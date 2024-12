Tiền Phong số 364

n TRÛÚCÁ TRÊNÅ BANÁ KÏTË LÛÚTÅ VÏ Ì ASEAN CUP 2024: [ Trang 5 ] 29/12/2024 SÖË 364 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 16] Truyïnå ngùnæ cuaã RYAN PHAMÅ [ Trang 15] CHAYÅ [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Chó coân 48 giúâ nûäa laâ nùm 2024 chñnh thûác kheáp laåi. 2024 khöng phaãi laâ nùm khoá khùn nhêët so vúái mêëy nùm gêìn àêy, nhû sûå khöëc liïåt giûäa àaåi dõch, sûå thaãng thöët khi vûâa múái buâng phaát xung àöåt, chiïën tranh... Thêåm chñ bûác tranh moåi mùåt toaân cêìu coá dêëu hiïåu saáng suãa hún. Phên cûcå 2024 [Xem tiïpë trang 2] n GIÊCË MÚ CHÑ PHEOÂ VA Â KHATÁ VONÅ G TIÏPË CÊNÅ KHANÁ GIAÃ n NHÛNÄ G SINH VIÏN TRÛÚNÃ G THANÂ H TÛ Â QUY Ä HOCÅ BÖNÍ G VÛ Â A DÑNH [ Trang 11] [ Trang 2 ] [ Trang 4 ] [ Trang 10] Ngayâ 28/12, taiå Ha â Nöiå , Höiå nghõ Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ lênì thû á 6, khoaá XII hoanâ thanâ h chûúng trònh lamâ viïcå vúiá tinh thênì khêní trûúng, tñch cûcå , hiïuå qua.ã Höiå nghõ thönë g nhêtë cao chuã àï ì cöng tacá Àoanâ vaâ phong traoâ thanh thiïuë nhi nùm 2025 la â “Tuöií tre ã Viïtå Nam tû å haoâ , vûnä g tin theo Àanã g”. TUÖIÍ TRE Ã VIÏTÅ NAM TÛ Å HAOÂ , VÛNÄ G TIN THEO ÀANÃ G Mötå gocá cûaã hanâ g baná quênì aoá cu ä taiå Ha â Nöiå [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Diïån quêìn aoá cuä röån raâng àoán xuên Àûnâ g tûúnã g chuyïnå ùn uönë g, hocå hanâ h, àiïnå nûúcá múiá cênì “vená kheoá ”. Bêy giúâ ngay ca ã chuyïnå ùn mùcå , vönë luön lamâ àau vñ chõ em, cunä g àûúcå mang ra luênå banâ . Tïtë nùm nay, nhiïuì chõ em àaä sùné sanâ g diïnå quênì aoá cu ä àoná xuên. [ Trang 6 + 7 ] [ HANÅ H ÀÖ Î ] Tû â traiå giam Thanh Cêmí , Thanh Hoaá àïnë triïní lamä taiå Ga Ha â Nöiå , nhûnä g bûcá tranh cuaã phamå nhên khöng chó khùcæ hoaå ky á ûcá maâ conâ gûiã gùmæ hy vonå g taiá sinh. Vúiá dû å aná “Netá ve ä tònh thên,” nhomá nghï å sô Rûnâ g Xoeâ àa ä àem àïnë nhûnä g mauâ sùcæ khacá cho cuöcå sönë g trong traiå giam, àönì g thúiâ mú ã ra mötå cacá h tiïpë cênå àöcå àaoá vï ì sûcá manå h chûaä lanâ h cuaã nghï å thuêtå . Trong traiå giam nú ã bûnâ g nghï å thuêtå VIÏTÅ NAM SE Ä GHI BANÂ TRONG HIÏPÅ 1 n CUÖCÅ THI SANÁ G TAOÅ TRE Ã 2024: CÖNG NGHÏÅ THÛCÅ TÏ Ë AOÃ CO Á XUCÁ GIACÁ GIANÂ H QUANÁ QUÊN Hûúná g ài múiá cuaã nghï å thuêtå truyïnì thönë g Trung Quöcë CHU Ã NHÊTÅ ÀO Ã LÊNÌ THÛ Á XVII NÙM 2025: Hanâ h trònh trao yïu thûúng Höm nay (29/12), trong tiïtë trúiâ àöng se lanå h, khi nhûnä g lanâ gio á cuöië nùm tranâ vï ì khùpæ phö ë phûúnâ g, mötå ngonå lûaã êmë apá cuaã tònh thûúng vaâ lonâ g nhên aiá àûúcå thùpæ saná g - Chu ã Nhêtå Ào,ã ngayâ höiå hiïnë mauá cûuá ngûúiâ . Chiïcë nhênî “quanã g caoá ” hún chucå tyã àönì g àûúcå Ngocå Trinh baná laiå vúiá gia á 7,9 ty ã àönì g [ Trang 14]

Trong triïní khai thûcå hiïnå , cênì àùtå ra yïu cêuì cao hún trong tiïnë àöå va â chêtë lûúnå g; thûúnâ g xuyïn kiïmí tra, ra â soatá cacá cöng viïcå . Àöië vúiá cacá hoatå àönå g, sû å kiïnå lúná , cênì ban hanâ h kï ë hoacå h súmá àï í àamã baoã chuêní bõ chu àaoá , ky ä lûúnä g. Cacá cêpë bö å Àoanâ cênì lûaå chonå cacá cöng trònh, phênì viïcå cunä g nhû cacá vênë àï ì cêpë bacá h, nöií cömå cuaã àõa phûúng àïí xung phong àamã nhênå va â huy àönå g àoanâ viïn, thanh niïn tham gia thûcå hiïnå hiïuå qua ã cacá chûúng trònh, hoatå àönå g; tranh thuã sû å quan têm, àönì g hanâ h cuaã cêpë uyã , chñnh quyïnì taiå àõa phûúng cunä g nhû sû å àönì g hanâ h cuaã cacá tö í chûcá , doanh nghiïpå , ca á nhên trong cönå g àönì g va â xa ä höiå . Tûnâ g cêpë bö å Àoanâ àùng ky á va â àamã nhênå cacá cöng trònh thanh niïn phuâ húpå vúiá tûnâ g cêpë , mang tñnh chêtë àiïmí nhênë . Anh Huy cunä g lûu y,á cacá cêpë bö å Àoanâ nghiïm tucá thûcå hiïnå chuã trûúng “ba liïn kïtë ” trong hoatå àönå g tònh nguyïnå , phaiã xacá àõnh nïuë chuná g ta khöng huy àönå g phatá huy àûúcå lûcå lûúnå g taiå chö,î thò coi nhû khöng thûcå hiïnå àûúcå chu ã trûúng nayâ . Tiïpë tucå triïní khai chuyïní àöií sö ë cacá hoatå àönå g cuaã Àoanâ trïn cacá lônh vûcå cöng tacá . Triïní khai coá hiïuå qua ã viïcå cêpå nhêtå thöng tin àoanâ viïn, töí chûcá cú sú ã àoanâ , cacá nghiïpå vu å quanã ly á àoanâ viïn trïn phênì mïmì Quanã ly á àoanâ viïn àïnë cacá cú sú ã àoanâ trûcå thuöcå . Taiå höiå nghõ, Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ Buiâ Quang Huy àïì nghõ cacá tónh, thanâ h Àoanâ phöië húpå vúiá Uyà ban Höiå cacá tónh, thanâ h phö ë trong xêy dûnå g Chûúng trònh cöng tacá Höiå va â phong traoâ thanh niïn cuaã àún võ, cênì bamá satá Nghõ quyïtë Àaiå höiå àaiå biïuí toanâ quöcë Höiå LHTN Viïtå Nam lênì thû á IX. Àùcå biïtå lûu y,á àï ì ra cacá giaiã phapá àï í khùcæ phucå 5 vênë àï ì ma â Töní g Bñ thû àaä chó ra conâ tönì taiå trong cöng tacá Àoanâ , Höiå . Cuå thïí , viïå c tham mûu cuå thïí hoaá , thïí chïë hoaá chuã trûúng cuã a Àaã ng vïì cöng taá c thanh niïn trong thúâ i kyâ àêí y maå nh cöng nghiïå p hoá a, hiïå n àaå i hoá a. Traá ch nhiïå m cuã a töí chûá c Àoaâ n, Höå i trûúá c tònh hònh töå i phaå m, tïå naå n xaä höå i trong thanh thiïë u niïn, trong giúá i treã rêë t àaá ng lo ngaå i. Tó lï å àoanâ kïtë têpå húpå thanh niïn cuaã Höiå conâ chûa àêyì àu ã trong thanh niïn; hoatå àönå g cuaã Höiå ú ã mötå söë núi àa ä thûcå chêtë , hiïuå qua ã hay chûa. Cöng tacá giaoá ducå ly á tûúnã g cacá h manå g, àaoå àûcá , löië sönë g cho thanh niïn conâ theo löië monâ , chûa bùtæ nhõp àûúcå vúiá xu thï ë múiá , vúiá àùcå àiïmí têm ly á cuaã thanh niïn hiïnå nay. Cú cêuë , mö hònh töí chûcá Àoanâ Thanh niïn, Höiå LHTN Viïtå Nam àïnë nay àaä húpå ly á chûa? Àönì g thúiâ , nghiïn cûuá cacá giaiã phapá triïní khai àönì g bö,å quyïtë liïtå 3 vênë àï ì Töní g Bñ thû àaä àùtå ra cho töí chûcá Àoanâ , Höiå trong giai àoanå túiá , cu å thï í hoaá thanâ h cacá giaiã phapá thiïtë thûcå , phu â húpå vúiá àõa phûúng, àún võ mònh, nhêtë la â cacá giaiã phapá àöií múiá phûúng thûcá thu hutá , têpå húpå , àoanâ kïtë thanh niïn taiå cacá khu vûcå àùcå thu â nhû khu vûcå ngoaiâ nha â nûúcá , khu vûcå àõa banâ dên cû, thanh niïn vunâ g sêu, vunâ g xa, vunâ g co á àaoå ... Caác giaãi phaáp laâm giaãm tó lïå thanh thiïëu niïn vi phaåm phaáp luêåt; caác chûúng trònh haânh àöång cuãa thanh niïn hûúãng ûáng phong traâo phoâng, chöëng laäng phñ, tham gia maånh meä vaâo quaá trònh chuyïín àöíi söë quöëc gia, phoâng, chöëng ö nhiïîm, baão vïå möi trûúâng. Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ cunä g yïu cêuì cacá cêpë bö å Àoanâ tùng cûúnâ g cöng tacá phonâ g, chönë g àuöië nûúcá àöië vúiá tre ã em, hocå sinh; chuã àönå g phöië húpå vúiá cacá nganâ h àï í tuyïn truyïnì cho tre ã em va â phu å huynh, nhên dên nùmæ chu ã trûúng vaâ thûcå hiïnå nghiïm tucá cacá quy àõnh cuaã phapá luêtå , àamã baoã sûcá khoeã cho treã em va â trêtå tû,å an toanâ xa ä höiå . XUÊN TUN G Tuöií tre ã Viïtå Nam tû å haoâ , vûnä g tin theo Àanã g Nhûng vêîn thêåt bêìn thêìn, vaâ khaá ngú ngaác, coá leä vúái nhiïìu ngûúâi khi nhòn laåi 365 ngaây qua coân quaá nhiïìu àiïìu vêîn chûa thïí lûúâng trûúác, chûa thïí nhêån diïån, goåi tïn. Nïëu àûúåc choån möåt tûâ tiïu biïíu nhêët cho nùm 2024, töi seä choån hai chûä “phên cûåc”. Phên cûåc vöën laâ möåt hiïån tûúång vêåt lyá vïì chuyïín àöång soáng aánh saáng, nhûng giúâ àêy khaái niïåm naây àaä phuã soáng sang moåi lônh vûåc cuãa tûâng quöëc gia cuäng nhû thïë giúái. Tûâ àõa chñnh trõ, caác nhoám/khöëi quöëc gia àöëi troång, caác nïìn kinh tïë, caác nhoám lúåi ñch, vïì cún löëc cöng nghïå àang buâng nöí chûa coá àiïím dûâng cho àïën viïåc thêím nhêån moåi giaá trõ vùn hoáa nghïå thuêåt, tinh thêìn. Boã hún 6,2 triïåu àö la àïí mua möåt quaã chuöëi chñn daán bùng keo trïn tûúâng, laâ giaá trõ cuãa nghïå thuêåt hay giaá trõ cuãa möåt thaái àöå trûúác thúâi àaåi? Nhiïìu ngûúâi úã thïë hïå U60 nhû töi, thêåm chñ ñt tuöíi hún, vêîn ngú ngaác trûúác laân soáng khuãng khiïëp cuãa nhûäng Anh trai vûúåt chöng gai/Say hi, Chõ àeåp àaåp gioá... Coá khi naâo chuáng ta nhêìm cöng nghiïåp giaãi trñ sang vùn hoáa khöng? Coá leä sûå phên cûåc vïì nhêån thûác vaâ caãm xuác giûäa caác thïë hïå àaä àïën àiïím ngûúäng cuöëi cuâng trûúác khi chuyïín sang möåt traång thaái hoaân toaân múái, traång thaái maâ loaâi ngûúâi chûa thïí hònh dung nöíi? Traång thaái ngú ngaác cuãa con ngûúâi trûúác sûå biïën chuyïín vúái töëc àöå aánh saáng cuãa thúâi àaåi lêîn löån giûäa ngûúâi vaâ ngûúâi maáy naây vêîn nguyïn coân àoá. Tûâ khoáa àûúåc tòm kiïëm nhiïìu nhêët nùm 2023 laâ “xaác thûåc” (authentic), giúâ àêy caâng trúã nïn cêìn thiïët hún khi moåi biïn àöå cuãa sûå phên cûåc ngaây caâng lúán. Khi phên cûåc giûäa thêåt vaâ aão, thêåt vaâ giaã, àuáng vaâ sai trïn möi trûúâng söë lan ra àúâi thûåc, khiïën biïn àöå cuãa niïìm tin, loâng tin con ngûúâi bõ doaäng ra, daåt sang nhûäng thaái cûåc khaác nhau. Con ngûúâi àang mêët nhiïìu thúâi gian àïí nghi ngúâ, tranh caäi vaâ xaác thûåc, thay vò bùæt tay vaâo haânh àöång. Àïí thêëy trong chñnh möîi con ngûúâi chuáng ta cuäng luön töìn taåi sûå phên cûåc. Tûâ khoáa cuãa nùm 2024 àûúåc Tûâ àiïín Oxford bònh choån laâ “thöëi naäo” (brain rot). Thuêåt ngûä múái cuãa thúâi àaåi kyä thuêåt söë, àïí chó dêëu hiïåu cuãa sûå quaá ngûúäng trong viïåc tiïu thuå quaá nhiïìu nöåi dung chêët lûúång thêëp, giaá trõ thêëp trïn möi trûúâng söë. Khöng chó vúái lûáa tuöíi Gen Z, Gen Alpha, cuäng khöng chó trïn nhûäng nïìn taãng nhû TikTok, maâ àaä lan sang nhiïìu lûáa tuöíi, cuäng nhû vúái caã baáo chñ chñnh thöëng. Kheáp laåi nùm 2024, àoång laåi trong töi laâ bûúác chên an laåc cuãa haânh giaã Minh Tuïå trïn thùm thùèm nhûäng cung àûúâng xa. Têët nhiïn àoá laâ möåt hiïån tûúång àùåc biïåt, hoaân toaân coá thïí àûúåc soi xeát, chiïm nghiïåm tûâ nhiïìu goác àöå khaác nhau. Nhûng con ngûúâi chuáng ta coá thïí chêåm laåi nhû thïë khöng, kiïn àõnh vaâ nhêët quaán tûå taåi àûúåc phêìn naâo nhû nhûäng bûúác chên trêìn vö ngaåi êëy khöng? n Phên cûcå 2024 [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ khen thûúnã g cacá àún võ, caá nhên co á thanâ h tñch xuêtë sùcæ trong cöng tacá Àoanâ va â phong traoâ thanh niïn nùm 2024 Ngayâ 28/12, taiå Ha â Nöiå , Höiå nghõ Ban Chêpë hanâ h T.Û Àoanâ lênì thû á 6, khoaá XII hoanâ thanâ h chûúng trònh lamâ viïcå vúiá tinh thênì khêní trûúng, tñch cûcå , hiïuå qua.ã Höiå nghõ thönë g nhêtë cao chu ã àï ì cöng tacá Àoanâ va â phong traoâ thanh thiïuë nhi nùm 2025 laâ “Tuöií treã Viïtå Nam tû å haoâ , vûnä g tin theo Àanã g”. Bñ thû thûá nhêtë T.Û Àoanâ lûu y,á caná bö å la â caiá göcë cuaã phong traoâ , caná bö å naoâ phong traoâ ào.á Nhûnä g kïtë qua ã cuaã nùm 2024 coá sûå àoná g gopá rêtë quan tronå g, sûå nö î lûcå , tracá h nhiïmå , hy sinh cuaã àöiå ngu ä caná bö å àoanâ cacá cêpë . Do ào,á nùm 2025, töi àïì nghõ cacá àönì g chñ tiïpë tucå phatá huy tinh thênì tracá h nhiïmå , saná g taoå , nïu gûúng. Möiî caná bö å Àoanâ cênì nïu gûúng tûâ viïcå nho ã nhêtë àïnë viïcå thûcå hiïnå cacá chu ã trûúng lúná . Trong cöng viïcå , caná böå Àoanâ phaiã gûúng mêuî , ài àêuì , vúiá tinh thênì damá vûútå qua, damá dênë thên. Anh: BTC Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 29/12/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh phatá biïuí taiå Höiå nghõ töní g kïtë cöng tacá nùm 2024 vaâ triïní khai nhiïmå vu å nùm 2025 cuaã nganâ h KH-ÀT vaâ thönë g kï. (Thanh Niïn) Thiïuë tûúná g Phamå Thanh Khiïtë , Pho á chu ã nhiïmå Töní g cucå Cöng nghiïpå quöcë phonâ g, Bö å Quöcë phonâ g noiá vï ì nhûnä g thanâ h tûuå va â àõnh hûúná g lúná trong nghiïn cûuá , sanã xuêtë vu ä khñ cuaã quên àöiå . (VnExpress). “80% vuä khñ cuãa quên àöåi àïën tûâ nhaâ khoa hoåc trong nûúác” “Möåt viïåc chó giao möåt ngûúâi, ai laâm töët nhêët thò giao “Coá ngûúâi tiïëp tuåc, coá ngûúâi rúâi ài nhûng àïìu phaãi tñnh toaán kyä” Bñ thû Thanâ h uyã TPHCM Nguyïnî Vùn Nïn noiá taiå Höiå nghõ töní g kïtë thûcå hiïnå nhiïmå vu å phatá triïní kinh tï ë – xa ä höiå nùm 2024, quaná triïtå , triïní khai nhiïmå vu å nùm 2025, ngayâ 26/12. (Tiïnì Phong) PHAÁT NGÖN êën tûúång Saná g 28/12, phatá biïuí taiå Höiå nghõ töní g kïtë cöng tacá nùm 2024 va â triïní khai nhiïmå vuå nùm 2025 cuaã nganâ h thanh tra, Phoá Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã Nguyïnî Hoaâ Bònh cho biïtë , nùm 2024, chuná g ta àa ä hanâ h àönå g quyïtë liïtå , khùcæ phucå nhiïuì kho á khùn, vûútå qua nhiïuì thacá h thûcá , kinh tï,ë xa ä höiå phucå höiì tñch cûcå , co á chiïuì hûúná g tötë dênì lïn. Trong ào,á co á 15/15 chó tiïu cú banã ma â Quöcë höiå àùtå ra hoanâ thanâ h; töcë àö å tùng trûúnã g GDP cao trong khu vûcå va â thï ë giúiá khi àatå 7%; nhûnä g àötå pha á chiïnë lûúcå tiïpë tucå àûúcå àêyí manå h; nhiïuì cöng trònh tronå g àiïmí quöcë gia hoanâ thanâ h, àûa vaoâ sûã dunå g; chuyïní àöií sö,ë xêy dûnå g Chñnh phu ã àiïnå tû ã co á bûúcá tiïnë daiâ , àúiâ sönë g cuaã nhên dên khöng ngûnâ g tùng lïn… Àêy laâ nhûnä g thanâ h tûuå lúná cuaã àêtë nûúcá , kïtë qua ã nayâ co á nhûnä g àoná g gopá rêtë lúná cuaã hï å thönë g thanh tra. Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Nguyïnî Hoaâ Bònh àaná h gia,á nganâ h thanh tra trong nùm ghi nhênå nhiïuì àiïmí saná g. Àiïní hònh nhû nganâ h àaä phatá hiïnå nhiïuì sai phamå , àï ì nghõ xûã ly á va â thu höiì khöië lûúnå g taiâ sanã lúná cho Nha â nûúcá , ca ã vï ì gia á trõ taiâ chñnh, cunä g nhû àêtë àai; chuyïní cú quan àiïuì tra hún 200 vuå viïcå . Kïtë qua ã trïn gopá phênì quan tronå g duy trò kyã luêtå , ky ã cûúng cuaã àêtë nûúcá . Bïn canå h ào,á nganâ h thanh tra cunä g thûcå hiïnå tötë chó àaoå cuaã Ban Chó àaoå Trung ûúng vïì phonâ g, chönë g tham nhunä g, lanä g phñ, tiïu cûcå ; têpå trung, lamâ tötë cöng tacá xêy dûnå g thïí chï,ë nhêtë la â thï í chï ë chuyïn nganâ h, gopá phênì taoå hanâ h lang phapá ly á cho phonâ g, chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå , lanä g phñ. Pho á Thu ã tûúná g cho hay, chuná g ta xacá àõnh xêy dûnå g thï í chï ë la â “àötå pha á cuaã àötå pha”á ; xêy dûnå g Nha â nûúcá phapá quyïnì va â quanã ly á quanã trõ àêtë nûúcá bùnç g hï å thönë g phapá luêtå . Vò vêyå , àêyí manå h cöng tacá thanh tra phaiã trïn hï å thönë g phapá luêtå hoanâ chónh, thò múiá hiïuå qua.ã Àiïmí saná g thû á hai la â trong cöng tacá phonâ g, chönë g lanä g phñ, Phoá Thuã tûúná g cho hay, chuã trûúng cuaã Àanã g la â phaiã àêyí manå h phonâ g chönë g lanä g phñ, bïn canå h tiïu cûcå , tham nhunä g. “Lanä g phñ hêuå qua ã rêtë lúná . Chuná g ta lanä g phñ rêtë nhiïuì vï ì nguönì lûcå , nhên lûcå , thúiâ gian. Tònh tranå g nayâ àang rêtë nghiïm tronå g...Vò vêyå , sau khi nhênå nhiïmå vu,å Töní g Bñ thû Tö Lêm àa ä àùtå ra nhiïmå vu å phaiã chönë g lanä g phñ”, Phoá Thu ã tûúná g Chñnh phuã nhênë manå h. Pho á Thu ã tûúná g Nguyïnî Hoaâ Bònh hoan nghïnh Thanh tra cunâ g cacá bö,å nganâ h, vúiá sû å chó àaoå cuaã Chñnh phuã àa ä thûcå hiïnå 2 viïcå : Thûcå hiïnå chó àaoå cuaã Bö å Chñnh trõ vïì thaoá gú ä kho á khùn, vûúná g mùcæ liïn quan àïnë cacá dû å aná , àêtë àai trong cacá kïtë luênå thanh tra, kiïmí tra, banã aná taiå mötå sö ë tónh, thanâ h phö;ë thaoá gú ä kho á khùn cho hanâ g trùm dûå aná nùng lûúnå g taiá taoå . Theo Phoá thu ã tûúná g, thaoá gú ä nayâ , seä khúi thöng nguönì lûcå , thucá àêyí tùng trûúnã g manå h me.ä Àiïmí saná g tiïpë theo laâ cöng tacá tiïpë dên, giaiã quyïtë khiïuë naiå , tö ë caoá co á nhiïuì àöií múiá . Nganâ h thanh tra àa ä tùng cûúnâ g kiïmí tra, àön àöcë nïn cacá vu å khiïuë kiïnå keoá daiâ giamã 23%, nhûnä g vu å viïcå phûcá tapå phênì lúná àûúcå giaiã quyïtë . Cunâ g vúiá nhûnä g kïtë qua ã àatå àûúcå , lanä h àaoå Chñnh phuã cunä g cho rùnç g conâ hanå chï,ë tönì taiå nhû àa ä nïu trong baoá caoá : Ty ã lï å xû ã ly,á thu höiì sau thanh tra chûa cao, conâ khiïuë kiïnå àöng ngûúiâ ; mötå sö ë kïtë luênå thanh tra “chûa têm phucå , khêuí phucå ”, chûa “thêuë tònh àatå ly”á va â kha ã thi; hiïuå qua ã hoatå àönå g cuaã hï å thönë g thanh tra conâ “chûa àïuì ”, nhêtë la â thanh tra úã cêpë huyïnå ... Vï ì phûúng hûúná g, nhiïmå vu å thúiâ gian túiá ma â nganâ h thanh tra àaä àï ì ra, Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Nguyïnî Hoaâ Bònh nhênë manå h thïm nhiïuì nöiå dung quan tronå g. Trong ào,á cênì àöií múiá manå h me ä tû duy, xacá àõnh kyä hún chûcá nùng nhiïmå vu å cuaã thanh tra. Bïn canå h phatá hiïnå , xû ã ly á nghiïm cacá vi phamå , qua cöng tacá thanh tra phaiã phatá hiïnå nhûnä g sú hú ã vï ì cú chï,ë chñnh sacá h, tû â ào á tham mûu sûaã àöií , bö í sung, hoanâ thiïnå chñnh sacá h. “Àï í lamâ viïcå nayâ , thanh tra phaiã rêtë gioiã ”, Pho á Thu ã tûúná g noiá , àönì g thúiâ quaná triïtå thanh tra khöng trúã thanâ h lûcå canã cuaã qua á trònh phatá triïní ma â phaiã phucå vu å cho phatá triïní kinh tï,ë xa ä höiå ; rêtë nghiïm nhûng phaiã rêtë satá thûcå tï,ë hö î trú å cho qua á trònh phatá triïní . Öng yïu cêuì nganâ h thanh tra nêng cao chêtë lûúnå g hoatå àönå g thanh tra, kïtë luênå thanh tra phaiã thêuë tònh, àatå ly.á Bïn canå h phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå thò phaiã phonâ g, chönë g lanä g phñ.“Lanä g phñ lúná qua á cacá àönì g chñ, rêtë sötë ruötå ”, lúiâ Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phu.ã n Vï ì phûúng hûúná g, nhiïmå vuå thúiâ gian túiá , lanä h àaoå Chñnh phu ã yïu cêuì nganâ h Thanh tra nêng cao chêtë lûúnå g hoatå àönå g thanh tra, kïtë luênå thanh tra phaiã thêuë tònh, àatå ly.á Bïn canå h phonâ g chönë g tham nhunä g, tiïu cûcå thò phaiã phonâ g, chönë g lanä g phñ. Pho á Thu ã tûúná g Thûúnâ g trûcå Chñnh phuã Nguyïnî Hoaâ Bònh UÃy ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå vûaâ ban hanâ h Nghõ quyïtë vï ì viïcå bö í sung coá mucå tiïu tûâ ngên sacá h trung ûúng nùm 2024 cho cacá àõa phûúng. Cuå thï,í nghõ quyïtë bö í sung cho cacá àõa phûúng söë tiïnì hún 5.834 tyã àönì g thûcå hiïnå chñnh sacá h an sinh xaä höiå cacá nùm 2023 - 2024 vaâ hö î trú å chi tra ã chï ë àö å cho sö ë biïn chïë giaoá viïn àûúcå bö í sung cho nùm hocå 2022 - 2023 va â nùm hocå 2023 - 2024 theo àuná g nöiå dung, söë liïuå taiå tú â trònh cuaã Chñnh phu.ã Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå cunä g àönì g y á bö í sung co á mucå tiïu tû â ngên sacá h trung ûúng cho cacá àõa phûúng söë tiïnì 600 ty ã àönì g àïí thûcå hiïnå àï ì aná tùng cûúnâ g quanã ly á àöië vúiá àêtë àai co á nguönì göcë tû â cacá nöng, lêm trûúnâ g quöcë doanh cho 19 àõa phûúng theo àuná g sö ë liïuå taiå tú â trònh trûúcá ào á cuaã Chñnh phu.ã Nghõ quyïtë yïu cêuì Chñnh phuã chõu tracá h nhiïmå vï ì cùn cû á phapá ly,á tñnh chñnh xacá cuaã sö ë liïuå , chï ë àö å chi vaâ cacá àiïuì kiïnå bö í sung dû å toaná , giao dû å toaná theo àuná g quy àõnh cuaã phapá luêtå ; Chñnh phuã àûúcå giao triïní khai kõp thúiâ , hiïuå qua,ã àuná g mucå àñch, khöng àïí xayã ra thêtë thoatá , lanä g phñ, tiïu cûcå ; baoá caoá Quöcë höiå kïtë qua ã thûcå hiïnå taiå Ky â hopå thû á 9. Nghõ quyïtë nayâ co á hiïuå lûcå thi hanâ h tû â ngayâ ky á (27/12/2024). Cunä g trong ngayâ 27/12, Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå àa ä ky á ban hanâ h Nghõ quyïtë vï ì phên bö í dûå toaná kinh phñ hoatå àönå g cuaã cacá àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå nùm 2025. Cu å thï,í Nghõ quyïtë àa ä quyïtë nghõ phên bö í dû å toaná kinh phñ hoatå àönå g nùm 2025 cho cacá àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå hún 189 tyã àönì g. Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå giao Vùn phonâ g Quöcë höiå ra quyïtë àõnh dû å toaná kinh phñ, raâ soatá , àamã baoã tñnh chñnh xacá thöng tin, söë liïuå trong phûúng aná phên böí dû å toaná kinh phñ hoatå àönå g cuaã cacá àoanâ àaiå biïuí Quöcë höiå nùm 2025. Uyà ban Thûúnâ g vu å quöcë höiå cunä g ban hanâ h nghõ quyïtë vï ì mûcá thuï ë baoã vï å möi trûúnâ g àöië vúiá xùng, dêuì , mú ä nhúnâ . Qua ào,á tû â 1/1/2025 àïnë hïtë ngayâ 31/12/2025, mûcá thuïë vúiá xùng, trûâ etanol laâ 2 nghòn àönì g/ lñt, cacá loaiå nhiïn liïuå bay, dêuì diesel, dêuì mazut, dêuì nhúnâ , mú ä nhúnâ co á mûcá thuï ë 1 nghòn àönì g/lñt, riïng dêuì hoaã co á mûcá thuï ë 600 àönì g/lñt. n Laäng phñ lúán quaá, rêët söët ruötå Bö í sung 5.834 tyã àönì g àï í àõa phûúng chi traã chï ë àö å cho giaoá viïn, an sinh xaä höiå [ HOAN G AN ] [ LUÊN DUNÄ G ] PHO Á THU à TÛÚNÁ G THÛÚN G TRÛCÅ NGUYÏNÎ HOA BÒNH: Anà h minh hoaå “Thanh tra phaiã phucå vu å cho àiïuì hanâ h cuaã Chñnh phu,ã Àanã g, Nha â nûúcá . Phaiã gopá phênì trong viïcå àaná h gia á caná bö å trong toanâ hï å thönë g, giupá Àanã g co á caiá nhòn àuná g hún vïì àöiå ngu ä caná bö,å chó ra, ‘anh nayâ co á àaná g khen, coá àaná g bö í nhiïmå khöng’... Mucå tiïu cao nhêtë cuaã thanh tra laâ duy trò kyã cûúng, phepá nûúcá , duy trò trêtå tûå phapá luêtå ” Pho á Thu ã tûúná g noiá .

Bûúcá sang nùm thûá 17, chûúng trònh Chuã Nhêtå Ào ã vúiá thöng àiïpå xuyïn suötë gênì 2 thêpå kó “Hiïnë mauá cûuá ngûúiâ - Sinh mïnå h cuaã banå va â töi” àa ä trú ã thanâ h àiïmí nhênë àùcå biïtå trong hanâ h trònh trao yïu thûúng cuaã ngûúiâ Viïtå . Chu ã Nhêtå Ào ã khöng chó laâ ngayâ àï í àoná g gopá giotå mauá quy á gia á cûuá ngûúiâ ma â conâ la â dõp àï í cönå g àönì g, àùcå biïtå la â nhûnä g ngûúiâ tre,ã cunâ g nhau lan toaã thöng àiïpå sönë g àepå , sönë g vò cönå g àönì g. Va â höm nay, taiå Àaiå hocå Bacá h Khoa Ha â Nöiå , hònh anã h cacá banå sinh viïn, thanh niïn tranâ àêyì nhiïtå huyïtë xïpë hanâ g chú â àïnë lûútå hiïnë mauá àa ä trú ã thanâ h biïuí tûúnå g àepå trong muaâ àöng giaá lanå h. Nhûnä g àöi banâ tay chòa ra, nhûnä g giotå mauá ào ã tûúi àûúcå hiïnë tùnå g nhû nhûnä g tia saná g êmë apá , tiïpë thïm hi vonå g cho biïtë bao bïnå h nhên àang cênì mauá àï í gianâ h laiå sû å sönë g. Khöng chó laâ hanâ h àönå g àepå , tû â nùm 2009 àïnë nay, Chuã Nhêtå Ào ã conâ la â núi kïtë nöië nhûnä g traiá tim nhên aiá . Cacá banå tre,ã du â tû â nhiïuì núi khacá nhau, cunâ g tu å hopå , cunâ g se ã chia nhûnä g cêu chuyïnå , nhûnä g nu å cûúiâ va â ca ã nhûnä g giotå mauá àaoâ vò nghôa cû ã yïu thûúng. Nhûnä g giotå mauá cho ài khöng chó cûuá sönë g manå g ngûúiâ ma â conâ la â biïuí tûúnå g cuaã lonâ g nhên vùn, cuaã tinh thênì àoanâ kïtë , cuaã khatá vonå g sönë g vò nhau. Sû å hûúnã g ûná g manå h me ä cuaã thïë hï å tre ã danâ h cho ngayâ höiå nayâ chñnh la â lúiâ khùnè g àõnh: tinh thênì nhên aiá chûa bao giúâ nguöiå lanå h trong möiî ngûúiâ . Nhûnä g traiá tim àang àêpå manå h me ä khöng chó vò chñnh mònh, ma â conâ vò cönå g àönì g, vò mötå xa ä höiå tûúi àepå va â tranâ àêyì yïu thûúng. Chuná g ta khöng thïí khöng nhùcæ àïnë nhûnä g traiá tim tre,ã àùcå biïtå laâ cacá banå sinh viïn, nhûnä g ngûúiâ luön tiïn phong trong cacá phong traoâ thiïnå nguyïnå . Cacá banå chñnh laâ biïuí tûúnå g cho sûcá tre,ã cho lonâ g nhiïtå huyïtë va â tinh thênì cönë g hiïnë khöng ngûnâ g nghó. Sûå hûúnã g ûná g manå h me ä cuaã cacá banå khöng chó gopá phênì lan toaã thöng àiïpå nhên vùn maâ conâ truyïnì camã hûná g cho cönå g àönì g, tiïpë thïm sûcá manå h cho nhûnä g hoanâ canã h kho á khùn. Trong ngayâ höiå höm nay, tûnâ g giotå mauá ma â cacá banå hiïnë tùnå g seä trú ã thanâ h nhûnä g tia hi vonå g, la â moná qua â vö gia á giupá cûuá sönë g biïtë bao sinh mïnå h. Àêy chñnh laâ minh chûná g sönë g àönå g cho tònh ngûúiâ , cho sûå àoanâ kïtë , va â cho niïmì tin vaoâ nhûnä g àiïuì tötë àepå vênî luön hiïnå hûuä trong cuöcå sönë g. CÊÌN KHOAÃNG 80.000 ÀÚN VÕ MAÁU DÛÅ TRÛÄ DÕP TÏËT VA CUÖËI NÙM PGS.TS Nguyïnî Ha â Thanh, Viïnå trûúnã g Viïnå Huyïtë hocå – Truyïnì mauá Trung ûúng cho biïtë , àï í chuêní bõ cho lûúnå g mauá dû å trû ä dõp cuöië nùm va â Tïtë Nguyïn àaná ÊtË Ty å 2025, Viïnå Huyïtë hocå - Truyïnì mauá Trung ûúng dûå kiïnë cênì khoanã g 80.000 àún võ mauá trong thaná g 12/2024 vaâ thaná g 1/2025. Trong ào,á mauá nhomá O cênì khoanã g 50% töní g lûúnå g mauá . PGS.TS. Trênì Ngocå Quï,ë Giamá àöcë Trung têm Mauá quöcë gia, Viïnå Huyïtë hocå - Truyïnì mauá Trung ûúng thöng tin: “Nhu cêuì mauá thûúnâ g öní àõnh, ngayâ naoâ giú â naoâ cunä g cênì àïnë mauá cho cêpë cûuá va â àiïuì trõ. Nhûng vò phuå thuöcå vaoâ nhu cêuì cuaã ngûúiâ bïnå h nïn nhu cêuì co á thï í tùng rêtë cao vaoâ dõp trûúcá va â sau Tïtë . Trung bònh möiî tuênì Viïnå cênì khoanã g 9.500 àún võ mauá , nhûng dõp Tïtë sùpæ túiá co á thï í tùng lïn 10.000 - 10.500 àún võ”. Nguyïn nhên cuaã sû å tùng nayâ la â do ngûúiâ bïnå h thûúnâ g cênì truyïnì mauá trûúcá Tïtë àï í co á àu ã sûcá khoeã vï ì àoná Tïtë cunâ g gia àònh vaâ se ä trú ã laiå cacá bïnå h viïnå ö ì atå sau kò nghó Tïtë keoá daiâ . Cacá bïnå h viïnå cunä g cênì dû å trû ä lûúnå g mauá cao hún àïí àapá ûná g nhu cêuì sùné sanâ g cho cêpë cûuá va â àiïuì trõ trong kò nghó Tïtë Nguyïn àaná . PGS. TS. Nguyïnî Ha â Thanh ghi nhênå : “Nhú â sû å bïnì bó qua 16 kò tö í chûcá cuaã Chu ã Nhêtå Ào,ã phong traoâ hiïnë mauá tònh nguyïnå ca ã nûúcá ngayâ canâ g co á sûcá lay àönå g, kïu goiå àöng àaoã cacá tênì g lúpá nhên dên tham gia, tònh tranå g khan hiïmë mauá dõp Tïtë khöng conâ àang baoá àönå g nhû trûúcá kia. Diïnî ra giûaä nhûnä g ngayâ àöng lanå h gia,á nhûng ngayâ höiå Chu ã Nhêtå Ào ã chûa nùm naoâ vùnæ g ve,ã têtë ca ã ngûúiâ tham dûå cunâ g gopá sûcá taoå nïn bêuì khöng khñ nhiïtå huyïtë , àïnë àï í trao nhau húi êmë tònh ngûúiâ , trao gûiã nhûnä g moná qua â sû å sönë g cho biïtë bao sinh mïnå h”. Hún ca ã mötå nghôa cûã cao àepå , Chuã Nhêtå Ào ã la â núi ma â sû å se ã chia àûúcå thï í hiïnå ro ä netá nhêtë , núi maâ möiî traiá tim biïtë yïu thûúng àïuì cunâ g chung nhõp àêpå . Nhûnä g giotå mauá ào ã tûúi khöng chó cûuá ngûúiâ ma â conâ gùnæ kïtë con ngûúiâ vúiá con ngûúiâ , lan toaã mötå thöng àiïpå manå h me ä vï ì tònh yïu thûúng vaâ tinh thênì àoanâ kïtë . Giûaä nhûnä g ngayâ àöng giaá lanå h, Chu ã Nhêtå Ào ã chñnh laâ ngonå lûaã êmë apá thùpæ saná g niïmì tin vaoâ nhûnä g àiïuì tötë àepå trong cuöcå sönë g. Ào á laâ ngayâ ma â möiî ngûúiâ tham gia khöng chó cho ài mauá , ma â conâ cho ài hi vonå g, niïmì tin va â sûcá manå h höiì sinh sû å sönë g. Camã ún cacá banå vò àa ä tin tûúnã g va â yïu thûúng Chuã Nhêtå Ào ã àï í san se ã nhûnä g giotå sönë g tinh tuyá cuaã mònh cho ngûúiâ bïnå h. n “Chuã Nhêåt Àoã - hún caã möåt ngaây hiïën maáu, àêy laâ ngaây cuãa hi voång, cuãa sûå söëng vaâ cuãa tònh ngûúâi. Trong muâa àöng laånh giaá, chñnh nhûäng haânh àöång àeåp àeä naây àaä thùæp lïn ngoån lûãa êëm aáp trong möîi traái tim, lan toãa nhûäng giaá trõ nhên vùn vûúåt thúâi gian. Tûâ lêu, hiïën maáu tònh nguyïån àaä trúã thaânh nghôa cûã cao àeåp, laâ biïíu hiïån roä neát nhêët cuãa tinh thêìn nhên aái, “thûúng ngûúâi nhû thïí thûúng thên” trong truyïìn thöëng vùn hoáa cuãa dên töåc Viïåt Nam. Möîi gioåt maáu àûúåc seã chia höm nay khöng chó laâ sûå söëng àûúåc duy trò maâ coân laâ ngoån lûãa yïu thûúng àûúåc thùæp saáng trong nhûäng ngaây àöng giaá laånh”. Nha â baoá PHUN G CÖNG SÛÚNà G, Töní g Biïn têpå baoá Tiïìn Phong, Trûúnã g Ban Töí chûcá Chu ã Nhêtå Àoã 4 Chuã nhêåt 29/12/2024 Thúâi sûå Höm nay (29/12), trong tiïtë trúiâ àöng se lanå h, khi nhûnä g lanâ gio á cuöië nùm tranâ vï ì khùpæ phö ë phûúnâ g, mötå ngonå lûaã êmë apá cuaã tònh thûúng vaâ lonâ g nhên aiá àûúcå thùpæ saná g - Chuã Nhêtå Ào,ã ngayâ höiå hiïnë mauá cûuá ngûúiâ . Chûúng trònh hiïnë mauá Chu ã Nhêtå Ào ã lênì thû á XVII - nùm 2025 do Baoá Tiïìn Phong chu ã trò, phöië húpå vúiá Uyà ban An toanâ Giao thöng Quöcë gia, Viïnå Huyïtë hocå - Truyïnì mauá Trung ûúng, Ban Chó àaoå Vênå àönå g hiïnë mauá tònh nguyïnå , Àoanâ TNCS Höì Chñ Minh cacá tónh/thanâ h phö ë va â mötå sö ë àún võ töí chûcá trïn phamå vi toanâ quöcë . Chûúng trònh vúiá thöng àiïpå “Hiïnë mauá cûuá ngûúiâ – Sinh mïnå h cuaã Banå va â Töi” bùtæ àêuì àûúcå tö í chûcá tû â nùm 2009 trong böië canã h thiïuë mauá cho cêpë cûuá va â àiïuì trõ taiå cacá cú sú ã y tïë trûúcá va â sau dõp Tïtë Nguyïn àaná . Nhênå thêyë tñnh cêpë thiïtë cuaã viïcå phaiã co á àu ã mauá àï í truyïnì ngay thúiâ àiïmí ào,á Baoá Tiïnì Phong quyïtë àõnh khöng chó dûnâ g laiå ú ã viïcå àûa tin kïu goiå ngûúiâ dên hiïnë mauá ma â sùné sanâ g àûná g ra trúã thanâ h àún võ töí chûcá hoatå àönå g nayâ . BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ HA  MINH ] Hanâ h trònh trao yïu thûúng CHU à NHÊTÅ ÀO à LÊNÌ THÛ Á XVII NÙM 2025: Cacá àaiå biïuí tham dûå hopå baoá phatá àönå g chûúng trònh hiïnë mauá tònh nguyïnå Chu ã Nhêtå Ào ã lênì thû á XVII, nùm 2025 Anh: TRONG TAI ŠÃ

Chuã nhêåt 29/12/2024 Ngayâ 28/12, taiå TPHCM, Quyä Hocå böní g Vû â A Dñnh, Cêu lacå bö å “Vò Hoanâ g Sa - Trûúnâ g Sa thên yïu” töí chûcá chûúng trònh giao lûu Hanâ h trònh Muaâ xuên lïn rûnâ g xuönë g biïní nùm 2024, nhùmç àaná h gia á kïtë qua ã hoatå àönå g trong nùm qua, àönì g thúiâ hö î trú å cacá em hocå sinh, sinh viïn dên töcå thiïuí sö ë va â vunâ g biïní àaoã trûúcá thïmì nùm múiá 2025. Àïnë dû å chûúng trònh coá baâ Nguyïnî Thuyá Anh - Uyà viïn Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå , Chu ã nhiïmå Uyà ban Xa ä höiå cuaã Quöcë höiå ; anh Nguyïnî Minh Triïtë - Bñ thû Trung ûúng Àoanâ , Chu ã tõch Höiå Sinh viïn Viïtå Nam; öng Huynâ h Àamã - nguyïn Chuã tõch Uyà ban Trung ûúng Mùtå trênå Tö í quöcë Viïtå Nam. Trûúnã g thanâ h tû â sû å hö î trú å cuaã Quy ä hocå böní g Vû â A Dñnh, nûä bacá sô tre ã K’Pù Hú â So (hiïnå cöng tacá taiå Trung têm Y tïë huyïnå Sún Hoaâ , tónh Phuá Yïn) cho biïtë , thúiâ àiïmí ban àêuì àa ä gùpå nhiïuì kho á khùn vò phaiã xa gia àònh cunâ g nhûnä g thay àöií ú ã möi trûúnâ g hocå têpå múiá . Nhú â sû å giupá àú ä tênå tònh cuaã cö hiïuå trûúnã g ú ã trûúnâ g cêpë 3, Hú â So dênì vûútå qua khoá khùn va â thi àêuå vaoâ Trûúnâ g Àaiå hocå Y Dûúcå Huï.ë Trûúcá nhûnä g kiïnë thûcá rönå g lúná ú ã möi trûúnâ g àaiå hocå , Hú â So nhiïuì lucá nanã lonâ g nhûng cunä g chñnh sûå àönì g hanâ h cuaã Quy ä hocå böní g Vû â A Dñnh cunâ g cacá manå h thûúnâ g quên àaä giupá cö gaiá tre ã vûútå qua khoá khùn va â trú ã thanâ h bacá sô àï í co á thï í àoná g gopá cho quï hûúng. “Chonå trú ã vï ì quï hûúng lamâ viïcå la â mötå àiïuì mong moiã cuaã em búiã quï em phênì lúná la â ngûúiâ àönì g baoâ dên töcå thiïuí sö.ë Núi àêy àöiå ngu ä y bacá sô conâ thiïuë rêtë nhiïuì nïn em sùné sanâ g trú ã vï ì àï í àoná g gopá mötå phênì nho ã sûcá lûcå chùm lo sûcá khoeã ba â con”, Húâ So bayâ to ã va â cho hay sau nhûnä g bú ä ngú ä ban àêuì , hiïnå cö àa ä yïu thñch cöng viïcå cuaã mònh vaâ thêyë àêy la â sû å lûaå chonå àuná g àùnæ . Trong khi ào,á sinh ra trong mötå gia àònh nhiïuì kho á khùn, böë va â anh trai mêtë súmá , Rú Mùh H’Thu (dên töcå Gia Rai) cunâ g me å va â 4 chõ em gaiá nûúng tûaå vaoâ nhau. Hocå böní g tû â dû å aná “Mú ã àûúnâ g àïnë tûúng lai” cuaã Quy ä hocå böní g Vû â A Dñnh vaâ Quy ä VinaCapital Foundation àaä múã ra cho Rú Mùh H’Thu tûúng lai tûúi saná g. Tötë nghiïpå nganâ h Kï ë toaná Trûúnâ g Àaiå hocå Nha Trang, H’ Thu vï ì lamâ cöng viïcå àuná g chuyïn mön taiå Trung têm Chñnh trõ huyïnå Àùkæ Pú, tónh Gia Lai. “Àiïuì gia á trõ lúná maâ em rutá ra àûúcå trong suötë thúiâ gian qua la â tinh thênì vûún lïn trong cuöcå sönë g. Khi mònh nöî lûcå vûún lïn thò khöng bao giúâ bõ cö àún, khöng bõ boã laiå phña sau”, H’Thu böcå bacå h. Cunâ g vúiá nhûnä g nö î lûcå hoanâ thanâ h cöng viïcå cuaã àún võ, múiá àêy H’Thu cunä g vinh dûå àûná g vaoâ hanâ g ngu ä cuaã Àanã g. Àûúcå Quy ä Vû â A Dñnh höî trú å khi vaoâ nùm nhêtë Hocå viïnå Y dûúcå hocå cö í truyïnì Viïtå Nam, Hoanâ g Mai Trung Hiïuë (quï Thanh Hoaá ) cho biïtë , banã thên chonå hocå nganâ h bacá sô àï í sau nayâ gopá sûcá giupá àú ä nhûnä g ngûúiâ co á hoanâ canã h kho á khùn trong cönå g àönì g. Àêy cunä g la â niïmì mong moiã , àönå g viïn, àõnh hûúná g cuaã bö ë Hiïuë - Thûúnå g ta á Hoanâ g Mai Vui (Cucå Ky ä thuêtå Quên khu 4), mötå trong 13 liïtå sô hy sinh trong sûå cö ë satå lú ã taiå thuyã àiïnå Raoâ Trùng 3 vaoâ nùm 2020. Hiïuë cho biïtë , khi truná g tuyïní vaoâ hocå viïnå , bö ë àa ä chucá mûnâ g, àönå g viïn banå rêtë nhiïuì va â hûaá se ä vï ì àûa cêuå ài nhêpå hocå . Nhûng sûå cö ë khiïnë lúiâ hûaá cuaã ngûúiâ bö ë àanâ h dang dú.ã “Em rêtë buönì nhûng cunä g rêtë tû å haoâ vò bö ë àa ä hy sinh cho nhên dên, cho àêtë nûúcá . Em phaiã cö ë gùnæ g nhiïuì hún àï í xûná g àaná g la â con trai cuaã ngûúiâ lñnh Böå àöiå Cu å Hö”ì , Hiïuë bayâ to ã va â hûaá tiïpë tucå cö ë gùnæ g àï í thay bö ë chùm socá me å va â em trai. Phatá biïuí taiå chûúng trònh, anh Nguyïnî Minh Triïtë - Bñ thû Trung ûúng Àoanâ , Chu ã tõch Höiå Sinh viïn Viïtå Nam bayâ to ã xucá àönå g trûúcá nhûnä g thanâ h qua ã hïtë sûcá y á nghôa va â nhên vùn tûâ cacá hoatå àönå g cuaã Quy ä hocå böní g Vû â A Dñnh. Anh Triïtë ghi nhênå , suötë 1/4 thïë ky ã hoatå àönå g, quy ä thûcå hiïnå cêpë hocå böní g thûúnâ g xuyïn; thûcå hiïnå cacá dû å aná àaoâ taoå nguönì nhên lûcå tre ã cho vunâ g miïnì nuiá , biïn cûúng vaâ haiã àaoã ; xêy dûnå g trûúnâ g hocå , cacá cöng trònh dên sinh, tùnå g qua â cho àönì g baoâ ; chùm lo cho con em caná bö,å chiïnë sô va â ngû dên ngheoâ … Theo anh Nguyïnî Minh Triïtë , cacá em hocå sinh sinh viïn àûúcå thu å hûúnã g chûúng trònh khöng chó àoná g vai troâ la â ngûúiâ thu å hûúnã g ma â conâ la â nhûnä g ngûúiâ àönì g hanâ h vúiá sû å phatá triïní cuaã quy.ä “Thanâ h qua ã cuaã quy ä co á àûúcå tronå venå hay khöng laâ do sû å renâ luyïnå miïtå maiâ cuaã cacá em àï í ài àïnë mucå tiïu yá nghôa, nhên vùn cuaã quy…ä Chuná g töi mong muönë vúiá sû á mïnå h cuaã mònh, cacá em se ä tiïpë tucå phatá triïní banã thên, renâ luyïnå , hocå têpå àï í àatå àûúcå mucå tiïu, ûúcá mú cuöcå àúiâ mònh va â qua ào á tiïpë tucå xêy dûnå g, phatá triïní quy ä hocå böní g cunâ g cacá chûúng trònh maâ quy ä àa ä khúiã xûúná g trong thúiâ gian vûaâ qua”, anh Triïtë gûiã gùmæ . n [ NGÖ TUN G - VÙN TIÏPÅ ] Tiïëp bûúác lúâi cha mònh, baác sô tûúng lai Hoaâng Mai Trung Hiïëu luön nöî lûåc hoåc têåp àïí goáp sûác giuáp àúä nhûäng ngûúâi coá hoaân caãnh khoá khùn trong cöång àöìng. Anh thay ngûúâi cha àaä khuêët chùm lo cho meå vaâ em trai. Chõ H’Thu chia seã taiå chûúng trònh Anh Hoanâ g Mai Trung Hiïuë Nhûäng sinh viïn trûúãng thaânh tûâ Quyä hocå böíng Vûâ A Dñnh BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Giúái treã 5 Taåi chûúng trònh, nguyïn Chuã tõch nûúcá Trûúng Myä Hoa - Chuã tõch Quyä hoåc böní g Vû â A Dñnh, Chuã nhiïåm CLB “Vò Trûúnâ g Sa – Hoanâ g Sa thên yïu” bayâ toã trên troång sûå àöìng hanâ h bïìn bó, lêu daiâ , nhiïåt huyïtë cuãa cacá nha â taiâ trúå àaä gopá phêìn to lúná cho sûå thanâ h cöng cuãa quyä va â CLB trong suötë hanâ h trònh 25 nùm hoaåt àöång. Theo ba â Hoa, nùm 2025 vaâ nhûäng nùm tiïpë theo àùåt ra nhûäng yïu cêìu múiá àöië vúiá ban àiïìu hanâ h quyä. Ba â Nguyïnî Thõ My thuöcå diïnå hö å ngheoâ , neo àún cuaã àõa phûúng. Trûúcá àêy, baâ My sönë g mötå mònh trong cùn nhaâ dötå natá , lamâ àu ã nghï ì tû å do kiïmë sönë g qua ngayâ . Taiå buöií àöië thoaiå vúiá thanh niïn tónh Caâ Mau, öng Phamå Thanh Ngaiå – Chu ã tõch UBND tónh àaä kïu goiå , toanâ thï í àoanâ viïn, thanh niïn chung tay gopá cuaã , gopá cöng tham gia xoaá nha â tamå , nha â dötå natá trïn toanâ tónh. Theo öng Ngaiå , hiïnå Nha â nûúcá hö î trú å 60 triïuå àönì g/hö,å nïuë thuï thúå lamâ nha â sö ë tiïnì bo ã vaoâ cöng trònh khöng conâ nhiïuì . Vò vêyå , möiî àoanâ viïn thanh niïn úã àõa banâ phu å tracá h cênì ài àïnë tûnâ g hö,å tûnâ g nha,â nùmæ bùtæ tûnâ g hoanâ canã h àï í xem ho å cênì gò. “Chuã nha â thuï thúå xêy, conâ àoanâ viïn thanh niïn àïnë giupá phu å höì se ä àú ä tönë chi phñ rêtë nhiïuì . Töi yïu cêuì àoanâ thanh niïn hûúnã g ûná g, chung tay giupá ba â con ngheoâ xoaá nha â tamå , phatá huy tinh thênì xung kñch, tònh nguyïnå cuaã tuöií tre”ã , öng Ngaiå chó àaoå . n Tuöií tre ã Ca â Mau giupá ngûúiâ dên xoaá nha â tamå , nha â dötå natá Thûcå hiïnå chûúng trònh, àïì aná xoaá nha â tamå , nha â dötå , saná g 28/12, àoanâ cú sú ã xaä Tên Löcå (huyïnå Thúiá Bònh, Ca â Mau) huy àönå g àoanâ viïn thanh niïn àïnë gia àònh ba â Nguyïnî Thõ My höî trú,å giupá àú ä gia àònh cunâ g xêy dûnå g nha â múiá . Ca â Mau àï ì ra mucå tiïu àïnë cuöië thaná g 8/2025 toanâ tónh hoanâ thanâ h xêy múiá va â sûaã chûaä 3.995 nhaâ tamå , nha â dötå natá cho nhûnä g ngûúiâ co á cöng vúiá cacá h manå g, hö å kho á khùn. Trong sö ë gênì 4.000 cùn nhaâ tamå bú,å dötå natá co á 3.253 cùn àûúcå xêy dûnå g múiá va â hö î trú å sûaã chûaä 742 cùn, vúiá töní g kinh phñ khoanã g hún 180 tyã àönì g. [ TÊN LÖCÅ ] Àoanâ viïn thanh niïn xaä Tên Löcå gopá sûcá xêy nhaâ múiá cho gia àònh baâ Nguyïnî Thõ My

húi hoaãng loaån”, anh Mui noái. Cùåp àöi, möåt söë ngûúâi qua àûúâng vaâ àöåi tuêìn tra trûúåt tuyïët Park City àaä tòm kiïëm chiïëc nhêîn trong hai giúâ vaâ anh Mui phaát hiïån chiïëc nhêîn lêëp laánh trong tuyïët. “Ngay khi Phil tòm thêëy, töi àaä nhaãy lïn vaâ khoác vò quaá phêën khñch”, cö Zaw noái. Möåt tai naån tûúng tûå àaä xaãy ra vaâo àêìu thaáng 12, taåi bang Cleveland khi lñnh cûáu Chuã nhêåt 29/12/2024 6 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ nLÚÂI CHUÁC GIAÁNG SINH TÛ VUÄ TRUÅ Cacá phi hanâ h gia bõ mùcæ ketå trïn Tramå vu ä truå quöcë tï ë àa ä gûiã lúiâ chucá Gianá g sinh cho Traiá àêtë . Ba â Sunita Williams, öng Barry Wilmore, öng Don Pettit va â öng Nick Hague àaä àûúcå àûa vaoâ khöng gian vaoâ ngayâ 5/6 trong mötå chuyïnë bay thûã nghiïmå dûå kiïnë keoá daiâ tamá ngayâ . Nhûng tauâ vu ä tru å Starliner àaä gùpå phaiã mötå sö ë vênë àï ì ky ä thuêtå va â ho å chûa thïí quay trúã vï ì cho àïnë nùm 2025. Trong video àûúåc quay ngaây 23/12, öng Hague noái: “Muâa lïî laâ thúâi gian daânh cho gia àònh vaâ baån beâ. Nùm nay chuáng töi seä úã xa hoå, vò vêåy chuáng töi muöën gûãi lúâi chuác Giaáng sinh vaâ chuáng töi hy voång moåi ngûúâi seä coá möåt kyâ nghó tuyïåt vúâi”. Thaáng trûúác, phi haânh àoaân àûúåc nghó möåt ngaây àïí ùn mûâng Lïî Taå ún vaâ cuäng àaä nghó laâm àïí boã phiïëu trong cuöåc bêìu cûã Myä ngaây 5/11. TROÅNG HOAÂNG (theo news.sky.com) nÀÛÚÅC TÙÅNG VEÁ XÖÍ SÖË TRUÁNG GIAÃI ÀÖÅC ÀÙÆC Möåt ngûúâi àaân öng úã thaânh phöë Baltimore (Myä) àaä truáng giaãi thûúãng 100.000 USD (2,5 tyã VND) tûâ möåt moán quaâ Giaáng sinh. Ngûúâi àaân öng naây noái vúái nhên viïn Xöí söë bang Maryland rùçng anh vaâ vúå nhêån àûúåc hai têëm veá caâo tûâ möåt ngûúâi baån vaâo dõp Giaáng sinh. “Ngûúâi baån töët cuãa chuáng töi àaä tùång chuáng töi möîi ngûúâi möåt têëm veá. Töi àúåi cho àïën khi vúå töi trûúåt, röìi töi múái bùæt àêìu caâo”, öng nhúá laåi. Ngûúâi àaân öng naây tûúãng nhêìm öng àaä truáng 10.000 USD (254 triïåu VND), nhûng öng súám nhêån ra rùçng giaãi thûúãng thûåc tïë cao gêëp 10 lêìn. Öng àaä taåm thúâi rúâi khoãi bûäa tiïåc àïí coá thïí queát veá cuãa mònh taåi möåt cûãa haâng àõa phûúng. “Khi töi trúã laåi bûäa tiïåc, khöng khñ phêën khúãi àaä tùng lïn gêëp böåi”, öng noái. THUÂY ANH (theo upi.com) nCHUÅP AÃNH ÀÑNH HÖN NHÊÎN RÚI TRONG TUYÏËT Buöíi chuåp aãnh àñnh hön cuãa möåt cùåp àöi taåi bang Utah (Myä) àaä truåc trùåc khi chiïëc nhêîn àñnh hön cuãa hoå mêët tñch trong lúáp tuyïët. Cö Kim Zaw vaâ anh Phil Mui àang chuåp aãnh taåi thaânh phöë Park City thò nhiïëp aãnh gia nhêån thêëy chiïëc nhêîn àaä biïën mêët khoãi ngoán tay cuãa cö Zaw. “Mûúâi phuát sau khi bùæt àêìu chuåp, chuáng töi àaä laâm mêët chiïëc nhêîn. Traái tim töi chuâng xuöëng, chuáng töi bùæt àêìu Phoáng sûå Traoâ lûu “Vená kheoá ” àang àûúcå cacá chõ, cacá me å ú ã khùpæ cacá vunâ g miïnì trong ca ã nûúcá àoná nhênå nhiïtå tònh. Trïn cacá höiå , nhomá chuyïn chuã àï ì nayâ , nhiïuì me å khöng ngaiå cöng khai thu nhêpå cuaã gia àònh mònh va â cacá h phên böí chi tiïu chi tiïtë àïnë tûnâ g… chai nûúcá mùmæ . Àûnâ g tûúnã g chuyïnå ùn uönë g, hocå hanâ h, àiïnå nûúcá múiá cênì “vená kheoá ”. CU Ä NGÛÚI MÚIÁ TA Minh Hùnç g, 42 tuöií , ú ã phûúnâ g Àöng Ngacå , Bùcæ Tû â Liïm, Haâ Nöiå khùnè g àõnh: Hanâ g thunâ g (conâ goiå hanâ g second hand, hanâ g àa ä qua sû ã dunå g, chu ã yïuë la â quênì aoá ) àang lïn ngöi. Chõ baoã , nïuë ai khöng tin, gênì tïtë cû á daoå qua mötå sö ë àiïmí baná hanâ g thunâ g se ä thêyë canã h mua baná têpë nêpå . Trûúcá àêy, ú ã Ha â Nöiå muönë mua hanâ g thunâ g ngûúiâ ta thûúnâ g tòm àïnë mötå sö ë àõa àiïmí nhû chú å àö ì cu ä Àöng Tacá , Chú å àö ì cu ä Kim Liïn… Nhûng nay thò úã àêu cunä g coá nhûnä g cûaã hanâ g chuyïn hanâ g thunâ g. Nhu cêuì cuaã chõ em vïì quênì aoá àa ä qua sû ã dunå g tùng cao nïn nguönì cung tùng theo. Minh Hùnç g dû å àõnh mêyë ngayâ nûaä cö se ä daoå qua cûaã hanâ g gênì núi ú ã àï í sùmæ quênì aoá , giayâ depá diïnå Tïtë . Niïmì àam mï hanâ g thunâ g cuaã Minh Hùnç g múiá bùtæ àêuì sau muaâ àaiå dõch: “Kinh tïë kho á khùn ma â chi phñ sinh hoatå leo thang, con caiá hocå thïm suötë ngayâ , mònh phaiã tû å cùtæ giamã chi tiïu cuaã banã thên”, chõ têm sû.å Ngûúiâ phu å nû ä àang co á cêuå con trai hocå ú ã mötå trûúnâ g tû thucå chi phñ lïn túiá chucå triïuå àönì g/ thaná g kï,í ban àêuì chõ cunä g khöng àïí y á àïnë quênì aoá àa ä qua sû ã dunå g nhûng mötå lênì theo chên ngûúiâ banå vönë àam mï hanâ g thunâ g liïnì bõ mï: “Töi bêtë ngú â vò nhiïuì moná àö ì nhòn ûng mùtæ ma â gia á laiå “hatå de”ã . Höm êyë töi sùmæ mötå chiïcë vayá 150 nganâ àönì g cuaã thûúng hiïuå Zara, mùcå chiïcë vayá nayâ ra ngoaiâ ai cunä g khen àepå . Àïnë chönì g töi vönë dõ ûná g vúiá quênì aoá àa ä qua sû ã dunå g cunä g khen mötå tiïnë g. Tû â ào,á töi löi keoá ca ã chönì g mùcå hanâ g thunâ g. Tïtë nayâ nha â töi chó coá cêuå con trai 15 tuöií àûúcå diïnå quênì aoá múiá . Vú å chönì g töi diïnå àö ì cu ä àoná xuên vúiá tinh thênì vui ve”ã , chõ noiá . Mötå phu å nû ä cho rùnç g: Hanâ g thunâ g la â thû á dï î gêy nghiïnå va â co á tñnh lêy nhiïmî manå h. Y Á kiïnë nayâ àûúcå giaoá viïn dayå vùn Lï Thõ Thiïnå àang sönë g ú ã Quanã g Ninh taná àönì g. Chõ chñnh laâ mötå “tñn àö”ì hanâ g thunâ g chñnh hiïuå : “Nùm 1996, khi àang laâ sinh viïn nùm àêuì tiïn, khoa Vùn, Àaiå hocå Khoa hocå Xa ä höiå va â Nhên vùn Haâ Nöiå , töi sönë g trong kyá tucá xa á Mï î Trò, ú ã Thanh Xuên Bùcæ . Trong phonâ g ky á tucá lucá êyë co á chõ Ngocå Anh, hocå khoa Àöng phûúng, hún töi 2 khoa.á Chõ la â ngûúiâ Ha â Nöiå göcë nhûng laiå xin bö ë me å vaoâ ky á tucá xaá sönë g àï í hocå cacá h tû å lêpå . Chõ Ngocå Anh chñnh laâ ngûúiâ truyïnì camã hûná g hanâ g thunâ g cho töi. Chõ mï hanâ g thunâ g lùmæ , khi àûúcå bö ë me å “viïnå trú”å chõ laiå ài mua sùmæ . Töi ài theo vaiâ lênì liïnì bõ “nghiïnå ” luön”. Lï Thõ Thiïnå kï í tiïpë : “Töi laiå lamâ lêy nhiïmî àam mï hanâ g thunâ g sang ngûúiâ nha â töi. Bêy giúâ cacá em dêu cuaã töi, chõ töi, chauá töi àïuì dunâ g hanâ g thunâ g. Ngay caã con gaiá töi, nùm nay chauá hocå lúpá 12, cunä g thñch hanâ g thunâ g”. Lï Thõ Thiïnå diïnå hanâ g thunâ g moiå núi, moiå lucá : Khi ài dayå , khi ngöiì ca â phï vúiá banå be,â khi ài daä ngoaiå . Tïtë nayâ cunä g nhû bao nhiïu tïtë khacá , chõ laiå diïnå àö ì cu ä ài chucá Tïtë ngûúiâ thên, beâ banå . Cö giaoá dayå vùn vui veã khoe: “Ngay caã con gaiá töi, nùm nay hocå lúpá 12, cunä g sùné sanâ g mùcå àö ì cuä vaoâ dõp tïtë búiã chauá vûaâ têuå àûúcå chiïcë aoá da å daná g daiâ cuaã Hanâ Quöcë rêtë àepå , chûa chùcæ ú ã cûaã hanâ g baná àö ì múiá àa ä coá chiïcë aoá àepå nhû thï.ë Cu ä ngûúiâ múiá ta, co á gò ma â ngaiå khöng mùcå ?”. Nhiïuì ly á do khiïnë chõ em mï quênì aoá àa ä qua sû ã dunå g. Theo Minh Hùnç g: “Chêtë cuaã quênì aoá hanâ g thunâ g rêtë àûúcå ”. Lï Thõ Thiïnå noiá : “Thúiâ trûúcá , khoanã g nhûnä g nùm 1996-2000, khi töi àang laâ sinh viïn, quênì aoá cu ä chuã yïuë xuêtë xû á Hanâ Quöcë . Töi thûúnâ g mùcå quênì bo â cuaã Hanâ Quöcë . Bêy giúâ àö ì Trung Quöcë tra â trönå vaoâ nhiïuì nhûng thónh thoanã g vênî “chöm” àûúcå mötå moná xõn xo”â . Theo Lï Thõ Thiïnå sùn hanâ g thunâ g àepå khöng dïî vò bõ canå h tranh gùtæ : “Bêy giúâ dên chuná g dunâ g hanâ g thunâ g nhiïuì lùmæ . Khi töi múiá vï ì Quanã g Ninh cöng tacá vaoâ àêuì nhûnä g nùm 2000, möiî khi muönë mua hanâ g thunâ g laiå phaiã mo â lïn Ha â Nöiå . Bêy giúâ thò ú ã àêu cunä g ngêpå tranâ hanâ g thunâ g. Dên chuná g cunä g sanâ h dunâ g. Ngay caã nhûnä g ngûúiâ baná hanâ g quênì aoá múiá cuaã Trung Quöcë cunä g ài sùn hanâ g thunâ g mùcå . Töi vênî thûúnâ g mua hanâ g thunâ g ú ã gênì núi töi sönë g hoùcå canh livestream trïn manå g. Thónh thoanã g lïn Ha â Nöiå laiå tranh thuã mua sùmæ . Co á lênì töi conâ gùpå ca ã MC truyïnì hònh vaâ ca ã ca sô coá tïn trong mötå cûaã hanâ g chuyïn quênì aoá cu.ä Ngûúiâ ngûúiâ chúi hanâ g thunâ g, àêu chó riïng nhûnä g àöië tûúnå g ñt tiïnì ”. Hanâ g àa ä qua sû ã dunå g àûúcå bayâ baná phong phu.á Khöng chó quênì aoá , giayâ depá , phu å kiïnå ma â ngay ca ã son phênë , àöì nöiå y cunä g co á thï í tòm thêyë ú ã àêy. “Tñn àö”ì hanâ g thunâ g àang sönë g ú ã Quanã g Ninh chia se:ã “Töi dunâ g ca ã my ä phêmí àa ä qua sû ã dunå g. Mötå thoiã son, mötå höpå phênë co á khi ngûúiâ ta chó dunâ g mötå ñt àa ä thaiã , mònh laiå mua dunâ g tiïpë . Nïuë khöng mua àöì cu ä thò lamâ sao töi coá thïí sú ã hûuä my ä phêmí cuaã nhûnä g thûúng hiïuå xa xó nhû Chanel hay Dior?”. Nhûng sùn hanâ g àa ä qua sû ã dunå g cunä g hïn xui. Lï Thõ Thiïnå thûaâ nhênå : “Àöi khi cunä g phaiã tra ã gia.á Töi hay canh livestream nïuë thêyë tin tûúnã g thò bûúcá àêuì mua vaiâ thû,á de â dùtå thöi. Vïì nhaâ dunâ g thêyë öní thò sau mua tiïpë ”. Chõ tiïtë lö,å hay mua myä phêmí vúiá mötå ngûúiâ baná hanâ g ú ã tênå Àönì g Nai: “Hanâ g cuaã võ nayâ toanâ xuêtë xû á Nhêtå . Töi thêyë dunâ g öní , khöng hïì viïm da, trömå vña!”. “Ngöi sao” giaiã trñ àùpæ lïn ngûúiâ caã khöië taiâ sanã khi dû å sû å kiïnå , conâ giaoá viïn ú ã tónh le ã thò chi chûa àïnë triïuå àönì g cho möiî lênì ra ngoaiâ : “Nùm ngoaiá , töi têuå àûúcå àöi boot (mötå loaiå giayâ ) àepå àuná g lucá ngûúiâ ta xa ã hanâ g nghó Tïtë , gia á 100 nganâ àönì g. Conâ aoá khoacá da å chó tönë 200 nganâ àönì g, Töi conâ sùn àûúcå quênì bo â Levis, sùn àûúcå chiïcë tuiá hiïuå Yves Saint Laurent giaá re.ã Co á lucá conâ sùn àûúcå hanâ g nguyïn àai nguyïn kiïnå , chùcæ la â hanâ g trûng bayâ ú ã cûaã hanâ g cuaã ngûúiâ ta thaiã ra”. Mua hanâ g àa ä qua sû ã dunå g cacá “tñn àö”ì thûúnâ g phaiã ài sûaã , nhêtë la â vúiá quênì aoá xuêtë xû á chêu Êu. Trûúcá khi diïnå àö ì cu ä phaiã tönë cöng ngêm, giùtå thêtå ky.ä Riïng khoanã nöiå y, nhiïuì “tñn àö”ì hanâ g thunâ g àïuì ngaiå mua. Lï Thõ Thiïnå noiá : “AoÁ con hanâ g hiïuå àa ä qua sû ã dunå g àùtæ lùmæ , töi tûnâ g khaoã gia,á tênå vaiâ trùm nganâ àönì g. Theo töi, àö ì nöiå y thò nïn sùmæ múiá ”. CHÚ Å ÀÖ Ì CU Ä MUÖN MAU MUÖN VE à CUAà “SAO” Sú ã hûuä nhiïuì quênì aoá , phu å kiïnå xõn xo â nhêtë phaiã kï í àïnë nhûnä g ngöi sao cuaã lanâ g giaiã trñ. Do tñnh chêtë cöng viïcå va â àiïuì kiïnå taiâ chñnh nïn hoå sú ã hûuä caã mötå kho tanâ g khiïnë chõ em mï mêní . Thónh thoanã g ho å cunä g lamâ mötå chuyïnë xa ã hanâ g àï í co á chö î cho àö ì múiá têuå hoùcå àï í gom tiïnì lamâ tû â thiïnå . Gionå g ca “Cún gio á la”å baná quênì aoá cu ä cuaã mònh àïí lamâ tû â thiïnå . Cö nhùnæ khacá h hanâ g: Mua àöì cu ä khöng ngaiå vò mua àïí lamâ mötå hanâ h àönå g àepå co á y á nghôa. Nhûnä g moná àö ì cu ä cuaã Phûúng Linh coá gia á khoanã g 600 nganâ àönì g trú ã lïn, rêtë àùtæ hanâ g. Khi [ NÖNG HÖNÌ G DIÏUÅ ] Diïån quêìn aoá cuä röån raâng àoán xuên Mötå gocá cûaã hanâ g baná quênì aoá cuä Phi hanâ h àoanâ gûiã lúiâ chucá tû â Tramå vu ä tru å quöcë tï ë Ngûúiâ àanâ öng àa ä nhênå àûúcå 100.000 USD lamâ qua â Gianá g sinh Cö Kim Zaw vaâ anh Phil Mui “Tñn àö”ì hanâ g thunâ g Lï Thõ Thiïnå Bêy giú â ngay ca ã chuyïnå ùn mùcå , vönë luön lamâ àau vñ chõ em, cunä g àûúcå mang ra luênå banâ . Tïtë nùm nay, nhiïuì chõ em àaä sùné sanâ g diïnå quênì aoá cu ä àoná xuên.

