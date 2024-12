Tiền Phong số 357

22/12/2024 SÖË 357 CHU à NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ Trang 16 ] n KIÏMÍ DUYÏTÅ VIÏN FACEBOOK TÖNÍ HAIÅ TÊM LY Á NÙNÅ G Truyïnå ngùnæ cuaã VU Ä NGOCÅ GIAO CANÁ H CÛAà VÛÚN SAU[ Trang 8 + 9 ] Viïtë nïn truyïnì thönë g [ Trang 14 ] n CHUYÏNÅ NGÛÚI GIEO CHÛÄ Ú Ã CA  LO n NHÛNÄ G “KIÏTÅ TACÁ ” TÛ Å PHONG [ Trang 10+11 ] Töní g Bñ thû Tö Lêm cunâ g lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá va â Quên àöiå tham quan khu trûng bayâ ênë phêmí vï ì Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam taiå höiå trûúnâ g Bö å Quöcë phonâ g ANà H: NGUYÏNÎ MINH [ Trang 2+3+4+5+6+7 ] HAO HUN G // Tû å haoâ “Bö å àöiå Cu å Hö”ì // Quyïtë têm xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h // Giû ä vûnä g “linh hönì , macå h sönë g” // Baoã vï å vûnä g chùcæ Tö í quöcë

Taiå Lï î ky ã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå Quên àöiå nhên dên (QÀND) Viïtå Nam va â 35 nùm Ngayâ höiå Quöcë phonâ g toanâ dên, Töní g Bñ thû Tö Lêm cho biïtë , theo Chó thõ cuaã lanä h tu å Hö ì Chñ Minh, ngayâ 22/12/1944, Àöiå Viïtå Nam Tuyïn truyïnì Giaiã phoná g quên - tiïnì thên cuaã QÀND Viïtå Nam àûúcå thanâ h lêpå . Dûúiá sû å lanä h àaoå , giaoá ducå , renâ luyïnå cuaã Àanã g ta va â Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh; sû å nuöi dûúnä g, àumâ bocå , chú ã che cuaã Nhên dên, Quên àöiå ta àa ä phatá triïní nhanh choná g, liïn tucå lêpå nïn nhûnä g chiïnë cöng xuêtë sùcæ . Töní g Bñ thû nhênë manå h, vúiá nhûnä g chiïnë cöng vaâ thanâ h tñch àùcå biïtå xuêtë sùcæ trong 80 nùm xêy dûnå g, chiïnë àêuë , chiïnë thùnæ g va â trûúnã g thanâ h, QÀND Viïtå Nam àa ä vinh dûå àûúcå trao tùnå g nhiïuì phênì thûúnã g cao quy,á thï í hiïnå sû å ghi nhênå cuaã Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên àöië vúiá bï ì dayâ truyïnì thönë g, cöng lao, àoná g gopá to lúná , àùcå biïtå xuêtë sùcæ cuaã Quên àöiå ta trong sûå nghiïpå cacá h manå g cuaã Àanã g, cuaã dên töcå . Nhûng, phênì thûúnã g cao quyá nhêtë danâ h cho Quên àöiå ta la â àûúcå Nhên dên yïu thûúng, quyá tronå g, tû å haoâ va â mïnë goiå vúiá danh xûng “Chiïnë sô cuaã dên”, “Bö å àöiå Cu å Hö”ì . Theo Töní g Bñ thû, nhûnä g nùm gênì àêy, bamá satá va â thûcå hiïnå nghiïm tucá , co á hiïuå qua ã àûúnâ g löië quên sû,å quöcë phonâ g cuaã Àanã g trong thúiâ ky â múiá , Quên àöiå àa ä quyïtë liïtå àiïuì chónh töí chûcá lûcå lûúnå g theo hûúná g tinh - gonå - manå h, taoå tiïnì àï ì vûnä g chùcæ àï í xêy dûnå g QÀND Viïtå Nam cacá h manå g, chñnh quy, tinh nhuï,å hiïnå àaiå . Cunâ g vúiá ào,á cöng nghiïpå quöcë phonâ g co á bûúcá phatá triïní múiá , àaä lamâ chu ã cöng nghïå chï ë taoå , sanã xuêtë thanâ h cöng nhiïuì chunã g loaiå vu ä khñ, trang bõ kyä thuêtå múiá , hiïnå àaiå , nhiïuì sanã phêmí lûúnä g dunå g, gopá phênì hiïnå àaiå hoaá Quên àöiå , àoná g gopá tñch cûcå vaoâ sû å nghiïpå cöng nghiïpå hoaá , hiïnå àaiå hoaá àêtë nûúcá . Cöng taác höåi nhêåp quöëc tïë vaâ àöëi ngoaåi quöëc phoâng àûúåc triïín khai chuã àöång, linh hoaåt, saáng taåo, àaåt àûúåc kïët quaã toaân diïån trïn caã bònh diïån song phûúng vaâ àa phûúng; tham gia tñch cûåc vaâ hiïåu quaã vaâo hoaåt àöång gòn giûä hoâa bònh cuãa Liïn Húåp Quöëc, huêën luyïån, diïîn têåp chung vïì höî trúå nhên àaåo, cûáu trúå thaãm hoåa, húåp taác quöëc tïë vïì khùæc phuåc hêåu quaã chiïën tranh, goáp phêìn nêng cao võ thïë, uy tñn cuãa Quên àöåi, àêët nûúác trïn trûúâng quöëc tïë vaâ baão vïå Töí quöëc tûâ súám, tûâ xa. Töní g Bñ thû nhênë manå h, ön laiå truyïnì thönë g ve ã vang 80 nùm xêy dûnå g, chiïnë àêuë , chiïnë thùnæ g vaâ trûúnã g thanâ h, chuná g ta canâ g thïm tûå haoâ vï ì QÀND Viïtå Nam - mötå Quên àöiå anh hunâ g cuaã dên töcå anh hunâ g; mötå lûcå lûúnå g chñnh trõ, lûcå lûúnå g chiïnë àêuë tuyïtå àöië trung thanâ h, tin cêyå cuaã Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên; mötå àöiå quên bacá h chiïnë , bacá h thùnæ g, cunâ g Nhên dên lêpå nïn biïtë bao chiïnë cöng hiïní hacá h; luön sùné sanâ g chiïnë àêuë , hy sinh vò mucå tiïu ly á tûúnã g cuaã Àanã g, vò hanå h phucá cuaã Nhên dên. “Àï í cunâ g ca ã nûúcá vûnä g vanâ g bûúcá vaoâ ky ã nguyïn phönì vinh, thõnh vûúnå g, phatá triïní , Àanã g, Nha â nûúcá va â Nhên dên tin tûúnã g rùnç g QÀND Viïtå Nam se ä khöng ngûnâ g phatá huy truyïnì thönë g ve ã vang, tiïpë tucå lêpå nïn nhûnä g chiïnë cöng xuêtë sùcæ , cunâ g toanâ Àanã g, toanâ dên baoã vï å vûnä g chùcæ Tö í quöcë Viïtå Nam xa ä höiå chu ã nghôa thên yïu cuaã chuná g ta”, Töní g Bñ thû Tö Lêm khùnè g àõnh. n Thúâi sûå Chuã nhêåt 22/12/2024 2 Tûå haoâ “Böå àöåi Cuå Höì” KYà NIÏÅ M 80 NÙM NGA Y THA NH LÊÅ P QUÊN ÀÖÅ I BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Thûúnå g tûúná g Trõnh Vùn Quyïtë - Bñ thû T.Û Àanã g, Uyà viïn Thûúnâ g vu å Quên uyã T.Û, Chuã nhiïmå Töní g cucå Chñnh trõ QÀND Viïtå Nam cho biïtë , ngayâ thanâ h lêpå Quên àöiå cunä g àönì g thúiâ la â ngayâ truyïnì thönë g cuaã Töní g cucå Chñnh trõ QÀND Viïtå Nam. Sûå phatá triïní cuaã Töní g cucå Chñnh trõ vaâ hoatå àönå g CTÀ, CTCT luön gùnæ liïnì vúiá qua á trònh xêy dûnå g, chiïnë àêuë , chiïnë thùnæ g va â trûúnã g thanâ h cuaã QÀND Viïtå Nam anh hunâ g. Thûúnå g tûúná g Trõnh Vùn Quyïtë nïu ro:ä Ngay tûâ nhûnä g ngayâ àêuì thanâ h lêpå , dûúiá sû å lanä h àaoå cuaã chi bö å àanã g, cacá chñnh trõ viïn àaä tö í chûcá , hûúná g dênî caná bö,å àanã g viïn cunâ g vúiá bö å àöiå quaná triïtå sêu sùcæ quan àiïmí , àûúnâ g löië , tû tûúnã g cuaã Àanã g va â Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh, tiïnë hanâ h CTÀ, CTCT trïn cacá mùtå cöng tacá bùnç g nhiïuì hònh thûcá phuâ húpå va â sinh àönå g. Thûcå tiïnî 80 nùm qua àaä khùnè g àõnh xêy dûnå g nhên töë chñnh trõ, tinh thênì la â yïuë tö ë cú banã quyïtë àõnh sûcá manå h chiïnë àêuë , chiïnë thùnæ g cuaã Quên àöiå ta, lamâ cho CTÀ, CTCT trúã thanâ h “linh hönì , macå h sönë g” cuaã Quên àöiå , la â nguyïn tùcæ cú banã trong xêy dûnå g lûcå lûúnå g vu ä trang cacá h manå g cuaã Àanã g. Theo Thûúå ng tûúá ng Trõnh Vùn Quyïë t, nhûä ng nùm gêì n àêy, Töí ng cuå c Chñnh trõ àaä tñch cûå c chó àaå o, hûúá ng dêî n, töí chûá c hoaå t àöå ng CTÀ, CTCT trong toaâ n quên coá nïì n nïë p, chêë t lûúå ng, hiïå u quaã , giûä vûä ng vaâ tùng cûúâ ng sûå laä nh àaå o tuyïå t àöë i, trûå c tiïë p vïì moå i mùå t cuã a Àaã ng àöë i vúá i Quên àöå i; xêy dûå ng cho caá n böå , chiïë n sô coá baã n lônh chñnh trõ vûä ng vaâ ng, yá chñ quyïë t têm cao, nhêå n vaâ hoaâ n thaâ nh töë t moå i nhiïå m vuå àûúå c giao. Àùå c biïå t, tûâ nùm 2020 àïë n nay, àaå i dõch COVID-19 vaâ thiïn tai diïî n biïë n phûá c taå p, vúá i quyïë t têm “chöë ng dõch nhû chöë ng giùå c” va â tinh thêì n “Nhên dên cêì n böå àöå i coá , nhên dên khoá coá böå àöå i”, haâ ng trùm nghòn lûúå t caá n böå , chiïë n sô toaâ n quên khöng quaã n khoá khùn, gian khöí , hy sinh, xung phong núi tuyïë n àêì u, vaâ o núi têm dõch, kiïn cûúâ ng baá m truå , ra sûá c thi àua cuâ ng hïå thöë ng chñnh trõ vaâ toaâ n dên phoâ ng, chöë ng vaâ chiïë n thùæ ng àaå i dõch. Trong cuöåc chiïën cam go vúái thiïn tai, thaãm hoåa, caán böå, chiïën sô toaân quên luön xaác àõnh àêy laâ nhiïåm vuå chiïën àêëu cuãa Quên àöåi trong thúâi bònh, tiïëp tuåc phaát huy truyïìn thöëng, baãn chêët töët àeåp cuãa àöåi quên caách maång “Tûâ Nhên dên maâ ra, vò Nhên dên maâ chiïën àêëu”, khöng súå hiïím nguy, sùén saâng chêëp nhêån hy sinh. “Nhiïuì àönì g chñ àaä nga ä xuönë g trong cuöcå chiïnë giûaä thúiâ bònh àïí baoã vï å tñnh manå g, sûcá khoeã , taiâ sanã cuaã Nhên dên vaâ Nha â nûúcá , tiïpë tucå tö thùmæ truyïnì thönë g ve ã vang cuaã Quên àöiå , phêmí chêtë cao àepå Bö å àöiå Cu å Hö ì thúiâ ky â múiá ”, Chu ã nhiïmå Töní g cucå Chñnh trõ QÀND Viïtå Nam noiá . Theo Thûúnå g tûúná g Trõnh Vùn Quyïtë , suötë chùnå g àûúnâ g lõch sûã 80 Giû ä vûnä g “linh hönì , macå h sönë g” Thûúnå g tûúná g Trõnh Vùn Quyïtë - Chu ã nhiïmå Töní g cucå Chñnh trõ Quên àöiå nhên dên (QÀND) Viïtå Nam khùnè g àõnh, nhûnä g ngûúiâ lamâ cöng tacá Àanã g, cöng tacá chñnh trõ (CTÀ, CTCT) toanâ quên qua cacá thúiâ ky â àa ä cönë g hiïnë mauá xûúng, cöng sûcá , trñ tuï,å àoná g gopá vaoâ sû å nghiïpå xêy dûnå g, chiïnë àêuë , chiïnë thùnæ g va â phatá triïní cuaã Quên àöiå , tö thùmæ trang sûã ve ã vang. [ NGUYÏNÎ KHANG ] [ THUYÅ DU ] Theo Töíng Bñ thû Tö Lêm - Bñ thû Quên uãy T.Û, phêìn thûúãng cao quyá nhêët daânh cho Quên àöåi ta laâ àûúåc Nhên dên yïu thûúng, quyá troång, tûå haâo vaâ mïën goåi vúái danh xûng “Chiïën sô cuãa dên”, “Böå àöåi Cuå Höì”. Thûúnå g tûúná g Trõnh Vùn Quyïtë trao Bùnç g khen vinh danh 80 caná bö,å àoanâ viïn thanh niïn tiïu biïuí trong Quên àöiå (giai àoanå 2017-2024), taiå chûúng trònh Giao lûu nghïå thuêtå “Khucá quên hanâ h thúiâ àaiå ”, thaná g 12/2024 Töní g Bñ thû Tö Lêm cunâ g lanä h àaoå Àanã g, Nha â nûúcá va â Quên àöiå tham quan khu trûng bayâ ênë phêmí vï ì Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam taiå höiå trûúnâ g Bö å Quöcë phonâ g Töíng Bñ thû Tö Lêm nhêën maånh, ön laåi truyïìn thöëng veã vang 80 nùm xêy dûång, chiïën àêëu, chiïën thùæng vaâ trûúãng thaânh, chuáng ta caâng thïm tûå haâo vïì QÀND Viïåt Nam - möåt Quên àöåi anh huâng cuãa dên töåc anh huâng; möåt lûåc lûúång chñnh trõ, lûåc lûúång chiïën àêëu tuyïåt àöëi trung thaânh, tin cêåy cuãa Àaãng, Nhaâ nûúác vaâ Nhên dên; möåt àöåi quên baách chiïën, baách thùæng. Theo Thûúnå g tûúná g Trõnh Vùn Quyïtë - Chu ã nhiïmå Töní g cucå Chñnh trõ QÀND Viïtå Nam, sûå cönë g hiïnë to lúná cuaã caná bö,å nhên viïn, chiïnë sô àamã nhiïmå CTÀ, CTCT toanâ quên àaä gopá phênì xêy àùpæ nïn truyïnì thönë g ve ã vang cuaã Töní g cucå Chñnh trõ QÀND Viïtå Nam: Trung thanâ h - Kiïn àõnh; Gûúng mêuî - Tiïu biïuí ; Nguyïn tùcæ - Dên chu;ã Chu ã àönå g - Saná g taoå ; Nhayå bená - Sùcæ saoã ; Àoanâ kïtë - Thönë g nhêtë ; Quyïtë chiïnë - Quyïtë thùnæ g. Anh: NGUYÏN MINH Î Ã Anh: NGUYÏN MINH Î Ã

Chuã nhêåt 22/12/2024 Thúâi sûå 3 NHÊN DÊN VIÏÅ T NAM (22/12/1944-22/12/2024) Theo Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang, hiïnå nay, tònh hònh thïë giúiá va â khu vûcå àang diïnî ra nhûnä g biïnë àönå g to lúná , kho á àoaná àõnh. Khu vûcå chêu A Á - Thaiá Bònh Dûúng, trong àoá co á Àöng Nam AÁ tiïpë tucå phatá triïní nùng àönå g, nhûng tiïmì êní nguy cú gêy mêtë öní àõnh, thêmå chñ co á thï í dênî àïnë xung àötå . Ú Ã trong nûúcá , cöng cuöcå àöií múiá mang laiå cho nûúcá ta cú àö,ì tiïmì lûcå , võ thï ë va â uy tñn quöcë tï ë ngayâ canâ g cao, nhûng vênî conâ khöng ñt khoá khùn, thacá h thûcá va â xuêtë hiïnå nhûnä g vênë àï ì phûcá tapå múiá . Tònh hònh àoá àoiâ hoiã toanâ quên tiïpë tucå phaiã phatá huy truyïnì thönë g anh hunâ g, sû å nghiïpå ve ã vang trong suötë 80 nùm qua, têpå trung xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h, tiïnë lïn hiïnå àaiå , àapá ûná g yïu cêuì nhiïmå vu å baoã vï å Töí quöcë trong moiå tònh huönë g, vúiá nhiïuì giaiã phapá quyïtë liïtå , àönì g bö.å Theo ào,á phaiã kiïn àõnh vaâ nêng cao chêtë lûúnå g xêy dûnå g Quên àöiå vûnä g manå h vï ì chñnh trõ. Àêy laâ vênë àï ì quan tronå g hanâ g àêuì va â then chötë trong xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h, tiïnë lïn hiïnå àaiå , ma â tronå g têm la â giû ä vûnä g, tùng cûúnâ g va â àamã baoã nguyïn tùcæ Àanã g lanä h àaoå tuyïtå àöië , trûcå tiïpë vï ì moiå mùtå àöië vúiá Quên àöiå . Tiïpë àïnë , cênì têpå trung xêy dûnå g nguönì nhên lûcå , nhêtë la â nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao àïí thûcå hiïnå xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h. Sûcá manå h cuaã quên àöiå cacá h manå g la â kïtë qua ã töní g húpå cuaã nhiïuì yïuë tö:ë Con ngûúiâ , tö í chûcá , vu ä khñ, trang bõ, nghïå thuêtå tacá chiïnë ..., trong ào,á con ngûúiâ la â nhên tö ë quyïtë àõnh, vuä khñ, trang bõ ky ä thuêtå la â yïuë tö ë rêtë quan tronå g. Con ngûúiâ la â chu ã thï,í trung têm, coá y á chñ, trñ tuï,å ky ä nùng se ä quyïtë àõnh viïcå phatá huy töië àa sûcá manå h vêtå chêtë cuaã vu ä khñ, trang bõ kyä thuêtå ; vuä khñ, trang bõ kyä thuêtå du â co á hiïnå àaiå àïnë àêu vênî do con ngûúiâ saná g taoå va â àiïuì khiïní múiá taoå ra sûcá manå h hiïnå thûcå . “Xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h, tiïnë lïn hiïnå àaiå nhêtë thiïtë phaiã têpå trung xêy dûnå g nguönì nhên lûcå , nhêtë la â nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao, chùm lo xêy dûnå g àöiå ngu ä caná bö å cacá cêpë , nhêtë la â cêpë chiïnë dõch, chiïnë lûúcå co á sö ë lûúnå g, cú cêuë húpå ly,á chêtë lûúnå g cao, giûä vai tro â nonâ g cötë , nïu gûúng, ài àêuì trong cacá hoatå àönå g quên sû,å quöcë phonâ g”, Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang nhênë manå h. Nïu yïu cêuì àêyí manå h àiïuì chónh tö í chûcá lûcå lûúnå g, hiïnå àaiå hoaá vuä khñ trang bõ àöië vúiá tûnâ g quên, binh chunã g, lûcå lûúnå g va â toanâ quên, Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g cho biïtë , nhûnä g nùm qua, Quên uyã T.Û, Böå Quöcë phonâ g àa ä têpå trung lanä h àaoå , chó àaoå triïní khai àönì g bö å cacá giaiã phapá xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h, cú banã àa ä taoå sû å cên àöië , àönì g bö å giûaä cacá quên chunã g, binh chunã g, giûaä cú quan vaâ àún võ, giûaä lûcå lûúnå g thûúnâ g trûcå va â lûcå lûúnå g dû å bõ àönå g viïn. “Vï ì tö í chûcá Quên àöiå , thûcå hiïnå cacá Nghõ quyïtë cuaã Bö å Chñnh trõ vaâ Quên uyã Trung ûúng, àïnë nay àa ä giaiã thï,í àiïuì chónh, sapá nhêpå , thanâ h lêpå múiá trïn 3.000 töí chûcá ; riïng trong nùm 2024 la â gênì 1.100 töí chûcá . Thaná g 2/2025 seä sapá nhêpå hai Töní g cucå Hêuå cênì va â Töní g cucå Ky ä thuêtå la â hoanâ thanâ h cú banã viïcå tinh, gonå , manå h trong nùm 2025”, Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang cho biïtë . Bïn canå h ào,á chu á tronå g àêuì tû, phatá triïní cöng nghiïpå quöcë phonâ g theo hûúná g chu ã àönå g, tû å lûcå , tûå cûúnâ g, lûúnä g dunå g, hiïnå àaiå ; mú ã rönå g húpå tacá quöcë tï;ë nghiïn cûuá , phatá triïní , lamâ chu ã cöng nghïå chï ë taoå vaâ sanã xuêtë thanâ h cöng mötå sö ë vu ä khñ chiïnë lûúcå cênì thiïtë cho phonâ g thu ã àêtë nûúcá va â baoã àamã mötå bûúcá vï ì söë lûúnå g, nêng cao chêtë lûúnå g vu ä khñ, trang bõ kyä thuêtå . Theo Böå trûúãng Böå Quöëc phoâng, Quên uãy T.Û àaä chêëp haânh nghiïm Nghõ quyïët söë 44 cuãa Höåi nghõ T.Û 8 (Khoáa XIII) vïì Chiïën lûúåc baão vïå Töí quöëc trong tònh hònh múái. Cuâng vúái àoá, Böå Chñnh trõ àaä coá 4 lêìn ra Nghõ quyïët chó àaåo vïì lônh vûåc cöng nghiïåp quöëc phoâng vaâ trong 10 nùm trúã laåi àêy, Quên àöåi àaä quyïët liïåt thûåc hiïån bùçng viïåc thu huát nhên taâi phuåc vuå trong lônh vûåc naây. n BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ nùm vinh quang, Quên àöiå ta àa ä nuöi dûúnä g, sanâ g locå va â renâ àucá nïn cacá thï ë hï å caná bö å Quên àöiå noiá chung vaâ caná bö å chñnh trõ noiá riïng thûcå sû å tiïu biïuí vï ì banã lônh chñnh trõ, trñ tuïå va â nùng lûcå tö í chûcá thûcå tiïnî , mêuî mûcå vï ì àaoå àûcá va â löië sönë g, àûúcå àönì g àöiå va â nhên dên tin yïu, mïnë phucå . Ào á la â nhûnä g tûúná g lônh, sô quan dayâ danå trênå macå , xöng pha trïn khùpæ cacá chiïnë trûúnâ g, vûnä g vanâ g va â nùng àönå g trïn moiå trênå tuyïnë , thï í hiïnå taiâ nùng chñnh trõ vaâ quên sû,å mûu trñ, saná g taoå va â quyïtë àoaná trong cacá hoatå àönå g chñnh trõ - quên sû å cunä g nhû trong xûã ly á cacá vênë àïì chñnh trõ - xaä höiå ; luön bamá satá thûcå tiïnî , gênì guiä bö å àöiå va â nhên dên, trûcå tiïpë gopá phênì böiì dûúnä g va â phatá huy sûcá manå h chñnh trõ, tinh thênì to lúná cuaã bö å àöiå . “Nhiïìu têëm gûúng vïì phêím chêët, nhên caách cao àeåp Böå àöåi Cuå Höì, trong àoá coá nhûäng hònh mêîu vïì ngûúâi chñnh uãy, chñnh trõ viïn, thïí hiïån sêu sùæc baãn chêët quên àöåi kiïíu múái cuãa giai cêëp cöng nhên vaâ nhên dên lao àöång do Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam laänh àaåo”, Chuã nhiïåm Töíng cuåc Chñnh trõ QÀND Viïåt Nam nhêën maånh. n [ NGUYÏNÎ MINH ] Àï í thûcå hiïnå àûúcå mucå tiïu tinh, gonå , manå h Quên àöiå , gopá phênì cunâ g toanâ Àanã g, toanâ dên àûa àêtë nûúcá bûúcá vaoâ kyã nguyïn múiá - ky ã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang lûu yá thïm 2 vênë àï:ì Tiïpë tucå phatá huy sûcá manå h töní g húpå cuaã ca ã hï å thönë g chñnh trõ vaâ vai tro â nonâ g cötë cuaã Quên àöiå nhên dên trong xêy dûnå g nïnì quöcë phonâ g toanâ dên vûnä g manå h; tñch cûcå , chu ã àönå g mú ã rönå g, nêng cao hiïuå qua ã húpå tacá quöcë tïë va â àöië ngoaiå quöcë phonâ g trong tònh hònh múiá . Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang - Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Phoá Bñ thû Quên uyã T.Û, Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g cho biïtë , toanâ quên quyïtë têm thûcå hiïnå thùnæ g lúiå mucå tiïu àïnë nùm 2025 cú banã xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h, tiïnë lïn hiïnå àaiå . Kï ë thûaâ , phatá triïní tû tûúnã g “Ca ã nûúcá àönì g lonâ g, toanâ dên àaná h giùcå ” trong lõch sûã dûnå g nûúcá , giû ä nûúcá cuaã dên töcå va â quan àiïmí phatá huy sûcá manå h töní g húpå trong xêy dûnå g, cunã g cö ë quöcë phonâ g, tû â nùm 1989, Ban Bñ thû T.Û Àanã g quyïtë àõnh lêyë ngayâ 22/12 hùnç g nùm la â Ngayâ höiå Quöcë phonâ g toanâ dên. Àêy la â chu ã trûúng chiïnë lûúcå , tiïpë tucå khùnè g àõnh quan àiïmí toanâ dên tham gia xêy dûnå g, cunã g cö ë quöcë phonâ g, baoã vï å Tö í quöcë , trong ào,á lûcå lûúnå g vu ä trang nhên dên, trûcå tiïpë la â Quên àöiå lamâ nonâ g cötë . Theo Àaiå tûúná g Nguyïnî Tên Cûúng - Uyà viïn T.Û Àanã g, Uyà viïn Thûúnâ g vu å Quên uyã T.Û, Töní g Tham mûu trûúnã g QÀND Viïtå Nam, Thûá trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g, trong sûå nghiïpå xêy dûnå g va â baoã vï å Tö í quöcë thúiâ ky â múiá , QÀND Viïtå Nam tiïpë tucå phatá huy vai tro â la â lûcå lûúnå g nonâ g cötë trong xêy dûnå g nïnì quöcë phonâ g toanâ dên, thïë trênå quöcë phonâ g toanâ dên gùnæ vúiá thï ë trênå an ninh nhên dên; chuã àönå g nghiïn cûuá , àaná h gia,á dû å baoá chñnh xacá tònh hònh, tham mûu cho Àanã g, Nha â nûúcá vï ì quên sû,å quöcë phonâ g, hoacå h àõnh àûúnâ g löië chiïnë lûúcå baoã vï å Tö í quöcë ; kõp thúiâ xû ã trñ tötë cacá tònh huönë g, khöng àïí bõ àönå g, bêtë ngú.â Àönì g thúiâ , tham gia tñch cûcå vaoâ nhiïmå vu å phatá triïní kinh tïë - xa ä höiå cuaã àêtë nûúcá , khöng ngûnâ g mú ã rönå g húpå tacá quöcë tï,ë thûcå hiïnå tötë cöng tacá àöië ngoaiå va â àêuë tranh quöcë phonâ g; la â thanâ h viïn tñch cûcå trong thûcå hiïnå sû á mïnå h gòn giûä hoaâ bònh cuaã Liïn Húpå Quöcë , hö î trú å nhên àaoå , tòm kiïmë cûuá nanå , cûuá trú å thamã hoaå , khùcæ phucå hêuå qua ã thiïn tai... gopá phênì giû ä vûnä g möi trûúnâ g hoaâ bònh, öní àõnh àïí xêy dûnå g, phatá triïní àêtë nûúcá , baoã vïå vûnä g chùcæ Tö í quöcë . Àaiå tûúná g Nguyïnî Tên Cûúng cho rùnç g, àï í thûcå hiïnå tötë tronå g tracá h, toanâ quên cênì triïní khai àönì g bö,å toanâ diïnå cacá giaiã phapá trong xêy dûnå g nïnì quöcë phonâ g toanâ dên vûnä g manå h; tùng cûúnâ g cacá tiïmì lûcå quöcë phonâ g, lûcå lûúnå g quöcë phonâ g va â thïë trênå quöcë phonâ g. Tiïpë tucå triïní khai thûcå hiïnå thönë g nhêtë , hiïuå qua ã Chiïnë lûúcå baoã vï å Töí quöcë trong tònh hònh múiá , Chiïnë lûúcå quöcë phonâ g, Chiïnë lûúcå quên sûå Viïtå Nam, Chiïnë lûúcå baoã vï å biïn giúiá quöcë gia, Chiïnë lûúcå baoã vï å Tö í quöcë trïn khöng gian manå g, Luêtå Quöcë phonâ g, Luêtå Canã h satá biïní Viïtå Nam, Luêtå Dên quên tûå vï,å Luêtå Lûcå lûúnå g dûå bõ àönå g viïn, Luêtå Biïn phonâ g Viïtå Nam... gopá phênì hoanâ thiïnå , phatá triïní tû duy lyá luênå , àûúnâ g löië , quanã ly á nha â nûúcá vï ì xêy dûnå g nïnì quöcë phonâ g toanâ dên. Cacá àún võ trong toanâ quên cênì tiïpë tucå phatá huy chûcá nùng “àöiå quên cöng tacá ”, “àöiå quên lao àönå g sanã xuêtë ”, tñch cûcå thûcå hiïnå tötë cöng tacá dên vênå , tham gia phatá triïní kinh tï,ë kïtë húpå vúiá cunã g cö ë quöcë phonâ g, nhùmç xêy dûnå g tiïmì lûcå moiå mùtå cuaã khu vûcå phonâ g thu,ã nhêtë la â xêy dûnå g cú sú ã chñnh trõ, cunã g cö ë “thï ë trênå lonâ g dên”, tùng cûúnâ g xêy dûnå g tiïmì lûcå kinh tï,ë tiïmì lûcå va â thï ë trênå quên sûå trïn cacá àõa banâ tronå g yïuë , chiïnë lûúcå cuaã àêtë nûúcá . NGUYÏNÎ SÚN Anh: NGUYÏN MINH Î Ã Quyïtë têm xêy dûnå g Quên àöiå tinh, gonå , manå h Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang - Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g kiïmí tra trang bõ caiã tiïnë nhùmç nêng cao khaã nùng tacá chiïnë va â àamã baoã an toanâ cho lûcå lûúnå g Khöng quên Baoã vï å vûnä g chùcæ Tö í quöcë Theo Töní g Tham mûu trûúnã g Nguyïnî Tên Cûúng, trïn cacá hûúná g, àõa banâ chiïnë lûúcå , tronå g àiïmí cênì tiïpë tucå àiïuì chónh, böë trñ lûcå lûúnå g húpå ly,á cên àöië àïí baoã vï å vûnä g chùcæ Tö í quöcë . Theo Àaiå tûúná g Nguyïnî Tên Cûúng - Töní g Tham mûu trûúnã g QÀND Viïtå Nam, cacá àún võ trong toanâ quên cênì tiïpë tucå phatá huy chûcá nùng “àöiå quên cöng tacá ”, “àöiå quên lao àönå g sanã xuêtë ”, tñch cûcå thûcå hiïnå tötë cöng tacá dên vênå , tham gia phatá triïní kinh tï,ë kïtë húpå vúiá cunã g cö ë quöcë phonâ g, nhùmç xêy dûnå g tiïmì lûcå moiå mùtå cuaã khu vûcå phonâ g thu.ã Àaiå tûúná g Nguyïnî Tên Cûúng - Töní g Tham mûu trûúnã g QÀND Viïtå Nam kiïmí tra cöng tacá huênë luyïnå cuaã bö å àöiå

4 Chuã nhêåt 22/12/2024 BIÏNË ÀÖÅNG Nûúcá Viïtå Nam bõ thûcå dên Phapá xêm lûúcå . Tuöií thú cêuå be á Giapá àûúcå nghe me å kï í möiî lênì quên Phapá keoá túiá , ba â ngoaiå àùtå cacá con lïn hai àêuì quang ganá h chayå giùcå . Àïm nùmç me å hay àocå baiâ ve â “Thêët thuã kinh àö”. Baiâ ve â Vo ä Nguyïn Giapá nghe tûâ thuú ã êuë thú, seä maiä maiä khöng phai múâ trong têm trñ. Cêuå Giapá rêtë thöng minh. Sau khi àö î sú hocå yïuë lûúcå , Giapá chó hocå mötå nùm lúpá nhò, boã lúpá nhò thûá hai, lïn thùnæ g lúpá nhêtë . Nùm 13 tuöií , Vo ä Nguyïn Giapá àûúcå vaoâ hocå Trûúnâ g Quöcë hocå Huï.ë Ú Ã Trûúnâ g Quöcë hocå , thaná g naoâ hocå tro â Giapá cunä g àûná g àêuì lúpá . Nhûng vaoâ lucá nayâ , viïcå hocå khöng phaiã la â àiïuì anh quan têm nhêtë . Búiã phong traoâ cacá h manå g ú ã Huï ë thúiâ ào á rêtë söi àönå g, nhêtë la â tû â khi thûcå dên Phapá àûa cu å Phan Böiå Chêu vïì giam lonã g bïn donâ g Hûúng Giang. Nhiïuì hocå sinh, trong àoá co á Vo ä Nguyïn Giapá , tham gia àêuë tranh àoiâ tha ã cu å Phan va â àûúcå àï í tang cu å Phan Chu Trinh. Thaná g 4/1927, mötå cuöcå baiä khoaá diïnî ra taiå Trûúnâ g Quöcë hocå Huï.ë Giapá co á ngûúiâ banå thên laâ Nguyïnî Chñ Diïuí lúná hún anh 3 tuöií . Diïuí hay chia seã vúiá anh sû å bêtë bònh trûúcá cacá h giaoá ducå kiïuí thûcå dên, nhùmç àaoâ taoå nhûnä g tïn tay sai trung thanâ h vúiá “mêuî quöcë ”. Diïuí bõ tïn giamá thõ àï í y,á coi la â ke ã cêmì àêuì nhûnä g cuöcå àêuë tranh úã trûúnâ g. Nhên mötå buöií thi toaná , viïn giamá thõ vu cho Diïuí chepá baiâ cuaã banå va â àuöií khoiã lúpá . Vo ä Nguyïn Giapá va â cacá banå lamâ àún yïu cêuì nha â trûúnâ g khöng àûúcå àuöií hocå Diïuí . Àún bõ traã laiå . Vo ä Nguyïn Giapá banâ vúiá Nguyïnî Khoa Vùn (tûcá Haiã Triïuì ), tö í chûcá baiä khoaá . Cuöcå baiä khoaá cuaã Trûúnâ g Quöcë hocå Huï,ë nhanh choná g trú ã thanâ h töní g baiä khoaá cuaã hocå sinh toanâ thanâ h Huï.ë Nhiïuì nam nû ä hocå sinh bõ bùtæ bú,á giam cêmì . Sau mötå tuênì , nha â cêmì quyïnì Phapá phaiã nhûúnå g bö,å tha ã nhûnä g hocå sinh bõ bùtæ , nhûng buöcå nha â trûúnâ g phaiã àuöií hocå nhûnä g hocå sinh bõ chuná g coi la â nhûnä g ke ã cêmì àêuì , trong àoá co á Nguyïnî Chñ Diïuí , Vo ä Nguyïn Giapá , Nguyïnî Khoa Vùn- Haiã Triïuì . Cêuå hocå tro â Giapá quay vïì quï, trong têm tranå g bï ë tùcæ . Bönî g mötå höm Nguyïnî Chñ Diïuí tòm vï ì lanâ g An Xa á gùpå Vo ä Nguyïn Giapá va â mang theo mötå têpå taiâ liïuå vï ì “Liïn àoaân caác dên töåc bõ aáp bûác trïn thïë giúái” va â mötå sö ë vùn banã cuöcå hopå cuaã “Viïåt Nam Thanh niïn Caách maång Àöìng chñ Höåi” ú ã Quanã g Chêu, Trung Quöcë , trong àoá co á baiâ noiá chuyïnå cuaã lanä h tu å Nguyïnî AiÁ Quöcë . Nguyïnî Chñ Diïuí noiá sau khi bõ àuöií hocå , öng àa ä tham gia “Tên Viïåt Caách maång Àaãng” va â cho Giapá xem chûúng trònh, àiïuì lï å cuaã Àanã g. Mötå con àûúnâ g múiá mú ã ra trûúcá mùtæ Giapá . Giûaä nùm 1928, Voä Nguyïn Giapá trú ã laiå Huï,ë lamâ thû ky á cho Nha â Xuêtë banã Quan Haiã Tunâ g Thû, laâ cú sú ã cuaã Àanã g Tên Viïtå . Vúiá sû å giúiá thiïuå cuaã Nguyïnî Chñ Diïuí , Vo ä Nguyïn Giapá àûúcå kïtë napå vaoâ Àanã g Tên Viïtå . Taiå àêy anh coá àiïuì kiïnå tiïpë xucá vúiá nhûnä g hocå thuyïtë kinh tï,ë xaä höiå , dên töcå va â cacá h manå g. Anh bõ cuönë hutá búiã nhûnä g baiâ cuaã Nguyïnî AiÁ Quöcë , àùcå biïtå cuönë “Banã aná chuã nghôa thûcå dên Phapá ” (Le Process de la colonization Francaise). Vaâ tú â baoá “Ngûúâi cuâng khöí” (Le Paria). Nùm 1929, Voä Nguyïn Giapá àa ä laâ mötå thanâ h viïn cuaã nhomá hatå nhên trong Àanã g Tên Viïtå , tñch cûcå vênå àönå g cho töí chûcá nayâ nhanh choná g gia nhêpå Àanã g Cönå g sanã . Anh viïtë baiâ cho baoá “Tiïëng dên”, tuyïn truyïnì chu ã nghôa Marx. Nhaâ cêmì quyïnì Phapá theo doiä tûnâ g hoatå àönå g cuaã anh. Sau cuöcå khúiã nghôa Xö Viïtë Nghï å Tônh thêtë baiå , thûcå dên Phapá tùng cûúnâ g khunã g bö.ë Thaná g 10/1930, Vo ä Nguyïn Giapá , bõ nhaâ cêmì quyïnì Phapá bùtæ va â kïtë aná 2 nùm tuâ giam. Cuöië nùm 1931, do Höiå Cûuá tï ë Ào ã Phapá àêuë tranh àoiâ tha ã tu â chñnh trõ. Thêyì Àùnå g Thai Mai, Voä Nguyïn Giapá va â mötå sö ë àönì g chñ khacá àûúcå tra ã tû å do, riïng Voä Nguyïn Giapá bõ giaiã vï ì quanã thucá taiå quï An Xa.á Vo ä Nguyïn Giapá chó ú ã nha â mötå thúiâ gian ngùnæ , röiì tòm cacá h ra Haâ Nöiå . Taiå àêy, àûúcå thêyì Àùnå g Thai Mai giupá àú,ä anh vaoâ dayå mön Sû ã úã Trûúnâ g Thùng Long. Nùm 1936, úã Phapá Mùtå trênå Bònh dên lïn nùmæ chñnh quyïnì , buöcå thûcå dên Phapá ú ã Àöng Dûúng phaiã thûcå hiïnå mötå sö ë caiã cacá h dên chu.ã Giapá tham gia nhiïuì cuöcå àêuë tranh cöng khai cuaã Àanã g. Anh viïtë baiâ cho nhiïuì tú â baoá cöng khai cuaã Àanã g bùnç g tiïnë g Viïtå , tiïnë g Phapá va â trú ã thanâ h Chu ã tõch Uyà ban Baoá giúiá Bùcæ Ky.â Cuöië nùm 1939, Chñnh phuã Bònh dên Phapá bõ lêtå àö,í nha â cêmì quyïnì Àöng Dûúng ra sûcá àanâ apá phong traoâ cacá h manå g. Chñnh lucá nayâ Hoanâ g Vùn Thu,å Uyà viïn Thûúnâ g vu å Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g Cönå g sanã Àöng Dûúng khuyïn Voä Nguyïn Giapá nïn sang Trung Quöcë , núi anh coá cú höiå gùpå Nguyïnî AiÁ Quöcë . Muaâ he â nùm 1940, cunâ g vúiá Phamå Vùn Àönì g, anh lïn àûúnâ g, àï í laiå ngûúiâ banå àúiâ , chõ Nguyïnî Thõ Quang Thaiá va â àûaá con gaiá múiá sinh chûa àêyì nùm tuöií . Chõ Quang Thaiá henå khi con cûná g capá , se ä thoatá ly gia àònh ài hoatå àönå g. Hai ngûúiâ chûa biïtë lênì chia tay nayâ cunä g chñnh laâ lênì vônh biïtå ! TROÅNG TRAÁCH Nhû mötå sû å tiïn àõnh, vûaâ àïnë Cön Minh, Trung Quöcë , Vo ä Nguyïn Giapá may mùnæ àûúcå gùpå ngay Nguyïnî AiÁ Quöcë . Chó mötå thúiâ gian ngùnæ , Bacá thêyë anh chñnh laâ ngûúiâ cênì cho chùnå g àûúnâ g cacá h manå g sùpæ túiá va â cû ã anh ài hocå quên sûå taiå Diïn An. Trïn àûúnâ g túiá Diïn An, anh àûúcå Bacá goiå quay laiå . Búiã Bacá nhênå àõnh tònh hònh Àöng Dûúng seä chuyïní biïnë nhanh, cênì gêpë rutá trúã vï ì nûúcá , chuêní bõ àoná thúiâ cú. Nùm 1941, Bacá cunâ g àoanâ tuyâ tunâ g trú ã vïì Tö í quöcë , sönë g va â lamâ viïcå taiå hang Pùcæ Bo,á Cao Bùnç g. Taiå àêy, Voä Nguyïn Giapá àûúcå Bacá giao nhiïmå vu å xêy dûnå g cú súã cacá h manå g trong àönì g baoâ cacá dên töcå thiïuí sö ë va â mú ã con àûúnâ g Nam tiïnë , bùtæ liïn lacå vúiá phong traoâ cacá h manå g miïnì xuöi. Coá le ä àêy la â sû å kiïmí nghiïmå cuöië cunâ g cuaã Bacá àöië vúiá anh. Voä Nguyïn Giapá àa ä hoanâ thanâ h nhiïmå vu å cûcå ky â xuêtë sùcæ . Cú sú ã cacá h manå g ú ã Cao Bùnç g àa ä nhanh choná g mú ã rönå g. Thaná g 12/1944, Bacá trao cho Voä Nguyïn Giapá nhiïmå vu å xêy dûnå g Àöiå Viïtå Nam Tuyïn truyïnì Giaiã phoná g quên, maâ nhû lúiâ tiïn àoaná cuaã Ngûúiâ : “Noá laâ khúãi àiïím cuãa Giaãi phoáng quên, noá seä ài suöët tûâ Bùæc chñ Nam, khùæp àêët nûúác Viïåt Nam”. Bacá àa ä thêyë trûúcá , tû â àöiå quên nhoã be á nayâ , mötå àöiå quên cacá h manå g se ä ra àúiâ àï í lamâ nhiïmå vu å lõch sû ã chiïnë àêuë giaiã phoná g dên töcå . Va â chó hai ngayâ sau khi thanâ h lêpå , àöiå quên nho ã be á chó 34 àöiå viïn, vúiá vu ä khñ thö sú, chûa hïì qua mötå ngayâ huênë luyïnå quên sû,å dûúiá sû å chó huy cuaã Vo ä Nguyïn Giapá àa ä liïn tiïpë tiïu diïtå hai àönì binh Phapá la â Phai Khùtæ va â Naâ Ngênì … Chuná g ta se ä khöng ngacå nhiïn trûúcá ngayâ toanâ quöcë khaná g chiïnë (19/12/1946), trong mötå cuöcå hopå Trung ûúng Àanã g, vênë àï ì àùtå ra: “Ai se ä la â Töní g chó huy quên àöiå ”? Ro ä ranâ g, Bacá àa ä co á dû å kiïnë , nïn Bacá noiá ngay: “Chuá Vùn (Voä Nguyïn Giaáp) coá thïí laâm àûúåc”. Mùcå dêuì lucá ào á trong àöiå ngu ä caná bö å Àanã g, co á ngûúiâ àaä tûnâ g àûúcå àaoâ taoå ñt nhiïuì vï ì quên sû.å Chó vúiá têmì nhòn cuaã Bacá , múiá phatá hiïnå ú ã ngûúiâ caná bö å Àanã g 35 tuöií , chûa hïì qua mötå trûúnâ g lúpá quên sû,å co á kha ã nùng biïnë nhûnä g tû tûúnã g cuaã Ngûúiâ thanâ h hiïnå thûcå . Nùm 1948, Chuã tõch Hö ì Chñ Minh ky á sùcæ lïnå h phong quên hamâ Àaiå tûúná g cho Töní g chó huy Lûcå lûúnå g Vu ä trang Viïtå Nam Vo ä Nguyïn Giapá khi öng vûaâ bûúcá vaoâ tuöií 37. Ngayâ 25/8/1911, taiå lanâ g An Xa,á huyïnå Lï å Thuyã , Quanã g Bònh cêuå be á Vo ä Nguyïn Giapá cêtë tiïnë g khocá chaoâ àúiâ . Va â mötå sû å trunâ g húpå àïnë ky â la,å cunä g la â nùm Nguyïnî Têtë Thanâ h (Hö ì Chñ Minh), rúiâ Tö í quöcë ra ài tòm àûúnâ g cûuá nûúcá . Cêuå la â con öng Vo ä Quang Nghiïm vaâ ba â Nguyïnî Thõ Kiïn. Öng Nghiïm laâ nha â Nho dayå chûä Haná va â lamâ nghï ì böcë thuöcë chûaä bïnå h lamâ phucá cûuá dên ngheoâ . Voä Nguyïn Giapá - Ngoån nuái lûãa BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá cunâ g Tûúná g Àönì g Sy ä Nguyïn àang nghe böå àöiå baoá caoá thi cöng àûúnâ g chiïnë lûúcå Àuná g giú â G Àaiå tûúná g lïnå h nö í sûná g Vo ä Nguyïn Giapá lucá àûúcå phong Àaiå tûúná g Nha â sû ã hocå ngûúiâ Anh Peter MacDonald àaná h gia:á “Voä Nguyïn Giaáp coá 30 nùm laâm Töíng Tû lïånh quên àöåi vaâ gêìn 50 nùm tham gia vaâo nhûäng suy tñnh chñnh trõ úã cêëp cao nhêët: Àoá laâ hai sûå kiïån chûa tûâng coá trong lõch sûã. Vaã laåi, khoá so saánh öng vúái caác tûúáng lônh khaác, sûå kïët húåp giûäa chiïën tranh du kñch vaâ chiïën tranh chñnh quy úã möåt trònh àöå nhû vêåy trûúác àêy chûa tûâng coá” (“Giapá Lesdeux guerres d’Indochine”- Peter MacDonald Perrin, Paris, 1992). Ky á gia ã Vo ä Nguyïn Giapá viïtë cho baoá Le Travail Thêyì giaoá Vo ä Nguyïn Giapá nhûnä g ngayâ dayå hocå taiå Trûúnâ g Thùng Long KYà NIÏÅ M 80 NÙM NGA Y THA NH LÊÅ P QUÊN ÀÖÅ I [ TRÊNÌ MANÅ H THÛÚN G ]

Chuã nhêåt 22/12/2024 5 phuã tuyïët Dûúiá sû å chó huy trûcå tiïpë cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá , àöiå quên êyë àa ä lênì lûútå àaná h baiå 7 Töní g chó huy lûnâ g danh quên àöiå viïnî chinh Phapá . Nhú á lúiâ Bacá dùnå trûúcá lucá lïn àûúnâ g ài Chiïnë dõch Àiïnå Biïn Phu:ã “Trêån naây rêët quan troång, phaãi àaánh thùæng. Chùæc thùæng múái àaánh, khöng chùæc thùæng khöng àaánh”. Àï í àamã baoã “chùcæ thùnæ g”, Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá ài kiïmí tra mùtå trênå lênì cuöië trûúcá giú â nö í suná g tênë cöng. Àaiå tûúná g Voä Nguyïn Giapá cunâ g Bö å chó huy mùtå trênå ài àïnë quyïtë àõnh thay àöií chiïnë thuêtå tû â “àaánh nhanh, thùæng nhanh”, sang “àaánh chùæc, thùæng chùæc”. Nhû trong höiì ky á cuaã mònh, Àaiå tûúná g viïtë : “Àêy laâ quyïët àõnh khoá khùn nhêët trong àúâi töi”. Chñnh nhúâ quyïtë àõnh saná g suötë ào á ma â suötë “56 ngaây àïm khoeát nuái, nguã hêìm, mûa dêìm, cúm vùæt”, quên dên ta àaä lamâ nïn chiïnë thùnæ g Àiïnå Biïn Phuã “chênë àönå g àõa cêuì ” baoá hiïuå chiïuì tanâ cuaã chu ã nghôa thûcå dên trong thïë ky ã XX. Trong cuöcå khaná g chiïnë chönë g My ä cûuá nûúcá , vúiá àûúnâ g löië saná g suötë cuaã Àanã g, dûúiá sû å lanä h àaoå trûcå tiïpë cuaã Tûúná g Giapá , quên dên ta àaä àêpå tan cuöcå chiïnë tranh phaá hoaiå cuaã giùcå My ä ú ã miïnì Bùcæ , gianâ h thùnæ g lúiå ve ã vang trong cuöcå Töní g tiïnë cöng vaâ nöií dêyå Tïtë Mêuå Thên 1968, Chiïnë dõch Àûúnâ g 9 Nam Laoâ , 1971, vaâ “Àiïån Biïn Phuã trïn khöng Haâ Nöåi, 1972”, chuêní bõ cho Àaiå thùnæ g muaâ Xuên 1975, giaiã phoná g hoanâ toanâ miïnì Nam, gianâ h thùnæ g lúiå tronå venå , thu giang sún vï ì mötå möië , traná h thûúng vong nhiïuì cho bö å àöiå . Àaiå tûúná g àa ä thên chinh cunâ g Tû lïnå h trûúnã g Àoanâ 559, Àönì g Sy ä Nguyïn, nùm 1973, trûcå tiïpë ài thùm vaâ kiïmí tra tònh hònh bö å àöiå Trûúnâ g Sún vaâ cunâ g Tû lïnå h Quên khu V, Tûúná g Chu Huy Mên ài thùm vunâ g giaiã phoná g, àa ä gopá phênì quan tronå g gianâ h thùnæ g lúiå trong Chiïnë dõch Höì Chñ Minh lõch sûã 1975. Taiâ nùng cuaã Tûúná g Giapá biïuí hiïnå ú ã chöî biïtë phatá huy truyïnì thönë g àaná h giùcå cuaã cha öng ta trong thúiâ àaiå múiá : “Lêëy yïëu chöëng maånh, lêëy ñt cûå nhiïìu, lêëy binh lûåc nhoã àaánh thùæng trêån lúán, vúái phûúng chêm àaánh chùæc, thùæng chùæc”. Öng la â võ chu ã soaiá biïtë phatá hiïnå va â phatá huy àêyì àu ã sûcá manå h cuaã toanâ thï í lûcå lûúnå g vu ä trang tûâ caná bö å àïnë chiïnë sy,ä tû â bö å àöiå àõa phûúng àïnë chu ã lûcå , tû â dên quên du kñch vaâ cacá quên binh chunã g trong cuöcå chiïnë àêuë húpå àönì g toanâ dên chönë g laiå ke ã thu â co á sûcá manå h vûútå tröiå . Àaoå àûcá cuaã ngûúiâ cêmì quên ú ã öng la â biïtë quy á tûnâ g giotå mauá cuaã caná bö,å chiïnë sy,ä gùnæ bo á vúiá àönì g àöiå , vúiá nhên dên nhû tònh anh em ruötå thõt. Vaâ sû å trung thanâ h cuaã öng vúiá dên töcå , vúiá Tö í quöcë , vúiá Àanã g la â tuyïtå àöië . Taiâ nùng cuaã Vo ä Nguyïn Giapá vûútå ra ngoaiâ lônh vûcå quên sû,å ú ã bêtë cû á nhiïmå vu å naoâ : ngoaiå giao, nöiå chñnh, khoa hocå ky ä thuêtå , vùn hoaá tû tûúnã g...àûúcå trao hoùcå coá àiïuì kiïnå tham gia, öng àïuì co á nhûnä g àoná g gopá àaná g trên tronå g. Vò öng khöng ngûnâ g nghô àïnë caiá chung, àïnë sû å nghiïpå dên töcå cuaã Àanã g. Öng àïí laiå mötå dêuë ênë lêu bïnì suötë chiïuì daiâ thï ë ky.ã Cuâng vúái thúâi gian, cuöåc àúâi vaâ sûå nghiïåp cuãa öng caâng àûúåc khùèng àõnh. Àaåi tûúáng Voä Nguyïn Giaáp möåt con ngûúâi toaân nùng, têm höìn luön luön chaáy boãng möåt tinh thêìn nhên vùn cao caã, vúái möåt trñ tuïå thöng minh, noá giöëng möåt “ngoån nuái lûãa phuã tuyïët”, maâ möåt tûúáng cao cêëp Phaáp tûâng vñ von vïì öng. n NHÒN CACÁ CHAUÁ MA  THÊYË ÊMË LON G Chiïuì muönå ngayâ 20/12, trong tiïtë trúiâ lanå h gia á va â mûa lêtë phêtë , lênî trong àoanâ hocå sinh hanâ g trùm chauá àïnë thùm viïnë g va â baoá cöng vúiá Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá taiå ngöi nhaâ lûu niïmå tuöií thú cuaã Àaiå tûúná g, ú ã lanâ g An Xa,á xa ä Löcå Thuy,ã huyïnå Lï å Thuyã (Quanã g Bònh) coá mötå töpë cacá cu å trïn dûúiá 70 tuöií . Thanâ h kñnh, khiïm nhûúnâ g khi lamâ cacá nghi lï î dêng hûúng, dêng hoa lïn banâ thú â Àaiå tûúná g, nhomá cacá cu å rêtë y á tû á nhùmç khöng lamâ anã h hûúnã g àïnë lï î baoá cöng cuaã cacá chauá . Quan satá cû ã chó va â cacá h hanâ h xûã cuaã cacá cu å khiïnë töi to â mo.â Tiïnë túiá hoiã chuyïnå , hoa á ra, cacá cu å la â con chauá cuaã Trung tûúná g Àönì g Sy ä Nguyïn, tûâ Ha â Nöiå , Saiâ Gonâ vï ì quï (lanâ g Trung Thön, xaä Quanã g Trung, thõ xa ä Ba Àönì , tónh Quanã g Bònh) lamâ lï î àoná nhênå Danh hiïuå Anh hunâ g cuaã Trung tûúná g Àönì g Syä Nguyïn vûaâ àûúcå Àanã g, Nha â nûúcá truy tùnå g. Xong viïcå , cacá cu å cunâ g nhau vaoâ viïnë g thùm ngöi nhaâ lûu niïmå tuöií thú cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá . Cu å Nguyïnî Sy ä Hûng, ngûúiâ con caã cuaã Trung tûúná g Àönì g Sy ä Nguyïn nùm nay àaä 75 tuöií xucá àönå g chia se:ã Àa ä nhiïuì lênì àïnë àêy, nhûng nùm naoâ co á dõp vï ì quï la â öng vênî luön muönë vaoâ Lï å Thuyã (cacá h quï öng hún 80km) àïí viïnë g thùm vaâ tûúnã g nhú á Àaiå tûúná g. Àùcå biïtå , nùm nay, huyïnå Lï å Thuyã vûaâ khaná h thanâ h Nha â tûúnã g niïmå Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá nïn öng quyïtë têm hún vaâ dênî anh em, con chauá cunâ g ài, laâ cacá h chia seã niïmì vui cuaã gia àònh öng vúiá Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá . “Khi àïnë àêy, thêyë khuön viïn cuaã khu tûúnã g niïmå àêyì ùpæ cacá chauá hocå sinh àïnë thùm viïnë g va â baoá cöng vúiá Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá , nhòn cacá chauá ma â thêyë êmë lonâ g. Cacá chauá ngayâ nay chùm ngoan, hocå gioiã va â luön tûúnã g nhú á àïnë cöng lao cuaã cacá bêcå tiïnì nhên. Töi tin, thïë hï å cacá chauá se ä tiïpë nöië va â phatá huy hún nûaä àï í xêy dûnå g àêtë nûúcá saná h vai vúiá cacá cûúnâ g quöcë nùm chêu nhû lúiâ cùn dùnå cuaã Bacá Hö”ì , öng Nguyïnî Sy ä Hûng tin tûúnã g noiá . Cö giaoá Hoanâ g Thõ Haiã Yïnë , Töní g phu å tracá h Àöiå Trûúnâ g Tiïuí hocå vaâ THCS Thuênå Àûcá , TP. Àönì g Húiá xucá àönå g chia se:ã “Nhên dõp kyã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå Quên àöiå Nhên dên Viïtå Nam, Liïn àöiå trûúnâ g Thuênå Àûcá tö í chûcá vï ì thùm viïnë g Khu tûúnã g niïmå Àaiå tûúná g Voä Nguyïn Giapá va â baoá cöng vúiá Àaiå tûúná g. Àêy laâ dõp àï í giaoá ducå cho cacá em truyïnì thönë g ve ã vang, chiïnë cöng hiïní hacá h cuaã bö å àöiå cu å Hö;ì àönì g thúiâ , àï í cacá em biïtë va â tû å haoâ quï hûúng Quanã g Bònh àaä sinh ra mötå ngûúiâ con ûu tuá la â Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá - ngûúiâ “anh ca”ã cuaã Quên àöiå Nhên dên Viïtå Nam. Töi tin, traiã nghiïmå hûúná g vï ì cöiå nguönì lênì nayâ se ä la â nhûnä g giú â phutá àêyì ky ã niïmå àöië vúiá cacá em, la â àönå g lûcå giupá cacá em vûún lïn trong hocå têpå , renâ luyïnå , tu dûúnä g àaoå àûcá àïí xûná g àaná g vúiá cöng lao to lúná cuaã thï ë hï å cha öng ài trûúcá ”. VUNÄ G CHUA VÊYÎ GOIÅ Saná g 21/12, tûnâ g cún gioá thöcë tû â biïní vaoâ , kemâ theo mûa buiå , retá canâ g thïm retá nhûng vênî khöng ngùn nöií tûnâ g àoanâ ngûúiâ nöië nhau tiïnë vï ì Vunä g Chuaâ - Àaoã Yïnë (xa ä Quanã g Àöng, huyïnå Quanã g Tracå h, tónh Quanã g Bònh), núi yïn nghó nghòn thu cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá va â phu nhên Àùnå g Thõ Bñch Ha.â Öng Tûúnã g Thanh Bònh, ngûúiâ trûcå lï î tên àoná tiïpë cacá àoanâ àïnë viïnë g thùm vaâ dêng hûúng khu möå cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá cho biïtë : Bònh quên möiî ngayâ ú ã àêy àoná trïn dûúiá 3.000 ngûúiâ . Mêyë ngayâ gênì àêy, duâ mûa retá nhûng khacá h àïnë viïnë g thùm tùng lïn àötå biïnë , bònh quên möiî ngayâ trïn dûúiá 5.000 ngûúiâ . Khacá h àïnë àu ã cacá thanâ h phênì , nhiïuì nhêtë la â cûuå chiïnë binh, cûuå thanh niïn xung phong, cacá chauá hocå sinh… àïnë tû â saná g súmá va â töië mõt múiá vanä khacá h. Co á mùtå trong àoanâ ngûúiâ hûúná g vï ì khu mö å cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá , öng Nguyïnî Àö î Quy,á Töní g Giamá àöcë Töní g Cöng ty Xêy dûnå g Ha â Nöiå cho biïtë , möiî nùm 2 lênì , cöng ty cuaã öng cunä g vï ì Vunä g Chuaâ - Àaoã Yïnë dêng hûúng tûúnã g nhú á hûúng hönì Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá . Àútå nayâ , nhên dõp kyã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå Quên àöiå Nhên dên Viïtå Nam, öng dênî àoanâ dêng hûúng úã khu mö å Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá va â cacá nghôa trang liïtå sy.ä “Chuná g ta àûúcå sönë g trong hoaâ bònh, àêtë nûúcá àang ngayâ canâ g phatá triïní la â nhú â nhûnä g bêcå tiïnì nhên nhû Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá va â cacá Anh hunâ g Liïtå Sy.ä Höm qua, àoanâ chuná g töi àaä dêng hûúng ú ã nga ä ba Àönì g Löcå (Ha â Tônh). Dêng hûúng ú ã àêy xong chuná g töi seä vaoâ Quanã g Trõ àïí dêng hûúng úã nghôa trang Trûúnâ g Sún vaâ Nghôa trang Àûúnâ g 9”, öng Quyá chia se.ã Anh Àùnå g Àaiå Banâ g, Bñ thû Tónh àoanâ Quanã g Bònh cho biïtë , nhên dõp 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå QÀND Viïtå Nam, múiá àêy, Tónh Àoanâ Quanã g àaä töní g kïtë 10 nùm hocå têpå têmë gûúng àaoå àûcá Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá . Baoá cöng lïn Àaiå tûúná g, cuöcå vênå àönå g nayâ àa ä xuêtë hiïnå 20 ca á nhên têpå thï í xuêtë sùcæ . Cuöcå vênå àönå g la â àï í thï ë hï å tre ã Quanã g Bònh bayâ to ã lonâ g tri ên àöië vúiá Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá , qua ào á tuyïn truyïnì , giaoá ducå truyïnì thönë g lõch sû,ã khúi dêyå tònh yïu quï hûúng, niïmì tû å haoâ dên töcå , lonâ g biïtë ún sêu sùcæ àöië vúiá nhûnä g thï ë hï å cha öng àaä hy sinh vò àöcå lêpå , tû å do cuaã Tö í quöcë . Trong nhûnä g ngayâ nayâ , taiå khu mö å cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá , cûuå chiïnë binh, cûuå thanh niïn xung phong, du khacá h, trong àoá co á àöng àaoã thï ë hï å tre ã àïnë dêng hûúng. “Àiïuì ào á cho thêyë , thï ë hï å tre ã luön nhúá vï ì nguönì cöiå , tri ên Àaiå tûúná g va â cacá võ tiïnì böië cacá h manå g àï í böiì àùpæ thïm tònh yïu quï hûúng àêtë nûúcá ” - anh Àùnå g Àaiå Banâ g, Bñ thû Tónh àoanâ Quanã g Bònh tû å haoâ noiá . n Cacá chauá thiïuë nhi dêng hûúng vaâ baoá cöng lïn Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá Cacá chauá thiïuë nhi chupå anã h lûu niïmå taiå Nha â tûúnã g niïmå Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá “Canâ g gênì àïnë ngayâ 22/12, duâ trúiâ mûa retá nhûng núi nayâ vênî luön têpë nêpå ngûúiâ àïnë thùm viïnë g” - öng Voä Àaiå Hamâ , ngûúiâ tröng coi ngöi nhaâ tuöií thú cuaã Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá chia se.ã [ HOAN G NAM ] ÊËm aáp ngaây àöng giaá BAÁO TIÏÌN PHONG PHAÁT HAÂNH TÊËT CAà CAÁC NGAÂY TRONG TUÊÌN “Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá va â ba töi àïuì la â nhûnä g ngûúiâ con cuaã quï hûúng Quanã g Bònh. Vúiá gia àònh chuná g töi, Àaiå tûúná g Vo ä Nguyïn Giapá la â ngûúiâ thu ã trûúnã g, ngûúiâ thêyì , ngûúiâ anh àa ä dòu dùtæ ba cuaã chuná g töi trïn bûúcá àûúnâ g binh nghiïpå . Chuná g töi laâ thï ë hï å con chauá rêtë tû å haoâ va â biïtë ún khi caã hai öng vaâ thï ë hï å cuaã hai öng àaä co á nhûnä g àoná g gopá to lúná trong sûå nghiïpå gianâ h àöcå lêpå cho dên töcå va â baoã vï å Tö í quöcë nayâ ”. CuÅ NGUYÏNÎ SY Ä HÛNG, ngûúiâ con ca ã cuaã Trung tûúná g ÀÖNÌ G SY Ä NGUYÏN NHÊN DÊN VIÏÅ T NAM (22/12/1944-22/12/2024)

