cuãa caán böå, cöng chûác, viïn chûác dûå kiïën seä àûúåc tùång khoaãng 30% (tñnh caã lûúng cú baãn vaâ phuå cêëp), dûåa trïn nghõ quyïët caãi caách chñnh saách tiïìn lûúng múái. Khoaãn tiïìn àûúåc tùng thïm khöng biïët coá àuã àïí chöëng “trûúåt giaá”, nhûng cuäng laâ tin vui vúái haâng triïåu ngûúâi laâm cöng ùn lûúng. Duâ ngaây ngaây àoåc baáo xem àaâi nhiïìu ngûúâi àaä “chai lyâ” dêìn vúái nhûäng con söë trùm tyã, ngaân tyã, triïåu tyã bõ thêët thoaát, bõ chiïëm àoaåt, vaâ àûúåc àem ài chia chaác, höëi löå cho nhau. Vûâa thêëy úã quêån 5 TP.HCM coá phiïn chúå “tiïìn laá” thu huát haâng ngaân ngûúâi tham gia. Tiïìn laâ nhûäng chiïëc laá böì àïì (laâm tûâ giêëy) phaát cho moåi ngûúâi àïën phiïn chúå nghôa tònh naây, chuã yïëu laâ baâ con ngheâo àïí àöíi caác moán ùn, thûác uöëng, nhu yïëu phêím. Trûúác àoá úã Têy Ninh cuäng coá nhûäng phiïn chúå nghôa tònh maâ tiïìn laâ nhûäng chiïëc laá thêåt do ngûúâi mua tûå haái úã nhûäng vaåt cêy ven àûúâng mang àïën. Liïn tûúãng baâi thú Tiïìn vaâ laá tûâ gêìn 70 nùm trûúác cuãa taác giaã Kiïn Giang (coá ngûúâi noái laâ cuãa Nguyïîn Bñnh) “Anh moi àêët nùån hònh ngûúâi/Em thú thêín nhùåt laá rúi laâm tiïìn/Möîi tuêìn chúå hoåp àöi phiïn/Anh mang ngûúâi baán lêëy tiïìn laá rúi…”. Thiïëu nûä Bella Baxter trong phim Poor Things aão tûúãng ngêy thú vïì sûå cûáu röîi cuãa àöìng tiïìn, rùçng “chuáng ta phaãi ài giuáp hoå”. Nhûng tiïìn baåc àaä phaát huy ngay sûå ma quyã cuãa noá khi Bella àem trao söë tiïìn lêëy tröåm cuãa gaä nhên tònh cho mêëy tay thuãy thuã laáu caá maâ cö cûá tûúãng seä àûúåc chuyïín àïën tay nhûäng àûáa beá ngheâo bêët haånh. Cay àùæng vò tiïìn nhêët coá leä laâ vùn haâo Nga Dostoevsky, búãi tiïìn baåc luön tó lïå nghõch vúái taâi nùng cuãa öng. Àïën nöîi phaãi thöët lïn, rùçng “àiïìu heân haå vaâ àaáng khinh bó nhêët vïì tiïìn baåc laâ noá thêåm chñ coân taåo ra taâi nùng”. Thò noái nhû Robert Frost, thi sô ngûúâi Myä duy nhêët àûúåc trao túái 4 giaãi Pulitzer vïì thú “Tiïìn khöng coá trong thú. Nhûng cuäng khöng coá thú trong tiïìn”. Möîi nùm coá haâng trùm caác loaåi ngaây kyã niïåm, kïí caã Ngaây giun àêët thïë giúái (World Earthworm Day), nhûng khöng coá Ngaây thïë giúái vïì tiïìn, duâ caã coäi nhên gian naây àïìu quay cuöìng, söëng chïët àaánh àöíi têët caã vò noá. Bêët kïí laâ ai. Bêët kïí chúå hay chuâa. Vaâ quaã thêåt laâm gò coá thú trong tiïìn. Nhûäng khoaãn tiïìn “li ti” rúi vaäi cuãa ngûúâi naây laåi laâ caã gia saãn mú ûúác vúái bao ngûúâi khaác. Nhúá mêëy nùm trûúác, coá doanh nhên kiïm diïîn giaã, chuyïn viïët saách daåy laâm giaâu, àaä leo lïn khinh khñ cêìu öm caã bao tiïìn leã loaåi 5.000 àöìng, 10.000 àöìng raãi xuöëng xûá Huïë möång mú, nhùçm “truyïìn caãm hûáng” laâm giaâu cho àöìng loaåi. “Tiïìn laâ giêëy baåc em úi/Tiïìn laâ giêëy baåc cuãa ngûúâi laâm ra”. Coân giúâ àêy, ài trïn àûúâng khùæp núi àïìu thêëy giúái cêìn lao cuái guåc mùåt vaâo àiïån thoaåi, cûúâi tuãm tóm. Haånh phuác, niïìm vui thêåt dïî daâng, tûâ moán tñch töëc. Coân gò hún phuát giêy àûúåc quïn ài tiïìn vaâ sûå nhoåc nhùçn kiïëm tûâng àöìng baåc mûu sinh. Àuáng nghôa laâ nhûäng àöìng baåc leã, li ti… n Àönì g tiïnì li ti [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh tham quan khu trûng bayâ àùcå sanã Vônh Long Quy hoacå h àï í Vônh Long phatá huy lúiå thï ë àûa àõa phûúng phatá triïní THU Ã TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH:

Chuã nhêåt 24/3/2024 5 Vùn hoáa NHAN NHANà “SAO” QUA ÀÚI , LÊYË VÚ,Å CHIA TAY… NSND Trênì Nhûúnå g va â con gaiá utá Anh Phûúng chupå kha á nhiïuì anã h chung. Bûcá anã h bõ sû ã dunå g vaoâ mucå àñch xêuë àa ä bõ cùtæ mêtë phong canã h àûúnâ g phö ë muaâ xuên, nhùmç löi keoá ngûúiâ xem têpå trung vaoâ hai nhên vêtå chñnh cha vaâ con (bõ xuyïn tacå thanâ h chönì g, vú)å . NSND Trênì Nhûúnå g bayâ to ã thaiá àö å gay gùtæ vúiá phoná g viïn Tiïnì Phong: “Töi coá y á àõnh nhúâ an ninh manå g vaoâ cuöcå . Bùtæ trang manå g kia phaiã bocá anã h, phaiã xin löiî töi, phaiã chõu mûcá xû ã phatå cuaã phapá luêtå ”. Öng noiá thïm: “Trang nayâ nhùcæ àïnë nhiïuì nghï å sô lùmæ , khöng chó riïng töi. Nhiïuì thöng tin bêyå ba,å ma â taiå sao vênî tönì taiå àûúcå ?”. La â diïnî viïn, àaoå diïnî kõch noiá nhûng Trênì Nhûúnå g laiå quen mùtå trïn phim anã h, nïn öng khöí sú ã vò bõ nhiïuì taiâ khoanã trïn manå g sû ã dunå g hònh anã h traiá phepá : “Nhiïuì lucá bõ chocå töi cö ë giû ä im lùnå g vò lïn manå g tranh luênå coá khi conâ bõ xuyïn tacå bêyå ba å hún”. Öng phanâ nanâ : “Mötå sö ë taiâ khoanã khöng coá nhênå thûcá vùn hoa,á chó bònh luênå cho àa ä miïnå g lamâ anã h hûúnã g hònh anã h nghï å sô”. Phoná g viïn hoiã : “Öng àaä bao giú â bõ manå g àûa tin qua àúiâ chûa?”. NSND Trênì Nhûúnå g chaná nanã àapá : “Töi cunä g bõ àönì qua àúiâ mêyë lênì . Möiî lênì nhû thïë laiå co á bao nhiïu ngûúiâ goiå àiïnå àïnë hoiã han”. Khöng chó NSND Trênì Nhûúnå g, rêtë nhiïuì nghï å sô ú ã ta bõ àönì qua àúiâ . Ca sô Siu Black tûnâ g bõ àönì bïnå h nùnå g qua àúiâ . “Ngûúiâ tònh muaâ àöng” Nhû Quynâ h bõ mötå sö ë taiâ khoanã YouTube àûa tin qua àúiâ vò… uönë g thuöcë chuötå . Ca sô Manå h Quynâ h, ngûúiâ tònh sên khêuë cuaã Phi Nhung, cunä g bõ àûa tin qua àúiâ àötå ngötå ú ã tuöií 53… Danh haiâ Xuên Hinh tûnâ g bõ tung tin àötå quy å qua àúiâ trong khi öng vênî khoe ã manå h, vui ve.ã Co á nghï å sô lïn tiïnë g phanã ûná g vï ì kiïuí lan truyïnì tin acá khöng àuná g sû å thêtå nhûng coá ngûúiâ chùnè g buönì noiá . Siu Black bayâ to:ã “Töi quen röiì , ngûúiâ ta kïu töi chïtë cunä g ca ã chucå lênì röiì . Conâ töi nïuë ra ài cunä g khöng àõnh baoá tin önì aoâ , khi naoâ Chuaá kïu töi ài thò töi ài trong im lùnå g. Töi úã Têy Nguyïn conâ bõ àönì àaiå nûaä la â nhûnä g ca sô sönë g ú ã thanâ h phö ë lúná . Töi tûnâ g hoiã mêyë banå ca sô vïì chuyïnå nayâ . Àamâ Vônh Hûng baoã töi, ngûúiâ ta àönì em chïtë ca ã trùm lênì röiì . Kï å ài chõ”. Canâ g giêtå gên thò canâ g hutá lûútå xem. Cho nïn, ngoaiâ viïcå thñch bõa tin “sao” qua àúiâ , nhûnä g ke ã lúiå dunå g thúiâ internet, manå g xa ä höiå phatá triïní conâ ham xoayá vaoâ àúiâ sönë g tònh camã cuaã nhûnä g ngûúiâ nöií tiïnë g. Vò NSND Trênì Nhûúnå g co á àúiâ sönë g hön nhên thùng trêmì nïn trang manå g mang tïn bö å phim truyïnì hònh ùn khacá h àa ä lêyë luön hònh anã h cha con nghïå sô àï í xuyïn tacå , böi nhoå hònh anã h cuaã öng. Nhiïuì ngûúiâ nhênå ra ngûúiâ con gaiá trong anã h la â con gaiá utá cuaã Trênì Nhûúnå g àa ä phï phaná cacá h cêu view bêní song coá nhûnä g ngûúiâ ñt quan têm àúiâ tû nghïå sô, khöng roä thûcå hû seä buöng nhûnä g bònh luênå khiïmë nha,ä xucá phamå nghï å sô. Múiá àêy, mötå trang manå g àûa anã h chupå chung cuaã Hö ì Ngocå Ha â vúiá mötå ngûúiâ àanâ öng kemâ lúiâ àûa àêyí : Ngûúiâ chönì g àêuì tiïn cuaã Hö ì Ngocå Ha â chñnh xacá la â ai, giú â ra sao? Chó cênì mötå cêu ngùnæ ma â khiïnë coiä manå g xön xao, àïnë mûcá nhên vêtå chñnh cuaã bûcá anã h phaiã lïn tiïnë g phu ã nhênå : “Ha ha thêtå sûå trang manå g úi”. Cuöië cunâ g danh tñnh ngûúiâ àanâ öng nayâ cunä g àûúcå tòm ra, ào á la â mötå ngûúiâ em hêm möå Hö ì Ngocå Ha â va â thên thiïtë vúiá cö. Ho å khöng chó co á mötå ma â co á nhiïuì anã h chupå cunâ g nhau. Àiïuì àaná g noiá , Hö ì Ngocå Ha â àang co á gia àònh nhoã hanå h phucá . Chó cênì mötå thöng tin sai lïcå h, bao chuyïnå àúiâ tû cu ä cuaã gionå g ca “Caã mötå trúiâ thûúng nhú”á laiå bõ búiá tung lïn, ñt nhiïuì lamâ ngûúiâ trong cuöcå khöng vui. Co á nhûnä g nghï å sô àang hön nhên êmë ïm laiå bõ àönì li dõ. Ngay caã ngûúiâ àa ä tuyïn böë xa lanâ g giaiã trñ nhû ÖcË Thanh Vên cunä g bõ keoá vaoâ cuöcå . Chõ bõ àönì hön nhên tan vú.ä Àang ú ã nûúcá ngoaiâ , ÖcË Thanh Vên cunä g lïn tiïnë g bacá bo ã tin àönì . CÊNÌ SÛ Å CHUNG TAY CUAà “THÛÚNÅ G ÀÏ”Ë Taiå sao Siu Black khöng muönë àapá tra ã nhûnä g ke ã tung tin xêuë ? Chõ têm sû:å “Nhûnä g tin tûcá bõa àùtå theo chiïuì hûúná g tiïu cûcå vï ì töi khiïnë möiî khi nghô túiá töi laiå bõ mêtë ngu.ã Nhiïuì lucá töi cunä g thêyë ho å thêtå qua á àaná g. Nhûng töi chùnè g nghô seä kiïnå ho å vò kiïnå cunä g chùnè g àûúcå gò. Ngûúiâ ta cû á tung tin xêuë ma â chùnè g bõ lamâ sao, chùnè g co á biïpå phapá gò rùn àe nïn cûá tiïpë diïnî . Töi lïn tiïnë g cunä g chùnè g co á y á nghôa gò”. NSND Trênì Nhûúnå g laiå nhòn ra bïn ngoaiâ : “Ú Ã nûúcá ngoaiâ böi nhoå danh dû å ngûúiâ khacá phaiã böiì thûúnâ g ghï lùmæ ”. Thñ du,å Phamå Bùng Bùng tûnâ g bõ taiâ khoanã trïn WeChat tung tin àönì cö mang bêuì , sayã thai, sinh con cho àaiå gia… Cö khöng àïí yïn ma â nhú â túiá phapá luêtå trûnâ g trõ, yïu cêuì bõ caoá phaiã xin löiî cöng khai, böiì thûúnâ g cacá chi phñ thiïtå haiå kinh tï,ë töní thêtë tinh thênì … Theo nû ä luêtå sû 9x Phamå Thõ Quynâ h Nhû, cacá nghï å sô Viïtå hoanâ toanâ co á thï í hanâ h àönå g nhû Phamå Bùng Bùng àïí giaiã quyïtë nhûnä g tin àönì thêtë thiïtå bêtë lúiå cho mònh. Luêtå sû noiá : “Cacá hanâ h vi bõa àùtå , noiá xêuë ngûúiâ khacá hay cung cêpë cacá thöng tin sai sûå thêtå xucá phamå danh dû,å nhên phêmí ngûúiâ khacá coá thï í bõ xû ã phatå vi phamå hanâ h chñnh hoùcå bõ truy cûuá tracá h nhiïmå hònh sû.å Àöië vúiá cacá trûúnâ g húpå vi phamå cacá quy àõnh vïì tracá h nhiïmå sû ã dunå g dõch vu å manå g xa ä höiå ; trang thöng tin àiïnå tû ã àûúcå thiïtë lêpå thöng qua manå g xa ä höiå , nhû cung cêpë , chia se ã thöng tin giaã maoå , thöng tin sai sû å thêtå , xuyïn tacå , vu khönë g, xucá phamå uy tñn cuaã cú quan, töí chûcá , danh dû,å nhên phêmí cuaã ca á nhên; tiïtë lö å thöng tin thuöcå danh mucå bñ mêtå nha â nûúcá , bñ mêtå àúiâ tû cuaã ca á nhên va â bñ mêtå khacá ma â chûa àïnë mûcá truy cûuá tracá h nhiïmå hònh sûå thò theo Nghõ àõnh 15/2020/NÀ-CP (àûúcå sûaã àöií búiã Nghõ àõnh 14/2022/ NÀ-CP) cacá hanâ h vi nayâ co á thï í bõ xû ã phatå vi phamå hanâ h chñnh mûcá phatå lïn àïnë 30 triïuå àönì g. Trûúnâ g húpå nghiïm tronå g, cacá hanâ h vi nïu trïn co á bõ truy cûuá tracá h nhiïmå hònh sûå àöië vúiá töiå vu khönë g theo quy àõnh taiå Bö å luêtå Hònh sûå nùm 2015, sûaã àöií nùm 2017. Mûcá phatå töië àa àöië vúiá hanâ h vi nayâ co á thï í lïn àïnë 07 nùm tu,â cunâ g vúiá cacá hònh phatå bö í sung khacá nhû phatå tiïnì tû â 10.000.000 àönì g àïnë 50.000.000 àönì g, cêmë àamã nhiïmå chûcá vu,å cêmë hanâ h nghï ì hoùcå lamâ cöng viïcå nhêtë àõnh tûâ 01 nùm àïnë 05 nùm. Ngoaiâ ra, cacá trûúnâ g húpå vi phamå dênî àïnë thiïtå haiå cho ca á nhên, tö í chûcá thò ca á nhên, töí chûcá êyë coá quyïnì yïu cêuì böiì thûúnâ g thiïtå haiå vïì mùtå dên sû å theo quy àõnh cuaã Bö å luêtå Dên sû”å . Trong trûúnâ g húpå bûcá anã h chupå chung vúiá con gaiá ruötå cuaã NSND Trênì Nhûúnå g bõ àem ra böi xêuë , xuyïn tacå sû å thêtå theo nûä luêtå sû, Trênì Nhûúnå g co á thï í yïu cêuì cú quan quanã ly á nha â nûúcá xû ã phatå vi phamå hanâ h chñnh àöië vúiá àöië tûúnå g tung tin. Yïu cêuì àöië tûúnå g nayâ gú ä boã thöng tin sai sûå thêtå . Nam nghïå sô cunä g co á quyïnì àoiâ böiì thûúnâ g chi phñ liïn quan àïnë khamá chûaä bïnå h, nïuë thöng tin êyë gêy anã h hûúnã g xêuë àïnë tònh tranå g sûcá khoe ã cuaã öng. Khi trao àöií vúiá phoná g viïn Tiïnì Phong, Trênì Nhûúnå g àang úã bïnå h viïnå . Öng traiã lonâ g, ú ã tuöií 70 öng àang phaiã àêuë tranh vúiá nhiïuì loaiå bïnå h têtå . NSND Trênì Nhûúnå g cho rùnç g, àï í xoa á nanå tung tin sai sûå thêtå vï ì nghï å sô cênì sû å chung tay cuaã khaná gia:ã “Ngoaiâ nhûnä g chï ë taiâ , giaiã phapá kiïn quyïtë vúiá nhûnä g trang thöng tin cêu view, böi nho å danh dû å nghï å sô thò khaná gia ã nïn têyí chay, àûnâ g tiïpë tay cho nhûnä g trang khöng chñnh thönë g, bùnç g cacá h vaoâ xem va â bònh luênå ”. n [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Mötå trang manå g mang tïn bö å phim truyïnì hònh daiâ têpå co á sû å tham gia cuaã NSND Trênì Nhûúnå g bêtë ngú â tung anã h öng chupå cunâ g con gaiá ruötå vúiá lúiâ giúiá thiïuå nhamã : “NSND Trênì Nhûúnå g ngûúnå g vúiá vú å múiá cûúiá ”. Nam diïnî viïn àa ä vaoâ àö å thêtë tuênì phênî nö å khi nhòn thêyë hònh anã h cuaã mònh vaâ ngûúiâ thên bõ xuyïn tacå . Öng lêpå tûcá gûiã tin nhùnæ àïnë trang tin nhamã àïì nghõ gú ä anã h nhûng khöng nhênå àûúcå höiì êm. Chûa xû ã ly á xong, öng àaä thêyë mötå taiâ khoanã khacá trïn manå g tiïpë tucå xuyïn tacå bûcá anã h êmë apá nayâ cuaã hai cha con. BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Tin àönì xêuë buaã vêy danh ca haiã ngoaiå Nhû Quynâ h Tin àönì Siu Black qua àúiâ Quanh trûúnâ g húpå Lï å Quyïn Nhûnä g ngayâ qua, Lïå Quyïn bönî g trú ã thanâ h ca sô bõ miïtå thõ ngoaiå hònh nùnå g nï ì khi mötå khaná gia ã tung bûcá anã h chupå cö bùnç g camera thûúnâ g lïn manå g xa ä höiå . Hònh anã h êyë khöng lung linh nhû nhûnä g anã h cö vênî tû å àùng trïn Facebook. Bõ miïtå thõ ngoaiå hònh, phuå nû ä naoâ cunä g buönì , Lï å Quyïn khöng phaiã ngoaiå lï.å Nhûng luêtå sû Quynâ h Nhû nhênå àõnh: “Trûúnâ g húpå tung anã h chupå bùnç g camera thûúnâ g cuaã Lï å Quyïn khöng thïí cêuë thanâ h hanâ h vi xuyïn tacå . Anà h chûa àepå co á thï í do anã h hûúnã g cuaã àö å phên giaiã mayá anã h, do aná h saná g chûa àu,ã do nhiïuì yïuë tö ë tacá àönå g bïn ngoaiâ chû á khöng phaiã do ngûúiâ ta cung cêpë thöng tin bõa àùtå ”. Phoná g viïn hoiã : “Nghï å sô bõ àùng anã h tranâ lan trïn manå g nhû vêyå thò ho å co á cacá h gò àï í ho å baoã vïå hònh anã h àepå cuaã mònh?”. Nûä luêtå sû àapá : “Àiïuì nayâ kha á bêtë cêpå . Nghï å sô la â ngûúiâ cuaã cöng chuná g. Ho å giao lûu, chupå anã h vúiá hanâ g trùm, hanâ g nganâ khaná gia ã nïn khöng thïí kiïmí soatá hïtë lûúnå g anã h. Khi nghïå sô àönì g y á chupå anã h vúiá khaná gia ã thò khaná gia ã ngêmì hiïuí laâ ho å àûúcå quyïnì chia seã nhûnä g khoanã h khùcæ ào”á . Tuy nhiïn, nïuë laâ fan thûcå sû å se ä cên nhùcæ nïn hay khöng nïn chia seã nhûnä g têmë anã h chûa àepå cuaã “thênì tûúnå g”. Khöng ngûúiâ hêm mö å naoâ muönë ngöi sao trong lonâ g ho å bõ “nemá àa”á vï ì ngoaiå hònh. Bûcá anã h göcë cuaã cha con NSND Trênì Nhûúnå g “Dòm haâng”, böi nhoå nghïå sô coá àaáng bõ kiïån?

Made with FlippingBook

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==