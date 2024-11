Tiền Phong số 308

SÖË 308 CHU à NHÊTÅ BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ [ Trang 5 ] n KHI CÖNG TRÒNH NGHÏ Å THUÊTÅ CÖNG CÖNÅ G BÕ TAN PHAÁ [ Trang 13 + 14 + 15 ] Truyïnå ngùnæ cuaã TRÊNÌ THÛCÁ [ Trang 16] THÊTË HÛAÁ ÀAN ÖNG [ Trang 8 + 9] cuöië tuênì Chuyïnå [ TRÑ QUÊN ] Nhûäng tranh caäi vïì àïì Vùn dûúâng nhû khöng coá àiïím dûâng. Múái àêy, dû luêån laåi buâng lïn chó trñch vuå "phöng baåt" trong àïì kiïím tra giûäa kò lúáp 10 taåi möåt trûúâng úã TPHCM. Àïì chó coá möåt cêu, ngùæn goån: "Haäy viïët baâi nghõ luêån baân vïì Löëi söëng phöng baåt cuãa giúái treã hiïån nay". Ngû ä liïuå múiá , sú å gò [Xem tiïpë trang 2] [ Trang 4] CHUÊNÍ BÕ NHÊN LÛCÅ ÀONÁ "ÀAIÅ BAN G" CÖNG NGHÏÅ Theo cacá chuyïn gia, àaä àïnë lucá Viïtå Nam phaiã sùné sanâ g "mú ã cûaã " àoná nhênå cacá "àaiå banâ g" cöng nghïå vaoâ àêuì tû, húpå tacá , bùnç g viïcå giaiã quyïtë baiâ toaná nhên lûcå thöng qua viïcå thay àöií tû duy àaoâ taoå tû â súmá . Chaoâ àoná [ Trang 11] [ Trang 10] n NHA  THÚ TRÊNÌ NGOCÅ TRACÁ : [ Trang 2] n NHÚ Á … RÛÚI [ Trang 6+7] [ Trang 3] "RONG CHÚI CHO ÀA Ä KIÏPË NGÛÚI " n SACÁ H ÀOATÅ GIAIà NOBEL KHÖNG HÊPË DÊNÎ ? Phatá triïní giaoá ducå , àaoâ taoå phucå vuå ky ã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh, Chuã tõch Uyà ban quöcë gia àöií múiá giaoá ducå va â àaoâ taoå chu ã trò phiïn hopå ANà H: TTXVN CÊNÍ TRONÅ G VÚIÁ GIÊCË MÚ HOAÁ "THIÏN NGA" Ba ngayâ àaoâ taoå bacá sô thêmí myä Sûcá hêpë dênî cuaã nhûnä g khacá h sanå ma amá NHA  VÖ ÀÕCH NÛ Ä ÀÊUÌ TIÏN Nha â baoá Phunâ g Cöng Sûúnã g - Töní g Biïn têpå baoá Tiïìn Phong, Trûúnã g Ban töí chûcá , chucá mûnâ g Nguyïnî Baoã Chêu, nhaâ vö àõch Tiïnì Phong Golf Championship - Vò Taiâ nùng treã Viïtå Nam muaâ thû á 8 - nùm 2024 ANà H: P.V THU à TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH:

Chiïuì 2/11, Thuã tûúná g Phamå Minh Chñnh - Chuã tõch Uyà ban quöcë gia Àöií múiá giaoá ducå va â àaoâ taoå chu ã trò Phiïn hopå nùm 2024 cuaã Uyà ban àï í thaoã luênå vï ì dû å thaoã Chûúng trònh hanâ h àönå g cuaã Chñnh phu ã thûcå hiïnå Kïtë luênå sö ë 91-KL/TW ngayâ 12/8/2024 cuaã Bö å Chñnh trõ tiïpë tucå thûcå hiïnå Nghõ quyïtë sö ë 29-NQ/ TW ngayâ 4/11/2013 cuaã Ban Chêpë hanâ h Trung ûúng Àanã g khoa á XI "Vïì àöií múiá cùn banã , toanâ diïnå giaoá ducå vaâ àaoâ taoå , àapá ûná g yïu cêuì cöng nghiïpå hoa,á hiïnå àaiå hoa á trong àiïuì kiïnå kinh tï ë thõ trûúnâ g àõnh hûúná g XHCN vaâ höiå nhêpå quöcë tï"ë . Cunâ g dû å co á Pho á Thu ã tûúná g Lï Thanâ h Long, Phoá Chu ã tõch Uyà ban; lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h cú quan Trung ûúng. Sau khi cacá thanâ h viïn cuaã Uyà ban va â cacá àaiå biïuí tham dûå phiïn hopå co á y á kiïnë , kïtë luênå phiïn hopå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nïu ro,ä Àanã g, Nha â nûúcá luön quan têm sû å nghiïpå giaoá ducå àaoâ taoå , luön àùtå giaoá ducå va â àaoâ taoå la â quöcë sacá h hanâ g àêuì ; viïcå thûcå hiïnå Nghõ quyïtë 29 cuaã Trung ûúng, Kïtë luênå 91 cuaã Bö å Chñnh trõ nhùmç phatá triïní giaoá ducå àaoâ taoå trong kyã nguyïn múiá -kyã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå . Cunâ g dû å co á Pho á Thu ã tûúná g Lï Thanâ h Long, Phoá Chu ã tõch Uyà ban; lanä h àaoå cacá bö,å nganâ h cú quan Trung ûúng. Sau khi cacá thanâ h viïn cuaã Uyà ban va â cacá àaiå biïuí tham dûå phiïn hopå co á y á kiïnë , kïtë luênå phiïn hopå , Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh nïu ro,ä Àanã g, Nha â nûúcá luön quan têm sû å nghiïpå giaoá ducå àaoâ taoå , luön àùtå giaoá ducå va â àaoâ taoå la â quöcë sacá h hanâ g àêuì ; viïcå thûcå hiïnå Nghõ quyïtë 29 cuaã Trung ûúng, Kïtë luênå 91 cuaã Bö å Chñnh trõ nhùmç phatá triïní giaoá ducå àaoâ taoå trong kyã nguyïn múiá -kyã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå . Khùnè g àõnh, lêyë con ngûúiâ lamâ trung têm, laâ chu ã thï,í la â mucå tiïu, laâ àönå g lûcå va â la â nguönì lûcå cuaã sû å phatá triïní ; khöng hy sinh tiïnë bö å va â cöng bùnç g xa ä höiå àï í chayå theo tùng trûúnã g kinh tï ë àún thuênì , trong àoá co á giaoá ducå , àaoâ taoå , Thu ã tûúná g lûu y á vênë àïì thúiâ gian, trñ tuï,å khatá vonå g, tiïmì lûcå , höiå nhêpå àï í àûa nïnì giaoá ducå àaoâ taoå ngang têmì , theo kõp cacá nûúcá phatá triïní canâ g súmá canâ g tötë , tû å lûcå , tû å cûúnâ g, tû å tin dên töcå . Thu ã tûúná g àùcå biïtå lûu y á phên cêpë , phên quyïnì , nêng cao tñnh tûå chu ã cuaã cacá àõa phûúng, cacá cú sú ã giaoá ducå , àaoâ taoå vúiá tinh thênì "àõa phûúng quyïtë , àõa phûúng lamâ , àõa phûúng chõu tracá h nhiïmå " àï í phatá huy khöng gian saná g taoå ; nêng cao chêtë lûúnå g dayå va â hocå , têpå trung nêng cao chêtë lûúnå g cuaã àöiå ngu ä giaoá viïn, taoå camã hûná g, lêyë hocå sinh lamâ trung têm, thêyì cö lamâ àönå g lûcå ; xêy dûnå g cú chïë àï í àêyí manå h hònh thanâ h xa ä höiå hocå têpå , hocå têpå suötë àúiâ . Nhênë manå h, nguönì lûcå bùtæ nguönì tû duy, àönå g lûcå bùtæ nguönì tû â sû å àöií múiá , sûcá manå h bùtæ nguönì tû â nhên dên, Thuã tûúná g yïu cêuì co á cú chï,ë chñnh sacá h thu hutá nguönì nhên lûcå cho giaoá ducå , àaoâ taoå . Thu ã tûúná g yïu cêuì Bö å Kï ë hoacå h va â Àêuì tû chu ã trò, Bö å Giaoá ducå va â Àaoâ taoå cunâ g Bö å Kï ë hoacå h va â Àêuì tû, Bö å Taiâ chñnh xêy dûnå g cú chï ë huy àönå g nguönì lûcå àï í giamã ganá h nùnå g cuaã Nha â nûúcá , nguönì lûcå Nha â nûúcá dênî dùtæ , àoná g vai troâ la â vönë möiì . Àöië vúiá viïcå thu hutá , sû ã dunå g chuyïn gia, nhaâ khoa hocå nûúcá ngoaiâ va â ngûúiâ Viïtå Nam ú ã nûúcá ngoaiâ vïì gianã g dayå , nghiïn cûuá va â lamâ viïcå úã cacá cú sú ã giaoá ducå va â àaoâ taoå taiå Viïtå Nam, Thuã tûúná g giao Böå Giaoá ducå va â Àaoâ taoå chu ã trò nghiïn cûuá , xêy dûnå g “Àï ì aná xêy dûnå g cú chï,ë chñnh sacá h àötå pha á àï í thu hutá , sû ã dunå g chuyïn gia, nhaâ khoa hocå nûúcá ngoaiâ va â ngûúiâ Viïtå Nam ú ã nûúcá ngoaiâ vï ì gianã g dayå , nghiïn cûuá va â lamâ viïcå ú ã cacá cú sú ã giaoá ducå Viïtå Nam”. TTXVN 3 toa tauâ bõ lêtå , hanâ h khacá h phaiã ài ö tö vaoâ ga Àa â Nùné g Khoanã g 21h ngayâ 1/11, tauâ chú ã hanâ g ASY2 àaä trêtå baná h trïn tuyïnë àûúnâ g sùtæ vaoâ ga Haiã Vên Nam (TP Àaâ Nùné g) khiïnë 3 toa tauâ bõ lêtå . Thúiâ àiïmí trïn, tauâ àang vaoâ àûúnâ g sö ë 1 ga Haiã Vên Nam, khi àïnë km771+800 thò 3 toa xe bõ trêtå baná h, cacá trucå baná h xe cuaã cacá toa xe vùng ra khoiã àûúnâ g sùtæ lamâ hai container lêtå àö í vaoâ àûúnâ g sö ë 2, mötå container àöí nghiïng vïì bïn traiá . Lucá nayâ , tauâ khacá h SE7 cunä g àang vaoâ khu vûcå àûúnâ g sùtæ Haiã Vên theo hûúná g Bùcæ – Nam, tuy nhiïn vò tauâ ASY2 trêtå baná h nïn khöng thïí tiïpë tucå hanâ h trònh. Ngay sau khi xayã ra vu å viïcå , cacá lûcå lûúnå g chûcá nùng àaä co á mùtå taiå hiïnå trûúnâ g àï í khùcæ phucå sû å cö,ë nö î lûcå súmá thöng tuyïnë . Trao àöií vúiá PV Tiïìn Phong, öng Àoanâ Kim Tuênë – Àöiå trûúnã g Àöiå khacá h vênå Ga Àa â Nùné g cho hay cacá hanâ h khacá h trïn tauâ àa ä àûúcå bö ë trñ lïn xe ö tö trung chuyïní vaoâ ga Àa â Nùné g ngay trong àïm àïí tiïpë tucå hanâ h trònh. Àïnë trûa 2/11, tuyïnë àûúnâ g sùtæ trïn àaä àûúcå nöië thöng. Cacá lûcå lûúnå g chûcá nùng tiïpë tucå huy àönå g nhên lûcå , mayá mocá thiïtë bõ àïnë xû ã ly á hiïnå trûúnâ g. Àûúcå biïtë , tauâ ASY2 keoá 20 toa xe vúiá taiã tronå g hún 840 tênë , 3 toa bõ lêtå chú ã baná h keoå , sûaä . THANH HIÏNÌ Vùn hoaá dên töcå vunâ g Àöng Bùcæ - banã sùcæ va â phatá triïní Saná g 2/11, taiå Cöng viïn Chi Lùng, àûúnâ g Hunâ g Vûúng, thanâ h phö ë Lanå g Sún, Ban Töí chûcá Ngayâ höiå vùn hoaá , thï í thao va â du lõch cacá dên töcå vunâ g Àöng Bùcæ lênì thû á XI taiå tónh Lanå g Sún nùm 2024 töí chûcá khai macå . Ngayâ höiå co á sû å tham gia cuaã 8 tónh: Cao Bùnç g, Bùcæ Kanå , Lanå g Sún, Tuyïn Quang, Haâ Giang, Thaiá Nguyïn, Vônh Phucá , Bùcæ Giang vúiá hún 400 nghïå nhên, diïnî viïn, hûúná g dênî viïn, vênå àönå g viïn tham dû.å Trong khuön khöí ngayâ höiå diïnî ra nhiïuì hoatå àönå g àùcå sùcæ gömì : trònh diïnî , giúiá thiïuå trñch àoanå lï î höiå , nghi thûcá sinh hoatå vùn hoaá truyïnì thönë g dên töcå ; trûng bayâ , triïní lamä giúiá thiïuå , quanã g ba á sanã phêmí vùn hoaá truyïnì thönë g va â êmí thûcå , du lõch cuaã cacá àõa phûúng; liïn hoan vùn nghïå quênì chuná g va â trònh diïnî trang phucå cacá dên töcå vunâ g Àöng Bùcæ ; thi àêuë cacá mön thï í thao keoá co, àêyí gêyå , tung conâ ... Thúiâ gian diïnî ra cacá hoatå àönå g tû â 2/11 àïnë hïtë 4/11/2024. NGUYÏNÎ DUY CHIÏNË THU à TÛÚNÁ G PHAMÅ MINH CHÑNH: Phatá triïní giaoá ducå , àaoâ taoå phucå vu å ky ã nguyïn vûún mònh cuaã dên töcå n BE Á 3 TUÖIÍ ÀUÖIË NÛÚCÁ TÛ Ã VONG Úà VUN G LU Ä QUANà G BÒNH. Chu ã tõch UBND xaä Löcå Thuyã (huyïnå Lï å Thuyã , Quanã g Bònh) Dûúng Cöng Nhên cho biïtë , vaoâ khoanã g 8 giú â saná g 2/11, chauá H.V.M.S. (SN 2022) theo meå vï ì nha â ngûúiâ ba â con taiå àöiå 3, thön Tuy Löcå , xa ä Löcå Thuyã . Chauá S. cunâ g cacá tre ã nho ã trong gia àònh ra chúi docå àûúnâ g, khöng may bõ rúi xuönë g nûúcá . Khi gia àònh phatá hiïnå , chauá S. àa ä tû ã vong. Àûúcå biïtë , chauá S. la â con cuaã anh Hoanâ g Vùn H. vaâ chõ Hoanâ g Thõ Lï.å , tru á taiå thön Vùn Xa,á xa ä Phu á Thuyã . Hiïnå chñnh quyïnì àõa phûúng àaä àïnë thùm hoiã , chia buönì cunâ g gia àònh. Trûúcá ào,á cunä g taiå huyïnå Lï å Thuy ã xayã ra vu å àuöië nûúcá thûúng têm khiïnë 2 chauá sinh àöi nùm 2022 tûã vong. Sûå viïcå xayã ra vaoâ khoanã g 5h saná g 31/10, trong khi chõ N.T.T donå lu ä àa ä sú y á àï í 2 con trai ài ra cûaã va â bõ àuöië nûúcá ngay taiå sên nha.â Mûcå nûúcá 2 chauá gùpå nanå chó ú ã mûcá 35cm. HOAÂNG NAM n CÖNG AN TPHCM KHÚIà TÖ Ë 51 VU Å ANÁ LIÏN QUAN CACÁ VU Å TAI NANÅ GIAO THÖNG. Ngayâ 2/11, Phonâ g CSGT (PC08) Cöng an TPHCM cho biïtë , trong 10 thaná g cuaã nùm 2024, trïn àõa banâ thanâ h phö ë àa ä xayã ra 1.235 vuå TNGT lamâ 384 ngûúiâ chïtë va â 765 ngûúiâ bõ thûúng. So vúiá cunâ g ky â nùm 2023, giamã 113 vu,å giamã 164 ngûúiâ chïtë va â giamã 19 ngûúiâ bõ thûúng. Qua cöng tacá àiïuì tra, giaiã quyïtë tai nanå , PC08, Cöng an 21 quênå , huyïnå va â TP Thu ã Àûcá àa ä ra quyïtë àõnh khúiã tö ë 51 vu å aná vúiá 40 bõ can. Trong 51 vu å aná bõ khúiã tö,ë co á 31 vu å TNGT xayã ra tû â 18h ngayâ höm trûúcá àïnë 6h ngayâ höm sau, chiïmë 60,78% töní g sö ë vu å TNGT bõ khúiã tö.ë Theo baoá caoá cuaã PC08, xe mö tö, xe gùnæ mayá va â xe taiã la â cacá phûúng tiïnå chu ã yïuë gêy ra cacá vu å TNGT, chiïmë 70%. Cacá hanâ h vi vi phamå la â nguyïn nhên chñnh gêy ra cacá vu å TNGT nghiïm tronå g dênî àïnë phaiã khúiã tö ë vu å aná gömì : khöng chuá y á quan satá (22/51 vu)å , chuyïní hûúná g khöng àuná g quy àõnh (5/51 vu)å , ài khöng àuná g phênì àûúnâ g, lanâ àûúnâ g quy àõnh (4/51 vu)å , khöng nhûúnâ g àûúnâ g cho ngûúiâ ài bö å (3/51 vu)å , vûútå xe khöng àuná g quy àõnh (3/51 vu)å … HOAÂNG THUÊÅN Laâ àïì kiïím tra thúâi gian laâm baâi 45 phuát, nïn chó coá möåt cêu laâ húåp lyá. Caá nhên töi àaánh giaá àïì naây öín, vïì chuã àïì rêët àaáng quan têm, khiïën hoåc troâ haâo hûáng àöång buát vúái vö söë dêîn chûáng saát sûúân. Dû luêån cho rùçng “phöng baåt” laâ tûâ loáng múái xuêët hiïån, thiïëu chuêín mûåc, vaâ súå hoåc sinh khöng hiïíu... Noái vêåy laâ coi thûúâng lûáa 17, 18 tuöíi bêy giúâ quaá. Chuáng bùæt trend coân siïu hún "ngûúâi lúán" chuáng ta àêëy. Chó coá àiïìu hai chûä “phöng baåt” trong àïì nïn àïí trong ngoùåc keáp, keâm theo dêëu sao (*) àïí giaãi thñch bïn dûúái, thò seä chùåt cheä hún, thay vò chó in nghiïng. Bûúác vaâo chûúng trònh giaáo duåc phöí thöng 2018, caác giaáo viïn daåy Vùn hiïån àang raáo riïët sùn tòm ngûä liïåu múái ngoaâi saách giaáo khoa cho caác àïì thi, kiïím tra. Àêy laâ tñn hiïåu àaáng mûâng. Búãi ngûúâi daåy coá hûáng khúãi tòm toâi caái múái thò múái truyïìn lûãa cho hoåc troâ àûúåc. Hoåc troâ coá hûáng khúãi thò vùn chûúng múái àoång laåi trong têm höìn caác em àûúåc. Sau àïì thi minh hoåa töët nghiïåp THPT nùm 2025 mön Vùn, cuâng möåt söë àïì gêy tranh caäi nhû àïì “phöng baåt” kïí trïn, nhiïìu ngûúâi àaä lo lùæng vïì “hïå luåy” khi duâng ngûä liïåu ngoaâi saách giaáo khoa. Coá nhûäng giaáo viïn coân àïì nghõ Böå GD&ÀT “nïn coá quy àõnh thöëng nhêët vïì ngûä liïåu, vïì nhûäng taác giaã àaä àûúåc thêím àõnh, nhûäng taác phêím àaä àûúåc thúâi gian traã lúâi”. Viïåc ra quy àõnh nhû vêåy rêët dïî quay laåi nïëp cuä thúâi vùn mêîu, nïëu aáp àùåt möåt caách maáy moác. Vúái nhûäng ngûä liïåu múái ngoaâi saách giaáo khoa, töi cho rùçng chùèng coá gò phaãi lo lùæng thay cho hoåc sinh. Nïëu àïí yá vaâo sûå thay àöíi cuãa cêëu truác ra àïì. Nhû àïì töët nghiïåp mön Vùn kiïíu cuä nùm ngoaái, thñ sinh bõ “àùåt cûúåc” túái nûãa söë àiïím tuyïåt àöëi toaân baâi thi (5 àiïím) vaâo möåt cêu mang thao taác phï bònh vùn hoåc khöng hïì àún giaãn vïì àoaån trñch Àêtë Nûúcá . Coân vúái cêëu truác àïì múái aáp duång tûâ kò thi túái, gaánh nùång àoá khöng coân. Seä khöng coân caãnh hoåc sinh cùæm àêìu viïët traâng giang àaåi haãi túái 5-7 trang vïì möåt trñch àoaån àaä àûúåc hoåc tuã tûâ lêu. Maâ têåp trung vïì kyä nùng nùæm bùæt thöng àiïåp chñnh cuãa ngûä liïåu, cuâng möåt söë diïîn giaãi cú baãn theo nhûäng cêu lïånh hïët sûác ngùæn goån, cuå thïí. Àiïím söë cuäng àûúåc chia húåp lyá nheå nhaâng cho möîi cêu. Cêëu truác naây gêìn hún vúái caách ra àïì cuãa nhiïìu nûúác coá nïìn giaáo duåc tiïn tiïën. Caá nhên töi múái àêy coá möåt taãn vùn àûúåc trñch choån laâm ngûä liïåu cho baâi kiïím tra mön Vùn giûäa kò khöëi 11 úã möåt trûúâng taåi TPHCM. Duâ ngûä liïåu chó múái àûúåc àùng baáo trûúác àoá chûa àêìy möåt thaáng, nghôa laâ rêët múái, nhûng phaãn höìi tûâ cö giaáo, thò caác em àïìu haâo hûáng vaâ laâm baâi töët. Khöng thïí keáo daâi tònh traång nhû suöët mêëy chuåc nùm qua, thêìy cö giaáo möîi khi ra àïì cûá phaãi boáp àêìu vêåt vaä tòm cêu lïånh coá veã “múái múái” möåt chuát cho nhûäng taác phêím àaä àoáng àinh quaá lêu trong saách giaáo khoa. Àïí röìi vùn mêîu mùåc sûác hoaânh haânh, trong khi àúâi söëng vùn chûúng àaä ài àïën têån àêu röìi. Khúãi àêìu naâo cuäng khoá khùn. Nhûng haäy tin vaâo caái múái, tin vaâo hoåc troâ. n Ngû ä liïuå múiá , sú å gò [ TRÑ QUÊN ] cuöië tuênì Chuyïnå [Tiïpë theo trang 1] Thu ã tûúná g Phamå Minh Chñnh, Chuã tõch Uyà ban quöcë gia àöií múiá giaoá ducå va â àaoâ taoå chu ã trò phiïn hopå Anh: TTXVN Ã

Thúâi sûå Chuã nhêåt 3/11/2024 3 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HAN H TÊTË CA à CACÁ NGAY TRONG TUÊNÌ Àaåi biïíu Àöî Vùn Yïn, Chuêín Àö àöëc, Phoá chñnh uãy Quên chuãng Haãi quên, noái taåi phiïn thaão luêån Quöëc höåi saáng 1/11 vïì dûå Luêåt PCCC vaâ cûáu naån cûáu höå. (VnExpress) Àaiå biïuí Nguyïnî Vùn Canã h, Giamá àöcë Khu du lõch Cûaã Biïní noiá taiå phiïn thaoã luênå Chûúng trònh mucå tiïu Quöcë gia vï ì phatá triïní vùn hoaá 2025-2035. (VnExpress) “Cha meå muöën con àoåc saách àïí giaãm búát thúâi gian sûã duång thiïët bõ àiïån tûã, nhûng phêìn lúán cha meå khöng àoåc saách”. “Cêìn cöng khai tònh traång phoâng chaáy, chûäa chaáy cuãa caác höå kinh doanh”. “Coá anh bùçng quan hïå kiïëm àûúåc dûå aán nhûng nùng lûåc thûåc thi khöng coá, sau àoá chuyïín nhûúång, taåo nïn laäng phñ rêët lúán”. Pho á Thu ã tûúná g thûúnâ g trûcå Nguyïnî Hoaâ Bònh phatá biïuí taiå phiïn Quöcë höiå nghe vaâ thaoã luênå dû å aná Luêtå sûaã àöií , bö í sung mötå sö ë àiïuì cuaã Luêtå Quy hoacå h, Luêtå Àêuì tû, Luêtå Àêuì tû theo phûúng thûcá àöië tacá cöng tû vaâ Luêtå Àêuë thêuì . (Phapá luêtå TPHCM) PHAÁT NGÖN êën tûúång Tuyïn dûúng 12 cöng trònh saná g taoå cuaã tuöií tre ã khu vûcå phña Nam CHÛA SÙNÉ SAN G Thönë g kï cuaã nïnì tanã g tuyïní dunå g chuyïn IT (cöng nghïå thöng tinCNTT) taiå Viïtå Nam (TopDev) cho thêyë , co á túiá 65% sinh viïn IT tötë nghiïpå khöng àapá ûná g àûúcå yïu cêuì doanh nghiïpå . Trïn thûcå tï,ë trong 4 nùm àaiå hocå , sinh viïn chó coá thúiâ gian rêtë ngùnæ thûcå sû å hocå cacá cöng nghïå lêpå trònh thûcå tï ë àï í ài lamâ , phênì lúná thúiâ gian conâ laiå chia cho cacá mön àaiå cûúng, cú sú,ã thûcå têpå va â lamâ àï ì aná . Theo cacá chuyïn gia, viïcå àùtå kyâ vonå g sinh viïn Viïtå Nam co á thï í nùmæ vûnä g cacá cöng nghï,å tñch luyä ky ä nùng va â kinh nghiïmå thûcå chiïnë chó trong thúiâ gian àaoâ taoå ngùnæ nhû vêyå laâ àiïuì bêtë kha ã thi. Trong khi ào,á taiå cacá quöcë gia phatá triïní nhû: My,ä Anh, Hanâ Quöcë , trûúcá khi sinh viïn vaoâ àaiå hocå àa ä thanâ h thaoå 1 sö ë cöng nghïå lêpå trònh nhû Python, Java,... Ba â Nguyïnî Thu Giang - Töní g thû kyá Hiïpå höiå Phênì mïmì va â Dõch vu å CNTT Viïtå Nam (VINASA) chia se,ã nhûnä g nùm gênì àêy, Viïtå Nam àa ä thu hutá sû å quan têm tû â cacá têpå àoanâ cöng nghïå lúná nhû: Apple, NVIDIA,... Tuy nhiïn, cacá cú höiå húpå tacá vênî chûa àûúcå hiïnå thûcå hoaá . Theo ba â Giang, cacá têpå àoanâ cöng nghïå tòm àïnë Viïtå Nam xuêtë phatá tû â 2 yïuë tö:ë Thõ trûúnâ g va â nguönì nhên lûcå , trong ào,á nhên lûcå CNTT àoná g vai troâ quan tronå g. Vò vêyå , cênì co á giaiã phapá manå h me ä àïí phatá triïní nguönì nhên lûcå CNTT caã vï ì sö ë lûúnå g lênî chêtë lûúnå g. Banâ vï ì vênë àï ì nayâ , öng Chu Tuênë Anh – Giamá àöcë Aptech Viïtå Nam àùtå cêu hoiã : “Taiå sao trong thúiâ àiïmí cacá “àaiå banâ g” cöng nghïå àang go ä cûaã tòm kiïmë cú höiå , nguönì nhên lûcå CNTT Viïtå Nam laiå chûa thïí mú ã cûaã àoná nhênå ?” Öng Tuênë Anh cho rùnç g, thiïuë hutå nhên lûcå CNTT chêtë lûúnå g cao khöng phaiã la â cêu chuyïnå múiá , du â àa ä àûúcå nhùcæ túiá hanâ g chucå nùm qua nhûng vênî chûa co á giaiã phapá thêuë àaoá . Cacá nö î lûcå giaiã quyïtë tû â trûúcá àïnë nay chó têpå trung vaoâ àöií múiá cöng nghïå va â phûúng phapá àaoâ taoå , trong khi boã qua yïuë tö ë then chötë àa ä àûúcå chûná g minh hiïuå qua ã taiå nhiïuì quöcë gia phatá triïní - ào á la â viïcå phên bö í húpå ly á nöiå dung àaoâ taoå giûaä cacá cêpë hocå . CÊNÌ CHUÊNÍ BÕ TÛ Â GÖCË Theo öng Tö Hönì g Nam – Phoá Cucå trûúnã g Cucå CNTT (Böå GD&ÀT), trong böië canã h chuyïní àöií sö ë diïnî ra manå h me,ä yïuë tö ë tiïn quyïtë la â nguönì nhên lûcå CNTT, àùcå biïtå nguönì nhên lûcå co á chêtë lûúnå g. Hai nùm gênì àêy Bö å GD&ÀT xêy dûnå g àï ì aná trònh Thuã tûúná g vï ì phatá triïní nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao phucå vu å cacá nganâ h cöng nghïå sö,ë dû å kiïnë quy á IV nùm nay seä ban hanâ h. Àïì aná àûa ra nhûnä g mucå tiïu, giaiã phapá , cunä g nhû phûúng aná phatá triïní nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao phucå vu å cacá nganâ h cöng nghïå sö,ë nhû: baná dênî , AI, blockchain… Öng Nam cho rùnç g, hiïnå xayã ra mötå nghõch ly,á nhiïuì ngûúiâ tötë nghiïpå àaiå hocå chuyïn nganâ h CNTT vênî thêtë nghiïpå , trong khi ào,á cacá doanh nghiïpå khöng tuyïní dunå g àûúcå ngûúiâ lamâ viïcå . Thûcå tï,ë doanh nghiïpå cênì ngûúiâ lamâ àûúcå viïcå . “Nghõch lyá nayâ cênì àûúcå giaiã quyïtë bùnç g viïcå nêng cao chêtë lûúnå g nguönì nhên lûcå . Cacá banå tre ã khi tötë nghiïpå ra trûúnâ g phaiã lamâ àûúcå viïcå , ngoaiâ kiïnë thûcá chuyïn nganâ h cênì trang bõ kyä nùng mïmì , ngoaiå ngû”ä , öng Nam noiá . Àï í lamâ àûúcå àiïuì nayâ , theo öng Nam, phaiã àaoâ taoå CNTT tûâ súmá cho hocå sinh. Theo ào,á tû â bêcå THPT, cacá em cênì àûúcå àaoâ taoå vï ì CNTT, Stem, lêpå trònh, chûá khöng phaiã àúiå àïnë àaiå hocå múiá lamâ quen. Cunâ g ào,á hûúná g nghiïpå nganâ h nghï ì vï ì lônh vûcå CNTT tûâ cêpë 2,3 àï í cacá em chuêní bõ kiïnë thûcá , ky ä nùng, têm thï ë tû å tin bûúcá vaoâ thõ trûúnâ g lao àönå g àêyì canå h tranh khöcë liïtå trong böië canã h chuyïní àöií sö ë manå h me ä hiïnå nay. “Nêng cao chêtë lûúnå g nhên lûcå CNTT, chuná g ta khöng chó hö haoâ caiá ngonå àaoâ taoå àaiå hocå ma â quïn phênì göcë tû â bêcå THPT. Cênì co á sû å àêuì tû giaoá ducå tû â súmá àï í cacá em hocå mötå cacá h thûcå chêtë , coá kiïnë thûcá , ky ä nùng lamâ chu ã CNTT chûá khöng chó hocå àï í lêyë têmë bùnç g”, öng Nam noiá . Àönì g quan àiïmí , öng Ngö Thanh Hiïnì – Giamá àöcë Cöng nghïå IBM Viïtå Nam cho rùnç g, àaoâ taoå CNTT taiå Viïtå Nam cênì co á sû å thay àöií , bùtæ àêuì súmá tûâ nhûnä g nùm hocå cêpë 2, cêpë 3; chú â lïn àaiå hocå múiá hocå vï ì cöng nghï,å lêpå trònh laâ qua á muönå . “Cacá banå hocå CNTT chó àïí lêyë chûná g chó, bùnç g cêpë thò ra trûúnâ g khöng thï í co á võ trñ cöng viïcå tötë àûúcå . Àiïuì quan tronå g, cacá banå phaiã co á àam mï, tûâ ào á hònh thanâ h y á thûcá nghï ì nghiïpå va â àùtå mucå tiïu phênë àêuë ”, öng Hiïnì noiá . Cunä g theo öng Hiïnì , cacá banå sinh viïn CNTT cênì doiä theo vaâ nùmæ bùtæ cacá xu hûúná g cöng nghï,å kõp thúiâ chu ã àönå g, àoná àêuì , thñch ûná g vúiá cöng nghïå múiá àï í lamâ chu ã cöng viïcå cuaã mònh. Öng Nguyïnî Thanh Sún, Phoá Chu ã tõch Höiå Têm ly á giaoá ducå hocå Viïtå Nam cho rùnç g, àa ä àïnë lucá Viïtå Nam phaiã sùné sanâ g “mú ã cûaã ” àoná nhênå cacá “àaiå banâ g” cöng nghï å vaoâ àêuì tû, húpå tacá . Öng nhênë manå h, cöng nghïå khöng phên biïtå tuöií tacá , va â giúiá tre ã Viïtå Nam co á nhiïuì ûu àiïmí vûútå tröiå tiïpë thu, lamâ chu ã cöng nghï å nhanh choná g. n Theo cacá chuyïn gia, àaä àïnë lucá Viïtå Nam phaiã sùné sanâ g “mú ã cûaã ” àoná nhênå cacá “àaiå banâ g” cöng nghïå vaoâ àêuì tû, húpå tacá , bùnç g viïcå giaiã quyïtë baiâ toaná nhên lûcå thöng qua viïcå thay àöií tû duy àaoâ taoå tû â súmá . Chuêín bõ nhên lûcå àoán “àaåi baâng” cöng nghïå Cênì àaoâ taoå tû â súmá chuêní bõ nguönì nhên lûcå chêtë lûúnå g cao múã cûaã àoná “àaiå banâ g” cöng nghïå [ LÛU TRINH ] Ngayâ 2/11, taiå Trûúnâ g Àaiå hocå Quöcë tï ë Miïnì Àöng (Bònh Dûúng) diïnî ra Liïn hoan “Tuöií tre ã saná g taoå ” khu vûcå miïnì Nam. Taiå sû å kiïnå , 12 cöng trònh, giaiã phapá , sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë tiïu biïuí àûúcå vinh danh. Tham dû å liïn hoan coá öng Nguyïnî Vùn Lúiå , Bñ thû Tónh uyã Bònh Dûúng; anh Ngö Vùn Cûúng, Bñ thû T.Û Àoanâ ; öng Nguyïnî Löcå Ha,â Pho á Chu ã tõch UBND tónh Bònh Dûúng. Liïn hoan “Tuöií tre ã saná g taoå ” khu vûcå miïnì Nam la â hoatå àönå g àêuì tiïn cuaã chuöiî Liïn hoan cêpë khu vûcå taiå 3 miïnì , vúiá cacá nöiå dung: Ngayâ höiå traiã nghiïmå va â khöng gian saná g taoå tre;ã Hanâ h trònh kïtë nöië Tuöií tre ã saná g taoå vúiá cacá hoatå àönå g tham quan, trao àöií , hocå têpå mö hònh saná g taoå trong hocå têpå , nghiïn cûuá khoa hocå , lao àönå g, sanã xuêtë taiå Nha â mayá Yakult Viïtå Nam, Trung têm Giamá satá , àiïuì hanâ h thöng minh (IOC) Bònh Dûúng; Tuyïn dûúng cacá cöng trònh, giaiã phapá , sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë tiïu biïuí nùm 2024; Toaå àamâ “Giaiã phapá hö î trú å hiïnå thûcå hoaá cacá y á tûúnã g, saná g kiïnë cuaã thanh thiïuë nhi”. Phatá biïuí taiå liïn hoan, anh Ngö Vùn Cûúng cho biïtë , cacá cöng trònh, giaiã phapá , sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë tiïu biïuí àûúcå tuyïn dûúng dõp nayâ laâ àaiå diïnå tiïu biïuí cho cacá cöng trònh, sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë cuaã tuöií tre ã cacá tónh, thanâ h Àoanâ khu vûcå miïnì Nam. Theo anh Cûúng, möiî cöng trònh, sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë cuaã cacá banå tre ã la â manã h ghepá chên thûcå taoå nïn bûcá tranh saná g taoå àêyì mauâ sùcæ cuaã tuöií tre ã Viïtå Nam, gopá phênì dûnå g xêy nïn hònh anã h àêtë nûúcá Viïtå Nam nùng àönå g, saná g taoå thúiâ ky â àêyí manå h cöng nghiïpå hoaá , hiïnå àaiå hoaá àêtë nûúcá . Taiå liïn hoan, Ban Bñ thû T.Û Àoanâ àa ä tuyïn dûúng 12 tacá gia,ã nhomá tacá gia ã àaiå diïnå cho cacá cöng trònh, giaiã phapá , sanã phêmí saná g taoå , saná g kiïnë tiïu biïuí nùm 2024. Trong khuön khöí Liïn hoan “Tuöií Tre ã saná g taoå ” khu vûcå miïnì Nam nùm 2024, T.Û Àoanâ khai macå Ngayâ höiå Khöng gian saná g taoå treã khu vûcå phña Nam nùm 2024; töí chûcá Toaå àamâ vúiá chu ã àï ì “Giaiã phapá hö î trúå hiïnå thûcå hoaá cacá y á tûúnã g, saná g kiïnë cuaã thanh thiïuë nhi”. HÛÚNG CHI Anh: DÛÚNG TRIÏUÌ Ã “Nêng cao chêët lûúång nhên lûåc CNTT chuáng ta khöng chó hö haâo caái ngoån àaâo taåo àaåi hoåc maâ quïn phêìn göëc tûâ bêåc THPT. Cêìn coá sûå àêìu tû giaáo duåc tûâ súám àïí caác em hoåc möåt caách thûåc chêët, coá kiïën thûác, kyä nùng laâm chuã CNTT, chûá khöng chó hoåc àïí lêëy têëm bùçng” Öng TÖ HÖNÌ G NAM – Phoá Cucå trûúnã g CNTT, Böå GD&ÀT Anh Ngö Vùn Cûúng, Bñ thû T.Û Àoanâ (thû á 3 tû â traiá qua) tham quan gian hanâ g trûng bayâ sanã phêmí cuaã cacá banå treã Anh: H.C Ã

Xaä höåi Chuã nhêåt 3/11/2024 4 ÀAÂO TAÅO CÊËP TÖËC “BAÁC SÔ” TAY NGANG Ngaây 25/10, thöng tin tûâ Súã Y tïë TPHCM cho biïët, trong quaá trònh kiïím tra lûåc lûúång chûác nùng tûâng phaát hiïån nhiïìu cú súã töí chûác àaâo taåo hoåc viïn thêím myä. Taåi cú súã Green Skin Center (söë 59 Baåch Àùçng, phûúâng 2, quêån Tên Bònh), lûåc lûúång thanh tra liïn ngaânh, göìm: Súã Y tïë, Súã Lao àöång Thûúng binh vaâ Xaä höåi, Cöng an TPHCM àaä töí chûác kiïím tra àöåt xuêët. Taåi thúâi àiïím kiïím tra, lûåc lûúång chûác nùng phaát hiïån cú súã àang töí chûác àaâo taåo cho 20 ngûúâi vïì caác kyä thuêåt xêm lêën göìm tiïm filler, botox vaâ tiïíu phêîu. Caác hoåc viïn tham gia khoáa àaâo taåo naây cho biïët hoå àûúåc ngûúâi thên, baån beâ tûâng tham gia caác khoáa hoåc trûúác cuãa cú súã naây giúái thiïåu, nhiïìu ngûúâi àùng kyá tham gia lúáp do àoåc àûúåc thöng tin quaãng caáo tûâ taâi khoaãn Facebook coá tïn “Trung têm cùng chó Colagen Green”. Qua kiïím tra, lûåc lûúång chûác nùng xaác àõnh, cú súã àaä töí chûác quaãng caáo vaâ töí chûác traái pheáp caác khoáa àaâo taåo. Àïí thu huát hoåc viïn, cú súã naây àûa ra cam kïët: “Hoåc tiïíu phêîu cêëp töëc bao ra nghïì tûâ 3-5 ngaây, baác sô chuyïn khoa phêîu thuêåt taåo hònh hún 15 nùm kinh nghiïåm àaâo taåo möåt keâm möåt, bao vêåt tû, bao mêîu thûåc haânh. Sau khoáa hoåc, caác hoåc viïn tham gia seä àûúåc cêëp bùçng”. Liïn quan àïën Viïån Àaâo taåo Thêím myä Quöëc tïë Nanozelle (145 Nguyïîn Vùn Àêåu, phûúâng 5, quêån Bònh Thaånh), Thanh tra Súã Y tïë phaát hiïån caác trang maång xaä höåi website: nanozelle.com vaâ trang facebook “Nanozelle Academy”, “K-Viïån Àaâo taåo Thêím myä Haân Quöëc” àùng taãi nhiïìu nöåi dung quaãng caáo trong lônh vûåc khaám bïånh, chûäa bïånh vaâ caác chûúng trònh àaâo taåo tiïm filler, botox; àaâo taåo cùng chó thêím myä vaâ àaâo taåo liïåu trònh àeåp da. Vïì phaáp lyá, cú súã naây chó àûúåc Súã Kïë hoaåch vaâ Àêìu tû TPHCM cêëp giêëy pheáp hoaåt àöång doanh nghiïåp. Tuy nhiïn, cú súã àaä ngang nhiïn múã caác lúáp àaâo taåo thêím myä vúái caác kyä thuêåt tiïm filler, botox vaâ töí chûác khaám bïånh, chûäa bïånh traái pheáp trong lônh vûåc thêím myä. Khi bõ lûåc lûúång chûác nùng kiïím tra, taåi cú súã àang àaâo taåo cho 3 hoåc viïn nhûng khöng cung cêëp àûúåc giêëy pheáp hoaåt àöång khaám chûäa bïånh, giêëy pheáp liïn quan àïën hoaåt àöång àaâo taåo nghïì. ÊÍN HOÅA TÛÂ HOAÅT ÀÖÅNG ÀAÂO TAÅO ÖÌ AÅT Thöng tin tûâ trûúâng Trung cêëp Nguyïîn Têët Thaânh (quêån Goâ Vêëp, TPHCM) cho biïët, gêìn àêy nhaâ trûúâng thûúâng xuyïn nhêån àûúåc thöng tin coá trang web, fanpage mang tïn “Hoåc viïån àaâo taåo thêím myä Dr AÁnh Academy” taåi àõa chó 57 Trêìn Thõ Nghó, phûúâng 7, quêån Goâ Vêëp duâng hònh aãnh cuãa trûúâng àïí quaãng caáo tuyïín sinh àaâo taåo thêím myä. Nhûäng quaãng caáo àïìu khùèng àõnh seä àûúåc Trûúâng Trung cêëp Nguyïîn Têët Thaânh cêëp chûáng chó. Tuy nhiïn, àaåi diïån Ban giaám hiïåu trûúâng Trung cêëp Nguyïîn Têët Thaânh khùèng àõnh, nhaâ trûúâng khöng liïn kïët àaâo taåo vúái cú súã trïn. Viïåc caác cú súã àaâo taåo thêím myä maåo danh hònh thûác liïn kïët àaâo taåo laâ haânh vi vi phaåm phaáp luêåt. Nhaâ trûúâng àaä coá vùn baãn gûãi àïën cú súã vïì viïåc khöng àûúåc sûã duång hònh aãnh, thöng tin, thûúng hiïåu liïn quan àïën trûúâng àïí quaãng caáo chiïu sinh nhûng sai phaåm vêîn tiïëp diïîn. Theo tòm hiïíu cuãa phoáng viïn, truå súã Cty TNHH Hoåc viïån Àaâo taåo Thêím myä Dr. AÁnh do baâ Vuä Ngoåc Diïåp laâ ngûúâi àaåi diïån phaáp luêåt. Ngaânh nghïì chñnh cuãa Cty naây laâ àaâo taåo nghïì cùæt toác, göåi àêìu, trang àiïím vaâ àaâo taåo nghïì thêím myä. Tuy nhiïn, Cty naây laåi khöng coá trong danh saách caác cú súã giaáo duåc nghïì nghiïåp do Súã Lao àöång - Thûúng binh vaâ Xaä höåi TPHCM cêëp pheáp vaâ quaãn lyá. Theo BS Höì Vùn Hên, Chaánh thanh tra Súã Y tïë TPHCM, göëc rïî cuãa thêím myä traái pheáp laâ àaâo taåo laâm thêím myä traái pheáp. Hiïån coá nhiïìu lúáp daåy, àaâo taåo ra baác sô tay ngang, àùåc biïåt laâ daåy tiïm chñch meso, tiïm filler trong khoaãng 1 - 2 ngaây hoùåc 1 tuêìn laâ haânh nghïì. Ngûúâi àûáng àêìu Thanh tra Súã Y tïë TPHCM cho rùçng vò lúåi nhuêån, nhiïìu ngûúâi cöë yá khöng tuên thuã quy àõnh, quaãng caáo traái pheáp trïn maång xaä höåi, töí chûác haânh nghïì vaâ àaâo taåo traái pheáp. Tuy nhiïn chïë taâi, xûã phaåt chûa àuã maånh. Trao àöíi vúái phoáng viïn Tiïìn Phong, TS.BS Nguyïîn Phan Tuá Dung, chuyïn gia trong lônh vûåc thêím myä cho rùçng, vêën àïì àaáng baáo àöång hiïån nay laâ tònh traång öì aåt àaâo taåo baác sô thêím myä khiïën cung vûúåt quaá cêìu. “Töi nhêím tñnh 4 trûúâng àaåi hoåc àaâo taåo khöëi ngaânh sûác khoãe taåi khu vûåc phña Nam möîi nùm cho ra “loâ” khoaãng 200 àïën 300 baác sô thêím myä. Caác trûúâng àang àaâo taåo theo chó tiïu àïí kiïëm tiïìn. Nhûäng ngûúâi múái töët nghiïåp muöën nhanh choáng hoåc àûúåc nghïì, coá thu nhêåp thò seä “möí thûã” trïn chñnh ngûúâi bïånh. Sau àaâo taåo nhûng cung vûúåt cêìu, baác sô seä möí chui, möí daåo àïí kiïëm tiïìn nïn àêy laâ ruãi ro rêët lúán”- baác sô Tuá Dung chia seã. TS Tuá Dung cho biïët, taåi thaânh phöë Sydney cuãa UÁc möîi nùm chó àaâo taåo 10 baác sô thêím myä. Caác quöëc gia khaác hêìu hïët àïìu coá àõnh mûác àaâo taåo baác sô thêím myä vaâ àoâi hoãi trònh àöå tay nghïì rêët cao trûúác khi thaåo nghïì. Viïåc àaâo taåo öì aåt baác sô thêím myä cuãa caác trûúâng thuöåc khöëi ngaânh sûác khoãe taåi Viïåt Nam nhû hiïån nay cêìn phaãi àûúåc cên nhùæc vaâ phaãi lêëy chêët lûúång cuãa ngûúâi àûúåc àaâo taåo laâm haâng àêìu. (Coân nûäa) n Co á mötå thûcå tï,ë nhiïuì cú sú ã thêmí my ä cöng khai tuyïní sinh, àaoâ taoå hocå viïn vúiá cam kïtë 3 àïnë 5 ngayâ se ä lanâ h nghï.ì Cú sú ã Green Skin Center töí chûcá chiïu sinh vaâ àaoâ taoå thêmí my ä traiá phepá cho hocå viïn trûúcá khi bõ thanh tra BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ Luêtå sû Àùnå g Thõ Thuyá Huyïnì - Cty Luêtå TNHH HPL & Cönå g sûå cho biïtë , theo quy àõnh phapá luêtå hiïnå hanâ h, ngûúiâ naoâ coá hanâ h vi lamâ bùnç g cêpë , chûná g chó, giêyë tú â gia ã ma â khöng àûúcå sû å cho phepá cuaã cú quan nhaâ nûúcá co á thêmí quyïnì àïuì bõ xacá àõnh la â hanâ h vi vi phamå phapá luêtå va â co á thï í bõ truy cûuá tracá h nhiïmå hònh sûå vï ì töiå “Lamâ gia ã con dêuë , taiâ liïuå cuaã cú quan, tö í chûcá ” theo quy àõnh taiå Bö å luêtå Hònh sûå 2015, sûaã àöií böí sung 2017. Töiå danh nayâ co á thï í bõ phatå tiïnì tû â 30 triïuå àönì g àïnë 100 triïuå àönì g, phatå caiã taoå khöng giam giûä àïnë 3 nùm hoùcå phatå tu â tû â 6 thaná g àïnë 2 nùm. [ LÏ NGUYÏNÎ - VÊN SÚN ] Cucå Quanã lñ Khamá , chûaä bïnå h (Bö å Y tï)ë vûaâ co á cöng vùn gûiã sú ã Y tï ë cacá tónh, thanâ h phö ë vï ì chênë chónh hoatå àönå g khamá , chûaä bïnå h chuyïn khoa phêuî thuêtå , taoå hònh, thêmí mô va â cú sú ã lamâ àepå . TS. Haâ Anh Àûác, Cuåc trûúãng Cuåc Quaãn lñ Khaám, chûäa bïånh thöng tin, thúâi gian gêìn àêy, Cuåc Quaãn lñ Khaám, chûäa bïånh nhêån àûúåc phaãn aánh vïì tònh traång vi phaåm caác quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì khaám bïånh, chûäa bïånh vaâ quy àõnh cuãa phaáp luêåt vïì quaãng caáo taåi caác cú súã khaám bïånh, chûäa bïånh chuyïn khoa phêîu thuêåt, taåo hònh, thêím mô vaâ àùåc biïåt taåi caác cú súã laâm àeåp. “Cacá cú sú ã lamâ àepå thûcå hiïnå cacá dõch vuå kô thuêtå thuöcå lônh vûcå khamá bïnå h, chûaä bïnå h hoùcå khamá bïnå h, chûaä bïnå h vûútå qua á phamå vi cho phepá , quanã g caoá khöng àuná g quy àõnh gêy hiïuí nhêmì àöië vúiá ngûúiâ dên dênî àïnë nhiïuì tai biïnë , biïnë chûná g xayã ra. Ca á biïtå , co á cú sú ã lamâ àepå cö ë y á àùtå tïn giönë g vúiá tïn cuaã cú sú ã khamá , chûaä bïnå h àa ä àûúcå cêpë giêyë phepá hoatå àönå g nhûng khacá vï ì àõa àiïmí kinh doanh”, cöng vùn cuaã Bö å Y tï ë nïu ro.ä Bïn canå h ào,á coá hiïnå tûúnå g maoå danh bacá sô, bïnå h viïnå àï í lûaâ àaoã ngûúiâ dên. Cacá àöië tûúnå g gia ã maoå thûúnâ g xuyïn taoå ra cacá fanpage lêyë tïn bacá sô bïnå h viïnå àï í quanã g caoá , gêy nhêmì lênî cho ngûúiâ àïnë khamá va â àiïuì trõ. Àï í chênë chónh hoatå àönå g nayâ , Cucå àï ì nghõ sú ã Y tï ë cacá tónh, thanâ h tùng cûúnâ g cöng tacá thanh tra, kiïmí tra hoatå àönå g khamá bïnå h, chûaä bïnå h va â quanã g caoá taiå cacá cú sú ã co á phamå vi hoatå àönå g phêuî thuêtå , taoå hònh thêmí mô va â cacá cú sú ã lamâ àepå . Àönì g thúiâ , cênì xû ã lñ nghiïm cacá vi phamå àöië vúiá cacá cú sú ã hoatå àönå g khöng àuná g phamå vi, vûútå qua á phamå vi àûúcå cú quan coá thêmí quyïnì phï duyïtå , quanã g caoá vûútå qua á kha ã nùng chuyïn mön vaâ quanã g caoá khi chûa àûúcå cú quan coá thêmí quyïnì cêpë giêyë phepá . n Chênë chónh cacá cú sú ã lamâ àepå vûútå qua á phamå vi cho phepá [ HA Â MINH ] Anh: CTV Ã CÊNÍ TRONÅ G VÚIÁ GIÊCË MÚ HOAÁ “THIÏN NGA” Ky â 2: Ba ngayâ àaoâ taoå bacá sô thêím myä

Chuã nhêåt 3/11/2024 5 BAOÁ TIÏNÌ PHONG PHATÁ HANÂ H TÊTË CA Ã CACÁ NGAYÂ TRONG TUÊNÌ TAÂN PHAÁ, BIÏËN ÀÖÍI CÖNG NÙNG… Nhûäng nùm gêìn àêy, Viïåt Nam chûáng kiïën sûå núã röå cuãa caác dûå aán nghïå thuêåt cöng cöång. Riïng úã Haâ Nöåi, trong nöî lûåc àûa thaânh phöë gia nhêåp maång lûúái caác thaânh phöë saáng taåo cuãa UNESCO, àaä coá con àûúâng göëm sûá ven söng Höìng, phöë bñch hoåa Phuâng Hûng, khöng gian nghïå thuêåt liïn hoaân úã Phuác Tên… Àêy laâ nhûäng cöng trònh ñt nhiïìu àaä hoâa mònh vaâo khöng gian söëng cuãa ngûúâi dên Thuã àö, taåo nïn nhûäng àiïím nhêën àöåc àaáo cho àö thõ. Tuy nhiïn, trïn thûåc tïë, nhûäng taác phêím naây àang phaãi àöëi mùåt vúái nhiïìu thaách thûác, trûúác hïët laâ sûå taân phaá cuãa chñnh nhûäng ngûúâi àang thuå hûúãng caác giaá trõ cuãa noá. Conâ nhú,á ú ã thúiâ àiïmí trûúcá Covid, baoá chñ va â cöng luênå tûnâ g àönì g loatå lïn tiïnë g cho söë phênå cuaã “Thapá ”, mötå trong söë cacá tacá phêmí nghï å thuêtå sùpæ àùtå àûúcå thiïtë kï ë trïn vóa he â bú â àöng Hö ì Gûúm, nùmç bïn canå h thapá Hoaâ Phong. Chó qua ngayâ trûng bayâ thû á hai, tacá phêmí nayâ àa ä bõ mötå sö ë ngûúiâ vö y á thûcá sû ã dunå g nhû nha â vï å sinh, böcë muiâ nönì g nùcå khiïnë khacá h tham quan khöng damá àïnë gênì . Söë phêån cuãa con àûúâng göëm sûá coân thaãm hún, ngoaâi nhûäng maãng bong troác do thúâi gian vaâ taác àöång cuãa möi trûúâng, úã rêët nhiïìu àoaån àûúâng, ngûúâi dên coân thaãn nhiïn mang àöì àaåc cuä ra àöët khiïën caã maãng àûúâng öëp göëm bõ hun àen nhû àûúåc sún hùæc ñn. Toaân böå con àûúâng hiïån hêìu hïët àïìu trong tònh traång “lúã loeát” xêëu xñ. Hay múái àêy nhêët, chiïëc xe maáy cuä, àiïím nhêën cuãa sùæp àùåt “Kim vaâng gioåt lïå” trïn phöë Phuâng Hûng àaä bõ àêåp vúä hoaân toaân phêìn àuöi xe. Ngay bïn caånh àoá, taác phêím “Maáy nûúác cöng cöång” cuäng bõ nhiïìu ngûúâi biïën àöíi cöng nùng thaânh thuâng raác cöng cöång. “Coá nhiïìu nguyïn nhên dêîn àïën tònh traång naây. Thûá nhêët, yá thûác baão vïå di saãn vùn hoáa cuãa möåt böå phêån ngûúâi dên coân haån chïë. Caác dûå aán nghïå thuêåt cöng cöång thûúâng àûúåc àùåt taåi nhûäng khöng gian cöng cöång, núi bêët kyâ ai cuäng coá thïí tiïëp cêån. Àiïìu naây vûâa laâ cú höåi àïí nghïå thuêåt àïën gêìn hún vúái cöng chuáng, vûâa laâ thaách thûác khi nhûäng taác phêím naây dïî bõ taác àöång búãi haânh vi cuãa con ngûúâi. Nhiïìu ngûúâi chûa nhêån thûác àûúåc giaá trõ cuãa nghïå thuêåt cöng cöång, coi àoá chó laâ nhûäng vêåt trang trñ àún thuêìn. Thûá hai, viïåc thiïëu quy chïë quaãn lyá vaâ baão vïå caác taác phêím nghïå thuêåt cöng cöång cuäng laâ möåt nguyïn nhên quan troång. Thiïëu vùæng nhûäng quy àõnh roä raâng vïì viïåc baão vïå vaâ duy trò caác taác phêím nghïå thuêåt khiïën cho chuáng trúã nïn dïî bõ töín haåi”, hoåa sô Thaânh Trung lyá giaãi. Nghï å sô Nguyïnî Minh Têm phanã ûná g gay gùtæ hún: “Viïcå pha á hoaiå cacá tacá phêmí nghï å thuêtå cöng cönå g khöng chó gêy thiïtå haiå vï ì vêtå chêtë ma â conâ gêy ra nhûnä g hêuå qua ã nghiïm tronå g khacá . No á lamâ mêtë ài ve ã àepå cuaã àö thõ, lamâ giamã gia á trõ vùn hoaá cuaã cönå g àönì g va â anã h hûúnã g àïnë hònh anã h cuaã àêtë nûúcá ”. CÊÌN SÛÅ CHUNG TAY CUÃA BA BÏN Theo nhêån àõnh cuãa caác chuyïn gia, àïí phaát triïín nghïå thuêåt cöng cöång àoâi hoãi sûå kïët nöëi ba bïn, àoá laâ chñnh quyïìn, nghïå sô vaâ ngûúâi dên. Chñnh quyïìn xêy dûång cú chïë, quyïët àõnh nhûäng khöng gian thñch húåp. Nghïå sô baão àaãm lûåa choån taác phêím phuâ húåp khöng gian vaâ thêím myä. Ngûúâi dên thûúãng thûác, coá yá thûác baão vïå, giûä gòn khöng gian chung. “Nhaâ nûúác cêìn coá nhûäng chñnh saách cuå thïí àïí baão vïå vaâ phaát triïín nghïå thuêåt cöng cöång, nhû thaânh lêåp quyä baão trò, tùng cûúâng tuyïn truyïìn vïì yá thûác baão vïå di saãn vùn hoáa. Caác nghïå sô cêìn coá nhûäng saáng taåo phuâ húåp vúái àùåc àiïím cuãa khöng gian cöng cöång, àöìng thúâi tham gia vaâo cöng taác baão vïå taác phêím cuãa mònh. Cöång àöìng cêìn nêng cao yá thûác vïì giaá trõ cuãa nghïå thuêåt cöng cöång, tñch cûåc tham gia vaâo caác hoaåt àöång baão vïå vaâ phaát triïín nghïå thuêåt”, hoåa sô Nguyïîn Minh Têm nhêën maånh. Vúái kinh nghiïåm quan saát tûâ nhûäng nûúác phaát triïín, nhaâ töí chûác tua Àùång Haãi Yïën (nguyïn laâ möåt giaám tuyïín nghïå thuêåt) cho rùçng: “Viïåc taåo ra caác sên chúi saáng taåo khöng chó àún thuêìn laâ töí chûác caác hoaåt àöång nghïå thuêåt maâ coân laâ möåt chiïën lûúåc thöng minh àïí baão vïå vaâ phaát triïín nghïå thuêåt cöng cöång. Khi ngûúâi dên àûúåc trûåc tiïëp tham gia vaâo quaá trònh saáng taåo, hoå seä hònh thaânh möåt möëi liïn kïët sêu sùæc vúái caác taác phêím nghïå thuêåt, tûâ àoá coá yá thûác hún trong viïåc baão vïå vaâ gòn giûä chuáng. Nhûäng lúáp hoåc veä, àiïu khùæc, göëm sûá múã cûãa cho cöång àöìng khöng chó giuáp ngûúâi dên reân luyïån kyä nùng maâ coân taåo ra möåt khöng gian àïí hoå chia seã àam mï vaâ kïët nöëi vúái nhau. Caác cuöåc thi saáng taåo vúái chuã àïì àa daång seä khúi gúåi sûå saáng taåo vaâ khñch lïå tinh thêìn caånh tranh laânh maånh. Àùåc biïåt, caác dûå aán cöång àöìng nhû trang trñ tûúâng, taåo taác phêím àiïu khùæc ngoaâi trúâi seä giuáp biïën khöng gian söëng trúã nïn sinh àöång vaâ yá nghôa hún. Bùçng caách taåo ra nhûäng sên chúi saáng taåo, chuáng ta khöng chó baão vïå caác taác phêím nghïå thuêåt hiïån coá maâ coân taåo ra nhûäng giaá trõ múái, goáp phêìn laâm phong phuá àúâi söëng vùn hoáa cöång àöìng. Viïåc tham gia trûåc tiïëp vaâo quaá trònh saáng taåo seä giuáp ngûúâi dên hiïíu roä hún vïì nghïå thuêåt, tûâ àoá trên troång vaâ baão vïå nhûäng taác phêím nghïå thuêåt cöng cöång”. NGHÏÅ THUÊÅT CÖNG CÖÅNG COÁ THÏÍ “ÀEÃ RA TIÏÌN” Song song vúái giaá trõ tinh thêìn thò lúåi ñch lúán nhêët cuãa nghïå thuêåt cöng cöång chñnh laâ taåo nïn àöång lûåc phaát triïín du lõch, thêåm chñ kinh tïë cho möåt khu vûåc. Trïn thïë giúái, àaä coá khöng ñt vñ duå vïì nhûäng taác phêím nghïå thuêåt cöng cöång coá thïí laâm thay àöíi caã böå mùåt khu phöë vaâ thu huát hiïån kim vïì cho dên baãn àõa. Chó cêìn coá khaách du lõch tòm àïën, noá seä keáo theo sûå phaát triïín vïì dõch vuå, haâng hoáa, thûúng maåi… ÚÃ Myä, taác phêím Waterfall cuãa New York vúái tiïìn àêìu tû hún 15,5 triïåu USD àaä mang laåi cho thaânh phöë 69 triïåu USD chó sau 4 thaáng ra mùæt. Hay laâ “Cöíng mêy” úã Chicago, àûúåc “New York Times” goåi laâ “möåt taác phêím nghïå thuêåt phi thûúâng” vaâ laâ “nam chêm thu huát khaách du lõch”. Hoùåc úã Nhêåt, rêët gêìn thaáp truyïìn hònh Skytree (àûúåc coi nhû thaáp Eiffel cuãa chêu AÁ vaâ laâ möåt biïíu tûúång cuãa Tokyo) laâ truå súã cuãa cöng ty bia Asahi nöíi tiïëng vúái dêëu hiïåu nhêån biïët cûåc kyâ bùæt mùæt laâ möåt hònh àiïu khùæc maâu vaâng coá hònh daáng giöëng hïåt möåt... cuåc phên khöíng löì. Baãn thên nhûäng ngûúâi Nhêåt cuäng goåi cöng trònh naây laâ toâa nhaâ phên (unko biru). Qua nùm thaáng, “cuåc phên” naây dêìn trúã thaânh möåt àiïím tham quan khöng thïí boã qua àöëi vúái têët caã du khaách àïën Tokyo. Àaánh giaá vïì thïë maånh cuãa caác cöng trònh nghïå thuêåt cöng cöång, giaám tuyïín Bill Nguyïîn cho rùçng: “Nghïå thuêåt cöng cöång thûúâng mang tñnh linh hoaåt cao, coá khaã nùng kïët húåp vúái caác lônh vûåc nghïå thuêåt khaác nhû êm nhaåc, trònh diïîn, kõch, video… àïí taåo ra caác hoaåt àöång biïíu diïîn, trûng baây nghïå thuêåt coá tñnh töíng hoâa, àa chiïìu, àa chêët liïåu. Tûâ khöng gian cuãa möåt taác phêím nghïå thuêåt, noá coá thïí trúã thaânh khöng gian àa cöng nùng, àa muåc àñch”. Coâ n nhaâ töí chûá c tua Àùå ng Haã i Yïë n cho rùç ng taá c phêí m nghï å thuêå t cöng cöå ng chñnh laâ möå t veá thöng haâ nh thu huá t khaá ch du lõch. Chõ Yïë n phên tñch: “Nhûä ng taá c phêí m nghïå thuêå t cöng cöå ng àöå c àaá o, saá ng taå o hoaâ n toaâ n co á thïí trúã thaâ nh àiïí m nhêë n àùå c biïå t, giuá p caá c thaâ nh phöë trúã nïn nöí i tiïë ng vaâ thu huá t du khaá ch tûâ khùæ p núi trïn thïë giúá i. Nhûä ng taá c phêí m nghïå thuêå t àûúå c àùå t taå i caá c cöng viïn, quaã ng trûúâ ng, àûúâ ng phöë ... khöng chó laâ m àeå p khöng gian maâ coâ n taå o ra nhûä ng àiïí m dûâ ng chên lyá tûúã ng cho du khaá ch. Hoå coá thïí chuå p aã nh lûu niïå m, khaá m phaá nhûä ng cêu chuyïå n àùç ng sau taá c phêí m, va â têå n hûúã ng khöng khñ söi àöå ng cuã a thaâ nh phöë . Chûa kïí , nghï å thuêå t cöng cöå ng laâ möå t cöng cuå quaã ng baá hiïå u quaã . Hònh aã nh nhûä ng taá c phêí m nghïå thuêå t àöå c àaá o thûúâ ng àûúå c chia seã röå ng raä i trïn caá c phûúng tiïå n truyïì n thöng xaä höå i, thu huá t sûå chuá yá cuã a du khaá ch vaâ taå o ra hiïå u ûá ng lan toã a. Cuöë i cuâ ng, nghïå thuêå t cöng cöå ng goá p phêì n taå o ra nhûä ng traã i nghiïå m vùn hoá a àöå c àaá o cho du khaá ch. Bùç ng caá ch khaá m phaá caá c taá c phêí m nghïå thuêå t cöng cöå ng, du khaá ch coá cú höå i tòm hiïí u vïì lõch sûã , vùn hoá a vaâ con ngûúâ i cuã a àõa phûúng. Àiïì u naâ y giuá p hoå coá nhûä ng traã i nghiïå m sêu sùæ c vaâ àaá ng nhúá hún”. n Sû ã dunå g cöng trònh nghïå thuêtå nhû nhaâ vï å sinh cöng cönå g, tanâ pha,á böi bêní … la â cacá h ûná g xû ã lùpå ài lùpå laiå cuaã mötå bö å phênå cöng chuná g. Trong nhiïuì nùm qua, viïcå lamâ thï ë naoâ àïí co á thï í baoã vï å àûúcå nhûnä g cöng trònh nghïå thuêtå cöng cönå g vênî luön laâ mötå nan àï ì vúiá nghï å sô va â nhûnä g nha â quanã ly.á Khi cöng trònh nghïå thuêtå cöng cöång bõ taân phaá “Cöní g mêy” úã Chicago àûúcå coi la â nam chêm thu hutá khacá h du lõch [ HANÅ H ÀÖ Î ] Mötå gocá con àûúnâ g gömë sû á bõ tanâ phaá Xaä höåi

