Tiền Phong số 322

[ Trang 5] n NGÙN CHÙNÅ TÛ Â XA NANÅ TU Å TÊPÅ ÀUA XE TRAIÁ PHEPÁ n THUÏ VÚ,Å VÚ Å THUÏ Ú Ã THAIÁ LAN [ Trang 15] 17/11/2024 SÖË 322 CHU Ã NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ [ Trang 16] n NHÛNÄ G NGAYÂ BÊNÅ RÖNÅ CUAÃ HLV KIM SANG-SIK Truyïnå ngùnæ cuaã ÀOANÂ THÕ PHÛÚNG NHUNG CHIÏUÌ NGHE HOANÂ G HÖN RÚI [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Töi àang úã Haâ Nöåi, mêëy ngaây nay. Thuã àö baãng laãng khoái sûúng. Qua höì Têy, höì Gûúm duâ àaä gêìn trûa, trúâi êëm nhûng lêu lêu múái heá ra àûúåc tñ aánh nùæng, tûâ mùåt nûúác túái khöng trung vêîn cûá “múâ múâ nhên aãnh”. Thi võ quaá phaãi khöng? Buiå ngûúiâ [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 3 ] TIÏNÌ PHONG KYÃ NIÏMÅ 71 NÙM NGAYÂ RA SÖ Ë BAOÁ ÀÊUÌ TIÏN CHUYÏN GIA TRUNG QUÖCË CA NGÚIÅ BAIÂ VIÏTË “CHÖNË G LANÄ G PHÑ” CUAÃ TÖNÍ G BÑ THÛ TÖ LÊM CHÊU A-Á TBD CÊNÌ CUNÂ G TIÏNË BÛÚCÁ VÚIÁ CACÁ KHU VÛCÅ KHACÁ ÀÛA QUAN HÏÅ ÀÖIË TACÁ TOANÂ DIÏNÅ VIÏTÅ NAMBRAZIL ÀI VAOÂ CHIÏUÌ SÊU Khaná gia ã Viïtå chõu chi cú ä naoâ ? [ Trang 10] Ngûúiâ hêm mö å Viïtå muönë ca ã thï ë giúiá biïtë thênì tûúnå g Soobin cuaã ho å tronâ 32 tuöií biïtå àöång Saâi Goân “Beá Ngoan” DANH TÑNH n HOANG HOAIÃ NHÛNÄ G DÛ Å ANÁ NGHÒN TYÃ [ Trang 4] HÚN NÛAÃ THÏ Ë KY Ã TÒM KIÏMË : [ Trang 2 ] [ Trang 3 ] [ Trang 3 ] Gênì nûaã thï ë ky ã sau ngayâ kïtë thucá chiïnë tranh, “Beá Phûúng”, nguyïn chiïnë sô Biïtå àönå g Saiâ Gonâ , vênî kiïn trò tòm kiïmë danh tñnh àönì g àöiå . Khi hi sinh, ngûúiâ êyë àï í laiå duy nhêtë mötå thû á la â bñ danh “Be á Ngoan”. Ba â Trûúng Hönì g Têm (ngoaiâ cunâ g bïn phaiã ) cunâ g àoanâ chiïnë sô Biïtå àönå g Saiâ Gonâ trong mötå chuyïnë vï ì nguönì ú ã Cênì Giú,â TPHCM [ Trang 6 + 7] Be á Phûúng trong thúiâ gian ú ã àöiå Biïtå àönå g Saiâ Gonâ (anã h chupå 2 thaná g trûúcá khi bõ bùtæ ) CHU Ã TÕCH NÛÚCÁ LÛÚNG CÛÚNÂ G: Ngayâ 16/11, taiå Ha â Nöiå , baoá Tiïnì Phong töí chûcá ky ã niïmå 71 nùm ngayâ ra sö ë baoá àêuì tiïn (16/11/1953 - 16/11/2024).

Theo öng Lùng Àûcá Quyïnì , àiïuì nayâ vûaâ co á tñnh cêpë thiïtë , cunä g rêtë thiïtë thûcå àï í Viïtå Nam, dûúiá sû å lanä h àaoå àuná g àùnæ cuaã Àanã g Cönå g sanã , àêyí nhanh sûå phatá triïní toanâ diïnå , nhùmç tùng cûúnâ g nguönì lûcå thûcå hiïnå hai mucå tiïu thïë ky.ã Nha â nghiïn cûuá nayâ àaná h giaá nhûnä g thanâ h qua ã trong cuöcå chiïnë chönë g “giùcå nöiå xêm” mang tïn "tham nhunä g" ú ã Viïtå Nam àa ä gêy tiïnë g vang lúná , cöng cuöcå xêy dûnå g hï å thönë g chñnh trõ trong sacå h, vûnä g manå h àatå àûúcå nhiïuì kïtë qua ã nöií bêtå . Àêy la â mötå trong nhûnä g biïnå phapá cú banã nhùmç àamã baoã sû å phatá triïní öní àõnh vaâ thõnh vûúnå g lêu daiâ cuaã Viïtå Nam. Vï ì vênë àï ì chönë g lanä g phñ, theo öng, Àanã g Cönå g sanã Viïtå Nam do Töní g Bñ thû Tö Lêm àûná g àêuì àa ä ra àonâ tênë cöng manå h me ä vaoâ “giùcå nöiå xêm” mang tïn "lanä g phñ" nayâ . Öng cho rùnç g àêy laâ mötå hanâ h àönå g àuná g àùnæ , se ä giupá tiïtë kiïmå va â tênå dunå g töië àa cacá nguönì lûcå cuaã àêtë nûúcá , nêng cao hiïuå qua ã cöng viïcå cuaã moiå nganâ h, moiå lônh vûcå , gopá phênì hiïuå qua ã vaoâ viïcå thûcå hiïnå cacá nhiïmå vu,å mucå tiïu cuaã Àaiå höiå lênì thû á XIII cuaã Àanã g vaâ Höiå nghõ lênì thû á 10 Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoaá XIII àaä àï ì ra. Nha â nghiïn cûuá Lùng Àûcá Quyïnì nhênë manå h taiâ nguyïn cuaã mötå quöcë gia hay thêmå chñ cuaã ca ã hanâ h tinh khöng phaiã la â vö hanå . Xêy dûnå g mö hònh xaä höiå tiïtë kiïmå la â nhu cêuì khacá h quan vaâ chiïnë lûúcå phatá triïní , phanã aná h nhênå thûcá múiá vï ì möië quan hïå giûaä con ngûúiâ va â thiïn nhiïn, yá thûcá tracá h nhiïmå àöië vúiá sû å phatá triïní bïnì vûnä g cuaã xa ä höiå loaiâ ngûúiâ . Vùn hoaá tiïtë kiïmå la â àönå g lûcå tinh thênì àï í xêy dûnå g lïn xaä höiå tiïtë kiïmå . Khi chönë g lanä g phñ vaâ thûcå hanâ h tiïtë kiïmå phaiã trú ã thanâ h quöcë sacá h, khi tiïtë kiïmå àûúcå coi tronå g va â phö í biïnë trong xaä höiå , trú ã thanâ h mötå thoiá quen, nïpë sönë g vùn minh cuaã möiî ngûúiâ , thò viïcå xêy dûnå g xa ä höiå tiïtë kiïmå múiá co á thï í tû â y á tûúnã g biïnë thanâ h hiïnå thûcå . Öng Lùng Àûcá Quyïnì tin rùnç g trong kyã nguyïn phatá triïní múiá cuaã Viïtå Nam, vùn hoaá tiïtë kiïmå se ä tiïpë tucå àûúcå lan toaã trong toanâ xa ä höiå , va â viïcå xêy dûnå g mö hònh xaä höiå tiïtë kiïmå se ä tiïpë tucå àatå àûúcå kïtë qua ã thûcå chêtë . XÊY DÛÅNG VÙN HOÁA CHÖNË G LANÄ G PHÑ Trao àöií vúiá phoná g viïn TTXVN taiå Trung Quöcë , chuyïn gia nghiïn cûuá vï ì Viïtå Nam, Trûúnã g Ban Viïtå ngû ä - Àaiâ Phatá thanh vaâ Truyïnì hònh Trung ûúng Trung Quöcë Nguyå Vi cunä g cho rùnç g, xa hoa, lanä g phñ laâ mötå vênë àï ì lúná . Búiã sû å xa hoa, lanä g phñ ài chïcå h vúiá truyïnì thönë g vùn hoaá àaoå ly á tötë àepå cuaã dên töcå , phaá hoaiå cöng cuöcå xêy dûnå g Àanã g, xêy dûnå g chñnh quyïnì , anã h hûúnã g xêuë àïnë xa ä höiå . Öng cho rùnç g xêy dûnå g vùn hoaá chönë g lanä g phñ laâ mötå biïnå phapá quan tronå g àï í thûcå hiïnå hiïuå qua ã cöng cuöcå phonâ g chönë g lanä g phñ. Trong àoá cênì thiïtë lêpå cú chï ë chùtå che ä àï í “khöng damá , khöng thï”í lanä g phñ, àûa “khöng muönë ” lanä g phñ trúã thanâ h chuêní mûcå àaoå àûcá xa ä höiå . Muönë hònh thanâ h nhûnä g gia á trõ vùn hoaá tötë àepå nayâ , theo chuyïn gia Nguyå Vi, trûúác hïët phaiã tùng cûúnâ g tuyïn truyïnì , hûúná g dênî , àûa tû tûúnã g “tiïtë kiïmå la â vinh quang, lanä g phñ laâ xêuë hö”í thêmë sêu vaoâ tûnâ g caná bö,å ngûúiâ dên, àïí tû tûúnã g nayâ lan toaã ra toanâ xa ä höiå . Thûá hai, phaiã hònh thanâ h cú chïë lêu daiâ , tòm kiïmë àönå g lûcå tû â thïí chï.ë Cênì tùng cûúnâ g lêpå phapá cunä g nhû giamá satá , thûcå hiïnå cacá biïnå phapá cu å thï,í hiïuå qua ã hún nhùmç chêmë dûtá cacá hanâ h vi lanä g phñ. Thûá ba la â quaná triïtå tû tûúnã g ú ã têtë ca ã nganâ h, cacá àõa phûúng, phaiã coi lanä g phñ cunä g la â tham nhunä g, conâ tiïtë kiïmå la â thûúcá ào hiïuå qua ã cöng tacá xêy dûnå g chñnh quyïnì . Cacá cú quan Àanã g, chñnh quyïnì va â caná bö å lanä h àaoå phaiã ài àêuì nïu gûúng, cêpë nayâ lamâ cho cêpë kia xem, chöî nayâ hocå têpå kinh nghiïmå chö î kia. Cuöëi cuâng, àï í chönë g lanä g phñ cênì hònh thanâ h löië sönë g xanh. Tûâ tiïtë kiïmå thûcå phêmí àïnë tû â chöië tiïu dunâ g qua á mûcá , hònh thanâ h löië sönë g va â cacá h tiïu dunâ g vûaâ àu,ã xanh, ñt carbon, àêy laâ cú sú ã àï í loaiå bo ã dênì hanâ h vi lanä g phñ, xêy dûnå g mötå xa ä höiå vùn minh, tiïnë bö.å PV (Theo TTXVN) Ky â vonå g phatá triïní Àaiå hocå Àa â Nùné g Ngayâ 16/11, Àaiå hocå Àa â Nùné g (ÀHÀN) töí chûcá Lï î ky ã niïmå 30 nùm xêy dûnå g va â phatá triïní (1994-2024). Böå trûúnã g Bö å GD&ÀT Nguyïnî Kim Sún phatá biïuí , Àanã g va â Nhaâ nûúcá ky â vonå g phatá triïní ÀHÀN laâ mötå trong nhûnä g trung têm àaoâ taoå àaiå hocå lúná cuaã caã nûúcá , co á vai tro â quan tronå g trong àaoâ taoå nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao, gopá phênì nêng cao nùng lûcå nghiïn cûuá , chuyïní giao cöng nghï,å àaoâ taoå nhên lûcå cho nganâ h cöng nghiïpå baná dênî va â cacá nganâ h cöng nghïå muiä nhonå khacá . Àï í àapá ûná g àûúcå ky â vonå g nayâ , ÀHÀN cênì ra â soatá , àiïuì chónh vaâ hoanâ thiïnå chiïnë lûúcå phatá triïní trïn cú súã nùmæ bùtæ xu thï ë phatá triïní cuaã cacá àaiå hocå tiïn tiïnë trïn thï ë giúiá ; nêng cao chêtë lûúnå g àöiå ngu ä gianã g viïn, caná bö å hiïnå co,á thu hutá cacá chuyïn gia, nha â khoa hocå àêuì nganâ h; àöií múiá chûúng trònh àaoâ taoå , àöií múiá phûúng phapá dayå vaâ hocå theo hûúná g höiå nhêpå quöcë tï ë va â khai thacá , ûná g dunå g cöng nghïå thöng tin, chuyïní àöií sö,ë tênå dunå g trñ tuïå nhên taoå ; têpå trung àêuì tû phatá triïní cacá nganâ h àaoâ taoå muiä nhonå , la â thï ë manå h cuaã àaiå hocå . THANH HIÏNÌ Thucá àêyí phatá triïní kinh tï ë xanh Ngayâ 16/11, UBND tónh Àönì g Thapá töí chûcá Diïnî àanâ Mekong Startup lênì thû á 2 vúiá chu ã àï ì Kinh tï ë xanh - Àönå g lûcå múiá cho phatá triïní . Öng Trênì Thanh Nam - Thûá trûúnã g Bö å NN&PTNT - cho biïtë , vunâ g Àönì g bùnç g söng Cûuã Long (ÀBSCL) àaä va â àang àöië mùtå vúiá rêtë nhiïuì kho á khùn va â thacá h thûcá , nhû biïnë àöií khñ hêuå , nûúcá biïní dêng vaâ biïnë àönå g thõ trûúnâ g lamâ thay àöií xu thï ë tiïu dunâ g va â tiïu chuêní chêtë lûúnå g nöng sanã . Àï í phatá triïní nhanh vaâ bïnì vûnä g, phu â húpå vúiá xu thï ë phatá triïní chung viïcå chuyïní àöií xanh, chuyïní àöií sö,ë àöií múiá saná g taoå la â yïu cêuì khacá h quan, lûaå chonå chiïnë lûúcå va â ûu tiïn hanâ g àêuì . Taiå diïnî àanâ , Ban Töí chûcá Cuöcå thi Saná g kiïnë Mekong nùm 2024 töní g kïtë va â trao giaiã thûúnã g àöië vúiá 10 dû å aná xuêtë sùcæ tham gia vonâ g Chung kïtë . Kïtë qua,ã Dû å aná “Chuöiî gia á trõ tuênì hoanâ giamã phatá thaiã nganâ h thuy ã sanã Alpha Amin” cuaã tacá gia ã Nguyïnî Trung Tñnh (tónh Àönì g Thapá ) xuêtë sùcæ àoatå giaiã Nhêtë . Ngoaiâ ra, Ban töí chûcá conâ trao 1 giaiã nhò, 1 giaiã ba va â 7 giaiã khuyïnë kñch. HOA HÖÅI Phatá hiïnå húpå chêtë khaná g ung thû tûâ vi nêmë biïní Cacá nha â khoa hocå Viïnå Nghiïn cûuá va â ÛnÁ g dunå g cöng nghïå Nha Trang - Viïnå Hanâ lêm Khoa hocå va â Cöng nghïå Viïtå Nam àa ä thanâ h cöng trong viïcå phên lêpå 65 chunã g vi nêmë co á nguönì göcë tû â haiã miïn ú ã Võnh Nha Trang, Khaná h Hoaâ va â xacá àõnh 30 chunã g co á khaã nùng gêy àöcå àöië vúiá 2 donâ g tï ë baoâ ung thû ú ã ngûúiâ . Trong ào,á 2 húpå chêtë khaná g ung thû tiïmì nùng àaä àûúcå chiïtë xuêtë thanâ h cöng tûâ mötå chunã g vi nêmë biïní thuöcå chi Aspergillus. Àêy la â kïtë qua ã cuaã àï ì taiâ "Nghiïn cûuá thu nhênå cacá húpå chêtë khaná g ung thû tûâ vi nêmë biïní àûúcå phên lêpå tû â haiã miïn ú ã vunâ g biïní Khaná h Hoaâ " vúiá mucå tiïu khai thacá hiïuå qua ã nguönì taiâ nguyïn vaâ xacá àõnh quy trònh lïn men, phên tacá h àï í thu nhênå cacá chêtë chuyïní hoaá co á hoatå tñnh khaná g ung thû cao tûâ chunã g vi nêmë biïní tiïmì nùng. NGUYÏNÎ HOAI Chuyïn gia Trung Quöcë ca ngúiå baiâ viïtë “Chönë g lanä g phñ” cuaã Töní g Bñ thû Tö Lêm Àoåc baáo, thêëy àûa tin mêëy buöíi saáng nay ö nhiïîm khöng khñ taåi Haâ Nöåi laåi xïëp töëp àêìu thïë giúái chó sau vaâi núi nhû Delhi cuãa ÊËn Àöå, Lahore cuãa Pakistan. Baån beâ thò baão, Haâ Nöåi coá 5 muâa, cûá tûâ thaáng 10 àïën khoaãng thaáng 3 nùm sau laâ muâa buåi mõn. Nhiïìu àûáa baån, àûáa em àaä phaãi àûa caã gia àònh Nam tiïën, vaâo miïìn Trung, miïìn Têy kiïëm nguöìn khöng khñ dïî thúã hún. Töi cöë luåc kñ ûác àïí hònh dung hún nûãa thïë kyã trûúác trung têm Haâ Nöåi núi töi sinh ra lúán lïn, maâu trúâi noá thïë naâo. Thò nhúá cêu thú cuãa Nguyïîn Àònh Thi “Saáng maát trong nhû saáng nùm xûa/Gioá thöíi muâa thu hûúng cöëm múái”... Laåi àoåc baáo. Thêëy Böå trûúãng Böå Taâi nguyïn vaâ Möi trûúâng Àöî Àûác Duy vûâa àïì xuêët thñ àiïím biïån phaáp rûãa àûúâng, phun sûúng tûå àöång àïí giaãm thiïíu buåi mõn trong nhûäng ngaây cao àiïím ö nhiïîm, trong khung giúâ tûâ nûãa àïm vïì saáng. Cuâng vúái àïì xuêët haån chïë nguöìn phaát thaãi buåi mõn chñnh tûâ ö tö, xe maáy. Bùçng caách siïët chùåt caác quy chuêín khñ thaãi phûúng tiïån giao thöng cú giúái àûúâng böå, phên vuâng vaâ thu phñ caác loaåi xe vaâo nöåi àö. Nhûäng cêu chuyïån vêîn “àïën heån laåi lïn”. Thò buåi vêîn laâ buåi thöi. Nhúá truyïån ngùæn Nhên sûá trong têåp “Haåt buåi ngûúâi bay ngûúåc” cuãa nhaâ vùn Hoâa Vang. Truyïån nhû nhûäng taãn vùn àêìy chêët liïu trai cuâng nöîi niïìm tûå sûå vïì coäi nhên sinh. Kim Thên La Haán Sa Ngöå Tônh laâ hònh mêîu nhaåt nheäo nhêët trong söë böën thêìy troâ Àûúâng Tùng. Nhûng sûå nhaåt nheäo êëy oaái oùm múái “àñch thûåc laâ con ngûúâi”. Sa La Haán xin Phêåt Nhû Lai àûúåc phïë boã moåi cöng lûåc thêìn thaánh àïí vïì laâm möåt thûúâng dên ngaây ngaây quùng chaâi trïn söng nûúác, àêìm êëm vúå con. Caãnh hoå Sa nhêåp vaâo àoaân ngûúâi núi xa xa haå giúái kia thêåt siïu thûåc “tñt tùæp dûúái kia – núi àaám buåi vêín höìng höìng vûâa khoãa lêëp, vûâa thêu nhêån thïm möåt haåt buåi ngûúâi...”. Hún 30 nùm trûúác, töi gùåp Hoâa Vang vaâ nhaâ thú Nguyïîn Lûúng Ngoåc khi hai öng gheá Huïë trïn haânh trònh ài böå xuyïn Viïåt. Giúâ caã hai àïìu àaä laâ nhûäng haåt buåi lú lûãng coäi naâo àoá giûäa khöng trung. Nhûäng vùn nhên taâi hoa àêìy caá tñnh êëy coá chõu hoâa chung kiïëp buåi mõn khöng? Theo Töí chûác Y tïë thïë giúái, möîi nùm coá 7 triïåu ngûúâi chïët vò tiïëp xuác vúái buåi mõn. Con ngûúâi hñt thúã, ùn uöëng ngaây caâng siïu thûåc. Hñt vaâo kiïëp trûúác, thúã ra kiïëp sau. Vaâ giúâ àêy con ngûúâi ta choån àûúåc bùng qua loâ lûãa àïí trúã thaânh caát buåi nhiïìu quaá, sau khi giaä tûâ cuöåc thïë. Caát buåi chên ai... n Buiå ngûúiâ [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Töní g Bñ thû Tö Lêm Anh: THÖNG NHÊT/TTXVN Ë Ë Ã Cacá cú quan Àanã g, chñnh quyïnì va â caná bö å lanä h àaoå phaiã ài àêuì nïu gûúng, cêpë nayâ lamâ cho cêpë kia xem, chöî nayâ hocå têpå kinh nghiïmå chö î kia. Chuyïn gia tin rùnç g trong ky ã nguyïn phatá triïní múiá cuaã Viïtå Nam, vùn hoaá tiïtë kiïmå se ä tiïpë tucå lan toaã trong toanâ xa ä höiå , va â viïcå xêy dûnå g mö hònh xaä höiå tiïtë kiïmå tiïpë tucå àatå àûúcå kïtë qua ã thûcå chêtë .

Thúâi sûå Chuã nhêåt 17/11/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Giaáo sû Hoaâng Vùn Cûúâng, nguyïn Hiïåu phoá Àaåi hoåc Kinh tïë quöëc dên, phaát biïíu thaão luêån töí vïì chuã trûúng àêìu tû dûå aán àûúâng sùæt töëc àöå cao Bùæc-Nam saáng 13/11. (VnExpress) Baâ Trêìn Thõ Diïåu Thuáy, Phoá chuã tõch UBND TPHCM, traã lúâi phoãng vêën baáo chñ trûúác böëi caãnh hai nùm liïn tiïëp (2022-2023) tyã lïå tùng dên söë cú hoåc úã thaânh phöë giaãm. (VnExpress) “Ngûúâi nhêåp cû rúâi ài thuác àêíy TPHCM phaãi nhanh chuyïín àöíi” “Viïåt Nam phaãi nùæm cöng nghïå saãn xuêët àûúâng sùæt töëc àöå cao” “Núå xêëu àang gia tùng vò khaách haâng vay maâ khöng traã àûúåc” Thöëng àöëc Ngên haâng Nhaâ nûúác Nguyïîn Thõ Höìng traã lúâi chêët vêën taåi Phiïn chêët vêën vaâ traã lúâi chêët vêën ngaây 11/11. (Phaáp luêåt TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Àêy la â hoatå àönå g quan tronå g trong khuön khöí Tuênì lï î Cêpë cao va â la â cú höiå àï í cacá nha â lanä h àaoå APEC trao àöií , chia se ã thöng tin nhùmç tùng cûúnâ g húpå tacá vúiá cacá àöië tacá trong vaâ ngoaiâ khu vûcå . Phatá biïuí taiå Höiå nghõ, Chuã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g unã g hö å quan àiïmí húpå tacá , kïtë nöië liïn khu vûcå vûaâ la â cú höiå , vûaâ la â yïu cêuì cêpë thiïtë cho phatá triïní . Chu ã tõch nûúcá khùnè g àõnh, laâ khu vûcå àûná g àêuì thï ë giúiá vï ì quy mö, töcë àö å tùng trûúnã g va â mûcá àö å höiå nhêpå kinh tïë quöcë tï,ë chêu A-Á Thaiá Bònh Dûúng àang tû å tin bûúcá vaoâ mötå ky ã nguyïn múiá vò hoaâ bònh, öní àõnh, thõnh vûúnå g, bïnì vûnä g va â bao trumâ hún. Tuy vêyå , trong mötå thï ë giúiá àêyì biïnë àönå g, thacá h thûcá , chêu A-Á Thaiá Bònh Dûúng khöng thïí “ài mötå mònh” maâ cênì “cunâ g tiïnë bûúcá ” vúiá cacá khu vûcå khacá . Tùng cûúnâ g húpå tacá , kïtë nöië se ä giupá cacá khu vûcå chia seã tri thûcá , phöië húpå chiïnë lûúcå , àiïuì phöië chñnh sacá h va â nguönì lûcå , qua àoá mú ã ra cacá khöng gian tùng trûúnã g múiá . Àï í xêy dûnå g cacá liïn kïtë kinh tïë khu vûcå hiïuå qua,ã Chu ã tõch nûúcá nhênë manå h ba nguyïn tùcæ va â bönë giaiã phapá chñnh. Theo ào,á ba nguyïn tùcæ gömì tùng cûúnâ g àöië thoaiå , àönì g thuênå , gòn giû ä möi trûúnâ g hoaâ bònh cho phatá triïní ; tön tronå g luêtå phapá quöcë tï,ë àï ì cao chu ã nghôa àa phûúng; baoã àamã lúiå ñch cên bùnç g, bao trumâ , bònh àùnè g, lêyë ngûúiâ dên, doanh nghiïpå lamâ trung têm. Trong khi ào,á bönë giaiã phapá la â triïní khai quaá trònh liïn kïtë co á chonå locå va â theo lö å trònh, phatá huy töië àa lúiå thï ë vaâ tñnh bö í trú å giûaä cacá khu vûcå ; hoanâ thiïnå thï í chï,ë nêng cao hiïuå qua ã cacá cú chï ë hiïnå co;á khúi thöng nguönì lûcå , phatá huy hiïuå qua ã cuaã cacá quan hïå àöië tacá Bùcæ - Nam, Nam-Nam, àöië tacá cöng-tû; àönì g thúiâ chu á tronå g xêy dûnå g cacá cêuì nöië liïn khu vûcå , liïn cönå g àönì g, cacá manå g lûúiá húpå tacá chuyïní àöií sö,ë chuyïní àöií xanh, liïn kïtë thûúng maiå -àêuì tû, taiâ chñnh-ngên hanâ g, ha å tênì g, giao lûu vùn hoaá -nhên dên… Chu ã tõch nûúcá khùnè g àõnh Viïtå Nam sùné sanâ g húpå tacá vúiá cacá nïnì kinh tïë trong vaâ ngoaiâ APEC àïí thucá àêyí cacá kïtë nöië liïn khu vûcå hiïuå qua,ã co á lúiå cho têtë ca ã ngûúiâ dên va â doanh nghiïpå . Vúiá võ trñ àõa lyá thuênå lúiå ú ã khu vûcå Àöng Nam A Á va â manå g lûúiá logistics hiïnå àaiå , Viïtå Nam co á àu ã kha ã nùng àoná g vai troâ cêuì nöië trong múã rönå g giao thûúng vaâ kïtë nöië liïn khu vûcå . Viïcå tham gia cacá hiïpå àõnh thûúng maiå tû å do quy mö lúná nhû Hiïpå àõnh àöië tacá toanâ diïnå va â tiïnë bö å xuyïn Thaiá Bònh Dûúng, Hiïpå àõnh Àöië tacá Kinh tïë Toanâ diïnå Khu vûcå va â Hiïpå àõnh thûúng maiå tû å do Viïtå Nam-EU giupá Viïtå Nam trúã thanâ h mötå mùtæ xñch quan tronå g trong chuöiî gia á trõ va â cung ûná g toanâ cêuì . Thúiâ gian túiá , Viïtå Nam se ä cunâ g cacá nûúcá ASEAN thucá àêyí húpå tacá giûaä Cönå g àönì g kinh tï ë ASEAN vaâ khu vûcå My ä Latinh nùng àönå g, saná g taoå . Cacá nha â lanä h àaoå APEC vaâ khacá h múiâ hoan nghïnh, àaná h gia á cao nhûnä g nhênå àõnh va â àï ì xuêtë thiïtë thûcå cuaã Chu ã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g. TTXVN Saná g 15/11 (giúâ àõa phûúng), taiå Trung têm Höiå nghõ Lima, Chuã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g tham dûå va â phatá biïuí taiå Àöië thoaiå giûaä cacá nha â lanä h àaoå APEC vúiá cacá khacá h múiâ . Chu ã tõch nûúcá Lûúng Cûúnâ g vúiá Töní g thönë g My ä Joe Biden dûå Àöië thoaiå khöng chñnh thûcá giûaä cacá nha â lanä h àaoå APEC vúiá khacá h múiâ Taiå buöií lï,î trong khöng khñ àêmì êmë , gênì guiä , thên tònh, cacá àaiå biïuí ön laiå truyïnì thönë g lõch sûã 71 nùm cuaã baoá Tiïnì Phong; tri ên cacá thï ë hï å ài trûúcá ; thöng tin vïì kïtë qua ã cacá mùtå cöng tacá cuaã baoá Tiïìn Phong nùm 2024; phûúng hûúná g, nhiïmå vu å àï ì ra nùm 2025. Töní g Biïn têpå baoá Tiïìn Phong Phunâ g Cöng Sûúnã g trên tronå g gûiã lúiâ chucá mûnâ g tötë àepå nhêtë àïnë cacá thï ë hïå caná bö,å phoná g viïn, biïn têpå viïn, ngûúiâ lao àönå g cuaã baoá . “Tú â baoá cuaã chuná g ta àang phatá triïní vúiá nhiïuì thuênå lúiå , cú höiå cunä g gùpå khöng ñt khoá khùn, thacá h thûcá ”, nha â baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g noiá . Töní g Biïn têpå baoá Tiïìn Phong nhòn nhênå , baoá cênì chuyïní àöií mö hònh, àiïuì chónh, xêy dûnå g múiá chñnh sacá h phu â húpå , nêng cao hiïuå qua ã quanã ly,á quanã trõ va â nêng cao nùng suêtë lao àönå g; kiïnå toanâ cacá võ trñ nhên sûå cêpë phonâ g, ban vaâ Ban biïn têpå . “Thûcå hiïnå tötë mötå sö ë nhiïmå vuå nùm 2025 vïì nöiå dung vaâ kinh tï,ë trong ào á co á cuöcå thi Hoa hêuå Viïtå Nam, Giaiã Marathon vaâ cû å ly daiâ baoá Tiïìn Phong, Giaiã golf Vö àõch quöcë gia; múã rönå g mötå sö ë nguönì thu múiá tû â kinh tï ë sö,ë töië ûu hoa á cacá hoatå àönå g kinh tï”ë , nha â baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g noiá . Tiïìn Phong se ä tûnâ g bûúcá thûcå hiïnå chuyïní àöií sö ë ú ã mûcá cú banã trong nùm 2025 vúiá 5 tru å cötå ; taoå àa â cho chuyïní àöií sö ë nêng cao trong nhûnä g nùm tiïpë theo; tùng cûúnâ g xêy dûnå g àöiå ngu ä caná bö,å phoná g viïn, ngûúiâ lao àönå g co á tû duy lamâ viïcå tötë , ky ä nùng thanâ h thaoå trong cöng viïcå , hûúná g àïnë chuyïn nghiïpå va â hiïuå qua.ã Baoá cunä g seä tiïpë tucå nghiïn cûuá , thûcå hiïnå cacá giaiã phapá nhùmç xêy dûnå g bö å mayá va â con ngûúiâ tinh gonå , hiïuå qua.ã Chu á tronå g cöng tacá àaoâ taoå va â àêuì tû phûúng tiïnå ky ä thuêtå phucå vu å hoatå àönå g baoá chñ. TRÛÚN G PHONG Ngayâ 16/11, taiå Ha â Nöiå , baoá Tiïìn Phong tö í chûcá ky ã niïmå 71 nùm ngayâ ra sö ë baoá àêuì tiïn (16/11/1953 - 16/11/2024). Taiå höiå nghõ, cacá nha â lanä h àaoå APEC vaâ khacá h múiâ nhênë manå h vai troâ cuaã höiå nhêpå , kïtë nöië kinh tïë liïn khu vûcå trong phatá triïní kinh tï ë va â giaiã quyïtë cacá thacá h thûcá toanâ cêuì ; yïu cêuì tùng cûúnâ g hiïuí biïtë lênî nhau giûaä ngûúiâ dên cacá khu vûcå . Trûúcá nhûnä g chuyïní àönå g manå h me ä cuaã tònh hònh thïë giúiá hiïnå nay, APEC cênì thucá àêyí húpå tacá vúiá ASEAN, cacá nûúcá chêu Phi, chêu Êu, Trung Àöng vï ì chuyïní àöií sö,ë chuyïní àöií xanh, tùng trûúnã g bao trumâ , àöií múiá saná g taoå , xêy dûnå g cacá chuöiî cung ûná g bïnì vûnä g. CHU à TÕCH NÛÚCÁ LÛÚNG CÛÚN G: Anh: TTXVN à Àûa quan hïå Àöië tacá toanâ diïnå Viïtå NamBrazil ài vaoâ chiïuì sêu Trong khuön khöí chuyïnë cöng tacá tham dûå Höiå nghõ thûúnå g àónh G20 nùm 2024 taiå Brazil tûâ ngayâ 1619/11/2024, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunä g se ä co á cacá hoatå àönå g song phûúng taiå Rio de Janeiro, Brazil. Chuyïnë cöng tacá taiå Brazil cuaã Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh diïnî ra trong böië canã h nùm nay Viïtå Nam va â Brazil ky ã niïmå 35 nùm ngayâ thiïtë lêpå quan hï å ngoaiå giao (8/5/1989-8/5/2024) vaâ 17 nùm Àöië tacá toanâ diïnå (5/20075/2024) vúiá nhiïuì hoatå àönå g àa danå g va â y á nghôa. Chuyïnë cöng tacá se ä gopá phênì àûa quan hïå song phûúng Viïtå Nam-Brazil lïn têmì cao múiá , tùng cûúnâ g cam kïtë va â tin cêyå chñnh trõ, mú ã ra khöng gian húpå tacá rönå g lúná hún, àûa quan hïå phatá triïní toanâ diïnå , ài vaoâ chiïuì sêu, bïnì vûnä g, àem laiå lúiå ñch thiïtë thûcå cho nhên dên hai nûúcá , Thû á trûúnã g Bö å Ngoaiå giao Phamå Thanh Bònh nhênå àõnh. Trong khuön khöí Höiå nghõ thûúnå g àónh G20, dûå kiïnë Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh seä höiå àamâ vúiá Töní g thönë g Brazil Lula da Silva àïí ra â soatá triïní khai cacá thoaã thuênå cêpë cao àatå àûúcå trong chuyïnë thùm chñnh thûcá cuaã Thu ã tûúná g Chñnh phuã höiì thaná g 9/2023 vaâ trao àöií cacá àõnh hûúná g lúná , cacá biïnå phapá thûcå chêtë nhùmç thucá àêyí quan hïå song phûúng lïn têmì cao múiá . Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh cunä g se ä tham dû å mötå sö ë hoatå àönå g song phûúng vúiá Brazil nhên dõp kyã niïmå 35 nùm ngayâ hai nûúcá thiïtë lêpå quan hï å ngoaiå giao, trong àoá co á tham gia Lï î khaná h thanâ h biïní ky ã niïmå vïì Chu ã tõch Hö ì Chñ Minh taiå thanâ h phö ë Rio de Janeiro. BÒNH GIANG T.Û Àoanâ vinh danh cacá giaiã phapá saná g taoå cuaã tuöií tre ã miïnì Trung Ngayâ 16/11, taiå Àa â Nùné g, T.Û Àoanâ tö í chûcá Liïn hoan Tuöií tre ã saná g taoå khu vûcå miïnì Trung nùm 2024 vúiá sûå tham gia cuaã cacá Tónh, Thanâ h Àoanâ Cumå Duyïn haiã Nam Trung bö,å Cumå Bùcæ Trung böå va â Cumå Têy Nguyïn. Àêy la â nùm àêuì tiïn T.Û Àoanâ töí chûcá Liïn hoan Tuöií tre ã saná g taoå cêpë khu vûcå nhùmç taoå sên chúi saná g taoå cho àoanâ viïn, thanh thiïuë nhi; àaná h gia á kïtë qua ã triïní khai phong traoâ Tuöií tre ã saná g taoå va â tön vinh cacá cöng trònh, sanã phêmí saná g taoå àûúcå ûná g dunå g, hiïnå thûcå hoaá trong hocå têpå , cöng tacá , lao àönå g sanã xuêtë . Dõp nayâ , Ban bñ thû T.Û Àoanâ vinh danh 11 cöng trònh, giaiã phapá , sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë tiïu biïuí nùm 2024. Àêy laâ àaiå diïnå tiïu biïuí cho cacá cöng trònh, sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë cuaã tuöií tre ã cacá Tónh, Thanâ h Àoanâ khu vûcå miïnì Trung – Têy Nguyïn àûúcå hònh thanâ h va â hiïnå thûcå hoaá , giaiã quyïtë nhûnä g vênë àï ì bêtë cêpå trong thûcå tiïnî . GIANG THANH Nha â baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g, Töní g biïn têpå baoá Tiïnì Phong, tri ên thïë hï å ài trûúcá Anh: DUY PHAMÅ Ã Chêu AÁ-TBD cêìn cuâng tiïën bûúcá vúái cacá khu vûcå khacá Tiïnì Phong kyã niïmå 71 nùm ngayâ ra sö ë baoá àêuì tiïn

“VIÏNÎ CANà H” VA  BO à HOANG Thaná g 6/2007, Dûå aná Nha â mayá liïn húpå gang thepá Vanå Lúiå àûúcå Ban quanã ly á Khu kinh tïë Ha â Tônh cêpë giêyë phepá àêuì tû vúiá töní g sö ë vönë cöng böë la â hún 1.700 tyã àönì g. Ngoaiâ chu ã àêuì tû la â Cöng ty cöí phênì gang thepá Ha â Tônh, dûå aná conâ co á hai cö í àöng chñnh la â Cöng ty Vanå Lúiå va â Cöng ty àêuì tû khoaná g sanã Húpå Thanâ h (àïuì co á tru å súã ú ã Ha â Nöiå ). Mucå tiïu àïnë thaná g 8/2010, nha â mayá se ä xuêtë xûúnã g tênë phöi thepá thûúng phêmí àêuì tiïn vaâ hûaá henå mötå nïnì cöng nghiïpå gang thepá taiå Ha â Tônh. Ngoaiâ ra, vúiá nguönì thu möiî nùm àatå khoanã g 5.000 tyã àönì g, Cöng ty cö í phênì Gang thepá Ha â Tônh se ä nöpå ngên sacá h cho àõa phûúng 250 tyã àönì g, gopá phênì taoå bûúcá chuyïní dõch cú cêuë kinh tïë cho Ha â Tônh. Àûúcå ûu aiá xêy dûnå g trïn diïnå tñch 26ha thuöcå phûúnâ g Ky â Thõnh (thõ xa ä Ky â Anh) - núi coá võ trñ giao thöng àûúnâ g bö å thuênå lúiå , gênì khu vûcå canã g biïní . Tuy nhiïn, toanâ bö å dû å aná vûaâ hònh thanâ h àa ä “chïtë yïuí ” mötå cacá h àêyì kho á hiïuí , khöng nhû viïnî canã h nha â àêuì tû ve ä ra va â mong àúiå tû â àõa phûúng. Giai àoanå 2007-2010, khi dûå aná àang thi cöng mötå sö ë hanå g mucå thò àònh trï;å cú sú ã ha å tênì g, mayá mocá bõ “bo ã quïn”. Nhaâ àêuì tû àûa ra lyá do thiïuë vönë . Doanh nghiïpå thûcå hiïnå dû å aná sau ào á lamâ viïcå vúiá ba ngên hanâ g co á chi nhaná h taiå Ha â Tônh àï í àûúcå ûu àaiä , vay hún 700 tyã àönì g nhùmç “cûuá vanä ”. Nhûnä g tûúnã g, kho á khùn se ä dênì kïtë thucá , nha â mayá gang thepá se ä súmá hoanâ thanâ h, hoatå àönå g, thï ë nhûng dûå aná vênî khöng tiïnë triïní . Àïnë thaná g 5/2015, khi dûå aná “aná binh bêtë àönå g” nhiïuì nùm, khöng thïí tiïpë tucå , tónh Ha â Tônh àa ä ra quyïtë àõnh thu höiì giêyë chûná g nhênå àêuì tû àöië vúiá dû å aná . Do chu ã àêuì tû khöng àuã kha ã nùng tra ã nú å sö ë tiïnì hanâ g trùm tyã àa ä vay cuaã ba ngên hanâ g, cuöië nùm 2018, Chi cucå thi hanâ h aná dên sû å àõa phûúng cunâ g cacá àún võ liïn quan cûúnä g chï,ë kï biïn toanâ bö å taiâ sanã , cöng trònh phucå vu å cho viïcå xêy dûnå g nha â mayá thepá àï í phatá maiå , tra ã laiå tiïnì cho cacá ngên hanâ g. Nha â chûcá tracá h sau àoá ky á húpå àönì g vúiá mötå àún võ àõnh giaá toanâ bö å taiâ sanã cuaã nha â mayá thepá gênì 109 tyã àönì g, gömì thiïtë bõ, mayá mocá nhêpå khêuí phucå vu å cho viïcå xêy dûnå g khu liïn húpå gang thepá , taiâ sanã cöng trònh gùnæ liïnì vúiá quyïnì sû ã dunå g àêtë . Thï ë nhûng, 6 nùm kïí tû â khi àûúcå àêuë gia á thanâ h cöng, cöng trònh trïn khu àêtë ngay canå h nga ä ba Vunä g AnÁ g vênî “cûaã àoná g then caiâ ”; mayá mocá , thiïtë bõ gó setá , chó conâ trú bö å khung. “Tûnâ g àûúcå ky â vonå g se ä giupá ngûúiâ dên àõa phûúng coá thïm cöng ùn, viïcå lamâ khi nhaâ mayá ài vaoâ hoatå àönå g, thï ë nhûng moiå thû á àö í vú.ä Hiïnå , khu vûcå nayâ co ã cêy um tumâ , mayá mocá chûa àûúcå di dúiâ rêtë lanä g phñ. Àõa phûúng cunä g mong súmá giaiã toaã mayá mocá va â tra ã laiå mùtå bùnç g sacå h, thu hutá nha â àêuì tû múiá ”, mötå lanä h àaoå àõa phûúng cho hay. “ÀO à MÙTÆ ... CHÚ Â ÀAIÅ BAN G” Cacá h Khu liïn húpå gang thepá Vanå Lúiå khöng xa laâ Dû å aná àêuì tû xêy dûnå g va â kinh doanh kïtë cêuë ha å tênì g ky ä thuêtå Khu cöng nghiïpå Phu á Vinh (goiå tùtæ Khu cöng nghiïpå Phu á Vinh) do Cöng ty Cöí phênì Àêuì tû xêy dûnå g ha å tênì g Phu á Vinh lamâ chu ã àêuì tû. Thaná g 10/2010, dûå aná àûúcå Ban Quanã ly á Khu kinh tï ë Vunä g AnÁ g (Ban Quanã ly á Khu kinh tï ë tónh Ha â Tônh) cêpë giêyë chûná g nhênå àêuì tû vúiá sö ë vönë la â 23 triïuå USD (gênì 440 ty ã àönì g). Cöng trònh àûúcå triïní khai xêy dûnå g taiå cacá phûúnâ g Ky â Long, Kyâ Liïn va â Ky â Phûúng, thõ xaä Ky â Anh (Ha â Tônh). Theo phï duyïtå , trong vonâ g 3 nùm sau khi àûúcå chûná g nhênå àêuì tû, giao mùtå bùnç g, chu ã àêuì tû phaiã hoanâ thanâ h cacá hanå g mucå , kïu goiå cacá nha â àêuì tû thuï haå tênì g va â lêpë àêyì dû å aná . Thï ë nhûng maiä àïnë cuöië 2017, chuã àêuì tû múiá bùtæ àêuì triïní khai xêy dûnå g. Àïnë nay, Khu cöng nghiïpå nayâ chó múiá hoanâ thanâ h hï å thönë g ha å tênì g (àûúnâ g giao thöng, hïå thönë g àiïnå cao apá , chiïuë saná g, cêpë thoatá nûúcá ); thu hutá àûúcå 7 nha â àêuì tû thû á cêpë , trong ào á chó co á 2 dû å aná ài vaoâ hoatå àönå g; conâ nhiïuì hanå g mucå chûa àûúcå thi cöng, trong àoá co á khu àêtë thûúng maiå , dõch vu.å Do chêmå tiïnë àö,å cú quan thêmí quyïnì cuaã Ha â Tônh tûnâ g lêpå biïn banã , xû ã phatå vi phamå hanâ h chñnh àöië vúiá chu ã àêuì tû nayâ … Ngay canå h ào á conâ co á Khu àö thõ Phu á Vinh vúiá vönë àêuì tû hún 68 triïuå USD (tûúng àûúng gênì 1.500 tyã àönì g). Dû å aná co á diïnå tñch 25 ha. Hiïnå , dû å aná múiá chó hoanâ thanâ h toaâ nhaâ 12 tênì g, chûa hoatå àönå g. Trao àöií vúiá PV Tiïìn Phong, öng Phan Thanâ h Biïní - Chu ã tõch UBND thõ xaä Ky â Anh cho biïtë , Khu kinh tïë Vunä g AnÁ g co á àêyì àu ã lúiå thï ë vï ì tû å nhiïn, haå tênì g va â cacá loaiå hònh giao thöng tûâ àûúnâ g bö,å àûúnâ g biïní va â sùpæ túiá la â àûúnâ g sùtæ cao töcë . Theo Nghõ quyïtë cuaã Àanã g bö å tónh Ha â Tônh, viïcå quy hoacå h, phatá triïní khu kinh tïë nayâ dûaå theo 4 chûcá nùng, truå cötå gömì : Cöng nghiïpå chï ë biïnë chï ë taoå (sanã xuêtë thepá , hêuå thepá , cöng nghiïpå hamâ lûúnå g khoa hocå ky ä thuêtå cao); Sanã xuêtë àiïnå va â nùng lûúnå g (Nha â mayá Nhiïtå àiïnå Vunä g AnÁ g I, II hay traiå phong àiïnå ...); Logistic va â canã g biïní ; Thûúng maiå , du lõch vaâ dõch vu.å Theo Chuã tõch UBND thõ xaä Ky â Anh, dûúiá sû å chó àaoå cuaã UBND tónh Ha â Tônh, àõa phûúng àaä phöië húpå vúiá Ban Quanã ly á Khu kinh tïë tónh raâ soatá cacá dû å aná àêuì tû trïn àõa banâ . Tû â ào,á se ä xem xetá , phên loaiå dû å aná naoâ chêmå tiïnë àö,å dû å aná naoâ chêy y,â khöng hiïuå qua ã hoùcå vûúná g mùcæ , kho á khùn nhùmç àûa ra giaiã phapá cho tûnâ g dû å aná . Vúiá nhûnä g dû å aná conâ kho á khùn, vûúná g mùcæ liïn quan àïnë cêpë naoâ se ä kiïnë nghõ, àïì xuêtë tòm phûúng aná xû ã ly,á thaoá gú,ä taoå lêpå möi trûúnâ g àêuì tû kinh doanh. Conâ dû å aná chêy y,â khöng triïní khai àuná g tiïnë àö å se ä kiïn quyïtë thu höiì theo chó àaoå cuaã tónh. Laâ àõa phûúng àang phênë àêuë trú ã thanâ h thanâ h phö ë phña Nam cuaã tónh Haâ Tônh, thõ xaä Ky â Anh luön kyâ vonå g cacá dû å aná àêuì tû trïn àõa banâ noiá chung va â trong khu vûcå Khu kinh tïë Vunä g AnÁ g noiá riïng seä triïní khai xêy dûnå g, ài vaoâ hoatå àönå g. Viïcå nayâ se ä giupá thûcå hiïnå hiïuå qua ã dû å aná , taoå cöng ùn viïcå lamâ cho ngûúiâ dên. Tûâ ào,á àúiâ sönë g, kinh tï,ë thu nhêpå ngûúiâ dên se ä tùng lïn, tûúng xûná g vúiá nhûnä g àiïuì kiïnå sùné co.á “Sau nhiïuì nùm chõu anã h hûúnã g lúná tû â sû å cö ë möi trûúnâ g biïní va â àaiå dõch COVID-19 khiïnë khöng ñt nhaâ àêuì tû rúiâ ài, àïnë nay, Khu kinh tïë Vunä g AnÁ g àang dênì xêy dûnå g laiå võ thï,ë ha å tênì g giao thöng àûúcå nêng cêpë àaná g kï,í lanâ soná g àêuì tû cunä g àang tröiî dêyå . Nhiïuì dû å aná ty ã àö àa ä vaâ àang xêy dûnå g, vênå hanâ h àï í nhûnä g “nötë trêmì ” ú ã nhûnä g dû å aná treo seä dênì bõ gú ä bo”ã , võ lanä h àaoå UBND thõ xaä Kyâ Anh noiá thïm. n KHU KINH TÏË VUNÄ G ANÁ G – HA  TÔNH: Hoang hoaiã nhûnä g dû å aná nghòn tyã BAI 14: Dû å aná Nha â mayá gang thepá Vanå Lúiå “chïtë yïuí ” Thúâi sûå Chuã nhêåt 17/11/2024 4 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Sau 18 nùm tûâ khi thanâ h lêpå , hanâ g trùm dûå aná ty ã àö àa ä àêuì tû vaoâ Khu kinh tïë Vunä g AnÁ g (thõ xaä Ky â Anh, tónh Ha â Tônh). Thïë nhûng, rêtë nhiïuì trong söë ào á aná binh bêtë àönå g, cú súã haå tênì g, nhûnä g khu àêtë rönå g hanâ g chucå àïnë hanâ g trùm hecta àaä banâ giao cho doanh nghiïpå bõ bo ã hoang, khöng phatá huy hiïuå qua.ã “Khu kinh tïë Vunä g AnÁ g co á àêyì àu ã lúiå thï ë cho qua á trònh phatá triïní song kïtë qua ã àêuì tû chûa tûúng xûná g nhû kyâ vonå g. Viïcå co á cacá dû å aná cam kïtë àêuì tû nhûng chêy y,â khöng triïní khai hoùcå kemá hiïuå qua ã àa ä khiïnë quy mö nïnì kinh tï ë àõa phûúng dênì bõ thu hepå . Nguönì lao àönå g, thu nhêpå , viïcå lamâ cunä g giamã sutá , anã h hûúnã g lúná cho quaá trònh phatá triïní . Giûaä nhûnä g lanâ soná g àêuì tû múiá , nhûnä g dû å aná chêmå tiïnë àö å àa ä trú ã thanâ h mötå “nötë trêmì ” cho “traiá tim nïnì kinh tï”ë phña Nam Haâ Tônh”. Öng PHAN THAN H BIÏNÍ - Chu ã tõch UBND thõ xaä Ky â Anh [ PHAMÅ TRÛÚN G ] QUYÏTË LIÏTÅ , CO Á ÀÕA CHÓ Dû å aná Khu Cöng nghiïpå Phu á Vinh vùnæ g nha â àêuì tû Hï å thönë g canã g biïní ú ã Khu kinh tïë Vunä g AnÁ g

NGÛÚI DÊN CUN G TRÕ “QUAIÁ XÏ”Ë Ngayâ 14/11, Cöng an quênå Go â Vêpë (TPHCM) cho biïtë àa ä khúiã tö ë bõ can, thi hanâ h lïnå h cêmë ài khoiã núi cû truá àöië vúiá nhomá thiïuë niïn tûâ 16-17 tuöií gömì V.T.À.K., T.P.M.Q., M.L.H., L.G.K. vaâ H.P.L. àïí àiïuì tra vï ì hanâ h vi “Gêy röië trêtå tû å cöng cönå g”. Ngoaiâ ra, cú quan àiïuì tra àa ä banâ giao Huynâ h Quöcë Minh (22 tuöií , ngu å quênå Go â Vêpë ) cho Cöng an phûúnâ g 3 (quênå Go â Vêpë ) xû ã phatå hanâ h chñnh vïì hanâ h vi sû ã dunå g traiá phepá chêtë ma tuyá va â tiïpë tucå àiïuì tra, lamâ ro ä vï ì töiå danh gêy röië trêtå tû å cöng cönå g vúiá vai troâ àönì g phamå . Trûúcá ào,á chiïuì 17/8, Q., L., H. vaâ G.K. àïnë tiïmå hútá tocá núi Minh àang lamâ viïcå trïn àûúnâ g Nguyïnî Tuên (phûúnâ g 3, quênå Go â Vêpë ). Trong lucá noiá chuyïnå , Q. cho biïtë mònh múiá “àö”å xong chiïcë xe mayá chûa coá dõp thû ã töcë àö å nïn Minh ngoã y á se ä “capá keoâ ” (cunâ g nhau ) àua xe cho Q. so ke.â Minh conâ goiå cho À.K. tham gia vaâ À.K. àönì g y á àûa xe àïnë àûúnâ g Phamå Vùn Àönì g àï í so ke.â Do bênå viïcå nïn Minh giao xe cuaã mònh cho H., À.K. àûa xe cho G.K. laiá . Riïng Q. vaâ L. möiî ngûúiâ chayå mötå xe. Ca ã nhomá chayå xe mayá theo àûúnâ g Nguyïnî Thaiá Sún, àïnë khu vûcå nutá giao Phamå Vùn Àönì g thò hûúná g vï ì TP Thu ã Àûcá röiì ngang nhiïn cho xe chayå vaoâ phênì àûúnâ g danâ h cho ö tö. Quaá trònh di chuyïní , nhomá “quaiá xï”ë liïn tucå lanå g lacá h, àaná h vonä g va â nùmç daiâ trïn yïn xe àï í àiïuì khiïní . Chayå àïnë giao löå Phamå Vùn Àönì g - àûúnâ g sùtæ Bùcæ - Nam thò cacá “quaiá xï”ë quay àêuì , tiïpë tucå àua ngûúcå vï ì nutá giao Nguyïnî Thaiá Sún - Phamå Vùn Àönì g. Sau khi clip so keâ töcë àö å ngûúiâ dên quay àûúcå lan truyïnì trïn manå g xa ä höiå , Cöng an quênå Go â Vêpë àa ä phöië húpå vúiá Phonâ g Canã h satá giao thöng (CSGT) Cöng an TPHCM vaoâ cuöcå àiïuì tra va â àûa nhomá àöië tûúnå g vï ì tru å súã àï í lamâ ro.ä Cú quan Canã h satá àiïuì tra Cöng an huyïnå Long Thanâ h (Àönì g Nai) cunä g vûaâ quyïtë àõnh tamå giû ä hònh sû å 3 àöië tûúnå g gömì : Ly á Minh Tuênë (18 tuöií ), Trûúng Vùn Baoã (18 tuöií ) va â Trênì Vùn Hoanâ g (18 tuöií ), cunâ g ngu å taiå huyïnå Long Thanâ h àï í àiïuì tra vï ì hanâ h vi àiïuì khiïní xe mayá “böcë àêuì ” trïn quöcë löå 51. Theo ào,á saná g 31/10, trïn manå g xa ä höiå xuêtë hiïnå clip ghi laiå hònh anã h nhomá 5 thanh, thiïuë niïn ài trïn 3 xe mayá trong lanâ ö tö trïn quöcë lö å 51 (xa ä Long Àûcá , huyïnå Long Thanâ h). Nhûnä g thanh, thiïuë niïn nayâ conâ àiïuì khiïní “böcë àêuì ” xe mayá , chayå bùnç g mötå baná h, khöng àöiå mu ä baoã hiïmí , chúã qua á sö ë ngûúiâ quy àõnh, chayå vaoâ lanâ coá biïní baoá cêmë ... Cöng an huyïnå Long Thanâ h va â cacá phonâ g nghiïpå vu å Cöng an tónh Àönì g Nai xacá àõnh àûúcå nhomá àöië tûúnå g liïn quan vaâ nhanh choná g vaoâ cuöcå xû ã ly.á Taiå Ba â Rõa - Vunä g Tauâ , Phonâ g CSGT Cöng an tónh cunä g vûaâ phöië húpå ngùn chùnå mötå nhomá thanh thiïuë niïn coá hanâ h vi tu å têpå àua xe, chayå lanå g lacá h, netå pö trïn quöcë lö å 51, àoanå qua thõ xa ä Phu á My.ä Trûúcá ào,á qua nùmæ tònh hònh va â tin baoá cuaã ngûúiâ dên, cú quan chûcá nùng phatá hiïnå mötå nhomá thanh thiïuë niïn tuå têpå , chuêní bõ di chuyïní vï ì thõ trênë Phûúcá Haiã (huyïnå Àêtë Ào)ã va â thõ trênë Long Haiã (huyïnå Long Àiïnì ) àï í àua xe. Nhiïuì àöië tûúnå g àïnë tû â cacá tónh, thanâ h lên cênå nhû Àönì g Nai, TPHCM, Bònh Dûúng, àa söë sû ã dunå g mö tö àa ä thay àöií kïtë cêuë , àö å pö. Sau khi nùmæ thöng tin, ngay trong àïm, cöng an huy àönå g toanâ bö å lûcå lûúnå g phöië húpå vúiá Phonâ g Canã h satá cú àönå g cöng an tónh hoaá trang mêtå phucå , chötë chùnå . Khi nhomá thanh thiïuë niïn àang di chuyïní trïn quöcë lö å 51, àoanå qua thõ xaä Phu á My ä thò lûcå lûúnå g chûcá nùng nhanh choná g vêy rapá , truy bùtæ va â lêpå biïn banã 19 trûúnâ g húpå , tamå giû ä 19 phûúng tiïnå . TRIÏTÅ PHA Á TÛ Â “TRÛNÁ G NÛÚCÁ ” Ghi nhênå cuaã phoná g viïn baoá Tiïìn Phong, kï í tû â sau vu å mötå thanh niïn àiïuì khiïní xe mayá àö å chï ë khöng biïní sö,ë àaná h vonä g, lanå g lacá h va â vûútå àenâ ào ã gêy tai nanå lamâ 3 ngûúiâ tû ã vong trïn àûúnâ g Huynâ h Vùn Luyä (TP Thuã Dêuì Mötå ) vaoâ ngayâ 8/11/2020, àïnë nay, tònh tranå g tu å têpå àua xe taiå tónh Bònh Dûúng khöng conâ noná g nhû thúiâ gian trûúcá . Thûúnå g ta á Trênì Phûúng Toanâ , Phoá trûúnã g Phonâ g CSGT Cöng an tónh Bònh Dûúng cho biïtë , thúiâ gian qua, àïí ngùn chùnå tònh tranå g thanh thiïuë niïn tuå têpå àua xe, lûcå lûúnå g chûcá nùng àûúcå tùng cûúnâ g, lêpå chötë cö ë àõnh va â tuênì tra lûu àönå g 24/24 giúâ trïn cacá tuyïnë àûúnâ g. Àï í phonâ g ngûaâ tû â súmá , tû â xa, Phonâ g CSGT àa ä chó àaoå lûcå lûúnå g nùmæ tònh hònh qua cacá trang manå g, àönì g thúiâ co á biïnå phapá ûná g trûcå xû ã ly á nhanh khi nhênå tin baoá tû â ngûúiâ dên. Theo lanä h àaoå Phonâ g CSGT Cöng an tónh Bònh Dûúng, hiïnå nay cacá àõa phûúng àïuì duy trò Töí àùcå biïtå 171 tuênì tra kiïmí soatá hùnç g àïm trïn cacá tuyïnë àûúnâ g phên cêpë . Lûcå lûúnå g cöng an cacá xa,ä phûúnâ g phöië húpå cunâ g lûcå lûúnå g baoã vï å an ninh trêtå tû å cú sú ã tuênì tra khepá kñn àõa banâ nïn tònh tranå g thanh niïn chayå xe thanâ h àoanâ giamã àaná g kï.í Ngoaiâ ra, lûcå lûúnå g CSGT phöië húpå cöng an cacá àõa phûúng àïnë tûnâ g cú sú ã sûaã xe vênå àönå g ky á cam kïtë khöng “àö”å , chï ë xe, khöng thay àöií kïtë cêuë xe va â kiïmí tra, xûã ly á bùnç g nhiïuì hònh thûcá nhùmç ngùn chùnå tû â göcë . Trong quaá trònh tuênì tra, lûcå lûúnå g CSGT khi phatá hiïnå xe “àö”å , tû å chï…ë thò se ä lêpå biïn banã tõch thu. Taiå TPHCM, Baâ Rõa - Vunä g Tauâ , Àönì g Nai, lûcå lûúnå g CSGT cunä g thûúnâ g xuyïn hoaá trang mêtå phucå trïn cacá tuyïnë àûúnâ g truy bùtæ “quaiá xï”ë biïuí diïnî netå pö xe gêy naoá loanå . Nhiïuì àöië tûúnå g vi phamå conâ rêtë tre,ã thêmå chñ chûa àuã tuöií àiïuì khiïní mö tö phên khöië lúná . Do ào,á Cöng an cacá àõa phûúng àaä triïní khai nhiïuì biïnå phapá manå h àï í xû ã ly á cacá vi phamå vï ì trêtå tû å an toanâ giao thöng. Ngoaiâ xû ã ly á cacá trûúnâ g húpå vi phamå trûcå tiïpë , lûcå lûúnå g chûcá nùng conâ xû ã phatå chu ã phûúng tiïnå giao xe cho ngûúiâ chûa àuã àiïuì kiïnå laiá xe va â thöng baoá cho nhaâ trûúnâ g cacá hocå sinh vi phamå àï í phöië húpå quanã ly,á giaoá ducå . n Chuã nhêåt 17/11/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Ngoaiâ viïcå lêpå cacá chötë kiïmí soatá , liïn tucå tuênì tra trïn cacá cung àûúnâ g “noná g”, lûcå lûúnå g canã h satá giao thöng TPHCM, Àönì g Nai, Ba â Rõa - Vunä g Tauâ … conâ thûúnâ g xuyïn hoaá trang mêtå phucå trïn cacá tuyïnë àûúnâ g àï í truy bùtæ cacá “quaiá xï”ë hoùcå ngùn chùnå tû â xa nanå tu å têpå , àua xe traiá phepá . Ngùn chùån tûâ xa naån tuå têpå àua xe traái phepá Nhomá thanh thiïuë niïn àïnë tû â cacá tónh, thanâ h lên cênå nhû Ðönì g Nai, TPHCM, Bònh Dûúng vaâ ca ã Ba â Rõa - Vunä g Tauâ àï í àua xe bõ bùtæ [ H.THUÊNÅ - D.QUANG - H.CHI - M.THÙNÆ G ] Xaä höåi Thu ã àoanå àöië pho á tinh vi Cöng an xaä Suöië Nghï å (huyïnå Chêu Àûcá , tónh Baâ Rõa - Vunä g Tauâ ) vûaâ banâ giao 1 xe taiã ,1ötövaâ 10 “xï ë àö”å (xe mayá àa ä thay àöií kïtë cêuë ) cunâ g hún 10 thanh niïn cho Cú quan CSÀT Cöng an huyïnå Chêu Àûcá àï í xû ã ly á theo thêmí quyïnì . Cuöië thaná g 10, tuênì tra trïn àûúnâ g, Cöng an xaä Suöië Nghï å phatá hiïnå 1 xe taiã va â nhiïuì ö tö du lõch àang àöî taiå mötå khu cöng nghiïpå trïn àõa banâ . Khi lûcå lûúnå g cöng an xuêtë hiïnå thò cacá àöië tûúnå g bo ã chayå . Cöng an phatá hiïnå trong thunâ g xe taiã co á 10 “xï ë àö”å va â trïn ö tö coá hún 10 thanh thiïuë niïn àang tuå têpå , chuêní bõ àua xe. QUANà G NGAIÄ : Xû ã phatå nhiïuì phuå huynh vò giao xe cho con chûa àuã tuöií sûã dunå g Theo thönë g kï cuaã Ban ATGT Quanã g Ngaiä , trong 9 thaná g àêuì nùm 2024, söë vu å tai nanå giao thöng (TNGT) liïn quan àïnë hocå sinh xayã ra trïn àõa banâ tónh laâ 71 vu,å lamâ chïtë 18 hocå sinh, bõ thûúng 44 em. So vúiá cunâ g kyâ nùm 2023, söë vu å TNGT tùng 5 vu,å sö ë ngûúiâ chïtë cunä g tùng 5 ngûúiâ . 9 thaná g àêuì nùm nay, cú quan co á thêmí quyïnì ú ã Quanã g Ngaiä xû ã phatå hanâ h chñnh 359 trûúnâ g húpå la â phu å huynh, chuã phûúng tiïnå vï ì hanâ h vi giao xe cho ngûúiâ chûa àuã tuöií sû ã dunå g tham gia giao thöng. Thûúnå g ta á Vu ä Thanh Giang, Pho á trûúnã g Phonâ g CSGT Cöng an tónh Quanã g Ngaiä cho hay, ngoaiâ xû ã ly á hanâ h vi vi phamå cuaã cacá chauá hocå sinh, lûcå lûúnå g CSGT conâ phöië húpå vúiá Phonâ g Canã h satá quanã ly á hanâ h chñnh vï ì trêtå tû å xa ä höiå va â Cöng an cacá xa ä tra cûuá nhên thên cacá chauá nhùmç lamâ ro ä chu ã phûúng tiïnå àï í co á biïnå phapá xû ã ly á tiïpë theo. “Àï í hocå sinh khöng ài xe mayá àïnë trûúnâ g, tham gia giao thöng, phuå huynh tuyïtå àöië khöng giao xe cho con. Nhû thïë múiá co á thï í xû ã ly á triïtå àï í tònh tranå g vi phamå trêtå tû å ATGT hocå àûúnâ g va â cunä g la â cacá h baoã vï å tñnh manå g con mònh”, Thûúnå g ta á Giang noiá . NGUYÏNÎ NGOÅC Theo Àï ì aná phatá triïní cöng nghiïpå hö î trú å tónh Quanã g Ngaiä àïnë nùm 2025 têmì nhòn àïnë nùm 2030, Quanã g Ngaiä se ä têpå trung höî trú å doanh nghiïpå phatá triïní àï í trú ã thanâ h trung têm phatá triïní cöng nghiïpå hö î trúå vï ì mötå sö ë chunã g loaiå sanã phêmí cho ca ã Vunâ g kinh tïë tronå g àiïmí miïnì Trung vaâ khu vûcå miïnì Trung – Têy Nguyïn. Theo ào,á tónh seä xêy dûnå g va â thûcå hiïnå cacá chñnh sacá h khuyïnë khñch nhùmç hö î trú å cacá doanh nghiïpå nêng cao nùng lûcå sanã xuêtë , co á kha ã nùng canå h tranh cao vaâ tûnâ g bûúcá àapá ûná g nhu cêuì vï ì nguyïn, phuå liïuå cho sanã xuêtë taiå àõa phûúng vaâ ngoaiâ tónh ca ã vï ì sö ë lûúnå g lênî chêtë lûúnå g. Trong ào,á 5 lônh vûcå , nhomá sanã phêmí cöng nghiïpå hö î trú å se ä àûúcå ûu tiïn phatá triïní , gömì : cöng nghiïpå hö î trú å nganâ h cú khñ, chïë taoå ; cöng nghiïpå hö î trúå nganâ h locå , hoaá dêuì ; cöng nghiïpå höî trú å nganâ h dïtå may, da giayâ ; cöng nghiïpå hö î trú å nganâ h chï ë biïnë thûcå phêmí , chï ë biïnë gö î va â nganâ h nöng nghiïpå ûná g dunå g cöng nghïå cao. Vúiá chiïnë lûúcå àï ì ra, àïnë nùm 2030 Quanã g Ngaiä se ä co á doanh nghiïpå chuyïn sanã xuêtë sanã phêmí cú khñ cú banã : àai öcë , baná h rùng, khúpá nöië , chi tiïtë mayá tiïu chuêní , tanh löpë ö tö, thepá cho nganâ h cöng nghiïpå ötö…, phucå vu å cú khñ chïë taoå . Vúiá doanh nghiïpå sanã xuêtë linh kiïnå àönå g cú va â mayá àönå g lûcå , se ä têpå trung vaoâ chi tiïtë 5C cuaã àönå g cú (thên mayá , quy latá , trucå khuyuã , trucå cam, thanh truyïnì ); ûu tiïn cacá linh kiïnå cöng nghï å cao nhû voiâ phun cao apá , àönå g cú àa hïå nhiïn liïuå . Cunâ g ào á la â sanã xuêtë khuön mêuî : khuön dêpå , khuön àucá , khuön epá nhûaå …. Vúiá nganâ h dïtå may - da giayâ , doanh nghiïpå se ä chu ã àönå g àûúcå cacá sanã phêmí súiå dïtå kim, súiå dïtå thoi; súiå polyester coá àö å bïnì cao, vaiã ky ä thuêtå , vaiã khöng dïtå , vaiã dïtå kim, vaiã dïtå thoi, àïë giayâ , muiä giayâ , dêy giayâ , chó may giayâ , keo daná giayâ , phu å liïuå trang trñ nhû khoaá , khoen, mocá ... Àï í àatå mucå tiïu àïì ra, tónh seä xêy dûnå g khu cöng nghiïpå hoùcå cumå cöng nghiïpå chuyïn sêu, hònh thanâ h cacá cumå liïn kïtë sanã xuêtë phucå vu å thu hutá àêuì tû phatá triïní cöng nghiïpå hö î trú å ài kemâ àêyí manå h thu hutá àêuì tû, tñn dunå g, cung cêpë dõch vu å hanâ h chñnh cöng. THANH THUÁY Quaãng Ngaäi phatá triïín 5 lônh vûcå cöng nghiïpå höî trúå CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

