Tiền Phong số 336

Nùm 2024, Höiå Nha â vùn Viïtå Nam kïtë napå 66 höiå viïn múiá n CHÚ Â QUANG HAIà BUN G NÖ Í TRÚ Ã LAIÅ Truyïnå ngùnæ cuaã ÀAM QUYN H NGOCÅ Elon Musk sinh con vúiá Shivon Zilis va â nhûnä g rùcæ röië phña sau [ Trang 15 ] HON ÀAÁ XANH RÏU [ Trang 8 + 9 ] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] "Ngûúâi khöng thïí hònh dung ra möåt con ngûåa phi nûúác àaåi trïn möåt quaã caâ chua laâ möåt keã ngöëc", taác giaã cêu noái êëy laâ nhaâ vùn, nhaâ phï bònh ngûúâi Phaáp Andreá Breton, ngûúâi àêìu tiïn àûa ra tuyïn ngön vïì chuã nghôa Siïu thûåc caách àêy vûâa troân 100 nùm. "Nhûnä g nùm 20 àiïn rö"ì [ Xem tiïpë trang 2 ] [ Trang 3 ] HÚN 2.000 QUÊN NHÊN TRÒNH DIÏNÎ QUÖCË HÖIÅ THÖNË G NHÊTË CÊMË THUÖCË LA Á ÀIÏNÅ TÛ,à THUÖCË LA Á NUNG NONÁ G Quöcë höiå thönë g nhêtë cêmë sanã xuêtë , kinh doanh, nhêpå khêuí , chûaá chêpë , vênå chuyïní , sû ã dunå g thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g, cacá loaiå khñ, chêtë gêy nghiïnå , gêy tacá haiå cho sûcá khoeã con ngûúiâ tû â nùm 2025. Vaoâ Höiå Nha â vùn Viïtå Nam cênì [ Trang 13 ] [ Trang 5 ] n SACÁ H XUÊTË BANà LÊUÅ VA  NHÛNÄ G CUÁ LÛA ÀÖCÅ GIAà Hönì g Àaoâ kï í chuyïnå àoná g phim Hollywood [ Trang 4 ] n NHÛNÄ G NHÊN VÊTÅ BUÖNÌ CUAà TRANG THUYÅ n NÛ Ä CA SÔ "AOà " CUAà NHÊTÅ BANà TIÏPË TUCÅ BANÁ CHAYÁ VEÁ [ Trang 10 ] [ Trang 2 ] Nha â vùn Àöî Thanâ h Àöìng chia seã vïì quy àõnh riïng cuãa Chi höåi Nhaâ vùn Viïåt Nam taåi Quaãng Bònh. Theo ào,á nhûäng cêy butá co á nguyïån voång vaâ àuã àiïìu kiïån xetá kïtë naåp höåi viïn Höåi Nhaâ vùn Viïåt Nam trûúcá hïtë cêìn ài qua "cûãa" Chi höåi àõa phûúng àïí "xem xetá qua á trònh lao àöång vaâ saná g taåo, chêtë lûúång tacá phêmí , boã phiïuë àa sö ë taná thanâ h múiá giúiá thiïåu cho Höåi Nhaâ vùn Viïåt Nam". Àaná g noiá úã chöî, nïuë ai khöng tuên thuã quy trònh seä khöng àûúåc sinh hoaåt úã Chi höåi sau kïtë naåp. Hönì g Àaoâ sau nhûnä g biïnë cö ë lúná cuaã cuöcå àúiâ (baoå bïnå h, ly hön) trúã laiå manå h meä vúiá phim anã h. Chõ àang coá vai chñnh trong phim àang chiïuë Linh miïu va â thaná g sau la â Chõ dêu. Sau gênì 30 nùm àõnh cû My,ä rutá cuöcå chõ cunä g co á vai diïnî àêuì tiïn trong phim Hollywood. Àiïuì thu á võ la â Hönì g Àaoâ tûnâ g tû â chöië nhiïuì lúiâ múiâ tuyïní vai trûúcá ào…á Hönì g Àaoâ va â hoa hêuå Thuyâ Tiïn trong vai baâ chu ã va â ngûúiâ ú ã trong Linh miïu ANà H: GALAXY TRIÏNÍ LAMÄ QUÖCË PHON G QUÖCË TÏ Ë VIÏTÅ NAM 2024: [ Trang 6+7 ] The ã höiå viïn Höiå Nha â vùn Viïtå Nam khöng phaiã àï í "oai" "GIÊYË PHEPÁ CON"?

Àêy la â àiïmí nhênë taiå lï î khai macå Triïní lamä Quöcë phonâ g quöcë tï ë Viïtå Nam 2024 se ä diïnî ra vaoâ ngayâ 19/12 túiá àêy. Chu ã trò kiïmí tra cöng tacá chuêní bõ triïní lamä taiå àêy vaoâ saná g cunâ g ngayâ , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang - Uyà viïn Böå Chñnh trõ, Phoá Bñ thû Quên uyã T.Û, Böå trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g àa ä biïuí dûúng tinh thênì cö ë gùnæ g cuaã cacá lûcå lûúnå g tham gia biïuí diïnî chaoâ mûnâ g trong lïî khai macå triïní lamä . Ghi nhênå , àaná h gia á cao tinh thênì quyïtë têm cuaã Ban Tö í chûcá va â cacá cú quan, àún võ, lûcå lûúnå g liïn quan àaä tñch cûcå , chu ã àönå g triïní khai cöng tacá chuêní bõ phucå vu å triïní lamä , Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang àïì nghõ biïn têpå laiå kõch banã trònh diïnî nhùmç thï í hiïnå àuná g sûcá manå h, sû å àoanâ kïtë nhêtë trñ cuaã Quên àöiå . “Sûcá manå h la â àêy, quyïtë chiïnë quyïtë thùnæ g la â àêy. Chuná g ta khùnè g àõnh vúiá thï ë giúiá rùnç g, Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam la â àöiå quên chiïnë àêuë , àöiå quên cöng tacá , àöiå quên lao àönå g sanã xuêtë ; va â trong lônh vûcå phatá triïní cöng nghiïpå quöcë phonâ g àï í tû å lûcå , tû å cûúnâ g, tû å vï,å lûúnä g dunå g, hiïnå àaiå . Rêtë mong cacá àönì g chñ thïí hiïnå ro ä vai tro â nayâ ”, Bö å trûúnã g Phan Vùn Giang noiá . Lûu y á thúiâ gian àïnë ngayâ tö í chûcá lï î khai macå triïní lamä khöng conâ daiâ , Bö å trûúnã g Bö å Quöcë phonâ g yïu cêuì têtë ca ã cacá lûcå lûúnå g tham gia vaâ cacá àún võ liïn quan, phaiã nö î lûcå hïtë sûcá mònh trong dõp kyã niïmå 80 nùm Ngayâ thanâ h lêpå Quên àöiå nhên dên Viïtå Nam va â 35 nùm Ngayâ höiå Quöcë phonâ g toanâ dên. Theo Bö å Quöcë phonâ g, taiå lï î khai macå triïní lamä , se ä diïnî ra chûúng trònh biïuí diïnî chaoâ mûnâ g hoanâ h traná g mang chuã àï ì “Viïtå Nam - Hoaâ bònh - Húpå tacá - Phatá triïní ”, vúiá sû å tham gia cuaã hún 2.000 caná bö,å chiïnë sô, nghïå sô, diïnî viïn àïnë tû â cacá cú quan, àún võ trong vaâ ngoaiâ Quên àöiå . Lï î khai macå se ä diïnî ra trong khoanã g 1 giú,â bao gömì 30 phutá danâ h cho chûúng trònh nghïå thuêtå , 30 phutá cho phênì lï î chñnh. Àiïmí nhênë cuaã lï î khai macå la â cacá hoatå àönå g bay chaoâ mûnâ g cuaã lûcå lûúnå g Khöng quên nhên dên Viïtå Nam (dûå kiïnë 10 mayá bay SU30MK2 vaâ 10 trûcå thùng seä bay theo àöiå hònh 3-4-3); trònh diïnî vo ä thuêtå cuaã Bö å àöiå Àùcå cöng vaâ trònh diïnî quên khuyïní cuaã Bö å àöiå Biïn phonâ g. Trong phênì nghï å thuêtå , cacá lûcå lûúnå g se ä trònh diïnî 4 tiïtë mucå gömì : “Tre Viïtå Nam” do 500 chiïnë sô àùcå cöng trònh diïnî ; 165 chiïnë sô biïuí diïnî trönë g, 200 chiïnë sô biïuí diïnî cú â höiå . “Viïtå Nam - àêtë nûúcá - con ngûúiâ ” vúiá liïn khucá dên ca ba miïnì tû â Têy Bùcæ , àönì g bùnç g Bùcæ bö å àïnë Têy Nguyïn do 200 diïnî viïn muaá chuyïn nghiïpå va â 200 chiïnë sô trònh diïnî . “Viïtå Nam muön mauâ ” vúiá cacá ca khucá : “Hello Viïtå Nam”, “Donâ g mauá lacå hönì g”, “Quên àöiå ta quên àöiå anh hunâ g” do Àoanâ Nghi lï î Quên àöiå cunâ g töpë ca nam nû,ä töpë muaá va â 200 chiïnë sô trònh diïnî . “Khatá vonå g hoaâ bònh - kïtë nöië nùm chêu” do 200 diïnî viïn muaá , 600 chiïnë sô àùcå cöng, 200 chiïnë sô trònh diïnî . NGUYÏÎN MINH - VIÏËT HA Vinh danh 23 cöng trònh saná g taoå cuaã thanh niïn Trong cacá ngayâ 29 - 30/11, taiå Ha â Nöiå diïnî ra Liïn hoan “Tuöií tre ã saná g taoå ” khu vûcå miïnì Bùcæ vúiá sû å tham gia cuaã cacá Tónh, Thanâ h Àoanâ Cumå Têy Bùcæ bö,å Cumå Àöng Bùcæ bö,å Cumå Trung du Bùcæ bö,å Cumå Àönì g bùnç g söng Hönì g va â Cumå Àoanâ trûcå thuöcå . Liïn hoan diïnî ra vúiá nhiïuì hoatå àönå g y á nghôa: Ngayâ höiå traiã nghiïmå va â khöng gian saná g taoå tre;ã hanâ h trònh kïtë nöië Tuöií tre ã saná g taoå ; toaå àamâ thanh niïn khúiã nghiïpå saná g taoå . Trong khuön khöí cuaã liïn hoan, saná g 30/11, T.Û Àoanâ àa ä vinh danh 23 cöng trònh, giaiã phapá , sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë tiïu biïuí nùm 2024. Phatá biïuí taiå lï î trao giaiã , Bñ thû T.Û Àoanâ Ngö Vùn Cûúng nhênë manå h: “Du â co á nhûnä g tacá gia ã conâ rêtë tre ã tuöií nhûng cacá saná g kiïnë va â giaiã phapá ma â ho å àï ì xuêtë àa ä mang laiå hiïuå qua ã lúná trong àúiâ sönë g xa ä höiå . Möiî cöng trònh, saná g kiïnë la â mötå manã h ghepá chên thûcå gopá phênì taoå nïn bûcá tranh saná g taoå àêyì mauâ sùcæ cuaã tuöií tre ã Viïtå Nam, àoná g gopá vaoâ viïcå xêy dûnå g hònh anã h àêtë nûúcá Viïtå Nam nùng àönå g, saná g taoå thúiâ ky â höiå nhêpå quöcë tï ë ngayâ canâ g sêu rönå g”. LÛU TRINH Hö î trú å hanâ g nghòn veá mayá bay, tauâ xe vï ì quï àoná tïtë T.Û Àoanâ phöië húpå vúiá àún võ liïn quan töí chûcá chûúng trònh "Mang Tïtë vï ì nha"â nùm 2025 nhùmç hö î trú å ve á mayá bay, tauâ xe miïnî phñ cho sinh viïn, thanh niïn cöng nhên va â ngûúiâ lao àönå g co á hoanâ canã h kho á khùn taiå TPHCM, Àönì g Nai, Bònh Dûúng vïì quï àoná Tïtë Nguyïn àaná ÊtË Ty.å Saná g 30/11, Ban töí chûcá chûúng trònh "Mang Tïtë vïì nha"â nùm 2025 chñnh thûcá mú ã cöní g àùng kyá taiå website: mangtetvenha.doanthanhnien.vn. Nhûnä g ngûúiâ co á nhu cêuì cunä g co á thï í àùng ky á trûcå tiïpë taiå Phonâ g Cöng tacá Àoanâ phña Nam - Vùn phonâ g T.Û Àoanâ , àõa chó: 145 Pasteur, phûúnâ g Vo ä Thõ Sauá , quênå 3, TPHCM. Nùm nay, chûúng trònh dûå kiïnë trao tùnå g 580 veá mayá bay va â 4.455 veá xe ö tö miïnî phñ vï ì cacá tónh, thanâ h. Àöië tûúnå g ûu tiïn tham gia chûúng trònh nayâ cênì co á giêyë xacá nhênå hö å ngheoâ , cênå ngheoâ do cú quan chñnh quyïnì àõa phûúng cêpë ; giêyë xacá nhênå 3 nùm chûa vïì quï àoná tïtë ; nhûnä g hoanâ canã h àùcå biïtå kho á khùn se ä co á phûúng aná xetá duyïtå riïng. ANH KHOA TRIÏNÍ LAMÄ QUÖCË PHON G QUÖCË TÏ Ë VIÏTÅ NAM 2024: Hún 2.000 quên nhên trònh diïnî Siïu thûåc tûâ àoá cuäng trúã thaânh möåt traâo lûu múái trong nghïå thuêåt, núi nghïå sô vûúåt lïn caái hiïån thûåc àúâi thûúâng àaáng chaán bùçng caách tòm àïën möåt daång hiïån thûåc siïu àónh - möåt siïu hiïån thûåc. Vúái sûå vö thûác, nhûäng giêëc mú, nhûäng cún say, nhûäng mong muöën bõ kòm neán, vaâ nhûäng yá tûúãng àiïn röì… Nhûäng nùm 20 àêìu thïë kyã 20 àûúåc goåi vúái caái tïn Nhûnä g nùm 20 àiïn röì (Les Annees Folles). Nhûng coá leä nïëu Andreá Breton vaâ nhûäng nhaâ siïu thûåc möåt trùm nùm trûúác nay söëng dêåy, chùæc khoá thïí àùåt tïn cho nhûäng nùm 20 úã thïë kyã 21 naây. Búãi nhûäng taác phêím àònh àaám thúâi êëy, nhû bûác sún dêìu Sû å dai dùnè g cuaã ky á ûcá (The Persistence of Memory) cuãa danh hoåa Salvador Dali, bûác aãnh mang tïn Cêy vô cêmì cuaã Ingres (Ingres’s Violin) cuãa Man Ray, hay bûác Sû å phanã phu å cuaã hònh anã h (La trahison des images) cuãa Rene Magritte - veä taã thûåc möåt caái têíu thuöëc röìi ghi doâng chûä ngay trong bûác tranh “Àêy khöng phaãi laâ möåt caái têíu”, thò xem ra vêîn quaá “hiïìn” so vúái nghïå thuêåt thúâi nay. “Nghïå thuêåt” thúâi nay, àoá laâ beã quaã chuöëi chñn daán lïn tûúâng, röìi kñch hoaåt truyïìn thöng àïí baán vúái giaá 6,2 triïåu àö la nhû múái àêy. Baán ài baán laåi vúái giaá möîi luác möåt cao. Hay àoáng goái... phên cuãa mònh vaâo nhûäng höåp thiïëc loaåi 30g, àùåt tïn taác phêím laâ Phên cuaã nghï å sô (Artist’s Shit) àïí liïn tuåc baán vúái giaá quy ra tiïìn Viïåt túái 5-7 tó àöìng möîi höåp!... Nghïå thuêåt luön laâ phûúng tiïån phaãn aánh cuäng nhû phaãn ûáng vúái thúâi àaåi. Nhûäng nhaâ siïu thûåc vaâi thêåp niïn àêìu thïë kyã 20 coá thïí noái àaä hoaân thaânh sûá mïånh giaãi phoáng vaâ laâm thay àöíi lïì thoái cuä trong caách suy nghô vaâ nhêån thûác vïì thïë giúái xung quanh, chöëng laåi tû duy duy lyá cûáng nhùæc vaâ chuã nghôa thûåc duång, cöí xuáy sûå thay àöíi xaä höåi... Coân àûúng àaåi, dûúâng nhû nghïå thuêåt chûa coá thïm möåt thûá trûúâng phaái naâo múái. Khi moåi thûá àaä múã toang, vaâ coá veã nhû khöng coân giúái haån naâo. Khi ai cuäng söëng kiïíu siïu thûåc vaâ trïn caã siïu thûåc, nhû chùm bùém, tùæm rûãa, boán ùn, chûäa bïånh vaâ troâ chuyïån vúái möåt... cuåc àaá vaâ coi àoá laâ “thuá cûng”. Thúâi àaåi maâ nùçm trïn giûúâng nguã cuäng coá thïí tham chiïën vúái tïn lûãa tûå àöång tòm muåc tiïu, nhûäng thiïët bõ huãy diïåt khöng ngûúâi laái hoaåt àöång trïn moåi àõa hònh. Têët caã àïìu àûúåc lêåp trònh chó vúái caái àiïìu khiïín nhû khi bêëm múã ti vi, maáy laånh. Thúâi àaåi cuãa trñ tuïå nhên taåo vaâ sûác maånh thao tuáng têm lyá cuãa truyïìn thöng xaä höåi trïn caác nïìn taãng söë khöíng löì, khiïën con ngûúâi ngaây caâng yïëu àuöëi vaâ bõ lïå thuöåc. Thúâi àaåi cuãa nïìn vùn hoáa thûúng maåi, hêìu nhû moåi giaá trõ àïìu quy ra tiïìn vaâ mang tñnh khiïu khñch. Àïí saãn sinh ra bao thûá quaá àaâ, thêåm chñ quaá löë maâ nhiïìu khi vêîn mang danh nhûäng trûúâng phaái, chuã thuyïët cuä. Nhûäng nùm 20 cuãa thïë kyã 21 naây, nïn goåi bùçng caái tïn gò? n "Nhûnä g nùm 20 àiïn rö"ì [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Àaiå tûúná g Phan Vùn Giang troâ chuyïnå , àönå g viïnå cacá chiïnë àêuë viïn cuaã Binh chunã g Àùcå cöng tham gia trònh diïnî trong lïî khai macå Triïní lamä Quöcë phonâ g quöcë tï ë Viïtå Nam 2024 Ảnh: NGUYÏN MINH Î Cênì Thú àoná hún 6,3 triïuå lûútå khacá h du lõch Ngayâ 30/11, ngayâ höiå du lõch vùn hoaá Chú å nöií Caiá Rùng TP Cênì Thú, lênì thû á VIII nùm 2024 diïnî ra. Àêy laâ hoatå àönå g nùmç trong chuöiî tuênì lï î du lõch - thûúng maiå TPHCM vaâ ÀBSCL. Öng Nguyïnî Thûcå Hiïnå , Pho á chu ã tõch UBND TP Cênì Thú cho biïtë , trong nhûnä g nùm qua, nganâ h du lõch, súã nganâ h va â àõa phûúng àaä co á nhiïuì nö î lûcå baoã tönì va â phatá huy cacá gia á trõ vùn hoaá Chú å nöií Caiá Rùng, nhùmç àa danå g sanã phêmí du lõch. "Lûúnå g khacá h tham quan, du lõch túiá Chú å nöií Caiá Rùng tùng cao thúiâ gian gênì àêy gopá phênì chuyïní dõch cú cêuë kinh tï,ë taoå cöng ùn viïcå lamâ , nêng cao võ thï,ë hònh anã h du lõch cuaã quênå Caiá Rùng noiá riïng, cuaã thanâ h phö ë noiá chung”, öng Hiïnå noiá . Lï î höiå Chú å nöií Caiá Rùng vúiá nhiïuì hoatå àönå g nhû: Höiå thi Trûng bayâ mö hònh ghe - tauâ - cêy beoå mua baná nöng sanã taiå Chú å nöií ; Ngayâ höiå traiá cêy va â êmí thûcå vùn hoaá ; Höiå thi Netá àepå aoá ba â ba xûa va â nay quênå Caiá Rùng lênì thû á II nùm 2024; thûúnã g thûcá Àúnâ ca taiâ tû ã trïn söng; Höiå thi Àanâ hatá dên ca Nam bö;å àua ghe composite vaâ cacá tro â chúi dên gian... Dõp nayâ , ban töí chûcá giúiá thiïuå nghi thûcá Lï î höiå Tönë g Phong, mötå lï î höiå truyïnì thönë g àöcå àaoá mang àêmå gia á trõ vùn hoaá têm linh coá tû â lêu àúiâ cuaã ngûúiâ dên miïnì söng nûúcá Nam bö.å Nùm nay, ûúcá töní g sö ë lûútå khacá h tham quan, du lõch àïnë Cênì Thú khoanã g 6,3 triïuå lûútå , tùng 6% so vúiá cunâ g ky;â trong àoá khacá h lûu tru,á ûúcá àatå 3,1 triïuå lûútå , tùng 5% so vúiá cunâ g ky.â Töní g doanh thu du lõch ûúcá àatå 6.226 tyã àönì g, tùng 15% so vúiá nùm 2023. HOA HÖÅI

Thúâi sûå Chuã nhêåt 1/12/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Àaåi biïíu Haâ Syä Àöìng (àoaân Quaãng Trõ) phaát biïíu taåi phiïn Quöëc höåi thaão luêån úã höåi trûúâng vïì dûå aán Luêåt Thuïë tiïu thuå àùåc biïåt (sûãa àöíi). (Phaáp luêåt TPHCM). Chuyïn gia Huy Nguyïîn, ngûúâi coá gêìn 20 nùm laâm viïåc cho caác töí chûác quöëc tïë vúái vai troâ laâ cöë vêën cao cêëp vïì biïën àöíi khñ hêåu, phoâng chöëng thiïn tai, ûáng duång taåi nhiïìu töí chûác quöëc tïë àûa ra nhêån àõnh vïì diïîn biïën muâa àöng nùm nay. (VnExpress). “Muâa àöng nùm nay reát àêåm reát haåi xen keä caác àúåt nùæng êëm” “Töi chûa thêëy nûúác naâo àaánh cuâng luác 2 loaåi thuïë vúái xùng nhû Viïåt Nam” “Yïu cêìu ngûúâi nöíi tiïëng cam kïët àaä duâng saãn phêím quaãng caáo laâ khoá khaã thi” Àaåi biïíu Trêìn Thõ Thu Hùçng (Phoá chaánh Vùn phoâng Súã Vùn hoáa Thïí thao vaâ Du lõch tónh Àùk Nöng) nïu yá kiïën vïì quy àõnh trong Dûå luêåt Quaãng caáo sûãa àöíi. (VnExpress). PHAÁT NGÖN êën tûúång Vúiá tuyïtå àaiå àa sö ë àaiå biïuí Quöcë höiå taná thanâ h, chiïuì 30/11, Quöcë höiå àa ä thöng qua nghõ quyïtë chêtë vênë taiå Ky â hopå thû á 8, Quöcë höiå khoaá XV. GIAMà MÙÅT BÙNÇ G LAIÄ SUÊTË CHO VAY Àöië vúiá lônh vûcå ngên hanâ g, Quöcë höiå yïu cêuì bamá satá diïnî biïnë thõ trûúnâ g, tònh hònh kinh tïë trong vaâ ngoaiâ nûúcá àï í àiïuì hanâ h chñnh sacá h tiïnì tï å chu ã àönå g, linh hoatå , hiïuå qua,ã gopá phênì öní àõnh thõ trûúnâ g tiïnì tï,å ngoaiå höië , phuâ húpå vúiá cên àöië vô mö, lamå phatá , àapá ûná g nhu cêuì vönë cho nïnì kinh tï.ë Cunâ g vúiá ào,á tiïpë tucå chó àaoå cacá tö í chûcá tñn dunå g phênë àêuë giamã mùtå bùnç g laiä suêtë cho vay; baoã àamã tùng trûúnã g tñn dunå g an toanâ , hiïuå qua,ã hanå chï ë nú å xêuë gia tùng; hûúná g tñn dunå g vaoâ lônh vûcå sanã xuêtë , kinh doanh, lônh vûcå ûu tiïn, gopá phênì thucá àêyí tùng trûúnã g kinh tï,ë phatá triïní tñn dunå g xanh. Quöcë höiå yïu cêuì triïní khai cacá giaiã phapá quanã ly á nhùmç öní àõnh thõ trûúnâ g vanâ g; nêng cao vai troâ quanã ly á va â àiïuì tiïtë thõ trûúnâ g vanâ g cuaã Nha â nûúcá theo àuná g quy àõnh; khöng àïí biïnë àönå g gia á vanâ g anã h hûúnã g àïnë öní àõnh kinh tï ë vô mö. DÛ Å TRÛ Ä MÖTÅ SÖ Ë LOAIÅ THUÖCË , THIÏTË BÕ Y TÏË Àöië vúiá lônh vûcå y tï,ë Quöcë höiå yïu cêuì xêy dûnå g kï ë hoacå h dû å trû ä mötå sö ë loaiå thuöcë , hoaá chêtë , thiïtë bõ y tïë àï í hö î trú å cacá cú sú ã y tï ë trong trûúnâ g húpå vûútå qua á khaã nùng àapá ûná g “taiå chö”î cuaã cacá àõa phûúng, àún võ. Àêyí manå h húpå tacá quöcë tï,ë huy àönå g, tiïpë nhênå sû å höî trú,å unã g hö å vï ì y tï ë cuaã cacá tö í chûcá , cönå g àönì g quöcë tï ë trong ûná g pho,á khùcæ phucå anã h hûúnã g cuaã thiïn tai, thamã hoaå , dõch bïnå h. Nganâ h Y tï ë súmá hoanâ thiïnå quy trònh thêmí àõnh cêpë giêyë phepá hanâ h nghï ì va â cêpë giêyë phepá hoatå àönå g khamá bïnå h, chûaä bïnå h theo hûúná g minh bacå h, tinh gonå , rutá ngùnæ thúiâ gian; tùng cûúnâ g nùng lûcå quanã ly,á nhên sûå thûcå hiïnå cöng tacá quanã ly á nha â nûúcá vï ì cêpë giêyë phepá hanâ h nghï ì vaâ cêpë giêyë phepá hoatå àönå g khamá bïnå h, chûaä bïnå h. “Quöcë höiå thönë g nhêtë cêmë sanã xuêtë , kinh doanh, nhêpå khêuí , chûaá chêpë , vênå chuyïní , sûã dunå g thuöcë la á àiïnå tû,ã thuöcë la á nung noná g, cacá loaiå khñ, chêtë gêy nghiïnå , gêy tacá haiå cho sûcá khoeã con ngûúiâ tû â nùm 2025, baoã àamã sûcá khoeã cönå g àönì g, trêtå tû,å an toanâ xa ä höiå ”, Nghõ quyïtë nïu va â giao Chñnh phuã tö í chûcá thûcå hiïnå cu å thï í vênë àï ì nayâ . CHÊNË CHÓNH TÒNH TRANÅ G “BAOÁ HOAÁ ” TAPÅ CHÑ Vúiá lônh vûcå thöng tin vaâ truyïnì thöng, Quöcë höiå yïu cêuì nghiïn cûuá sûaã àöií Luêtå Baoá chñ, baoã àamã chêtë lûúnå g. Súmá ban hanâ h Quy hoacå h phatá triïní manå g lûúiá cú súã baoá chñ, phatá thanh, truyïnì hònh, thöng tin àiïnå tû,ã cú sú ã xuêtë banã thúiâ ky â 2021 - 2030, têmì nhòn àïnë nùm 2050. Àönì g thúiâ cênì tiïpë tucå nghiïn cûuá , àï ì xuêtë àöií múiá cú chï ë taiâ chñnh, giao nhiïmå vu,å àùtå hanâ g àöië vúiá cú quan baoá chñ; thûcå hiïnå coá hiïuå qua ã Chiïnë lûúcå chuyïní àöií söë baoá chñ àïnë nùm 2025, àõnh hûúná g àïnë nùm 2030; giaiã quyïtë cú banã va â chênë chónh tònh tranå g “baoá hoa”á tapå chñ, trang thöng tin àiïnå tû ã töní g húpå . n Quöëc höåi thöëng nhêët cêëm saãn xuêët, kinh doanh, nhêåp khêíu, chûáa chêëp, vêån chuyïín, sûã duång thuöëc laá àiïån tûã, thuöëc laá nung noáng, caác loaåi khñ, chêët gêy nghiïån, gêy taác haåi cho sûác khoãe con ngûúâi tûâ nùm 2025. Mötå sö ë loaiå thuöcë la á àiïnå tûã Mucå tiïu Huïë trú ã thanâ h thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng àaä àûúcå hiïnå thûcå hoaá vúiá nhûnä g khatá vonå g vûún mònh manå h me.ä Trong quaá trònh xêy dûnå g va â phatá triïní àêtë nûúcá , Thûaâ Thiïn-Huïë luön giûä vai tro â va â võ thï ë quan tronå g, vúiá võ trñ nùmç ú ã trung àöå cuaã ca ã nûúcá . Thûaâ Thiïn-Huïë co á vai tro â kïtë nöië 3 miïnì Bùcæ - Trung - Nam; laâ núi co á bï ì dayâ vï ì lõch sû,ã vùn hoaá àûúcå hònh thanâ h va â phatá triïní qua donâ g chayã gênì 720 nùm cuaã vunâ g àêtë Thuênå Hoaá - Phu á Xuên - Huï,ë chûaá àûnå g tinh hoa, giaá trõ biïuí trûng trñ tuïå va â vùn minh cuaã dên töcå Viïtå Nam. Núi àêy tûnâ g la â kinh àö cuaã triïuì àaiå Têy Sún (1788-1801) vaâ cunä g la â núi àoná g àö cuaã triïuì Nguyïnî trong suötë 143 nùm (1802-1945). Thûaâ Thiïn-Huïë la â vunâ g àêtë vùn hiïnë , àõa linh nhên kiïtå ; la â mötå trong nhûnä g àö thõ quan tronå g cuaã Viïtå Nam co á bï ì dayâ lõch sûã vùn hoaá , phanã aná h qua á trònh phatá triïní cuaã àêtë nûúcá . Cacá di sanã vï ì vùn hoaá , tñn ngûúnä g, kiïnë trucá àùcå trûng cuaã Huï ë mang têmì vocá lúná , àaiå diïnå cho mötå giai àoanå phatá triïní cuaã dên töcå , co á tñnh àùcå trûng riïng so vúiá cacá àõa phûúng khacá cuaã ca ã nûúcá cunä g nhû cacá quöcë gia khacá . Àêy la â àõa phûúng duy nhêtë ú ã Viïtå Nam va â khu vûcå Àöng Nam AÁ co á 8 di sanã àûúcå UNESCO ghi danh; laâ àõa phûúng àêuì tiïn cuaã Viïtå Nam co á di sanã thï ë giúiá àûúcå UNESCO cöng nhênå tû â nùm 1993 vaâ trú ã thanâ h thanâ h viïn chñnh thûcá cuaã cacá manå g lûúiá di sanã quöcë tï ë co á uy tñn, nhû Manå g lûúiá cacá àö thõ chêu A,Á Tö í chûcá cacá thanâ h phö ë di sanã thï ë giúiá , Liïn minh cacá thanâ h phöë lõch sû…ã Àö thõ Huïë thï í hiïnå sû å kïtë húpå haiâ hoaâ giûaä cacá yïuë tö ë con ngûúiâ , kiïnë trucá va â canã h quan thiïn nhiïn, cunâ g vúiá nhiïuì loaiå hònh nghïå thuêtå , lï î höiå , êmí thûcå cung àònh, dên gian, truyïnì thönë g àûúcå khöi phucå va â phatá huy giaá trõ. Nhúâ vêyå , Huï ë conâ àûúcå biïtë àïnë vúiá cacá danh hiïuå àa ä àûúcå cöng nhênå la â Thanâ h phö ë Festival àùcå trûng cuaã Viïtå Nam, Thanâ h phö ë vùn hoaá ASEAN, Thanâ h phö ë bïnì vûnä g möi trûúnâ g ASEAN, Thanâ h phö ë du lõch sacå h ASEAN, Thanâ h phö ë xanh quöcë gia. Ngayâ 10/12/2019, Böå Chñnh trõ àaä ban hanâ h Nghõ quyïtë sö ë 54-NQ/TW vï ì xêy dûnå g va â phatá triïní tónh Thûaâ Thiïn-Huïë àïnë nùm 2030, têmì nhòn àïnë nùm 2045; trong àoá nhênë manå h mucå tiïu àïnë nùm 2025, Thûaâ ThiïnHuï ë trú ã thanâ h thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng trïn nïnì tanã g baoã tönì , phatá huy giaá trõ di sanã Cö ë àö va â banã sùcæ vùn hoaá Huï,ë vúiá àùcå trûng vùn hoaá , di sanã , sinh thaiá , canã h quan, thên thiïnå möi trûúnâ g va â thöng minh. Sau 15 nùm xêy dûnå g va â phatá triïní kï í tû â thúiâ àiïmí Bö å Chñnh trõ ban hanâ h Kïtë luênå sö ë 48-KL/TW vaoâ nùm 2009 vaâ qua 5 nùm quyïtë liïtå triïní khai Nghõ quyïtë sö ë 54-NQ/TW cuaã Bö å Chñnh trõ, àïnë nay, tónh Thûaâ Thiïn-Huïë àa ä àatå àûúcå nhûnä g thanâ h tûuå va â kïtë qua ã quan tronå g vï ì kinh tï ë xa ä höiå . Theo öng Lï Trûúnâ g Lûu, Bñ thû Tónh uyã Thûaâ ThiïnHuï,ë tónh luön coá khatá vonå g vûún lïn manå h me,ä ngayâ canâ g khùnè g àõnh võ thïë bùnç g nhûnä g cacá h lamâ múiá , saná g taoå vaâ khacá biïtå . “Viïcå xêy dûnå g, phatá triïní Thûaâ Thiïn-Huïë trú ã thanâ h thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng àaä àatå àûúcå nhiïuì thanâ h qua ã quan tronå g, xêy dûnå g mö hònh àö thõ theo hûúná g àö thõ di sanã , sinh thaiá , canã h quan, thên thiïnå vúiá möi trûúnâ g va â hònh thanâ h, phatá triïní cacá trung têm vïì vùn hoaá , du lõch, trung têm giaoá ducå àaoâ taoå àa nganâ h, àa lônh vûcå , gopá phênì baoã tönì va â phatá huy cacá gia á trõ di sanã . Kinh tïë àatå mûcá tùng trûúnã g kha.á Àúiâ sönë g vêtå chêtë , tinh thênì cuaã ngûúiâ dên àûúcå nêng lïn, tyã lï å hö å ngheoâ giamã ; quöcë phonâ g, an ninh àûúcå giû ä vûnä g”, öng Lûu cho biïtë . n Quöcë höiå thönë g nhêtë cêmë thuöcë la á àiïnå tûã, thuöcë la á nung noná g Hanâ h trònh cuaã khatá vonå g vûún mònh [ LUÊN DUNÄ G ] [ NGOCÅ VÙN ] ÀÛÚN G SÙTÆ TÖCË ÀÖ Å CAO BÙCÆ - NAM: Chötë töní g mûcá àêuì tû 1,7 triïuå ty ã àönì g Chiïuì 30/11, Quöcë höiå àa ä biïuí quyïtë thöng qua dûå thaoã Nghõ quyïtë vï ì chu ã trûúng àêuì tû dû å aná àûúnâ g sùtæ töcë àö å cao trïn trucå Bùcæ - Nam, vúiá ty ã lï å trïn 92% àaiå biïuí taná thanâ h. Baoá caoá giaiã trònh, tiïpë thu liïn quan àïnë quy mö àêuì tû, Chuã nhiïmå Uyà ban Kinh tïë Vu ä Hönì g Thanh cho biïtë , co á y á kiïnë àï ì nghõ bö í sung phamå vi dû å aná keoá daiâ tû â Lanå g Sún àïnë muiä Ca â Mau va â phên ky â thûcå hiïnå theo tûnâ g giai àoanå ; àï ì nghõ kïtë nöië dû å aná vaoâ tuyïnë àûúnâ g sùtæ TPHCM ài Cênì Thú àï í baoã àamã àönì g bö.å Vï ì viïcå nayâ , Uyà ban Thûúnâ g vu å Quöcë höiå ly á giaiã , theo quy hoacå h manå g lûúiá àûúnâ g sùtæ thúiâ ky â 2021 - 2030, têmì nhòn àïnë nùm 2050 àaä xacá àõnh phatá triïní cacá tuyïnë àûúnâ g sùtæ múiá tû â Lanå g Sún àïnë Cênì Thú, gömì 3 àoanå tuyïnë : Lanå g Sún (Àönì g Àùng) - Haâ Nöiå , Ha â Nöiå - TP HCM vaâ TP HCM - Cênì Thú, àïí kïtë nöië cacá vunâ g àönå g lûcå , cacá àö thõ, cacá trung têm kinh tïë lúná va â baoã àamã quöcë phonâ g - an ninh trïn hanâ h lang kinh tï ë Bùcæ - Nam. Do cacá àoanå tuyïnë àûúnâ g sùtæ tû â Lanå g Sún àïnë Cênì Thú co á nhu cêuì vênå taiã khacá nhau nïn tiïu chuêní kyä thuêtå , loaiå hònh àûúnâ g sùtæ cunä g khacá nhau vaâ àûúcå nghiïn cûuá àêuì tû theo cacá dû å aná àöcå lêpå , phu â húpå vúiá nhu cêuì vênå taiã cuaã tûnâ g àoanå tuyïnë va â kha ã nùng huy àönå g nguönì lûcå . Trong ào,á àoanå Lanå g Sún - Haâ Nöiå , chiïuì daiâ 156 km la â àûúnâ g sùtæ tiïu chuêní , àang nghiïn cûuá lêpå quy hoacå h chi tiïtë , dû å kiïnë àêuì tû trûúcá nùm 2030. Vúiá àoanå Ha â Nöiå - TP HCM, chiïuì daiâ 1.541 km laâ àûúnâ g sùtæ töcë àö å cao, phênë àêuë khúiã cöng nùm 2027. Trong khi ào,á àoanå TP HCM - Cênì Thú, chiïuì daiâ 174 km laâ àûúnâ g sùtæ tiïu chuêní , àang chuêní bõ àêuì tû, dû å kiïnë triïní khai àêuì tû trûúcá nùm 2030. LUÊN DUNÄ G Thûaâ Thiïn-Huïë trú ã thanâ h thanâ h phö ë trûcå thuöcå Trung ûúng Theo Nghõ quyïtë àûúcå thöng qua: Sú böå töní g mûcá àêuì tû cuaã dû å aná la â 1.713.548 ty ã àönì g; tiïnë àö å thûcå hiïnå , se ä lêpå baoá caoá nghiïn cûuá kha ã thi tû â nùm 2025, phênë àêuë cú banã hoanâ thanâ h dû å aná nùm 2035.

4 Chuã nhêåt 1/12/2024 Vùn hoáa-Vùn nghïå CHUYÏN GIA SÛAà KÕCH BANà Chõ hùèn laâ diïîn viïn hiïëm hoi hay goáp yá cho àoaân laâm phim. Viïåc naây diïîn ra nhû thïë naâo? Nhûnä g nùm trûúcá khi gùpå kõch banã naoâ , töi àïuì thuyïtë phucå moiå ngûúiâ lamâ theo y á töi cho bùnç g àûúcå . Sau khi lamâ vêyå mötå thúiâ gian töi thêyë cacá banå treã co á àûúnâ g hûúná g riïng nïn tuyâ ho å nghe àûúcå àïnë àêu thò nghe thöi. Töi chó gopá y á kõch banã . Vò àêy laâ khêu quan tronå g nhêtë quyïtë àõnh thanâ h cöng cuaã phim hay kõch. Khi nhênå kõch banã , töi phaiã àocå tû â àêuì túiá cuöië , vai naoâ cunä g àocå , àocå 2-3 lênì . Sau àoá àùtå vênë àï ì vúiá tacá gia,ã àaoå diïnî taiå sao chuyïnå nayâ xayã ra, taiå sao ba â nayâ hanâ h àönå g nhû vêyå , taiå sao con gaiá , con dêu hanâ h àönå g nhû kia… Cacá banå phaiã giaiã thñch cho húpå ly á nhêtë co á thï.í Mònh nghô phim phaiã húpå ly.á Chû á khaná gia ã thêyë xaoå , ho å khöng themâ coi röiì . Töi conâ noiá giúnä : “Suötë ngayâ cû á caiä qua caiä laiå chùcæ mai mötë khöng ai múiâ cö àoná g phim nûaä ”. Nhûng khi àaä caiä nhau xong röiì , töi hoanâ toanâ àönì g y á vúiá cacá banå . Khi ra hiïnå trûúnâ g röiì , mònh tön tronå g cacá banå 100%. Vò àêy laâ tacá phêmí cuaã cacá banå . Kïtë qua ã thï ë naoâ cacá banå chõu. Cuå thïí goáp yá naâo cuãa chõ àaä àûúåc àaåo diïîn tiïëp nhêån? Chùnè g hanå phim Mai co á canã h töi vúiá thùnç g con caiä nhau qua laiå , Trênë Thanâ h viïtë cunä g rêtë hay röiì . Nhûng töi kïí chuyïnå mònh caiä nhau vúiá con thïë naoâ , no á caiä laiå ra sao. Thanâ h rêtë lùnæ g nghe, àöií hoanâ toanâ buöií caiä nhau theo kiïuí töi caiä vúiá con töi. Nhiïuì lúiâ thoaiå lêyë tû â thûcå tï ë gia àònh töi. Kiïuí “me å lo àúiâ me å ài, con àêu bùtæ me å phaiã hy sinh cho con”... Töi kï í kinh nghiïmå töi traiã qua. Conâ nhûnä g gò töi khöng traiã qua thò töi khöng thïí gopá y á àûúcå . Nhû höiì tre ã bùtæ àoná g ba â me å thò mònh àoná g thöi chûá àa ä co á con àêu maâ biïtë . Conâ bêy giúâ töi co á rêtë nhiïuì thû.á Thanâ h ra nhiïuì cacá banå àaoå diïnî bêtë cû á kõch banã naoâ cunä g quùng qua cho töi coi trûúcá , gopá y á giumâ . Laâ ngûúâi “caã àúâi khöng xem phim kinh dõ”, lêìn àêìu àoáng kinh dõ, chõ thêëy sao? Huï ë vunâ g àêtë têm linh, chiïuì chiïuì no á cû á chêmå chêmå buönì buönì , trúiâ xamá , mûa… Tröiì öi no á buönì àûtá ruötå . Xong gionå g Huï ë no á cû á nhe å nhe å chêmå chêmå , vö quaná xa á cû á vùnæ g. Àoanâ laiå mûúná cho mötå caiá villa rêtë to, múiá àêuì cunä g húi súå sú.å Nhûng khi quay ma quay quyã toanâ àöng ngûúiâ , mauá la â nûúcá àûúnâ g. Sau phim àoá töi bútá sú å ma vò mònh biïtë têtë ca ã moiå thû á röiì . Duy co á lênì khi ra nghôa àõa quay 5 ngayâ , trúiâ Huï ë àang noná g kinh khunã g toanâ 42-45 àö.å Ngayâ àêuì tiïn ra ngöiì baoã , sao nay thêyë matá vêyì ne.â Mötå anh trong àoanâ noiá , ú ã àêy toanâ ngûúiâ êm sao khöng matá àûúcå . Sú å luön, im luön khöng damá hoiã nûaä . Chõ tin coá ma? Töi nghô seä co…á caiá gò ào,á cho mònh mötå camã giacá gò ào.á Nhûng töi khöng tin boiá toaná . Àúiâ töi chûa bao giúâ ài coi boiá . Höiì conâ tre,ã töi ài show xa rêtë hay gùpå caiá nayâ caiá kia. Chùnè g hanå àútå ào á ài quay Thacå h Sanh- Lyá Thöng ú ã Haâ Tiïn vaoâ cùn nhaâ 3 tênì g, trûúcá 75 cuaã mötå öng chuã vûaå gaoå . Sau àoá la â àaiâ phatá thanh quên àöiå . Töië ngu ã vúiá àöiå hoaá trang 2-3 ngûúiâ , giùng caiá munâ g nùmç ào,á töi nhòn thêyë mötå cö gaiá ngöiì ngay trïn àêuì giûúnâ g. Nhòn hoaiâ 2-3 lênì àïuì thêyë . Saná g sau töi ra chúå mua khoai lang vúiá Cöng Hêuå , ngûúiâ ta noiá ngayâ xûa trûúcá 75 co á cö gaiá tû å tû ã trong cùn nha â ào…á RA MÙTÆ HOLLYWOOD Lêìn àêìu laâm phim vúái Hollywood (Beef cuãa haäng A24) àem laåi traãi nghiïåm múái meã gò cho chõ? Qua á trònh lamâ viïcå tû â tuyïní diïnî viïn túiá tiïnì , hêuå ky â thò ú ã àêu cunä g theo quy latá nhû vêyå . Nhûng vò hoå lamâ lêu nùm va â nhiïuì tiïnì hún mònh thò hoå se ä chuyïn nghiïpå hún, sang tronå g hún, chùm socá mònh kyä hún. Bïn kia, quay xong mötå canã h mònh cunä g phaiã ngöiì chú â àï í ngûúiâ ta àaná h saná g. Nhûng vò ngûúiâ ta àa ä tñnh toaná trûúcá röiì nïn lamâ nhanh hún. Khi sang Myä, chõ chuã àöång tòm caách tham gia laâm phim vúái ngûúâi Myä? Tû â 5-7 nùm nay, rêtë nhiïuì àoanâ lamâ phim cuaã My ä email múiâ töi thûã vai. Nhûng höiì ào á töi sönë g trong vunâ g an toanâ , khöng thñch bûúcá ra nïn toanâ bo ã qua. Noiá cho ngay trong thõ trûúnâ g phim chêu AÁ bïn My,ä ngûúiâ Viïtå vênî rêtë ñt cú höiå . Phim vïì Trung Quöcë vênî nhiïuì hún ca,ã kï ë àoá la â Hanâ Quöcë , Nhêtå Banã , Thaiá Lan, röiì múiá àïnë Viïtå Nam. Lêu lêu múiá co á mötå vai ngûúiâ Viïtå , va â nhûnä g nùm gênì àêy ngûúiâ Viïtå múiá àoná g vai ngûúiâ Viïtå . Chû á ngayâ xûa toanâ ngûúiâ Trung Quöcë hay Thaiá àoná g ngûúiâ Viïtå thöi. Töi khöng nghô túiá chuyïnå mònh phaiã ài àoná g phim My,ä nhûng lênì ào á cacá con töi noiá : “Phim nayâ co á Ali Wong (laâ diïnî viïn ûa thñch cuaã cacá con töi), meå thû ã ài me.å Du â chó noiá mötå cêu me å cunä g nïn ài, biïtë àêu hocå hoiã àûúcå àiïuì gò”. Thïë la â töi nhênå lúiâ thû.ã Khi vaoâ phim, úã phonâ g thû ã quênì aoá , ba â thû ky á trûúnâ g quay ngacå nhiïn hoiã lamâ sao töi coá thï í vö àûúcå vai nayâ . Töi tra ã lúiâ : “Ngûúiâ ta email, töi ài cast thò àêuå thöi”. “Öi trúiâ úi, chõ may mùnæ lùmæ ào,á ” ba â êyë noiá . Vò àï í chen chên vaoâ thõ trûúnâ g Hollywood rêtë kho.á Töi nghô mònh cunä g may vò hoå cênì baâ me å göcë Viïtå . Töi cunä g phaiã ài cast 2-3 lênì múiá àêuå . Ho å noiá , àêy laâ vai me å cuaã nû ä chñnh nïn cunä g phaiã chonå rêtë cêní thênå . Ho å conâ coi rêtë nhiïuì hònh anã h cuaã töi tû â nho ã túiá lúná , xem cacá vai diïnî … Khi gùpå Ali Wong (nûä chñnh göcë Viïtå trong phim, coá me å la â ngûúiâ Huï)ë , cö beá hoiã : “Uaà taiå sao nguyïn mêyë thaná g trúiâ cast khöng thêyë chõ ú ã àêu hïtë ?”. Taiå töi cû á tru â trû â hoaiâ , höm cuöië cunâ g nghe noiá àa ä chonå ngûúiâ naoâ ào á röiì , caiá mùtå töi bönî g hiïnå ra. Ali Wong noiá luön: “That’s her!”. Cö êyë chonå töi. Coá lêìn àêìu röìi seä coá lêìn tiïëp. Chõ thêëy triïín voång húåp taác vúái ngûúâi Myä cuãa mònh thïë naâo? Chùcæ cunä g thuênå lúiå hún chutá . Hoå biïtë mònh röiì . Nhûng thõ trûúnâ g cho vai ngûúiâ Viïtå lúná lúná nhû töi cunä g kho á lùmæ . Nhûng rêtë nhiïuì cacá banå tre ã göcë Viïtå bùtæ àêuì vaoâ Hollywood. Cacá banå êyë diïnî tötë lùmæ . Chõ nghô túái viïåc laâm caác dûå aán phim ngùæn tiïëp thõ baãn thên chùèng haån? Tiïnì àêu ma â lamâ . Bïn àoá mùcæ mo ã lùmæ , luêtå lï å kinh khunã g lùmæ . Àêu phaiã muönë la â quay la â quay àûúcå àêu. Ngay nhû vaoâ phim nayâ (Linh miïu), ca ã trùm con ngûúiâ lamâ vêtå va,ä xamá mùtå xamá mayâ múiá xong. Tuöií töi giúâ chó muönë co á vai naoâ húpå thò “enjoy” (tênå hûúnã g- PV) thöi. Gêìn àêy thõ trûúâng Viïåt àoán nhêån lûúång phim kinh dõ tùng voåt. Chõ nghô sao vïì hiïån tûúång naây? Töi nghô cunä g la â xu hûúná g. Nhiïuì ngûúiâ thêyë phim kinh dõ doanh söë baná ve á cao thò nhaoâ vö. Cunä g co á ngûúiâ vò mï thñch maâ lamâ . Nhûng caiá gò ngûúiâ ta coi nhiïuì qua á cunä g se ä böiå thûcå . n [ NGUYÏNÎ MANÅ H HA  ] (thûcå hiïnå ) Hönì g Àaoâ sau nhûnä g biïnë cö ë lúná cuaã cuöcå àúiâ (baoå bïnå h, ly hön) trúã laiå manå h me ä vúiá phim anã h. Chõ àang co á vai chñnh trong phim àang chiïuë Linh miïu vaâ thaná g sau laâ Chõ dêu. Sau gênì 30 nùm àõnh cû My,ä rutá cuöcå chõ cunä g co á vai diïnî àêuì tiïn trong phim Hollywood. Àiïuì thu á võ la â Hönì g Àaoâ tûnâ g tû â chöië nhiïuì lúiâ múiâ tuyïní vai trûúcá ào…á Höìng Àaoâ kïí chuyïån àoáng phim Hollywood BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Ky ã niïmå àaná g nhú á vúiá Ali Wong khi chõ lamâ diïnî viïn khacá h múiâ trong phim Beef? Noiá thêtå àoná g phim úã Hollywood laå lêmî vö cunâ g. Phaiã noiá tiïnë g Anh, toanâ ngûúiâ la å khöng quen ai hïtë trún. Hoå rêtë û tûã tï.ë Ho å àöië xû ã kiïuí lamâ cho mònh thêyë banã thên rêtë quan tronå g luön. 5-7 ngûúiâ phucå vu,å lo cho mònh ùn, ngu,ã nghó tûnâ g tñ. Nhûng mònh vênî camã thêyë xa la.å Töi nhú á phim ào á co á tö canh chua. Bïn thiïtë kï ë lamâ xong hoiã : “Ba â coi tö canh chua àuná g chûa”. Thò roä ranâ g la â àuná g röiì , töi àapá bùnç g tiïnë g Anh. Tûå dûng Ali Wong bûúcá vaoâ noiá “ö con chaoâ cö” bùnç g tiïnë g Viïtå , mònh mûnâ g muönë chïtë . Nghe cêu tiïnë g Viïtå qua á quen luön. Tûâ ào á mònh bùtæ àêuì cúiã mú ã hún, noiá chuyïnå vúiá moiå ngûúiâ nhiïuì hún. Àoá la â khoanã h khùcæ àêuì tiïn töi gùpå Ali Wong trïn trûúnâ g quay. Hönì g Àaoâ trong vai Hanh Trinh- meå cuaã nû ä chñnh Ami Lau (Ali Wong) trong phim daiâ têpå Beef ANà H: NETFLIX Hönì g Àaoâ va â hoa hêuå Thuyâ Tiïn trong vai baâ chu ã va â ngûúiâ ú ã trong Linh miïu ANà H: GALAXY Hönì g Àaoâ trong buöií ra mùtæ phim Linh miïu taiå Ha â Nöiå

Chuã nhêåt 1/12/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Sacá h xuêtë baãn lêuå vaâ nhûäng cuá lûâa àöcå giaã Phoáng sûå Àöiå “àêuì nêuå ” thûúnâ g têpå trung vaoâ donâ g sacá h ky ä nùng kiïuí nhû “giaoá ducå con tre”ã hoùcå “cêmí nang lamâ cha me”å , “bñ quyïtë àï í chönì g chó biïtë àïnë banå ”…, nhûnä g vênë àï ì phö í cêpå ñt nhiïuì àïuì gêy khoá cho moiå ngûúiâ , moiå gia àònh. Nhûng thûcå chêtë , nhiïuì cuönë sacá h kiïuí nayâ chó la â sanã phêmí cuaã sû å dï î daiä va â thiïuë tracá h nhiïmå tû â ngûúiâ lamâ nöiå dung, khöng nhûnä g vö tacá dunå g ma â conâ gêy haiå . LÚI QUANà G CAÁO “MÊÅT NGOÅT CHÏTË RUÖIÌ ” Àêy la â mötå quanã g caoá àiïní hònh: “Cacá h àï í biïnë mötå àûaá tre ã hû thanâ h ky ã luêtå chó sau 2 thaná g” kemâ theo cêu chuyïnå “thûcå tï”ë vï ì mötå ngûúiâ meå vêtå lönå vúiá àûaá con tuöií dêyå thò bönî g tòm thêyë “cûuá caná h” nhú â bö å sacá h. Cêu chuyïnå àûúcå kï í laiå theo cacá h gênì guiä , dï î àönì g camã , àaná h truná g nöiî lo lùnæ g cuaã phu å huynh, nhêtë la â nhûnä g ngûúiâ àang vêtå lönå vúiá con ú ã tuöií dú ã dú ã ûúng ûúng. Àùcå biïtå , àï í tùng tñnh thuyïtë phucå , baiâ viïtë khöng quïn lönì g ghepá yïuë tö ë “thûcå chûná g” nhû hònh anã h mötå tú â giêyë daná tûúnâ g ghi cacá cam kïtë cuaã tre,ã lúiâ nhênå xetá tûâ chuyïn gia têm ly,á va â traiã nghiïmå “ky â diïuå ” cuaã ngûúiâ me.å Nhûng àiïuì gò xayã ra khi nhûnä g phu å huynh àêyì ky â vonå g nhênå àûúcå cuönë sacá h ào?á Nhûnä g ngûúiâ tûnâ g mua sacá h theo lúiâ quanã g caoá cho biïtë nöiå dung bïn trong chùnè g khacá naoâ têpå húpå cacá baiâ viïtë cùtæ daná trïn manå g, khöng coá bêtë ky â gia á trõ thûcå tï ë naoâ . Chõ Mai Lan, mötå phu å huynh ú ã Ha â Nöiå , chia seã trïn mötå nhomá Facebook: “Mua sacá h vò thêyë quanã g caoá qua á hêpë dênî , nhûng khi àocå thò thêtë vonå g hoanâ toanâ . Nöiå dung chung chung, khöng coá hûúná g dênî cu å thï,í chó toanâ ly á thuyïtë lan man. Hoaá ra, tiïnì mua sacá h laiå ài nuöi nhûnä g keã trucå lúiå tû â sû å lo lùnæ g cuaã chuná g töi.” Chung bûcá xucá vúiá chõ Lan, mötå phu å huynh tûnâ g bõ cuönë “Me å noiá sao cho con hiïuí ” lamâ cho vú ä mönå g phanâ nanâ rùnç g: “Nöiå dung trong sacá h chùnè g khacá naoâ mötå têpå húpå baiâ viïtë tröi nöií trïn manå g, àûúcå lùpæ ghepá vöiå vanâ g va â thiïuë sû å kiïmí chûná g, kiïnë thûcá thò ngö nghï”. Kemâ baiâ viïtë , võ phu å huynh nayâ trñch dênî mötå tònh huönë g sacá h viïtë : “Khi con luön noiá döië , cha meå khöng nïn noiá : Noiá döië la â xêuë . Àûaá be á ngoan laâ khöng àûúcå noiá döië ”, thay vaoâ ào,á phu å huynh hayä noiá rùnç g: “Noiá döië se ä khiïnë muiä con daiâ ra àêyë . Con coá muönë muiä mònh daiâ ra khöng”? Úà bïn dûúiá , co á túiá 876 ngûúiâ tha ã biïuí camã buönì cûúiâ , 91 ngûúiâ thaã biïuí camã phênî nö.å Nhûnä g bònh luênå àöië àapá àa sö ë cho rùnç g lúiâ khuyïn cuaã “cacá chuyïn gia” nhamã nhñ, ngö nghï, giaoá àiïuì , vú á vêní … Àaná g noiá , phênì lúná cacá baiâ quanã g caoá nhû vêyå khöng àûa ra thöng tin cu å thï í vï ì àöiå ngu ä tacá gia,ã nguönì göcë xuêtë banã hay bêtë ky â kïtë qua ã nghiïn cûuá , khaoã satá naoâ chûná g minh tñnh hiïuå qua.ã Mötå àêuì sacá h cunä g àang lamâ mûa lamâ gio á trïn manå g co á tïn la â “Àiïmí 10 Vùn dï î nhû ùn keoå ” àûúcå quanã g caoá nhû sau: “Vúiá bö å sacá h nayâ , hocå vùn àöië vúiá tre ã se ä khöng bao giúâ dï î àïnë thï.ë Chó cênì apá dunå g cöng thûcá nhû toaná , chùcæ chùnæ mön vùn seä la â mön con yïu thñch nhêtë ”. Thûcå tï,ë nhûnä g caiá goiå la â “ky ä nùng” trong sacá h àïuì mang tñnh giaoá àiïuì va â xú cûná g. Ths Vùn hocå Vo ä Thõ Hönì g Liïn phên tñch: “Àêy laâ sû å àaná h àönì g thiïuë cú sú ã giûaä hai mön hocå co á banã chêtë hoanâ toanâ khacá nhau. Mön toaná dûaå trïn tñnh chñnh xacá , logic, vaâ co á cöng thûcá ro ä ranâ g àï í giaiã quyïtë vênë àï.ì Ngûúcå laiå , mön vùn thiïn vïì camã thu,å saná g taoå , va â tû duy ngön ngû,ä khöng thïí àoná g khung vaoâ mötå cöng thûcá cö ë àõnh. Vùn hocå àoiâ hoiã hocå sinh phaiã hiïuí sêu sùcæ , camã nhênå tinh tï ë va â diïnî àatå y á tûúnã g ca á nhên, thay vò chó lamâ theo khuön mêuî . Hún nûaä , viïcå hûaá henå rùnç g “mön vùn se ä la â mön con yïu thñch nhêtë ” la â phi thûcå tï.ë Sú ã thñch caá nhên cuaã tre ã phu å thuöcå vaoâ nùng khiïuë , möi trûúnâ g, va â sû å hûúná g dênî phu â húpå , chû á khöng chó vaoâ mötå cuönë sacá h. Quanã g caoá nayâ khöng chó àún gianã hoaá quaá mûcá qua á trònh hocå vùn ma â conâ taoå ra ky â vonå g sai lïcå h cho phuå huynh vaâ hocå sinh, dênî àïnë thêtë vonå g khi apá dunå g khöng mang laiå kïtë qua ã nhû mong àúiå . Àêy roä ranâ g la â chiïu troâ àaná h vaoâ têm ly á muönë tòm giaiã phapá “dï î danâ g” nhûng khöng thûcå tï”ë . Theo mötå thönë g kï ngêuî nhiïn khi tra tûâ khoaá “sacá h ky ä nùng” trïn manå g xa ä höiå , chó riïng 6 thaná g àêuì nùm 2024, thõ trûúnâ g sacá h trûcå tuyïnë àa ä xuêtë hiïnå hún 1.000 àêuì sacá h khöng roä nguönì göcë , trong àoá nhiïuì cuönë nhùmæ vaoâ phu å huynh vúiá cacá lúiâ quanã g caoá phoná g àaiå . Àiïuì àaná g lo ngaiå la â cacá cuönë sacá h nayâ thûúnâ g khöng coá giêyë phepá xuêtë banã , khöng qua biïn têpå hay kiïmí duyïtå nöiå dung, nhûng laiå àûúcå phatá taná rönå g raiä qua cacá kïnh thûúng maiå àiïnå tû ã va â manå g xa ä höiå . Rêtë nhiïuì phu å huynh sau khi phatá hiïnå mònh mua phaiã sacá h domã àaä quay trúã laiå bònh luênå trïn cacá trang baná sacá h, thêmå chñ bêtå chï ë àö å “baoá caoá àöcå haiå ” hoùcå “lûaâ àaoã ” àï í “àaná h sêpå ” trang. Song sûå kiïn nhênî va â linh hoatå cuaã nhûnä g ngûúiâ phatá hanâ h lêuå thêtå àaná g ngacå nhiïn, chó vaiâ ngayâ sau, mötå caiá tïn trang múiá se ä laiå xuêtë hiïnå trïn manå g xa ä höiå , va â sau khi àoná g phñ quanã g caoá , chuná g se ä vênî co á thï í tiïpë tucå àaná h lûaâ cacá bêcå phu å huynh caã tin va â ñt kinh nghiïmå . THÛÅC TRAÅNG DÏÎ DAIÄ TRONG SANà XUÊTË NÖÅI DUNG SAÁCH Hiïnå tûúnå g sacá h tû å xuêtë banã khöng qua kiïmí àõnh, àùcå biïtå trong lônh vûcå giaoá ducå , àang trúã thanâ h vênë nanå nghiïm tronå g trong nganâ h xuêtë banã . Nhûnä g cuönë sacá h nayâ àûúcå sanã xuêtë vúiá mucå tiïu töië thûúnå g la â doanh thu, bêtë chêpë gia á trõ nöiå dung hay hêuå qua ã xa ä höiå . Thay vò àêuì tû vaoâ nghiïn cûuá hoùcå tham vênë chuyïn gia, cacá “nhaâ lamâ sacá h” chó tênå dunå g xu hûúná g noná g, khai thacá têm ly á bûcá thiïtë cuaã ngûúiâ àocå àï í taoå ra sanã phêmí . Anh Th, mötå “àêuì nêuå ” tûnâ g tham gia lamâ “sacá h ky ä nùng” cho biïtë : “Quy trònh àïí ra mötå cuönë sacá h danå g nayâ thûúnâ g bùtæ àêuì bùnç g viïcå thu thêpå nöiå dung tûâ cacá baiâ viïtë lan truyïnì trïn manå g xa ä höiå , diïnî àanâ hoùcå cacá trang web khöng àûúcå kiïmí chûná g. Nöiå dung àûúcå biïn soanå qua loa, hêuì nhû khöng coá biïn têpå viïn chuyïn nghiïpå . Va â quan tronå g nhêtë , nhiïuì cuönë sacá h tû å xuêtë banã khöng co á giêyë phepá , àûúcå in dûúiá danå g “sacá h nöiå bö”å àï í lacá h luêtå va â phatá hanâ h qua cacá kïnh trûcå tuyïnë nhû Shopee, Facebook hay TikTok Shop. Cuöië cunâ g, àï í baná àûúcå sacá h, nhûnä g àún võ nayâ thûúnâ g quanã g caoá phoná g àaiå cöng dunå g, taoå ra nhûnä g ky â vonå g phi thûcå tï ë cho àöcå gia”ã . Cunä g theo anh Th, kiïuí lamâ sacá h nayâ thûúnâ g la â siïu lúiå nhuênå , búiã ngûúiâ phatá hanâ h se ä khöng phaiã traã bêtë cû á khoanã phñ naoâ cho tacá gia,ã banã quyïnì , biïn têpå viïn, nhaâ xuêtë banã … Ho å “lamâ têtë ùn ca”ã va â ào á la â ly á do chñnh khiïnë cho viïcå “àaná h sêpå ” cacá trang baná sacá h khöng coá nguönì göcë giönë g nhû bùtæ cocá bo ã àôa. Àï í tòm hiïuí vï ì thõ trûúnâ g sacá h tröi nöií nayâ , banã thên töi tûnâ g àùtå 3 cuönë sacá h ky ä nùng cuaã ba àún võ phatá hanâ h. Chuná g giönë g nhau mötå cacá h ky â la.å Têtë ca ã àïuì khöng coá tïn tacá gia,ã khöng coá tïn NXB, khöng àï ì gia.á Cuönë sacá h vï ì “Kinh nghiïmå àönì g hanâ h vúiá con tuöií teen” nhûng nöiå dung toanâ la:â noiá sao àï í con tû å nguyïnå donå àö ì chúi, cêu thênì chu á khi con ngaiå tùmæ v.v… Mötå nghiïn cûuá cuaã Viïnå Nghiïn cûuá Phatá triïní Giaoá ducå nùm 2022 cunä g chó ra rùnç g hún 70% phuå huynh Viïtå Nam khöng phên biïtå àûúcå sacá h giaoá ducå uy tñn va â sacá h tröi nöií , lamâ gia tùng nguy cú sû ã dunå g taiâ liïuå khöng chêtë lûúnå g trong viïcå nuöi dayå tre.ã “Viïcå cacá cuönë sacá h tû å xuêtë banã , khöng àûúcå kiïmí duyïtå nghiïm tucá , tranâ lan trïn thõ trûúnâ g hiïnå nay àang àï í laiå nhiïuì hï å luyå nghiïm tronå g,” ba â Nguyïnî Thõ Minh Hanå h, chuyïn gia giaoá ducå va â têm ly á tre ã em, canã h baoá . “Hêuå qua ã khöng chó dûnâ g laiå ú ã mötå cuönë sacá h, ma â conâ anã h hûúnã g trûcå tiïpë àïnë nhênå thûcá va â niïmì tin cuaã àöcå gia,ã àùcå biïtå la â phu å huynh vaâ tre ã nho.ã ” Ba â Hanå h giaiã thñch: “Cacá bêcå cha me,å àùcå biïtå la â nhûnä g ngûúiâ àang bï ë tùcæ trong viïcå dayå con, thûúnâ g ky â vonå g rêtë nhiïuì vaoâ nhûnä g cuönë sacá h àûúcå quanã g caoá nhû mötå “phepá mauâ ”. Nhûng khi nhênå ra nöiå dung khöng nhû mong àúiå , ho å khöng chó camã thêyë bõ lûaâ ma â conâ mêtë niïmì tin vaoâ cacá taiâ liïuå giaoá ducå noiá chung. Àiïuì nayâ rêtë nguy hiïmí , búiã ho å co á thï í bo ã qua nhûnä g nguönì taiâ liïuå thûcå sû å gia á trõ chó vò àaä tûnâ g thêtë vonå g.” Ba â Hanå h cunä g bayâ to ã lo ngaiå vï ì tacá àönå g tiïu cûcå àöië vúiá thõ trûúnâ g sacá h: “Khi cacá cuönë sacá h tû å xuêtë banã kemá chêtë lûúnå g tranâ lan, giaá trõ cuaã nhûnä g tacá phêmí co á chêtë lûúnå g thûcå sû å cunä g bõ lu mú.â Àöcå gia ã dênì trú ã nïn hoaiâ nghi va â mêtë niïmì tin vaoâ thõ trûúnâ g sacá h noiá chung, àiïuì nayâ anã h hûúnã g khöng nhoã àïnë cacá nha â xuêtë banã vaâ tacá gia ã uy tñn.” n Nhûnä g cuönë sacá h khöng ro ä nguönì göcë , khöng xin giêyë phepá (tû å xuêtë banã ) kemá chêtë lûúnå g, khöng àûúcå kiïmí chûná g vênî ngang nhiïn chiïmë lônh thõ trûúnâ g va â lûaâ gatå àöcå giaã bùnç g nhûnä g lúiâ quanã g caoá hoa my.ä Sacá h giaoá khoa lêuå bõ lûcå lûúnå g QLTT Haâ Nöiå phatá hiïnå Bòa trûúcá va â sau mötå cuönë sacá h ky ä nùng àûúcå baná cöng khai trïn manå g: khöng coá tacá gia,ã NXB Cuönë sacá h àûúcå giúiá thiïuå la â “chó cênì apá dunå g cöng thûcá nhû toaná , chùcæ chùnæ mön vùn se ä la â mön con yïu thñch nhêtë ” [ HA Å ÀAN ]

